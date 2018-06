La Ventana (15/06/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1804 00:00 servicios informativos

Voz 0032 00:13 sociales y las ONG saludan con satisfacción el anuncio del Gobierno de la derogación de la reforma sanitaria del PP que retiró esa tarjeta sanitaria a más de ochocientos mil inmigrantes en situación irregular y ahora devolver el derecho a la sanidad universal un asunto extraordinariamente importante ha dicho la portavoz del Gobierno que abordan por decencia política

Voz 0827 00:33 que José Miguel Morales Secretario General de Andalucía

Voz 0032 00:36 coge recibe como el reconocimiento de un derecho básico en este caso también para los migrantes

Voz 1 00:41 reconoce que durante estos seis años lo que se estaba pidiendo era un país en el que la sanidad fue un derecho básico y universal que supone reconocer que toda persona que está en España tiene acceso a unos elementos básicos como es el cuidado sobre la vida supone también reconocer que hay eh una contribución de la población migrante a los impuesto públicos en cualquier caso Ike esa contribución exige que también se les devuelvan unos servicios mínimos como es el derecho a la sanidad universal au con otras condiciones del Derecho Educación

Voz 0032 01:18 un decreto que estará listo en unos seis meses Isabel Celaá también ha además ha argumentado porqué el Gobierno dio el paso y se ofreció para acoger a los seiscientos veintinueve migrantes del Aquarius un asunto en todo caso que trasciende nuestras fronteras y del que tiene que tomar conciencia ha dicho la ministra la Unión Europea

Voz 2 01:36 por respeto a la dignidad de las personas asumiendo lo común verdadero catalizador un verdadero símbolo para que Europa tome cartas en el asunto este no es un asunto ni español ni italiano Ny griego es un asunto europeo

Voz 0032 01:54 ya en cuestión de minutos espera la comparecencia ante los medios de Emmanuel Macron y de Giuseppe Conte mandatarios de Francia Italia después de reunirse después de que esa reunión haya llegado marcada por las críticas de Macron a la gestión que ha hecho Italia del caso precisamente en del Aquarius ambos gobiernos han intentado en las últimas horas rebajar la tensión corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 02:15 buenas tardes el encuentro entre Mc y Conte tiene como objetivo volver a los cauces diplomáticos tras el rifirrafe del barco de inmigrantes acuarios sobre el fondo de la cuestión cómo atajar la inmigración y tratar el asilo no habrá acuerdo ni hoy ni en el próximo Consejo Europeo se piensa en el Elíseo pese a ello el presidente de Francia quiere coordinar con el nuevo Gobierno de Ron Emma los acuerdos que París va a cerrar con Berlín en la próxima bilateral franco alemana que se celebrará el martes unión bancaria base fiscal para las empresas una capacidad presupuestaria para la eurozona además un sistema de refinanciación Mutual izado del seguro de desempleo son algunas de las cuestiones Francia busca también una coordinación con España algo que Makoun quiere hacer en una entrevista con Pedro Sánchez antes de la cumbre del veintiocho de junio

Voz 0313 03:00 las Carmen cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 0887 03:05 el portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid Lorena Ruíz Huerta asume que fue un error apoyar en un tuit al candidato colombiano Gustavo Petro apoyo que le han retirado el permiso para participar como observador neutral en los comicios presidenciales que se celebran en Colombia este fin de semana tuit que además le ha costado el reproche de PP y Ciudadanos Pedro Rollán Ignacio Aguado

Voz 0682 03:28 independientemente de que como no puede ser de otra manera tu participación y militancia de no te garantiza que tú tienes lógicamente unos preferidos pero lo que no puedo manifestarlo de ninguna manera incluido la figura de un tuit

Voz 3 03:41 pero evidentemente su intención no era la de ser

Voz 0313 03:44 Salvador internacional sin ser parte

Voz 3 03:46 de una cita electoral esto es de primero de democracia si quiere ser observador internacional tendrá que ser neutral

Voz 0887 03:53 este sábado comienzan las obras previstas en la línea siete de Metro Este para solucionar unas filtraciones de agua el servicio quedará interrumpido hasta el quince de septiembre eso en el Metro Oeste en el Metrosur las obras se retrasan finalmente comenzarán el veintiocho de julio por tanto la línea permanecerá cerrada hasta mediados del mes de octubre David Callejo

Voz 0874 04:13 según fuentes de la Consejería se debe a cuestiones técnicas de adaptación de contratos y proyectos pero los trabajos serán los mismos en concreto la Comunidad va a destinar más de trece millones de euros para reformar de arriba abajo la mitad de la línea en su tramo norte entre las estaciones de El Casar y Universidad Rey Juan Carlos dejará sin suburbano a todo Leganés Alcorcón parte de Getafe las obras resolverán los graves problemas de la línea como desbordamientos y filtraciones de agua deterioro de las fijaciones de la infraestructura de la vida

Voz 0887 04:39 por cierto los paros convocados esta mañana en Metro de Madrid han tenido un seguimiento del veintidós por ciento según

Voz 0827 04:45 la empresa el sindicato del colectivo de maquinista

Voz 0887 04:47 así Comisiones Obreras han convocado dos nuevas jornadas para los días veinticinco y veintisiete de junio y a esta hora veintiún grados en el centro de la capital

al

Voz 0313 05:38 hola buenas tardes a menos de cuatro horas de que España debute es muy difícil que el Mundial de Rusia no se le prácticamente todas las conversaciones y de hecho sólo la política de hace un poquito de de competencia que ya es curioso pero hoy les propongo algo más les propongo otro mundial sin focos sin estrellas sin millones sin dramas porque unos y el otro se queda pero un Mundial que no recuerda que el deporte que ya es bueno que supone también una herramienta fantástica para quitarse

Voz 1781 06:09 eso sí telarañas en la cabeza por ejemplo

Voz 0313 06:11 para normalizar el trato con las personas que sufren algún tipo de discapacidad si el éxito de la película campeones y ya lo ha demostrado con el baloncesto como excusa el Mundial de fútbol cinco para ciegos que se disputa estos días en Madrid Nos lo confirma y hoy precisamente hoy nos hace mucha ilusión podernos asomará el bienvenidos a La Ventana

Voz 10 06:50 de niño de no ven bingo o crear pool de piedra donde vive junto a la manera que tiene las le quedan eh no me quedo vi que podía haber quedado pasando pues no no me identidad e te cuentan todo depende de la desvelaron para y ya le vi cómo irá yo lo portan doy gracias ir a poco de carne y hueso cada día para ver digo le el año dos mil tres gracias a la ermita Mi lo resto gana veía desde Irán con Finito

Voz 11 08:07 aquí estamos ya con la ventana abierta una tarde más en la Cadena Ser con Roberto con Isaías como todos los días qué tal compañeros cómo va eso muy buenas tardes algo en el banquillo esperando asaltar ya Rafa la Safor en Radio Barcelona Rafa compañero que amigo qué tal buenas tardes lo aquí de Barcelona una mirada nunca mejor dicho realmente alternativa verdad lo del Campeonato del Mundo de de del mundo

Voz 0313 08:29 el fútbol cinco para ciegos que se está disputando en Madrid enseguida hablaremos con su seleccionador español pero antes esta música estamos escuchando esta música que suena de fondo esta concretamente

Voz 10 08:40 belleza algo

Voz 0313 08:46 aporta otra mirada también diferente del del Mundial de Rusia porque nos va a permitir hablar con alguien te ha hecho mestizaje maridaje que ha hecho pareja con el capitán de la selección con Sergio Ramos para escribir para componer y para cantar una canción que a estas alturas me imagino que muchísimos hoy desde la ventana hayan escuchado porque en apenas dos semanas ha tenido tensión siete millones de reproducciones en Youtube es otra estrella en tu corazón

Voz 10 09:32 nunca le digo lo que pudimos sentir queda queda venido Victoria fue vivir ahí eludiendo

Voz 11 10:43 esta tarde los estudios de Radio Sevilla Marcos Borrego López de Marco flamenco compañero buenas tardes qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes en los dos

Voz 6 10:53 sí la verdad es que sí que para mí así una experiencia muy bonita no el poder cantar Chain no para para la selección española en el Mundial

Voz 0313 10:59 hoy antes de hablar de de la canción que tiene su historia me gustaría que contaras a los oyentes de La Ventana que aún no te conocen un poquito de la tuya de la propia no porque has pasado muy poquito tiempo de de repartir butano en tu tierra un oficio tan digno como cualquier otro a fichar por una multinacional editar el primer disco disco de oro de ser un total desconocido a tener más de cincuenta mil seguidores en redes llenar auditorios todo esto todo esto antes en la canción del mundial por dónde empezamos Marcos saber por dónde empieza así

Voz 6 11:29 con nada en Fuente jamón por el principio no puede con el que yo era un currante no como como muchísimo chepa ahí final butano durante durante trece años hacha que hace poquito que tuve que terminan vigencia en un añito que pedir

Voz 0682 11:42 porque no sabía cómo cómo cómo iba a resultarles aventura

Voz 1804 11:45 no de dedicarme a la música no la verdad que que tuvo

Voz 6 11:49 la oportunidad de grabar mi primer disco en solitario la avenida de una trayectoria anterior pero sí es verdad que que en solitario no no tengo ningún rico y como yo componía de tal pues la verdad que que como te llamo creía yo creía que tenía buena canción luego sabemos que que había que había buena canción en ese no no decidimos agravar en el primer con solitario la verdad que que para mí es una sorpresa no que que haya llegado a tanta tanta gente y tan rápido no

Voz 11 12:14 tanto que criticamos con motivo a veces se a Internet y las redes y la dependencia de toda esa historia que cambia la vida para bien o para mí

Voz 6 12:25 yo creo que que la red de cómo cómo mucha cosa no depende para la que no yo creo que eso es que la red de hoy en día es un escaparate inmenso para para enseñar lo que cada uno haga

Voz 11 12:34 lo cuenta lo que aumenta ante el cuchillo verdad que pues hoy para cortar carne o o no colmo porta una puerta como

Voz 0313 12:43 eso sea bello marco si tu historia con con Sergio porque sabemos porque lo contó una vez que en su día un vídeo de cantaba una de tus canciones de ese primer disco que comentabas mientras hacia un tatuaje en ese momento ya os conocisteis

Voz 6 12:55 me decían la verdad que para mí fue una sorpresa no

Voz 0313 12:59 no me extraña porque yo saqué el disco el día trece

Voz 6 13:02 Marzo y el día cinco Coburgo subió a la red de esa historia ya estaban encima de un escenario cantando igual nuevas empezó el móvil lo no lo normal no veo que Meza subiendo los seguidor una barbaridad digo aquí pasado algo hecho nueve no el ritmo normal que yo que yo tenía entonces me di cuenta ya me empezaron a llamar por teléfono llamada hecho hecho y luego ya posterior a eso pues tuvimos una charla de mayo estuve con él en una cosita íntima que Elizo también por su cumpleaños y de May la verdad que que que para mí era socio

Voz 0887 13:33 una sorpresa muy grata en el que una

Voz 6 13:35 persona como como serios haya fijado mi música hay y además el conocerlo no que es un tío increíble

Voz 11 13:40 has hablado con él estos días del follón de todo el pollo o no no os vais intercalar algún mensaje y oro algo que te Juanjo de Vino amargo es lo que ha pasado yo Jaime quería te en mantener un poquito al margine y sí mejor esos berenjenales como decimos no

Voz 0827 13:55 este marco si te digo una cosa oye que si Sergio Ramos tiene que cantar mejor que cante contigo y no en el terreno de juego hombre de acantilado sí

Voz 0313 14:04 pese que pusiste es en la letra de tenemos que intentar que la Roja brilla más ha sido ha sido premonitorio osea hay que intentarlo siempre pero ahora más eh muchísimo más

Voz 6 14:12 pero yo creo no y además yo creo que que he hecho no sirve también para para está un poquito más unido no

Voz 0313 14:17 más atento Nemo que a eh

Voz 6 14:19 a valorar también lo lo que se consigue no que parece que hay X otra estrella en tu corazón pero porque sabemos lo difícil conseguir la primera no y que ha hecho no es no es una tónica general Nîmes Nino al no la consiguió nadie que yo creo que tenemos que echar todos unido y apoyar H H grupo de persona que está ahí dando la vida no

Voz 11 14:36 entonces el edad Sergio Ramos lo de la música en los primeros compases qué tal muy bien pues la verdad es que muy bien yo ya no no canta mal no no no no

Voz 6 14:46 además lo hace con muchas ganas que yo creo que eso importante no para hacer cualquier estilo del fútbol regular fútbol se jugaba mucho a madre portero no era muy malo pero Gavà jugaba a fútbol sala que azul fútbol

Voz 0313 14:58 si ayer oye pues mira hablando de fútbol sala tú sabías que estos días se está celebrando en Madrid un campeonato del Mundo otro Mundial

Voz 6 15:04 sí la verdad es que sí que lo que lo he dicho en televisión y en lo en los deportes y demás

Voz 0313 15:09 los es el Campeonato del Mundo de fútbol cinco para ciegos Kio decía hace un ratito la abrir la ventana por cierto España perdió el miércoles contra Rusia precisamente pero por uno cero en cambio ayer venció por penaltis a Inglaterra y ahora está a Bono para ver entre las

Voz 11 15:24 quinta y la octava posición a ver cómo queda finalmente en este

Voz 0313 15:27 en este Mundial decías un ratito al abrir la ventana que de la misma forma que la película campeones que ha visto un montón de gente que ha sido un éxito en taquilla es muy buena además ha servido para con el baloncesto como motor como canal quitara mucho hasta La Araña se muchos prejuicios de la cabeza yo creo que ir a ver un partido de fútbol de ciegos es una experiencia bueno y lo vamos a comprobar Jesús Vargas y las buenas tardes

Voz 12 15:49 hola buenas tardes que te ante sus es el seleccionador español de

Voz 0313 15:51 equipo de fútbol para para ciegos un mundial yo decía antes sin focos sin millones sin dramas sin estrellas pero con un sabor y con un con un espíritu que creo que merece la pena que hoy precisamente hoy difunta vamos a los oyentes de La Ventana por cierto que pasó con Rusia que al final no pudo ser

Voz 12 16:09 el partido fue muy igualado la verdad y a falta de dos minutos nosotros ya contábamos con cinco faltas a partir de las estará doble penalti y ahí teníamos que evitar que Teherán doble penalti porque ellos son muy buenos no defendimos bien es incorporó un jugador de de la línea atrás y nos hizo un gol a falta de dos minutos inesperado la verdad juegas el doble

Voz 1781 16:28 penalti

Voz 11 16:29 y es que lo chuta dos clubes nota uno si fallas alguno desatino

Voz 12 16:33 no es igual que en el fútbol a partir de la quinta falta laSexta hagan donde ganar en cualquier campo cero ponen el balón a ocho metros de a seis metros y el doble penalti ocho metros igual PA jugador

Voz 0313 16:45 oye Jesús le interesa mucho que que cuentes hoy a los oyentes de La Ventana inocentes a nosotros es bueno pues son las reglas cuáles son las diferencias con el fútbol que que más o menos todos tenemos en la cabeza parece es obvio que nos lo parezca a priori más complicado no sé si lo es tanto

Voz 12 17:00 para nosotros seguro para ellos que algunos ya han nacido ciegos de nacimiento no tanto y paros que es han quedado ciegos hace poco un poquito más pero al final acaban adaptando su día a día es por así decir oscuras entonces no le queda otra que adaptarse a la situación ir que para nosotros es algo muy complejo para ellos no es tan complejo que

Voz 11 17:19 con todos con el mismo nivel de discapacidad visual hay hay algún mecanismo para igualarlo

Voz 12 17:26 si juegan cuatro jugadores ciegos y el portero no es ciego y Ile de algunos que pueden percibir alguna alguna luso pueden tener no ser ciegos totales entonces eres un antifaz para que todo el mundo juegue con las mismas condiciones

Voz 0313 17:41 Kiko como hace el público para para aplaudir o para animar o no se puede porque si no lo las órdenes o los avisos no se oyen no

Voz 12 17:48 la verdad que para espectadores complicado tienen que estar en silencio igual que pasa en el tenis iraquí a veces no se pueden contener lanzaron un tiro la para el portero y se oye un murmullo hoy jugadores sucesorias se desorientar un poquillo ya pero lento

Voz 0313 18:02 ambiente miento la preparación no debe ser muy diferente porque es un es un deporte de de de velocidad de potencia de contacto también me imagino de habilidad cuántas horas entrenas como como os preparáis

Voz 12 18:14 la preparación es igual que cualquier equipo de fútbol profesional ellos hacen su trabajo físico su técnico táctico y nosotros hemos estado desde el mes de enero tres concentraciones hemos realizado con la selección española Iker tres de ellas han sido competiciones internacionales ir solíamos hacer más o menos doble sesión de de lunes a viernes

Voz 0827 18:34 oye Jesús disculpas nuestra incultura pero ellos juegan solos o juegan acompañados de alguien que subía

Voz 12 18:40 no yo jugaban totalmente solos ellos el el portero no puede salir de su área sigue portero y y luego hay otra persona que también les puede guiar en el centro campo que ser entrenador de la portería contraria a una persona que es la figura del guía iba a influir de dependiendo dónde esté el balón en cada momento es la persona que pueda hablar pero aunque no estuvieran esas personas ellos podrían jugar perfectamente el balón tiene algún tipo de sonido para ver que llega ahí donde está ahí demás eso es la principal adaptaciones el aunque es un balón sonoro cuando ésta movimiento no deja de sonar para aquellos por localizar dónde se encuentra bastante choque no

Voz 1781 19:15 porque me imagino que uno corre p'alante el otro está para defender pero entre ellos como no hay ultrasonido de las personas pues ese acaban chocando o no

Voz 12 19:23 no suelo echó choque lo único que es un deporte muy de contacto pero no sólo hecho que es porque el jugador que lleva el balón no tiene que decir nada poseedor del balón pero jugador que va a entrar a defender una vez que estaba a dos metros del más o menos tiene que decir la palabra voy para que he jugado sepa que tiene un jugador cercano y poder regatear

Voz 1826 19:39 oye tú eres más asistente con conocimientos futbolísticos eres más futbolista con conocimientos de monitor para poder entrenar les

Voz 12 19:48 pues yo creo que soy más asistente con conocimiento de de futbolista para poder entrenar a ellos yo tengo la suerte de poder trabajar en en uno de los mejores clubes que es el Real Madrid también hay compatibilizó las dos dardos tareas

Voz 0313 20:03 que el Madrid y otros equipos ayudan a este Mundial verdad

Voz 12 20:06 sí la verdad es que tenemos al Real Madrid al Atlético de Madrid al Rayo Vallecano que nos han prestado ayuda en todo momento y en todos los actos que hemos hecho y la verdad que han colaborado mucho con nosotros pero no

Voz 0827 20:17 en o tienen equipos pues hay un equipo Real

Voz 12 20:20 Adif para ciegos un equipo del Atlético para ciegos no hay nosotros tenemos ocho equipos a nivel nacional uno es Madrid pero no tiene nada que ver con el Real Madrid tenemos también el equipo de Cádiz equipo en Sevilla Málaga Tarragona Alicante

Voz 11 20:37 Nuestras negociando con ningún club verdad para dejar la selección

Voz 13 20:41 eso sí está en el Madrid estará en la pregunta por eso Churchill

Voz 12 20:48 está bien a la selección es muy muy contento ya no sólo por el placer de poder trabajar con ellos sino con el cuerpo técnico hemos hecho que yo creo que es espectacular hay grandísima persona Si grandísimos profesionales que me llevo yo cada día

Voz 0827 21:04 Jesús y ya que estamos hablando de un Mundial para ciegos cuál es el ránking de los equipos a nivel mundial

Voz 12 21:12 pues Herrán quiere muy parejo a como han quedado ahora mismo las semifinales están Brasil la primera Argentina segunda sin a terceras partes digamos nosotros que nos ha quitado Rusia es la otra jugar a los cracks son los brasileños formalmente au hay dos jugadores de mucho talento en Brasil que jardín yo Jefferson con Colombia también hay otros dos jugadores Argentina

Voz 11 21:33 de los ya quién hay quienes

Voz 12 21:36 España tenemos muchos pero ha ido chicos que vienen pegando fuerte es Sergio a Lamari Miguel Sánchez Mike queda destinan pues uno de Sergio tiene diecisiete años hay Miki tiene dieciocho años

Voz 1781 21:48 hoy si le ponemos un antifaz a Iniesta podría jugar partidito

Voz 12 21:52 nosotros ya hemos hecho algún acto con con la selección española ahí uno de los merendamos

Voz 0313 21:57 no

Voz 13 21:58 bueno yo creo que si sí

Voz 11 22:01 eurocámara desde eso se tratan ALE condiciones claro está

Voz 12 22:06 condiciones mira vamos a hacer una cosa nosotros

Voz 0313 22:09 estamos preguntando todos Roberto Isaías un servidor desde la más absoluta ignorancia en fin me imagino que que tiene prácticamente

Voz 11 22:17 todo el mundo Marcos su tampoco de esto novia novio has visto mucho o no sabía mucho

Voz 6 22:22 no no no no la verdad es que no algunas algunas cosillas y sabía por ejemplo del balón que tienen sonido aquello lo que ha hecho es de esa cosa es ya sí

Voz 0313 22:29 has visto la peli campeón enmarcó no no no

Voz 6 22:32 Comendadoras

Voz 0313 22:34 le han hablado de ella no es que vamos a añadir otra voz a toda esta fin retahíla de preguntas de de este territorio desconocido de alguien que se tomó la molestia hay vivió la experiencia de seguir un partido de la selección en en directo Enrique

Voz 11 22:49 se fue el otro día con su hija a ver uno de los partidos bueno que nos cuente lo que le pareció Enrique buenas tardes hola hola buenas tardes motu como tú compartir esta experiencia en Twitter por eso te atracado

Voz 0313 22:58 Nos imponen seis Niper si queréis que Messi lleva el balón cosido a la bota entre comillas tenéis que ver estos tíos dice es increíble verlo sentir el balón correr sin miedo a partirse la crisma con un contrario lo que decía Rafa luchar como si les fuera la vida en ello impresionante sorprendido no

Voz 1650 23:16 sí desde luego es algo que no te imaginas hasta que no lo es en directo porque claro una concepción no absolutamente diferente de lo que estamos acostumbrados a ver te imaginas cómo o quieres imaginar de cómo es la vida de un invidente cuando lo ves es hacerlo por la calle pero algo tan extremo como correr llevando un balón intentando meter gol intentando esquivar contrario pues es algo que te impresiona mucho estoy sí tuvo mucho ánimo a este este partido oportuno o partido cómo fue la cosa pues lo todo pero siempre tengo la radio puesta en casa ahí nos preguntan mucho cuando hay partidos de fútbol que que podía gritan tanto los narradores que interesa mucho la curiosidad y un partido de fútbol en directo al estadio hicimos aprovechar la oportunidad bueno para llevarlo a algún partido que fue una lección más constructiva o a darle Concepción menú de igualdad inclusión cosas así primero planteamos ir a ver algún partido de fútbol femenino el Atlético Sanguinar por ejemplo que este año está muy bien pero al final pues entre la el mal tiempo que ha hecho esta primavera que el horario era un poco difícil

Voz 1620 24:23 compatibilizar nombre pequeño que tenemos también

Voz 1650 24:26 es la oportunidad por casualidad pues vimos logrando de esta semana en Madrid de este otro Mundial si hicimos bueno ya tampoco avistó ningún partido de fútbol el de no invidentes hasta ahora entonces ahí a la igualdad

Voz 14 24:40 los aquí otra hicimos allí

Voz 1650 24:41 sí la verdad es muy curioso verla con ella porque en realidad Le llamaban la atención cosas que a nosotros no nos sorprendía el hecho de que el siendo inmigrantes pudieron jugar así sino porque como todos los ojos y por parte lleva el pelo largo que el portero sí que ve pero lo demás se lo toma todo con la naturalidad con la que una niña de tres años que todavía su vida pose lo puedes tomar así que fue muy interesante verlo con ella

Voz 0313 25:11 ese es el concepto fundamental de todo lo que has dicho Enrique lo de la la totalidad de Turina de tu hija no la de lo de de normalizar la la convivencia el trato en la relación con personas Bono que tiene una discapacidad y que seguro que su importante segurísimo pero donde el principal problema radica nuestra mirada en la en la nuestra la de los que pensamos que no tenemos ninguna que tenemos seguramente va aquello no ahí está para mí la gran la gran diferencia el gran atractivo de esta de esta experiencia se quedó con algún jugador supo distinguir si había uno u otro que que estuviera mejor peor llamó la atención algo a alguien

Voz 1650 25:40 si se quiere mucho mucho con jugador iraní porque unimos un partido de Colombia contra Irán ya había una particular que llegó al pero largo de ahí que corría como el que más pagan que ninguno salió lesionado un par de veces por en un contrario y él fue muy gracioso porque ella entendió que el jugador se llamaba irán el lugar de el equipo se va a en y entonces se pasó el partido hicimos dónde extraerán porque no saber a qué le pasa a Irán

Voz 0313 26:10 sí con los tiene que ser un crack que iba

Voz 1826 26:13 sin tiempo eh a las explicaciones

Voz 0313 26:16 pero qué tal son los iraníes en en en fútbol cinco para ciegos Jesús porque de lo grande también tenemos que hablar con él

Voz 12 26:21 se han quedado fuera de cuarto de final pero era porque su grupo era el famoso grupo de la muerte de donde de donde había grandísimos equipos sino lo más

Voz 1781 26:30 euros que hubiera sido otro equipo entre los ocho primeros irán suele tener buenos equipos paralímpicos entre otras cosas porque vivió una guerra ahí tiene mucha gente bueno pues afectada no lógicamente Enrique yo tengo una pregunta debió salir diciendo ahora es que entiendo todavía menos lo que en la radio aquí tenemos

Voz 1650 26:48 es verdad claro porque allí había que estar en vilo que lo hicimos mucho aunque y pienso lo preguntaba también todo lo que les podíamos hablar su sabido algunas perlas

Voz 0313 26:57 día de narrar por la radio un partido de fútbol sala de ciegos lo sabes tú

Voz 12 27:01 hasta ahora esta ese yo creo es el primer Mundial que se está haciendo es otro monos lo está haciendo tres deporte si los partidos de España y semifinales y la final

Voz 11 27:11 pero por la radio no por la radio

Voz 0313 27:13 bueno raro porque sería el sería la narración completa Clan Teledeporte el somos espectadores lo podemos ver pero lo suyo sería es como como escuchando los partidos

Voz 11 27:23 de fútbol once no a través de la radio claro por ejemplo

Voz 12 27:27 siempre todos los partidos escuchan por la radio ahí la verdad que pues ellos te pueden decidir este el presentador me gusta más este otro es porque yo le expresan cómo se está produciendo el juego oí muchas veces no te das cuenta como tú lo estás viendo que gente ciega necesitan que se a todos mucho más específico no

Voz 0827 27:46 oye Jesús nos ha dicho Enrique que tenía intención con su pequeñez ya ir a ver algún partido de fútbol de mujeres también aquí hay equipos de mujeres ciegas que juegan al fútbol

Voz 12 27:58 se llevan ya este es el segundo año que se está iniciando y buscando a chicas están haciendo varios campus a nivel internacional para que se vayan incorporando el año pasado en el Campeonato de Europa fue la primera mujer que jugó con el equipo de Bélgica que con el equipo de Bélgica así pues bien tipo de vejiga trajo trajo buenos chicos

Voz 0313 28:17 oye déjame despedir a Enrique Herrero Enrique muchísimas gracias por asomarse a la ventana eh

Voz 1650 28:21 muy claro que a vosotros en plano

Voz 0313 28:23 ya que estamos hablando de niñas y niñas pequeñas

Voz 15 28:36 no

Voz 10 28:46 el día de la cumbre sí

Voz 11 29:29 esta niña del aire de de de Marcos que tiene tema una querella pequeñita verdad que tiene cuatro años Dostum añitos

Voz 1804 29:35 yo creo que le gusta la música como la de momento la música mira no me importaría porque la verdad que el como cuando Chacón tiene una importancia muy grande y yo creo que que todo el mundo tiene tiene derecho a dedicarse a lo que quiere que sea hombre no

Voz 0313 29:51 hoy con esto que nos comentabas antes la música ha ganado una estrella o el fútbol plenamente verdad

Voz 17 29:58 yo creo que ya con la edad que me ha pillado Ángela

Voz 0313 30:01 ha ganado no el culo

Voz 17 30:03 ya se vio muy bien

Voz 11 30:06 Marcos Borrego López de barco flamenco amigo muchísimas gracias gran arranca en La Ventana felicidades por todo eh mucho

Voz 1804 30:12 gracias Jesús Neira se suerte muchas gracias

Voz 0313 30:17 qué quedamos entre el quinto y el octavo pues mejor lo quintos no sí por supuesto jugáis cuando engañar a las siete de la tarde contra Colombia contra Colombia provenga de amigo muchas gracias hasta luego

Voz 0684 39:01 la polémica

Voz 30 39:05 no

Voz 0827 39:07 la siguiente un ministro y dos ministras que ocupaban escaño en el Congreso José Luis Ábalos Margarita Robles y Meritxell Batet van a renunciar a sus actas para ocuparse en exclusiva de sus ministerios la medida no se toma sólo por esta razón sino para garantizar en todo momento esos ochenta y cuatro votos que tiene el grupo el parlamentario socialista que serán imprescindibles en cada votación que se produzca durante esta legislatura de mayorías complejas y ajustadas el de Pedro Sánchez será así también el primer gobierno sin ministros diputados en el anterior por ejemplo pues diez de los trece miembros del Gobierno se asentaban también en el Congreso nos parece una buena idea bueno tan buena que quizás sería interesante plantear que esta excepción se convierta en ley porque parece evidente que sin poder extender la duración de los días se hace muy difícil compatibilizar dos cargos públicos que en principio requeriría exclusiva dedicación no sucede sólo con los ministros también con los secretarios de Estado o se puede por ejemplo será alcalde y a la vez diputado senador o parlamentario autonómico también estar en el Senado pluriempleo es públicos que eso salvo disfrutar de donde la ubicuidad obligarán a los elegidos a robar tiempo alguna de las dos responsabilidades

Voz 0313 40:24 Sonia Sánchez buenas tardes

Voz 1916 40:25 qué tal muy buenas tardes el jefe de la política

Voz 0313 40:28 serio Últimamente se está acostumbrando asomarse a la ventana casi todos los días

Voz 1916 40:31 tenemos mucho trabajo hombre pero tengo muy bien es todo

Voz 0313 40:33 vociferante oye esto de de que los ministros hayan renunciado a a los a los escaños rompiendo por lo tanto esa tradición que que comentaba Isaías será solo

Voz 11 40:42 curarlo de los votos del grupo parlamentario tu crees que hay también un un cambio de

Voz 1916 40:47 cuando bueno no nos engañemos las votaciones son muy precarias la mayoría bueno mayoría no la minoría muy minoría de el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados hace que necesite cualquier voto y tener un ministro de viaje pues de puede causar un problema es más ahora estamos ahora mismo a la espera igual que la semana pasada Carlas a la espera de que salga la referencia del Consejo de Ministros donde ya vendrá todas las relación ahora sí ya nos dicen que completa de los secretarios de Estado faltan por nombrar dieciocho algunos de los nombres ya los conocemos algunos de ellos muy probablemente serán diputados del Partido Socialista hay muy probablemente también renunciarán a sus puestos entrará de no correrá la lista hay entrarán

Voz 1781 41:22 nuevos diputados del Partido Socialista esto está polen

Voz 1916 41:25 venga muy interesante que que que nos trae de Isaías va a hacer que por primera vez además Carlas en nos fijamos el Gobierno no vote ninguno de esos proyectos de ley por primera vez nadie del Gobierno porque por primera vez también tenemos a un presidente negro que no es diputado esto es muy curioso sea una novedad y desde luego es una a una

Voz 0313 41:45 damos un paso más en la separación de poderes lo puede bueno mira si también es lo más claro de la separación de poderes que puede haber uno voces tus propios proyectos

Voz 1916 41:51 ningún miembro del Gobierno lo hará salvo muy probablemente el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes clase sí tendrá que estar como siempre en el Congreso

Voz 0313 41:59 apoyo Sonia enseguida vamos con estos temas relacionados directamente con la inmigración que además está Nico Castellanos con novedades Nico buenas tardes

Voz 1620 42:05 qué tal buenas tardes Carles antes déjame preguntarte a

Voz 0313 42:08 pido que es que no lo sé ha habido alguna novedad respecto al posible acercamiento de de presos a Cataluña sonados con el proceso pero bueno le exactamente

Voz 1916 42:16 de novedad no pero sí que ha ha aclarado

Voz 0313 42:19 en verdad aclarado un poquito más la portavoz

Voz 1916 42:21 el Gobierno Isabel Celaá ha dicho que ahora mismo mientras que está todavía en el proceso de instrucción abierto en los presos los sin de los pueblos presos políticos independentistas presos que están todavía en prisión preventiva están digamos bajo las jurisdicción e bajo mando de de de la decisión de el juez Llarena que una vez que acabe el proceso de instrucción en los apunta nuestros compañeros de tribunales que está ya en su fase final una vez que eso ocurra esos presos ya dependerán de Instituciones Penitenciarias entonces el Gobierno actuará todo indica que el Gobierno va a hacer un estudio o creemos que favorable a que haya un acercamiento a los lugares de de residencia aunque ya veremos de todas maneras el Gobierno se ha esforzado mucho desde La Moncloa en subrayar que esto no tiene nada que ver con un con pactos secretos desde la oposición y con deudas por la moción de censura sino que simplemente una cuestión digamos de mano humanidad no de acercar al reo al al al lugar más más cercano a su familia como sea C en en siempre exceptuando bueno como sabemos la política de dispersión con los presos de ETA

Voz 0313 43:21 bueno pues enseguida vamos con estos temas que decir ya hace un momentito relacionados con la inmigración

Voz 11 43:25 alguna reacción política a los movimientos del del Gobierno

Voz 0313 43:28 a derecha o izquierda ha habido algo así interesante en las últimas horas Sonia cómo pasan tantas cosas estos días hay que preguntarte lo pues eso casi a diario también

Voz 1916 43:36 bueno yo creo que de momento hay una cierta prudencia aunque el Partido Popular no ha dejado de de subrayar en todo momento que está podemos estar ante una un efecto llamada que hay que tener cuidado que esto no puede ser un coladero etcétera vamos a ver porque en los próximos días cuando empiecen a llegar

Voz 0313 43:52 los los simil cuando cuando llegue

Voz 1916 43:54 el Aquarius y empiecen a llegar los inmigrantes veremos de todas maneras el Gobierno ya sabes que ha dicho que va a tratar cada uno de los casos de los que venga de manera hindú individualizada estos días con Nico Castellano hablábamos teníamos duda de cómo iba a ser el tratamiento para esas personas que vengan en el barco ya en el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno ha dicho que va a ser una una análisis individualizado de cada caso y por tanto aquellos aquellos aquellas personas que que tengan delitos serán expulsados

Voz 0313 44:20 dices los los inmigrantes del Aquarius cuando lleguen pero es que los inmigrantes Nico siguen llegando por otro lado no bueno por el de siempre

Voz 1620 44:27 bueno la verdad que está a las tres de la tarde Salvamento Marítimo Carlas ha rescatado nada más y nada menos que treinta y ocho pateras ojos de esas bolsas de juguetes de las que solemos ver espectaculares en las fotos trescientas siete personas vivas cuatro cadáveres recuperados es sin duda ya este viernes dieciséis de junio el día con más llegadas del año de este dos mil dieciocho en las aguas españolas hay que recordar Carlas que España supera ya las nueve mil personas que han llegado en patera a nuestras costas es la ruta que más crece desde el año pasado con la circo está sé que se está dando entre Libia e Italia el cierre digamos de la puerta entre Turquía Grecia que siguen llegando a cuentagotas todo apunta según los expertos que la ruta de las aguas magrebíes hacia España va a seguir la que siga creciendo llevamos un veinticuatro por ciento más de pateras que a estas alturas del año pasado así que están siendo unas horas muy intensas para Salvamento Marítimo

Voz 11 45:15 el Aquarius alguna novedad más que tú puedas aportar al margen

Voz 0313 45:18 que decía Sonia único del acuario sabemos que

Voz 1620 45:21 que han atravesado esta noche el cabo de Bonifacio entre Córcega y Cerdeña que ha mejorado un poquito a las condiciones de la mar y la última ETA que es como se denomina la previsión de llegada al puerto de Valencia habla sea tan lenta que llevaban las tres embarcaciones es que el primer barco al Dattilo de la Guardia Costera llegaría entorno a las once de la mañana según el horario universal a Valencia es decir es una de la tarde y el Aquarius lo haría horas después lo que decíamos Salir de las últimas horas en el Aquarius Carlas es que los supervivientes ha encontrado ya con más tiempo a los médicos de Médicos Sin Fronteras de a bordo que al menos dos de sus compañeros sudanés diferían los fallecieron en la noche del sábado en medio de esos seis rescates en plena madrugada porque vamos conociendo más detalles de este drama

Voz 0313 46:02 dejadme antes de seguir con el tema que abordemos con esto del Aquarius un asunto que a mí me parece muy importante y que además merece la pena ser subrayado desde el desde el pasado miércoles ese hace apenas cuarenta y ocho horas la Generalitat valenciana ha recibido más de dos mil quinientos ofrecimientos de Ciudadanos de voluntarios que pueden ser empresas supermercados por ejemplo para aportar de comidas víveres lo que sea hasta los abogados mujeres madres de familia que se han presentado yo tengo hijos pero quiero si puedo acoger uno o dos más y que estén en en nuestro domicilio traductores profesionales enfermeros psicólogos psicólogos infantiles como Jonathan Molina Jonathan buenas tardes

Voz 1650 46:44 hola muy buenas tardes Carles era uno de los

Voz 0313 46:46 dos mil y pico que sean personas que se han ofrecido a la Generalitat para poder echar una mano viva preguntarte porqué aunque creo que la respuesta es obvia no

Voz 14 46:57 bueno yo creo que en cuestiones de este tipo

Voz 31 46:59 lo que hay poco a poco que explicar no

Voz 14 47:04 que bueno me enteré que hacía falta voluntario un perfil profesional como el mio oí

Voz 1650 47:09 bueno pues no sería poder echar una mano en lo que

Voz 14 47:11 hiciera falta yo tipo de requisito concretos

Voz 0313 47:13 ha pedido a ti para poder incorporar esto

Voz 14 47:17 bueno yo en concreto voy a colaborar por medio yo soy voluntario de Cruz Roja Si bueno una la de los perfiles que era ser hacer posible psicólogo con al menos un idioma o ingresos francés así bueno yo en mi caso voy a la voy a estar en el equipo atención psicosocial rehén en emergencias

Voz 0313 47:37 tú tienes experiencia en este tipo de algún tipo de dispositivo como este

Voz 14 47:42 no todavía no soy hace bien poco pues soy soy voluntario en en este en este programa pero bueno sí que tenemos una formación básica a nivel profesional pues bueno sí que de alguna manera me formó porque es un un tema que me interesa el el de los primeros auxilios psicológicos bonos de todos modos por lo que nos han comentado va a haber un equipo especializado como es el que va a coordinar el servicio y al final pues los voluntarios vamos a tener el simplemente el papel de de acompañar y de facilitar la tarea

Voz 0313 48:12 yo no sé qué crees que puedes exactamente ayudar pero es posible que Nicolás Castellano que tiene una larga experiencia en operaciones de entrar

Voz 11 48:20 más este tipo de pueda estar alguna los Nico de que tú tú has visto a psicólogos actuar en en en tragedias como estas no

Voz 1620 48:27 sí bueno la verdad es que Cruz Roja Española tiene ya muchos años de experiencia firmaron los primeros acuerdos en la ruta del Estrecho ya a principio de los años noventa más tarde llegaron a Canarias a partir del año dos mil cuando los subsaharianos así que el uno de la de las organizaciones como es experiencia tiene gente muy profesional en los los equipos de respuesta inmediata en emergencias de Cruz Roja los equipos a pie de playa que se llama llamamos que llegan los moi etc etcétera hizo un equipo multidisciplinares hay médicos enfermeros gente que que simplemente son voluntarios que reparten comida le dan la bienvenida algo tan sencillo como yo recuerdo estar en el barco de Médicos Sin Frontera en el tinte igual hace dos veranos y enfrente de Libia sí sí Si una cosa tan que puede parecer tan sencillo como decir bienvenido a bordo llamarle viajeros pasajero me llamarle

Voz 0827 49:15 Jorge migrante la

Voz 1620 49:18 bienvenido hostiles algo muy muy importante no lo déjame que te diga que aparte este equipo de Cruz Roja Unicef Save the Children el propio Médicos Sin Fronteras ya anuncia que van a favor desplazar personal especializado hay que decir también Carla que no es la primera vez que España recibe a seiscientas y pico personas en un día de hecho hace dos veranos en Tarifa llegaron mil doscientas personas en un día que es el récord en las costas españolas aquel aquel famoso en el que la Guardia Civil paró el yate del Rey Mohamed VI cerca de Ceuta hice

Voz 0827 49:50 supongo que además Nicolás en este caso como la travesía está haciendo muy larga llegarán ya con un primer diagnóstico no por parte de los Médicos Sin Fronteras que están con ellos a bordo y supongo que ellos dirán hombre estas personas concretamente quizás sean las que necesiten una primera ayuda

Voz 1620 50:04 lo que pasa es que no ha dado tiempo fíjate que se produjo el trasbordo a los barcos militares y que los casos más graves

Voz 0827 50:10 te veintí pico quemado que están siendo

Voz 1620 50:13 dadas las heridas etc etc seis embarazada pero como siempre pasa en los puertos italianos a diario y pasa de los puertos de España en Tarifa baje una primera detección de posibles problemas médicos derivaciones etcétera etcétera hecho Cruz Roja ha enviado un mapa con todo el dispositivo que tienen preparado con los equipos atención etcétera etcétera va a ser algo una maquinaria súper engrasada otra cosa es la maquinaria electoral

Voz 0313 50:36 estamos hablando nosotros estamos hablando con Jonathan Molina psicólogo infantil nos llama María vecina de Alicante es socorrista ya acompañamiento ofrecido también como como voluntario La Ventana apoyarnos llega que María buenas tardes hola hola

Voz 1650 50:52 buenas tardes qué tal María como es bien

Voz 0313 50:56 a ver socorrista de trabajadora social voluntaria con alguna experiencia desde cuándo

Voz 32 51:01 pues voluntaria en este apartado de diez hijos

Voz 14 51:05 social hace ya un par de años a todos los dejaría a la entidad de Cruz Roja hace ya muchos

Voz 0313 51:09 yo te puedo preguntar porqué antes bendecidas Jonathan hay cosas que no es necesario dar explicaciones

Voz 33 51:16 pues porque porque realmente me gusta ayudar a habla

Voz 14 51:20 a las personas

Voz 0313 51:22 así sin más si oye María para este trabajo en concreto te han pedido requisitos especiales o algo

Voz 14 51:31 a ver pare CNN