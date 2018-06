La Ventana (13/06/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 el hombre

Voz 1050 00:14 los hasta ahora el Ministerio de Cultura porque estaba previsto una rueda de prensa del ministro Maxine Huerta una rueda de prensa que se acaba de retrasar allí está Javier Torres buenas tardes

Voz 3 00:24 buenas tardes se ha retrasado hasta las siete de la tarde es decir una hora se retrasa en medio de un ligero que adiós caos organizativo aquí en la sede del Ministerio de Cultura y de todos de confirmarse la noticia de la dimisión del ministro de Cultura que eso es lo que creemos que va a suceder sería desde convertiría el ministro más breve de la democracia ha sido condenado de ministro y lo hemos conocido hoy en marzo del año pasado por el impago de parte de sus impuestos de dos mil seis dos mil siete dos mil ocho estamos aquí a la espera todos los mes de comunicación de que baje aparezca el ministro dentro de una hora

Voz 1050 01:08 gracias Javi sobre él sobre el traslado de los seiscientos veintinueve migrantes a España el mal tiempo está complicando la navegación del Aquarius de los dos buques de la Marina italiana que les está transportando hasta el puerto de Valencia por eso la previsión de llegadas para las últimas horas del sábado desde el mismo Aquarius Nos ha enviado un parte de la situación de los migrantes David beber Luis de Médicos Sin Fronteras nos cuenta que la situación es que están estables pero les preocupa el escenario de las próximas horas por las condiciones del mar además también critica que tengan que hacer un viaje tan largo

Voz 4 01:38 en la próxima noche se prevén olas de cuatro metros Si esperamos que bastaron el puerto tenemos medicamento por esta operación si tienen mareas y tiene vómitos podemos tratar esta pero es decir hacer un viaje tan largo en estas condiciones no es necesario podemos tener puerto de edad más cerca de vetar todo estaría

Voz 1050 02:03 las ONG han apoyado la decisión del Gobierno de concederles un trato excepcional a estas seiscientos veintinueve personas pero desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado piden a la Moncloa que siente un precedente para la situación de los migrantes que también intentan llegar a nuestras costas a través del Estrecho Paloma favores es la coordinadora de los servicios jurídicos de

Voz 1050 02:49 más cosas el Gobierno ha defendido las ayudas de la OMC a la una negra española frente a la subida de los aranceles que ha impuesto Donald Trump el Ejecutivo además cuenta con el respaldo de la Unión Europea EBA

Voz 0605 03:00 así lo ha asegurado el Ministerio de Industria en un comunicado en el que añade que el Gobierno lamenta la actuación de Estados Unidos contra la aceituna negra española las ayudas al producto español no generan distorsiones al comercio internacional no son muy distintas a las que el Ejecutivo de Donald Trump concede al sector agrario norteamericano según el Ministerio otro ministerio el de Agricultura llevará el caso ante el próximo Consejo de Ministros europeo de Agricultura Luis Planas

Voz 6 03:26 está claro que este es un ataque que no es sólo en este caso los productores españoles es un tema europeo y no sólo español y por eso lo pensamos plantear en Luxemburgo ya en Bruselas

Voz 0605 03:38 la Comisión Europea trabaja ya con España en una salida Bruselas considera que los nuevos aranceles son inaceptables cree que son una medida proteccionista contra un producto europeo popular entre los consumidores estadounidenses

Voz 1050 03:50 sí en los deportes Nos vamos a Rusia por que el nuevo seleccionador Fernando Hierro acaba de ser presentado ya ha dado una rueda de prensa haya estado Javier Herráez buenas tardes

Voz 0520 03:59 hola qué tal buenas tardes acaba de concluir esa comparecencia de Fernando Hierro como nuevo seleccionador nacional de fútbol sala visto tranquilo pensando solamente en el futuro inmediato Portugal no se pone plazo ni este Mundial ni la siguiente Eurocopa quiere ir partido a partido el cuerpo técnico de la selección española de fútbol va a ser dirigido porel es verdad ya comentado que ha estado a punto de irse a punto de decir que no pero al final ha aceptado el reto dice que jamás se perdonaría no ser el técnico el responsable de la selección española aquí en el Mundial de Rusia dos mil dieciocho

Voz 0313 04:48 que une la tecnología de la selección es todo la información continúa actualizado en Cadena Ser punto com

Voz 27 08:55 Iñaki Urdangarin entrará

Voz 2 08:57 en prisión cinco años y de de pesos la condena definitiva firme de ella que no

Voz 0470 09:03 Marín de cuñado del Rey Felipe VI confío plenamente en el comercio de su inocencia y que siempre ha estado asesorado prevaricación fraude a la administración y tráfico de influencias la profesional Urdangarin está acusado y condenado de utilizar su cercanía con la Familia Real para conseguir contratos hay dinero público patrocinios para equipos deportivos de forma fraudulenta no me acuerdo en toda mi vida profesional de todos

Voz 0324 09:33 de hecho los mínimo detalle

Voz 0470 09:35 así que Stoner estante de Iñaki Urdangarin va a ser la cárcel ir más creen que detrás del interés por gestores de restricción todos sobre todos los personas con responsabilidades públicas concedemos el deber

Voz 2 09:47 es un comporta

Voz 28 09:55 el ADN se abren Historia de España

Voz 0313 10:06 a las seis y diez a las cinco en Canarias en la historia que cada tarde visitamos hasta ahora en La Ventana está repleta como saben de gente fascinante de personajes épicos heroicos que de una u otra forma pues moderaron esa historia y consiguieron pasar a la posteridad hoy recordamos con sus luces y sus sombras a uno de los emperadores por lo tanto conquistadores más grandes que han existido Alejandro Magno

Voz 1 10:30 el otro día

Voz 29 10:34 en La Ventana acontece que no es poco con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina

Voz 1626 10:52 busca hijo mío un reino igual a ti porque en Macedonia no claves esto suena a excusa barata de padre para que el hijo se alargue de casa antes de los treinta pero no fue el caso porque el Rey Filipo le dijo esto a su niño Alejandro cuando apenas había cumplido los diecisiete contó el historiador griego Plutarco que la frase citas en la soltó Filippo a su hijo después de verle domar un caballo del que nadie podía hacer carrera Bush Céfalo se rindió al poderío de Alejandro y Alejandro a sus lomos se convirtió en el más no aquel que el trece de junio del trescientos veintitrés antes de nuestra era se murió de no se sabe qué sin haber cumplido los treinta y tres Alejandro Magno hizo tanto en tan poco tiempo conquistó tanto mundo y se pegó con tanta gente que por obligación también tenía que morirse joven como que tenía prisa para Tolo a este hombre lo conoce todo el mundo aunque sólo sea de oídas y puede que su vida fuera muy corta pero no hay forma de resumir la siete ventanas salía listo porque fue alumno de Aristóteles y se convirtió en un genial estratega valiente y también déspota porque Alejandro Magno no atravesó Asia y se quedó con Persia y Egipto pidiendo las cosas por favor había lo criado con un único objetivo conquistar el mundo y menos mal que murió joven sino se lo queda entero también le gustaba la juerga después de una de ellas están en Babilonia pilló unas fiebres y Cascorro frenaron quién sabe eso dice pero Bayos

Voz 1626 12:40 Alejandro fue embalsamado para trasladarlo a Macedonia en Grecia pero al final uno de sus generales Ptolomeo consiguió llevárselo Alejandría aún más no mausoleo propio de su talla militar durante los siguientes siglos pasaron por allí Julio César seis emperadores romanos índice sabe cuantos más fans de Alejandro para mostrarle sus respetos pero en el siglo IV todo al garete unos dicen que un terremoto destruyó la tumba y otros que los cristianos se volviera

Voz 1045 13:07 locos derribando monumentos paganos hice cargara

Voz 1626 13:09 el de Alejandro pero los arqueólogos no dejan de buscar porque es la tumba

Voz 0313 13:13 más codiciada es que la encuentre abre los informativos de momento me parece que esos informativos habrá que seguir abriendo los con cosas más de de andar por casa es si es que la crisis la desigualdad el lío político ministros que dimite no no dimiten ex seleccionadores que se van todo eso son son cosas de andar por casa yo por desgracia creo que sí que forman parte de nuestro paisaje y que estamos acostumbrados a esa realidad por eso nos gusta refugiar Nos cada semana entre otras cosas en la Ventana del cine

Voz 26 13:49 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine con una historia de amor y muy bonito hay que no no voy a comprar qué qué fin a Yemen que dice lo que piensa para vivir pero uno de los mejores

Voz 0324 14:04 es actores del mundo o para

Voz 26 14:06 más me olía que era una majadería pero confirmado alguien se define con una sola palabra es buf tremendos y que a esta hora abre la ventana del cine obras Carlos Boyero

Voz 0313 14:30 esta tarde desde Benalmádena el gran Carlos Boyero tentados Ortiz por algún alguno el que reconocía otros no yo no conozco Boyero dura al Everest intento que no mueve demasiado la que un señor haberse sentado en un banco aquí cerquita y si usted muy amables sacrificar recordando el sonido de alguna persona oye Alejandro Magno hará que estábamos comentando la historia con con nieve es Concostrina es un persona de cine y que se hizo una película O2 incluso sobre el pero fue una película bastante fallida qué pasa con los grandes personajes en el cine no sólo escoge el tranquilo para retratar los bien

Voz 26 15:14 no tenemos una imagen de los personajes a través de la Historia espero cada lector intenta introducir la suya yo sospecho que en el en el

Voz 0324 15:26 cuando se parece muy poco los los personajes históricos que vemos en la pantalla con lo que fue con lo que fue su realidad Alejandro Magno Richard Burton hizo de Alejandro Magno en en una película de Robert Rosen y también ese actor que no soportó de esos de mi galería que me ponen enfermo de que parece que están siempre colocados eh sobre actúa ando Colleen Fargas no se de Oscar

Voz 0313 15:58 a una vacuna fe en una cosa hecho que nos toque

Voz 0324 16:01 si algo te te quiero decir si lleva dedicándose a eso toda tu vida pueblos muy mal lo tienes que hacer para que no cesa el galgo bien no

Voz 30 16:09 pero pero pero he contado otras

Voz 0324 16:13 a veces hay hay actores sigo convencido que el cine son actores y actrices impago por ver a determinados actores actrices su magnetismo en Laura que les rodea su verosimilitud sumó su humanidad eh su magnetismo es eh dices me compensa pagar una entrada por estar dos horas viendo a alguien que me fascina y hay otros que pagaría yo tras por no verlos nunca resaca es que la película guión puede estar bien el director pero que me pongo nerviosa viendo a determinados días a determinadas tías que digo que no cree que la vida es muy corta qué hago yo perdiendo el tiempo aquí normalmente e interpretan a psicópatas les va mucho el rollo es de siempre gente

Voz 0313 17:02 atormentada Si hundida ahí

Voz 0324 17:05 a punto de explosión que dices pero que le pasa que le pasan las ingenian yo creo que incluso interpretara una comedia también intentarían que se la tormenta o eh siempre es como la la marca la marca de la casa pero vamos es más difícil en el cine el drama o la comedia yo creo que la comedia yo creo que es el el género más difícil curiosamente en los festivales de cine esa cosa tan pomposa tan intelectual y tan trascendente que no hay comedias parece ser que lo de la lo de la risa no es serio yo no conozco una sensación

Voz 1045 17:46 por qué

Voz 0313 17:47 que la risa donde qué pasa un buen rato aquí

Voz 0324 17:51 ha sido ha sido tan tan divertido el todo por la radio e tan brillante tan tan ocurrente y sobretodo Bera Bera el públicos a cómo cómo disfrutaban y como partiendo partiendo de risa digo ojalá yo pudiera aconsejar en la en la cartelera actual películas que la gente se lo pasará así de bien Ny apareciera la la carcajada Hay la sonrisa que son las cosas más terapéuticas de la vida yo creo que sí si te ríes tú tu salud exigía ni a esta estarían yo no conozco no conozco nada nada más libre y más transgresor que que la risa algo que que pues que nace espontáneamente que

Voz 0313 18:45 pero fábrica risa tiene un mérito de coger es complicado o como se diga me déjame

Voz 1415 18:50 a marcar momentito la comedia para ir a la a la a la peli del momento

Voz 0313 18:54 esto que ha sido un taquillazo este fin de semana hay que es lo más visto en no sé cuánto tiempo que hablamos el otro día ya lo sé pero es la última entrega de Parque Jurásico llorar estén eh

Voz 31 19:03 ah no

Voz 0313 19:06 el Reino caído

Voz 32 19:09 no

Voz 0313 19:10 Bayona director

Voz 28 19:13 pueden ser once especies blue

Voz 0313 19:15 a última de la suya jamás la captura

Voz 28 19:18 conoce alguien que podría llevarnos una operación

Voz 1 19:20 Bershka que podría salir mal

Voz 0313 19:25 es que están hoy aquí en primera fila y su madre con la camiseta del Parque jurásico hoy ya que esta Boyero y les preguntaba bien muy bien digo pues jabonero no le acabó de convencer quiero refrescar un poquito

Voz 0324 19:40 pero cómo me voy a atrever yo a contradecir a un niño te quiero

Voz 33 19:45 la capacidad de de ilusión que tienen ya

Voz 0324 19:49 debo llevó varios varias semanas llevando a adquiridos al cine es una espectáculo maravillosos a ver sus ojitos ante lo que considera

Voz 33 20:02 la maravilloso o verle Rey

Voz 0324 20:04 pero pero por ejemplo el otro día volví a ver campeones así con Javier Guerrero con con dos niños esto con con dos hermanos mellizos fíjate yo creo que les gustó más eso que es de gente real que son los protagonistas son discapacitados y tal yo creo que disfrutaron incluso más que decía entenderán el rollo sabrá Dani Isère reían salían como encantados todavía más que con que en con duras y pero pero vamos que me alegro que que este niño se lo haya para esa lo define y con las Igor

Voz 26 20:45 com Jan sólo con la guerra de las galaxias con los superhéroes esos que aquí los superhéroes navideña aburren pero deje de ser

Voz 0324 20:54 no hace mucho tiempo igual igual me me gusta ahora no lo sé no lo sé pero adoro el cine de aventuras ir recuerdo de los recuerdos gratos de mi infancia es lo que yo entiendo por Gran cine de aventuras no es que yo no tenga algo contra las aventura es lo que pasa es que ahora me tengo la sensación de que está en con computerizada esos ya que que todo funciona según un ordenador haciendo precuela secuelas alimentando el gran negocio pero repito silos niñas se lo pasan bárbaros venga vamos seguiré llevando a niños saber

Voz 0313 21:34 películas que de tres vamos con pelo paz vamos con un par de estrenos de esta semana el primero

Voz 35 21:50 este viernes estrena no dormirá es una pena

Voz 0313 21:52 sí de terror de terror psicológico dicen

Voz 1 21:54 en rueda como protagonista mío

Voz 34 21:58 este trabajo se alma le guste experimentar ciertas emociones a fondo

Voz 1626 22:02 ahora está retomando una antigua que estoy

Voz 34 22:05 bueno o muy bueno permiso para montar la obra en una clínica psiquiátrica al bando nada importante mantenernos despiertos igual en un par de días adoptar nada cierta núm

Voz 0313 22:17 el hospital psiquiátrico abandonado donde un grupo de teatro experimenta con el insomnio para preparar el montaje de una obra creada

Voz 12 22:24 hace ya unos cuantos años forros paciente

Voz 0313 22:27 no sé qué le habrá parecido a Boyero pero antes de Boyero de ampliar el comentario sobre esta peli tenemos algo más tenemos prioridad de paso con la información Sonia Sánchez buenas tardes

Voz 14 22:38 hola qué tal muy buenas tardes pues fuentes de La Moncloa Nos aseguran que máximo Huerta el ministro de Cultura Deporte va a anunciar su dimisión ahora a las siete de la tarde era un rumor que estaba bastante extendido desde el Ministerio de Cultura hace un veintidós minutos a nuestro compañero Javier Torres también mencionaba que todo apuntaba en esa dirección y ahora como os digo fuentes del Palacio de la Moncloa nos confirman que Maxine Huerta va a anunciar su dimisión a las siete de la tarde de esta manera y Carlas Pedro Sánchez va a aportará la historia el ministro más breve de la democracia no ha pasado ni una semana desde que los miembros del Ejecutivo de Pedro

Voz 0313 23:15 antes tomaron posesión de sus cargos convino pero eso también es noticia gracias Sonia un abrazo hasta luego a veces la realidad Carlos supera a la ficción verdad sino que hay una mosca por aquí rondando de toda toda la tarde

Voz 26 23:32 versus enamorada que no estaba yo creo que me va siguiendo

Voz 0324 23:37 qué dolor ya están Dani Zimmerman no pillar el proveer Ike a los tres días de te lo quiten en el en el fondo me da un poco de sienten como un poco de piedad

Voz 0313 23:48 tú sabes que en Twitter Nice tú sabes que en Twitter aparecidas como candidato sobre todo en serio o gente que lo si Carlos Boyero ministro de Cultura de bueno

Voz 0324 23:57 el ni al resto de copas negar mi arte de otras sustancias eh seria yo ministro de algo a no ser que quisieran que destruyera absolutamente el Ministerio de hoy que decía Groucho Marx jamás eh pertenecería

Voz 37 24:18 al Plus eh pediré

Voz 0324 24:20 la solicitud en el que dejen entrar a gente como yo

Voz 2 24:24 pues te digo lo mismo

Voz 0324 24:27 lo es día ha sido tremendo no sea no se debe ser debe ser un sueño para mucha gente Tomás uno no decimos y qué quiere ser de mayor pues ministro quiero ser ministro al caso eh yo no

Voz 0313 24:39 yo conozco si además lo comentario conozca máximo Huerta además entrevistamos hace menos de un mes en la Ventana del adscrito un montón de libros es un tipo

Voz 0324 24:46 muy leído muy culto muy divertido muy agradable

Voz 0313 24:50 y bueno no no creo que estuviera no no no estaba cuando abramos entre sus planes ni mucho menos lo de ser ministro pero bueno la cosa surgió después se precipitó con la moción de censura reclamaron dijo que sí

Voz 0324 25:00 a ver si has tenido una movida de estas con Hacienda yo creo que lo lo más honesto cuando te proponen para un cargo público público es es contárselo al que ya te lo va a otorgar decir oye mira pasó pasó esto no eh no sé si me imagino que él no se sentirá culpable aquí daban explicaciones todos los hacían que ha estado fantástico con eso contra todo el mundo lo hacía todo como

Voz 0313 25:32 pero hay una parte de lo que ha explicado que que el que tiene razón se puede aceptar no pero tiene razón esas sociedades de artistas periodistas escritores gente del cine no sé que es verdad que hace unos años serán moneda de uso común no sólo es que Hacienda las torear es que era legal y no es que pagaran menos impuestos tú si cobra un salario elevado cobras un cuarenta pagas un cuarenta y ocho por ciento Creo que es si tienes una empresa aumente un veinticinco pero sí dinero no te lo quedas ese dinero el día que disuelve es la sociedad o el día que utilizas ese dinero para cualquier otro fin pagas los impuestos lo que hace es extender durante ese tiempo tú el dinero no Hacienda ahora sí en ese capítulo de poner gastos que pueden ser comidas viajes gasolinas un traje te metes una casa en la playa coño pues igual ha ido la mano vencen lo digo por distingue pero en fin estábamos hablando de la peli de de Belén Rueda no dormirán la Tin Tin Tin una musiquita te ha gustado sí o no

Voz 0324 26:30 es muy aburrida y además da miedo no me dio tiempo porque estaba medio adormilado te confieso que me a la hora de la tarde no

Voz 0313 26:41 pero no no dormirán pues fíjate

Voz 0324 26:45 yo eh el guión bueno has has contado bien poco del argumento ya se superan esas cosas con acento porteño de un grupo de teatro el insomnio la psiquiatría Atlantis psiquiatría llame vamos y citó eso está bien contado pero es que no no tenía como el menor el menor interés y entonces me fui cosas saben

Voz 0313 27:13 recuerdas

Voz 0324 27:15 una película que que como soy tan miedoso no me atrevía a verla en el cine descuidando mi actitud profesional lo tenía yo tengo que ver las películas pero las de demonios me me acojo no haya absolutamente Iberia entonces el otro día me me acompañaron unas cuantas personas en una casa aproxime pasaba algo vi Verónica a me parece una película que está muy bien

Voz 0313 27:43 yo no la he visto no lo he visto no te quiero decir

Voz 0324 27:46 es terrorífica pero sobre todo es es una película sobre un caso sabes que la la policía admitió que había ocurrido algo paranormal le pasó en el año noventa y algo en en Vallecas no es una película no ya de terror y de la we have the money lo psicopatías de es una película sobre la soledad de la adolescencia sobre una cría tan tan perdida y tan tan acorraladas a que tiene que cuidar de sus hermanos pequeños a partir de ahí

Voz 0313 28:20 sí pero bueno pero conseguí

Voz 0324 28:23 verla acompañado ya te digo me niego a ver películas de demonio

Voz 28 28:26 venga que no se tiempo para segunda fuerza construirá datos de espaldas a la puerta y cada vez que se habría versión declara veces aquí todavía Parlemento tres no podrá salir en tránsito coma a película

Voz 0313 28:46 alemana que cuenta la historia de un hombre que se va a Francia tras la invasión nazi y adopta la identidad de un escritor muerto del que tiene del que tienen los papeles ese es el punto de partida que después de se aguanta

Voz 0324 28:57 en y diez minutos desde la otra creo que fue un ahora la originalidad consiste en que te está contando una historia supone del pasado los nazis tomando París y todo eso ocurre ahora ETA no original bueno e no y con la originalidad es como como desarrolle en esa historia ya te digo no sé si tengo un un problema de somnolencia un problema médico pero es que me Zenet cerraban los ojos esa imagínate con lo que veía y lo que veía en la pantalla pero ahí me propuse digo tengo que aguantar un poco más porque el director eh eh Repsol es si tiene películas es un director alemán que tiene alguna película que está muy bien una que se titulaba Bárbara Sama va Phoenix que eran tenían un punto inquietante no

Voz 30 29:53 pero pero

Voz 38 29:56 nada tenía sentido me pareció un aburrimiento y es que ahora con cómo empieza el Mundial

Voz 0324 30:02 los presiente en que los cines Van esta rueda tíos pues deben de meter mogollón todo de saldo no dice es coño que que que debe que deba la gente que no le guste el fútbol y que Israel hay que quieran ir al cine y ahí estará allí refrigerado Si viviendo historias que les

Voz 0313 30:23 emoción y no que les hable porque saben que un poquito de música para cerrar tú

Voz 28 30:28 vale

Voz 0313 30:40 Carlos Boyero cierra todas las semanas ya lo saben los oyentes La Ventana del cine con una canción que ha elegido por el motivo que sea Hillary pero ayer explicar claro está

Voz 0324 30:47 no es la primera vez que de la bongos siempre decimos todos tenemos una canción favor

Voz 26 30:52 esta esta es la mía y Carlos y Si un día la Palmou y los amigos enseña es el celebrará el entierro que me pongan esta canciones a cual sale Eagles la la maravillosa mina y de Adriano Celentano cantando juntos dos personas que lo han vivido todo con una carga vital sabiduría hay una encanto y bueno cuenta en eso que en la vida de otro diese que de la traducimos Peres hasta siempre Carlos voy

Voz 0313 31:28 pero

Voz 40 31:46 sí

Voz 50 38:35 y mil según más de un libro de Imaz

Voz 53 38:45 ah

Voz 0313 39:01 cuando alguien pierde se dice popularmente o incluso para que nos vamos a engañar pero en Cádiz en cada vez es más habitual cuando alguien no le va bien no es eliminado alguna competición no se lo al Cádiz se quedó sin poder meterse en la promoción se dice amarla amarla de ahí que en el espacio de humor de la Cadena Ser la Cámara de los balones el y compañía se les ocurriera crear la venta de nuevo todo tiene relación un lugar donde se hospedan los perdedores deportivos después de una derrota no Cuenta José Guerrero Yuyu que ningún deportista de equipo es grande si no pasa o llega a la venta de nuevo pero es que la venta en la voz ya es un libro que hoy está que su autor el Yuyu con todas las de la Cámara de los Balones Luis Lara Bienvenido Sena Ifrán ronquido buenas tardes amigos

Voz 54 39:58 vamos a ser hice lo que debía

Voz 1415 40:03 el hecho de que no va nunca Francino Nadal no ha pisado la verdad es verdad pero será el único

Voz 1045 40:08 si los demás tienen tras el barco a nosotros y nosotros lo hemos rebautizado como Rafael naval porque ahí la gente a la venta de los que más han tan Vangal Fernando Alonso Fernando Alonso vive allí se alzó

Voz 1415 40:24 mira que es bueno mira que bueno que si viene un talonario una botella mira que bueno pero ha tenido la mala suerte de de de

Voz 1045 40:33 de escoger mal creo que alguna cuando se ha ido a Ferrari Ferrari en fin pero Fernando Alonso ir allí tiene tiene plaza en de carrera funcionario de carrera

Voz 0313 40:42 en algún momento del libro Se habla de esta canción de Biblioteca que veta José Mercé pero no es hora yo creo para que bueno

Voz 1045 40:49 pero una canción que le cantamos

Voz 55 40:51 pero estamos a todos los hemos visto aquí José

Voz 1045 40:54 a veces cogimos esta versión de José Mercé porque nos gustaba y hubo un momento muy muy simpático porque a José Mercé lo obtenemos como personaje también limitado en los balones no y entonces pues cuando son

Voz 0313 41:05 personajes vino a presentar un concierto que tenían

Voz 1045 41:08 la captura de ese billete al que había coincidió que ese día digamos dado a la Juventus de Turín a la venta del nuevo cuando eliminó al Real Madrid y el propio José Mercé el auténtico saberse Le cantó El Mami Blue a la gente a Buffon no así que ya pasa premiados borrado no deja que digo caldo francés y con Brennan Magdalena a estas después hablando César en aquí a cantar oye lo habéis tenido libro

Voz 0313 41:34 es que es como se presenta en otra

Voz 1045 41:36 pues porque normalmente la la editorial siempre trae algunos libros pero ya había algún problema logístico para traerlo pero sí que me han dicho que lo tengo por aquí

Voz 55 41:44 eh que bueno que la gente que quiere los libros

Voz 1045 41:48 el van a estar en una librería me ha dicho que es en la librería Lorca Lorca pues conocemos la librería Lorca Lorca Lorca pueden contra el libro de la de la Cámara de los Balones olor cada ballena asesina

Voz 1415 42:00 sí señor

Voz 0313 42:03 oye por por la venta del lado pasan sólo deportistas porque estará pensando nos tienta el mundo pues la política por ejemplo

Voz 1045 42:10 en el cine así ya delicado pero muy muy sabemos en tema político una hemos entrado pero sí que es verdad que hay algunos que que bueno que en estas últimos días han llegado bastante tiene ya reservada una habitación eso eso eso se comenta entre bastidores no van a compartir también de la mudanza Maxine Lopetegui hay quien incluso que ha planteado un cambio no de Lopetegui exacto al Ministerio de Deporte y existe seleccionador hombre Lopetegui

Voz 0313 42:37 sí tendrá que pasar por La Ventana aquí llega mañana a La

Voz 1045 42:40 cadena llegan mañana recibido con todo lo con absolutamente todos los honores de de de recepción oficial porque la es la gran hoyo cuentan los oyentes la historia de

Voz 0313 42:49 el nacimiento de la venta en la ver la venta del narco Isabel

Voz 1045 42:52 esto ha dicho en la sede de Cádiz dejaré pues hablaba eso de la venta de La ventana voy a la venta el nuevo era algo que estaba por ahí flotando pero nosotros lo que hemos hecho de forma entonces hemos construido

Voz 30 43:03 todo un un recinto eh

Voz 1045 43:06 Naval con con B para para alojar a todos los que de alguna manera caen eliminados de de de alguna competición

Voz 14 43:13 la regentado por Paco nabos trabajan en en la venta

Voz 1045 43:18 como su mujer Concha orden están los

Voz 14 43:22 sí dijo que tomen Tommy Fahmi Tommy nabos para mí y nabos y uno

Voz 1045 43:27 déjame déjame que llama Chiki chiki Félix de la sobrina Deborah de vídeo y bueno ahí hemos dado forma y todos los persona de cuando hay alguna alguna equipo que cae eliminado pues al día siguiente los recibimos la venta en la plaza del mamá en la plaza de maestro que es el digamos el la región en oficial y hay mucha gente sale como el fútbol es un poco delicada pero mucha gente se enfada oye porque porque siempre llega el Sevilla pero claro Sevilla llega porque ha llegado mucha finales como lo hemos tenido que recibir a la venta el now el otro día rescindió alcade y con dolor de mi corazón pero eh

Voz 1415 44:00 o sea que tiene remedio el Cádiz Ana que estamos en Benalmádena Málaga también cambió todo el año en la puerta y al final la venta en Nápoles el jeque del Málaga que lo tengo aquí al lado ayuda la central nabos vale

Voz 56 44:11 a jugar sale

Voz 14 44:14 da Rua

Voz 2 44:39 ya te digo oye acerca de los valores de la venta del Dabo hay una libro sonoro porque trae buenos recopilación de los mejores llegue a los equipos que han pasado por la labor y luego pues tiene también código QR trae casi cuatro horas de audio ha acabado los balones es altamente recomendable de verdad que sí porque sigo reímos nosotros nosotros cuando nos ponemos muchas pocas

Voz 38 44:59 digo no no volvemos a reír los libros de humor tienen esa

Voz 1045 45:02 esa buena cosa saber que abre una cámara no ya que estamos aquí una acabada dos menta venga mañana empieza el Mundial de Rusia hay Paco Vicario estrella ahora a las cuatro y media de la tarde y comienza la ceremonia de inauguración Paco el becario que tan buenas tardes de Rusia

Voz 14 45:15 sí compañeros saludo la palabra Francine y la gente de Benalmádena muy contento de estar aquí en Moscú donde mañana a las cuatro treinta de la tarde va a tener lugar la ceremonia de inauguración del Mundial de Rusia dos mil dieciocho han en el estadio Lus Micky Luz LIC que significa ruso eh Luis el del Nicky un homenaje de hecho en homenaje a un ruso que se llamaba Luis G un veintitrés de diciembre con cuarenta y cinco grados bajo cero se fue al fútbol a este estadio con un Niki de manga corta su última palabra fueron unas quita por último ha enterrado el vinilo Elvira se quedó tan congelado que no pudieron incinerarlo porque no ardía eh está enterrado en un frigorífico Balah en un Carrefour de Moscú

Voz 1045 46:03 no han llegado para la inauguración del Mundial personalidad de todo el mundo me dice que ha estado Donald Trump y el coreano no

Voz 14 46:08 pero han estado por aquí Donald Trump y Kim Jong un que han estado negociando esta tarde en un hotel de Moscú un hotel que fue inaugurado por la recordada Rocío Jurado durante una visita a Rusia es decir si se trata del hotel de la cadena AC concretamente el hace tiempo que no ciento

Voz 2 46:25 de nada en hacerlo contigo

Voz 38 46:27 con la cantante chipionera en las veinticinco Así habló otra API Bibi fue inútil

Voz 14 46:32 el presidente norteamericano habría pedido la desnuclearización total de Corea del Norte el líder norcoreano ha exigido a atrás una rebaja inmediata del precio del menú del McDonald's Imad cantidad de papa frita en el cartón comiencen en pocas

Voz 1045 46:47 sí señor hoy hablando de comer el presentador de la ceremonia de inauguración va a ser Ronaldo pero el Ronaldo Nazario de Lima el brasileño Ronaldo Nazario de Lima

Voz 14 46:55 sí que es ha puesto tan gordo que ahora se llama Ronaldo Nazario como una lima eh

Voz 1415 47:00 por lo que comen calle hicieron un análisis de sangre para ver cómo tenía el colesterol tenía la sangre en Cebolla ya ha dicho rol algo a un discurso

Voz 14 47:11 me ha salido al palco ha saludado y a continuación ha dicho unas palabras muy bonitas conoces lamente

Voz 1045 47:16 lo que ha dicho aquí cuando se come dicho

Voz 1415 47:20 bueno pues ahora veremos a ver qué es lo que nos va a decir

Voz 1045 47:24 ceremonial inauguración pero el tema del día evidentemente estará de Lopetegui al frente de la selección que tenemos aquí al hombre que lo ha hecho posible que ha sido Florentino Pérez señor Florentino Pérez presidentes Real Madrid buenas tardes la es bueno pues cuénteme usted Valhalla Payá la que aliado eh pues eso no es nada eh con la que pudo liar mañana si destituye de Lopetegui

Voz 1415 47:55 para de hacerlo muy capaz de Castilla

Voz 1045 48:00 la medida pero cuénteme esto esto las negociaciones estaban ya cerradas con Lopetegui de hace tiempo si estaban terminadas desde la semana pasada

Voz 0313 48:07 no yo estaba como Fernando Alonso como Fernando Alonso qué quiere usted decir

Voz 1045 48:10 que no podía adelantar nada no pero saben ustedes cómo es esto que al final todo se filtra se hemos preferido anunciarlo en la maleza ayer por la tarde y además lo anunció ayer porque yo como presidente Pérez tengo la obligación de que no se hable de otra cosa que no sea de nuestro que escoge ustedes los momento eh mire usted el día que se presenta daba la moción de censura a Rajoy le dije a Zidane que fije iba ir ese fuese ese día para quitarle protagonismo absoluto a don Pedro Sánchez sí señor y ayer que todo el mundo estaba hablando de Urdangarin volvía a conseguir que el de Madrid y hoy podemos estar hablando de preparaba algo pues es igual hecho a Cristiano Ronaldo en

Voz 54 48:56 mismo

Voz 1045 48:58 en directo a la ventana eh y me traigo cabezas Santillana pues eh Lopetegui porque se decir usted Lopetegui mire usted me decidí por Lopetegui porque queríamos que el Real Madrid ganar un Mundial de fútbol se que es el único título que nos falta en las vitrinas del Real una vez ya le ha dado incluso algunos consejos a a Julen para que se centra en la selección española hizo olvidar en principio de Madrid Isabel olvidado hasta tal punto que me había dado en primicia ojo la alineación de la selección española ante Portugal del próximo gobierno iba a jugar en España del el a jugadores Keylor Navas en portería defensa de cuatro con Ramos Nacho Aranda Marcelo centro del campo con Toni Kroos Casemiro Modric arriba Bale Benzema y Cristiano Ronaldo que ya veras la cara que hubiera quedado las portuguesas cuando hubiera visto que Ronaldo hubiera jugado con con nosotros no bueno pues estoy hacen de Lopetegui digo que hubiera ganado mundial estoy eso sí quiero dejar claro antes de finalizar que Florentino Pérez jamás pero jamás le ha sugerido una alineación a ningún entrenador de drama de diez nunca ha sugerido células heredado en un papel

Voz 1415 50:06 pero nunca les surgió bueno sí

Voz 1045 50:09 la la que aliado hombre eh don Florentino Pérez tenemos aquí el que fuera presidente del Betis domadores de Lopera que estaba encantado está en Benalmádena qué tal

Voz 57 50:16 jo hola buenas tardes buenas tardes

Voz 1045 50:19 eh qué pasa hambre Lole no le ha usted esto de Lopetegui como seleccionador no pues aquí estoy en Benalmádena Man con con Don Francino para hablar de esta selección española porque una cosa muy bonita que no has dicho es que Manuel Ruiz de Lopera cree que nos vamos a venir para casa en octavos de final al final vamos a pasar vamos a vadear vamos a pasar porque el grupo de ahora quitando Portugal tiene menos peligro que un león verano ya luego tan mira animarle cocas en menos de año con vaso de agua en ayunas y se dio a Irán y Marruecos no han ganado nada prácticamente no estos dos equipo ganan lo de Cézanne a la calle la gente hacer cerrarla hombre por favor vamos a pasar la primera fase pero luego o no vamos a caer la gente ya está diciendo que podemos ganar otro Mundial pero eso va a ser más difícil que vea que entender a dar veinte con Fahrenheit y no

Voz 0324 51:11 hombre porque este señor

Voz 1045 51:14 López Otegi que ya no está no había llevado ningún jugador de Erviti no se bueno pero Del Bosque tan yo tampoco había llevado ningún jugador del Betis y ganamos el Mundial la gente confiaba mucho en lo PJ Harvey pero una cosa que yo les quiero preguntar a la gente dónde estaba lo PJ en el noventa y dos cuando el Betis se moría que tuve yo que poner dinero que luego sin jugadores vecino se puede ganar un Mundial a hacer que el seleccionador porque vamos a hablar con usted porque te vas Jorge Valdano que está loco ya bueno hablar ostras que López conseguir amasó que un pueblo de apio no sé ya luego ante teníamos a Vicente del Bosque que que era más serio con era de la mafia que este hombre no se reían y a tiro ninguna foto Del Bosque riéndose no hoy en día está más cotizado ven una revista del corazón una foto del Bosque riéndose que que Beyoncé le fijar su sede bien tomen buena nota que Del Bosque fue de joven al programa No te rías que es peor guiar tercer programa les dijeron XX Mir duro para que no fuera más

Voz 1415 52:15 el aguantar todos los cada

Voz 1045 52:19 le ponen un seleccionado más serio hombre que yo creí que después de Lope Otegi iban a atrae a Jaime Ostos o a ver Jorge Valdano va a estar en el Mundial de Rusia no

Voz 38 52:29 tal buenas tardes eh reciban una cordial flotación de mi extremidad manual contra la sí

Voz 1045 52:34 sí es verdad

Voz 1415 52:36 Don Francino estar en este programa encantados llamado la abertura en un muro

Voz 38 52:41 la pared donde se coloca un marco destinado a la contemplación visual

Voz 0313 52:45 la entrada de luz y ventilación de pool

Voz 38 52:48 hago La Ventana si vas a estar en Rusia retransmitiendo pero tienes algún trabajito pendiente pero si voy a estar en el país de los zares en la tierra de Miguel Zaragoza en la nación de los bolcheviques como comentarista deportivo dada mi capacidad oratoria hay mil locuacidad verbal yo hablo ha de tabaco de un paritorio oí la alocución radiofónica y televisiva colma mis expectativas profesionales ir la colección está pendiente de resolución espero terminar la mañana

Voz 0324 53:14 no

Voz 38 53:15 yo hablo tanto que un año me llamaron para dar el pregón de la Semana Santa de buenos desde dos mil quince y di el pregón del dos mil dieciséis dos mil diecisiete sin descanso no ahí me confesó una vez el Papa Benedicto XVI cuando llevamos dos días y medio medio una bula papal de indulgencia in eterno un para que no fuera a más no obstante regresé otro día confesar me y fue precisamente ese día en el que el Papa lo dejó Benedicto XVI presentó los papeles Aline

Voz 2 53:44 en renunciando al Papa pues bueno pues eh que sea leve sabemos que usted habla Jorge disfrutaremos centraliza la compañía encantados de compartir este reto en La Ventana amigos ya

Voz 0313 53:57 ha sido un placer les dejo luego Roberto seguir a las siete estábamos a dar en directo la comparecencia del ministro ministro dimisionario Maxi muerta pero les quiero dejar un regalo de cierre porque en todo por la radio se les ha encantado a ustedes que estar aquí en lo que estará escuchando la radio Shaila blanco nos va a obsequiar con algo de su disco de puro quedarse en los regalos algo no lo prometido es deuda muchísimas gracias a siempre amigos

