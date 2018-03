La Ventana (20/03/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 el

Voz 1667 00:10 son las seis las cinco en Canarias el Parlamento británico ha citado a declarar en la Cámara al fundador de Facebook Mark Soccer quieren que explique la filtración de datos de más de cincuenta millones de usuarios de la red social a una consultora que participó en la campaña electoral de Donald Trump Londres Begoña Arce

Voz 0273 00:26 la investigación está relacionada con el uso por parte de una compañía Cambridge analítica de los datos personales de cincuenta millones de miembros de Facebook para influir en el resultado de la elección

Voz 3 00:37 si al del dos mil dieciséis en Estados

Voz 0273 00:39 dos el escándalo tomó anoche una dimensión aún mayor el canal de televisión Channel Four difundió los vídeos rodados con cámara oculta en los que el director de Cambridge analítica Alexander Knicks explicaba las tácticas de la compañía para desacreditar un candidato tácticas como tenderle trampas sexuales otra tarde ofrecerle grandes sumas de dinero para acusarle después de corrupción

Voz 1667 01:02 por cierto que Donald Trump ha confirmado la posibilidad de una próxima reunión con Vladimir Putin tras su conversación telefónica de hoy la primera que ambos mantienen desde la reelección del presidente ruso trampa asegura que esa cita se celebrará en un futuro no demasiado distante Ike uno de los temas en la agenda del encuentro será la carrera armamentística entre las dos potencias en el Senado el ministro de Interior ha rechazado la propuesta de Podemos para despenalizar el top manta tras la muerte del senegalés Mamen Valle en el barrio de Lavapiés en Madrid Juan Ignacio Zoido piensa que tendría un impacto negativo en la economía e incluso en el mercado laboral

Voz 2 01:36 creo que la propiedad intelectual hay que protegerla sin duda alguna cómo se protege todos los países

Voz 1667 02:05 pero además la Sala de Apelaciones del Supremo estudia ya el recurso presentado por Jordi Sanchez para salir de prisión el candidato a la investidura de Jones Per Cataluña se ha comprometido a abandonar la actividad política si eso facilita su puesta en libertad a la que de momento se sigue oponiendo la Fiscalía mientras esa misma Fiscalía ha pedido al Supremo que se que invalide los pasaportes de Carles Puigdemont al resto de dirigentes independentistas en el exterior el objetivo es limitar sus desplazamientos entre países y su capacidad de promocionar el proceso independentista en el exterior Deportes Toni López

Voz 4 02:37 la selección española se ha entrenado esta mañana sin Gerard Piqué con una gripe primer entrenamiento de la concentración que cuenta con dos amistosos el viernes en Alemania el martes en el Metropolitano contra Argentina fuera el fútbol acaba de terminar la segunda etapa de la Volta a Cataluña con victoria sprint de Alejandro Valverde a las ocho y media Valencia Basket Real Madrid jornada veintisiete de Euroliga baloncesto el Madrid puede cerrar su clasificación a cuartos

Voz 1667 02:57 seis y tres cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:00 carriles en Madrid el PSOE acusa al Gobierno regional de dar prioridad a los hospitales privados a la hora de hacer las pruebas de que baje de cáncer de colon según los socialistas la mayoría de adjudicaciones de de estas pruebas se han dado a centros que no pertenecen al sistema público de salud de la región la pregunta la trasladado el portavoz del PSOE José Manuel Freire durante la Comisión de Sanidad de la Asamblea el director general de coordinación sanitaria César Pascual se desvinculado de la decisión

Voz 1119 03:25 nos puede explicar por qué los hospitales concesionarios los de gestión privada tienen colonoscopias de cribado mientras que los otros hospitales de la res no lo grave de todo esto es que no hay ninguna explicación ni a los pacientes Mi a los profesionales es impresentable

Voz 5 03:44 el director general no dice nada ha sido un grupo técnico Vega laboral protocolo no ha sido una decisión de la de la Dirección General y ha sido el que decidió que no se realizara vienés cien por cien de los hospitales de la Comunidad de Madrid

Voz 1915 03:59 el Gobierno regional ha remitido ya su nuevo proyecto de ley de Universidades el anterior tuvo que ser retirado por un error de Cifuentes en la votación que permitió aprobar la enmienda a la totalidad de Podemos el portavoz Ángel Garrido

Voz 0177 04:10 se remite de nuevo a la Asamblea para su tramitación en el proyecto de ley del espacio madrileño de educación superior para como digo fue continúe su tramitación tras su retirada el pasado pleno como creo que todos conocemos pretendemos que llamas creemos que el calendario tramitación puede permitir la aprobación de esta de esta ley desde luego antes de que finalice el periodo de sesiones en verano

Voz 6 04:33 por cierto que la Mesa de la Cámara acaba de aprobar la

Voz 1915 04:36 la acción de una comisión de investigación sobre el amianto en el Metro de Madrid han votado a favor todos los grupos a excepción del Partido Popular quieren que el Gobierno regional depure responsabilidades por la falta

Voz 7 04:45 de vigilancia de este material en la red y ahora los partidos tienen hasta el próximo dos de abril para elegir a los diputados que participaran en esa comisión tenemos siete grados en el centro de la capital

Voz 1667 05:01 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya las siete las seis en Canarias en la SER

Voz 9 05:15 la Ventana con Carles Francino

Voz 10 05:18 eh

Voz 12 05:24 ah sí

Voz 0313 05:37 lo que tenemos para esta tercera hora de La Ventana vamos a tener a una mujer que toca el piano como los ángeles

Voz 2 05:50 a otra mujer que canta genial

Voz 13 06:03 la la crisis

Voz 0313 06:09 la mujer relacionadas directamente con la música claro pero pero también con el arte con la literatura con la memoria con el compromiso y la sostenibilidad eso por un lado pero es que también tendremos a dos hombres

Voz 14 06:27 Estalkin mio con la Historia esa del hombre que murió en la gasolinera

Voz 0313 06:35 avisó este es un fragmento de El aviso se estrena el viernes la dirige Daniel Calparsoro

Voz 15 06:41 la protagoniza Raúl Arévalo los dos también esta tarde en La Ventana La Ventana con Carles Francino cada vez

Voz 16 08:22 no crees que debería encargarle la hueca a alguien duda número ocho que pueda hacer esa inversión en ICO que facilita abusó financiación para sus proyectos para que empiece a creer en ti

Voz 26 08:33 tu negocios informa en tu bancos y Nico punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 31 10:23 en La Ventana las Francina

Voz 0313 10:43 son las seis y diez las cinco y diez en Canarias llevamos una semana de diríamos de genios en nuestro acontece que unos poco de genio así de tiempos un poco raros son bastante raros hoy en nuestro paseo diario por la historia nos acercamos a la figura de uno de los más grandes en la historia concretamente de la ciencia nos acercamos a Isaac Newton

Voz 16 11:21 porque la manzana siempre cae perpendicular mente al suelo porque no cae hacia otro lado o hacia arriba seguramente es que la tierra la atrae tiene que haber una potencia de atracción en la materia pues parecerá una tostada pero hace falta ser muy listo para preguntarse cosas así y luego sacarte de la manga la ley de la gravitación universal eso hizo Isaac Newton que tío pero hasta los listos se muere y el veinte de marzo de mil setecientos veintisiete Se largó de este mundo por culpa de un cólico frenético y nefrítico el míster Newton lo más de lo más en ciencia la fecha tiene trampa porque Inglaterra se regía por el calendario Juliano osea que el veinte de marzo en Londres no era el veinte de marzo aquí para nuestras cuentas según nuestro calendario gregoriano Isaac Newton casco el treinta y uno de marzo español quiere esto decir que a los ingleses se les murió once días antes que nosotros desde Chincha hice ayer hablábamos de los rarito que era Antoni Gaudí no se pierdan Isaac Newton simpático poco nada ha hablado vanidoso muy despistado y un obseso de la experimentación experimentaba con todo hasta con un huevo para dar con el punto exacto de cocción precisamente el experimento con huevo dio lugar a uno de sus más famosos despistes con el reloj en una mano y el huevo la otra puso a cocer el reloj y se quedó mirando al web Newton trabajó todos los campos posibles la óptica la dinámica la teología la alquimia en las matemáticas la geometría la filosofía y la astronomía él sólo se podría hacer todas las secciones de la ventana

Voz 8 13:04 qué

Voz 16 13:11 allá donde hubiera algo incomprensible allá estaba él para intentar descifrar lo de la manzana y la gravedad estuvo bien pero hoy cuando descubrió que el color blanco está formado de siete colores alucinados y también se metió en política aunque el único día que pidió la palabra en el Parlamento fue para decirle a un ujier que cerrara una ventana porque había corriente en fin que ahí tienen a Newton enterrado bajo un grandilocuente epitafio en la abadía de Westminster aunque habría bastado el que sugirió el poeta Alexander Pou Dios dijo algas en Intur todo fue luz

Voz 10 13:44 eh

Voz 0313 13:58 lo está mal como epitafio verdad porque lo lo que suele abundar viene lo contrario no gente que en lugar de luz genera oscuridad y además mal rollo a su alrededor ya tendremos tiempo de hablar de alguno de esos personajes histórico seguro segurísimo de todas formas no hace falta tampoco recurrir a la historia o a tiempos muy remotos esto de de la luz y la oscuridad es un clásico por ejemplo en el cine es el nudo de la nueva película de Daniel Calparsoro que se estrena esta semana y que se titula el aviso a ver cómo saber es un thriller si te psicológico también por lo tanto hay que esperar suspense inquietud una cierta confusión por saber qué Realia y que no lo es una historia además de conectada en el tiempo con un personaje dos mil ocho Nico otra personaje dos mil dieciocho una investigación del pasado puede evitar o no ya veremos una muerte en el presente como la instrumento la herramienta la matemáticas ICO a la matemáticas mucha tensión

Voz 14 15:15 están tienen miedo con la historia esa del hombre que murió en la gasolinera

Voz 2 15:31 necesito saber qué sabes es suficiente de que fuera tuyo en mil novecientos setenta

Voz 0313 15:36 seis María tiene sólo los surtidores

Voz 2 15:38 de una oficina firmar vamos a coger esto no tiene ningún Seeger

Voz 0313 16:08 esto no encaja Daniel Calparsoro Raúl Arévalo buenas tardes compañeros tardes bueno esto cómo está espero acabar encajando en cada en a acabarán encajando al final

Voz 0453 16:18 hay que ver la película y encaja al final

Voz 0313 16:21 que ser especialmente cuidadoso Roberto Mariola Cubells buenas tardes buenas tardes Carrer spoiler hay que ser cuidadoso especialmente hoy porque esto

Voz 3 16:28 Mente tú

Voz 0313 16:29 ya empezamos la leyenda negra haciéndolo porque el cruce de tramas de de historia más de de planos hoy felicidades a mil por una cosa al margen de que a mí me gustaba mucho la peli eso ya a la gente decidirá por la puesta ahí por el riesgo de una película donde se cruzan caminos se cruzan planos los límites de la mente de los límites de la vida es mentira hay que estar atento hasta el último frescas eh pero hay que arriesgarse para hacer este para contarlo así

Voz 0453 16:55 es una película puzle sin duda de todas las películas puzle tienen un riesgo gigantesco en caer en artefactos no hice esta película podría haber caído en un artefacto y sin embargo no lo es no es una historia de personajes que es lo más importante al final estos personajes transmiten unas emociones y una serie de ideas que al final te llevan a decir que es una película sobre la incomunicación bueno eso es lo bonito de los thrillers no que utilizando un género que es básicamente para el entretenimiento pues puedes hablar de cosas que suceden en la vida hay que son importantes o por lo menos que me parecen importar

Voz 0313 17:27 sobre la incomunicación y sobre las cosas se no no no sólo del asunto o problemas concretos como el machismo al acoso escolar además sino también sobre la generosidad y eso cuando los oyentes hayan a ver la pelea entenderán

Voz 35 17:37 pero lo digo pero también están al veintitrés con nosotros calientes nosotros la hemos visto ya hay por eso tenemos viernes el día más datos pero lo hemos visto porque no porque se haya estrenó Cars es tu primer bueno pero los hay pistas que ya lo entenderán cuando el es tu primer es que siempre Barriola no porque si les damos un poquito de cuerda Él dirá algo que no puede decir no hacerlo es tu primer thriller psicológico puede definidas su primera película de este tipo no Daniels

Voz 0453 18:03 mira incursión en este en este universo

Voz 36 18:06 eso sí sí sí lo es

Voz 0098 18:09 aquello que hiciste para Tele ya era poco ahí como

Voz 0453 18:11 no eso era aún a eso estaba narrando un un crimen

Voz 0313 18:15 legal que sucedió en Betanzos y era bastante salvaje

Voz 0453 18:18 todo psicológica han poco si también también pero bueno yo creo que esto es una cosa nueva porque tiene porque está enraizada en unos personajes que de alguna manera son los motores de de la trama allí eso era lo lo lo más complejo yo creo fiesta ha sido posible gracias a la interpretación sobretodo no sólo de Aura Garrido que está estupenda de nivel encuesta Aguirre extractores sobretodo a Raúl Arévalo que está aquí a mi lado que creo que hace una de sus mejores interpretaciones y que es un auténtico animal

Voz 35 18:47 con grandes animal por alusiones no de verdad ha comentado antes no nos va a acelerar mentir no está lo dijimos se todos la mucho

Voz 1801 18:55 gracias a usted no se quiere decir

Voz 35 18:58 por qué es porque qué escogido este personaje por ejemplo pues porque sino porque se enamoró este personales

Voz 3 19:04 dio aquí un poco lo cuenta

Voz 1801 19:06 su versión versiones que me pasa en este guión estaba escrito a partir de la novela El aviso de Paul Pen pero para estaba escrito que el pasado han traducido del inglés para

Voz 0313 19:16 hola tienes Paul Pen por favor Volpe

Voz 35 19:20 sí sí sí sí

Voz 7 19:22 claro éxito me pregunto entonces había hecho la versión para rodarla en inglés yo Lake

Voz 1801 19:31 ha sido el inglés y entonces yo pensé que él entretenidos este guión que chulo que divertido como me gusta como me gustaría hacerlo pero esto cómo se va a hacer aquí me dijeron pues hay que adaptarlo vamos a contratar a alguien para que lo adapte dos días después de esta conversación esta lectura del guión me dijeron que iba a hacerlo Daniel Calparsoro yo que me moría de ganas desde Cien años de perdón que colabore con él

Voz 35 19:51 qué hacías otra cosa es una cosa otra cosa más pequeña

Voz 7 19:55 y quede con él y yo ya entre

Voz 1801 19:57 sobre todo a parte del guión por supuesto que me entretuvo mucho fue que entrara Daniel para para que yo me decidí hacerlo

Voz 0313 20:04 yo me apunto de lo que decía Daniel ahora que no nos oye Raúl cada vez cat cada peli que hace cada paso que da se va verdad estudiando además además tenía una pinta así y de desarrapada o con el pelo

Voz 35 20:16 yo pegada o pones el calor con ese calor con el calor mecánico

Voz 0313 20:21 pues Johnny Depp cavando una zanja ya no puede estar más

Voz 35 20:24 persona ejercido ni cavando una zanja vamos a quedarnos estamos con nuestro título pero el calor no es una tontería que en algunas entrevistas y parece que nota el calor es que es que claro es que

Voz 7 20:35 el rodamos en julio en Madrid

Voz 1801 20:38 aquí vamos con ropa de entretiempo qué es esto que decía Daniel esta mañana de la ley de Murphy de que parece que se rueda siempre en invierno verano verano hacía treinta y ocho cuarenta y tres grados

Voz 0313 20:48 hágalo y mucha agua mucha agua pero pero bueno

Voz 1801 20:51 el aguas agradecía cuando la vía pero ahí soportable el calor con lo que un elemento externo como este que no me esperaba hacía que que que lo utilizará para el personaje y esa angustia que me provoca Amy como actor saludaba al personaje

Voz 0313 21:04 pero mira que todo mira que todo empieza bien que la película que la Historia arranca con dos amigos en un coche viéndote armen Liz al otro oye pídele veía que se case los quince primeros

Voz 13 21:15 vamos a pedir

Voz 10 21:38 quién va a ser mi palmito debajo de la torre Eiffel pues yo te casas conmigo oye que era que la culo

Voz 35 21:53 tampoco eso eh ya lo imaginé

Voz 3 22:00 prometiendo una puñeta porque desagracia no sé si vosotros vendéis muy bien el mito que el rodaje fluyó entre otras cosas por ese que es entenderse bien con hundir

Voz 1801 22:12 pues yo creo que es una cuestión a veces de compatibilidad de carácter eso casi como que me gustó de Ariel de Química que pues no tiene que ver con con que uno sea mejor o peor actor algo mejor o peor director es cuestión de que te entiendas yo no sé si por el tipo de familia que tengo de dónde vengo de la forma que tengo he aprendido a relacionarme desde pequeño la forma que te que tengo entender cosa Daniel entiendo pues estas cosas

Voz 35 22:34 te da una nota tres segundos Le entendido

Voz 1801 22:37 o la forma de decir esto sí me gusta o esto no lo hagas en me me viene muy bien y sobre todo su energía y su pasión por el cine su pasión ilusión y lo que se divierte en un set a mí me me viene muy bien como actor como director cuando quiero dirigir y como persona

Voz 3 22:56 sí que ha sido director esa relación con el director tuyo de turno ha cambiado no contigo mismo no porque cambió de una forma muy orgánica

Voz 1801 23:04 el chip de de actores directores director actor pero si tengo que decir algo que tampoco lo pienso el momento que trabajo que tiene que ver con que todavía si cabe respeto más el trabajo el director no lo hiciera antes pero pero tengo todavía más claro que es el director es el que manda más que el que manda es que coordina y que tiene la idea clara de lo que tiene que ser cada secuencia ir por ahí

Voz 35 23:26 confió todavía más oye Daniel y levantar

Voz 3 23:28 esta peli ha sido difícil sigue siendo igual de complicado que hace diez la peli habla de es diez años arriba diez años abajo hace diez años era más difícil menos

Voz 0453 23:38 no y eso siempre es es cambiante según donde esté y con quién esté en este caso concreto la película estaba levantada cuando me mi saque en realidad lo que necesitaban era era hacer la llevarla a cabo en estaban Héctor y y cuando me llamaron pues digamos que ese problema no existía así que ese esa esa pregunta en este caso no no no tiene mucho sentido en otros casos como películas más de autor o películas más personales es verdad que cada vez cuesta más levantar las ahora mismo tal y como está a la nueva ley del cine hola que están preparando el borrador ideado el el poder que tienen las las cadenas de televisión y el poco poder que tiene Televisión Española ahí de alguna manera de la desaparición de la clase media de no solamente en la vida o en lo en el día a día la sino también dentro del cine pues eh se está yendo más cine más industrial que a veces hace grandes películas o a un cine más de autor que cuesta muchísimo más sacarlo y que a veces también hace grandes películas pero esto no tiene tanto que ver con la industria del cine esto es un poco el mundo en el que estás

Voz 35 24:42 los viviendo hoy en día no entiendo que supongo que a vosotros

Voz 0453 24:45 en las radios pasará exactamente lo mismo

Voz 0313 24:47 tú eres capaz de intuir cómo cómo irá esta película en cuanto a taquilla John cuanto a acogida porque es una película pues más complicada de clasificar es dicho que mil clase médica

Voz 6 24:58 así que explica hay que verlo

Voz 0313 25:00 pues esta película que el aviso de que verla hombre asiento antes lo que hay detrás no

Voz 0453 25:05 la película yo creo que tiene mucho potencial porque es una película que realmente es una película sencilla en el sentido de que es la historia de un hombre que está dispuesto a todo para salvar a un niño y además tiene un componente épico porque ese niño al que quiere salvar todavía no ha nacido es decir que vive en otro tiempo estamos hablando de personajes reales que viven en una realidad no que no son personajes fantásticos no es una película

Voz 35 25:28 la película Paranormal entonces esto hace que el persona

Voz 0453 25:31 G de Raúl pues adquiera un componente épico de alguna manera no entonces eso hace que también que la película aunque sea un thriller sea un thriller muy entretenido tiene una una dosis eh emocional y una carga emocional que hace que que realmente sus Pires por los personajes y esto hace que que el público o por lo menos en los pases que hemos tenido hasta ahora la gente de la viva como muy próxima no con lo cual yo creo que es una película que tiene muchas posibilidades de conectar con el público ahora que conecte no conecte poso ahí

Voz 0313 26:01 además hemos comentado antes es verdad la película abre abre caminos distintos abre puertas distintas hemos hablado del machismo hemos hablado de la amistad de la generosidad de la duda casos muy concretos historias muy muy específicas el acoso escolar bueno está presente y de qué manera

Voz 37 26:19 nadie

Voz 8 26:20 sí

Voz 16 26:24 mamá vamos a defender aquello

Voz 38 26:29 te lo tienes que contra la profesora y no se lo cuentas tú

Voz 16 26:31 no voy a contar yo

Voz 10 26:34 por favor no les cree con pasa

Voz 2 26:39 la hora y años

Voz 8 26:45 fútbol expulsa

Voz 16 26:46 boyas bajo tortura

Voz 8 26:48 Cara payaso

Voz 39 26:56 snacks escondía la cabeza y mirar hacia otro lado claro el papel miedo ya no me dejó ni siquiera cuando estaba ponerle fin a todo es enfrentarme a las entiendes

Voz 10 27:14 en su momento

Voz 0313 27:17 en algunos emotivos otros duros hoy de dónde ha salido el niño por cierto

Voz 10 27:21 el niño ha salido creo que lo primero que hizo fue Hierro

Voz 40 27:26 cuando tenía dos años hombre que eso no es ser precoz fue su coche además si entierro y luego ha estado en La Catedral del Mar es un niño actor pero tiene un talento

Voz 35 27:40 Natural natural mirada pero la pandilla también la pandilla malvados también tenía que hacemos el campeonato pero sí voy

Voz 0453 27:48 también están todos bien ahí he tenido la ayuda de mi hermana Carla que ha sido coach de todos los niños en la película hay que ha sido una de una ayuda inestimable

Voz 3 27:57 y es curioso porque Raúl que ha hecho más comedia en la ficción bueno sólo tu película dirigida pero tú Daniel no os habéis juntado ahí de mundos distintos nuevo nunca se notan

Voz 0313 28:09 cientos a lo mejor bueno

Voz 0453 28:11 yo creo que como ha dicho del Eladio nos entendemos eh ha sido de forma natural yo creo que en Cien años de perdón a mí me encantó su trabajo yo quería que lo hiciera el dice que era un trabajo pequeña yo creo que es un trabajo muy grande porque son personajes muy importante de la peli indio quería trabajar con él no y luego al final hay una cosa muy clara que que nosotros hemos pactado el el el objetivo sea yo a mi me gusta hablar con los actores es decir bueno yo lo vea así como lo estuvo vamos a hacer esto de esta manera entonces llegamos a un acuerdo en una mesa de juego con una caña y a partir de ahí vamos construyendo Elaine desde su labio desde el mio oí y ahí nos hemos nos hemos entendido a la perfección no Telvent

Voz 35 28:54 eso sí los números esa frase que ya con más de una vez repite John durante el personaje de John durante la

Voz 0313 29:00 a la peli ese es un refugio para no fiarse de otras cosas de la gente

Voz 35 29:05 de las personas pero con los números no ha lugar a engaño sea su ritmo de malo también con los números son jueces no tuviese nada tan bonita idea desde luego

Voz 0313 29:13 una buena alternativa sobre la alternativa y como decía

Voz 1801 29:16 la Unión una alternativa también a veces todo este tipo de teorías a a la religión y raro pero sobre todo yo creo que funcionamos bien cinematográficamente por lo menos a mí como espectador me funciona que que me produce mucha curiosidad y mucho morro casi todo este tipo de teorías que no sé cuánto me creo cuanto soy más o menos escéptico pero desde luego me despierta mucha curiosidad y me parece que que que es muy bueno para un thriller como es

Voz 3 29:43 pero hay una cosa que todas apuntado Daniel sobre el cine y la televisión las cadenas de televisión que sí que apuestan digamos por el cine y hay una cierta controversia lo sé por otros directores como tú y actores que bueno que esas relaciones evocó también tiene eso controversia relaciones sí pero la mente se puede vivir ahora mismo sin la sin el apoyo de las televisiones

Voz 0453 30:06 bueno yo creo que tales diciendo que tal y como está el mundo no porque además no solamente las televisiones financian el cine y son necesarias para financiar el cine sino que las televisiones y las plataformas de las televisiones e financian Iggy generan contenidos de series de televisión está serias

Voz 36 30:24 división generan muchísimo trabajo nos dan

Voz 0453 30:27 mucho trabajo a todo tipo de creadores a técnicos artista

Voz 41 30:31 las ha

Voz 0453 30:32 a directoras directores actrices actores quiero decir todo esto que está sucediendo ahora que mucha gente a veces tiene miedo lo que uno mismo tiene sus dudas porque dices tengo una película pero es de Netflix entonces igual sólo a ir a pantallas en no sé qué países pero en el resto no sé lo qué va a pasar también nos está dando mucho trabajo no entonces hay que encontrar un poco el equilibrio yo creo que todas las cosas que que

Voz 42 30:56 de que generen empleo

Voz 0453 30:59 tener en en la creación de contenidos son positivas y que cada uno tiene que encontrar la manera de sacarle el máximo partido hoy de ser de tener voz propia no dentro de ese

Voz 35 31:10 de esa amalgama gigantesca en otra parte

Voz 3 31:12 parece que también han contribuido muchísimo al menos bajar los niveles de piratería en un país como éste el hecho de que aparezcan las plataformas en Flix Movistar muchísimos optimista

Voz 0313 31:22 pero algo se chilena algo es algo

Voz 35 31:25 a mucha gente que paga por ver ahora mismo

Voz 3 31:29 mucho de Daniel ya no sé Raúl si esto tú eres consciente de que Daniel fue uno de los primeros directores de cine que apostó sin remilgos por la televisión como marco como soporte para hacer ficción en televisión una ficción muy buena el primero que dijo sí sí yo voy a hacer Tim Moody's

Voz 16 31:44 no pasa nada primero tampoco el primero conocido

Voz 0453 31:48 yo que las obras Jiménez quiere decir que esto es una cosa que siempre siempre ha convivido lo que pasa que en una época pues había mucho remedio

Voz 35 31:56 Burgos Lara etcétera La realidad demuestra que son

Voz 0453 31:59 no es así osea que son dos dos medios que conviven y siempre se han nutrido mutuamente

Voz 0313 32:03 pero si además la tele la tele y armas con las plataformas están llamadas a la nuevas vidas a las películas del cine eso sería el orden poco natural no o bueno el orden tampoco igual pero que el resultado final debería ser ese buenas pelis tengan otras vidas

Voz 0453 32:16 cierto Cio que tú puedas ver una peli en el cine pero luego si no las podía ahora en el cine la puedas ver a una plataforma aunque incluso no hola no sólo te la pongan un día sino que tú puedas elegir el día Greenpeace la puedas verdad

Voz 35 32:28 si a todo eso es un lujo y todo eso eso sí organizaba

Voz 3 32:31 es un universo alrededor de esa película que es lo que consigue trasladarla a otros lugares claro solo en la sala

Voz 0313 32:47 sólo un último detalle este as personal Daniel no sé si te lo voy a perdonar pero que la fecha clave en toda la trama de El aviso de la película sea el doce de abril que es el día que cumpleaños mi niño pequeño Iván eso lo van a considerar como un honor muchas grandecita

Voz 0453 33:05 muchas gracias pero ya sabes que esto sólo es una película convencida de que te dijo Iván superará los cien años

Voz 35 33:11 Daniel Calparsoro Raúl Arévalo felicidades blazer el aviso este próximo viernes a ser maravilloso

Voz 0313 33:17 gracias Mariola cuidas de tu también

Voz 2 34:46 la prisión permanente revisable para los crímenes más horrendos

Voz 10 34:51 cuando se dice hemos dicho muchas ocasiones que el Código Penal no se puede reformar en el fragor de un dolor

Voz 46 34:58 pareció que estancia haría democratiza que sirva para proteger sino para vengarse debería haber un debate conjunto tanto de las penas como los beneficios penitenciarios

Voz 2 35:09 Hora Veinticinco estamos a favor de la prisión permanente revisable con

Voz 9 35:15 Barcelona en Hablar por hablar nos da saber decir conocer tus historias

Voz 0098 35:21 la última vez que los encontramos para Hablar por hablar Sofía recortó Adriana Mourelos acerca de su primera porque filósofo usar con mucha atención Maricarmen nosotros la oímos muy bien así que cuando quiera pueden empezar qué nos cuenta

Voz 16 35:34 en Hablar por hablar además de sus testimonios nos interesamos por el mundo que compartimos

Voz 7 35:39 para conocer la situación de los más de dos millones y medio de niños que tienen VIH

Voz 2 35:43 mundos tiene unos simples que estamos por la historia

Voz 26 35:46 un guiño esta llamada de la historia a una enfermera muy nuestra enfermera

Voz 0098 35:50 la saturada que en esos noches de guardia es que

Voz 47 35:52 en Twitter buenas noches Maite email

Voz 2 35:55 la escuchamos hablar por hablar con Macarena Berlín de lunes a viernes a partir de las dos de la madrugada una hora menos en Canarias Cadena SER

Voz 10 39:33 ah sí

Voz 13 39:48 cada vez son más poco

Voz 12 41:08 por ejemplo esto

Voz 50 41:21 sí y por ejemplo esto otro

Voz 2 41:27 eh

Voz 13 41:34 eh

Voz 51 41:35 eh

Voz 0313 41:42 hoy les proponemos en La Ventana un Cross Road un cruce de caminos femenino con la cultura como bandera también como arma bandera de futuro la música como cómplice de los Objetivos del Milenio de la agenda de desarrollo sostenible eso por un lado estaría sería la parte del piano para entender

Voz 10 42:04 la música como

Voz 0313 42:05 arma para recuperar la memoria la las voces silencio

Voz 2 42:08 ahora

Voz 13 42:12 Reig

Voz 1490 42:14 no

Voz 13 42:18 esta tarde La Ventana juntos

Voz 0313 42:19 hemos coinciden Isabel Pérez Navarro Ismail blanco Isabel Shaila buenas tardes bienvenidos a La Ventana como está es lo primero para certificarlo nos conocía desde antes de verdad no acabas de conocer ahí fuera seis de generaciones distintas veinteañera treintañera unidas por la cultura por la música por el compromiso hoy por más cosas vamos por partes quiero contar a los oyentes de La Ventana que Isabel acaba de ganar un premio Nueva York donde vive habitualmente por el proyecto Mujeres ese música que es una iniciativa que persigue bueno pues promocionar la música compuesto por mujeres tanto en EEUU como como en España háganos un poquito de esta idea por favor Isabel de cómo surge porque te metes en ella que el final por cierto para hacer dos conciertos no sólo uno en Estados Unidos y otro en y otro en España

Voz 6 43:02 así es pues esta iniciativa nace en colaboración con la mezzo soprano Anna Tonna soy soprano en neoyorquina lo que busca es un diálogo musical entre Estados Unidos y España a través de la música de compositores cada año tenemos un tema distinto sobre el cual las compositora pues bien crean nuevas obras se ajustan las obras que no se lían para que interpretemos aquí dentro de este proyecto Women in Music Se trata de cómo muy bien comenta este dos conciertos el primero lo hicimos en Madrid en el International Institute que es un espacio dependiente de la embajada de Estados Unidos aquí en España hizo el segundo lo hicimos en el Lincoln Center de Nueva York contamos con obras de Consuelo Díez de Alexa Diana Pérez Custodio Mercedes Zavala Rosa María Rodríguez Fernández Mary Ann Joyce pamelas Clar y Marga Richter además de dos obras de jóvenes es programa de la Filarmónica de Nueva York que también colabora activamente con esta iniciativa por lo tanto le queremos dar una perspectiva intergeneracional también

Voz 0313 44:04 no celebró lo que has dicho del del del diálogo musical porque es verdad pero a menudo lo repetimos

Voz 35 44:08 en La Ventana que la música es el idioma más universal y más general y más global que existe sin embargo el diálogo de

Voz 0313 44:14 de conocimiento ya no digo el político sólo ahora mismo entre España Estados Unidos diríamos que está bueno que necesita mejorar que la pobreza no del todo adecuadamente necesita mejorar los seguir Estu esa sensación que las un poco a caballo

Voz 6 44:28 pero como artista a mí siempre me interesa volver a España siempre que puedo y hacer proyectos aquí en tratar siempre de tender esos puentes por supuesto entre el país donde vivo Estados Unidos

Voz 0313 44:38 cuál es tu implicación me gustaría mucho que lo contarás a los oyentes de La Ventana con con los objetivos del milenio con esa agenda de desarrollo sostenible de Naciones Unidas

Voz 6 44:45 o sea que hacer una pianista como tú en una historia como

Voz 0313 44:48 esta verdad es una historia

Voz 6 44:50 la curiosa pues yo ahora mismo es la representante en las Naciones Unidas de la organizar ción ONU es diesen en su sección de jóvenes de Youth o no es diesen nace en el año dos mil trece precisamente para promover los Objetivos de Desarrollo sostenible a nivel global en dos mil quince consideraron que era muy importante también involucrar a los jóvenes en esta gente que creo que es fundamental de ahí surge si ese News entonces yo si la representante en la ONU de de esta organización y además suela manager de una iniciativa artística que tienen que se llama ADS Tuenti CGT que ahí es precisamente donde pesó un poco pues mi formación artística además de mi formación en en derecho no ha y que en qué consiste Arts Tuenti ser tipos consiste en crear una red de artistas de todo el mundo que buscan a través de su trabajo pues promocionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hemos realizado eventos en el foro de los premios Nobel de la Paz por ejemplo en el lío en y usted hoy en el Vaticano esfuerzos y eventos relacionados con el desarrollo sostenible en los cuales siempre pretendemos que los artistas tengan un lugar fundamental que sus voces sean escuchadas

Voz 0098 45:59 que tengan

Voz 0313 45:59 un peso importante muy bien todo esto lo hace y lo hará y lo ha hecho Isabel Sheila se va a Nueva York muy prontito a primeros del mes de abril para participar en un homenaje a las poetas a las mujeres poetas poetisa así se prefiere del veintisiete mujeres como Maruja Mallo

Voz 0277 46:17 todo el mundo llevaba sombrero era algo así como un pronóstico de de de de diferencia social pero un buen día a Federico a Dalí a mí ya Margarita Max otra estudiante se nos ocurrió quitarnos el sombrero ya la atravesamos la Puerta del Sol no saldría insultando nos como supiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o y creo que no se llamaron maricones por Se comprende que creían que no despojarse del sombrero que era como una manifestación de del tercer sexo

Voz 52 46:59 sí

Voz 2 47:01 esto que acaban de escuchar

Voz 0313 47:03 en su voz es un fragmento del documental las las y sombrero que creo Sheila con poco no no sé si latía en concreto pero que es una fuente de inspiración directa porque a veces el documental y te entran ganas de hacer algo por recuperar la memoria todos es que son unas cuantas esas mujer

Voz 0098 47:16 eso son unas cuantas Si habéis dado en el clavo total porque es mi primera fuente de inspiración todo el documental El libro de la sin sombrero al que tuve la fortuna de ir a la presentación hace dos años por estas por estos estas fechas en el Palacio de la prensa aquí al lado en Gran Vía de Madrid eh y conocerá a Tania Aguayo fue la primera como digo la primera fuente hizo para mí un un shock porque yo no me podía imaginar no no se me había ocurrido cuando yo estudié con trece catorce años la Generación del veintisiete no me

Voz 35 47:47 imaginar que había mujeres les que fuerte así de fuerte y todo se claro claro

Voz 0098 47:55 bueno pues es hoy me conseguir una persona y una mujer moderno pero no me lo había planteado ir la segunda fuente fue la antología de poetas del veintisiete que editó hace unos años Pepa Merlo que es así yo también en más común me estoy centrando en las poetas porque bueno Maruja Mallo era pintora pero las ha ilustrado horas me escritoras de novelas en fin yo me estoy centrando en las poeta Si es tanto elogiar se la recomiendo a todo el mundo

Voz 35 48:16 lo que he Nueva York pues en Nueva York voy

Voz 0098 48:19 la presentar ocho poemas dos de ocho poetas del veintisiete eh

Voz 0313 48:25 sólo a través de de

Voz 0098 48:28 de este libro de la de la antología y luego fui buscando poemarios en Internet ha sido dificilísimo porque muchos descatalogados otros tienen unos precios exorbitados porque son ejemplares que quedan uno o dos ellos recabando leyendo leyendo y me iba enamorando de los poemas y aquellos poemas que más me gustaba no que yo pensaba que podía sumar ya al poema la palabra que es muy poderosa que yo podía hacer algo con con una música como la música como tú has dicho Francino es internacional llega

Voz 35 48:56 yo me encanta los musicado tu vasco

Voz 0098 48:59 sí lo sé musicado yo sí lo sé compuesto con toco el piano ni mucho menos igual de bien que Isabel te juro

Voz 35 49:06 pero pero Lola Gaos cantará ella no te preocupes si es que hay aquí está desmantelada la emoción no

Voz 0098 49:13 que cada uno aporte lo que lo que con lo que mejor se exprese y lo que sabe hacer bueno todo

Voz 3 49:19 por por disfrutarlo

Voz 0098 49:21 por llevar estas mujeres a al mundo no que es a las conozca qué sí

Voz 0313 49:24 estoy tratando de imaginar va mucho sea muchas oyentes de La Ventana que son seguramente seguidores habituales el programa yo escuchan por ejemplo la apuesta que hacemos por la música en sus distintas vertientes si manifestaciones claro la música el arte y la cultura general no sólo entretenimiento hay una parte lúdica fantástica pero estos lazos que estáis comentando las dos además en terrenos distintos en territorios diferenciados con el compromiso con la sostenibilidad bueno con la con la colectividad en definitiva me parece que es abrir una puerta que mucha gente no conoce a veces de hace a perfilar una opinión de lo que es el arte la cultura un poco por debajo de sus posibilidades diríamos

Voz 7 50:02 el precio interesantísimo si los dos casos

Voz 0098 50:05 absolutamente sí la verdad es que sí como hay gente como como Isabel Ojeda como inglés les quiero de aquí de mandar un beso porque están en Nueva York Marcos de la Fuente y Vanesa Álvarez que son los promotores de Kerouac festival que empezó hace siete años en Vigo lleva celebrándose siete años en Vigo y este es el tercero Nueva York son personas que quieren

Voz 35 50:22 sea que encima sube la galleguidad ímpetus salmantinos se salvan de nada pero esto no

Voz 0098 50:28 es Rainer flotas ya leonesa que tenemos que bueno será ella Nueva York Isabel Tebas el jueves vamos a quedar en Nueva York le voy a presentar a Marco sea Vanessa vamos a ir a casa Galicia incluso hay que tender puentes si hay que buscar esos espacios de de de de de modernidad pero de cultura hay que estamos aquí los jóvenes y no tan jóvenes alrededor del mundo es es es fantástico que haya gente haciendo eso no yo creo que

Voz 6 50:52 lo de lo que tú comentabas la civilización que es tan importante como a través de las artes podemos visibilizar en tu caso Sheila estas mujeres no que no como decías no aparecía en la foto estaban totalmente eh bueno se conocían sus nombres no hoy por ejemplo organizaciones aquí como la Asociación de Mujeres en la Música crimen con Pouso es que lo hace en el terreno de la de la composición España pues es hoy en Nueva York es sin duda fundamental no

Voz 0313 51:14 Teri sensación no tenéis conciencia de ser como gotitas Ermita del mar o estos una tendencia todo lo que hacéis vosotros las dos una tendencia que va creciendo esta el compromiso de recuperar la memoria de mirar al futuro con un poquito más de de respeto y que la cultura y la música en este caso se ha utilizado para eso pensáis que lo vuestro es rara avis en los dos casos Ono o que es una una bola que se va haciendo más grande

Voz 6 51:38 pues yo me he sorprendido con esta iniciativa no de conocer pues todos estos compositores bailarines pintores fotógrafos que realmente quieren quieren contribuir a esta agenda y quiere nada en los Objetivos de Desarrollo sostenible o en el caso de Women in Music visibilizar todas estas mujeres compositores o en el caso de la música contemporánea por ejemplo española que también muchas veces necesitan mucha visibilidad nación hombres y mujeres no que para mí es un punto fundamental dentro de mi carrera previsto que también muchos artistas jóvenes están ahora empezando a a reivindicar estas figuras de hecho hace unos días tuvimos la presentación del documental el proceso de Juan Vicente

Voz 0313 52:18 de alejan de Talavera en los cuales pues con el proceso

Voz 0098 52:22 muy bien

Voz 35 52:25 he visto ahora es que yo sepa no decir nada que ver eso través

Voz 6 52:29 es que precisamente pues trata de cuatro intérpretes que estamos colaborando con compositores actuales no ir creo que salvo eh bueno muy importante

Voz 0313 52:39 oye sabes una curiosidad y queda que impresiona más o queda más que dan más Yuyu que que te pone un poquito más nerviosa hablar ante la Asamblea General de la ONU

Voz 1490 52:51 hizo dio cancha a Fritzl hoy grullas y Jonás

Voz 35 52:58 salir al escenario tocar el piano no

Voz 0313 53:01 el coqueteos haya andar Siria quedarían

Voz 35 53:03 muchísimo miedo es verdad y bueno siempre hay una ilusión atracar lo digo por eso eh

Voz 6 53:10 siempre hay una ilusión muy muy grande una emoción enorme y cada espacios distinto no obviamente hay una sensación parecida pues cuando salía en Carnegie Hall a tocar o en la Asamblea General en el Parlamento Europeo pues son siempre en circunstancias muy muy bonitas pero en cada ocasión pues siempre intenta yo intento dar lo mejor de mil

Voz 0313 53:29 la radio las echó una vez

Voz 7 53:31 la verdad pues

Voz 0313 53:33 Nos estrenamos vamos allá que parece con quienes vamos a estrenar y porqué