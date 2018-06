La Ventana (12/06/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 este coche on line

Voz 0032 00:12 son las siete de la seis en Canarias acaba de empezar en Valencia la rueda de prensa de la Comisión de atención y acogida de refugiados que se ha reunido esta tarde de urgencia ante la llegada en pocos días de los migrantes a bordo del Aquarius pendiente de los detalles Julián Jiménez buenas tardes

Voz 2 00:27 buenas tardes la reunión ha estado presidida por la vicepresidenta del Consell Mònica Oltra que acaba de anunciar

Voz 1248 00:33 por qué los barcos van atracar en tres tres días y medio en la Marina de Valencia el recinto que construyó para coger en el año dos mil siete la Copa América el edificio del equipo suizo Alinghi va a ser la base de operaciones de este operativo de recepción donde se va a dar acogida a estos seiscientos migrantes procedentes de las aguas de Italia la atención sanitaria y las psicológica la proporcionará en primera instancia a Cruz Roja Española de esta operativo este operativo está colaborando los cuerpos y fuerzas de seguridad además también se ha movilizado a la administración de Justicia para empezar a determinar la situación jurídica en la que quedan todos estos migrantes prosigue a esta hora la explicación las explicaciones los detalles de este operativo de la vicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra

Voz 0032 01:21 gracias Julian estaremos pendientes de cualquier novedad desde Barcelona Nos llega el ofrecimiento de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau que está dispuesta a acoger a cien de los migrantes del Aquarius Elisenda Cullell bona tarda

Voz 0808 01:31 sí iban a se lo ha dicho el alcalde de Valencia edificios

Voz 4 01:34 tiene cien plazas en Barcelona para que viene vi para la tripulación del acuario que aún siguen navegando la alcaldesa también ha pedido una reunión urgente con el Gobierno español para planificar más recursos a los refugiados en políticas de asilo dicen que ahora mismo las ciudades están asumiendo todo el Financial me toda la financiación para los refugiados este año Barcelona se ha dejado más de seis millones de euros

Voz 0032 01:56 pues en paralelo la tragedia no cesa sigue habiendo otros casos la ONG Sea Watch ha enviado ya uno de sus buques aguas cercanas a Libia donde se ha producido un nuevo naufragio de momento hay confirmados doce muertos y un barco de la Armada norteamericana ha rescatado al menos cuarenta y una personas más cosas aquí en España fuentes del PP y del PSOE confirman a la SER que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez previsiblemente va a comparecer en el Congreso de los Diputados el próximo veintisiete de junio y que los ministros lo harán la primera semana de julio además el martes que viene se va a celebrar la primera sesión de control al Gobierno en el Senado el miércoles en la Cámara Baja hablamos ahora de corrupción la Audiencia de Valencia acaba de rechazar el recurso que presentó Eduardo Zaplana así que el ex ministro y ex president de la Generalitat valenciana tendrá que seguir en prisión Inma Pardo

Voz 0808 02:42 sobre esta decisión de la Audiencia de Valencia no de recurso alguno según se especifica en el auto judicial la defensa de Zaplana alegaba que la medida es innecesaria y desproporcionada y que no existe ningún riesgo objetivo de destrucción de pruebas ni de fuga tanto por el arraigo personal y familiar como por la grave enfermedad que padece desde hace años leucemia y que requiere cuidados continuos y periódicos el auto de prisión John le atribuye diez delitos entre ellos blanqueo de capitales cohecho prevaricación malversación de caudales públicos asociación ilícita para delinquir grupo criminal

Voz 0032 03:14 la Audiencia de Palma citado para mañana Iñaki Urdangarin a su exsocio Diego Torres y el ex presidente de Palma Jaume Matas para notificarles la orden de ingreso en prisión tras la sentencia del Supremo sobre el caso Nóos el Tribunal rebaja hasta los cinco años y diez meses de prisión la pena del cuñado del Rey aunque sí ve probado que Urdangarin se aprovechó de su posición institucional dada su cercanía al jefe del Estado reacciones de Podemos PSOE Ciudadanos y Esquerra Republicana

Voz 5 03:38 la imagen de la monarquía asociada a la corrupción es una realidad en este país desde hace años con todo da la impresión de que la justicia sigue siendo muy desigual en el

Voz 6 03:47 España España es un Estado social democrático de Derecho y la ley es igual para todos los españoles y españolas se llamen como se llamen y ese apellido en cómo se apellida en esta sentencia es una evidencia más

Voz 7 03:58 la patente no es poca cosa que todos estamos sujetos al cumplimiento de la ley también el señor Urdangarin dentro

Voz 0771 04:06 la cárcel ciudadanos Urdangarin eh

Voz 8 04:08 es tiene los mismos derechos

Voz 0771 04:11 o a cualquier otro ciudadano más

Voz 0032 04:13 cosas condenado a cinco años de prisión un profesor de Vitoria por abusar sexualmente de dos alumnas y acosar también a una compañera de trabajo más datos Isabel Cobo

Voz 0808 04:22 yes que el Ministerio Fiscal y la acusación particular pedían para el ahora condenado un profesor dieciocho años y medio de cárcel por abusos y agresión sexual contra dos alumnas una de ellas menor de edad la Audiencia le absuelve el profesor de varios delitos entre ellos el de agresión sexual porque aunque reconoce la sentencia que el acusado buscaba la proximidad de las dos alumnas les hacía comentarios inapropiados o les tocaba innecesariamente por todo el cuerpo no considera suficientemente probado que el profesor arrinconar a la fuerza a una de las denunciantes la inmovilizar a la tocara por todo el cuerpo también por encima de la ropa así que rechaza la petición de las acusaciones de considerar este extremo como

Voz 9 04:57 agresión sexual trinos quedan los deportes Toni López buenas tardes

Voz 10 05:00 qué tal buenas tardes la noticia del día la protagoniza Julen Lopetegui que será el nuevo entrenador del Real Madrid hasta ahora está en Rusia con la selección allí también la Cadena Ser Javier Herráez qué tal muy buenas

Voz 0032 05:09 hola qué tal Toni muy buenas tarde de la Academia de Krasnodar donde acaba de concluir el entrenamiento a puerta cerrada dirigido por Lopetegui que va a ser el nuevo técnico como suenan nuevo técnico del Real Madrid para las próximas tres temporadas mañana a las diez y media de la mañana rueda de prensa conjunta de Luis Rubiales Rubiales presidente que está viajando desde Moscú aquí a Krasnodar el propio Lopetegui insisto y media rueda de prensa de Lopetegui mañana por la mañana ID el propio técnico de Lopetegui propio presidente Luis Rubiales

Voz 10 05:37 gracias Javi además Griezmann no ha anunciado su futuro en la rueda de prensa que ha dado hoy dice que lo tiene decidido pero no es el momento ni el lugar aún no sabemos si se irá al Barça se quedarán al Atlético de

Voz 0032 05:45 pues de momento es todo la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

servicios informativos

Voz 15 06:58 la Ventana última hora

Voz 10 07:06 eh

Voz 17 07:08 con las a mi todas las estrellas son para lo eh que se nadie está soplando nada eh que que de los Cocha no

Voz 10 07:38 hace tiempo demasiado tiempo

Voz 0731 07:39 porque sabemos por desgracia que las instituciones no no echan toda la carne en el asador para rescatar Causas e historias pendientes de la Guerra Civil que hay unas cuantas sin embargo ese vacío lo están cubriendo hace tiempo también artistas particulares que sí están contando cómo fue la guerra desde la perspectiva de sus seres cercanos estamos escuchando a Maria Rodés por ejemplo que recrean esta canción cómo vivió su tío abuelo cómo vivió la guerra rozarán también escribió otra canción una historia acerca del suyo y hay otras muchas miradas que nos están ayudando a reconstruir episodios hoy hemos conocido una historia esto ya real de un grupo scout atrapado por la guerra civil durante su campamento de verano

Voz 18 08:22 Medio siglo ha pasado estamos muchos en el mismo sitio que entonces sentados también en círculo sobre la hierba fresca como en aquellos lejanos fuegos de campamento se encuentran aquí de nuevo mis amigos los miro los observo son los mismos pero el tiempo ha pasado por todos la vida dejado su surco en sus rostros eran chicos que trepaba un ágiles hacia las cimas de estas montañas y ahora algunos en Cannes y dos ICO nietos sólo son capaces de pasear lentamente por el fondo del valle cada uno conserva sin embargo sus rasgos y sus propios gestos unos y otros hemos seguido caminos vitales diferentes a veces asombrosamente dispares pero después de tanto tiempo otra vez volvemos a reunirnos aquí ante las mismas montañas en esta pradera

Voz 10 09:13 sea de donde montamos en mil

Voz 18 09:16 mientras XXXVI nuestro campamento de boy scout

Voz 19 09:20 no

Voz 1826 09:24 es una historia que recoge un libro un libro que arranca así como hemos escuchado historia de un campamento bueno es la historia que comienza en un tranquilo Campamento de verano en el Valle de Ordesa en Huesca en mil novecientos treinta y seis que está protagonizado por setenta scouts que desde luego se convirtieron en protagonistas de una aventura de

Voz 0771 09:42 de meses porque quedaron cercados por la Guerra Civil Josetxo Borobia buenas tardes

Voz 0313 09:48 buenas tardes cosechó Borobia es uno de los sobrinos del autor de Patricio Rubio ya fallecido que formó parte de este de este grupo de hecho tenía trece años cuando vivió la aventura de su vida Coco Comores llegó a esta historia ustedes Josetxo

Voz 1040 10:02 bueno la verdad es que estuviera es que no se ha vivido en mi familia siempre que sea yo desde pequeñito era algo que mi familia contaba de los antiguos exploradores que les llamó Patricio está inherente en la Familia desde siempre sí que es cierto que mientras vivieron mis abuelos los padres de Patricio era un tema que se hablaba poco porque mis abuelos Fillon por ello cuando ya Mis abuelos fallecieron pues era casi el entretenimiento de los sobrinos en cualquier comunidad familiar que Patricio nos contara un trozo de la aventura del campamento

Voz 0313 10:38 hay muchas fotografías en el libro anécdotas testimonios cuál cuál cuál le impresiona más alguna que quiera compartir

Voz 1040 10:45 a mí hay una historia que me me me motiva mucho me emociona mucho es decirlo correctamente y es el en el momento en que el campamento en Ordesa es un valle muy alto y o los trasladan Ainsa pues he en aquella época los pueblos de cultura de abajo no sabían leer y escribir y entonces los chavales estos que todos sabían leer escribir les expiren los milicianos ayuda nadie las ayudas que le piden de los trabajos que les encargan es ir a una casa a que era la típica tienda de pueblo a ayudarles a hacer el reparto socia entonces en esa casa estaba al dueño que tenía a su mujer embarazada pues no los chavales inventario de lo que había y los milicianos retiraban todo a los niños les impresionó mucho tenía trece años y entonces escondían comida para dárselo a la señora que estaba embarazada

Voz 0771 11:36 bueno pues Patricio por invitado

Voz 1040 11:38 al este pueblo en el año dos mil trece a hablar a contar aquella historia de un evento cultural en el pueblo coincidió que leyó en primicia este capítulo de Pedro curiosamente el hijo que estaban la tripa yo estaba sentado en la en el público buenos momentos bastante emotivo no me extraña y además es una de las anécdotas que Patricio contaba muy a menudo el reparto social para mí es una historia curiosa

Voz 0313 12:05 que pena que pena que que su tío que dedicó tanto tiempo a escribir el libro no no por un poquito no pudiera verlo publicado al final verdad

Voz 1040 12:13 desierto es de hecho el el murió en el dos mil trece en dos mil catorce en el dos mil trece fue cuando esclavos de Aragón hizo una mención especial a ese campamento y les de una medalla todos los que quedaban soy un poco también el momento en que le presionamos la familia para decir acaba el libro desde entonces se corrió para acabar lo que lo tenía exquisito y es una pena porque muy pocos años no no no ha visto porque en realidad él escribió muchos artículos pero éste era el libro de sí

Voz 0313 12:46 ya Josetxo y cómo cómo terminó la historia cuál cuál fue el final porque esto duró los meses que duró cómo termina

Voz 1040 12:52 habría lectores gracias a sacado muy bien y a pesar de que podía haber acabado mal todos los niños volvieron a caso básicamente consiguieron algo que fue muy extraño en la guerra porque el campamento se viviendo los pequeños se les llevaron a Lourdes mayores de edad se quedaron en Barcelona bloqueados

Voz 0313 13:10 sí

Voz 1040 13:11 hilos de Lourdes no podían volverá a España de hecho el riesgo es que se les llevarán a Rusia que no podía volver a España por riesgo con los que los mayores al final lo que consideraban es proponer algo que es muy raro en la guerra será un canje había un grupo de coristas en Zaragoza que se llamaba naranjas de la China

Voz 0313 13:31 se de Barcelona

Voz 1040 13:33 entonces consiguieron acordar entre las dos partes del Gobierno de Franco en aquel momento ni el Gobierno de la República de Cataluña que ya independientes me aquel momento se consiguieron acordar el canje de los de Barcelona con lo cual de alguna forma los pequeños relojes quedaban liderado y todos volvieron a Zaragoza por el puente del Bidasoa en Hendaya de hecho hay unas fotos de ese momento Bono la historia tal muy bien también yo creo que por el espíritu escapa la la dan display en las ganas de sacarlo adelante yo dieron con una aventura

Voz 0313 14:10 pues muchísimas gracias por asomarse a la ventana para contar lo has hecho ha sido un placer

Voz 1040 14:14 muchas gracias aquí no me un abrazo grande buenas tardes realzó

la Ventana última hora

Voz 0047 15:30 a última hora que arrancamos en Andalucía en la línea en la concesión a un grupo de personas la mayoría menores de edad han intentado atacar con piedras y cócteles molotov dos vehículos de la Policía Nacional que habían sido requeridos por un presunto hijo de tabaco en realidad la llamada fue una trampa para volver a protagonizar un nuevo intento de agresión a los agentes los policías califican el ataque como de terrorismo la última hora en Aragón el Gobierno autonómico acaba de constituir el Observatorio de la escuela rural uno de los puntos más débiles cuando hablamos de despoblación de hecho hay más de sesenta escuelas ahora mismo con menos de seis niños en este territorio en el que un tercio del presupuesto anual de educación se dedica a ellas en Asturias la retirada aspira a que la sidra sea Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en dos mil catorce se logró el reconocimiento de Being de bien de interés cultural para la típica bebida asturiana y ahora se ha configurado un comité que impulsará su candidatura para presentarla en primavera del próximo año última hora en Baleares

Voz 20 16:21 a Urdangarin Torres y Matas citados mañana por la Audiencia de Palma para entrar en la cárcel se les va a entregar el mandamiento de prisión tras la sentencia del caso Nóos deberán comparecer entre las nueve de la mañana en las dos del mediodía Cano

Voz 0047 16:35 días personal de la estación de guaguas de Arrecife

Voz 1136 16:37 en Lanzarote ha encontrado esta mañana Un feto de unas treinta semanas muerto

Voz 2 16:42 vuelto papeles en una papelera de los paños de mujeres del edificio la Policía Nacional ha abierto una investigación última hora en Cantabria

Voz 6 16:49 aquí la Fundación Botín ha dado a conocer los resultados del programa Educación Responsable que desarrolla desde hace tres años en más de doscientos sesenta colegios una investigación que concluye que estimular la inteligencia emocional incrementa la creatividad y reduce la agresividad de

Voz 2 17:03 los jóvenes Castilla La Mancha sin tratamiento y con el servicio ya pagado así se encuentran los afectados por el cierre hasta nuevo aviso según un cartel de la clínica dental de Albacete hay clientes que han tenido que pedir financiación y ahora tienen que pagar ese préstamo sin saber si iban a recibir el tratamiento Castilla y León a veinticuatro horas del parto

Voz 21 17:19 vive entre el Numancia Valladolid para subir a Primera la euforia se ha desatado en ambas ciudades todas las localidades agotadas y una rivalidad regional sana entre Soria Valladolid es una pena elegir entre los versos de Machado o la prosa de del inglés

Voz 0047 17:31 a última hora en Cataluña y en Barcelona los Mossos siguen investigando la muerte de un bebé recién nacido localizado en el patio de luces de un edificio del barrio de Gràcia la policía busca a los padres del bebé aunque ya avisan que en estos casos es muy difícil dar con ellos ultima hora en Ceuta

Voz 2 17:46 el presidente de la CEOE Juan Vivas en declaraciones a la Cadena Ser indica que si se presenta a las municipales para ganar el partido dice le faltaría al Partido Popular cinco puntos para conseguir otra vez la mayoría absoluta que contamos en la Comunitat Valenciana él

Voz 0808 17:58 se ubicará el centro base para coordinar la llegada de las seiscientas veintinueve personas del Aquarius en la antigua sede de la Copa América en la que fue la base del Alinghi

Voz 0047 18:06 en mil setecientos metros cuadrados que ya han sido acondicionar

Voz 0808 18:09 dos lo ha acordado la Comisión Mixta de atención y acogida refugiados reunida esta tarde en Valencia

Voz 0194 18:14 el detenidos un funcionario de Justicia hay dos abogados por manipular la asignación de casos en los juzgados de lo social de Donostia de forma que las causas que llevaban esos abogados recayera en siempre en las salas y los jueces que deseaban última hora en Extremadura

Voz 22 18:28 miles de estudiantes de bachillerato estudien emprender acciones judiciales contra la Universidad de Extremadura por fallos en la custodia de los exámenes de selectividad que han tenido que repetir hoy más de cuatro mil quinientos alumnos

Voz 0047 18:39 a Galicia prohibido decir en el Parlamento gallego

Voz 9 18:41 el Partido Popular es un partido corrupto y que ha sido condenado por corrupción los servicios jurídicos avalan al presidente de la Cámara para a percibir incluso expulsar a los diputados que utilicen esas expresiones última hora La Rioja el consejero de Políticas Sociales dice que nuestra comunidad está a disposición del Gobierno de España para una posible

Voz 0771 18:59 acogida de refugiados mientras desde la plataforma bien

Voz 9 19:01 pedidos refugiados de La Rioja dicen que la llegada de estas personas es una oportunidad para nuestro terrible

Voz 0047 19:06 a última hora también en Madrid la Federación de personas con discapacidad de Madrid ha denunciado ante la Fiscalía los problemas de accesibilidad con los que se encuentran en los trenes de cercanías de la Comunidad no pueden acceder a muchas estaciones tampoco a los propios trenes e incluso muchas máquinas de ventas de billetes no están adaptadas a ellos desde Renfe aseguran que ya están trabajando para su accesibilidad Melilla

Voz 6 19:26 hola ciudad sufre la dificultad de las comunicaciones vía móvil incluso el acceso a Internet debido a un incendio declarado esta madrugada en el cauce del río de Oro que ha afectado a la galería de cableado de telecomunicaciones

Voz 0313 19:38 a última hora en Murcia el Gobierno

Voz 23 19:41 si acata la planificación que se haga desde el Gobierno de la Nación para la acogida de inmigrantes del Aquarius pero le gustaría conocer cuál es la política de inmigración de Pedro Sánchez ya que a este barco dicen es posible que le sigan otros ya habría que estar preparado el Ayuntamiento ya ha ofrecido también su recurso

Voz 10 19:58 la última hora en Navarra donde los reyes de Navarra inaugurarán los Reyes de España perdón inaugurará mañana miércoles el quinto congreso de la Fundación Arquitectura sociedad celebrar en Pamplona la primera jornada Eduardo Mendoza Padura Carlos Solchaga y Manuela Carmena entre otros ponen

la Ventana última hora

Voz 24 20:17 tu

Voz 0867 21:36 aquí a calidad con siete años de garantía como el testaferro de Francisco Granados a las aulas de un instituto público para impartir clase de Economía a estudiantes de la ESO y no es broma eh está pasando y lo hemos avanzado hoy en la SER se llama Ignacio Palacios está imputado por fraude cohecho blanqueo tráfico de influencias el profesor Palacios un gurú de los números sin duda

Voz 14 22:00 Paco La Ventana de Madrid

Voz 0867 22:17 buenas tardes a todos calma las lluvias se marchan a partir de mañana llega por fin el verano

Voz 3 22:22 está lloviendo siempre vengo aquí a ir nada

Voz 0867 22:26 esta

Voz 2 22:30 de la verdad que es lo que pasa es que septiembre del verano mientras los comer

Voz 0867 22:35 si antes intentan salvar la temporada ellos sí han mirado estos días al cielo esperando vender la ropa de verano que sigue todavía en el escaparate Lopetegui vendrá esperemos que dentro de cuatro semanas de Rusia al Madrid lo hará para tapar el agujero que dejó Zidane Lopetegui hace unos días lo esperado dar un giro a su vida profesional nosotros no estamos pensando en lo que vaya a ocurrir estábamos juntos la renovación de somos como aprobaciones simplemente estamos centrados en lo que tenemos que hacer inmunidad logros presiona y no pensamos a partir de ahí es un acto de vació un acto de confianza que que evidentemente agradezco hemos trabajado duro con ella o Florentino se cruzó en su camino la tranquilidad derrotas acude a la concentración de la selección española a dos días de su estreno en Rusia y al madridismo que se ha quedado un poquito descolocado con la noticia inesperada que ha avanzado esta tarde la Cadena Ser

Voz 6 23:33 Javier Casal para fichajes

Voz 0867 23:36 testaferro de Granados Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes haber explícanos esto que hemos contado y que no entendemos muy bien cómo termina el señor que supuestamente manejó los negocios de Granados dando clases de economía a alumnos de la ESO en un instituto

Voz 0861 23:50 Public bueno pues se presentó a las oposiciones no sacó plaza entró una bolsa de interinos le llamaron desde octubre está dando clases de Economía en el instituto Avenida de los Toreros bueno para ser más exactos imparte la asignatura de Iniciativa Emprendedora

Voz 0867 24:04 como te puedes imaginar

Voz 0861 24:04 hay alumnos y parte del personal perplejos no entienden que de clase de economía a estudiantes de ESO Bachillerato a alguien que precisamente está salpicado por la Púnica imputado como decías por fraude cohecho tráfico de influencias blanqueo organización criminal de hecho el juez Velasco pues la atribuyó a Ignacio Palacios un papel determinante según el auto como testaferro de Granados de ahí el revuelo la Cadena se ha puesto en contacto con Ignacio Palacios defiende que todo es legal y aclara que sí realizó el máster de profesorado obligatorio por ley para ser docente eso sí el listado oficial de la Consejería Javier acredita que el supuesto testaferro de Granados fue seleccionado sin tener puntos ni en experiencia ni en formación académica

Voz 10 24:44 iniciativa iniciativa emprendedora

Voz 0867 24:47 gracias Javier salir de buenas tardes cara a cara de los martes en La Ventana de Madrid Pedro Rollán vicepresidente regional qué tal muy buenas tardes bienvenido a su carrera Ignacio Aguado portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid bienvenido Ignacio

Voz 0771 24:57 qué tal muchas gracias bueno Aguado le explica

Voz 0867 25:00 ha dado Javier Bañuelos ustedes creo que van a pedir información a la Comunidad de Madrid sobre esta contratación que yo no digo que no sea legal hay que seguramente lo es pero pero digo yo que que dar clases de economía o de cómo era de de de Iniciativa Emprendedora el testaferro de Granados

Voz 0771 25:17 en fin si suena raro suena raro hemos pedido todo el expediente el expediente completo de este señor para ver exactamente qué ha sucedido porque desde luego no tiene demasiado sentido en primer lugar pues si se ha hecho conforme a derecho habrá que comprobarlo si no se ha hecho conforme a derecho es que tenemos un problema a la hora de seleccionar a nuestros profesores porque es verdad es el perfil más idóneo para poner al frente de una asignatura no tenemos perfiles mejores en la Comunidad de Madrid que una persona que está imputada por fraude por cohecho por tráfico de influencias blanqueo por ser miembro de una organización criminal presuntamente hombre sí desde luego estará de forma legal tenemos que revisar la forma en la que seleccionamos a nuestros docentes porque desde luego estoy convencido que hay centenares miles de personas con mejor perfil con más experiencia que este señor en la madera

Voz 0867 26:04 en el formación académica Formación

Voz 0771 26:07 desde luego a mí me preocupa yo no me gustaría tener que dejar a mis hijos en manos de una persona de estas características

Voz 0867 26:13 desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid puede garantizar que todo el proceso se ha hecho de manera completamente legal

Voz 0771 26:19 por supuesto en primer lugar manifestar que los primeros que nos sentimos incómodos porque esta situación somos nosotros bueno el Partido Popular porque evidentemente lo que que de dejar meridianamente claro es que nadie de este Gobierno ha movido un solo dedo en pro de este señor que bueno sabemos que está imputado están inmerso en un proceso en un proceso judicial todavía no está condenado por lo tanto no está inhabilitado si nosotros hubiésemos excluido a la fuerza al señor Palacios lo que habríamos incurrido sí ha sido en una prevaricación y evidentemente eso es algo que nosotros no podemos no podemos aceptar compartir ni ni llevar a cabo como digo somos los primeros incomodado en este sentido y por supuesto va a poner a disposición de todos los grupos parlamentarios como no podía ser de otra manera todos y cada uno de los hitos que han tenido

Voz 26 27:06 este es espetó

Voz 0771 27:08 ente en el que se ve puede verificar que el señor Palacios ha cursado el master adecuadamente y que eso es lo que le permite es haberse presentado a a un proceso de selección y que al no haber entrado entre los que tenían una mejor puntuación lo que se genera es una bolsa una bolsa con un listado que lo que se va haciendo un llamamiento son las reglas del juego se puede cambiar las reglas del juego y se puede excluir por alguna determinada razón de

Voz 0867 27:34 luego yo creo que no porque hay evidentemente una ilegalidad que que el problema por un segundo eh que este señor fuera el testaferro de Granados que se llama Ignacio Palacios Ike de clases de economía o de de emprendimiento es normal que termine digo desde el punto de vista de la revisión de todo el proceso que tenemos administrativo actual que probablemente insisto sea legal pero pero no parece muy normal que alguien pueda llegar a las aulas dando clase sin haber tenido ningún tipo de formación en la docencia con cero puntos en ese expediente

Voz 0771 28:07 sí evidentemente de cara a la incorporación al mercado laboral siempre tiene que haber una primera puesta en escena un primer contacto de cara a la formación porque siendo evidentemente lo que estaríamos era pues terminando con todas las que personas que se quieran incorporar a la docencia evidentemente lo de que del señor Palacios es sangrante en el sentido de que han otros repito porque lo primero unos incómoda porque yo mismo estoy aquí dando explicaciones un señor que a mi me encantaría que se dedicara a otra cuestión que nada tenga que ver con la docencia y mucho menos dentro de un centro público de la Comunidad de Madrid pero en ese sentido sí que estamos total de absolutamente tranquilos eso yo creo que ha sido escrupuloso y quizás lo habrá que darle una vuelta ahora bien repito en que no se puede hacer es excluir a alguien que no esté inhabilitado posible no en aguas que revisaran tema como jurista garantías jurídicas como decías Javier de de su imputación que es preocupante y que preocupa a la opinión pública con razón y a los padres de los alumnos hasta qué punto hay un criterio subjetivo es decir la detención es discrecional yo imagino que habrá aún una la decisión será discrecional que dependerá de alguien que decida poner a esta persona en lugar de otra porque desde luego apostar por una persona que tiene esta presencia en los tribunales esta esta realidad judicial que no tiene experiencia académica previa por delante de otros muchos que llevan años formándose que tienen una capacidad para poder hacerlo seguramente mejor y con una trayectoria más limpia pues no lo entiendo sinceramente no sé quién habrá tomara esa es dice esa decisión pero desde luego nosotros vamos a ir hasta el final queremos saber quién ha tomado esa decisión porque no todo ha podido ser Matemáticas es decir no todo han sido seguramente criterios objetivos no ha tenido que haber hay una persona que haya optado por este perfil en lugar de por otro y queremos preguntarle por qué que tenía este señor que no tenían otros muchos candidatos que llevan años en la bolsa de interinos o que podían haber ejercido esta esta labor

Voz 10 30:00 yo creo que es mucho mejor si tiene

Voz 0867 30:02 era la tarde estamos pendientes de la llegada al puerto de Valencia previsiblemente el fin de semana del buque Aquarius a que España ha dado luz verde para que desembarcan aquí los inmigrantes y que el Ministerio de Exteriores bueno pues organice todavía en este tiempo el reparto a través de comunidades y ayuntamientos que han ofrecido ya su ayuda a estos inmigrantes de Madrid el Ayuntamiento de Madrid por ejemplo se ha puesto a disposición de de estos inmigrantes cien plazas para estos ciudadanos

Voz 1410 30:27 cuando ahora ofrecemos pues las cien estancias para cien personas los que pueden estar en ese barco forma parte de todo un conjunto de viviendas que nuestros ya en el dieciséis pusimos a disposición de la Comisión de apoyo al refugiado en el Ministerio lo que pasa es que nos consta que las T

Voz 0861 30:47 sí han porque nosotras las pues no es eso de exposiciones

Voz 1410 30:50 estaba sin utilizar

Voz 0867 30:52 bueno Gabilondo parecía enviar esta mañana un mensaje a su partido al PSOE es decir al Gobierno de Pedro Sánchez decía solidaridad así el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid organización también

Voz 0175 31:03 tenemos que coordinar un poco es que esto parece que es al mejor postor todo esto cuando llega un momento de estos parece que es Abel ciencia ofrece más au antes sin en este momento va de ofrecerse ofrezca manos pero si vas de hacer política del mismo modo que ya hemos dicho que no

Voz 1136 31:20 parece que la Unión Europea tiene que plantear su política migratoria yo creo que en España hay que articular un proceso y espero que sea

Voz 0175 31:27 entre todas las comunidades para garantizar y racionalizar la acogida y la hospitalidad

Voz 0867 31:35 en la coordinación no sé si coinciden en parte con esta reflexión de de Gabilondo Rollán que es también los gestos pero que hay que organizar si hay que organizarse bien y rápido

Voz 0771 31:43 pues sin lugar a dudas eh coincidido desde la A la Z con las palabras del señor Gabilondo en el sentido de yo creo que ha sido un gesto un gesto que honra al presidente del Gobierno el de querer abordar una solución de una situación que es absolutamente vergonzosa no para España no para la Comunidad Madrid sino para toda Europa como son esas seiscientas veintinueve almas niños mujeres en en un avanzado estado de gestación apunto algunas de dar a luz y que están a merced de las olas nunca mejor dicho a merced de las olas bajo un sol abrasador eso sí

Voz 26 32:12 que sirva este gesto para

Voz 0771 32:14 qué pues para poder sacar los colores en el propio seno de la Unión Europea que estoy que tomárselo muy en serio es decir que hay que trabajan en origen que hay que trabajar en destino que hay que tener una hoja de ruta porque evidentemente mañana puede haber un Aquarius dos pasado un Aquarius tres pasando mañana un Aquarius cuatro lógicamente eh vamos a ver cómo se está adaptando algún dirigente italiano vanagloria dándose cosa que como digo dice muy poco de ese de ese gobierno por lo tanto yo creo que tiene que existir una hoja de ruta que el Estado tiene que defender los intereses no solamente de España sino yo sino también de de todo lo que es es el gran colectivo de ese gran reto que representa esos dos mundos el del mundo avanzado el mundo el progreso el mundo de la sopa tu unidades el del mundo que quiere abandonar la miseria que está anclado a la desazón a la desesperanza y por lo tanto repito una hoja de ruta e improvisaciones las justas porque se pueden pagar muy caras

Voz 0867 33:12 el Madrid tiene un plan y no quiero decir estamos preparados para acoger a estas personas bueno efectivamente sentido el tema de los refugiados buenos y tiene bastante el pelo

Voz 0771 33:24 pero en primer lugar tenemos que saber realmente estas seiscientos veintinueve personas las que lleguen a la región de Madrid eso corresponde al Estado a hacer la distribución y el reparto de las mismas en calidad de qué vienen porque claro no es lo mismo si vienen en calidad de de de de extranjeros sin documentación o si vienen acogidos a un régimen de azul da asilo o de refugiado porque los recursos que ello conlleva que aporta el Estado son bien distintos en cualquier caso en la Comunidad de Madrid evidentemente afortunadamente cuenta con una sede de recursos muy importantes articulados a través de la Oficina de Atención al revés

Voz 0867 33:56 ojeado de la Comunidad de Madrid y dos en dos mil siete y treinta y cuatro minutos hacemos una pausa dos minutos iniciado el turno de palabra una distancia Aguado que crea corresponde

Voz 27 34:06 sí

Voz 0867 36:14 siete de la tarde y treinta y seis minutos Aguado que tenían el turno de palabra hay que actuar ya había que actuar o un Estado

Voz 0771 36:21 democrático moderno como el nuestro no puede permitirse mira para otro lado así yo creo que la decisión es correcta de ofrecer los puertos españoles para que atraque ese barco aquí es una situación excepcional y por lo tanto hay que reaccionar de forma excepcional lo que no podemos es hacer política en base a situaciones excepcionales hace falta llamar a la Unión Europea una mayor coordinación no podemos estar al albur de la buena fe de los estados de las comunidades autónomas incluso de alcaldes que ofrezcan voluntarios de sus puertos para eso eh bueno pues evidentemente eso te genera problemas a medio y largo plazo necesitamos evidentemente no pueden dejar a nadie que el Mediterráneo es una barbaridad pero dicho eso hay que eso tiene que ser una alerta a navegantes nunca mejor dicho en Europa de que es un problema de todos tenemos que ser capaces de coordinar políticas migratorias de coordinar planes de actuación ante situaciones de crisis humanitaria desde el capaces de distribuir cuotas por países y como ella se distribuyen a su vez entre comunidades autónomas y de que esto requiere un trabajo sosegado que no vaya como consecuencia de la llegada de un buque sino que es fuera de foco mediático seamos capaces todos los países de la Unión Europea de entender la magnitud de esta situación de del drama que supone para estas personas que no tienen nada que perder tanto sí que se lanzan a jugarse la vida mediterránea y que están falleciendo por centenares en el Mediterráneo y es inadmisible que en pleno siglo XXI

Voz 0867 37:40 me me quedan dos minutos no me resisto a preguntarles por una cuestión política ajena a todo esto todo por supuesto pero no me ha contado Rollán Sir vicepresidente de la Comunidad de Madrid es más de Feijóo o de Cospedal o del tándem Aguirre Bauzá que leído por ahí que también están haciendo piña

Voz 0771 37:56 es el caso yo creo que corresponde en el momento en el que se puedan presentar las candidaturas e analizar la los las candidatas yo creo que en este sentido

Voz 2 38:05 y el propio para el ex presidente del Gobierno el Rajoy ha adelantado

Voz 0771 38:12 que no querían ni delfines ni tutelas ni tu tías y así va a ser es decir en este sentido los que cuenten con los avales suficientes que por otra parte son más bien pocos navales

Voz 0867 38:22 siempre se precio

Voz 0771 38:24 se podría conseguir con con muchísima facilidad lo verdaderamente importante es que este verano pues tengamos la dirección del partido renovada en donde se combine juventud experiencia y que seamos capaces de recuperar el protagonismo el liderazgo y lógicamente también la confianza de todos aquellos que nos la han prestado en algún momento y los otros que no lo retiró

Voz 0867 38:46 te quiero preguntarle al portavoz de Ciudadanos tiene margen el PP

Voz 0771 38:49 para remontar no lo sé yo nosotros lo vemos como como espectadores evidentemente bueno esperanzadora ya que todo bueno pues como como parte de de la política y por lo tanto eh siendo conscientes de que hay un partido conservador que estaba pues afectado por una crisis interna importante que ha sido descabezado que no tiene ahora mismo un un líder y que tiene que ser capaz o no veremos de de retomar otra vez el pulso pero más allá de las personas a mi a mi lo que me llama la atención es más la ausencia de proyecto que es un proyecto que ya hemos ido comprobando que existe en la Comunidad de Madrid y que también existe a nivel nacional no hay un proyecto cuando les preguntan no hay más allá no hay un poquito más allá de continuar haciendo lo mismo y eso al final te aboca siempre a caer y eso también se traduce en una decadencia no solamente el partido conservador sino también del general de bipartidismo que vemos que está en franca decadencia pero lo decidirán los españoles donde tiene que está acá

Voz 0867 39:43 bueno Rollán lo tenemos que dejar aquí gracias hasta la próxima a los dos hasta la próxima como siempre un placer gracias el reloj marca lo que marca el programa quedado con la palabra en la boca perros es es es justo hasta mañana todos adiós

Voz 1248 40:03 porque la política también se explica no a hacer es ordenar lo que ha pasado hoy Darling dos la respuesta es compleja y llena de matices la comunicación política juega esta Lennart somos periodistas y sabemos sabemos hacer un trabajo de de circunscribir

Voz 2 40:18 el asunto ha dónde está bien y no renunciamos ya saben en Hora Veinticinco a la custodia estamos hablando de gastronomía hora25 con Ángels Barceló somos tan felices haciendo la radio

Voz 1248 40:31 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde las siete en canarias síguenos también en Hora veinticinco punto es Cadena Ser

Voz 0861 40:41 Ramón Pons Figueroa seis su alcaldesa

Voz 9 40:44 resulta que le cobramos más sin su impuesto municipal de cruzaría en primas mucha ya le hemos hecho la transferencia

lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 2 44:11 hay días y días que no se hable pondríamos

Voz 10 44:14 bueno pues bastante buena vamos acabando un programa que comenzábamos de muy buen talante

Voz 0313 44:19 la primera la sentencia de cárcel para Iñaki Urdangarin conclusión la justicia funciona puede ser lenta a veces incomprensible siempre opinable pero

Voz 0771 44:28 está claro que funciona segunda

Voz 0313 44:30 esto del Gobierno español de acoger a los inmigrantes del buque Aquarius conclusión la política existe tercera esta reconozco que es la más endeble pero resulta que dos tumbados como Trump y Kim Jon Un son capaces de eliminar el peligro nuclear en la península de Corea uno dos y tres motivos

Voz 1136 44:48 la sentirse bien

Voz 10 44:49 no les parece que deberíamos celebrarlo pues nada vayamos por partes Trump y Kim Jong un se han visto cómo hace unos meses amenazaban como darse la cosa ya es buena noticia pero poco más nos decía Adrián Fontilles desde Singapur

Voz 36 45:05 lo primero que sale aclara es que ya es un éxito que hablen hice reúnan porque hace seis meses estaban intercambiando amenazas destrucción masiva yo yo creo que hay poco más que celebrar lo que acabó firmando es prácticamente narra puramente es el compromiso de Corea del Norte ha desnuclearización ese mismo compromiso ya lo filmó en acuerdos anteriores actual no incluye la obligación de Corea del Norte entregar una lista de sus armas instalaciones nucleares tampoco contempla la entrada de observadores internacionales para fiscalizar el proceso tampoco incluye ningún calendario

Voz 10 45:38 el líder coreano eso sí se ha hecho la foto con Trump incluso algún selfie que exhibirá como trofeo ante los suyos también Tram nos decía Marta

Voz 1291 45:46 el elevado gran tiene el apoyo mayoritario de la opinión pública de los estadounidenses respaldan este acercamiento según las encuestas en más de un setenta por ciento a pesar de que sólo un veinte cree que Corea del Norte va a terminar con su programa nuclear desde el punto de vista político republicanos y demócratas apoyan a cualquier esfuerzo diplomático para frenar la carrera nuclear

Voz 10 46:09 son EEUU y mientras tanto en la televisión coreana la televisión coreana que en el pasado mes de septiembre anunciaba con este poderío una prueba de una bomba de hidrógeno

Voz 37 46:19 sí o zulo donde encima Unión fechas mucho Ubud aún muy bien llega a China da como son la hundió en echó mucho

Voz 38 46:28 la televisión coreana hoy es la misma presentadora la misma energía pero hablaba de Donald dote trompo esto es como ver Televisión Española hablando de la Gürtel es lo nunca visto

Voz 37 46:39 no es oriundo Tatum lleva un alto Chase Ron fue un alto Cheney rompe fue un alto de que Froome

Voz 10 46:53 ya de más de seis años hijo Iñaki Urdangarin

Voz 39 46:58 padezco para demostrar mi inocencia mi honor de actividad profesional Mi intención es aclarar la verdad de los hechos que estoy convencido que la declaración de hoy

Voz 10 47:10 contribuir a demostrarlo pues así lo que no desde Iñaki Urdangarin es delincuente por sentencia firme cinco años y diez meses de cárcel mañana lo han citado en la Audiencia de Palma seguramente para decretar su ingreso en prisión que ya esta mañana se pedía desde la oposición y el propio juez José Castro instructor del caso Nóos dice que con el Código Penal en la mano no tenía ninguna duda

Voz 40 47:31 yo lo que creo es que con el Código Penal el tamaño Fira planto yo creo que el artículo ochenta y no hay más solución que este señor en prisión por porque nadie disfrutar de que un ser humano ingrese en prisión esquelas hacer ejecutar y la suspensión de estas sentencias con el Código Penal

Voz 1040 47:58 si no tiene cabida

Voz 10 48:00 lo de Iñaki Urdangarin ha llegado también a las twiterías

Voz 41 48:04 sería nos oponemos sobre Urdangarin era en principio el el tema del día en Twitter in galleta Fontaneda advierte de lo siguiente Siles

Voz 2 48:12 siguen rebajando la condena Urdangarin al final le demos días de vacaciones

Voz 41 48:17 vamos ahora con una preciosa historia de amor que tuitera doctor Galán

Voz 2 48:21 el amor llega siempre por casualidad cuando menos te lo esperas hace hoy siete años la suerte quiso sentarme junto a Paula en un avión guapa inteligente y divertida estuvimos hablando todo el vuelo hoy Paula está casada con mi primo que fue recogerme al aeropuerto alegría

Voz 10 48:38 bueno en el fútbol tiene también historias de amor y de desamor hoy los aficionados atléticos esperaban que Griezmann anunciase que va a ser de su futuro Bullón un Jordi Pujol ha dicho que hoy

Voz 42 48:52 no toca lo siento mucho no es el el día hoy sé que hay muchas espera pero hoy no es el no es el día