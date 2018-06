La Ventana (07/06/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0032 00:00 son las seis las cinco en Canarias el Gobierno de Pedro Sánchez ha completado el traspaso de carteras que han protagonizado en los respectivos ministerios a lo largo de este jueves antes los diecisiete ministros han pasado por Zarzuela donde han estrenado una nueva fórmula para prometer el cargo y así evidenciar la mayoría femenina en vez de utilizar el habitual Consejo de Ministros la mayoría han preferido

Voz 0313 00:32 hablar de Consejo de ministras de ministros así

Voz 0032 00:34 así lo ha explicado la portavoz del Ejecutivo Isabel Cela aquí en la SER

Voz 1 00:39 sí y además así lo de una manera espontánea yo creo que hemos recibido instrucciones vídeo e sin embargo lo hemos hecho yo creo que ha sido que ha sido un acierto un acierto del presidente de Gobierno haber hecho este Gobierno significa tanto

Voz 0032 00:55 más cosas España expulsó el año pasado más de nueve mil seiscientos migrantes es uno de los datos más destacados del informe sufrimiento inútil del servicio jesuita de migrantes quiénes han pedido al nuevo ministro del Interior que recapacite su postura sobre las condiciones en las que viven los inmigrantes en los centros de internamiento de extranjeros Nicolás Castellano

Voz 1620 01:14 los jesuitas piden a Fernández Marlaska que cierre los centros de internamiento de extranjeros porque son lugares de sufrimiento inútil por ellos pasaron el año pasado a más de ocho mil personas y dos tercios fueron puestas en libertad ante la imposibilidad de expulsarle según este informe Josep Buades uno de los autores invita al nuevo ministro del Interior a que a que medite sobre sus palabras del pasado en las que llegó a asegurar que en los y no se vulneran los derechos humanos

Voz 2 01:35 es un informe que hacemos llegar a las autoridades pues habrá que ver conforme que ponga en marcha su equipo pues que acceso tenemos que lo lea lo estudie que lo medite

Voz 1620 01:45 en los centros de Internamiento Extranjero en el año pasado tuvo constancia al menos de cuarenta y ocho menores

Voz 0032 01:49 ingresado Lee detenido en la provincia de Valencia a un hombre de veintiséis años acusado de abusar sexualmente de hasta ocho menores de entre trece y quince años más datos desde Radio Valencia Iris Montoya

Voz 1473 01:59 el joven ha sido detenido como presunto autor de un delito de abuso sexual a ocho menores de entre trece y quince años presuntamente les ofrecía mantener relaciones sexuales desde hace aproximadamente mes y medio según informan fuentes policiales el joven contactaba con las víctimas vía telefónica quedaba con ellas les daba vueltas en coche incluso lo subió a su domicilio el detenido realizó tocamientos en partes íntimas a cinco menores Icon uno tuvo acceso carnal a los otros tres les propuso mantener relaciones sexuales fue un compañero de la víctima quien facilitó el contacto del sospechoso

Voz 0032 02:27 deportes Toni López buenas tardes qué tal buenas tardes a las ocho en media ida de las semifinales del periodo ascenso a Primera entre Valladolid y Sporting recordemos que anoche en la otra eliminatoria quedaron uno uno Numancia de Zaragoza la noticia la tarde Eric Abidal nuevo secretario técnico del Barça sustituyendo a Robert Fernández además nadar clasificado a semifinales de Roland Garros Garbiñe Muguruza ha sido eliminada por Halle en baloncesto a las nueve tercer partido de semifinales de Liga entre el Real Madrid Si gana el Madrid pasa a la final en fútbol sala a las nueve y cuarto primer partido de la final de Liga entre está el Barça gracias Toni seis y tres cinco y tres en Canarias el Madrid la Asamblea de Madrid acaba de reprobar al consejero de Educación Rafael sangría que en por su gestión del caso Baxter es el tercer consejero del Partido Popular reprobado en esta legislatura vamos hasta la Cámara madrileña Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 03:14 no sé si esa reprobación ha culminado con una guerra de aplausos entre la bancada del PP en pie irá de Podemos saludando a los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos que están ahora mismo en la tribuna de invitados peso y se han sumado a esta reprobación impulsada por Podemos su diputado Eduardo Robinho apoyo al consejero educación que dimita por mentir por amparar la actitud mafiosa mató Nil de su asesora Maite Feito que ha sido imputada presuntamente por haber presionado al rector de la unidad de la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 3 03:41 está a tiempo de al menos pedir perdón usted le debe una disculpa sincera por haber mentido a los madrileños a todos los madrileños pida perdón señor Ban griten reconozca que mintió cuando dijo literalmente que Cristina Cifuentes cumplió como cualquier otro alumno el PP

Voz 0861 03:56 acciones injusta falsa demagogo vergonzosa al presidente y Ángel Garrido garantiza que continuará al frente de la Consejería de Educación

Voz 0032 04:05 gracias Javier el concejal de Seguridad de la capital Javier Barbero acusa de irresponsable a la oposición por alertar de un problema de inseguridad en eventos públicos ante la falta de policías municipales los sindicatos del Cuerpo en plena negociación del nuevo convenio colectivo denuncian falta de personal y reclaman mejoras salariales pero Barbero atribuye los problemas actuales a los recortes del Partido Popular en la legislatura anterior

Voz 4 04:26 hay un déficit estructural de seiscientos policías porque los señores del Partido Popular que por cierto ahora

Voz 0297 04:32 diciendo que sí que no vengan a determinados

Voz 4 04:35 en todos los ciudadanos porque no se garantiza la seguridad estos señores durante cinco años han puesto una tasa de reposición de policías de cero

Voz 0297 04:46 tarde de cielos nublados en buena parte

Voz 0032 04:48 de la comunidad lluvias en la Sierra a esta hora

Voz 0297 04:51 tenemos veintidós grados en el centro de la capital

la Ventana

con Carles Francino

Voz 16 06:09 sí

Voz 18 06:26 no

Voz 19 06:33 se

Voz 20 06:36 la Robbie

Voz 21 06:39 y eso no

Voz 0313 06:59 escuchando quizá sea no sé si el mejor pero sin duda uno de los mejores tenores del mundo Juan Diego Flórez

Voz 23 07:04 eh

Voz 0313 07:05 trufa en todas partes es famoso lo tiene todo una familia deliciosa

Voz 0297 07:10 pero ha sacado

Voz 24 07:11 tempo desde hace bastantes años para poner en marcha Fundación por el pero un proyecto solidario del que hoy vendrá hablarnos sequía La Ventana

Voz 16 07:25 sí

Voz 23 07:27 queridos amigos de A vivir me he enterado de que este sábado tendréis en la tertulia a algunos de los habituales cómicos Ana Morgade Quique Peinado Antonio Castelo Jorge Ponce David Navarro Llum Barrera a generar

Voz 0313 07:44 es un cómic

Voz 23 07:47 el Pedro el caso es que quiero ir Beck envío

la Ventana Francina

Voz 0313 11:17 todas las once minutos de la tarde las cinco y once en Canarias vaya racha llevamos con lo más oscuro de nuestra historia reciente que es el franquismo ayer recordábamos en este mismo espacio como Hitler recibió a los supervivientes de la Legión Condor que había combatido en la en la Guerra Civil española y había masacrado a unos cuantos bueno pues hoy rememorar los la connivencia entre el régimen de Franco y el Vaticano bueno connivencia primero desacuerdo después

Voz 34 11:44 en La Ventana acontece que el nuestro con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 1626 12:00 a ver si no se lo han preguntado nunca lo pregunto yo por qué durante cuarenta años de dictadura tan cristiana como la de Franco no pisó este país ni un solo Papa qué raro no la Iglesia española el brazo ideológico franquista la que propagaba que todo católico debía apoyar al dictador no consiguió que viniera por aquí ni un mísero Papa a ver si va a resultar que había mal rollito con el Vaticano pues si base de eso pero a cuento de que si nos vamos esa el siete de junio de mil novecientos cuarenta y uno y tiramos del hilo quizás nos aclaremos ese día el Vaticano aceptó nombrar a los obispos españoles que Franco le indicara fue una bajada de pantalones de Pío XII o una subida de falda o lo que sea que se su no bajen los Papas Monroe en mil novecientos cuarenta y uno el Vaticano aceptó If firmó que Franco le dijera que obispos nombrar porque era un momento en el que los dos estados se comían a besos estaban de acuerdo en que había que R Christian España a casi porrazos se hacía falta a cambio del privilegio conseguido el Estado español asumió la sustentación económica de la iglesia desde los salarios de los curas hasta la reconstrucción de los templos desde el mantenimiento de los seminarios hasta la financiación de las misiones las cartillas de racionamiento no iban con ellos aquel acuerdo del cuarenta y uno Se confirmó luego en el vergonzoso Concordato de mil novecientos cincuenta y tres pero las cosas cambiaron tras el Concilio Vaticano II sobre todo cuál

Voz 23 13:43 en el cardenal Montini paso a ser Pablos

Voz 1626 13:45 esto un Papa que caía fatal a Franco porque lo consideraba un progresista este Franco donde se ha visto un Papa progresista hombre Pablo VI le pidió al dictador que de acuerdo a las resoluciones del Concilio tenía que renunciar a su privilegio de nombrar obispos Tariq contestó Franco murió

Voz 21 14:02 sí

Voz 12 14:05 destacan

Voz 1626 14:17 se negó porque si los obispos le verían el cargo difícilmente harían oposición dado que no todos estaban de acuerdo con cómo se estaban haciendo las cosas Pablo VI ofreció incluso una visita oficial a España que Franco rechazó los diplomáticos no paran de ir y venir intentando apaciguar los ánimos pero no hubo forma el Papa y España se retiraron la palabra Pablo VI tuvo que esperar a que Franco se murió y tardó en hacerlo eh porque bicho malo

Voz 10 14:49 aunque en este caso afortunadamente acabó por por mar como todo hijo de vecino otra cosa su herencia eh el poso que nos

Voz 0313 14:54 queda de aquellos cuarenta años de franquismo pero esto de esto si les parece ya hablaremos en otro momento porque ahora lo que hacemos es abrir la ventana Radio lindo

Voz 36 15:11 radio rito

Voz 37 15:15 en una mirada particular para ser Ban a contar con el otoño en nada no

Voz 36 15:25 aumento ahora no por Esquerra relata Meoni conceptos única eh

Voz 0313 15:53 estaba pensando Roberto cuando cada jueves suena este fortuna de Antonio Zam bufo ceremonia anualmente a que nuestro ratito en mitad de los dos más a Elvira Lindo pero no siempre no siempre a veces estaba por ahí no siempre está aquí tiempo que la escuchábamos desde Nueva York

Voz 24 16:09 últimamente Lisboa hoy

Voz 0313 16:13 están Berlín esa ciudad que hace ya casi treinta años volvía a ser una

Voz 19 16:18 vamos

Voz 0297 16:21 no

Voz 19 16:30 no

Voz 38 16:36 sí

Voz 24 16:46 y Elvira estallen Berlín por algo que ver que le afecta

Voz 0313 16:50 por todas partes que el entra por varios flancos la literatura la música y su padre que era mejor que los ella Elvira

Voz 24 16:58 buenas tardes cómo estás Elvira qué tal muy bien visto

Voz 40 17:05 qué Ángeles Safor luego también de

Voz 0545 17:09 eh

Voz 40 17:09 de Berlín y de Madrid aunque

Voz 0545 17:12 es lo más oscuro no yo estoy aquí preparando un un espectáculo se puede decir así para no dio hombre yo está basado en una historia que el de es es es que en noviembre se va a celebrar el el hermanamiento de Madrid tirarle el entonces uno de los cosas que va en uno de los actos que va en eso sí hace celebración es una historia que yo escrito para precisamente para para esos días es una historia que le sucedió a mi padre cuando tenía nueve años y estaba en Madrid medio perdido sólo muy desamparado eh entonces es la visión de un niño recién acabada la guerra que en una ciudad destruida completamente como le ocurrió en otro lado la ciudad destruida casi siempre cuando hablamos de memoria histórica parece que hablamos de los años de la guerra no pero yo creo que está más ha abandonada la historia de los que se quedaron ídolos que tuvieron que a duras penas de reconstruir el país que no estamos hablando del régimen sino de los los humanos que se quedaron en entonces bueno pues mi padre ya digo desamparado y perdido Podesta ciudad de cola en cola del Auxilio Social estaba el pobre tan solito pero era un niño muy inteligente y decidió abandonar la ciudad él había oído que tenía familia en Aranjuez IU yo hice fue la busco esa familia no ahora resulta que hay aquí cinco grandes músicos de música clásica son tres españoles y dos de de otros países o no puedes la chica que está dirigiendo todo esto que es una oboe e importante con un currículum increíble es de esa familia donde se padre donde mi padre fue digamos amparado recogido y donde estoy feliz donde dejó de pasar hambre a pesar de la gente del campo pero al menos tenían tomate sabe desde entonces eh ella ello ellas mucho más joven que yo es como una especie de sobrina nieta ella eh hemos creado este proyecto dedicado a los niños de la guerra a a las ciudades heridas por la guerra proceso nos conecta con nuestra memoria histórica pero también con otras ciudades que

Voz 0313 19:29 claro

Voz 0545 19:32 todo eso no entonces hacerlo aquí en un teatro de Berlín que es un teatro emblemático para cuatrocientas personas recordando una historia que no sólo mía que es de de mucha gente ellos la historia de nuestros padres que que muchos de ellos fueron niños de la guerra para mí es particularmente emotivo

Voz 0313 19:53 eso quería preguntarte es un proyecto muy hermoso pero te haberte habrá removido alguna cosa no Elvira

Voz 0545 19:58 claro porque es una es una historia digamos que nosotros yo creo que tenemos que explicarnos el carácter que han tenido nuestros padres por lo que pasaron durante la guerra en su avión de alguna manera una explicación psicológica de cómo fueron luego no gente muy fuerte gente que tuvo que trabajar mucho para ascender socialmente para detener saques que se hicieron así mismos no entonces yo es unas es es es una búsqueda quiero buscar quiero encontrar las razones del carácter de mi padre que era como era yo creo que las encontrado esa experiencia tan traumática de aquellos primeros años no pero imaginamos que hacer esto contar este cuento basado en eso con cinco músicos con una oboe con un piano nunca trabajos a Icon una música compuesta para esto especialmente es algo especialmente emotivo que espero que viaje a Madrid al poco tiempo que es también donde tiene que presentarse

Voz 0313 21:48 hace justo una semana sí teníamos aquí con nosotros a Alberto Galindo y estábamos a esta hora siguiendo en directo transmitiendo en la Cadena Ser el debate de la moción de censura que acabó con la presidencia de Mariano Rajoy y convirtió a Pedro Sánchez el nuevo jefe de Gobierno yo no sé si lo dos vivo esta semana última se puede calificar de huracán pero como vamos a hacer ahora un perfil de liderar la tormenta que es Pedro Sánchez arrancamos con una de las canciones que más le gustan que es esta de Lori Meyers huracán precisa duele conoces mucho al presidente del Gobierno abordar dirá

Voz 0545 22:28 bueno no sé si mucho lo conozco e desde hace tiempo desde cuando era un don nadie no sé yo os dirán sí

Voz 24 22:38 pero realmente yo creo que sí

Voz 0545 22:41 es la persona que una persona realmente resistente porque lleva luchando con una con la idea en la cabeza de ser presidente del Gobierno algo que las semblanzas que se han hecho estos días es como algo que que que era criticable y Amin es la es la verdad es que me no me sorprende mucho porque casi todos los yo creo que todos los líderes la primera condición para hacerlo pues que querer llegar a ser siente el Gobierno o primer ministro de su país sino porque sino para que no entonces el ex primer elemento negativo que es adjudicaba a Pedro Sánchez para mí es que es una condición sin la cual lo uno no puede dedicarse a la política no sin ambición pues es mejor que te dediques a otra cosa no

Voz 0313 23:29 el otro día nos reíamos mucho con Toni Martínez en Todo por la radio porque cuando en un momento dado de todo este proceso al haber Rivera dijo Bono aceptaríamos un candidato socialista pero que no tenga ansia de poder Vittorio decía coño un desganado el

Voz 24 23:40 es lo que nos falta ya directamente un desganado

Voz 0545 23:43 si no claro es que hay

Voz 41 23:45 muchas de las cosas que se han estado reprochando parece

Voz 0545 23:48 sólo a Rajoy le el estado reprochando como su caché nazismo él no lo intervenir en los asuntos del que no supiéramos lo que pensaba él que no diera la cara cuando tenía que darlo el que parecía el que e incluso hacían bromas eh no sé cómo que que era un hombre eh un poco vagos ha dicho de él porque no comparecía no idea de alguna manera yo creo que lo que habría que decidir de Pedro Sánchez un poco lo contrario se ha ganado el preside aunque no haya sido una consecuencia de eso se ha ganado es el plan del Gobierno español porque han recorrido España de a rabo no pero sí lo conocí hace pues no sé desde será como hace un año y medio dos años porque a mí es que me parecía lo contrario de lo que le parecía a la mayoría de la gente me la mayor parte de las cosas que yo leía entonces yo siempre pensaba bueno pues a lo mejor tengo una percepción equivocada porque y te te voy a hablar claramente la verdad o sea en el Carles cúmulos siempre no yo yo leía muchas cosas negativas sobre Pedro Sánchez leía que era un hombre que todo lo que tenía era ambición pero que no estaba suficientemente preparado que era excesivamente listo incluso el otro día no las semblanzas que se hizo sobre él había quien decía su hermano es director de orquesta dicen que su hermano rebosar

Voz 0297 25:14 la cosa es que

Voz 0545 25:16 a mí me sorprendía entonces a través de un amigo lo conocí tomamos un café y luego ya quedamos otra vez bastante tiempo como pues como dos obreros horarios hablando me sorprendió por ejemplo que estos días el escrito no no quiero hacer como una loca

Voz 24 25:34 la gente no pero estoy mirando estuviera

Voz 0545 25:37 P Es ni nada bueno pues por ejemplo eh dice dicen algunos socialistas que cuando se le da la mano se te queda de lado el brazo no entonces yo no tuve esa percepción me parece una persona bastante cordial campechana yo creo que mida igual que muchas veces se dice que las rubias tienen que trabajar el doble

Voz 42 26:01 la violencia que trabajar el doble de lo que trabaja una mujer normal

Voz 0545 26:05 yo creo que en el caso de Pedro Sánchez es verdad que él por algo le han llamado a la prensa extranjera Mister Hanson osea nicho de The Kid desde sí de quites el más mono o cosas así y tal no entonces pienso que igual esto que sucede a las mujeres en algunas ocasiones también sucede con los hombres es decir que tú lo primero país psicológicamente piensas por qué un tío asintió Waco con condón bolas

Voz 42 26:36 antes se puede dedicar a esto quiere envejecer absolutamente en dos años

Voz 0545 26:41 es que vale paso a Barack Obama no

Voz 38 26:47 de tu libro es es decir que Feli rookie un dividida la de eh a medio Le

Voz 0313 27:05 a ver Elvira que no quiero despedir sin preguntarte esto este libro de María Dolores Pradera que hoy claramente homenaje que encierra además muchos sentimientos entre sus páginas nos lleva

Voz 43 27:14 a otro asunto que es la Feria del Libro de Madrid que está a punto de terminar donde alguien alguien además en fin no Non cualquiera alguien ha dicho que dentro de quince veinte años ya no existirá que dentro de veinte años ya no habrá ferias el libro porque no habrá libros dime que no es verdad no es verdad

Voz 24 27:34 bueno

Voz 0545 27:36 es que me me resulta difícil porque pienso soy que van a hacer con toda esa gente que llena la Feria del Libro

Voz 0313 27:42 claro

Voz 0545 27:44 ya en Madrid es decir que no han hecho el mejor tiempo pero la la feria bulle bulle bulle de gente eh yo creo que es porque en España lo relacionado con los libros y las ferias tiene un aire menos digamos menos comercial menos destinado a los a los editores y los libreros etcétera ahí tiene un aire más popular que yo creo que es la gracia que tiene en la Feria del Libro en la situación que tiene que es de digamos el corazón de Madrid y luego el que la gente va a conocer a los escritores e hice verdad serle los libros no es que van allí solamente aportó una es es es una es un acontecimiento social yo creo que es bonito que sea así no creo que vaya a desaparecer la feria liberal me sorprendieron mucho las declaraciones de este experto de gurús que que prioricen las catástrofes pero realmente yo creo que lo que tenemos que celebrar es que a pesar de la piratería y a pesar de bueno

Voz 1626 28:46 luego de que nos decían que libra el lector

Voz 0545 28:48 la cosa iba a comer al papel de momento se ha demostrado que el papel y el diseño de papel es lo que prefiere los

Voz 0313 28:54 que seguro uno ha estado en el Retiro evidente

Voz 24 28:58 y no pasa basado

Voz 1626 29:00 sí

Voz 21 29:02 bien hombre

Voz 0313 29:24 Elvira Lindo hasta la próxima semana a un beso grande mira

Voz 0545 29:28 hecho

Voz 15 30:00 si nunca un parte por eso piensas que no

Hora veinticinco de lunes a viernes desde las ocho de la tarde y siete en Canarias seis gente que tiene cosas tan buenas que decir y que contar con Ángels Barceló

Voz 0313 30:45 es ocho en la SER pasan muchas cosas

Voz 12 30:49 escrito queda queda Aíto cuidadito Art Sergio Dani páramos Sergio signos dice José siempre estará una obra primeriza a mí me cuesta entenderle yo creo que la cosa cosas esta institución seguir ajustando dada no esta semana que nadie puede bañarse

Voz 1155 31:04 no

Voz 44 31:05 en la misma noticia Hora veinticinco de lunes a viernes desde las ocho de la tarde y siete en Canarias seis gente que tiene cosas tan buenas que decir y que contar con Ángels Barceló

Voz 45 31:17 sí

Voz 12 31:18 de lunes a jueves no My Lol Madrid Franco y la sexualidad la vida moderna David Broncano

Voz 0313 32:28 en la cúpula de la brújula hablamos de historia Los Bayos cogí hasta que procede del mundo romano lomos se Christian ir

Voz 12 32:35 exterior las voces que obtenemos eran te mujeres sube

Voz 29 32:40 su del mundo que nos rodea la Tierra gira principalmente forma una isla Eurasia y siempre con expertos que respondan a nuestras dudas

Voz 0313 32:48 copiar a los romanos el calendario a los Guido no

Voz 29 32:51 a cada semana la es como la de la brújula inicia un vuelo por la Historia con Jesús Callejo Carlos Canales Juan Ignacio Cuesta David Centinela Marcos Carrasco y Francisco hizo quizá todos los viernes nuevo episodio en Podium podcast

Voz 6 33:07 la Cadena SER se abstiene de hacer alusiones el comentarios despectivos sobre raza credo orientación sexual nacionalidad o cualquier característica que pueda promover la discriminación

Voz 0313 34:48 llega el momento de escuchar buena música música clásica hoy tenemos un invitado de lujo pero antes comenzamos con la sugerencia de abrimos la ópera de Podium podcast Mariela Rubio buenas tardes hola qué tal como es

Voz 7 34:59 seis

Voz 1626 35:06 esta semana nos centramos en Manon Lescaut la ópera que convirtió a Puccini en toda una estrella de la música Ilie otorgó nada menos que el título de sucesor de Berry una ópera que a partir de hoy se puede disfrutar en el Liceo de Barcelona el personaje que da nombre a esta ópera es una bellísima mujer que quedará atrapada en el fuego cruzado entre el amor romántico y los lujos del París del dieciocho Ainhoa Arteta se ha metido varias veces en el papel de Manon Lescaut

Voz 10 35:39 y con ellos de Hamás

Voz 49 35:42 pero los roles más emblemáticos de los que

Voz 10 35:45 el rol boca

Voz 21 35:48 el que es muy complicado pero que perdemos quedamos satisfacción

Voz 10 35:56 de alguna manera por la música en la música estás todo está la la está el suspiro está está absolutamente todos

Voz 15 36:15 abrimos la ópera gracias a Endesa con Mariela Rubio y Rafa Bernardo

Voz 13 36:22 la Ventana

Voz 14 36:25 con Carles Francino

Voz 16 36:28 sí

Voz 50 36:34 desde el otoño hasta el verano la primavera Juan Ángel Vela del Campo da la nota con la tanto de los

Voz 21 37:00 lo hizo muy mal su quinta

Voz 0313 37:09 Juan Ángel buenas tardes bienvenido amigo hola muy buenas tardes estás contento oye como que se estuvo en concreto siempre da la cara a cara vamos a revelar el secreto lo usual cuando se entrevista alguien importante cuando consigues que venga una estrella tu programa en este caso que se asome a la ventana pues es hablar de de su último trabajo en este caso un disco de Mozart

Voz 20 37:33 con

Voz 19 37:54 esto

Voz 0313 38:00 suena genial verdad porque está muy bien hacer eso porque a partir del último trabajo de alguien pues puede ser tirando del hilo y hablar de muchas cosas pero lo mejor es cuando descubres algo que mucha gente seguramente no conoce y si eso qué descubres es algo hermoso generoso es solidario es altruista por eso creo directamente al día estoy seguro de que todos o casi todos los oyentes de La Ventana han oído hablar de Juan Diego Flórez ya no escuchar escucharle todo sé que es una maravilla pero saben quién es verdad es una estrella tenor peruano que se pasea triunfal por escenarios de todo el mundo pero resulta que el próximo dieciséis de junio en apenas diez días espera un concierto muy particular muy especial

Voz 24 38:39 al lugar Viena título flores y amigos

Voz 0313 38:43 protagonistas pues eso los amigos de Juan Diego Flórez que va a interpretar El viaje a Reims

Voz 1155 38:49 Rossini

Voz 20 38:52 yo y aquí sí

Voz 24 39:12 y la recaudación del concierto irá para la fundación sinfonía

Voz 0313 39:16 el pero Juan Diego Flórez buenas tardes muy buenas La Ventana qué tal mucha gracia preguntaba Almodóvar pregunta Almodóvar que hace una estrella como tú en un proyecto como es

Voz 0297 39:26 este hace tantos años con siete años son ocho mil niños veintiuno centros en todo el Perú bueno decidí hacer esto porque visité el Sistema de Orquestas en Venezuela pero Abreu sí creo que hace poco nos dejó y él mismo me llevó de la mano y me hizo conocer el el el proyecto en Venezuela yo dije esto lo tengo que suelen en Perú de puede dos meses me lo llevé al Perú empezamos a pensar en el dos mil once funde sinfonía por el Perú ya tenemos siete años

Voz 0313 39:59 hemos hablado mucho tenemos una orquesta que representa a todo el proyecto que esta Juvenil Nacional que es realmente fantástica

Voz 51 40:07 ya está tocando o obras como La Cuarta de Chaikovski

Voz 0297 40:10 esquí la Primera de Mahler realmente maravilla está yendo hacia arriba

Voz 0313 40:16 porque hace uno eso es una deuda es Esquerra devolver algo de lo que de lo que se ha recibido es un día una inspiración es alguien que te conmueve porque hace uno eso

Voz 0297 40:26 bueno es más una inspiración me di cuenta que la música no solamente sirve para

Voz 1155 40:34 para darte un buen rato no

Voz 0297 40:37 tú vas al teatro escuchas música y te sientes bien que te vas a tu casa al día siguiente vas a trabajar me di cuenta que la música puede cambiar la sociedad a partir de los niños que los puede rescatar de la pobreza que los puede proteger ante las drogas la prostitución el trabajo infantil etcétera dirige esto es potentísima que la música puede a transformar la sociedad esto no lo había oído antes dije esto es lo que tengo que hacer porque a mí siempre me me conmovieron los niños yo tengo dos hijos siete y cuatro eh para mí la niñez ha sido siempre la razón por la cual todo tiene que ser invertido no dije esto lo que hacer casera además el lo mío es lo que yo manejo empecé con todas las ganas siempre pensando que íbamos a lograrlo nunca teniendo ninguna duda y ahora hemos llegado pues a a a impactar en miles de familias como digo tenemos cerca de ocho mil líos pero las familias sea la cantidad de gente impactada son son muchísimo más

Voz 53 41:42 ah

Voz 54 41:48 sí

Voz 55 41:51 sí

Voz 19 42:06 sí

Voz 56 42:15 no

Voz 0313 42:22 ya sé que no es el objetivo de la Fundación pero no en todos estos años entre estos miles de niños apareció por ahí algún talento

Voz 0297 42:31 especial que esas otra que los procesos de búsqueda aparecen aparecen muchas sorpresas no hay muchos talentos increíble la pobreza es un motor importantísimo para la superación en este caso musical de los niños tocan en un tiempo récord tienen otra cosa porque es lo lo que les hace Feriz en medio de la pobreza y en medio de la tristeza que tienen en sus ámbitos de no ve pero no se trata de eso ya no se trata de un scout y no de buscar talento si no se trata de que los los niños

Voz 24 43:05 eh mejoren eh

Voz 0297 43:07 a nivel social que sean integrados a la sociedad y que sean mejores personas la música es la herramienta de hecho porque nosotros apuntamos es el excelencia salen talentos que ya tenemos tenemos increíbles tocadores sirve de contrabajo de violines hay un chico que toca la trompeta tiene once años hace poco estuvimos en el Teatro Real junto al al a la

Voz 1155 43:35 a la

Voz 0297 43:36 a la Orquesta de la Escuela Superior Reina Sofía con la Orquesta Juvenil juntas en el teatro en Madrid esto tras esa telefónica que los trajeron eh se quedaron sorprendidos de ver a estos chiquillos que

Voz 9 43:51 que no han estudiado música en el sentido que no han tenido una formación

Voz 0297 43:55 pero por tocar de ese modo el trompetista ya pues tendrá sus veinte y pico años se quedó pasmado de este niño de once que tocaba de esa manera por dos años solo y que antes nunca había habido una nunca había visto una trompeta ese motor que es que es la la pobreza y que te da la vida la unidad de aferrar algo como también ese niño podría haber afectado un poquitito de droga o un arma exacto y eso se convirtiera todo ese somier dos pero en este caso aferra una trompeta y eso se convierte en todo

Voz 1155 44:31 luego hay poco viento en en la línea que decía Carlos cambiando un poco dentro de ese concierto de de Viena se dicho que conciertos pueda hacerlo con los amigos y me sorprende y me encanta Juan Diego que cuatro de los amigos que lleve son españoles y jóvenes rutina esta Carmen Romeu Marina Monzó Xavier haga todos los jóvenes y todos a la Academia de Rossini de Pesaro exacto

Voz 0297 44:54 me interesa mucho los jóvenes me interesa seguirlos apoyar los cereales oportunidad esta gala pues sirve para para recaudar fondos para sinfonía con una ópera tan maravillosa dice servía John Raines pero también dar la oportunidad a estos jóvenes de de poderse desenvolver de poder ser presentar poder siempre para adelante no

Voz 0313 45:15 para recordar y para reivindicar a Rossini desde luego

Voz 57 45:20 no

Voz 20 45:22 hubo recibí recibí dos

Voz 0297 45:37 se cumplen ciento cincuenta años de su muerte cerros finianos una religión hay que reúne

Voz 0313 45:43 algunos Juan Ángel yo creo que cree que sí

Voz 0297 45:45 sí totalmente es una es una religión y lo y lo marcan los seguidores lo fan los fanáticos de porqué las óperas que que más Case ciertos círculos de fanáticos creen tener la verdad absoluta es en Rocinha imagen verde más que contra cosas que son los que van a veces a juzgar ya bar en las óperas presentadas en diferentes grabar perdón tu creen haber salido creen haber oído a esos cantantes del siglo XVIII del siglo XIX saben cómo cantaron entonces Rossini es tan especializado para mí es tan fresco tan tan elegante como lazos la sofisticación hecha música Rossini como el mejor champán que existe

Voz 1155 46:41 tú fíjate Carlos cuando hicimos hace poco el programa de María Callas María yo decía que la música pura para ella era de canto Rossini Bellini Donizetti y lo dijo en ese orden

Voz 0297 46:54 yo también lo creo para ser Rossini no hay que tener una sensibilidad especial con la gastronomía también bueno Rossini sabes que lloró dos veces cuando se dice mamá cuando sale cayó un pavo que él había cocinado relleno de pan zas trufas y pasas Se le cayó a la al canal de Venecia y ahí lloro por segunda vez os no podemos imaginar en un gran cocinero inventó recetas como el torneo Rossini es una invención de Rossini que era un apasionado claro que yo

Voz 0313 47:24 Pino para siempre ganamos a Rossini aprovecha para para meter baza consigue bueno siempre sabe esta vez ha sido tuve algo te contagiado claro eso me refiero eso

Voz 1155 47:36 en gastronomía a mí me enseñaron restaurantes en el Perú como aquel que estaba al lado del Madrid además que es estupendo y esta misma mañana me abro Law del Café Central que yo no conozco y bromas

Voz 0297 47:45 la vida del central sí sí la gastronomía peruana apuesta está teniendo un auge impresionante Virgilio Martínez Gastón Acurio que impulsó o que empezó todo esto

Voz 0313 47:57 curioso el conocido aquí en España y sí seguramente

Voz 24 48:00 y ahora el fútbol fútbol hablemos

Voz 20 48:04 sí

Voz 19 48:12 mío

Voz 0313 48:39 hablemos aunque sea lateralmente de fútbol porque tres días antes ese concierto que debían que comentábamos Juan Diego Flórez tras estar en la Plaza Roja de Moscú creo en principio en la en la vigilia en la víspera del estreno del del Mundial además en un Mundial hacia la que vamos a engañarnos Perú se clasificó al final fue una fiesta fue una cosa extraordinaria exacto del de book tebeo con cada nervioso y no sé si bueno o por el debut frente a Dinamarca no el concierto

Voz 0297 49:08 va a ser una o cómo se hace un placer como todo lo que es relacionado a esta carrera que para mí no son trabajo el Mundial si no tenemos que estar muy concentrados y tenemos el problema hora de Pablo Guerrero que que ojalá que esté porque ha tenido un percance I P pero estar en en el trece la Plaza Roja con Valery Gergiev inaugurando el Mundial me quedaré también para

Voz 52 49:41 estamos muy

Voz 0313 49:43 emocionados el Perú esté después de treinta

Voz 0297 49:45 seis años en el último Mundial fue España

Voz 0313 49:48 eso sí sí Juan Diego Flórez es un gran afición al fútbol lo digo para los oyentes que no lo sepan y alguna otra ocasión hemos comentado pues así delante y detrás del del micrófono acaba de decir una una frase esto que para mí no es un trabajo que preguntar una cosa para alguien antes decía cuando uno escuchar música el teatro bueno pasan buen rato eso vuelve a casa yo creo que es mucho más cruel retratos mucho más elevado caso yo creo que Juan Diego Flórez personas que con su oficio transmite felicidad a los demás regala felicidad

Voz 0297 50:19 qué es para ti el ideal de felicidad el ideal de felicidad es es una sensación una sensación de bienestar que yo creo que al final te la da los amigos la familia la satisfacción de ver a unos niños que se superan que sonríen creo que es la felicidad nos unos sesenta que la felicidad va a ser la fama o el dinero siempre vas siempre va a estar defraudado la felicidad se consigue con las relaciones humanas y eso es un poco también sinfonía por el Perú es una familia de ocho mil niños que va creciendo Il no puede más estar más feliz que ver que se supera yo creo que la felicidad una pista extra

Voz 0313 51:04 Dior o al menos para alguien que lo que lo observa desde fuera

Voz 0297 51:07 igual a felicidad se parece mucho

Voz 0313 51:10 a cantarle el día de San Valentín a tu mujer y colgarlo en Twitter

Voz 36 51:15 Egido eh eh eh

Voz 20 51:28 no voy a decir

Voz 36 51:34 eh

Voz 20 51:39 lo que uno no

Voz 0313 51:47 tasas una cara poco conocida seguramente por repúblicas de Juan Diego Flórez verdad muestra lo que yo cantaba cuando era Juande chivo

Voz 0297 51:55 el chico que parte de mi de mi crecimiento no un poco tanto cuando disfruto haciendo esto esto es una canción que dedique que muchos decían pero

Voz 6 52:12 hace triste

Voz 0297 52:15 es justamente una declaración de amor porque no estás ahí por una cuantas veces no estoy ahí cómo se organiza la vida con tanta ciudad con tanta teatro con dos niños

Voz 24 52:25 yo no creo que planificar la ópera

Voz 0297 52:30 yo tengo cosas para el dos mil veintiuno veintidós mil cosas el XXIII lo importante planificar con mucho tiempo quise como has oído se planifica con muchos años planificar bien las vacaciones para estar con los chicos planificar bien

Voz 51 52:46 concierto para atender espacio entre los conciertos para volver a casa y al final estas casi siempre en casa aunque estas mucho fuera pero las veces que está fuera son tocarte y fuga vas quiere de esa cuando se hacen óperas también trató de negociar

Voz 0297 53:01 con el teatro para que me de los fines de semana libres es es yo estoy ensayando y después los fin de semana estoy en casa pero eso lo tienes que hacer antes pues si lo pide ese momento te dicen no va a señor entonces ACS entre estos cuando

Voz 0313 53:13 la los los niños cantan tocan instrumentos los niños cantan a la cantante le pregunta no lo ha hecho qué pregunta más absurda y muy bien pero Leandro toca el violín

Voz 0297 53:24 sí Luccin toca el piano tiene cuatro muy prontito no si estoy ya está con sus lecciones de piano Leandro va la orquesta también va una orquesta como los niños sinfonía porque Perú así que bien en la música siempre me encantaría que sea músicos pero no los voy a obligar

Voz 20 53:42 sí

Voz 58 54:08 sí sí sí

Voz 1155 54:20 yo no me resisto a hacerte una pregunta pues un poco por curiosidad a parte de ese humanismo que desprende esta maravilloso en la vida real lo tiene siempre y demás pero dentro de esta escuela que hemos puesto ejemplos tuyos de Bellini Rossini Donizetti de las bases y demás estás muy verdiano últimamente

Voz 0297 54:39 hay que probar un poco de todo la comida italiana es fantástica bueno Verdi es el Rigoletto que ya lo he dicho varias veces y estoy por hacerlo en en en Viena ahora aquí debuta en La Traviata en el Metropolitan Opera es decir que la primera función me parece que es a finales de diciembre cuatro de diciembre a está Bárbara aquí que es el calendario andando esa es una una gran de viaje porque es en Estados Unidos entonces me llevo toda la familia estamos allá los chicos pueden ir al colegio allá ya hemos organizado todo pero bueno primera vez La Traviata bonito Manetino un rol tan emblemático de Alfredo Kraus que vi dos lo iba a decir sí sí de hecho ya estoy en repertorio romántico francés a cabo debutar Hoffman ya hecho Romeo y Julieta verter voy a hacer Manon estoy contento y Kraus siempre ha sido una una gran e inspiración hemos habló por teléfono nunca nos conocimos personalmente hablamos por teléfono él me iba a dar una Master Class personal en Nueva York pero se enfermos de otra que ir AMS y entonces el doctor le dijo que no podía salir que tendría la mejor que se quede en casa pero no obstante consulta me llamó por teléfono y hablamos sí pero para mí siempre ha sido una esperase

Voz 0313 56:13 Diego Flores ha sido un placer compareció para mí no tiene agrario muchísima suerte eh gracias gracias

Voz 1155 56:18 muchas gracias Juan Diego

Voz 19 56:27 eh

Voz 59 56:39 no

Voz 21 56:42 eh good

Voz 60 56:54 Ricky

Voz 21 56:56 eh eh

Voz 61 57:10 vi yo disfrute cientos

Voz 12 57:13 los segundos esperando el Mundial

Voz 62 57:15 pantalla rota el Mundial a este vivirlo en las mejores Ponta ya medio kilo lo por todo lo alto con las mejores ofertas el smartphones televisores tablets y mucho más Flex y amar

