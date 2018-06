La Ventana (05/06/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0032 00:00 son las seis las cinco en Canarias poco a poco vamos completando la alineación del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ya a esta hora les podemos anunciar un nuevo nombre la actual consellera de Sanidad de la Generalitat valenciana Carmen Montón va a ser la futura ministra de Sanidad Mariola al herido buenas tardes

Voz 0259 00:26 buenas tardes la Conselleria valenciana de Salud Carmen Montón ha sido noticia en los últimos meses por haber recuperado para la sanidad pública el hospital y el complejo sanitario de Alzira hasta hace unos meses en manos de la empresa Rivera salvo fue símbolo de la privatización sanitaria del PP que inició hace veinte años Eduardo Zaplana Carmen Montón ya forman parte de la ejecutiva de peto los Sánchez como secretaria de Igualdad se desmarcó de la operación para forzar la dimisión de Sánchez como líder del partido como consejera de Salud fue la primera en devolver la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular tras el decretazo de Ana Mato que los excluyó hoy le retiró la tarjeta ahora se hace cargo del Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social del que sale las competencias de igualdad porque pasarán a manos de la vicepresidenta a Carmen Calvo

Voz 0032 01:13 gracias a la presidenta del Banco Santander de alguna manera bendice la elección de Nadia Calviño como futura ministra de Economía escribe Ana Botín en Twitter que en un momento clave para la Unión Europea tener a Calviño como nuestra nueva ministra de Economía es una garantía asegura de que España seguirá aumentando su peso en las instituciones europeas más cosas ciudadanos cree que la retirada de Mariano Rajoy llega tarde el secretario de Organización del partido José Manuel Villegas considera que el ex presidente del Gobierno fue irresponsable al no haber dimitido antes de perder la moción de censura

Voz 1 01:45 el señor Rajoy ha actuado con manifiesta ir

Voz 1089 01:47 pues abrirá no asumiendo su responsabilidad a la redundancia no dimitiendo convocando elecciones el momento en que se conoce la sentencia no dimitiendo luego cuando pueda hacerlo durante la moción de censura para evitar esta esta salida en falso de la situación nosotros creemos que este Gobierno débiles en la salida falsos el intento de prolongar la agonía de bipartidismo y que el señor Rajoy y mano fiesta vence irresponsable con España con los españoles

Voz 0032 02:15 desde primera hora de la tarde en el en la Audiencia Nacional Las Vistillas para decidir si entran o no en prisión los cuatro jóvenes detenidos hoy que fueron condenados hace unos días por las agresiones a dos guardias civiles en alta su han sido detenidos a petición de la fiscalía que argumenta riesgo de fuga y la última hora confirma precisamente eso que la Fiscalía pide que el juez les meta en prisión sin fianza las condenas van de los dos a los trece años el resto de condenados llevan en prisión provisional desde hace más de un año y medio deportes Toni López buenas tardes

Voz 2 02:43 qué tal buenas tardes a punto de empezar el único amistoso con equipo mundialista de hoy la anfitriona del torneo que empieza nueve días Rusia juega contra Turquía y además en baloncesto a las nueve segundo partido de semifinales de Liga Endesa ACB entre Real Madrid y Herbalife Gran Canaria el primer punto se lo llevaron los blancos

Voz 0032 02:57 gracias Toni seis tres cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:02 el Madrid en Madrid Comisiones Obreras calcula que el ochenta por ciento de los centros escolares públicos de la Comunidad tiene amianto el sindicato va realicen inspecciones para situar en un mapa los colegios e institutos afectados y pide al Gobierno de Garrido que ponga en marcha un plan para retirar este material tóxico de las instalaciones escolares Isabel Garbín es su portavoz

Voz 3 03:19 que hace falta un plan renove en el plan

Voz 4 03:22 inversión educativa una de las de los elementos en los que hay que invertir en renovar estos centros que son de finales de los setenta la mayoría a principios de los ochenta estos centros claramente tienen en sus instalaciones algunos elementos que son eh de amianto

Voz 1915 03:38 Serna asegura que está retirando amianto de los centros en los que ha detectado el material según la Consejería de Educación desde dos mil quince se han llevado a cabo once actuaciones en colegios e institutos de siete localidades de la región retirando cubiertas de edificios porches o marquesinas que contenían el material más dos todos los centros de salud de la comunidad tendrán ecógrafos para acelerar el diagnóstico lo acaba de anunciar el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero que ha desgranado varias medidas para reforzar la sanidad madrileña hasta que termine la legislatura también se va a incrementar la plantilla del ser más Se más de cuatrocientas plazas en Atención Primaria la mayoría trescientas antes de finales de este año

Voz 5 04:13 a los ciento ochenta y ocho actuales se sumarán otras setenta ecógrafos entre dos mil dieciocho y dos mil diecinueve Por otro lado en materia de recursos humanos quiero destacar también que tenemos previsto incrementar la plantilla en este ámbito en más de cuatrocientas plazas entre médicos pediatras psicólogos clínicos enfermeros farmacéuticos odontólogos matronas

Voz 1840 04:33 y fisioterapeutas y hace media hora que ha terminado la primera jornada de la Eva aula Evan

Voz 1915 04:37 nación de acceso a la universidad con el examen de Lengua extranjera treinta y tres mil estudiantes se examinan desde hoy hasta el jueves la Generación del veintisiete en lengua castellana o el reinado de Isabel II en historia han sido algunos de los temas a los que se han tenido que enfrentar los aspirantes esta mañana mañana y pasado será turno para las troncales no obligatorias y las optativas la principal novedad este año es que los exámenes de septiembre pasan por primera vez a julio

Voz 6 05:00 el televisor LG oler el primero con inteligencia artificial puedes pedirle que te enseñe los mejores goles de la selección española que determina los próximos París dos o que active el modo fútbol para verlo compone el campo además si compras un televisor LG Oleg sesenta y cinco de ocho antes del trece de julio España gana la final te llevas otro el eje Oleg gratis elegible la tecnología de la selección

Voz 7 05:21 de momento es todo la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com Cadena Ser servicios informativos

Voz 9 05:35 la Ventana

Voz 3 05:38 con Carles Francino

Voz 12 05:56 esto que está sonando es un fragmento de la banda sonora de La catedral del mar la novela del descanso Falcones que asaltado a la tele a Antena tres con gran éxito de público

Voz 0313 06:04 y con algunas escenas que ponen los pelos de punta

Voz 15 06:15 por eso porque lo he hecho yo

Voz 14 06:24 el esclavos que te deseada

Voz 16 06:36 sangre

Voz 0313 06:42 la catedral del mar hoy hablamos en La Ventana con su director y con dos de sus protagonistas

Voz 7 06:50 el equipo que para el pensar que la Mutua solo aseguraba coches Itu también lo has pensado coche moto hogar vida venta en la mutua con cualquiera de tu seguros de su precio sea cual sea llamar el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condición en mutua punto es

Voz 17 07:10 saudí y hurtos carburantes teatro

Voz 18 07:15 en cambio los carburantes

Voz 7 07:16 BP Ultimate con tecnología ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más

Voz 19 07:22 depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto

Voz 0313 07:30 com

Voz 7 07:31 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 20 07:34 la de Ataturk la que te cobran banco formalizar hipotecas comisiones

Voz 1 07:36 en relación la que te cobra el banco por cambiaría otro comisión cambio de comida

Voz 20 07:39 tienes la que te cobren banco para ampliar el glamour importante

Voz 12 07:41 las hipotecas que viene todavía anexionar conocer la hipoteca de un banco

Voz 21 07:45 aunque no te cobra comisiones elige bien

Voz 3 07:48 hipotecas naranja de ING entre variable mixta con el precio que buscas cero

Voz 6 07:53 pero comisiones encuentra la eje punto es

Voz 22 07:58 Colita Colita en qué puedo ayudarle buenas llamaba porque quieren instalar una alarma ha sufrido algún robo no es

Voz 23 08:04 por prevención es que me canse casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí

Voz 24 08:09 que tuvo que ver con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 25 08:23 esta noche a partir de las once y media Manu Carreño

Voz 6 08:27 tu opinión cuenta hay todo lo que opinar quiero conocer su opinión seis cuatro ocho cuatro siete presiones

Voz 3 08:34 en el larguero para grandes tus opiniones que creo recordar que existe

Voz 12 08:38 ah me dice Javi Blanco que sí que está bien

Voz 3 08:40 cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 6 08:44 Manu Carreño mandas tu nota de voz dijéramos con tus opiniones síguenos también en el Larguero punto Cadena Ser

Voz 26 08:52 soy Juan de Glass tienes una luna rota no te puedes quedar sin tu coche en Carlas puede pedir cita fácilmente y es coger el día y la hora que prefiere más nuestro compromiso dejarte el menor tiempo posible sin tu coche

Voz 7 09:04 en K

Voz 27 09:06 la repara

Voz 6 09:09 Nuestras tecnoprecios lo dan todo por la roja con hasta un veinticinco por ciento de descuento en televisores en El Corte Inglés y financiación está en Veinticuatro siente los colores con un televisor LED LG de cincuenta y cinco pulgadas 4k o HD por sólo setecientos noventa y nueve euros tecnoprecios mucho más que un buen precio sólo en El Corte Inglés

Voz 7 09:30 Ramón Pons Figueroa hola soy su alcaldesa resulta que les cobramos más en su impuesto municipal de plusvalías íntimas mucha ya le hemos hecho la transferencia

Voz 28 09:39 puedes esperar a que esto pase o recuperar tu dinero todas las plusvalías están mal calculadas tren reclama Door punto esto llama al novecientos uno novecientos cero veintinueve sólo cobramos si tú ganas reclama punto es

Voz 29 09:51 la Ventana Carles Francino

Voz 0313 09:56 son las seis y diez minutos de la tarde las cinco y diez en Canarias nuestro paseo diario por la historia nos lleva hoy hasta uno de los episodios más relevantes en el pasado de de Estados Unidos y más oscuros también Iker confirma además la maldición que pesa sobre una de las familias más influyentes de ese país los Kenneth

Voz 18 10:12 sí

Voz 30 10:15 en la Ventana acontece que no es poco con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 1626 10:32 no no vaya añito aquel mil novecientos sesenta y ocho primero Martín Luther King y dos meses después el cinco de junio Bobby que aquella madrugada de hace cincuenta años un tipo llamado sir Khan a Sir James bajito escuchen izado de sólo veinticuatro años disparó ocho tiros al hombre que tenía todas las papeletas para ser el siguiente presidente de los Estados Unidos Robert Kennedy acababa de confirmar su triunfo en las primarias del Partido Demócrata para la presidencia en el gran salón del hotel Ambassador mientras atravesaba las finas para llegar antes a su habitación se desangró otros sueños como el de Luther King

Voz 3 11:09 en unas

Voz 1626 11:37 sí con el asesinato de John Kennedy hay teorías de la conspiración para aburrir no se pierdan convoy Leguina de lejos por eso he dicho que aquel tipo disparó no que lo matara porque si no se aclaran ellos no lo voy a saber yo dicho por encima nadie se explica cómo Kennedy recibió cuatro balazos otras cinco personas cayeron heridas y una grabación de audio recoge trece disparos rarito porque la pistola de Sir Cam sólo era de ocho Bargas tampoco se explican como el terrorista estaba frente a Bobby Kennedy pero una bala entró en el cráneo por detrás de la oreja a no ser que tirará con efecto como los bolos y luego por esa chapuzón sillas con la custodia de pruebas se han perdido casi todas las balas recogidas en el escenario tampoco encuentran los marcos de las puertas dieron impactos es todo mucho más anómalo que con el otro Kennedy pero un Oscar de la lana y otros se llevan la fama uno de los heridos aquella noche o les Rey jefe de campaña de Kennedy tumbado de un disparo en la frente todavía hoy con sus noventa y dos años reclama la reapertura de la investigación y hasta se presentó en dos mil dieciséis En la vista donde exija el asesino oficial solicitaba por decimoquinta vez la libertad condicional acudió para apoyarle para decirle al tribunal que aunque aquel hombre Seeley dio a él no pudo matar a Bobby Kennedy las trayectorias no coinciden empujando sí puede que sólo fueron pinganillo con menos luces que una patera ya ha cumplido setenta y cuatro que sigue diciendo que no recuerda nada de aquella madrugada de hace cincuenta

Voz 3 13:21 adiós el dice que no lo recuerda el mundo continúa sin creerse la versión oficial pero es uno de esos misterios que nunca seguramente nunca

Voz 0313 13:41 se van a resolver yo hoy en La Ventana en La Ventana de la tele pues seguimos con historia

Voz 3 13:47 tú Lillo buscábamos fuera nada que no tuviéramos en casa

Voz 21 13:51 con un arma en la mano que seguro que da más miedo un loco

Voz 3 13:53 después de que fuera mi madre y sé que con nácar

Voz 16 13:56 era no llegar a ningún lado y que sintió no será llega la vida

Voz 3 13:59 tengo que en este programa en la famosa Giscard impresa despedimos esquemas con usted como que la Copa la tengo directa malo que tienes tienes que tirar hacia adelante no te amargas el presidente lo digo por experiencia

Voz 7 14:27 en los estudios de Radio Valencia Mariola

Voz 12 14:30 las tardes buenas tardes Carles no está que es una compatriota tuya va a ser ministra de Sanidad vamos a contar ahora mismo

Voz 3 14:37 cuando una llamada pero y me nombre de verdad en estas esperanzas

Voz 12 14:41 te imaginas kárate Diego pues sí pero a ser ministra de Cultura o no sé no pero tutorías por ejemplo Radiotelevisión Española hacer algo y no hacer algo algo que no es no quiero ser casualidad bueno pero luego luego hablas

Voz 1915 14:58 eh hablo sin porque yo creo que hay que habla y hay que porque esa es mi papel pero no no dirige Gordon no yo creo que hay gente muy capacitada y yo lo que hago es intentar dar luz a Pedro Sánchez

Voz 12 15:11 oye me gusta escribiendo criticar que está escribiendo Daniel Grao

Voz 1915 15:15 el pobre que está de rodaje que le habría encantado estar con nosotros en esta tarde aquí

Voz 0313 15:20 la tendremos en nuestras oraciones venga la literatura y la tele como saben todos los oyentes que el cine son son territorios son vasos comunicantes son territorios hermanos son vías distintas para contar historias y cuente que esas historias salten de un lugar a otro hace doce años y lo tuvimos aquí en La Ventana además Ildefonso Falcones

Voz 12 15:37 sirvió una una novela un novelón muy grande muy gordo donde narraba cómo era la vida en Barcelona

Voz 0313 15:43 durante el siglo XIV y lo hacía a través

Voz 12 15:45 el hilo conductor era la construcción de una de una basílica

Voz 1 15:48 de una catedral La catedral del mar

Voz 0313 15:50 fue una gran novela histórica que tiene ahora mismo creo que son más de seis millones de lectores en casi cuarenta países de todo el mundo bueno pues la serie histórica el primer capítulo de La catedral del mar en Antena tres ya superó primero los cuatro millones de espectadores la novela arrancaba así

Voz 0502 16:08 en un momento en el que nadie parecía prestarle atención Bernat levantó la vista hacia el nítido cielo azul el sol tenue de finales de septiembre acariciaban los rostros de sus invitados había invertido tantas horas y esfuerzos en la preparación de la fiesta que sólo un tiempo implemente podría haberla deslucido Bernat sonrío al cielo otoñal cuando bajó la vista su sonrisa se acentuó al escuchar el alborozo que reinaba en la explanada de piedra que sí habría frente a la puerta de los corrales en la planta baja de la masía la treintena de invitados estaba exultante la vendimia de aquel año había sido espléndida todos hombres mujeres y niños habían trabajado de sol a sol primeros recolectando la uva y después pisando la sin permitirse una jornada de descanso

Voz 0313 17:04 el inicio parece casi bucólico verdad bueno pues no me lo haya leído la novela de sonada porque la cosa se complica ya desde muy pronto porque era una época feudal de injusticias de abusos de desigualdad de humillación a las mujeres de pobreza como ahora pero un poquito más a lo bestia o mucho más a lo bestia sino que se lo pregunten al pobre Arnau español que ya de crío las pasaba canutas pese al cariño hoy a la protección de de su padre esto ya es de la serie

Voz 15 17:29 este año en las clavada quién debería azotar sin otro hijo quiero que mire debe aprender de ese pequeño con una mala acción siempre comporta un castigo deberías haber vigilado acústicos

Voz 3 18:00 estos dos tú totalmente

Voz 33 18:14 acércate

Voz 1626 18:17 tú dirás uno presidente

Voz 14 18:20 esa

Voz 15 18:24 así es como te propones pedirnos perdón pero pero no te oigo

Voz 14 18:32 os pido a todos

Voz 3 18:34 sanos los tienes

Voz 0313 18:43 la cara que ponernos de rodillas para verla eh esto es todo un poema ya de adulto ya de adulto cuando se le cruza una mujer llamada le diesen la vida pues lo más leído todavía

Voz 13 19:01 cuando se entere de que tendría que entregando otros no suele esclavos

Voz 15 19:09 que sea la última vez que te acercas amigo

Voz 6 19:11 pero

Voz 34 19:12 que no volverá a suceder os lo aseguro quiero fuera de la casa y su hermano echase no lo tendrás como los antes a ella te vas a la calle entendido

Voz 33 19:46 yo creo que no pero sí

Voz 12 19:47 lo voy a preguntar al Arnau ya le dice Aitor Luna Andrea Duro buenas tardes cómo estáis

Voz 1 19:53 lo más leído la novela hemos visto Gavito

Voz 12 19:55 la calle jugamos con ventaja todos los espectadores confirmamos que no era el cuidado no no no empieces es leyenda urbana que no entendiste la de las no mucho mucho caso Aitor no no es que no es muy de

Voz 1035 20:08 de de hacer caso a las imposiciones no

Voz 12 20:11 ha tenido una infancia complicada Arnaud unos muy de hacer caso a los dos son bueno un poco los dos todos sí

Voz 1840 20:19 ya Andrea y en el mundo hay donde uf uf no de moco y Aleix y creo que tampoco hace mucho caso a las exigencias

Voz 12 20:27 que ahora están estupendos garajes Jordi frases director buenas tardes horas Jordi como sabes muy bien

Voz 0313 20:32 esta esta sería un poco como la catedral lo que tardó en salir

Voz 12 20:35 pues construirse a la novela dos mil seis el proyecto empieza en dos mil trece creo que ha tardado pero bueno nunca si es buena gente habéis tenido equipo

Voz 1 20:46 pues sí cuestionó encontrar a gente del trabajo largo fue este encontrar a todo el personal no fue fue un proyecto difícil de levantar porque tenía una dificultad muy grande no muchas localizaciones muchos actores entonces evidentemente hacia falta un dinero que no es mucho pero hacía falta dinero mínimo para poder hacer las unas con Di

Voz 12 21:05 ha estado a punto de cuesta

Voz 1 21:08 bromeaba sigue remonta impere

Voz 1915 21:10 intente que es cuánto cuesta la serie entonces hay gente que me lo responde gente que que tú

Voz 12 21:15 bueno aquí no lo preguntas porque tú lo sabes te lo pongo más sencillas Jordi esto es una superproducción en términos televisivos a ver no es una súper

Voz 18 21:23 tiene términos y televisivos quizá en España es una serie de presupuesto medio alto es está más cerca de Águila Roja que de la Peña

Voz 1 21:37 por ejemplo está muy por encima de Águila Roja es tampoco porque eso quiere decir Mariola yo dije que nunca vendimos al presupuesto porque nos da vergüenza a los americanos lo pueden decir porque porque forma parte de

Voz 1915 21:49 no creo que deberíamos quitarnos ese pudor y en un prejubilado clara porque al fin y al cabo las series son lo que son gracias al dinero que se invierte en ellas y es un dinero bien invertido en talento en actores en guiones en equipo técnico quiere decir no pasa nada es decir todos sabemos que las serbias

Voz 35 22:05 es más es lo que dice Jordi cuando hablamos de series extranjeras por ejemplo cuando hablamos de declararon es como un balón

Voz 12 22:11 añadido a juntar ya como dato no es que la primera temporada ya costó cien millones de dólares en cambio aquí pues sigue

Voz 1 22:19 lo que pasa es que nuestro país yo creo que también sucede que cuando tú dices ha costado tanto dinero la gente espera una cosa que luego

Voz 12 22:27 el comentario finales no es para tanto

Voz 1 22:29 no era para mí era el gran reto de la cátedra no yo esperaba él tampoco es para tanto continuamente y lo sigo esperando hoy pero de momento no han llegado

Voz 1915 22:38 nadie esta serie te llega por por encargo o decides tuyo levantarla

Voz 1 22:42 me llega por encargo es una cosa curiosa porque mi padre leyó la novela cuando salió y me dijo esto es una película una serie muy chula lo de la ley dije Dios mío es muy cara y curiosamente la productora con la que yo estaba trabajando en ese momento creo que está haciendo la señora me dijeron oye vamos a intentar hacer La catedral del mar y en ese momento ha con Dani Martín guionista con el que trabajó habitualmente hicimos un reparto de cómo podía ser la serie que presupuesto necesitábamos una declaración de intenciones y a partir de ahí los dieron los derechos

Voz 0313 23:15 cuatro o cinco años después empezamos a hacer Aitor y Andrea Nos gustaría como siempre que vienen actores actrices a La Ventana que nos hablará es un poquito del proceso de deconstrucción de los personajes que además son personajes en una época a contracorriente el tuyo Andrea en fin del papel de la mujer y además incluso los personajes más benignos más bondadosos de toda la trama tienen un trato con la mujer que es el que era entonces no en tu caso Aitor lo que hemos hecho un bastante vastas pero que no lo sepa es son los que cargaba piedras hay en a lomos una a una desde la costa

Voz 12 23:45 será para bajar hasta hasta que has quedado marca del rodaje ayer el cogote pero no hablamos un poquito de cómo construir el personaje pues bueno

Voz 1035 23:55 al final bueno llegó a mí me llevó más o menos un mes antes de empezar a rodar entonces bueno fue sobre todo vamos lo fuimos construido sobre la marcha escena a escena

Voz 36 24:05 ay ay

Voz 18 24:07 en pleno rodaje fue

Voz 1035 24:09 pues una apasionante viaje

Voz 37 24:13 el intenso y productivo yo creo yo es

Voz 12 24:17 exigente físicamente además se acabará papeles que son más de de de intensidad de vida interior de miradas en tu caso y que incluso comprárselo a nivel físico sí sí bueno tiene un extra

Voz 1035 24:29 claro ya partiendo de la base que levanta piedras pues es un poco gordito e I

Voz 12 24:37 no hay tú eres también impuestos el Mariola la así pues sí

Voz 1840 24:45 que fue un poco y ha dicho Robertson parado mucho

Voz 12 24:48 os advirtió poco más o menos igual

Voz 1840 24:50 al nos incorporamos como un mes antes de empezar a rodar tuvimos una reuniones antes con Jordi uno unos unos ensayos y un poco fue sobre sobre lo que ha contado Aitor un poco sobre la marcha en rodaje secuencia a secuencia poco hay poco de información eh porque por ejemplo a mí Jordi me dijo no

Voz 12 25:06 has vamos a ver está bueno lean la novela no nos adiós adiós no le ha estaba Canarias no sé qué

Voz 1840 25:15 poco para también saber quién era si Iker que es lo que tenía que hacer al final lo que yo Jordi medio muy bien

Voz 1 25:21 no es verdad que como en la mayoría de los casos en el guión y en este caso era está todo muy detallado y explica adiós a los personajes no no es algo que nos inventamos

Voz 12 25:31 a luego falta mirar por ejemplo si ella que es una mujer a contracorriente su personaje y fuera de de los cánones del momento desde la primera mira dices huy cuidado con esta

Voz 1840 25:42 sí cuidado con este I al al final también era un poco complicado porque por más que yo quisiese defenderla de de sacar mi lado más feminista por decirlo de alguna manera claro no te tienes que quiera fastidiar porque la época es la época y las monjes en las trataba así bueno pues al final el fuego yo creo que una de las cosas que más me costó pero también divertido no para aprender de cómo se vivía en aquella época Mariola

Voz 12 26:03 no yo no quería esta cala

Voz 1915 26:07 más que estaba pensando en lo de Andrea porque a mí me ha gustado especialmente Jordi que no sé cómo ha sido difícil el trabajo de los niños me han parecido los dos niños que que ya no es tan claro porque bueno hoy ya no

Voz 1626 26:19 tres de mañana acto creen creo

Voz 35 26:22 ha dicho que se convierten en la historia en mi en Pablo de que muy

Voz 1915 26:30 ah bueno entonces me me ha gustado mucho el esos niños que me han parecido muy naturales cosa que no es habitual en las series españolas sobre todo quería saber cómo así sí sí

Voz 1 26:39 bueno la verdad es que ellos dos eran maravillosos sobre todo a la hora de elegirlos lo que me fascinó de ellos era la mirada que tenían los dos tenían los dos una mirada muy diferente y muy particular no luego a la hora de trabajar con ellos hicimos unos unas lecturas que no ensayos porque no me gusta mucho y luego hicimos un experimento que yo creo que no fue mal del todo lo que hizo se fue pedirles a Aitor Luna ya Pablo de Erkki que grabaran en una cinta los textos que decían los niños una bando son niños y entonces los niños el lugar de repasar el texto con las madres que es algo muy habitual que es donde cogen esa musicalidad a veces infantil les pide que se aprendiera el texto escuchando cómo lo dirían dos personas mayores no va bien para que no tuvieran ese punto de método tampoco

Voz 12 27:24 si no lo había oído tampoco sé si lo usaron en realidad mucho pequeño se queda con ganas de repartir hostias que espero que el Arnau mayor

Voz 1 27:36 era Ángel Arroyo este es un término tecno

Voz 12 27:38 el intérprete se queda en el chaval ahí contenido con unas ganas no

Voz 1 27:44 a falta de manera Tardán porque al pobre Arnault tambalean desde pequeñito hasta que es bastante mayor evidentemente lo de hacer esta serie es complicado porque también está la novela es decir que además hemos sido muy fieles por lo tanto a los lectores déficit difícilmente les descubriremos nada pero para que no haya leído una novela tan vamos a desvelar mucho no pero sí que es verdad que que es una historia de venganza al final no de de superación personal

Voz 0313 28:09 silencio esa palabra de moda verdad de aguantar contra las adversidades que te gane

Voz 1 28:14 no puedo yo siempre pienso que una historia de la culpa no de esa culpa judeocristiana que nos inculca que metafóricamente yo creo que el autor eligió una piedra en la espalda como símbolo de que nos cae encima no en cosas por las que no hemos tenido alguna responsabilidad en la vida no lo que pasa en el capítulo I de las ciento deja viva con esa es por tu culpa es por tu culpa que se queda marcado en la cabeza Arnau yo creo que es algo que cualquier ser humano arrastraría toda la vida no porque al final tendemos a pensar que aunque sepamos que unos junto a nuestra sigue creemos que son excelentes

Voz 0313 28:49 a fondo Andrea y Aitor

Voz 18 28:51 con una actriz y aprende es decir

Voz 0313 28:54 estos personajes por ejemplo transitan por un momento de la historia siglo XIV Barcelona en fin podía ser cualquier otra ciudad unos empapa tanto que llega aprender saca lecciones para la vida para el hoy

Voz 1035 29:05 pues si de alguna manera sí porque cara por ejemplo si es inevitable hacer personajes así que no tengo nada que no te quedes con nada que luego en tu día a día que desgraciadamente sigue siendo pues como para pelear y para para rebelarse contra ciertas cosas no

Voz 0313 29:25 pues

Voz 1035 29:26 sí eso te lo llevas si para tu bien no para tu mal pues hay que ser

Voz 3 29:32 te cuente luego ponen a Aitor le pegaba muchos en un echado p'alante eh Aitor sino como en la vida a Haendel

Voz 35 29:42 lo vamos a hacer leve pero Andrea

Voz 0313 29:45 decía antes por ejemplo decir como como dos coma trataban a las mujeres y a mí me ha costado meterme en eso no

Voz 1840 29:51 sí y al final también el otro día me me contó cómo está todo lo que está sucediendo

Voz 7 29:56 ahora me paraban poco hacer un pequeño análisis de

Voz 1840 29:58 este habrá Ladies y en el fondo sí que lo era al final fue una mujer que se rebeló con contra todo lo que querían imponerle contra contra lo con lo que su familia los hombres querían para ella y ella no quiso ella al final decidió cuál cuál era su propio camino que los lectores lo sabrán Iris los espectadores que quieran ver la serie sin haber leído la novela Nos descubrirán sí claro y al final pasas Veinticuatro hermano casi veinticuatro horas porque la catedral del mar para mí fueron veinticuatro horas durante cuatro meses cada día al Lérida no podía desconectar de ella el final estás tanto tiempo siendo ella hay sintiendo la que claro que el aprendizaje se queda también de todo según va evolucionando veía yo creo que que pasas por también tu etapas incluso inconscientemente en en tu propia vida

Voz 1915 30:38 es verdad lo que dice Andreas muy curioso tampoco puedes pasar de frenada porque es verdad que estamos hablando de la época estamos hablando se Jordi solo a la hora de confeccionar las series supongo que que influye no pues ir ahí de en fin de Rosa Luxemburgo

Voz 1 30:51 si no es de las cosas seguramente más complicadas no a la violencia de la serie sobre todo a la violencia contra las mujeres no que yo era algo que reconozco que me daba mucho miedo se me da pavor pensar cuál sería la Regás Natale no no yo también lo sé yo digo que el rodaje de la secuencia de los latigazos seguramente sí tuve dolor de barriga toda la mañana osea no fue nada agradable porque porque esa rodando algo que evidentemente no está sucediendo porque los latigazos son digitales no acaba este Vélez resulta a fines bien que lo aclare si el niño por ejemplo no no participó novio nada o sea yo el niño lo hizo esos planos y lo saqué del rodaje para que no hubiera ni se pudiera imaginar lo que estaba sucediendo allí no pero aún así yo tuve dolor de barriga todo el día allí muchas secuencias en cosas horrorosas que quedan por pasar te cuestiona realmente de esto es es es conveniente enseñarlo es es en el momento en que vivimos no al final llegas a la conclusión de que tenemos que ser conscientes de lo que hemos ha sido para dejar de serlo de no y luchar contra lo que todavía a día de hoy puede estar en nuestros genes no y yo creo que al final hay que luchar contra esa imagen

Voz 0313 32:12 Jordi fraudes Aitor Luna Andrea Duro la catedral de marzo

Voz 12 32:15 ciudades sí mucha suerte amigos muchas gracias preguntaremos si habrá segunda parte pero sí agradeciendo

Voz 7 32:36 que hay un seguro que te garantiza coche de institución porque nunca te deja sin coche llegas muy tarde

Voz 6 32:43 Línea Directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado sino de cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 7 32:52 dentro de poco nos dan las vacas ya hemos aprobado todo dónde vamos a ir este verano plaquita actriz con Viajes el Corte Inglés eso sí tiene

Voz 6 33:04 verano de película con Viajes El Corte Inglés Costas islas Europa cruceros Atlanta tu reserva ahí descubre todos nuestros estrenos disfrutar de ventajas que son todo un espectáculo niños gratis Paco en tres meses reservando en Viajes el Corte Inglés pues llevas tres meses gratis consulta condiciones

Voz 22 33:22 eh se colitas tiré en qué puedo ayudarle buenas ya que quieren instalar una alarma ha sufrido algún robo no

Voz 23 33:29 es por prevención es que me calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entreno robar a mí

Voz 24 33:34 protege provocar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto

Voz 15 33:43 ves

Voz 24 33:44 recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 39 33:54 sigue a La Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana quien friki La Ventana

Voz 3 34:02 cadenas son las ocho las siete en Canarias cada día cuando cae la tarde y Javier Álvarez buenas noches Sánchez buenas noches President del Parlament de Cataluña muy buenas noches buenas noches en la SER pasan muchas cosas delito de Aíto cuidadito Art Sergio Dani páramos Sergio unos dice José en Twitter el estás siempre estará una obra primeriza a mí me cuesta entender yo creo que las cosas está justicia seguida por qué

Voz 40 34:29 pues no pero la sintonía esta semana que nadie puede bañarse dos veces en la misma noticia Hora veinticinco de lunes a viernes desde las ocho de la tarde y siete en Canarias seis gente que tiene cosas tan buenas que decir y que contar con Ángels Barceló

Voz 15 34:42 sí

Voz 1915 34:45 al mal

Voz 15 34:47 de decirle al mundo cómo ves la situación

Voz 1 34:50 mal va

Voz 41 34:51 no mal que cambiar el disco para tener resultados diferentes hacer diferentes vueltecilla a todos quienes

Voz 13 35:00 exigir el de otros para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que si atar cuenta les a todos quién eres tú publicidad siempre en la radio siempre el aserto

Voz 6 35:15 de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte

Voz 3 35:18 hoy por hoy con Pepa Bueno siguió la actualidad sigue la vida sigue la radio Toni Garrido esto es la radio más ruido silencios signos también en Hoy por Hoy punto es

Voz 42 35:33 la más completa información Duque en tu TDT con todo el deporte en TDT el mejor entretenimiento en todo TDT escuche a toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu televisión recinto Niza lodo y tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio literal de España contacto irá demando quien escucha tu radio preferida la Cadena Ser en Tuttle Ethel escucha la disfruta

Voz 14 36:01 que sí

Voz 13 36:11 escribe con hombres

Voz 43 36:19 Almería

Voz 41 36:35 informe Z ya disponible en las punto com

Voz 13 36:41 sigue la Cadena Ser en las redes sociales en Twitter arroba Cadena

Voz 6 36:57 a usar gafas cuánto hace que no te graduadas vena visión gratis si lo necesitas te hacemos las gafas que tú eliges con el cincuenta por ciento de descuento si las que el hijas sólo embistió la

Voz 44 37:09 que tenemos hoy elegir al ganador del voten en la primitiva baja señor debuta hoy busco a alguien

Voz 35 37:16 en los ochenta de esos que respondían dígame lo movían el esqueleto en la bizco exclamaban o Kate Mc ahí si estaban de acuerdo en algo

Voz 44 37:25 entonces buscamos sólo ochentero que lo pasé Chad así como ganador es que es un en titulares de Beyond de efectivos

Voz 6 37:32 o como el destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera por un bote de casi cuarenta y tres millones de euros de la primitiva no te la juegues echará de lunes a jueves Hinault My Lol Madrid Franco y la sexualidad repasamos la vida moderna David Broncano un gran aplauso para Ignatius

Voz 13 37:58 el Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 6 38:02 My Lol Atenas Serra

Voz 29 38:05 la Ventana Francina

Voz 15 38:14 lo he exista atrás Más Platón y menos guasa La Ventana de la filosofía

Voz 0313 38:41 Irene Lozano buenas tardes bienvenida La Ventana cómo estás me imagino que siguiendo con interés todo recurriendo al país todo lo que se muy bien nos decían que no podía cambiar ese hábito Kay no sólo en la política porque eso está en el ambiente además es gente que está contenta gente que no lo cual es fantástico porque permite discutir exacto sí pero se mueve el escenario Cerdá en las cosas

Voz 1840 39:00 que nos decían gran en a móvil les oye pues ya

Voz 0313 39:03 no obstante esta filosofía nunca dice eso no no no la filosofía dice todas las áreas de todo fluye Anta Rey acuerda haré en esta Ventana somos muy partidarios ya lo saben de la filosofía digamos callejera porque bueno esa disciplina surgió ahí en el ágora en el en el foro en los lugares donde verdaderamente se discuten los asuntos de interés que tiene la vida yo volvemos a la calle concretamente a la Feria del Libro de Madrid para confirmar algo que desde hace yo creo Irene con par de años venimos comentando a La Ventana que hay un interés creciente por los temas relacionados con la con la filosofía con las preguntas con

Voz 12 39:40 con las dudas eso se traduce en más demanda de libros vamos a comprobarlo vamos a comprobarlo porque

Voz 0313 39:46 cierto los hasta hace un ratito hoy mismo en la feria

Voz 12 39:48 libro y lo ha preguntado

Voz 40 39:53 en la Feria del Libro de Madrid se unen todos editores autores lectores a los que buscan filosofía

Voz 3 40:01 a mayor crisis más necesidad de filosofía por eso estamos tantos comprando libros muchos lectores están aquí por cuestiones políticas

Voz 13 40:08 a mí me tranquilizaba leer que llegaba pero a saber qué hace nuestro socialista

Voz 40 40:13 una de las temáticas que más triunfan son los libros revolucionarios de hecho desde la editorial Engels nos lo cuenta

Voz 3 40:21 marxistas revolucionarios la verdad es que tienen bastante tirada en esta situación

Voz 40 40:26 igual que tenemos política además este año tienen mucho protagonismo los ensayos políticos por ejemplo de pensadores como

Voz 3 40:33 Santiago Alba Rico o Fernando Savater el ensayo está creciendo mucho en los últimos años mientras que la novela mantiene yo creo que quizá la la gente busca soluciones a a diario

Voz 40 40:46 los lectores más terrenales y me los he encontrado en las editoriales como acá lo como debate suelen ser personas que buscan certezas

Voz 3 40:52 ánimo la política está bastante mal entonces intentan un poco indagar en ese sentido buscar digamos la respuesta el libros

Voz 40 40:59 lo que buscan en su gran mayoría es comprender la sociedad que les rodea

Voz 16 41:04 lo que me ayuda mucho a conocer

Voz 40 41:09 los lectores más románticos terminan en editoriales como caídos

Voz 3 41:13 pues les hacía meses sutil porque me quería entender a mi pareja no hay quién les filosofía por cuestiones prácticas también son románticos a su manera

Voz 45 41:23 es bastante inútil aunque no logra es para ligar sí que va a ser yo más

Voz 40 41:28 y es que la feria también puede ser una ocasión para vivir historias de amor como esta que se gestó el año pasado frente a la caseta de la editorial

Voz 45 41:36 yo conocí a una chica hablando de de filosofía lo veía sea hablando de cantes hay pues ahí ahí surgió algo gracias a la filosofía

Voz 40 41:46 lo que está claro es que la filosofía sigue suscitando pasiones

Voz 3 41:49 curiosidad la editorial hemos

Voz 40 41:52 de esta idea y lo cierto es que cada año

Voz 3 41:54 consideramos que el aumento es considerable en este tipo de libros estamos muy contentos y la gente se interesa las

Voz 40 42:01 algunos reconocen una relación de amor odio con esta disciplina de hecho frente a la editorial Taurus una joven que venían Búsqueda de libros de Ortega

Voz 3 42:09 caset me lo contaba así a la feria este año libres de filosofía más quieres el verme problemas me los crea porque me suscita muchas

Voz 40 42:17 las Cíes que como en toda relación compleja hay cosas positivas y cosas nativos lo mejor de la filosofía y también lo peor es que te crea más preguntas que respuestas deberíamos consumir más filosofía porque necesitamos dudar necesitamos ponernos frente al espejo

Voz 3 42:40 yo creo que había que verle la cara a ese chico pero pero eso también son subsanar sus propios méritos porque es la de la filosofía para ligar tiene tiene mucho mérito la verdad

Voz 0313 42:50 bueno pues hoy Irene nos trae para confirmar que estábamos diciendo nuestra ya que hablamos de la Feria del Libro un invitado que viene con libro bajo el brazo Javier Sádaba buenas tardes hola qué tal buenos acaba de publicar Memorias desvergonzada en en en Almuzara con un prólogo de Andrés Aberasturi que dice para deleite de muchos ligero cabreo tal vez de algunos motivo de reflexión para todos los que seguimos en esto de la vida la vida sigue siendo un esto es un éxito inesperado por otra parte bueno

Voz 18 43:17 vamos sobre el primero punto de sirve visiblemente de forma telefónica digo Telefónica no

Voz 0313 43:21 Pelé llenas de carteles gráfica radiofónica

Voz 18 43:25 que se ha confundido quién dice que vale para eh

Voz 0313 43:29 hay uno

Voz 18 43:30 libro que yo recomendaría a todo el mundo está en cátedra que estos filósofos y sus huidas de veinticuatro de los quizá los veinticuatro más importante esté Occidente sólo veinte se casan o tiene una relación estable con una mujer luego eso ligar dejemos pues decís antes el ambiente está yo creo que está movido el escenario ojalá se mueva ahí también la tramoya no también lo que hay debajo es decir que el movimiento no sea un movimiento puramente superficial de las olas es que es muy cierto que la filosofía plantea muchos problemas pero no es culpa de los filósofos porque la vida es mismas problemática lo decías es decir por lo menos que nos acerque a los límites hasta donde nosotros podamos conocer yeso retorna a nosotros mismos nos hace cambiar de vida Iber que esa vida tenemos que aprovecharla no yo esto es lo que diría lo perdonas

Voz 1840 44:18 no no yo creo que más bien esta esto que contaban algunos lectores en el reportaje de que claro tiene esta esta de doble filo que te que te crea más preguntas hotel crea más problemas de los que te resuelve pero también es porque hay una desconfianza cada vez mayor en esto de las recetas en esto de la autoayuda no de haces esto todas las mañanas te miras al espejo te dices que bien lo hago todo qué guapas hoy a CAI ya la solución a todo y la gente se sirve el menú

Voz 18 44:45 lo que sí yo creo que tiene vamos el gusto del momento de la inmediatez pero además después se convierte después en un boomerang cara porque esa gente tiene dudas pues no siempre sigue bien que venga bien hasta Lourdes sea quién le venga bien que le venga bien pero en conjunto además algunas hecho utilizando la filosofía de una manera bastante espuria después yo creo que es muy barato no ya que es un tengo sólo uno respecto al libro que has dicho hombres un libro de memorias y en ese sentido es subjetivo pero yo todo lo que he escrito y siempre el especialmente que es notan no para hablar de mí sino para hablar de las cosas a través mío no es verdad que en los filósofos apto minado aquello de de de sí sí Lemus que voy a decirlo ahora en castellano de nosotros mismos calle hemos pero podemos caer en aquello que decía Kierkegaard es que yo me encuentro con una filosofía X la de cualquiera y resulta que subir a sólo tiene dos dedos nacidos de dos de páginas desde Ömer quiero saber además que relación tiene subirá con estos señores exceptuando autores bueno todo lo decías antes hablábamos antes fuera de micrófono con Irene que es el caso de de esté Debra Bertrand Russell dimos sumamente interesante aparte de un extraordinario lógico y matemático Nobel que estuvo siempre en las cosas bueno él hace una autobiografía espléndida de él pero de las tres primeras frases que hice la autobiografía misma corta es cuando me enrolla estreno son tres cosas me ha movido en la vida pero yo diría que en buena parte son las raíces de lo que es el filosofar Ana el ansia de saber otra la debilidad con el débil y otra el amor de las mujeres me parece que eso es fundamental y entonces yo ya te mato es todo todo no arrase el Dios me libre

Voz 1840 46:31 pero fíjate Javier yo traigo aquí tú has citado como empieza a esa autobiografía de Russell yo traigo aquí como acaba lo dice dice él que también es maravilloso dice puede que haya concebido equivocadamente la verdad teórica pero no me equivoqué en pensar que existe es verdad y que merece nuestra lealtad puede que haya creído que el camino hacia un mundo de hombres libres y felices era más corto de lo que se está revelando pero no me equivoqué al pensar que ese mundo es posible que merece la pena vivir con miras a volverlo realidad es Fira admite la las cosas en las que él ha creído que son las que decías tú El hombre del conocimiento y esa empatía con el sufrimiento de la humanidad dice pues a lo mejor me he equivocado él en los plazos en que se podía resolver en cómo de cerca estábamos bien como pero no me equivocaba en que eso es lo importante a lo que hay que acercarse

Voz 18 47:17 perfecto esto yo además que yo soy suelen tachar de utópico y lo soy porque además la filosofía y en su rama más importante que es la ética es pasar de lo que es a lo que debe ser siempre es utópico somos dos bueno ya somos dos eso sí Scarlett vamos que vamos lo de Russell me parece excelente estoy un poco más pesimista que Russell pero pesimista en los hechos en las probabilidades pero optimista en aquello que uno podría conseguir entonces la frase es la siguiente sólo actuando como si fuera posible conseguiremos Calvo seamos

Voz 1840 47:51 por eso es fundamental quién la filosofía

Voz 18 47:54 acabo porque después de haber dicho que no es precisamente lo que que me caracteriza a mil optimismo yo soy mucho más feliz de su discípulo en ese sentido de escepticismo activo por supuesto escepticismo apasionado pero tiene dos partes fundamentales una es tratar de gozar pensando de Llera como he dicho antes hasta esas bordes en donde uno puede chocar después aplicar la vida la buena vida una de las cosas que yo más he repetido en todos mis libros placer con lo que tenemos conciencia satisfecha porque hacemos lo que creemos que tenemos que hacer a mi me parece que ese es el fin de las viró lo ha sido siempre si hubiera seguirse

Voz 1840 48:33 pero fíjate yo creo esa esa voluntad también de vivir de disfrutar de la vida que en algunos filósofos está muy claro en tu caso en el caso de Russell que además fue un hombre que seguimos

Voz 18 48:45 lo CRO a mil cuatrocientos

Voz 1840 48:47 la unidad de Vigo amigos todo lo ni también su implicación política es sin duda a perder la cátedra de

Voz 18 48:52 hace dos años ya estar en la cárcel

Voz 1840 48:54 etc yo creo que hay frente a eso lo que tu decías no todos esos grandes filósofos que que tuvieron muchos problemas en sus relaciones con las mujeres osea

Voz 18 49:05 cierto con algo con una parte esencial de la vida

Voz 1840 49:07 se ha escrito sobre ello como es el amor yo

Voz 46 49:11 creo que hay también una cierta pérdida

Voz 1840 49:14 en esos filósofos que creen que el cuerpo sólo sirve para sujetar la cabeza por así decirlo ahora debía

Voz 12 49:20 verdad y falta toda esa parte

Voz 1840 49:23 por eso también hay pocas memorias y pocas autobiografías y diarios de de filósofos yo creo porque porque es como esa pretensión de lo que ello razón no tiene que se asiste sistémico tiene que ser universal tiene que ser objetivo entonces tengo que anular el sujeto pero no que es y todo lo que conoces lo conoces a través de la su morosidad

Voz 18 49:44 no es cuestión de vanidad sociedad todos tenemos un gramo de vanidad la la el bellísimas perdona pues como no tienes su de su acogida cuidados de uno mismo o por si quieren que te llamen no se debieron ser ya me vuelvo a mi gran jugador de fútbol frustrado pólvora alta pero hay dos cosas en los que está en el libro es que no es que yo venga como a de libros pero pero dos casas que habéis dicho una en todo el libro y quizá en todas las vivida hay una el la desfiguración de picudo me parece fundamental entre de hedonismo aquí te pillo aquí te mato la superficie a pensar que por qué no hay que darle plazos a lo bueno quedárselo muchas veces el camino que esos la virtud la haré Tale Carmelo entre eso ir a veces la excesiva racional giras intelectuales como Aristóteles puro los cuerpos están aquí el jardín está por encima de todo la amistad yo que son las cosas que tenemos y después fue el amor yo no me puedo callar ya sé que bueno no está muy bien pero como yo he vivido eso profunda y dolorosa mente que es la la la la muerte de de Elena y les es más querido mi vida entonces yo en el bueno se ve que está a las en todo lo que escribo ella ella hay una cosa que cuando yo hablo del amor un libro sobre amor Ramón sus formas probablemente no vale para nada como todo lo que he escrito de buena espera espera digo yo qué es el amor yo digo es algo que se muestra Elena es decir es algo concreto es algo determina es algo que te lo tienes que vivir

Voz 1840 51:20 sí a mí porque es uno de las cosas que se olvidó dóciles

Voz 18 51:23 afinar es es curioso difícilmente ves un filósofo que abre la d'amore así como vamos a saludar a mí me decía cuando yo le hablaba por ejemplo a mí mismo pero bueno poder la disputa entre los que bueno que fue importantísima la historia occidental entre los franciscanos conventual Si los Gerard de Venecia pero con eso tú no ligas minuto churros a verlo después