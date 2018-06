La Ventana (07/06/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 el servicios informativos

Voz 0032 00:12 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias el Gobierno de Pedro Sánchez ya está plenamente operativo en desde primera hora de la mañana se han sucedido las tomas de posesión y los traspasos de carteras el último ha sido el ministro de Agricultura Luis Planas que hace apenas una hora recibía ese maletín del Ministerio siguiendo el acto Eva Vega buenas tardes

Voz 0605 00:31 buenas tardes Aitor formó parte de un gobierno con mayoría de mujeres no me da miedo al contrario será muy eficaz de las primeras palabras de Luis Planas al recoger la cartera de Agricultura Pesca Alimentación de manos de una emocionada Isabel García Tejerina ha agradecido la confianza a Pedro Sánchez y ha contado que cuando recibió su llamada caminaba entre olivos ya en materia la lucha por una Política Agrícola Común fuerte entre sus prioridades

Voz 0882 00:59 tenemos una negociación de la Política Agrícola Común

Voz 3 01:01 marchado tenemos que sacarla bien para los intereses de los agricultores y ganaderos españoles y sacarlo bien significa que sea la que nos permita apoyar una agricultura y una ganadería moderna productiva y competitiva

Voz 0605 01:17 entre los asistentes al traspaso de cartera el ministro de Agricultura en los noventa Pedro Solbes

Voz 0032 01:25 Díaz Carmen Montón y sin dar muchos detalles ha hablado de recuperar algunos derechos arrebatados por el Gobierno anterior como es la exclusión sanitaria de los migrantes

Voz 4 01:33 es que no hay que ser lo que nos permitan los tiempos de de la administración desde luego también hay otras agendas pendientes también en el ámbito de la dependencia también en el ámbito de garantizar el acceso a los tratamientos a las personas más vulnerables

Voz 0032 01:48 la ministra de Educación Isabel Celaá también portavoz del Ejecutivo de Sánchez ha respondido aquí en la SER a las críticas del líder de Podemos Pablo Iglesias que esta mañana ha reprochado la lección de alguno de los ministros como Grande-Marlaska por su vinculación anterior compartido sectores de la derecha Cela habla de una buena oportunidad para la izquierda y por eso pide dejar de lado las etiquetas y dar tiempo a este nuevo gobierno

Voz 0378 02:09 es una gran oportunidad para la izquierda en este país y este Gobierno lo va a poner en evidencia será una pena que desvela las primeras impresiones se pongan a Iker porque al final resulta que con las etiquetas parece que nos lo jugamos todo y eso que somos personas

Voz 0032 02:31 en Cataluña también inquieta al nombramiento de Grande Marlaska la portavoz del guber Nel sarta de asegura que valorarán al Gobierno de Sánchez por sus actos ya apunta a que el diálogo hay que abordarlo en cuanto antes

Voz 1915 03:06 quienes el Madrid en Madrid las víctimas de violencia machista podrán acceder a una vivienda pública sin necesidad de denunciar es una de las medidas integradas en la nueva ley de violencia de género de la comunidad que ha sido aprobada por unanimidad en la asamblea este paso convierte a la región en una de las primeras que aplica en una de las principales recomendaciones del Pacto de Estado contra esta lacra la diputada de Podemos claras eh

Voz 6 03:27 vamos habilitar a muchos de nuestros profesionales públicos a emitir informes técnicos y a partir de ahora no sólo los jueces los policías van a ser también los profesionales de las casas de acogida de los centros de emergencia de los centros de día las trabajadoras de los Puntos Municipales de violencia los servicios sociales también la inspección de Trabajo van a servir para acreditar una mujer sufre violencia machista

Voz 1915 03:52 Juzgado de Alcalá de Henares acordado el procesamiento por dos delitos de asesinato y uno en grado de tentativa al auxiliar del hospital Príncipe de Asturias de la localidad esta trabajadora fue detenida en agosto del año pasado tras la muerte en extrañas circunstancias de una mujer de ochenta y seis años Alfonso Ojea

Voz 0032 04:06 casi un año de investigaciones han llevado al juzgado

Voz 0089 04:09 Instrucción número cuatro de Alcalá de Henares a procesar por dos delitos de asesinato consumado y un tercero de asesinato en grado de tentativa a la auxiliar de enfermería Beatriz López trabajadora del hospital Príncipe de Asturias está auxiliar fue detenida en agosto del año pasado tras el fallecimiento de una anciana de ochenta y seis años ingresada en ese centro médico será un Tribunal del Jurado Un tribunal popular al tratarse de tres delitos de asesinato el que deba analizar

Voz 0313 04:34 en una vista pública este caso y fijar unas

Voz 0089 04:37 veredicto de culpabilidad o de inocencia al final del proceso los agentes de la Policía Judicial han analizado durante este tiempo todos los fallecimientos sospechosos de personas de edad que se han producido en ese hospital en los últimos años

Voz 7 04:50 gracias Alfonso en cuanto al tiempo cielos nublados en buena parte de la comunidad no se descartan lluvias a lo largo de la tarde tenemos veintidós grados

Voz 8 04:56 lo de Madrid

don de momento es todo a partir de ahora la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

buenas tardes se han preguntado alguna vez cómo nace las historias que leemos donde aparece de repente esa chispa pum que inspira al escritor hombre puede surgir en la imaginación desde luego puede surgir pero creo sinceramente que la vida real es imbatible como filón te voy a poner un ejemplo un abuelo y su nieto el abuelo lleva unas cifras tatuada en el brazo y el nieto piensa que es un número de teléfono que no quiero que se olvide hasta que un día una noche elabore lo cuenta la verdad Ilie habla de Auschwitz hizo el horror del miedo un boxeador polaco que les salvó la vida del gueto en el que confirmaron a miles y miles de judíos le dice al nieto nunca se te ocurra volver allí pero nieto no le hace caso porque es escritor por eso hoy podremos contarles una historia de supervivencia de dolor pero sobretodo de memoria de búsqueda de las raíces se titula objeto Mi amor y enseguida hablaremos con su autor bienvenidos a La Ventana

Voz 14 06:47 los dos lo fue todo me si no eres exprimir

Voz 0313 08:34 los Eduardo alfombras tardes bienvenido a La ventana este este gueto al que cantaba Elvis de Chicago y bueno debía ser una urbanización de lujo comparado con el con el con el reto de los verdad es más lujosa por lo menos déjeme poner en antecedentes a a los oyentes saludar a Roberto y a Isaías como todas las tardes buenas claro de cómo estás periodista del país y escritora también déjame poner en antecedentes a los oyentes objeto mi amor se reedita tres años después porque incorpora ilustraciones de David De las Heras que por cierto se pueden visitar ya en Casa Sefarad ten en Madrid hizo Bono a través de la editorial Páginas de Espuma Se concreta este proyecto en un libro delicioso precioso libro Cuadrado precioso en la presentación el contenidos otra cosa y el contenido arranca

Voz 15 09:23 precisamente se siempre que el comentaba mi abuelo que quería viajar a Polonia a la voz al barrio donde él había nacido y crecido donde fue capturado por soldados de la Gestapo en septiembre del XXXIX y cuando él y su novia mina ahí sus amigos y todos de diecinueve años jugaban en la calle una partida de dominó Mi abuelo me decía que no fuera a veces me lo decía enfurecido otras veces triste perplejo aún otras en tono de súplica como si quisiera protegerme de hago mi abuelo llegó a Guatemala después de la guerra después de seis años de estar prisionero en distintos campos de concentración incluido Sachsenhausen y Game Ivo una ver qué día Auschwitz donde les salvó la vida a un boxeador polaco entrenando durante toda una noche a defenderse y lanzar puñetazos con palabras a mi abuelo vivió en el resto de su vida en Guatemala y murió en Guatemala ya viejo y a un ofendido con sus compatriotas y con su lengua materna jamás regresó a su país natal jamás volvió a pronunciar una sola palabra en polaco y los polacos me decía

Voz 16 10:37 Nos traicionaron qué palabra tan duro de moda en España o traición

Voz 8 10:44 está pasando una cosa que alguna otra vez hemos comentado a los oyentes

Voz 17 10:46 es un escritor se siente aquí delante del micrófono cuando escucha leer lo que él ha escrito Eduardo es el estaba quedando una cara ahora rememorando no no no sé si sólo el proceso de escritura sino el proceso de conocimiento para contar todo esto verdad

Voz 2 11:01 siete puso cara se me puso cara yo también no noté sorprendió escuchar las palabras que yo había escrito la voz de otro no es es es casi entonces se bueno en palabras de otro y las estaba escuchando casi primera vez Carlos osea estaba

Voz 5 11:17 acepto a aquí a donde iba la lectura

Voz 2 11:21 ya no es mía ya no es mía

Voz 0313 11:23 esas palabras de alguna manera el abuelo fue muy coherente hasta el final fue rencoroso también y no perdón

Voz 2 11:29 no ambas ambas diría yo nunca perdonó nunca perdonó especialmente los polacos claro es su rencor era Arbas

Voz 5 11:37 la rastrean los que lo traicionaron

Voz 2 11:40 qué hacia sus verdugos o sea los alemanes casi recibían un poco

Voz 0313 11:44 el guión hoy no sí sí sí sí

Voz 2 11:47 te podía hablar un poco en alemán pero no en polaco cosa que a mí siempre me pareció poderosa no defiende que sus subo dio su su dolor estuviese más hacia Polonia Alemania y lo guardó hasta el final entonces ese no Bahía le prohibe huir era un era una constante de siempre pero la última vez que hablamos cuando él todavía tenía cierta cierta estabilidad mental porque se puso muy mal al final es ya no cuando empezó a hablar de su experiencia finalmente se puso muy mal alucinaba creían que habían soldados lo que sí pero la Última Cena que tuvimos una última cena muy curiosamente primero se enfadó cuando el tema luego sale de la habitación y vuelve con un papelito como cuando en el relato de un papel amarillo con la dirección entonces no vayas pero ve no

Voz 5 12:46 mensaje muy contradictorio presidente de inmediatamente

Voz 0313 12:48 seguro que hay muchos oyentes preguntando si me gustaría que lo recordaran por favor

Voz 5 12:52 quiero este boxeo polaco como lo salvó como pudo

Voz 0313 12:54 el Auschwitz es que este cuento

Voz 5 12:57 es un cuento no quiso despedirse sin cuento largo el que hemos publicado ahora objeto surge de un cuento que publiqué en dos mil ocho editorial pretextos en un libro que se llama el boxeador

Voz 2 13:06 por si no que ya no se consigue este inédito pero hay un cuento de de diez páginas en ese libro que se titula El boxeador polaco y que es esa historia de la de la de la cuento dos platos mi abuelo caía durante mucho tiempo sesenta años de este es mi número de teléfono no no me pregunte no voy a hablar no quiero hablar nosotros entendimos rápidamente a no preguntar hasta que de pie esto escribía el año dos mil uno no le hoy podemos hablar siente se completamente preparado ya para hablar pues nos tomamos una botella de whisky en cuatro cinco horas Gimme habló por primera vez de todo seis años muy desordenado ya no ya no había una cronología no eran sesenta años de polvo en la memoria

Voz 0313 13:58 sea espero que fueras escritor bosque aquí dice área área podrá contar lo había quince luego en agosto

Voz 2 14:04 se lo doy a no a quién le doy esto yo no sé si el suelo lo sólo formuló así pero yo el primogénito además el nieto mayor entonces también un poco de eso haré dentro de su historia dentro de esas cuatro cinco horas donde contó cosas terribles y dramáticas y Melo dramáticas de pro esto me cuenta una anécdota en dos minutos dos minutos que para él no tenía ninguna importancia sobre su paso por Suiza y cómo los salvó un boxeador yo supe inmediatamente que esa era la gran historia de Navalón lo mandará au suites castigado amoríos de Sax senados lo Pia un comandante primero lo golpea hasta dejarlo inconsciente y cuando él despierta estrenado suites de este entrando a Isabel va a morir dan una oportunidad un juicio al día siguiente entre el bloque once de Auschwitz donde había una cosa que se llamaba El muro negro donde te fusilaba con un tiro en la nuca un año cuarenta y dos del sabes que va a morir al día siguiente lo mete en una mazmorra llena de judíos no yo me imagino como una una una jaula no judíos amontonados Israel empieza a pesar el Cádiz que es el resto de los muertos Elías entonces empieza a entonar el Cádiz el tipo a su lado reconoce el acento dice tú eres de los yo soy soy tal y tal boxeador el boxeador famoso llevaba años en Auschwitz bloqueando todos alemanes les gustaba poner a a judíos como en Palenque no como es decir ponerlos a pelear hasta que uno matara el otro entonces él sabía cómo manejarse en el campo de Le dice me vuelo durante todo pasa una noche diciéndole que decir y qué no decir durante el juicio no digas esto no di esto dice Salva mi vuelo sigue su entrenamiento hice salvo allí a mi esto me pareció extraordinario que un boxeador entrene con pala

Voz 0313 16:07 con palabras no con Solbes no me salvó a mí yo pasé con el boxeador

Voz 2 16:11 no sabemos ya está Neruda le dota yo creo tener alguna idea de quién fue porque dice investigaciones y tengo dos o tres candidatos sería murieron entonces no no imposible saber con certeza poco importa no lo que importa es esta historia que dejó mi abuelo tan tan tan rica tan profunda de ahí surge esta historial de ahí surge el interés por rastrear en en en en el pasado en la familia de ir a Polonia para agregar una capa más

Voz 5 16:45 a la experiencia mientras que en el gueto de blogs llegaron a vivir doscientos mil judíos muchos cuanto sobrevivieron había según recuerdo las cifras pero no no lo tengo claro había en total una comunidad judía era la segunda más grande de Europa la primera en Varsovia eran trescientos mil judíos sobrevive en menos de diez mil menos de Esmirna es decir impresionante Pierer

Voz 0313 17:07 libro en mi amor la narración de esas grandes fosas que acaban más de ochocientos prisioneros que van a morir los últimos son sus sus fosas última como los alemanes tienen piernas en el último segundo se salva agro nuestra extracción el que que las ilustraciones creo que merece un capítulo aparte que lo sepan los oyentes e insisto en que se pueden ver a la exposición en Casa Sefarad en el Madrid hay una ilustración de una pareja con un gabán Rosa soy una mujer Madame de la que hablaremos ahora viendo esas fosas enormes que el relato lo más esa ilustración te te te da una congoja IT vamos a mí al menos me me ha conmovido sinceramente

Voz 2 17:45 me gusta mucho cómo lo has puesto el relato más ese día

Voz 5 17:49 claro no claro no

Voz 2 17:51 porque es un añadido la ilustración a leer sólo un relato leer leer un texto como pudiste haber hecho hace tres años como es una lectura pero porqué qué sustracción qué sentido tiene ilustrar un cuento que existía

Voz 5 18:06 para reforzarlo es añadirle

Voz 2 18:08 tras el golpe que has recibido tu emocional emotivo es más fuerte

Voz 0313 18:13 sitio medio lo tampoco está de moda la tontería ésta de hacer expolio no da igual pero hay un momento de la de la narración del relato donde se dice algo así como que un patio interior también puede ser una lápida por razones que el lector descubrirá en ese edificio que el autor el Eduardo real del del libro visita hay una serpiente enroscada que va sacando trozos por todas las ventanas que dan repelús si de verdad

Voz 2 18:38 me me yo estaba curioso es un gran activo

Voz 5 18:41 extracciones David David De las Heras no no deben ilustrador muy bajo

Voz 2 18:46 fue que trabajó por su cuenta no hubo una comunicación no no no no no hubo un diálogo a medio camino mando unos bocetos no sabía vamos por teléfono y yo le di un par de detalles fue yo me quedé esperando más comunicación yo quería estar más muy más involucrado no no su forma de trabajar es irse y luego volver ya con los dibujos finales yo estaba muy curioso Carlos de cómo iba a solucionar ese tema porque es un patio del gueto judío describo gente lanzando sí

Voz 5 19:16 si ganas suicidándose

Voz 2 19:19 expiración o excrementos que tiraban también por la ventana ese acumulaban en el centro como va como como cómo llevar eso a una ilustración de una manera metafórica no no no literal y creo que su solución es extraordinaria

Voz 0313 19:33 lo es no porque te hace sentir el peligro

Voz 2 19:36 el acecho el sigilo no de ese patio agrega al al relato

Voz 0313 19:41 quién es esta madame moras Cecs no sé cómo lo sido pronuncio bien que que ayudaba y que no se sabe bien no sabemos bien porque ayudaba a los que luego mirando sur familia y tal hay versiones de todo tipo si era para expiar una culpa familiar era para seguir una tradición familiar o una costumbre o un gesto de ayudar a los demás lazos con las dos

Voz 2 20:01 cosas que puede ser un momento además en nuestro

Voz 0313 20:04 de las dos cosas ahí un momento del libro

Voz 0827 20:06 muy interesante donde se le pregunta por esto es la respuesta vestirlo con

Voz 0313 20:11 según controlar sí hizo cuando le pregunté cómo era eso posible que alguien ayudar hay traicionar a la vez que ellos salvaran a unos también enviaran a otros a su verdugo ella primero me dijo que no sabía luego me dijo que tampoco sabía si era completamente cierto luego me dijo que no le extrañaba tanto que ha sido incoherente

Voz 5 20:28 durante la guerra y eso me gusta

Voz 2 20:31 la literatura no no no soluciona las cosas pero pero señalas la ambigüedad señalas la la la la

Voz 5 20:39 la ambigüedad a la paradoja

Voz 2 20:43 es que somos paradójico tomamos decisiones paradójicas mi abuelo que me dice que vaya a innovar ya no así somos no somos tan tan tan certeros como creemos CEAR actitud de tu abuelo también

Voz 0827 20:56 porque digamos odiar o no perdonar a todos los polacos cuando fue un polaco el quiere salvó

Voz 2 21:03 yo hice salvó hablando polaco hice la Lembo que lo salvó luego en las rechaza claro en la altitud de vuelo es mucho de esto entonces Madama aparece muy pronto en el relato como la guía es la que va a orientar a este tipo desorienta X no esta ilustración inicial de el el otro Eduardo Alfons el ficticio que fuma yo no fumo

Voz 0313 21:27 que va

Voz 2 21:28 solito en una ciudad asiste siente uno en en lonchas no porque se hubiese llegado a Neptuno no hablas el idioma no conoce a voy qué hago aquí entonces necesita que alguien lo Oriente

Voz 5 21:41 aparece esta señora manda Maroto

Voz 2 21:43 que es maravillosa maravillosa en su ambigüedad

Voz 5 21:46 tan intenso en su capacidad para orientar es llamativo

Voz 7 21:51 cómo ABC es para explicarnos a nosotros mismos tenemos que buscar eh las cuestiones mucho más allá de nosotros en nuestros antepasados y me da la sensación

Voz 5 21:59 de que este viaje a Polonia también tiene algo de búsqueda de tus propias raíces Noi del dolor de la familia absolutamente Marta es hoy empieza a interesar el judaísmo cuando empiezo que

Voz 2 22:10 el mismo interesado no no me interesa

Voz 5 22:14 no yo rechazaba el judaísmo vienes de una familia judía culturalmente no no no practicante pero sí cultural

Voz 2 22:20 vete como tienen que hacer las familias ellas que es muy difícil salirse de eso no te dejan ir no están perdiendo un club a un miembro del club estabas está asimilando entonces no te dejan salir yo tuve que ponerme de pie a los tenía veinte años veintiuno años formalmente anunciar mi renuncia no imagino mayor hoy mi abuelo lloró oí fue fue un drama pero es que no quería ese estilo de vida cuando empiezo a escribir y a querer entender de dónde vengo es que empiezo a rastrear estas historias tanto del judaísmo lado materno adujo polaco como un día o el olivar les empieza esta cosa de ir a Beirut de de de rastrear también el éxodo del deber de acercamiento a Guatemala Guatemala es otro tema que yo rechazo violentamente yo crecí fuera vivo fuera estoy en Estados

Voz 0313 23:10 EEUU

Voz 2 23:10 pero Guatemala me interesa en términos narrativos porque vengo de ahí nací ahí

Voz 0827 23:17 consta también de este acercamiento a la historia cerrar el zoom sobre historias personales no porque cuando habla del gran Holocausto uno seis millones de víctimas a veces nos perdemos no es importante hacerlo en Berlín hay museo maravilloso por ejemplo en donde digamos que se cuenta la gran tragedia a partir de fotografías pues de de una boda que se celebraba

Voz 5 23:37 pocos días antes de ser detenido a la familia

Voz 0827 23:40 pues te cuentan cuántos de los que están en esa boda ya no existen porque murieron después me parece muy interesante este acercamiento personal para contar la gran históricas

Voz 0313 23:50 fíjate por puro azar perdona esto de los de los focos de acercar el zoom que decía Isaías a una historia a una persona una familia concreta hoy por puro azar tenemos otra Javier Gregori buenas tardes hola buenas tenemos otra porque estamos hablando con con Eduardo del gueto de Lodz pero hubo otras como el de Varsovia Javier ha podido hablar con el que es uno de los dos mil quinientos bebés judíos rescatados por una enfermera llamada ir en Sender que estuvo a punto de ganar el Premio Nobel de la Paz en fin que seguramente mucha gente ni sabe de su existencia

Voz 0882 24:21 vivamente porque enfermera está entre comillas porque realmente ella era filóloga era una filóloga polaca pero que se hizo pasar por enfermera para poder entrar en el reto de Varsovia poder sacar a más que se sepa a más de dos mil quinientos bebés pero puede haber muchos más porque ya lo que hacías a Carlos y luego entregarlos a familias católicas para que pudieran disimular que eran sus hijos no ir sus hijos entraron estos hijos adoptivos muchos enteraron y muchos puede que no la historia empieza con el Oscar como dices que nació en el gueto de Varsovia como el su unidad Coppel el cinco de enero de mil novecientos cuarenta y dos

Voz 0313 24:57 su madre era comadrona

Voz 0882 24:59 tenía unos veinticuatro años cuando nació el meta fue como te decía uno de los niños fueron salvados del gueto de Varsovia contaba seis meses cuando una colaboradora de Irene Sender les suministró un narcótico la metido en una caja de madera

Voz 5 25:12 cogerlos para cantar al aire la bebé fuese

Voz 0882 25:15 cada del gueto en un carro tirado por un caballo junto a un cargamento de ladrillos en la caja con ella iba una cuchara de plata con su nombre grabado el Zune a su fecha de nacimiento una cuchara de plata que ella sigue guardando setenta y cinco años después

Voz 8 25:32 tengo mi mayor tesoro talismán y también mi partida de nacimiento yo no pueda perdonar por personas que han sido asesinadas pondrían como mucho perdonarle pero como están muertas tampoco puede entonces usted con ella

Voz 0313 25:51 planos un poco de quién fue su salvador a esta mujer Irene

Voz 0882 25:53 es Irene es la conoce como el ángel del gueto de Varsovia como te dije fue una enfermera entre comillas disfrazada era trabajadora social polaca que durante la Segunda Guerra Mundial pues se dedicó a salvar a estos dos mil quinientos niños y niñas de esas víctimas del Holocausto de hecho el padre de es vierta murió por

Voz 2 26:12 el a subir a uno de los convoyes

Voz 0882 26:14 en Escribano en un campo de concentración y su madre murió en el mismo en el mismo gueto ella claro le pregunto advierta setenta y cinco años después cómo calificaría a Irene Sender ella me dice que como una auténtica heroína

Voz 8 26:28 la onda que era iba sin ningún techo a nada no se creía una heroína e ella siempre repetía que no era ninguna persona extraordinaria que no había hecho nada especial el decía que cumplía con su deber y su deber creía ella era ayudar a la gente siempre que que fuera posible y ayudar a todos a los que se pudiera ayudarles eh sin embargo más a pesar de que ya no lo dieras si yo sí creo que era una heroína creo que en la tienda a ser héroes como los héroes no la NASA no no creo que por tanto no hay ninguna obligación que seremos pero es que hay la obligación creo que sí tenemos es personas antes de Honda

Voz 18 27:16 en esta el sesgo y te hacen estos Sanz

Voz 0882 27:21 y además acabó cuidando a Irene cuando fue cuando fue mayor y no sólo eso sino que es una de las organizadoras de una asociación muy especial la de estos dos mil quinientos niños y niñas salvados por este ángel del gueto de Varsovia y claro en el dos mil diecisiete lograron que Sender fuera candidata al Premio Nobel de la Paz sin embargo Iggy uno o la verdad que de esa historia no lo entiende no resultó elegida y esto fue claro todo un jarro de agua fría para sus niños

Voz 8 27:51 el Cascón da dado ciclón es una verdadera lástima eh de que nos diera este premio Nobel en las es una pena sobre todo porque vivimos en un mundo que está cada vez más eh deshumanizado e donde nos faltan verdaderos modelos a seguir eh llega y fue ese tipo de modelo a seguir fue una especie de anti autoridad moral no política e no científica en qué tal vez donde son más efímeras e sino precisamente una autoridad en este aspecto no hizo duradero como es la simplemente la capacidad de hacer el bien eh por eso creo que es una ordenanza que les ser premio Nobel no está lejos de Theo e in que por este motivo su personaje novecientos conseguir más difusión en todo el día dando piropo a ciento expeditiva

Voz 0313 28:47 Javier esta mujer es dieta cuando cuando conoció su origen los dieciséis años avería

Voz 0882 28:52 lo que no era hija de sus padres y tampoco no era católica sino que era judía hija de judíos que murieron en el gueto de Varsovia y claro recuperó de golpe quiso recuperar de golpe su historia y hoy setenta y cinco años después ha rehecho su vida tiene una hija está felizmente casada dice que a pesar del golpe que sufrió la infancia pues que ha logrado ser feliz

Voz 18 29:16 a esta cifra

Voz 8 29:18 Claude Trichet así yo soy feliz y he sido feliz toda la vida ahí espero seguir siendo feliz en la vida que me queda y creo que también en parte esto es así porque tengo suerte he tenido suerte en mi vida e insta soporta empezó pues son muy estamos tenemos los principios de mi infancia que transcurrió ante situaciones muy dramáticas entró tras mi madre mal igual que otras muchas mujeres judía eran obligadas a trabajar de entonces los alemanes la sacaban de los muros

Voz 9 29:54 esta en la que la banales este te manda tenían que trabajar y esta mujer ni mantas entre ellas

Voz 8 30:00 el llevarla sus eh en ambas mochilas alguna duda por no deja los solos eh los alemanes los entonces cuando sabían que había un niño una mochila muchas pincha bando estamos en la zona e con una está dando a de agosto

Voz 19 30:30 Eduardo hay material para otro libro Sexo por desgracia hay muchas historias como éstas está pensando con esta con el último testimonio de pegar con el palo a la mochila sabiendo

Voz 20 30:44 a la crueldad humana no eso fuera al menos una parte buena tuvo

Voz 19 30:49 es un espejo al que mirarnos a no repetir nunca más porque es que

Voz 0313 30:53 esa batieron todos los récords eh

Voz 19 30:55 el día que sí luego de que no que no que no es retrocesos en el que la vas como por ejemplo el actual política polaca exacto iba a preguntar dentro investigación que ha sólo pateado en la Polonia Carles porque esto fue hace yo estuve

Voz 5 31:13 COAG sí pero aún así pero hoy hoy detrás cuando si se ponga hoy es peor mucho sí yo creo que no sería también

Voz 20 31:19 Dida visita hoy para para investigar y husmear hay

Voz 19 31:24 está cambiando no se va a quedarse así o o no pero pero está cambiando

Voz 2 31:31 o sea no hay que creer que es permanente el cabreo no revisitar constantemente esa memoria contarla recontar las revisita mantener el diálogo abierto cosa que no ha sabido hacer Guatemala

Voz 19 31:43 a su conflicto interno

Voz 2 31:46 antes problemas como el volcán se vuelven

Voz 19 31:50 enormes por la profunda tristeza

Voz 21 31:53 pobres del país siempre que hablamos de estas cosas hay que recordar ya hay que subrayar que no son historias de abuelos aunque fuera todo vuelo no son historias de ancianas aunque la que lo cuente ahora sea una anciana son historias de un chaval de diecinueve años fue una niña que salió siendo bebé en esa caja lleno de agujeros no son historias de jóvenes

Voz 2 32:12 pero es lo que decías Isaías es el y contar una pequeña historia

Voz 19 32:16 la cuchara no la cuchara que iba ahí cuando tú hablabas de lo pequeño yo pensaba en el golpe que uno recibe cuando del par de zapatos de un niño ahogado de niños migrantes ahogados o el par de zapatos de los sobrevivientes del de los muertos perdón de las cámaras de gas es ese detalle es mucho más fuerte que un Anger una Historia general

Voz 5 32:40 entonces la narrativa funcionan ese yo tengo describieron esto era nieto y un abuelo luego permitir que la ficción o el arte la literatura como la leve un plano más universal pero Alfonso ha sido un placer de verdad felicidades más para que mi amor y por el tipo de la aviación igualmente abrazos

Voz 22 33:14 me

Voz 1 39:06 hoy Don ya bien eh

Voz 0313 39:38 el toque humano al que se refiere Bruce Springsteen en esta canción puede debería aplicarse a cualquier ámbito de la vida porque al final somos persona no no no no somos máquinas ni números y la empatía lo de ponerse en el lugar del otro es algo que deberíamos chutar los en Viena todas las mañanas si hablamos de trabajo de conseguir un empleo tal como está el patio pues en fin podemos imaginar que que cualquier detalle cuenta por ejemplo a la hora de examina de pasar una prueba pero hete aquí que hoy tenemos un caso de lo contrario de alguien no sabemos bien a qué se le fue la mano Ceres fue mucho a la hora de exigir vamos tanto que lo hemos convertido nuestra polémica

Voz 1 40:16 la polémica

Voz 0827 40:19 es la historia de la siguiente el pasado domingo más de dieciocho mil aspirantes examinaron para optar a una de las casi cuatrocientas plazas de servicios básicos de la Junta de Castilla y León y los opositores a estos puestos que son los de menor cualificación dentro de la Administración se encontraron con elevadas preguntas sobre por ejemplo los parlamentarios están sometidos a mandato imperativo O'Shea la comunidad autónoma tiene cedido el rendimiento el impuesto especial sobre productos intermedios parece evidente la desproporción entre las preguntas formuladas y la cualificación necesaria para trabajar en servicios públicos de limpieza o de cocinas o de portería por ejemplo serán apasionantes sin duda las conversaciones de los elegidos en sus tiempos de descanso pero la cuestión es cuántos se quedarán sin trabajo

Voz 0313 41:06 era el que estaban preparados por examinarse

Voz 0827 41:09 cosas que jamás necesitarán para realizarlo porque igual de injusto que admitir aumentos

Voz 0882 41:14 la paz parece exigir una exagerada capacitación para realizar trabajos básicos

Voz 0313 41:24 Mariano Prieto buenas tardes

Voz 29 41:26 buenas tardes Mariano Prieto ex presidente de la Sección administra

Voz 0313 41:28 en general de Castilla y León por el sindicato CSIF yo no sé si casos como este son son muy frecuentes Mariano o les ha sorprendido también a ustedes mucho

Voz 29 41:36 a vosotros ha suprimido porque después de estos años sin como te desde posiciones esta que era la primera posición digamos masiva de casi cuatrocientas para para el servicio como bien has dicho refieren personal el más básico el trabajo en la Administración personal laboral nos hemos encontrado como bien comentas que es que en nivel el nivel académico que se ha pedido en el examen que se que se realiza preguntas muchas de las preguntas corresponde con un nivel elevado para Where posos Cala de empleados públicos de cualquier administración pública común Event casi ya de de grado universitario

Voz 0313 42:10 de lo que puede preguntar una cosa Mariano si usted aprobado de hacer el examen porque cuantas previo escasean por ejemplo cuantas preguntas

Voz 29 42:17 ya soy empleado público yo como representante me he puesto a hacerlo y tengo que reconocer que los sus partidos

Voz 30 42:22 ostras cuantas pero era

Voz 29 42:25 ochenta y ocho preguntas tipo test que estaban estaban dividido en dos apartados un apartado que no coherente contra preguntas tipo test donde se incluían temarios preguntas referidas a temarios de específicamente relacionados con la con el puesto de trabajo con la categoría de servicios y luego otras cuarenta y cuatro preguntas tipo test que a su vez también estaban relacionados con temarios de la Constitución normativa y tal fundamental que en este apartado es donde realmente ha habido en el nivel exagerado de conocimientos que se exigen como has comentado estas preguntas caso enumerado que yo creo que están por encima de lo que se le pide a una persona que tiene aprobado tienen certificado de escolaridad si al final este examen con el nivel que se ha puesto con las competencias y las cuestiones técnicas que se han se han pedido yo creo que está por encima de una persona normal que tiene un certificado básico para poder presentar a conseguir un puesto de trabajo lo más sencillo lo más básico de una administración pública

Voz 7 43:21 Mariano pero es que además claro las oposiciones tienen ahí está tendría un temario adecuado que estas personas habrán estado estudiando durante un tiempo porque han estado durante meses esperando estas oposiciones y entiendo que se temario no tenía nada que ver con estas preguntas con las que ha mencionado Isaías no

Voz 29 43:37 algunas de las preguntas quieren el tema público la Junta en el Boletín Oficial nosotros hemos estado llevando a personas a a recuperar ese temario o también ha habido muchos académicos que caminan preparado un montón de opositores hecho mi presentados efectivo reales a más de cincuenta cincuenta y dos por plaza presentada muchos de ellos nosotros incluso nosotros hemos encuentra dificultades para encontrar las respuestas porque muchas veces el temario en un en iniciativo está ahí y fundamentalmente tienes que estudiar es evidente y tienes que probable es evidente pero claro hay cuestiones que se pregunta con carácter técnico tal alto que que es un tema de general que se aplica algún personal básico es que preguntas como como estas que hemos estado hablando que se han comentado que yo creo que están por encima del nivel el nivel que se les exige a personal

Voz 0827 44:23 a esas preguntas me cayó en un examen de segundo de Derecho por ejemplo la realidad

Voz 29 44:28 pues por eso mismo quiero decirte que yo creo que en niveles evidente hemos

Voz 0827 44:31 no divo

Voz 29 44:33 el tema de los impuestos o el tema de el número de de representantes de diputados a veces bueno pues yo entiendo que se tiene que sabe pero no para este nivel de este nivel perros numeral exactamente que la realización de esta persona según convenio colectivo son los trabajadores equivalente funciones son de limpieza buen orden labores propias un comedor donde se atiende a personas con discapacidad además pero otras de la anterior sería si al final a todas estas personas se le pide esa cualificación técnica de estas preguntas yo creo que el menstruación sinceramente creo que ha ido a cribar hacer una criba especial desde el primer momento

Voz 30 45:10 Mariano yo ahora qué pasa con estas oposiciones pueden de alguna forma no sé si la palabras o revisar o algo

Voz 0313 45:17 por cierto había trescientas ochenta y cuatro plazas Se van a Cuba

Voz 29 45:20 mientras el récord sí sí es desatendido treinta y cuatro plazas lo que va a pasar ahora mismo es que ya han presentado aproximadamente cerca de trescientas reclamaciones con carácter individual cada uno de los opositores que hayan podido coger esto ayudan los apoyo y con la revisión que ellos han visto de las plantillas que han sacado nosotros lo que hemos hecho es ayudarles Santos en ciertas preguntas de este nivel técnico y algunas que consigamos que no están bien efectuadas por qué a tienen error o o incluso preguntas respuestas que pueden ser no una sino dos correctas entonces lo que han hecho es presentar una reclamación dirigir al tribunal al tribunal porque es el responsable soberano de revisar no iba anulando entonces además nosotros concretamente ayer presentamos un escrito de queja ha documentado bien confeccionado dirigido a la máxima responsable de la función pública en Castilla y León para que revise valore que esas preguntas no se ajusta a un nivel técnico concretamente del

Voz 0313 46:13 pues fundamentalmente

Voz 29 46:16 voy a aclarar el nivel de igualdad que esta aquí que recoge la Constitución para poder hacer un empleo público aquí se inculca no es igual hacer un examen de este nivel para que personas con tú no cualificación académica había puedan aprobarlo si finalmente

Voz 30 46:31 a saber cómo termina la historia Mariano Prieto del sindicato CSIF gracias por estar en La Ventana eh

Voz 29 46:36 con un abrazo hasta luego

Voz 31 46:39 en un acto que contó a mi casa

Voz 0313 47:07 ha sido nombrado formas y estamos hablando de de exámenes complicados e peliagudos de pruebas muy difícil de

Voz 32 47:14 te supera muy difíciles de superar bueno hoy y mañana más de casi diez millones de estudiantes chinos se examinan Delgado KO que es que es su selectividad

Voz 0313 47:24 la única nota que cuenta para poder esperado

Voz 32 47:27 diversidad

Voz 0313 47:28 Ike es de un nivel bueno está se conoce como el el el examen la Selectividad más difícil todo el mundo de hecho es tanta la presión tanta la tensión y tanto lo que se juegan que ha habido casos de de de subsidios incluso entre estudiantes se ve que es muy complicado todo haber corresponsal en Pekín buenas tardes Adrián

Voz 30 47:48 hola buenas noches para tía hoy el el el GAO KO

Voz 0313 47:52 y de qué materias e está compuesto lo primero a ver

Voz 29 47:58 sí pues son cuatro pruebas durante tres horas cada una

Voz 0313 48:01 si las materias son chino inglés amateur

Voz 29 48:04 Atica optativa bien de ciencias o de Humanidades tipo test hilos dos exámenes alargar durante dos días la nota máxima es de setecientos cincuenta puntos no es difícil aprobar sí lo es al entrar en las universidades más prestigiosas por ejemplo Xinhua obesidad en Pekín o Sanjay exijan puntuaciones sobre los setecientos puntos es decir la dificultad no está tanto en un examen como en la competencia porque compiten casi diez millones de estudiantes

Voz 0313 48:33 o sea que hay que sacar un setecientos y pico para intentar tener algo decente no

Voz 29 48:38 hombre decente no estamos atravesando de las dos o tres universidades más prestigiosas de China

Voz 0313 48:45 oye Adrián lo que he dicho de que ha habido casos de suicidio ha habido muchos habido bastantes hace tiempo

Voz 29 48:56 bueno a ver no hay cifras oficiales de suicidios pero sí que las noticias deslucidos son tristemente habituales en tiempos de Gao KO un estudio reciente señalaba que la presión escolar está detrás de la mayoría de sufridos juveniles en el noventa y dos por ciento ocurrieron por un cuadro de estrés estudiantil el número además aumentaban el segundo semestre que es cuando se acumulan los exámenes decisivos hay iniciativas gubernamentales para reformar el sistema Delgado KO para restar relevancia los exámenes iba hacen un control más continuado pero la verdad es que los cambios van muy lentos además entiende que no es el mecanismo más justo más democrático el que asegura un trato igualitario a todos los estudiantes de Wall de hombres de todas formas los suicidios estudiantiles son son tristemente rituales no sólo en China sino en otras sociedades asiáticas también muy competitivas como juego no como Perera sur

Voz 7 49:54 claro Adriana hablas de la presión sobre los estudiantes acabas de mencionar la palabra competitivo hay que tener en cuenta cuál es la situación después jóvenes que están estudiando y que para que estudian son hijos únicos en muchas ocasiones y su familia ha tenido que darlo todo por ellos para que puedan llegar a esta prueba estas doce horas de examen no

Voz 29 50:12 pero sí sí desde luego es esa frase tan manida de que te juegas toda la vida han un examen aquí no es una exageración Aquí hay varios factores sociológicos que hacer huelga Tao mucho más importante que nuestra selectividad el primero es que un fontanero o un albañil pueden ganarse la vida fenomenalmente bien en España muchas veces mejor con licencia pero aquí la diferencia entre el trabajo físico y al intelectual es aún abismal suele querer a dos trabajadores en las obras de Pekín son emigrantes de las provincias rurales que dormían hacinados viven en condiciones terribles es decir la universidad distingue a los que conducen el tren del milagro económico de los que alimentan la caldera además esa presión de jugarse toda la vida a los diecisiete años se añade como decía es la de los padres porque el sistema de pensiones en China es son precarios no olvidemos que China es todavía un país enviar desarrollo así que los padres esperan que sea el hijo del que los mantenga cuando envejecen con un buen salario Easy además añadimos la política del hijo único que fue derogada derogada sólo un par de años atrás pues ves que esa política coloca todos los huevos una fiesta

Voz 0313 51:26 oye Adrián uno se preguntaba bueno si te lo voy a preguntar igual me imagino que jugándose tanto habrá quien intente copiar también no porque son en fin forma parte de la de la condición humana yo estudiantil eso debe estar ahí híper vigilado me imagino

Voz 29 51:42 eso está aquí pero además unas dimensiones y que no os podéis imaginar el el asunto que hace por más serio de hecho las preguntas del dado KO eh están fuertemente protegidas tienen el rango legal de alto secreto de Estado además hace dos años se modificó la ley criminal ya se contemplan penas de cárcel de hasta tres años para los estudiantes que copian cuando hablamos de copiar o no estamos hablando de la vieja chuleta artesanal sino de artilugios de última tecnología que no desentonarían una película James Bond como micro cámaras en gafas otros sectores disimulos en el cinturón de hecho hace ya mucho tiempo que el Ministerio de Interior tiene que prestar policías para Delgado KO hijo utilizan técnicas de contraespionaje como Ron eso barridos de ondas por la sede de los exámenes

Voz 0313 52:35 lleva pregunta quién vigilaba si en los profesores pero ya no ya no te lo pregunto directamente joder

Voz 29 52:42 desde luego el el asunto se escapa los procesos

Voz 0032 52:45 pero el jersey chino les has contado

Voz 0827 52:47 tú va a tus amigos chinos las frases que tenemos aquí de engañar a uno coma un chino que no parece

Voz 0032 52:52 el propio no estás contando también también está la de copiar común chinos

Voz 29 52:59 no metemos me temo que no la conocen por lo menos así

Voz 0313 53:02 no la conoce muy bien al Real Sociedad compañero en Pekín oye muchísimas gracias por este ratito a La Ventana eh

Voz 29 53:09 Andrej garras un abrazo hasta luego

Voz 0313 53:39 esta es una de las canciones que hace unas semanas nos pidió en un perfil biográfico musical que elaboramos a veces para los invitados de todo por la radio nos pidió el flamante ministro de Cultura Deportes y deporte lo hicieron

Voz 0032 53:54 decir subrayo lo de Barthes porque porque no se estrenará en esa condición el sábado en el palco de lado ya no digo que el palco de la serie en Roland Garros porque acabo de caer eliminada Garbiñe Muguruza así que no estará en la final

Voz 0313 54:08 no se puede estar con ha estrenado hoy despidiendo a la selección española Marta Fernández la hemos visto hoy en la toma de posesión de Maxine Huerta además yo sé que os conocéis it firmas hoy en el diario El País un perfil donde deja Sir lo de de los perjuicios que no juzgamos a la gente antes de su trabajo hombre ayer recuerdo que estaba transmitiendo la presentación del Gobierno y en cuanto acabó Pedro Sánchez me salió

Voz 20 54:34 estoy

Voz 0313 54:35 el ático porque realmente es con ella te escuche propiamente fue podíamos salir otra cosa incluso pero me salió esta no dices hombre es verdad no hay que afrontar nada ni a nadie con con prejuicios pero qué tal está él como a cómo ha recibido esta ola de memez comentarios y a él está

Voz 34 54:54 va bien de momento ha dicho que había dicho que no

Voz 7 54:57 se ha mirado las redes sociales y que tenía el teléfono absolutamente Satur

Voz 11 55:01 dado que echaba humo pero yo le he visto bien he visto un poquito nervioso al principio

Voz 7 55:06 los cielos logra arreglo para menos bueno me parece que es muy bien la productivamente porque denota que uno es consciente de la responsabilidad que tiene en ese traspaso de cartera pero el vista también muy él consciente de lo que decía dirigiendo una cosa que yo sé que hay iba a decir Maxi no me sale que soy consciente

Voz 0313 55:25 ministro Wert siempre

Voz 7 55:29 dado que la cultura nos construye a todos que nos construye como persona y como sociedad que somos aquello que leemos y aquello que leemos y aquello que disfrutamos y aquellas exposiciones que nos conmueven y aquellos pues edificios que en que nos llenan no así que ha basado en esto su discurso y me ha gustado porque eso es muy Max muy ministro