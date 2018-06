La Ventana (13/06/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 el capi les si sean de vicio su informativos

Voz 1050 00:11 son las cuatro las tres en Canarias el Gobierno cierra filas en torno al ministro de Cultura y Deportes Maxine Huerta después de que se haya conocido que tiene dos sentencias por fraude fiscal por defraudar doscientos dieciocho mil euros a través de una sociedad para pagar menos en el impuesto del IRPF entre dos mil seis dos mil ocho por lo que tuvo que pagar una multa de trescientos sesenta y seis mil euros La Moncloa defienda Huerta es un asunto ya solucionado dicen no piensan ni en cesarle que dimita Magdalena Valerio es la ministra de

Voz 2 00:38 bajo creo que el caso del ministro del ministro de Cultura Massiel en Huertas está se resolvió ya hace muchos años de acuerdo no conozco en profundidad el asunto pero esto que dice fraude fiscal no me suena en absoluto creo que él cumplió con sus obligaciones fiscales que el artículo veinticuatro de la Constitución

Voz 3 00:59 no establece la tutela judicial efectiva hizo una persona no

Voz 2 01:02 está de acuerdo con una determinada sanción pues es legítimo que la pueda recurrir aquello se resolvió el pagó está al corriente de pago y no tengo nada más que decir

Voz 1050 01:11 desde la oposición tanto Partido Popular como Unidos Podemos exigen mayor transparencia o que Huerta salga del Gobierno escuchamos a Andrea Levy a Pablo Iglesias

Voz 4 01:18 ha dicho que no piensa dimitir al menos eh yo creo que las explicaciones las debe al conjunto de la sociedad española por transparencia y sobre todo pues por demostrar que tienen hay unos nuevos tiempos y unas nuevas relaciones con con la sociedad que se deben tener al menos de dar la cara y de dar explicaciones

Voz 5 01:36 no vamos a alentar comportamientos que recuerdan a los demás

Voz 6 01:39 Partido Popular si el señor Maxime Huerta trató de defraudar a Hacienda tiene que dimitir inmediatamente sino Pedro Sánchez le tiene que destituir

Voz 1050 01:48 Iñaki Urdangarin tiene hasta el próximo lunes para ingresar en prisión para cumplir la condena de más de cinco años de cárcel que le ha puesto el Supremo por el caso Noos el mismo plazo tiene a su socio Diego Torres también para entrar en la cárcel ambos han recibido la notificación en persona en la Audiencia de Palma continúan los registros de la Guardia Civil en varios ayuntamientos de Girona en el marco de una investigación por un supuesto fraude en la gestión de empresas de agua los agentes buscan pruebas de la comisión de varios delitos en las etapas como alcaldes de Carles Puigdemont Torrent entre otros radios Girona Paula

Voz 3 02:20 del ayuntamiento de Girona al fiscal Anticorrupción José Green Day agentes de la Guardia Civil se han llevado documentación para investigar si el equipo de gobierno de la época adaptarlas las Damon compró una colección de arte con dinero procedente del canon de aguas relacionado con la renovación del contrato de Aguas aprobado en dos mil trece según la Fiscalía Anticorrupción investiga la posible comisión de delitos de malversación prevaricación y también apropiación indebida La de hoy es una segunda fase de la investigación sobre el supuesto fraude millonario a través de la gestión del agua que apareció en dos mil quince después de una denuncia de la CUP

Voz 0346 02:52 cuatro tres tres tres en Canarias

Voz 1915 02:56 carriles el Madrid y la Comunidad de Madrid ha quintuplicado en solo tres años la denegación de plazas en centros de acogida a mujeres maltratadas se lo estamos contando en la Ser en dos mil diecisiete en el año en el que se registraron más solicitudes Se rechazaron el veintisiete por ciento la directora general de la Mujer Paula Gómez Angulo dice que no tiene una explicación para esta anomalía para luego admitir que no tienen suficientes plazas

Voz 7 03:18 hay mujeres a eso a lo mejor a las que si se alarga el periodo de estancia en el centro de emergencia por su situación no se pueden derivar porque en ese momento no exista una plaza en un centro de de acogida mantiene su estado en el centro de emergencias

Voz 1915 03:33 el Gobierno madrileño dejó de ejecutar doce millones de euros del presupuesto de dos mil diecisiete para la lucha contra la violencia machista en la partida que tiene que ver con estos centros se quedaron en el cajón un millón trescientos mil euros más asuntos la Policía ha detenido en Moratalaz al encargado de una discoteca como presunto autor de un delito de detención ilegal el arrestado retuvo a una treintena de menores de edad en el interior del local cuando celebraban una fiesta privada Alfonso Ojea un delito que si llega a aprobarse puede tener penas privativas de libertad de hasta seis años los hechos tuvieron lugar la madrugada del sábado cuando la discoteca La rosa blu en el barrio de Moratalaz se cierran las puertas por decisión del encargado dentro había menores y alcohol fuera policías patrullando uno de los menores decidió entonces pedir ayuda a su madre portavoz de la Policía Nacional

Voz 8 04:17 los agentes acudieron al lugar tras serán lanzados por la madre de uno de los menores que se encontraban en el interior del local este menor había comunicado a su madre que tanto él como sus amigos se encontraban retenidos en el interior de la discoteca

Voz 1915 04:28 al final abrieron la puerta todo se confirmó el encargado está detenido y tres personas han resultado heridas dos de ellas graves en el incendio de un chalet en Guadarrama según las primeras investigaciones una bombona de butano explotado en el salón de la casa el herido más grave un hombre de cuarenta y dos

Voz 9 04:42 años sufre quemaduras en segundo de segundo y tercer grado en el setenta

Voz 0313 04:46 por ciento del PIB por Pilar Rodríguez ex portavoz de Emergencias

Voz 9 04:48 Madrid

Voz 10 05:02 el televisor LG Olearte el primero en inteligencia artificial puede pedirle que te enseñe los mejores goles de la selección española desde Reagan los próximos partidos o que active el modo fútbol para hacerlo como en el campo además si compras un televisor LG Oleg sesenta y cinco de ocho antes del trece de julio España gana final te llevas otro el eje oler gratis elegible la garantía de la selección

Voz 1050 05:22 es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com Se quedan con La Ventana nosotros volvemos a las cinco o las cuatro en Canal

Voz 5 05:29 la Cadena SER

Voz 11 05:32 servicios informativos

Voz 0313 05:41 hola buenas tardes si España es como aquella película a ver si lo recuerda en el Show de Truman y resulta que hay por ahí un guionista con ganas de guerra con ganas de juerga por favor que para ella eh que pare porque no puede pasar más en este país en tan poquito tiempo vamos a ver entretenidos estamos eh eso seguro pero un poco de tranquilidad pues tampoco vendría mal de hecho nosotros estamos hoy en un lugar que invita a eso a descansar a olvidarse de tanto lío hoy hablaremos como es lógico de la defenestración de Lopetegui como seleccionador de fútbol de la posesión yo creo sinceramente que tirando a insostenible en ya que dado el ministro de Cultura pero además de todo eso ido lo que surja de actualidad como siempre no sé si saben que faltan ocho días solo ocho días para que comience oficialmente el verano yo les hablamos desde Benalmádena en plena Costa del Sol estamos en el castillo Bil Bil acompañados de un puñado de amigos y amigas de de oyentes del programa con los que vamos a compartir igual que con todos ustedes por descontado una tarde de radio yo estoy muy con intento por eso muchísimo pero sólo me preocupa una cosa lo voy a decir la primera vez que anunciamos este programa en Benalmádena tuvimos que aplazarlo porque nos atropelló la moción de censura es la segunda vez que se está bueno ya ya ven qué está ocurriendo todo así que me pregunto qué puede pasar desde ahora ya está que cerremos el programa yo sinceramente no me lo perdería bienvenidos a La Ventana

Voz 14 07:31 acá eh que ya no los guantes el igual blanca que se más la mala vida eh todas eh salir de aquí tarea eh pues eh no

Voz 0313 10:06 a saludar aquí esta tarde a La Ventana nuestros invitados en Benalmádena un emocionado recuerdo para quienes se quedaron en Madrid Roberto Sánchez Isaías Lafuente buenas tardes España la guardia

Voz 0346 10:16 la vaya envidia ya ya lo sé

Voz 0313 10:19 los algoritmos hubiéramos pero veintisiete veintiocho grados en aire cito de poniente que todavía no molesta mucho esta mañana ha pegado más fuerte hasta está muy bien bueno pues ya a punto para la cuenta atrás y el pistoletazo de salida para esta temporada de verano Isaías eres tú que en esta mañana merecían un mensaje que algo pasa con Benalmádena sí creo que sí tiene propiedades mágicas para para que hacemos te en pollos esta maneras bueno yo Benalmádena

Voz 0346 10:41 sí yo creo que federar Francine hay que considerarlo y en el futuro pues si vemos que vamos a tener un día un poquito tranquilo digamos vamos a Benalmádena seguro que pasará algo algo o muchas cosas

Voz 0313 10:53 no es mágicas las tiene esta mañana cuando el alcalde a saludarlos al llegar aquí no sé si lo primero antes del buenos días ha visto que luz digo si efectivamente es una luz Paco Nadal

Voz 15 11:02 tardes hola muy buenas tardes buenas tardes España Paco Nadal

Voz 0313 11:10 lo de la luz eh y lo decía el alcalde que un alcalde que gobierna con cinco partidos que debe ser un reflejo de los de los de los nuevos tiempos no de de estar hay que intentar ponerse de acuerdo gente que piensa diferente en en proyectos comunes que no que no está mal

Voz 1679 11:23 pero lo de la luz es patrimonio del Mediterráneo es que la gente del Mediterráneo somos así luminosas brillantes como el día que hace

Voz 0313 11:30 es brillante yo soy del Mediterráneo

Voz 1679 11:32 no se logre dice Francisco

Voz 0313 11:35 Javier Fernández buenas tardes hola buenos consejeros de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía usted brillante también como Paco se considera una persona luminosa especial hay alguna dieron aura porque cuando anda

Voz 16 11:46 no no no en absoluto el aura la dan los trabajadores lo dan todo lo que el sector del turismo en Andalucía que es lo que me hace poder brillar no por mí sino para entenderlo

Voz 0313 11:56 yo le preguntaré por los trabajadores que esta mañana tenían aquí en el programa local un debate muy interesante entren representante de los de los empresarios de los sindicatos no hay bueno de en fin esperemos que no sea concreto pero sí un cierto nubarrón de amenaza de de huelga en la hostelería de la Costa del Sol me gustara que hablemos de cómo un un sector que es el gran motor de la economía española cuando va pasando el tiempo y no parece que los beneficios siempre reviertan en la gente que ocurra directamente no haberse de fórmulas para eso pero quiero preguntar otra cosa ya que

Voz 16 12:23 sí soy soy geógrafo e historiador pero hasta metió en la política

Voz 0313 12:26 a pregunta

Voz 0346 12:27 usted forma parte de un Gobierno

Voz 0313 12:30 un compañero suyo que estuviera en la tesitura en la que han pillado al ministro de Cultura

Voz 16 12:34 seguiría cueste hay crecido no bueno compañero mío que estuviera en la misma tesitura tendría que darle las explicaciones que tuviera que darle a la presidenta de la Junta en base a esas explicaciones porque tomaría la decisión que que que se considerara oportuna los socialistas somos un partido que tiene que tener la transparencia y la coherencia como bandera hay esa esa tiene que ser lo que mueva cualquiera de nuestras acciones

Voz 0313 12:58 esa es una pregunta de pura opinión personales usted cree que que de Maxi muerta terminará hoy el día siendo ministro

Voz 16 13:03 pues no lo sé no conozco cuáles son sumó su explicación en y conozco cuáles son los dato que la aportado por lo tanto sería más dejado decide aventurarse aunque fuera una opinión personal

Voz 0313 13:14 luego lo comentamos también Paco como se dice tormenta en ruso

Voz 1679 13:17 pues mira estado investigando en mis apuntes de ruso estuve en San Petersburgo un día y medio aprendiendo ruso según zonas Leighton se escribe de una manera muy rara pero se produce como en inglés

Voz 0313 13:31 aguas óvulo tampoco tiene mucho

Voz 1679 13:33 se trata es que cualquier cosa parecida con cómo se escribe no tiene nada que ver pero que el ruso es así de rarito pero se pronuncia según vuestras el editor Store

Voz 0313 13:41 vamos a vámonos al ojo ojo de la tormenta Dani Garrido buenas tardes qué tal buenas tardes Javier Herráez estás por ahí también verdad hola qué tal Carlas a todo muy buenas tardes oye llevamos toda la mañana dando vueltas a lo que ya sabe todo el mundo a estas alturas yo me atrevo pregunta así de entrada luego iremos a a la responsabilidad que marcas deja esto para quién y demás pero oye y ahora qué

Voz 5 14:07 bueno aquí en Krasnodar la solución han cogido la mejor es Fernando Hierro e la verdad efectiva malagueño además que ejerce de Joseba que es un un preparado a Fernando Hierro al margen de todo lo que ha ocurrido que es bueno pues sainete eh porque evidentemente a falta de dos días que que se cargan a Lopetegui aunque no haya llamado a a Rubiales que Lopetegui se vaya al Real Madrid porque es el único momento de coger ese tren durante tres años en teoría que es lo que va a firmar Lopetegui con Herrera Mary todo eso es entendible pero aquí había un damnificado que era la selección española de fútbol Fernando Hierro no quería cogerlo porque no era su objetivo es director deportivo lo fue en el dos mil diez con eh Vicente del Bosque pero al final lo han convencido querían hacer un poco entre comillas que se me entienda el parche de poner parche deportivo a Celades durante un partido que se viaja mañana de rueda de prensa que quedara una lista oficial ya en el día de hoy será de evidentemente a Celades pero se quería Fernando Hierro y al final Luis Rubiales en bueno estaba se siente traicionado por Lopetegui y por eso lo haces sado eh ha convencido a a Fernando Hierro que es profesional que es entrenador que va a dirigir a España en este Mundial para mí un acierto

Voz 0458 15:19 con lógica razón estaría abrir una reflexión cortas éxito sacarlas de de Juan Tallón en en Twitter que dice que el ridículo es nuestro mejor patrimonio cuidemos los un poco lo que ha pasado durante durante toda la mañana

Voz 0313 15:30 estamos en esa historia por empezar por lo positivo Juan Tallón estuviera en La Ventana estuvo con con Manuel Jabois y con con Rafa acabé Leira cabellera escribe un artículo esta mañana el digital del país donde dice seguirán pitando a Piqué extrae esta esta esta dicho con retranca estáis Jones Forlán si sigue Dani perdona

Voz 0458 15:47 digo que me que me gusta Hierro es una una figura que quién me gusta ha cuatro mundial estuvo en el noventa noventa y cuatro noventa y ocho dos mil dos yo coincido con con Javi tiene mano izquierda conoce al grupo tiene ascendencia sobre sobre los jugadores y me parece que eso es una vertiente positiva del asunto respecto a lo negativo lo que dice Javi coincido con él es un sainete en el que si tú coges un que Sito cada uno Le dar un porcentaje hasta el cien por cien de quién tiene más la culpa no es un buen buen planteamiento es decir Lopetegui está

Voz 0346 16:13 claro porque no informa la Federación

Voz 0458 16:16 está en la concentración informa de una negociación esos grave entiendo que el tren del Madrid o del Barcelona sólo pasa una vez y puede querer cogerlo pero no era las circunstancia de hacerlo en ese instante no en Madrid merece merece la pena meterse en este berenjenal por lo que ha pasado tiene que ser necesariamente el primero en anunciar que Julen Lopetegui entrenador porqué no permite por ejemplo que la Federación de Lopetegui en una rueda de prensa como la de hoy hubieran anunciado tranquilamente no que pues que hay un cambio de rumbo y que es decir también mal mal el Madrid mal Lopetegui evidentemente

Voz 17 16:42 eh

Voz 0458 16:43 yo creo que Rubiales también en parte sesenta se siente traicionado al hilo ha elevado una cuestión personal barra profesional de estaba en un papel que al final tiene que tiene que desarrollar ahora ya mirando al futuro lo que preguntabas yo creo que Fernando Hierro un hombre que lo puedo hacer

Voz 0313 16:57 el artículo hoy de José Sámano en el país que se titula el Madrid mal Lopetegui peor y hay otro artículo de Alfredo Relaño en el en el diario As que habla de cómo del Madrid Florentino o quién sea o todos a la vez fabrican a veces antimadridismo donde es absurdo hacerlo no ir esta operación pues puede salir de alguna forma pues sí manchado au salpicado en nombre de El nombre de la propia de la propia institución Javi a nivel de entrenamientos de de preparación bueno habrá que empezar a hablar de Portugal en algún momento no cuando pase todo esto

Voz 5 17:29 sí bueno si algo tiene de positivo algo esta situación que evidentemente pues

Voz 0313 17:34 empezará su mundiales pues siempre

Voz 5 17:36 estocada los futbolistas alguno nos decían esta mañana cuando todavía estaba mujeres aunque lo tenía decidido hace veinticuatro horas Carlas lo tenía decidido ha habido gente que el animado hay gente que lo quería frenar pero él después de enterarse como como todo

Voz 0313 17:50 nos ha bueno en cinco minutos antes

Voz 5 17:52 que fuera comunicado oficial del Real Madrid tenía entre ceja y ceja cesar a Lopetegui bueno pues en el mejor de este de este asunto que podía poner es sin duda Fernando Hierro porque está aquí porque conoce la selección porque va tocar muy poquito muy poquito los planes que tenía Lopetegui coinciden en forma de entender el fútbol y bueno por los futbolistas no van a cambiar ahora la lección que durante dos años y les ha dado Lopetegui España va a jugar de forma muy parecida con los mismos protagonistas las mismas ideas el equipo a las cinco y media hora española va a ser la rueda de prensa presentación de Fernando Hierro que me consta que le gustaba poco asunto de presentarse pero no queda más remedio más no hacerlo mañana en Sochi en la rueda de prensa oficial previa al partido y a las seis y media va a ser el entrenamiento ya dirigido por por Fernando Hierro que va a tener cerca Celades la gente de la Federación está viajando un probador físico porque con Lopetegui se marchado su segundo Pablo Sanz y Óscar preparador físico se queda Ochotorena que se prepara de porteros así que van a tocar lo menos posible pero bueno es Fernando Hierro no es ya son figuras diferentes pero yerros tiene cosas importantes a favor del conoce muy bien a los veteranos sí conoce perfectamente a los jóvenes porque también estuvo en las categorías inferiores el director deportivo así que por ahí habrá pocos cambios de cara a lo que España va a hacer en este Mundial aunque evidentemente si se gana Portugal pues a la gente comenzará a olvidar a Lopetegui ya todo el mundo se pensara o pensarán lo que puede hacer España pero sí hay una curva pues todos mirarán evidentemente de reojo al presidente de la Federación ir al que la técnico hasta hoy del equipo nacional

Voz 0313 19:29 es decir análisis que pretende ser el máximo de imparcial y objetivo posible creo que tristemente la conclusión esta mañana lo venía pensando venían hacia Benalmádena la conclusión es que hoy me da la sensación que España tiene alguna opción menos que ayer de aspirar a ganar el Mundial porque estas cosas poco mucho acaban repercutiendo en el grupo yo es lo último quería preguntar primero a ti Javi tú Dani Mójate

Voz 18 19:49 quién es por lo que sabéis por lo que conocéis y por lo que intuía

Voz 0313 19:53 esto va a generar mal rollo en el vestuario porque si hay mal rollo ya veo apaga y vámonos

Voz 5 20:00 bueno contábamos una frase textual e si cesan de un futbolista si cesa Lopetegui no vamos a reivindicar decía un futbolista esta mañana digamos que había un sector de de jugadores que sabían la noticia tenía encallada porque evidentemente iba al Real Madrid y algunos lo sabía ayer lo saben todos a la vez en la charla previa a la merienda y en ese momento Lopetegui no coge el teléfono a Rubiales algo que les molesta muchísimo el presidente ellas lo tenía entre ceja y ceja ella es el el punto final ir a los futbolistas sabía en el tema esta mañana estaba muy molesto si querían convencerle de que no lo cesara la decisión era firme y tajante lo iba a cesar bueno pues ahora piensan que del mal el menos Ike con Hierro pueden tirar bien a ellos son futbolistas evidentemente mucha gente pensará que se dediquen a jugar que para preside está el presidente pero no olvidemos que el fútbol es de los futbolistas los que juegan son ellos y ahora mismo con hierro pues si están más cómodos que conozco

Voz 0458 20:59 además Carlas y los jugadores no son tontos es decir no van a bajar el pistón al final llevan cuatro años trabajando para poder obtener la segunda la segunda estrella yo creo que yo creo que no lo van a hacer cuál es el problema pues lo que dice Javi

Voz 0346 21:12 Cuba es decir que en cuanto surge un problema

Voz 0458 21:15 todo porque sabemos cómo cómo es el entorno como el pero no deportivo e cómo cómo es la afición lo va a analizar desde el prisma de la gran crisis que surgió antes a cuarenta y ocho horas desde el primer partido pero pero el jugador no va a tirar por la borda un trabajo de cuatro años una ilusión tremenda poder obtener la Copa la Copa al Mundo a siete partidos que otra cosa es que no sea que no es el mejor clima pues evidentemente el propio presidente Luis Rubiales esta mañana ha dicho que las

Voz 18 21:40 Naciones dificilísima si el calificativo católico

Voz 0346 21:44 bien aquí no me dejas una cosa

Voz 0313 21:46 la siquiera es que todos me lleva a Benalmádena hoy no

Voz 0346 21:48 decías que el alcalde de Benalmádena gobierna con cinco partidos pero que Hierro gobierna la selección al menos en cinco partidos que eso significaría llegar a semifinales y no calcula mal por lo menos está muy bien

Voz 0313 22:01 Dani Garrido Javier Herráez compañeros un abrazo y un saludo desde aquí desde Benalmádena un abrazo espera al minuto de juego es resultado del pollo de la de la selección minutos dejó el resultado del ministro de Cultura Sonia Sánchez buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes Maxi muertes seguir siendo ministro es sigue siendo ministro

Voz 1916 22:24 hace hace muy poco hace este mediodía desde La Moncloa lo que nos decían es que tanto el presidente del Gobierno Pedro Sánchez como el ministro estaban tranquilos y de momento el ministro se mantiene en su puesto aunque también añadían que bueno que ya veremos qué qué en política nunca hay nada cerrado pero que en principio en principio el presidente ha tranquilo el ministro también hizo Maxine Huerta sigue en su puesto

Voz 0313 22:50 el pero ya veremos desde que horas ha empezado a escuchar

Voz 1916 22:53 desde mediodía también desde medio mediodía esquelas

Voz 0313 22:55 a las cosas están complicando bastara

Voz 1916 22:58 dos frentes bueno aparte del hecho en sí que llegue el ministro dado sus explicaciones se está complicando por el lado de la oposición contemos que en la oposición no sólo está el Partido Popular que ya ha exigido lo que era de esperar que que dé explicaciones que dimita hay más pero en la oposición ahí también socios de Pedro Sánchez la partidos que acompañaron a Pedro Sánchez que ayudaron a llegar a la presidencia el Gobierno como son el Podemos o Nueva Canarias cada uno uno con sólo un diputado y otro con muchos más pero sus socios de gobierno están pidiendo explicaciones están pidiendo una dimisión si eso fue así si eso es así una titulación por parte de Pedro Sánchez decía también desde Nueva Canarias Pedro Quevedo que ha animado a tomar una decisión a Pedro Sánchez para prestigiar la vida pública la actividad política ha dicho también Pablo Iglesias que sería razonable si no hay destitución R probará el ministro Pedro Sánchez tendría por tanto un ministro reprobado porque evidentemente se lo plantea podemos el Partido Popular y Ciudadanos con toda seguridad se sumarían a esa reprobación es decir que por ese lado se complica y luego si me permites también se complica por el lado de la hemeroteca porque están apareciendo tuits comentarios vídeos de Pedro Sánchez hablando de casos similares por ejemplo del caso Monedero

Voz 19 24:09 si hay un vídeo que está circulando

Voz 1916 24:12 las redes y está tiene las redes incendiadas de de Pedro Sánchez en el año dos mil quince en el que se escucha decir Si yo tengo un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos que tuviera que pagar día siguiente ya no estaría en mi equipo es un tuit como os digo de dos mil quince os lo en perdón un vídeo de dos mil quince que se refería el caso Monedero

Voz 0313 24:32 yo te preguntaba eso del del pero ya veremos porque creo que es importante porque además de alguna forma me recuerda lo del mundo del fútbol cuando aún entrenador un presidente les ratifica a los cinco minutos le cesa el sí sí sí es una máquina no es como el perro Paulo quedarte una capo ya los cinco minutos

Voz 0827 24:49 yo tengo la sensación es Francine que no estamos haciendo la pregunta equivocada es decir en la pregunta de si Maxime Huerta debe dimitir o no esta mañana el ha dado explicaciones algunas son razonables y se pueden suscribir otras son más discutibles pero la pregunta es si Pedro Sánchez hubiera conocido esta situación que hoy hemos conocido antes de nombrarle le habría hubiera nombrado ministro estar la pregunta Si yo

Voz 0313 25:11 todos los que la respuesta pero ya sabe ahora porque sabe por lo tanto no sé a mí no me gusta nada los pronósticos con cosas muy serias pero ayer cuando cuando ese soplo de Lopetegui lo recordáis además no da así de primeras ya dijimos esto va a ser una cosa ingobernable es una bomba de relojería esto no va a poder seguir Lopetegui hoy no es seleccionador yo me puedo equivocar como todo el mundo la vida pero me da la sensación de que me muerdan no acaba hoy o no acaba

Voz 20 25:36 mañana como como ministro porque

Voz 0313 25:38 mi opinión es una situación absolutamente absolutamente insostenible pero bueno hemos venido aquí a descansar a un sirio que invita a la reflexión y al sosiego así que hacemos un punto y seguido que hacemos eso sosegar nos

Voz 13 25:52 uno

Voz 21 25:54 diez llegó a ser la batería más grande del barrio tal vez fue por el carisma de los mano pequeño o el cerebro del mayor o por la moda de la aguacate y los de lo que siempre han tenido claro es que contar con un buen asesoramiento y con Vodafone One Profesional les ayudaría terceros

Voz 0313 26:07 informa en el catorce cuarenta y tres su entiendas

Voz 21 26:10 bajón Vodafone tu Partner en la era digital ready

Voz 12 26:14 es tiempo para nosotras con Festina

Voz 22 26:16 ICREA regalos para poder disfrutarlo hasta el diez de julio regala un reloj Festina con un importe mínimo de noventa y nueve euros recibirá tres distintas experiencias de bienestar belleza y finales sólo con Festina

Voz 0346 26:30 pienso que que Dean y centrarte otras Mi seguros a la mutua hito pues piénsalo

Voz 10 26:36 coche moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mucho a punto es

Voz 23 26:51 yo ejes El Corte Inglés presenta un verano de película estas vacaciones austeras la estrella Viajes el Corte Inglés te abre todo un mundo de posibilidades para disfrutar en cualquier destino y época del año pon rumbo al Mediterráneo conoce las maravillas de las islas griegas disfruta de la belleza de los fiordos noruegos explora diferentes mares de ensueño o navega por fascinante ríos todo ello a tu alcance con hasta trescientos euros de ahorro pago en tres meses y además los niños viajen gratis con grandes descuentos consulta condiciones de estas promociones además te adelantamos las mejores ofertas para navegar en otoño invierno si con ello alargar tu verano Viajes el Corte Inglés te presenta todos los estrenos para unas vacaciones de película reserva ya en Viajes El Corte Inglés

Voz 1679 27:38 vivirá un verano de película

Voz 24 27:48 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 25 27:55 k de las

Voz 15 28:02 de momento dice Flaquer Irene sino de Axel Torres de Michael Robinson y Mireia Belmonte de Iturralde González el año cada noche a partir de las once y media con Manu Carreño Radio y el deporte lo hacemos entre todos Capi

Voz 6 28:29 a ser de lunes a jueves el nuevo My Lol

Voz 1915 28:33 la conducción debe hay que acelerar a tope todo el rato

Voz 26 28:37 se marchan larga y luego frenazo contundentes

Voz 0346 28:42 pero por si alguien hace esta ciudad Higares

Voz 26 28:44 el la vida moderna con David Broncano están con nosotros y no llegue que Eudel

Voz 27 28:58 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas nacer

Voz 15 29:07 la vida compartida en primera persona Hablar por hablar anoche en para la confidencia ya saben que a partir de este momento dejamos que la madrugada los que nos hable de lo que quiera háblenos Éstas son las noches de que te hable desde las dos de la madrugada una hora menos en Canarias con Macarena vecinos Cadena Ser

Voz 0346 29:35 de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte

Voz 15 29:38 hoy para ahí con Pepa Bueno sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio Toni Garrido que esto es la radio más ruido silenció siguen los también en Hoy por Hoy Punto sigue las

Voz 24 29:56 dame tu cuarto semana notas Lima no nos acaricia

Voz 28 30:02 yo el pelo

Voz 0313 30:04 estas notando menos

Voz 28 30:07 lo no marca de contaría

Voz 29 30:09 no no no no no no emplean simbólico eran

Voz 30 30:15 muy bien

Voz 31 30:17 intentamos implicar no con el programa con que no ha bastado estos ya que nosotros aquí

Voz 0313 30:24 Sabina se nos gusta que nuestros hoy

Voz 29 30:27 dientes no se dejen engañar ya llevamos unas cuantas horas cerrarían cuentas

Voz 23 30:33 la protección de confidencialidad de las fuentes es un principio clave del periodismo

Voz 32 30:38 en antena libros de estilo de la Cadena SER editado

Voz 0313 30:42 ya

Voz 33 30:50 tú

Voz 5 30:52 Iñaki Urdangarin

Voz 15 30:53 entrará en prisión

Voz 6 30:57 cinco años de prisión la condena definitiva firme de Iñaki Urdangarin cuñado del Rey Felipe VI lució plenamente en su inocencia y que siempre ha estado asesorado prevaricación fraude a la administración y tráfico de influencias la profesional Urdangarin está acusado y condenado de utilizar su cercanía con la familia real para conseguir contratos que tiene lo público patrocinios para equipos deportivos de forma fraudulenta

Voz 15 31:28 un nuevo acuerdo en toda mi vida profesional de todos los hechos mínimo detalle

Voz 6 31:32 así que Stoner estante de Iñaki Urdangarin va a ser la cárcel

Voz 34 31:35 si ir más opción creemos que detrás del ingreso de este semana rico

Voz 6 31:39 yo

Voz 15 31:40 todos sobre todo las personas con responsabilidades públicas cedemos el deber

Voz 24 31:53 SER Historia de España

Voz 15 32:00 la Ventana desde Benalmádena con Carles Francino

Voz 35 32:05 eh eh

Voz 36 32:18 cinco cada dos sí es es que eh eh eh anoche en la estrella

Voz 14 32:46 pues eh

Voz 36 32:58 que si dentro oro más eh aquí hay temor de que eh eh viajando lo que existe por más

Voz 15 33:18 queremos obras Tosar siempre a Pedro Guerra

Voz 0313 33:20 hay que maravilla esta canción que nos habla de mapas de huellas de viajes y de ruta así que lo sitúa en la rampa de salida de la conversación que vamos a tener en los próximos minutos centrada de forma monográfica pues en eso el viajar en el en el turismo que no es lo mismo no se pudo viajar que hacer turismo me gustará que profundizó en esta esta diferencia con el consejero de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía con Francisco Javier Fernández con Paco Nadal que es el viajero mayor de España vamos a incorporar a la conversación a Pedro y Abigail Ramírez de El Boquerón viajero buenas tardes bienvenidos

Voz 1679 33:51 cómo estáis

Voz 0313 33:57 de los doscientos millones de blogs activos que hay en todo el mundo no son tantos los que en el terreno de los viajes gozan de un prestigio y reputación como la que tenéis vosotros me gustará que contéis a los oyentes en qué consiste eso cómo se transformada de forma tan vertiginosa había en lo pongas cara que tienes que hablar tú también cómo se ha transformado la forma de viajar que os pide la gente son trajes a medida cómo ha evolucionado todo esto y que ofrece un tipo de blog como el vuestro por ejemplo que por cierto Abigail de de Cádiz no es ya Vega en Pensilvania Pennsylvania de Málaga Málaga Pensilvania muy bien quién empieza

Voz 20 34:31 pues fue empezábamos habló hace nueve años ya no es básicamente un viaje que queríamos de empezar a contar nuestros rincones que encontrábamos por ahí no necesariamente un viaje súper grande pero cualquier rincón que esperamos de hecho empezamos en Alcalá de Henares que tampoco muy lejos de Madrid hay en nada que contando la experiencia como si fuera un amigo así que siempre queríamos autenticidad ese como cariño de de contarlo las experiencias y hemos crecido muy poco a poco hemos empezado subiendo artículos de restaurantes de Madrid llegamos a hacer blog trip Si en nuestros propios viajes a la todos

Voz 0313 35:20 pero esto

Voz 37 35:22 vivimos ahora viviese estos bien bueno hay que digamos poco matizar porque sí que es verdad que el blog de viajes se puede hacer profesional y puede vivir de ello pero yo creo que también sirve como marca no para lanzar digamos algún proyecto que tenga en mente lo que sea que te permita conectar y eso es lo que nosotros lo hemos hecho y ahora sí podemos decir que vivimos de nuestra propia empresa que te relacionada directamente con el lo de verdad

Voz 0313 35:45 qué es lo más raro que han pedido

Voz 37 35:48 pues lo más raro que nos han pedido bueno

Voz 0313 35:52 lo vas especial va sobre

Voz 37 35:54 todo lo malo lo vemos cuando nos preguntan cosas sobre Nueva York no no porque sí que es verdad que cuando la gente pues pide un viaje a Estados Unidos quiere viajar a Estados Unidos donde podemos decir que tenemos más autoridad para pervivir allí hacia ella pues la gente siempre intenta buscar cosa que que ven película sol que muchas veces son difíciles de encontrar realmente cuando viaja allí entonces nosotros intentamos ponerle un poco digamos en en realidad dad de lo que pueda en ver oye Pedro

Voz 1679 36:21 a las peculiaridades de vuestro blog es que es bilingüe y no lo digo sólo en el sentido de la lengua sino de del pensamiento porque no es lo vimos dirigirse a un público neoyorquino que un público malagueño eh cómo lo lleváis eso es decir Abigail puede escribir de Málaga que tu de Nueva York y no se nota o o el público sí que nota cuando te diriges a él que piensas como eh

Voz 37 36:44 pues yo creo que con nosotros más que bilingüe les llamamos cultural

Voz 1679 36:47 sí es que vigor Toral nueve bilingües vigor que realmente

Voz 37 36:50 es decir traducir un blog de un idioma a otro es relativamente fácil contratando a ver cómo

Voz 1679 36:54 esto ya con el ruso vamos

Voz 37 36:57 bueno nosotros tenemos que ir otro idioma pero yo creo que el hecho de que que podamos contar cada uno nuestra visión cultural o nuestra bajarle nuestra vivencia pasada yo creo que añade el valor ese de poder contarlo hace distintos públicos porque sí que es verdad eso rodar las más porque ha estudiado también en lo que educación bilingüe puedo hablar de desenfoque no

Voz 20 37:18 si no que yo creo que es un poco como nuestro ovación que vamos viendo las cosas por primera vez a través de de la otra persona corrillo aquí en España por ejemplo me flipa no los pueblos blancos o cuál eh el bar de tapas allí en un rincón otros así amarillo no claro

Voz 0313 37:41 o al lado contrario cuando yo me

Voz 37 37:43 me cuando fui a su pueblo siguen a Navas

Voz 20 37:45 era una bola de nieve a tirar a mi padre

Voz 26 37:48 a todo el mundo

Voz 0313 37:51 el consejero como se casa esta demanda de de una forma de viajar de un turismo a la carta diríamos el turismo masivo en ningún sentido peyorativo lo digo el el el el Gran Turismo el que tiene por ejemplo en la Costa del Sol como se casan esas os tendencias que hoy conviven a la hora de viajar

Voz 0346 38:07 eh

Voz 16 38:08 yo creo que las dos tendencias están evolucionando a la paz cada vez hay menos turismo masivo que no quiere hacer otras cosas que que hablábamos aquí de darse la vuelta no sólo buscan otra cosa buscan otro es interese quieren vivir otra cosa conocer el pueblito el niño con Benita eso también se está dando en el masivo claro la evolución es que cada vez hay menos veraneo Imaz periodos de visita o de viaje eso es lo que está haciendo que destino como Andalucía que tienen mucho que ofrecer y variado tengan ahora mismo una oportunidad competitiva que podamos complementar cualquiera de lo de lo motivos originales para provocaron viaje para provocar que te encuentras un viaje totalmente distinto

Voz 0313 38:57 claro

Voz 16 38:59 blog de este tipo página ya portales establecido con la FAES oro con ese tipo de información te hace que el viaje sea cada vez más a la medida venga con un turoperador venga con un viaje paquete izado o venga por tu cuenta y eso creo que en Andalucía se está sabiendo vez se está sabiendo leer sobre todo sabiendo responder

Voz 0313 39:22 tenemos que huir del del del mito y de la de la obligación y hay de todo de las cifras del año pasado es verdad que Andalucía batió récords este año tiene buena pinta no sé cómo irá pero parece que el éxito o el fracaso de una temporada turística se mira solamente en términos numéricos que seguro que son importantes se pero luego está toda esa letra pequeña que es lo queda Málaga por ejemplo Málaga hablábamos antes de de de la potencia como marca específica que tiene con la cultura está esa letra pequeña que igual no parece cuando se dan resultado grandes pero tiene mucha importancia también

Voz 16 39:52 bueno tenemos que huir de que el récord sea lo que te muevas hacer tu política

Voz 0313 39:56 claro el turismo

Voz 16 39:58 que yo consolidando las cifras del año anterior que ya todo visto consideraba que la buena gestión sector estaba contento bueno con eso tengo bastante pero hay que huir también de la otra versión de quiere un turista que gaste más yo quiero un turista que viva Andalucía que respete la cultura que se encuentra que respeta a los vecinos que se encuentra que respete que sea un turista de calidad que es que genere riqueza per cápita diariamente sepa convivir con el vecino porque esa es la clave que hemos visto en otro territorio donde a lo mejor han venido más han gastado más ya insostenible Sofía lo culturalmente eso

Voz 0313 40:39 la mano de morir de éxito hace unos días

Voz 1679 40:41 el turoperador TUI alemán lo muy potente anunciaba que había doblado este año las plazas hoteleras y de avión a Turquía porque el mercado de Turquía ya se estaba recuperando muy importante para Alemania Egipto y Túnez también confirman que se recupera no aquí hemos vivido con un viento de cola que Andalucía ha aprovechado mucho es también del del colapso de otros de otros mercados que van a empezar a emerger hemos llegado al límite hemos llegado al máximo es bueno va a ser malo hay que tomar medidas ante el posible freno de de de visitantes

Voz 16 41:14 hay que verlo no sólo en esa cifra como decía Carly hay que verlo de otra forma en destinos lejano el hecho de que normalizadas las relaciones osea que haya tranquilito

Voz 5 41:26 en el Mediterráneo no viene bien a todos el Mediterráneo

Voz 16 41:29 porque el de Mediterráneo bueno pues toma normalidad y lo mala potencia que nunca debería haber deja de puede en lo corto hay dos tipos distintos el que quiere ver las pirámide porque que desde ver Santa Sofía buenos

Voz 24 41:43 va a Benalmádena

Voz 37 41:46 ahí en ese país quiere ir a Egipto se

Voz 16 41:48 el otro es que no es nuestro público por lo menos en Andalucía no es el mismo turista nosotros no vamos a unos precios de resort de Port cerdita ir de malas condiciones laborales para los trabajadores o que sólo las riquezas se genere se quede dentro del resort sin que haya una riqueza al territorio de de Andalucía no tomo por otro tipo de turismo en turismo que venga buscando otra cosa que venga sabiendo adaptarse a lo que lo ofrecemos que turismo que cesen matizado cada día cambiamos tenemos menos presión sobre los de sobre los mercados territoriales más sobre los elementos ya que la gente quiere hacer cosa no alemanes que quieren hacer cosas sino personas que quieren hacer fíjese que esas con creces

Voz 1679 42:34 sí siguieron una idea el otro día un estudio de tendencias del turismo hablaba que ahora lo que se lleva es el viaje transformador Noel experiencia al es decir hasta ahora era el turista lo quiere ver cosas sino vivir experiencia de bueno ahora va más es esas experiencias que están transformadoras

Voz 0313 42:51 eso le hagan mejor persona sabe pierde un poco

Voz 1679 42:54 sí yo también yo también yo les propongo que venda los efectos alguno bienes es como un respeto a la playa sale mejor personas

Voz 15 43:00 sí lugar a una concha nacional con plenos colesterol

Voz 1679 43:09 la experiencia transformador sale mucho mejor pero está muy bien

Voz 0313 43:13 vamos a hacer una cosa vamos a darle voz a los a los turistas estamos aquí vive en fin hablando reflexionando sobre el perfil lo que quieren lo que buscan es de donde vienen que hacen este viaje Jesús Sánchez compañero de SER Málaga a buscar lo más importante pero las respuestas

Voz 38 43:27 sólo verano venimos aquí a pasar las vacaciones

Voz 0313 43:30 salimos mal abogamos también para la zona de Cádiz

Voz 38 43:32 para Tarifa para Sanlúcar para buscar

Voz 19 43:35 a sus cuarenta años es ya su sexto verano en la Costa del Sol viene con toda la familia tres semanas completas que comienza aquí en el aeropuerto cargando las maletas igual que Jaime su novia que vienen de Alemania es es su segunda vez venimos de

Voz 17 43:47 a él y luego para nosotros

Voz 19 43:50 en general el clima Mari Conchi son hermanas viven en San Sebastián pero vienen cada verano la familia tira al sur pero también otras cosas

Voz 39 43:58 pues por todo por la comida por él

Voz 20 44:01 tiempo por la gente salimos

Voz 39 44:03 allí salimos a Huelva Almería

Voz 0346 44:06 nada Bryce acaba de bajar del avión que lata

Voz 19 44:08 cayó desde París aquí tiene a su pareja y por eso conoce bien la región

Voz 20 44:12 para mí Andalucía tienen mucha cultura

Voz 40 44:14 Hilari la historia también es muy importante y tiene tú puedes esquiar aquí pues tú lo puedes hacer

Voz 19 44:26 Lorca es una encantadora Argentina con muchos amigos en Málaga también es su primera vez

Voz 26 44:31 Corredor nueva lo que vi hoy que con mi primer día preciosa me quedaría a vivir en Calzada eh

Voz 20 44:39 en parte porque tengo amigos aquí me han invitado si hubiese sabido antes hubiese venido antes

Voz 19 44:44 muchos de los británicos que llegan a la Costa del Sol se alojan entre Torremolinos y Benalmádena cero también muchos otros vienen a practicar el turismo idiomático regresan cada verano Franco Giorgio se plantean incluso comprar aquí una casa

Voz 0313 44:56 qué quiero aprender el español yo que lo practican

Voz 26 44:59 eso estamos

Voz 19 45:02 a cuento de una vivienda aquí y así llevan desde dos mil quince y a ambos les gusta bastante la cultura esa casi situado Málaga desde hace un par de años bajo el foco internacional

Voz 6 45:12 el Museo de Arte Contemporánea si me gustó

Voz 26 45:15 tiene un poco de todo tiene historia tienes más

Voz 6 45:19 es todo en la parte antigua ibicencas contigo Bono con mucho las calles cintas vimos el capítulo mucho también

Voz 19 45:28 turistas que lleguen en avión por tren en barco saben muy bien identificar el sur de España

Voz 26 45:33 la cuestión es flamenco hecha de Holanda su camino muy linda ahí la plaza es tarea línea en el niño

Voz 19 45:41 aquí de momento el Brexit ni se nota allí ni su hija Drew van a pasar aquí tres semanas en Marbella

Voz 26 45:47 inglés manchas Juanjo

Voz 19 45:50 como ellos dicen atardeceres únicos gente encantadora que enamora ingleses a franceses a Robert le hemos pillado en su primera visita a la Costa del Sol

Voz 26 45:58 no fue un cubano porque vivo en Londres con muy buen ambiente mucho peor muy bueno conmigo es muy bueno la gente fabuloso Sol el clima mira lo que ellos Málaga

Voz 19 46:11 eso sí de un turista más Peter irlandés ha venido muchas veces a la costa malagueña ahora de vacaciones hasta junio

Voz 15 46:18 OO José de de ellas

Voz 19 46:23 que coincido el sol comprar la comida todo le vuelve loco aquí y ahí le dejamos a

Voz 15 46:28 a disfrutar bienvenido a este lugar paleta de colores si se encontraba de todo el perfil de todo colorrectal los Paco no yo creo yo creo que por todas estaban relacionado con poca verdad estaban todos

Voz 1679 46:49 a ver yo creo que que sigue siendo el turismo motor que mueve el mundo pero sobre todo también es un motor de intercambio cultural el conocimiento de lenguas desde gente que que es fundamental vivimos el debate nos lo resuelto ni irresoluble de naturalismo fobia desde de de Turisme bueno malo yo pienso que el turismo de bueno necesarios por lo que hay que controlar sólo hay que fijar unas normas pero necesitamos el turismo y aquí en Andalucía lo sabéis no sé cuánto aportará al PIB pero hay mucho más que el once por ciento del del global

Voz 0313 47:24 el fíjate esta mañana me decía una persona aquí en la calle dice nuestros chimeneas son los hoteles de industrias eso no

Voz 1679 47:32 pero sin embargo ella te digo el tema de la turismo fobia a Barcelona decidido impedir la apertura de nuevos hoteles Cataluña está ya en el dos mil doce una tasa turística Sevilla está estudiando la misma tasa turística Baleares decreta un tope de turistas seiscientos veintitrés mil que no sé cómo lo van a contar para poner un toro como en los cines no no se canarios también una moratoria hotelera decirlo

Voz 0313 47:52 pero modo de morir de éxito de Paco antes lo comentaba Se puede morir de éxito ahí

Voz 1679 47:56 que hay que hay al momento en que se rompe la complicidad

Voz 0313 47:59 entre entre entre el autóctono entró el vecino de un lugar que quería la gente que me están ahí tenemos un problema yo no sé cómo se resuelve por ahí tenemos

Voz 0346 48:06 sólo hay que regularlo hay que controlarlo pero están los pisos turísticos hay muchas cosas ahora eh cuidado si ese tema de los pisos turísticos otro tenemos una tenemos una máxima

Voz 16 48:16 que que ningún vecino se sienta turista en su ciudad y que todo el que sea turistas se sienta vecino si nosotros somos capaces de planificar con esa máxima porque si hemos escuchado a los que han hablado hablan de cosa intangible de cosa que no dice

Voz 5 48:31 si no en las pirámides sino que que hablan de que vengo sol me me gusta la gente y cómo se vive

Voz 16 48:40 eso en Andalucía tiene una clave que en otro territorio que son más pequeños no pueden con

Voz 1679 48:45 quería pero eso está muy bien como frase para un mitin político pero luego está el día a día yo vengo era un amigo de Málaga y me dice que él ya por las mañanas no va al centro porque llegan cruceros

Voz 0313 48:57 el se llena no es decir sí pero se gestione Pedro Carles

Voz 16 49:00 edificar planificar también es importante en Andalucía llegan novecientos mil cruceristas al año en los siete puertos que tenemos activo para crucero sólo en Barcelona hay dos millones setecientos mil extranjeros sí1 planifica para que quepan siete buques en un mismo Puerto a la vez soltando crucero pues seguramente ese encuentro con ese problema dentro de unos años y uno planifica para hacer que los flujos turísticos vayan por todo el territorio bueno pues seguramente eso problema a lo mejor sólo encuentra Pere

Voz 0313 49:34 más tarde o con menos intensidad exagero que no quiero que se nos olvide el tema de las condiciones laborales de la gente que trabaja en el sector de la hostelería que no es un todo que no es algo único que hay son en fin hay hay hay matices hay sectores hay lugares hay empresas hay de todo pero el general general desde hace unos cuantos años es que en fin no hubo tiempo de vacas flacas donde todo el mundo tuvo que apretarse el cinturón hace un tiempo que las cosas van bastante mejor pero esa parte de mejora no acaba repercutiendo en la en la gente que ocurra vamos en la en la gente de base y por eso por cierto le quiero preguntar si habrá o no huelga usted este verano una Costa del Sol porque hace un montón de años de la última veintí seis años me parece que fue no

Voz 0346 50:13 usted cree que no habrá yo cuelga

Voz 16 50:15 porque pienso que la cordura y la inteligencia que tienen que tener tanto empresarios como sindicatos la negociación va va evitar esta huelga que al final es ruido que expulsa sirvieron al turista o que el que tiene que venir bueno pues se siente que va a ir de un sitio chill yo creo que no va a haber cuelga pero hay que reclamar que ahora que tenemos más rentabilidad que nunca la vi por habitaciones ahora que se están subiendo los beneficios para los hoteles para las cadenas hotelera Jesús revierta en unas condiciones dignas de salarios dignos pues yo creo que en esa anécdota

Voz 0313 50:48 pero hacer un gobierno como el suyo que forma parte