La Ventana (05/06/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

servicios informativos

Voz 0032 00:11 son las siete las seis en Canarias la Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión de los cuatro jóvenes condenados por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua y que han sido

Voz 2 00:19 detenidos este mismo martes a petición de la fiscalía

Voz 0032 00:21 a última hora Miguel Ángel Campos buenas tardes buenas tardes Jonan

Voz 1552 00:24 Markov Julian Goikoetxea archirrival sola e Iñaki Abad ingresarán de inmediato en prisión el tribunal considera al igual que la Fiscalía que existe riesgo de fuga no ha atendido a sus defensas que entre otros argumentos ha recordado que se pedía prisión para cuatro personas que no superan los tres años efectivos de condena mientras que Rosalía Iglesias la esposa de Bárcenas está en libertad con una condena superior por la Gurtel y a pesar de que aún dispone de una fortuna oculta de tres coma ocho millones de euros en paraísos fiscales por lo que su riesgo de fuga sería mayor

Voz 0032 00:55 ya hay que sumar otros tres de los condenados llevan en prisión provisional más de año y medio pese a que la Audiencia Nacional descartó la finalidad terrorista en su actuación los padres y madres de algunos de los condenados han denunciado esta decisión dicen que es una innecesaria y exagerada demostración de fuerza y por eso piden una respuesta clara y contundente creen que la justicia es igual para todos

Voz 0771 01:14 nos volvemos a ver que la justicia no es igual

Voz 3 01:17 todas las donde en unos casos hay libertad hicieron en nuestro caso hay detenciones y encarcelamientos han querido dos hay ocupación no contentos con detener a Iñaki al ahí siguió el él han identificado montado amenazado y pegado a los y las vecinas que ese no saldan delegada mostrar nuestra solidaridad después de esta nueva la canción que consideramos absolutamente innecesaria y exagerada además de muy dolorosa y agradeció el cual pueblo se han llevado a cuadra de nuestros hijos más cosas

Voz 0032 01:51 ministro de Seguridad Pública de Israel cree que habría que matar a los palestinos que desde la franja de Gaza lanzan en forma de protesta una especie de cometas con fuego a su territorio los últimos días ha habido varios incendios las protestas son contra la ocupación y contra la represión del Ejército israelí desde Jerusalén Beatriz

Voz 4 02:07 eh Cometas en llamas que parten de Gaza y provocan incendios en centros educativos bosques campos de autopistas israelíes en las últimas horas varias cometas incendiarias han sido lanzadas desde la franja ante un ejército israelí estupefacto que no sabe cómo hacer frente a esta forma de ataque inesperada que ya ha provocado quince incendios el ministro de Seguridad Pública israelí Guilad Cerdán ha dicho esta tarde que aquellos que lanzan Cometas en llamas deben ser blanco del Ejército sería un asesinato preventivo ha dicho que serviría para poner fin a estos ataques

sí nos quedan los deportes Toni López buenas tardes qué tal bueno

Voz 5 02:42 estar a punto de empezar el segundo tiempo del Rusia uno Turquía cero es el único partido amistoso del torneo que empieza dentro de nueve días además en baloncesto a las nueve segundo partido de semifinales de Liga Endesa ACB entre Real Madrid y Herbalife Gran Canaria recordemos que el primer punto lo ganaron los blancos en tenis mañana juegan Nadal y Muguruza al en Roland Garros cuartos de final hoy ganando dos sets a uno Djokovic

Voz 0771 03:02 ha clasificado a semifinales Thiem en el cuadro femenino Keys Stephen y el motociclismo Honda ha anunciado que no renovará Dani Pedrosa tras dieciocho años de relación tres títulos ninguno en Moto GP gracias Toni de momento es todo

la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 6 03:18 eh

no renunciaremos ya saben en Hora Veinticinco a la cultura estamos hablando sobre gastronomía Hora veinticinco con Ángels Barceló somos tan felices haciendo la radio

Voz 10 04:24 la Ventana culto

Voz 6 04:26 más horas

Voz 11 04:30 esa ni en fin son truncada eh de hecho In and muy buen Beckham estío a su juicio

Voz 12 05:07 a Un

Voz 9 05:20 estamos escuchando la hija de Johnny Caixa Rosario interpretando una canción en un disco que editó un disco de homenaje a a su padre donde amigos familia también en fin y artistas que el admiraban le recordaban a través de de sus letras dicen los expertos que hacer ese tipo de cosas pueden ayudar bastante a superar la la pérdida de de un ser querido porque los gestos cuentan cuentan siempre estos gestos serían la cara luego tenemos la Cruz dentro de la Cruz algo que por desgracia aparece con demasiada frecuencia es todo el conjunto de problemas y trámites burocráticos que suelen rodear poseso la muerte de de un familiar de o de un amigo vamos a comprobar los estar de La Ventana a través de dos historias concretas saludamos en primer lugar a Marisa Álvarez Marisa buenas tardes

Voz 13 06:07 buenas tardes qué tal Madrid hora

Voz 0313 06:09 Marisa perdió a su hija en un accidente en Reino Unido hace poquito en el mes de diciembre Illán estado creo cuanto cuatro meses intentando recuperar los ahorros que ella tenía en una cuenta española

Voz 9 06:20 yeso eso porque ha sido así Marisa

Voz 14 06:23 vamos a ver hoy hace exactamente cinco meses que que falleció María María tuvo el accidente el día diecisiete de diciembre y que estuvo en coma y falleció el día cinco entonces ningún que en Inglaterra José María tenía una cuenta inglesa una cuenta bancaria en España

Voz 13 06:44 no en una cuenta inglesa

Voz 14 06:47 eh mira tuvimos el mismo problema presentando el libro de familia isla a partir de función de mi hija

Voz 15 06:55 eh tuvimos el fácil acceso a

Voz 14 06:57 a sus escasos ahorros el problema va lo hemos tenido en en España María tenía una una cuenta bancaria en en en ABANCA con escasos mil euros María tenía veintiocho años sí las dificultades que suponen pues ir a trabajar a a Inglaterra y conseguir unos mínimos ahorros entonces la normativa española que nos hizo entender a ABANCA era que había que cumplir a rajatabla una serie de requisitos entre ellos tuvimos que no exigieran la partida de defunción el libro de familia la declaración de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales las últimas voluntades una declaración notarial de Herederos no sé si algún algún papel más para acceder a la cuenta con mil euros que tenía mi hija además de esto para cancelar daba la la cuenta nos cobro ochenta euros por la cancelación hemos cerrado cuatro meses en en solucionarlo Nos ha costado más de trescientos euros en nadie puede imaginarse el dolor que produce tener que rellenar uno a uno decenas de documentos con el nombre de nuestra hija poniendo cuando había fallecido de nuevo un papel más otra vez otra vez y nadie sabe el esfuerzo que hizo María para ir metiendo en esa pequeña en esa cuenta esos mil euros entonces yo a querían poco hablar con vosotros pues de de que efectivamente la ley ABANCA hacen se empeñó todo el tiempo en decirnos que la ley la ley y que había que cumplirla pero también entendimos son poco que quizás faltaba un poco de humanidad mientras yo estaba esperando en la oficina bancaria un había una un televisor publicitario que anuncian el eslogan de la de la de la compañía de de la banca que viste el sentir como es ponérselo fácil a nuestros clientes pues tengo que decirles señores ya banca que no me lo pusieron nada fácil

Voz 9 09:14 vamos celebrar el día acabamos de hablar con Un

Voz 0313 09:17 los sofocón Javier Sádaba no se ha podido escuchar hablaba de la empatía como un rasgo fundamental en los seres humanos que deberíamos mantener no empatía ponerse en lugar del otro tratar de ayudar de de de de de de de echar una mano en todas las circunstancias esta parece que ha sido un poco más complicado de que de que trabajaba su hija Marisa por la curiosidad

Voz 14 09:39 nada María era profesora de español

Voz 0313 09:42 va muy bien

Voz 14 09:43 María era profesora de español vamos a ver tengo que decir que a lo largo de de estos meses y sobre todo los días que que fueron terribles porque nosotros recibimos una llamada por teléfono en inglés España a las cuatro de la me

Voz 1305 10:00 mañana

Voz 14 10:01 no hablamos inglés nos costó mucho entender ir desfile que cogimos el coche nosotros vivimos en Ponferrada hasta que llegamos a Madrid conseguimos son vuelo etc sí que nos hemos encontrado empresas y personas que sí que han demostrado está empatía y quiero de alguna manera también aprovechar esta oportunidad que me vais para

Voz 15 10:22 para manifestar mi público agradecimiento

Voz 14 10:24 por ejemplo en primer lugar a la compañía aérea e así jet que es una compañía que bajo coste lo de grandes valores humanos desde el principio nos hicieron un trato preferente y pusieron a nuestra disposición un taxi gratuito para que nos llevara desde el aeropuerto hasta el hospital y además aceleraron para que no tuviéramos que que pasar los controles de la policía nos hemos encontrado por ejemplo el consulado de España en Londres que se ha cortado de forma fantástica y maravillosa pendiente constantemente de nosotros y luego nos hemos encontrado también a muchas personas que yo ahora pues con lo que nos ha pasado los bienes denomina de alguna manera Ángeles que han sido personas anónimas por ejemplo cuando estábamos en la sala de embarque del aeropuerto yo lógicamente estaba bastante desmoronaba

Voz 15 11:20 lo hizo una persona que yo no conocí

Voz 14 11:23 ya se levantó de su asiento y me vino a abrazar y me dijo no sé lo que está pasando pero sé que es muy grave esta persona nos acompañó en el taxi una hora ella vivía en Londres esta esta señora se llama Juanita yo no la he vuelto ver pero no dejó que nosotros fuéramos son los así las enfermeras había una enfermera española que se encargó de de mi hija mientras estaba en coma también pedía turnos dobles para poder quedarse con ella hubo muchas personas que sí que tenían empatía muchas personas que nos encontramos pero luego cuando llegas de vuelta a España te encuentras son poco con la realidad de alguna forma que casualmente la entidades bancarias o India este caso esta entidad bancaria es la única que no

Voz 13 12:21 ha manifestado empatía ninguna ninguna

Voz 0313 12:24 le agradezco muchísimo que haya asomado a la ventana para compartir este este pedacito de subida que se que es un recuerdo doloroso pero que no sirve también para bueno para que todo el mundo para quien tenga que tomar nota la toma eso no está mal para que todos mantengamos un poquito en la cabeza y no sólo en la cabeza te necesidad de estar a la altura cuando las circunstancias lo requieren muchísimas gracias y un beso muy grande de verdad

Voz 13 12:46 a vosotros abrazo bueno le

Voz 0771 12:50 tenemos otra historia yo creo que los queda poquito tiempo

Voz 0313 12:53 pero nos dará todavía para para comentar aunque sea con un titular Teresa Arnedo buenas tardes

Voz 13 12:59 hola buenas tardes pero eso Arnedo recibió una carta

Voz 0313 13:03 donde el invitaban a su padre a uno de esos viajes del Imserso que tiene derecho cuando no se jubila letal con una pequeña salvedad de que su padre había muerto hacía cuántos años

Voz 15 13:14 bueno diez estará en septiembre del dos mil ocho en diciembre ahí en septiembre de dos mil ocho mucho

Voz 0313 13:20 ilesa devuelto la carta con una carta además no

Voz 15 13:23 mi les mandé una carta igual que la misma que a vosotros certificada y sin ninguna contestación de momento eso él era desde luego era fanático de los viajes eso le encantaban y sobre todo Benidorm

Voz 0313 13:35 así la cosa

Voz 15 13:38 es como revisan para para que sucedan estas cosas y que es una es algo vamos

Voz 13 13:44 el te choca es un error

Voz 0313 13:46 entiende que es un error pero bueno no tanto

Voz 13 13:49 no debería ser tan complicado tampoco no

Voz 15 13:51 piense eso pienso yo que que no nos debería de ser hiciera que yo qué sé yo si digo siempre digo si es que no tienen ganas de trabajar si te pasa cansado que dejen que hay tantísima gente joven señor esperando un puesto para para que el que se aburra pues que que nada que salte de su silla hay que no se acomode pero no no hay manera este país pese especial

Voz 0313 14:14 bueno Teresa pues gracias por a La Ventana para contar

Voz 15 14:17 hablar de las vestida pedí la carta es que considero mis amigos y pensé que me tenía que desahogar de alguna manera

Voz 13 14:23 pues estamos encantados de que haya podido hacerlo de verdad me han venga un beso Teresa ha hasta luego

Voz 16 14:34 hermanos diez llegó Sierra en teoría más grande del barrio tal vez fue por la corriente gana o por los malabares con fines

Voz 8 14:41 lo que siempre han tenido claro es que la tranquilidad de tener soporte informático veinticuatro horas Vodafone One Profesional les ayudaría a crecer informa tiene el catorce cuarenta y tres en tiendas Vodafone Vodafone tu Partner en la era digital Guridi

Voz 17 14:54 que no te has enterado Festina tiene tres regalos especial

Voz 1305 14:58 es para nosotras tres experiencias de bien

Voz 18 15:00 estar belleza y fitness consigue las tres sólo tienes que comprarte un reloj Festina con un importe mínimo de noventa y nueve euros hasta el diez de julio sólo con Festina

Voz 1305 15:11 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 19 15:14 comisión de apertura a la que te cobran banco formalizará hipoteca comisión de subrogación la que recobran banco

Voz 2 15:18 ya hacia otro Comisión cambio de condiciones la que cobren Baco por ampliar

Voz 9 15:21 casi te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco

Voz 6 15:25 que no te cobra comisiones elige bien

Voz 16 15:28 hipotecas naranja de ING elige entre variable mixta con el precio que buscas y cero cero cero comisiones encuentra la Evin NG punto es

Voz 6 15:38 la visita última hora

Voz 9 15:42 a última hora en Andalucía rectifica la empresa jiennense que discriminadas las trabajadoras al pagarle sólo a los hombre los retrasos ante las críticas da marcha atrás asume su error y anuncia que pagará lo que les adeuda a las empleadas también última hora en Aragón el Partido Popular en Teruel dado afiliados desde la moción de censura a Mariano Rajoy apuntan que ha sentado muy mal entre sus votantes que Pedro Sánchez se haya convertido en presidente sin pasar por las urnas en Asturias

Voz 20 16:10 una empresa asturiana hay una gaditana crean el mayor grupo europeo de cubitos de hielo tienen fábricas en Gijón Valencia Cádiz y Frankfurt y serán líderes en facturación capacidad productiva presencia comercial

Voz 9 16:21 por en Baleares más cuatro mil cien alumnos en las Islas han empezado hoy los exámenes tres selectividad hasta el próximo jueves examinan la novedad es que las pruebas de recuperación van a tener lugar en julio y no en septiembre

Voz 2 16:34 tras el once coma cuatro de los hogares de Canarias presenta pobreza energética es un informe que ha presentado hoy en las Islas hay actualmente más de ciento cuatro mil beneficiarios del bono social para hacer frente a la factura de la luz

Voz 9 16:47 a última hora en Cantabria Santander pide

Voz 21 16:49 a los autores del robo de dos medallas olímpicas del Museo del Deporte que se devuelvan son los oros olímpicos de Barcelona noventa y dos cedida por Vicente Miera entonces seleccionador nacional de fútbol y la otra por Pablo Galán jefe del equipo de la sección femenina de hockey sobre hielo

Voz 9 17:05 siete La Mancha junto a una ayuda extraordinaria de un millón de euros para paliar los efectos de las tormentas en la sierra del Segura en la provincia de Albacete el pasado fin de semana se registraron importantes daños por arrastres de huertos y en infraestructuras agrarias Castilla y León

Voz 0313 17:18 en estado crítico una mujer de ochenta años por las picaduras dos mil abejas en Ávila el marido también sigue ingresado les ocurrió cuando estaban buscando setas

Voz 9 17:27 ahora en Cataluña el sindicato CGT pide al Departament d'Ensenyament que retire el concierto a la escuela viario de San Cugat un centro del Opus que segrega a los alumnos por sexo y que ha sido condenado en firme por publicar dos ofertas de trabajo discriminando a las mujeres por si esto fuera poco según el sindicato los responsables de la escuela exigían el bautismo a dos

Voz 0827 17:45 a unos que querían matricularse a última hora en Ceuta

Voz 9 17:47 un técnico de Medio Ambiente del gobierno local analizará el estado del arbolado de un parque después de la caída de un ficus de casi cien años en lugar de impacto coincide con una zona de juegos para niños que estaba casualmente despoblada que contamos en la Comunitat

Voz 22 17:59 Ana pendientes ya del primer cambio del Gobierno del Botánico obligado por el nombramiento de Carmen Montón como ministra de Sanidad será la primera remodelación al menos en una Conselleria en un Consell que hasta ahora ha permanecido con los mismos consellers desde el inicio de la legislatura

Voz 0313 18:13 ahora en Euskadi el sindicato ELA ha denunciado ante la Fiscalía vasca las sospechas de fraude por filtraciones la Open de médico especialista de Osakidetza otras dos centrales han citado ya para lo mismo con la Fiscalía el jueves y el Sindicato Médico cree que hay indicios de filtraciones en doce pruebas Extremadura

Voz 23 18:28 ya dos en el yacimiento en el Tour unió el low huesos humanos y una estatua de mármol única en la península y que tiene dos mil quinientos años los huesos pertenecen a un hombre de unos sesenta y siete de

Voz 0931 18:39 a última hora en Galicia todos mirando a Feijóo en el Partido Popular de Galicia a la espera de conocer sus movimientos y las repercusiones que podrían tener en el Gobierno gallego la oposición le pide que aclare ya sus intenciones porque Galicia no se merece un presidente interino saltamos de Galicia La Rioja mil doscientos sesenta y los estudiantes realizarán desde mañana y hasta el viernes las pruebas de la Eva o en las sedes de Logroño y Calahorra de la Universidad de La Rioja el año pasado aprobaron el noventa y nueve por ciento de los alumnos presentados

Voz 9 19:05 a última hora en Madrid continua las facturas el caso más de la ex presidenta Cifuentes hoy la Asamblea de Madrid toda la oposición ha decidido reprobar al consejero de Educación Rafael Van Kent por la pésima gestión en la crisis institucional dicen que ha supuesto este caso será el tercer consejero popular reprobado por la cámara en esta legislatura Velilla

Voz 24 19:21 los socialistas aseguran que el diálogo será la característica fundamental de la Delegación del Gobierno entre las primeras conversaciones esperan reunirse con las fuerzas y cuerpos de seguridad para buscar soluciones a los problemas de la foto

Voz 25 19:33 de era última hora en Murcia Medio Ambiente en cápsula en metacrilato los veintinueve kilos de desechos que causaron la muerte a un cachalote que arrastró la corriente a la costa murciana quedará expuesto para mostrar los efectos nocivos del plástico

Voz 9 19:46 Mar y última hora en Navarra los familiares de los jóvenes de Alsasua condenados para agredir a dos guardias civiles y sus parejas consideran injustos si ingresa en prisión y creen que su detención ha sido una demostración innecesaria y exagerada de fuerza

Voz 10 20:00 la Ventana última

Voz 6 20:02 ahora

Voz 8 20:07 en red aquí de la Comunidad de Madrid le ofrece la información del tráfico

Voz 0542 20:12 ahora nuestras ciudades dificultan la circulación el primero en la era King en la M quinientos tres en Majadahonda complica la salida en sentido M cuarenta otro o en la A3 en Rivas Vaciamadrid está causando retenciones en dirección a Valencia en cuanto a las salidas tenemos tráfico denso en la uno en Manoteras y en lados desde Canillejas en la salida se registran complicaciones en la A cuatro en Pinto y en la A5 Alcorcón en las seis hay tráfico denso en ambas direcciones desde Las Rozas aporta el hierro en la M40 en los tramos habituales

Voz 27 20:39 entre los que destacan Hortaleza Coslada sentido A tres y en los

Voz 1305 20:42 túneles de El Pardo hasta Pozuelo en dirección a cinco

Voz 28 20:44 si creías que lo habías visto todo espera descubrir el que hace cinco puertas totalmente equipado con llantas de aleación y sensores de parking trasero por doce mil novecientos euros vena conocerlo a la red guías de la Comunidad de Madrid financiado con Banco Cetelem SAU hasta el treinta de junio consulta condiciones en que a punto com calidad conscientes

Voz 1305 21:03 ante la Ventana de Madrid lo llevó

Voz 29 21:07 ser un poquito de tranquilidad

Voz 6 21:10 tú un dado bol

Voz 0771 21:13 con lo que

Voz 30 21:16 yo tenga que decirle a las señoras y fuente estoy seguro cueste lo entiende si es que algo tengo que decirle ya en su día

Voz 6 21:25 es la señora Focus

Voz 30 21:28 Cifuentes dimitió en mi opinión dimitió bien

Voz 1 21:31 me voy a quedar voy a seguir siendo vuestra preside es tan

Voz 6 21:35 no de va de debe era no me voy a los cada

Voz 31 21:42 lo esperamos

Voz 32 21:45 de Ignacio veraces a brindar con gratitud

Voz 3 21:52 han logrado que Madrid Ánimo valiente y exitosa

Voz 33 21:57 nada

Voz 9 22:01 un escaparate mejor

Voz 3 22:02 cable de los políticos del Partido Popular en el timón

Voz 34 22:07 no va

Voz 6 22:12 la Ventana de Madrid

Voz 33 22:14 Javier Bañuelos

Voz 0861 22:25 qué tal buenas tardes a todos lo que son las cosas con Cifuentes fuera de la política Mariano Rajoy auguró una nueva etapa para el PP Madrid al frente colocó a dedo sin primarias Hi5 ingresó a Pío García Escudero bueno ahora la gran pregunta es qué pasa con esos cambios que pasa con esas decisiones si la persona que movió aquellos y dos Se va ir el todo o para ser más claros como afectar ahora al PP madrileño el adiós de Mariano Rajoy

Voz 35 22:54 siempre que suele hemos agradecido al presidente el trabajo Caixa de tantos años por España siempre pensando en el interés general que es importante también el interés general del partido yo y ha dado una muestra más de que siempre ha pensado exactamente en esos abre una nueva etapa en la que todos tendremos que trabajar con humildad para que el Partido Popular siga prestando servicios a España

Voz 0861 23:13 el presidente Garrido agradecido con Rajoy eso que Rajoy no le quería ni bien y es más por si tenía alguna duda le dejó bien claro que aunque asumiese la presidencia de la Comunidad de Madrid bajo ningún concepto Garrido sería el candidato del PP a las próximas elecciones autonómicas de mayo de dos mil diecinueve pues lo dicho lo que son las cosas al final Garrido se queda expresidente autonómico y quién no apostaba por él se va Rajoy ya no es presidente del Gobierno ni presidente

Voz 8 23:41 desde su partido La Ventana de Madrid

Voz 0861 23:46 y como cada martes tenemos cara a cara político tertulia debate hoy con Lorena Ruiz Huerta portavoz parlamentaria de Podemos será San de Madrid que también María buenas tardes buenas tardes y hoy aquí en los estudios de la SER también con nosotros nos visita Ignacio Aguado portó de Ciudadanos en el parlamento madrileño qué tal cómo estás qué tal muy bien feromonas empiezo con usted ese señor Aguado mamá os usted qué se entiende bien no con el PP en qué lugar cree que queda ahora el PP de Madrid con la salida de de Rajoy Garrido y visto lo visto

Voz 0771 24:14 no gana enteros donde yo trató bien con todo el mundo con el PP había un acuerdo investidura que ahora no está vigente y lo que hemos visto con esta dimisión es que ahora Padilla del PP pues ya tenía un problema interno importante una crisis interna importante y ahora lo que vemos es que tiene pues un partido que está sin timonel que se están pegando internamente para ver quién coge el timón en los próximos años yo no sé si van a ser capaces de ponerse de acuerdo internamente pero tiene evidentemente un problema de proyecto que se ve a nivel nacional también la Comunidad de Madrid por eso nosotros lo que le pedimos es que agote esta legislatura de la mejor manera posible cumpliendo lo que se negoció en su día los presupuestos de dos mil dieciocho que los pactamos con ellos que tiene cosas que son objetivamente buenas para los madrileños que en dos mil diecinueve pues a nosotros desde luego saldremos está ganarles porque creo que podemos gobernar mejor que ellos porque creo que con un gobierno de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid va a haber más certidumbre visión e I más y mejor política no mono eh

Voz 0861 25:11 las revuelta en fin algún sentido eh que en este caso Pío García Escudero presidía el PP de Madrid sabiendo que quién lo colocó se

Voz 1305 25:21 pues es que yo creo que el problema del Partido Popular claro yo estas dinámicas internas pues tampoco democráticas no la manera en que funciona el Partido Popular pues a dedazo y bueno pues de esta manera en que funcionan pues no me

Voz 36 25:34 está eh bueno lo único que me queda

Voz 1305 25:37 después pues no lo sé es que es cosa suya no pero yo creo que el problema del Partido Popular es fundamentalmente el Partido Popular o sea que no no es tan trascendente la cuestión de las personas y Mariano Rajoy se va o se queda yo creo que todos nos alegramos de que Mariano Rajoy le hayamos conseguido echar por fin pero eso

Voz 0771 25:55 creo que lamentablemente no va a cambiar nada

Voz 1305 25:57 la la nefasta situación el daño que el Partido Popular hace a la sociedad madrileña porque ya hemos visto en tantísimas ocasiones que cualquiera de los nuevos dirigentes son las nuevas caras que se presentan para regenerar el PP o hacer algo novedoso con el Partido Popular representan exactamente lo mismo no Mariano Rajoy puso al frente del Partido Popular primero ganó Cristina Cifuentes que era el mirlo blanco la gran generadora pero cuando conseguimos echarla propuso a Pío García Escudero que representa el continuismo un señor que lleva toda la vida en el Partido Popular y que además aparece en los papeles de Bárcenas no por tanto pues bueno creo que con Mariano sin Mariano pues el problema es el partido

Voz 0861 26:36 la ICO Mariano si Mariano N pregunta señor Aguado no sé el idilio entre PP y Ciudadanos va a continuar se romperá no sé porque claro uno miran las encuestas ya al final

Voz 0771 26:47 bueno la relación con el Partido Popular siempre ha sido complicada sabíamos evidentemente su momento cuando firmamos el acuerdo investidura aquí en la Comunidad de Madrid con quién firmamos el acuerdo pero también somos creo que sensatos y coherentes con lo que dijimos el PP ganó las elecciones en dos mil quince intentamos no bloquear el Gobierno en la Comunidad de Madrid igual que intentamos lo bloquea el Gobierno de España poniendo encima de la mesa condiciones reformas concretas acuerdos puntuales que en muchos casos se han llevado a cabo en otros no y todavía quedan muchos temas pendientes y en cualquier caso para este año que queda de legislatura en poco menos de un año pues hay todavía muchos asuntos pendientes que abordar a nivel legislativo leyes que todavía están pendiente de poner en marcha como la ley de víctimas del terrorismo la ley de transparencia la reforma de la Cámara de Cuentas quedan unos presupuestos para negociar de cada año que viene yo voy a intentar seguir haciendo lo mismo ser útil útil a los madrileños que cuando se acabe la legislatura los malagueños puedan ver que se ha reducido las tasas universitarias que se ha reducido la tasa de escuelas infantiles que no sean subido impuestos que ha invertido más en Atención Primaria para eso nos pagan para eso intentamos estar a la altura evidentemente entendiendo que no gobernamos pues ser útiles no no estar simplemente al discurso del choque del bloqueo que creo que no es nada productivo

Voz 1305 27:58 quiero que el Partido Popular a pesar de la enorme crisis que atraviesa puede contar con la tranquilidad de que pase lo que pase siempre va a tener ahí a ciudadanos que no ve corruptos sino que sólo ve españoles y que les va a prestar su inestimable apoyo para sostener al Gobierno más corrupto de la historia de este país a cambio absolutamente de nada yo creo que Ignacio Si vosotros hubieseis querido ser de verdad útiles a los madrileños habéis tenido encima de la mesa una posibilidad histórica de haber dado el Gobierno a un partido que representa de verdad el cambio la regeneración democrática la higiene democrática no no no no que era Ángel Gabilondo que es el el portavoz del partido socialista

Voz 0771 28:38 miramos retenes teníais esa oportunidad

Voz 1305 28:41 magnífica porque habéis entregado el Gobierno Ángel Garrido a cambio de absolutamente nada

Voz 0771 28:46 pero qué obsesión teleactos mente nada

Voz 1305 28:48 quién habéis exigido que no estén en el Gobierno un consejero reprobada por vosotros el consejero de Políticas Sociales y al que vais a reprobar pasado mañana Podemos el oro

Voz 0861 28:59 ese es el tema el tema de la reprobación sin que escuchará

Voz 0771 29:01 la señora segundo vosotros que vicio de la mano de Bildu del partido del tercer set en Cataluña para con otros veinte partidos más presentar una moción de censura que en España va a suponer un cero a la izquierda porque no va a ser capaz este gobierno tan debilitado hace absolutamente nada con qué legitimidad habláis de pactar con partidos corruptos evidentemente el PP su partido que está afectado gravemente por la corrupción igual que el PSOE en Andalucía igual que en Valencia con la trama de financiación igual que el PDeCAT igual que estos partidos han habrá que intentar ganarles en las urnas no en los despachos que estáis obsesionados con ganar las cosas no despacho es cuando no tenía el apoyo de los Marilyn

Voz 1305 29:36 pero sabes que cada vez menos apoyo que su tribuna de dos Arena no en su terreno lo entendáis y en ese caso debería estudiarlo porque para eso soy de representantes públicos trabajais en parlamentos o debería defender con valentía vuestra apuesta que es un sistema presidencialista porque vivimos en un país que tiene una cosa que se llama un sistema parlamentario que sí

Voz 13 29:54 indica que son los parlamentos los que el Genal

Voz 1305 29:57 el Ejecutivo no gobierna la lista mala mar

Voz 13 29:59 votada gobierna aquí en el Parlamento decía

Voz 1305 30:02 de esos perfectamente constitucional legal válido de este partido es que representamos a la decencia a la a la decencia ciudadana hemos decidido expulsar del gobierno a un partido que está condenado por corrupción tengo una potencia de mil setecientas

Voz 0861 30:17 ya que estamos sin duda la salir de Mariano Rajoy y a priori no cambia también por completo un poco el mapa político o a declaraciones a quién en la Comunidad Madrid pero también les pregunto a los dos por la nueva presidencia de de Pedro Sánchez con Pedro Sánchez les pregunto en primer lugar al portavoz de Ciudadanos en La Moncloa cree que mejorará o en pero hará el en este caso la relación con la Comunidad Madrid

Voz 0771 30:40 bueno portavoz en La Moncloa no en la Asamblea

Voz 0861 30:42 no pues no quiere decir que competen a Moncloa

Voz 0771 30:44 sí sí eso sí portavoz en la Asamblea eso es no volver a final los otros lo que lo que hacemos es un análisis si Rajoy hubiera dimitido así de días nos habríamos ahorrado un gobierno Frankenstein con veintidós partidos que tienen atados de pies y manos a Pedro Sánchez un gobierno que no va a poder apunta a contar un poco la pregunta en la Comunidad de Madrid

Voz 0861 31:02 gracias será mejor será peor que como era anteriormente con el propio Rajoy

Voz 0771 31:06 si nosotros tenemos buena relación con el PSOE con el bebé incluso con Podemos en la Comunidad de Madrid Si nuestra única obsesión es poner en marcha reformas y cambios en la Comunidad de Madrid pero contando con que tenemos diecisiete diputados

Voz 1305 31:17 ya sé que no decide Armijo pulsar canción

Voz 0771 31:19 dormida la moción de censura que presentaron Gabilondo oí el ir y Podemos en la Comunidad de Madrid en la presente PSOE la intentaron ponerla en marcha supuso al fin a la postre o la dimisión de Cifuentes estaba condicionada o estaba digamos es es sustentada en una crisis en la universidad en una posible trama universitaria buen llevamos cuarenta días desde acá dimitido la señora Cifuentes aquí ningún partido ni Podemos ni PSOE ni PP quiero hablar de universidades yo le pregunta a la señora Ruiz Huerta dígame una reforma que quiera poner en marcha para que el caso Cifuentes no vuelva a sus

Voz 0861 31:51 a través de la ley universitaria en la nueva ley de Espacio Universitario de del PP en lo vamos a creer que esa nueva ley es la ley mes solucionaría por ejemplo los problemas que el propio Partido Popular a priori

Voz 0771 32:02 habría generado en las universidades públicas había no sea tramitado porque cuando se a tramitar bueno cuando se tramite entonces veremos a ver si somos capaces de tener un texto legislativo que eviten nuevos casos Cifuentes nuevos casos casados pero es que yo en Podemos no conozco ni una sola

Voz 32 32:16 todo el mundo para reformarlo y les así lo nos gusta a la arena vamos es que la voz para hacer

Voz 1305 32:22 a favor y que si no tenemos a la Lemmens en este momento eh tramitándose en la Asamblea de Madrid perdón su ha referido sino la tenemos en este momento es porque la propia Cristina Cifuentes se equivocó en la votación porque vosotros votase a favor reiteradamente de la ley mes para tramitarla pudiste y saber exigido que el consejero de Educación sangría que que funcionó como abogado defensor de Cristina Cifuentes en el escándalo del Master que mandó a su asesora personal a presionar a las profesoras para que falsificaron el acta ni siquiera habéis tenido la valentía o la decencia de exigir que este señor no formará parte de su

Voz 32 32:56 por gente como vamos a a la millones no nos gusta la entregado

Voz 1305 33:00 o gratis el Gobierno Garrido sino exigencia No me hables de vamos a escuchar

Voz 0861 33:05 de ese tema precisamente a la vuelta de la publicidad pero antes y me gustaría también escuchar un testimonio porque poco a poco con cuentagotas vamos conociendo los nombres del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez en uno de los últimos la nueva ministra de Sanidad la consellera valenciana Carmen Montón como futura ministra pero aún queda por conocer quién será la próxima ministra o ministro de Educación

Voz 1670 33:25 no sé si tendré que ir a otro lugar no lo sé pero mi idea desde luego es ser candidato no de ser candidato y no dejar de trabajar por y para Madrid bueno brevemente

Voz 0861 33:37 no siempre es enigmático ni si no es cree que

Voz 0771 33:40 hoy va a ser ministro no lo sé no lo sé habrá que preguntarle a él si esta Role eso está setas como dice el chiste si le interesa hacer presidente de la comunidad empieza que pueda aportar pues imagino que seguirá siendo la comunidad lo que quiere es una cartera pues se irá al Gobierno de Sánchez ocupar el Ministerio de Educación

Voz 0861 33:58 Clemente acertará en este caso Ángel Gabilondo optando por por irse a al Ministerio de Educación es una decisión muy

Voz 36 34:06 la idea de que hay que preguntarle a él yo no lo puedo decir yo creo que Ángel Gabilondo es un es un magnífico portavoz del PSOE y que sería un estupendo el líder de la oposición a partir de dos mil diecinueve cuando

Voz 1305 34:18 podemos ganar las elecciones con Íñigo Errejón

Voz 0861 34:20 si hacemos una pausa ya la vuelta si hablamos de esa reprobación de la fuero Anger Iker

Voz 0861 36:45 pues sí sin duda es otro de los nombres políticos del día Rafael indiquen que salvo sorpresa el próximo jueves va a ser reprobado por la sale de como consejero de Educación principalmente por el papel que ha jugado por el escándalo del caso Máster de Cristina Cifuentes presionaron

Voz 0827 37:01 tres al rector para que saliera ofrecieron

Voz 0771 37:04 esta versión no tenemos ninguna

Voz 42 37:07 la necesidad de

Voz 0771 37:09 presionar al rector porque rector entre otras cosas es absolutamente autónoma

Voz 2 37:15 juntos fue a clase uno a clase esto lo han comentado ustedes usted sin haber preguntado

Voz 0771 37:19 pues asistiría clase conocería los profesores de hablaría con ellos estoy absolutamente convencida que ella

Voz 0861 37:25 amplió con todo lo que de bueno podemos impuso esa reprobación en viendo señora Ruiz Huerta por el caso Máster obviamente pero sólo por el caso Máster por algo más

Voz 1305 37:34 bueno fundamentalmente eso es lo que lo ha motivado porque nos parece que el señor van Griezmann no tiene legitimidad para seguir al frente de las universidades públicas madrileñas cuando como decía antes ha actuado como abogado defensor de Cristina Cifuentes en un caso tan grave que le ha costado la presidencia del Gobierno no sólo eh eso es que actualmente está imputada incluso no yo esta mañana

Voz 0861 37:54 a usted señor Aguado ha dicho que sí que van a apoyar esa reprobación no hay novedades en ese freno

Voz 0771 37:58 hemos apoyarla por la crisis de de universidades y de legitimidad y muchas otras cosas y también por su pésima gestión de la tramitación de la Ley de gratuidad de libros de texto en la Comunidad de Madrid faltan cuatro meses porque de universal nada de nada

Voz 0861 38:11 en el próximo curso no va a ser universal van a forzar para que Podemos también incluye ese texto ese punto en concreto por ejemplo

Voz 0771 38:17 bueno forzar no vamos a proponer que esa reprobación tiene que tener bueno evidentemente como causa la crisis política derivada de la Universidad de de la trama Cifuentes pero también pensamos que es reprobable su actitud con respecto a la Ley de gratuidad de libros de texto no puede ser que no se aplique como como marca la ley que es que sea universal a partir de dos mil dieciocho dos mil diecinueve y que todas las familias madrileñas que estudian en centros sostenidos con fondos públicos puedan acogerse a este sistema de préstamo

Voz 0861 38:42 Mónica Araya muy poquito tiempo menos de un minuto pero también me pregunto y quizás algunos oyentes también sirve de alguna reprobación porque claro viendo los precedentes que que hemos visto en la Asamblea de Madrid tenemos a Jesús Sánchez Martos reprobado como consejero de Sanidad que ahora mismo que preside una fundación y cobrando más de lo que cobraba como consejero de Sanidad Carlos Izquierdo lo comentado antes de Lorena Ruiz Huerta reprobó también como consejero de Políticas Sociales actualmente en el Gobierno en este caso en la cartera de Medio Ambiente Lorena Ruiz Huerta PSIRV

Voz 0827 39:10 de algo realmente una reprobación en en este caso en

Voz 0771 39:13 en el Gobierno de la Comunidad Madrid lamentablemente no es

Voz 1305 39:15 de obligado cumplimiento para el Gobierno por eso lo que sirve es que cuando se tiene en la mano de uno dar el gobierno al Partido Popular hacer exigencias como que no esté en el Gobierno el señor Ban diría que apuntarse ahora el carro de la oposición de lo que podemos hacer los que no tenemos poder real

Voz 0861 39:30 pues es una es un fuego de artificio Ignacio Aguado lo que son las reformas y nos vamos de programas sin conocer ni una sola reforma de Podemos para cambiar las curiosidades modelos

Voz 32 39:39 lo Goddard dejará de la al es con texto alternativo vamos ya preparó en la Asamblea de Madrid

Voz 0861 39:43 la próxima tertulia muchas gracias a los dos de verdad Lorena Ignacio gracias por estar con nosotros ya ustedes también gracias por estar aquí escuchando la ventana de Madrid mañana volvemos con más adiós

Voz 9 43:48 nada o casi nada de lo que quiere a estos últimos días es irrelevante Isaías

Voz 0827 43:52 nada de nada ahí podíamos comenzar este repaso con un decíamos ayer Pedro Sánchez está en La Moncloa

Voz 45 43:57 como en esas películas americanas en las que te casas en Las Vegas te despiertas dos días después en la cama con alguien que no conoce es lo último que recuerda Cesc que presentase una moción de censura y ahora

Voz 0771 44:08 vives en un palacio

Voz 0827 44:12 poco a poco el nuevo presidente se va centrando la verdad es que la actualidad a su alrededor se mueve a velocidad de vértigo Baquero esta mañana hacía su crónica del mandato de tres días de Pedro Sánchez

Voz 0771 44:23 a ver ochenta mil desempleados menos récord de afiliación a la Seguridad Social el rosco de Pasapalabra es Werder Titi renueva por el Barça Jorge Lorenzo por fin gana con Ducati estamos a puntito de que la Reina Letizia llame a su suegra mamá

Voz 0827 44:39 estamos a puntito a puntito eso a las once menos cuarto de la mañana y aún le faltaba algo a Bakero el goteo ministerial que se ha ido produciendo a lo largo del día y que de momento muestra un gobierno más que paritario tiene que trabajar en buscar hombres para equilibrar a las mujeres nombradas hasta ahora la noticia del día llegó daba pues un par de horas más tarde y en la otra orilla Rajoy se va

Voz 1400 45:04 Eva sí sí dimite renuncia Mariano Rajoy va

Voz 45 45:08 además se va con una de sus frases comunicativas

Voz 0771 45:12 como la cerámica de Talavera

Voz 46 45:14 eh

Voz 6 45:18 el dos razón es lo mejor para mí y para el Partido Popular o dicho de otro es lo mejor para el Partido Popular para mí

Voz 31 45:30 cerámica de Talavera no es cosa dicho de otra manera

Voz 0827 45:41 sin duda una noticia para la historia pasada por todo por la radio sin pasar así

Voz 48 45:49 ahora pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa el Partido Popular ha de seguir avanzado ando ir construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona es lo mejor para mí y para el Partido Popular y creo que también para España y lo demás no importa nada

Voz 0827 46:19 bueno quizás a él no le importa nada pero a nosotros sí por supuesto tantos días que nos ha acompañado a lo largo de los últimos años hoy hemos hablado del marianismo La Ventana y lo hemos hecho con dos gallegos ilustres con Manuel Jabois con Manuel Rivas

Voz 1400 46:34 yo definiría el marianismo como con una frase no que que él repitió que se le atribuye a Pío Cabanillas que es lo urge

Voz 2 46:43 ente ahora esperaba

Voz 0827 46:45 y esa urgencia esperar esperar esperando esperando pues ha durado treinta y siete años en la política

Voz 1389 46:51 a lo largo de treinta y siete años que ha durado su carrera política No somos terminado acostumbrando a una forma de estar en la política que que que sólo parecía poder desempeñar la él hoy dijo una cosa muy interesante nunca sea propuesta un cargo de forma voluntaria es decir que el marianismo consiste en estar justo en el momento más adecuado es ser señalados por el ser señalado porque por quien tiene que darlo y luego llegado el momento ejecutar la traición de de de ese dedo como ocurrió por ejemplo con con José María Aznar

Voz 0827 47:20 la historia juzgará su presidencia hoy Manuel Jabois daba a su juicio

Voz 2 47:24 para la política activa para para la política que se refiere a la ciudadanía para para para para para

Voz 1389 47:31 que uno tiene que hacer Durán en el Gobierno creo que el María ha sido bastante pernicioso

Voz 1400 47:36 sin embargo sí ha entendido

Voz 1389 47:39 bastante bien la la mente del votante de votante de derecha ha sido bastante partir

Voz 0827 47:42 popular hasta esta mañana todavía había dudas de que dijera definitivamente adiós adiós a presentarse de no vas a las elecciones a seguir en la dirección del PP pero lo ha dicho porque lo ha dicho Manuel Rivas yo creo que la día

Voz 1400 47:56 dos se debe a un plazo

Voz 6 47:58 miento

Voz 1400 48:00 bueno que podríamos resumir en una frase de Churchill no que decía que un buen político es aquel que tras haber sido comprado sigue siendo comparable sí a mi me parece que que Rajoy llegó a la conclusión estos días de que ya no bendiga

Voz 0827 48:22 así están las cosas se abre a las quinielas ministeriales de Pedro Sánchez se cruzan con las quinielas para

Voz 0771 48:28 buscar un sucesor a Mariano Rajoy

Voz 0827 48:30 dice haber aspirantes Núñez Feijoo por ejemplo