La Ventana (13/06/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 el hombre

Voz 1606 00:04 KPN eh

Voz 2 00:07 servicios informativos

Voz 1050 00:11 son las cinco y cuatro en Canarias el futuro de Maxine cuarta como ministro de Cultura y Deportes está en el aire de momento Pedro Sánchez no se ha planteado cesarle según fuentes de La Moncloa los principales grupos de la oposición Partido Popular Unidos Podemos y Ciudadanos presionan para que dé unas explicaciones más claras sobre el fraude de más de doscientos mil euros Hacienda en dos mil seis El ministro Huerta ha estado esta mañana en la SER no pensaba dimitir

Voz 3 00:34 es un asunto cerrado en el que también criterio fiscal que afecta a miles de españoles y a miles y muy conocidos que trabajan en el Astelena en platos en estudios de radio y asunto cerrado estoy trabajando en mi compromiso es hoy por eso promete

Voz 1050 00:53 la cultura el deporte la noticia ha coincidido con la primera toma de contacto de Pedro Sánchez con los agentes sociales encuentro con patronal y sindicatos donde no ha salido ningún compromiso concreto aunque sí han hablado de todos los asuntos que hay en la agenda como las pensiones la reforma laboral y el pacto salarial Rafa Bernardo

Voz 1762 01:10 dos horas de reunión que las partes han descrito como positivas dejan un anuncio de los agentes sociales al Gobierno que el acuerdo de salarios para este año y los dos que vienen está muy próximo hizo un repaso a la agenda de temas pendientes con pocos compromisos firmes del Gobierno aunque con voluntad de diálogo por ejemplo de reforma laboral dice el ejecutivo que estudiará cómo cambiarla buscando consensos puntuales Magdalena Valerio ex ministra de Trabajo

Voz 4 01:30 volver a a que sea fundamental el convenio del sector y no el convenio de empresa el tema de medidas para luchar contra la temporalidad

Voz 1762 01:39 otros han anunciado concretos hará un estudio para evaluar la utilidad de las tarifas planas y ayudas a la contratación que impulsó el anterior Gobierno hice aumentarán las transferencias del Estado a la seguridad social para compensar el coste de estas bonificaciones la audiencia de Lleida

Voz 1050 01:53 archivado la causa contra los ochos profesores de la Seo de Urgel acusados de un delito de incitación al odio por sus comentarios en clase después del uno de octubre Lleida Mercé Marc

Voz 5 02:02 se había archivado y contra seis de los ocho docentes y sobre los dos restantes dos profesores de Primaria Se esperaba la declaración de los niños presuntamente afectados por los comentarios la Audiencia concluye que los comentarios desafortunados que se hubieran podido hacer entre menores o incluso algún incidente aislado no es porque los maestros los centros incitación al odio con el tratamiento en clase de los hechos del uno de octubre o con la lectura de un comunicado condenando todo tipo de violencia apunta también que el delito de odio requiere que exista un grupo discriminado amenazado y esto no es así por ello archiva la causa contra la totalidad de los hechos profesores de tres centros de La Seu d'Urgell que ya negaron los hechos

Voz 1050 02:38 Nos vamos a Rusia Jesús Gallego buenas tardes

Voz 6 02:42 sí

Voz 7 02:43 hola muy buenas tardes vamos rápidamente a Krasnodar donde el seleccionador ex seleccionador Julen Lopetegui va a coger un avión ahora mismo con destino Moscú para volver a España a su lado es tanto Meana vamos a escuchar lo que dice que este porque ellos

Voz 8 02:57 ha sido justa la decisión

Voz 0313 03:02 vamos a missing tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1 03:05 sí

Voz 1915 03:06 el Madrid Madrid Comisiones Obreras denuncia una nueva agresión a un funcionario de prisiones en este caso ocurrido en el centro penitenciario de Valdemoro en el que este martes un interno agredió a un funcionario en el módulo de enfermería el interno la emprendió a golpes con la víctima una situación que el sindicato atribuye a la falta de medios para asumir la seguridad de estos centros Silvia Fernández es su portavoz

Voz 9 03:27 fundamentalmente por la falta de personal el envejecimiento es una plantilla muy envejecida de me practicamente más de la mitad tiene más de cincuenta y cinco años es falta de formación y de medios y sobre todo de la falta de tratamiento de la enfermedad mental

Voz 1915 03:44 el producto interior bruto de Madrid crecerá un tres coma cuatro por ciento este año y un dos coma siete en dos mil diez y en dos mil diecinueve son las previsiones del informe Situación Madrid del BBVA la entidad estima que ese crecimiento fomentará la creación de empleo con ciento cincuenta y seis mil nuevos puestos de trabajo en estos dos años aunque advierte de que la recuperación del trabajo y la mejora económica sigue sin llegar a los colectivos más vulnerables Miguel Cardoso ex economista jefe del banco

Voz 10 04:08 existen colectivos especialmente

Voz 0313 04:10 y es que que puede

Voz 10 04:13 en eh que necesitan de la implementación de políticas que ayuden a reducir esos elevados niveles de precariedad hielo femenino de voleibol de Madrid

Voz 1915 04:25 busca patrocinador para poder aceptar su plaza en la Superliga femenina en la máxima categoría el club ha conseguido la plaza gracias a la renuncia del club Arona Tenerife pero si mañana no tiene la financiación de cien mil euros necesaria tendrá que renunciar al ascenso Daniel Pi Lumbrales ex presidente del club

Voz 11 04:39 me gustaría pensar que no que no influye el hecho de que sea un deporte practicado por por mujeres pero es tiempo de cambiar ya

Voz 12 04:46 creo que en el deporte practicado por mujeres en este cita septiembre te apoyo esa visibilidad volverá a quién tenemos un periódico este tramo el tiempo dedicado a al a los deportes

Voz 13 05:03 las familias de verdad salen de viaje pensando que ese es ruidito del coche no es nada

Voz 14 05:08 si salgo por son las familias de verdad necesitan un seguros como el de Mapfre con el que tienes garantizado en servicio en carretera veinticuatro horas ante cualquier problema Mapfre colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 1050 05:23 es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com sigue La Ventana nosotros volvemos a las

Voz 15 05:27 seis las cinco en Canarias a Being hacer

Voz 2 05:32 servicios informativos

Voz 13 05:37 aparca en la puerta allá donde vaya

Voz 8 05:40 pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 16 05:43 le tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 17 05:57 pero tienes que ensayar a la hora de la siesta mañana tengo exámenes todo habitación se nos queda pequeña para tanto talento

Voz 18 06:03 si estás pensando cambiar de casa es el momento de hacerlo porque con el precio de la Hipoteca BBVA sin comisión de apertura te costará menos recibirte consulta condiciones en nuestras oficinas de BVA punto es

Voz 0230 06:15 de de UPA creando oportuno

Voz 17 06:17 entonces

Voz 3 06:18 buenos días señores que tenemos elegido ganador del bote de la primitiva señor

Voz 0313 06:25 giro a alguien que luche con

Voz 19 06:27 pero las fuerzas de otras dimensión de ser osado a la hora de usar su súper pobres ha vuelto a pasar la noche leyendo tebeos señor

Voz 17 06:38 sin durante Kumi

Voz 20 06:40 no el destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera por el bote de cuarenta y seis millones de euros de la primitiva no te la juegues en sala

Voz 13 06:48 este año soy del Mundial ya

Voz 0230 06:53 viernes disfrutarlo

Voz 21 06:55 un paseo con expertos las madre mía madre mía cómo está el ambiente

Voz 8 07:00 pues la verdad es que si este Mundial no te limites a vivir divertirme con nosotros para una experiencia total no te pierdas nada en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil no vamos a contar del Mundial no está que bueno para Rodrigo sola me giro vamos a disfrutarlo juntos

Voz 22 07:22 con el patrocinio de carburantes BP Ultimate con tecnología activa el carburante que te lleva más lejos hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 21 07:31 vamos a por la segunda estrella de la SER

Voz 23 07:37 usa gafas cuánto hace que no te graduadas Venevisión gratis si lo necesitas tratemos las gafas que tú eliges con el cincuenta por ciento de descuento si las que elijan sólo en visión la

Voz 24 07:48 mi hermano que me ha traído un bañador de su viaje a Brasil que es lo que se lleva allí dice oye en cuanto te acostumbras el bronceado que de lujo

Voz 15 07:58 desde de los congresos del bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta la segunda edición del Congreso de bienestar viajes y aventuras en Antequera del seis al ocho de julio con Chus Lago Cristina Morato Lola Escudero Javier Reverte Alicia sobornos Paco Nadal y muchos más que hablarán y debatir sobre el arte de viajar adquiere Jettu Paqui disfruta de dos noches en hotel de cuatro estrellas con desayuno asistencia al Congreso y excursión al Caminito del Rey o el parto Cal para los cien primeros inscritos por sólo ciento cincuenta euros por persona informa T en Cadena Ser punto com y congresos del bienestar punto es patrocinan Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía Turismo Costa del Sol Fundación Unicaja colabora el Ayuntamiento de Antequera iba Diputación Provincial de Málaga

Voz 25 08:48 vale

Voz 2 08:48 el Leicester buscaríamos éntrale ganamos a Costa Rica y Túnez de forma amistosa empatamos con de campeona del mundo

Voz 25 08:58 iniciativa tuvimos la referencia de hacer lo mismo con Rusia la anfitriona Suiza la que nos dejó bendecidos en Sudáfrica y Argentina

Voz 2 09:12 reescribir sus signos chute de Extremadura

Voz 25 09:16 este jueves comienza el Mundial a las juventudes de la tarde inauguramos el Mundial de Rusia dos mil dieciocho en el Estadio Olímpico de los mil Rusia Arabia Saudí duda sin precedentes Obiols el Mundial ente lo contamos todo Guille

Voz 0313 09:45 cabe

Voz 2 09:52 la Ventana desde Benalmádena con Carles Francino

Voz 0313 09:57 pues aquí seguimos en Benalmádena a punto de iniciar

Voz 0230 09:59 por todo por la radio vamos a comenzar con el único cantando ahí vamos a Cayetana a la que hemos en tres dos uno

Voz 28 10:33 bueno bueno bueno bueno joya

Voz 0230 10:39 día hoy es un día cargado de nombres propios si Lopetegui Fernando Hierro Maxi muerta ahora Urdangarin tiene cinco días para ingresar en prisión Luis Rubiales presidente de la Federación de Fútbol estamos en Benalmádena pues ya lo hemos contado en Málaga donde hace hace pocos días se ha conmemorado el cincuenta aniversario de la estatua que simboliza la ciudadano es la niña de la Niña de Benalmádena tenemos son público entrenado no sólo para cantar la careta del programa sino para corear a Bob Marley cuando se lo indique por ejemplo cuando hablemos de las explicaciones que el ministro de Cultura máximo Puerta ha tenido que dar esta mañana al presidente del Gobierno no somos los ingredientes iniciales muy muy desordenado

Voz 1606 11:29 el para dar de rigor contamos con el Granada

Voz 0230 11:31 bueno y sufrí style Él lo llama fiesta del Francino lo llama de otra manera ya todo WAP que parece esto aparece un tecnicismo en inglés pero en realidad quiere decir esto del rap hola Francino les decimos comenzaremos hoy con arcano haciendo freestyle y Francino dice bueno freestyle fiesta eso es todo no bueno comenzamos con Cano y su estorba con el público gritando unos palabra Salazar comenzamos

Voz 29 11:55 ya ha pues ponemos instrumental por aquí ponemos sólo instrumental

Voz 0230 11:59 habremos fichó

Voz 29 12:01 soy largar sardina vale ok pues la primera palabra sardina vamos a esperar a que entre el instrumental ya ha llevado todo bien en tres dos un acción estoy por eso empezar Cano con la improvisación ha dicho sardina yo no tengo perdón hoy en día unas sardinas Urdangarin intentando escapar de prisión Messi que sería una sardina yo ahora mismo estoy rastreando me estoy lanzando la piscina pero bueno sí que es que si la tarima vecino otra palabras hay una sardina pero yo pescó la rima acordeón acordeón están diciendo que no pido perdón si me están diciendo otra palabra para que lo haga con actitud Mi rimas el acordeón sólo me falta María Jesús para que se como mejor pero bueno sabes que son cuadros como el acordeón los Fierro yo también lo abro decir otra palabra más para Ferrari dinosaurio sobre sino Saulo dinosaurio no puedo parar para mí el mayor dinosaurio sería José María Aznar están diciendo ese dinosaurio pero sabes Piqué lo puedo clavar ahora mismo en el ex adiós bueno es que estoy hasta mañana porque mi en realidad tiene una tesis antes de Luciana lo estamos haciendo y esto es práctico hay una bomba política parece que viene del Parque jurásico

Voz 8 13:20 además venga más cositas

Voz 0230 13:27 venga

Voz 8 13:30 un día viril

Voz 1606 13:33 Merino no lo vamos a pesar escudería Si estamos aquí amigos celebrando la llegada del verano atención este primordial consejo que nos da paso dar una costumbre buenísima ahora que empieza a hacer calor es ducharse todos los días vamos ahora con Carlitos Tévez sin que tuitees sobre ese vínculo sagrado que existe entre madres e hijos los reconocería ese tu madre con los ojos vendados claro que si es esa la de los ojos vendados amigo según la publicidad el periodo es la mejor época para ser mujer Infinity H discrepa bastante de ese tema a ver publicistas ni siquiera tengo ganas de hacer todas esas cosas cuando no tengo la regla vamos ahora con Svindal que tiene una estrategia de vida realmente fantástica con la técnica de no contarle a nadie mis proyectos y planes hasta Malet materializar los he logrado fracasar sin que nadie se entere yo acabamos de usuarios con el cuento de Caperucita Roja que estábamos un poquito de todos los tiempos abuelita abuelita que boca tan grande tienes que soy Carlos Baute

Voz 1490 14:38 vale

Voz 1 14:41 ya sí sí

Voz 2 15:05 a en todo el mundo todo mundo que se dice pronto en todo el mundo

Voz 0230 15:09 donde todo el mundo había destacado la habilidad del presidente del Gobierno la habilidad de Pedro Sánchez para nombrar ministros en realidad nombrar ministros es la parte bonita del poder tienes poder para nombrar a alguien nombrar un gobiernos como maestra en una vapor ni nos lo contó nuestra compañera Pilar de Francisco como maestra en un haga por ni es como nombrar un ministro su aquí venga su venga sube venga sube que sube sube la luz sube sube sube muy los problemas vienen cuando tienes que decirle lo ponen y Borja Borja optara por qué te han pillado que hoy el presidente de la Federación Española de Fútbol se lo dicho Lopetegui a Fernando Hierro Le he dicho sube sube a Pedro Sánchez entre que sube que baja nadie sabe si Maxi muerta le ha dicho corre sube baja tírate de la moto o cómo lo vamos a hacer si Marichal esta hubiera sido realmente bonito que Pedro Sánchez recibiera Maxi muerta en La Moncloa Mari el nuevo Gobierno de España había sido noticia por nombrar una mayoría de mujeres el nuevo Gobierno de España había sido noticia por tomar la iniciativa en Europa ante la crisis de los refugiados en el Aquarius el nuevo Gobierno de España había sido noticia en todo el mundo por anunciar un nuevo impulso a las energías renovables

Voz 1 16:30 somos

Voz 0230 16:34 Pedro Sánchez se sentía digo yo tengo un ser no un nuevo gobierno de España había sido noticia por impulsar un acuerdo para subir las pensiones con el IRPF en el diario Le Monde un ojo hablaban del dream team

Voz 32 16:47 del Gobierno español y esta mañana que el ministro de Cultura

Voz 0313 16:50 a Maxi muerta defraudó a Hacienda

Voz 32 16:53 doscientos dieciocho mil euros con una sociedad que montó en el año dos mil seis

Voz 0230 16:57 es razonable imaginar que esta mañana Pedro Sánchez iba por la Moncloa con un hacha arrastrando un hacha suelo llamando

Voz 33 17:07 ah es

Voz 0230 17:11 sí mover toda

Voz 34 17:13 pues nada dónde está los en máxima alerta a Tita ven

Voz 0230 17:20 es para una cosa el ministro dice que no hay fraude fiscal que no hay fraude hacienda lo ha contado esta mañana en Hoy por hoy usted fue

Voz 0313 17:30 condenado

Voz 1490 17:30 por fraude fiscal

Voz 3 17:33 cambió el criterio que de famosos esas obligaciones tributarias cambió el criterio y entonces lo que hice es ponerlo al corriente cambió el criterio no es lo mismo que las palabras son muy importantes también ha estado

Voz 0230 17:47 en Onda Cero explicando cómo decidió cobrar a través de una sociedad

Voz 1765 17:50 cuando entré a trabajar en de bueno en en televisión te recomendaban eh crear esa sociedad y así lo hacíamos todos actores presentadores locutores de radio de escritores porque así te es una era una recomendación y entonces lo hacías caminamos pues sobre cómo al primer Consejo que predecían

Voz 1490 18:10 o todos no todos no

Voz 0230 18:13 ministro debería vigilar cuando dice todos no diferenciar entre su universo su entorno a la gente a la que gobierna dice todos lo hacían de todas maneras de escucharon ministro justificar una condena de Hacienda con el argumento es lo que decíamos todos resulta un poco chocante es verdad ya es conocido que muchos profesionales con ingresos altos hasta hace unos años si existía la costumbre cobraban a través de empresas sociedades formadas por una sola persona esto o no era legal o por lo menos Hacienda lo consentía permitía pagar menos impuestos como persona física vagas cuando tienes ingresos muy altos hasta el cuarenta y cinco por ciento como sociedad el veinte por ciento menos como es una empresa las empresas pueden deducir gastos por mejoras de la empresa para ayudar a progresar a las empresas por ejemplo una empresa quién benalmadense a que se dedicara a fabricar aire acondicionado es un lapso vigilo Spain presionó buena buena edad oficinas pasan en las oficinas de esa empresa pasaran mucho calor los trabajadores la empresa instala en sus propias oficinas aire acondicionado ese gasto lo puede deducir impuestos hoy pues una mejora sus trabajadores pero si tú tienes una casa en la playa supone te pones aire acondicionado un suponer ítalo de dulces de la declaración de Hacienda ya entra en lo que podría considerarse un caso dudosos confía tú puedes ir al inspector de Hacienda tú le puedes decir mira inspector si hasta fresquita elogió estoy más creativo introduzco mejor es así pero lo normal es que Palmeras en estos casos de estos casos muchos inspectores de Hacienda dicen pues yo creo me voy a sacar la esto técnicamente dices otro problema que puede suceder es que esto te pase siendo ministro durante toda la mañana cualquiera se preguntaba si te han condenado por fraude fiscal el año pasado si tienes un papel que dice el señor máximo Huerta cometió fraude y no puede considerarse que actuó de buena fe IT llama Pedro Sánchez para proponer te ser ministro normales comentar oye que sepas mira Pedro que puede salir esto yo estoy limpio que yo estoy limpio este limpio casos Thao ha habido yo estoy limpio pero puede salir esta

Voz 2 20:34 sí

Voz 0230 20:38 sé sostiene el ministro de Cultura que es un asunto que estaba cerrado porque ya había pagado lo que tenía que pagar con lo que se sobreentiende que no consideró oportuno contar comentarlo con Pedro Sánchez cuando hablaron para el nombramiento

Voz 3 20:51 es que es un asunto cerrado en el que cambia su criterio fiscal cambio criterios fiscal que afecta a miles de españoles y a miles de los que trabajan en el Astelena en platos en los estudios de radio cambia el criterio aquí y asunto cerrado ser Sons es una cosa que está caducada ya ir resuelta y además moralmente de manera rápida

Voz 0230 21:18 a las seis de la tarde se ha anunciado que Maxi muerto va a comparecer a las seis de la tarde a las cinco y media Fernando Hierro a las seis Manjón guardó es tres extrae a tarde pero es que además el día que Iñaki Urdangarin le han dicho que que en cinco días tiene que ir precisamente por fraude fiscal fuerte ayer la vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra explicaba la importancia de la sentencia del caso Urdangarin

Voz 35 21:41 España es el Estado social democrático de Derecho y la ley es igual para todos los españoles y españolas se llamen

Voz 0419 21:48 cómo se llamen y se apellido en cómo se apellida

Voz 0230 21:50 en cambio esta mañana Adriana Lastra estaban otra radio yacía un ejercicio en defensa del ministro Maxi muerto decía antes teníamos ministros con dinero en paraísos fiscales no tenemos ministros que cuando les condenan pagan a Hacienda su progreso sí es un progreso no como aspiración política no es muy ambicioso como defensa quizá

Voz 1490 22:12 sea débil pero bueno Adriana

Voz 36 22:15 Nuestro esta mañana en Radio Nacional fíjese es que hace tiempo hablábamos de ministros que tenían su dinero en paraísos fiscales y ahora estamos hablando una persona que dedujo algo por su participación en programas que no podía deducir que luego lo solucionó

Voz 0230 22:27 por supuesto el Partido Popular ha pedido la dimisión del ministro las nueve en punto de la mañana hay que prestar siempre atención a lo que dice el Partido Popular en materia de fraude fiscal porque cuenta con muchos expertos en ciudadanos están esperando a saber qué dicen las encuestas esto Albert Rivera si no hay un sino hay una encuesta no opina sobre lo que se Pablo Iglesias hoy que podía sentirse deshojando ahí emisión no latido Pedro dimisión finalmente ha pedido la dimisión con un condicionó interesante sí ha querido defraudar a Hacienda

Voz 22 22:55 si el señor Maxine Huerta trató de defraudar a Hacienda tiene que dimitir inmediatamente sino Pedro Sánchez le tiene que destituir

Voz 0230 23:03 ah sí tratos trató de defraudación de aquí quiere decir hay muchas cosas de la declaración de Hacienda que son opinable eslavas esto no hay cosas que quedan interpretación a veces hay discrepancias Hacienda dice fraude tú dices discrepancia de interpretación y Pedro Sánchez que decía hoy no ha dicho nada pero sabemos lo que decía Pedro Sánchez en el año dos mil quince lo vamos a escuchar

Voz 37 23:22 no tengo en la ejecutiva federal de mi partido muy dirección a un responsable la sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles

Voz 0230 23:45 bueno queda por aclarar el concepto día siguiente quiero aclarar el día siguiente aquí lo único importante de todas maneras es no es lo que digan ni Maxi muerto a las seis ni Pedro Sánchez lo importante es lo que diga arcano el rey del rap es Torra pega esto Rappel estamos una palabra difícil discrepancia

Voz 29 24:06 ya hay discrepancia discrepancia gracias gracias gracias Gigi vale pues entonces quiero que estéis atentos porque la elegancia se va cuando hay una discrepancia en argumentos por eso cuando representas estas opciones que se llama serlo con porque es un experto en deducciones OK a ver si la entiende ese esbelta Axel por Cannes está improvisando si es el rey del rap por eso descienda la sociedad por supuesto Maxine puertas defiende a su sociedad para evadir impuestos a uno los jueces a su manera sin otra palabra para seguir y que te lo era por eso ya aquí podría estar hasta mañana porque estamos en La Ventana es una ración no tenemos cámaras pero la ventana cuando mejor se SAP Málaga y estamos aquí en Benalmádena soltando el flow sobre este instrumental por eso en realidad yo trastoca lista somos la ventana para un verdadero cambio en esta sociedad

Voz 1490 25:09 sí claro

Voz 1606 25:12 el Especialistas secundarios qué tal buenas tardes escafoides todo bien bien correcto orden sí bueno estamos aquí en Benalmádena que es una tierra famoso por sus cosas bueno pues también es famosa por su equipo sólido tejido social el movimiento asociativo aquí en Benalmádena es es muy potente y realmente cubre las necesidades de muchos ciudadanos uno de los

Voz 0230 25:34 cuerpos más importantes es la asociación

Voz 1606 25:36 qué maldad alemán ya solicitó mal D'Alema es una sanción para personas con dificultad para decir Benalmádena nosotros su presidente don Jorge Luis José Luis cómo estamos hola a la Penya eh usted mejor que Luis es presidente y fundador de la asociación Ve mal Daniela porque bueno son mucho los ese héroe incapaces de decir correctamente por de maldad de Mena que eso yo que no está lo yendo de integrarlos no si tú eres nativo de aquí verdor si no yo nací aquí en vez de mi padre nació aquí me mandaron a mi abuelo también nació aquí mi bisabuelo que todos hemos captó la idea es que ocurra le raíces lo son son muy profundas y claro supongo que para alguien como tu deber ser duro no deberes como este rechazo no hombre aclara bastante terrible época alguien pues no se va a pronunciar el nombre de su tierra nueva casi lo peor que te puede pasar en la vida notas que los demás la gente que está aquí de Benalmádena pero sé si si os buena nota un vacío saber no se expresa verbalmente pero está ahí ahí no hay un rechazo del el ambiente está en el ambiente por la que la gente esta incómoda cuando dices que os en cosen miran al suelo te empujan te tiran cigarrillo al portavoz del te muerden la pelota no se esas cosas detalles detalles veros feísmo de de Kosovo joder autoestima de cualquiera verdad si no un poquito te sientes menos obedece eso lo demás ya final pues tú mismo tú mismo si te acabas exiliado a sitio fáciles de decir como Lugo León en sitios que no olían a la gente que no envíe

Voz 38 27:10 ya luego Lugo haber Lugo Lugo Jesús hombre

Voz 1606 27:13 de Lugo coño decir Lugo Lugo miro fácil u

Voz 38 27:16 lo que Fonda el el lujo es por algo

Voz 1606 27:18 la Asociación venda al en a esta como como ayuda a estas personas a que se integren en la sociedad benalmadense de esto hace más con terapia mucha terapia logopeda a mí no me está funcionando ya lo ve pero a otra persona así a otra personal está funcionando ya pero los que no es una logopeda que hay que hacer que Face pues mira aprendemos técnica para no tener que decir vedad amanecerá yo por ejemplo digo mi tierra tierra y tierra ya presiones brindó eh Jorge Luis de de dónde eres de aquí pero imagínate que no estamos aquí o de allí Padilla testigos de allí de donde de la tierra de Pablo Alborán doma acabo antes yo voy con otra manera de decir de no decir vino el D'Alema si hubiera ese lugar del que usted me habla bares no le sentó la base bueno es importante decir también que organizó charlas informativas a la gente claro los talleres hace una obra de trato de todos o si creado Crea si es que tampoco se decidir trato lo poco tiempo eh esto también a la asociación nada más su selección como tres trato de nada Magna para las personas con dificultades para eso sí por decir esto es general estás bien bueno en cualquier caso muchísimas gracias por dar luz a este problema tan benalmadense desconocido y enhorabuena por tu labor gracias a vosotros aplauso espontáneo que vais a la calle

Voz 39 28:52 sí

Voz 1490 28:55 hay un seguro que te garantiza coche de esos

Voz 0230 28:57 es que nunca te deja sin coche

Voz 1490 28:59 Villegas muy tarde

Voz 40 29:02 siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizados nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 3 29:10 buenos días señores tenemos elegir al ganador del bote de la Primitiva señor

Voz 0313 29:17 giro a alguien que luche con

Voz 19 29:19 a las fuerzas de otras dimensiones de ser osado a la hora de usar sus superpoderes ha vuelto a pasar la noche leyendo tebeos señor

Voz 17 29:29 Gomis ignorante Kumi

Voz 20 29:33 el destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera por el bote de cuarenta y seis millones de euros de la primitiva no te la juegues en sala

Voz 41 29:46 llegué a La Ventana en las redes sociales mal Rojas La Ventana quien Facebook La Ventana

Voz 42 29:55 cadenas

Voz 17 29:59 son las ocho las siete en Canarias cada día cuando que es la

Voz 12 30:02 Javier Álvarez buenas noches Sánchez buenas noches precio del Parlament de Cataluña muy buenas

Voz 0230 30:07 sí es buenas noches en la SER pasan muchas cosas

Voz 12 30:11 escrito cuidadito cuidadito Art Sergio Dani para José Twitter estratégico les siempre estará una obra primeriza a mí me cuesta entenderle yo creo que las cosas está justicia seguir cursos

Voz 43 30:23 pues no pero sentía que esta semana que nadie puede bañarse dos veces en la misma noticia Hora veinticinco de lunes a viernes desde las ocho de la tarde y siete en Canarias seis gente que tiene cosas tan buenas que decir y que contar con Ángels Barceló

Voz 2 30:43 el Larguero de Dani

Voz 1490 30:45 el carrito

Voz 2 30:47 hola Rafa Nadal buenas noches de Rafa Nadal y de los hermanos Gasol Pau Gasol muy buen antes y nos dijo el carguero de Jesús Gallego de Paco Pia Antoni Daimiel tu Larguero cada denuncia a partir de las once y media con Manu Carreño la radio y el deporte lo hacemos entre todos que apenas eh

Voz 13 31:12 Berlín está fuera es el nuevo My Lol Madrid Franco y la sexualidad eso no la vida moderna un grano pero eso sí que

Voz 44 31:25 O Mine lo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 13 31:34 My Lol Cadena SER escuchas en tu móvil tablet y en tu ordenador

Voz 22 31:42 pero también puedes hacerlo en la TDT de tu televisor res sintoniza lo tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio líder en España tira de mando Iliescu Chateau ratio preferida la Cadena Ser en tu TDT escucharán

Voz 3 32:03 hay una radio siempre

Voz 41 32:05 hay un lugar en el que coinciden Wagner España allí el Santo Grial

Voz 1 32:11 la ópera convivimos incluso

Voz 22 32:14 pero en el bosque las montañas que rodean el monasterio de Mons salvar un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner situó en algún punto Rafa del norte de Spike si son Monasterio que pertenece a una hermandad sagrada play Ópera

Voz 2 32:27 Mariela Rubio y Rafa Bernardo Cadena Ser punto com

Voz 15 32:31 la radio que tú programas

Voz 41 32:35 sigue la Taddei las eh en las redes sociales en tu roza la guion bajo en Facebook cadenas

Voz 27 32:50 la Bella

Voz 0313 32:55 todas las cinco y treinta y tres minutos de la tarde las cuatro y treinta y tres en Canarias hasta ahora estamos pendientes de la primera comparecencia del nuevo seleccionador español de fútbol de Fernando Hierro ha comenzado hace unos minutos lo escuchamos a fondo Javier Herráez buenas tardes hola hola qué tal escuchamos Carlas A

Voz 15 33:11 Jerry primeras declaraciones en esta rueda de prensa

Voz 45 33:16 hola Fernando Ricardo Roser indirecto para Wall E creo que la pregunta es para ti libro sino José para ti me gustaría que él responde ese sí puede el el presidente eh tú cargo es para el Mundial llega a ser seleccionador para el Mundial o existe la posibilidad de que una vez que pase al Mundial de Rusia siga siendo seleccionador nacional

Voz 0641 33:34 te voy a recientes te voy a responder yo primero escucha Mirren Mi cargos Portugal ida siguiente el siguiente el siguiente no pensamos no pensamos en otra cosa que no sea hacer un gran Mundial hay hace las cosas bien que no salga bien sabemos que que tenemos

Voz 46 33:50 la afición

Voz 0641 33:53 un país que están muy ilusionados igual que nosotros oí IS en mi responsabilidad por lo que hemos hablado del presidente yo no yo quiero añadir que ha actuado con una enorme generosidad porque habló también de de la persona que viene me ha hecho olvídate ahora aquí venimos a ayudar a España hay ya hablaremos de nosotros lo importante de la selección que que lo chico rápido empiecen o continúan con la dinámica hay muy muy generoso de nuevo poder darle las gracias por eso

Voz 1606 34:30 hola Fernando antes hay hecho lugares esta mañana que no estaba decepcionado los mi esa sintió traicionado por por dure no sé si tú personalmente también prescindió tres

Voz 0641 34:40 mira yo te digo sinceramente no vamos equivocarse si pensamos en el pasado y no pensamos en el futuro no yo si te digo sinceramente que yo tengo mi conciencia muy tranquila creo que todos tenemos que tener nuestra ciencia muy tranquila y aparta ir hay afronta lo que tenemos el reto es lo suficientemente importante como para no no no pensar sabemos que la circunstancias vuelvo a repetir sabemos que que el pasado del pasado Hinault confundía podíamos estar hablando otro día de la misma situación tenemos que ser positivo ser valientes da un paso adelante tenemos un grupo de de jugadores fantástico tener un está fantástico tenemos todas las condiciones tenemos una ciudad deportiva fantástica y a partir de ahí hemos venido a competir lo que no se olvida a nosotros que venimos a jugar un Mundial Hay un Mundial no vuelve a estar dentro de cuatro

Voz 0230 35:32 y si no bueno

Voz 0641 35:33 idea hasta dentro de cuatro años vamos a competir y yo creo que esa tiene que ser nuestra prioridad no central no única y exclusivamente lo deportivo en lo que podemos dar de sí en lo que pueda decir equipo que ya con esa bastante responsabilidad

Voz 0313 35:45 Javier Javier Herráez parece muy claro que hay una línea de discurso evidente de intentar aparcar o tapar o no comentar en la medida de lo posible lo que ha ocurrido que ha sido muy gordo ha sido un follón descomunal y Bono falta muy poquito para el estreno contra Portugal intentar cerrar filas no sé si en la parte primera que nos hemos perdido ha habido alguna declaración que se salga de esa línea pero me imagino que no no no eso no no profesionales ganando ayer lo he dicho

Voz 15 36:09 para rápido que tengo que preparar el partido frente a Portugal así a Sierro me gusta ir rápidamente al al tajo Se le ve muy seguro es verdad que él no quería coger pero bueno es un acto de responsabilidad es el director deportivo o era mejor dicho director deportivo ha tenido que coger el cargo de máximo responsable técnico de la selección española de fútbol escuchamos de fondo

Voz 0641 36:33 no saben que nosotros no lo que nos jugamos en este sentido de verdad no tengamos ninguna duda que creo chavales nadie dude de su implicación de su capacidad de lo que pueden dar de sí en eso no podemos dudar ninguno de los que estamos en esta sala

Voz 0313 36:50 palabras en directo de Fernando Hierro desde Rusia escuchamos al nuevo seleccionador español les recuerdo que en un ratito a partir de las seis el que comparece es él todavía ministro de Cultura máximo Huerta comparecencia que seguiremos también en directo aquí en La Ventana

Voz 29 37:03 eh

Voz 0542 37:06 hola vecina de he visto que te has puesto alarma sin vinieron ayer los de Securitas directa instalar Mela o no es mucho lío te metes en la web de Securitas Direct es calcularlo online tardas nada además de la dejen instalada el mismo día

Voz 47 37:19 protege con Securitas Direct la empresa Liberty alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 48 37:34 el podcast abrimos la ópera segunda temporada les cubre con Mariela Rubio y Rafa Bernardo

Voz 0419 37:41 las cifras que inspiran las principales óperas

Voz 48 37:44 en un viaje musical inolvidable abrimos la ópera segunda temporada

Voz 1490 37:50 todos los episodios en la web de Podium

Voz 48 37:53 casi punto com

Voz 49 37:55 con la colaboración de Endesa

Voz 15 38:00 este verano el año pasado no acertamos con el tele

Voz 22 38:03 en las vacaciones son como una caja de bombones nunca sabes lo que te va a tocar por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés vive un verano de película como Viajes El Corte Inglés Costas

Voz 0313 38:15 las Europa cruceros adelanta tu reservas

Voz 22 38:17 descubre todos nuestros estrenos disfrutarán de ventajas que son todo un espectáculo niños gratis Paco en tres meses reservando en Viajes el Corte Inglés te llevas tres meses gratis consulta condiciones

Voz 43 38:30 vuelve a mirar el que vuelve a inspirar T aprender o simplemente Joan Miró esculturas del veinte de marzo en septiembre ven al Centro Botín en Santander vuelve a descubrir en arte

Voz 1490 38:50 la Ventana Carlas Francino

Voz 0313 39:07 cómo está esta tarde el público desde Benalmádena aquí en La Ventana en Todo por la radio donde contamos por cierto con la gran Sheila Blanco

Voz 50 39:17 para miro divino

Voz 8 39:22 sólo seguí las buenas tardes muy buenas paradas buenas tardes Benalmádena

Voz 0419 39:30 es difícil que tal bueno yo voy a empezar hablando de las etiquetas musicales vale que son las que definen el sonido de un disco hoy en día no eres nadie ni nada ni se te puede clasificarse no te pueden poner una etiqueta musical os pongo un ejemplo la cantante Rosalía e la conocéis sé no tiene mucho arte ellas catalana podría ser perfectamente esta tierra bueno ella el año pasado sacó un disco de cantes populares acompañada de Raúl refleja la guitarra mi bueno pues ese disco fue etiquetado como flamenco hipster

Voz 0313 40:01 Cinca flamenco Gistau es la cantaora

Voz 0419 40:03 el es el músico Underground pues clarinete egipcio depuesto pues Rosalía acaba de sacar un adelanto de su próximo disco la canción se llama malamente y atentos porque estamos ante una nueva etiqueta musical ante un nuevo género esto es que vais a escuchar flamenco

Voz 51 40:18 ha roto sentir sabía que ser hombre y la luz

Voz 1490 40:42 sí es bonito porque además de estimular la imaginación de las etiquetas musicales pues ayuda

Voz 1606 40:47 a un poco la vorágine musical en la que vivimos y también

Voz 1490 40:50 ayudan esos títulos nobiliarios musicales como el Rey del Pop la reina del rock del soul

Voz 0313 40:55 padrino el sur eso es pero a veces no

Voz 1490 40:58 no está claro quién sustenta el puesto por ejemplo quieres la gran dama del jazz tienes unos días pues es Ella Fitzgerald Ella Fitzgerald Billie Holiday y esa es la parte negativa pero yo me quedo con ambas vamos a escuchar una de ellas haberse adivináis quienes

Voz 1606 41:14 se da

Voz 52 41:17 sí sí

Voz 1490 41:20 no

Voz 8 41:21 la terremotos

Voz 10 41:26 pues eso a veces es inconfundible

Voz 1490 41:30 pues que yo me haya quedado con ella como la gran dama del jazz pero es que lo dice Internet porque ella lo primero no es anterior a Billie Holiday ya se sabe cuándo es el primero en algo pues es importante un más que se lo digan sino a Pitingo con hería pero que ha atraído después bueno así que nosotros aquí en La Ventana no vamos a ser menos íbamos a coger el flamenco el arte de Rosalía ya ponerle

Voz 0419 41:49 poquito ha sido estándar de jazz y qué pasa si mezclamos el cante con los gorgoritos con el swing con la improvisación y con el tratará pop porque sólo podría pasar algo así

Voz 53 42:00 mira que te que también ocurre algo así como totum revolutum

Voz 1490 42:04 cinco podría ser un buen swing

Voz 1606 42:06 Bin como rebozado

Voz 1490 42:16 una hay

Voz 54 42:17 sí es sin duda se como les ha hecho el nueve los Mimi el all night ante el gobernante si esperas de variedad

Voz 28 43:47 luego no faltan las algo más directo se vendan agregó otro regalito

Voz 0313 43:51 otro algo más en Gavà ahora el mundo millennials en Todo por la radio

Voz 55 43:57 amor

Voz 12 43:58 los genios

Voz 0313 44:01 a su embajador como sal el señor venga hola pues bueno hoy voy a contar un poquito porque es una fecha muy cortante para los millennials porque es la Electronic Entertainment Expo que más conocida como E3 que es una feria que se celebra en Los Ángeles que es donde se anuncian todo lo nuevo videojuego que van salir este año muy bien me parece que eso es también en el cine no fue Dagoll metrópoli me dice

Voz 0230 44:24 esto es lo que tenemos para nosotros eso no lo hace

Voz 0313 44:27 es que cada año anualmente faltaba un poquito de High de poquito de dar fe porque ahí para la gente vaya picando y es un estudio de mercado prácticamente para ver cómo se comporta el mercado del Gaming pos hay unos pequeños Block Buster que se dicen ahí dentro de lo viejo por ejemplo lo ha anunciado el setenta y seis bastante esperado hasta cada una a una IPE nueva que se dice un como un videojuego un videojuego nuevo tras veinticinco años y sacar nada de de nuevo estar Phil y luego por ejemplo Ubisoft

Voz 0230 45:00 con con sus haga de asesino

Voz 0313 45:03 eh mira te dice que sí a todo

Voz 8 45:06 es esta vez en Grecia estamos

Voz 0313 45:10 pero pero sabe que Dios

Voz 56 45:14 la peli vídeojuegos es Vergara

Voz 0313 45:16 no yo no la he visto bueno in Nintendo anunció que por fin va a sacar el for night el jo que todos vamos vetando el por qué no deja vivir a las madres porque todos sus hijos los juegan el cliente hay adictas al juego en sí sí salió una noticia una una chiquilla que se vuelve años se León cima para por no tener no dejar de jugar a mi hijo

Voz 0230 45:36 perdón brazo ya pues fui a dar la clave bueno hubo un torneo

Voz 0313 45:43 el torneo a nivel mundial muy importante en el que el primer a un millón de dólares pues había representantes españoles fue el rubios estuvo huy Rex y lo Lito Fernández que es de los mejores jugadores y fue ahí pasó ayer bueno en la mejor posición fue de Nolito quedó el quinto la quinta posición pero bueno ahí tiene sesenta mil euros que ganó

Voz 56 46:04 para para que está mal eh

Voz 0313 46:06 la Roja Gimeno muy Stars con una sociedad da Tito de porqué este juego porque este juego no deja vivir a tu hijo bueno en verdad

Voz 1606 46:14 a mí me interesan buen mira

Voz 0313 46:17 juego combina todo lo que es tiene la rapidez de dejó de tiros tiene la mecánica la la mecánica atractiva Dujo de construcción

Voz 0230 46:26 tienen la tensión de un juego de

Voz 0313 46:29 Latehar ir gratis hombre que esas en las que hubiéramos gratis según varios estudios de este tipo de juegos fomenta mucho lo que viene a ser la creatividad Hay está funcione cognitiva de los niños así que cuando tu madre te diga chavalín cruzando no mamá me estoy formando estoy aprendiendo no me está viciado estoy aprendiendo así que nada dijo sí

Voz 8 46:52 jugando

Voz 28 46:58 pero sí claro todo el mundo de acuerdo pero a ver

Voz 1606 47:01 ah pues yo me he educado en ruido también lo contrario rollo Polop Baxter rollo de bueno sabéis que nosotros de La Ventana Le gusta otra vez en cuando superhéroes nos gusta mucho el mundo superior superiores no gustan los superhéroes de aquí los modestos ahí yo como Albert Rivera yo no veo superarlo yo voy a españoles súper héroe de aquí es este hombre que que que ir aquí tu nombre desveladas Gordon blazer desde Madrid verdad sigue a las afueras de Madrid de Plaza Callao Guadalajara callado está digamos término todo lo que es el centro de Madrid diga qué camino poco a Mika ya ya suena fuera Rami este castillo respecto a Málaga como Bielorrusia bueno aquí es Krasnodar aquí veis junto Lai parece no digamos gracias cero puede por la noche transformarse una especie de superhéroe justiciero cuando venga aquí de vacaciones así como unos boquerones fritos me transformó en

Voz 1 47:59 Gemma

Voz 1606 48:03 a ver si lo digo bien así ocho silente y manos súper poderes tiene finales madres muchísimos por ejemplo cuando alguien está acalorado yo voy y me sacó de la nada un abanico

Voz 29 48:15 la toma aire en alma de mano esto

Voz 1606 48:17 no

Voz 28 48:20 por fin un súper euro pierde algo realmente útil

Voz 1606 48:24 por ejemplo mira o por ejemplo yo de normal para mí Izco me parece un jugador sobrevalorado pero cuando me transformó en Benalmádena hombre me parece el mejor jugador de la historia en la cara de Messi pero esto fíjate otras formas cuando venís aquí de Benalmádena y los boquerones serían como las espinacas para Popeye diga o la cocaína para perdón sí sí sí pero no me como las espinas del boquerón no no no no mi madre no me deja próxima atragantó ni la cabeza del boquerón tampoco la comida que ni el alcohol ni la cola ni le quitó la piel lo cierto visuales y las agallas gritos Yo me como un trocito pequeño el con mucho hecho porque sino no me gusta mientras el Madrid es como el Cristo estos superpoderes como fue a ver mis padres vinieron aquí para para la luna de miel reconoce que el vale vinieron para la de miel se conoce con anoche después ir a cenar por por el paseo marítimo tomar suman arroz uno buenos vino y eso se fueron para habitación del hotel hizo una explosión de rayos gamma aquí mi madre se quedó embarazada de los padres que asimila el explicaba explosión de rayos gamma niño y tú les crees y yo les creo de ponerse hacia Cristo lo supe poderes y cuál sería tu kryptonita hacia lo que tiene lo que te convierten débil y los taxistas no les gusta que les Sabonis que todo el rato en la oreja aquí y luego él el tema a las cafeterías que no me aclaro como piden aquí los cafés que si mitades y sombra que se aclare

Voz 28 49:51 he pero antes de desperdicios quería a las

Voz 1606 49:55 entre que seguirla que nos está escuchando que venía a vernos un mensaje de menor me cámara esa Benalmádena nos Benalmádena vale si algún día seis en apuros si algún día estáis en peligro no dudó en llamar a Carles Francino que está más cachas

Voz 29 50:11 esta

Voz 0230 50:19 yo no he sido yo les digo que un señor llamado Alfonso Rueda ha dicho que la crisis del Aquarius el Gobierno español lo ha hecho bien y que había que atender el criterio humanitario por encima de consideraciones políticas seguramente ustedes se quedarán fríos aunque no sea la temperatura ambiente ustedes se quedarán fríos pero Alfonso Rueda ex vicepresidente del Gobierno gallego y mano derecha de Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular estaba poniendo pegas a la actuación del Gobierno Alfonso Rueda dice que el Gobierno del presidente eh lo ha hecho bien vamos a escuchar a Alfonso Rueda Estados

Voz 57 50:54 cuando una cuestión humanitaria creo que no admite ninguna discusión que se ha hecho lo que tenía que hacer y por supuesto la Xunta de Galicia se pone a disposición del Estado en todo lo que aquí en todo aquello que hiciera falta para el

Voz 0230 51:07 para el acogimiento ayer lo interesante de estos que ayer escuchábamos a otros dirigentes del Partido Popular decir que con esta operación con el Aquarius está enviando un mensaje peligroso que a ver si España va a ser un coladero como se sabe por qué es interesante que se sabe que Alberto Núñez Feijóo es uno de los candidatos a la sustitución de Mariano Rajoy y esto es algo que ha generado muchas expectativas como explicar estas expectativas vamos a ver si podemos explicarlo con un sonido de sólo veintidós segundos escucharemos a un dirigente del Partido Popular que está hablando es Pablo Casado está hablando a un grupo de periodistas diciendo Blabla lo ves sí sí tal tarda de repente se oye un gran alboroto y es que todos los periodistas se marcha dejando Pablo Casado con la palabra en largo por qué sucede es porque acaba de pasar a pocos metros Alberto Núñez Feijóo hice hoy a los periodistas

Voz 58 52:01 CC OO fue

Voz 0230 52:04 Pablo Casado se queda solo sin micrófonos y lógicamente se calla son veintidós segundos prestamos atención comienza Pablo Casado

Voz 59 52:12 lo más importante es hablar de ideas de principios de

Voz 0313 52:15 más y más

Voz 59 52:16 después de una semana de un gobierno socialista que ya a dicho fondo

Voz 0313 52:18 ahí es por la recibió

Voz 0230 52:35 ya estábamos complejo y que esto es lo peor que le puede pasar a alguien de Carlos cruel los otros ahí lo sabemos en la radio porque a veces también nos pasa a veces sacaba del programa acabamos hablado seis Se acerca alguno de ustedes muy amable a decir felicidades enhorabuena pero sí estuvimos tanto se levanta Francino oye no no es cruel pero tiene su justificación es lógico porque Francino de cosas que nosotros no vemos ahí empezamos aquí todo por la radio también empezando hablando de fichaje de Julen Lopetegui por el Real Madrid sentenció el hombre del Real Madrid han pasado por encima de los intereses de la selección española y todos todos protestamos en Landero loca

Voz 0313 53:28 los bolos si vamos a escucharlo la conclusión es que han pasado por delante los intereses del Madrid es ha dicho que no pero espero que no son la crítica que su que es que no es una crítica que es una descripción de bares

Voz 8 53:48 sí sí políticamente

Voz 0230 53:52 bueno él dijo esto son los demás los escandalizados ahora veremos a las seis que pasa con máximo muerta esta es nuestra Francino a la vista de los acontecimientos el análisis ninguno y lo suyo cuanto más mérito tendrá cuanto que estaba en ese momento enviando mensajes a través del el no mirando el móvil no no es una cosa que hace como los pianistas que hacer un gol con la mano derecha de otras con la izquierda puede Francino mientras manda mensajes saca conclusiones arcano hace conexiones muy rápidas también Francisco analógico pero oye Zapatero André disociar es un arcano analógico después estábamos en el concurso hoy que ya es un caos en sí mismo concurso haga Francino está tan lleno hay unas normas bueno unas normas absurdas idiotas paso normal si Francino es el asalto siempre hay también cuando se las porque da más te de que toca lo que le dio el brazo dijeron que yo Francino a mano por qué leer hace el bíceps y hace daño que esto es algo que podríamos plantear también como espectáculo de La Ventana en las salidas de Francino sería Mister mármoles mientras llega ese momento el espectáculo

Voz 1490 55:09 es rap

Voz 0313 55:14 vasco

Voz 0230 55:14 la freestyle comenzamos con morbo

Voz 8 55:18 qué bien bien vamos con mármol y vamos a cerrar con esto y entonces ya que reúne todas vuestras palabras y quiero todo bien