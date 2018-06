La Ventana (08/06/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1050 00:00 son las cuatro las tres en Canarias La Moncloa culminado el levantamiento del ciento cincuenta y cinco en Cataluña así lo ha anunciado el Gobierno a la rueda de prensa después del primer Consejo de ministras y ministros Isabel Celaá es la portavoz del Ejecutivo

Voz 1 00:22 Nos ha parecido que ésta era una medida de normalización lo que no significa en absoluto que el Gobierno de España no vaya a estar informado en relación a las eventuales e partidas que pudieran eh dirigirse a sentarse a cuestiones catalanas con la confianza en la confianza de que funcionara bien

Voz 1963 00:47 ya hay una primera reacción la de ciudadanos que caló

Voz 1050 00:49 o de grave error la decisión que ha tomado Sánchez y su equipo Óscar García buenas tardes hola buenas tardes el partido de Rivera ya habla de que esta es una de las hipotecas que Sánchez ha pagado a los separatistas por haberle apoyado en la moción de censura de la semana pasada fuentes de la dirección de ciudadanos responsabilizan al presidente del Gobierno del destino final al que vaya dirigir quinto ahorra el dinero público que ahora no supervisará Madrid en la formación de Rivera creen que será para reactivar el proceso independentista

Voz 0313 01:17 nada nos recuerdan que es absolutamente necesario

Voz 1050 01:19 que Sánchez vuelva a aplicar el ciento cincuenta y cinco en Cataluña porque auguran es literal se producirá un nuevo golpe de Estado aún así las cuentas de la Generalitat siguen controladas por el Gobierno central al haberse acogido a Catalunya al FLA en dos mil quince Además el Ejecutivo mantiene una vigilancia especial para el cumplimiento lo del déficit de esa comunidad en Oriente Próximo nueva jornada de protestas en la frontera entre Gaza e Israel recuerdan el inicio de la Guerra de los Seis Días donde comenzó la ocupación de los territorios palestinos corresponsal Beatriz con Berry

Voz 0564 01:51 la oración de mediodía de este último viernes de Ramadán acaba de terminar en Gaza varios centenares de palestinos comienzan a congregarse a lo largo de la barrera de separación con Israel y el movimiento islamista Hamás ha pedido a los Gaza tías que acudan masivamente a la frontera al otro lado un fuerte dispositivo militar israelí está en estado de alerta la órdenes evitar cualquier intento de romper o traspasar la verja de separación hoy se recuerdan dos fechas especialmente simbólicas para los palestinos la NASA cuando Israel ocupó Gaza Cisjordania Jerusalén Este tras la guerra de mil novecientos sesenta y siete y el Día de Jerusalén cuando Israel se anexionó el este de la ciudad santa en mil novecientos ochenta por ello se teme que el número de manifestantes sea elevado y que la situación en la frontera pueda terminar como el pasado catorce de mayo cuando más de sesenta palestinos murieron tiroteados por el Ejército israelí Israel ha lanzado esta mañana a miles de octavillas sobre Gaza pidiendo a los palestinos que no se jueguen la vida en estas protestas

Voz 1050 02:51 y así llegamos a las cuatro y tres tres tres en Canarias

Voz 1963 02:57 Caja Madrid

Voz 1915 02:59 en libertad con cargos para el director y un trabajador de un niño

Voz 1963 03:01 el auto de Soto del Real detenidos tras declarar

Voz 1915 03:04 tras detectar la colocación de unas cámaras camufladas en el baño de los chicos del centro al director le imputan un delito contra la intimidad tras declarar ante la Guardia Civil el admite que puso una cámara pero que el objetivo era vigilar a los chavales que estaban haciendo pintadas y fumando en los baños lo explicaba Juan Lobato alcalde de la local

Voz 1916 03:19 en concreto se instaló una cámara

Voz 2 03:22 enfocando a la puerta del baño de chicos para tratar de detectar algunos actos vandálicos que se habían producido en el baño bueno identificará a los chicos y ese fue el fin el objeto con el que que sí

Voz 1915 03:36 a la policía ha detenido al cuidador de un geriátrico acusado de vaciar noventa mil euros de la cuenta corriente de un anciano al que atendía las investigaciones empezaron hace un año cuando la familia de la víctima detectó operaciones fraudulentas con su tarjeta bancaria

Voz 0089 03:50 con su gira doce meses de extracciones continuadas en numerosos cajeros de la capital hasta que le han detenido ha logrado obtener noventa mil euros vaciando completamente la cuenta corriente de su víctima el anciano al que debía cuidar la policía calcula que realizó unas doscientas cincuenta operaciones en los cajeros cada una de ellas de una media de cuatrocientos euros con el dinero sus traído el detenido abierto un negocio de hostelería muy cerca por cierto de la residencia de ancianos en la que trabajaba situada en pleno distrito de Chamartín los agentes han confirmado que en poco tiempo que el estafador realizaba esas extracciones de dinero siempre en horas en las que su víctima estaba durmiendo pero además era imposible que el anciano hubiera podido realizar esas cuatrocientas operaciones en un año se desplaza siempre en una silla de ruedas hilos maquinilla

Voz 1915 04:37 las de metro secundan hasta las nueve y media de esta noche el segundo de los paros de este viernes para denunciar los problemas de salud que sufren algunos trabajadores por estar en contacto con el amianto para esta tarde los servicios mínimos son de un cincuenta y cinco por ciento la plantilla exige que los real

Voz 3 04:50 cimientos no sólo se hagan a los trabajadores que han podido estar expuestos a este material sino a todos los que quieran de forma voluntaria tenemos diecisiete grados en el centro de Madrid

Voz 4 05:00 el televisor LG oler el primero con inteligencia artificial puede pedirle que te enseñe los mejores goles de la selección española que dedica a los próximos partidos o que active el modo fútbol para dar lo compone campo además si compras un televisor eligió Led sesenta y cinco de ocho antes del trece de julio España gana la final te llevas otro el eje oler gratis elegible la tecnología de las elegir

Voz 1050 05:20 con es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com se queda en La Ventana nosotros volvemos a las cinco o las cuatro en Canarias

Voz 6 05:30 servicios informativos

Voz 7 05:37 Ana con Carles Francino hola buenas tardes ya sé que no son buenos tiempos para estar en Babia ya lo sé porque estos días están ocurriendo Montón

Voz 0313 05:47 de cosas demasiadas cosas en el país como

Voz 8 05:49 para perderse las tranquilos eh yo les aseguro que seguimos atentos muy atentos a todo pero también les digo a estas alturas no les voy a mentir también les digo que hoy hoy estamos en Babia

Voz 0313 06:12 es literal lo que acabo de decirles porque hoy les hablamos desde Río Lago de Babia en el corazón de esta comarca leonesa de esta reserva de las lo esfera donde muy cerquita por cierto tenemos un puerto de montaña que comunica con Asturias y que se llama caso aumente Puerto Ventana desde aquí en el antiguo Palacio de de Quiñones con mucha lluvia y con un paisaje realmente espectacular vamos a seguir pendientes entre otras cosas de los primeros pasos del nuevo Gobierno que han enviado de momento al menos dos mensajes bastante claros uno el intento de recuperación del diálogo con el Gobierno catalán el levantamiento del control financiero de las cuentas de la Generalitat creo sinceramente que es una buena noticia que va en la buena dirección y la recuperación de Soledad Murillo como secretaria de Estado de Igualdad que ya lo fue con zapato pero también también porque refuerza el compromiso del nuevo Ejecutivo con este asunto tan delicado y tan importante Murillo recordemos fue una de las principales inspiradoras de la Ley Integral contra la Violencia de Género así que esto no son gestos como se dice son brindis al sol son acciones muy concretas vamos a ver qué ocurre en el futuro vamos a seguir pendientes de que nadie se quede en Babia para eso hoy ya estamos nosotros y cuando digo nosotros incluyo a un buen puñado de amigos de oyentes que han venido a compartir una hasta

Voz 10 07:27 pero es verdad que sí

Voz 12 08:00 el sí eh yo ah eh va sí muy

Voz 13 10:24 eh me voy

Voz 0313 10:27 son las cuatro y diez minutos de la tarde las tres series en Canarias aquí estamos un día más en la Cadena Ser con la ventana abierta hoy estando en Badia Isaías Lafuente buenas tardes hola buenas tardes Isaiah

Voz 0827 10:39 a lanzar una propuesta a la Real Academia Española haber estar en Babia según el diccionario es estar sin enterarse de nada es verdad que estando aquí para qué te vas a enterar

Voz 0313 10:46 el festival a decírtelo con lo cual no lo cual no es malo pero yo creo que acepción exoneró que es estar en la Glorieta por no decir palabras más fuerte yo creo que más tarde Nieves Concostrina que es nuestra de decir nuestra historiadora particular no nuestra particular Historiador lo mismo profundizará en las tres teorías existen sobre esto de la frase de de estar en Babia hombre yo creo que estar hoy aquí Hinault transmitir a los oyentes de toda España en la riqueza de estos parajes sería un pecado y luego hablaremos porque está también Carlos de Ita Carlos buenas tardes a día Emery la digo cómo estás eh es que aquí aquí hay un patrimonio natural tan imponente que entre otras cosas sirve para recordarnos la importancia de las políticas medioambientales esas que han situado por ejemplo que ha situado en un lugar preferente de tanto de tanta importancia el nuevo Gobierno de de Pedro Sánchez este Gobierno es el consejo de de ministros y ministras que ha celebrado ya hoy su primera reunión ha terminado hace muy poquito la la primera rueda de prensa y queremos que la jefa de política de la SER Sonia Sánchez pues nos apunten los dos desarrolle un poco los dos primeros titulares Sonia buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes atada Berio destacado hace un momentito lo abrir la ventana lo del levantamiento del control financiero de las cuentas de la Generalitat y el nombre Soledad Murillo que no es un nombre cualquiera pero hay más no por dónde por dónde apuntaría mostrase este de tras este primer consejo

Voz 1916 12:04 bueno tenemos que mirar después la referencia estoy aquí vigilando con con con un ojo la referencia al Consejo de Ministros que tiene que salir en breve porque ahí pueden aparecer más el ya sabéis que hay una que hay veinticinco Secretarías de Estado libres en este momento bueno alguna menos porque sea sea hecho público algún nombre hoy hay hay que

Voz 14 12:22 a ver primero quiénes son esas personas

Voz 1916 12:24 puramente haya igual que con el con Soledad Murillo algunas personas de gobiernos anteriores del Partido Socialista también vigilé haremos si esa paridad de género se mantiene en el resto de de escalones de de nombramientos según la portavoz del Gobierno Isabel Cela así va ser se va sin ha dicho sin agobiar nos pero vamos a intentar mantener ese equilibrio se que todavía hay hay muchas cosas

Voz 0313 12:46 por saber va a ver finalmente secretario Estado el deporte sí o no

Voz 1916 12:50 eh habrá un obra a que todavía no sabemos quiénes por eso digo que estoy pero sí

Voz 0313 12:55 habrán abra una persona encargada de él

Voz 1916 12:57 el Centro Superior de Deporte así

Voz 0313 12:59 lo digo porque en las primeras horas con toda la polvareda que ha levantado la designación de un nuevo ministro de Cultura y Deporte parece que las primeras horas decía bueno pues no habrá secreta el secretario de Estado

Voz 1916 13:08 sé exactamente no porque ella se había aplicado el decreto de de Cultura del Gobierno y ahí no figura una Secretaría de Estado como tal pero sí un responsable del Centro Superior de Deportes vamos a hablar ahora hay buen rollo muchos nombres pero todavía no hay ninguno concreto por eso vamos a ver si si dentro un ratito sabemos algo más

Voz 0827 13:26 bueno lo interesante una cosa eh hace quince días teníamos a Miguel Ángel Campos escudriñando la sentencia de Gurtel

Voz 0313 13:33 lo estamos haciendo lo que dijo el

Voz 0827 13:35 el foco de ministros y cómo será el futuro hay una diferenciando

Voz 0313 13:38 eventos distintos efectivamente los astros se alinean para que para que pasen cosas el nuevo Gobierno socialistas acaba de estrenar en en Madrid nosotros estamos en León estamos en Babia quién podría conectar los dos elementos que se les ocurre bueno pues el anterior presidente socialista que tuvo España estamos en su tierra no se interesa mucho sus opiniones José Luis Rodríguez Zapatero buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes un abrazo de sus conciudadanos desde aquí desde la labia

Voz 1069 14:10 lo más bonito el mundo cuando cuando

Voz 0313 14:13 es la última vez que estaba en Babia la real y la metafórica del cuadro lo bien

Voz 1069 14:18 hace pocos meses estuve precisamente en San Emiliano se que es capital y Ayuntamiento y la verdad es que voy con cierta frecuencia esa comarca porque insisto es un mundo tengo fantásticos recuerdos del río Luna tengo fantásticos recordó San Emiliano diseñó Viña y bueno lo lo lo lo habrán podido comprobar no son payés Sons una roca caliza ríos transparentes

Voz 0313 14:47 hay que hablas perdona a la Peña Oubiña hay que echarle para subir arriba eh

Voz 1069 14:52 sí yo subí una vez de de joven además sobre todo tengo el recuerdo si hace muchos años tengo recuerdos de de de unos perros mastines a mitad de la subida que cuidan el ganado que impresiona bastante que los pudimos sortear pero pero merece la pena yo extremismos que es uvas apoyo Villa

Voz 0313 15:12 presidente y me imagino que estos días han asaltado entre otras cosas muchos recuerdos con todo lo que ha sucedido de cuando usted accedió a la a la Moncloa Rajoy decía el otro día al despedirse que no hay un honor más alto que ser presidente del Gobierno de España vale pero empecemos acuerdo en esto qué es lo más duro de ser presidente del Gobierno

Voz 1069 15:32 bueno sin duda alguna cuando tienes alguna situación que comporta la pérdida de vidas humanas de la que inevitablemente desde una u otra manera te sientes más más próximo más responsable no estoy pensando sin duda alguna cuando cuando vives un atentado terrorista que ocasiona pérdida de vidas humanas au incluso también una una catástrofe en mi en mi memoria esas son las huellas indelebles no eh y eso es lo más duro con diferencia porque asumes un plus de responsabilidad cuando estás con las familias un sentimiento de desolación de bueno quizá porque porque sabes que tienes el máximo responsable y que no has podido interno no

Voz 0313 16:15 le ha dado algún igual la palabra consejos exagerada pero me da igual le da algún consejo desde la experiencia de haber pasado ya por este trago al al presidente Sánchez en los últimos días

Voz 1069 16:25 no no únicamente hable con el el día siguiente que anunció la presentación de la moción Isi Disi y además sí sí hizo un vaticinio yo pensaba que había muchas posibilidades de que la moción prosperará como así fue y a partir de ahí pues desearles lo mejor no lo mejor por supuesto porque es una gran responsabilidad lo mejor porque además es compañero del partido ir porque sé lo difícil que es esa carrera también lo mejor porque creo que es bueno para la propia secuencia de la democracia no mejor a quién sale de en la presidencia del Gobierno que también habrá tenido lo suyo y creemos que debemos de mantener ese respeto sin duda

Voz 0313 17:12 una

Voz 1069 17:14 no decía que ha sido un cambio en muy pocos días tan importante

Voz 0313 17:18 claro que sí ha generado una expectativa favorable

Voz 1069 17:21 el que lo que lo que nos corresponde a todos el sea ayudar es apoyar es comprender y que ésta sea una trampa pues pues que que lógicamente de buenos frutos para el país

Voz 0313 17:33 pero no han hablado desde que Pedro Sánchez expresidente presidente todavía

Voz 1069 17:36 hemos si no conocí nos hemos cambiaba mensaje por supuesto de felicitación de agradecimiento por su parte también me dijo que hablaríamos pronto que que que que necesitaba pues lógicamente que el Almería bien escucharme Si eso vamos más que suficiente porque yo sé lo que es la tarea de hacer un gobierno sé que todo el mundo desde fuera da la opinión dices que si éste no y eso es una tarea muy complicada en muy poco tiempo tienes que atender muchas requerimientos personales y creo que lo mejor en este caso pues es es es apoyar aunque sea desde la distancia inundable por este Gobierno pues yo les pongo un ocho el y la composición me ha parecido muy buena general sí destacaría bueno ya podía imaginar que lo que más me gusta del Gobierno es que hay una mayoría de mujeres

Voz 0313 18:37 a pensando que estaba pensando en su época de que el reportaje famoso de Vogue de las mujeres ministras con nuestra pitos y tal hoy tenían que hacer uno de hombres a lo mejor porque las tornas no

Voz 1069 18:48 sí sí seguramente pero bueno yo creo que que hay hay un afán en la sociedad española lo que indica que tenemos una sucia muy democrática muy muy muy de afán igualitario e ir a muy a favor de la igualdad de género y de que la rectificación de la historia que han pasado a apenas hace unas décadas sea definitiva y así como en dos mil cuatro abrimos una brecha haciendo un gobierno paritario ahora se ha ido más allá y creo que esto va a ser un un salto definitivo

Voz 0313 19:19 oiga usted se reuniría con el presidente de la Generalitat el actual con Joaquim Torra

Voz 1069 19:25 vale me parece que es fundamental dialogar Creo que en todo caso una reunión de esa naturaleza hay que preparar la bien eh lógicamente las condiciones influyen para cómo se pueda producir pero dentro de dentro de lo que ese es la exigencia de los desde un proceso político de gobernabilidad de España me parece que dialogar me han pedido los principios es fundamental

Voz 0313 19:51 se lo pregunto de otro Manero Se lo completo que margen de maniobra real que cree que va a tener el presidente Sánchez para intentar encauzar el lío de Catalunya

Voz 1069 20:00 mire mi impresión es que tienen un cierto margen hay un cierto margen que que dada la situación en la que venimos no es poco el que bueno yo apostaría por una primera etapa de de de gestos de de de de recuperar confianza esos son los discursos esos son las palabras son las iniciativas que se llevan a la práctica porque venimos de una situación de habido mucho conflicto y lo primero que hay que hacer medidas de confianza y a partir de ahí sí en efecto iniciar un diálogo que no puede estar condicionado por las propios avatares de los procesos judiciales sino un diálogo más de fondo no un diálogo que arranque de de él cuando empezó el desencuentro por qué empezó el desencuentro tan tan tan tan profundo que sirva una especie de de reproche mutuo es necesario en estos procesos iría a partir de ahí a ver si hay alguna vía de solución que siempre las debería haber cien pruebas debe de haber no

Voz 0313 21:11 entre esos gestos para recuperar confianza usted acercaría presos a cárceles catalanas

Voz 1069 21:17 mire esa es una decisión que sobre la que tengo mi mi pensamiento obviamente pero creo que no nada nadie debe de de de influir de condicionar a lo que vaya a hacer el Gobierno mucho más mucho menos cuando prácticamente acaba de tomar posesión no creo que cuando se en el Gobierno se sabe si se puede hacer una cosa así no se puede hacer en el momento en que de momento no como yo ya de esa experiencia pues voy a confiar en lo que haga el Gobierno

Voz 0313 21:50 hoy Luis Arroyo publica un artículo en Info Libre titulado Palacio de la Moncloa diecinueve de abril de dos mil cuatro donde recuerda la repercusión internacional que obtuvo la constitución de el primer gobierno abro con mira se dice del mundo entero admiraba los audaces inicios los inicios como la retirada de las tropas españolas de Irak la aprobación del matrimonio homosexual la presencia mayoritaria de de mujeres sigue diciendo pero las alegrías iniciales duran poco la oposición del PP aturdido por la pérdida de poder tras el atentado del 11M se atrinchera comienza a hacer una oposición de extrema dureza que seguro que usted recuerda que espera de este partido popular ha hablado con Rajoy por cierto desde que se marchó

Voz 1069 22:32 no no he hablado si cambiar algún mensaje ahora ya sabe que esa es la fórmula

Voz 0313 22:38 luego sí sí

Voz 1069 22:40 de Doha un mensaje por supuesto pues pues así para para para subrayar le pues que se que cómo son estos momentos para pronosticar le que que luego vienen momentos lo mejor es no que esa ese tópico de que hay vida pues es cierto y además una vida que podría ser es muy interesante en todos los terrenos

Voz 0313 23:02 ya sabes cómo

Voz 1069 23:04 a lo que tengo una buena relación con el presidente Rajoy me parece me parece que es importante es bueno claro pues Eto'o política hay momentos dulces es mucho más difícil

Voz 0313 23:15 otro nombre a mi me gustaría a mí me gustaría que el PP

Voz 1069 23:18 en la oposición que intenta sobretodo pienso en Cataluña no en la en la oposición quizá el Estatut de Cataluña que fue muy dura yo hechas y que ahora inexistentes el tengo el convencimiento de que de que el PP o muchas veces PP reflexionó sobre si bien no no en aquella oposición tan contundente al Estatuto de Cataluña que ahora al igual que el PSOE ha acompañado a Rajoy y al Gobierno del PP en el reto de lo que suponía todo el desafío del proceso le ha acompañado lealmente yo lo que pediría es que el PP acompañen ilegalmente a los intentos que el Gobierno de el presidente Sánchez pueda llevar adelante sobre Catalunya le parece que sí hacía lo justo simplemente de cosas reflexión

Voz 0313 24:12 ojalá la última la última el otro día no sé si aquí en La Ventana Juan Carlos Rodríguez Ibarra ya cuando sabía que Pedro Sánchez iba a ser presidente que él seguía preocupado preocupado como está usted señor Zapatero está ilusionado con lo que ha ocurrido está preocupado está expectante

Voz 1069 24:27 no estoy estoy la verdad es que estoy contento e hice estoy contento uno porque porque sobre todo porque he visto que la gente está contenta o sea no hay ninguna duda de que la moción de censura del Gobierno en una mayoría de la población ha tenido un hueco está contento sin duda el Partido Socialista aquí he eso es un factor muy bueno porque cuando el PSOE está bien a España le suele ir bien las cosas y por tanto vamos a dar confianza yo sé que no van a tener cien días pero por mi parte iban a tener mil días ir por parte de creo que todos los compañeros de apoyar y animar sobre una tarea de gobierno que sabemos lo difícil que es lo fácil que es desde fuera es decir esto hay que hacerlo de una u otra manera no por supuesto ilusionado en irresponsabilidad mucha responsabilidad es lo que en estos momentos corresponde a todos

Voz 0313 25:23 José Luis Rodríguez Zapatero muchísimas gracias por estar en Babia esta tarde a través de

Voz 1069 25:27 disfruta disfruta de León que hay cositas como León

Voz 0313 25:31 sin ninguna duda muchísimas gracias buenas tardes

Voz 10 25:34 ya

Voz 0313 25:38 y lo voy a preguntar a Sonia que estaría que estaría escuchando seguramente no que ha sacado en claro sobre de este último mensaje

Voz 1963 25:46 de de de de apoyo de de de unidad

Voz 0313 25:48 Erika en las filas socialistas Sonia aparece que el poder es la mejor argamasa para superar diferencias verdad

Voz 15 25:53 es sin duda el poder aglutina muchísimo porque tiene muchísimo de todas maneras es verdad lo que de lo que dice el ex presidente del Gobierno es lo que se nota en las filas socialistas que hay una que la gente está contenta como decía él no la

Voz 1916 26:07 las personas del partido con la que vuestro con las que hemos hablado personas algunas más afines y otras muy poco afines por decir poquísimo afines a Pedro Sánchez están contentas y ni siquiera los más recalcitrantes críticos han han hecho Moon han hecho sangre con el Gobierno está todo el mundo y que aúna en que ha sido un buen diseño de gobierno y que las personas elegidas son buenas graves ya ha salido la famosa referencia del Consejo de Ministros mientras estaba charlando con con el ex presidente Zapatero no hay ninguna ningún sobresalto a ese han publicado ya oficialmente los nombramientos que que se han anunciado en el Consejo de Ministros y algún algún nombre más directores de gabinete algún secretario de Estado subsecretarios pero ninguna novedad nada relativo a esa persona que se va a ocupar del deporte en Spa

Voz 0313 26:50 no

Voz 0827 26:51 ya lo dijo Arzallus de José María Aznar no cuando le pregunta a andar no tiene mucho carisma dice bueno uno cuando llega a la Presidencia de Gobierno se le pone una cara de caries pero sabe

Voz 0313 27:02 ya veremos qué ocurre para poder Sonia Sánchez un abrazo compañera Rosa traspasando bien muchísimas gracias hasta luego

Voz 17 27:11 te mereces unas vacaciones

Voz 16 27:13 treinta y tres mil un crucero por el Mediterráneo desde cuatrocientos noventa y nueve euros

Voz 17 27:18 prueba Un viaje combinado a Nueva York hiriera Mattia de Estevill tiene entre travel punto com y organiza tus vacaciones las vacaciones que te mereces estar en Gara

Voz 18 27:33 de millones oye alguien ha Anadón más que treinta y siete millones de euros exactamente treinta y siete millones ciento cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y nueve euros enhorabuena al ganador en Tarragona fue que dura millones no hay nada más grande

Voz 19 27:54 sólo mañana sábado ahorrarte el veintiuno por ciento de IVA en electrónica electrodomésticos de videojuegos con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte

Voz 20 28:00 les televisores móviles portátiles frigoríficos lavadoras con financiación fácil envío gratis seguros incluidos sólo mañana sábado ante el veintiuno por ciento de IVA con nuestros tecnoprecios sólo en Hipercor y El Corte Inglés y hoy a partir de las diez de la noche en nuestra web consulta condiciones

Voz 21 28:17 a esta Ventana vivir el DVD de la moción de censura tal como la vivió Rajoy como el más grande acontecimiento deportivo del Adecco

Voz 22 28:28 atención porque ya está Rajoy la tribuna la moción carece de justificación desee reconoce que el PP ha habido corruptos insiste en que sólo se ubica que todo el partido lo sea tal vez por eso los electores lo renueva la confianza apunta ahora Rajoy ha atendido recuerda que España es mejor el dobletes a la política de su partido llamar despectivamente al árbitro en la limpieza pregunta del diablo dos por los procesados se su partido la bancada socialista que se debe ser un gesto muy torero Rajoy le para venir a dar lecciones dar la inmigrante de yo me voy pero boleta a ir que son

Voz 23 29:08 los días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana

Voz 0564 29:11 con Javier del Pino

Voz 24 29:14 Colita creen en qué puedo ayudarle buenas llamado porque quieren instalar una alarma a sufrido

Voz 1069 29:19 ha entrado pretendían

Voz 24 29:22 me casi casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entreno robar a mí

Voz 25 29:25 protege y provocar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 26 29:44 Tigre a La Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana quien Facebook La Ventana Capello

Voz 27 29:54 eh

Voz 1916 29:57 Leticia Dolera llega a La Ser oye he pensado que es si Bertín Osborne puede tener su propio gazpacho yo puedo tener mi propio programa de radio Hinault bienestar no no no no yo me traigo a mis aliadas que estará con la periodista Henar Álvarez Juve Alvar porque luego ya allí

Voz 0277 30:13 la caña es llegar a nadie y con la cómica Pilar de Francisco puedo ser tu amigo demostrarán que las mujeres somos fuertes inteligentes independientes valientes me estoy viendo arriba he cogido el boli cogió el micrófono y aniquiló para recrear de hablar aquí hablará de cine

Voz 1916 30:30 soy una mujer que en lugar de parir hijos de momento lo que paro son películas

Voz 0277 30:34 donde no siempre se las ha representado bien Cyes que nosotras también podemos ir al rescate queridas con Leticia Dolera tramas maestras porque para maestras

Voz 16 30:49 los viernes no My Lol

Voz 28 30:54 dirigió guste está Misa en si menor de Johann Sebastian Bach y ocurrió lo peor si le descerrajó

Voz 24 31:02 tiro porque lo hizo porque un fan sostenido me lo hizo fue natural

Voz 29 31:08 noches de Ortega con Juan Carlos Ortega Kutcher orcas eso como decíamos los jóvenes Lol después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 1963 31:28 el cine es romanticismo o buenos días Prim pesa

Voz 30 31:34 sexo

Voz 16 31:34 la escultura

Voz 31 31:37 escribimos poesía porque es bonito nos escribimos poesía porque pertenecemos a la raza

Voz 0313 31:43 a su humor

Voz 32 31:44 cómo debe ser sincera contigo estoy yo no porque no puedes a tu nombre las vías perfecto

Voz 16 31:53 el cine es nuestra hundía a través del cine clásico actores que nos han marcado y lo que hace del séptimo arte como una forma de entender la vida Sucedió una noche con Antonio Martínez y Elio Castro Cadena Ser

Voz 1050 32:14 los vamos al doce de noviembre del año trescientos XXXIII antes de cristal

Voz 0313 32:20 trece de agosto de mil setecientos cincuenta y cinco de junio de mil ochocientos treinta y tres

Voz 16 32:28 este fin de semana al cuando has viajado Cronovisor de Ser Historia cada fin de semana Un viaje al pasado junto a Jesús Callejo en la madrugada del sábado al domingo a la una y media SER Historia Nacho Arés

Voz 33 32:48 la Ventana en Badia con Carles Francino

Voz 0313 33:29 esta canción que estamos escuchando esta canción en euskera que se titula Las brujas quemadas habla dice en la letra de las brujas que más seis nosotras somos los descendientes las escobas que más seis las tenemos nosotras plasma al que las almas que más seis no se han perdido las sonrisas que que más hay somos nosotras por encima de los arbustos por debajo de las nubes queremos vivir libres esta canción esta historia esta ciudad y este recuerdo las brujas es el centro de nuestra polémica débil

Voz 16 34:00 la polémica Elías Lafuente

Voz 0827 34:04 pues sí porque mañana sábado los alcaldes de Durango Vizcaya van a pedir perdón cuatrocientos años después por la persecución que sufrieron muchas mujeres acusadas y condenadas por practicar la brujería Álex de la Iglesia ya popularizó el caso de las brujas de fuga Ramón Hardy pero la cacería ascendió en el tiempo a pesar de que la Iglesia reconoció después de aquel proceso en mil seiscientos diecisiete que la brujería era sólo fruto de mitos de miedos de una sociedad inculta quizás haya gente que piense hoy que no tiene ningún sentido pedir perdón sobre nada con cuatro siglos de retraso cuando quiénes deberían conceder lo además ya no están ya está pero el rastro de sus descendientes incluso gente que dude de que sea justo que instituciones de un presente ilustrado y democrático hay que asumir las barbaridades de instituciones pasadas autoritarias e inculta pero es confió es reconfortante que se haga porque nunca es tarde para dignificar la memoria de quién sea porque somos herederos no sólo de las glorias del pasado sino también de su mugre y hay mucha porque algunos en el presente los reacios a pedir perdón por barbaridades propias y recientes merecen que merecen cuando alguien les dé una lección de dignidad

Voz 16 35:20 alzaban arratsalde on buenas tardes

Voz 0313 35:23 Johnny abrazaba les investigador el Durán que sado yo quería preguntar de entrada en que nos ayuda a todos nosotros recordar esta parte de la historia que nos aporta

Voz 24 35:31 prefiero hacer cosas mucho las opiniones desde hace cuatrocientos años siempre es que la guerra es tan brutal Dave Grohl la igualdad entre hombres y mujeres con tantos asesinatos de mujeres etcétera que uno llevamos con mucho poder caminar como se podía merecer todos en el mismo tema gran medido el manifiesto de los alcaldes que va de afirmar de mañana es en aborde esa libertad de creencias de pensamientos de la gente imponer su palabra sentido manifiestan su apoyo aquí Jorquera pueda pensar lo que se imparta en el día de verse mujeres supongo el que usa el me dice para actualizar el rara

Voz 0313 36:25 con qué con qué otro episodio histórico podríamos comparar lo de la quema de brujas hasta hace cuatrocientos años que fan auténtica barbaridad que que otra página de la historia para hacernos una idea de la dimensión no serviría como como ejemplo York

Voz 34 36:39 bueno eso es sobre todo de guerras civiles y en la que de sino es a otros vecinos se han convivido perfectamente durante muchos años y lo sólo durante muchos años de golpe es legal Salama llena eran se habían convertido en en vivo somos años de sesenta y siete pasó el todo España sentido sí es una especie de manos de esas dos de esas locuras es no son comprensibles pero eso en su entorno

Voz 0313 37:08 si la Iglesia llegó admitir allá por el mil seiscientos diecisiete que la brujería era fruto de los mitos y miedos de una sociedad inculta digamos que puso el freno de mano como siguió tanto tiempo después en el en el Durán que sado

Voz 34 37:19 bueno ahí hubo un gran para la colección sienta como el defensor de las Brujas la bocas en ese sentido y gracias a su labor Mozart tienen pues como se pudo parar la locura ligue a los avatares frías se había participado en mil seiscientos nueve en todos los proceso de forma de muchas residencias pero firmo las las excelencias de la ONU al a diversas mujeres después del proceso no le cuadraba el a él no le cuadraba al fin hacia alegaciones volvió a bordo y volvió a hablar con los vecinos que haya pasado veo que todos sean contra el fondo era de ICO síntesis etc entonces a raíz de eso e hizo un informe ese informe de Foce todo con la Inquisición El tío se vio claramente la brujería solamente en la mentes enfermas a partir alguna de algunas personas en un grupo que lo los vuelos en escobas los aquelarre etcétera no eran más que es fruto de la ignorancia grupo de enfermedades mentales y otras cosas parecidas empieza a un momento la sesión el que sea aparca hasta caer en la represión hacia la brujería Ciencias esos digamos que vaginales e incluso sus trabajos su trabajo sus sus trapos al contra los ambiciosos has podido es en los calvinistas los protestantes me he sentido es un momento muy importante importantes es está personado esa inquisidor en el sentido de que si ya eh por lo menos empezó en algunos ámbitos al coger un poquito más de libros dado mucho así es el cambio que hizo la Iglesia es paradójico pero lo empezó a lucirse se enfrentó en las autoridades civiles los alcaldes diciendo que que aquí brujas Clara Rojas son malas y quemar las a brujas los alcaldes de otros sencillamente es seguir siendo Savall Rojas

Voz 0313 39:21 es curioso un un último dato existe existe un censo existió un cálculo aproximado de de las mujeres que pudieron ser quemadas por por bajo la acusación de brujería

Voz 34 39:30 debería hacer pocas no porque es es Van der temblado otro eh centenares miles etcétera eh además por el peor en el caso del documento conservamos no es mucho son muy poco documentos que son muy genéricos pues Sony de de nombres propios sino que son esas a los alcaldes que en seis días de impone de noticias de cualquier brujo bruja existe lo chistes a que puedas hacer eso en su demarcación sentido no sabría decir el el volumen que ejerció nos sufrir esa reflexión

Voz 0313 40:05 muy bien yo a sábanas muchísimas gracias por este ratito en La Ventana eh gracias a vosotros

Voz 35 40:14 en el podcast abrimos la ópera segunda temporada descubre con Mariela Rubio y Rafa

Voz 22 40:22 distintos estudios que inspiren las principales óperas

Voz 35 40:25 ya un viaje musical inolvidable abrimos la ópera segunda temporada todos los episodios en la API en la web de Podium podcast punto

Voz 1916 40:35 con la colaboración de

Voz 36 40:37 S

Voz 16 40:43 ahora

Voz 22 40:44 junio tienes en Carrefour y un quince por ciento de descuento entonces les es más difícil el G descuento más compras

Voz 16 40:53 sí

Voz 37 40:57 a mirar vuelve a escuchar el arte vuelve a inspirar T aprehender huellas ante Jo simplemente buen Joan Miró esculturas del veinte de marzo en septiembre ven al Centro Botín el Santander vuelve a descubrir en arte

Voz 19 41:18 sólo mañana sábado ahorrarte el veintiuno por ciento de IVA en electrónica electrodomésticos y videojuegos con los tecnoprecios de híper Nuria Alkorta

Voz 20 41:25 les televisores móviles portátiles frigoríficos lavadoras con financiación fácil envío gratis seguros incluidos sólo mañana sábado ahorra del veintiuno por ciento de IVA con nuestros tecnoprecios sólo en Hipercor y El Corte Inglés y hoy a partir de las diez de la noche en nuestra web consulta condiciones

Voz 16 41:43 este fin de semana

Voz 38 41:57 cuando desde las seis cinco en Canarias

Voz 0313 41:59 el play off de ascenso a Segunda

Voz 16 42:03 Numancia

Voz 33 42:27 la debutan en varía con Carles Francino

Voz 39 42:39 pero este es un defensa el mundo huy huy huy en la grada sí

Voz 0313 43:11 aquí seguimos en La Ventana les hablamos desde la Casa del Parque de Babia y Luna la verdad es que hay poquitas oportunidades a hacer un programa de radio en un escenario tan tan singular tan particular con una ventana una ventanita que tengo a mano derecha donde ahora que ha parado de llover se pueden observar con un poquito más de precisión del dos perfiles de las montañas con algunos never os todavía que en esta época del año es una cosa no sé si muy frecuente pero que a nosotros pero desde fuera la verdad que no es extraña estamos

Voz 1963 43:36 en un en un palacio del siglo XVI

Voz 0313 43:39 Palacio de Quiñones aunque la muralla anterior creo que es el siglo XIV estamos que lo más importante sólo recuerdo rodeados añado de amigos de oyentes de La Ventana al convertir a que abriera compartir una tarde de radio a pesar de que lo mejor que queremos de verdad a ellos no tengo que explicarles pero al resto de España sí que esta comarca de Babia es una reserva de la biosfera hay parque natural rodeada de más que linda con otras reservas que está formada por dos municipios que son San Emiliano y Cabrillanes que agrupan veinte ocho pueblos pero no llega a dos mil personas en total ahí podríamos hablar del fenómeno de la despoblación de la España vacía pero creo que hoy sinceramente no nos toca hoy nos apetece más poner el foco en la riqueza del paisaje en la potencia de la naturaleza en una comarca que por su agua tan abundante por sus praderas verdes por todo eso pues lógicamente está marcada entre otras cosas por la trashumancia de hecho el viaje de pastores a través de las cañadas reales a día de hoy aún permanece en activo en esta zona los grandes viajes de las ganaderías lo que se producen dentro de la provincia de León siguen haciendo nos lo cuenta María García compañera de Radio León

Voz 40 44:45 Curro mira curro

Voz 1916 44:50 pero ya está curtido en estas lides un único Sylvie

Voz 1876 44:52 de de su dueña sirve para que esté ágil perrillo de pelaje mostaza hagan rápido requiebro por la izquierda y dominando el rebaño desde su frente consiga que que más de setecientas ovejas en fila en la empinada vereda que las conducirá a sus pastos de hoy el día salido soleado por delante aguarda una plácida jornada en pleno campo algunos podrían pensar que es monótono aburrido pero su pastor Arantxa que antaño se ganaba la vida como cantante de orquesta no lo cambia por nada

Voz 41 45:17 para nada es más es que ahora mismo pensar estar sin ella si no sé yo pienso mi jubilación con ellas íbamos yo paraíso infeliz pues si me canso Leo jugó al móvil lo oiga cuando y varios sale con ellas pues hablamos por teléfono y yo les deja tan no sé qué

Voz 12 45:35 no no yo

Voz 1916 45:42 ella es una de las decenas de ganaderos leoneses que en función de la época del año mueven sus ovejas buscando mejores climas y pastos procede de la montaña donde los duros inviernos hacían que el bolsillo se resintió así

Voz 43 45:52 en la montaña los inviernos con las nevadas pues te puedes imaginar todo a base de hierba de pienso y era un dineral aquí abajo pues hoy entre rastro ojeras maíz es cuando las cosechan por las ovejas están prácticamente todo el invierno comiendo

Voz 1916 46:04 a día de hoy puertos de montaña leoneses como este de Babia reciben la visita de casi cuarenta mil ovejas muchas de raza merinas que destacan por la calidad de su lana la mayoría de ellas se mueven entre las fronteras provinciales pero hay algunos atrevidos que siguiendo la tradición cruzan los setecientos kilómetros que recorren las antiguas cañadas reales entre Extremadura y León es el caso de Francisco muevo un rebaño de mil trescientas ovejas y a la antigua usanza ni trenes ni camiones veinte días de laboriosa caminata en la que tras ocho siglos sí que ha habido algún avance

Voz 44 46:33 tenemos unos pastores eléctricos gracias a Dios esto ha sido algún antes tenían que estar sin dormir para años no se fueran a la suerte que tenemos para tanto sestear como anoche pues poder estar tranquilos las igual

Voz 1916 46:48 el valioso patrimonio cultural que encierra la trashumancia no ha sabido conservar como merece en España llegamos a tener ciento veinticinco mil kilómetros de cañadas reales gigantescas autopistas que en algunos casos rondaban los setenta metros de ancho las de León aunque algo abandonadas todavía son transitables pero los expertos demandan más atención para ellas

Voz 0850 47:07 a veces es un oficio aunque tiene una rentabilidad muy baja pero siguen ahí por amor al oficio al rebaño a la libertad que con pequeñas ayudas pequeños incentivos pues podría continuar Imaz

Voz 0313 47:18 en estos tiempos y que necesita que tanto ganado

Voz 0850 47:21 el se utilice las montañas para prevenir incendios para mantener el medio rural que se fije población

Voz 1916 47:25 el veterinario Manuel Rodríguez Pascual se ha pasado media vida estudiando la trashumancia conviviendo con pastores sacudiendo de esta figura esa especie de polvo pueblerino y cerrado con el que a menudo se les prejuzga

Voz 0850 47:38 suma ante tiene otra mentalidad completamente diferente del están marginados desde el siglo XII siglo XIII se está moviendo está recorriendo España tiene otra visión del mundo atraviesa ciudades atraviesa ríos de ayer restante pues tiene una misión muy cerca no ve más allá del horizonte

Voz 1916 47:52 el hombre la naturaleza y el rebaño en plena comunión ya sólo falta un pilar fundamental para entender todo esto los perros los más idóneos dos razas autóctonas leonesas uno Elkartea que domina el rebaño en las riberas y el otro el mastín leonés cuyos mejores ejemplares se localizan precisamente en Babia estando en la montaña este animal de visto soporte y gran mandíbula es el mejor aliado contra el lobo

Voz 45 48:17 parte de la compañía que hacen lo hoy pues para cualquier cosa que vean a lo que sea pues sí porque ya te digo hay veces que dormirse en zonas que salió de la carretera hay otros duermes en el medio el monte no sabes lo que te puedes encontrar es lo que tenemos para para protegerlas

Voz 1916 48:30 ancha tiene veinticinco perros unas mil seiscientas ovejas también sesenta cabras de las que conoce una una sus nombres no son sus animales que su pequeña gran familia juntos por el camino de la vida o mejor aún haciendo del Camino su vida

Voz 0313 48:51 y donde hay tanto grado Carlos de Ita pues ya sabemos lo que hay también no

Voz 0327 48:55 sí además por estas vías que son las las cañadas reales tras su mal las ovejas y pero otro asuma la vida salvaje detrás del rebaño lobo siempre

Voz 46 49:03 no

Voz 47 49:21 yo recuerdo para los oyentes que no lo sepan que Carlos de Ita nuestro corresponsal sonoro de la naturaleza yo creo que es el mejor sonidista que hay en España de de documentales y películas de naturaleza recuerdo cantábrico que es la última o producción en la que la que ha participado estos lobos por ejemplo donde desgravar

Voz 0327 49:37 el año estos aquí cerca de la montaña leonesa pero cantábrico en buena medida podemos decir que un treinta y un cuarenta por ciento de la película se rodó precisamente en Babia en esta montaña de no o sea que que hay mucho de mucho de esto en esa peli el lobo y el ganado bueno para él el pastor son dos viejas relaciones de viejas enemistades dos problemas enfrentados dos mundos para mandar a entenderlo pero los tiempos han cambiado hoy día eh la naturaleza hay una demanda absoluto de su preservación inició está trabajando en encontrar una impacto un pacto entre ambos en trampas e enemigos que no es fácil no es fácil pero es posible que yo entiendo que los ganaderos odian al lobo pero no acepto que las Administraciones echen gasolina al fuego que os con el alcalde Zegna saqueo en consejero de Medio Ambiente de ganadería decir no sé cuántos pues creo que están eh que están atizando el incendio y eso es lo que no puede ser tenemos que el el lobo es la piedra de toque entre la conservación de la naturaleza y la vida rural hoy día en este mundo hay que solucionar

Voz 47 50:41 el problema y sus socios el problema se solucione otros muchos y luego tenemos celoso

Voz 48 50:53 en Diriri imprimir

Voz 0313 50:58 de estos de donde son con nuestros Paca hizo la estos son los son el campo suena practicamente salvo cuando rompen monte

Voz 0327 51:07 son dos osas las bases las que bueno hace muchos años Un furtivo mató a su madre dijo no tienen seis meses este estuvieron las recuperó el Seprona ahí están están Cautividad toda su vida ese rol erróneo que hayamos a Paca una de las cosas mamando fama

Voz 0313 51:22 de un biberón porque no es bueno pero este así como los lobos eran sonaba el Bayern sea sonaba de verdad estos osos son hay que decirlo son esos cautivos porque otras cosas celoso en el campo con practicamente no ser escucha Nos llama ese paseo por Babia un poco de arriba abajo siete

Voz 1963 51:38 pues venga vamos este año maravilloso año climática miento hablándome entrando no para de llover Eric de nevar

Voz 0313 51:45 por tanto el sonido del agua para mí es el gran

Voz 1963 51:48 eh

Voz 0327 51:49 fondo sonoro de la naturaleza agua el agua suena por todas partes de todas las maneras

Voz 0313 51:54 las extra y un chorreo era un chubasco un oleaje entonces

Voz 0327 51:59 os propongo que hagamos un recorrido aguas abajo de arriba a abajo empezando por el principio que es por donde truena vamos arriba muy arriba en el puerto

Voz 1963 52:08 miedo la dentro Somiedo y Babia

Voz 0327 52:11 escucharemos dos sacos el eco de la tormenta que retó

Voz 1963 52:14 cuando en el en el cielo

Voz 0327 52:17 la vota contra las paredes de roca el eco de las voces los chasquido de las bajas de Pío igualdad bueno llueve un poquito el agua escurre va sumando caudales poco a poco y en las pastizales le de montaña arriba en alta montaña forma pequeños relatos entonces todo el todos los campos de hierba suenan el agua pero hay también está del ganado del silbido muy peculiar de un pájaro de altura Escribano Cirillo que eh hace una especie como de pequeña introducción musical

Voz 10 53:33 Gómez ha conferido Escribano cerillas

Voz 0313 53:39 bueno según Escribano a unos pájaros de abiertos está el cerillas este que tiene esta nota como cuatro se notas y un dieciséis y un amigo le llaman ahora Beethoven fraccionar esta madre parece el comienzo de la quinta

Voz 10 53:51 suponía con Schwartz también

Voz 1963 53:55 bueno e llueve

Voz 50 53:57 Nos metemos un refugio debajo de las copas son robledal ya que este prócer engaño porque cada hoja cada hoja de roble cada gota de agua amplifica el sonido entonces no llueve tanto como parece y por eso aunque parece que está subiendo mucho

Voz 0327 54:10 a las pájaros forestales forzarles mirlos Sir encantando

Voz 0313 54:33 en un Angostura el terreno el agua se en cajón acelera hay una una Khadija pero un poquito más abajo cuando el agua deja de sonar volvemos a escuchar los cantos de las aves forestales las corruptas

Voz 0327 55:05 y ahora ya en el fondo del valle entramos bajo una bóveda el río Luna serpentea por todo

Voz 0313 55:09 en el fondo de Valle hasta el embalse el casi siempre corre envuelto en bosques de galería bosques de ribera choperas que forman una auténtica bóveda forestal por encima de nosotros y aquí el sonido en A la sombra de los árboles cuestiones el tono esa reverberación poco catedralicia escuchamos la sorprendo las un cuco dando la hora mediodía por cierto y el toreo roto a Las Palmas torturar Cases

Voz 52 55:51 bueno vaya a los tribunales

Voz 0313 56:08 de tráfico ya que cuando Bertín recuerda al sonido cuando caía Alma fuerte la lluvia bueno el mismo sitio doce horas después que el Cuco daba al mediodía el altillo Silva la medianoche el mismo bosque lo mismo la misma bóveda forestal con el ambiente nocturno los grillos los silbidos a compás de técnicos de los Atilios un pequeño bol

Voz 0327 56:52 este segundo es un imitador en una excusa parterres orbitador no parece como que le está dando la réplica al Autilla pero en realidad el altillo salvó el sapo el agua suena desde que truena hasta que llega al final de su viaje aguas abajo donde ya encarcelada en las en en la presa del río Luna en el embalse pero aún así sigue sonando hoy sigue sonando porque es un espejo acústico contra el que rebotan las voces de las aves en este caso el crepúsculo ya casi noche mujer no son Bormujos IU Lula los a cara bosque todo ello está como amplificado irreverente sobre la lámina de agua del pantano

Voz 53 57:37 sí sí

Voz 0313 57:58 bueno me equivocado perdone evidentemente optará un rebaño de hojas trashumantes que lleguen la cabaña nadie se porque yo no hablaba de ovejas estaban estaban estaba eh esto era las las ovejas que remonta llegan aquí a los países va a los puertos de Babia viniendo de los extremos de Extremadura Sierra Morena cuando llegamos encuentran con los campos llenos de codornices y de saltamontes en la pastizal

Voz 54 58:28 en el bosque

Voz 0313 58:40 Carlos de Ita ha sido un placer compañero bueno pues abajo placeres estar aquí desde luego muchísima gracia Carlos

Voz 26 59:14 no tengo con lo mío

Voz 56 59:32 sí

Voz 40 59:34 quiero pedir pastillas de freno en caro punto es pero cómo voy a encontrar las referencias correctas

Voz 1050 59:39 muy sencillo indica la matrícula de tu vehículo que encuentra las piezas correctas entre nuestras seiscientas mil referencias no me lo pienso más en estemos