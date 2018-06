La Ventana (07/06/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

son las cinco las cuatro en Canarias ya puede echar a andar la reforma para la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española después de que hoy mismo el Partido Popular se haya sumado al consenso del resto de partidos políticos en el Congreso de los Diputados más datos Mariola buenas tardes

Voz 0259 00:26 buenas tardes Aitor el Partido Popular cambia de postura llevaba semanas boicoteando la propuesta de concurso público pactada por el PSOE Podemos y Ciudadanos para renovar la cúpula de Radio Televisión Española ha decidido aceptarla

Voz 1623 00:39 después de las modificaciones y correcciones introduce

Voz 0259 00:42 heridas por los letrados del Congreso los demás grupos piden tiempo para estudiar el nuevo texto aunque esperan poder aprobarlo definitivamente la próxima semana este cambio de actitud del PP permitirá poner en marcha por fin la nueva ley aprobada en septiembre todo el proceso para elegir al nuevo presidente de Radio Televisión Española y al Consejo de Administración

Voz 0032 01:01 gracias Mariola la valoración de los populares sobre el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no es nada positiva el portavoz del PP en el Congreso Rafael Hernando quiere que el presidente del Gobierno de la cara comparezca en la Cámara Baja para que explique qué va a hacer su Gobierno

Voz 2 01:15 pero yo necesito que venga el señor presidente de gobierno y no se esconda a explicarnos en el Parlamento que es lo que va hace que yo sigo pretendiendo que haya hayan debate sobre el estado de la nación y que lo ayer la primavera que es lo que decimos porque es muy importante que los españoles sepan el legado que deja al Partido Popular que sepamos también qué es lo que quieren hacer otros

Voz 0032 01:34 más cosas las denuncias por malos tratos bajo custodia policial se triplicaron el año pasado por las cargas policiales del uno de octubre en Cataluña son datos del informe anual de la Coordinadora para la Prevención y denuncia de la tortura en Barcelona han apuntado bona tarda

Voz 0196 01:49 buenas tardes el informe que se enviará como cada año a los ministerios de Justicia e Interior recoge un total de mil catorce víctimas en dos mil diecisiete el triple que en dos mil dieciséis debido a las cargas del uno de octubre en los puntos de votación por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de hecho se ha llegado a un máximo histórico de personas afectadas por represión policial según la Coordinadora para la Prevención y denuncia de la tortura que recoge datos desde el año dos mil cuatro después de Cataluña donde los autores del informe hablan de situaciones cercanas a la tortura están Ceuta y Melilla con más de cien denunciantes vivamos con

Voz 0032 02:23 los deportes Toni López buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0838 02:25 ahora el Barça acaba de anunciar un cambio cambian su secretaría técnica no renueva arrugar Fernández el nuevo secretario Eneko es el exjugador Eric Abidal además de tenis en Roland Garros eliminada Garbiñe Muguruza tras perder con Halle sí que pasará de Ronda Rafael Nadal que jugará en semifinales contra Del Potro ya en la agenda de la noche a las nueve tercer partido de semifinales de Liga Endesa ACB Herbalife Gran Canaria hay Real Madrid Si gana al Madrid pasa a la final de Liga Endesa

Voz 1623 02:49 ya a las nueve y cuarto primer punto de la final de fútbol

Voz 0838 02:51 los Alan juego entre Movistar Inter Barça Lassa en Torrejón

Voz 0032 02:55 así llegamos a las cinco y tras las cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 03:00 el Madrid en Madrid el vicepresidente de la Comunidad Pedro Rollán defiende la venta de tres mil viviendas sociales a un fondo buitre en el año dos mil trece como un mecanismo para hacer caja Rollán asegura que discrepa con la decisión que tomó en aquel momento el Gobierno de Ignacio González pero de lo contrario ha dicho si hubieran tenido que cerrar hospitales

Voz 3 03:17 que evidentemente digamos que eran un recurso necesario eran un recurso necesario porque posiblemente en el momento de la tomar aquella decisión que hoy no compartimos era o desprenderse de patrimonio y hacer caja au sino la alternativa

Voz 1915 03:31 era cerrar hospitales señoría el Gobierno regional ha reconocido por primera vez que Ángela en que la comida recurrirá la sentencia que anula esa operación este jueves les estamos contando que el juez que lleva la investigación penal de esta operación ha pedido que se aporte la sentencia de la vía administrativa que anuló la operación y más cosas Alberto Ruiz Gallardón ha negado que cobrará comisiones por la compra de parte del Canal de Isabel II en en el año dos mil uno el ex presidente madrileño ha declarado como imputado ante el juez del caso Lezo la Fiscalía sospecha que en esa operación se pagó más de lo que costaba la empresa que se pudo producir un desvío de fondos públicos pero como ya hiciera ayer el ex vicepresidente Manuel Cobo Gallardón ha negado irregulares

Voz 4 04:08 ya se hizo de acuerdo con los recordado que se hizo con todos los informes jurídicos favorables que han sido también aportados eh en la causa y que además el tiempo pues se ha demostrado que efectivamente aquella fue una buena decisión por parte del Canal de Isabel II

Voz 1915 04:24 Pedro a Unión en la Copa el acróbata que murió hace un año en el festival Mad Cool tendrá un jardín con su nombre en la capital estará en el distrito de Arganzuela de donde era vecino el artista ha perdido la vida en julio del año pasado después de caer de una altura de treinta metros mientras realizaba un espectáculo en el festival y un dato más la Empresa Funeraria Municipal de la capital ha pasado de doscientos treinta y nueve mil euros de pérdidas en manos de una entidad privada a más de cuatro millones de euros de beneficio en su primer año como sociedad íntegramente pública tenemos veintidós

Voz 1981 04:53 la dos en el centro de Madrid

Voz 0032 05:01 de momento es todo la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 5 05:05 cadena SER

Voz 5 06:22 no conozco muchos otros países donde tanta gente compuestos tan relevantes estás en la cárcel

Voz 9 06:29 cuál es que hay trataremos Perugorría otros país o Antón mentido Ignacio González la propia Esperanza Aguirre el Partido Popular hemos vivido tantos casos ya desde que el pese ha acusado el golpe sin ninguna duda Hora veinticinco ediles con que pesar lo digo

Voz 10 06:46 pero cuentas razones tenemos para mantener viva la desconfianza en estos políticos opinión con Ángels Barceló vuelve a mirar a

Voz 11 06:56 es emocionante vuelve a inspirar Te a aprender a ente simplemente Joan Miró esculturas del veinte de marzo en septiembre

Voz 12 07:11 ven el Centro Botín en Santander y vuelve a descubrir el arte

Voz 13 07:15 que tenemos hoy elegida el ganador del voten de la primitiva baja señalar Guti hoy busco a alguien

Voz 14 07:21 que vivió en los ochenta de esos que respondían dígame lo movían el esqueleto en la disco

Voz 1623 07:27 exclamaban

Voz 14 07:29 de acuerdo en algo entonces buscamos

Voz 6 09:16 sí porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria en Hipercor y en el supermercado de El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días y además hasta el trece de junio cincuenta por ciento

Voz 17 09:25 de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos como el aceite de oliva cero coma cuatro un grado llevando dos el segundo te salga a dos euros con cuarenta y cinco Hipercor y supermercado de El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 1 09:42 viva el vino amigos a la política de la real Prescott que Miguel

Voz 19 09:52 las preguntas al aclara así que hombro poco que de aquí digamos Valdo claro si se si no parece un razonamiento muy gigante

Voz 20 10:21 pero mi intención es abandonar la política de manera definitiva hay más cosas que hacer en la vida que dedicarse a la política que en cualquier caso para mi ha sido un gran

Voz 1 10:32 no no noveno a Paco venga pasar lista en nombre con aplausos incluidos va Toni Martínez

Voz 1981 10:45 Especialistas secundarios El Mundo Today Lucía Taboada Marcano sus ahora Rui Jackie De la Torre

Voz 0032 11:04 algunos de vosotros ya sabes que el próximo miércoles tienes que estar en Benalmádena

Voz 1 11:07 lo sabéis gracias dale vale vale a ella

Voz 12 11:12 hemos bueno veremos con en llegamos a Benalmádena porque esto va muy rápido no todo en Hora catorce hemos sabido hoy el montaje de la promesa de los cargos de los miembros de

Voz 0230 11:23 gobierno diciendo ministras y ministros que hoy es el símbolo del cambio político

Voz 21 11:28 este tipo de ministras y Miniestadi de este con el ministro del Consejo de ministras y ministros que el Consejo de Ministros y el Consejo de ministras y ministros

Voz 12 11:38 el parece como una contraseña para acceder a un clic no digo otra novedad

Voz 0230 11:42 destacadas la manera de gritar Viva España en la parada de honores en el Ministerio de Defensa hasta ahora el Viva España el tradicional un viva España seco como un viva España punto y en cambio

Voz 12 11:52 el Viva España de hoy ha sido un viva España creativo atentos

Voz 1 11:59 oye oye realmente tiene mucho arte no porque hay va España interés pero esto era vamos a escuchar otra vez

Voz 12 12:08 sí

Voz 1 12:13 no no no no dan ganas de subirme a un caballo o más novedades gobiernos fijos

Voz 0230 12:28 el Gobierno tomado posesión sin crucifijos ya la Conferencia Episcopal le parece bien Braulio Rodríguez que es arzobispo de Toledo dice que a la Iglesia española le parece fenomenal lo que nos faltaba Haro la Conferencia Episcopal también es Sanchís hasta en España ahora le das una patada una piedra y salen dos Sanchís estas peleándose por quién usan Chusta más antiguo Braulio Rodríguez cardenal arzobispo la iglesia

Voz 21 12:50 está cada vez más Colsa

Voz 1 12:53 la separación Iglesia Estado pero hay muchos políticos que eso no lo practica

Voz 0230 12:59 Caro hasta hace unos días teníamos a ministros con decorando santos vírgenes tuvimos a un ministro que aparcaba su coche

Voz 12 13:05 el de la Marcelo parece que fue ayer es que fue ayer pero luego tenemos que luego tendría

Voz 0230 13:13 hemos al ministro que ha tomado también posesión de una cartera importantísima ministro de que se metan con él Maxi muerta

Voz 21 13:20 prometo por mi conciencia y cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Cultura y Deporte

Voz 1 13:27 el rey guardar y hacer guardar la Constitución

Voz 0230 13:31 mente se llama de Cultura hay deportes lo hemos oído pero en realidad es ministro de que se metan con él una cartera muy importante porque sigue metes con un ministro no te metes con el presidente como había escrito aviso hablado hace unos minutos en la Ventana no había dejado escrito el que odia el deporte

Voz 1 13:49 no

Voz 0230 13:50 hoy ha hecho una declaración de amor al deporte completo voy apoyar amar el deporte porque son héroes y heroínas y apoyar a todos los deportistas porque son pues heroínas son héroes y heroínas los que compiten y los que no todas las federaciones ellos y ellas los que compiten todas las federaciones y luego ya haya y luego ha añadido al final por eso nos hemos sido Su Majestad pilló a despedir a la selección española de duda un poco dudan poco pero al final cierta Ibiza fútbol

Voz 23 14:24 eso Mi primer acto eh ante la duda que había antes de entrar al Ministerio querido que fuera eh nos hemos sido Su Majestad yo a despedir a la selección española

Voz 1 14:34 eh de fútbol

Voz 0230 14:39 para los has dado la sede bella o poco agobiado era el nuevo ministro de Cultura y Deportes especialmente ministro de que se metan con el mañana consejo de ministros y ministros a ver qué cosas hacen en el primer día de cole porque atención porque Pedro Sánchez

Voz 1 14:56 pero Pedro Sánchez

Voz 6 15:01 ocho por ocho

Voz 12 15:03 cuidadora eh cuidado porque

Voz 18 15:05 Pedro Sánchez ha pinchado de hecho ocho pecho de rojo ocho achacar

Voz 24 15:15 eh

Voz 1 15:25 vamos a ver después

Voz 18 15:26 por qué he hecho pecho ocho de facha Pedroches y puede hacer para que échale Pacelli

Voz 1 15:39 sería cristalino

Voz 26 15:43 vale que estamos en plena época vamos ahora con un tuit de exámenes a cargo de Ezequiel alguna duda

Voz 18 15:49 la del examen si en la pregunta cinco eh como puede ser tan cabrón

Voz 1 15:53 es

Voz 26 15:56 luego no todos tenemos los sauna de héroe como por ejemplo le pasa a ser han yo sería un pésimo Spiderman porque sólo haría hamacas Davey Martiño es un padre bastante apañado ojo

Voz 18 16:07 una camiseta en el a mi hijo mayor con la etiqueta lecho otra pequeño

Voz 26 16:11 vaya a menudo con un poquito cosa eres feliz el tuit desde tu infortunio que me dejen en paz es mi fantasía sexual más recurrentes ya acabamos de amor que tuiteo

Voz 0779 16:24 qué es mejor mantener nuestro amor en secreto ya no te quiero esas latitud

Voz 1 16:34 pues de las twiterías

Voz 1981 16:38 puso aquí llegan efectivamente las noticias del mundo Touré Rajoy acude al domicilio particular de Zapatero asumiendo que ahora le toca vivir ahí el popular cree que desde la residencia oficial de los ex presidentes del Gobierno tras al preguntar por Aznar Rajoy ya te miran encontrarse con él en las zonas comunes de la casa pero espera que estableciendo turnos de limpieza no haya demasiados problemas de discusiones Zapatero es consciente de que echar a Rajoy es dificilísimo y puede llevar años el PP aplaude el nombramiento de Pedro Duque como ministro de Ciencia y espera que Pedro Sánchez viaje pronto al espacio el Partido Popular no ha tardado en aplaudir este gesto esperanzador y se compromete según Hernando a colaborar estrechamente desde la oposición para que la misión de Pedro Sánchez a Marte ad anime de su a cualquier otro sitio a años luz de la Moncloa ponga en marcha cuanto antes Pedro Sánchez recorre España en coche para anunciar que ya presidente

Voz 12 17:37 al del Rivera recorrerá la ruta del bacalao con su coche para escuchar a la militancia

Voz 1 17:43 última hora Armand cuéntanos

Voz 26 17:46 la Estatua de la Libertad está desarrollando una chepa advierten los eh

Voz 1 17:49 Prou todos los turistas escalará hasta

Voz 26 17:51 a su espalda para afrontarla y tener suerte

Voz 1981 17:54 a su hermano vamos ahora con algunos titulares breves Pedro Sánchez ya ha llenado de sonrisas la hucha de las pensiones los estudiantes que no superen la selectividad se tendrán que conformar con un título de la Rey Juan Carlos crean la nueva Fanta sabor Coca Cola una Instagram quede atrapada en la moral tras hacerse un selfie entre dos espejos profesor de yoga inventa la postura limpiar el baño de mi casa entre todos el equipo de Sánchez dio dos horas intentando sintonizar el plasma de La Moncloa pero sigue saliendo Rajoy

Voz 28 18:30 a cambio el Abbey Pío les dejamos que y luego no se mía Museo va a Mengele guapa anda veinticinco juez bueno venga en que el a la va

Voz 1 19:05 para no ir a toda prisa para evitar que nos devora el tiempo vamos a dedicar vamos a dedicar unos minutos al gran arcano hombre tema

Voz 1623 19:17 hola qué tal hombre de deportes

Voz 1 19:19 la selección española de fútbol hombre culturales tenemos mucho

Voz 12 19:22 ministro bueno tenemos sólo instrumental por aquí a si lo pide se venga vamos a ver qué queremos cultura deportes se instrumental sin Chunta

Voz 5 19:37 Gao a ver si antro uno dos uno dos

Voz 0684 19:45 me preguntan a ver si funciona la gente se pregunta si España para ser campeona pues esa pregunta a mí no me desconcierta sobre todo después de ver el amor que le ha dado Maxine Huertas estallar me chico Rajoy esta triste porque no puede despedir al equipo pero en realidad Rajoy no se va a hacer el tonto o porque se ha ofrecido para ser el sustituto de Manolo el del Bombo están vistiendo el que simplemente es una fiesta hace seguro que es el mejor despedida para Iniesta no haremos celebraremos los coles y así se nos olvidará lo de la hucha de las

Voz 12 20:15 Inés

Voz 1 20:18 no pero a representar a cada Gobierno de España

Voz 0230 20:23 a Rusia tenemos también una ocasión para despedir hoy aquí otra vez a Mariano Rajoy porque el gran gran gran iban Lagarto ha creado una canción para despedir a Mariano Rajoy un tema de Iván Lagarto basado en el discurso de despedida de Mariano Rajoy es muy exquisito son cincuenta segundos

Voz 5 20:41 durante casi cuarenta años Melissa

Voz 29 20:45 me líricos que el querer Mel indicado melódica de abrir decide leer libros

Voz 1 21:36 pues hola se acabó mañana comienza a gobernar

Voz 12 21:42 mañana reunión de gobierno y lo primero que ha pedido el presidente es una lista de medidas que no cuesten dinero

Voz 0230 21:47 el gestos símbolos hombre estos símbolos ademanes signos señas detalles alegorías todo lo que no cueste dinero porque dinero no hay segoviana con los presupuestos ya aprobados por el Partido Popular otra pregunta cuánto va a durar el Gobierno dice Andoni Ortúzar del Partido Nacionalista Vasco que si fuera por él que llegue hasta el final de la legislatura

Voz 30 22:06 lo que nadie puede dudar es que es gente cree que es que está contrastada la mayor parte de ellos han han pasado por por puestos importantes que vienen no para hasta seis meses para toda la legislatura que dicho sea de paso a nosotros nos parece muy bien

Voz 0230 22:20 siendo realistas el principal objetivo del Gobierno es llegar a las

Voz 1623 22:23 buena que viene porque el jueves comienza el Mundial

Voz 0230 22:25 al físico comienza el Mundial ya la atención se dispersa un poco

Voz 1 22:29 venga Kalise para todo por ejemplo Pedro

Voz 0230 22:35 Pedro Sánchez se reunirá con el presidente catalán ante eso después del inicio del Mundial pues vamos a contar cosas sueltas Esta es la que vamos a escuchar es la ministra portavoz se llama Isabel Celaá será portavoz del Gobierno hay que acostumbrarse a este estilo de discurso por porque parece que será el de los viernes

Voz 21 22:53 seguimos manteniendo con empeño la convicción de que la educación es el eje del cambio

Voz 0230 23:01 oye esa risa no me gusta gustado aquí

Voz 1 23:03 otro estilo de cara a la pared

Voz 0230 23:07 a Nadia Calviño ministra de Economía dice sentirse orgullosa

Voz 6 23:10 estoy muy ilusionada formar parte de un equipo absolutamente estelar de equipo

Voz 0230 23:16 fusiones Pedro Duque que Ortiz

Voz 1 23:19 que pide un apretón y haremos

Voz 15 23:21 todo posible el que España en el futuro que yo creo que todavía estamos a tiempo

Voz 1 23:26 a un apretón para poder colocarse

Voz 15 23:28 el pelotón de cabeza en el que en el cual queremos esto

Voz 12 23:31 bueno hay que escuchar a los ministros Urra uno tendremos tiempo pero mañana es el primer día de gobierno qué medidas

Voz 0230 23:41 se pueden tomar los Luis Rodríguez Zapatero se trajo las tropas de Irak Pedro Sánchez su primera medida ha sido en cierta cierto sentido así

Voz 12 23:50 yo la propia nombre propio a la propia composición del Gobierno no un gobierno feliz

Voz 0230 23:54 lista por eso eso no evita que siga siendo mucho por cierto que hay un tenista argentino se llama a China

Voz 1 24:01 a este hecho Sinatra eh es común te deja Iturriaga valga la redundancia entrar

Voz 0230 24:08 el codo derecho llamarse chivato bueno hace tres o cuatro días hace cuatro tres o cuatro días Pedro Sánchez será choque ocho de hundir España básicamente la economía de lo el Ibex no se hunde no hay manera salvado pero ahora amigos Pablo Iglesias esta mañana en Televisión Española

Voz 32 24:25 Pedro Sánchez ha sonreído al Partido Popular y ha sonreído a ciudadanos parece que ha tardado veinticuatro horas en olvidarse de quién le ha hecho presidente del Gobierno a Pedro Sánchez no le ha hecho presidente ni Rivera ni Mariano Rajoy Le hemos hecho presidente nosotros si se vuelve a equivocar de aliados los ciudadanos les habrán no juzgar en la medida

Voz 0230 24:45 Justa en efecto dicho de otra manera Pedro Sánchez hecho pecho de facha mañana dedicará sus primeras medidas a combatir la fecha o no tienen que ser medidas que no cuesten dinero que no supongan enfrentamiento con la Comisión Europea y que no hagan que se rompa España el sábado porque si compensa es una champeta con otra chóped haces un pan con una tropas

Voz 5 25:06 y no existen sistemas anticrisis no existen ni cataplasmas para curar los males de la econó

Voz 0230 25:14 mira española como le vamos a echar de menos

Voz 12 25:16 por ejemplo entre derogar la reforma laboral lo drenar la ley de seguridad ciudadana o ley mordaza es más fácil derogar la Ley Mordaza porque si drogas la reforma laboral viene nuestro amigo Jean Claude

Voz 1 25:31 Jean Claude Juncker te dice Pedro ha dicho que la fecha que las reforzó entonces es

Voz 0230 25:38 es fácil derogar la Ley de Seguridad Ciudadana dándose la circunstancia de que el ministro de Interior les Grande Marlaska a quién Pablo Iglesias considera ministro de Pere

Voz 32 25:45 hay uno de los nombramientos que me sorprende para mal Grande Grande-Marlaska parece más bien un ministro del Partido Popular alguien de la órbita de Lesmes alguien que estuvo a favor de condenar a a miembros del 15M alguien que secuestró portadas de del jueves desde luego no está en el espíritu del cambio yo no sé quién ha convencido a Pedro Sánchez de que el hombre un ministro del PP pero ha nombrado un ministro del PP

Voz 0230 26:08 esto lo ha dicho Pablo Iglesias aunque Pablo Echenique decía algo distinto

Voz 1662 26:12 yo creo que al nuevo ministro al señor Grande Marlaska y no sería sensato juzgarle por Abelardo contra los manifestantes en 15M cuando cuando el rodearon el Parlament de Catalunya o por haber ordenado el secuestro de de ejemplares del jueves creo que hay que juzgarle por lo que vaya a hacer de ahora en adelante

Voz 0230 26:36 bueno pues ver mañana que comienza él adelante por decirlo así a ver qué sucede por ejemplo con la Ley de Seguridad Ciudadana Podemos también ha pedido utilizar la primera reunión del Gobierno para vincular las pensiones al IPC pero qué pasa si vinculan pensiones con el IPC

Voz 1 26:54 Nos hemos gastado el gastaba vuelta cuesta dinero amigos

Voz 0230 26:57 a ver cómo se hace ya con los Presupuestos Generales del Estado la Comisión Europea llamó la atención a España porque con las enmiendas de último momento Nos estábamos saltando las normas de gasto la nueva ministra de Trabajo se llama Magdalena Valerio apunta a la propuesta de un pacto general no a gastarse el dinero mañana a todo

Voz 33 27:13 los esos millones de personas tenemos que transmitirles seguridad confianza en el sistema público de pensiones Esperanza ante las incertidumbres certidumbre y eso hay que hacerlo con diálogo político en el seno del Pacto de Toledo lo vamos a conseguir yo estoy convencida que están las bases sentadas para conseguir un gran acuerdo en el Pacto de Toledo en materia de

Voz 0230 27:38 tensiones bueno algo que no cuesta dinero que pueda dar satisfacción a podemos eliminar la fecha de fachas

Voz 12 27:45 lo del ex comisario de Policía Billy el Niño Dios os acordáis sí a Pablo Iglesias

Voz 0230 27:50 esas en las Cortes poniendo voz al testimonio de los torturados

Voz 34 27:54 mientras me golpeaba en el estómago Billy el Niño me dijo ahora ya no parará más puta usted probablemente no sigan este ministerio mucho tiempo pero ojalá el ministro la ministra de Interior que nombre el Partido Socialista retire la medalla a ese mal nacido

Voz 12 28:10 bueno es nuestro interior que era José Ignacio Zoido dijo que estas denuncias no constaban en sentencia poniendo en duda el testimonio de los torturados si todos lo Kutxa que acaba de relatar

Voz 1 28:19 hubiese reconocido nunca ha sentenciado

Voz 0230 28:22 los próximos días próximas semanas incluso a partir de mañana vamos a ver cómo se gobierna sin

Voz 18 28:27 pero que es un poco hacer equilibrio

Voz 1322 28:31 el choque ocho ocho fichó ocho y remojo fichó por ocho de facha

Voz 12 28:38 bueno tiene muy pocos diputados estará buscando votos en votantes de Podemos y votantes de Ciudadanos y del PP

Voz 0230 28:43 sí hombre muchísima ilusión mucha gente mañana primer día de cole la política va muy deprisa hace unas semanas fíjate ciudadanos y banco viva como un cohete

Voz 12 28:50 ahora mira quién sabe si dentro de tres meses quién sabe si dentro de tres meses estaremos con un Bob Marley deprimido lo veremos en el futuro ya hay cosas que no se pueden ver porque son invisibles

Voz 1915 29:14 os voy a leer con un anuncio vale a ver qué os danza ya cuarenta y dos de hombre con quince pulgadas es decir unos treinta y ocho centímetros de cuello dos bolsillos interiores de color azul aún conserva las etiquetas la utilicé un par de veces pero la vendo porque he ganado peso y me queda un poco aprieta

Voz 35 29:30 hasta todos poner en una chaqueta

Voz 1915 29:33 sí bueno es este es el anuncio que ha publicado Stewart un escocés residente en Edimburgo para vender una capa invisible la puesta a la venta por doscientos veinticinco euros y lo más sorprendente no es que vaya puesta la venda sino que a la venta que sino que hay muchísima gente que está dispuesta a comprarla incluso de uno de los hombres dice que es capaz de hacerlo en cinco minutos con tal de que no sé adelante nadie hiato relacionado con esta noticia sea recordado una de aquellos años amable está muy bien pero es que ahora va te voy a demostrar un ok peor ahora haría un atracador rociar su cara con zumo de limón para hacerse invita

Voz 1 30:08 si no la capa un hombre que entró en un banco en Pensilvania a robar a plena

Voz 1915 30:14 el día sin taparse Nina de por supuesto los agentes lo identificar especies de las cámaras de vigilancia cuando lo detuvieron el preguntó cómo es posible que me hayan visto llevaba la cara impregnada de zumo de limón

Voz 1 30:27 la idea saben todo así estuvimos de grande por lo visto la idea

Voz 1915 30:30 sé que el invisible la sacó de un experimento con su móvil Se disparó una fotografía pero el escozor de los ojos causado por el limón le hizo desviar el enfoque por lo tanto pues la imagen no salió retratada hay para él pues fue él descubrió

Voz 1 30:43 van a pie identificarse en las cámaras las animará de Susana Ruiz en todo lo para radio pues yo dormía oiga de de pena eh os es con el ánimo si para entonces no Correa

Voz 36 31:14 no

Voz 1 31:18 es tu vaca cuál me remito ballenas bueno de momento no hay más

Voz 21 31:29 tras tiene más gente de trazo

Voz 1 31:42 a lo pasó el tiempo es que es verdad es que este corte enhorabuena notamos la letra cambio bueno qué

Voz 1915 31:52 a ver Varela así delfines realizan duelos tienen problemas para dejar a sus seres queridos fallecidos y realizan duelos

Voz 4 31:58 muy parecidos a los que hacemos los humanos

Voz 1915 32:01 es un nuevo estudio afirma que estas criaturas el lloran la muerte de sus amigos y familiares igual que nosotros en estado salvaje se ha visto incluso a madres aferrándose al cuerpo sin vida de su cría durante días para protegerlo de los depredadores para que no se lo coman unos investigadores italianos han analizado setenta y ocho grabaciones de tratamiento de sus muertos por parte de cetáceos más del noventa por ciento de los delfines estudiados prestaban atención a los muertos el setenta cinco por ciento de los incidentes eran hembras adultas que cuidaban de su cría muerta yacían esto que es decía intentado portaban los cuerpos incluso en descomposición por hasta una semana para que no se lo comieran los depredadores detectaron madres los investigadores que parecían el orar por la por otras hembras del grupo que habían perdido a crías y sólo en uno de los casos este comportamiento se observó también en ballenas con el cadáver de un adulto que pudo haber muerto después de la pelea también los miembros del grupo Laciana

Voz 0779 32:53 el duelo de verdad ese bajón por favor no hay RACC

Voz 37 33:02 en un poquito así

Voz 1 33:07 si respiramos un poco va estar el espiral esas Rivas antes de verdad

Voz 38 33:17 sí conozco y seguro de coche que te ofrece el mejor precio llegaste vi llegó tarde todos los sale Limia directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 21 38:20 las Francina

Voz 1 38:32 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio Especialistas secundarios al ruedo

Voz 49 38:47 un poquito

Voz 26 38:48 es decir vamos a ver el cine llega el huy que todos queremos ir a a ver una película y así que hemos invitado nuestro crítico Agustín Powers qué tal buenas tardes Agustín a cómo estás buenas pelis estos días a Telecinco que que me dice el cine

Voz 18 39:02 ahora mismo lo mejor son las palomitas que diga pero bueno me pagan por ver pelis sí para imán Gustavo o no como a ser ministro de Cultura otras enchufados

Voz 1 39:11 oye

Voz 18 39:11 ya hay trabajos peores pero éste es el que tengo desde luego

Voz 26 39:14 bueno vamos a película venga la pelea película es está en cartel doce valientes

Voz 1 39:22 Bíblica vírica

Voz 0779 39:24 con la que se centra en uno de los aspectos menos conocidos de la vida de Jesús las brasas quedaba

Voz 18 39:32 a paraba todas las conversaciones no deja hablar a nadie se cuenta que hubo sobremesas de dieciséis horas donde sólo hablaba en los doce valientes son los apóstoles que aguantaban sin inmutarse los discursos interminables a ver la película y no se ha levantado una gran controversia los que consideran que es un pedazo y los que dicen que es un

Voz 26 39:52 y tú qué dices mira piñones que es una obra mayor

Voz 18 39:54 está sí es fascinante la escena en la que Jesús explica por qué es mejor comprar vivienda que alquilar

Voz 26 40:01 pero te damos un diez o un día esta obra maestra doce no se venga vamos con otra que también está en contra Mc Enroe

Voz 18 40:10 ah

Voz 1 40:13 por eso otra marcan Rowe drama cónyuge

Voz 18 40:15 al Fernando Fernando porque son un matrimonio que después de quince años decide separarse se inicia un proceso de divorcio Austria ofrece lo que otrora a la felicidad hoy es hoy de rencor Togo extradita lloros con los hijos los padres los amigos la madre que los parió con te gustaba luego no porque la película va a la deriva sin ideas hay una esfera increíble de bala en la que en el juzgado hay un ataque de indios que dice Apax

Voz 1 40:41 te lo explico

Voz 18 40:43 David pies ni cabeza lo que no sabían que vetar y bueno en fin un nueve uno

Voz 26 40:49 notáis Bertelli cabezadas siguiente película de un nueve porque esto es un estreno de la semana pasada desde que se ha hablado mucho

Voz 18 40:56 eso lo está Pelli es el hombre que mató a Don Quijote no bueno a ver típico thriller sexual que dice Don Quijote es el nombre que José Luis la puesta supera la frágil la frecuencia sexual de José Luis exalta insatisfactoria pero un día sin previo aviso y sin explicación decide abandonar el sexo su novia gran damnificada por la decisión decide investigar por qué José Luis ha decidido acabar con la actividad de Don Quijote

Voz 26 41:24 esta está lleno de agua

Voz 18 41:27 géneros parece escrito por el juez Llarena pero ver la película es generosa en suspense donde mantiene pegado a la butaca erotismo también hay alto voltaje en concreto una escena de sexo que pasará a los anales

Voz 26 41:43 Hyde votando ese punto haciendo un seis y un seis bueno pues engordado muchísimas gracias Agustín aquí ya no se parece vamos a hacer es de las películas en cinco segundos que estos envía la gente hoy tenemos

Voz 35 41:55 metido en Sin todo lo conocéis sí

Voz 6 41:58 en segundos un campamento de verano que es bonito quieres bailar de que es un poco la voz ambos hijo no voy espada de vaya usted

Voz 1 42:26 Iron Internet Lucía Taboada que encontramos esta tarde

Voz 1322 42:28 ya no sé si alguna vez ha pasado a esa de ir al médico que receta un medicamento llegará a la farmacia hay terminar comprando unos caramelos Riccò que no entiende por qué la letra de algunos médicos emula a fórmulas de jeroglífico esto lo sufren a diario los farmacéuticos de España y de hecho han creado un grupo de Facebook una especie de Academia de traducción solidaria grupal

Voz 19 42:48 el

Voz 1322 42:51 se llama trabajamos en farmacias españolas cuenta con más de dieciocho mil miembros hizo administradoras Blanca Mari Ruano una farmacéutica valenciana

Voz 50 43:01 lo que hacemos en el golfo es en el momento

Voz 51 43:04 el paciente te está la receta Le piden permiso de oyera puedo hacer una foto a ver si logro de los sí sí tituló cuelga el grupo siempre hay alguien como somos Tanto siempre hay alguien que contesta pues yo creo yo creo que el cual si los edad simultánea ambiente su simultáneamente la respuesta lo que hacemos es eh pues llamadas médico preguntar pero caros que muchas veces está en consulta atendiendo lo que sea no lo localizamos entonces pues mira al final el paciente tiene que volver al mes costó lo damos algo estamos cien por cien seguro

Voz 1322 43:36 sí me encanta lo de trabajo de investigación sangra sólo verdura impecablemente como hemos algo le he preguntado Blanca cuál es el caso más extremo que han encontrado

Voz 51 43:45 pues es que él mismo médicos no sepa lo que pone muy urgente pero escribirle una cosa aún reciente maldad de paciente de gente que decir madre mía y no caer el médico decidieron tras que fuertes no ha pasado

Voz 1322 44:05 pero ojo porque la mala letra puede tener sus ventajas eso sí no fijaos por ejemplo Madrid y los traficantes llevan meses entrenando recetas falsas de un medicamento llamado Ribó atril que es un potente sedante cincuenta pastillas derribo atril por ejemplo rondan los trescientos euros en el mercado negro como pues los farmacéuticos tienen un método infalible para detectar las facturas falsas

Voz 51 44:24 nosotros en el grupo enseguida que uno sospecha del medicamento de la receta que es falsa la cuelga por la letra sabemos que es falsa orquesta de cuadrícula encima pone uno caza doce horas digo quiero que en mi vida he visto un médico que ponga cada porque ponen unos Raya dos estados no

Voz 1 44:43 eso

Voz 51 44:44 sólo por eso sabemos que es falsa

Voz 0032 44:48 va a apoyar Cano a todo esto de los medicamentos falsos de las facturas de los traficantes de la letra del médico y tal de sugiere algo pregunto eh

Voz 0684 44:58 junto a mí siempre me sugiere cosa ya Joe Jones os tres dos uno tres dos uno dice es que hagan este tipo de su pues no me parecen Bannu el próximo grupo será para entender toda la frase te Mariano están diciendo que dice me respeta a casa hablamos de letras puestos sí que me ayuden con la letra de la hipoteca la gente no sé se es aquí está hice hablamos derrapar canon base de letras trae de la Festa

Voz 1 45:22 están preocupadas usted no porque dice que tomarle la tensión sentimiento materno de Susana está sufriendo

Voz 6 45:39 Kohl con los milenio con los nuevos

Voz 1 45:42 sí señor Chencho barata

Voz 1623 45:45 pero bueno empezar un titular la vida de millennials que me gustan los periódicos de treinta años de mandato por su propio padre finalmente se debate finalmente se va de casa pues mira está bien pues me permite ver pero no pero no vamos a hablar de demandas voy a hablarte de un sitio donde te pueden poner demandas por estar Internet

Voz 1 46:04 pues sea Ready he contraer rédito alguno por aquí Ramón y milenio millennials

Voz 1623 46:12 sí pues voy a voy abogar que en España se usen más Redick porque Reid es un es un sitio web de marcadores osea es muy parecido a Twitter con la diferencia que tú puedes votar con votos y que se sitúe en la primera posición de reedite algo pero lo lo que hace revivir más rico es que tú puedes crear un superávit de casi cualquier cosa o sea tú crees como un tema del que sólo se habla ahí yo he recopilado como un montón de Edith osea

Voz 51 46:40 o de lo más originales que lo podré

Voz 1623 46:43 por ejemplo tenemos o Ladies in país es solo se dedica a ver cómo cocinan abuela tantas cosas a la abuela la gente costeando sus abuelas cocinando tartas diría te hago la cocinando tartas recetas de abuelas cocinando tartas toro todo el mundo de tartas pero sólo con abuela me parece un hombre de nicho esto sí sí sirve bueno pero hay de todo por ejemplo yo sigo uno que son reacciones químicas sólo vídeos de reacciones químicas ya está solos otro que se llama Kibo el polen osea son cable informáticos se muy bien ordenados tan bien que parece porno de cables y luego por contraposición existen claves me interesa Girl de los caballos ordenados Lock Key Betfair que es como los cables fatal a gente que que ordenan los cables muy tal muy mal luego éste me gusta mucho porque tú subes tu objeto a semanas

Voz 12 47:33 es una pregunta que no he entendido algo que que que tiene que ver en qué se ha ordenado con el que parezca porno

Voz 52 47:39 bueno está está revirtiendo el pon Reid que iba el FEIL hay dos son distintos

Voz 1623 47:44 pues para el justo ahora que ganar que le gusta el segundo porque el pues eso luego está el pues eso revivir Getz Dro y si alguien te dibuja ISIS fantástico hoy que sí sí voy a subir al falta el Francino a ver qué tal te lo digo si te dibuja te dibuja son dibujante aficionado que practican con un balance si fenomenal luego está luego no todos son tontería luego está por ejemplo ha preguntado a un historiador que es son historiadores que eh luego diga salido ahí me gusta eh el de What distingo sea qué es esta cosa hoy me he metido ya había un americano preguntando quién un jamonero sabes no hemos contado ya le he dicho yo enero ese ponen Jalón ahí el tío flipado como les dijo

Voz 12 48:30 poner el inglés el jamonero es que no se deja

Voz 1 48:35 ay ay

Voz 1623 48:39 luego hay cosas de las más curiosas por ejemplo Verts we Adams pájaros con brazos a fotos de pájaros con brazos a gente que les luego monjes mirando a cerveza osea monje extra pistas dibujado mirando hace hacer beta es trazar luego gatos levantados gatos de pie solo gatos de piel

Voz 12 48:57 bueno pie en Twitter hay uno que es gente bebiendo agua no

Voz 52 49:04 que es eh Orange Reid es gente

Voz 1623 49:07 se hace unas fotos con su naranja Rajendra apelada comiéndose hay de todo sea todo lo que quieras a una que me gusta mucho lo que con lo toma una que me gusta mucho es el rusos haciendo en cuclillas que como la postura original un ruso un ruso y lo que sigo mucho

Voz 52 49:23 sí me encanta es yes yes Nou es como de Un vídeo que parece que va todo bien pero al final

Voz 1623 49:29 pero vaya ya especial es tu Redick a todo el mundo pone ya ya está ya está ya está tres tú lo ves todo una así que nada igual que hay una regla de Internet que se basa en que todos ponerle todo tiene un contra de si no tenéis hobby seguro que Ready lo ha encontrado

Voz 1 49:50 yo voy de cabeza has visto porno con la ilusión

Voz 1623 50:00 es la XXXIV Internet

Voz 37 50:08 esto es de hace mil años

Voz 35 50:11 sí nos gusta les a aquí es otro día estás Billie Holiday

Voz 4 50:21 lo prometido es deuda que decía yo el otro día decía Armand Ella Fitzgerald digo va a Billie Holiday que está era de las Fitzgerald no lo Iris

Voz 1 50:29 bueno vamos a jugar a acota sonaba más a Ella Fitzgerald cantante que pusiste claro si era Billy Holiday la que ustedes más nos que discusión tu dicen que aclarado ciclista murió dijo aquí va claro para el que no escuchará el martes la clase de música es que yo puse música de cantantes que se apareciesen a otras cantantes políticos

Voz 4 50:49 ese como imitador ha por así decirlo de Billie Holiday puse a calma Madeleine Peyroux hombre decía decía que se parecía mucho decía Arman a Fitzgerald doy para comparar

Voz 1 51:00 a grandes cantantes de jazz

Voz 4 51:01 así desde un par de aspectos más o menos fáciles de entender hay una cosa que es el timbre que es simplemente esa voz así un poco más musita un poco más llorona que pelea a Billie Holiday subo un poquito volumen para que os quede

Voz 37 51:13 con un poco más ronca en Villa Stein

Voz 4 51:23 bueno lo primero que siempre les digo es eso por lo cual la gente estando en casa sabe que hablo yo yo y no habla Toni o no habla Armando sea es el color de la voz pero tiene muchísimas cosas que influyan en eso en que ésta era una voz un poco más ronca un poco más arrastrada ella atendía a que las frases se quedasen con menos fuerza en cambio Ella Fitzgerald tiene muchísima más claridad ella no tiene casi rockera al final de los

Voz 1915 51:45 pues sí la tuvo cuando la quería aplicar ciento es en esta misma canción El chiki chic

Voz 35 51:50 pues tiene muchísima más clara

Voz 4 51:57 van a nuestra Armstrong perdonadme es la versión de lo

Voz 1 52:01 como la cambió la voz

Voz 4 52:05 en esta versión cantan los dos puntos perdonadme si lo podemos pasar un poco más adelante canta ya en la Fitzgerald

Voz 35 52:12 lo que lo que hace es que ella remata las frases con muchísima más

Voz 55 52:19 además Alves

Voz 19 52:26 muy clarito no llorar nada es simple

Voz 55 52:30 ah sí

Voz 19 52:37 yo no sé si claro

Voz 1 52:40 presea directamente que aparte de que es más clara la voz

Voz 4 52:44 no decir los solamente así pero vamos a buscar formas de saber qué es eso de que ella cantaba más académico más recto por ejemplo a él no le gustaba tanto hacer variaciones aunque las hacía maravillosamente pero normalmente la primera estrofa la cantada exactamente más o menos como lo decía la partitura y entonces cantaba siempre recto todas las notas que tenía de cantar por ejemplo el Blue moon que el otro día lo puse si lo cantas cantaba Ella Fitzgerald es así

Voz 56 53:12 ah sí muy vez más no

Voz 4 53:30 más digamos que ésta es la partitura original que escribió ya ella no le gustaba tanto hacer variaciones hasta que no quedaba muy clara la canción y entonces Billie Holiday Billy Holiday desde el principio hacía su propia versión no todo lo cantaba exactamente cómo iban a partituras

Voz 37 53:50 fue aquella una variación ahora va a seguir porque esto está completamente fuera

Voz 4 54:12 os he ahí te ha gustado un poco más lo que llaman los músicos primero aprendes una partitura luego lado minas y luego la interpretas pues ella pasaba directamente a la interpretación de los estima que era no y luego por ejemplo cantando es otro de los estándar de jazz Ella Fitzgerald lo que hacía era Fraser exactamente como decía la partitura osa con las lonjas

Voz 1 54:30 desde las frases que debía

Voz 55 54:35 pues unos

Voz 57 54:40 eh

Voz 55 54:44 más

Voz 4 54:48 eh pero en cambio cuando lo cantaba Billie Holiday veréis como hace frenazos acelerones aquí pongo una frase aquí no

Voz 56 54:54 Clot no

Voz 12 54:58 me unos días a correr

Voz 37 55:05 aquí ha esperado un poquito sets Mad Men que hay que esperarlo también yo N a

Voz 4 55:19 si ahora vamos a ver los dos factores juntos osea que varían la melodía varían el fraseo y veréis por ejemplo en el All of me Billy

Voz 1915 55:26 bueno humilde

Voz 28 55:29 creo lo mismo aquí ha variado la melodía

Voz 56 55:39 no

Voz 1915 55:40 esta aquí

Voz 4 55:43 en sitúa la melodía muy gracioso en cambio cuando lo cantan la Fitzgerald todo estaba ser más académica

Voz 31 55:47 lo sepa que lo hacía así