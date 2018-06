La Ventana (11/06/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 el capi

Voz 0032 00:15 son las seis las cinco en Canarias la embarcación Aquarius sigue con seiscientas veintinueve personas a bordo en el mismo punto de aguas internacionales de momento sin recibir confirmación oficial alguna sobre la decisión de acogida por parte del Gobierno español los recursos escasean y los médicos a bordo confirman a la SER que van a recibir comida y agua en las próximas horas Nicolás Castellano buenas tardes

Voz 1620 00:35 buenas tardes necesitamos un puerto seguro sin hay riesgo de que aumente el número de pacientes graves el mensaje que acaba de lanzar el doctor David Bieber Luis en declaraciones que ha hecho llegar a Médicos Sin Fronteras a la Cadena Ser la ONG confirma que no han recibido aún destino y que la situación médica es estable pero existe rico de empeorar en las próximas horas la mayoría de los rescatado tienen síntomas generalizados de fatiga deshidratación dolores musculares o mareo pero si siguen estas condiciones con estrés y hacinamiento durante mucho más tiempo puede complicarse la situación los veintiún quemado necesitan cuidados de sugeridas la prioridad es recibir comida de manera urgente como asegura el médico actualmente

Voz 3 01:10 estamos esperando una va más comida que va a venir tema alta no sabemos exactamente esperamos que va a dar esta todo debía haber dado un puerto de su prioridad no sabemos dónde vamos a vamos

Voz 1620 01:26 a ir con las seis mujeres embarazadas a bordo está en buenas condiciones por el momento hay casos ortopédicos necesitarán ser operado según asegura el médico

Voz 0032 01:35 noni desde Euskadi el lehendakari Iñigo Urkullu se ofrece a coger en el País Vasco al diez por ciento de los inmigrantes

Voz 0804 01:41 la solidaridad y el compromiso forman parte de la cultura del pueblo vasco en este sentido hemos transmitido ya al Gobierno español y a ACNUR nuestra disposición a acoger a una parte de las seiscientas veinticuatro personas refugiadas del barco Aquarius

Voz 0032 02:46 la adelante con la mayoría popular en el Senado luego tiene que volver al Congreso y titular del deporte Toni López

penúltimo día de amistosos de que por mundialistas Senegal ha ganado dos cero Corea del Sur y a las nueve menos cuarto juega una alfombrita Bélgica contra Costa Rica fuera al fútbol la la tercera etapa de la Vuelta a Suiza ha ganado

Voz 5 03:22 nosotros planteamos la posibilidad de subirle más a los trabajadores que no ganan un porcentaje superior y menos a los que ganamos más eh equiparando o disminuyendo la diferencia en estos tres años progresivamente seguirla e subsanando en los años siguiente cuando una vez nuevos entráramos otra vez a negociar

Voz 6 03:43 la empresa ha dicho que no

Voz 1915 03:45 laboral el en el de los trabajadores del cero diez línea Madrid el servicio de atención telefónica del Ayuntamiento de la capital que amenazan con ampliar la huelga que mantienen desde el pasado treinta de abril el consistorio insta a la empresa concesionaria Ferrovial a entablar un diálogo con la plantilla para llegar a acuerdos y recuerda que el nuevo convenio incluye cláusulas sociales con mejoras en la red menor remuneración sin embargo los sindicatos denuncian que ese convenio no está cumpliendo José Altea Comisiones Obreras

Voz 0313 04:21 a la calidad del servicio obviamente también afecta poco

Voz 7 04:23 que si nosotros tuviésemos esa herramienta a nuestra disposición no tendríamos que estar eh pidiendo disculpas constantemente a lo mejor de la ciudadanía por qué no se establece comunicación correctamente

Voz 1915 04:33 ha ido en Fuenlabrada un servicio municipal asesorará al entorno de víctimas de violencia machista el objetivo es según el ayuntamiento orientarles para poder dar ayuda y protección a la víctima Silvia ven es concejala de Igualdad de la localidad

Voz 8 04:45 entonces lo que pretendemos es ofrecer al entorno a mientas para que puedan acercarse a la mujer sin que ésta sienta que están inmiscuye yendo en algo que es algo totalmente suyo tenemos trece grados en el centro de Madrid

Voz 0313 06:28 cartas de amor no o no o no exactamente pero hoy les propongo algo muy concreto a los oyentes de La Ventana sobre todos los oyentes

Voz 12 06:36 que nos cuenten dedicatorias dedicatorias de libros en ayer terminó la feria del libro en Madrid y ahora mismo hoy fin miles y miles y miles de lectores lectoras tendrán

Voz 0313 06:47 en su libros dedicados no bueno puede ser de esta feria o en cualquier otro momento pero hoy en La Ventana de los libros les propongo esto que nos llamen al nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta y nos cuenten historias de dedicatorias cuál es la suya o cuál es la preferida ah o cual recuérdanos cual conservan locales es la más rara que les han escrito alguna vez en el libro Roberto que crees que dirán los hoy

Voz 1826 07:09 pues va a saber de todo el de equipo de hecho ya lo están diciendo a través de las redes sociales como María Jesús que dice que tiene una dedicatoria de Rafael Alberti en un libro de Agatha Christie después contamos y eso no porque fue al al bar donde estaba trabajando ella el libro que estaba leyendo en ese momento era de Agatha Christie así que muy amable gentil dice Rafael Alberti habla dibujó una paloma y me dedico es el libro nueve cero dos catorce sesenta sesenta libros dedicados es la etiqueta las redes sociales

Voz 13 07:50 allí seguro que te garantiza coche de sustitución porque nunca te deja sin coche llegas muy tarde

Voz 19 09:04 Teo tienes que ensayar a la hora de la siesta

Voz 0313 10:24 la sección huele a nuevo Pedro Sánchez de New presiden tienes una entrevista en Vanity Jaume ya ahí

Voz 23 10:31 el día muy buenos días comenzamos con el tiempo limitado larguísimo estimule el sonido de disparos muy bien

Voz 24 10:41 el sapo el celo

Voz 25 10:45 bueno en presidente rellenan el silencio en esta sevillana

Voz 24 10:51 primera comprobamos hoy

Voz 0313 11:14 desde la tarde a las cinco y once en Canarias el reverendo Jesse Jackson que es uno de los iconos de la lucha contra el racismo en Estados Unidos alguien que trabajó junto al malogrado Marcello a quién decía el otro día que Donald Trump encarna una especie de de supremacía como blanco global que amenaza con hacer retroceder al país hasta tiempos e indeseables que de qué tiempos estamos hablando se preguntarán pues de uno nuevo lejanos por desgracia la historia que nos cuenta Nieves Concostrina nos lo confirma

Voz 1 11:42 sólo un único

Voz 28 11:45 en La Ventana acontece que no es nuestro con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 1 11:54 el qué

Voz 1626 12:03 no saben dónde y yo tampoco lo sabía pero ya no se me va a olvidar porque allí pasó una cosa muy bonita es una ciudad de la América profunda del sur más racista y allí al USA sede de la Universidad de Alabama llegaron el once de junio de mil novecientos sesenta y tres dos estudiantes negros chica chico para matricularse en Empresariales bueno la que se lío Vivian Juanita Malone James Hook llegaron acompañados por el vicefiscal general de Estados Unidos sólo querían estudiar en el mismo pupitre que los Black los con los mismos libros que los blancos para sacarse el mismo título que los blancos pero los blancos no quería un año antes en mil novecientos sesenta y dos una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos tras la denuncia de un estudiante a quien pidieron matricularse en Misisipi por ser negro había dejado claro que los afroamericanos tenían derecho a cursar estudios universitarios los dos primeros que se tiraron a la piscina en Alabama fueron James Vivian que se plantaron en la universidad guapos y aseados en busca de su sueño estudiantil con un coraje envidiable aguantando el tirón porque tenían enfrente a unos ritos de descerebrados pone el mismísimo gobernador del estado de Alabama la cabeza diciendo que en su universidad centraría un negro solo

Voz 1276 13:29 por encima de su cadáver

Voz 1626 13:31 y como el mandaba en la Guardia Nacional de su estado no había forma de pasar pero atentos a la jugada el presidente Kennedy fue informado de la que se estaba esquiando en la universidad e inmediatamente federal hizo la Guardia Nacional de Alabama es decir los polis ya sólo recibían órdenes del presidente no del gobernador me parto en la Guardia Nacional pasó de prohibir la entrada de los dos estudiantes afroamericanos a escoltar los hasta el interior Vivian y James se hacían más fuertes con cada insulto con cada paso abriendo el camino de miles de jóvenes negros que hasta ese momento tenían prohibido estudia James no aguantó la presión y abandonó pero Vivian Juanita Malone muy negra muy lista muy muy fuerte salió de la Universidad de Alabama consoliden fatura bajo el brazo años después el gobernador de Alabama mientras se moría preocupado por sus pecados pidió perdón a Bibiana vivía la que estudió por encima de su cadáver se lo concedió

Voz 0313 14:45 el esta también por descontado la pena la pena que medio siglo después varios millones de personas que llevaron a Trump hasta la Casa Blanca son seguramente los mismos que hubieran visto con desagrado

Voz 0281 14:55 tú Juanita Malone en la universidad

Voz 0313 14:58 presión hay que bajar la guardia porque el cartero siempre llama dos veces o más

Voz 30 15:05 ya no está al ciento doce escribía para poder adquirir la obra quiero vivir para contarlo La Ventana de los libros con Benjamín Prado

Voz 2 15:22 aquí borda fueron todo menos Torre pareja dividir

Voz 0313 15:36 Benjamín Prado buenas tardes buenas tardes Carla Javier Sagarna director de la escuela de escritores como está en juego la clave es ver a Javier Benjamín Roberto tres escritores que en esta Feria del Libro de Madrid que terminó ayer por cierto con un siete por ciento menos de ventas que el año anterior la lluvia y hoy que pedimos a los oyentes que nos cuenten historias de de libros dedicados a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta que ritual que protocolos y lo tenéis seguís a la hora de firmar libros Benjamín

Voz 1826 16:03 por ejemplo por por galón

Voz 0281 16:05 pues que soy el tipo más prestigiosa del mundo yo siempre llevo una pluma siempre con tinta verde siempre Pinto a mi a mis lectores un gatito en la después deberá después de la firma todos esos Ripoll sanas

Voz 1826 16:20 pues estaría contenta por no decir otras cosas elude el último gatito de esta hornada de Benjavid lo tengo yo en esto es decir que tengo otra superstición otras supersticiones que afectan a a la ropa interna que no voy a contarle

Voz 0313 16:33 vale pero pone siempre la misma frase

Voz 1826 16:36 no no

Voz 0281 16:37 mal no lo que pasa es que es verdad que cuando en los casos por suerte de en que viene mucha gente pues caro tampoco te da tiempo cada vez a lo mejor uno tiene tres o cuatro a mi me gusta mucho yo que soy muy ladrón robar cosas a mí hay una que les robe a Mario Benedetti que me gustaba mucho era con mis mejores ojalá examen

Voz 1826 16:54 esta vez en mandas tú Javier

Voz 0313 16:56 bueno pues a mi a mi me yo no hubo solución una misma frase lo que me gusta es jugar con el título de alguna manera le voy dando vueltas al título pero me obligó a que todas las dedicatorias sean distintas Olmedo un poco personalizadas como dice Benjamín hábiles cuando viene mucha gente es difícil pero siempre procuro preguntarles algo que en cualquier cosa para hacérsela un poquito personalizada y al mismo tiempo que esté jugando con lo con aquello de lo que habla el libro no me gusta me gusta jugar con las dos cosas o Roberto claro el título destinos de sería

Voz 1826 17:24 da para mucho jugado con da para mucho para El laberinto que se pueden encontrar yo también como Javier hombre yo tengo la ventaja de que como no tengo mucha experiencia cualquier cosa que que pongo no me parece que este quemadas

Voz 0313 17:36 y eso que después

Voz 1826 17:38 el título a la trama da mucho juego y mira una cosa que sí que sin saber que me estaba dando consejo el actual ministro de Cultura máximo vino aquí pocos días antes de la Feria del Libro me dijo no

Voz 0281 17:49 puedes poner siempre la misma frase día menos

Voz 1826 17:51 porque claro la gente cómo está haciéndonos en las redes sociales después le hace una foto

Voz 0281 17:55 si la a la red no queda bonito

Voz 1826 17:57 a Carolina amarilla a Pepe después la misma fuera

Voz 0281 18:00 pues eso va un montón de ganar este año el año pasado estaba firmando la feria de pronto vi que venía muy decidido hacia mi caseta que han venía venía Rafael Hernando el portavoz del partido yo en principio no pensé que fuera a ser muy bueno pero porque tenemos prejuicios pero uno siempre yo siempre digo que uno no puede no puede tener la pedantería de creer que puede elegir a sus lectores

Voz 0313 18:24 que traía novela o poesía firmara

Voz 0281 18:26 es una novela que se llama ajuste de cuentas se ha ido obligado y entonces yo me equivoqué en la dedicatoria la puse después de eso igual de simpático con el que el conmigo por cierto iba con su hijo le puse Antonio Hernando detrás oye digo perdóname de Vigo devuelven me lo tengamos otro de se si uno está viendo todo el día por la televisión te puesto Antonio dice no te preocupes en absoluto porque yo en realidad me llamo Rafael Antonio Hernando así que te pones Rafael delante lleva al el libro puertas

Voz 0313 18:53 bueno pues toda esta historia de las desde las dedicatorias tiene que ver con con la Feria del Libro que ayer termina efectivamente porque lo tenía lo comentaba Roberto podríamos hacerlo que los oyentes nos cuente ni y eso es lo que vamos a escuchar los oyentes pero tuvo un un punto de enganche muy muy bonito la semana pasada fuera sí fue la semana pasada se hizo muy poco muy popular en un hilo de Twitter protagonizado por dos dedicatorias una la de una madre que le había regalado ese libro a su hija y la otra de la hija que lo puso al final del libro respondiendo es una declaración de amor muy muy bonita muy hermosa y ese libro acabó en manos de Lorena García que contó la historia en Twitter mira hay mucha gente muchísima a la siguió y algunas como se conmovió además Lorena García más tarde sola

Voz 6 19:39 buenas tardes hola bienvenido a Lorena

Voz 0313 19:41 qué tal

Voz 6 19:42 muchas gracias aquí escuchándoos Cosby anécdotas divertidas de escritores me parecen fantásticas

Voz 0313 19:48 eso ocurrió hace un par de años no en en un día de Sant Jordi

Voz 6 19:52 en Sant Jordi exactamente en una en una mesa de libros de segunda mano de San Jordi yo lo vi en una uno de la colección El barco de vas porque tengo hijos más grande ir dije esto es un libro seguro para mi hijo pequeño no lo compre y me encontré con que había la dedicatoria de una mamá que la ponía en la primera página conseguía casa regalen libros como contento a los pocos días me di cuenta que en el final del libro había una nota de la hija Françoise la hija había recibido el libro aquí con su letrista muy bonitas que en suponemos que era una señora de primero segundo le le escribía a su madre le agradecía fue una cosa muy emotiva a Quique bonito no hay quien la semana pasada estaba limpiando la estantería vi ese libro dije al que bonito la la dedicatoria encontrar el Twitter saque fotos transcribir las la las notas porque estaban en catalán para que llegaran más si pero sí vi que el el el hilo tuvo mucho mucho con mucho éxito muchos es sorteo porque la gente decía que se emocionada que que le llegaba esta dedicatoria creo que es verdad

Voz 0313 21:06 déjame leerla porque para que la gente sepa exactamente de qué estamos hablando la madre el escribe luego en catalán pero entiende muy fácil de timo esa Biden que te quiero es evidente es evidente o Marta palacetes teva Mara Time te quiero por ser como eres una gran persona con un corazón gigante luego la la respuesta de la hija en en la última hoja te dice y Giotto ámbito estimo incluso que tú te esperas yo te yo te quiero incluso más de lo que crees no tú crees que la Emilio Maragall Mon gracias por regalar Michael Yebra queman canta jazz tics seguro ataca malvas compra amolda querelló con todo el cariño

Voz 1826 21:46 vendría por cierto han aparecido las autoras

Voz 0313 21:49 dedicatorias Lorena no no han aparecido

Voz 6 21:51 han aparecido no sé si realmente es porque no les has llegado el hilo o porque el hecho de que mucha gente en la en las rebajas haya dicho cómo pueden haberse desprendido de eso me has visto pues esto no es un estamos lo tienen orgullo cuando los prestas no vuelven

Voz 1826 22:11 las dedicatorias las dedicatorias

Voz 0281 22:14 peligro yo recuerdo haberle llevado por ejemplo una primera edición de una de sus obras a Jaime Gil de Biedma a Barcelona

Voz 1826 22:20 sí ha encontrado yo en una librería de lance

Voz 0281 22:23 dedicada por él a una persona que cuando Jaime lo vio en su despacho de la Compañía de Tabacos de Filipinas realmente Bali deriva de que esa persona se hubiera deshecho del libro

Voz 0313 22:34 no sabemos mira ya sería el colmo como completar la historia Isabel si libro fue fruto

Voz 6 22:39 según prefería muy bonito verdad el hizo saber que

Voz 0281 22:42 creando las gracias una vez fue una vez fui a una aquí el libro en el en aquí en la calle o en la calle Libreros de Madrid no la Cuesta de Moyano vi una un libro de Cela y le dije cuánto cuesta y me dijo yo qué sé cuarenta euros digamos no le dije vale es buen precio lo fui a coger cuando hablo Breivik estaba dedicado a digo oye mira bien cuarenta euros es que está dedicado el libro me dijo Porcel adiós y te lo dejo en veinte

Voz 1826 23:12 que que desvela también hemos sabido que el Atlético hemos abierto también a los oyentes para que nos hablen de aquellas dedicatorias pero de las que vienen ya impresa se de la edición por parte del autor sobre Cela hay una historia muy curiosa y es que el el libro de la familia Pascual Duarte tenía una dedicatoria pues lo típico la primera en la primera edición a mi editor gracias en los setenta setenta y tres me parece que fue lo cambió por otra dedicatoria más del estilo de Camilo José Cela que era algo así como a todos los que me habían querido fastidiado

Voz 0281 23:44 como tú sabes cuál es cualquier de quién es el el el mayor enemigo de la dedicatoria sabes cuál es el divorcio no sabe la cantidad de libros que estaban dedicados a mujeres hombres por sus parejas puede separarse esas dedicatorias aparecen

Voz 0313 23:59 es un poco hubo los tatuajes si incluirá es muy bien Lorena García un abrazo muy grande mucho

Voz 6 24:05 las gracias gracias por contarnos esta historia mira yo traigo

Voz 0313 24:08 los dos dedicatorias de hoy mismo y esta mañana ha estado en en Hoy por hoy con Toni Garrido Silvia barrera que es una inspectora de policía

Voz 1826 24:16 no sé qué delitos

Voz 0313 24:19 en fin cibernéticos informáticos me ha enviado un libro dedicado instinto y pólvora se titula estimado Carles

Voz 1826 24:24 es un honor dedicarte esta obra llena de emotivas historias

Voz 0313 24:27 personales a quién vive su profesión con pasión el viernes que hicimos La Ventana en Babia un señor se acercó un asturiano el llamado Celso Peyroux Hinault regaló regaló la sombra de un Dios ausente que es una historia ambientada en la Guerra Civil para Carles Francino de un equipo de la SER como recuerdo de un viaje a vía nota la heroína de esta novela es una mujer boliviana con aceite y agradecimiento a los oyentes

Voz 31 24:52 están esperando nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Las Palmas de Gran Canaria María Dolores buenas tardes hola

Voz 6 24:58 hola qué tal María Dolores como sabes

Voz 32 25:01 a hablar con ustedes a ver quién diga Soria tenemos por ahí venga pues mira yo tengo una porque me gusta mucho Alberto Vázquez Figueroa entonces tengo un libro que claro nadie se nos nota ha tenido tanto renombre como otros de hecho una vez en la Feria del Libro hablando con el señor que estaba en el stand de de su obra me dijo que va a que sigue robos coincidía conmigo en que era también suegra transferidas y una vez después de alta octavo de años estaba en El Corte Inglés

Voz 6 25:29 cierre de repente gente reportaba firmando

Voz 32 25:31 lo libro entonces la volví a comprar aunque ya lo teñir hilos irme lo firmó ya había terminado de firmar pero vamos tuvo lo explica dímelo firmado dice estará Marías en el libro se llama marfil sí en la verdad que poco a mi me gustan se María do para María Dolores Pradera nadie aprecia este libro me encanta que te guste un beso

Voz 0313 25:57 a mí que me da a mí que me da que he leído marfil sobre la historia de de de traficantes en el deshielo

Voz 32 26:03 no no no no no no pone en es una cívica IS un hombre yo no pero yo no pero traficantes no dejó un uno se dedica a a llevar a según guía de safaris

Voz 6 26:17 entonces no tiene buenas mulas Georgia

Voz 32 26:19 Moore vías de una historia una una una niña es muy turbia y muy problemática y entonces se mezcla el pasado con el presente y el sí a mí me encantó

Voz 0313 26:30 muy bien pues lo apuntamos María Dolores muchísimas gracias por todo

Voz 31 26:33 darnos desde Las Palmas de Gran Canaria desde Barcelona Antonio buenas tardes hola

Voz 6 26:37 hola buenas tardes qué tal Antonio Machado como eso qué tal

Voz 0031 26:40 eso había dos un libro una dedicatoria hicieron mucho ruido si es que cuando lo estabais comentando una persona ha venido a la cabeza de un libro que me regaló mi querido y estimado y ha acordado profesor Enrique Tierno antes de que fuera alcalde de Madrid cuando éramos cuando éramos miembros del Partido Socialista Popular creo tanto cariño no tenía y un día por la mañana estábamos en la sede del partido llevo yo tenía veinte años estoy hablando del año setenta y ocho

Voz 0313 27:09 treinta y pico se claro

Voz 0031 27:12 mucho más sombras antes de la firma de lo veloz a la Moncloa

Voz 0281 27:15 a mí no

Voz 0031 27:16 no estábamos en el partido algún libro dice Antonio tal digamos te el once de profesor ya mira algo inédito regaló el libro de España yo socialismo de nuevo está dedicando Ivano en ese momento que está esperando que viniera Gregorio López Raimundo

Voz 6 27:31 sí por eso te digo una entrevista que tenía

Voz 0031 27:34 intento Toni Rovira Toni dice profesor que está esperando por favor estoy con Antonio Gregorio no más importante cantar bien a mí eso me dio un subidón y realmente pues eso no no estoy cuando leí lo que me puedo ir el libro a mi gran amigo militante infatigable de nuestro partido Antonio con todo el cariño enriqueciendo profesor ese libro le tengo un cariño y un amor porque además desde ese día yo conseguiré sí y me moriré pensando que Enrique Tierno era mi gran amigo

Voz 0313 28:08 muy bien Antonio Juan muchísimas gracias por contar esta historia maravillosa ahí desde Madrid a través de nueve cero dos catorce sesenta sesenta Araceli buenas tardes hola

Voz 6 28:16 hola buenas tardes a todos qué tal Araceli como basó por muy bien además encantado de hablar otra vez contigo porque me anécdota fue contigo además a verse con el XXV aniversario de la publicación del médico estuvo bonos Gordon con vosotros dijo sí así que en cuanto lo he oído nada una mañana estupenda un rato súper agradable contigo con Noah Gordon con otra oyente también fui con mi hija saque que muy bien yo te puso una dedicatoria ponía en inglés claro porque hablaba castellano pero para Araceli con mis mejores deseos

Voz 0313 28:55 muy bien pues entiende bastante

Voz 6 28:59 ah es que es un ratito muy agradable la verdad muy bien ahora

Voz 1826 29:05 ha sido un placer Lorena audiencia a través de Twitter que después de un acústico en la presentación del disco de Xoel López con llegó ella con el libro abierto por el poema Cometa de todos los cielos su dedicatoria fue

Voz 0313 29:17 también se sube surcar los cielos

Voz 1826 29:20 efectivamente Lorena lo intenta todos los días Ana Rabadán conserva como oro en paño dice un libro dedicado de Julio Anguita corazón rojo fue al final de una conferencia a la que asistió por supuesto me lleve libro para que lo firmara estuvo muy amable muy educado como siempre pudo charlar incluso un ratito con él no sólo del libro sino del tema de la conferencia así que es uno de los tesón

Voz 0313 29:41 me ha hecho mucha gracia que contaba ante Roberto de de Rafael Alberti la novela de Agatha Christie y eso y eso se hace es

Voz 1826 29:48 Gila o no hay un principio de diciembre y en hora de firmar Oliver que alguna vez lo que pasa es que alguien exacerbó oyes que tendrá un folio

Voz 0313 29:55 es como una top crack pero no lo mismo un autógrafo que era dedicatoria gastado

Voz 1826 29:59 hasta que tenía tal pero me puedes firmar este detalle bueno pues uno a conocer más o algún lío con un prólogo algo así te pongas la la cuando y es como si con pulseras que yo creo recordar que incluso

Voz 0313 30:11 en Sant Jordi debe de un año un par de años y tal había una gente como una casa de decía firmamos libros cual de libros se rompió claro eso es como el chiste dice a partir de las cinco de la tarde del sábado estará en El Corte Inglés firmando libros

Voz 1826 30:23 hasta qué hora dice hasta que hasta que me

Voz 0313 30:25 sí el de seguridad oyentes de La Ventana nueve cero dos catorce sesenta sesenta libros dedicados desde Salamanca Conchi buenas tardes hola

Voz 6 30:34 buenas tardes bienvenida con sí qué tal muchas gracias perfectamente haber podido con la estilista hace días una semanita Sí es verdad una pena la verdad pero no podía haber Kelly el libro de Pilar muy Ferrer Palma además se trata Interior indicó

Voz 32 30:54 como Julio Anguita no lo he visto nunca aproveche que vino Cristina Almeida y me puso el futuro se llama mujer aprovechando cositas es que tiene para el mismo va de perlas

Voz 0313 31:08 sí sí sí la verdad es que sí la verdad es que sí muchas gracias pero sí un beso

Voz 6 31:13 un saludo bueno tarde que lo raro que te

Voz 0281 31:15 a una firma de libros Benjamín lo más lo que más me hizo reír fue una vez que se acercó un señor a la caseta ya había publicado una una novela que se llamaba no sólo el fuego por cierto la anterior era una que se llamaba ajuste de cuentas yo leído ajuste de cuentas no perdón no era ver ajusta cuentas pero estará posterior nada si alguien se acerca era no sólo novelas raras a novela Andrés a la bonzo porque es un poco raro entonces Pino señor cogió la no

Voz 33 31:43 Eva no sólo el fuego miro libro me miró amigo

Voz 0281 31:47 es cierto enfado volvió a mirar el libro a mí

Voz 33 31:50 el libro a mí me lo tiró más

Voz 1826 31:52 me dijo anda venga dedica me lo dice haberse mejor que la anterior que menudo coñazo hábil lector condescendiente agradezco mucho la reincidencia pareció tiempo existe de verdad eso agradeció hable mucho déficit

Voz 0281 32:06 esperando esperando en esta nueva novela volver a conquistarlo muy bien venga la última

Voz 1826 32:11 pues mira Maribel que tiene muchos libros y sobre todo de la editorial Planeta el último desde el ministro de Cultura Maxine Huerta Joana de Almudena Grandes el corazón helado se lo dedicó a su hijo en una conferencia y además tuvo la deferencia de incluir a la dueña

Voz 0313 32:25 de gran novela El corazón helado

Voz 0281 32:27 entre todas las de Almudena a llamar a esta mucho esa es la cual el me gusta de Nacho Vegas en su disco tiene una canción que se titula señor sí señor no no un ambos más cosas

Voz 13 32:41 hay un seguro que te garantiza coche de sustitución porque nunca te deja sin coche llega muy tarde

Voz 26 37:50 la Ventana con Carles Francino

Voz 11 38:21 no

Voz 0313 38:26 los encantado de compartir con los oyentes de La Ventana esto de las historias de de libros dedicados del otro día vamos vamos a repetir

Voz 0281 38:33 estamos todavía Un poco a rebufo de la Feria del Libro de Madrid simplemente recordar que este año el país invitado ha sido Rumanía Rumanía y una de las piezas clave de la de la literatura contemporánea de ese país es una poeta prosista pienso Yeste Ana hablan Diana que fui opositor al régimen de Ceausescu pasó lo pasó mal por eso pero que pasa por ser un elemento fundamental Benjamín y tú sabrás por qué qué qué en qué

Voz 0313 39:01 caracteriza la poesía de esta mujer bueno sea el primero

Voz 0281 39:04 es que es una poeta como la copa de un pino yo leí su primer libro que se punto cuatro

Voz 29 39:09 y me compré yo creo que compre

Voz 0281 39:12 a quince o veinte ejemplares se lo regale a todo el mundo se lo regala Joaquín Sabina hacer un regalo hacia enteros es decir esto es una poeta maravillosa había muchos escritores y muchas guitarras en concreto en la Europa del Este en la época del comunismo que habían sido prohibidas en sus países a las que no conocíamos que han ido llegando con cuentagotas es que son realmente extraordinarias primero lleva Mato va llegó marinas veta lleva después llegó Wisla aguas simbólica con el Premio Nobel y todo el mundo se quedó deslumbrado después llegó la la búlgara plaga Dimitrov ha después llegó Ana hablan Diana ha publicado yo la editorial Pre Textos aquí tres libros suyos a cual mejor ha publicado la editorial el Erica II prosa suyas una de ellas era casi unas prosa autobiográficas deslumbrante era además con una mezcla de Semfyc no me lo preguntabas e inteligencia en sus poemas está leyendo parece que no es nada de pronto la reflexión profundísima sobre la existencia la sobre el miedo sobre la necesidad de luchar no haya sido una luchadora una luchadora contra el régimen de Ceaucescu ha estado prohibida le prohibieron en la universidad a su padre casi lo mataron porque cometieron Arce de hombre salido allí tan maltrecho que que murió al poco tiempo es una escritora verdaderamente soberbia han hablan Diana y una comunicadora bien lo sabe Javier Sagarna y que te pone los ojos a dar vueltas porque es que no no da puntada sin hilo verdades no dice

Voz 0882 40:35 la palabra que no sea una estuvo tuvo la suerte tenerla el año pasado cuando vino por acá en la escuela de escritores no fue culpa Benjamín que fue a los sondeos

Voz 0281 40:44 por eso hombres de Diana en España

Voz 0882 40:46 sobre la pista ahí la invitamos y bueno tuvo la suerte de la inmensa suerte de que vivir allí con su traductora bueno fue una hora y media absolutamente deliciosa creo que no dijo una sola cosa que uno supiera antes que uno diera por supuesto antes no decir vigencia de una forma tan tan particular tan personal y tan poética de nieve del mundo y luego una mujer encantadora por otras partes no estaba allí estaba muy cansada pero esto ha sido con nosotros pero sobre todo nos quedamos con eso la sensación desde aquí ha pasado

Voz 0281 41:15 plenamente especial completamente Galgo dilo va a ser premio Nobel de Literatura basura lo va a ser ya lleva tiempo diciendo lo que lo va a ser pero aún es joven tiene setenta y cuatro setenta y cinco años están el momento Ruiz bueno

Voz 0313 41:28 están hablan Diana está estos días en España en Madaya Espinós no te lo vas a creer ha hablado con ella

Voz 29 41:35 imprime un por Girona Maymouni alto te miran

Voz 1276 41:42 la que escuchamos es la poeta rumana Ana la diana recita mi sombra temen uno de sus poemas de juventud que ella es una figura esencial de la literatura rumana traducida a veinticuatro Legacy componía poemas antes incluso de saber escribir el régimen comunista la persiguió la aisló prohibió sus versos la considerado enemiga del pueblo que la poesía la condeno la poesía la salvó

Voz 39 42:05 ahí va a parar al tiempo dentro de

Voz 29 42:11 sí de hecho la poesía ha puesto en peligro mi vida las veces que me han prohibido escribir porque me haberme quedado callada como no me hubiera pasado nada sin embargo puedo decir que la poesía ha salvado mi vida porque su futuro la poesía no hubiera podido aguantar la realidad

Voz 1276 42:38 sí es una realidad protagonizada por la falta de libertad de expresión durante la Navidad de mil novecientos ochenta y cuatro se publicaron por error unos versos que le costaron el aislamiento y la prohibición al prohibirse aquellos poemas la gente empezó a copiarlos a mano hice los pasaban de unos a otros pero enfrenta a Fox

Voz 29 42:56 toda no normal pues sirve respectiva esos poemas para no debían ubicarse obrero una fusión mande esos poemas a una revista anfiteatro que suma revista de vanguardia estudiantil no era una revista muy a nuestra gente han fue convocada la policía tuvieron que pasar varios interrogatorios para decir dónde tenían esos poemas

Voz 1276 43:29 como los había mucho y han conseguido eh

Voz 29 43:33 lo que vino

Voz 1276 43:34 es fue la soledad absoluta será impidió tener teléfono recibir correos los amigos no se atrevían a visitarla que hizo para no enloquecer

Voz 39 43:42 Scream da una cena Chacho exenta

Voz 29 43:47 la lo hago ante escribiendo escribía acerca de

Voz 0281 43:52 todo lo que sucedía mear retador

Voz 29 43:56 transformaba de esta forma la materia prima ante el sufrimiento y la locura en Aste daba un significado entre fue una época de máxima crean

Voz 1276 44:09 tras la caída del régimen comunista vino la libertad y hubo también que acostumbrarse a ella

Voz 29 44:14 Alfonso Rueda en turco o Jackson track en que voy de toda mi vida he soñado con la libertad de la palabra y con la gripe A está Dickson ambos el Cairo he descubierto que la libertad es la palabra paradójicamente disminuiría la importan vivía para la palabra importada de hecho de lo que estamos hablando aunque la libertad Vittorio yo consigo también la indiferencia es indiferente

Voz 1276 44:43 ahora vivimos en tiempos protagonizados por la utilidad de las cosas de qué sirve la poesía personal creer

Voz 29 44:51 dar que sea personal creo que eso parezca muy extraño que la poesía sirve para salvar el mundo

Voz 0281 45:00 ante la vista de el mate

Voz 29 45:02 idealismo absoluto al cual perdemos las características humanas

Voz 1276 45:07 quizá por eso en este mundo materialista la poesía es un antídoto es más necesaria que nunca

Voz 0281 45:19 estaba pensando que esta reflexión última que hacía era ese contra Franco escribíamos mejor no era un poco eso no lo ahora es la forma impresionante dice la libertad conllevaba la indica diferencias restar el valor de la palabra presionan bueno algo si no ha podido pasar por Aquino a veces decimos que no a como nos acomodados en el estado del bienestar y eso no nos hizo cerrar los ojos y dejar de vigilar también pasarlo mal

Voz 2 45:43 no no no

Voz 6 46:02 no

Voz 41 46:04 qué es esto

Voz 2 46:08 en caso

Voz 0281 46:14 otras recomendaciones literarias con Benjamín Prado haber pues dos libros que se parecen mucho aunque uno sea un libro que todavía no ha salido para que vamos a hablar del Volga saber dentro de unos días iba a ser el gran bombazo el verano y otro el pasado uno es la desaparición de Stephanie Mailer ni más de menos que de Joel dique a todo el mundo conoce el caso de Jardiel el bombazo bueno tiene cinco millones de ex de lectores seguros así que imagínate cuenta la esto área de un error judicial de una persona que reabre la investigación sobre un crimen que se produjo en una pequeña ciudad buenos acusa a un hombre de haber matado a su mujer no está muy claro cómo la mató

Voz 42 46:48 que da la sensación de que

Voz 0281 46:51 que la historia no no ha funcionado abona la mujer al marido que era el alcalde la ciudad y al hijo ya una que pasaba por allí no una historia rara porque la han matado que tiene que ver eso con un festival de teatro que se celebra todos los años en esa pequeña ciudad

Voz 42 47:06 qué tiene que ver que tiene que ver que haya

Voz 0281 47:10 a un redactor redactor de una revista que primero estaba en el periódico local después de fue una revista de teatro y parece que le habían Se habían pido en unos asuntos sucios con el alcalde que le daba ciertas mordidas eso no suena eso no suena todos porque han matado esta a Stephanie Mailer la desaparecida la joven periodista que se acerca un día al policía que resolvió y Ferrol caso en el año mil novecientos noventa y cuatro se acerca al dos mil catorce le dice ustedes han errado con condenaron a una persona que no había sido el asesino y le voy a decir una cosa lo tenían delante y le pone así la mano dice que ve usted dice su mano dice no lo que yo lo quería a los dedos piense en eso resolverá el crimen y condenar al auténtico culpable que es un libro de seiscientas espiga buenas absolutamente trepidante el otro libro llama el caso Mauricio es un es que de esa malla con hermano un clásico de principios del siglo XX Thomas Mann el autor de La muerte en Venecia decía que era el mejor autor de su tiempo y cuenta una historia real de una o de otro error judicial que en este caso se reabre

Voz 42 48:09 que el hijo del juez que

Voz 0281 48:11 que condenó del fiscal que condenó al supuesto culpable ha descubierto unos papeles que demuestran que su padre no duró bien se marcha de casa lo presiona obliga a buscar a los a lo al padre del supuesto culpable que está metido en la cárcel injustamente y que siempre ha defendido su inocencia is un libro delicioso la publicado la editorial Acantilado el otro el de ello el decano de dicho la editorial Alfaguara son dos libros de verdad que son una auténtica delicia uno entonces uno de ahora los dos hablando de errores judiciales que no está mal en este tiempo también recordar que a veces se pueden producir los jueces no siempre aciertan

Voz 0313 48:47 recuerdo los títulos la desaparición de Stephanie Meyer el caso Mauricio

Voz 0313 50:21 hoy tenemos es nuestra final del concurso Relatos en cadena a dos primerizos y ya una veterana que han construido historias a partir de la frase los dejaremos entrar hemos recibido seiscientos cincuenta relatos Biel está muy bien y los finalistas son Fernando Fernández Esther Coronil y Raquel Lozano Fernando tiene cuarenta y un años es de Sevilla en San Juan del Aljarafe trabajen una plataforma logística Fernando

Voz 6 50:44 buenas tardes hola buenas tardes tal cómo estás bienvenido al al debate

Voz 0313 50:48 como finalista e vale gracias

Voz 6 50:51 es mucha suerte amigo igual que Esther Coró

Voz 0313 50:53 el Esther tiene treinta y siete años de lidia vive en Valencia profesora de Lengua y Literatura en un instituto Esther buenas tardes

Voz 6 51:00 hola buenas tardes capilla en primera semana de verdad si primera hace mucho cambiar relatos

Voz 0313 51:05 yo sí

Voz 32 51:06 pues yo me enviadas de forma esporádica pero realmente ponerme decir porque me dije voy a enviar de forma más seguir a creo que hace mes enviado tras a cuatro

Voz 0313 51:16 cuando nos tomar que tengas mucha suerte en la final de oye

Voz 32 51:19 porque lo la veterana región Lozano

Voz 0313 51:21 hay seis años de Palencia administrativa en un bufete de abogados fue finalista anual en dos mil dieciséis quedó segunda

Voz 6 51:28 y finalista mensual el pasado desde

Voz 0313 51:30 yo Raquel buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 6 51:32 aquel cómo estás encantada y además comentamos

Voz 0313 51:35 acababa de publicar el libro de microrrelatos pecados poco originales esta vez bueno Raquel pues que tenga mucha suerte

Voz 6 51:41 muchas gracias venga vamos a dar lectura ir votamos

Voz 0313 51:43 dos el primer relato el de Fernando Fernández se titula El Refugio

Voz 2 51:48 el eh

Voz 29 51:51 los dejaremos entrar

Voz 1280 51:53 les cobraremos las heridas les daremos comida les proporcionó haremos cobijo y los protegemos de los bárbaros de fuera en unas semanas se adaptarán a vivir en el interior en un lugar tan inhóspito como este cualquier ayuda es poca sabéis que necesitamos reforzar las puertas y los muros los recursos son muy limitados pero si nos ayudan podremos sobrevivir durante más tiempo además el invierno es muy largo puede que necesitemos