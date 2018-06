La Ventana (06/06/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis

Voz 0889 00:02 en Canarias

Voz 3 00:07 Carolina se viste decía lo informativos

Voz 0889 00:15 abrimos tiempo de especial informativo aquí en La Ventana en la SER porque estamos pendientes hasta ahora de la comparece

Voz 0313 00:19 hacia de Pedro Sánchez que tiene que presentar públicamente

Voz 0889 00:23 a su nuevo Gobierno nos quedan todavía algunos datos por por concretar pero sí

Voz 0313 00:28 recordamos lo que acabamos de contar como noticia de última hora que el juez Fernando Grande Marlaska va a ser el nuevo ministro del Interior si tenemos en cuenta que la ministra de Justicia que se ha conocido esta mañana va a ser la fiscala anti yihadista Dolores Delgado tenemos hay un equipo de Justicia e Interior con dos personas que provienen del mundo judicial recordemos que en la historia política de Estepa ahí se dio un caso el de Juan Alberto Belloch que llegó a reunir en sus manos el poder de los dos departamentos de los dos ministerios Justicia Interior y que fue una prueba bueno que tuvo digamos un camino cuando menos discutible eso es lo último que sabemos el Gobierno queda todavía pendiente de adjudicar dónde va a ir Margarita Robles a quien todo el mundo daba como segura integrante de este Ejecutivo pero de cuyo destino aún no sabemos nada queda por saber quién va a ser el titular o la titular del Departamento de Defensa y también quién ocupa el cargo de ministro o ministras de Cultura a partir de este momento esperando la comparecencia de el presidente del Gobierno vamos a aprovechar para

Voz 0889 01:24 dar una vuelta a todos los nombres propios que forman pan

Voz 0313 01:27 hace ya de esta lista por cierto Javier Álvarez buenas

Voz 0889 01:29 tardes buenas tardes qué sorpresa que puntazo también lo de Grande Marlaska verdad

Voz 0689 01:33 pues sí francamente porque no estaba en ninguna de las quinielas y porque yo creo que el cargo de Interior ha sido uno

Voz 0889 01:38 algo muy debatido en el seno de nuevo

Voz 0689 01:41 terno hasta que se ha dado finalmente con la persona que ha dicho sí a al Gobierno de Pedro y finalmente es otro juez es decir otra persona dentro de la carrera judicial la que lleva eso comentado

Voz 0313 01:52 Dolores Delgado ministra de Justicia

Voz 0689 01:55 fiscalía Fernando Grande Marlaska Juez

Voz 0313 01:57 bueno es hay un equipo recordaba

Voz 0689 02:00 era juez exacto recuerda la época de de Belloch que junto

Voz 0313 02:04 a las carteras de Interior y Justicia ahora están separadas

Voz 0689 02:07 pero en manos de gente del mismo perfil profesional no gente que conoce la carrera por dentro gente que conoce la sensibilidad de quienes están trabajando las necesidades y que pueden hacer pues una una brega interesante desde dentro porque ya les hemos oído pronunciarse en muchos de los asuntos de máxima actualidad en asuntos internacionales también en asuntos de universal también en asuntos de seguridad ciudadana porque los retos a los que se enfrenta a Grande Marlaska o como cualquier otro Milito son ministro son muy interesantes sobre todo teniendo en cuenta que hay

Voz 0313 02:38 a recordar un interesante Javier de Grande Marlaska

Voz 0689 02:41 el vocal del Consejo del Poder Judicial a propuesta del PP si el el de profusa esa es una de las empresas que más apreciables en este sentido porque durante toda la legislatura en la que ha trabajado como vocal del consejo judicial siempre ha estado pegado las tesis de el Partido Popular siempre ha estado votando a favor de cuando había votaciones de de de la parte que le correspondía como vocal del PP

Voz 0313 03:05 mira van cayendo las fichas estábamos preguntándonos dónde iría finalmente Margarita Robles ya lo sabemos a Defensa Inma Carretero buenas tardes qué tal buenas tardes confirma

Voz 4 03:14 no no confirmado Margarita Robles defensa así que sólo nos queda saber quién será el ministro o ministra de Cultura porque se ha cerrado el triángulo ese que en el que ha estado trabajando pero

Voz 5 03:24 los Sánchez hasta el final que era justicia

Voz 4 03:26 defensa e Interior ya tenemos todos los nombres Interior el juez Fernando Grande Marlaska defensa Margarita Robles injusticia lo conocimos esta mañana la la fiscal Dolores al lado así que el día

Voz 0313 03:39 la escritora así que ya

Voz 4 03:42 Nos queda saber quién en la sorpresa que se ha guardado

Voz 0137 03:44 Pedro Sánchez hasta el final hasta su comparecencia quién va a ser el titular de Cultura

Voz 0313 03:48 hoy el DNI depende de Defensa directamente no

Voz 5 03:51 en este momento en este momento actualmente no depende de Defensa pero podría depender de si esa es una de las cuestiones que debía

Voz 0313 03:59 al quite Sonia Sánchez sí qué tal buenas tardes

Voz 5 04:01 es cierto que debería ahora aclarar el nuevo presidente del Gobierno Pedro Sánchez la sala de prensa ya está prácticamente llena hay de decir Francino que claro una de las primeras cosas que se notan aquí en el Palacio de la Moncloa es un poco el cambio de caras entre los compañeros que vienen hay algunos que llevamos viendo muchos años y luego hay gente más especializada en PP más especializada en PSOE que cambie en función del Gobierno y ahora vemos muchas como yo digo ver viejas glorias amigos que cubrieron antes Partido Socialista sea que hay un poquito de cambio de caras ya también entre la prensa

Voz 0889 04:30 cuánto duró la reunión entre Pedro Sánchez y el Rey porque tampoco mucho no puede haber durado no no ha durado mucho

Voz 5 04:36 ya hemos exactamente pero bueno él es una breve para

Voz 0889 04:38 a para comunicar los ya lo los nombrar

Voz 5 04:41 vientos especialmente siempre con especial atención al al del Ministerio de Defensa digamos por razones evidentes suele ser una comunicación muy breve e Hilla vuelve para cae no

Voz 0313 04:52 lo digo porque claro lo digo porque se está retrasando la comparecencia de del presidente no

Voz 5 04:56 da la impresión de que se ha retrasado yo esa de retrasado también un poco la la llegada de Pedro Sánchez es una impresión que tenemos pero tampoco es completamente seguro pero bueno un poquito un poquito ya hay bastante movimiento ir mucha expectación sobre todo porque bueno ya está ese conoce prácticamente todo pero hay alguna pequeña duda especialmente lo de cultura que no sabemos si va a ser un fichaje estelar o no la última

Voz 0313 05:17 sorpresa que queda saludamos a Carlos Castro en Radio Barcelona Carlos buenas tardes bona tarda

Voz 1136 05:22 hola buenas tardes Carles Castro se analista electoral de la Habana

Voz 0313 05:24 por día yo creo que en este momento cuando está a punto de presentarse el nuevo Gobierno y estamos terminando una semana Bono poquito más de una semana absolutamente frenética de cambio político y no sólo político en este país yo quería preguntarte iguales muy pronto pero todo esto en que se puede concretar en cuanto a preferencias electorales como puede estar moviendo sociológicamente todo esto de las preferencias el las miradas las opiniones políticas de los españoles

Voz 0227 05:50 bueno mira justamente y me atrevería a hacer una afirmación un poco si quiere estuvo de eslogan tópico no pero yo diría que este es un Gobierno que puede tener muchos adjetivos pero uno de ellos sería un Gobierno de emergencia electoral de emergencia electoral sobre todo porque nos encontramos con una legislar ahora no voy a decir locos sino más bien es decir una legislatura que no va a medir que no va a durar todo lo que dura unas dictaduras y por lo tanto el tema electoral lo la incidencia electoral es fundamental yo diría que este Gobierno de emergencia electoral que además como somos todos conscientes aparte de afrontar mueren en fin la gestión de lo cotidiano desistieron de la economía decir trasera tiene un reto fundamental que es el reto territorial que es el conflicto con Cataluña bueno pues es un Gobierno que no yo creo que siendo consciente de ese horizonte tan complicado que en el que además no va a tener ningún apoyo al menos anunciado desde las bancadas de centro derecha no pues es un Gobierno que tiene yo creo que dos destinatarios electorales muy muy claros uno de ellos sería a las minorías lo que no son minorías porque las mujeres evidentemente no sólo una minoría son casi más de la mitad no por lo tanto no unas minorías pero sí son sectores básicos desde el punto de vista de lo que es el par siete electoral del PSOE

Voz 1136 07:00 decir si nosotros unos miramos las encuestas no

Voz 0227 07:03 sino las sucesivas vemos que la mayoría de los votantes del Partido Socialista como ocurre en Estados Unidos con el Partido Demócrata son mujeres pero no un cinco seis puntos uno hasta diez o quince puntos más en lo que se refiere digamos no a comparación de porcentaje con respecto a los hombres no obstante yo creo que por ahí hay digamos una clave que explica al margen de la valía ahí de las de los malabarismos que se hayan tenido que hacer para escoger los nombres etcétera etcétera esa es una clave la segunda clave yo diría que es un gran recuperar o digamos a mantener fijar aquellos de sus votantes que por el flanco digamos más centrista estaban siendo tentados por ciudadanos que digamos los votantes que se van a enfrentar a un proceso muy complicado como puede ser normalizar suavizar en fin cauterizar las heridas el conflicto catalán no ya hay entonces pues intervienen nombres como Borrell o como este último y Fernando Grande Marlaska no que son no figura es digamos que se han distinguido en ese sentido frente al nacionalismo

Voz 0313 08:04 Carles Castro acaba de publicar un libro sobre el proxecto titulado el poder catalán en su laberinto aprovechando esto y tu conocimiento del tema quería preguntarte precisamente por esto el gran obstáculo incluso el editorial del New York Times se refería eso no el gran desafío que tiene Pedro Sánchez como presidente el primero en la lista es lógicamente el de el de el de Cataluña y a aparte del del cabreo evidente que generó en los sectores más independentistas la designación de Borrell como titular de Exteriores bueno Tucker lo que está ocurriendo que puede ocurrir en el tema catalán con este Ejecutivo ejecutivo que por cierto yo decía esta tarde que uno de los mensajes que envía al exterior digo tanto dentro de España yo como fuera de España es de que no es un ejecutivo de aliño para pasar el rato es decir durará lo que dure pero si hay elecciones más pronto que tarde es bien no puede ser una buena tarjeta de presentación pero al margen de sacarlas en el tema catalán que puede pasar con este ejecutivo

Voz 0227 08:57 bueno el tema catalán yo creo que lo que en fin las expectativas no han de ser muy grandes pero al mismo tiempo como partimos de una situación tan deteriorada no pues cualquier mejoras

Voz 0889 09:07 bajo cero exacto se valorará mucho yo creo que la primera

Voz 0227 09:09 era la primera lección es que si tienes un incendio en lugar de avisar a la Guardia Civil primero aviso a los bomberos que es justamente lo que no ha hecho lo que no ha hecho Rajoy no hay al margen de que luego ya ves a la Guardia Civil para atender los problemas con los pirómanos que siempre los hay en este país tanto aquí en Barcelona donde estoy yo como allí en Mali donde estáis vosotros no entonces en este sentido yo creo que estemos viernes es consciente del margen de maniobra que tiene creo que ese plus que les da que le da el hecho de tener o de contar entre sus filas con personalidades que se han destacado por un discurso muy firme frente al nacionalismo al independentismo le permitirá justamente digamos sortear las críticas que le puedan venir desde la derecha que ahora está en la oposición y que se va a poner unos va a recordar aquella etapa tan dura del dos mil cuatro dos mil ocho con unas mesas petitorias sobre el Estatut Vidal esperemos que no se repita pero parece ser por lo que dicen que van a ir por ahí no ya entonces me da la impresión de que en lo que va a hacer este Gobierno es aprovechar las pequeñas cuestiones que se puedan plantear para ir distinguiendo para ir digamos aflojando la tensión para ir cauterizar heridas de teniendo en cuenta además que yo creo vamos por lo que conozco un poco el nacionalismo la independencia votarán yo diría que aunque es verdad que retóricamente mantienen unas posiciones aparentemente irreductibles y tal yo creo que este lamentable este doloroso proceso como has vivido también ha sido digamos una lección de realismo no entonces yo pienso que ahí va a haber también una actitud más receptiva bueno al margen de lo que nos pueda deparar Puigdemont en Berlín que eso ya es un clásico una especie de de de en fin de clave suelta no que no sabes muy bien por dónde puede salir en función de lo que le puede interesar el en cada momento no pero yo creo que ahí hay digamos un terreno de juego que además pa hazte de una realidad sociológica muy importante porque sí que es verdad que está que está Cataluña partida por la mitad no entre un cuarenta y siete y medio campo que votaron a las fuerzas independentistas y el más de cincuenta por ciento que lo hicieron por fuerzas pues autonomistas federalistas o claramente unionistas y tal no pero lo que nos indican las encuestas es algo muy importante que además nos lleva a ser muy críticos con la clase política y especialmente con quienes pilotado el Gobierno en nuestros

Voz 0889 11:12 los últimos años no dijo que

Voz 0227 11:15 los iba a ser muy críticos porque ahí había una ventana de oportunidad a la opinión pública cuál es esa ventana hombre que a las encuestas ves que hay más de un cuarenta casi un cincuenta por ciento de Ciudadanos de Cataluña que al margen de que estén en un lado o en otro del de lo que sería la trinchera identitaria y están a favor de un acuerdo es distinto Pardo que no es un acuerdo de máximo sino que sea un acuerdo de mínimos una una solución intermedia que pueda dar acomodo y que pueda satisfacer han poco a las dos partes no ya esa ventana de oportunidad que está ahí y que es una realidad sociológica nuestra tragedia nuestro drama es que ni desde aquí ni desde Madrid que yo creo que tiene una responsabilidad muy importante que es el Gobierno de España no no sea aprovechado no sea no sea digamos explorado ese terreno nos sabiendo que tenía una base que te podía respaldar más allá de los extremistas de un lado y de otro

Voz 0889 12:01 es bastante tiempo Carles que este es

Voz 0313 12:04 desde asuntos de conflicto tan tan delicado y tan tan complejo aparte de las de las separaciones obvias y de la la ley no la ley que en fin que salvo que yo creo que no podemos no sólo ignorar sino que hay que en fin que no se puede construir nada a partir de saltarse la ley a la brava al margen de esto creo que este asunto se debe o puede contemplaría en un en un en otra clave que es decir la gente que quiere arreglarlo garrotazos o hablando IN de esos hay en en los sectores o los tres o los cuatro gel

Voz 0889 12:31 que era raro a garrotazos o a la brava gente que quiera arreglarlo

Voz 0313 12:35 dialogando Ivonne a partir de ese eje ya veremos cómo cuáles son los primeros pasos pero mensajes esto nuevo Gobierno Soria alguna novedad desde desde Moncloa porque veo ahí por la tele que está la gente preparada pero no se mueve nada

Voz 5 12:45 no hay especial movimiento desde hace mi sabremos lo

Voz 0313 12:48 cultura todavía en y sabemos lo de Cultura ya

Voz 5 12:50 sólo estar aguardando para para dar alguna sorpresa la rueda de prensa porque la verdad es que muchas más no hay porque están todos los ministros ya ella ya conocemos todos los nombres falta como os digo alguna alguna adjudicación de tareas en esa estructura nueva de del Gobierno pero ya está digamos que todo el pescado vendido

Voz 0313 13:08 preguntaba lo del CNI y porque el dependía depende actualmente dependía de la vicepresidencia

Voz 0889 13:13 es que me sienta Sáenz de Santamaría en fin no sé a lo mejor soy muy osado diciéndolo pero no me extrañaría nada que pasara a depender de Defensa estando pero no lo sé es estando en otro auto de unida no tengo ni idea

Voz 5 13:24 parece que podría depender de defensa pero vamos a ver porque él no lo tenemos confirmado y tampoco bonos vamos aventuran a decir algo así de todas maneras es puede que la tardanza en desvelar algunos de los últimos nombres pueda responder algunos ajustes de última hora en ese sentido no vio a portavoz

Voz 6 13:39 en categoría de de cartera del Ministerio

Voz 5 13:42 pues están sonando algunos nombres para ocuparse de la comunicación del Gobierno también

Voz 0689 13:46 ya hacerme abra volvería a su origen natural el CNI y si realmente porque es ahí donde prácticamente nace en el espionaje español nace primero la gran casa de los espías es el Cesid luego tiene varias ramificaciones de tal forma hasta que finalmente interviene más la mano política hice hace el FMI pero siempre ha estado en manos de los militares

Voz 0313 14:06 si alguien se incorporado tarde a este especial informativo o el fin no tiene la memoria frágil voy a aprovechar para recordar la composición dentro del Gobierno menos uno o menos una porque falta asignar el departamento de de cultura tenemos once mujeres y cinco hombres Carmen Calvo vicepresidenta y ministra de Igualdad María Jesús Montero ministra de Hacienda Nadia Calviño ministra de Economía Magdalena Valerio ministra de Trabajo Isabel Cela de educación Dolores Delgado de Justicia Teresa Ribera de energía Medio Ambiente que esta asociación es muy importante ya lo comentamos en su día Carmen Montón ministra de Sanidad Meritxell Batet titular de Administraciones Públicas Margarita Robles ministra de Defensa Reyes Maroto ministra de Industria los hombres Josep Borrell ministro de Exteriores Pedro Duque ministro de Ciencia universidades e innovación Luis Planas ministro la agricultura y pesca Fernando Grande Marlaska ministro del Interior José Luis Ábalos ministro de Fomento esta es la lista prácticamente completa del ejecutivo que preside Pedro Sánchez que está a punto de comparecer en la en la Moncloa

Voz 5 15:08 ahora sí Carlas ya vemos bastante más movimientos están entrando algunos algunos funcionarios del Palacio de la Moncloa íbamos que ya si hay un un un cierto movimiento entre entre el personal de de La Moncloa

Voz 0313 15:21 usted lo dejamos a o qué hacemos

Voz 5 15:23 con esperaron un poquito todavía porque no no está entrando todavía pero ya los servicios de seguridad además están avisando a los compañeros gráficos para que tomen posiciones porque parece que puede puede venir en cualquier momento

Voz 0889 15:34 en cuanto debe aparecer por la puerta de San Diego en un segundito

Voz 5 15:37 se va

Voz 3 18:15 los informativos

Voz 0313 18:21 son las siete dieciocho minutos de la tarde a las seis y dieciocho en Canarias a esta hora pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez para la presentación de su nuevo Gobierno todavía quedamos pendientes hasta ahora de saber quién ocupará el Ministerio de Cultura verdad Sonia Castelari la única incógnita que queda por resolver

Voz 5 18:37 es la única actitud apostó porque habrá

Voz 0313 18:39 sorpresa no como que sería el último pacto

Voz 5 18:42 es no sabemos el nombre pero eso sí no sí bueno no sabemos si va a ser un nombre muy conocido desde luego hasta ahora todos los ministros son absolutamente conocidos en sus áreas muy respetados en entendemos que el de Cultura tan bien seguirá ese patrón si es que ha aceptado las personas que le que que que el presidente haya propuesto de todas maneras está a punto ya de empezar de entrar Pedro Sánchez hace unos unos segundos leíamos entrada al fotógrafo oficial de La Moncloa por la Vuelta

Voz 0889 19:12 yo lo he visto pasar de manera que es enseñar

Voz 5 19:15 provoca boca que de que está a punto de llegar una pregunta

Voz 0313 19:17 a Carles Castro que es el analista electoral de La Vanguardia que está compartiendo este especial informativo con nosotros no sé si estás haciendo sondeos o si es es están haciendo que me consta que si para ver para medir lo que ha ocurrido en estos ocho diez días tan trepidantes de la política española por dónde quieres que saldrá tu la respuesta de la gente cuando se pregunte cuando quiere usted lecciones

Voz 0227 19:36 bueno de momento lo que sabemos hasta ahora quiera previamente a la al digamos esta semana frenética estos días digamos frenéticos era de que la gente pedía elecciones ya supongo que muy influidos por el deterioro agónico del Gobierno de Rajoy con esto este proceso con este nuevo Gobierno que además bueno por lo que se ve no es un gobierno de estar por casa tiene

Voz 1136 20:00 en torno de paso no exacto fichajes de altura

Voz 0227 20:02 que le dan incluso un empaque empaquen hoy como una imagen de durabilidad de capacidad de solvencia tal es posible que esa demanda de elecciones se haya suavizado hice haya digamos quedado un poco recluida a lo que serían los partidos que quedan fuera del gobierno a los electores mejor dicho de esos partidos no y en cambio lo que sería el sector de centro izquierda o de izquierda del electorado pues lógicamente a caballo regalado como se dice vulgarmente entonces es el no apuesten por la por la continuidad de todas maneras para continuidad por agotar la legislatura como mínimo por por digamos darle un periodo de margen antes de entrar en el terremoto en el carrusel en la montaña rusa digamos electoral no en cualquier caso lo que sí que también hay que ser conscientes es de que aunque hayamos vivido unos días un poco digamos de sísmicos no pues estamos fuera de de de citas electorales determinadas es decir no la gente no tiene en su en su agenda ambiental una fecha electoral más o menos cercana por lo tanto todo lo que se haga de encuestas es hacerlas un poco es como tomar la temperatura con el porno

Voz 1136 21:07 se eh entonces es muy difícil saber

Voz 0227 21:09 exactamente cuál es el nivel de movilización cuál es el nivel llegamos de decanta de decantación y tal no hay que olvidar que muchas cosas que pasaban que salían en las últimas encuestas surgían porque había una clave que todo el mundo parecía pasar por encima de ella que es el elevado número de indecisos que sobre todo afectaban a los votantes del PP no no y eso evidentemente distorsionada mucho las proyecciones y los cálculos que se pudieran hacer

Voz 0313 21:32 porque ahora mismo son por ejemplo si miramos sólo el cálculo de cada partido su propio interés a quién le interesa en elecciones es decir ciudadanos y claro ha estado dando la matraca durante los últimos días y con razón seguramente con sus argumentos de que lo que tienen que decidir italo igual pero ahora por ejemplo ahora hoy en este día a esta hora

Voz 0889 21:49 al Partido Popular elecciones pronto tampoco lo interesaría que ahora estaría incluso sí

Voz 5 21:54 en líder ir de negro lo más problemas bien pero no que el resto el único partido interesado de verdad en la selección de esas Ciudadanos el Sony o Congrés todavía hoy esto no se hoy ya no sabría decirte hasta antes de ayer desde luego sí desde luego a los socios del Gobierno en absoluto ni a Podemos ni desde luego al Partido Nacionalista Vasco qué ha sido de uno de las cuestiones que ha inclinado al PNV apoyar la moción de censura puedo deciros también que Pedro Sánchez cuando haga entrada en esta sala de prensa será la primera vez que entre como presida del Gobierno pero curiosamente una cosa muy poco habitual Pedro Sánchez sí que ha ofrecido ya una rueda de prensa aquí porque era una de las visitas que hizo a Mariano Rajoy había tal expectación mediática que la sala pequeñita que es donde suelen hacer las ruedas de prensa los señalamos aquí la sala de briefing es verdad no que habíamos todos in de manera muy amable muy educada que era el presidente anterior Mariano Rajoy cedió esta sala grande donde sólo comparecen los ministros o el propio presidente para para que para que Pedro Sánchez pudiera ofreció su rueda de prensa así que no será la primera vez que este aquí aunque sí la primera vez como presida

Voz 6 22:57 no es del todo inexperto entonces oye estamos haciendo cuentas por aquello de de las cuotas en el caso de que la ministra que ese ahora mismo se resiste sea ministra de Cultura abría el doble de mujeres que hombres contando a Pedro Sánchez en el Gabinete no doce y seis

Voz 0313 23:12 que por cierto estoy viendo en La Sexta un un rótulo que tienen Sánchez inaugura entre comillas el Consejo de ministras me remito la comen a la que comentaba esta tarde a la al abrir la ventana ellos lo pregunto a los dos ya que estamos así en plan tertulia el conversación Sonia y Carlas en sería un momento para intentar cambiar esta denominación y llamarle por ejemplo Consejo de Gobierno que lo que se estila en casi todas las comunidades autónomas

Voz 0889 23:35 pues a lo mejor no está también la sorpresa por no andar con esta de Bono montura no tanto tonto uno del ni sí yo no me quiero meter en radio

Voz 0313 23:46 no pero la demanda ya que permite conseguir

Voz 0889 23:49 Carmen Calvo acaba encontrar también algún

Voz 5 23:51 los colaboradores de de Pedro Sánchez en Ferraz una imagen la verdad es que que esa sí que es novedosa en este momento entra Pedro Sánchez por la por la puerta de la sala de prensa traje oscuro corbata oscura también camisa blanca se dirige al atril donde va a contarnos cuál es la composición de su Gobierno y también la estructura

Voz 0889 24:12 la escuchábamos buenas tardes

Voz 1722 24:14 en gracias a todos los medios de comunicación por acudir a esta comparecencia de prensa como saben acabo de informar al jefe del Estado sobre la composición del nuevo Gobierno de España ya antes de nada antes de darles a conocer todos los nombres que van a componer el nuevo Consejo de Ministros sí quisiera agradecer públicamente a las personalidades que compondrán este equipo el haber aceptado el ofrecimiento y el haber aceptado servir a los españoles y españolas durante los próximos meses el haber aparcado en definitiva por un tiempo sus prestigiosas carreras profesionales como verán para servir al país para servir a la ciudadanía y en especial aquellos que más necesitan del abrigo del amparo de lo público como verán todas ellas y todos ellos son personas que atesoran una acreditada preparación la garantía de la experiencia contrastada y una inquebrantable vocación de servicio público que el nuevo Gobierno de España es el reflejo de lo mejor de la sociedad a la que aspira servir a un nuevo gobierno para una sociedad como la española que es paritaria la mitad de la ciudadanía son mujeres intergeneracional abierta al mundo pero también anclada en la Unión Europea comprometida socialmente una sociedad altamente cualificada la sociedad española cuenta con muchos jóvenes y no tan jóvenes altamente cualificados algunos ejercen profesionalmente tareas para las que estudiaron durante muchos años de forma dura y otros desgraciadamente la mayoría si trabajan lo hacen en empleos completamente distintos a su formación fuera y dentro de nuestro país este nuevo Gobierno aspira a ser el fiel reflejo de una sociedad como la española que no pierde nunca la esperanza que trabaja y estudia que lucha por encontrar su camino profesional un nuevo Gobierno cuyos miembros son plenamente conscientes de las exigencias democráticas de ejemplaridad pública hay dedicación que la política no es una carrera profesional sino una etapa más en la vida personal y que la política exige hoy más que nunca escuchar dialogar y consensuar con aquel que piensa distinto y ese nuevo gobierno es un gobierno abierto propuesto por el Partido Socialista como le dije a la Cámara pero que aspira a representar a la mayoría de la ciudadanía compuesto por líderes en cada uno de sus ámbitos respetados y reconocidos que comparten una misma vocación de servicio público y una misma visión de la sociedad progresista modernizadora europeísta un gobierno preparado para abordar los grandes desafíos de la España de siglo XXI que no son otros más que la modernización de nuestra economía con la ciencia como principal motor la consolidación de nuestro actual ritmo de crecimiento económico la lucha contra todo tipo de desigualdad social de oportunidades y sobre todo de género la regeneración democrática y el combate contra la corrupción el fortalecimiento de nuestro proyecto común de proyecto nacional reconociendo la diversidad de su ser qué debe recuperar su papel protagonista en el proyecto europeo como espacio desde el que dar respuestas efectivas a los desafíos que tienen las sociedades contemporáneas a los cuales España no es ajeno la precaria laboral la desigualdad el cambio climático la despoblación el combate contra el terrorismo internacional y el combate también contra el crimen organizado así como la integración de sociedades plurales y la solidaridad con los refugiados el nuevo Gobierno de España está integrado por las siguientes carteras y los nombres que paso a detallar las el ministro de Asuntos Exteriores de Unión Europea de Cooperación será Josep Borrell la ministra de Justicia Dolores Delgado la ministra de Defensa Margarita Robles la ministra de Hacienda María Jesús Montero el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska el ministro de Fomento José Luis Ábalos la ministra portavoz y ministra de Educación de formación profesional Isabel Celaá la ministra de Trabajo migraciones y Seguridad social Magdalena Valerio la ministra de Industria Comercio y Turismo Reyes Maroto el ministro de Agricultura Pesca y Alimentación Luis Planas la ministra de la Presidencia Relaciones con las Cortes e igualdad será la única vicepresidencia que tendrá el Gobierno Carmen Calvo la ministra de Política Territorial y Función Pública Meritxell Batet la ministra para la transición ecológica Teresa Ribera el ministro de Cultura y Deporte Maxi muerta la ministra de Economía y Empresa Nadia Calviño la ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social Carmen Montón y el ministro de Ciencia e Innovación y Universidades Pedro Duque a todas y a todos les agradezco su confianza su disposición y también su compromiso con nuestro país tres apuntes más me gustaría hacerles eh para finalizar esta comparecencia de prensa el primer apunte es que este nuevo gobierno está comprometido con la igualdad de manera inequívoca me han excusado decirlo en muchas ocasiones España cambió el pasado ocho de marzo hubo un antes y un después en nuestro país con las movilizaciones feministas y el nuevo Gobierno es fiel reflejo de ese movimiento reúne por primera vez en la historia de nuestra democracia a más mujeres que hombres en el Consejo de Ministros once de diecisiete son mujeres otorga el peso de las responsabilidades en materia económica a las mujeres y sitúa las políticas de igualdad como una auténtica prioridad en la cúspide de la acción del Gobierno liderados por la Vicepresidencia del Gobierno en segundo lugar es un gobierno que pasa de trece a diecisiete carteras y les quiero explicar porque en primer lugar porque recupera el Ministerio de Cultura que nunca debió de ser suprimido que representa no solamente fuente de riqueza intelectual y espiritual sino también fuente de riqueza económica y de creación de empleo en segundo lugar porque visibilizar la potencia industrial de nuestro país con la creación del Ministerio de Industria Comercio Turismo Ésta es una demanda largamente planteada por muchísimos sectores productivos vinculados con la industrial en tercer lugar porque concentra en el Ministerio de transición ecológica las políticas que construirán un futuro sostenible en un país en el que el debate sobre el cambio climático sus consecuencias y sus desafíos no se les ha prestado la debida atención desde el ámbito público y en cuarto lugar porque se crea el Ministerio de Ciencia fusionando lo con innovaciones y con fin ovación mejor dicho y con universidades y al tiempo y esto me gustaría subrayarlo el Ministerio de Educación hace emerger un objetivo que va a ser fundamental para el nuevo Gobierno como es la formación profesional en tercer lugar se crea un Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil que es una inaceptable realidad que sufren cientos de miles de niños y niñas en nuestro país y que va a depender directamente de la Presidencia del Gobierno vamos a movilizar todos los recursos necesarios desde el ámbito público desde el ámbito privado para extirpar el duro presente que sufren muchos niños y niñas en un país que crece al tres por ciento pero que no reparte justamente ese crecimiento como consecuencia entre otras cuestiones de esa pobreza infantil ese es el fiel reflejo de esa desigualdad en la redistribución del crecimiento y en cuarto lugar el cuarto apunte es que este es un Gobierno decididamente europeísta Europa es nuestra nueva patria del espacio en el que debemos fortalecer para dar respuestas eficaces a los desafíos que como país tenemos por delante de ahí no solamente el perfil de muchos de los ministerios de las personalidades que van a ocupar los distintos ministerios las distintas carteras sino también el hecho de que incluya vamos por primera vez en la designación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación el nombre de la Unión Europea en resumen el nuevo Gobierno aspira a ser como he dicho al principio de mi intervención fiel reflejo de lo mejor de la sociedad a la que aspiramos a servir el nuevo Gobierno nace con el objetivo de servir a la modernización de España a impulsar su crecimiento hacerlo de manera sostenible a reconstruir la cohesión social y territorial dañada durante estos años ya regenerar la vida pública en nuestro país un Gobierno que combina la gestión privada con la gestión pública que une a personas de distintas generaciones distintas trayectorias profesionales nacionales y también internacionales y que con realismo pero con ambición está dispuesto y preparado para hacer de España un país mejor muchas gracias

Voz 0889 34:47 preguntas por lo que veo no Sonia pues no se está ahora mismo ya retirando de de la triple del micrófono realmente si de si se había reservado un as en la manga para una noticia de impacto la designación de máximo muerto

Voz 0313 34:58 la periodista y escritor como ministro de Cultura y Deporte ha superado todas las expectativas eh yo todavía estoy diplomático y doce de en fin

Voz 0889 35:07 ha habido por ahí algún alguna cara a algún comenta es que es una gran sorpresa reveló que además habido

Voz 5 35:15 eh aquí en La Moncloa entre los compañeros bueno es sin duda una sorpresa en la que nos faltaba por conocer y también otro detalle interesante para nosotros lo es mucho porque venimos aquí todos los viernes listas Gisela quién de la cara en nombre del Gobierno que es Isabel Cela que será además de ministro de Educación portavoz del Gobierno y es a la que veremos habitualmente los viernes comparecer aquí en el Palacio de La

Voz 0313 35:38 me estaba acordando no es lo más importante hasta ahora ni muchísimo menos pero al menos cuatro ministros o ministras del nuevo Gobierno sino me falla la memoria máximo Huerta Teresa Ribera Dolores Delgado y Pedro Duque en los últimos cuatro cinco seis meses han pasado por La Ventana aquí en sus anteriores ocupaciones cuál fue han participado a través de redes sociales como Grande e incluso es verdad

Voz 5 35:59 perdón dato uno es muy poco

Voz 0313 36:01 hace muy poquito además nos decía que estaba de promoción con su libro muy contento que tenía ganas de que había rechazado proyectos de televisión que el habían ofrecido programas que no le apetecía por repetir formato y esas cosas incluso bromear con la posibilidad de hacer un un programa en televisión de destinos de cine

Voz 0889 36:19 bueno pues ahora su decir quién que hacer las maletas para irse a Rusia no claro hizo claro claro Bono

Voz 0313 36:24 pues quema Sonia qué más podemos decir bueno el discurso de Pedro Sánchez ha sido un elogio a la composición de su nuevo Gobierno así de una fijación de líneas maestras de de su proyecto político muy llamativo darlas en nada más

Voz 5 36:37 empezar de las la primera frase de de presidente Sánchez ha sido agradezco a las personalidades que han aceptado los cargos ha llamado a sus ministros personalidades porque es cierto que la mayoría de ellos aparcan carreras como ha dicho él muy exitosas si tienen una acreditada preparación ha dicho que que esos ministro salvo son conscientes del momento en el que estamos de la ejemplaridad que deben que deben mostrar a la sociedad que es un unos ministros y un Gobierno que aspira a representar a la mayoría progresista europeísta muy concentrado en luchar contra la de sí igualdad sobre todo de género ha dicho eh muy elogioso en sus palabras Pedro Sánchez hacia todo el equipo que ha confirmado que mañana a las diez de la mañana tomará posesión ante el avión jurará sus cargos o prometerá más bien apuesto a que prometerán sino todos en la inmensa mayoría a sus cargos después tomarán posesión de sus cargos el viernes se reunirán aquí en el Palacio de la Moncloa en en al primer Consejo de Ministros de Pedro Sanz

Voz 0889 37:39 Carles Castro tu primera valoración análisis de las palabras del día

Voz 0313 37:43 el presidente cuatro patas fundamentales no de su proyecto político la ciencia como motor de la modernización económica la igualdad en todos los terrenos la regeneración democrática ergo lucha contra la corrupción y la diversidad

Voz 0227 37:54 no no parece que está en línea digamos de lo que son los retos del país y sus propios retos electorales si quiere digamos explotar a fondo esta oportunidad que le ha concedido digamos el el azar por decirlo de algún modo no yo en este sentido resumidito poco la situación en en aparte de reconocer que es un gobierno que además de personalidades como decía el propio presidente tiene un componente mediático importante no ya no sólo por este ministro de Cultura sino por el hecho pues detener a Pedro Duque que no que es una personalidad de de en fin de una proyección diríamos que sideral y lo no sería una exageración en este caso no pero yo diría que desde el punto de vista más político que es un poco para

Voz 1136 38:30 lo que he venido aquí modestamente yo diría que

Voz 0227 38:33 de lo que nos deja esta comparecencia estén un discurso no con con mucha intencionalidad electoral también al mismo tiempo en política es un Sánchez que sabe aprovechar a fondo las oportunidades no ir los Prince bares competidores sobretodo Rivera que ve justamente como se alejan esas oportunidades no con un PP descabezado que parece ser que con este Gobierno va a tener tiempo para recuperarse más allá de los traspiés que puedan ir surgiendo con nuevas sentencias y con nuevas ICO nuevos juicios y procesos tal no ir en este sentido sí que quiero apuntarme porque no porque me parece importante a la a ese cambio semántico que propone creo consejo de Gobierno sería una buena fórmula para reflejar esa nueva realidad

Voz 0313 39:11 muy bien Carles Castro a la lista

Voz 0889 39:13 Peral de La Vanguardia compañero muchísimas gracias por estar en este tiempo de especial informativo eh

Voz 0227 39:17 a vosotros ha sido un placer Soria Sánchez seguimos en contacto

Voz 0889 39:20 hasta luego hasta luego

Voz 3 39:44 que apenas se especial informativos

Voz 0313 43:11 bueno que Isaías tarimas venga añadimos lo que queda de este día tan especial

Voz 0827 43:15 este día dedicado al Gobierno alega

Voz 3 43:18 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0827 43:22 la verdad es que últimamente parece hemos típico le con aquello de en el próximo programa hablaremos del Gobierno vaya que si hemos hablado hoy del Gobierno esta mañana por ejemplo Iñaki Gabilondo que frustró una entrevista en Hoy por hoy precisamente por la moción de censura venía recuperarla también hablaba y además se de decir

Voz 0324 43:39 que me está sorprendiendo para bien el tipo de equipo que estoy viendo que está montando está apareciendo gente de mucho tonelaje aquí en el grupo en conjunto salta al Gobierno mal pero tiene

Voz 1136 43:51 el aspecto de solvencia que está sorprendiendo hasta los críticos más feroces si hay algún nombre más que va a andar por ahí que no creo que tarde en aparecer va a formar parte también del grupo de gente con mucha solvencia

Voz 0827 44:03 claro cuando hablaba otro nombre todo el mundo pensaba quizás en algún hermano buenos porque la sorpresa efectivamente llegó pero la sorpresa era otra un astronauta noticia

Voz 1136 44:11 eh de última hora Inma Carretero desde el Congreso muy buenos días

Voz 4 44:14 la si la sorpresa que estábamos esperando Pedro Duque va a ser ministro de Ciencia esa astronauta está trabajando en el Mundial

Voz 0827 44:23 consejo de Gobierno bueno y esta tarde Pedro Sánchez lo acabamos de escuchar ha presentado su lista de gobierno definitiva a Felipe VI un gobierno

Voz 24 44:30 están en opinión de Toni Martínez un gobierno con muchos golpes de efecto podríamos llamarle el Gobierno Chan majestad le traigo un gobierno con mayoría de mujeres un gobierno de profesionales un gobierno de europeístas un gobierno con Borrenes el primer Gobierno de la historia de España con un astronauta

Voz 1136 44:55 valga el último San ha sido la tachan

Voz 0827 45:00 el ministro de Cultura faltaba conocer quién era y es el escritor y periodista Maxine Huerta que hace unos días pasó por aquí

Voz 0889 45:07 la llamada hablaba precisamente del día

Voz 0827 45:09 no que ya no está de sus mentiras

Voz 8 45:12 estamos en tiempos de mentira todo el mundo miente mucho y miente mal digamos la mentira habla más de nosotros mucho eh verdad como dice Serrat no tiene remedio pero la mentira la ETI y un un chalé en Galapagar hable de todas las mentiras anteriores por mí como se cumpla Disneylandia me da igual Luxa me parece Perú eh política de segunda fila ya no me merecen una novela sinceramente años Robert era lo del chalé me parece también que la otra con fingiendo que tiene estudio es que me parece todo muy pobre muy hortera hay de muchas vanidades ahora

Voz 0889 45:40 no sé si si tiene una oportunidad

Voz 0827 45:43 desde el Gobierno desde la cartera de Cultura de intentar cambiar de este tipo de cosas cultura deporte un Gobierno además con mayoría absoluta de mujeres quizás tengamos que ir ajustando lo decías tú al comenzar el programa nuestra manera de llamar a las cosas

Voz 0313 45:58 igual habría que ir pensando en cambiar lo de lo de Consejo de Ministros no porque claro un gobierno de momento con nueve mujeres y tres hombres sino está completado aún eso es un Consejo de Ministros pues no un consejo de ministras tampoco así que por qué no aprovechamos y que pase a llamarse por ejemplo consejo de Gobierno creo sinceramente que no estaría nada mal

Voz 0827 46:20 pues no estaría nada mal es una buena idea Consejo de Gobierno como el Congreso de los Diputados en vez de de diputado

Voz 1136 46:25 así de diputadas se podría llamar Congreso sencillas

Voz 0827 46:27 de bueno es un gobierno femenino feminista Carles Castro analista electoral de La Vanguardia con quien acabamos de hablar decía que aparte de la valía de las escogidas de la puesta feminista tiene además una clave electoral para el Partido Socialista

Voz 0227 46:43 si nosotros unos miramos las encuestas no una sino las sucesivas vemos que la mayoría de los votantes del Partido Socialista como ocurre en Estados Unidos con el Partido Demócrata eh son mujeres pero no un cinco seis puntos uno hasta diez o quince puntos más en lo que se refiere digamos no a comparación de porcentaje con respecto a los hombres no

Voz 0827 47:02 toda la economía estará en manos de cinco mujeres Economía Hacienda Trabajo Industria y Energía y al frente una súper ministra en opinión de Santiago Niño que tendrá un claro objetivo Se llama Nadia Calviño

Voz 1869 47:15 es una súper ultra experta en presupuestos de temas presupuestario la lo que hago es que el mensaje que está enviando es que este Gobierno va a tener fundamentalmente un solo objetivo que es cuadrar las cuentas intentar cuadrar las cuentas para acercarnos al objetivo que tiene España bueno España y toda la Unión Europea de un déficit del cero por ciento en el año dos mil veinte a treinta y uno de diciembre

Voz 0827 47:38 y es sin duda un Consejo de Gobierno con impacto nacional e internacional incluso extra planetario los especialistas lo han demostrado

Voz 25 47:48 qué planeta eres un plan venció oye y que querían contarnos el departamento de diplomacia de nuestro planeta llamo en nombre de nuestro presidente para felicitar y desearle suerte a vuestro nuevo presidente el presidente de España José muchísimas gracioso no siempre es pura diplomacia en fin yo yo pero nunca

Voz 26 48:09 Pedro Duque es el nuevo y flamante ministra de Ciencia

Voz 25 48:12 ah vale es creeré pasta porque mira aquí con la nave

Voz 26 48:18 no tenía el cambio del yuan no oigo pues es lo que tendrá que hacer

Voz 0827 48:22 pues empezamos bien con una deuda pendiente cuando lo de Pedro Duque sin duda ha sido el gran golpe mediático pero no es sólo un astronauta Nos decía Luis Arroyo consultor de comunicación y autor de El poder político a escena

Voz 25 48:35 Pedro Duque no solamente es

Voz 1329 48:37 sí efectivamente famoso por astronautas no ha sido un defensor de la inversión pública es decir que ha sido un divulgador de la importancia de la ciencia y la investigación en España Pedro Duque no es sólo un astronauta es algo más

Voz 0827 48:49 Luis Arroyo tiene experiencia también de gobierno estuvo en el de Zapatero y le hemos preguntado como analista y a través de su experiencia que puede pasar con este Gobierno