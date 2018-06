La Ventana (13/06/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 como tantas de éste

Voz 1535 00:02 sector facturen entre los años dos mil seis y dos mil ocho a través de una sociedad limitada era lo común en la procesión qué era lo común en la profesión Hinault era ilegal en ese momento himno que era ilegal en ese momento hasta de de Hacienda bueno pues decidió revisar todos esos casos de profesionales de periodistas abogados bueno pasando por arquitectos por artistas así lo decidió todas a la gente creadores que habían cotizado de esa manera en los años anteriores en aquel momento se llegó a decir supongo que lo recordarán ustedes que aquellas inspecciones retroactiva porque así lo fueran eran una caza de brujas contra críticos con aquel Gobierno bueno eso ya hoy ya da absolutamente igual pagué al fisco cuando me reclamaron aquel dinero pero convencido de mi inocencia decidí poner un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la sentencia que se ha hecho pública y por tanto no es el resultado de que Hacienda me lleva la justicia no es una condena por fraude es una multa porque perdí una demanda que yo mismo interpuso contra Hacienda para reclamar mis derechos como tanta gente creadora pero quizá eh bueno supongo que eso es estéril ya que lo aclare quizá no va a escucharse porque vivimos en una sociedad ahogada por el ruido por la descalificación pues la desinformación interesada donde las explicaciones ya no tienen cabida no importa que yo no haya cometido ningún fraude fiscal ni importa la multa porque perdí una demanda que yo mismo presente lo que importa es el bombardeo el ataque que va contra mí pero que en realidad lo que busca de todos lo sabéis lo sabemos lo que busca es minar el proyecto de regeneración de transparencia del presidente Sánchez de eso es lo que busca no voy a permitirlo no voy a permitirlo porque corren nuevos tiempos tiempos en los que hasta bueno los inocentes prefieren irse antes de que cualquier sombra de sospecha salpique a los que quieren poner un nuevo rumbo o nuevo tiempo aire fresco política limpia porque después de décadas de corrupción pueblo público ha sido tremendo de pasado esta multa dos veces la primera abonando lo que Hacienda me pidió con efecto retroactivo por hacer algo que no era ilegal en su tiempo gira vago ahora por segunda vez aquí ahora consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría es muy importante estar aquí ahora y para defender aquello que amas a veces hay que retirarse eso hago porque yo amo la cultura y por eso me retiro y hay momentos en los que uno tiene que retirarse yo amo mucho la cultura me voy con la misma humildad os lo aseguro con la que llegue aquí hace siete días me voy si lo tengo que decir agradecido por los apoyos que detenido por la confianza que el presidente me mostró al proponer me para este cargo pues la buena disposición de todos los funcionarios muy buena disposición de los funcionarios y todos los trabajadores de este ministerio por el At por el talante el buen talante también que tuvo conmigo el equipo saliente por el voto de confianza de aquellos con los que he podido reunirme con todos los que me he reunido estos días con los creadores con los escritores con los autores con los actores con las actrices con nuestros

Voz 0175 04:13 lentos

Voz 1535 04:15 aquellos que hacen grande a este país día a día ellos son nuestros embajadores los que hacen este país más grande día a día todo el sector de la cultura y me voy con la abnegación de quién ama su trabajo por encima de las dificultades las muchas dificultades que en España ha habido para la cultura y lo saben bien todos me voy porque yo también amo a la cultura más que nada creen amo la cultura más que nada porque si voy a poder colaborar más en este sueño que tanto me gusta en esa ilusión dos de Sánchez que la cultura vuelva a tener el sitio que se merece que es para lo que se devolvió este ministerio dentro y fuera de nuestras fronteras y me voy porque como el presidente no estoy muy convencido de que necesitamos transparencia y ese es mi objetivo ahora aquí en este momento con vosotros desde las nueve de esta mañana transparencia hasta cuándo no hay nada turbio esa es la diferencia con los demás y esa es la diferencia que quiero marcar yo hoy esa es la diferencia la transferencia por encima de lo personal está todo lo demás y eso hay que sal va a guardarlo ya les digo que seguiré trabajando por la cultura como lo hacen el resto de ciudadanos de este país cada día comprando libros entradas para un concierto a un teatro para ir a La Zarzuela para nuestro cine para entrar a ver exposiciones interesándose por los problemas de tantos y tantos creadores que hasta hoy estaban huérfanos porque no había Ministerio de Cultura y Deporte Decía Lope de Vega en uno yo creo que es de los sonetos más perfectos de nuestra lengua ir y quedarse y con quedar partirse me voy para no partir me yo me voy para que el ruido de toda esa jauría no parta el proyecto que es en lo que creo que no se rompa este proyecto ilusionante que ha ilusionado a tantas personas en este país y por eso se ha producido también todo este cambio un proyecto el de Pedro Sánchez que la cultura este país necesitan muchísimas gracias a todos

Voz 1826 06:43 hay hay preguntas hay rueda de prensa abierta hace este momento Javier Torres

Voz 2 06:48 pues no no la hay se está yendo en estos momentos pasa delante de nosotros el que ya exministro ha presentado su dimisión va con camisa blanca sin corbata traje azul y con una cara de cierta tristeza cansancio en su rostro y no sé si queréis que comentemos cuáles son las dos multas que dice que el apagado la primera Hacienda tras pleitear por estar en desacuerdo con una decisión sobre sus impuestos en dos mil seis dos mil siete y dos mil ocho tras una sentencia tras una decisión judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que hay una segunda deuda que paga que paga ahora justo ahora con su dimisión dice para evitar que el ruido de la jauría rompa el proyecto en el que él dice creer un proyecto de transparencia el de Pedro Sánchez qué ha dicho defiende la cultura

Voz 1826 07:48 ha insistido ha insistido precisamente en ese extremo que tiene que pagar aquella multa un par de veces la segunda hoy no lo escuchado es Sonia Sánchez qué tal muy buenas tardes hola buenas no le hemos escuchado pronunciar la palabra dimisión ha repetido muchas veces me voy voy me voy

Voz 1916 08:02 me voy dice que ha insistido mucho en en que es inocente pero dice que la y la la inocencia no vale nada ante esta jauría hay sobre todo que se marcha que se va para proteger el proyecto de Pedro Sánchez en el que sigue creyendo ha hablado también Maxine Huerta de transparencia ha dicho que es una de las dos cosas que más en las quemas cree en la vida

Voz 3 08:21 en la cultura y en la transparencia la verdad es que

Voz 1916 08:23 queda la duda eh Roberto si se hubiera podido preguntar de porque no ejerció la transparencia comunicó porque

Voz 0055 08:31 eso ha explicado el mismo esta mañana que no había como

Voz 1916 08:34 negado a Pedro Sánchez este asunto antes de su nombramiento queda un poco la duda de si la transparencia fue completa

Voz 0827 08:40 en los antes sí al menos esta misma mañana lo escuchado

Voz 1826 08:42 nuevos intervenía aquí en Hoy por hoy para subrayar que era según él un caso que estaba aclarado regularizado que estaba al corriente argumentaba que no había defraudado y achacaba todo a un cambio de criterio fiscal cuestión ésta en la que le hemos escuchado de nuevo reincidir como no estaba ya Sonia Sánchez a las seis y veinte no se ha podido sostener es decir que no se sentará en el segundo Consejo de Ministros sí desde luego

Voz 1916 09:06 Pedro Sánchez decíamos antes mantener al ministro más breve de la historia de la democracia hace ni una semana que los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez tomaron posesión el miércoles por la tarde más o menos hasta ahora Pedro Sánchez estaba anunciando los nombres anunciaba en nombre de Maxine Huerta como ministro de Cultura y Deporte en el Palacio de la Moncloa el jueves Barón posesión de su cargo por hicieron su promesa ante el Rey por la mañana en la Zarzuela el viernes se celebró la primera reunión del primer Consejo de Ministros de Pedro Sanz esa primera reunión en la que estuvo Maxine Huerta en la en la siguiente reunión que será pasado mañana viernes ya no estará el ministro de Cultura y Deporte veremos si para entonces hay sustituto o no de momento la plaza está vacante a la espera de lo que nos puedan contar desde el Palacio de la Moncloa

Voz 1826 09:52 Alberto Pozas buenas tardes que tenemos hasta el recordemos el Virgen de todo de lo probado de esas dos sentencias dictadas del año pasado por el Tribunal Superior de Justicia

Voz 0055 10:00 sí pues todo esto esta dimisión empieza en dos mil seis según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid previamente según Hacienda y cincuenta estuvo canalizando sus ingresos no directamente hacia su bolsillo sino a través de una sociedad de una sociedad limitada eso es cierto lo que ha dicho ahora mismo en la rueda de prensa cobro en total en esos tres años en dos mil seis dos mil siete dos mil ocho setecientos no treinta y ocho mil euros de esos solamente ciento cuarenta y siete mil menos de una cuarta parte terminó en su bolsillo el en definitiva terminó pagando en IRPF menos de veintidós mil euros generando en total un fraude de doscientos dieciocho mil que le costó una multa de trescientos cincuenta mil euros que dijeron los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid bueno pues dijeron que interponer una sociedad profesional no es algo ilegal no salvo ilegítimo pero sí lo es cuando la única finalidad de esas sociedades canalizar tus ingresos una sociedad que no tiene trabajadores una sociedad que no tiene sede social que no tiene ningún tipo de material que sólo sirve para cobrar en ese caso lo que consiguió es en vez de tributar al cuarenta y ocho por ciento tributó al veinticinco ha dicho una cosa el ya ex ministro que no es del todo cierta Él asegura que no era ilegal en ese momento ilegal era otra cosa es que como ha dicho y eso también es completamente cierto si hacía se hacía habitualmente pero esto sí que contestan las sentencias y las sentencias dicen que es el contribuyente

Voz 1826 11:12 en este caso máximo Huerta el que sabe

Voz 0055 11:14 lo que factura y lo que no lo que gana lo que no hay por tanto que tendría que haber sido él el que tenían que saber que no podía hacerlo a través de una sociedad porque en definitiva dejó de pagar más de doscientos mil euros a la Hacienda Pública el hasta ahora ministro

Voz 1826 11:25 me cultura deporte acaba de anunciar que acaba de anunciar su dimisión desde el Ministerio ahí está nuestro compañero Javier Torres que queda ahí ahora en sí

Voz 2 11:33 a unas no pues mira una fotografía que puede ser graciosa o no pero mira estabais hablando de la fugacidad de la brevedad de el mandato de este ministro mira no ha dado tiempo en el Ministerio ni siquiera quién haya visto la rueda de prensa por televisión quién no la pudo haber les les les contamos que los carteles que hay justo detrás ponen Ministerio de Educación Cultura Deporte todavía no les ha dado tiempo a los funcionarios ni siquiera a quitarlo de educación eso sí ha habido un un par de funcionarios que rápidamente han busca una pegatina y desde el atril donde estaba hablando el ministro el ya ex ministro han puesto una pegatina que ponía el Ministerio de Cultura y Deporte pero es que hasta ahora ha sido tan fugaz todo tan breve todo ni una semana que todavía están esos carteles era down

Voz 1826 12:25 fugaz pasa todo tan deprisa tan rápido verdad Sonia Sánchez porque recordemos llega este este gobierno el rutilante Gobierno de Pedro Sánchez llega además a través de una sentencia a raíz de la sentencia sobre Gürtel es decir con el tema El caso de la corrupción de fondo ahora si bien no es un asunto estrictamente puramente de de corrupción sí que era una prueba de de fuego no una prueba un pulso durísimo al que se enfrentaba ya las primeras de cambio

Voz 1916 12:53 sí desde luego el Gobierno de Pedro Sánchez ya tiene varios récords es el primer Gobierno de la democracia que lleva tras una moción de censura que como decimos también tiene el ministro más breve de la democracia recordemos que hace tan sólo quince días Mariano Rajoy era el presidente del Gobierno de España es están ya empezando a producir las primeras reacciones desde los partidos políticos hay varios partidos que han convocado declara acciones de representantes suyos en el Congreso de los Diputados de momento las primeras en Twitter muy rápido ha sido Albert Rivera en trasladar su primera impresión dice Alves Rivera en Twitter en seis días Le dimite un ministro a Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno a cualquier precio improvisando para evitar que voten los españoles fue una mala decisión lo contrario que se necesitaba para dar estabilidad y generar confianza en el futuro ya habéis Albert Rivera el líder de Ciudadanos insistiendo en su teoría de que hay que ir a votar insistiendo en la teoría que ha mantenido durante todo este tiempo que lo que había que hacer era disolver las Cortes e ir a elecciones

Voz 1826 13:46 llegará las reacciones estamos muy pendientes de ellas desde todos los ámbitos desde todos los sectores políticos ha sido hoy un día desde luego de gran intensidad de gran voltaje político se le ha preguntado cada vez que hemos tenido oportunidad de hacerlo alguno de los miembros de Ejecutivo alguno de los compañeros de Consejo de Ministros hasta hoy de Maxine Huerta por ejemplo a la ministra Magdalena Valerio

Voz 1916 14:06 creo que el caso del modisto del ministro de Cultura

Voz 4 14:08 dan más en Huertas está se resolvió ya hace muchos años de acuerdo no conozco en profundidad el asunto pero esto que dice fraude fiscal no me suena en absoluto creo que él cumplió con sus obligaciones fiscales que el artículo veinticuatro de la Constitución establece la tutela judicial efectiva hizo una persona no está de acuerdo con una determinada sanción pues es legítimo que la pueda recurrir aquello se resolvió el pago está al corriente de pago y no tengo nada más que decir

Voz 1826 14:39 desde todos los frentes y desde todas las formaciones de sus compañeros de Gabinete hasta por ejemplo cuando se le he preguntado por este asunto a Pablo Iglesias

Voz 0175 14:47 nosotros ayer apoyamos con entusiasmo algo

Voz 5 14:49 el Gobierno cuando tomó la decisión de ofrecer el puerto de Valencia para los refugiados del Aquarius pero quiero dejar muy claro que nosotros no vamos

Voz 3 14:58 alentar comportamientos que recuerdan a los del Partido Popular

Voz 5 15:02 si el señor Maxime Huerta trató de defraudar a Hacienda tiene que dimitir inmediatamente sino Pedro Sánchez le tiene que destituir

Voz 1826 15:10 porque Sonia Nos recordados a las cuatro de la tarde como en dos mil quince esté sun Un vídeo unas palabras de Pedro Sánchez de la actual presidente del Gobierno que habían circulado especialmente desde primera hora de la tarde común el contexto precisamente del caso Monedero decía textualmente en una entrevista televisiva algo que ahora desde luego la hemeroteca

Voz 1916 15:29 sí sin duda sin duda Pedro Sánchez ha recibido durante todo el día bastantes presiones de su propio partido evidentemente donde había gente que no públicamente pero si le estaba presionando no porque la situación es complicada también desde sus socios parlamentarios hemos escuchado ya acabamos de escuchar esas declaraciones de Pablo Iglesias una de las una de las personas uno de los partidos que apoyó la moción de censura para que propiciara la dimisión de del ministro lo de Cultura y Deporte pero es que además como dices Pedro Sánchez recibía la presión de su propia de hemeroteca es decir durante todo el día San está recuperando las redes sociales tanto tuits como declaraciones fragmentos de entrevistas a lo largo de estos de estos últimos meses incluso años de Pedro Sánchez refiriéndose a algunos casos que afectaban a otros partidos por ejemplo ese que el vídeo que más ha circulado por redes sociales es ese que recordaba bastó hace un momento un vídeo de Pedro Sánchez en una entrevista en televisión española en dos mil quince refiriéndose de esta manera que vamos a escuchar al caso de Juan Carlos

Voz 3 16:26 pero si la ejecutiva federal

Voz 6 16:28 de mi partido mutuo exige a un responsable creo que una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar de esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva Ésa es el compromiso que yo asumo con mis votantes también con los españoles

Voz 1826 16:49 bueno pues ahora sabemos el significado de la expresión literal de al día siguiente a las pocas horas volvemos al Ministerio de Cultura Javier Torres porque nos decías ha sido todo tan rápido que no había habido tiempo ni para cambiar los letreros la nomenclatura y a partir de ahora que se sabe sobre los pasos que se que se van para tener ya nuevo ministro o ministra de de esa cartera

Voz 3 17:12 bueno Roberto esa es la pregunta del millón es como volver al punto de partida

Voz 2 17:17 la silla de de salida de hace iba a decir hace una semana pero ya de es que no estoy seguro que sean siete días desde desde que sabíamos que Pedro Sánchez iba a formar gobierno la verdad es que bueno ahora queda en el aire de saber quién va a ser el y el ministro o la ministra siempre había dicho que podría ser una mujer pero bueno

Voz 7 17:39 es cuando se nombró a Maxi muerta

Voz 2 17:43 es fue un hombre entonces ahora volvemos otra vez a la pregunta inicial será un hombre será una mujer o a otra pregunta más esencial eso realmente va a importar ahora hay otras dos preguntas que otra pregunta que yo creo que también es esencial es saber si va a ser alguien con experiencia en la gestión en la gestión cultural en la gestión política o de si va a ser una figura de relumbrón si va a ser una figura del mundo de la cultura Rossi va a ser una figura meramente política porque claro todo el trabajo que se ha estado haciendo en el ministerio como intentando formar equipo yo no sé hasta qué punto el el nuevo ministro la nueva ministra que que no sabemos cuándo puede ser nombrada que puede ser nombrado esta noche o mañana no y y Juan ese ese esas arquitectura del del del propio Ministerio pues yo no sé si se ha que ha caído abajo como tú

Voz 1535 18:36 en el andamiaje ya tiene que volverlo a

Voz 2 18:39 decir otra vez él el nuevo o la nueva titular

Voz 1826 18:41 de momento desde el mundo de la política esperamos reacciones vamos al Congreso Adrián Prado buenas tardes hola buenas tardes Roberto

Voz 0019 18:47 si en las últimas horas el PP ha insistido mucho en que no le convencían las explicaciones del ministro de Cultura las escuchadas a primera hora de la mañana los populares acusan a Maxine Huerta de haber montado un chiringuito cuyo único objetivo era defraudar a Hacienda lo decía Susana López arte Ares es la portavoz adjunta del PP en el Congreso

Voz 8 19:04 lo que se pone de manifiesto se deja claro es que existe una sociedad existe un chiringuito que tiene un único fin el único fin de esta sociedad de este chiringuito es defraudar a Hacienda

Voz 0019 19:20 en Ciudadanos también habían registrado esta mañana la comparecencia a petición de comparecencia del ministro estamos a la espera de que comparezcan en breves momentos una de los portavoces aquí en el Congreso Melissa Rodríguez

Voz 3 19:31 la crisis Roberto desde el Partido Socialista lo que tratan ahora es de explicar esta dimisión diciendo que es una dimisión eje

Voz 0867 19:41 Pilar que han sido tan sólo unas horas de escándalo

Voz 3 19:43 es la reivindicación que ahora después de esta dimisión hace el Partido Socialista

Voz 1826 19:46 a siete de la tarde y lo hemos contado aquí lo hemos escuchado en la Cadena SER ha comparecido desde el Ministerio ha dimitido ha dejado de ser ministro lo más repetido en boca de Maxi muerta era me voy a las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 3 20:00 la última hora

Voz 11 20:08 el grueso de tu segura de esta alumna te has la claridad con UM seguros disfrutará es de la mejor atención personal libre acceso a su cuadro médico nacional en las garantías más completas sin copago contrata ahora en UM seguros punto es antes del uno de agosto y tendrás un veinticinco por ciento de descuento durante cuatro mesas tuve de seguras sesenta años de experiencia dando la vuelta en los seguros de salud

Voz 12 20:30 el auto seguimos bajando los precios horchata jamás el precio de toda nuestra gama de aceites de matar ven auto encuentra el aceite que tu coche necesita al mejor precio

Voz 13 20:42 más información en auto punto es y en tu centro auto Noor auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español Red Guía de la Comunidad de Madrid le ofrece la información del tráfico

Voz 1915 20:54 a esta hora hay retenciones de entrada en la uno hasta el nudo de Manoteras y helados en el acceso a la M30 de salida problemas en la A dos en Torrejón y Alcalá en la A cuatro en Pinto en la A42 en Getafe y en la A5 en Arroyomolinos además retenciones en ambos sentidos en la A6 en El Plantío y Majadahonda y en la A tres en Rivas y por último en la M40 entre Coslada Vicálvaro hacia la A tres en el barrio de La Fortuna y en Pozuelo dirección a cinco hielo recintos feriales hacia lados

Voz 3 21:19 hola quería cambiar una reserva eramos veintiocho

Voz 14 21:22 mis devuelven los diez días que ya sabemos

Voz 1826 21:25 muchos más

Voz 3 21:26 más de veintiocho mil personas ya celebran las ofertas insuperables de los diez días quien aprovechan la reliquia de la Comunidad de Madrid del catorce al veinticinco de junio consulta condiciones inquieta punto com

Voz 0867 21:37 aquí calidad con siete años de garantía días que ponen a prueba la salud coronaria de cualquiera

Voz 15 21:44 ministros que duran menos de una semana hay seleccionadores que no llegan ni al partido inaugural del mundo

Voz 0867 21:50 dial de Rusia días locos como esta primavera meteorológica que en Madrid a partir de mañana nos devuelve al verano días locos en los que algunas cuestiones bochornosas quedan eclipsadas por todos estos acontecimientos atropellados atentos Rosa María Ganso concejala del PP en Pinto hablaba ayer en el pleno municipal sobre prostitución

Voz 16 22:10 pero usted sabe buena situación de esos úteros hay personas con discapacidad que utilizan estos servicios porque no les queda otro remedio sabe usted al personaje de pues nativa Igor tienen posibilidad de utilizar este se estos servicios para que así vamos somos todos rápido sin positivo mitos

Voz 0867 22:36 muy inteligentes visto lo visto su partido se desmarca de este discurso pero de momento el Partido Popular de Madrid no ha adoptado ninguna medida contra la concejala Nancy contra Rosa María Ganso segunda cuestión que nos traslada al siglo pasado mejor dicho al siglo XVIII una pareja homosexual denuncia un hombre propietario de una vivienda que se negó a alquilar el piso a la pareja cuando se enteró de quieres

Voz 17 22:59 es una noticia terrible una noticia impropia del siglo XXI que esto tiene emitir acciones legales que esto es un delito y que a partir incumple flagrantemente la ley acabe con una sanción grave nunca

Voz 0867 23:11 la pareja ya ha presentado demanda como nos ha contado Rubén López de Arco y una tercera cuestión en tiempos de gesto Si tiempos sin en los que la política parece más un medallero que un instrumento para resolver problemas lo avanzado las el esta mañana en la Comunidad de Madrid sigue descendía no año a año el número de plazas en casas de acogida para mujeres maltratadas noventa y dos en sólo cuatro centros de acogida en toda la región la Comunidad se ve obligada por tanto a denegar esas plazas y admite que los recursos no son suficientes La Ventana de Madrid

Voz 15 23:48 cuatro hoy nuestro invitado en el programa es Ángel Gabilondo proclamado ya oficialmente candidato socialista a la Comunidad de Madrid señor Gabilondo qué tal muy buenas tardes

Voz 0175 23:55 bienvenidos hola buenas tardes muchas gracias enhorabuena entiendo sí claro que sí muchas gracias

Voz 0867 24:00 se queda usted sin Ministerio de Educación le han llamado ya por el Ministerio de Cultura

Voz 0175 24:05 entonces yo estoy ahora por y para Madrid entregado de verdad no lo saben saben quiénes a quienes corresponde llamar además hay muchas personas muy valiosas no no es necesario recurrir a mí yo desde luego me presentada de presentado en proceso ha trabajado en ese proceso buscado los avales en fin nuestra presentado nadie más y ha sido proclamado que me parece una palabra excesiva no candidato no no estoy en esas cosas sí sería una dignidad extraordinaria el yo tuve ocasión de disfrutarla no como dignidad no oí también como el trabajo y el compromiso que eso lleva el ser ministro del Gobierno de España

Voz 0867 24:45 sí pero no yo no estoy de esto es el obedece toman llamado quería decir se lo decir abiertamente yo no sé si ustedes para Bono la llamada me dice que no le llamaron pero pero muchos creemos que que es difícil encontrar mejor candidato para un gobierno para ese puesto para el Ministerio de Educación Ángel Gabilondo que usted cree que como usted me comentaba hay que Pedro Sánchez no quiso sacrificar al candidato para las autonómicas del PSOE

Voz 0175 25:07 no no lo sé yo no yo no pienso que fuera así desde luego la ministra que que ha sido nombrada es magnífica desde todos los puntos de vista no muy dialogante con mucha experiencia con conocía punto importante de también de lo que es en todo el país la educación y además con un conocimiento de la formación profesional muy singular sea que no es esta sensación de que tienen que llamar a tío o no hay nada que hacer no es que ni mucho menos otra cosa es que es verdad que el secretario general siempre ha mostrado en fin la voluntad de apoyar una una candidatura la consistente pero también ha sido muy respetuoso con los procesos ha sido la militancia o en fin los afiliados los que han precisado que yo puedo hacer esta tarea yo lo agradezco mucho sobre todo el clima de consenso de afecto de respecto no se de ánimo hoy de ilusión que esto parece que despierta yo no soy quién para hablar de mí pero estoy muy agradecido

Voz 0867 26:07 sí ya sé que venía escuchando la radio en la rueda de prensa de Maxine Huerta hasta ahora ministro de Cultura ha durado menos de una semana en casos de este tipo usted si fuera presidente del Gobierno eh Le hubiese aguantado o es mejor no cuando uno llega a esta situación cortar por lo sano

Voz 0175 26:24 yo he escuchado a él no le he escuchado al presidente del Gobierno ha escuchado a él Llera ha tenido un discurso digno me parece a mí digno un discurso claro calor me ha gustado que el lenguaje ha sido muy directo no ha sido un lenguaje de estos de convencional rodeado de de los discursos de una cierta la política formalista no me parece que lo que es fundamentales que ha queridos anteponer los intereses generales de un proyecto en un momento tan importante para España a su propia situación personal yo creo que esto lo importante hay otros debates ya serán pero a mí este mensaje también me parece un buen mensaje no serás personas entendemos que era algún momento somos un obstáculo para poder hacer un proyecto de país justa o injustamente estos ya son debates de otro tipo yo creo que está muy bien saberse aparta para propiciar ese proyecto pero repito yo les felicito por su dignidad por su claridad y por su poco convencionalismo a la hora de expresar su razón

Voz 0867 27:30 sí aunque coincidirá conmigo en que es curioso no incluso contradictorio que esta mañana en la antena de la Cadena SER pero también en otros medios el ex ministro ya de de Cultura defendiera que que no se iba a ir de ninguna manera Ike diez horas después diga todo lo contrario

Voz 0175 27:44 bueno es que las razones que da considera que el fin de las razones que motivaron activaría fuera pues no no eran razones que objetivamente ante respondían a que él había hecho algo proceden lo entiende así por tanto él ha expresado esas razones supongo que además de expresar esas razones luego hay otras razones de otro tipo qué son las razones sociales las razones de pertinencia política las razones de proyecto común las razones de de país al proyecto de Pedro Sánchez todo esos ido a lo largo del día consolidando ya no bastan las razones personales que uno tenga sobre su percepción de que ha hecho las cosas bien la la situación política tiene otras vertientes yo creo que Sanidad acumulando lo largo del día y esto lo que ha hecho fin finalmente irse

Voz 0867 28:35 eh coincidirá conmigo en que vivimos días semanas frenéticas semanas de de locos en la política en el fútbol en el mundo de la empresa también usted que es de flexión pausada ir y en este caso me refiero a la acción de un Gobierno cuando se bata en rápido cuando todo va tan tan aprisa se corre el riesgo de no dedicarle el suficiente tiempo a pensar

Voz 0175 28:57 pues si se corre ese riesgo yo creo que la actualidad alguno decía que puede ser un enemigo del presente estamos en esta realismo pero yo comprendo que también ir despacio no es lo mejor no también es verdad que la prisa es el otro nombre del miedo apresurado tampoco hay que hacer las cosas con decisión coraje con determinación en ese sentido con celeridad pero desde luego eso no debe impedirnos reflexionar y pensar yo creo que tenemos que empezar un poco que tenemos a qué sociedad vamos qué país queremos en que hemos convertido los espacios públicos todo esto es muy en que hemos convertido la política yo estoy en ella hay de luego no no voy a echar la culpa a nadie sólo faltaba privar a quienes estamos en ya que tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad pero esta tensión permanente una aceleración permanente que nos iba a la correr el riesgo de precipitación también si en el riesgo de generar espacios de injusticia no

Voz 0867 29:55 deja que añada además un punto en que nos hemos convertido también se han convertido en unos medios de comunicación fruto de esas prisa

Voz 0175 30:02 todos no todos eh mañana tarde lo que he pasado los últimos quince días y probablemente mañana la mañana estaremos pensando que eres el nuevo ministro ministra qué pasa con el nuevo entrenador del Real Madrid que se presentará estaremos ya en la nueva realidad no también se produce una cierta idea de la noticia como consumo pero en ese consumo de noticias así también consumo de personas

Voz 1535 30:26 no

Voz 0175 30:26 iban quedando personas en el camino no yo no voy a decir que ahora todos estamos siendo nosotros los culpables y los demás víctimas pero tenemos que cuidar mucho las personas mucho más mucho más en todos los casos es Nuestro en los casos en que están imputados incluso en los casos en que han sido condenados incluso en el caso de aquellos que han cumplido una condena siempre hay que respetar a las personas y dar oportunidad no vencieron molestamos ha estado en la cárcel como le iban a dar un trabajo muy pues tendremos que incorporar a la sociedad está imputado como va a tener que hacer algo pues tendremos que creer o generamos espacios para defender a las personas por encima de todo muy conscientes de que hay personas que lo hacen las cosas bien o sino no no sé hacia dónde vamos ahora

Voz 0867 31:10 personas dijo usted ayer cuando le preguntamos por por los inmigrantes del Aquarius que parece que hoy Petit cuatro horas después ya no aparecen en ningún sitio esa decisión de España de aceptar que que el barco atraque en Valencia que la solidaridad está muy bien pero que bellamente hay que organizarse del gesto evidentemente es loable no creo que nadie haya discutir pero bueno al comentario encierra una crítica a las administraciones que se apuntan básicamente a la pancarta pero que luego o no tienen los recursos o no tenemos los medios para optimizar esos recursos no

Voz 0175 31:39 ceros que articular y vertebrar los procedimientos no primero toda la política de la Unión Europea que es difícilmente defendible segundo lugar en nuestra querido país en España lo que no será suficiente es con la buena voluntad de ofrecernos aquí yo allá para acogerlos cosa que está muy bien y que es muy de agradecer pero los intentos que se han hecho para articular esos procesos pues a veces hay comunidades que quedan un poco al margen no hombre yo en concreto Madrid quisiera que se implicara más esto es lo que pienso pero no vamos ahora encima a satanizar al a los países y a las comunidades que han mostrado esa disposición nos ha hecho bien se ha hecho muy bien acogiendo a personas que tenían una necesidad humanitaria estoy muy orgulloso de que se haya hecho eso me parece que la atención en vez de emergencia humanitaria es prioritaria cualquier cosa pero una vez dicho esto o la Unión Europea cambia su política migratoria España articule y vertebra los procedimientos o corremos algunos otros riesgos no hemos hemos hecho una pausa de dos minutos

Voz 0867 32:47 el le pregunto por la carrera electoral

Voz 10 32:57 la Ventana las redes sociales arrojan La Ventana adiós triste la venta

Voz 19 33:04 Cabré

Voz 1626 33:08 quieres hablar anoche fuimos Trending Topic el tema más comentado de la madrugada con el hashtag ser de noche

Voz 0055 33:15 suma diez de la noche más comentada adelante muchísimas gracias por llamar

Voz 1626 33:18 sus gracias Rosa Isidro muchísimo

Voz 18 33:21 este lunes en viernes a partir de las dos de la mañana en hablar

Voz 3 33:23 para hablar Macarena Berlín gracias por llamar

Voz 20 33:26 Nos cuenta signos en Cadena SER y Cadena SER punto

Voz 3 33:28 con quiere que el escuchemos quieres hablar

Voz 13 33:32 las estos huele a nuevo Pedro Sánchez

Voz 1606 33:33 The New president tienes una entrevista manita os estado Jaume manipulada ya no lo hemos jugado poquito ahí

Voz 22 33:39 bueno día muy buenos días da tiempo comenzáramos con el tiempo es usted buen imitador larguísimo estimule el sonido de estos disparos

Voz 3 33:50 el celo seguían presidente rellena de silencio en esta sevillana

Voz 23 33:58 esta primera comprobamos la primera carrera

Voz 3 34:04 pero con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 24 34:11 hola me llamo Myriam IMI voz busca emocionar T químicos busque sorprenda me llamo alma IMI voz busca sugerir te millón Julio vivos buscaba me llamo Ana y mi voz busca ilustre

Voz 3 34:27 en arte y estas voces

Voz 25 34:30 no te engaña trabaja cada día para sorprender sugerir emocionar seducir a su audiencia confía en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio anuncia anuncia La láser credibilidad fiabilidad Key eficacia aparatos

Voz 10 34:47 junto con cierto mesianismo Jorge

Voz 26 34:51 no

Voz 0867 34:59 siete de la tarde y treinta y cinco minutos Ángel Gabilondo voy con con la carrera electoral y con el resultado de las primarias usted hubiese preferido que hubiese habido más candidatos que hubiese habido más debate que esto no no no haya o no haya sido como ha sido bueno en fin unas primarias no demasiado emocionantes

Voz 0175 35:13 bueno emocionantes pero la verdad

Voz 0867 35:17 antes no han un poco como el partido contra Malta no en este caso se ha presentado Malta

Voz 0175 35:22 pero yo lo más al consenso al respecto que que agradezco hay una cierta percepción de que yo yo lo he sentido así es igual estoy equivocado o no de que había una confianza ahí se aglutinaba en voluntades Si se pensaba yo creído entender que se pensaba que yo era un candidato válido para esto es lo que yo entendido igual vivo en una ingenuidad ahí lo que ha pasado esa es otra cosa pero lo lo que también es verdad que debates no faltan en el partido de ninguna manera a mí no me han faltado tengo la sensación de estar de debate permanente para abrir espacios a algunas ideas pero si hubiera habido otra persona o más de una persona hubiéramos hablado también con toda tranquilidad el hecho de que haya abierto también a personas que no somos militantes también me parece un buen mensaje había espacio para presentarse todos nosotros todos los aquí presentes en los podíamos haber presentado también estaba abierto a eso porque hacía falta es también mostrar un vínculo a un proyecto yo no echo de menos debate el debate creo que lo tenemos y lo tenemos una y otra vez pero yo entiendo repito quizá mi ingenuidad que lo que ha habido es consenso apoyo y afecto y confianza

Voz 0867 36:33 hay consenso en el caso de la Comunidad de Madrid en el caso del Ayuntamiento no parece que se encuentren las piezas adecuadas para ese cartel usted apuesta no le piden ningún nombre pero apuesta por algún perfil

Voz 0175 36:43 la verdad es que no con quién quiere ir no yo tenía entonces electoral tengo fin como norma no querer cosas que no dependen mucho de mí porque eso hace sufrir muchísimo yo más bien lo que pienso es que sí que hay que buscar una persona no no no no dar la sensación de que se está percibiendo personas porque no las hay las hay y muchas no otra cosa es que se queda en el tempo encontrar el perfil pero aquí caben muchas perfiles porque hay muchas maneras de hacer las cosas bien ser un buen candidato yo creo que se puede ser un candidato siendo una persona joven en nombre de una persona mayor siendo una persona con una experiencia grande en el mundo de la política o no una de las cosas que más me he liberado también la vida es aprender qué hay muchas maneras de hacer las cosas bien en algún sentido yo te sufría cómo será un buen profesor es que hay muchas maneras de ser buen profesor hay muchas maneras de ser buen periodista hay muchas maneras de ser buen político y hay muchas maneras de ser candidato a la alcaldía de Madrid a quien corresponda que grandes

Voz 0867 37:46 el otoño sabremos que hoy ha reaparecido Cristina Cifuentes en las redes sociales lo hecho en Twitter y esta vez no ha sido para enseñarnos a Julia Catalina que son su su familia de gatos Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes directa a la yugular

Voz 1826 38:00 si no habla de sus gatos porque los tienen poca bandas las

Voz 0861 38:02 de qué está fuera de la política que Cifuentes en no está precisamente muy activa en Twitter el hecho es capaz de pasar varios días seguidos sin lanzar un tuit lejos muy lejos de sus mejores tiempos pero si hoy tocaba tuitear ciento cincuenta y ocho caracteres veintisiete palabras y un dardo a sus haters como ella los etiqueta la expresidenta reaparece y lo hace deseando hoy miércoles a todos también a quiénes en España aplica la hipocresía en grado superlativo y la doble vara de medir a los que callan con el hashtag Hacienda y los comentarios que son

Voz 0867 38:31 vinos todo hay a ese mensaje de Twitter y en vamos no se las pierdan si los pueden ver por favor los los leen en la red social Twitter Javier Bañuelos gracias un saludo buenas tardes Ángel Gabilondo mejor callaron mejor hablar en Twitter

Voz 0175 38:46 dónde está bien porque yo mi depende depende que de de indiferencia es depende que tiene que ver con lo que he dicho antes hay veces que es importante que el silencio es muy elocuente que callar también dice cosas y hay momentos en que no debe callarse no a mí me ha gustado de ese tuit de de la la expresidenta primero que que encuentro un espacio también para expresar lo que siente me parece fenomenal pero la parte que

Voz 27 39:11 esta de todos es el comienzo donde ha dicho feliz miércoles dio también es justo hubiese enviado Lopetegui a casa mire si se puedo opinar de esto yo creo que no yo creo que no yo pienso que no me parece que en este momento con independencia que me parece que no han dicho las cosas bien eh yo creo que no se han hecho las cosas bien incluso diría que se han hecho mal pero creo que entre las cosas que nos han hecho bien es cambiar de entrenador dos días antes de empezar el Mundial Ángel Gabilondo un placer como siempre tenerle aquí en La Ventana de Madrid hasta la próxima la próxima muchas gracias a ustedes mañana estamos pasado mañana tampoco porque hay mundial hay fútbol así que volvemos en un es nuestra invitada aquí será Begoña Villacís hasta lunes adiós

Voz 3 40:05 aquí las mejores vacaciones son unas vacaciones tranquilas realiza tu revisión Renault con CITEL evolucionó RN W cuarenta y filtros más treinta y cinco puntos de control en la red Renault por sólo noventa y nueve euros sólo noventa y nueve euros

Voz 13 40:21 pues con el servicio posventa Renault todas sus fácil mi hermano que me ha traído un bañador tanga de su viaje a Brasil que es lo que se lleva allí dice y hoy en cuanto te acostumbras el bronceado queda de lujo

Voz 28 40:33 son los de los congresos del bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta la segunda edición del Congreso de bienestar viajes y aventuras en Antequera del seis al ocho de julio con Chus Lago Cristina Morato Lola Escudero Javier Reverte Alicia Hornos Paco Nadal y muchos más que hablarán debatir sobre el arte de viajar adquiere Jettu Paqui disfrutan de dos noches en hotel de cuatro estrellas con desayuno asistencia al Congreso y excursión al Caminito del Rey o el Torcal para los cien primeros inscritos por sólo ciento cincuenta euros por persona informa T en Cadena Ser punto com y congresos del bienestar punto es patrocinan Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía Turismo Costa del Sol Fundación Unicaja colaboran

Voz 3 41:17 al debilitamiento de Antequera y Diputación Provincial de Málaga

Voz 7 41:20 sí

Voz 29 41:20 ahí no existe alto del enchufe

Voz 3 41:23 la mitad

Voz 29 41:26 corre por la cortina coge velocidad dijo que todo estaba cocinado entrar

Voz 30 41:31 cuando tienes un buen seguro de hogar los problemas no llegan a ser problemas contrata lo este mes con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguros no segurísimo

Voz 31 41:41 Iñaki Urdangarin entrará en prisión cinco años y él de pesos la condena definitiva sin ella que lo andarín de Collado del Rey Felipe VI plenamente en él y estoy convencido de su inocencia y que siempre ha estado asesorado prevaricación fraude a la administración y tráfico de influencias la profesional rotan Garín está acusado y condenado de utilizar su cercanía con la Familia Real para conseguir contratos que dinero público patrocinios para equipos deportivos de forma fraudulenta

Voz 7 42:16 el acuerdo en toda la vida profesional de todo lo he dicho al mínimo detalle

Voz 31 42:21 así que estuvieron estante de Iñaki Urdangarin va a ser la cárcel no hay

Voz 32 42:25 a su opción que decretó el ingreso de este es enriqueció

Voz 7 42:28 todo sobre todo las personas con responsabilidades públicas cedemos el deber de observar

Voz 18 42:41 Bin Nasser

Voz 3 42:42 historia de España

Voz 33 42:48 la sección que toda startup desearía haber escuchado de sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que crezca Cadena Ser

Voz 0827 43:02 estartapeando en que estamos trabajando y para cuando Gene estartapeando Chevy dorado buenas tardes

Voz 1136 43:09 saludos las selecciones que participan en el Mundial de Rusia no sólo han viajado con jugadores y cuerpo técnico cada vez son más las que como ya hizo Alemania en el último Mundial cuentan con

Voz 0867 43:19 estas que trabajan con sistemas Big Data

Voz 1136 43:21 estos datos son procesados mediante el uso Guard que ofrece estadísticas actualizadas en tiempo real e imágenes en directo a los analistas los pases las pérdidas de balón los goles el número de faltas o la posesión son algunos de estos datos en total según los expertos se pueden llegar a generar más de ocho millones de datos en un solo partido según un informe al respecto elaborado Valley ecosistema digital de la Escuela de Valley Digital Business School al analizar los datos siguiendo algoritmos matemáticos el analista obtiene conclusiones objetivas llegar resultados estadísticos que al cruzar los con los datos de las selecciones rivales permiten prever por dónde se puede crear más peligro en ataque que jugadores tienen más probabilidades de ganar duelos aéreos etc etc como vemos la incorporación de la tecnología el deporte va mucho más allá del bar que se estrena en este Mundial ya que estamos suerte España vamos a terminar con un consejo emprendedor lo ofrece Gonzalo Fernández CEO de la plataforma celebren dedicada a poner en contacto a usuarios y empresas para organizar cualquier tipo de evento

Voz 34 44:19 que está dispuesta a sufrir no eh Quique está muy mentalizada que es es una historia muy bonita pero pero es muy dura no hay que no hace falta para ser feliz cada uno puede hacer muchas cosas bien no todo el mundo tiene que montar una empresa pero si tienes pasión por emprender estás dispuesto a sufrir es es una experiencia maravillosa

Voz 33 44:41 un asesores como ese amigo al que le preguntas todo siempre tiene la respuesta que necesitas para quedarte tranquilo eso es lo que queremos ser para ATIB un asesor con Vodafone One Profesional tendrás el asesoramiento que necesitas para que tu negocio crezca informa tiene catorce cuarenta y tres y tiendas Vodafone

Voz 3 44:59 Vodafone tu Partner en la era digital

Voz 16 45:02 eh

Voz 10 45:05 lo que queda encendía con Isaías Lafuente

Voz 3 45:09 Isaías y cómo cambian las cosas de una hora

Voz 0827 45:12 para otro como cambiar mira que ayer comenzaba o Roberto La Ventana con muy buen talante pues hoy menudo miércoles hemos tenido Iñaki Urdangarin ha recogido en Palma de Mallorca sur de ingreso en prisión esa era la única noticia que al comenzar la mañana teníamos arrendada pero han estallado tras dos bombas informativas El Confidencial publicaba que Maxine Huerta defraudó doscientos dieciocho mil euros en tres ejercicios Toni Martínez imaginaba la situación que se vivía en La Moncloa

Voz 3 45:41 es razonable imaginar que esta mañana Pedro Sánchez iba por la Moncloa con un hacho arrastrando por el suelo llamando

Voz 35 45:52 eh

Voz 23 45:56 ver dónde está en máxima alerta duda Tita ven quienes para una cosa

Voz 0827 46:04 eso es lo que imaginaba Toni Martínez de lo que pasaba en realidad es que el ministro en la Cadena SER decía que no veía razones para dimitir

Voz 36 46:11 de fraude que un cambio de criterio fiscal en una regularización afectó a cientos cambie el criterio si asumir responsabilidad yo lo regular que se asunto cerrado sea son es una cosa que está caducada ya resuelta y además moralmente de manera rápida lo que se hace pues trabajar

Voz 0827 46:32 esa era la versión del todavía ministro sin embargo se iban alzando las voces que de personas que pensaban que debía dimitir desde la oposición aquí mismo desde el periodismo Joaquín Estefanía y Lucía Méndez bueno veo que ya no tiene duda hasta hasta la Casa Real sí

Voz 37 46:49 puesto un código de conducta ejemplarizante por volver al al caso anterior yo creo que no va a tener

Voz 0827 46:55 Dion que dimitir

Voz 37 46:57 una explicación que no sé cuál va a ser

Voz 38 47:00 en fin con pensar en la simple posibilidad de que el ministro de Cultura tenga que ir al Congreso a someterse a las preguntas de la oposición es ese su situación es insostenible

Voz 0827 47:13 y así van pasando las horas en La Ventana arcano en una de sus improvisaciones anunciaba a las cinco una bomba

Voz 31 47:19 sabes que soy hasta mañana porque mi rima en realidad tiene un

Voz 39 47:22 la tesis son trece Luciana lo estamos haciendo

Voz 3 47:25 es práctico hay una bomba política parece que vio

Voz 39 47:27 en el Parque jurásico

Voz 0827 47:30 la bomba política no venía del Parque jurásico se anunció para las seis de la tarde se retrasó las siete era la comparecencia del ministro en tanto

Voz 1916 47:38 Fuentes de La Moncloa Nos aseguran que Maxine Huerta el ministro de Cultura y Deporte va a anunciar su dimisión ahora a las siete de la tarde era un rumor que estaba bastante extendido desde el Ministerio de Cultura

Voz 0827 47:50 ya a las siete de la tarde fue Maxi muerta citando a Lope de Vega comunicaba que se iba sin pronunciar en ningún momento la palabra dimisión

Voz 1535 47:59 Decía Lope de Vega ir y quedarse y con quedar partirse me voy para no partir Mello voy para que el ruido de toda esa jauría no parta el proyecto que es en lo que creo que no se rompa este proyecto ilusionante que ha ilusionado a tantas personas en este país

Voz 0827 48:17 y ahora comenzarán las quinielas para buscar sustituto o sustituta y Francino ha preguntado pues al que tenía más cerca

Voz 1606 48:25 tú sabes que en Twitter aparecían como candidato sobre algo en serio Carlos Boyero ministro de Cultura

Voz 0324 48:30 bueno al millar de acto de copas muy harta de otras sustancias seria yo ministro de algo a no ser que quisieran que destruyera absolutamente el Ministerio y decía Groucho Marx que jamás pertenecerá al club

Voz 3 48:49 el que dejen entrar a gente como yo pues te digo lo mismo

Voz 0827 48:53 y la segunda bomba a miles de kilómetros en Rusia

Voz 3 49:02 el presidente de la Federación Española

Voz 0827 49:05 el gol anunciaba la destitución del sí

Voz 3 49:07 seleccionador nacional de

Voz 1642 49:11 para comunicarles que no lo hemos visto obligados a prescindir de el seleccionador nacional la selección es el equipo de todos los españoles y hay decisiones que se tienen que tomar en función de una forma de actuar de unos valores en ha trabajado de manera fenomenal por lo tanto ahí no hay nada que nada que decir pero obviamente como se ha producido todo esto pues es algo que

Voz 0827 49:36 como de la filtración de la noticia de que había fichado por el Real Madrid justo en las vísperas de la celebración del Mundial ha sido el que ha provocado esta situación y ahí Lopetegui tiene responsabilidad pero también Florentino Pérez con el de verdad no hemos podido hablar pero ha estado hoy en La Ventana el Yuyu Florentino

Voz 1535 49:55 el presidente del Madrid quedar buenas tardes

Voz 3 49:57 el azar vaya a la que ha liado eh pues no somos nada eh con la que puedo variar mañana si destituye a Lopetegui

Voz 0827 50:09 no te extrañe casi mejor que dejemos las cosas como están porque ha sido un verdadero terremoto Javier agradecía Dani Garrido les preguntábamos en La Ventana que es lo que puede pasar con Asier

Voz 40 50:20 esas importantes a favor del conoce muy bien a los veteranos sí conoce perfectamente a los jóvenes si se gana a Portugal la gente comenzará a olvidar a Lopetegui pero sí hay una curva todos mirarán evidentemente de reojo al presidente de la Federación y al que la técnico hasta hoy

Voz 0175 50:36 los jugadores no son tontos y no van a bajar