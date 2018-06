La Ventana (11/06/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 el

Voz 0032 00:15 son las siete las seis en Canarias el Gobierno español explica su decisión de acoger a los seiscientos veintinueve emigrantes a bordo del barco Aquarius sigue en las últimas horas habían sido rechazados por Italia y Malta el ministro de Exteriores Josep Borrell critican la falta de solidaridad en este asunto por parte de los países miembros de la Unión Europea y espera que este gesto simbólico suponga un cambio de dinámica que haga reflexionar en Bruselas avanzando dice hacia la idea de que este es un problema de todos

Voz 1313 00:41 que tomen se esto como un acto simbólico

Voz 3 00:43 por de efectivo que pretende poner de relieve diferente al próximo Consejo Europeo la necesidad de que de una vez por todas pues de europeos enfrentemos de una forma solidaria y coordinada un problema que es de todos y no un año de Grecia al año siguiente d'Italia puede que nos toque a nosotros dentro de poco sino que es una muestra de que eso es un problema de todos iremos hacer frente entre todos

Voz 1620 01:12 la embarcación siga en aguas internacionales

Voz 0032 01:15 espera de instrucciones precisamente hoy la ONU ha alertado sobre un alarmante aumento en el número de desplazados internos en Siria en dos mil dieciocho en contra de la idea en ocasiones extendida de que la guerra está acabando la organización advierte de que la situación pueda incluso ir a peor desde Beirut informa Oriol Andrés

Voz 4 01:32 casi un millón de personas se vieron obligadas a dejar su casa y buscar refugio dentro de Siria durante los primeros cuatro meses de este año se trata de la peor cifra desde que empezó la guerra en dos mil once asegura la ONU muchos de los nuevos desplazados son consecuencia de la ofensiva gubernamental sobreventa oriental lejos de pronósticos optimistas La ONU teme por la situación de los dos millones y medio de personas que habitan

Voz 0827 01:52 en la provincia rebelde

Voz 4 01:54 el humanitarios de la ONU para Siria

Voz 0244 01:57 no sin quizás no hemos visto lo peor de la crisis siria se da una escalada militar allí nos preocupa que la situación sea más complicada y brutal de lo visto hasta ahora en cualquier otro lugar

Voz 4 02:06 en los últimos días diversos ataques aéreos del régimen contra esta región han dejado decenas de muertos

Voz 0032 02:11 sí primeras dimisiones en la Universidad de Extremadura a raíz de la filtración de algunos exámenes de selectividad que unos cinco mil alumnos van a tener que repetir mañana dejan su cargo el vicerrector de Estudiantes y el presidente del tribunal calificador Radio Extremadura solo

Voz 1478 02:25 era que no se ha planteado dimitir es el rector de la Universidad segundo Piris se ha confirmado el portavoz de la institución Agustín vivas que las pruebas fueron subidas desde el ordenador de un trabajador aunque sin intencionalidad

Voz 5 02:36 todo parece eh todo parece indicar que no ha habido ninguna intencionalidad todo parece indicar que se trata de un error eso sí grave importantes consecuencias pero naturalmente este punto deberá ser y seguir siendo investigado

Voz 1478 02:50 lo que está claro es que ya se ha abierto un procedimiento de responsabilidad patrimonial con el que la Universidad se hará cargo de gastos ocasionados como los viajes cancelados por el cambio de calendario deportes Toni López buenas

este jueves empieza el Mundial con un Rusia Arabia Saudí España debuta el viernes contra Portugal con las dudas de Carbajal de Piqué que esta mañana se ha retirado del entrenamiento por molestias hoy ha habido dos amistosos de preparación Senegal ha ganado dos cero a Corea del Sur a la otra menos cuarto juegan Bélgica Costa Rica las cuadros son equipos mundialistas y en ciclismo tercera etapa de la Vuelta a Suiza victoria para Corelli sigue líder el suizo Kun primer española Enric más a treinta segundos del líder

Voz 0032 03:24 de momento es todo la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 0313 04:54 son las siete y cinco minutos de la tarde a las seis y cinco en Canarias más de una ocasión somos referido a los oficios aquellas procesiones tanto se desempeñan sino que directamente se vive no ir la procesión el oficio de enfermera o de enfermero es uno de ellos posiblemente por eso España sea un país desde hace mucho tiempo exporta profesionales de de esta rama a otros países europeos sin embargo a veces hay sorpresas porque no es oro todo lo que reluce las personas afectadas que marchan fuera con toda la ilusión del mundo y con todas las ganas pues se topan con realidades inesperadas hoy tenemos un ejemplo clarísimo a finales del pasado año un estudio del Consejo de Enfermería de comadronas reveló que el número de enfermeras y comadronas que se habían registrado para trabajar en Reino Unido había bajado un noventa y cinco por ciento que es una oralidad porqué bueno pues porque el sueño británico no era como se esperaba ni ni ni por el sueldo ni por las condiciones laborales imagino al que además el futuro poquito incierto ahora con el Brexit también habrá sumado los juicios sin embargo hoy nos encontramos Roberto la noticia de otro país que demanda enfermeras enfermeros y otros profesionales sanitarios pero vamos a manos llenas si en este caso son treinta y cinco mil plazas sin cubrir eh haber a repartir entre veintitrés mil especializados para la asistencia de ancianos ido civil en Enfermería en general así lo ha anunciado el Gobierno alemán Alemania además una consultora especializada sostiene que en el año dos mil treinta van a faltar en ese país casi un millón de profesionales en ese ámbito en el sanitario entre se calcula serían ciento sesenta y cinco mil médicos cerca de ochocientos mil profesionales de la salud Jerez bueno pues a ver si nos enteramos de los motivos de porqué está gran oferta que viene de de Alemania qué condiciones ofrecen eh que registro se piden desde luego el llamar la atención la llama es sin ninguna duda corresponsal Carmen Viñas

Voz 0391 06:48 a mí mil puede parecer sorprendente pero en Alemania la crisis del sector de la enfermería fue uno de los principales debates en campaña electoral el pasado año la falta de mano de obra geriatría es alarmante sobre todo para atender una población cada vez más envejecida pero también la carencia en Enfermería general y matronas es notable en el sector de la salud la atención a personas mayores el año pasado ya había ciento veintiocho mil enfermeros y enfermeras extranjeros

Voz 0032 07:13 la Alemania menos de seis mil

Voz 0391 07:15 en a tiempo parcial el compromiso del Gobierno es el de aumentar las plazas y mejorar las condiciones laborales de estos profesionales y para ello han puesto en marcha un plan para la creación de trece mil plazas de enfermería

Voz 11 07:26 en sus en sus en el Can Fabes Sant sus financien censados

Voz 12 07:35 según explica el ministro de Sanidad además de estas dotaciones de plazas el plan contempla promover la formación del personal sanitario y sus condiciones de trabajo costará casi mil millones de euros al año

Voz 6 07:46 en financiados facilmente otras compañías

Voz 0391 07:48 seguros de salud hay que tener en cuenta que las funciones de una enfermera en Alemania no son iguales que en España y su salario tampoco lo es van a variar mucho de un centro de trabajo a otro la mayoría trabaja en clínicas privadas también hay empleo en el sector público pero no tan abundante en estos casos el conocimiento del idioma es casi obligatorio para aquellos que no tengan tantos conocimientos de alemán está la opción de trabajar en empresas de cuidados a domicilio o residencias de ancianos también hay que homologar el título español en Alemanía cuanto antes porque de ello va a depender en muchos casos que se realicen funciones reales de enfermería y auxiliar así como

Voz 1509 08:22 es un mejor sueldo para ello hay que sacarse

Voz 0391 08:25 el B2 de alemán el sueldo no sólo depende de la formación académica sino que también juegan otros factores como el tipo de centro la región de Alemania donde se trabaje o la estación de trabajo en total el salario neto oscila entre mil quinientos y dos mil cuatrocientos euros al mes

Voz 0313 08:40 Lucía Santos buenas tardes

Voz 13 08:42 hola muy buenas tardes Lucía Santos tiene treinta

Voz 0313 08:44 dos años vive en Hamburgo y ha estado formándose durante tres años para ser enfermera ya lo es y creo que el próximo mes de julio base comenzara a ejercer tu profesión verdad

Voz 14 08:54 sí efectivamente bueno estás contento

Voz 13 08:58 sí claro claro claro ahí sí es un trabajo que me gusta porque bueno no sé yo soy traductora bueno era traductora ahí de Messi ponen Femenía porque echaba de menos el trato con personas entonces en ese sentido yo estoy muy contento

Voz 0313 09:14 en recomendarías a alguien que esté escuchando e álbum profesional español o algo probó mujer da igual ir a trabajar a Alemania lo vuestro

Voz 13 09:23 bueno es difícil recomendar yo porque todavía no he probado lo que es la profesión como profesional de momento sólo aspiró en tácticas durante durante en la formación entonces un papel muy diferente al que ahora a partir de julio ejercer es pero bueno es es muy diferente muy diferente y la verdad es que tal y como está el sector ahora mismo es muy duro el trabajo

Voz 0313 09:48 es muy duro en Alemania también quiere es decir

Voz 13 09:50 si en Alemania así merecieron ademanes oye ya hemos a falta de persona Alí hizo es imposible hacer las cosas como no les gustaría hacerlas porque no da el tiempo hoy

Voz 0313 10:02 ya es una petición de personal para sanidad pública o también incluye a la privada

Voz 13 10:08 no es sobre todo ahora privada porque en Alemania hay muy pocos que está privatizando muchísimo el sector de la salud in ya es prácticamente casi todos los hospitales son privados

Voz 0313 10:18 casi todos los hospitales privados

Voz 13 10:21 mi vecindario Si los que pertenecen a alguna confesión religiosa pero la mayoría desde hace unos años desde principio de los años dos mil se han ido privatizando

Voz 0313 10:31 me ha parecido entender por lo que comentaba nuestra corresponsal que en el tema salarial que hablaba de entre mil quinientos y dos mil cuatrocientos euros hombre la banda alta superior a lo que se cobra en España por lo que yo conozco de la procesión de enfermería pero también el nivel de vida debe ser más alto lo los gastos para vivir también debe ser más elevados no me imagino

Voz 13 10:49 sí sobre todo si se vive en una ciudad grande como yo en Hamburgo el los gastos de alquiler esos son los que son ahí donde se nota la verdad de diferencia

Voz 0313 10:57 cuánto se puede pagar de alquiler en Hamburgo por ejemplo

Voz 13 11:00 pues depende si se vive en el centro pues de novecientos euros al mes por un piso pequeño

Voz 0313 11:06 por un piso pequeñito

Voz 13 11:09 si vive solo hizo es enfermera es difícil llegar a tener una una un piso en el centro

Voz 0313 11:14 oye Lucía decide puedo preguntar tú como ha aterrizado en Hamburgo si me estás diciendo que bueno que tampoco es un panorama idílico de Alemania no

Voz 13 11:22 sí bueno no es idílico pero yo no me fui a Hamburgo por el trabajo yo sí puedo poner el amor no porque conocía un alemán y me fui a vivir con él allí Illa no me había planteado dejar la traducción pasar aquí en España pero ya empecé a hacerlo allí porque claro porque como allí es una formación profesional que reciben un salario debido a la cara al al al muchas horas tan salas que tiene la formación pues es algo que me planté como con para poder vivir un poco Alemania de tener un pequeño sueldo

Voz 0313 11:57 tiene toda la lógica del mundo estás estás en Hamburgo nuevo o estás en España ahora

Voz 13 12:01 no bueno ahora mismo estoy en España porque barrio anti preparando mi bola con él a Leo

Voz 0313 12:06 es con el ademán cuando sí

Voz 1 12:11 puede puede

Voz 0313 12:11 oye felicidad deslucida de Berga

Voz 15 12:14 muchas Sarabia que tenga mucha suerte con lo del alemán con lo de Alemania con las dos cosas gracias a La Ventana eh nada solo

Voz 0313 12:24 a siete doce las seis y doce en Canarias tenemos noticia de última

Voz 1620 12:27 hora

Voz 0313 12:29 qué pasa Nicolás Castellano buenas tardes qué tal buenas tardes seguro

Voz 1620 12:31 el pronunciamiento oficial de Médicos Sin Fronteras una de las dos organizaciones humanitarias cooperan a bordo del Aquarius lo que dice literalmente es que agradecen el gesto del Gobierno español pero que aún necesitan instrucciones formales de los Centro de Coordinación de rescate marítimo en Roma hay en Madrid dicen que un viaje de tres días a Valencia como Arco que ya supera la es la capacidad máxima sería inseguro también dice que están muy preocupados por la salud y la seguridad de las personas rescatadas a bordo incluido los enfermos y los heridos la mujeres embarazadas y los niños solicitan el desembarco inmediato que dicen que con el barco en dirección a España se reduciría aún más la capacidad en el mar para la búsqueda y el rescate y que todos los días a inmigrantes y refugiados que todavía están saliendo de Libia en botes hacia Italia es decir interpretando a esta esta primera comunicación oficial de Médicos Sin Fronteras necesitan que saque urgentemente por lo menos a los más Bulnes la si hay mujeres embarazadas una veintena de quemados algunos pacientes con problemas ortopédicos que necesitan ser operados beber eso eso debería sacarse en las próximas horas de manera urgente y advierten que no pueden navegar durante tres días ese viaje de mil trescientos kilómetros de donde está el barco hasta el puerto de Valencia con inmigrantes en las bodegas etc etc porque no sería seguro también acaban de de colgar en su red social en las primeras fotografías de lo que ya adelantábamos a las siete de la tarde que Malta acabo de entregar comida al barco para intentar pasar las próximas horas

Voz 0313 13:53 pero fíjate lo comentábamos esta tarde en la historia del Aquarius no es un episodio más de las discrepancias políticas que existen en el seno de la Unión Europea para el tema de del de la acogida de refugiados del final de esta historia yo creo que va a depender en buena medida si esa política se refuerzos se debilita aún más Italia está el Gobierno italiano está vulnerando un montón de convenciones está violando un montón de derechos si se sale con la suya con este caso con esta historia iremos mal

Voz 1620 14:24 estamos en una en una negociación clave no es decir por un lado el italiano los partidos más retrógrados celebrando con lo que se ha quitado un problema encima entre comillas y celebrando que España esté dispuesto a coger el barco pero por otro lado o está digamos el escenario político España e Italia la Unión Europea Malta y por otro lado el escenario que manos debería preocupar en este momento que es el escenario humanitario que va a pasar con esas personas para cuántos días se les va a dar comida estábamos recordaba esta tarde el episodio el Francisco y Catalina todos nueve días

Voz 0313 14:54 hasta que los inmigrantes fuera de sacar

Voz 1620 14:56 desembarcados en Puerto o el Marine One estuvo más de una semana también hasta que las inmigrantes fueron llevados al puerto Nuadibú Mauritania estamos en una partida lamentablemente política de estrategia política con un montón de personas

Voz 0313 15:08 alguien está calentando la cumbre europea de final de mes sin ninguna duda y ahí es posible que el final de esta historia un abrazo fónico hasta luego gracias compañero eh

Voz 16 15:22 la cadena las redes sociales en Twitter o en Facebook cadenas ultima hora

Voz 0313 15:37 a última hora es de entrada en Andalucía el ex

Voz 1509 15:40 papa de El Palmar de Troya eso pareja han resultado heridos por arma blanca cuando intentaban acceder a la basílica del municipio sevillano de Utrera y fueron sorprendidos por el vigilante que cuestiona que custodiaba el recinto los tres han tenido que ser hospitalizados con heridas a última hora en Aragón nueve parques eólicos darán vida a varios pueblos de Aragón vacío hoy se ha puesto la primera piedra en Azuara del proyecto Goya de forestales de trescientos megavatios cubrirán el consumo de energía equivalente a la población de Zaragoza

Voz 0313 16:07 a última hora en Asturias cierran al baño la playa

Voz 0244 16:10 de San Lorenzo de Gijón por tercera vez en diez días ante la aparición de grandes manchas la alcaldesa niega que el agua está contaminada que achaca la situación a las fuertes lluvias

Voz 1509 16:19 Baleares la exposición de Santiago Sierra que fue censurada en la feria Arco de Madrid presos políticos a la España contemporánea va a estar durante una semana en la plaza de España de la capital balear es una de las actividades enmarcadas en la Semana

Voz 0827 16:33 por la libertad de expresión en Canarias

Voz 17 16:35 finalmente el detenido por el crimen de la joven de veintiuno años en Fuerteventura ingresado este lunes en prisión con cargos de homicidio violación la autopsia determinado con claridad que la joven habría muerto como consecuencia de un ataque violento ultima hora en Cantabria

Voz 0244 16:49 aquí la Consejería de Educación está dispuesta a suprimir la jornada reducida de junio y septiembre quieren ampliar la hasta las dos el profesorado se opone y lamenta que el consejero el socialista Francisco Fernández Mañanes defienda dicen la legalidad de la medida amparándose en la Ley vemos rescatando dicen el decreto de los recto

Voz 0313 17:07 a última hora en Castilla La Mancha aparecido muerto el hombre desaparecido en Talavera de la Reina hace una semana allí fue visto por última vez Juan Manuel botijo de setenta y tres años y natural de Pedro Bernardo en Ávila ha sido encontrado sin vida en la también abulense localidad de Gavilanes

Voz 0244 17:20 iré León el alcalde del Partido Popular de Villanueva del Campo en Zamora se da de baja del partido porque está cansado dice de tanta corrupción es alcalde desde hace cinco mandatos con mayoría absoluta

Voz 0313 17:29 a última hora en Cataluña los Mossos dan por desmantelada la organización criminal más activa de los últimos tiempos especializada en robos a turistas en la autopista AP siete según la policía eran capaces de hacer cientos de asaltos al año hay quince detenidos todos de origen kosovar multirreincidentes de juez les ha dejado a todos en libertad pero les apostó una orden de alejamiento de la autopista de Cataluña pasamos a Ceuta los trabajadores dedicados

Voz 1509 17:51 a la contribución de la empresa de limpieza pública que no Eren incluidos en ese convenio finalmente la Justicia considera que sí tienen derecho a ello los atrasos se remontan

Voz 0313 18:00 agosto de dos mil quince última hora en la Comunitat Valenciana todo

Voz 1509 18:03 dispositivos ha puesto ya en marcha con el fin de coordinar la posible llegada Valencia del barco Aquarius con más de seiscientas personas a bordo el Consell convoca para mañana por la tarde la Comisión Mixta coordinada por la Generalitat para la atención y acogida de personas refugiadas Euskadi

Voz 0244 18:18 pues Euskadi se ofrece precisamente para acoger el diez por ciento de los inmigrantes del Aquarius el Gobierno vasco se lo ha trasladado ya al central ACNUR el lehendakari ha dicho en Twitter que es una cuestión de dignidad humana el respeto a los derechos humanos última hora en Extremadura

Voz 18 18:31 limiten el vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Extremadura y el presidente del tribunal calificador tras el error en la custodia de los exámenes de selectividad que obligará mañana a más de cuatro mil estudiantes a repetirlos que contamos en Galicia

Voz 1509 18:44 plan de refuerzo en la justicia a los funcionarios harán horas extra para tratar de recuperar el trabajo que quedó sobre la mesa durante la huelga de tres meses protagonizada por el colectivo el Gobierno gallego prevé que los mil quinientos funcionarios sostienen a ese plan de La Rioja

Voz 1313 18:57 la alcaldesa de Logroño dedicado a este lunes los tradicionales banderas dos de las fiestas de San Bernabé a las mujeres de Logroño que luchan como una más y quieren trabajar en igualdad a la Agrupación de Protección Civil que a las sociedades gastronómicas última hora en Madrid

Voz 19 19:09 sesenta de las ochenta y cuatro manzanas customizada por diferentes artistas que decoran la capital tendrá una segunda vida cuando a finales de junio sean retiradas de las calles saldrán a subasta en Sotheby's en una puja virtual la recaudación irá destinada a diferentes organizaciones benéficas Melilla

Voz 0244 19:23 en los noventa inmigrantes que han llegado este fin de semana a Melilla en diferentes pateras que trataban de cruzar el Estrecho se encuentran ya en el CETI de los cuatro cadáveres que fueron trasladados se ha hecho cargo la policía orgánica judicial

Voz 0313 19:36 demora en Murcia

Voz 2 19:38 sí

Voz 1313 19:40 en el polígono tenemos en Murcia buscamos la última hora en Navarra

Voz 0244 19:43 donde hay malas noticias para el espárrago la producción ha caído un setenta por ciento los conductores bajan los precios y se sospecha acabara Espárrago importado con etiqueta de Navarra Murcia te hemos recuperado la Guardia Civil detiene a un octogenario como presunto autor de cuatro incendios forestales el arrestado de nacionalidad británica habría provocado cuatro incendios en la manga siempre en verano que en invierno volvía a su país

Voz 23 21:02 tocados retenciones hasta tres kilómetros en la M treinta entre Coslada Vicálvaro en sentido a la tres atascos también en la M cuarenta en el tramo de Ifema hacia la dos y en Pozuelo hacia la A5 en las entradas complicaciones en la A uno hasta el Nudo Manoteras helados en el acceso a la M treinta en las salidas retenciones hasta ahora la seis en Majadahonda helados en Getafe y en la A tres en Rivas y Santa Eugenia

Voz 6 21:23 hola quería cambiar una reserva eramos veintiocho mis vuelven los diez días que seremos muchos más más de veintiocho mil personas ya celebran las ofertas insuperables de los diez días quien aprovechan la reliquia de la Comunidad de Madrid del catorce al veinticinco de junio consulta condiciones aquí a punto com

Voz 0867 21:40 aquí a calidad con siete años de garantía alumnos excelentes reflexiones sobresalientes Francisco Tomás y Valiente nieto de Tomás y Valiente durante la entrega de los Premios Extraordinarios de Educación

Voz 24 21:53 la calidad educativa no puede reducirse por tanto a la excelencia académica la calidad educativa comporta en consecuencia

Voz 0391 22:01 el elemento esencial más allá de la excelencia

Voz 24 22:03 técnica la aquí

Voz 0867 22:05 Francisco qué tal muy buenas tardes bienvenido a La Ventana de Madrid cómo estás

Voz 1 22:08 hola buenas tardes muy bien un placer estar con vosotros Francisco

Voz 0867 22:11 lo primero enhorabuena por el premio que que has recibido esta mañana

Voz 0820 22:14 vale muchas gracias nos ha aparecido

Voz 0867 22:17 más muy interesante tu discurso reclamar ante el presidente de la Comunidad ante la cúpula de Educación en Madrid una educación no que garantice la igualdad de oportunidades para todos estado tu crees más atención a los sobresalientes que a la gente que corre el riesgo de quedarse descolgado

Voz 0820 22:35 en mi opinión sí hombre de teniendo en cuenta que estamos una comedia en la que existe un bachillerato de excelencia al que se dedican actualmente recursos esa reflexión parece parece lo menos razonables que no existe el riesgo de pervertir los objetivos fundamentales de la educación como decía hoy en mi en intervención no somos nosotros los que supuestamente sacamos resultados excelentes los que tenemos que ser la prioridad de las autoridades el problema son las aulas de diversificación es la atención a la diversidad en esos son lo que tenemos que estar como como sistema educativo vaya

Voz 0867 23:10 Francisco a ti que te que te lo has currado cuando les en la en la prensa que hay políticos que han sacado una cara

Voz 0827 23:16 hoy la digamos con cierta facilidad de eso

Voz 0867 23:18 eh que han obtenido un máster sin haberlo cursado todo esto Haití a tiquete sugiere

Voz 0820 23:24 a mí me produce cierto bochorno que la universidad pública haya degenerado podríamos seguir en esto proviene de una familia que ha dedicado tanto a la universidad y que con tanto gusto se ha dedicado a la enseñanza ver ese deterioro en la formación universitaria me me entristece cuando aún tengo tíos que se dedican a la universidad y que lo hacen pues de un modo muy distinto

Voz 0867 23:47 el racismo el premio que que te han dado esta mañana por el curso pasado ahora estás en la universidad pero qué estudias Filosofía Política

Voz 14 23:55 cómo va eso

Voz 0820 23:56 bueno pues con la universidad estoy regular de contento pero con la carrera como filosofía política este este con los contenidos estoy estoy contentísimo la filosofía es enormemente necesaria en este mundo en el que nos en el que nos movemos hoy es es esencial para dotar de sentido a muchos asuntos que sino hoy parecen parecen sin referencia en un mundo en el que no entendemos vivían en un mundo que no acabamos de ser capaces de conceptualizar el pensar desde desde el humanístico desde la reflexión acerca del ser humano cerca de todas estas cuestiones es es capital

Voz 0867 24:30 aunque me dicen que que la química te hace tilín la verdad

Voz 0820 24:35 la crónica siempre me ha gustado mucho el año pasado tuve la suerte de poder dedicarme un poco especialmente a la química aquí mira me gusta mucho efectivamente que una ciencia muy divertida pero en fin en un mundo al que se puede pensar acerca de la justicia acerca de la equidad cerca de la libertad acerca de

Voz 1 24:49 lo que significa azar seres humanos a las proteínas no me resultaba tan eficaz

Voz 0867 24:55 como estudiante de Políticas venga una pregunta complicada es el tsunami político que ha vivido este país en las últimas tres semanas

Voz 0820 25:04 bueno yo decir que personalmente lo veo con cierta emoción a mí la verdad es que me parece que esta es una buena oportunidad para para ver un Gobierno que intenta hacer las cosas de un modo algo distinto un Gobierno que no esté presidido por por un partido que no esté liderado por un partido que aparece en casos de corrupción de modo tan escandaloso como ha sido escasa en fin

Voz 0867 25:29 yo lo veo con cierta ilusión bueno Francisco Nieto de de un catedrático histórico al que ETA asesinó arrebató la vida golpeando a todos no en nuestra casa que es la universidad a muchos au para muchos Tomás y Valiente abuelo Nos inspiraba respeto los inspiraba fuerza lucha yo también el dolor de una época durísima que supone para ti

Voz 1 25:51 quiere su nieto llevar esos apellidos

Voz 0867 25:54 eso tiene que pesar

Voz 0820 25:56 pues sí es verdad que hasta cierto punto pesa pero para mí es un orgullo poder ser nieto de de de mi abuelo no sólo de mi abuelo me apellido además de mi abuelo para mí es de mi padre que es otra persona también absolutamente excelente no sólo en ese sentido academia

Voz 1 26:11 lo que venimos comentando el da mañana un sentido

Voz 0820 26:14 mucho más profundo humano en fin los apellidos que yo llevo para mí son son un honor por todo lo que representan

Voz 0867 26:22 Francisco Tomás y Valiente suerte en la carrera y un honor recibir a un Tomás y Valiente en este

Voz 1 26:28 bueno muchísimas gracias a vosotros fíjate

Voz 0820 26:31 sí gracias un abrazo

Voz 25 26:34 Javier Casal

Voz 0867 26:36 el Partido Popular de Madrid no se moja en la carrera sucesoria con el partido fragmentado Casio ha roto en añicos con un presidente de la comunidad de futuro electoral incierto con Cifuentes apartada en la cuneta por una dirección que ya no está y con una dirección la actual puesta a dedo por Rajoy bueno los populares de Madrid se ponen de perfil en el debate sobre quién o quiénes deben darle el relevo a Mariano Rajoy en el congreso de julio Garrido no a Sammy con Feijóo ni con Cospedal

Voz 26 27:03 en la excelencia ahí tanto si para compañeros que tenemos el partido los deberá que afortunadamente contamos con muchas personas con capacidad con experiencia por tanto cualquiera de John merecería el Premio de Excelencia qué es lo que habíamos dado precisamente aquí a todos estos chicos y chicas que ha hecho merecedores de ese esfuerzo que han hecho duplicado y por tanto también tenemos mucho en el Partido Popular que merecen premios

Voz 0867 27:23 ahí la excelencia en el Partido Popular de Madrid creen que lo mejor es que se llega a un acuerdo y que haya una lista de consenso una lista conjunta para ese congreso sin discusiones sin navajazos aunque parece todo muy complicado visto el escenario vale que el Partido Popular de Madrid no se moje pero lo que pase en ese congreso de julio es clave también para Madrid primero porque Madrid gobiernan todavía los populares porque Madrid el Partido Popular tiene su principal caladero de votos salvo catástrofe antes de las generales se van a celebrar las municipales y autonómicas las de aquí serán la prueba de fuego del nivel de cura de la herida profunda que han dejado en el PP Aguirre Granados González y el daño colateral del caso Máster que siendo grave nada tiene que ver con el saqueo de una época marcada por el pelotazo sin complejos y la pregunta del millón pretenderá tiempo el Partido Popular para buscar candidatos presentarse como una opción creíble para depurar unas estructuras que entiende la política como una forma de vida que trabajó para el elegido se a quién se en julio será largo y complicado el primer reto será elaborar unas listas para unos comicios en los que la marca PP se presenta muy devaluada donde además de un gobierno autonómico como este se está jugando el color político de muchos municipios que históricamente en la región ha controlado el Partido Popular papelón Hydro One

Voz 2 28:38 la Ventana de Madrid

Voz 0867 28:42 Javier Casal de la tarde y veintiocho minutos pendientes de la última hora nos interesamos también por el suceso que esa deducido esta misma tarde en Majadahonda otro accidente laboral un obrero que ha sido rescatado por los bomberos dentro de una zanja previamente se había producido un corrimiento de tierras el obrero sufre diversas heridas aunque ha logrado salvar su vida vamos a ampliar Raquel Fernández qué tal buenas tardes

Voz 1315 29:01 hola buenas tardes a fondo si han tenido que emplear los bomberos de la Comunidad para rescatar a este hombre que quedaba atrapado por kilos y kilos de tierra mientras trabajaba en las obras de impermeabilización de una piscina tres horas han tardado en liberarle en una operación en la que han utilizado Palace y todo tipo de herramientas e incluso sus propias manos para poder sacarle Javier Ayuso portavoz de Emergencias uno uno dos

Voz 27 29:25 el obrero quedaba atrapado por la cintura dentro de la franja los bomberos de la Comunidad de Madrid inician rápidamente el rescate ya que presentaba problemas respiratorios un rescate que se ha demorado aproximadamente tres horas ya que estaba muy atrapada especialmente por las piernas

Voz 1315 29:39 suma uno uno dos ha trasladado a este operario al Clínico con policontusiones pero sí

Voz 0867 29:44 lesiones graves en dos semanas más en materia laboral cansados de queda la dirección de Achi m no les haga caso los trabajadores de su centro logístico del Henares van a la huelga indefinida Dora Iglesias portavoz del comité de empresa de UGT

Voz 28 29:57 nosotros planteamos la posibilidad de subirle más a los trabajadores que no ganan un porcentaje

Voz 1 30:02 prior menos a lo que ganamos más

Voz 28 30:07 el equiparando o disminuyendo la diferencia en estos tres años progresivamente seguirla es subsanando en los años siguientes cuando una vez nuevos entráramos otra vez a negociar

Voz 0867 30:17 las negras ya han roto ellos exigen mejoras salariales para cumplir con el convenio es el principal centro recordemos de la marca Achi m la marca sueca que distribuye su ropa para España y Portugal desde el corredor el otro conflicto abierto a la capital es la huelga del cero diez Tallin amenazan con ampliar su huelga llevan así desde el pasado treinta de abril el consistorio insta a la empresa Ferrovial la concesionaria entablar un diálogo con la plantilla para llegar a acuerdos y recuerda que el nuevo convenio incluye cláusulas sociales con mejoras en la renunció remuneración la estabilidad del empleo José Altea Comisiones Obreras

Voz 6 30:50 el que por ejemplo no dispongamos de un material tan básico para desarrollar nuestro trabajo como unos auriculares que se escuchen correctamente eso afecta a la calidad del servicio obviamente también afecta porque si nosotros tuviésemos esa herramienta a nuestra disposición no tendríamos que estar eh pidiendo disculpas constantemente a lo mejor a la ciudadanía por qué no se establece comunicación correctamente

Voz 0867 31:13 Dunn profesor youtuber se convierte en un fenómeno de masas en la red INI canta ni baila ni hace gilipollez es ante la cámara

Voz 0244 31:21 enseño ciencia dos minutos lo contamos

Voz 0867 31:24 no

Voz 30 31:38 K de veinticinco

Voz 0867 33:31 siete de la tarde y XXXIII minutos Éste es Jose Luis Crespo autor del canal Quantum con un millón de seguidores en Youtube

Voz 11 33:38 las leyes de la termodinámica en cinco minutos la idea en síntesis Érase una vez un mundo en el que existían objetos muy complejos cosas como gases sólidos o imanes

Voz 36 33:48 no sé si os habéis enterado de esto pero por internet circula un montón de Peña que piensa que la reconduce nuestro planeta es una mentira que todas las fotos que tenemos de nuestro planeta con falsas hoy quiero que sientes algo especial quiero que sientas el asombro

Voz 6 34:03 confusión y la incredulidad que tuvieron los físicos

Voz 0244 34:06 Solana José Luis qué tal muy buenas tardes cómo estás

Voz 0867 34:11 oye un millón de seguidores son muchos seguidores no felicidades

Voz 1 34:15 muchas gracias muchas gracias es un número que todavía no me consigue cada vez viene a la cabeza

Voz 0867 34:19 creíamos que que un millón de seguidores sólo se podían lograr en Youtube haciendo otras cosas pero parece que los chavales aprenden

Voz 1 34:26 por la ciencia a través de un soporte multimedia no en deslizándose organizado como tú pero sí que es cierto que el audiovisual y las animaciones son fantásticas para poder entender cosas súper compleja así abstractas como es la física teórica que es lo que yo hablo

Voz 0867 34:39 no es es bueno que la gente entre ahora mismo en Youtube y que busque tu canal Quantum fracturó que vea lo que haces porque una cosa es cómo lo explicas pero además digamos que todo el añadido gráfico con el que ayudas insostenibles Sierra espaldas esas explicaciones sabemos José Luis has estudiado el autónoma que es estudiado Ciencias Físicas que has colaborado además con esa universidad madrileña y que lo sigues haciendo pero en qué momento no se te pasa por la cabeza explicar todo lo que sabes a través de un canal de Youtube

Voz 1 35:07 guau pues eso fue justo al principio a mí siempre me ha apasionado la divulgación científica pues la manera en la que yo me introduje al mundo de la ciencia de la física pues lo que me motivo hacer la carrera estando en la carrera fue cuando encontré este gran mundo de Youtube eh

Voz 0820 35:22 todos estos ídolos como es el rubios como son todos estos youtubers

Voz 1 35:27 y de una manera completamente nueva de concebir el audiovisual y de llegar a la gente y bueno me animé a hacer lo mismo que hacen ellos solamente que avala hablando de ciencia que es lo que a mi me gusta

Voz 0867 35:37 he visto vídeos especiales por ejemplo para la selectividad ya he visto titulares que que me han parecido muy interesante somos escuchar

Voz 1487 35:46 el agua es una de las sustancias más importantes de nuestro planeta cubre el setenta por ciento de la corteza terrestre es parte fundamental de numerosas procesos industriales

Voz 0867 35:56 cuánto tardas en preparar un vídeo no porque esto habrá que documentarlo grabarlo editar y preparar los gráficos cuánto tiempo le dedicas al día

Voz 1 36:03 pues a ocho horas es mi trabajo totalmente un vídeo suele tardar unas treinta cuarenta horas hacerse por lo que implica que si quieren sacar una semana como tienen hacer el buen youtuber ocho horas diarias un trabajo a tiempo completo

Voz 0867 36:16 no me parece una barbaridad de tiempo pero claro entiendo que que que es un trabajo complejo porque lo primero sobre todo cuando hace un canal de estas características es que tenga rigor y que los datos que evidentemente se se contienen estos tutorial les estén completamente contrastados

Voz 1 36:32 exactamente el guión lleva una parte muy importante además de Quito

Voz 0820 36:36 contrarrestarlo yo tengo por fortuna unos

Voz 1 36:39 los míos es una asesores y que y que comprueban que la ciencia que están mi canales totalmente correcta

Voz 0867 36:46 este canal es la demostración de que las nuevas tecnologías y juego ya no te muevas no son el demonio no el demonio de la SEC News de de de la venta de datos del comercio de compras compulsivas a golpe de clic que hay vida educativa a través de Internet

Voz 1 37:00 sí es también una manera de contrarrestar toda la desinformación de hecho es justamente de eso no hablo como físico que tengo que tengo una carrera cuando veo estas cosas de que la tierra es plana las vacunas no funcionan que el cáncer todas estos Clemens que científicamente sabemos que son falsos me hierve la sangre y firme la sangre digo esto hay que ser algo hay que hacer algo y es hacer algo es pues montar un canal o montar cualquier plataforma en Internet para contrarrestar toda esta desinformación

Voz 0867 37:32 a retener Internet es como una escuadra

Voz 1 37:34 sirve para mal no puede puede cortar puede puede herir pero también puede curar tenemos que estar ahí presentes para hacer eso

Voz 0867 37:42 te iba a hacer una propuesta deshonesta a la radio te animan o no

Voz 1 37:46 uu muy buena pregunta el maravilloso mundo del pocas pues quién sabe quién sabe estoy ahora considerando muchos proyectos y efectivamente este poder puede ser una de ellas pero por ahora Tube me es muy es mi mundo y seguiré allí bastante tiempo bueno pues José Luis enhorabuena

Voz 0867 38:03 John de seguidores y por tu trabajo sigue grabando que supongo que que estamos invadiendo parte de esas ocho horas

Voz 1 38:09 sí sí efectivamente ahora seguir a seguir haciendo vídeos cuesta un abrazo un abrazo

Voz 0867 38:14 se han presentado en Madrid un ciclo cultural interesantísimo Las Noches del Ramadán allí estadounidense todo

Voz 1313 38:23 eh

Voz 0244 38:24 mil ciento cuarenta años después de la construcción de la Muralla Árabe queda constancia del origen musulmán de Madrid se condicionó el parque del Emir Mohamed I eso fue en dos mil diez Rafa Martínez ex colaborador del Centro de Estudios sobre el Madrid islámico

Voz 1313 38:39 la muralla que tenemos aquí es que no es solamente un pedazo de arqueología un vestigio de la historia de Madrid sino que estamos hablando del monumento más antiguo de la ciudad monumento milenario no

Voz 6 38:53 Fuentes ante la visita a la sala árabe que tiene que dedica el Museo de San Isidro en La Latina solamente con la arqueología islámica con piezas que se han encontrado pues en la plaza de Oriente en la Cuesta La Vega en

Voz 0244 39:06 callejuelas puertas islámicas llamó

Voz 37 39:09 es o bolas metálicas que rematan los alminares de las mezquitas presentes también por ejemplo en el Monasterio de las Descalzas cosmopolita es desde luego hoy la capital pero no puede negar sus orígenes de los que muchos en nuestros días reñir

Voz 0867 39:36 marchamos mañana tenemos debate político aquí La Ventana de Madrid desde la las siete y veinte estarán con nosotros el vicepresidente de la comunidad de Madrid Pedro Rollán el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado con dieciocho hablaremos de la actualidad política en la región hasta mañana adiós

Voz 2 40:09 las Francina

Voz 1136 40:44 eres hola saludos tienes hijos en edad escolar te preocupa verles algunas tardes con la cantidad de deberes que pueden llegar a traer a casa bueno pues pensando más en los profesores y profesoras pero por extensión en el resto de la comunidad educativa afectada por los deberes ha nacido Study Tasca una aplicación que quiere ser útil a los claustros porque permite coordinar la acción de mandar deberes Luis Álvarez nos lo explica

Voz 1313 41:10 es una aplicación web que sirve para coordinar al profesorado en tiempo real a la hora de mandar deberes de modo que tengan el control tanto de la cantidad de la carga como de la distribución en el tiempo y esto es posible porque tiene dentro un planificador virtual de un alumno un alumno que es construido pero claustro y que sirve de referencia de medida aquí y por supuesto de cara a los alumnos en un futuro le podría darse les podría ayudar a organizarse ya ya gestionarse mejor

Voz 1136 41:32 en en estartapeando Nos gusta resultar útiles y tenemos asesores como Julio Prats director de productos y soluciones para empresas de Vodafone que nos ponen al día de las novedades por ejemplo para mejorar la Custo migración algunos

Voz 1982 41:46 eso sí la impresión entre desde te permite prácticamente cambiar tu producto en función de lo que era hacer de una forma que hasta ahora no era posible porque evidentemente la inteligencia artificial te vuelve a permitir que esos procesos de fabricación y diseño se puedan hacer personalizado a las necesidades de cliente en atención yo creo que las herramientas de de Claude Contact Center he multicanal son las que cada vez más van a utilizar las entonces

Voz 6 42:08 pues lo ampliamos esta noche en Hora veinticinco un asesores como ese amigo al que le preguntas todo siempre tiene la respuesta que necesitas para quedarte tranquilo eso es lo que queremos ser para ATIB un asesor con Vodafone One Profesional tendrás el asesoramiento que necesitas para que tu negocio crezca informa tiene catorce cuarenta y tres tiendas Vodafone Vodafone tu Partner en la era digital

Voz 0313 42:33 ya sabíamos lo que preparan en estartapeando y ahora

Voz 2 42:39 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0827 42:43 lo que quiere dar este lunes once Isaías sí señor pasada la semana de vértigo y era el día para ponerse al tajo mientras Pedro Sánchez aterriza en La Moncloa el Partido Popular se prepara para la renovación el Congreso será en julio y mientras tanto la tarea del Partido Popular según Rajoy es esta

Voz 1487 42:59 no somos los españoles los que han interrumpido nuestra tarea quienes han interrumpido nuestra tarea han sido nuestro rival en septiembre tenemos que estar en perfecto estado de revista para hacer lo que nos toca hacer ahora recordar cada día a este Gobierno que no está ahí por la voluntad de los españoles hagan lo que hagan y digan lo que digan lo pinten con los colores que lo pinten carecen del aval de los españoles y eso no se puede

Voz 0827 43:30 la vida como sedes insiste en la idea sobre el proceso de sucesión en el PP dice que su dedo no será el que decida

Voz 0313 43:37 sí es un partido adulto

Voz 1487 43:39 la de actuar sin ningún tipo de tutela no tengo ni sucesores ni delfines no podría hacer distingos entre unos y otros porque todos y cada uno de vosotros habéis trabajado mano a mano conmigo estos años

Voz 0827 43:55 y en la otra orilla el Gobierno echa a andar esta mañana Mariano Barroso el nuevo presidente de la Academia del Cine del cine se refería al nuevo ministro de Cultura

Voz 1484 44:04 habrá un momento el día de la toma de posesión nos dijo que era una que era un apasionado del cine cosa que ya sabíamos también sabemos que es una persona muy sensible al cine a las actividades de cine y de teatro y que está muy dispuesta a escuchar y que está muy interesado en la en la situación del cien entre estamos ahí expectante

Voz 0827 44:22 y hoy su jefe el jefe de máxima alerta Pedro Sánchez ha tomado una decisión inédita en Europa ha ofrecido el puerto de Valencia ha ofrecido a España como destino de un buque cargado de migrantes que no quieren y Malta ni Italia

Voz 39 44:45 en el acto

Voz 0827 44:48 y en el qué Aquarius con seiscientos veintinueve inmigrantes rescatados en el Mediterráneo que está a la espera de poder desembarcar los en algún puerto europeo Malta y un nuevo Gobierno xenófobo italiano se niegan esta mañana hablábamos con Naiara Galarraga periodista de El País embarcada en el Aquarius nos contaba cómo se vivía esta situación en el interior

Voz 1756 45:09 cómo están los ánimos en el acuarios en el barco

Voz 40 45:12 en este momento hay calma hay tranquilidad aunque algunos inmigrantes se empiezan a preguntar a los humanitarios que que pasa que porque llevamos tantas horas parados este barco está preparado para una dotación de tres semanas pero tres semanas en principio con una tripulación de cuarenta personas no con seiscientas veintinueve más aborto que es la situación en la que estamos en este momento tienen comida asista esta noche para todos los migrantes por lo tanto necesitan las personas que han fletados pegar cotos ONGs que esto tenga una solución

Voz 0827 45:43 dinamita unida para esta noche y por eso Médicos Sin Fronteras ha agradecido al Gobierno de España el ofrecimiento pero dicen que tienen que atracar que no pueden ahora emprender una singladura de dos o tres días en Italia mientras tanto la sociedad dividida Nos decía Joan Solés

Voz 1756 45:57 está muy dividida entre quienes expresan indignados por la decisión del ministro derechista y por tantas otras decisiones que afectan pues al colectivo de etnia gitana a los homosexuales y a otras minorías y quienes aplauden la orden de Salvini de cerrar los puertos italianos al desembarco de inmigrantes

Voz 0827 46:17 y esa orden nos decía Nicolás Castellano es una orden ideológica xenófoba porque los gestos no avalan esa decisión

Voz 1620 46:25 que en lo que va de año apenas han llegado a Italia dos mil personas más que a España son trece mil personas poco más las que han llegado a Italia a España más de diez mil quinientas y estamos ahí en una situación en la que España ha subido un ochenta por ciento la llegada de pateras en los que va de año dice entonces no es verdad que Italia no puede hacer frente a la llegada esta seiscientas

Voz 1955 46:44 qué persona no desbordan nada es mentira así que

Voz 1620 46:46 no podemos nosotros junto al colgar en esos datos la situación

Voz 0827 46:49 en fin el ofrecimiento de acogida de el presidente del Gobierno Pedro Sánchez es la segunda decisión de trascendencia desde que el jueves dio a conocer su Gobierno lo recordaba Toni Martínez

Voz 0230 47:00 es la segunda decisión simbólica la primera fue nombrar un gobierno con mayoría de mujeres la segunda acoger refugiados subsaharianos parece que el objetivo de Pedro Sánchez sea meter el dedo en el ojo Torrent

Voz 1704 47:14 ha nombrado un Gobierno de mujeres

Voz 0230 47:16 con dos homosexuales reconocida mente homosexuales con gestos hacia los independentistas catalanes ahora acogiendo inmigrantes subsaharianos

Voz 1704 47:24 eso le Fénix maricones catalanes al final acabaremos cantando todos progres Sánchez

Voz 0827 47:36 una mirada lateral sobre una intensa actividad política otras miradas laterales por ejemplo una versión nueva sobre la retirada de Rajoy

Voz 1704 47:47 Dios con Quique Peinado que tiene una sospecha que plantea veladamente

Voz 0867 47:51 el Estatut Rajoy abandona la presidencia

Voz 1704 47:54 día del PP a las puertas del Tour de Francia y el Mundial de fútbol ahí lo deja y otras noticias en los titulares del futuro José María Aznar se ofrece para conversación a gente que esté muy sola nueve de cada diez personas que critican a Maxine Huerta creen que la meto nimia es un virus intestinal a Pablo Iglesias se le empieza a poner cara de Albert Rivera Pedro Sánchez se reunirá con la Virgen para que devuelva todas las medallas el Partido Popular elegirá a su nuevo líder en un transparente proceso democrático que al final ganará Feijóo escuchamos dando un mensaje muy claro a Soraya Sáenz de Santamaría para un gallego es algo que yo

Voz 41 48:42 entre otros

Voz 0827 48:43 eso sí miramos a España hay si miramos fuera pues