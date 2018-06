La Ventana (11/06/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 los de coche on line

Voz 0032 00:15 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias a partir de esta hora está previsto que empiece en el Senado una sesión inédita en la que la nueva ministra de Hacienda María Jesús Montero va a defender los presupuestos que elaboró el anterior gobierno con mayoría absoluta en la Cámara Se prevé que el PP presente enmiendas para rectificar alguno de los acuerdos alcanzados con el PNV en el Senado está Eladio Meizoso buenas tardes

Voz 0527 00:37 hola buenas tardes todo y son muchas las señales de inicio de la sesión la visa Hacienda explicado hace un instante que no va a defender unos presupuestos que no son los suyos los del PSOE pero que su formación va a apoyar por el bien del país dice para preservar la estabilidad pensando ya en los de dos mil diecinueve sí ha apuntado que una vez aprobados estos de vuelta en el Congreso el Gobierno podría hacer algunos ajustes en esos presupuestos pero de carácter menor como una fórmula habitual ha venido a decir para adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo sí ha calificado de auténtico despropósito que el PP enmiende sus presupuestos ahora aquí en el Senado han trascendido ya algunas de esas desde el PP tres afectan al País Vasco suponen un recorte de veinticinco millones de euros de los más de quinientos millones que habían pactado que te gracias

Voz 0032 01:24 Eladio y pendientes de conocer también más detalles sobre la acogida en nuestro país de los más de seiscientos migrantes y continúan a bordo de la embarcación Aquarius el Gobierno justifica su decisión por razones humanitarias y en la ciudad de Valencia el puerto en principio elegido ya está poniendo en marcha el dispositivo Inma Pardo

Voz 1915 01:41 la vicepresidenta del Consell Mònica Oltra agradece la rapidez con la que ha reaccionado el Gobierno de Pedro Sánchez para dar el visto bueno y que Valencia sea ciudad de acogida para ese atraque del Aquarius con seiscientos inmigrantes a bordo un dispositivo que recuerda la Comunitat tiene preparado ya desde el año dos mil quince mañana a las cuatro y media asta convocada la Comisión Mixta para la atención y acogida de personas desplazadas con todas las Consellerías implicadas diputaciones y entidades como Cruz Roja y ACNUR

Voz 4 02:07 eh vamos hasta la altura de lo que la sociedad valenciana también espera que como siempre ya estamos viendo cómo las personas iré a los distintos ciudadanos y zonas están volcando íbamos a ser una ciudad de acogida imponer a Valencia en el mapa como ciudad acogedora solidaria

también se ha puesto en contacto con Balearia que ha ofrecido toda su infraestructura así como a la Autoridad Portuaria

Voz 0032 02:27 bueno todo esto con cautela porque una de las organizaciones a bordo de la embarcación en concreto Médicos Sin Fronteras a esta hora confirma a la Cadena Ser que por el momento ellos no han recibido instrucción alguna sobre un puerto seguro en el que poder atracar en las redes sociales el ministro del Interior italiano y líder de la ultraderechista Liga Matteo Salvini ha comentado esta decisión del Gobierno español ya escrito victoria el barco está en dirección España primer objetivo logrado su gobierno se caracteriza por las medidas en contra de la inmigración cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:05 en Madrid el presidente de la comunidad descartó opinar sobre quién debe ponerse al frente del PP tras la dimisión de Mariano Rajoy Ángel Garrido ha evitado apostar por Alberto Núñez Feijóo por María Dolores de Cospedal dos de los nombres que más suenan para suceder

Voz 5 03:17 L

Voz 6 03:18 los dos merece la excelencia y tantos y tantas compañeros que tenemos el partido ya no los deberá que afortunadamente contamos con muchas personas con capacidad con experiencia y por tanto cualquiera de John merecería el Premio de Excelencia qué es lo que hoy abordado precisamente aquí a todos estos chicos y chicas que ha hecho merecedores de ese esfuerzo que han hecho duplicado y por tanto también tenemos mucho en el Partido Popular que merecen premios

Voz 1915 03:39 en el PP madrileño era muy fragmentado tienen poco más de un mes para llegar unidos al congreso del veinte y el veintiuno de julio en el que se renovara esa dirección nacional fuentes del partido dicen que esperan consensuar un único candidato y evitar enfrentamientos internos más asuntos la Policía ha detenido en Entrevías en la capital a seis personas por participar en una reyerta a plena luz del día las primeras investigaciones apuntan a que se trata de un enfrentamiento entre clanes familiares Alfonso Ojea desde este fin

Voz 0089 04:04 de semanas seis personas que pertenecen a dos clanes gitanos del Pozo del Tío Raimundo en el barrio de Entrevías permanecen detenidas bajo la acusación de riña tumultuaria por participar en un tiroteo en el que se ha utilizado incluso un rifle de hecho varios de los proyectiles de este arma de caza han quedado empotrados en alguno de los vehículos que estaban aparcados en la zona de los incidentes unos incidentes que se iniciaban el sábado por la mañana primero con una fuerte discusión entre a gritos en la calle y luego a palos y a tiros Se trata de dos clanes que siempre han estado enfrentados la policía ya conoce su historial y que cada cierto tiempo vuelven a las andadas

Voz 1915 04:40 esta mañana ha quedado visto para sentencia el juicio a un activista madrileño que participó en las protestas para intentar detener el desahucio de una familia en Vallecas el año pasado está acusado de un delito de atentado a la autoridad y la Fiscalía pide un año de prisión para él en cuanto al tiempo cielos nublados en buena parte de la

Voz 0313 04:56 comunidad con probabilidad de lluvias en la Sierra tenemos

Voz 1915 04:58 trece grados en el centro de la capital

de momento es todo a partir de ahora la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 0313 05:43 el nuevo ministro de Cultura de Cultura y Deporte ese que detesta hacer deporte aseguró el otro día quizá para compensar que admira a los deportistas porque son héroes dijo heroínas hombre

Voz 9 05:55 héroes igual los para tanto eh pero referentes ya lo creo que encontramos referentes

Voz 0313 06:10 preferentes los aquí en el cine en la literatura en el arte la ciencia en el periodismo en la enseñanza y caminar es el deporte claro pero saben una cosa los mejores referentes los que de verdad merecen la pena no son sólo aquellos que hacen grandes películas de muchos libros o que mete muchos goles o que descubren cosas insólitas no los buenos los excelentes son los que además de todo eso hace muy bien y tiene mucho mérito además transmiten valores que no tienen que

Voz 7 06:35 a ver con la fama ni con el éxito con el poder con el dinero

Voz 0313 06:40 porque nos encanta a todos por ejemplo Rafa Nadal porque he jugado como Dios a sólo primero pero sobre todo por cómo gana por cómo pierde por cómo trabaja y cómo respeta sea nos gusta el deportista pero nos enamora a la persona bueno pues hoy tenemos la suerte de contar con otro ejemplo el mejor invitado por cierto para la semana que empieza el Mundial de fútbol esta tarde nos acompaña Vicente del Bosque le preguntaremos algunas cositas de fútbol seguro pero yo tengo muchas muchas ganas de que nos cuente cosas de la

Voz 7 07:10 mira

Voz 0313 07:11 corrió el rumor de que le habían ofrecido un cargo en el nuevo Gobierno nos ya quedó desmentido pero si alguien piensa algún día en crear un Ministerio de las personas yo creo que él sería un gran qué bienvenidos a la vez

Voz 10 07:25 no lo sé

Voz 11 07:39 ah sí

Voz 0313 10:21 Roberto Sánchez Isaías Lafuente Michael Robinson buenas tardes compañeros como hola que te muy bien morir estamos creamos un Ministerio de las personas

Voz 12 10:28 bueno estoy contigo sea ministro no ya no hace falta buscar para eso no gritas signo probablemente con todos es del hombre que más admiro del fútbol español desde que al menos ochenta años que yo llevo en España es un placer compartir mesa y Miku con él

Voz 0313 10:45 el presidente del Bosque buenas tardes buenas tardes bienvenido Vicente cómo va esa gracias muchas ganas de que estuviera en algún día

Voz 1955 10:52 bueno no tocaba yo creo no sé si hoy también pero no para el mejor momento de fútbol al final tocaremos un poquito

Voz 0313 10:58 la selección y el Mundial pero Vicente del Bosque está hoy aquí porque la Fundación Mapfre le acaba de conceder un premio a toda su trayectoria profesional por algo teóricamente muy básico no por haber transmitido dentro y fuera del terreno de juego valores como la humildad la generosidad y la capacidad de de esfuerzo qué dices eso en la vida cotidiana no deberíamos destacarlo porque no llama tanto la atención Vicente por no sigue llamando

Voz 1955 11:23 pero seguramente porque ganamos un Mundial porque hemos estaba ahí y eso ayuda creernos todo eh si no hubiéramos ganado tu crees que no lo no lo sé no lo sé

Voz 0313 11:33 a ti seguramente sí

Voz 1955 11:36 pero de todas formas lo agradezco es un honor y poder tomar una dotación que la Fundación poner en mis manos para repartirla por otro con otra sobre cuestiones sociales que le haremos un poco de alegría a algunos que no tiene muchos recursos

Voz 0313 11:52 porque es cuando uno en fin todos en la vida me imagino que de una forma u otra queremos dejar alguna huella de trascender que se nos recuerde que te recuerden como buena persona es bagaje suficiente

Voz 1955 12:04 yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio para demostrar lo contrario yo creo que las personas somos todos poco más o menos no hay grandes diferencias de unos a otros intentamos de por lo menos en lo que a me toca y en esta exposición pública que tengo permanentemente au que tenía pues cumplir con ese mínimo compromiso social que en toda persona debe tener Ministerio

Voz 0313 12:22 las personas sería necesario

Voz 1955 12:24 la pregunta voy enseguida pues génica

Voz 0313 12:27 Mora estuvo ministro o no es otra cosa no yo creo que todos los

Voz 1955 12:29 está en la vida pública tenían que dar eh ser ejemplares en todo en todos sus comportamientos ya estaríamos más cerca de una sociedad mejor no

Voz 0313 12:37 pero en la práctica eso no no pasa eh no suele ocurrir con demasiadas

Voz 1955 12:41 frecuencia bueno yo creo que hay personas muy buenas ahora tenemos un mundo el del voluntariado que parece que no pero es grandísimo ir ya no sólo de gente mayor que podía en esas en esa edad de la jubilación ayudará a los demás sino también gente muy joven que es capaz de sacrificarse

Voz 13 12:58 sólo su vacío dedicárselo a los demás

Voz 1955 13:00 hay muchísima gente desde luego

Voz 0313 13:03 alguna vez han tentado para entrar en política

Voz 1955 13:06 no no no seguro cuando salir de casa mi padre me dijo no sé si voy dando el año me dijo no te metas en la vida la de llover

Voz 0313 13:15 en otros tiempos se va a las pasó canutas

Voz 1955 13:18 el resultado es claro y ha sido pero habían pasado una generación que lo pasó muy mal no entonces casi casi no hice caso pero empezó la fe en en los años setenta ahí sí yo eso aproximadamente y hay que no es afiliado como si luchamos para que pues que el futbolista tuviera impusiera acorde con el momento de la sociedad española pero nadie será nunca la caña para que diga bueno vamos a ver el día veintidós de mayo porque no son ya lo contado antes del veintidós de mayo mucho antes de la moción de censura eh me había llamado Pedro Sánchez y fui a su a su despachos tuve una conversación con el de una hora y pico pero nada más

Voz 13 14:01 ni una sola

Voz 1955 14:03 que me dijo bueno se dedicaría a la política de que yo no no no lo mismo dije a dije practicamente pies la único lo único que es esta especulación que ha existido no sé si hubieran dicho que hombre de cambio no sé si con mi madre de dirigir a la selección española seguramente de podrían haber dicho Vicente del Bosque que dijera

Voz 0313 14:26 en algo así como una persona ni contestaba así incontestable habría mucho habría mucha gente incontestable para no lo necesita al deporte un necesitaría un ministerio que si vamos a ver el nuevo ministro de Cultura y Deporte yo comentado he recordado al abrir el programa lo que dijo porque en fin es público y notorio yo creo que es mi opinión personal es que es una cierta falta de respeto hacia el deporte bueno alumbrará a alguien que al que no le interesa un carajo deporte pero bueno oye que no pasa nada igual de cultura lo hace muy bien pero el deporte no necesitaría un cierto movimiento

Voz 1955 14:59 los de ministro el presidente del Consejo Superior de Deportes al fin y al cabo ejerce casi os digo como ministro a José Ramón Lete antes Miguel Cardenal en fin todos los que hemos conocido de la democracia para cada persona ejercido practicamente de mí

Voz 0827 15:14 yo no sé si tendría que haber un ministerio o una secretaria de Estado que dependiera del Ministerio de Asuntos Exteriores porque ahora tenemos muchas gracias de verdad yo no sé si se corresponde con el deporte realmente que se hace dentro de España no lo hablamos yo creo que sí

Voz 1955 15:31 el Gobierno es consciente cualquiera de los gobiernos que hemos tenido últimamente es consciente de la importancia del deporte es no yo creo que es una obviedad y que yo creo que la marca España ha salido reforzada con es si me pregunta si el deporte escolar el deporte universitarios el deporte aficionado al deporte está yo creo que ahí es buena política principalmente cada día yo creo que afortunadamente

Voz 0313 15:51 en el que no practica deportes porque no quiere porque

Voz 1955 15:54 hemos instalaciones por todos los sitios en cualquier pueblo hay un pabellón de deportes en cualquier por ahí un campo de fútbol en fin yo creo que no no fuera los quejar de sobre el deporte avanzado como consecuencia de ese avance entre otras cosas por ejemplo todos estos chicos que salieron desde muy temprana edad al extranjero jugadores que fueron Inglaterra y que eso casi casi estaba Fábregas era se sin catorce años ya lo ha hecho en la capital nervioso yo creo que eso ha sido enriquecedor para todos porque eso antes éramos refractarios absolutamente a salir al extranjero y sin embargo ahora ambos salen sí con toda naturalidad yo creo que ha sido un paso adelante pues debemos perdona me hay que los entrenadores españoles ante no salía ninguno venían todos aquí pero nosotros ahora tenemos en Francia ha sido campeón de la Liga van francesa un entraba en enero de un entrenador español en la en la nuestra Valverde ha sido entrenador español quiere decir que yo no estoy en contra de que vengan de fuera los mejores naturalmente que sí que deben de venir a aquellos que nos pueden enseñar

Voz 1546 16:58 pero esos valores que colocó al que han premiado la Fundación Mapfre es también un las razones para que Vicente ha sabido ganar con el Real Madrid ICANN con la selección en la Eurocopa también un campeonato del mundo porque es de raptar com gente tremendamente bueno rico famoso con ecos aquí a Cuenca con futbolistas de mucha importancia esto muchas veces aún pero no me quedó un mero entrenador de fútbol tendrá grandes dificultades la hora barajar con tanta estrella juntos no

Voz 1955 17:35 bueno nosotros hemos tenido mucha suerte yo creo que hemos tenido madurez en los jugadores que hemos tenido hombre siempre podemos contar como anécdota Fulano te acuerdas lo que no trataba pero son pequeños detalles ocas dedica sigue en el anécdotas lo principal es que el grupo de los jugadores que hemos tenido yo creo que han sido muy buenos tanto en el Real Madrid como en la selección echo la vista atrás los que éramos seis tuve de compañeros en el pasado el vestuario del Real Madrid pues yo creo que tampoco hay tanta diferencia porque al final lo importante es que la esencia la naturaleza de lo que es un vestuario no se pierda con sus particularidades mencione como en todas las empresas ahí

Voz 13 18:08 por eso son cosas

Voz 1955 18:10 esos materiales pero al final yo hemos tenido gente muy maja

Voz 0313 18:15 dos que he jugado siempre con una ventaja yo creo que es una ventaja porque estuve en su misma tesitura que es que el quería ser maestro y luego fue otra cosa por casualidad

Voz 1955 18:24 está por ver cómo estás no sé tú pero yo me fui a tiro porque era el pues de Quart y revalidar empezamos a hacer podía ser maestro irme hasta con tres años de magisterio podía ser ya ganarte la vida yo creo que era por eso porque me corta es saber a luego se ha anotado eh por cierto recuerdas con cuatro maestro eso sube desde que ese iba a preguntarte los cuatro actores la mente don Ramón el don Celedonio Don Juan los cuatro de seis a los diez años antes del Instituto antes de empezar el bachillerato fueron clave yo creo fueron gente magnífica ahorro cuando yo que pronunció muy Mali Inversis Jan pronunciar la palabra objeto con claridad abuela

Voz 14 19:08 pero casi no digo que no pero había esperado pero eso pero

Voz 0313 19:14 ha echado cosas de las que te enseñaran los cuatro verdad luego en la calle

Voz 1955 19:18 pues yo creo que todos tenemos mucha secuela de nuestros padres yo creo que eso es un marcan mucho no y luego tengo que decirlo David de mis inicios en el Real Madrid fueron también muy buena Mis inician hoy la carrera pero vamos de la gente que tuve que cuidaba de nosotros fueron muy generosos

Voz 0313 19:37 la vida somos en gran parte lo que vivimos en la infancia verdad claro claro tenemos muy poco eh tenemos una plazuela teníamos unos amigos teníamos un valor ya había pasábamos genial estuvimos hace poquitas semanas haciendo el programa La Ventana en Salamanca en la universidad con motivo de los ocho siglos de tal yo pensaba coño conocieran un viaje verdad Isaías por por el por la videoteca hables una yo pensaba digo si me venía algún nombre la cabeza no lo diré si lo cual jugador se dieron a una visita por esto libros y le enseñaran la nota de puño y letra de Fray Luis de León al igual en gilipollas luego en su casa no

Voz 1955 20:13 qué pasaba todos los días por esa calle Libreros si esta universidad o por serranos que iba a parar a la que trilingüe que era el sitio donde estaba en todos los días cuatro vez darse a ida y vuelta y vuelta porque no había para para el autobús ya se lo digo

Voz 0827 20:30 otros cuatro maestros no has citado lo que te enseñaron yo te enseño cada uno

Voz 1955 20:34 bueno yo creo que eran muy severos el unos más severos que pero la mayoría muy severos Un recuerdo perfectamente hasta el cura de la parroquia que era también un poco fuera de una severidad tremendas a muy austero gente en fin yo creo que eso se al final se va calando sí

Voz 0313 20:56 por si algún entrenador que parecer algún maestro de esos severos

Voz 1955 20:59 he tenido mucha suerte también con las entrenadoras tuvimos varios desde Miguel Muñoz al que conocí ilustra de durante más de medio año pero bueno y los años que estuve en la cantera lo señor Molowny que fue extraordinario de austeridad y de un ejemplo de me encanta lo de siempre sale el jugador si es el jugador el el respeto todavía no señor verlo Gemma o de ustedes es imposible llamara de tu no me podría no salir era un caballero en todos los sentidos una dedicación y de una discreción y defensa del club como el club más más más imponerle el club casi es su empresa que que su familia Vicente es verdad que la gente del fútbol

Voz 0313 21:38 no sólo cuando cuando se empieza a jugar que eso no ha ocurrido a todos sino cuando oro deja de estar en la élite Michael tu caso cualquier otro sigue vincula desde una u otra forma es por esas ganas de de de de seguir siendo niño de alguna manera

Voz 1955 21:50 envío no en mi caso no será Michael yo me me Aliste a ser entrenador porque sentía un poco de vocación segundo por la influencia que tuve de estos entrenador eh Gianni Bosco Muñoz muy Romney en fin todos estos me Nos indujeron a querer ser entrenador y también porque a los veintitrés años en plenitud de tu vida es seguir viviendo que qué mejor que dedicarse a lo que tú hagas

Voz 1546 22:14 ligado toda la vida no se es curioso que ambición tíos somos de una época parecida Vicente por su trabajo por su amor al fútbol a lo que a estar en consonancia con los nuevos realidades muy malos tiempos el nuevo fútbol que existió y desde el micro a Dante aunque tener expertos sin embargo yo no estoy de todos seguro últimamente Vicente y de que si el fútbol de élite está en consonancia con los sociedad que vemos a menudo si fichan futbolistas por el precio de un hospital y de un hospital seamos de cincuenta y entonces yo no sé si a que mi abuela después tiempo jugando al fútbol yo llegaba a casa mi abuela vivía conmigo no Hoyos concilia rieles decía Michael Ahmed diferencia entre una cagada rompes el curso

Voz 14 23:08 Masjádov el BCE no

Voz 1546 23:11 en pelo futbolistas ganado más que la mayoría de la sociedad pero pienso que si estamos exagerando de alguna forma de que me siento a veces como el fútbol ha sido secuestrado mientras miramos para otro lado hablo del fútbol de elite digamos no se ha alejado de la sociedad de clase obrera que era más bien la cuna de aquel río si fuese una actitud de lujo y uno logró de entenderlo del todo bien me dicen que es el mercado ya adoptados pero no hay reparos no hay ninguno con consonancia con con los que vive la sociedad Doyle

Voz 13 23:50 bueno yo creo que el fútbol va evolucionando como es natural en la vida lleva

Voz 1955 23:55 Nos a poniendo a la altura del del resto pero yo creo que la naturalidad lo que decía antes de lo que es un vestuario la esencia de un vestuario no se puede perder al paso de los años son cosas absolutamente atemporales creo eh son adornos tú crees todo lo que está diciendo Michael de la manera de de Granero que hay que no hay dinero pero dice que no hay dinero pero cada día más dinero Regàs es es eh

Voz 1546 24:18 ellos no tienen que ver con los futbolistas y uno discuto con los futbolistas yo hablaba hoy las cigalas Arias directora o no el fuero Se habla con un lenguaje esclavista no

Voz 0827 24:28 que vender a Cristiano Ronaldo que ese día me los pasados con no es decir parece que todo sea

Voz 1955 24:34 es que también hay una industria alrededor del fue claro el fútbol es como yo nosotros creo que defendemos el fútbol de fútbol puro pero también hay alrededor una industria que no podemos estar al margen de eso pero

Voz 0313 24:47 a Vicente en la vida antes hablamos de maestros todos tenemos uno dos tres cuatro cinco episodios que de una forma votarnos han nos han marcado la tuya el factor Álvaro factor de tu hijo al que todo el país descubrió subido al autocar el día que ganaba el año que ganamos el Mundial luego hablamos del Mundial Haidar el factor Álvaro en tu vida que ha sido que ha supuesto que has aprendido

Voz 1955 25:07 bueno pues yo creo que a todos nos ha hecho desdramatizar ciertos ciertas situaciones se viven ahora por ejemplo en el cuando hablamos de lo que supone el fútbol ahora está pendiente pues como todos los que hemos estado en esta época de que estamos pendiente de los fichajes todos los días me viene decía fichado iba a fichar Neymar con el con el Madrid que se iba a fichar en el Eibar no sé quién está pendiente todos los días

Voz 0313 25:30 la exaltan de informa tío te pregunta

Voz 0032 25:33 Titulos los de forma es

Voz 1955 25:36 sí es decir bendecido y ahora está en la época de lo fichaje pero como hemos hecho toda la vida en esa época de los periódicos es el más por los periódicos deportivos por todo el asunto de los fichajes algo de razón tendrá que él está permanentemente ya ha sido una novio

Voz 13 25:53 no nosotros no podríamos vivir sin él

Voz 1955 25:56 hace ahora mismo vamos no te mata

Voz 0313 25:58 tienes la vida y fue un acto espontáneo

Voz 1955 26:01 el de la subida absolutamente espontáneo la subida al autocar pero en el fondo luego me me ha gustado porque era una visibilidad que mucha gente la sentido identificado absolutamente identificada pero no de de aquí sino de países pobres de países que a lo mejor con una situación más incómodo en el trato a los al fin y al cabo yo creo que en España se puede mejorar más ya de ahí se puede mejorar pero yo creo que pues el tenemos una conciencia social mejor

Voz 0313 26:28 este premio de la Fundación Mapfre yo creo vamos yo creo no yo sé que también reconoce tu esfuerzo por por dar visibilidad estos a estos colectivos no esto a parte de la sociedad le carece lo focos nuevo no apunta mucho pero que están ahí pero lo pasó pipa todos los Salvador porque voy a Jorge a verles jugar al fútbol

Voz 1955 26:45 a los pabellones aquí de Madrid y por cierto no pone la peor hora eso es lo que más me si el peor horas se ponen ahora es casi Casillas intempestivas pero pueden jugar pueden hacer deporte como cualquier otra hoy él tiene ahora o hijo al pádel en los que el canal mañana va natación el jueves y viernes entrena los sábados juega yo creo que el año pasado cuando empezamos a jugar íbamos todos detrás del balón

Voz 1546 27:14 poco a poco no se moleste lo campo clásicas

Voz 1955 27:16 Sirhan entrenadores y sin nada no nos repartimos el campo el pues ahora está en esa faceta de Cuba

Voz 0827 27:23 seguro que lo eres tú eres el padre que más sabe de eso

Voz 14 27:26 que la avería porque entonces obligaron donde padres que sabe mucho de fútbol de arbitraje y no paran de hablar

Voz 1955 27:38 no no hay padres y abuelos toda vez de a veces pero yo creo que no es una cuestión generalizada que salón

Voz 0827 27:47 era una broma muy controlada

Voz 1955 27:49 muy controlado que por muchas campañas que ahora el Gobierno es imposible de de eliminarlo porque el espíritu de protección de un padre es imposible de controlar Vicente te quiero preguntar enseguida

Voz 0313 28:02 par de cositas del del Mundial y del del fútbol pero por volver al comienzo de la de la conversación y con eso me esa noticia que desmintió ha ofrecido un cargo no sé qué hoy el el momento político en España político político como general como con acepto que estamos viviendo acabamos de vivir una sorpresa que en el fútbol también ocurre no es una sorpresa de repente han cambiado las cosas veremos por dónde tiramos ahora seguimos teniendo cosas pendientes era asunto de Cataluña en el que tú alguna vez has pronunciado por algo tan sencillo como tender puentes si en fin y tratar de de entenderse como un vestuario no se lo de ahora con todo esto que ha pasado estamos en una conversación de café

Voz 1955 28:40 a cada día eh nos obliga nos debe obligar más todo a a ser tolerantes con los demás el no querer imponer nuestra razón Iker lo único que vale lo que nosotros decimos que yo creo que es que eso hemos ido ganando y qué dice este hombre este es de izquierdas nosotros yo creo que que el se han ido suavizando esos términos y que ya hemos de intentar que los que nos gestiona en los a lo hagan de la mejor manera posible que sean limpios que sean transparentes y que serán y que piensen en nuestro país

Voz 0313 29:14 me hizo mucha gracia un un reportaje que hicieron a Serrat y ante yo creo que era el último Barça Madrid el que se jugó en Barcelona y creo que es algo así como el el tema de Catalunya dice teníamos que haber salido a jugar al empate

Voz 1955 29:27 es ese sí es cierto que yo creo que necesitamos todos tras golear de haber Kuchar un poco a los demás sí incentivar a aquellos que sinceramente verlo a lo mejor los implícito demasiado en el fútbol pero me parece que es imposible conocer una Liga españolas tienen los clubs catalanes lo los catalanes y el resto de normalmente no entendería jamás y que tiene que ver el fútbol con todo lo importante desde la sanidad el trabajo otra pero es una cosa tan simple pero que yo creo que va a ayudar a que cada día los dos al confrontación no entre comillas suaviza Vicente posibilidades España dial hablamos de porcentajes

Voz 0313 30:06 estamos algo concreto por no hay Ros por las ramas no tenemos tal tuve es un equipo de verdad eh entre los me gusta la palabra favorito pero da igual entre los cinco seis que al final dar el tope Thaci sino que tenemos una buena plantilla un buen equipo

Voz 1955 30:22 así es el entrenador ha sido seleccionador Julen ha sido

Voz 0313 30:24 con se cuente desde el principio de coger

Voz 1955 30:27 el la selección y los que ha llevado ahora al Mundial la tiene un estilo de juego en fin yo creo que tenemos muy buena pinta pero que hay que ser prudentes porque en el deporte no se puede ser empalagoso digo empalagoso a veces que decir vamos a ganar vamos a ganar bueno pues también en una tertulia de humo de una cafetería pero que interiormente eso no no puede ser porque los primeros que era que deben de ser un poco más prudentes eran los propios medios de comunicación para no crear falsas expectativas en la

Voz 0313 30:57 también como aficionado me ha gustado mucho que contra Túnez y contra Suiza hayamos jugó regular

Voz 1955 31:02 sí porque acuerdos los países nadie aclara a modo habrá si el estado está listo os está muy fuerte y luego ya vendrá esto empieza el el jueves si para España el viernes ojalá ahí a ahí veremos hay hemos un buen verano es que no hay talas claro

Voz 0313 31:17 iría mal para nada bueno sería mal para nada

Voz 1546 31:19 pero yo no veo nadie mejor que España cuando tú vas viendo con eso no quiere decir que piense que va a ganar el Mundial puede perfectamente al Mundial porque no hay una selección a bote pronto digo uf estos bueno las mira tú porque eres muy española y muy forofo no pero me veo unos delanteros maravillosos en el bastión no que eso va a su casa es fantástico no es un poco como bueno salvando diferencias Eduardo normalmente tenemos que marcar tres para empatar no

Voz 1955 31:55 qué crees que mejorar hacerte un guiño yo creo que Inglaterra ya le toca que desde el año sesenta y seis que no lo es ni hacer nos avisa

Voz 14 32:03 en el terreno de color no imágenes Inglaterra quedando en Montreal no sé si es que no lo sufre

Voz 0827 32:16 además de esa manera

Voz 0313 32:19 pero el aire digamos no es curiosa alguien

Voz 1546 32:21 preguntaba

Voz 14 32:22 ayer estaba en felizmente en Radio Viza

Voz 1546 32:27 no es que si los octavos para que Letters prospere tiene que sonar la flauta y luego en octavos otra vez toca la flauta el verde Valle se necesita una sinfonía de flautas para que luego a poder ganar sin embargo lo que visite debía evidente es que fue dado que los sub diecisiete hace bien los sub veinte

Voz 14 32:51 yo no sé si es que realmente esta intención

Voz 1955 32:58 muy bien Vicente del Bosque ha sido un placer compartir este ámbito de radio y de ídem conversación y de ideas

Voz 0827 33:03 por eso me ha gustado mucho la os escucho que siempre vuela yo te voy a decir una cosa este premio tiene trampa yo creo que la Fundación Mapfre se ha premiado a sí misma común incontestable como todos

Voz 0313 40:09 altamente minutos para que sean las cinco de la tarde las cuatro en Canarias y aquí seguimos asomados a la ventana acabamos de despedir a Vicente del voto

Voz 1620 40:15 los con el que medio en broma medio en serio hemos comentado

Voz 1955 40:18 hace un ratito se algún día en España existiera un Ministerio de las personas yo no sé si existirá pero si existiera hoy tendría tarea diga trabajo con esa historia en fin absolutamente terrible dramática hay vergonzosa que nos llega desde Italia que por primera vez se niega así rotundamente se niega acertar con barco cargado con inmigrantes inmigrantes rescatados del mar atraque en alguno de los de los puertos del país están gordos el tema que lo planteamos como nuestra polémica dolía

Voz 19 40:47 a la polémica

Voz 0827 40:51 el buque Aquarius con seiscientos veintinueve migrantes rescatados en el Mediterráneo está a la espera de poder desembarcar los en algún puerto europeo recogieron a estas personas en el mar siguiendo instrucciones del Centro de Coordinación Marítima de Roma trasladaron a su barco a Migrantes de un buque de la guardia costera italiana pero el Gobierno de aquel país que ha hecho de su discurso xenófobo marca de la casa se niega ahora acogerlos así que estas personas que tras subir del infierno buscaban el paraíso se encuentran ahora en el limbo querrán quizás devolverlos al mar el nuevo Gobierno de España en un gesto inédito en Europa ha dado instrucciones para que el puerto de Valencia reciba estos migrantes antes varios ayuntamientos italianos ya se habían ofrecido para acogerlos y mientras tanto un barco capitaneado por un ucraniano fletado por una ONG francesa ya atendido por Médicos Sin Fronteras holandeses está cuidando de ellos así que no es Europa quién dar la espalda a estas personas son algunos gobiernos insensibles y una Unión Europea incapaz de poner orden de cumplir y hacer cumplir sus compromisos humanitarios aquellos sin los que la Unión Europea puede acabar convirtiéndose en poco más que un club

Voz 0313 42:05 Nicolas Castellano buenas tardes qué tal buenas alguna novedad algún dato de última hora con él

Voz 1620 42:09 noticia de última hora que Médicos Sin Frontera confirma que está al tanto del ofrecimiento del primer ministro español de presidente del Gobierno de ofrecer el puerto de Valencia como puerto seguro pero hasta el momento no ha recibido ningún mensaje oficial ni del Centro Coordinador de Salvamento de Roma ni del Gobierno ni el de España al respecto y recuerda que la situación de las seiscientas veintinueve personas a bordo es muy preocupante que muchas de ellas necesitan atención médica de manera urgente así que de momento las dos organizaciones que operan digamos sobre sobre ese barco el Aquarius no tienes constancia de este ofrecimiento de del Gobierno de España lo que sí podemos decir

Voz 0313 42:46 tanto si el mismo pum siguen el mismo viendo ahora mismo

Voz 1620 42:49 una de estas aplicaciones de seguimiento de tráfico marítimo que el barco sigue exactamente en el mismo punto en el que estaba de desde primera hora de esta mañana y hasta que no tenga instrucciones va a seguir ahí sí sabemos que desde Moncloa Yves de la Generalitat Valenciana han contactado con varias agencias de la ONU entre ya con el ACNUR para garantizar el derecho de asilo cuanto a esas personas lleguen al puerto porque se sospecha que son flujos sería migrantes económicos ni muchos con posibilidad de pedir asilo y que también ese ha contactado con la Organización Internacional para las Migraciones ídem de la Comunidad Valenciana han llamado a Cruz Roja para que mañana acudan a una reunión de coordinación para que sea Cruz Roja en la que se encargue de la recepción en el puerto como suele hacer con los barcos con las pateras que llegan a la costa española así que por un lado España trabaja en preparar ese dispositivo con agencias de la ONG que trabajan habitualmente en la recepción de inmigrante ir por otro lado a esta hora de la tarde las ONG que está en el barco no tienen constancia oficial

Voz 0313 43:44 el desaparecido corresponsal en Italia Joan Solés buenas tardes bueno será

Voz 0946 43:47 buenas tardes qué tal y como está más alguna novedad

Voz 0313 43:50 desde desde que se conoció la noticia de que de no le dan permiso para atracar

Voz 0946 43:55 bueno la situación ahora mismo es de cierta esperanza tras el anuncio del Gobierno español de permitir el desembarco de los seiscientos veintinueve inmigrantes rescatados en alta mar eh ese desembarco en el puerto de Valencia recordemos que la nave Aquarius agotados sus víveres dispone sólo de provisiones para hoy después que el ministro italiano del Interior el derechista Salvini de la Liga le negara la entrada a puertos italianos mejor dicho después que ordenar el bloqueo de los puertos italianos a cualquier desembarcos de refugiados inmigrantes que hay otra nave en este caso de la propia Guardia de costas italianas que esta mañana no podía dirigirse a Italia le han impedido el desembarco de otros setecientos noventa inmigrantes estamos ante eh Dunn el absurdo más clamoroso Salvini ha dicho esta mañana en el lenguaje populista que le caracteriza que Italia no es un campo de refugiados de alguna forma el problema a los vecinos no dónde irá el barco de

Voz 0313 44:52 porque costera porque mira al Aquarius ya veremos finalmente donde atraca pero sí es un buque de la guardia costera dónde irá

Voz 32 44:57 de momento permanece en alta mar a la espera

Voz 0946 45:00 qué le autoricen la llegada la entrada a un puerto italiano o unos ya lo mejor Valencia ya explayó Yuan eh este de

Voz 0313 45:08 algunas ciudades tipo Nápoles Palermo habían ofrecido sus puertos para que pudiera atracar el el el buque que están en alta mar esto

Voz 0032 45:17 hay margen para hacerlo es factible o no

Voz 0946 45:19 no no es imposible porque no es competencia de los ayuntamientos de los gobiernos locales autorizase la entrada o no de un barco en los puertos italianos es competencia del Gobierno del Gobierno central siguiente las instrucciones del Ministerio del Interior son se impide la entrada de los barcos en los puertos y por más que se movilicen los alcaldes y las poblaciones pues los inmigrantes no desembarcan esto es evidente

Voz 0313 45:47 eh tú recuerdas algún vamos s la primera vez que Italia niega en redondo que un barco pueda atracar pero tú ruedas algún precedente de de casos parecidos de buques que hayan estado con con gente a bordo durante días y si con estos algún habido no

Voz 1620 46:01 hay precedente muy destacados en Malta Malta lleva más de quince años negándose a acoger ningún barco de inmigrantes Malta está encantada tendrá en el puerto de La Valeta a todos estos barcos de rezar de lo de Médicos Sin Fronteras que pasan por ahí que pagan que pagan impuesto que consumen combustible etcétera etcétera para el beneficio económico entre comillas que generado barco rescate sí pero no está dispuesto a coger ningún inmigrante hay un episodio muy claro que todos los oyentes buena recordar el Francisco y Catalina una bola que en el año dos mil seis rescata en medio del Mediterráneo en aguas internacionales a cincuenta y una persona los tuvieron nueve días en alta mar tenían que ir a los barcos a darles agua y comida hasta que España negoció con Malta Italia que tampoco quería coger el barco en ese momento cuál era el destino final de los inmigrante y el destino final de la inmigrante fue llevarles a Puerto desembarcar le bueno primero desembarcaron a mujeres embarazadas gran parte de vinieran a España y fueran acogidos en Andalucía en de centros de acogida andaluza

Voz 1955 46:55 no

Voz 1620 46:55 estos dos mil seis dos mil siete febrero el barco Marin One Un barco que venían con casi cuatrocientos asiáticos había salido de Guinea Conakry y cuando supera las aguas de Mauritania down esta porque sabe que en una avería el capitán desaparecido dejó los inmigrantes en alta mar también estuvimos durante un montón de días negociando España Mauritania Guinea a ver quién se quedaba el barco España por la insistencia del Gobierno canario en aquel momento presidido por Adán Martín no quería el barco de ninguna manera España negoció con Mauritania ICO Don con Guinea y finalmente se produjo al desembarco Mauritania con policías españoles que fueron los que desembarcar a los inmigrantes en el puerto no dibujo y con asistencia españolas durante más de seis meses estuvieron progresivamente sacando a los inmigrantes del puerto de móvil es decir hay muchos precedentes sabe muy bien cómo funciona la ley sabemos que hoy es un capitán de un barco tiene la máxima autoridad cuando se procedió al rescate para elegir un puerto seguro desembarcar esa persona porque lo ellas lo dice así el Derecho del Mar el derecho internacional marítimo así que desgraciadamente esta vulneración de los derechos desde que hoy evidencia el Gobierno fascista de Italia es algo que que tendremos muchos precedentes en todo Europa

Voz 1546 48:03 lo hizo acate ganador o no la ley marítima en este caso de salvamento es la acate ganadora ante una una ley nacional de algún país o en algunos casos en la Unión Europea también no es Itzik y si hay gente que en peligro en el agua o un barco TB de rescata Carlos debe darlo a cuidados al país más cercano no esto en circunstancias normales Like y supera cualquier otro ley nacional o comunitaria

Voz 1620 48:36 por encima el derecho internacional marítimo estaría en la ley de asilo las leyes que regulan los flujos migratorios etc etc pero es inconcebible es inconcebible ningún barco con dificultades con con náufragos a bordo no sea recibía en ningún puerto es que lo que estamos viviendo en las últimas horas por parte de Italia su impulso del que no había no habíamos sido testigo nunca en esta dimensión sobre todo lo que acaba de contar Joanne un barco de pabellón italiano de la guardia costera italiana que no se les deja de momento desembarcar en Oporto italiano no es decir esto es un pulso entre el populismo xenófobo por otro las un gesto de un gobierno como el de España que frente a los muros al Tarajal qué otras cosas que han acontecido en España en los últimos tiempo cambia absolutamente el timón de los ello dice nosotros estamos dispuestos el barco a coger el barco en Valencia esto sólo me recuerda los últimos veinte años de Europa al gesto que tuvo Merkel en el año dos mil quince en plena crisis visibilidad cuando dijo nosotros estamos dispuestos a recogerlo mujeres no decir me parece que es un gesto político que fuera ya se está analizando el comisario europeo de emigración acaba de tuitear aplaudiendo el gesto del Gobierno de España etcétera etcétera y obviamente los xenófobos la derecha etc etcétera acusar a Pedro Sánchez de la operadora

Voz 0313 49:50 oye Yuan en Italia la opinión pública o publicada como estaba hasta es

Voz 13 49:55 dividida en contra

Voz 0946 49:58 está muy dividida entre quienes expresan indignados por la decisión del ministro derechista y por tantas otras decisiones que afectan pues al colectivo de etnia gitana los homosexuales y a otras minorías y quienes aplauden la orden de Salvini de cerrar los puertos italianos al desembarco de inmigrantes aún cuando ellos supone una grave violación de las Niccolo XXXIII de la Convención de Ginebra de los artículos dos y tres de la Convención Europea de Derechos Humanos precisamente por ello el Gobierno italiano ha desplazado urgentemente unidades médicas a bordo del Aquarius para evitar una emergencia sanitaria porque entre los seiscientos veintinueve inmigrantes hay ciento veintitrés menores no acompañados los once recién nacidos siete mujeres embarazadas de agravarse las condiciones de salud de algún inmigrante la condena de los tribunales europeos sería durísima claro que bueno el actual Gobierno italiano como antes el gobierno del Partido Popular en España parece importarle poco que acumulen condenas de los más altos tribunales europeos no

Voz 0313 51:02 nadie podrá mostrarse sorprendido porque Salvini hace ya bastante tiempo que venía advirtiendo descendía llegaba al Gobierno lo que iba

Voz 1620 51:08 ser es decir si presas pedirá ya ya ya ya sé

Voz 0946 51:12 me han fíjate en por un lado la noticia de la acogida de los inmigrantes en España pues se ha difundido en Italia como con una sensación de alivio como una bofetada al ministro Salvini ha titulado el diario La Repubblica en su edición digital pero atención porque la situación es especialmente delicada el anterior gobierno del Partido Popular incumplió su compromiso de acoger diecisiete mil inmigrantes

Voz 1620 51:36 no le gusta que le correspondía en el reparto europeo

Voz 0946 51:39 sólo aceptó menos de dos mil claro el ministro del Interior italiano ahora en su lenguaje repito popular esta acaba de declarar que Italia no bajará más la cabeza se alegra de que su tozudez obligue a otros países le ese España a bajar la cabeza y a obedecer los mandatos de la Unión Europea la más sonado Maeva decirlo todo el primer ministro Conte acaba de agradecer públicamente al Gobierno español su decisión humanitaria de autorizar el desembarco en Valencia

Voz 0827 52:11 la verdad es que anuncia tiempos futuros e complicados no Colás

Voz 1620 52:15 la cuestión es el próximo barco que sea rescatado en aguas de de Libia Anne el canal de Sicilia hacia Italia que va a ser subastado entre el Gobierno de de de Europa para que acojan claro es decir o la posición de la Unión Europea de los Estados es contundente con con el respeto al derecho internacional marítimo del derecho humanitario o tendremos a partir de ahora pecie de de desfile de gobiernos de quién tiene el gesto

Voz 0313 52:37 sí o no hacia un sentido el otro subasta de esos otro subasta de derecho y aquí íbamos a los datos