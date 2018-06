La Ventana (12/06/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 el hombre

Voz 0032 00:12 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias acaba de comenzar hace tan sólo unos minutos el trasvase de emigrantes del barco Aquarius a dos naves de la Marina italiana e iniciar más tarde su viaje hacia el puerto de Valencia está previsto que la travesía dure unos cuatro días aunque todo dependerá de las condiciones meteorológicas sobre este asunto está hablando en estos momentos el comisario de inmigración europeo así que nos vamos a ir a Bruselas Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 00:36 hola muy buenas tardes hablando si del problema que enfrenta Lus gobiernos intentando quitarle cierto hierro pero eso sí exigiendo a cada uno que asuma su respeto

Voz 1620 00:44 abrigan quieren de The Black to call o no haber pertenece

Voz 0738 00:54 asuman sus responsabilidades porque lo que está en juego ha dicho no es sólo la inmigración sino el futuro de todos el futuro de la Unión Europea bramó Paulus consciente de que este tema dificulta el consenso bloquea los proyectos europeos iba a centrar casi seguramente la próxima cumbre de jefes de Gobierno prevista para finales de mes

Voz 0032 01:13 gracias Griselda aquí en España desde hace una hora está en marcha el primer pleno en el Congreso tras la toma de posesión del Gobierno de Pedro Sánchez el hemiciclo estrena ministras y ministros también hay mudanza de escaños en la Cámara Baja Adrián Prado buenas tardes

Voz 0313 01:25 hola buenas tardes y de momento no hemos visto no

Voz 0019 01:28 un miembro del Gobierno en el Congreso el pleno arrancado con la bancada azul reservada para los integrantes del Ejecutivo totalmente vacía en el PP han rediseñado el reparto de escaños vemos por ejemplo la ex ministra de Empleo Fátima Báñez en la segunda fila del grupo popular donde también se sentará la ex vicepresidenta en la primera fila del grupo justo encima de los asientos del Gobierno estará Rajoy sentado al lado del portavoz del PP Rafa Hernando antes de arrancar el pleno los diputados de Esquerra Republicana Joan Margall y Carolina Tel Etxea sustitutos de las nuevas consellers catalanes de justicia agricultura han tomado posesión de sus escaños lo han hecho prometiendo la Constitución por imperativo legal pidiendo la libertad de los políticos presos y exiliados y reclamando la proclamación de la República catalana

Voz 0032 02:07 el proceso de reforma de la cúpula de Radio Televisión Española vuelve a quedar paralizado esta vez por reticencias del PSOE al herido

Voz 0259 02:14 la semana pasada paso hacia adelante hoy nuevo paso hacia atrás ahora lo frene el PSOE no le gusta el informe de los letrados por en el comité de expertos que va a evaluar a los candidatos para presidir Radiotelevisión Española tiene mayoría el PP Adriana Lastra portavoz en el Congreso bueno así las cosas la presidenta cuál ha sido la respuesta de la presidenta del Congreso Ana Pastor pues dice que no se piensa mover de lo que argumentan los servicios jurídicos de la Cámara

Voz 0032 02:44 gracias Mariola por cierto que el Pacto de Toledo ha confirmado hoy que las pensiones Se van a ligar al IPC aunque los grupos parlamentarios no han llegado a un acuerdo sobre si aplicar ese principio también en tiempos de crisis cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:00 el Madrid Madrid nuevo caso de violencia machista la Policía ha detenido a un hombre en Puente de Vallecas por agredir a su pareja en presencia de sus dos hijos menores de edad Alfonso Ojea

Voz 0089 03:09 sobre las ocho y media de la mañana del pasado sábado la Policía Municipal de Madrid recibió una llamada de socorro de una mujer alertando de que su pareja le acababa de agredir justo delante de sus hijos menores de edad en su domicilio una unidad policial se trasladaba hacia esa casa pero al domicilio familiar situado en el Puente de Vallecas y tras comprobar las identidades así como recabar datos sobre esta última agresión detenían al hombre de cincuenta y siete años de edad la víctima también contó a los agentes que llevaba años sufriendo esos malos tratos e insultos incluso delante de sus vecinos

Voz 1915 03:41 los gracias Alfonso el cero dieciséis es el teléfono contra la violencia machista es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica aunque sí hay que borrarlo de la lista de llamadas del teléfono más asuntos el Consejo de Gobierno ha aprobado la inversión de casi un millón de euros para combatir el absentismo escolar en toda la región una cantidad con la que se van a renovar los convenios con los ayuntamientos para crear una comisión de absentismo del vicepresidente

Voz 1291 04:02 Pedro Rollán

Voz 2 04:04 entre otros objetivos esta dotación permitirá crear una comisión de absentismo en cada uno de los centros este programa ha logrado reducir el número de casos de sentir escolar en el conjunto de la región durante el pasado curso Se registraron en concreto un tres por ciento menos de casos a lo que el llevando las cifras unitarias estamos hablando de ciento un casos menos

Voz 1915 04:26 los sindicatos cifran en un ochenta por ciento el seguimiento de la huelga de la huelga en el centro logístico de HM en Torrejón de Ardoz la empresa lo rebaja aún sesenta y cinco por ciento La plantilla está desde esta medianoche en huelga indefinida para exigir mejoras salariales un ajuste de las categorías profesionales para toda la plantilla Dora Iglesias portavoz del comité de empresa

Voz 3 04:43 tenemos que seguir luchando por nuestra dignidad no te miro porque la empresa lo que ha ofrecido el prácticamente algo irrisorio porque una huida que estamos pidiendo que digan que un club voluntarias horrible compensarlo menores grados en el centro de Madrid

Voz 0313 05:40 hola buenas tardes estamos tan acostumbrados al ruido al follón ya la bronca que hemos perdido olfato para detectar cuando el viento sopla Un poquito a favor yo creo que hoy por ejemplo hoy hay motivos para estar satisfechos para sentir como ciudadanos

Voz 0089 05:56 un cierto orgullo e incluso si me apuran algo de optimismo

Voz 0313 06:09 es posible que yo sea un optimista irredento o antropológico ya lo sé pero esta tarde de al menos tres cosas primera la sentencia de cárcel para Iñaki Urdangarin conclusión la justicia funciona puede ser lenta a veces incomprensible siempre opinable pero está claro que funciona últimamente acumulamos unos cuantos episodios que lo confirman por si alguien tenía dudas segunda el gesto del Gobierno español de acoger a los inmigrantes del buque Aquarius conclusión política existe existe y sirve para cosas concretas por mucho que ahora se quiera emponzoñar el debate ese propaganda que si Riesgo que si de cara a la galería vale vale muy bien pero hay una solución para estas seiscientas personas que no es poca cosa y además la Unión Europea en su próximo no consejo no tendrá más remedio que abordar a fondo la cuestión y tercera este que la más endeble pero resulta que dos tumbados como Trump y Kim Jon Un son capaces de eliminar el peligro nuclear en la península de Corea conociéndole sobretodo a Trump no descarten que a esta hora lo ustedes montando ya todo a través de Twitter pero como la esperanza es lo último que se pierde disfrutemos de momento de los resultados esperanzadores de esa reunión uno dos y tres motivos para sentirse bien no les parece que deberíamos celebrarlo bienvenidos a la venta

Voz 7 07:42 voy

Voz 0313 09:14 Isaías Lafuente Roberto Sánchez buenas tardes compañeros y bueno está buenas tardes hoy tomamos café con Luz Sánchez Mellado periodista del diario El País o la luz viene radiante al cómo estás venga como el día de verdad no pero sí que hay motivos para estar bueno por lo menos no

Voz 1915 09:29 no hay motivos para estar especialmente enfadado

Voz 0313 09:32 como todos los días homologo vaya aunque casi los como casi todos hombre es que la imagen tiene su importancia esta esta madrugada se producía esa Bono esa foto histórica que hace solo con unos meses a unas semanas parecía imposible el presidente de Estados Unidos y el líder de Corea del Norte juntos y estrechando la mano en la cumbre celebrada en Singapur dos modelos políticos opuestos enfrentados abiertamente desde hace setenta años que es una barbaridad pero unidos ahora por dos líderes igual de polémicos y controvertidos en Singapur son las diez y diez de la noche y en Washington las diez y diez de la mañana en Singapur Adrián concilia solos las noches

Voz 8 10:10 hola qué tal Alcarràs buenas noches

Voz 0313 10:12 Antón Marta del Vado buenos días hola Marta qué tal

Voz 1291 10:14 qué tal cómo estáis muy bien eh

Voz 0313 10:17 Adrian empieza tú no sé si la pregunta si de entrada ellas muy muy directa pero quién crees que que ha ganado a que ha perdido no quién quién ha ganado más en esta cumbre con qué con qué conclusión te quedas tú a ver

Voz 9 10:29 ustedes han al bueno lo primero que sale aclara es que ya es un éxito que hablen se reúnan porque hace seis meses estaban intercambiando amenazas destrucción masiva yo yo creo que hay poco más que celebrar

Voz 10 10:43 eh y por qué

Voz 9 10:46 porque cuando trampa aceptó la Reunión la planteo como en todo nada a Corea del Norte tendría que desarmarse de forma inmediata y absoluta además en aquellos días rompió de forma unilateral a que acuerdo de desnuclearización con Irán en contra de la opinión del mundo entero dijo que el acuerdo de Obama era una chapuza que estaba lleno de lagunas que iba a enseñar con Corea del Norte como Safja este tipo de copas karts bueno aquellas pretensiones del principio tan ambiciosas coronan atenuando a medida que los expertos conocían ver que el proceso de desarme nacional puede durar años y en los últimos días rebajó el optimismo y la expectativas pero lo que acabó firmando hoy es prácticamente narra a y es el puramente el compromiso de Corea del Norte ha desnuclearización ese mismo compromiso ya lo filmó en acuerdos anteriores actual no incluye la obligación de Corea del Norte entregar una lista de usar más instalaciones nucleares tampoco contempla la entrada de observadores internacionales para fiscalizar el proceso tampoco incluye ningún calendario yo estoy leyendo los expertos hoy todos echar las manos a la cabeza por la oportunidad perdida así que si tenemos que hablar de Clint a ver quién ha ganado desde luego yo creo que no ha sido de los más común en pistas más acérrimos pueden ver este acuerdo como un éxito el ganador desde luego es Kim Jong-Un que ha conseguido una fotografía que rentabilizó que rentabilizar a su país mostrándose en plano de igualdad con el presidente de la primera potencia mundial para acabar acabaron anunciando que se acabarán las maniobras militares conjuntas

Voz 11 12:21 suele al suele estar maniobras que hay varias

Voz 9 12:23 al año alteran sin remedio avión Jean porque las considera como ensayos de invasión trampas ha cancelado hoy porque son caras y una provocación la verdad no sé cuál es la razón verdadera lo que sí que sabemos es que ha tomado la decisión sin consultar a Seúl que es su principal aliado en la región

Voz 0313 12:39 el Marta John Washington a esta hora que que se dice del resultado de la cumbre

Voz 1291 12:44 pues mira Trump tiene el apoyo mayoritario de la opinión pública que los estadounidenses respaldan este acercamiento según las encuestas en más de un setenta por ciento a pesar de que sólo un veinte cree que Corea del Norte va a terminar

Voz 1915 12:58 en su programa nuclear desde el punto de vista

Voz 1291 13:01 Bético republicanos y demócratas apoyan a cualquier esfuerzo diplomático para frenar la carrera nuclear pero hay mucha incertidumbre sobre los pasos que se van a dar a partir de ahora eh porque el acuerdo al que han llegado como dice Adrián es sumamente vago no sobre sobre el papel que ha mandado la casa Blanca el acuerdo firmado tiene cuatro puntos establecer nuevas relaciones de paz y prosperidad entre los dos países trabajar en una paz estable y duradera entre las dos Coreas reafirmar el compromiso de desnuclearización de Pyongyang la repatriación de víctimas estadounidenses de la guerra de Corea eso sobre el papel luego como decía Adrian han hablado de detener las maniobras militares a Pyongyang de parar las pruebas de misiles balísticos que ya las había parada hace meses no no hay una hoja de multa aclara ni un calendario con pasos a seguir por tanto incertidumbre y preocupación también porque tampoco han aclarado que entiende cada uno yo el concepto desnuclearización porque los expertos en Washington aquí dicen que es un proceso que sí sí

Voz 0538 14:01 cumple va a llevar años además

Voz 1291 14:04 los mensajes de Trump tampoco ayudan nada a despejar estas dudas en la cumbre ha dicho por ejemplo que va a mantener las sanciones que están estrangulando económicamente al Gobierno norcoreano y a la vez dicho esto a Quiñón vamos a escucharlo

Voz 12 14:19 Mena o hacer me bueno y también gira

Voz 1291 14:24 de a Corea del Norte que tiene unas playas preciosas y que en vez de invertir en armas nucleares podría invertir en construir los mejores hoteles del mundo algo Francino que el Gobierno norcoreano o no cero con fondos públicos y que tampoco tiene sentido si no tienen turismo no aunque el el trampa empresario no pierde con velas deja les deja caer así el caso es que para alcanzar el objetivo de verdad

Voz 0313 14:46 en Corea del Norte se está construyendo un complejo y me pareció un poco en Marina D'Or es el el si de verdad están construyendo en complejo hotelero de lujo lo leía hace poco en un reportaje y es una gran novedad en ese país o sea que algo algo debía saber Tram que de ese negocio entiende bastante

Voz 1291 15:01 pues lo que digo Oca Trump no no pierde comba ahí mete de las fichas a ver si le cae algo el caso es que para alcanzar el objetivo de este de la desnuclearización dicen los analistas que se necesita un plan sólido que sea mejor al menos que el peor acuerdo de la historia que es como Trump describe el acuerdo nuclear que Barack Obama firmó en dos mil quince para la desnuclearización de Irán y sobre todo necesita una política exterior coherente consistente que deje el ímpetu y la improvisación a un lado y que no repita escenas como la del G siete en Canadá primero apoyan un comunicado y horas más tarde diciendo que no lo respalda y además criticando en Twitter aquí en hasta ahora han sido sus rivales aliados

Voz 0313 15:37 Adrián tú que has estado y que estás ahí en en en Singapur hoy detalles como se les ha visto a los dos el tiempo que han estado en fin de ante los focos ante las cámaras el despegue de seguridad cuántos periodistas había por cierto o estabais

Voz 9 15:51 pero bueno previstas e muchísimos más de cinco mil y de casi doscientos países y de todas formas esto es una ciudad estado eh don de en apenas setecientos kilómetros cuadrados aprietan seis millones de personas y aquí hemos llegado en aluvión pues varios miles más relacionados con la cumbre pero se nota poco porque se habían estado aquí sabrá que es una ciudad muy ordenada donde se prioriza la armonía social en las manifestaciones tienen tantas restricciones que en la práctica están prohibidas da además la reunión se celebró en sentó que es una diminuta isla donde se puede dar con una carretera que tiene setecientos metros

Voz 1291 16:34 sí es que fue cortado con lo cual estuve

Voz 9 16:36 con bastante bastante aislados yo creo que en en aquí en lo que es la parte continental de Singapur el mayor indicio de que algo ocurría fue cuando anoche Kim Jong-Un como si fuera un torista normal se decidió ir a dar un paso

Voz 1620 16:51 o por la bahía eh

Voz 9 16:53 se montó ayer a una con gran desaprovecharon grandes aglomeraciones y después también acabó haciéndose incluso selfies

Voz 0313 16:59 sí he con los ministros local

Voz 9 17:02 lo cual no se son dos escenas que humanizan bastante a este tipo

Voz 1915 17:06 el plan E cinco mil periodistas e locales y extranjeros sobre todo extranjeros imagino en un sitio tan tan pequeño como como cuentas y tan controlado sin acceso a las fuentes directas de que tira is de aparte de las fotos

Voz 9 17:22 no es pues buena pregunta a quienes sentó estamos todos del centro prensa es enorme no pasamos estrecheces aquí se organizan charlas

Voz 3 17:33 el está expertos

Voz 9 17:35 hombre pues tenemos acceso a las informaciones de los gobiernos en fin en off de récord hombres desde luego es mejor trabajar aquí hay que trabajar en casa tienes acceso a más información son es que estas cumbres y por experiencia y muchas veces ni siquiera puede llegar a ver de lejos a los protagonistas del que te lo colocan allí a varios kilómetros muy bueno y eso es todo esa es la cobertura

Voz 0827 18:03 yo no quiero perder el optimismo con el que ha abierto Francino porque es verdad lo que dicen Adrián y lo que dice Marta pero estos hombres hace unos meses ese ese estaban amenazando de muerte y ahora por lo menos se han tomado un café y están charlando no yo creo que ese es un paso importante es verdad que lo que no subraya Ice los dos es que a los dos esa foto les viene muy bien para sus respectivas opiniones públicas y esperemos que no queda ahí la cosa pero yo creo que el paso dado hombre desde luego es mucho más esperanzador que sin duda vamos hace unos meses sin ninguna duda

Voz 1291 18:33 Antonio Guterres el secretario general de Naciones Unidas acaba de pedir a la comunidad internacional paciencia y apoyo a la implementación del del acuerdo entre EEUU y Corea del Norte

Voz 0313 18:43 muy bien pues Marta del Vado Washington Adrian Singapur abrazos a los compañeros de ánimo

Voz 8 18:48 un abrazo a la venga abrazó hasta luego hasta luego

Voz 13 18:53 eh

Voz 2 21:15 Ana

Voz 23 21:18 eh tú

Voz 0313 21:57 el nombre del buque Aquarius ha convertido en apenas veinticuatro cuarenta y ocho horas en algo muy muy familiar para todos nosotros que forma parte ya del del paisaje informativo porque de la suerte de esas más de seiscientas personas que viajan a bordo de esos más de seiscientos inmigrantes va a depender seguramente la orientación futura a corto y a medio plazo de la política migratoria de de la unión de la Unión Europea estamos siguiendo con todo detalle la la peripecia de ésta embarcación porque han produciendo novedades casi no cada hora pero pero sí casi cada hora de era era muy muy rápida lo último lo último ultimísima Nicolás Castellano buenas tardes ya habría comenzado él la palabra es seria trasvase si el trasvase de de

Voz 1620 22:39 Elisa trance trasvase traslados

Voz 0313 22:41 cual no porque este estas personas van a llegar efectivamente al puerto de Valencia

Voz 25 22:46 pero no podía navegar el buque con toda esa cantidad de gente de a bordo hoy

Voz 0313 22:50 Bono se está se está aplicando la operación de estas de urgencia de que al menos otras naves compartan esa esa singladura no

Voz 1620 22:58 si ayer a las siete de la tarde aquí en La Ventana contábamos el posicionamiento del capitán y de Médicos Sin Fronteras diciendo que no era adecuado hacer un viaje con esa seiscientos veintinueve personas en la cubierta porque hay previsión de fuertes vientos sería peligroso hacer ese viaje Médicos Sin Frontera ese mantuvo en esta posesión de hecho medianoche descartaba prácticamente venir al puerto de Valencia pero la llamada de la vicepresidenta del Gobierno a través del embajador español en Italia etcétera etcétera lograron articular esa solución que era pues trasladar de manera segura a esas personas que traslado acaba de comenzar de hecho habíamos visto algunas imágenes de los compañeros que están a bordo del diario El País de Radio Nacional está también Euronews y la República y un doctor que va a bordo del Aquarius lo acaba de difundir a través de las redes sociales en este idea rango ayer jueves luso al que también escuchamos ayer dar el parte de la situación de los náufragos que iban a bordo del Aquarius explicando con un vídeo como había comenzado a través de embarcación semirrígida este la Guardia Costera ese traslado a los dos barcos italianos una vez que concluya esta operación que puede tardar todavía un par de horas o más

Voz 0313 24:04 no es que esté en los tres barco bien asegurado

Voz 1620 24:06 los y los pasajeros dentro para evitar esa previsión de fuerte viento y que nadie venga en las cubierta será cuando reciba la orden del Centro Coordinador de Roma de poner rumbo al puerto de Valencia la previsión que dice son mediterránea que es la ONG que gestiona el barco al capitán ucraniano es que estén al menos unos cuatro días para ser esos mil quinientos kilómetros que separan ahora mismo el barco de del puerto de Valencia y a partir de ahí pues el Gobierno español está ya coordinando todo un dispositivo de de primera

Voz 0313 24:34 esta peripecia esta odisea del del buque Marius ha servido también para recordarnos para reflejaron la memoria en el sentido de que bueno en España el día a día sigue siendo algo pues bastante parecido lo que ocurre en Italia incluso si si atendemos a las cifras no en lo que llevamos de año más de ocho mil personas han sido localizadas en en en pateras son pequeñas embarcaciones de estas de de juguete que es el noventa y cuatro por ciento más que en el mismo periodo del año anterior de hecho ahora mismo después del último fin de semana donde decenas centenares de personas han desembarcado en las costas andaluzas pues se problema para para acoger les no les han colocado en en hostales en albergues que está muy bien como respuesta inmediata de primer auxilio pero eso vuelve a poner de evidencia bueno en evidencia la falta de una red estructurada de unos mecanismos en fin completo y planificados para hacer frente a algo que lleva un montón de años ocurriendo que es que llega gente en pateras a las costas de de nuestro país hemos invitado a asomarse a la ventana al responsable de Marina Mercante en Comisiones Obreras Cristian Castaño buenas tardes

Voz 11 25:35 buenas tardes Carles buenas tardes un saludo a todos los oyentes también un saludo especial a a la gente de marquemos escucha

Voz 0313 25:43 porque con estos datos que acabo de dar vuestro trabajo vuestro día a día es de estar desbordados Cristiano no estáis aún en esa fase

Voz 11 25:52 pues sí somos referente a la primera parte que has dicho la situación la situaciones ahora mismo y de desbordamiento nombre la Salvamar es que son embarcaciones rápidas que se encarga de de toda esta tarea de B recoger a los migrantes y en las pateras que muchas veces previo a una larga búsqueda porque las pateras de que más que suelen venir pues no tiene medios de navegación ninguno Si bueno pues el que a veces echar muchas horas para para encontrarles que hacen que le las tripulaciones que brotan estos barcos que son generalmente tres tripulantes solamente

Voz 0313 26:36 sólo tres sólo tres solo

Voz 11 26:39 pues salvo en cuatro puntos muy específicos que hay un marinero más pero con esas de poblaciones con la que se hace frente a toda esta cantidad de de migración oí yo quisiera resaltar a unas unas cifras insignificantes en el año dos mil quince los compañeros de de de Sasemar han rescatado a cuatro mil redondeando cuatro mil trescientas mil trescientas migrantes cuatro mil trescientos inmigrantes en el dos mil diecisiete redondeando también fueron diecinueve mía es decir que hemos pasado de cuatro mil trescientos diecinueve mil como bien has dicho tú al principio pues a la tendencia es que siga que siga aumentando no por tanto nosotros desde Comisiones Obreras lo que estamos pidiendo es que que se revise a estas tripulaciones mínimas

Voz 0313 27:31 claro que se les dote de personal

Voz 11 27:33 que que deben de creer donde lleva estoy

Voz 0313 27:36 está ahí me estoy intentando imaginar Christian esto que comentaba Si una embarcación Salvamar es esta consigue localizar afortunadamente a una patera en la que viajen yo qué sé cuarenta personas au o cincuenta bueno si hay dos tres tripulantes porque alguien tendría que estar al control de la embarcación el patrono quién sea

Voz 11 27:51 correcto hay una ayudando gente que no son

Voz 0313 27:54 para nadar bueno eso cómo se hace

Voz 11 27:57 pues pues mira te lo pueden contar en cualquiera en cualquier compañero que está en estos momentos en realizando esas labores pero es en comicios no es de muy duras a ello hay que sumarle también que por otra parte las condiciones climatológicas son las horas de búsqueda el cansancio el que a lo mejor ya no has descansado porque hace tres cuatro cinco horas llega hasta el puerto con un colectivo inmigrante Si tratado descansar un poco y ya tan Bultó que hay que volver a a buscar otra patera es muy duro aquí la verdad es que es un trabajo que están desarrollando ahí todos los compañeros que que pedimos CCOO camerales se les olvide es un trabajo muy duro en el que bueno pues la gente es esta

Voz 0313 28:43 voy más que haciendo muy bien Cristian Castaño responsable de Marina Mercante en Comisiones Obreras muchísimas gracias por tu testimonio en La Ventana hay muchos ánimos se

Voz 26 28:53 muchas gracias a vosotros Si bueno pues que que nadie olvide del trabajo de nuestros compañeros ni mucho menos hay seguir retraso de un saludo lo conoces bien todos técnico sí

Voz 1620 29:03 pero lo que resulta increíble Carla que después de treinta años recientes lo ha preguntado que ninguno de los gobiernos y articula un protocolo adecuado para la atención de las personas para el rescate no la gente Salvamento Marítimo es una labor impresionante por cierto acaban de cumplir veinticinco años como Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo gran recibidas estos días por los Reyes y la verdad es una labor encomiable y ha sido muy positivo que sea Salvamento Marítimo al que se ocupe del rescate porque tiene embarcaciones adecuada Hinault como antes lo hacía la embarcación de la Guardia Civil que no están preparados el rescate sino para otra labor la ocasiones cuando este Gobierno este Gobierno este gesto que iba a ser puntuad cuando se va a tomar en serio gobierna España quién gobierne que el rescate de las personas en patera y una vez en el puerto

Voz 0313 29:40 la tensión no monetaria de las personas que en patera

Voz 1620 29:43 tiene que ser localizada lo dice el Defensor del Pueblo su informe cada año fíjate lo que ha dicho este fin de semana han llegado más de trescientas personas Andalucía y muchos de ellos han acabado en los porque no hay central adecuadas ni habilitados bueno

Voz 0313 29:54 los quieres grabamos quedamos la pregunta sobre la mesa a ver si llegamos

Voz 1620 29:57 consta algún día un abrazo Nico hasta luego

Voz 0313 34:05 Nick cadenaser lleva muchos años acompaña

Voz 2 34:07 durante muchos años

Voz 31 34:11 tal vez demasiado no perdón digo que tal vez demasiados esto ya habría que tanta ser tantas tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER pero nombre que que se que broma hombre quebró Reno penosas usted

Voz 2 34:28 en la Cadena Ser

Voz 13 35:05 sí

Voz 33 35:09 no

Voz 7 35:37 sí ah

Voz 0313 36:06 son las cuatro y treinta y seis minutos de la tarde las treinta y seis en Canarias yo creo se lo he contado en alguna otra ocasión pero creo que una de las gratificaciones más notables

Voz 2 36:16 el que tiene nuestro oficio el periodismo la radio todos son

Voz 0313 36:19 es ponerte topar con personas capaces de Le cambiar el mundo así como suena a que el estás poniendo nombre y rostro a la Historia eso la verdad es que es un auténtico privilegio hoy por ejemplo hoy se asoma la ventana la científica que estableció el vínculo la relación epidemiológica entre el los del papiloma humano y el cáncer de cuello de útero por el que mueren cada año más de doscientas mil mujeres la gran mayoría en países pobres a esos que llamamos países en vías de desarrollo su investigación fue clave para encontrar una vacuna por eso mañana va a recibir el premio BBVA Fronteras del Conocimiento hablamos con ella en su día cuando se conoció esta noticia hoy aprovechando que ha viajado a España hemos invitado a La Ventana Nuria bollos buenas tardes bienvenida

Voz 0538 37:04 buenas como ésta qué tal muy bien con mucho gusto de estar con ustedes

Voz 0313 37:08 voy es catedrática de Mérida del Instituto de Cáncer de Colombia de científica visitante del Instituto Catalán de Oncología bueno enhorabuena lo primero esos esos lo lo lo obvio porque además hay pocos científicos epidemiólogos que puedan ver ver la traducción práctica de sus trabajos que realmente hacer todo para pues eso para cambiar el mundo para mejorar la vida de las personas no

Voz 0538 37:29 sí por eso es muy raro eh yo me considero muy afortunada tengo el privilegio de que muy pocos epidemiólogos hoy investigadores tienen de trabajar durante tres cuatro décadas y al final ver el resultado que se va a aplicar para salvar vidas y que ya se está viendo osea que para mí es un privilegio enorme

Voz 0313 37:58 sí quiero preguntar de dónde nace Suu su interés por este tema concreto por el papiloma humano inquisitiva algo que ver con esto que comentaba ahora de las cifras de países ricos pobres y diferencias donde mueren más los que menos tienen si tiene algo que ver con eso tan

Voz 0538 38:12 si después de terminar mis estudios de medicina en Colombia que lo tuve claro que aunque me gustaba mucho la medicina clínica quería hacer algo que beneficiaran número mayor parte de de de gente una población grande entonces me Oriente por estudiar la epidemiología de cánceres que afectan sobre todas las poblaciones pobres en ese momento era cáncer de estómago suele ser de cuello uterino ser de hígado y entonces he dedicado la que eran parte de mi vida profesional en estos tres cánceres que están asociados también agentes infecciosos es es otra fortuna porque si hay un agente infeccioso de por medio quiere decir que hay la posibilidad de prevención con claros vacunas por ejemplo esta vacuna en concreto debería ser

Voz 0313 39:14 la toreo eh

Voz 0538 39:16 que en ciertos países donde realmente este cáncer está matando muchas mujeres yo creo que debería ser obligatoria se esto es como tú decías el ochenta y cinco por ciento de estos cáncer es ocurren en los países más pobre y cada año están muriendo más de doscientas ochenta mil mujeres Éstas son mujeres relativamente jóvenes que mueren no solamente es una tragedia para ella sino para la familia que dejan detrás las no que cada vez se sumen más en la pobreza porque son sobre todo en países donde la mujeres cabeza de familia os

Voz 1915 40:03 que hay cáncer te pobres y cáncer soviéticos

Voz 0538 40:06 se podría decir así es si por ejemplo el cáncer de de Colón es más frecuente en los países desarrollados el cáncer de mama también cáncer de seno es más frecuente

Voz 1291 40:21 por eso es bueno

Voz 1915 40:23 lo de vida por a poco acceso a las medidas me imagino de prevención de higiene etcétera

Voz 0538 40:28 es sobre todo esto dos cánceres donde no conocemos la causa principal el cáncer de colón el cáncer de de senos son sobre todo estilo de vida no relacionado con con dieta en gran parte

Voz 0313 40:42 esta vacuna sigue siendo como lo digo yo excesivamente cara para los países pobres So vamos en camino de resolver eso

Voz 0538 40:49 bueno ella compras masivas si esta vacuna ha sido muy cara de de Clare comercializó o no quiero aclarar que yo proporcione toda la información científica para que las compañías farmacéuticas diseñar han su vacuna pero yo no soy la dueña de la vacuna yo les puse a disposición todos los datos de nuestros estudios que hicimos en cuarenta países durante treinta años y a partir de esa información ellos decidieron qué tipos de virus de papiloma iban a poner en sus vacunas entonces cuando empezó la vacuna a comercializarse era una vacuna bastante cara más de cien euros una dosis y en ese momento eran tres dosis ahora después de estudios en varios países se ha visto que posiblemente dos dos y sean suficientes aulas así aún así sigue siendo cara ahí por eso hay un nuevo estudio que se inicia ahora en Costa Rica ah porque hay algún grupo de científicos que piensa que a lo mejor una dosis es suficiente y hay alguna evidencia epidemiológica que indica que puede ser así entonces hay un estudio que se inicia en este momento en Costa Rica comparando una versos dos dosis si esto no resulta verdadero de que una dosis suficiente se avanza mucho no porque además de ser menos cara es mucho más práctica el punto de vista logístico caso en todo caso el concepto caro

Voz 0827 42:29 barato es relativo no siempre hacemos un pequeño porcentaje de lo que el mundo gasta

Voz 0538 42:33 en matarnos seguramente podríamos salvar muchas vidas con un pequeño porcentaje solamente seguramente seguramente y por eso ahora hay bueno ya las compañías farmacéuticas están haciendo gestos a mí por ejemplo en para América Latina a través de la de la Oficina Sanitaria Panamericana hay un fondo rotatorio que comercializa directamente con estas compañías compra volúmenes grandes para varios países ya así atrás de de este fondo rotatorio mi país Colombia que introdujo esta vacuna en el en el programa nacional de inmunización en en el dos mil doce pudo comprar esta vacuna en ese momento a catorce dolares la dosis ahora aún está a más baja unos ocho dólares y además las compañías farmacéuticas hizo una alianza de vacunas y modernización que se llama Gabi han hecho un esfuerzo más para los países más pobres que son los que más lo necesitan en África jazz ellos están comprando vacuna a menos de de cuatro

Voz 0313 43:50 lo de dólares con todo esto que está diciendo Nubia y no tiene usted para Nadal aspectos de una persona que sabe la importancia de las cosas que hace pero se ha preocupa a un día de hacer cuentas y calcular cuántas vidas ha salvado con su trabajo

Voz 0538 44:04 bueno en este momento

Voz 0313 44:05 dándole dándole de vergüenza eh

Voz 0538 44:09 sí hay hay dos cien más de casi trescientas mil mujeres que mueren al año por este Cannes una vez que se introduzca esta vacuna seguramente en unas dos décadas vamos a salvar millones

Voz 0313 44:26 el Canjet hay otros tipos de cáncer

Voz 0089 44:29 en su origen en un agente infeccioso es posible que todos los tipos de cáncer en realidad lo tengan lo que pasa es que no se ha descubierto cuál es

Voz 0538 44:37 la sido bueno hasta este momento los cánceres que tienen un agente infeccioso deprimido no son muchos son el cáncer de hígado es que en gran parte causado por porque b hepatitis y cáncer de estómago que tiene una bacteria el pylori algunos virus como él es tan que relacionados con linfomas pero todos estos agentes representan un quince por ciento de todos los cánceres que ocurren en este momento las la causa principal de cáncer en el mundo es el tabaco el tabaco es al menos veinte veinticinco por ciento de todos los cánceres que ocurren en este momento y luego él el agente causal más importante después del tabaco son los agentes infecciosos

Voz 1915 45:34 yo quería darle personalmente las gracias porque tengo dos dos chicas una de una de veinte y otra de diecisiete y han sido vacunadas en el sistema español que lo proporciona de forma gratuita e Iker saber si están son inmunes totalmente hay una cierta posibilidad de desarrollar ese tipo de de cáncer de útero Si los chicos tan también son población sensible a a desarrollarlo

Voz 0538 45:55 bueno las vacunas que existen en este momento sobre todo en las dos primeras tienen la capacidad de prevenir un setenta por ciento de los cánceres la última que se ha desarrollado que tiene nueve tipos tiene la capacidad de prevenir noventa por ciento de los cánceres para los varones es importante también porque además del cáncer de cuello de útero este virus también causa cáncer de ano cáncer de pene cáncer de vagina de vulva y cáncer de oro faringe un treinta por ciento de cáncer de oro faringe que está aumentando en varios países en Europa en en Norteamérica son causados por el virus de papiloma osea que los varones también pueden beneficiarse de esta vacuna

Voz 0313 46:49 doctora ante perdón a luz doctor para esta vacuna en concreto han topado también

Voz 0538 46:53 a ustedes con alguna resistencia con alguna cama

Voz 0313 46:57 añade estas anti vacunas y tristemente de moda

Voz 0538 47:01 por por muchas partes del mundo ha habido alguien que hiciera ruido con este asunto sí naturalmente en casi todo lo en países en casi todos los países hay grupos anti vacuna desgraciadamente en mi país también ocurre esto para mí el mejor premio que he recibido fue en el dos mil doce cuando el presidente Santos y el ministro de Salud Alejandro Gaviria me llamaron a participar en el lanzamiento de esta vacuna en Colombia para mí eso fue lo máximo la máxima satisfacción ya era un programa que iba muy bien era con coberturas por encima del noventa por ciento muy similares a las de Australia Reino Unido Canadá y luego por rumores por mala información un evento que pasó en un pequeño pueblo de norte de Colombia llamado Carmen de Bolívar eh que se incriminó a la vacuna como la causante de unas reacciones que presentaron un grupo de niñas y que luego se hizo un estudio muy importante que se confirmó que la vacuna no era la causa directa de esto

Voz 0313 48:16 pasó seis bailar au no maquillaron

Voz 0538 48:19 en tenían convulsiones pero eran cosas que realmente desaparecían en unos minutos en unas horas y que no tenía

Voz 0313 48:29 sí ese sólo episodio provocó sirvió para provocar un descenso en el porcentaje de gente

Voz 0538 48:35 bueno allí empezaron desafortunadamente tengo que decir que los medios de comunicación ayudaron a bajo aumentar el escándalo realmente es Thomas los rumores que se propagan a través de redes sociales han terminado prácticamente de arruinar este programa porque en este momento tenemos cobertura desde el diecisiete por ciento de noventa pasamos a diecisiete entonces ahora nuestro desafío más grande es tratar de recuperar la confianza en la vacuna estamos con los colegas del Instituto Catalán de Oncología Javier Bosch hemos preparado un curso virtual dirigido a los médicos y al personal para médico para de nuevo reforzar la evidencia científica sobre la eficaz queda de la vacuna sobre la seguridad de la vacuna

Voz 0313 49:42 el peor virus de todos es el de la ignorancia es saber

Voz 0538 49:44 también ese es el más dañino de todos a lo largo de la Historia

Voz 0313 49:47 además estos si estos rumores

Voz 0538 49:49 a matarlo así porque ahí entrar

Voz 1915 49:52 también en en juego la importancia de la divulgación

Voz 0313 49:54 claro de la comunicación de los científicos

Voz 1915 49:57 los que tendemos a pensar que están encerrados en un laboratorio y que su vida consiste bueno pues en en en estudiar los virus en una una cosa muy fría y sin embargo yo creo que que buena parte del del éxito de las campañas y ahora mismo de la desinformación es que ustedes comuniquen

Voz 0538 50:12 sí pero esto es lo que hace falta yo creo que los investigadores los científicos no hemos sido capaces de enfrentar estas campañas a través de redes sociales tienen seguramente ellos mucho más experiencia con medios de comunicación nosotros los muy poderosos muy poderoso con mucho dinero entonces bueno en este momento hay demandas contra la compañía que produce las vacunas por millones no solamente en Colombia sino en Francia en Estados Unidos en todos los países

Voz 0313 50:50 hay que seguir el rastro del dinero cobró mafiosos al final hay que seguir siempre el rastreo doctora permiten una cosa que vuelve al comienzo de la conversación que hablamos de países ricos y pobres decía luz cáncer de ricos y de pobres usted es la única integrante de su familia una familia con pocos recursos que pudo estudiar

Voz 0089 51:09 y que está en la cima si me lo permiten un fin en un estadio de fin de gran éxito profesional cuando mira atrás que recuerda que hay que le viene a la cabeza

Voz 0538 51:22 ah bueno recuerdo que he sido muy afortunada creo porque en mi país Colombia en ese momento tenía una educación pública muy buena a través de es educación pública la escuela primaria secundaria y luego ver en la Universitat pude llegar a lo que llegado hoy no o sea que creo que es todo la prioridad a la educación a la calidad de la educación es fundamental para el desarrollo

Voz 0313 51:56 hay alguna historia en todos estos años de de investigación y de descubrimientos hay alguna historia que se quedará grabada en la cabeza para bien para mal relacionada con en fin con la enfermedad y con el virus que usted ha investigado y combate hay alguna historia que eleven a la cabeza que de acuerdo a esa persona a esa mujer por el motivo que fue

Voz 0538 52:16 pero una historia o el año pasado estuvo en un foro que organizó la Academia Nacional de Medicina de Colombia en Bogotá presentando con otro grupo de colegas los últimos avances sobre la vacuna y en esa en ese Fòrum participó una colega una médica pediatra de treinta y cuatro años que vino a contarnos su historia una médica que se está muriendo por el cáncer de cuello uterino porque a pesar de haberse hecho citologías se le diagnosticó tarde ya está mujer vino llorando y no sé si soy yo a todos diciendo bueno es que si yo hubiera tenido la fortuna de tener una vacuna no estaría en el en el estado en que yo estoy no seguramente casos como éste hay muchos luego su carrera es de éxito pero a lo largo de la carrera tenido algún tipo de dificultad

Voz 0827 53:15 por ser mujer seguramente

Voz 0313 53:17 no

Voz 34 53:20 sí seguro que sí

Voz 0538 53:23 siempre me he encontrado con como hombres machos machistas todas parece

Voz 1291 53:30 desde la Universidad a laboratorio al

Voz 0538 53:33 sí ya está el a la agencia donde trabajado treinta y un años eh

Voz 0313 53:38 bueno la doctora tiene una historia que ya no quiere contar pero ya la recuerdo yo porque los oyentes posiblemente no estén al corriente de un premio Nobel relacionado con estas investigaciones que defiende un hombre que se beneficio yo esto es público y notorio pero sólo cuenta de sus trabajos esos pruebas de laboratorio todo ese material lo recogió ni tan siquiera se acordó del equipo ya no es que ella como otra gente fuera también merecedoras sino que al menos un guiño un recuerdo un gesto un mensaje una palabra nada ese señor sí ahí pero fin a su vida verdad

Voz 0538 54:08 de para mí la suya hoy feliz para mí realmente el hecho de que me hayan nominado al premio Nobel los colegas epidemiólogos de la Sociedad Internacional de Epidemiología es un reconocimiento más que suficiente yo creo el haber sido nominada allá y sobre todo lo más importante es que lo que hemos hecho se use para prevenir vidas eso es lo que cuenta muy bien

Voz 0313 54:36 me voy ha sido un placer tenerle a este ratito en La Ventana de verdad muchísima suerte y hasta siempre

Voz 0538 54:41 muchas gracias

Voz 35 54:56 duele

Voz 0313 55:37 a estas alturas imagino que todos los oyentes conocerá la sentencia del caso Noos que es una sentencia superior a los cinco años que llevará a la cárcel a Iñaki Urdangarin Fire llevará más pronto que tarde porque mañana mismo la Audiencia de Palma le le ha citado la verdad es que ha tardado bastante esta decisión al final ha habido una ligera rebaja por parte del Supremo el juez que instruye la causa el juez Castro ha dicho hoy mismo que le parece una sentencia benévola pero sea como sea la imagen del cuñado del Rey entrando en prisión posee salvo de de gran impacto para la imagen de de la Casa Real que harán por cierto dirán algo más allá de acatar la decisión judicial pues esa es nuestra política de hoy

Voz 28 56:15 ah

Voz 36 56:17 la polémica la Lafuente

Voz 0827 56:22 pues si Iñaki Urdangarin es desde hoy un delincuente por sentencia firme y deberá ingresar en prisión delincuente y mentiroso además porque en los albores del proceso proclamó su inocencia ante los ciudadanos sus delitos según afirma la sentencia los cometió beneficiándose de su situación de privilegio que usó como trampolín para obtener el regularmente contratos públicos desde su llegada al trono Felipe VI se ha ocupado de marcar distancias con el que todavía era presunto con su consorte beneficiaria a título lucrativo de sus fechorías le retiró el título nobiliario vacío su agenda oficial los borro de la página web de la Zarzuela idea organizando la Casa Real los aparte

Voz 2 57:01 lo de la familia hoy la Zarzuela ha manifestado su absoluto respeto a la independencia judicial solo