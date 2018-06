La Ventana (06/06/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 el ayer

Voz 0032 00:12 son las seis las cinco en Canarias el Rey Felipe VI ya conoce la lista definitiva de ministros que van a formar parte del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez de momento estamos a la espera de que el presidente del Gobierno haga públicos todos los nombramientos aunque

Voz 0324 00:24 buenos minutos hemos añadido un nuevo nombre

Voz 0032 00:27 la lista es el de Luis Planas como ministro de Agricultura en el Congreso de los Diputados Inma Carretero cuéntanos

Voz 1869 00:33 sí es inspector de trabajo cordobés

Voz 0806 00:35 llegó a la política en los noventa de la mano de Manuel Chaves Luis Planas fue después consejero de Agricultura y Pesca en el Ejecutivo de José Antonio Griñán y ahora será ministro de estas áreas en el Gobierno de Pedro Sánchez fue embajador de España en Marruecos es un gran conocedor de la Política Agraria Común no en vano ha sido también representante permanente de España en Bruselas así que el presidente del Gobierno recupera a un veterano conocedor de las instituciones comunitarias en un momento clave para la reforma de la Política Agraria Común que acaba de iniciarse en Bruselas en las primarias andaluzas tras la renuncia de Griñán intentó presentarse como candidato alternativo a Susana Díaz aunque finalmente el actual ministro no reunió los avales suficientes quedan por conocerse por el momento las carteras de Interior Defensa y Cultura

gracias el más pero que no nos hagan esperar mucho más en la judicatura jueces y fiscales están satisfechos con el nombramiento de Dolores Delgado como futura ministra de Justicia Alberto Pozas

Voz 1915 01:29 las asociaciones destacan que sea una fiscal del activo conocedora de sus reivindicaciones la que coja las riendas del Ministerio Raimundo Prado Asociación Francisco de Vitoria Cristina Dexeus Asociación de Fiscales

Voz 2 01:38 sabe lo que queremos las asociaciones judiciales estamos esperanzado en que pueda conseguirlo espera su mandato para que las hacia en Argentina

Voz 1915 01:48 es una satisfacción Aitor que se traslada también al Consejo General del Poder Judicial vocales de todas las sensibilidades consultadas por esta emisora ven en el nombramiento de Delgado una oportunidad para tender puentes y abrir una vía de diálogo una vía muerta Nos dicen en los últimos meses con la mala relación entre el ya ex ministro Rafael Catalá y el presidente del Consejo Carlos Lesmes

cierre de los mercados el IBEX treinta y cinco se desmarca del resto de las bolsas europeas y cierra la sesión de este miércoles con subidas de más de un punto porcentual en concreto un uno coma cero nueve por ciento la tensión eso sí persiste por ejemplo en Italia y sus efectos se han dejado sentir en el mercado de la deuda la prima de riesgo vuelve a estar por encima de los cien puntos básicos vamos con los deportes Toni López buenas

Voz 0838 02:27 Torres qué tal buenas tardes hay Torrent en Roland Garros de tenis partido aplazado de Nadal por lluvia en París iba perdiendo un set a cero y tres dos en el segundo set contra su hermana y ahora mismo el partido parado recordemos Garbiñe Muguruza ha pasado a semifinales tras ganar a Maria Sharapova jugará contra la número uno Simona half pipe en fútbol empieza el ascenso a Primera División a las ocho y media ida del Numancia Zaragoza mañana ida del Valladolid Sporting en baloncesto segundo partido de semifinales de Liga Endesa ACB entre Baskonia al Barça a las nueve el primer punto se lo llevaron los bar

gracias así llegamos a las seis y tres cinco y tres años

Voz 1915 02:58 Canarias carriles Emperatriz en Madrid el Ayuntamiento niega que no pueda garantizar la seguridad de los grandes eventos como han asegurado varios sindicatos de la policía municipal el concejal de Seguridad Javier Barbero atribuye esas denuncias a la negociación del convenio colectivo los sindicatos han rechazado la última oferta del Consistorio que contempla mejoras salariales y de horarios aun así dice Barbero el Ayuntamiento sigue abierto a posibles cambios sin negociaciones

Voz 2 03:32 la actitud nuestra si ésta

Voz 0295 03:34 Miro

Voz 2 03:35 abierta a posibles cambios y negociaciones pero sí decir que entendemos que era una muy buena propuesta yo entiendo que las dos partes están haciendo concesiones el Ayuntamiento también pero yo estoy seguro que llegaremos a un acuerdo esa es la voluntad seguiremos hablando

Voz 1915 03:52 el ex consejero de Presidencia Manuel Cobo niega irregularidades en la compra de por parte del Canal de Isabel Segunda en el año dos mil uno Cobo ha declarado como imputado ante el juez del caso Lezo y ha sostenido que la operación fue beneficiosa sobre todo ha dicho para los madrileños

Voz 1869 04:06 segundo pelotazo a los madrileños

Voz 3 04:08 se han ganado doscientos millones que el setenta por ciento el setenta por ciento del endeudamiento se pagó por lo que los beneficios de Inalsa YSL anima

Voz 1915 04:17 os contando cada vez hay menos familias que se benefician de la renta mínima de inserción en la comunidad de Madrid la demanda no ha descendido pero desde enero de dos mil diecisiete La Consejería de políticas sociales ha suspendido de forma cautelar más de tres mil de estas ayudas destinadas a personas en riesgo de exclusión Luis Sáenz ex portavoz de R R M y tu derecho

Voz 0324 04:34 lo más urgente ahora mismo es la pera

Voz 4 04:36 Zika abusiva resistió a que se está aplicando el número de familia las gestoras de la renta mínima entre enero del diecisiete abril de dieciocho ha disminuido en tres mil además es muy llamativo que desastres mil mil cien Se han perdido en el último mes entre marzo y abril de dos mil dieciocho

Voz 8 05:29 servicios informativos

Voz 0295 07:12 no conozco muchos otros países donde tanta gente compuestos tan relevantes estás en la cárcel

Voz 1626 07:20 igual es que corroe otros país o Antón mentido Ignacio González la propia Esperanza Aguirre el Partido Popular hemos vivido tantos casos

Voz 0295 07:29 Nos ya desde ellos no aquel que pese ha acusado el golpe sin ninguna duda habrá veinticinco

Voz 1869 07:34 con qué pesar lo digo pero cuentas razón éste no

Voz 15 07:38 los para mantener viva la desconfianza en estos políticos opinión con Ángels Barceló

Voz 17 08:02 sí

Voz 5 09:14 de lunes a jueves el nuevo My Lol populismo y demagogia a muerte

Voz 0295 09:20 la vida moderna con David Broncano escucha eso Mariano

Voz 21 09:28 y los después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena Ser

Voz 22 09:38 la Ventana Carles Francino

son las seis y casi diez minutos de la tarde las cinco y diez en Canarias

Voz 0313 09:47 tiempo político que nos ha tocado vivir es un tiempo entre otras cosas muy dado a la exageración a la hipérbole por ejemplo lo de llamar franquista a las primeras de cambio ya saben que está a la orden del día qué les parece si por una vez hablamos en serio recordamos lo del franquismo el nazismo con un episodio rotundo tristísimo

Voz 23 10:09 en La Ventana acontece que el nuestro con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 1626 10:27 escuché la siguiente perla extraída de un discurso y a ver si intuyen que la suelto camaradas me siento feliz de saludarlos personalmente tener ante mí porque estoy orgulloso de vosotros partidista para ayudar a España en una hora de peligro volviste is convertidos en aguerridos soldados sois un ejemplo viva el pueblo español hizo jefe Frank pues sí ya suena horrible dicho así imagínense lo un alemán porque sólo vociferó Adolf Hitler el seis de junio de mil novecientos treinta y nueve en Berlín ante los catorce mil soldados supervivientes de la Legión Condor sus chicos habían vuelto a casa los últimos soldados de la Legión Cóndor habían regresado a Alemania apenas una semana antes después de muchos y variados homenajes en España por haber prestado su inestimable ayuda al bando golpista ya se sabe nazis y franquistas están cortados por el mismo patrón Hitler dio la bienvenida a la Legión Cóndor en un lugar por el que hoy pisan miles de turistas La Isla de los Museos de Berlín frente al Führer formaron catorce mil soldados más que esos que una vela y que vestían un uniforme que no correspondía ninguna unidad del Ejército alemán como estuvieron de incógnito en España les hicieron un diseño especial no se fuera creerá alguien que eran alemanes ayudando a Franco y ojo que vinieron con una pinza en la nariz porque sentían el mayor desprecio por los españoles como dijo Risto FEN uno de los jefazos la vida el entorno la comida la gente El País todo repugnante lógico que sintieran así venían en apoyo de lo que más despreciaban los diarios unos europeos del sur bajitos israelí heridos viajamos al país español para luchar por la libertad los cazamos como ha ganado los rojos Nena aire ni en la tierra española tuvieron donde descansar eso dice el Himno de La Legión Condor que suena oye y lo clavaron cuantos Caídos yacen en el valle por las cunetas siguen sin poder descansar en tierra española aquel seis de junio la Legión Cóndor quedó disuelta pero como enseguida ese lío la Segunda Guerra Mundial pues mira qué bien los becarios que se formaron en España fueron a luchar hechos ya unos tía errores fue la orgullosa contribución de Franco a los nazis

Voz 0200 13:10 franquista así nazis Franco y Hitler que no no es mala combinación verdad no es peor por eso resulta recomendable tener cuidadito con las palabras Hinault banalizar nada dicho lo cual abrimos la Ventana del cine

Voz 0295 13:27 cada miércoles tenemos una cita con un señor que en una historia de amor por muy bonita que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me pareció pero uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una sola palabra es tremendo que a esta hora abre la ventana del cine pero las obras no la Carlos Boyero

Voz 0313 14:10 Carlos Boyero buenas tardes amigo cuidadito que igual nos atropella el nuevo Gobierno porque estamos pendientes de la compara

Voz 0200 14:18 esencia de del presidente Pedro Sánchez que está con el Rey parece que va a ser sobre las siete pero vete a ver si no se adelanta Lagos aquí a mitad de la Ventana del Fire

Voz 0324 14:28 los las callados y les escuchábamos qué te parece que lo que está pasando

Voz 25 14:33 pues yo me

Voz 0324 14:36 extrañamente ya sabes que soy un cenizo y un pesimista incurable lo cual puede ser una forma de imbecilidad también eso el islamista o de pero me siente un estado jovial

Voz 0295 14:52 ultimamente tal por ahora por cambios cambios en

Voz 26 14:59 en este país

Voz 0324 15:02 cambios también en en cosas que me atañen profesionalmente entonces eh estoy estoy muy contento muy contento eh eh espero mantener este joven tan inusual en mí desde hace tiempo

Voz 0200 15:21 hay alguna esperanza de que este nuevo Gobierno cuyo un poquito mejor al cine otro lo no

Voz 0324 15:26 sí sino me cuentan porque yo soy ministro Lozano si hay ocho ministras del nueve nueve mujeres y cuatro hombres estamos ahora lo conocido pues no sabemos quién me dicen que son que son unas profesionales es fantástica a mí me a mí me pareció un poco cuando dijeron nueve ministras te quiero decir yo es que haría eh que haría

Voz 27 15:56 pues todo todo ministros Homo

Voz 28 16:00 eh ministras eh

Voz 0324 16:03 transexuales e lo que fuera a condición de que que sean buenos França Yola el rollo de claro tiene que haber tantos hombres tantas mujeres no que sean que sean profesional

Voz 0200 16:15 hay que darle la vuelta a eso y esta tarde lo aguanta muy bien Montserrat Domínguez

Voz 0313 16:19 de aquella frase tantas veces escuchada de no si ya nos gustaría a poner mujeres cuyos pero cuesta encontrarlas sólo hace falta mirar o sea esa cosa esa frase es que es que cuesta encontrarlas sólo hace falta mirar porque estar ahí de las que están

Voz 0200 16:34 en hoy en día formando parte del nuevo Gobierno Ollé son personas agregadas llevan años se estaban ahí prorrogando estaban incluso alguna fuera de España y somos la nueva ministra de de de Economía pues oye no hacía más que cambiar la forma de mirar que uno tiene otra estoy muy contento también por

Voz 0324 16:51 que el país ese periódico en el que trabajo o hace mucho tiempo Abbas si cuando ultimamente los últimos años muy poquito eh ha nombrado directoras Sol Gallego Díaz que que es una es una persona que me merece respeto y admiración de siempre yo creo que es muy consecuente muy muy brillante en sus análisis así creo que bueno no es no creo esa alguien de de izquierdas esa palabra que intentan de evaluar tan no lo sé que te quiero Ile de las ministras me cuentan que que que en en su rollo que han demostrado que son que son muy buenas que saben mogollón de de de lo que se van a ocupar no entonces pues ojalá vamos les deseo toda la aventura sobre todo por lo que va a repercutir sobre

Voz 1826 17:52 sea que tú para cada ramo pides especialización conocimiento todo Pérez

Voz 0324 17:57 no no por ejemplo a mí profesionales ha

Voz 1826 18:01 porque entonces tienes que estar de acuerdo con un montón de mensajes que veo aquí en Twitter del tipo Carlos Boyero ministro de Cultura

Voz 29 18:07 ahora Carlos Boyero asistiendo a la gala de los Goya como ministro de cobertura calificándola calificándola

Voz 0200 18:14 propia gala con una estrella sobre cinco llamando a todos inútiles extravagantes yo a Pedro solo le pido que ponga Carlos Boyero de ministro de Cultura un cargo público lo aceptarías no ministro no lo sé no no que alguien te dijera alguien que en quién confiar decisorio veinte con mi equipo vas a hacer cosas no no no si no he votado nunca logré pero eso no es incompatible voy a no no contra ofrecernos aquí una asesoría

Voz 0295 18:42 sí bueno si queréis alguno lo de secretario de Deportes

Voz 0324 18:49 yo en principio no no pero tampoco admite que luego rencillas Mar hablamos no me imagino en algún sitio es yo en pues es ya en un grupo político en la la politica pero sí deseo que los políticos me me den satisfacciones más que el permanente disgusto que ella siempre me provocan no

Voz 0200 19:11 Vegara que tenemos Dinosaurios esperando

Voz 30 19:14 ah sí

Voz 31 19:21 eh

Voz 0324 19:23 tu

Voz 0313 19:32 tres semanas estrena la quinta entrega de la saga de los de los dinosaurios de Parque Jurásico Gold el Reino caido

Voz 32 19:41 comer en este puesto porque saben que raca

Voz 0313 19:46 la erupción del volcán amenaza a los dinosaurios de la ida nublar donde han vivido durante bastantes

Voz 0295 19:51 daño a la desaparición de

Voz 0313 19:53 del parque temático y ahí empiezan a pasar cosas

Voz 32 19:58 cuántos pueden San once especies Blue es la última de la suya a Hamás la captura usted conoce a alguien que podría ayudarnos una operación de rescate que podría salir mal

Voz 0295 20:11 me conoces bien Nino sabes que no puedes quedarte aquí a sus hombres que se vaya

Voz 32 20:28 usted demostró que los raptores obedecen órdenes nunca pensó cuantos millones faltaría uno

Voz 0295 20:36 la quieren para el consumo

Voz 0313 20:39 tres de momento Carlos que enseguida nos cuentan quienes les habló a la que hacen referencia pero vamos teniendo noticias del nuevo Gobierno van cayendo bando oteando

Voz 33 20:48 yo me hizo buenas tardes

Voz 0295 20:49 hola buenas tardes quiere hablamos ahora Reyes Maroto será la nueva ministra de Industria del Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 0527 20:56 es una mujer de cuarenta y cinco años creo nacida en mil novecientos setenta y tres es vallisoletana de Medina del Campo pero ejerce su actividad en Madrid es profesor de la Universidad Carlos III es diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid hasta ahora ha sido portavoz de Asuntos Económicos en asamblea PSOE forma parte de la dirección regional del partido desde el último congreso ir durante muchos años ha sido asesora del partido en asuntos económicos Sellés economista

Voz 0200 21:23 pues tenemos el momento diez mujeres y cuatro hombres en el Gobierno sólo falta de cultura no el de Cultura Interior no están Interior y Defensa nuestro que

Voz 0324 21:33 falta bueno pues sigo sin contarte nada de lo de cultura

Voz 0295 21:40 sabemos quiénes el luego la nueva

Voz 0313 21:42 otra de Industria quiénes esta dinosaurio dinosaurios no sé si Dinosaurios

Voz 0324 21:46 pues no sé qué me pierdo porque ahí dinosaurio y dinosaurio Dino sosos a los hay malos los Sayed en sabes de qué va a la historia de protegerlos en la sí es la esta y luego pues los millonarios que los quieren a utilizar para sus para sus negocios para sus Business y los el protectores es una película que ha no soy un no soy una entusiasta de regusto la primera pues no tan más vamos la veo IS Spielberg incluye igual se ingresando ahí está jugaron tan listo que se miren se montó un género con con con estos bichos extinguidos de hace tantos años no y creo un no pero tampoco soy un loco de la saga de de los dinosaurios que el otro día pensaba ahora propósito de de sagas de superhéroes de eh asiste he vuelto a ver por tercera vez eh seguida a las siete temporadas de Juego de Tronos Juego de Tronos hay dragones ahí brujería hay batallas hay magia muerto ahí de quiero decir que que yo adoro el espectáculo dices pero que guiones que personajes que actores que actrices a cómo está rodado que espectacularidad sí

Voz 27 23:12 que no tengo pero me ve

Voz 34 23:15 Leo lo es todos los dinosaurios son los Vengadores esas que no los soporto a mi me gusta más es que los venga es decir los leñadores OME o bueno el otro día que me volvía a ver el Luján sólo porque fui con guiños fuiste otra vez pues

Voz 0324 23:31 con con una pareja de mellizos maravillosa de de ocho añitos un niño y una niña porque quería querían verla no la ligueras que un poquito más no no no no me pareció tenebrosa además es eso oscuras que no se ve nada ahora les ha dado por oscurecer como o sea que cuando los últimas temporadas llega el invierno y entonces pero hay tiene un sentido pero eh aquí no las películas cada vez son más negras no saque que dices tienes que andar aciagas pero lo a los niños los gustó mucho y sobretodo me estuvieron preguntando toda la película y a la salida pero la chica la princesa está cómo se llama no es ley la aquí hubo algo así la primera novia de de Jan solo pero la chica es buena o es mala la chica es buena o es mala o sea que tampoco se lo dejaban claro yo me aburría muchísimo y Mi única distracción fue ver su entusiasmo que eso no tiene precio ver cómo los niños disfrutan en el cine Iniesta eh vamos a ver es eh pero la mano de Bayona iba a preguntar no han eh yo te diría que no lo la podría haber realizado Pierre eh director eh eficaz de la factoría Spielberg no tiene cosas sobre todo en la segunda parte hay la niña temerosa de ahí perseguida que eso es pertenece al donde ya hay hay una casas y como eh gótica donde la acorralan a al la niña que eso pues igual Él ha conseguido meterlo en en guión y por lo demás me me parece me parece digno discreto pero no me provoca ningún ningún entusiasmo así el luego hay hay una cosa en el cine de Bayona que a mí me molesta mucho y es la que no concibe un plano en el que no haya música la música subrayando todo y yo entre los rugidos de los dinosaurios y la y la música la habrás y todo el rato pues quiero decir bueno la la vida pero no no me provoca ningún dentro usted aunque sí a la tía de los niños será de la pedirá no

Voz 0200 25:51 ahora mayores de doce años no todas para mayores de esta película es para mayores de doce años pero eso no quita para que los se pasa miedo

Voz 0324 25:59 yo no yo no pero no no no pero vete a saber los los niños y los dinosaurios pueden formar parte de es de sus pesadillas también seguro que sí bueno pero pues ya verás Si me contar yo la vi pero como quién quién bello verme bueno me sorprendido a Solvay te voy a cambiar

Voz 0200 26:19 los gladiadores

Voz 0324 26:23 no

Voz 24 26:25 en cambio especiales

Voz 0200 26:29 porque esta noche trescientos espectadores van a poder ver a Gladiator Gladiator en el Coliseo de Roma es una proyección benéfica

Voz 24 26:38 eh sí que ha promovido Russell Crowe

Voz 0200 26:42 que está en una rueda de prensa donde estaba nuestro corresponsal Joan Solés lo podrá contar Joan buenas tardes buenas será

Voz 0946 26:48 buenas acera buenas tardes a todos San Russell Crowe se ha presentado en Roma bastante diferente de cómo lo recordamos en la película Gladiator de hace dieciocho años algo desaliñado con larga barba descuidada barriguita cervecera con su voz grave de tonos bajos que nada tiene que ver con la de los doblajes nada más llegar empezó a gritar

Voz 35 27:09 esto

Voz 25 27:11 Roma ha hecho felices principalmente a los tifosi de la Roma de fútbol

Voz 0946 27:15 esta noche asiste en el coliseo a la proyección de su película cinco premios Oscar con la música de la banda sonora de Hans Zimmer otro Oscar en directo con doscientos maestros de la orquesta italiana del cine exclusivamente para trescientos espectadores que pagan hasta tres mil euros de entrada espectáculo que se repetirá el próximo fin de semana ante decenas miles de personas en el Circo Máximo de la capital italiana a precios populares todo ello en beneficio de una noble causa que promueve el actor originario de Nueva Zelanda la lucha mundial contra la poliomielitis también para comprarle un ascensor al ayuntamiento de Roma porque sus alcaldes han sido incapaces hasta ahora de habilitar un acceso al Coliseo para personas con movilidad el beneficio se destinará al Coliseo para que personas con dificultades puedan disfrutar de la experiencia de visitar el monumento al nicho Crouch en rueda de prensa para alcanzar otro objetivo luchar contra la polio enfermedad que creíamos cancelada de la faz de la tierra y que por el contra

Voz 25 28:19 Mario luchando para erradicarla

Voz 0946 28:22 no estoy aquí por dinero ha añadido sino por la película que hice hace muchos años

Voz 25 28:28 por amor servicio bien pues al final

Voz 0946 28:36 Romay el coliseo tendrán sus Gladiator porque como seguramente ya sabéis la película no se rodó aquí sino en escenarios y en un anfiteatro que se levantaron en Malta

Voz 36 28:48 he ido a mi me gustó mucho

Voz 0295 28:49 el gato

Voz 0324 28:52 a mí me parece de las buenas películas siempre que hablamos de Ridley Scott tiene tres que sonido esto cables tiene equivocaciones bastantes tiene películas fallidas y tiene buenas películas yo pondría está en el grupo de las más peligrosas como es buena Thelma y Louise por ejemplo que tiene el tono épico Le

Voz 0295 29:19 funciona no

Voz 37 29:21 los malos si hay algo

Voz 0324 29:23 el complejo y esos amores imposibles Si tiene un punto de de Popeye In te creo es a Russell Crowe no

Voz 0295 29:34 por cierto lo que puede hacer el alcohol las voces eso no

Voz 2 29:39 cada vez pero cada vez es más de sí

Voz 0324 29:43 es una es una película que la recuerdo bien incluso la la B de vez en cuando así y me tiene ese punto de el del cine épico que que te sientes como El protagonista algunas desde

Voz 26 29:59 qué tal está

Voz 0324 30:02 está muy bien Gladyr

Voz 0295 30:37 Ramos orientarán el cine con los Creedence y eso porque Carlos pues por lo que es lo que estoy los últimos días porque si contaban los Rolling Stones en aquella canciones solo rock and roll te gusta pues es son los Creedence osea pura energía la

Voz 38 30:55 la música de de mi adolescencia

Voz 0295 30:58 ya he ido bueno qué bonito es el el rock and roll las si es que repito hoy me siento optimista que dure Carlos Galán hasta la próxima

Voz 35 31:08 nadar amigo Josema semana en Benalmádena así no

Voz 0200 31:12 en Benalmádena miércoles trece ahí estaremos

Voz 35 31:14 de la ventana viendo

Voz 32 34:31 son las diez las nueve en Canarias hora25 es la mejor manera de acabar en día para investir al nuevo presidente de la Generalitat por la información hola qué tal a ir por el análisis hay que ser explícito Quim Torra es un esencialista no es más

Voz 1626 34:53 Ariel en absoluto es es es una es minoritario mucho tiempo boquilla hay poco de acción para que para no acaba de mostrar Godoy

Voz 32 35:00 lunes a viernes desde las ocho de la tarde las siete en Canarias con Ángels Barceló

Voz 0313 38:33 y la verdad es que estos días la política le está ganando casi la partida al fútbol en cuanto a interés de la gente pobre el fútbol siempre está ahí y más con un Mundial a la vuelta de la esquina pero además en este mes de junio para muchos jóvenes para miles de jóvenes sea abierto Se abre muy a su pesar a veces una tercera vía que es la de los exámenes las Pruebas de Acceso a la Universidad la famosa Selectividad forma parte de los otros partidos esos que comentamos en sonido Morse hoy nuevo capítulo María Jesús Espinosa de los Montero buenas tardes

Voz 46 39:03 buenas tardes Carlas eh no quiero ni imaginar los nervios de algunos de esos jóvenes que durante este mes y el próximo van a estudiar sin parar y quizá alguna de esas pruebas Le coincida con un partido de esos históricos que hacer entonces bueno pues ese es el principal conflicto que se va a resolver en el nuevo episodio de sonido Morse titulado el examen

Voz 47 39:27 quieres que te calles hacer el examen y que España en el Mundial

Voz 0200 39:30 yo casi prefiero que no se eliminen Josep por lo menos me concentro solo no

Voz 47 39:34 ya como ahora no te imaginas que Sebastián cambien la fecha ya sabes que les gusta mucho al fútbol así podríamos hacer el examen Iberia fin al con tranquilidad igual lo ponen tan fácil que podemos acabar lo rápido llegar al final del partido ésa es mi esperanza tranquilo que lo vamos a ver pero estudia una vez que a este paso ni vemos la semi

Voz 46 39:53 al final de este episodio Dani Garrido director de Carrusel deportivo y anfitrión de este podcast conversará con Manu Trigueros el jugador del Villarreal que compatibiliza su carrera como futbolista con el grado de educación primaria

Voz 0295 40:06 bueno pues ya lo saben e estudiantes o no estudiantes

Voz 0313 40:08 pues no se pierdan todas las historias todos los otros partidos de sonido Morse en Podium podcast punto com

Voz 48 40:43 la venta de los números con Santiago Niño Becerra

Voz 33 40:48 pusieron estas construcciones posee ejecutivos de hundir ahorros convocan por los corros ahora está jugando Wall Street bueno mañana se abre el tanque suena la campana porque salta es listo

Voz 0200 41:08 Santiago Niño Becerra buenas tardes Carles qué bueno estar que es al Santiago a Roberto G tal amigo cómo va eso

Voz 1869 41:15 bueno ya te puedes imaginar que la primera pregunta sobre

Voz 0200 41:18 cada estamos pendientes de conocer la los últimos flecos de la composición del Gobierno de de Pedro Sánchez pero lo que es el equipo económico sí que está ya perfilado además con una ministra que viene de fuera que quería saber cuál es su análisis tu mirada tu tu lectura tu interpretación qué mensaje recibes tú de la parte del equipo económico de este Gobierno

Voz 1869 41:39 mira eh Roberto a ver Un el lunes si recordáis eh el noventa por ciento de las quinielas daban como ministro de Economía al señor Jordi Sevilla

Voz 0200 41:51 sino el noventa el ochenta y cinco rozaba en el gobierno en la sombra gris cosas eh

Voz 1869 41:54 quién resulta que aquí así como de la noche a la mañana nombrada esta señora que atención ahora es una súper ultra experta en presupuestos desde los Presupuestaria

Voz 0200 42:05 Nadia Calviño exactamente yo

Voz 1869 42:07 a mí la lectura hago irá por favor Islamiya eh o sea algo es que el mensaje es que está enviando es que

Voz 47 42:16 el Gobierno va a tener el fundamentalmente un solo objetivo no sólo que es eh

Voz 1869 42:22 de cuadrar las cuentas intentar cuadrar las cuentas para acercarnos al objetivo que tiene España que es el bueno España toda la Unión Europea de un déficit del cero por ciento en el año dos mil veinte a treinta y uno de diciembre es decir yo la la interpretación que le doy es que todo va a girar en torno a esto una una pero zona que viene directamente de Bruselas que ha estado sentada en a la derecha de los los mandamases económicos que evidentemente evidentemente tiene línea directa yo pienso por favor ponerle comillas decide pienso que esta señora es la comisaría políticas de la Comisión Europea en España

Voz 0200 43:04 de que ha estado sentada a la derecha no lo remarcaba ordenó no no no no

Voz 1869 43:10 es decir en lugar preferente en lugar precedente el lugar pretende entonces claro el mensaje es que se está enviando es esto claro entonces lo lo que cuelga por detrás lo que cuelga por detrás misteri de trabajo en fin etc etc Ministerio de Hacienda incluso todo va de alguna forma

Voz 47 43:25 en en en en línea

Voz 1869 43:28 con este objetivo

Voz 47 43:30 dado por la por la ministra de Corominas

Voz 0200 43:33 pues la posibilidad de que se repita esa pugna que durante los últimos años ha sido tan visible entre hinduistas eh

Voz 1869 43:40 en absoluto a usar mi opinión es igual mañana pienso otra cosa pero hoy por hoy pienso que en absoluto en absoluto esto está ha dicho y bendecido como decimos en Catalunya se decía aquí no hay vuelta de hoja no no con lo cual raro esto tiene una implicación tal y como yo lo veo que es que digamos el juego político pues claro baja en vertical baja en vertical y os acordáis que ha semanas antes de presentar el de aprobar los presupuestos cuando yo esta gran bendecidos por la Comisión Europea año les digo es que la Comisión Europea la Comisión Europea dijo bueno si vale de acuerdo pero igual después del verano hay que hacer un ajuste de dos mil millones dos mil quinientos acordáis

Voz 0200 44:24 sí sí sí sí bueno pues la

Voz 1869 44:27 persona idónea para hacer ajustes la tenemos aquí delante

Voz 0200 44:29 Nadia Calviño la ministra de Economía en un ratito esperamos conocer ya los últimos detalles de la formación del Gobierno de Pedro Sánchez y cuando comparezca lo contaremos aquí en directo de momento sigamos con la economía sigamos haciendo números con Santiago Niño Becerra porque a propósito de gobiernos de países que peso tienen los países Santiago frente a grandes corporaciones porque tú has elaborado un cuadro con diez compañías y cuatro países que creo que merece la pena que lo compartes con los oyentes de La Ventana

Voz 1869 44:56 claro si es que es muy fuerte si fortísimo osea a ver yo mi teoría ya desde hace años pero cuando cuando vi estas cifras evidentemente fue fue increíble es que el el peso en la importancia la el poder que tiene un gobierno realmente muy muy muy pequeño al cuadro que se que tú te referías es es un en el cual cojo los ingresos de las diez principales compañías mundiales desde las diez principales compañías mundiales por ingresos anuales bien si sumamos los ingresos de Wall Mart que es el principal distribuidor a nivel mundial los de State Luyk que es una compañía eléctrica china hilos de Sinopec que es una de las principales compañías petroleras chinas Si sumamos esas tres compañías tenemos ni el una cantidad que es equivalente al PIB de México

Voz 0200 45:54 al Pipe entero de México es México

Voz 1869 45:57 tres compañías espera si sumamos China National Petroleum que es una compañía china petrolífera sumamos Toyota tenemos una cantidad que se parece muchísimo al PIB de Canadá

Voz 0200 46:09 son las tres anteriores también claro

Voz 1869 46:12 sí eso suma Volkswagen a lo anterior sumamos tenemos una cosa una cantidad casi igual Pi Italia hice a eso sumamos los ingresos de Shell Bercy de que es el Fondo de Warren Buffett

Voz 0200 46:28 se Apple lo que los Alice

Voz 1869 46:31 pide el Reino Unido

Voz 0200 46:33 cuánto dinero sexo dos billones

Voz 1869 46:35 doscientos nueve mil millones claro entonces sitúe monos sitúa a un nivel más mundano tú imaginemos por ejemplo que el presidente de Toyota le llama al señor Macron presidente trance ya se dice

Voz 47 46:54 mire es que nos gustaría

Voz 1869 46:56 pues que habláramos de tal cosa que quedáramos Hungría para hablar de cosa vosotros creéis que Emmanuel Macron le va a decir que no difícil yo no lo creen difícil no en absoluto yo he dicho Toyota ahí ya digo o al mar ya digo Toyota que está digamos es la quinta entonces claro entonces España donde dónde está España bueno pues a España es España es un billón trescientos treinta y siete mil millones y si al a al pi de México le añadimos China National Petroleum tenemos el Peter Pan

Voz 0200 47:32 es el PIB de España

Voz 1869 47:33 es decir la suma de los ingresos anuales del año dos mil diecisiete de las cuatro principales compañías del mundo equipar en España tú imagínate Carlas imagínate Roberto que el presidente de este CRIT y les llaman señor Sánchez

Voz 0200 47:48 yo

Voz 1869 47:50 eso no quiso poner al teléfono pero hay que resignarse que todo el

Voz 0200 47:53 poder absolutamente todo esté definido por por el dinero donde queda la política entonces

Voz 1869 48:00 pues yo pienso que estamos en la Molina

Voz 0200 48:02 a los ciudadanos sus votos claro todo eso

Voz 1869 48:05 yo pienso que estamos en un en un

Voz 47 48:08 lugar usamos un momento en el que queda muy

Voz 1869 48:10 tras ejemplo hace cuatro años en el gordo mal

Voz 47 48:13 eh CIA no

Voz 1869 48:16 es un llamó al director de la plaza de la planta de de una planta que tiene cerca de Milán de la planta de Miraflores donde tenía bastantes problemas laborales decía ni siquiera está en esa lista eh cuidado eh dijo mire en la cosas tan sencilla como lo siguiente o ustedes renuncian al derecho de huelga o entre otras

Voz 0200 48:38 belga su sí pero días bueno

Voz 1869 48:40 pero eso está en la Constitución italiana ya ya ya sé ya sé que esta o ustedes renuncia al derecho de huelga para siempre o esta fábrica le pongo ruido asimila a Polonia a que os imagináis lo que hicieron los trabajadores de la fábrica decía

Voz 0200 48:55 me lo estoy teniendo claro pues renunciar al derecho de huelga

Voz 1869 48:58 tal tal y como suena en Italia no hubo ningún escándalo parlamentario ni nada por el estilo es decir es que es que a ver en estas estas grandes empresas en realidad son lo que vivíamos generadores de Pi suelen realidad es que los que mueven yo no sea cual de verdaderamente en el dato a cuánta gente diría debe emplear Wall Mart en el mundo

Voz 0200 49:24 eh

Voz 1869 49:24 se es que es que dice Guo Márquez tierra yo qué sé las plantas que tiene en Dakota del Sur que hay un caos oye pero y además todo

Voz 1826 49:32 esto me estaba acordando de aquello que nos ha hablado en otras ocasiones el estado de las empresas no quiero decir que la unión de ellas lo que podría generar también de prestaciones en paralelo que son públicas no en cuanto a todo tipo

Voz 1869 49:45 la firma sí sí sí bueno en en Estados Unidos hace ya muchísimos años que una de las formas de remuneración de de las empresas es a ver en Estados Unidos lo que nosotros llamamos salario en muchísimas empresas tiene tres componentes lo que es el salario realmente dice eso un plan de pensiones e hice una cobertura sanitaria bueno pues pues estas empresas monstruos como estos directamente Toyota Estados Unidos astros unidos vamos a las manos el nombre pero tiene tiene un contratado con una aseguradora plan de pensiones un plan de cobertura sanitaria para los empleados que es propia para ello con precios especiales es decir de alguna forma es no lo diez están desgajada del sistema general pero bueno pero si quisieran podrían hacer

Voz 0324 50:36 pero ese nivel podrían llegar a estarlo más que se pusieron

Voz 0200 50:39 de acuerdo dos o tres de estas grandes que nos has dicho no

Voz 1869 50:41 por eso esta tarde por por descontado entre entonces los fijaros si si las diez principales compañías del mundo tienen unos ingresos que superan supieran el Reino Unido y yo recuerdo que esa quinta economía del mundo eh entonces claro delante te estamos no

Voz 0200 51:01 durante algo muy preocupante sinceramente pero bueno la la política también con sus decisiones y provoca efectos Easy provoca efectos económicos ayer nos acordamos mucho de ti porque tuvimos oportunidad de hablar el presidente del Colegio de geógrafos de de España que ha hecho un estudio muy interesante sobre las infraestructuras digamos entre comillas siendo generosos innecesarias de los últimos veinte años en España si Bono es que la cifra son ochenta mil millones de euros ochenta y es no son todos eh

Voz 1626 51:31 proyectos que están con todos ahí ochenta mil millones

Voz 0200 51:33 euros entre autopistas radiales rescatadas y el aeropuerto es a los que no vuelan a estaciones de AVE fantasma Carreter bueno ochenta dice en veinte años

Voz 1869 51:45 bueno esto es juntos si esto tocarlas eso carros es absolutamente sangrante USA es es inconcebible esta cifra para que los oyentes se sitúen equivale a dos coma tres veces el déficit que ahora tiene España si España no hubiera malgastado usted dinero tendría superávit Llanos van a aplicar subidas de impuestos y recortes para cubrir el déficit sea es que es que ayer el Sr Oliva un compareció en el Congreso y habló pues bueno de quién dijo uno con lo que dijo es que nadie tiene la culpa de la crisis bancaria aunque todos somos culpables pues pues pues en parte tiene razón lo que pasa es que las responsabilidades son de todos al regreso de algunos entonces se malgastar gastaron ochenta mil millones pero a quién Sepi se ha pedido responsabilidades absolutamente a nadie

Voz 0200 52:31 bueno porque no se han vendido la idea de que es algo así como endémico por favor por eso digo por favor esto eso no pasa por ahí no voy por favor

Voz 1869 52:41 por Dios esto pasa en cualquier otro país COTUR país civilizado quién decide irse armó un escándalo bueno bueno es que no inimaginable porque hay un control de cuentas una censura de Cuentas hay un control presupuestario unos ochenta mil millones sí señor increíble yo yo él es que además además luego viene viene la segunda parte no o sea el uso que se está dando esto es que dices bueno dice tú has hecho una obra has hecho una obra que bueno que es más o menos necesaria no y entonces tal y como se ha hecho pulso no era necesaria con su fue hubiese sido la venta de grande o la sensual suficiente bueno se ha hecho así bueno luego vida segunda parte qué porcentaje de esta obras está usando

Voz 0200 53:29 claro claro claro claro te hablabas de las estaciones fantasma de Galicia claro

Voz 1869 53:34 claro que qué porcentajes de estas de estas obras están usando porque claro los costes fijos son en fin son independientemente del uso que se den en entonces claro realmente estas una situación insisto que pegarnos fijaos fijaos que de esto no se habla decir esto yo me blancos

Voz 0200 53:52 se habla poquito sí sí esto tendría que ser mot

Voz 1869 53:55 vivo de este estudio en el que estamos comentando verdad tendría que ser motivo de una sesión monográfica en el Parlamento esta es mi opinión eh motivo de una sesión monográfica en el Parlamento y que se expusiera con directo para que los españoles vieran escucharan sucediendo algunos es una opiniones

Voz 0200 54:18 jueves Santiago te lo he dicho alguna otra vez pero hay días que me desanima oye pero si no no es que sí que sí que sí que ya sí sí es verdad es que en fin si es que no no pero lo malo es que cuando haces bien tu trabajo lo haces bien tu trabajo unos de los animal muchísimo claro es el ranking de las diez grandes corporaciones y oí el poder el ultra poder que tiene enfrente a la política dice joe es que no hay derecho luego miras algunas cosas que se han hecho desde la puerta dices tampoco hay derecho o cuál es la alternativa es digamos es complicada tenía preguntaron a última cosa en esa era constante en esa especie de debate permanente que aparece y desaparece como el Guadiana entre tengo lo tecnología entre robots y personas humanas mercado laboral quién gane quien pierde esta semana nos tenemos que acostumbrar a que la tecnología efectivamente elimina puestos de trabajo como últimamente han salido voces en sentido contrario

Voz 1869 55:09 a ver si hay un desde desde esa historia empieza en los años ochenta pero evidentemente salta a la

Voz 0200 55:20 palestra y en los años dos

Voz 1869 55:22 mil es decir en un hay un una especie como de de mensaje constante diciendo que la tecnología crea puestos de trabajo absorbe lo posos de trabajo que la propia tecnología destruye bien y ponen como por ejemplo la primera y la segunda revolución industrial bien yo en esto no lo comparto en absoluto y además hay datos que lo demuestran es decir es verdad da es verdad que la primera a la segunda incluso la tercera revolución industrial destruyeron puestos de trabajo

Voz 0200 55:54 crearon otros por su trabajo

Voz 1869 55:56 incluso dentro de la propia de las propias industrias al expandirse es es totalmente cierto además el sector servicios empezó a expandirse al final se siglo XIX incluso en Estados Unidos emigraron muchísimas personas que en Europa no encontraron trabajo estos totalmente verdad ahora bien hoy es factible hoy es factible y no me estoy equivocando cuando lo digo crear tipo en cero personas entre cuando tú llegas aun a una situación en la que para fabricar algo para generar algo no hace falta nadie nadie quiere decir nadie entonces claro o esa persona se va a trabajar a otra parte en otro sitio o claro no queda otra

Voz 0200 56:38 no queda otra bueno Santiago Niño Becerra te va a interesar ya los oyentes la última noticia que tenemos referida a la composición del Gobierno simplemente un titular que después ampliamos Fernando Grande Marlaska el juez es el nuevo ministro del Interior hasta la próxima semana Santiago

Voz 1869 56:57 que encarna Roberto hasta luego hasta luego

