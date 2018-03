La Ventana (20/03/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 2 00:00 Carolina S

Voz 0464 00:11 son las siete las seis en Canarias otra masacre en Siria

Voz 1667 00:14 decenas de personas han muerto este martes en un ataque contra un mercado cercano a Guta el territorio en manos rebeldes que lleva semanas bajo una intensa ofensiva del Ejército y del que han habido decenas de miles de sirios última hora Álvaro Zamarreño

Voz 0116 00:25 sí fuentes médicas sirias informan de que han muerto treinta y cinco personas en ese ataque en un mercado de un barrio de las afueras de Damasco según los medios oficiales un cohete disparado desde la zona de Guta controlada por milicias opuestas al régimen ha caído sobre el mercado de KAS cool próximo a esa zona de Guta si los datos se confirman es una de las mayores masacres provocadas por los disparos desde esa zona sus cohetes atemorizan a los civiles de Damasco y han provocado muertos y heridos en numerosas ocasiones los civiles se han convertido en estos seis años y medio de conflicto en objetivo de todas las partes armadas de hecho cientos de ellos han muerto bajo las bombas del régimen en la propia Guta muy cerca del mercado que ha sufrido esta última masacre

Voz 1667 01:03 en Cataluña el PSC acusa al Bloque Independentista de mentir a sus votantes planteando la candidatura de Jordi Sanchez a la Presidencia de la Generalitat el diputado ha comunicado hoy al Supremo su intención de dejar la política si eso facilita su salida de prisión la portavoz de los socialistas catalanes Eva Granados opina que esa decisión evidencia el engaño del soberanismo

Voz 3 01:22 que nunca ha estado encima de la mesa que efectivamente fuera candidato a la presidencia de la Generalitat y que constatamos una vez más que esta exigua mayoría independentista engaña a sus electores y engaña al conjunto del país

Voz 1667 01:36 en el Congreso el PP critica la decisión de Ciudadanos de abandonar la comisión que estudia la reforma del Estado de las Autonomías el partido naranja ha anunciado que la deja después de que los socialistas hayan vetado su lista de comparecencias entre las que se incluyan históricos del PSOE como José Bono o Juan Carlos Rodríguez Ibarra el portavoz de los populares Rafael Hernando cree que la actitud de Ciudadanos

Voz 4 01:56 no es la apropiada ahora esto de que

Voz 5 01:59 un grupo como ciudadanos diga osea hace lo que yo digo o me voy de la mesas pues me parece que tiene au denota un estado de infantilismo eh cuando no de oportunismo ciertamente llamativo permítanme que les diga

Voz 6 02:16 deportes Toni López el Real Madrid busca los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto y juega en casa de un Valencia Basket ya eliminado con el posible regreso de Luka Doncic a partir de las ocho y media en el pabellón de la Fuente de San Luis en fútbol esta mañana primer entrenamiento de la selección sin Gerard Piqué por una gripe el viernes partido en Alemania el martes próximo en el Metropolitano contra Argentina y en ciclismo nuevo líder de la Volta a Cataluña Alejandro Valverde tras su victoria al esprint en la segunda etapa que se disputó

Voz 1667 02:40 por ello la previsión del tiempo la primavera ha llegado con frío aunque las nevadas van a aflojar en las próximas horas para dar un mayor protagonismo al viento del norte que va a mantener las temperaturas en valores bajos y que será especialmente intenso al norte de Cataluña en el Valle del Ebro y también en Baleares siete y tres

Voz 4 03:17 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora

Voz 0313 04:31 me gusta la música La Ventana como nos gusta contar historias esta canción titulada Berlín de Ross Allen está dedicada a todos los jóvenes unos cuantos todo jóvenes españoles que últimamente han tenido que que dejar su hogar su casa y su país para trabajar en el extranjero esta canción en concreto forma parte de la banda sonora de perdiendo norte que refleja la vida de los que

Voz 1826 04:56 sonido fuera que son unos cuantos sólo derechos sino que además hoy hemos conocido el número de españoles que eligen vivir en el extranjero o pero tienen más remedio que hacerlo no deja de crecer el año pasado más de setenta y seis mil personas

Voz 4 05:08 hicieron establecer su residencia en otro país

Voz 1826 05:11 son datos que ya digo hemos conocido hoy ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística INE según datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero en enero de este año ya hay por lo tanto casi dos millones y medio de españoles viviendo fuera de deberíamos añadir algo más

Voz 0313 05:27 es que dos de cada tres personas con nacionalidad española que optaron por dejar el país durante dos mil diecisiete ya habían nacido fuera de España una de esas personas la hemos localizado en en Basilea en Suiza Raquel Ramírez buenas tardes

Voz 1490 05:42 hola buenas tardes Carles qué tal Raquel claros muy bien muy bien muchas gracias encantada

Voz 0313 05:48 tú naciste en Basilea porque tus padres trabajaban allí cuando tenía esos años volviste es España entera de nuevas vuelto eh

Voz 1490 06:03 pues bueno yo termina la carrera hice un práctico cuentan al Ayuntamiento de mi pueblo me encontré un trabajo en una tienda iguana decidí que que quería otro futuro para mí porque estudié Ciencias Ambientales no necesidad de Granada sí bueno en Aquí un amigo muy buena suizo que champán Santamarta de Andalucía vino han visitado algunas veces en ofrecieran venir a Alemán m me viene bueno ya que si te hacerte y aquí estoy ahora tienes trabajo sí ahora estoy trabajando si lo tuyo no de la mía no todavía no es estable ahora Raquel curiosidad está trabajando en el Hospital Universitario de Basilea la fraguan Clínic

Voz 0313 06:57 hay alguna posibilidades de cara al futuro para para alguna salida laboral de Ciencias Ambientales que es lo que estudia este tú

Voz 1490 07:05 sí sí y yo creo que por ejemplo aquí hay nada más oportunidades au facilidades para los jóvenes que ahora mismo la situación en España

Voz 0313 07:15 por ejemplo el tema el tema salarios y un nivel de vida en comparación como está

Voz 1490 07:20 y está bastante bien bastante mejor

Voz 0313 07:24 sea tiene sus tienes un sueldo razonable puede subir por tu cuenta

Voz 1490 07:28 sí bueno yo no vivo por mi cuenta con con una amiga padre sí pero lo razonable si me permite me permite vivir bien

Voz 0313 07:42 oye Raquel me ha dicho de compras y yo sí de pasada pero yo me quiero detener ese detalle que hiciese un curso intensivo de alemán Bono no no no no es un idioma muy fácil para nosotros que qué tal tema anejas después del tiempo que ha pasado ya

Voz 1490 07:57 pero para que sea candidata entremeses aquel veo una alemán ya en el hospital como practicante que sería lo que es el el cuidado sea así la enfermería enfermería sí bueno hay más retraso ir ahora a me estoy contratado con un contrato indefinido en la en la sala de parto y hay estoy trabajando sesenta por ciento porque empezó másteres la melodía para poder compaginar mis estudios con con el trabajo

Voz 0313 08:36 está bien Raquel la última la última que en fin ya te lo puedes imaginar y planes para regresar a España los tienes ahora a corto medio plazo de momento eso no toca

Voz 1490 08:46 yo no valía de centro ser buena seguir trabajando aquí seguirá presidiendo el idioma cuando termine enigma Céline y aquí trabajo de lo mío pues la medida marche mejor y tal sí a medio largo plazo así me gustaría volver a semanal a y muy bien gracias Torras tomarte La Ventana para contar tu historia es un beso marchar hacia yo quería

Voz 1826 09:16 la donde nos vamos ahora Roberto ahora ahora podemos irá a Bratislava Eslovaquia porque allí está aún madrileño de veinticinco años se llama Carlos Barrado Carlos qué tal buenas tardes hola buenas tardes Carlos cuánto cuánto tiempo llevas tú allí Carlos

Voz 15 09:29 pues aquí en Bratislava desde noviembre es decir casi cinco meses en noviembre de dos mil diez

Voz 16 09:34 llegaste casi por casualidad

Voz 15 09:37 bueno sí en plan yo acabe yo estuve de Administración y Dirección de Empresas dado todo lo que sea Autónoma de Madrid llegaba cuando acabe la carrera es decidirme a vivir fuera en un principio fui a Manchester porque quería cuando mejorar mi nivel de inglés estuvo allí trabajando no de lo mío Simao conserva como mozo de almacén tiene en una empresa yo estuve casi año y medio luego volví

Voz 0313 10:00 verano julio

Voz 15 10:03 dicen Voluntariado en Nicaragua cualquier otra cosa que tenía en mente en septiembre ya volvió a España me puse a buscar trabajo y la verdad que querían seguir la experiencia de Manchester fue Alí tenía en mente volver a irme al extranjero así tiene nada me comentaron que había oportunidades de trabajo en Bratislava iría aplique a varias empresas ya pues pasen las entrevistas estando en España es decir por teléfono y tal Imaz ofrecieron venir aquí el uno de noviembre y aquí estamos

Voz 0313 10:29 has dicho de mozo de almacén en Manchester en Bratislava en en qué andas Carlos

Voz 15 10:34 pues trabajó en Amazon supone la gente sí sí trabajo de lo mío leí por hará muy bien así que

Voz 0313 10:41 qué tal está la la comparativa que antes se preguntábamos también a Raquel de de sueldos y nivel de vida con respecto a España campañas bien hay en Bratislava estás en condiciones de Bono de vídeo por tu cuenta hoy de forma razonable

Voz 15 10:54 sí sí sí en plan bueno los sueldos son más bajos que en España tampoco mucho la verdad pero bueno es que el nivel también de de vida en Bratislava yo digo en Eslovaquia en Bratislava en particular que es donde yo vivo son más bajos es decir todo es más barato entonces sí yo con mi sueldo me apaño vibró con tres personas más que por qué comparto la casa pero tengo mi propia habitación tengo tengo de todo además aprovecho pues hora pago Mi vida normal ahorro dinero además la situación geográfica de Eslovaquia que bueno a lo mejor X a gente que no sepa dónde está que está en el en el centro de Europa pues permite viajar los fines de semana cuando hay pidió antes si entonces si Osama me me mantengo perfectamente con el salario que tengo y puedo hacer una vida como la veracidad en Manchester pero en Madrid cuando la estudiar

Voz 0313 11:38 oye y ahí dónde estás ahora sinceramente es más perspectiva de futuro ves que tienes más camino más terreno hay que en España por ejemplo

Voz 15 11:49 si a ver si yo creo ex general es que la gente igual desconoce bueno igual que yo no tampoco conocía pero en Eslovaquia hay una gran sobretodo en Bratislava que es la capital hay una gran cantidad de empresas de multinacionales que tienen su sede aquí igual que te he dicho Amazon Stage en que el BMW aunque luego no no es esa es alemanas decide hay mucho

Voz 1425 12:06 son muchas empresas

Voz 15 12:09 la que sí sabes inglés y ya tiene algo de experiencia de tienes una carrera bueno sinceramente se encarga también puedes venir aquí encontrar trabajo con facilidad Imaz en particular yo hablo de mi de mi experiencia sabiendo como Amazon es de grandiosa inmovilidad tanto interna en la empresa como quizás en un futuro ir a otro sitio saque las oportunidades existe Mi sólo hay que venir a por ellas sinceramente

Voz 0313 12:31 tu sea lo de lo de los planes de regresar a corto plazo no veo que no los tienes en mente no

Voz 15 12:36 bueno nunca se sabe la verdad que pues eso ahora mismo estoy a gusto llevo sólo cinco meses aquí nunca se sabe sinceramente no creo que esté veinte años en Bratislava pero bueno antes de ir a Madrid quizás me gustaría ir también intentar trabajar visitar otros países probar nuevas experiencias pero muy bien

Voz 1425 12:52 no sabe muy bien

Voz 0313 12:55 un abrazo amigo hay muchísima suerte

Voz 15 12:57 vale Carlos me permites desplegaron claro ah vale vale muchas gracias pues nada quería saludar a mi familia

Voz 0313 13:05 los amigos del

Voz 15 13:06 lo está en Teruel a los amigos también de A

Voz 0313 13:09 el pueblo es Carlos

Voz 15 13:11 están Teruel se llamado don es un pueblo muy pequeñito pero bueno tengo ahí a la abuela y la Familia entonces pues quería mandarle es un recuerdo que no están escuchando nadie por último también a los compañeros de trabajo además al ser todo bueno yo trabajado mucho españoles Imaz que compañeros de trabajo son como una familia porque compartimos muchísimas cosas y muchísimo tiempo junto así que nada

Voz 1425 13:31 el cuando me parte muy bien Carlos mucha suerte amigo tal gracias hasta luego a las allá

Voz 2 13:38 qué

Voz 17 14:06 hay que creerle

Voz 8 14:08 se llamaba porque quiero estar ver si esta mañana nos han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 17 14:15 no se preocupe ahora misma visuales de seguridad Jesús Ana para que les y hoy mismo la alarma instalar

Voz 1425 14:20 la protesta con el arma hermanísimo

Voz 0464 14:36 cuando decimos que este es tu Larguero los décimos fuera algo habré guitarras pulsión a Ramos sí o no parece justa la sanción a Cristiano Ronaldo que te parece lo de tu opinión cuenta tanto de lo que opinar quiero conocerte opinión seis cuatro ocho cuatro siete tres siete

Voz 2 14:50 en el número para grandes tus opiniones que creo recordar que existe

Voz 0313 14:54 ah me dice Javi Blanco que sí que está bien el tres

Voz 8 14:56 cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias Manu Carreño cuantas tu nota de voz hiciéramos con tus opiniones estoy que nos también en el Larguero punto es Cadena Ser

Voz 2 15:10 última hora

Voz 19 15:11 no vamos a ver qué encontramos de última hora entrara en Andalucía

Voz 0047 15:15 a las seis de la tarde quedará instalada en Guillena Sevilla la capilla ardiente del cabo primero de la Guardia Civil Diego Díaz cuyo cuerpo ha sido encontrado esta mañana trescientos metros del lugar en el que desapareció el sábado cuando auxiliar a los ocupantes de un vehículo que había quedado atrapado por el barro en un arroyo buscamos la última hora en Aragón

Voz 1694 15:31 visto para sentencia el juicio contra un conductor que arrolló y mató a dos ciclistas en agosto de dos mil dieciséis Las acusaciones piden cuatro años de cárcel y seiscientos mil euros en indemnizaciones el acusado reconoció durante el juicio que iba bebido y que les vio

Voz 0313 15:44 José ultima hora en Asturias el Gobierno

Voz 0047 15:46 a regional pondrá en marcha un nuevo turno de oficio para atender a víctimas de trata de seres humanos y terrorismo menores de edad y personas con discapacidad sometidas a maltrato también mejorará la retribución que perciben los abogados por asesorar a mujeres que sufren violencia de género en Baleares nueva multa por alquiler turístico el Gober sanciona con trescientos mil euros a Trip Advisor en febrero ya lo hizo con la plataforma Airbnb está última tiene de plazo hasta mañana para presentar alegaciones Trip Advisor quince días de Baleares a Canarias

Voz 0861 16:17 última hora que pasa por la celebración del Debate del estado de la nacionalidad en el Parlamento de Canarias turno para la oposición este mediodía en el discurso de apertura el presidente Fernando Clavijo anunciaba entre otras medidas la eliminación del IGIC el IVA canario para la compra de vehículos híbridos eléctricos bicicletas de última hora también en Cantabria

Voz 1694 16:34 el accidente mortal en las carreteras cántabras un hombre de ochenta años ha muerto su coche ha salido de la vía y ha caído desde una altura de quince metros al cauce del río Saja en el término municipal de los

Voz 0464 16:45 que contamos en Castilla La Mancha que el Gobierno regional teme que se apruebe un nuevo trasvase del Tajo al Segura a las lluvias de los últimos días han dejado los embalses de cabecera cerca del límite para trasvasar agua cuatrocientos hectómetros cúbicos el presidente García Page sospecha que se va a activar durante Semana Santa

Voz 20 17:00 la León el despido de una profesora de religión en Valladolid ha reabierto el debate sobre la vida privada de los docentes Carmen fue despedida porque se había separado dos veces ya mantiene que su vida personal pero su despido es avalado no sólo por la Iglesia sino por la Fiscalía y la Junta de Castilla y León

Voz 21 17:16 última hora en Cataluña aquí tenemos una mala noticia para los que Rajan del turismo hoy una buena para los que lo aman el Ayuntamiento de Barcelona vaticina que en pocos años atención se doblará el número de turistas que vienen a la ciudad lo ha dicho el Comisionado de Promoción Económica del consistorio en una jornada organizada por Radio Barcelona que ha reunido importantes marcas y startups presentes en la capital catalana de Cataluña al Ceuta

Voz 0464 17:39 el presidente se ha comprometido a destinar parte del superávit del presupuesto del año pasado al arreglo de las deficiencias detectadas en los diferentes centros escolares ceutíes

Voz 0808 17:47 tenemos en la Comunitat Valenciana by La Unió de Llauradors que reclaman más medidas para evitar los robos en el campo la Comunitat es la tercera autonomía con mayor incidencia de estos delitos y la provincia de Valencia la segunda de España más afectada quince millones de euros en pérdidas económicas cinco de ellos son cítricos última hora en Euskadi

Voz 21 18:04 el Gobierno Vasco actualiza su catálogo de cargos públicos en dos años el número de altos cargos ha aumentado un nueve por ciento ahora mismo Ejecutivo tiene en nómina cuatrocientos cargos públicos de Euskadi

Voz 22 18:14 Extremadura sorpresa anoche en la localidad pacense de la Garro Villa a varios vecinos alertaban a la Guardia Civil de que un hipopótamo campaba por las calles de la localidad el motivo que se había escapado de un circo instalado en el municipio Pippo así se llama este animal fue devuelto a sus dueños en poco más de media hora el Seprona llevado a cabo la inspección del circo ante una posible negligencia

Voz 1817 18:34 última hora en Galicia el Partido Popular aprueba en solitario la controvertida reforma de la ley de salud lo hecho con protestas de diferentes colectivos a las fuerzas del Parlamento que denuncian una privatización encubierta de la sanidad pública La Rioja aquí el colectivo LGTB ir

Voz 21 18:48 a reprocha a la dejadez del Parlamento regional en la tramitación de la ley trans de La Rioja denuncia que todavía ni un solo experto ha pasado por la Cámara para hacer aportaciones al texto última hora en Madrid

Voz 0867 18:59 de Sanidad quiere sancionar a seis clínicas abortivas en la comunidad lo hace a partir de una denuncia de una asociación de abogados cristianos que asegura que en sus webs estas clínicas no avisan de los peligros del aborto estos centros ven en estos expedientes un claro sesgo ideológico pasamos de Madrid a Melilla

Voz 23 19:15 cada vez son más los comerciantes y empresarios que se suman al gran cierre de mañana algunos comerciantes incluso del centro comercial cerrarán sus tiendas aunque se expongan comentan a una sanción

Voz 24 19:27 Don por parte de la Gerencia a última hora en Murcia Murcia está padeciendo desde octubre del pasado año hasta este mes de marzo el año hidrológico más seco concretamente uno de los más secos de los últimos setenta y siete años lo ha dicho hoy el delegado de la Aemet en la región

Voz 21 19:42 cerramos esta última hora en Navarra la brecha salarial y laboral de las mujeres navarras está empeorando y conduce a pensiones mucho más bajas que las de los hombres y el riesgo de pobreza de muchas de ellas lo ha denunciado hoy el sindicato UGT ante el Parlamento de Navarra

Voz 8 19:57 la última

Voz 2 19:59 ahora

Voz 27 21:18 Cristina Cifuentes rechaza

Voz 0867 21:19 en el Congreso de los Diputados todas las acusaciones sobre su pasado político y las vinculaciones con la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid

Voz 28 21:27 yo siquiera el contexto exactamente la adhesión siempre la del siete yo Venecia la hemos visto diez le la verdad

Voz 0047 21:34 vengo aquí a decirle la verdad

Voz 0867 21:37 la comisión del Congreso hemos viajado en el tiempo del tamayazo a la última campaña electoral en todos esos episodios turbios para el Partido Popular Cifuentes ha insistido en que ni supo ni actuó de manera irregular ella básicamente se dedicaba a llenar de fervor y emoción los mítines de otra

Voz 0047 21:55 los responsables

Voz 2 21:57 el SUP en supuestas campañas B para reforzar a Esperanza Aguirre de cara desde dos mil siete y dos mil once

Voz 0047 22:07 eh niegue en campañas ve bien se entienden las letras del alfabeto es más en la campaña mi responsabilidad ahora exclusivamente la movilización de los cargos de los afiliados para participar en los actos electorales La Ventana de matriz Javier Casal miente miente cien metros de la opa vetos

Voz 0867 22:44 buenas tardes a todos ni Anni B en hoy Cifuentes ha hecho suya aquella aquella frase mítica del tamayazo que guardamos como empaña nuestra fondo peca aquella que firmó la diputada socialista que hizo volar por los aires las aspiraciones de la izquierda Mario a EE

Voz 0047 23:01 los paz que no a todo le estoy preguntando cosas que me está preguntando usted cosas de sitios y momentos en los que yo no he estado muy a mi el señor Tamayo una veces me ha comentado cosa no y entonces pues como no lo sé porque no a todos

Voz 29 23:19 que todo Cifuentes

Voz 0867 23:21 estaba pero no sabía ahí se agarra a presidenta de la Comunidad de Madrid a que en esa lista que le ha mostrado Íñigo Errejón en su primer cara a cara anticipo de la batalla electoral que nos viene encima ella no está señalada en rosa muchos de esos compañeros sí pero ella no está en la lista Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 23:38 qué tal buenas tardes bueno criterio Fuentes dijo al entrar esta mañana que no sabía porque la citaban hoy al Congreso pero

Voz 0277 23:43 ha tardado muy poquito en descubrir

Voz 28 23:45 no hay trece miembros de la dirección de campaña hay seis que están imputados que esa lista suya habría que revisar la cómo se hace para estar en una dirección de campaña celo al director campaña viste no sabía quiénes eran estos señores antes de que los imputen pues no sabía quiénes se el problema es que quiere que le conteste lo que usted quiere hoy

Voz 0861 24:02 Errejón pasó al ataque apretó por el papel de Cifuentes en el Comité de Campaña de dos mil siete El de Aguirre y Cifuentes pasó

Voz 0047 24:09 la fecha nunca jamás tuve nada que ver ni con la administración y la gestión del Partido Popular Punto pelota cree que la L su raza

Voz 0861 24:19 el socialista Artemi Rallo ha sido el más duro de la sesión sobre todo cuando sorprendió a la presidenta madrileña al querer vincularla con el tamaño

Voz 0047 24:26 ya recibió una llamada del señor Tamayo rotundamente falso yo lo voy a contestar no se preocupe brevemente a porque yo vengo aquí a contestar

Voz 0861 24:37 que conteste le pero no contestó por ejemplo qué empresas participaron en su campaña de dos mil quince tampoco ha sabido responderle esto a Toni Cantó

Voz 30 24:45 te sabe usted si alguna de esas empresas también trabajaron para la señora Esperanza Aguirre eh una tengo idea producciones Over Marketing no tengo ni idea pero no creo

Voz 0861 24:57 Cifuentes ha repetido en varias ocasiones que le parece una vergüenza que le hayan citado amparándose en las acusaciones sin pruebas de Granados Éste de hecho ha sido su alegato final en la comida

Voz 0047 25:06 que no estamos con las víctimas con los verdugos es que yo he sido objeto de un ataque machista injustificado y absolutamente difamatorio el resultado de esos que enviar Zenani comparecer una de hecho la presidenta Javier

Voz 0861 25:23 dado que le ha dolido haberse convertido en el primer cargo institucional no encausado que

Voz 0047 25:27 dice esta comisión de investigación de la presunta financiación ilegal del PP la siguiente recordemos será Esperanza Aguirre Javier

Voz 0867 25:35 siete de la tarde y veinticinco minutos debate político de los martes en La Ventana de Madrid con Ignacio Aguado que regresa

Voz 0047 25:41 al programa tras su baja por paternidad buenas tardes buenas tardes bienvenido muchas gracias bueno matar

Voz 0771 25:47 hay paternidad hay de todo claro el Museo de maternidad paternidad y encantado de estar aquí otra vez al mes ha pasado muy rápido la verdad es que me da mucha pena dejara a mi hijo en casa con tan solo un mes pero hay que volver a la normalidad al Tajo oí una razón más también para hacer política ahí para seguir trabajando por una Comunidad de Madrid mejor le dio con ganas y sin ojeras se Cepeda

Voz 16 26:05 es verdad eh yo aprovecho para felicitar nada es un placer esto de seguir generando cada vez más población en este país con el debate que tenemos delante eso de las pensiones es verdad que el que hay que hacer es cada vez más posible que este país siga adelante es una es un por eso verte aquí además con esa cara sin ojeras

Voz 19 26:26 bueno la provincia que ustedes y yo creo que la política es más dura de lo que cuenta con enhorabuena sinceramente enhorabuena

Voz 0867 26:34 en nombre también de todos los oyentes de de este programa Hoy me siento un poco como Antonio Alcántara el de Cuéntame están mañana cuando el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados ha intervenido ya interpelado a Cristina Cifuentes me he acordado mucho de de esa mañana en la Asamblea de Madrid en Vallecas aquel diez de julio del año dos mil tres el tamayazo Cepeda tú estabas allí no Juan Aguado no estaban ni en proyecto tenía tenía la edad de su breve

Voz 16 27:14 no de creo pero pero no es cierto yo en fin cada vez que se habla de la mañana del diez de junio del año dos mil tres que fue la primera vez en la que me senté un escaño por primera vez en mi vida tome la decisión de apartarme de mi trabajo habitual y dedicarme a la política el hombre derechos de recordarlo aún no se lo ponen un poco

Voz 0771 27:35 de los de punta no y lo que lo más llamativo

Voz 16 27:38 que a fecha de hoy todavía tantos y tantos madrileños que optaron de ese momento por cambiar de Gobierno se preguntan qué sucedió que no les sepamos todavía a fecha de hoy dar una respuesta pues a mí me deja todavía muchas cosas en el tintero de que algo sucede en este viejo intenso en Madrid que todavía hay cosas por resolver

Voz 0867 27:56 ha tirado de la forma básicamente porque esta mañana en el portavoz socialista como digo en la en la comisión del Congreso de los Diputados ha citado al tamayazo en ese calendario del año dos mil tres en el mes de junio el diez de junio del año dos mil tres ha fijado el lanzamiento a la política activa de Cristina Cifuentes

Voz 0771 28:13 bueno hay empezó mucho antes si es verdad crisis empezó en los

Voz 0867 28:16 se llegó antes de que llegan a la gaviota

Voz 0771 28:18 yo tenía ocho años de hecho cuando ella era diputada autonómica ya pasado por muchos cargos eso no no no es ni bueno ni malo simplemente que ha estado ahí muchos años durante gobiernos de mayoría absoluta del Partido Popular y ocupando cargos de responsabilidad tanto a nivel orgánico dentro del partido como también a nivel político institucional dentro de Asamblea de Madrid por eso no esta insistencia primero en firmar un acuerdo investidura con el con el Partido Popular porque no nos fiamos del Partido Popular y segundo nuestra insistencia en llamarla comparecer y que dé explicaciones de sus vivencias dentro del PP dentro de la política para conocer todos los madrileños que ha pasado en la Comunidad de Madrid cómo es posible que desde años tres precisamente desde este tamayazo los tres presidentes autonómicos que hemos tenido hayan estado de alguna forma eh bajo sospecha de corrupción Esperanza Aguirre Ignacio González está directamente ya pues en procesos judiciales y Cristina Cifuentes que también está permanentemente bajo sospecha y a nosotros nos empieza a cansar

Voz 0867 29:10 a mí me llamaba mucho la atención el gesto que ha puesto Cristina Cifuentes porque yo creo que que se esperaba un poco de todo no cree que le preguntaran por Granados por por las campañas electorales pero no por el año dos mil tres Cepeda yo no sé si ustedes tienen base documental tienen algún elemento por el que esta mañana que hagamos que and Dean desencajado la cara a Cifuentes han llevado al cama ya existe una relación entre Cifuentes y el tamayazo

Voz 16 29:34 eso es lo que los socialistas madrileños venimos desde hace desde aquel año obviamente una y otra vez insistiendo de hacerlo hace tan solo unos unos segundos es que no gustaría algún día saber que realmente sucedió no

Voz 1817 29:47 si ustedes a Cifuentes esto en la comisión es que ustedes habrán visto algo bueno bueno lo clon

Voz 16 29:52 que sí es cierto es que todo parece indicar que un entramado muy potente no con grandes intereses económicos empresariales en el momento truncaron la voluntad de los madrileños no es verdad que bueno en aquel escenario como decía Ignacio Aguado pues claro estaban una serie de protagonistas en los que también lógicamente estaba Doña Cristina Cifuentes lo digo todo esto porque en muchas ocasiones cuando alguien intenta construir un discurso no de yo soy nuevo en no tengo nada que ver con el pasado pues hombre verdad que no

Voz 0771 30:23 pero en ningún gobierno con anterioridad pero

Voz 16 30:25 es es incierto decir que no formaba parte del Partido Popular claro dejé el Partido Popular no ha nacido hace dos años y pico tren no no no en la el Partido Popular hasta gobernado con mayorías absolutismo más que nos han impedido por supuesto a bajar también mucho más dentro de las instituciones porque la mayorías absolutas eran como auténticas apisonadora no nos impedían trabajar en

Voz 0771 30:47 ese sentido de de intentar clarificar unos hechos pero

Voz 4 30:49 pero pero vamos a hacerlo de abogado del día

Voz 0867 30:52 en este caso a ver pero Cristina Cifuentes en su línea argumental tiene un punto de defensa que sí me parece fuertes verdad en Íñigo Errejón ha sacado esta mañana una lista no con con nombres de la gente que haya participado en la campaña

Voz 0771 31:02 no será lo que flojito perdón perdón aprovechará un paréntesis que flojito flojito Íñigo Errejón se está preparando ustedes para la campaña ya

Voz 16 31:10 digo que repetir ese error al líder de no se sabe muy bien que en fin va a tener que estudiar un poquito más me parece que es un mal estudiante yo yo he visto esta mañana muy flojo deberá el otro día también con ganado bastante flojo o y le ha vuelto a haber muy flojito si esta es la gran alternativa desde la izquierda

Voz 0313 31:24 que venga Dios y lo vea afortunadamente nos queda profesor Gabilondo

Voz 16 31:27 que para mí eso es una garantía de éxito te voy a decir en falta

Voz 0771 31:30 bueno Aragón tiene que trabajar desde el destierro que para él supone tener que a la Comunidad de Madrid que mejor momento y qué mejor oportunidad mediática que intentar presentarse ante la opinión pública como bueno pues He Jun política que se preocupa por los intereses de los madrileños y fiscaliza la abordo fuentes de oro que nada más lejos de su deseo de la realidad porque su voluntad política está muy lejos de la Puerta del Sol está muy lejos de la Comunidad de Madrid sus aspiraciones yo creo que políticas y personales eran liderar Podemos no ha sido posible Le han defenestrado a la Comunidad de Madrid yo sinceramente creo que un perfil esas características no de de gobernar una Comunidad de Madrid al margen de de ideología política que me da verdadero pavor ver a Podemos en el gobierno junto con el PSOE o el PSOE

Voz 19 32:09 cambiando la política fiscal de las políticas educativas no lo quiero ni voy a mi comentario antes de que

Voz 0867 32:15 desde que se retome interrumpiera no digo digo de esa lista que saca Errejón es verdad que aparecen un montón de nombres señalados en rosa no con rotulador de gente que está imputada en sumarios pero es verdad que en el caso de Cifuentes es que no está imputada en nada

Voz 0771 32:30 no

Voz 16 32:31 cierto es cierto que la presidenta actual no está imputada o al menos de momento no hay ningún procedimiento judicial pero pero por eso decía que más allá de del el camino de la justicia que tiene que tener su recorrido está el camino de la Police Tica que tiene que también tener sus explicaciones profundizar lógicamente en el

Voz 0313 32:51 trabajo y que por ejemplo a nivel parlamentario

Voz 16 32:54 haciendo de la Asamblea de Madrid para profundizar en la verdad en la Asamblea de de investigación donde el PP ha toma la decisión de ausentarse no nosotros queremos seguir trabajando de una forma seria rigurosa para conocer qué ha sucedido en esta región y sobre todo intentar evitar que nunca más vuelve a suceder que sólo importa

Voz 0867 33:09 qué fuente se quejaba esta mañana Aguado de haber acudido al Congreso de los Diputados ello decía que iba encantado pero que no entendía por qué el Congreso de los Diputados está utilizando como altavoz dentro de la estrategia de defensa judicial de un presunto delincuente referencia a Granada

Voz 0771 33:24 bueno es que el PP tiene distintas varas de medir en función de si la imputado tira de la manta o no cuando el imputado tira de la manta como es el caso de Granados entonces de Defence estarán dicen que es un delincuente incorrupto corrupto y demás y cuando el imputado no tira de la manta como fue el caso por ejemplo el señor Sánchez presidente ex presidente de Murcia entonces defendieron hasta el final Granados ha tirado de la manta y ahora parece que ya ya la presunción de inocencia no está vigente con él pero es que no solamente Granados a tiro de la manta es que la señora Aguirre ha dicho literalmente en una conversación intervenida por la policía con Ignacio González que la señora Cifuentes otorgó a dedo practicamente el contrato de la cafetería la Asamblea de Madrid a cambio un agradecimiento de la donación de Arturo Fernández de sesenta mil euros a Fundescam que como sabéis era la fundación que presuntamente financiaba las campañas del Partido Popular en B eso ha dicho Esperanza Aguirre tendrá que dar explicaciones Cristina Cifuentes y también miente Esperanza Aguirre acerca de su peso específico dentro del PP y de su capacidad para tomar decisiones dentro de la Asamblea de Madrid

Voz 0867 34:18 no te pregunta Dragados y has visto mejor hoy a Toni Cantó juega César Zafra en su día

Voz 0771 34:23 además son dos magníficos políticos y dos personas que son capaces de hacer verdaderas sesiones de control no están acostumbrados los viejos partidos a que políticos moto anegando o César Zafra interrogan de esta forma bueno a a los hechos que han sucedido tenemos de ahora

Voz 35 35:36 ella no

Voz 36 35:37 bueno emigré ya hemos de un centro de estadísticas

Voz 1826 35:39 eh que estamos haciendo unos impuestos

Voz 36 35:42 qué emisora de radio escucha usted Cadena Ser muy bien por qué porque porque me pregunto que por qué no me me has de dar una respuesta de señora no pero yo tengo que rellenar la casilla

Voz 37 35:57 si no hay respuesta de digo mente cuadriculada corazón tiene el corazón tiene razón es que es

Voz 38 36:03 muy circular para no sabes por qué te gusta no te gusta

Voz 0867 36:58 Javier llama Cifuentes a ustedes el tripartito de la oposición ganaban usted se bloquea a la Fiscalía con las conclusiones de del Campus de la Justicia van en bloque todos con un documento recopilatorio de esas presuntas irregularidades cometidas durante los tiempos de PP el principio los asuntos ya los conocemos es evidente que que el documento refleja muchas más irregularidades de las que en un principio pensamos honestamente Cepeda nunca será justicia parece que hay más conejos en la chistera no que que los que corren por ese secarral

Voz 16 37:33 no es cierto hay además en trabajo ya está intensamente en mi compañera Mercedes Gallizo no una y otra vez denunciando irregularidades en la contratación de empresas nombramientos a dedo partidos de gasto es no justificados en fin un montón de de de de de datos no bastante poco cables una lista interminable que desde luego me parece razonable que el ministerio público sepa pueda verificar porque es verdad que nosotros no tenemos instrumentos como la Fiscalía para que llegue hasta el final y se puedan finalmente esclarecer los hechos

Voz 0867 38:05 es el caso de del Campus de la Justicia no Aguado quizás sea de los más clamoroso y de los más visibles no yo creo que es el caso de Lezo en el caso de Canal de Isabel Segunda sabemos que que hay irregularidades pero buscar no desentrañar tramar todo eso que está ahí de esa madeja es complicado pero en el caso del campus es que es blanco Botella

Voz 0771 38:22 yo creo que la historia de un despropósito ademán revestido de buena gestión que es lo que pretendía siempre hacer Esperanza Aguirre y el Partido Popular cien millones por la alcantarilla en un entramado de túneles que donde pone que hay en vez de todas de abogado son conejos coordinando un secarral y donde lo que vemos es como se ha dilapidado el dinero de los madrileños de una forma miserable y todo eso tiene consecuencias no solamente políticas sino también penales a mi me parece que el paso que hemos dado en este caso PSOE Podemos y Ciudadanos tiene todo el sentido llegamos meses analizando todas información que ha llegado a la comisión de endeudamiento y hemos considerado que puede haber indicios o hay indicios de hecho de delitos de malversación de fondos públicos de de de ausencia de presentación de la contabilidad en tiempo y en forma hay que suele llevar a la Fiscalía y que la Fiscalía actúe mañana llevaremos íbamos a Air que hace la Comunidad de Madrid que hace la presidenta cuando veas informe y cuando llegue el informe de la Cámara de Cuentas que ciudadana solicitó hace más de dos años y que parece que en breve va a llegar a la Asamblea vamos a tener más información desde luego hubo hubo

Voz 16 39:20 montón de primeras piedras quiero acordarme perfectamente de lo que costaron

Voz 39 39:24 aquella primera piedra es viajes inmensa maqueta lo único que espero que esas primeras piedras caigan encima como una losa una auténtica losa no judicial a quienes cometieron aquella barbaridad Aguado bienvenido de nuevo muchas gracias un placer suerte con la paternidad hacia Cabrera también le deseamos mucha suerte

Voz 0867 39:40 esto GB saludos un abrazo hasta la próxima ya ustedes mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte La Ventana de Madrid aquí les esperamos adiós

Voz 0313 41:12 la recta final de la Ventana nos quedan cuanto diecinueve minutos para llegar a las ocho de la tarde las siete en Canarias vamos con algo de lo más destacado que nos deja este día

Voz 0047 41:22 lo que queda del día con Isaías Lafuente primer día de la primavera

Voz 4 41:28 la Ventana muy especial también un poquito resaca del Día del Padre ayer Pedro Aznar los homenajeó con sus frases célebres

Voz 11 41:38 con estas pintas no pasas días hecho otro agujero en el sur que premió ayer es

Voz 4 41:51 los padres hoy hemos querido contrarrestar fijarnos en los hijos que somos la consecuencia con un apasionante debate sobre ellos

Voz 1667 41:59 ahora parece que vamos a través de debate para la carrera hasta expertos y debatir sobre esta pregunta están los hijos sobrevalorados debate al lado de la mesa de debate me acompaña el profesor Siracusa que ser autor del libro Diez paralelismos entre tener un hijo tener un infarto

Voz 0047 42:19 buenas tardes partidario de los hijos no no me parecen un error de la naturaleza

Voz 1667 42:25 el error de naturaleza y por otro según vaya el sociólogo y escritor Antonio chiita autor del ensayo periodístico mi hijo mi mejor amigo muy a favor

Voz 4 42:32 ha de tener hijos si bien lo dijo si me permites son la hostia

Voz 1667 42:36 muy bien pues hasta aquí la mesa de debate quedó bastante claro está

Voz 4 42:42 plenamente efectivamente bueno hay la blanco es una buena hija es una buena cantante una de las veintiún artistas de todo el mundo que van a participar en Nueva York en el festival gallego Kerouac cantando a poetas de la Generación del veintisiete

Voz 43 42:58 no

Voz 0738 42:58 claro claro

Voz 0047 43:01 no es el aperitivo que nos ha dejado hoy

Voz 19 43:03 en La Ventana generación de mujeres

Voz 4 43:06 desde mujeres poetas que ella descubrió

Voz 0738 43:08 demasiado mayor cuando yo estudié con trece catorce años la generación del veintisiete no me podía imaginar que había mujer estrella de luego fui buscando poemarios en Internet ha sido dificilísimo porque muchos descatalogados y lo siguió recabando hizo leyendo leyendo y me iba enamorando de los poemas y aquellos poemas que más me gustaba no que yo pensaba que podía sumar que yo podía hacer algo con con una música bueno todo por por por disfrutarlo

Voz 8 43:34 por llevar estas mujeres a al mundo no las conozca que se conozca que se lo merecen si la primavera

Voz 0047 43:40 bueno hoy ha sido La Ventana en la que ha llegado en plena emisión

Voz 4 43:48 la nueva estación vamos a hacer absolutamente insólito en Todo por la radio que aguantar cuatro minutos de conversación este hombre

Voz 44 43:56 no sé qué peligros histórica encina o Francine sin frases ingeniosas hicieron ya está pidiendo un disco aquí tocaba hacer la cuenta atrás de la primavera

Voz 19 44:12 estoy hay que hay que dejar silencio aquel hombre no tanto fue parece al menos los últimos diez joder nueve ocho siete así hemos recibido

Voz 4 44:23 a la primavera en La Ventana y lo primero que hemos tenido en La ventana después de esta cuenta atrás han sido las twiterías

Voz 1667 44:28 primavera oficialmente pero estamos sufriendo un frío siberiano son parte de la Península frío inspira tuits como por ejemplo el de fotón

Voz 0779 44:36 hace tarde de sofá mantita e intentar mover objetos con la mente

Voz 1667 44:42 gracias a Dios el invierno ya está atrás pero oye que malo es el invierno para la lujuria el niño del tabaco lo expresa muy bien con este tú

Voz 0779 44:49 en verano está muy bien pero en invierno ducharse con tu pareja no es lo mismo los dos queremos estar bajo el

Voz 4 44:55 agua caliente en vez de ducharnos parece que estemos

Voz 0779 44:57 defendiendo un córner

Voz 1667 45:01 yo acabo las teoría si queréis tocarle a Isaías Lafuente y demás guardianes del lenguaje por favor darle este dialogo D M L Brown

Voz 0779 45:10 arriba es un adverbio de tiempo no y ahora sí ahora sí y antes no antes también ha dicho que no

Voz 0047 45:19 en fin que siempre estamos felices de ahí cada tarde la

Voz 4 45:21 perdona pero esta tarde mucho más

Voz 45 45:25 que aparte de la primavera

Voz 4 45:27 es el día de la felicidad y hemos hablado de ella en nuestro café no estado muy de moda en sociedades teocrática en las que la persona tenía que cargar convivir en un valle de lágrimas no ha dicho Irene Lozano hasta que por fin llegó la ilustración tranquilo que sí que es verdad es que a partir de la ilustración se reivindica ese derecho está por ejemplo en la declaración de independencia estás

Voz 45 45:47 sonidos fruto de las ideas ilustradas el derecho a buscar la felicidad sea obviamente los gobernantes no pueden garantiza la felicidad de la gente pero sí el derecho a buscarla uno mismo ya ya encontrarla no

Voz 4 46:01 entonces la humanidad a trompicones algunas veces pero sí que ha ido siendo más feliz aunque quizás ahora en estos momentos lo estamos sacando de quicio pero yo creo que

Voz 45 46:09 en los últimos veinte o treinta años más bien hay una tiranía del optimismo no puede que porque hay que ser felices a toda costa ahí decirte todos nos va muy bien

Voz 4 46:17 hay algún dicho el dinero da la felicidad pues hasta un punto nos ha dicho Alejandro doce encerrado que es físico y que trabaja ojo en el Instituto de la felicidad de Dinamarca

Voz 1425 46:27 lo que vemos es que hasta cierto salario el sida la a un aumento de salario pero llegado cierto salario ya no vemos un incremento por ejemplo en Finlandia tiene una renta per cápita menor que Estados Unidos Finlandia nuestra Ranking de las Naciones Unidas está el primero Estados Unidos está en el puesto número dieciocho lo que indica que que el que la productividad ahí la riqueza no es todo

Voz 4 46:57 nosotros como estamos pues España siempre ha pasado por ser un país feliz aunque hemos perdido posiciones con la crisis

Voz 1425 47:04 precisamente con la crisis estábamos entre Suecia y Estados Unidos niveles muy altos a partir de la crisis bajamos a niveles en más o menos cerca de Colombia estamos ahora a pesar de que somos mucho más mucho más ricos que otros países que están por delante de nosotros

Voz 0313 47:21 dos

Voz 1425 47:22 osea que una de las razones de vencer la crisis pero debe de haber algo más

Voz 4 47:26 Alejandro por cierto del cero al diez un trabajando en este instituto de la felicidad se ponía una prueba ha dicho un cinco algún otro oyente feliz con el que hemos hablado también por ejemplo Juan Morán también se ponía un cinco este hombre que con su mujer decidió hace algunos años dejar Madrid y montar una casa rural en Cantabria dicen que ahora aprenden de la felicidad de sus clientes con las pequeñas cosas

Voz 47 47:54 nosotros vemos aquí sentados en un banco mirando a la montaña que tenemos enfrente sabrá si miramos estos que miran no estamos ya hartos de ver esa montañas pero eso tenemos de vez en cuando que recuperar esa mirada una mirada del del que viene fuera el que tiene esa capacidad de ser feliz con con una cosa pequeña

Voz 4 48:14 resumiendo que la felicidad está muy bien tiene sus aliados tiene también sus enemigos

Voz 0313 48:19 aliados para conseguir la felicidad se me ocurre unos cuantos la generosidad la gratitud el respeto la empatía la autoestima enemigos pues también la tira desde la envidia hasta la vanidad pasando por el sectarismo el perfeccionismo excesivo la culpa yo le añadiría además tú cierto postureo también un prejuicio sí porque parece que no esté bien visto cuando te preguntan cómo estás responder pues bien muy bien eres feliz pues sí soy feliz no sé porqué la felicidad tiene mala prensa y en cambio ser cenizo llamar