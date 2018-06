La Ventana (07/06/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 0032 00:11 son las siete las seis en Canarias Cataluña ha sido uno de los temas que se han colado en los cordiales traspasos de ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez voces de los ministros de Exteriores y Política Territorial Josep Borrell y Meritxell Batet

Voz 1626 00:23 España se enfrenta quizá el mayor problema que se podría enfrentar un país que su integridad territorial escuchar

Voz 2 00:31 lugar y consensuar creo que la recuperación de la palabra de las palabras con Catalunya especialmente pero con todas las comunidades autónomas es imprescindible

Voz 0032 00:41 polémica en Galicia después de que el presidente Núñez Feijóo dijera durante la sesión plenaria de ayer que la líder del BNG Ana Pontón estaba muy necesitada las diputadas de la oposición consideran la expresión machista que ofende a todas las mujeres Radio Galicia Ricardo Rodrigo Rodríguez buenas tardes

Voz 1817 00:57 buenas tardes todas las diputadas de bloque PSOE y En Marea consideran inaceptables estas palabras del presidente de la Xunta

Voz 1626 01:03 ha puesto gracias señor presidente que ve parecía que el señor apuntó que estado muy necesitada y dicen que no se parecerá TD

Voz 0887 01:12 pero evidentemente que bonito retiró el comentario

Voz 1817 01:14 a instancias del presidente del Parlamento pero las diputadas de la oposición creen que es insuficiente exigen que Feijóo se disculpe públicamente con Ana Pontón por un comentario que humilla y ofende a todas las mujeres en un comunicado conjunto aseguran que ante el machismo no se puede callar ni pasar página ir reclaman un mayor compromiso con las políticas de igualdad

Voz 0032 01:32 Salvamento Marítimo ha rescatado cuarenta y siete inmigrantes que viajaban a bordo de una patera cerca de la isla de Alborán buscan una segunda embarcación con otras cuarenta y tres personas el aviso de la salida de las dos balsas desde Marruecos lo ha dado una ONG y el Gobierno británico ha publicado este jueves un nuevo documento con sus planes para el Brexit intentan agilizar las negociaciones de cara a la próxima cumbre con la Unión Europea Bruselas Griselda Pastor cuéntanos

Voz 0738 01:56 si el Gobierno británico ofrece integrarse en una unión aduanera con la Unión Europea a cambio de mantener el derecho a seguir participando en la toma de decisiones y también seguir con la puerta abierta a su participación a los proyectos de investigación y desarrollo una propuesta que por escrito es la primera en la que se concreta que el Reino Unido quiere el mercado común con la Unión Europea aceptando dicen las normas actuales un paso pero difícil de aceptar para la mayoría de los gobiernos UE que temen que el Reino Unido quieras y seleccionar tan sólo las ventajas del proyecto común sin aceptar la libre circulación

Voz 0032 02:30 el Ministerio de Exteriores español ha confirmado el viaje oficial de los Reyes a Estados Unidos va a ser la semana que viene serán recibidos por el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump en la Casa Blanca Felipe y Letizia irán acompañados de Josep Borrell al que acabamos de escuchar que se estrenará en el cargo de ministro de Exteriores Deportes Toni López buenas tardes

Voz 3 02:49 qué tal buenas tardes Valladolid y Sporting juegan a las ocho y media en el José Zorrilla la ida de semifinales del ascenso a Primera recordemos que no al otro lado del cuadro ya se jugó el Numancia uno Zaragoza uno Además en el Barça Eric Abidal es nuevo secretario técnico en lugar de Ruber Fernández ya a las ocho y media también partir clasificación mundial femenino en Murcia entre España e Israel semifinal en las semifinales de ACB de baloncesto a las nueve tercer partido entre Gran Canaria Real Madrid Si gana Madrid pasa a la final a las nueve y cuarto primer partido de la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala entre Inter y Barça el Roland Garros de tenis Nadal clasificado a semis Muguruza eliminada

Voz 0032 03:19 gracias Toni de momento es todo la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 1 03:24 al nacer

Voz 0887 05:34 son las siete y cinco minutos las seis y cinco en Canarias a plantear los detalles a una oferta a ver si alguien le interesa tranvía mil novecientos cinco primera serie nubes

Voz 0313 05:43 lo cuatro galga estándar largo ocho metros completo piezas originales veintidós mil euros negociables bueno pero estos datos un particular vende en guapo ni más ni menos pop un vagón centenario del tranvía Blau de Barcelona no sabemos si el precio es buenos ajustados exagerados no tenemos ni idea pero han sido muchos los usuarios que ya han animado a la empresa Transports Metropolitans de Barcelona a adquirirlo pero bueno quién descubrió este anuncio ya hemos invitado a asomarse a la ventana es el historiador y director del Centro de Estudios términos Joan Carles Salmerón Joan Carlos buenas tardes bona tarda tan importantes este tranvía para que haya medio movilizada es decir bueno comprando comprando

Voz 9 06:28 es un vehículo con más de cien años pocos vehículos con más de cien años tenemos en nuestro país y sería una verdadera lástima que que fuese vendido al extranjero o o incluso fue

Voz 0230 06:36 es bastante las patrimonio esto en definitiva no sin duda

Voz 9 06:39 patrimonio industrial que debemos junteros cuando dice

Voz 0230 06:42 vender al extranjero porque es que hay puede haber potenciales clientes para comprarlo

Voz 9 06:46 sin duda en los últimos años en España hemos tenido distintos vehículos del mismo tipo sobretodo también locomotoras ferroviarios que han sido puestos a la venta con más de cien años ya han sido comprados por extranjeros

Voz 0230 06:57 en qué países hay algún país que tenga especial querencia para adquirir este tipo de

Voz 9 07:02 ah no Alemania por ejemplo he comprado una locomotora del Bierzo de la provincia de León

Voz 0230 07:13 y los compran particulares normalmente también

Voz 9 07:16 sí o particulares museos emitió en públicos que a valorar más que lo que valoramos en nuestro país este tipo de Patrimonio

Voz 0230 07:23 una pregunta Joan Carles este caso concreto cómo es posible que que que este tranvía que este que esté Wagon puede pueda estar en manos privadas no porque esto algún día debió ser público claro

Voz 9 07:34 no la empresa que era privada que construido también habla hoy a parquets tienes del Tibidabo Sfar municipal en el año mil novecientos si recuerdo bien mil novecientos ochenta y uno entonces el tranvía fue adquirido por el particular tuvo otras funciones antes de la municipalistas

Voz 0230 07:49 ya existía algún otro vehículo parecido que se sepa que está en manos particulares también

Voz 9 07:55 sí de ahí distintos coleccionistas en toda España que gracias a ellos también se tiene que agradecer cuando se cerraron todas las ciudades con tranvías de España o casi una cincuentena de ciudades a en los años setenta Hay finales de los sesenta gracias estos particulares han conservado a día de hoy los pocos vehículos que existen en España

Voz 0230 08:12 por el momento no conservador de dos formas el tranvía como medio de transporte ha resucitado en los últimos años también en algunos lugares eh

Voz 9 08:19 sí incluso se está planteando estos días desde distintos foros y grupos de aficionados la cosa de este tranvía por parte de la empresa municipal de transportes de Barcelona por parte de TVE y otra opción que también sería bastante bonita irrealizable sería el operador privado que explota el tranvía de Barcelona

Voz 0230 08:34 claro claro claro no les interesa bueno noticia oye porque eso que decía Francino lo de los veintidós mil euros que se pide como el precio inicial los a partir del cual empezar a negociar eso es lo ves tú dentro del mercado

Voz 9 08:52 es una cuestión de oferta y demanda dado paso incluso con las obras de arte au con subastas que se hace no Incosol comparable con jugadores de fútbol la cuestiones también que está dispuesto a ofrecer la gente un vehículo de este tipo Baltar restaurarlo falta transporte especial para transportar le

Voz 0230 09:06 claro hombre para una empresa pública no parece tampoco una cantidad desorbitada no por su valor simbólico hay patrimonio que tiene no

Voz 9 09:14 vehículo con más de cien años veintidós mil euros es una cifra bastante baja

Voz 10 09:18 vale si te preguntan en opinión diría que sí

Voz 0230 09:21 yo no podría para siete pidieron consejo el te TMB por ejemplo eh

Voz 9 09:27 son mire un caso muy parecido que nos ocurrió hace un año es que descubrimos en una casa igual un antiguo cremallera de Victor santuario bienvenido doscientos extranjeros a intentar comprarle no en el Gobierno de la Generalitat no consiguió la cesión gratuita al a la entidad pública hizo restauración y todo por parte estos partícula es evitar su emigración hay veces que las familias que tienen los coleccionistas que tienen estos bienes tan preciados simplemente agradeciéndole su trabajo de conservación se sienten recalcó

Voz 0230 09:57 tres en agradecidas con puedo llevar un cómo cómo puede llegar un cremallera a a una casa particular

Voz 9 10:03 pues que también fue comprado entonces fue comprado cuando se cero cremallera y nadie lo valoraba la poca gente que valoraba estas piezas las logro conservarlas gracias a ellos también eso la placa que tiene hoy agradecimiento gracias a ellos también ha conservado porque sino no lo hubiésemos tenido

Voz 0230 10:16 muy bien Joan Carles Salmerón director del Centro de Estudios términos gracias por estar en La Ventana un abrazo grande adeu bueno no pero Portugal a pop sino en una subasta en Suiza la galería CAI luce en Madrid adquirió por qué fueron ciento cuarenta mil euros el retablo de la Adoración de los Reyes Magos el siglo XVI originario del antiguo retablo mayor de monasterio de exigencia eh que fue noticia como saben hace unos meses por lo que ahora no viene no viene a cuento bueno esta galería lo ha vendido habrá un museo de de Dallas por quinientos mil dólares hemos invitado a uno de los directores de la galería callos a asomarse a la ventana José Antonio de Urbina buenas tardes

Voz 11 10:50 hola buenas tardes ha habido habido

Voz 0230 10:52 hace el trabajo de restauración de todas formas no

Voz 11 10:54 sí efectivamente obra sin duda el cuadro estaba muy sucio y recientes que apuntaban sumó su sobretodo la calidad y la conservación

Voz 0230 11:07 preguntamos desde la más absoluta ignorancia simplemente ajustando los a las cantidades que acabamos de comentar un hoy en cualquier oyente estará pensando joder qué negocio que bien esto que es cuando se compró era una ganga o hay que tener olfato y conocimiento para detecta

Voz 11 11:22 todos a la obra salió en una subasta de como ha dicho sin Berna

Voz 0230 11:28 sí

Voz 11 11:30 salía como anónimo italianos siquiera habían acertado a localizarlo que ni siquiera la escuela española ninguna atribución nosotros en cuanto lo vimos conocimos que aunque estaba muy sucio o sea si una serie de tintes en algunas de las zonas del cuadro que era una de las obras de maestros ingenuas de ello además fotografías porque es una de las primeras que sale de monasterios allá ciento ocho ya no está en el monasterio entonces ha habido una serie de especialistas que han hecho unas construcciones del retablo

Voz 0230 12:10 porque con el siglo XVIII

Voz 11 12:12 sí pero esta obra no había fotografía de ella porque repito salio de quincena antes de mil novecientos ocho no sé

Voz 9 12:20 conocía su Naher nosotros no lo con

Voz 11 12:23 tramos era anónimo entonces por eso teniendo en cuenta que salía como el hecho de que estaba muy sucio y corre después se compró como sabemos en un precio relativamente conservador ahora ha vendido su precio de mercado mercado internacional entonces por eso un poco la plusvalía nosotros hemos asumido un riesgo si la obra después de la limpieza se vio que el Estado era excepcional dentro del conjunto de las obras de exigen era practican lo de la más bonita la la estaba en mejores está hoy mejor calidad si hubiera al mal estado a lo mejor día hemos llegado a perder dinero el mercado antiguo es un poco una lotería

Voz 0230 13:06 sí es verdad que el Museo de Lleida lícito en la misma puja no

Voz 11 13:11 pero qué licitaron porque sabía un precio inferior

Voz 0230 13:14 ya entonces hubo pujas con lo cual

Voz 11 13:17 creo que el Museo de Lleida pues como es lógico y os lo localizaron oí lo intentaron comprar

Voz 0230 13:23 es es también les han hecho alguna oferta desde el Museo de Lleida antes de vender

Voz 11 13:29 no no porque de hecho el único contacto que ha habido es por parte de algún investigador pero desde el punto de vista de historiadores del arte pidiendo información de imágenes Ical que se les ha proporcionado pero no hemos tenido noticias de que quisieran adquirirlo

Voz 0230 13:47 todavía en el museo de Dallas cuando se podrá ver

Voz 11 13:51 pues el Museo Meadows Dallas que es quién lo adquirido Museo especializado que español no hemos hecho es la institución más importante en el centro de Estados Unidos dedicada al arte español los iba creo que lo presenta en unos días lo tendrán imagino que después de la presentación creo que lo presentan durante el mes de julio cuando lo presente por lo colgarán en sus salas

Voz 0230 14:15 muy bien José Antonio de Urbina de la galería de Madrid gracias por estar en La Ventana eh

Voz 11 14:20 muchísimas gracias buenas tardes

Voz 13 14:26 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones comisión que cobraban conformaría Recoder la comisión de subrogación que recorren banco a otro comisión a cambio de condiciones la cree

Voz 14 14:36 reitero si buscas hipoteca te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige bien

Voz 1 14:43 hipotecas naranja de ING entre variable mixta con el precio que buscas cero cero ir ocasiones encuentra la Erin NG punto Es Hora Veinticinco firmes desde las ocho de la tarde y siete en Canarias con otros

Voz 15 15:05 usa escazas cuánto hace que no te graduadas Reina visión gratis si lo necesitas te hacemos las gafas que tú eliges con el cincuenta por ciento de descuento si las que hijas sólo embistió la

Voz 1 15:17 de lunes a jueves el nuevo My Lol demagogia a muerte la vida moderna con David Broncano vamos a ver

Voz 0887 15:26 sus podrán otro cuatro

Voz 1 15:35 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena Ser

Voz 8 15:44 la Ventana última hora

Voz 0887 15:47 cada tarde hasta ahora buscamos lo más destacado de la actualidad comenzamos en Andalucía

Voz 0134 15:51 esta tarde ha ingresado en la cárcel de Algeciras Antonio Tejón el castaña uno de los principales narcotraficantes del Campo de Gibraltar que llevaba diecinueve meses fugado de la justicia fue detenido anoche en una operación en la que participaron un centenar de agentes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria a última hora en Aragón

Voz 0032 16:07 la obesidad y el aislamiento son los principales riesgos para la salud de los niños lo advierte en hoy en el Congreso de pediatría que reúne en Zaragoza casi dos mil especialistas dos de cada diez niños no practican deporte y muchos no pasan ni tres horas a la semana al aire libre que contamos en Asturias una empresa Dávila ha cargado el coste económico del desatascó de un retrete a sus trabajadores las tuberías de los baños no funcionaban con normalidad debido a la presencia de unos guantes la dirección considera que fue intencionado ya ha tomado cartas en el asunto la medida no ha gustado en la plantilla que califica las condiciones de trabajo de indignas

Voz 0313 16:36 Tim ahora en Baleares hasta el lunes como mínimo

Voz 1462 16:38 no van a estar cerrados los quirófanos del Hospital Can Misses en Ibiza por la nueva aparición de moscas la consellera insular de salud Lidia Jurado ha pedido hoy que esa rescate la concesión del hospital canarios

Voz 0887 16:51 lo veníamos notando pero hoy la Agencia Estatal de Meteorología lo ha confirmado el Archipiélago registrado el mes de mayo con las temperaturas de media más bajas desde principios de los años noventa eso sí temperaturas bajas pero

Voz 1136 17:03 le siguieron siendo de las más altas del país a última hora

Voz 0887 17:05 en Cantabria aquí la Guardia Civil ha desarmado

Voz 0011 17:08 a su lado una organización criminal que se dedicaba a introducir ciudadanos albaneses en Inglaterra a través del ferry en el puerto santanderino además distribuían cocaína por la comunidad han sido detenidas sus catorce integrantes que cobraban seis mil euros a cada uno de los policías Castilla La Mancha al arzobispo de Toledo Primado de España no la extrañado que los ministros hayan prometido sus cargos sin Biblia ni crucifijo dice Braulio Rodríguez que la Constitución recoge la separación entre Iglesia y Estado aunque haya políticos que sonó lo practican hubiese piensen que estamos como en el nacionalcatolicismo

Voz 0887 17:36 Maura en Castilla y León la empresa más importante que tiene que

Voz 0011 17:39 sigue León Renault mantiene su postura iba eliminar el tercer turno suprimiendo mil cuatrocientos empleos entre las factorías de Palencia de Valladolid Cataluña término aunque

Voz 1817 17:48 toca durado muchos años la Generalitat acata la sentencia del Tribunal Supremo y anuncia que anula la privatización de Aigües Ter Llobregat le ha comunicado a la empresa concesionaria Acciona que deja sin efecto el contrato que la gestión de este servicio volverá a manos públicas feudo

Voz 0887 18:03 la Policía Local contará desde hoy con un radar para atajar el incivismo de los conductores el superintendente del Cuerpo ha dicho en la SER no buscar el afán recaudatorio última hora en la Comunitat Valenciana detenida

Voz 0011 18:13 Valencia Un joven de veintiséis años como presunto autor de un delito de abuso sexual a ocho menores de entre trece y quince años en los que ofrecía mantener relaciones sexuales a través en aplicación de mensajería instantánea Euskadi el Aita Mari un viejo pesquero de Getaria va a ser el nuevo buque con el que Salvamento Marítimo humanitario emprenda una nueva operación este verano en el Mediterráneo el barcos está preparando ahora en Pasaia y si todo va según lo previsto zarpará rumbo a Libia el próximo agosto

Voz 0887 18:37 contamos en Extremadura que las tormentas del paso

Voz 16 18:40 la mesa en la región han causado daños en los cultivos valorados en más de treinta y dos millones de euros y la pérdida de casi seiscientas setenta y seis mil peonadas la Junta va a solicitar al Gobierno central la declaración de Zona de Urgente actuación en todo el terrible

Voz 1817 18:52 por ahora en Galicia Feijóo pide sosiego para pensar reflexionar y acertar sobre su futuro político si finalmente opta a la presidencia del Partido Popular opta a suceder a Rajoy se comprometa a hacer pública su decisión aquí en Galicia entre los suyos

Voz 17 19:05 la Rioja el presidente del Gobierno de La Rioja el popular José Ignacio Ceniceros dice que ya ha solicitado una reunión con Pedro Sánchez se trata dice ceniceros de repasar los compromisos pendientes del Estado en la ría

Voz 0887 19:15 a última hora Madrid Naciones Unidas premia al Ayuntamiento de Carmena por su plataforma de participación ciudadana la uno o elogia decide en Madrid por establecer modelos de gobernanza más abiertos transparentes y participativo

Voz 18 19:27 los Melilla siete familias denuncian ante la Fiscalía que sus hijos fueron derivados al centro

Voz 0011 19:33 Ariel de Morales aún por construir ical

Voz 18 19:35 de sus quejas tres colegios de Melilla alegaron haber recibido órdenes de la Dirección Provincial del MEC para no mostrar las listas de admitidos

Voz 0011 19:43 la última hora en Murcia la mitad de las más de ocho millones de toneladas de CO2 que la región emite cada año la atmósfera proceden del tráfico por carretera según el Observatorio Regional del cambio climático

Voz 0887 19:54 cerramos en Navarra donde la Policía Municipal investiga

Voz 19 19:56 el sabotaje que esta pasada madrugada destruido una máquina destinada al vallado de los encierros de San Fermín ataque reivindicado por el autodenominado Frente de Liberación Animal

Voz 8 20:05 la Ventana última hora

Voz 1 20:12 red aquí en la Comunidad de Madrid le ofrece la información del tráfico

Voz 0542 20:17 en estos momentos un accidente en la A5 en Campamento causó tres kilómetros de retenciones sentido Badajoz en cuanto a las entradas tenemos tráfico denso en la A uno en el nudo Manoteras en la dos desde Canillejas y en la A6 en Majadahonda Plantío en la salida se registran complicaciones en La dos en Alcalá de Henares en las seis en Aravaca y en la M seiscientos siete en Tres Cantos hay tráfico poco fluido en ambos sentidos en la A tres en Rivas en la A4 en Pinto en la M40 dificultad en la circulación en los tramos habituales

Voz 20 20:43 entre los que destacan Hortaleza Vicálvaro sentido A3 desde Mercamadrid a Villaverde dirección cuarenta y dos en los túneles de El Pardo hasta hasta Pozuelo en dirección a cinco

Voz 21 20:51 si creías que lo habías visto todo espera descubrir el cinco puertas totalmente equipado con llantas de aleación y sensores de parking trasero por doce mil novecientos euros ven a conocerlo a la red guías de la Comunidad de Madrid financiado con Banco Cetelem SAU hasta el treinta de junio consulta condiciones en que apuntara Paul

Voz 0867 21:08 la CIA calidad con siete años de garantía buenas tardes a todos Rafel van que ni es ya el tercer consejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid reprobado por la oposición

Voz 22 21:19 presionaron ustedes al rector no tenemos ningún

Voz 23 21:22 alguna

Voz 22 21:24 necesidad de presionar

Voz 10 21:27 al rector porque el rector entre otras cosas es absolutamente autor

Voz 0867 21:31 la oposición cree que van griten no puede seguir en su cargo por su gestión de la educación en Madrid por el papel que el consejero ex rector recordemos de la Rey Juan Carlos jugó en el caso Máster

Voz 24 21:42 en La Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0867 21:46 Asamblea de Madrid Javier Bañuelos consejero reprobado pero que como en los casos anteriores ya conocidos Banic en principio va a mantenerse en su puesto no buenas

Voz 0861 21:54 pues sí que deja ver buenas tardes seguirá en el cargo asilo garantizado de hecho el presidente Ángel Garrido que sigue confiando en él y en su gestión es más el propio resuelvan griega hace unos minutos nos ha aclarado que no no va a dimitir como le han pedido hoy desde la oposición Joseba porque no ha hecho nada mal

Voz 25 22:09 es decir es que yo en absoluto he presionado para absolutamente nada a la Universidad Rey Juan Carlos y yo tengo la conciencia absolutamente tranquila con respecto a mi comportamiento y en en todo en todo este caso

Voz 0861 22:23 bueno sigue creyendo que la especie no Cifuentes hizo el máster y aclara que dio la cara por ella porque asumió una defensa institucional precisamente esa defensa Javier Vela que llevado hoy a Podemos a reprocharle con el apoyo de PSOE de Ciudadanos la intervención del diputado Eduardo Robinho ha sido muy dura acusado de amparar la actitud mafiosa Mato Nil de eso asesora Maite Feito que ha sido imputada como sabéis presuntamente por haber presionado supuestamente al rector de la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 26 22:49 los usted continúa al frente es un insulto para todos los estudiantes para nuestras universidades para los madrileños en general si el señor Garrido desoye a esta Cámara no cesa al señor Manrique demostrará que su Gobierno está decidido a dar continuidad a la vergüenza la humillación al comportamiento caciquil corrupto y mafioso y que por tanto la única opción es desalojarlos del Gobierno como afortunadamente ya ha sucedido en España como esperamos que también ocurre con el voto de los madrileños en dos mil diecinueve o es Isabel

Voz 0861 23:16 Jon ha indignado y mucho a aportó popular Gádor Ongil que ha pasado de la defensa al ataque

Voz 1 23:21 estaré

Voz 27 23:22 nueva acción no puede ser más justa más falsa más de Liga ni más grosera especialmente con la intervención del señor Ferran de Robinho decirnos que usa métodos Button es usted si cree que hay derecho es una vergüenza eso es lo que a usted le tenía que dar una vergüenza intervenir a serán Pepe

Voz 0861 23:41 ha culminado con una guerra de aplausos entre la bancada del PP en pie por completo ira de Podemos saludando a los estudiantes de la Rey Juan Carlos que estaban hoy en la tribuna de invitar

Voz 28 23:51 gracias Javier la asamblea que también ha dado luz verde

Voz 0867 23:53 desde a la modificación de la Ley contra la violencia machista para que las víctimas puedan acceder a los recursos públicos por ejemplo las viviendas sin necesidad de presentar una denuncia sólo con un informe de los servicios sociales un proyecto presentado por el Partido Popular y modificado por Podemos Clara Serra

Voz 29 24:09 vamos habilitar a muchos de nuestros profesionales públicos a emitir informes técnicos y a partir de ahora no va los es sólo los jueces los policías van a ser también los profesionales de las casas de acogida de los centros de emergencia de los centros de día las trabajadoras de los Puntos Municipales de violencia los servicios sociales también la inspección de Trabajo van a servir para acreditar una mujer sufre violencia machista

Voz 0867 24:33 la reforma sale adelante con el consenso de todos los grupos políticos

Voz 24 24:38 la Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0887 24:42 a las veinticuatro minutos Rafael Gary ser rector

Voz 0867 24:44 Universidad Autónoma de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenidos

Voz 23 24:47 hola muy buenas tardes encantada de estar aquí en árabe

Voz 0867 24:49 a una doble eh porque el autónoma sopla cincuenta velas medio siglo ya la contemplan porque según el informe de universidades escuece que hemos conocido en las últimas horas la Autónoma esto es así no es la mejor universidad de España

Voz 23 25:04 bueno eso es lo que dice el el ranking la verdad que es una noticia que no ha alegrado muchísimo y como bien dice coincide con nuestro cincuenta aniversario como lo cual lo recibimos casi como un regalo de aniversario que era no no no estimule Ainhoa ayudó muchísimo decir que somos la mejor universidad de España porque aparcamos en el en primer lugar arranque cohesión no lo diría yo diría que somos una universidad que trabaja todos los días por ser mejor que tengamos indicadores que nos sitúa en primera posición pues nos alegra muchísimo

Voz 0867 25:34 Thor en el ranking mundial a pesar de todo tenemos la sensación de que no estamos muy arriba y ahí hablo de un mal que afecta a toda la universidad española la mejor universidad española es la de ustedes pero están en el puesto ciento cincuenta y nueve del mundo y no tenemos en España una universidad suficientemente competitivo

Voz 23 25:55 yo creo que España hay un buen sistema universitario Iker a universidades en términos generales son competitivas para estar entre las cien mejores afín mejores no de la de de Franken se requiere además una un soporte financiero que la español no tienen si pusiéramos al lado de la tabla de esta cien mejores universidades cuáles son sus presupuestos nos quedaremos bastante sorprendido porque son muy superior en términos generales de las universidades española yo estoy absolutamente convencido de que si tuviéramos un apoyo al fin prefiero adecuado las universidades españolas con una digamos la posibilidad de de de actuación un poquito más flexibles

Voz 0867 26:36 lo que tenemos que tenemos en estos momento podría estar situado

Voz 23 26:40 claramente en estas posiciones no ha sido éste

Voz 0867 26:43 es un curso fácil o el despido el tornado del caso Cifuentes cuanto perjudicado o cuánto puede llegar a perjudicar a la universidad pública madrileña todo lo que ha pasado lo de la credibilidad de la universidad madrileña

Voz 23 26:55 yo yo realmente creo que nos ha afectado bastantes ciertamente ha sido un golpe para el sistema público de enseñanza madrileño yo diría que a nivel incluso nacional no porque se confunde muchas veces lo que es un caso aislado con lo que es el funcionamiento general de Universidades no hay particularmente de las universidades madrileñas pero sin duda no ha afectado claramente porque la reputación de la universidad pública pues se ha puesto en duda no entonces yo realmente desde esta debe ese de esta oportunidad que tengo quería reivindicar muy fuertemente lo que es el papel de la enseñanza pública en nuestra universidad particularmente en Madrid yo creo que es francamente bueno creo que este caso es un caso excepcional como puede ver en otras muchas actividades no y que no se de generalizar ni muchísimo menos algo que es una dedicación muy seria

Voz 0867 27:49 muy riguroso con lo haga pública rector al caso concreto de la Rey Juan Carlos claro que me pongo en la piel no de cualquier padre que hoy se plantea inscribir a su hijo en la universidad en el curso que viene y es lógico que se lo piense dos veces no deja de ser ustedes los señala también un tanto injusto que por culpa de una veintena de profesores administrativos bajo sospecha se esté ponía en juego el trabajo que hacen tantos y tantos departamentos absolutamente de acuerdo a comer

Voz 23 28:13 se absolutamente de acuerdo yo creo que el la la norma ya un porcentaje elevadísimo que sino es el cien por Ciencias acerca al cien por cien trabaja con una rigurosidad enorme la enseñanza que se da a la formación de estudiante una una formación sólida una formación que está al nivel de cualquier país europeo en estos momento bajo mi punto de vista no entonces es es es muy injusto que esta situación poner en duda el sistema universitario en su conjunto yo lo que tranquiliza haría sería a los padres se ha estudiado entre el estudiante dado que están en su momento tomando la decisión no de donde matricularse diría apuesten sin ninguna duda por la universidad pública porque en ella van a recibir una formación de primer nivel

Voz 0867 29:00 ahí coincidirá conmigo en que los políticos tampoco lo han puesto fácil no escuchar un día sí y otro también la a Cifuentes pero pero lo han hecho también otros compañeros de partido de otros políticos que que en principio deberían velar no por por el mantenimiento por el sostenimiento de esa universidad pública que estaban diciendo un día sí y otro también que la culpa de todo lo ocurrido era de la universidad bueno ayudar aparentemente mucho no ayuda

Voz 23 29:23 no no no no han ayudado no han ayudado a un momento en el cual yo creo que todos lo que cree los que creemos firmemente en el sistema público de educación superior en este caso tenemos que estar muy unidos y tenemos que enviar un mensaje muy claro y contundente a lo que la sociedad no reivindicando la enseñanza publica de su calidad y ciertamente Se han producido mucha manifestaciones en mi opinión desafortunada test es un comportamiento

Voz 0867 29:48 Leal el de Cifuentes un comportamiento desleal con la universidad pública madrileña

Voz 23 29:53 hombre yo no quiero entrar a valorar directamente lo que es el caso en sí pero acertadamente yo creo que tendría que haber dado el el el paso claro de demostrar lo que había sucedido en esta en este máster en particular lo formación en el mismo en el a nivel individual no no dar evasiva no yo creo que siempre cuando se produce una circunstancia de este tipo yo creo que los actores que han afectado a las personas que se vean afectado tienen que dar un paso adelante si realmente están comprometidas con lo que la sociedad es decepcionante

Voz 0867 30:29 ha habido un poco de autocrítica ustedes los rectores han ido en este asunto con tanta cautela con tanta prudencia que que han podido ser hasta cierto punto y cómplices de una práctica a la espera de lo que decía la justicia evidentemente que parece muy impropia de la universidad es decir con el silencio en algún momento de la UMA templó no se ha contribuido a alentar una práctica que evidentemente no es para nada la propia universidad

Voz 23 30:54 hombre no no lo creo yo creo que cuando se tiene el cargo de rector la prudencia tiene que dominar también en nuestras actividades ciertamente se podría interpretar de esa manera pero también se puede interpretar bajo el punto de vista de que no tiene que estar demostrando continuamente algo que es absolutamente obvio por otro dado también ha habido universidad madrileña que sí ha manifestado contrariedad concretamente de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid inmediatamente emitimos un un un comunicado que difunde la página web demostrando nuestra postura hay particular el de nuestra postura ir particularmente en el caso de la Universidad Autónoma de Madrid incluso todos los centros los ocho centros tenemos la facultad de gira cuela superior se pronunciaron con contundencia y claridad se llevó a Consejo de Gobierno aprobó en Consejo de Gobierno se difundió una postura muy clara de nuestra universidad

Voz 0867 31:49 esto es triste escucha usted con atención la información que contábamos sobre la reprobación del consejero Manrique en la Asamblea de Madrid a su juicio todas las dudas sobre la gestión de banderita en el trabajo que ha hecho en el caso master

Voz 23 32:01 usted que

Voz 0867 32:01 lo que debería forzar su dimisión el sinceramente

Voz 23 32:05 yo creo que aquí no debo opinar acerca yo creo que en el caso de viajeros nosotros lo que tenemos que intentar es establecer una relación con la Consejería de Educación que sea lo mejor posible para beneficio de la universidad pública madrileña y eso es lo que intentamos hacer desde la suma de los rectores de la pluma lo que intentamos es contribuir y de un modo absolutamente positivo si es Rafael queremos hijo otro consejero o consejera nosotros estaremos siempre dispuesto a colaborar al máximo por por la mejora de nuestra universidad que la mejora del sistema público de enseñanza

Voz 0867 32:38 el caso Máster dos minutos y le pregunto por otras cuestiones

Voz 1 34:25 que vistes de la Cadena SER tres mil noticias comprobadas

Voz 28 34:29 en antena Libro de estilos de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 1 34:36 sigue la cadena giros sociales en Twitter arroba guion bajo

Voz 0867 34:53 el rector usted antes de dinero de la importancia de la financiación para salir bien en esos rankings internacionales debate abierto que sin duda el de la financiación de las universidades madrileñas en el caso de de la Autónoma ustedes creen que es bueno que una parte de esos ingresos públicos que que se reciben estén condicionados a los resultados que obtenga esa Universidad de San esa competencia o el sistema terminará haciendo siguiendo ese modelo mejora al bueno peor Almagro

Voz 23 35:19 a ver yo yo creo que tiene que haber una financiación basal suficiente para todas las universidades públicas y eso es es una condición irrenunciable esencial claramente ahora mismo estamos deficitarios sean tenemos que tener una mejor financiación porque hemos hecho un esfuerzo muy grande en Madrid y en otra en otras regiones de España para adaptar no por ejemplo el Espacio Europeo de Educación Superior eso se ha realizado los últimos años a coste prácticamente cero Eso supone un cambio en lo que él la formación de nuestros estudiantes del estudiante dado que viene a la Universidad de enorme que requiere no solamente una transformación de un método en enseñanza transformación también de los espacios incluso docente de la manera de transmitir hoy conocimiento etc además es mucho más tutorizado más individualizado se necesitan sin duda mucho más recursos para poder Taher esa transformación de modo adecuado dicho esto ir reivindicado que se necesita más financiación para cumplir los objetivos de las universidades es cierto que la diferentes universidades son singulares con lo cual cada una puede tener unos objetivos específicos que no tienen por qué coincidir cien por cien con las otras entonces en este sentido en esta parcela sí que se pueden establecer objetivos concretos en los cual la financiación venga condicionada para la obtención de los mismos

Voz 0867 36:34 de cuánto de graves no que la famosa la ley de Universidades madrileña haya atragantado en su trámite parlamentario en la Asamblea de Madrid porque es necesaria esta ley porque es grave que no salga adelante

Voz 23 36:47 yo creo que lo de la la leves y ha sido o es una oportunidad John no no creo que que era Lemmens tal como está formulada ahora mismo sea ideal muchísimo menos pero sin embargo sí creo que es un punto para el cual se puede con lo cual se puede empezar a debatir para hacer una regulación del Espacio de Educación Superior madrileño que nos ayude a todas la Universidad de Harvard Un paso adelante entonces sinceramente sí creo que en este sentido universo una una ocasión que quizás debería haber aprovechado como Ma más inteligente digamos

Voz 0867 37:23 el resolvería los problemas uno de financiación dos de organización porque en el caso de Madrid de de una comunidad autónoma tenemos la sensación con ustedes ya tienen cincuenta años la universidad muchos de Complutense muchos más pero que ha habido muchas universidades nuevas que se han sucedido las titulaciones que se ha hecho todo de manera un poquito desorganizada no que que hay que poner un poquito de orden en esta estructura universitaria que no sé si se ajuste realmente las necesidades que tiene esta región

Voz 23 37:46 sí yo yo creo que se puede mejorar mucho a nivel organizativo se puede mejorar sin ningún tipo de duda también ha a a otros niveles yo sin embargo no estoy de acuerdo en que existan muchas universidades yo creo que el que haya un sistema universitario que permita la incorporación de un alto número de estudiantes es una gran noticia en el sentido de que la educación tiene que ser una educación para todos tiene que ser una educación que además mantenga una equidad la absoluta en el cual todos los jóvenes que estén en en condición y quieran acceder a la universidad puedan hacerlo sin ninguna restricción de tipo económico y eso es una obligación yo creo que el sistema universitario público y por tanto el tener una financiación adecuada y un número de universidades

Voz 1626 38:32 adecuado para ha incorporado

Voz 23 38:35 este a estos estudiantes es una buena noticia

Voz 0867 38:37 el rector una más conoce usted a Isabel Celaá la nueva responsable de del Ministerio de Educación

Voz 1 38:45 no no no

Voz 0867 38:47 Leo preguntar qué le parece no no

Voz 23 38:50 cargo al hilo de los Nuevos Ministerios y que les puedo decir que para mí es una gran alegría que sea ya ha creado el Ministerio de Ciencia e Innovación Universidades la verdad que venía reivindicando desde hace mucho tiempo tanto en Madrid en la UMA en las reuniones que hemos tenido como en la CRUE como en la que tenía el Ministerio porque creo que las universal a sitios natural para estar en un ministerio que esté con la investigación que es la generación de conocimiento que se realiza en una parte muy importante

Voz 0867 39:20 ante en la universidad en el sistema universitario

Voz 36 39:23 por eso la verdad que está noticia producirle una gran galería en Trafalgar es el rector de la Universidad Autónoma felicidades insisto felicidad desdobles y hasta la próxima muchísimas gracias placer

Voz 37 39:36 marchamos mañana estamos de vuelta mañana viernes como siempre desde

Voz 0867 39:39 Sitti veinte las siete emisoras de la SER en la comunidad

Voz 37 39:42 Madrid disfruten el día hasta mañana adiós

Voz 38 40:03 el mente todos hemos estado adiós al menos una o dos veces al día algunos casi permanentemente pero físicamente es otra cosa estar el mensaje corpore es todo un lujo para elegidos como Isaías Lafuente Carlos de Ita Nieves Concostrina Benjamín Prado o Nacho Vegas todos estarán este viernes en Babia

Voz 0887 40:26 ya con Carles Francino

Voz 38 40:28 se sumarán a La Ventana desconecta Arango sólo podrán escucharlos a través de la Cadena SER

Voz 39 40:38 Colita en qué puedo ayudarle buenas llamado porque quieren instalar una alarma ha sufrido algún robo no es por prevención el que me casi casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entreno rogar a mí

Voz 37 40:49 lo que tuvo Gert Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 10 41:01 salud doctor bonito que le pasa a este Real Madrid

Voz 23 41:05 se han ido viendo los síntomas no hemos ido al médico a ver qué nos pasaba política

Voz 28 41:09 pues mira con Rajoy habló alguna vez de fútbol te sorprendería lo lo mucho que sabe de economía

Voz 0887 41:15 ya te puede costar un jugador de las características

Voz 28 41:18 la feria que quería música

Voz 0887 41:20 te agradezco mucho este saquen el la ves un placeres yo le quiero preguntar si Joaquín Sabina ha enfadado por lo de Griezmann y el Barça se sabe quiénes gris

Voz 40 41:28 estamos cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias pues vamos a hablar de todo Leire todo un poco pero en El Larguero con

Voz 1 43:56 la FOM Vodafone tu Partner en la era digital lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0887 44:10 el Gobierno nuevo capítulo

Voz 10 44:13 el quinto que cuenta ya están en sus despachos se los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez han prometido esta mañana sus cargos un relevo de carteras con algunas novedades llamativas por sí solo han perdido ahí van resumidas en un minuto

Voz 9 44:26 en Hora catorce hemos sabido hoy el montaje de la promesa de los miembros del Gobierno diciendo ministras y ministros que hoy es el símbolo del cambio político

Voz 44 44:34 este tipo de el y Miniestadi de este joven ministro del Consejo de ministras y ministros del Consejo de Ministros y el Consejo de ministras y ministros

Voz 9 44:43 te vamos a muy destacadas la manera de gritar Viva España en la parada de honores en el Ministerio de Defensa ha sido un viva España creativo atentos

Voz 6 44:54 no

Voz 28 44:56 oye tiene mucho arte no porque hay va

Voz 45 45:00 España no dan ganas de sufrir un caballo

Voz 28 45:03 en ocho o más novedades gobiernos fijos

Voz 9 45:13 el Gobierno tomado posesión sin crucifijos ya la Conferencia Episcopal de parece bien Braulio Rodríguez que es arzobispo de Toledo dice que la Iglesia española le parece fenomenal lo que nos faltaba pero la Conferencia Episcopal también es Sanchis hasta luego tenemos al ministro que ha tomado también posesión de una cartera importantísima ministro de que se metan con él Maxi muerta

Voz 10 45:34 pero fue una cartera muy importante porque si te metes con un ministro no te metes con el presidente el ministro Huerta está acostumbrado a pasear por estos jardines

Voz 46 45:44 humedad acostumbra

Voz 30 45:47 digamos que hoy ahí

Voz 10 45:49 opiniones divididas José María Izquierdo no parecía esta mañana muy partidario

Voz 47 45:52 puede alguien informar a este Ojo de que méritos ha contraído con la cultura con mayúsculas más Huerta titular de la cosa Marta Fernández

Voz 10 46:04 el periodista y escritora como él amiga también discrepaba siempre muchos prejuicios con las personas que trabajan en televisión cuando apareces delante de la pantalla las cámaras no comen las neuronas nadie se vuelve estúpido de todos tenemos un pasado Maxine Huerta empezó haciendo radio sigue habiendo periodismo pues jefe de política de uno de los primeros periódicos en los que nos ha contado la muerte de un Papa nos ha contado el 11M nos ha contado el el cambio la monarquía la boda de un príncipe lo ha contado todo esto en directo pero es que además conoce el mundo editorial conoce el mundo del cine conoce el mundo del teatro conoce el mundo del arte lo conoce yo creo que le va a ir bien bueno Pedro Sánchez ha tenido que improvisar en poco más de tres días un Gobierno que ha sido un gobierno bien recibido quizás tenga que improvisar también en un futuro así que tomen nota de la lección que hoy le ha dado aquí en La Ventana arcano

Voz 14 46:55 como abuso adelante yo quiero improvisar con palabras que me ido iban palabras y yo voy a improvisar y con esto cerramos si cabe fruta extraña hay un poco de fruta extraña eso será el panorama político en España no lo sabes que yo soy el futuro me llaman el fruta porque cuando crezco estoy más maduro aquí aquí yo soy el primero esto gratis Iñaki como te quiero fruto sabes que soy sincero para que luego explican que no podemos repartir amor los raperos minutos Aaiún minuto ver Fano pero yo miro el Parlamento hicieron Minuto y resultado por eso cuando vienen mis amigos Mariano se mete en un bar incluso

Voz 10 47:31 el quedado y aplaudidas también las otras noticias sobre este relevo político en España con la advertencia de que son las noticias del Mundo Today usted

Voz 1981 47:38 verán Rajoy acude al domicilio particular de Zapatero asumiendo que ahora le toca vivir ahí el popular cree que desde la residencia oficial de los ex presidentes del Gobierno tras la Moncloa el PP aplaude el nombramiento de Pedro Duque como ministro de Ciencia y espera que Pedro Sánchez viaje pronto al espacio Pedro Sánchez recorre España en coche para anunciar que ya expresidente

Voz 28 48:04 Albert Rivera recorrerá la ruta del bacalao con su coche

Voz 9 48:07 Se para escuchar a la militancia

Voz 1981 48:10 vamos ahora con algunos titulares breves Pedro Sánchez ya ha llenado de sonrisas las

Voz 0887 48:15 muchas de las pensiones

Voz 1462 48:16 los estudiantes que no superen la selectividad se tendrán que conformar con un título de la Rey Juan Carlos

Voz 10 48:22 bueno lo de Rajoy yendo al chalet de Zapatero es para enmarcar desde luego Rajoy comienza una nueva andadura e Iván Lagarto ha querido despedirlo como sólo él sabe

Voz 12 48:30 durante casi cuarenta años Melicia no me limitaba me limito no me limité a la ciberguerra

Voz 10 48:44 en los tiempos de exámenes el Gobierno socialista comienza a ser examinado también el Partido Popular en la oposición los exámenes pues ya se sabe

Voz 28 48:54 amigos estamos en plena época vamos ahora con un tuit de exámenes a cargo de Ezequiel alguna duda del examen en la pregunta cinco eh como puede ser tan cabrón decenas de mil

Voz 10 49:06 desde jóvenes examinan estos días de la selectividad ya sabemos que es muy difícil animar pero llevamos a intentarlo mirando a China que es mucho peor allí se lo juegan todo a estos exámenes los estudios y notas del Bachillerato no cuentan es el GAO Cabo que tiene nombre de chocolate soluble pero que es tremendo aprobar es difícil pero Lacy copias sí que te la juegas en China