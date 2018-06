La Ventana (08/06/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1050 00:10 son las cinco las cuatro en Canarias el Gobierno de Sánchez ha puesto fin al ciento cincuenta y cinco al levantar el control de los gastos de la Generalitat un primer gesto del nuevo Ejecutivo a los independentistas después de las llamadas al diálogo de ambos bandos el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero cree que es factible una solución política para el conflicto catalán ha estado hace unos minutos en La Ventana

Voz 2 00:30 hay cierto margen que que la situación en la que vivimos no es poco que bueno

Voz 3 00:38 yo apostaría por una primera etapa

Voz 2 00:40 eh de entre gestos de de de recuperar confianza esos son los discursos esos son las palabras son las iniciativas que se llevan a la práctica porque venimos de una situación de habido mucho conflicto y lo primero que hay que hacer medidas de confianza

Voz 1050 01:00 la reunión entre Sánchez y Torra aún no tiene fecha pero ambos quieren que se celebre antes del verano mientras el presidente catalán ha empezado hoy a reunirse con los grupos del Parlament para buscar entre otras medidas recuperar las leyes sociales suspendidas por el Constitucional escuchamos a Miquel Iceta del PSC y alza harta y portavoz del Govern

Voz 1234 01:18 es impensable una relación que no parta del reconocimiento mutuo de los interlocutores y al respeto a la legalidad vigente

Voz 4 01:28 si eso es así entra del marco legal vigente

Voz 5 01:31 el España tiene a

Voz 4 01:33 firmados acuerdos internacionales en el cual Se en el cual se reconoce el derecho a la autodeterminación por tanto para nosotros es dentro de este marco legal vigente

Voz 1050 01:42 también estaba citada la líder de la oposición en Catalunya pero Inés Arrimadas ha declinado acudir hasta que no quiten una pancarta que pide la libertad de los presos por el proceso que está colgado en el balcón del Palau de la Generalitat en Las Palmas de Gran Canaria una mujer ha fallecido y un hombre su marido está herido grave después de la explosión en su vivienda de todo a un escape de gas butano según ha informado el uno uno dos Los bomberos está investigando si la explosión ha sido fortuita o provocada y además Salvamento Marítimo ha rescatado a ciento cuarenta y dos personas en aguas del Estrecho cerca de la isla de Alborán iban repartidas en cuatro pateras la mayoría son nombres pero también hay once mujeres dos niños y un bebé también Salvamento ha rescatado a diez personas que se encontraban en una embarcación a doce millas de Barbate y en los deportes Rafa Nadal se está jugando el paso a la final de Roland Garros allí nos vamos París José Ignacio Tornadijo adelante

Voz 6 02:35 qué tal buenas tardes pues ha comenzado bien esta semifinal para Rafa Nadal que acaba de anotarse en cincuenta y tres minutos el primer set por seis cuatro ante Juan Martín del Potro el argentino acaba de arrancar el segundo ser hay que recordar que Dominique Tin el austriaco ya es el primer finalista que espera rival de este partido

Voz 1050 02:50 gracias tornaba por cierto el secretario de Estado para el Deporte no figura finalmente entre los nombramientos aprobados este viernes en el primer Consejo de Ministros cinco y tres cuatro tres en Canarias

el Ayuntamiento de la capital confía en que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez rebaje las exigencias en la regla de gasto para las entidades locales es el principal reclamo que plantea el equipo de Carmena la nueva titular de Hacienda María Jesús Montero que también sufrió dicen las presiones de Montoro por incumplir con la regla de gasto en Andalucía el concejal de Hacienda Jorge García Castaño

si entendemos que es una de las primeras medidas que se deben tomar creemos que los nombres que en el Gobierno creemos que María Jesús Montero puede ser una persona especialmente sensible hacia los ayuntamientos también ha ha sufrido digamos la rigidez del anterior Gobierno como consejera de la Junta de

la plataforma de la sanidad pública de la zona norte de Madrid ha iniciado una recogida de firmas para alertar sobre la situación de los hospitales públicos en esa zona de la región denuncian el incumplimiento del acuerdo firmado por la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que recogía el compromiso de dotar al Hospital Infanta Sofía además dispositivos clínicos Rafael Edge el es portavoz de la plataforma

la apertura de la Torre cuatro de los hospitales Infanta Sofía que estamos pagando por ella un canon muy importante y sin embargo se tiene cerrada con la apertura de esta tarde el disminuiría en gran medida lo que las demoras en las especialidades y operaciones

Voz 1 09:43 Vladimir en Badia con Carles Francino

Voz 0689 09:48 son las cinco minutos de la tarde las cuatro días en Canarias estamos en Babia pero eso no es excusa para que como cada viernes hasta ahora nos metamos en la Unidad de Vigilancia lingüista

Voz 26 10:04 nada

Voz 27 10:07 pero no lo encaramos con el respeto a la ley ya la Constitución

Voz 1234 10:11 ser grande respecto

Voz 28 10:12 el tren y hacia todos y todas

Voz 27 10:15 los españoles los españolista los españoles

Voz 19 10:18 ahora el récord hay que decir que en el momento en que Pedro Sánchez fue elegido próximo presidente el próximo presidente de Estados Unidos todavía no todos deberán saber así

Voz 1704 10:29 pero antes de nada nos vamos a ir a redacción con el marco Arakama que nos va a traer algunas de las de Artiles que hoy ha hecho Willy Toledo Willy Toledo que no sólo es conocido por ser el cantante de Taburete sino que también es el hijo de Rosalía Willy Bárcenas perdón estoy un poco espeso por lo visto entre varios miembros del Partido Popular ha comentado siempre que si la mujer de Bárcenas entraba la cárcel el suelo se abriría bajo nuestros pies y Rosalía de Castro Rosalía de Castro ha sido condenada a catorce años

Voz 0313 10:55 algunos de los parlamentarios que estar interviniendo en este debate son con tertulianos frecuentes de Laura Plitt dicho bien con tertulianos tertulia contertulio ya se leía cuando digo algo raro Miró Isaías podemos cometer errores

Voz 27 11:08 vivan los horrores rápido hay que emitir esta finca esta gama esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 7 11:18 canas Up de V unidad de vigilancia

Voz 1 11:26 la velocidad de número redondo Isaías informe quinientos cincuenta metros cincuenta y muy

Voz 0827 11:31 dado de hacerlo desde Babia porque muchos de los fallos que cometemos en la radio es porque a veces estamos en asesar de Babia y además estamos aquí tranquilos después del vértigo que hemos vivido en los últimos quince días ahí tenemos a Pedro Sanz sería en La Moncloa en el PP han intentado deslegitimar la fórmula por la que ha llegado pero es que recibió el apoyo de ciento ochenta diputados no como Mariano Rajoy que llegó a la presidencia con el voto de ciento setenta apoyos cuyos pollos

Voz 14 11:59 en un primer momento pensé que con esos ciento setenta apoyos con esos ciento setenta apoyos yo podría gobernar como después de lo que éste ha dicho

Voz 0827 12:09 el hacer setenta apoyos ahora estará diciendo ahí Pedro Sánchez la que ha guiado pollito bueno SL Gobierno con más mujeres de la historia y con más mujeres de El Mundo ya advertimos hace un par de días aquí en La Ventana

Voz 1050 12:22 igual habría que ir pensando en cambiar lo de lo de Consejo de Ministros no eso es un Consejo de Ministros porno un consejo de ministras tampoco porque no aprovechamos y que pase a llamarse por ejemplo Consejo de Gobierno

Voz 0827 12:37 es una gran idea pero no nos han hecho caso de momento nada eh ayer prometieron modificaron la fórmula pero por extensión así como mantener el secreto de las deliberaciones

Voz 29 12:47 consejo de ministros y ministras

Voz 5 12:50 el Consejo de ministros y ministras

Voz 0827 12:53 el Consejo de Ministros es buena para un día puede estar muy bien para visibilizar un hecho histórico pero yo creo que a lo largo del tiempo habría que ir economizar eh porque tampoco hay que dinamitar la eficacia de la lengua es nosotros somos partidarios de la feminización del lenguaje sin pasarse a veces por ejemplo subrayamos femeninos innecesariamente nos dice Mario Suárez

Voz 30 13:13 la empresa de aceites de Lucena no está pagando las entre

Voz 14 13:16 creadas mujeres las empleadas mujeres

Voz 0827 13:18 empleadas evidentemente son mujeres solidaria reforzarlo creo que hay cosas más estrafalarias esto de la presidenta de la Diputación de Cádiz Irene García que habla de los mejores si las mejoras

Voz 22 13:29 estamos en un momento donde el partido tiene los mejores es mejora aquí la mejora came Corelli líder de lado y tenerlo

Voz 0827 13:36 lo que nos llevaría hablar de los cargos y de las cargas que sería todavía peor no vendo Loli Escribano nos envía también estaba otra del secretario general de Podemos de aquí de Castilla y León sobre padres y madres

Voz 31 13:46 de Soria con la necesidad imperiosa de de contar con con más pediatras si queremos que la gente se quede aquí a desarrollar un proyecto vital digno está claro que los padres y los padres

Voz 0827 13:57 a decir verdad los padres y los madridistas

Voz 14 14:00 la alteridad vamos doble y al final

Voz 0827 14:02 así terminamos livianos y claro empezamos con las personas

Voz 1234 14:05 después feminicidios por encima de nuestras posibilidades cualquier fenómeno este escrito lo tienen todos esos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado será el relato de todos los demócratas que vencimos a ETA con la ayuda de las fuerzas y cuerpos

Voz 0827 14:21 el Estado porque es difícil es difícil pero recurrentes es recurrente es recurrente y claro el riesgo es tan grande que puede llegar a la prima nos dice Alejandro Álvarez

Voz 32 14:31 el objetivo inmediato de Mattarella de Cottarelli también eh claro es calmar los mercados la Bolsa de Milán ha perdido hoy otro dos por ciento en la

Voz 1234 14:38 más de riesgo la prima de riesgo

Voz 7 14:41 venga o Riesgo ahorros Ángel puestas

Voz 0827 14:44 bueno los ministros y ministras han debutado ya cosas que se suele hacer solamente una vez en las dos dice Carlos Pérez

Voz 1234 14:51 pero antes queríamos dedicarle un rato también a otro de los grandes protagonistas de la semana en el deporte esta semana debutó por primera vez esta semana debutó pro primera vez debutar

Voz 0827 15:00 por primera vez debutar efectivamente es lo que hace cualquier persona en cualquier actividad cuando se presenta por primera vez dice el Diccionario ante el público así que es redundante esto de debutar por primera vez debutar por primera vez es como subyace en el fondo nos dice Alfonso Sanz es posible posible ojalá

Voz 0313 15:16 que esta decisión judicial permite acabar con un conflicto que se arrastra desde hace bastantes años Ike ha derivado en episodios de gran tensión porque lo que subyace en el fondo lo que subyace en el fondo

Voz 0827 15:27 como su propio nombre indica lo que subyace en el fondo y hacer ya es estar debajo de algo o sea que en el fondo por ejemplo eh Permira hoy estoy de buen talante aquí en Babia te voy a salvar porque en el fondo también no es sólo lugar la locución y el fondo significa en realidad Alcoy entonces gastó a lo mejor que existe decir lo que subyace seguro en realidad es lo que es ninguna duda pueden hay que salvará jefe pueden a veces queremos reforzar la idea que queremos transmitir a inventamos verbos inverosímiles por ejemplo si te parece poco pues te lanzas y mientras otros nos dice Arturo Obregón

Voz 1050 15:59 Sastre estás ahí estoy en este momento

Voz 1 16:01 en medio de una James

Voz 14 16:04 periodistas que estamos esperando representados aquí estamos esperando a repetir a los que es maravilloso

Voz 0827 16:12 dibujados revueltos y apretó que es estar muy apretados a representados en la gran y María Dolores Pradera optó por amarrada mitos porque a representa Jutta adictos más sometidos no cuadraba

Voz 33 16:25 vamos a amarra los dos

Voz 5 16:27 así

Voz 33 16:29 con un resurgir de almidón hitos amarrados

Voz 0827 16:32 los dos y muy bien acompañado esta tarde pues hemos venido aquí hasta Babia hemos venido en tren Si hubiéramos venido en coche si lo hubiéramos hecho por carretera habríamos salido de Madrid por la carretera de La Coruña que allí la llamamos de otra manera

Voz 34 16:46 es también en la A6 en la carretera de la circula en Majadahonda y El Plantío en la carretera de la circula en Majadahonda y El Plantío Isabel cómo se llama esa carretera por favor decírmelo porque ese convencida de que lo he dicho más yo diría yo diría

Voz 1 17:00 en la carretera

Voz 0827 17:07 aquí está la famosa que eso dependerá de la ciruela la que te lleva a Babia podríamos haber venido también por el camino olvidado que es el viejo Camino de Santiago que aquí para que arrime pues sale no desde Bilbao

Voz 1234 17:19 no hay juego recuerdo dos cuál es el camino olvidado para que nuestros oyentes pues el camino olvidado

Voz 35 17:25 que sale de Estevill vado sale de esta

Voz 0827 17:27 el otro camino olvidado risa lo lo desde Bilbao Vima perfectamente volvemos a León llegamos a Babia en vísperas del cuarenta de mayo eh que es además llegamos con el sayo porque hace un poquito de fresquito una fecha que para el resto de los mortales para el resto de los españoles solamente está en el refranero pero que aquí en el calendario leonés no es una fecha infrecuente lo del cuarenta de

Voz 36 17:49 hay que Monte de vida de Caja España anuncia que sorteará cuarenta y cinco con donaciones de deuda entre sus clientes al sorteo se celebrará

Voz 5 17:56 cuarenta y cinco de octubre el cuarenta y cinco de octubre bueno

Voz 14 17:58 no sabe cuarenta infectados eran así luego ya Goya

Voz 0827 18:03 sí es el cincuenta de noviembre ya les contaremos cuando era el sorteo bueno oye pero estamos aquí que es una de las cunas de nuestro idioma el idioma que manejamos el castellano aquí se habla muy bien por cierto eh es verdad que se habla entre otras cosas porque hay constantes campañas de alfabetización

Voz 37 18:22 en definitiva lo que se trata es que todas estas clases entre otras de cultura general David Informática clásica Alfado alfabetización en lengua castellana y alfabetización acrediten cierto digital

Voz 0827 18:37 Leonor la expresión obras donadas perdonada la expresión está perdón a nadie SIMA normalmente solemos montar estos cortes esto está montado así como surgió bueno y si no se entiende suficientemente bien lo que se cuenta por ejemplo hablando de alfabetización pues lo que hacen es repetir por ejemplo el presidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera

Voz 2 18:59 pienso que la visita hoy a

Voz 1234 19:02 a Valencia de Don Juan pues constituye sin duda alguna para todos un recordatorio de todas estas prioridades pero también un recordatorio de todas estas prioridades un recordatorio de todas estas prioridades pero también un recordatorio de todas estas prioridades

Voz 0827 19:17 desde que no se le haya quedado claro pues que coja la puerta pero claro no sólo hablando claro se escala en política eh hay que añadir a veces un poquito de chispa seguramente que todos ustedes recuerdan aquello de Zapatero hablando en intercambio turístico con Rusia y el acuerdo para follar buen aquí yo no sé es que la gente siempre está pensando lo mismo claro por ejemplo cuando hablan de corridas de corridas de toros pues lo tienen que aclarar para que la gente no se llama a engaño

Voz 37 19:43 la verdad que mando en plazo se corridas me han tocado unas cuantas corridas me han tocado unas cuantas parece presidir presidir presidido por tanto algo se

Voz 0827 19:54 presidir presidir presidir que quede claro quién hablan muy claro en castellano también en otros idiomas lo demostró también durante su presidencia José Luis Rodríguez Zapatero Mercy mil si el presidente por otro mal invitación a Manresa Asset Asamblea Nacional francés por lo menos he intentado ayer nuestros compañeros en la Cadena Ser también está muy bien preparados en la materia

Voz 14 20:17 Navas y nada menos que al atleta leonesa Lidia Valentín que ha sido elegida como la mejor alteró Fira en el muro

Voz 0827 20:23 en dos mil diecisiete por la revista

Voz 14 20:27 en la extinción que es mundo de las

Voz 0827 20:31 dicha

Voz 14 20:33 pero bueno aquí lo mejor que tiene

Voz 0827 20:36 pocas es que cuando te equivocas dices oye pues está en Babia

Voz 1 20:43 prontito

Voz 1234 20:44 están de aquí tenemos que rendir homenaje a nuestro particular refranero tras tocado venga lo dinamita hemos incluso cuando proclamamos nuestro amor por los refranes

Voz 0313 20:52 hoy dado un ataque refranero nunca es tarde si la dicha es buena y también podríamos decir que la fe

Voz 0827 20:57 no van a la fuerza bueno se entiende muy bien Francino es entiende pero refranes a la fuerza ahorcan lo haya una explicación suplementaria para Albano a cambio ya ha salvado una vez cuenta hay una segunda ocasión bueno lo de modificar frases hechas es un clásico de esta unidad de vigilancia no hay semana que no caiga una estos días por ejemplo cosecha Julio Bermejo nos envía estos sufre estrujar si los sesos

Voz 1234 21:19 pues ahora Rice cuenta que dos de las mejores apuestas de la historia del fútbol español la del Barça con Guardiola y la del Madrid Zidane salieron de de parches de pares decidieron aquella maneras

Voz 4 21:30 cloro igual te desvanece

Voz 1234 21:31 aquí los tres desbalances aquí los sesgado

Voz 0827 21:35 la fiesta aquí los sesos desvanecerse los esos hombres Cité de vanas mucho quizás al final se desvanezca los sesos después es un empeño transversal por ejemplo Montoro sobre los ojos que no ven

Voz 7 21:47 corazón

Voz 38 21:48 no uno corazón que no siente porque no ve o ojos que no ven

Voz 0827 21:53 todos los que no ve ha quedado perfectamente claro en el PSOE Adriana Lastra que a partir de ahora será la nueva portavoz en el Congreso de los Diputados

Voz 39 22:01 permítame que diga que una cosa es lo que dice el ministro

Voz 5 22:04 y otra cosa es lo que hace es decir que bueno

Voz 39 22:07 del dicho al trecho que bueno del dicho al trecho hay un hecho

Voz 0827 22:11 Nos hemos equivocado pero bueno hemos resuelto con empeño no está nada mal tampoco está nada mal esto de Albert Rivera

Voz 1280 22:17 desde luego es cuarto con Ciudadanos para hacer reformas

Voz 1234 22:19 antes a las pensiones no cuenten con nosotros

Voz 1280 22:22 a tirarse los presos por la cabeza a tirarse los tejos por la cabeza

Voz 0827 22:25 claro que lo serán los árboles tampoco pues están lo de los pies al gato que les sacamos tres cinco siete dieciocho

Voz 5 22:33 querer buscar contradicciones crearon como se suele decir siete el gato al agua ninguna contradicción

Voz 0827 22:43 bueno en cualquier antología que hagamos refería refrán extras tocados en esta unidad ha de comenzar con el clásico o el de las barbas de tu vecino por favor

Voz 0689 22:51 hay mucho miedo entre los jueces teniendo y habiendo visto cómo han visto la condena de hoy pues el refrán de cuando vea las barbas de tu vecino aplica telas

Voz 0827 23:00 cuando veía las Metro de vecino aplicar las tuyas aplica telas postizas eh este refrán de de ese tipo de cómo comienza pero no tengo ni idea de cómo acaba eh falta de remate en términos futbolísticos tenemos otros casos a perro flaco todo son

Voz 14 23:15 de por lo tanto a perro flaco todo son flautas a perro flaco todo son flautas perro flaco todo son pulgas y Risi Arabia problema esencial Gorosito

Voz 0827 23:24 a perro flaco todo son pulgas bueno oye salvo que seas un perro flauta pueden ser flautas a perro flaco sin salir del mundo animal lo de las ranas y el pelo se acuerdan bueno del pelo o lo que sea

Voz 2 23:35 bien que el señor Castelo los Save the

Voz 5 23:38 boxeo

Voz 14 23:39 que es como decir que las ranas crían perros que las ranas crían perros pero no voy a entrar ahí quiere mucho

Voz 0827 23:46 hasta los perros pueden crear

Voz 1234 23:49 sí

Voz 0827 23:50 no es que hayamos en esto de los refranes porque no siempre tenemos claro cuál es el sujeto central del refrán

Voz 14 23:59 bueno pero eso es como la pesca sabes ya su primer nos qué fue primero no es la pescadilla sino la gallina Scarlett que fue el primero salvó la calle

Voz 0827 24:11 en escuela nueva pasa también con personajes históricos

Voz 0313 24:13 bueno yo hoy mismo hemos tenido una duda histórica porque aquí también damos clases de Historia haya Gill jefe Garrido a veces da clases de historia ya ha dicho así se ponían a Felipe según ha dicho una Felipe sentí una Felipe sentí foca vaya a Felipe VII eh

Voz 0827 24:27 a Felipe VII dudamos porque vamos por el sexto el momento eh si Felipe VI es hijo de Juan Carlos I quizás en un futuro tengamos un Felipe VII que sea hijo de Juan Carlos II

Voz 40 24:39 quiero además de transmitirle los recuerdos de Su Majestad el Rey Felipe VI que lo es y como sabe desde hace pocas fechas de junio de este año del jefe del Estado y también del anterior jefe del Estado al Rey Don Juan Carlos

Voz 1 24:56 segundo

Voz 0827 24:58 sin duda cuando lo digo Juan Carlos uno bueno Felipe VII es un reino nacido es verdad que a otros los matamos antes de tiempo allí

Voz 41 25:08 a Rajoy tenga que declarar de cuerpo presente de cuerpo de tal te acompañaba hoy al presidente del Gobierno en esa cumbre bilateral con Portugal

Voz 0827 25:20 vamos a seguir analizando que sí que tenemos claro cuál es el sujeto el objeto pero no los detalles precisos sobre el sujeto o el objeto

Voz 1234 25:28 lo de las mangas se acuerdan a buenas horas mangas largas a buenas horas mangas largas pero está bien ya que pasado ahora qué

Voz 1 25:35 yo creo que yo creo que en Miami como verde

Voz 0827 25:43 son verdes efectivamente mangas largas mangas cortas mangas verdes otras veces dudamos sobre las circunstancias que envuelven al objeto

Voz 42 25:51 hay entrevistando además y nada menos que a Michael Wolff el autor de fuego

Voz 5 25:54 la furia ese libro que ha puesto contra las cuerdas a ese libro

Voz 42 25:57 ha puesto contra las cuerdas a pensar que

Voz 1234 25:59 cuestan entre las cuerdas no que ha puesto contra las cuerdas

Voz 0827 26:02 otra de circunstancias cuando por ejemplo en dos escandalizados que es lo que hacemos con con las vestiduras normalmente Ras gamos las vestiduras Navarra hagamos bueno salvo que la tele Athetic

Voz 1234 26:14 ha dicho que son ilegales y por lo tanto yo creo que es razonable que se les pida explicaciones pero con absoluta normalidad yo creo que no deben rascarse vestiduras vestiduras no deben rascarse Fernández

Voz 0827 26:26 otro fenómeno muy interesantísimo es el de la inversión de los términos que a veces produce monstruos por ejemplo cuando le damos la vuelta a lo de contar con los dedos de la mano que suele ser lo normal

Voz 1234 26:36 eh los balcones unas cuantas banderas de España que se pueden contar con las manos de los dedos con las manos de los que recuerdan

Voz 5 26:43 aquí que esto con las manos de los dedos

Voz 0827 26:45 entendemos esto de los de huir con el rabo entre las piernas que dándole la vuelta quedaría así en tenía que salir con la pata entre las colas con la pata entre las colas las patas no por la pata que entre la cola indicaron que este trajín anatómico pues puede acabar teniendo un derrame cerebral en un muslo lo el derrame cerebral un mulo derrame cerebral un mulo vamos a ver sobre pozos gozos os acordáis

Voz 1 27:11 no no van a coincidir en el terreno de juego Duque pero eh

Voz 1234 27:15 en el pozo en el pozo en el hombre preserva zanjó

Voz 0827 27:21 grande como el que tenemos esta tarde aquí todavía podría ser cuidado con los toros a ver por dónde narices la sala Ramos echó

Voz 43 27:29 sólo para valiente como como se dice y la verdad que hay que ser valiente y cogerlo el acuerdo por los toros no

Voz 0827 27:34 que cogerlo el gordo pues los toros no

Voz 43 27:37 el toro por los cuernos

Voz 24 27:38 los eso bueno en fin

Voz 0827 27:50 también defendido para destacar frases hechas es la muestra por ejemplo entre que una cosa así a papel mojado o agua de borrajas que viene a ser lo mismo pues llegamos esto

Voz 1234 28:01 no ha pasado nada no se cierran campos queda todo en papel de borrajas queda todo en papel de borrajas cosa queda en papel de borrajas ya vencerla Mistura se nos va de las manos

Voz 0827 28:10 decimos no

Voz 44 28:11 uno hizo contra y bueno pues habrá que venir aquí muy a menudo porque el Barcelona de Messi va acumulando títulos sino no medir cada dos por tres de vascos arrancar prácticamente

Voz 0827 28:22 Cobas cada dos por tres o más de estas cosas Ramos es justo lo contrario es justo lo contrario de romper una lanza

Voz 10 28:30 son muchos los estudiantes que ocupan que a los cinco ocupan puestos de responsabilidad y que muchas de ellas son mujeres lo que quiera también en se lanza

Voz 45 28:38 por una lámparas lanzada a Lanzas valga la redundancia

Voz 1050 28:41 la la la redundancia valga la equidad

Voz 0827 28:44 en este caso es podemos romper una lanza enseñar de confianza pero lanzarla no pero claro si lanza una o Lanzas muchas lanzas somos junta

Voz 14 28:54 madre mía me venga a si confirmar pero no había ningún tipo de lanzar pero no había ningún tipo de

Voz 0827 28:59 ya no te cabe ningún tipo de lanza después están los que lanzan directamente órganos en la primera tendencia la detectamos en Jerez

Voz 0689 29:06 como les decía un nuevo capítulo en el asunto de la Sierra de San Cristóbal El alcalde de El Puerto de Santa María Hernán Díaz insiste en que este paraje está dentro del término municipal portuense

Voz 1234 29:15 ha lanzado además un órgano un órgano o mejor dicho un órgano un órgano un órdago mejor dicho a su homólogo germano

Voz 0827 29:23 Pacheco un órdago la cosa después extendió desde Jerez hasta muy cerquita de aquí hasta Cantabria

Voz 1234 29:28 Ciudadanos anuncia una enmienda a la totalidad a ese documento presupuestario mientras que Podemos lanza un órgano Podemos lanza un órgano en una ni acordando pero no

Voz 0827 29:40 irse con la música a otra parte claro que puede ser todavía más peligroso tirar otro tipo de cosas en Valencia por ejemplo que son muy suyos y que son muy fuertes

Voz 0689 29:48 sólo así se entiende desde el colectivo que los escritos de respuesta a la Consejería de Medio Ambiente en los últimos quince años consista en tirar balcones fuera en tirar balcones fuera no construcciones ilegal

Voz 0827 29:58 en tirar balcones fuera bueno vamos acabando que ya está prácticamente todo el bacalao vendido au siendo muy finos

Voz 46 30:04 bueno pues ya está absolutamente todo el bacalao

Voz 0827 30:07 sí vendido todo el bacalao todo el vagando casi vendido del bacalao casi vendida aquí en Babia

Voz 24 30:16 siempre

Voz 0827 30:18 en lo que es un sitio que ha iluminado una de las frases que más manejamos cuando damos un poquito despistado pero no solamente Babia hay otros lugares que están en el centro de dichos desgracias hechas de refranes Joy desde aquí desde Babia no queremos olvidarnos de ellos nos los cuenta lo repasa Alejandro no

Voz 7 30:35 pues sí Isaías quién no ha estado en Babia alguna

Voz 40 30:38 pues bien vamos

Voz 4 30:40 es lo más normal del mundo no sólo pasa en esta tierra también es muy normal por ejemplo quedarse a la luna de Valencia luego están los que se hacen los suecos ose van por los cerros de Úbeda pero ojo más te vale tener claro lo que quieres quedarte entre Pinto y Valdemoro porque ya se sabe quién se fue a Sevilla perdió su silla la vida es dura ya antes de conseguir cualquier objetivo pasará las más de una noche toledana no descartes salir de de Guatemala para meterte en guatepeor o salir de Málaga para meterte Malagón porque no todo es jauja por eso tener más moral que el Alcoyano ayuda mucho de aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid recuerda lo que aprendimos hace tres semanas en Salamanca lo que la naturaleza no da Salamanca no presta pero como París bien vale una misa tienes que esforzar te poner pasión e ilusión aunque sé paciente que Zamora no se ganó en una hora ya las malas si todo esto no

Voz 0827 31:37 Acciona piensa que siempre puedes las

Voz 4 31:40 de Villadiego Illa que salga el sol por Antequera

Voz 1234 31:44 pues más bueno pues a los hay muchísimas muchísimas más que esa década Alejandro en el tintero

Voz 5 31:51 sí señores si me lo permiten

Voz 40 31:55 me voy a ir pues soy un poquillo cansado gracias

Voz 0827 31:58 bueno anunciamos ya oficialmente que desde hoy está unidad de vigilancia va a jubilar a Mariano Rajoy y no sabemos si quedarnos como sustituto con Montoro que a partir de ahora tendrá más tiempo libre

Voz 47 32:09 habla uno y a uno le parece bien y al otro le parece mal entonces desde el otro debía estar oiga qué ha dicho usted que ya me he dicho estamos SG a son la servidumbre de intervenir en público no sea una escuchaba dos al otro relación Antana hacia

Voz 1234 32:26 pues eso te traemos y quedarnos con Montoro o fichar muy grave flamante Pedro Sánchez eh yo no soy yo

Voz 0827 32:33 porque mala hombre presidente nosotros tampoco que solamente pilote entramos mejorar y pasar un ratillo sin recordamos nuestra dirección de correo V V arroba Cadena Ser punto com muchísimas gracias y ya saben sin algo equivocado

Voz 7 32:45 esto no volverá a ocurrir

Voz 1 38:51 la empatía con Carles Francino

Voz 14 39:37 yo despistado nada que faltan veinte minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias y aquí seguimos desde la Casa del Parque de Babia y Luna sigue siendo hora de que intentemos averiguar de dónde viene ese dicho que todos hemos utilizado alguna vez de estar en Babia cuando se trata de referirse a alguien que no están locos tendría que estar y quién mejor para calar lo que la gran nieve con una llave buenas tardes las aquí encantada de estar en pagas tendré nunca diría este estar en Babia es lo que es lo que venga será tonta al Tau anhelado dejar claro la A B ni siquiera los de

Voz 5 40:12 la tierra se atreven a jurar o prometer de dónde viene eso de estar en Babia así que no lo vamos a sentenciar nosotros no lo vamos a indemnizar no haré lo más extendido dice que como esta comarca era un paraíso para la caza aquí lo sabe muy bien si hay algo que les gusta a los Reyes es cazar

Voz 40 40:30 codornices

Voz 5 40:32 Ecos elefantes actores lo que sea pero cantar cazar pues los reyes de León pues que venía mucho por aquí no cuando los leoneses reclamaban su presencia del Rey de turno pues ante un conflicto porque había un problema algún follón que hubiera que arreglar decía que venga a que venga Ordoño arreglar esto no puede el Rey está en Babia pasaban unos años otro lío que venga Ramiro imposible estén en Pavía Jover con Babia no de ahí viene puede que a partir de ahí de ese momento la frase quedara para referirse a los que se desentendió de sus funciones y que no se entera

Voz 14 41:05 se quedó como lugar habitual de escaqueo

Voz 5 41:07 Irán aquella de dónde saca que hagan si esa es la hipótesis más aceptada por los eruditos no estar en Babia se entendía como pasar de tus de tus funciones de tus obligaciones José María Pemán escribió en en mil novecientos sesenta un artículo muy simpático en la Tercera de ABC explicando esto de estar en Babia decía que era un error además que el populacho Se mosquea era porque un rollo estuviera cazando humilde trabajando porque era mucho más práctico mucho más sino sí hubo para el pueblo y abro comillas que un Rey cazar perdices antes que tomar decisiones no sé qué mejor que estuviera que estuviera en Babia pero bueno hay otra teoría que personaliza el asunto este de estar en Babia en un nombre en un Rey como un rey en Un Rey concreto al que le digan la responsabilidad de la frase cita en cuestión al Rey de León Alfonso IX lo conociera un poco de sueños hace mucho este hombre no aunque creo que esta hipótesis la la vamos a poder desmontar creo que si a ver Alfonso IX de León fue el que se negó a ir a la famosa batalla de las Navas Valle de las Navas de Tolosa contra el musulmán la conocemos todo porque como es el año ese tan fácil pero hemos dados pero no Alfonso no es todo bueno ese no fue se negó a ir porque el que organizó la quedada en Despeñaperros fue el Rey castellano con el que el de León se llevaba a matar no eran primos ojo que eran eran eran primos y además tocayo no Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León bueno pues Alfonso el castellano llamó al Rey de Navarra llamó al Rey de León llamó al de Portugal llamó al de León les dijo veniros a Despeñaperros Petén cualquier una muy gorda con los musulmanes a ver si entre todos bueno pues él les damos no acudieron todos los reyes cristianos al llamamiento pero el de León dijo que vaya tu padre bonito porque es que tenían ellos son unas desavenencias por unos territorios de hace tiempo no impidió ojo el Rey de León no impidió que fueran los leoneses cristianos a pegarse con el con el moro no pero él no fue cuando el rey castellano dijo anda Mi primo Alfonso leones algo tan Babia yo creo que por ahí se supone que quedó esta es una de las teorías que quedó Babia como el lugar de los que se desentendió de lo que debe en paro

Voz 14 43:20 qué decías que se puede desmontar tan fácilmente está si no está mal la teoría

Voz 5 43:24 no no estamos esta es una de las que se mantienes antigua no pero bueno se puede desmontar porque en realidad no se desentendió el Rey de León lo que hizo fue aprovechar que todos andaban liados a guantazos en las Navas de Tolosa con los moros para recuperar algunas cositas que le había quitado antes su primo Castella

Voz 14 43:39 pues ya no estaban Babia que con perdón

Voz 5 43:42 Alfonso IX de León estaba en todo menos en Babia así que yo creo que esta teoría se nos cae el

Voz 18 43:47 ah no nombre

Voz 5 44:12 quedan otras los teorías Nos quedan a saber la que dice que como estamos en tierra de pastores has estado comentando pastores trashumantes pues cuando venían los fríos para que la Sobejano les diera un pasmo bueno pues había que tirar hacia la Meseta camino del calorcito de Extremadura no y allí pues estando lejos se quedaban ensimismados los pastores con morriña como corría lo dicen con aquí creo Murrieta la tierra no desnortado prácticamente estaban en Babia y de ahí venía la última teoría que queda es que como estamos en paso de peregrinos camino de Santiago dicen dicen que los caminantes preguntaban a los lugareños para asegurarse de que iban bien Babia Santiago

Voz 14 44:53 Barrio Santiago no porque poco hacer tuvo esto va vía Villa Santiago me decían Baby a Paz

Voz 5 45:00 bueno pues si cambia la V por la Bayle una tilde pues vamos a ver quitar la tilde pues pues barro en fin que teorías todas las que quieras todas las que queramos muchas más no pero pruebas ninguna todo viene de una tradición oral qué bueno porque no puede ser perfectamente cierta o no así es la tradición bonita es si la televisión es muy bonitas y además es muy bonito especular con ellas porque además suelen tener una base histórica cierta o no pero bueno tenemos cantidad de ejemplos de frases que nos han llegado por el boca boca que supuestamente explican hechos históricos y que tienen desierto

Voz 40 45:35 bien pues yo qué sé luego lo que yo de ese Tina no fue mutuamente nada que

Voz 5 45:40 el primera de Inglaterra era la reina virgen me parto que si Enrique IV de Francia dijo que ella ha salido ante Farid bien Valium ganó por citar dos cosas muy conocidas una mentira con China

Voz 14 45:52 por qué la reina Isabel no era virgen ya lo sospechaba

Voz 5 45:55 la en hacíamos una idea hacemos una idea todos hay infinidad de novio además que desmienten esa tontería de la reina virgen no pese a todo y hasta dónde estarían encantados de de tragarse la mentira que la primera colonia inglesa que secundó en América para llamaron Virginia por ella no en el actual estado de Virginia por la reina virgen tiene guasa yo era mentira no pero bueno es así cómo no se casó con pues nada dijeron ellos falta ser pocos implica cierto que siguió soltera además por por decisión propia pero no esquivó ni a ningún varón y a un tipo que le gustara para nada ni se molestó en dar explicaciones por por hacerlo no nadie nadie Matt Le pediría esas explicaciones porque saben primera tenía la misma soltura que su padre de capital Flamini el Wall padres octavo no venía alguien ha decidido y que tacos bonito pues vete pasando por la guillotina que te vas enterar no todas las cortes europeas estaban al tanto de de sus novios para que luego hablen de la mala leche de Quevedo que es cierto que la que la tenía pero ojo a Luis de Góngora que dijo de ella que era una mujer de muchos de muchos muera

Voz 40 47:06 ahí ahí la deja en la tira

Voz 5 47:09 pues sí de todos los que le diera la gana añado yo que por algo la reina hablamos de una época en la que si los reyes tenían amantes eran unos machotes isla reinas tenían varios novios al reportero pues o eran vírgenes a unas personas jurista

Voz 14 47:24 no vio el término medio

Voz 33 47:27 virtudes virtudes esa de la segunda lengua en limusina le queda ahora a Gemma allí persona a la que Osama Najwa SATE David de paz bueno temo a las de la chapa le

Voz 5 47:51 París bien vale una misa que antes comentábamos dónde vienen exactamente una vez esta frase es el atribuyeron a Enrique IV el primer Borbón de Francia lo mandamos de Navarra para Francia luego de ahí de ese Borbón Nos han venido luego todos los demás Estopa casi y es una frase que se ha rebotado a lo largo de cuatrocientos años uso de París bien vale una misa porque se supone que la pronunció con tal de acceder al al trono este Enrique IV no a ver a EA ya hablamos de una época en la que llevaban años en Francia metidos en las guerras de religión que llamaron no te estantes contra católico católico contra protestante no paraban a tortas todo el día y cuentan que con tal de pacificar Francia y acabar con la guerra como la única forma de entrar en París como Reguera siendo católico el Rey cuarto abandono el albinismo y abrazó el catolicismo muro dijo mira no hago católico this bien vale una misa oficialmente era católico pero al relevo da igual ocho que ochenta él dijo vale sí a misa será aunque sea sin ganas no pero bueno por lo menos Prat practicamos Francia hay rastro y precisamente fue Enrique IV que era contemporáneo de de Isabel de Isabel I de Inglaterra y que estaba al tanto de los nombres y el número de los amantes que pasaban por la cama de la Reina fue él el que dijo esto es asisto sí es cierto y abro las comillas entre las cosas que nadie cree y que sin embargo deben de ser ciertas figura que yo soy un buen católico que la reina

Voz 0827 49:15 ya te dije

Voz 5 49:18 inclusión que no tenemos claro de dónde viene exactamente lo de estar en Babia que el Rey de Francia hace metido católico como se podía haber metido Hare Krishna libertades dentro bueno pero nunca dijo eso de París bien vale una misa y además que la reina de Inglaterra se murió soltera pero no enterado