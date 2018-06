La Ventana (05/06/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:06 servicios informativos

Voz 0032 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias Rajoy Seva el ex presidente del Gobierno ha anunciado ante los principales dirigentes del PP que deja la presidencia del partido y que va a convocar un congreso extraordinario en breve del que tendrá que salir su sucesor

Voz 3 00:24 y ahora pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa el Partido Popular ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona

Voz 0032 00:40 bueno entre las filas populares han escuchado voces despedida consideran que es momento de ensalzar la grandeza del ex presidente en Rajoy come a esta hora con su equipo más cercano ya sabemos lo que le han dicho a puerta cerrada los miembros del comité ejecutivo para despedirse de él conectamos con Génova María Jesús Juanes buenas tardes

Voz 1461 00:58 hola buenas tardes en estas reuniones no habrá nunca nadie salvo hoy que entre lágrimas lo han hecho muchos cargos del PP varios de los que pedían en privado cambios han ensalzado a su líder han sido veintinueve intervenciones entre ellas la de Cospedal que ha subrayado que Rajoy ha velado por la unidad independencia de su partido también Herrera de Castilla y León le ha pedido perdón por no haber sido capaz de ayudarle algunos momentos Sáez de Santamaría ha comentado que para ella es la persona más honrada del PP Celia Villalobos ha dicho que les duele el alma por su adiós y Alfonso Alonso ha señalado que hay vascos leales y traidores hiel en nombre de los leales le daba las gracias bueno hay que destacar la intervención de Feijóo la persona a la que mayoría la mayoría ve como sucesor porque sus compañeros han visto destrozado nos cuentan que no podía ni hablar de la moción el titular de la Xunta ha resaltado que el líder del PP se va invicto explicando que para él hay sólo dos presidentes que han valido la pena Suárez y Rajoy

Voz 0032 01:47 gracias buenas desde Ciudadanos el líder del partido Albert Rivera ha publicado un tuit en el que escribe apoye a Rajoy en la investidura por la estabilidad y la unión de los españoles ante el golpe separatista creo que debería haber dado la voz a los ciudadanos asegura Rivera o haberse retirado a tiempo para evitar el Gobierno débil de Sánchez por encima de todo le deseo lo mejor en lo personal y sobre el nuevo gobierno de Sánchez los nombres de Meritxell Batet Nadia Calviño y María Jesús Montero son las novedades del día tres mujeres que van a ser ministras aunque todavía quedan carteras por ocupar está previsto que conozcamos la foto de grupo del Ejecutivo al completo mañana miércoles para

Voz 1389 02:22 el presidente aragonés Javier Lambán Sánchez

Voz 0032 02:25 va por buen camino Pedro Sánchez está haciendo

Voz 0693 02:27 buen gobierno personas de acreditada solvencia cumplen con una función que si siempre es importante en un gobierno en las actuales circunstancias lo es masa son hombres y mujeres que transmiten confianza hacia dentro del país e ir hacia fuera el nombramiento de Borrell me parece un acierto pleno

Voz 0032 02:45 más cosas en Vilanova i la Geltrú se han decretado tres días de luto después del asesinato de una menor cuyo cadáver se ha encontrado en el piso de un vecino de sus abuelos hoy ese vecino

Voz 1400 02:57 ha vuelto con los Mossos al escenario del crimen ha sido recibido como excusa

Voz 0032 03:01 tan entre gritos cuatro tres tres y tres en Ghana

Voz 1400 03:03 días

Voz 1915 03:05 carriles es Matri en Madrid el presidente Ángel Garrido reclama unidad en el PP tras la dimisión de Rajoy como presidente del partido los populares madrileños han mostrado su agradecimiento a Rajoy en un comunicado reconocen su labor al frente del partido

Voz 4 03:18 pero todo eso le hemos agradecido al presidente el trabajo que ha hecho durante tantos años por España siempre pensando en el interés general que es importante también el interés general del partido y ha dado una muestra más de que siempre ha pensado exactamente en esos abre

Voz 0313 03:32 sobre la renuncia de Rajoy se ha pronunciado también

Voz 1915 03:34 la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena considera que es una decisión lógica

Voz 5 03:37 que es lógico no que una persona en su vida profesional pues decida poner fin a una época de su vida política pues me parece muy bien y desearle lo mejor al señor Rajoy en esa nueva en esta nueva etapa de su vida no

Voz 1915 03:50 Madrid está a la cabeza en supervivencia tras una parada cardíaca un veinticinco por ciento de los pacientes sobrevivir a esta dolencia según la Federación Española del Corazón que atribuye parte de este éxito a la instalación de desfibriladores en centros comerciales o polideportivos municipales Laura Marcos

Voz 0032 04:04 los primeros diez minutos después de que el corazón

Voz 1276 04:07 Ares súbitamente salvan vidas y empezaremos

Voz 6 04:09 masaje cardiaco a un ritmo de entre cien ciento veinte con presiones por minuto

Voz 1276 04:14 si el Madrid está a la cabeza en supervivencia gracias a estas maniobras de reanimación catorce puntos por encima de la media de España y al nivel de países nórdicos como Suecia o Dinamarca Beatriz Rodríguez ex portavoz del Samur

Voz 6 04:26 nuestros datos son mucho mejores a nivel nacional porque son de un veinticinco por ciento más de veinticinco por ciento en el año pasado porque llegamos mucho antes

Voz 1276 04:35 cinco mil madrileños son víctimas de muerte súbita cada año por eso la comunidad ha sido pionera en regular por ley la obligatoriedad de desfibriladores en intercambiadores centros comerciales o polideportivos unos aparatos que están diez veces más extendidos fuera de nuestras fronteras

Voz 7 04:51 tarde de lluvias especialmente en la sierra tenemos diecisiete grados en el centro de la capital

Voz 8 05:00 el televisor LG Olearte el primero bonita

Voz 9 05:03 vigencia artificial puedes pedirle que te enseñen los mejores goles de la selección española que te digan los próximos partidos o que active el modo fútbol para verlo compone el campo además si compras un televisor LG o Let sesenta y cinco de ocho antes el trece de julio si España gana la final te llevas otro el eje Oleg gratis

Voz 0032 05:18 en la en García de la selección de momento es todo a partir de ahora la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 1 05:28 servicios informativos

Voz 10 05:33 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:37 hola buenas tardes si España fuera como Parque Jurásico hoy podríamos decir que desaparece el último dinosaurio la renuncia de Rajoy cierra cierra una etapa de la política española el que ha echado la llave ha sido alguien alguien todos o casi todos daban por muerto hace apenas unos meses vivir para ver eh creo sinceramente que después de la sorprendente y vergonzosa espantada del Congreso cuando vio que el echaban Mariano Rajoy ha recuperado buena parte del andamiaje que se le supone a un hombre de esta acertó cuando al día siguiente de su eterna sobremesa felicitó a Pedro Sánchez le deseo suerte y creo que también a cierta hoy cuando ha dicho que su dimisión es lo mejor para él para el PP y para España para él no tengo ninguna duda después de treinta y siete años en política para el PP también o incluso todavía más porque supone quitar el tapón que le podría impedir al partido regenerarse a reconstruirse ya veremos cómo lo hace pero el tapón de momento bueno esta y lo mejor también para España así porque su desaparición de la escena resta argumentos a los histéricos a los crispados los profesionales el discurso tramposo y falso de nos han robado estos ilegítimo y toda esa tontería pierde fuerza si el principal afectado admite la derrota Seva no se al final el Partido Popular va a tener que darle las gracias a Pedro Sánchez que no sé cómo lo hará de presidente no tengo ni remota idea pero que ha demostrado una capacidad de resistencia de supervivencia fuera de lo común David Trueba escribe hoy en El País que si la moción de censura lo hubiese urdido Rajoy tendríamos un aluvión de elogios a su temple y a su sabiduría gallega pero que como a Sánchez le adjudicaron hace tiempo ya al papel de maniquí hay muchos incluso en su propia casa que aún no lo reconocen el mérito pues yo creo que tienen un problema el último que les subestimó fue el propio Rajoy ya ven dónde ha quedado bienvenidos a la venta

Voz 11 07:35 eh

Voz 7 07:38 eh

Voz 12 07:43 eh

Voz 13 07:46 a Pedro no llores tú no estés triste me largó porque no soy tumba prefiero irme

Voz 2 08:02 ser feliz y tú hito

Voz 13 08:17 pronto se da cuenta

Voz 14 08:23 el grupo te adiós tan tra

Voz 2 08:41 valía me a Dios a Dios

Voz 0313 09:07 no sé cómo será cantando Mariano Rajoy los tiene por costumbre cantar pero esta tarde la más hablar largo y tendido del en esta primera de La Ventana con Roberto con Isaías como todas las tardes qué tal compañeros hola buenas tardes buenas tardarán Saviola San Juan Rafa querías estamos viviendo más interesantes más apasionantes verdad Éramos una semana

Voz 1781 09:24 eh de lo que todo cambia en tanto que no podemos ni siquiera empezar a prever que va a pasar mañana aunque sabemos que mañana habrá nombramiento de ministro sus sí es lo único en lo únicos único sabemos la única certeza el resto todavía queda mucho por todo por por saber no porque efectivamente hoy se ha ido Mariano Rajoy finalmente salido Mariano Rajoy a mí me sorprende no que ellos kilo de hoy lo de hoy los términos más sorprendido habrá sorprendido que haya durado tanto eso sí me ha sorprendido es decir todos hemos hablado de la esa palabra que ahora se dice que es resiliencia que es como resistencia puedo un poco rebuscada no quiere decir que se levanta de cada uno de los

Voz 1389 09:58 achaques pues éste no sale al Tau pero yo creo que no ha levantado consciente

Voz 1781 10:01 entre sabe que no quedaba nada por hacer y que lo único que daba de su de su imagen en el Gobierno pues era pertenece al pasado

Voz 0827 10:09 es que es cuestión de tiempos no la política es cuestión de tiempos yo creo que hoy confluyen en una misma fotografía un hombre al que quisieron apartar del partido antes de tiempo que es Pedro Sánchez y el presidente de gobierno y otro hombre que pudo haber sido a tiempo y sin embargo ha demorado mucho yo creo que al final terminará yéndose malamente porque se ha ido a destiempo

Voz 0313 10:30 esta tarde en las horas inmediatamente posteriores al anuncio de Mariano Rajoy de que de que lo deja pues seguramente la próxima semana va a convocarse al Congreso que no irá a visitar de junio para final eso o tal vez para el mes de julio no hay que que vuelta que mirada que ángulo podríamos buscar para analizar lo que ha sido Rajoy el marianismo que eso es una doctrina propia además escribió sobre su existencia y hemos pensado que la mirada pues más certera la mirada más precisa tiene que ser la gallega sí que hemos invitado a asomarse a la ventana a Manuel Jabois qué tal Manuel qué tal como si has tenido en Radio Coruña está Manuel Rivas Manolo qué tal

Voz 1400 11:08 hola cómo estás óptimo estamos otra

Voz 0313 11:12 en Radio Galicia Aida Pena Aida buenas tardes

Voz 15 11:14 hola qué tal qué tal hija Jabois

Voz 0313 11:17 el marianismo es tuyo homeopático pero tú has escrito sobre el diario escrito mucho pero no tanto como para rogarle me la fundación del término que que han sido exactamente el marianismo bueno ha sido una corriente vasco

Voz 1389 11:27 ante bastante sencilla de ejecución pero muy compleja para para para su estudio a lo largo de treinta y siete años que ha durado su carrera política No somos terminado acostumbrando a una forma de estar en la política que que que sólo parecía poder desempeñar la él hoy dijo una cosa muy interesante nunca sea propuesta un cargo de forma voluntaria es decir que el marianismo consiste en estar justo en el momento más adecuado en ser señalados por el ser señalado por quienes por quien tiene que señalarlo y luego llegado el momento ejecutar la traición de de de ese dedo como ocurrió por ejemplo con con José María Aznar

Voz 3 12:02 para la política activa para para la política

Voz 1389 12:05 que se refiere a la ciudadanía para para para para para lo que uno tiene que hacer Durán en el Gobierno creo que el María di el marianismo ha sido bastante pernicioso es sin embargo sí ha entendido bastante bien la de del votante del votante de derechas y sido bastante Partido Popular formas para un hombre que aspiraba que aspira

Voz 0313 12:23 mentalmente a estar en un segundo plano a pasar con discreción

Voz 1389 12:26 lo de puntillas por la vida con el presidente del Gobierno es como una paradoja que electoralmente funcionó electoralmente funciona de hecho no lo si te fijas no ha perdido las elecciones ha perdido pulso por el ejercicio de la democracia en es otra cosa que el Partido Popular con bastante con bastante

Voz 1781 12:40 el surrealismo es decir eh aquí

Voz 1389 12:42 ha activado los mecanismos democráticos para poder para poder echarlo pero electoralmente eso funciona eso ha funcionado Él es un hombre que se ha acercado muy bien al votante de derechas con mucha inteligencia y ese carácter suyo y esos traspiés y esa forma de de de de en fin de de enfrentarse a la realidad ha tenido muy buena acogida en ese votante el Partido Popular el Rivas ese óptimo que soltaba es así desde Coruña lo puedes desarrollar

Voz 0827 13:07 sí

Voz 1400 13:08 sí bueno yo definiría el el marianismo como con una frase no que que él repitió que se le atribuye a Pío Cabanillas que es lo urgente ahora es esperar creo que era una actitud hace efectivamente pero que también respondía a una hay un factor subjetivo yo creo que un factor subjetivo en estadios que es fundamental de IU un factor subjetivo también que explica digamos la la larga la permanencia perseverancia no yo creo que la Dios se debe a un razonamiento eh bueno que podríamos resumir en una frase de Churchill no quiere decir que un buen político es aquel que tras haber sido comprado sigue siendo comparable a mi me parece que que Rajoy llegó a la conclusión estos días de que ya no vendía que que había perdido eso que se llama baraka no cabían

Voz 1389 14:11 feliz el toque no les gusta

Voz 1400 14:13 tanto el fútbol yo creo que que era un gran experto en ese toque que inventó y que desarrolló el jugador brasileño Didi di que se llamaba folla seca no folla seca era esa capacidad de lanzar el balón para que un momento determinado se frenara en el aire Icaria aplomo no él consiguió con con el foro ya se cae a irse desprendiendo de de sus competidores no y abrirse camino yo creo que no hay tanto y esa idea de qué quería ser un subalterno que de repente dicen ha empujado a primera línea no a mí parece que que el más bien responde bueno es una interpretación que hago de ese factor humano no

Voz 0313 14:58 sí esa miran queremos responde salida de

Voz 1400 15:01 y de que tiene cierta gente bien no de que la ley de clave la ley de la gravedad en su caso no los empuja hacia abajo sino que se llama hacia arriba no y efectivamente estaba en la escalera pero yo creo que que Rajoy en el fondo no se creía eso de que estaba en la mitad de la escalera no

Voz 0313 15:20 sin embargo esta su vida no sin embargo para sin embargo para ti la gente que le tachó de de timorato de de de pusilánime que no se iba a atrever a según que luego ha habido una segunda parte de su etapa política ya en primera línea donde pasaba para ser una especie pasaba por ser una especie de asesino silencioso John diese lo pregunten una entrevista hijo hombre asesinó no

Voz 1389 15:42 entonces lo sea pero bueno ha dejado muchos cadáveres en la cuneta eh yo le Liceo una cosa según una entrevista en el año dos mil nueve el titular era yo nunca he traicionado a nadie supe después con Génova la la la fotocopia de aquel diario el diario de la portada circulaba por los como qué genes están en la época ya sabía cargada Zaplana Acebes en fin poco la herencia de Aznar como se vio no la suficiente como se como se supo después pero había circulado con mucho cachondeo a que el titular de entrevista

Voz 15 16:10 pero claro hacía una es una palabra que la vida sí sí sí decía que tradición es una palabra que utilizan mucho los dirigentes del Partido Popular no está de moda

Voz 0313 16:18 todo lo demás habrá exactamente Alberto Núñez Feijóo

Voz 15 16:20 lo decía tradición decía yo no soy un Judas no también de diciendo exactamente eso que él no iba a traicionar a Mariano Rajoy mientras no diera el paso que ha dado que ha dado esta mañana no

Voz 0313 16:30 ha dado el suyo ya ha ido pues

Voz 15 16:32 eh les dice que no de momento tampoco ha querido aclarar nada hoy a la salida por lo que he visto a la salida de la sede de Génova pero si no quisieran nada yo creo que ya lo habría dicho hace mucho tiempo que tanto Manolo como Jabois saben muy bien porque el digo porque ellos están más en contacto con con las cosas que pasan en Galicia saben muy bien que desde que llegó Alberto Núñez Feijóo a la presidencia de la Xunta siempre se dijo que esa era una especie de trampolín para llegar algo más y yo creo que

Voz 0313 16:58 pues yo también yo creo

Voz 15 17:01 ahora puede ser su oportunidad en el lo que ha sido ha dicho es que no quiere presentarse a una cuarta legislatura en Galicia por lo tanto yo creo que que más fácil no lo va a tener nunca vaya

Voz 1400 17:10 sí para mí es el perfecto ejemplo de Núñez Feijóo de de ese de la definición de la mano que dilema es un político tratando de salvar sus dos caras a la vez no creo que si recordamos como una de las fases históricas a Rajoy la la plastilina no los hilillos de plazo Melina aquella frase que entrará en la historia del surrealismo político y otro que Núñez Feijóo están fundamentalmente compuesto de plastilina no es un hombre

Voz 1389 17:43 sí yo creo que para mí yo creo que es un día importantísimo para la liberación espiritual de Núñez Feijóo porque lleva como cinco seis años tratando de convencerse asimismo de que no quiere aspira a la presidencia del PP teniendo que decir a los medios en fin cualquier clase de buscando un vericuetos verbal buscando cualquier subterfugio siempre acaban la misma en la misma el mismo término que Rajoy está Rajoy esta Rajoy tenemos presidente la última vez fue en enero dijo hasta dos mil veinte vamos a tener a Rajoy llorar repente nuestra Rajoy a ver qué se busca para no parecer ambiciosos dentro del que se siente obligado ahora ya marcado ahora

Voz 1781 18:19 el partido me lo pide pero perdonadme que hay mucho gallo yo lo veo un poco periférico eh porque lo veo la cara más limpia de del PP en estos momentos pero por lo que estamos escuchando aquí en Madrid el PP los cuchillos van que ordenó Margallo bueno Lao sus Sáenz de Santamaría estará

Voz 0313 18:36 el acceso a perdón Aida que decías perdón

Voz 15 18:39 si no decía que precisamente lo último que ha dicho Alberto Núñez Feijóo al respecto de esta posibilidad es estoy yo me debo Galicia pero estoy a disposición

Voz 0827 18:48 sentida ayer ayer yo cuando y eso de fuentes de dijo digo algo se está moviendo en el PP porque hasta ahora nadie se había atrevido ni siquiera a través de fuentes a levantar la mano no entonces si de repente Feijóo que era uno de los candidata hables hasta ahora no ha pues insinuaba esto es que algo

Voz 1389 19:06 mientras que que decir que no era casual que manera casual yo creo que Rajoy

Voz 0827 19:11 hoy también se digamos que que se ponen más medallas de las normales no yo creo que Rajoy ha llegado al poder como han llegado todos los presidentes de Gobierno hasta ahora que ha sido por la demolición del que estaba enfrente o porque enfrente lo que había era un erial así llegó Felipe González en su día así llegó a Aznar con lo que le estaba cayendo al PSOE en su día Irán no solamente por trescientos el votos así llevo después Zapatero y Rajoy pues llegó porque Zapatero viendo con los deberes hechos de Alemania en vez de convocar elecciones pues se lanzó a apurar no se retiró a tiempo no sino no sabemos si Rajoy después de dos intentos contra una persona a la que consideraba insolvente hubiera llegado nunca al poder no pero bueno él siempre ha estado esperando ahí se lo han permitido y efectivamente se ha encontrado un momento dado con un partido que estaba en descomposición yo creo que hoy en Génova alguien debería gritar acordaos hijo míos hijos míos de la UCD no vaya a ser entonces vayamos al peor todavía no ha seguido la comparte

Voz 0313 20:08 ciencia habéis visto las imágenes hoy por televisión haber sido grabado el momento de emoción que le le molesta mucho que que que

Voz 15 20:17 pareciera humano si no no lo que claro

Voz 0313 20:20 ello el micrófono cerraba que está a punto de horario normal en tantos años y es normal que te salga algo o no pero le molesta le molesta que se le noten los es entenderá que son debilidades pero dejan de ser sentimientos en un momento pues pues muy complicado yo creo que lo que hace humano

Voz 1781 20:34 los políticos precisamente este tipo de gestos y que está muy bien que pasen y que suceda aunque sea

Voz 1389 20:39 en el más antes de marcharse sumario humanitaria más más suman más humano fue irse el Congreso ha de ver con sus amigos a veces me parece lo más humano de los muy español y mucho español

Voz 0532 20:50 la salida del argumentario además salía del carril era fue uno

Voz 0313 20:54 se esperada uno busca su autodestrucción en la barra sí mucha gente hay mucha gente experta en marianismo además que no sigue sin entender lo que ocurrió esa tarde

Voz 1400 21:04 bueno a mi me parece que él también pero me parece que también está a un estado de estupor no Ovidio estos días en estar todo estupor y Ivano efectivamente o o yo oí por ejemplo lo lo vi pero estaban en una cafetería en la que había pues bastante ruido vi el plasma había un hombre que estaba estaba hablando pero hablaba en silencio no bueno que esa yo creo que es otra característica del no en qué medida fue efectivamente administrando sus sus silencios daba esa impresión también de de seguridad lo que pasa es que bueno era silencios muy selectivos no era una persona que yo creo que era el ahora que estamos intentando analizar a fondo y sí creo que que tampoco es el momento de de idealizar era es muy selectivo en sus silencios porque después era bastante duro digamos con aquellas aquellos sectores o personas que veía vulnerables y y hay actuaba como dicen los portugueses común o Carneiro es decir sabía embestir no acometer después era digamos con allí con esos sectores que que le convenía digamos tenerlos de su parte au no confronta enfrentarse que tenía esa imagen de de de del hombre lo que le llamaban sus adversarios compleja un poco acomplejado no pues yo creo que era manejaba muy bien esa silenciosa

Voz 0032 22:36 si recordáis momentos concretos con

Voz 0313 22:39 hoy antes Jabois recordaba la entrevista de del año dos mil nueve no de ese titular de ello uno jamás trayectoria nadie recordé momentos concretos con él anécdotas experiencias historias es un buen día para recordar las hoy

Voz 15 22:50 yo sí me acuerdo de que se decía que Manuel Fraga porque estuvieron fue una conversación privada entre ellos ya había dicho cuando él en pensar en política cuando Rajoy empezaba política que fue el diputado más joven con veintiséis años le dijo que era una persona muy preparada Iceta podría tener mucho futuro pero que lo que tenía que hacer era aprender gallego cosas que no hizo eh y casarse cosa en lo que sí exigió el consejo eso lo dijo si exactamente

Voz 1389 23:16 por nosotros dijo corazón sabremos tampoco tampoco tampoco

Voz 15 23:22 bueno el desde luego uno de los consejos no lo siguió como ya os decía lo de hablar gallego Le cuesta pero lo de casarse si se casó además bastante tarde osea que en ese caso sí que lo hizo caso a a Fraga

Voz 1389 23:34 y que dejase el Daniel Daniel es una cafetería que entonces en aquella época teníamos mucha fama en Pontevedra ahí cuando Rajoy empezado muy temprano en política y Fraga les recomendaban andar mucho por Daniel Craig estaba a Fraga cierto modo todo un poco como para luego las tuvo con él es hecho Rajoy en en público dijo que tenía un talante muy poco democrático porque en Fraga lo lo descabalgó de la de de de la candidatura en Galicia de la primera de Pontevedra Barreiro Rivas entonces Rajoy lanzó un envite dice yo me voy lo dejó gestos de agosto sin hacer mucho ruido problemas al Congreso Ése fue al Congreso de los Diputados Jiménez aunque luego todavía tiempo para regresar

Voz 0313 24:12 aquí lo de cerrar su periplo en un bar era

Voz 1781 24:15 es lo un poco parte

Voz 1389 24:18 es que este hombre con veintiséis años el presidente de la Diputación de Pontevedra

Voz 0313 24:23 ha sido cerrar el círculo y tú Manolo Rivas sí

Voz 1400 24:26 sí

Voz 0313 24:28 exacto yo puedo ser Manu los otros Manolo

Voz 1400 24:31 sí aún queda a mano cada vez menos y recuerdo la espera a los siguiera en el Hostal de los Reyes Católicos estaba estaba él era vicepresidente portavoz del Gobierno y estaban estábamos digamos la políticos y periodistas a la espera de que llegase Aznar no entonces este hombre estaba hablando con bastante relajado con bastante tranquilidad desenvoltura no y eso es Aire de persona normal campechano y tenía unos auriculares puestos en un momento determinado se puso unos auriculares y se puso cambió completamente yo creo que se puso a ese tono lo diría pálido sino gris no en la piel y se puso nerviosísimo y dijo vino el presidente bien el presidente no eh creo que es una cosa que tiene muy interiorizado lo que es la la jerarquía no es sui esa misma frase que hoy repitió de que dijo de qué de Star que que justamente se interpreta como una indirecta no sé porque hablamos de indirecta es una directa a andar no de yo estoy a la orden y a la orden es a la orden digamos que es eso es como un manifiesto también de un conservadurismo geólogo geológico no

Voz 15 25:52 el que aquí una de las cosas que se dicen dentro del Partido Popular por parte de algunos dirigentes como

Voz 0313 25:58 es uno de los posibles

Voz 15 26:00 lemas que que uno de los posibles escollos que pueda tener Alberto Núñez Feijóo ha llegado el caso de que finalmente se plantee ser presidente del Partido Popular de España es que es gallego que hay hablabais ahí antes de la periferia que hay demasiados gallegos uno detrás del otro haciéndose cargo del partido como que sería una especie de de invasión no

Voz 0827 26:24 sí

Voz 15 26:26 claro claro cambiaron gallego por otro gallego

Voz 1781 26:29 calidad de un país que pudiera aceptar la nación de y donde todo el mundo contribuye desde desde la posición que le toca no yo la única anécdota que te sólo he visto una vez en mi vida si eso es un argumento

Voz 0313 26:39 perdona si eso es un argumento de verdad para elegir honor gira determinada que joder ahí es verdad esto cosa

Voz 1781 26:45 con los Juegos Olímpicos no sólo ha tenido solo una vez he visto en persona a Mariano Rajoy fue antes de que fuera presidente cuando estaba ya de la oposición de Zapatero en un restaurante aquí al lado al lado de entonces lo mismo dice y por eso digo lo de lo del bar no yo estaba comiendo con el embajador francés Gilles apareció con Acebes y otra tercera persona que hoy intuir llega a lo mejor un juez pueda no sé no tenía ni idea de quién era la persona se sientan en nuestra mesa la cosa que me sorprendió porque queda el líder de la oposición se torció irán a un reservado a de sus cosa habita bueno hablaron tan tranquilamente de todo lo que tenían que hablar yo escuche todo lo que decían no sabiendo que además de periodista además al final cuando ya ellos llegando al poste que llegaba un poquito antes que nosotros vino él momento Rajoy no que fue dice camarero trae un whisky en Copa

Voz 16 27:37 lo una anécdota es en diferido en forma de simulación no es cuando hizo a que el papelón en aquella serie de la televisión a llegar dijo caramba el gran día lo ha marcado buena parte de debido gracias

Voz 1826 27:55 a todos nos ha seguido en Twitter no oye pero diciendo como antes que nada ha sido tan casual como parece la carrera de Rajoy no dudes que lo mejor supiera que tú eras periodista

Voz 1389 28:06 yo tengo de mi mi portal en Pontevedra está al lado del de su padre practicamente y la última vez que lo vi fue en una Nochebuena en la que salí de casa no recuerda dónde me dirigía no había nadie ya por las calles evidentemente la víspera de una falta ganando para la cena de de Nochebuena pasamos a lejos nos vimos venir de repente me giro hacia un Bari estaban todavía con el discurso del Rey el presidente de los vidrios donde estamos el el presidente huyó pack copando al discurso de Su Majestad hoja voy ya no vamos ganando tienes para más

Voz 0827 28:39 sorpresas no después de lo de Rajoy y Zidane

Voz 7 28:42 lo que pasa que te puede quedar ya que te impresión

Voz 0313 28:44 no más de las dos cosas me impresionó

Voz 7 28:47 corregirán hombre que el Ministerio de Deporte así que todavía libre

Voz 0313 28:51 no no nos visitan en ensanchar impactó más un tanto más presupuestaria

Voz 1389 28:56 mensaje más potente marchar a Guardiola marcharse tras la victoria que marcharse tras extras pero parte

Voz 0313 29:02 pero eso está muy bien pero además es que no sé es maravilloso Territori

Voz 1389 29:05 doblegado la metáfora lo que ha ocurrido con Rajoy con Zidane es una gozada

Voz 3 29:09 para para escribir para pensar para para comparar para todo no nos engañemos

Voz 1781 29:12 aquí hablamos de política el interesa hermosa tres cuatro millones pero cuando veo un partido de verdad son diez millones los que lo ven por la tele osea que lo que de verdad importa es el país donde más no

Voz 0313 29:21 bueno ahora tenemos un Mundial a a la vuelta a la gira que supongo que será como un tiempo de pausas de esos esos cien y cien y veinte heridos días de gracia que reclamado a Pedro Sánchez para su presidencia

Voz 1389 29:32 conste que mientras dure el Mundial tal vez

Voz 0313 29:34 no hará un poquito el el discurso yo lo hostigamiento

Voz 1389 29:37 como decía Gil de Biedma que que la moción iba en serio lo supe cuando Rajoy anunció el viajero si existe alguna final de la Copa de Europa es que esto está perdido fíjate lo que es

Voz 0827 29:47 dicho Rafa a mí me impresionó mucho a la moción de censura el día clave y haber a bueno el primer día cuando no se sabía lo que iba a hacer el P

Voz 17 29:54 EV que efectivamente conocimos la dimisión del

Voz 0827 29:56 Zidane se colocó la eh

Voz 1389 29:59 en la primera posición de las tendencias en las

Voz 0827 30:01 de sociales mobile y en todo el día sin embargo a lo largo del día el resto de las tendencias se referían al debate parlamentario que se está viviendo nombre

Voz 0313 30:11 todos ese en aquel momento y bueno

Voz 0827 30:14 si aquello hubiera sido un partido de fútbol habría tenido desde luego una audiencia masiva no porque la gente estaba pendiente de lo que pasaba porque tenía emoción porque sabía que estaba pasando algo que realmente nos importa porque el resultado era incierto claro

Voz 0313 30:26 que es la en fin el gran atractivo de cualquier competición no no se sabía por una vez en el Congreso lo que iba a ocurrir y de ahí la sorpresa en fin y todo lo ocurrido después y que efectivamente cree que no ha terminado aún porque igual con la formación de Gobierno de Pedro Sánchez estamos teniendo bueno pues alguna sorpresa sorpresa todavía no está completo organigrama ya veremos lo que a mí me he tenido algo

Voz 1826 30:45 sorpresa los de su comparecencia de esta mañana no porque yo creo que ha hecho un giro de guión hombre yo como estamos en la reunión por los primeros tuits que veía de la lectura que hacía personales no parecía que pudieran

Voz 1781 30:57 bueno encima no el el último párrafo hay Turner alguna página uno a uno

Voz 0313 31:02 Aitor Esteban no ya eh seguido el

Voz 1781 31:04 a vosotros que que conocéis a Mas a Mariano Rajoy sorprendió a los gallegos no más alcaldes haber confiado el CIS que le ha confiado a alguien Alberto Núñez Feijóo a Ana Pastor alguien ha predicho hoy voy a dimitir pues sólo acallado dice lograrla hasta el momento en que ha venido ha dicho adiós muy buenas

Voz 15 31:21 sí bueno se dejó cuando entraba a la sede del Partido Popular en Génova eh solo decía vamos a escuchar al presidente vamos a escuchar al presidente y aquí alguno lo interpretó como que ya tenía más o menos una idea si de lo que de lo que podría decir por cierto que en cuando hablamos de el posible sustituto nos olvidamos de Ana Pastor yo creo que esto no podría estar ahí también por cierto que también tiene origen gallego

Voz 0313 31:47 descartada entonces

Voz 1400 31:53 es como si Rajoy superarlo lo decía que efectivamente si veo una confidente sería sería Rosa Pastor conociese perdón ganan estas sí sí creo que que de todas formas y tiene esa condición de ser rey de tu silencio no supongo que sólo eh es también la persona que mejor imita se invita a sí mismo no yo creo que los los cómicos tienen un problema con Rajoy no porque él siempre hacen mucho mejor la invitación de sí mismo que pueden hacer no hay seguramente hablaría con con con Mariano Rajoy no

Voz 1389 32:34 para comunicarle que iba financiero son los españoles quienes cogen entre si es presidente quiénes acarician los española acaba de recordarme Manolo el día de la entrevista que le hice hace nueve años era uno de los días más calurosos de agosto la entrevistará veraniega tenía como objetivo pues te más frívolos es decir una entrevista con la que iba a estar muy cómodo

Voz 1781 32:57 hay entre el vive tiene una pequeña apartamento frente a la playa de Sant es una gran playa de que estaba presente

Voz 1389 33:03 es un calor tórrido y él estaba fíjate el fumando un puro y leyendo las memorias de Romanones Si esto no es imitar a Mariano Rajoy que es larga en pleno día ir de vez en cuando se levanta de esas algo que parece de socorrista

Voz 0313 33:16 a los es aquel de tiburón este este su cierre fantástico Manuel Jabois Manuel Rivas Aida Pena gracias a los tres amigos a vosotros a la calle que era un día especial venga

Voz 15 33:28 la Cruz

Voz 19 33:35 la Ventana en las redes sociales arrojan La Ventana vía Facebook la venta

Voz 7 33:42 las cadenas son las diez las nueve en Canarias hora25 es la mejor manera para investir al nuevo presidente tanto por la información hola qué tal negros de este éxito

Voz 3 34:00 primas

Voz 7 34:03 el análisis que ser explícito Quim Torra es un esencialista no es en absoluto es es es una es minoritario menos de boquilla hay poco de acción para que para no acabar cinco de lunes a viernes siete en Canarias con Ángels Barceló

Voz 20 34:21 esto es fútbol

Voz 7 34:30 lo que más le gusta de él pero es que Messi Suárez llevan treinta goles el cura que Rajoy el precio de Bell no tenía misógino que todo caso a Leo Messi pues esto antes de empezar a hablar de fútbol poco de crecimientos cuando cae la noche arranca Larguero a partir de las once y media una hora menos en Canarias El Larguero con Manu Carreño síguenos también en el Larguero punto Cadena Ser

Voz 0313 34:59 de lunes a jueves no My Lol la diócesis de Córdoba premiará a las universitarias embarazadas o que no aborten

Voz 16 35:06 yo pensé que iba a decir verdad universitarias embarazadas que puedan demostrar que han seguido a través de una paloma

Voz 7 35:14 la vida moderna con David Broncano que ahora hemos tenido CD o My Lol después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 22 35:31 estoy escuchando la música de Johann Sebastian escucho la Cadena Ser que les pregunto quién me cuál de las dos cosas se más hermosa la Cadena Ser o la música

Voz 23 35:49 hacerlo

Voz 1389 35:51 mi respuesta es la música la música de Bach así más que la que además cada cadena SER vayan pero pero acto seguido después la cama se prime primero vale vale y luego la calma

Voz 22 36:01 la Cadena SER justo después de baja

Voz 20 36:08 las imágenes desagradables sólo se publicará en la web de la Cadena SER cuando añadan información

Voz 24 36:13 en antena libros de estilo de la Cadena SER

Voz 1781 36:16 editado por Taurus ya a la venta

Voz 19 36:23 sigue a la Cadena Ser en las redes sociales en Twitter arroba la guía en Facebook cadenas

Voz 25 36:39 si tu mejor amigo

Voz 26 36:40 este dice que comprando un reloj Festina que le ha costado unos noventa y nueve euros le han regalado sin sorteos tres experiencias de bienestar belleza y fitness creértelo las amigas están para eso para dar envidia sólo con Festina

Voz 20 36:57 no puedo ir a tu cumpleaños que me ha surgido una orquesta con una ofrenda floral

Voz 27 37:06 la inspiración de Ikea disfruta de ofertas y actividades para un hogar más sostenible además disfruta la comida sana en nuestro mercado local de productores con sus tiendas abren también el domingo diez en Ikea pintores

Voz 28 37:18 Securitas tres en qué puedo ayudarle buenas llamaba porque quieren instalar una alarma ha sufrido algún robo no

Voz 27 37:24 por prevención es que me calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entreno robar amé

Voz 7 37:29 protege con Securitas Direct

Voz 29 37:31 la empresa Liberty alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online en Securitas Direct punto es recubierta novecientos ciento trece ciento trece

Voz 30 37:43 Soraya Chevy farmacéuticas de caudaloso nos habla de cómo obtener una bonita piel bajo el sol el sol puedo

Voz 31 37:49 accionar la aparición de manchas que a diferencia del bronceado no desaparece afortunadamente existe el ser humano perfecto de o Dalí su eficacia frente a todos los tipos de manchas es reconocida por los dermatólogos aplicado bajo el protector solar sostiene un bronceado luminoso duradero sin manchas

Voz 30 38:05 en este momento por la compra de un ser humano perfecto Caudal y le regala un tratamiento Solar IP cincuenta en farmacia si para farmacias participantes hasta fin de existencias

Voz 20 38:16 por tanto tenemos pues por nuestros dijo asimismo tenemos una no el cuatro cinco y seis de junio tenemos los mejores es considerablemente punto es

Voz 25 38:39 la Ventana con Carles Francino

Voz 32 38:47 no es nada para ir a Bree lo de Prat no

Voz 12 38:55 trae otros eso tengo ya en los circos y sus pasillos nada a la banda

Voz 33 39:22 podrá T

Voz 12 39:25 eh

Voz 0313 39:32 lloros

Voz 34 39:36 hoy La Ventana

Voz 0313 39:36 llegó en esta primera hora del programa hemos estado con Manuel Jabois con Manolo Rivas y con Aida Pena analizando aspectos bueno pues más de lo más humanos menos conocido se de Rajoy después se que hoy haya anunciado que que lo deja y que se haya convertido en el protagonista de la gran noticia política del día en este punto ya antes de que lleguen los compañeros de todo por la radio simplemente recordar algo que todo el mundo tendrán la cabeza que es la parte digamos menos institucional del personaje con ese uso de las frases que significaba una cosa y la contraria eso se convirtió en tendencia de tal forma que llegó a a cristalizar en una especie de de género de humor porque material lo había lo hay si recordamos alguna de esas frases a la lista queda

Voz 35 40:21 qué le va a subir el IVA a este niño que venía aquí los chuches va a subir el IVA de los chuches también también

Voz 7 40:31 los españoles y yo comprendo que quienes están en posiciones distintas a las mías tengan que utilizar este argumento revocado realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato y esto créame

Voz 3 40:44 los españoles muy españoles y mucho españoles

Voz 8 40:48 es el vecino el que elige al alcalde diez el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde

Voz 0313 40:55 esto no es como el agua que cae del cielo

Voz 36 40:58 sin que se sepa exactamente porque no transmitir

Voz 18 41:00 los españoles un mensaje de esperanza esta es una gran

Voz 3 41:04 nación y hoy lo único serio es ser serio su proyecto político se resume en una máxima Viva el vino o cuanto peor mejor

Voz 37 41:14 en cuanto mejor le todo cuanto peor mejor el esas frases

Voz 0313 41:27 están particulares gran lagarto por ejemplo encontró un auténtico filón ya hecho un montón de composiciones esta seguramente seguro es la más la más conocido bueno pues resulta que dos jóvenes españoles los jóvenes de esos bastantes muchos que un día tuvieron que que salir de aquí para buscarse la vida por fuera han recopilado setenta de las frases del hasta hace poco presidente del Gobierno las han ilustrado las han publicado en el libro titulado palabra de presidente son Marcos buen día Beatriz Romero madrileños a Beatriz la tenemos ya asomada a la ventana Beatriz Romero buenas tardes

Voz 0532 42:01 Beatriz cómo estás

Voz 0313 42:02 oye cómo cómo se os por cierto dónde vivís ahora porque creo que habéis tenido en los últimos años un periplo de destinos un intenso no

Voz 0532 42:11 muy diferente es pues nato y maja en Canadá en Vancouver un año y medio y ahora mismo estamos en Berlín

Voz 0313 42:18 en Berlín hoy como su ocurrió la idea de libro y de las frases

Voz 0532 42:23 pues la verdad es que bueno las frases estaban ahí estamos al el pronóstico hecho ya sí sí sí sí ni nada es viviendo en Canadá allí en la época de la protección eh que luego alzaron Brown y bueno la verdad que allí se hicieron muchísimo hay cosas muy creativas muy divertidas estando allí que al final no teníamos televisión y los medios de comunicación eran las redes sociales y las enterábamos de o cada día de una frase nueva de Mariano Rajoy al que la siguiente otra dijimos había hay que hacer algo con esto oí íbamos a recopilarlas de atacarle el sentido del humor a todo esto

Voz 0313 42:59 el euro está estructurado con la con las frases ilustración y un detalle también sobre el día en que fue dicha ya el contexto Marcos creo que es el ilustrador es un ejemplo para que lo sepan los oyentes no esa frase que escuchábamos de España es una gran nación los españoles muy españoles y muchos españoles aparece Rajoy se lo imaginó vestido de torero y así lo dibujó o lo de esto unos porque si esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente porqué vemos arrasó al con un hacha en la mano con una hoguera común indio

Voz 0532 43:31 la procesión el proceso para ilustrar como con Cuba

Voz 0313 43:34 ha sido

Voz 0532 43:36 pues ha sido de lo más divertido de libro pero también muy complejo porque claro el las frases como como ya las Reid son sin traducible digerible muchas de ellas entonces pasa la imagen era poeta hacer las más rocambolescas todavía no hay que bueno nos lo hemos pasado bien la verdad intentando darle sentido

Voz 0313 43:57 pues no me extraña porque hay una hay una genial una viñeta que habéis hecho que es SB a Epi Blas una una aún con una frase que me deba Epi hablar no que es no es lo mismo que gobiernen uno que que gobierno otro no es lo mismo dicho de otra forma es muy distinto oye Beatriz cómo recibió la noticia yo hoy de la de la despedida a Rajoy de la renuncia cuando sabes enterado no

Voz 0532 44:22 pues la verdad que nos hemos enterado estamos aquí trabajando que de cada poco tiempo yo suelo que a algunos de los periódicos españoles e nos ha cogido por sorpresa hombre esperábamos que igual podía pasar pero como que está haciendo todo muy seguido no muy estable muy intensos pues en Canadá ya te digo que estoy vimos como un año y medio y ahora estamos desde noviembre en Berlín

Voz 0313 44:47 desde noviembre tenéis trabajo hoy en fin

Voz 0532 44:52 sí la verdad que bueno nos gusta mucho el hecho de emitir fuera Hay conocer otras culturas pero al no haber estado en Canadá te acostumbras a unos

Voz 0313 45:00 estándares de mira por así decirlo claro

Voz 0532 45:02 España no puede ofrecernos la opción más sana o más inteligente en este momento era volver a emigrar

Voz 0313 45:09 ya Vancouver y Berlín no está nada mal

Voz 0532 45:12 planes de regresar ahora mismo a corto plazo no no los trenes en la cabeza pues ahora mismo no no no hazañas sí porque bueno al final está nuestra familia nuestros amigos si ajustamos está nuestro país no pero pero ahora mismo pues no nos no es lo más sensato por así decirlo

Voz 0827 45:29 hay algunas frases de todas maneras de las que recoge es que tienen una gran profundidad hace por ejemplo la la famosa del vecino del alcalde si cambiamos vecino por Congreso y alcalde presidente sería es el Congreso el que elige al presidente y es el presidente el que quiere que sea el Congreso el presidente que esto hay que transmitir sola Rafael Hernando para que se den cuenta que una moción de censura es algo que forma parte de la democracia parlamentaria

Voz 1826 45:54 cosa que Rajoy habría dicho es el presidente el que elige al Congreso más

Voz 0827 45:58 oye Beatriz ha pedido derechos de autor Mariano Rajoy porque claro las frases son suyas

Voz 0532 46:05 pues no la verdad es que no nos ha puesto en contacto con nosotros pero ellos fueron momento para impedir los que estaba el patio un poco revuelto ahora pero bueno esperamos que haya tomado con sentido del humor como casi todos

Voz 0313 46:17 ya oye una pregunta ya te dejamos en el paso por por Canadá ahora por Alemania en este tiempo que lleva ahí fuera oye qué imagen tienen de España o tenemos por ahí por fuera nosotros

Voz 0532 46:31 pues bueno tirar mozo de cliché no para aquí me pregunta antes mostró la fiesta de lunes a viernes que bueno todo tipo de cosas Messi fue lo que Now pero sí que es verdad que como está aquí hay bueno algo han ido a los titulares creo que tiene una hay una visión de inestabilidad en general iría

Voz 0313 46:51 de inestabilidad

Voz 0532 46:54 pero es mi percepción

Voz 0313 46:56 pues nada Beatriz oye por cierto el libro donde se puede palabra de presidente se puede comprar

Voz 0532 47:02 pues palabra de presidente está en las nada que está en la Casa del Libro la central lo pueden cargar en cualquier distribuidor de libros sin librería y bueno para los que nos están escuchando y residan en Berlín también en Berlín en la librería español lavar de pues me tengo unos repuntar las ventas ya lo de las eh queríamos diez Luis Romero muchísimas gracias un abrazo suerte a vosotros hasta luego

Voz 38 47:28 no tanto con esto

Voz 0313 47:32 Puigdemont que está aquí o lo último del del de de éste

Voz 38 47:34 follón

Voz 0313 47:35 es que el ajuste supongo que lo sabéis la justicia belga agitada el juez Llarena para el cuatro de septiembre porque elevar a denunciar los consellers y ex consellers huidos prácticamente cuando me lo has dicho cuando a no decir estamos en el en el camarote de los hermanos Marx eh

Voz 7 47:50 este es lo más preocupante de todo no se sedimento cubriría el porque duda el grado

Voz 0827 47:55 lo político está muy mal pero bueno lo político siempre se puede resolver a base de diálogo y creo que este Gobierno que ha entrado pues quizás pueda establecer contactos que Mariano Rajoy se ha negado o no ha querido tender pero cae procedimiento judicial sigue a su bola y esto es lo que puede complicar un poquito más la situación

Voz 39 48:12 en Bilbao

Voz 40 48:16 ah

Voz 39 48:21 eh

Voz 7 48:23 eh

Voz 39 48:26 que era una niña

Voz 0313 48:40 ahora que estamos en en días de tránsito ahora que está formando su nuevo Gobierno que a partir del próximo viernes empezar a tomar decisiones desaparecido muy muy oportuna la difusión de un dato que desde luego te pone los pelos de punta y que afecta a este gobierno nuevo que entrará al que acaba de salir al otro al de más allá al de anteayer ya unos cuantos porque es un cálculo de los últimos veinte poquito más de veinte años de política en España que resumen en que ochenta mil millones de euros ojo eh ochenta mil millones de euros se habrían gastado en infraestructuras digamos siendo generosos innecesarias porque en algún caso sería hemos directamente en ridículas o patéticas Éste es el dinero que habrían despilfarrado por el conjunto del Estado e el Gobierno central comunidades autónomas y demás entre mil novecientos noventa y seis y el año dos mil dieciséis este cálculo este dato lo aporta la Asociación de geógrafos españoles en un estudio elaborado en defensa del territorio ante los nuevos retos del cambio global ejemplos bueno hay muchos pero alguno concreto el trazado inicial del trasvase entre el Júcar y el Vinalopó queremos tú lo sabes estos un montón de tiempo ahí muriéndose de asco aeropuertos varios como el de Huesca o el de o el de Ciudad Real sobrecostes en desaladoras radiales que han sido rescatadas estaciones fantasmas como esa que comentamos los del AVE en un municipio de Alicia resumiendo un desastre pero la cifra ochenta mil millones realmente impresiona Jorge Olcina es catedrático de Geografía en la Universidad de Alicante y presidente de la Asociación de geógrafos de España señor Olcina buenas tardes solar

Voz 41 50:15 hola buenas al bien avenido La Ventana qué tal muy opina

Voz 0532 50:18 con la publicación de este estudio de verdad no sé si es para dar pistas a alguien

Voz 41 50:22 bueno pues muchísimas gracias no han sido años de estudio de de de un estudio que se ha hecho por así decirlo por amor al arte entre con un conjunto de de compañero de geógrafos así geografía diferentes suele ser de España sí efectivamente el resultado inicial es este no hay que señalar que que el informe completo va a ser publicado hoy saldrá a la luz el próximo quince de junio

Voz 0532 50:46 se va a publicar en la en la propia revista