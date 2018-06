La Ventana (15/06/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0295 00:00 servicios informativos

Voz 0032 00:10 son las cinco las cuatro en Canarias el líder de Podemos Pablo Iglesias plantea una lista de veinte medidas al presidente del Gobierno Pedro Sánchez para colaborar en un proyecto de cambio entre esas veinte medidas que incluyen la reforma de la ley electoral o el cierre de los CIE no está sin embargo la crisis territorial o la cuestión catalana informa Mariela Rubio así ese Iglesias lanzaba hace unos minutos este mensaje a Sánchez

Voz 1 00:34 aunque dimos nuestro apoyo a la moción sin ninguna condición previa el nuevo presidente tendrá que ganarse nuestros apoyos venideros en función de sus hechos de gobierno de su capacidad

Voz 0032 00:44 de acuerdo el líder de Podemos planteaba veinte medir

Voz 1450 00:47 dar sobre las que dialogar con Sánchez veinte

Voz 1 00:49 medidas prioritarias para nosotros que queremos discutir con el Partido Socialista para implementarlas en esta legislatura

Voz 1450 00:56 que pasan por elevar las pensiones de acuerdo al IPC el Salario Mínimo Interprofesional a mil euros reformar la ley electoral cerrar los Cíes o la recuperación del dinero del rescate bancario pero no hay en ninguna de estas veinte medidas ninguna mención a Cataluña o a la cuestión territorial

Voz 1 01:11 queremos pedir al nuevo presidente que mire a su izquierda y sobre todo que mire por la gente por su pueblo

Voz 0032 01:18 también volvía existir Iglesias en la derogación de las dos últimas reformas laborales la del PP Illa del PSOE gracias Mariela ascienden a trescientos siete los migrantes rescatados en un total de treinta y ocho pateras en El Estrecho hay además cuatro personas que han muerto cuyos cadáveres ya se han podido recuperar las cifras sin embargo son provisionales porque según Salvamento Marítimo el dispositivo lo de búsqueda siga activo y es que tienen constancia de que hay más pateras en esa misma zona y mientras tanto ya terminado la reunión entre Emmanuel Macron y Giuseppe Conte líderes de Francia e Italia que han aparcado por un momento las críticas y las reticencias y ambos apuestan por una refundación de la Unión Europea y piden una reforma en profundidad para responder a la inmigración vamos a París Carmen Vela

Voz 0390 02:00 Europa ha sido insolidaria ineficaz y poco realista ante el drama de la inmigración se lo ha dicho el presidente francés ante el primer ministro italiano Giuseppe Conte ambos se han comprometido a trabajar juntos por una solución europea que dé respuesta a los desafíos de la inmigración Conte ha reconocido que ha habido días tumultuosos Ante la urgencia de atender a personas en peligro sin mencionar el acuario es el primer ministro italiano ha dicho que han ofrecido seguridad alimentos y sanidad a estas personas el presidente francés ha insistido en que buscan una resolución europea junto a Alemania Italia y España nuestro reto ahora es convencer a los otros países para que sean solidarios con el reparto de las cargas

Voz 0032 02:43 gracias Carmen y China ha anunciado que va a responder a EEUU con las mismas medidas arancelarias que hace unas horas el presidente Donald Trump aprobado contra Pekín aranceles del veinticinco por ciento importaciones chinas

Voz 0827 02:54 Paul por valor de cincuenta mil millones

Voz 0032 02:57 de dólares sobre productos que contengan tecnologías industrialmente significativas cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 0887 03:05 Capriles sede matriz el presidente de la comunidad Ángel Garrido ha sido citado a un acto de conciliación el doce de julio por acusar al profesor que supuestamente filtró la información relacionada con el caso del máster de Cifuentes de urdir una trama delictiva contra ella preguntado por los periodistas Garrido asegura que le verá en los tribunales lo decía durante la visita hoy a las obras de un instituto en las tablas Otero

Voz 0530 03:28 Ángel Garrido ha empezado el acto pidiendo disculpas a los padres y docentes por el retraso que llevaban las obras de este instituto que recibirá trescientos sesenta alumnos a inicios del curso que viene Ángel Garrido presidente de la comunidad

Voz 1 03:38 ya afortunadamente es una situación que hemos superado porque en septiembre tras una inversión de casi dos millones de euros trescientos sesenta alumnos alumnas serán estos alumnos los que estrenen esta primera fase de este yo creo que deberá fantástico edificio incluye doce a las doce aulas de referencia y seis especificas una zona de administración pista polideportiva gimnasio que hemos podido visitarán el recorrido que hemos hecho

Voz 0530 04:01 Garrido ha querido recordar que una vez que se completen todas las fases en el centro habrá mil puestos de secundaria bachillerato al final del acto diversas plataformas que denuncian los retrasos de las obras y la insuficiencia de plazas en las tablas y las rejas han intentado hablar con el presidente que se ha marchado sin atenderles

Voz 0887 04:16 por primera vez en la Comunidad un equipo médico ha extirpado un a un niño el riñón y lo ha hecho asistida por el robot Da Vinci técnica con la que el cirujano maneja los brazos articulados y las pinzas del robot guiado por imágenes tridimensionales Carmen Soto doctora del Hospital Clínico San Carlos

Voz 2 04:31 la cirugía se realiza en un paciente nueve años que portaba una más formación neurológica desde el periodo neonatal Iker había surgido durante este tiempo que varios abordajes quirúrgicos estamos entonces que el abordaje robótico permitiría una mejor

Voz 3 04:48 esa actitud era mayor decir quién seguridad

Voz 4 04:51 en la presentación del Kiel cielos despeja

Voz 0032 04:54 dados hasta ahora veintinueve grados en la Gran Vía madrileña a esta hora nos vamos a acercar a Rusia buscamos la última hora de la Copa del Mundo con Jesús Gallego adelante

Voz 5 05:11 buenas tardes desde Moscú la segunda jornada del Mundial ha comenzado con el segundo partido del Grupo A en Ekaterimburgo Uruguay le ha ganado uno cero a Egipto con gol conseguido por el colchonero Miguel Ángel Jiménez en el minuto ochenta y nueve en un córner para darle los tres puntos a Uruguay Salah el jugador egipcio no ha disputado ni un minuto sigue resentido de su problema en el hombro ahora mismo se abre el grupo B el que más nos interesa en San Petersburgo acaba de comenzar el partido entre Marruecos e Irán las dos cenicientas del grupo los dos equipos más flojos en teoría porque en este grupo B los favoritos son España Portugal a las ocho en Sochi debuta la selección española ante el equipo de Cristo Cano Ronaldo a orillas del Mar Negro allí estamos Última hora de España Adrià Albert buenas tardes

Voz 6 06:01 qué tal Gallego buenas tardes desde el Cirsa arena desde el estadio olímpico de Sochi el escenario del partido pendientes de confirmar el once de España plantado ya Javi Herráez en SER Deportivos jugará Nacho en el lateral derecho que en el centro del campo y el nueve de España hoy Baser Diego Costa por lo tanto los de hierro formarán con De Gea en portería Nacho Jordi Alba en defensa Busquets Iniesta y Koke en el centro del campo y arriba Isco Silva y Diego Costa en Portugal la única duda es quién va a acompañar a Cristiano Ronaldo entre Andre Silva Guedes y habrá más

Voz 1132 06:39 dos mil aficionados españoles en este estadio olímpico de Sochi

Voz 5 06:42 volvemos en un ahora cuando ya esté la selección española en ese estadio dejamos en San Petersburgo juego Marruecos cero cero Irán cero

el Mundial dos mil dieciocho

Voz 25 12:10 son casi doce minutos de la tarde las cuatro y doce en Canarias es viernes tenemos unidad de vigilancia lingüística

Voz 26 12:21 es decir que

Voz 27 12:30 el señor Castelo sabe de boxeo

Voz 11 12:33 que es como decir que la ranas crían perros que las rana hambre

Voz 0827 12:37 por lo tanto a perro flaco todo son flauta

Voz 11 12:39 pese a perro flaco todo son rutas a buenas horas mangas largas a buenas horas mangas largas ya pasa ahora

Voz 28 12:45 que yo creo que va a largas cortas pero que había que a mí con más pobres

Voz 11 12:51 qué pena Benjamín el pozo Juanjo El Pozo gozo el gozo en un pozo perdón lo niño bien con razón para la niña bien comprando algo pero todavía no ha venido

Voz 29 13:00 que no quiero esconde tirar manos contra Lapiedra lo contrario que no quiero tirar la MANES contra la piedra al contrario fondo pero eso como la pesca sabes ya que su primer d'Honor que fue primero no es la pescadilla sino La gallina ciega pescadito

Voz 11 13:12 el refrán de cuando voy a la gol de tu vecino cuando voy hubiera las barbas de tu vecino aplica las tuyas corazón que no

Voz 28 13:19 pues uno corazón que debo siente por qué no ve Ojos que no ven corazón que no ve

Voz 11 13:25 podemos cometer el error iban los horrores rápido hay que emitir esta cinta esta caja esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias días U D V unidad de vigilancia

Voz 0827 13:47 llevamos y después de los escuchadas hay que mejora esto es cuando lo pasamos en grande en Babia sí sí permitió completar una divertida antología de refranes destrozados algo en lo que somos muy aplicados ayer por ejemplo vimos como Griezmann a través de un documental comunicó su decisión después de deshojar la margarita lo que en términos futbolísticos es despejar la más si el Atlético de Madrid es optimista más que nunca en los últimos

Voz 30 14:09 los tiempos aunque las sensaciones en este culebrón cambian prácticamente cada día esperan que el francés despeje la margarita despeje la Margarita ya de una vez

Voz 0827 14:16 que era despeje de cabeza bueno a los jugadores les exigimos mucho no solamente en el terreno de juego la verdad es que no nos conformamos con casi nada

Voz 31 14:24 en el otro día contra el Athletic corrió sólo siete mil cuarenta y nueve kilómetros corrió sólo siete mil cuarenta y nueve kilómetros apenas dos más que en este tema

Voz 0827 14:32 ya corrió corrió solo su correo sólo siete mil cuarenta y nueve kilómetros bueno estamos muy expectantes ante el partido

Voz 32 14:39 de la selección de esta noche es verdad que hemos cesado al seleccionador

Voz 0827 14:43 la víspera del comienzo del Mundial pero oye tenemos lo fundamental tener

Voz 1893 14:47 somos una gran nación y sobre todo tenemos algo que es muy importante tenemos

Voz 0827 14:52 español eso es lo único que no tienen las otras selecciones llega a España el Mundial en plena crisis por la destitución de Lopetegui ávido de división de opiniones sobre la drástica decisión de Luis Rubiales presidente de la Federación dudó pero al final se decidió por qué recibió muchos sis según dijimos en la radio y escucho Teresa Colomer

Voz 33 15:12 el tenía claro que lo mejor era echar al seleccionador luego se fue calmando porque su entorno le quiso tranquilizar pero en la ronda de consultas que ha hecho ha encontrado

Voz 32 15:23 más seis más a la destitución de los que él esperaba

Voz 0827 15:27 CIS no recordamos que el plural de si es si es salvo que nos refiramos a la nota musical entonces el plural sí que es SIS Hinault si es a Jordi Martí le parece en todo caso que el gesto del presidente de la Federación le honra pero lo dijo en la radio de otra manera que les sonó muy extraña Fernando carne Lotto

Voz 34 15:45 qué qué solución Le quedaba Luis Rubiales sólo pedirle a él que actúe con responsabilidad es decir todos pueden actuar con irresponsabilidad pero Rubiales si le pedimos que actúe con responsabilidad a mi me parece que ha hecho lo que le tocaba y creo que es un gesto que el honor su gesto que el honor sinceramente es que Leo no

Voz 0827 16:02 ahora yo creo que es un contagio del catalán sí sí podría pensarse que solamente lo

Voz 25 16:08 por por la honra no bueno pero pero

Voz 0827 16:10 ojo eh honorario es un verbo también castellano

Voz 25 16:13 mira que es verdad que poco usados según unos diques

Voz 0827 16:16 los dice el diccionario de la RAE pero ahí está está no es nuevo desde mil ochocientos ni más ni menos bueno es un Mundial este que comienza raro para España también con sombras de juego sucio en general sí por esta duda que se planteaba Pacojo escucho Mario Suárez

Voz 31 16:33 va a ser una cosa cuando lo mundiales se juegan en Europa lo acaba ganando un equipo europeo bueno ha ocurrido siempre en menos en una ocasión creo recordar que fue en Suecia mil novecientos cincuenta y ocho dos de la pregunta es si este que empieza hoy lo va a ganar un equipo europeo o un equipo fuera de él mundial o un equipo fuera de El Mundo

Voz 0827 16:49 el fuera de Europa a la nos quedamos fuera del Mundial desde luego como lo gane un equipo fuera del Mundial será un escándalo hubo otro Mundial

Voz 25 16:57 europeo donde no ganó el equipo europeo también bueno pero bueno igual no mejora o recordemos cuando lo recordemos que nos pilla cerca

Voz 0827 17:03 en fin tenemos que apoyar todo lo que ganó

Voz 25 17:05 ha seguido Navy Times ganó Italia ya ganó Italia se fuera que tenemos que apoyar todos a la selección oye ya ahora como algunos tienen

Voz 0827 17:13 es tiempo pues seguro que harán todos los esfuerzos

Voz 35 17:16 no puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible

Voz 0827 17:28 estupendo pésimo buen hoy desde las ocho seguiremos el camino de España en este Mundial por tierras Rusias según escucho Olga alcalde

Voz 0032 17:36 haremos en la concentración de los portugueses nuestros primeros rivales y el área argentina hoy la SER ha presenciado el primer entrenamiento de Messi en tierra

Voz 11 17:44 mira Rusias entierre a Rusias

Voz 0295 17:47 millo viejos deportes reyes

Voz 0827 17:51 pero no sólo hemos hablado de fútbol esta semana hemos hablado mucho del Gobierno que también ha tenido lo suyo el nombramiento del nuevo Ejecutivo fue en general bien recibido aunque algún nombre concreto dejó alguno ojiplática ya otros sencillamente hip plática Francino

Voz 31 18:07 la asignación de máximo Huerta periodista y escritor como ministro de Cultura y Deporte ha superado todas las expectativas eh yo todavía estoy hip la ático Cio todavía claro

Voz 0827 18:17 yo todavía estoy plata o geológico supongo que es lo que me con mi lado eso es bueno que por cierto es una palabra que no registra el diccionario eh pero lo que dice la Fundéu que está muy bien formada a partir de la expresión tener los ojos como platos por una sorpresa por ejemplo pueden el ministro duró poco lo ha sustituido José Guirao al que Guirao al que suponemos al día en sus cuentas con Hacienda porque hay otras cuentas nos dice Arturo Obregón que no les salen

Voz 36 18:44 ya sabéis que es un momento bastante complicado pero en fin yo creo que hay dos cosa que hay dos cosas que siempre dan resultado el trabajo el trabajo y el trabajo la prudencia y la valentía

Voz 0827 19:00 bueno ministro como se que es oyente de la serie aún que consideremos los tres trabajos como una sola palabra trabajo prudencia valentía son tres cosas no solamente dos pueden a la crisis del Gobierno abierta por la dimisión del ministro Huerta la hemos agrandado aquí en la Cadena Ser con el cese fulminante del superministro Pedro Duque que nos ha durado aquí un par de días escuchó José Antonio Buena Vista fue ministro

Voz 37 19:23 ciencia Carla y motor de la nueva ministra de Ciencia Carmen Montón afirma que la homeopatía no estridencia ni cura podemos decir que el hígado el sentido común por primera vez al Gobierno un estruendo

Voz 0827 19:33 sí podemos decir es que ha llegado al Ministerio de Sanidad Hinault de Ciencia Carmen Montón en el Gobierno está también Magdalena Valerio Valerio que esperemos que también esté limpia viniendo de donde viene nos dice Alfonso Sanz

Voz 38 19:47 Magdalena Valerio será la titular de Trabajo fue consejera en Castilla La Mancha

Voz 0827 19:51 Castilla La Mancha en Castilla La Mancha no sabemos de qué Mancha senos coló de que tuerce el sentido miedo con la llegada de este nuevo Gobierno percibo desde luego muchas ganas en Los vigilantes de pillar a los nuevos ministros Mario Suárez por ejemplo vigila el ministro de Ciencia éste sí por un apretón que le parece palabra resbaladiza por situarnos en el pelotón de cabeza que le parece un poco contradictorio

Voz 39 20:16 sí haremos todo lo posible porque España en el futuro que yo creo que todavía estamos a tiempo ha dado un apretón haga un apretón para poder colocarse en el pelotón de cabeza en el que en el cual queremos estar

Voz 0827 20:28 es verdad que la palabra apretón es polisémico

Voz 25 20:31 río el día que dijo podíamos decir que es polisémico que te cagas

Voz 0827 20:34 así porque el reto es ese movimiento violento incontenible del vientre que nos obliga a evacuar así lo dice el diccionario finamente pero apretón también es obrar con mayor esfuerzo que de ordinario que suponemos que es lo que quiso decir el ministro en cuanto a lo del pelotón de cabeza oye pelotón en realidad es un conjunto numeroso de corredores que marchan en grupo es verdad que el pelotón va a veces detrás de corredores que van a la cabeza pero un pelotón por sí mismo puede ir encabeza también así que creemos que el ministro en esto no se equivocó en todo caso no nos metamos con los ministros y ministras que nosotros tenemos lo nuestro gracias Juan Cruz hablamos sólo de un nombre propio la o o no ahora Notes of a no ha océano ahora nos a no ha océano oceanógrafo estadounidense es Silvia leer es injusto que no pues esto sí que es estar envuelto en un mar

Voz 11 21:27 es decir por otras sin complejos mira mejores y hemos hablado

Voz 0827 21:36 mucho también estos días de la sentencia del Supremo que confirma la condena a prisión del marido de la infanta Cristina una sentencia que nos reconcilia con la justicia aunque al afirmarlo dando reconciliada con la conjugación correcta del verbo reconciliar los dice Alfonso Salas

Voz 40 21:51 es obvio que todos estos delitos que se cometieron con la complicidad del Gobierno balear no hubieran podido realizarse sin la presencia de la Infanta como reclamo la sentencia nos reconcilia nos reconcilia con la Administración de Justicia condenaría

Voz 0827 22:04 con la administración de Justicia que mira que es una conjugación rara eh Javi Brasil Jauma Cabanes nos envían esto también de Las mañanas de Cuatro en el que hablaran de Iñaki Urdangarin como el nuestro de la Reina Sofía

Voz 41 22:17 los ser citada los responsables de la Corona desde el principio la postura de la Casa Real ha sido que dio orden al matrimonio Urdangarin de desvincularse de los negocios privados en cuanto supo de su participación sin embargo mails como éste entre la reina Sofía y su nuestro nuestro sugieren

Voz 0827 22:33 contrario entre la reina Sofía y su número que es lo que viene siendo yerno hasta ahora eh ya hemos dicho en alguna ocasión que el masculino de número no existe para referirnos a yerno eh aunque en algunos países de América sí que usan Guërna para referirse a la nuera en fin un follón y en todo caso ya veremos cómo evoluciona la cosa porque igual que el femenino está bien construido a partir de yerno el masculino número porque no también está bien construido a partir del femenino no era así que estaremos expectantes la pena que le ha caído a Iñaki Urdangarin es una piedra muy grande en la historia de este hombre una peña vamos esto es lo escucho Íñigo Sastre en el intermedio

Voz 4 23:12 recordamos que el Tribunal Supremo ha rebajado la pena

Voz 42 23:14 Iñaki Urdangarin rebajado la Peña e Iñaki Urdangarín actúe pero aún así la condena tarde banderas no hay duda

Voz 0827 23:22 a un poquito pero no no rectifica la compañera bueno por cierto que Urdangarin recogió personalmente su orden de ingreso en prisión ya la salida lo estaban esperando un puñado de ciudadanos que la verdad es que no sabemos muy bien si lo que hacían es lo que dijimos en la radio dijimos que estaban allí para jalear

Voz 43 23:38 ha estado cinco minutos ha recogido ese mandamiento de prisión ha bajado del coche jaleado al grito de chorizo jaleado al grito de chorizo por parte de los ciudadanos y los curiosos que se han congregado a las puertas de Estado días

Voz 0827 23:50 sí es lo de jalear al grito de chorizo que Bin siendo un insulto la verdad que no encaja muy bien porque jalear es animar con jaleo a los que bailan cantan como ingeniera hacen cosas ignora el caso de no creo que estuviese esos ciudadanos y curiosos allí para animar precisamente roba más roba más tan no además es divertida esa distinción entre ciudadanos y curioso como suele ocurrir se abrieran el derecho a la ciudadanía no bueno ambos son

Voz 25 24:15 las vías estaban decidió abrir

Voz 0827 24:17 sí bueno y ambos ciudadanos y curiosos son personas incluso personas humanas es una redundancia cada vez más extendida nos dice José Antonio Barrionuevo

Voz 1730 24:26 a bordo cuando estuve que teníais esos ratones avatar que recoger un poquito de tumor de un paciente imponerlo en diferentes ratones hacer que crezca luego probar fármacos diferentes en cada ratón para ver cuál es el que funciona mejor IES ser el que aplica al paciente eso por ejemplo ha sucedido ya en personas humanas en personas humanas no sólo en ratones

Voz 0827 24:46 en personas humanas y no solamente en ratones ratones buena reiteramos que con personas es más que suficiente pero volvamos al condenado que por cierto es Urdangarin no Urdaci Garín nos dice Teresa Colomer la candidatura

Voz 44 25:00 de Madrid dos mil dieciséis para los Juegos Olímpicos todavía ese dinero falta por aparecer a Don está haciendo cuarenta mil euros de la implicación que según Gallardón él no conocía de esta entidad dirigida por Iñaki Urdangarin por Iñaki Urdangarin sobre el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0827 25:16 Jurdan Urdangarin eh que mira es difícil también eh bueno claro a Urdangarin le llamamos Urdangarin tomamos carrerilla ya la premio Nobel Menchú le llamamos Rigoberta le pasó al alcalde de Bilbao aquí en la SER lo escucho también Teresa Colomer

Voz 31 25:34 muchas gracias aquí prestar en este marco por poderlo compartir con reconvertida convertida Menchú a la nueva Premio Nobel

Voz 4 25:43 sí

Voz 0827 25:46 tenemos las cosas claras es lo que nos pregunta Arturo Obregón ignoró dice por esto que nos contó en La Ventana el escritor Eduardo Alfonso sobre su libro titulado precisamente el gueto

Voz 31 25:57 esto surge de un cuento que publiqué en dos mil ocho pretextos en un libro que se llama el boxeador poseía seis explicó que ya no se consigue este inédito que ya no se consigue este dinerito

Voz 0827 26:09 libro publicado por pretextos está inédito

Voz 28 26:14 hay que me quedo

Voz 4 26:16 no

Voz 0827 26:19 el juez esa es la pregunta porque inédito como la propia palabra expresa es lo que no está escrito o lo que está escrito no está publicado o lo que es desconocido o es nuevo y no es el caso el libro que fue publicado yo era conocido otra cosa es que estuviera agotado buena el milagro de la radio nos permite también recibir en esta unidad de vigilancia a Joaquín Luqui Toni Garrido lo rescató para entrevistar a Mikel Erentxun el cantante de Duncan Dhu José Antonio Barrionuevo cree que Joaquín en su día se equivocó o no tenía claro lo que significa redomado vamos a escuchar

Voz 1 26:53 la voz el bético Joaquín Luqui

Voz 0295 26:55 Kungun área mostrado esta semana en su actuación en la Expo de Sevilla que ha vuelto de Nueva York con ganas redomado con ganar

Voz 0827 27:03 el domada gana redomado hace que serían ganas pero muy muy malas eh porque redomado aparte de cauteloso astuto es un adjetivo que subraya en alto grado una cualidad negativa de alguien o de algo este es un embustero redomado por ejemplo no suponemos que el cantante de Duncan Dhu pues regresó con su grupo de América con ganas renovadas y con ganas renovadas asume su cargo la subdirectora de El País Montserrat Domínguez a quien deseamos lo mejor en esta nueva aventura profesional Dani Esteban invitan la unidad por confundir agudizar con agradar

Voz 31 27:39 no recordemos que hasta no hace tanto el libro de conducir borrachos se consideraba un eximente luego eso cambia hoy a contrarios no ahora agudiza ahora agudiza entonces no no me parece estanque porque teniendo

Voz 0827 27:51 ahora agudiza conducir borracho era eximente ahora agudiza bueno Dani cree que lo preciso sería decir agrava tiene razón aunque hemos de decir que agudizar esa grabar también eh pero agravar una enfermedad y que además es de momento un verbo pro nominal es decir nos referimos a agravarse una enfermedad pero bueno hay dejamos la duda y además quién soy yo para corregir ni a Montse menos a Joaquín Luqui siente algo muy interesante o interesantísimo opto por una Melo nada muy interesantísima me corrige Marta Álvaro Jorge Rodríguez Juanma Vidal

Voz 11 28:26 otra fenómeno muy interesantísimo muy interesantísimo es el de la inversión de los no solo

Voz 0827 28:30 eso compañeros a veces caigo en errores que ya hemos corregido en esta unidad como el uso erróneo de la palabra singladura

Voz 31 28:37 a para esta noche y por eso Médicos Sin Fronteras ha agradecido al Gobierno de España el ofrecimiento pero dicen que tienen que atracar que no pueden ahora emprender una singladura emprender una singladura de dos o tres días

Voz 0827 28:48 tras una singladura de dos o tres días y Eduardo Martín oyente de la unidad me recuerda lo que alguna vez yo mismo he recordado que singladura tiene un significado muy preciso y es la distancia recorrida por una nave en veinticuatro horas el intervalo de tiempo de veinticuatro horas cuando se está navegando esos son los dos únicos uso registrados por la RAE aunque la Fundéu sí que cree correcto otro uso metafórico extendido pues para referirnos a un proyecto a una aventura un ministro que comienza una singladura pero bueno está muy bien recordar que a veces caemos en errores que ya hemos corregido ahí tenemos más cosas pero no tenemos más tiempo y acabará antes La Ventana por la retransmisión del primer partido de España en el Mundial mira hay muchas veces que criticamos a los compañeros de Deportes porque a veces demasiado el balón pegan patadas al diccionario como todos por otra parte pero oye merecen también un homenaje El porque con sus narraciones despliegan todas las posibilidades que nos ofrece nuestra lengua lo conté yo en el libro El Verbo se hizo polvo Joy

Voz 31 29:54 Julio López no lo recuerda los periodistas deportivos las veces destroza la lengua

Voz 2 30:00 lo también son grandes creadores de palabras detrás de cada frase consciente o inconscientemente construida se esconden puñados de figuras retóricas al interacciones onomatopeyas para no Macias epítetos elipsis quizás no lo recuerden pero las condiciones impuestas por el espectáculo tantas veces vertiginoso exige a los narradores echar mano de las Sin de todo el jugador intercepta corre driblar remata del policía de todo el jugador interceptada ICO Ready driblar y remata o de la NASA el jugador interceptada el jugador corre el jugador dribló la el jugador remata el desarrollo de una jugada difícilmente podrá escapar de la Navy Luis el portero pasa al defensa defensa combina con el central

Voz 0827 30:46 el central la deja para el delantero

Voz 2 30:48 entero remata el portero Si el balón atraviesa los palos el canto reiterado del gol hasta la extenuación se convierte en la implicación más repetida en la historia del mundo después vendrá el momento de rendir pleitesía al autor del tanto con un sirva el ejemplo Messi te queremos Messi con lo que estarán construyendo una empanada prosista de reminiscencias lorquiana verde que te quiero verde y la cosa acabará en hipérbole vecinos cuentan que el estadio muere se rinde se arrodilla ante su ídolo pero la exhibición no acaba ahí llamar cuero al balón palo al poste rueda la portería son redondas meto nimias decir que el estadio ruge una proceso Pompeya si nos cuentan cien mil gargantas corean el himno del club al inicio del partido estarán ensayando una cine que afirmar que hay que respetar al enemigo es una antítesis reprochar un error a un árbitro a pesar de que ha visto la infracción con sus propios ojos es un decir que un remate ha sido un auténtico obús es una metáfora contar que el gol ha sido fruto de un suave disparo una sinestesia periodistas deportivos yerran sin duda como las historias que nos cuentan en sus retransmisiones sus narraciones están llenas también de disparos desviados de tremendas patadas al diccionario de jugadas estrafalarias de fallos de coordinación de errores monumentales y de grandísimas cantadas pero sería Inés

Voz 22 32:16 Justo no reconocen en su trabajo

Voz 2 32:18 empeño en el buen arte de jugar limpiamente con las palabras del que podrían aprender muchos de quienes sólo le reprochan

Voz 0827 32:29 pues nada un homenaje que creo merecido para estos compañeros y compañeras que nos contaran lo que pase a partir de hoy con la selección española en Rusia íbamos acabando la unidad permanecerá abierta durante la semana de porque trabajo no nos falta

Voz 45 32:41 habla uno y a uno le parece bien y ahora otro me parece mal entonces en el otro debía estar oiga ya ha dicho usted que ya me di

Voz 0827 32:47 yo no soy

Voz 1893 32:49 en Torquemada ya estamos en ciudad solas

Voz 45 32:52 servidumbre de intervenir en público no se haya una escucha va dos al otro relación Antana

Voz 46 32:58 bueno en fin recordamos nuestra dirección

Voz 0827 33:00 por correo o de V arroba Cadena Ser punto com muchas gracias y ya saben si en algo nos hemos equivocado gusto

Voz 25 33:10 el próximo viernes en el teatro Tarragona Isaías muy bien que tenga buen fin de semana un abrazo y ahora también

Voz 48 33:18 dentro de poco no están las matan

Voz 38 33:20 sí hemos aprobado todo dónde vamos a ir Estévez

la Ventana

con Carles Francino

Voz 55 40:46 no todos para las seis de la tarde las cinco en Canarias como cada viernes más o menos

Voz 25 40:50 a esta hora

Voz 56 40:51 llega el momento de pasar miedo

Voz 4 40:57 con

Voz 25 41:07 Mona León Siminiani buenas tardes buenas tardes Carlos Carmona cómo estás por ahí anda quien protagoniza el quién dijo miedo de esta semana a ver te pregunto lo mismo

Voz 3 41:16 esta esta es real la Ser te gusta este es un caso

Voz 1594 41:20 eso

Voz 25 41:21 el Mustang y más miedo dan de las que más mira te dan sí es verdad que es que sería

Voz 32 41:25 las más específico es decir es de inventos

Voz 25 41:29 no sé si no lo bueno si tal pero es ficción pero donde sabes que ha pasado verdad activamente pues este este la verdad

Voz 1594 41:34 que anda ahí eh anda ahí debían de dar miedo este es un caso que trajo negra e Mónica nombre Mónica González Álvarez es probablemente uno de los casos más famosos y estudiados de la historia es baladí Robert Cowell Van Dyck nacido en Burlington Vermont

Voz 58 41:53 en mil novecientos cuarenta y seis su figura

Voz 1594 41:56 esa es como decirlo junto con Ed Gein del que ya hemos hablado aquí que seguro que recuerdas Carlas ese es el modelo de serial killer que todos conocemos este sí es un psicópata con todos los rasgos recordemos que que era en era un psicótico no un psicópata pero este es un psicópata infancia difícil de la que ahora vamos a escuchar un dato importante empate a cero fachada perfectible era voluntario era miembro del Partido Republicano era un hombre de gran aceptación social un modus operandi muy marcado y una crueldad fuera de todo entendimiento selección firmaron treinta y seis asesinatos a mujeres se atribuyen más de cien creo que nunca sabremos realmente cuántos con todos cometió todo esto además en tan sólo dos años mil novecientos setenta y cuatro y mil novecientos setenta y cinco vamos a escuchar la pena era dramatización del caso en la que creo que está ya este modo de funcionamiento completamente frío y muy propio

Voz 8 42:53 del SARS cuál es mi primer recuerdo si yo estoy

Voz 59 42:57 bado en la cama junto a ella como obra contigo y acarició la piel de mi madre que es muy suave realidad en ese momento yo no sabía que era mi madre

Voz 1893 43:07 pensaba que era mi hermana mayor se había quedado embarazada de mi bisabuelo pero cuando quieres a todo el mundo que eran mis padres master te lo puedes creer

Voz 60 43:23 lo mejor de la historia bueno yo sigo con el caso es que un día admitía estaba durmiendo la siesta en el sofá ya mi se me ocurrió gastarle una broma no perdóname Nancy debe ser Monóvar su inculpación ahora mismo estoy confiado

Voz 11 43:44 Cooper

Voz 60 43:51 qué quieres Elizabeth

Voz 4 43:55 porque estaba pensando en ti

Voz 0295 43:57 ha estado muy liado en los exámenes

Voz 4 44:10 hay una película de una chica amordazada a la que un hombre tiene su cama pues a mí quién me gusta ver amor quieres cenar esta noche conmigo claro pues termino aquí unas cosas y pasó a recoger ponte guapa que tengo muchas ganas de verte

Voz 28 44:29 claro que no esto ya es mucho descuida pagarán perecen porque no me gusta que me has esas cosas desagradables

Voz 4 44:36 no te preocupes la voy a pagar ahora mismo yo también ya está en Annecy ahora podemos seguir con lo nuestro me vas a disculpar pero tengo un poco de prisa así que tendremos que ir más rápido de lo esperado espero

Voz 16 44:59 voy a estar unos que imagínate qué capacidad para

Voz 32 45:02 a la excusa de la tele cuando cuando llama la novia y se altera el tío

Voz 1594 45:07 si esto es lo más inquietante además de deban Divan di es que era un seductor era se consideran Casanova del crimen es un ejemplo de hombre disfraz perfecto es elegante educadísimo sabe lo que tiene que decir quién tiene que ser para ganarse la confianza de la persona que tiene delante en su infancia cuando creía que sus abuelos eran sus padres tuvo que ver el continuo maltrato de su abuelo a su abuela su madre se lo llevó de Burlington y se casó con un hombre que fue el que le dio el apellido de Van hasta que empezó a estudiar Derecho había sido un chaval introvertido bastante bicho raro pero en la carrera cambió se convirtió en un ser afable en un estudiante modelo tan encantador que algunos de sus compañeros le calificaban de un Cary Grant juvenil nada menos sin embargo en esta época hubo algo que le marcó profundamente se llamaba Stephanie Brooks fue su primera novia ésta el abandonó por considerarle un inmaduro sin un proyecto de vida y atención a este dato porque es muy importante Band Andy no es un cazador activo usaba engaños para atraer a sus víctimas veamos por ejemplo vamos a ir ahora mismo un ejemplo de este tipo de modus operandi la víctima es Georgian Hawkins de dieciocho años es mil novecientos setenta y cuatro Ted usa para su casa unas muletas unos libros que aparentemente se le caen y su capacidad de seducción

Voz 4 46:24 cómo puede ser tan espera ellos muchísimas gracias

Voz 31 46:30 comprobado que andar con muletas y cargan con libros no es completa

Voz 4 46:34 no te preocupes tres llevas muchísimos hecho tenga derecho merezcan estudiantes de Derecho para servir en cuanto me cada duda derecho que difícil mi padre dice que siempre viene bien conoces

Voz 1594 46:46 a un abogado me encanta eso de él

Voz 4 46:49 esta señorita confieso que escogí Derecho sólo para poder decir esa frase muchas gracias a ver si ahora consigo llegar con todo esto amigos

Voz 0295 46:58 sí sí es que quieres te acompaña no no te preocupes no quiero que una mujer tan guapa tiene tanto peso les moleste debe o al no tengo aparcado a la vuelta de la esquina esta vamos no hay mejor trampa que aquella en la que la presa entra por propia voluntad tú también eres estudiante estudio periodismo televisivo quiere estar en la a mí también me gusta la acción de este es un coche te los dejo aquí

Voz 4 47:24 si no te importa ponernos debajo de las ciento yo que no tira cofrade con el maletero claro

Voz 0295 47:29 quieres aquí mandil asesta un golpe en la cabeza con una palanca de metal cuando despierta Georgian están medio desnuda en mitad del bosque

Voz 28 47:43 con esa voz licita dado que te vayan a oír espera que te ayudo

Voz 0295 47:50 bueno expuesta bueno que no se diga que no lo hemos intentado marchar esto pues es raro porque a las mamás de las niñas pijas como tú les Olimpo ruso que se Stefan la tipología de suspicaz era la búsqueda de este mira qué guapa está vigente se te ve ya como gravedad van diré agarra el cuello como una mano y la etapa la boca con la otra April

Voz 1893 48:38 creo que ya no se necesita ningún abogado

Voz 1594 48:43 pues sí que su perfil de víctima

Voz 25 48:45 el preferido era el de el de la primera novia el de Stefan

Voz 1594 48:47 el estudiantes morenas de pelo liso de clase acomodada o al menos que lo parecieran en el caso del asesinato que hemos escuchado violó a la víctima post mórtem en días posteriores además volvió a la escena del crimen varias veces para deshacerse de las pruebas aprovechó la las visitas para violar al cadáver en repetidas ocasiones parece que este cadáver le gustaba especialmente pero después de Stephanie Ted volvió a tener una novia Meg Anders publicaría posteriormente un libro en el que revelaría que para poder obtener placer sexual Ted le pedía que se quedase quieta que aparenta ser ser una muerta el hecho es que cuando van y empieza a matar ya no puede parar su modus operandi es siempre el mismo secuestra a mujeres que no conoce y que probablemente le despierta malos recuerdos en cuanto a Stefani y seguramente en cuanto a su madre las lleva un lugar juro las estrangula las viola es sádico es necrofilia es despiadadamente impulsivo a pesar de su estudiada máscara tiene un fuerte complejo de inferioridad muestra depende dependencia hacia las mujeres John tiempo un miedo atroz a ser humillado por ellas lo cual hace que se ven una y otra vez

Voz 2 49:59 lo tiene todo no tiene absolutamente

Voz 1594 50:01 pero existe para evitar que hacen empieza a trasladarse por varios estados porque se da cuenta de que está empezando a hacer demasiado sospechoso empieza también a cambiar constantemente de aspecto pero pocos meses después de empezar a matar comete su primer error siempre un primer agresor

Voz 4 50:18 con cara alta daron esculpe señorita tiene un momento Nos conocemos soy el agente de policía rusa señoritas le traigo malas noticias tranquila no es grave le han intentado robar en coche se han llevado no por suerte lo ha impedido su coche está muchas gracias a gente todo ha quedado en un susto sin embargo me va a tener que acompañada a comisaría a comisaría para que necesitamos que preste declaración para el informe

Voz 31 50:43 cómo se jockeys pericia en señores identificación

Voz 1594 50:47 Media hora y uniforme ni placa allí enseño encantado pero tendrá que acompañarme serán quince minutos prometo no robarle más tiempo del necesario

Voz 4 50:55 que me acuerdo sienta estoy un poco nervioso no pasa nada es perfectamente comprensible acompañando la gente cree que se acaba de pasar la salida la comisaría era por allí que comisario se refiere a esa subestación tenemos que ir a la central del distrito es lo mejor para estos papeleos tenga paciencia aunque con usted diga pero debería avisar a casa que llegaré tarde no será necesario porque se detiene tranquila todo está en orden te vas a quedar en el coche haciendo que Djukic convertido en uno

Voz 0295 51:42 curva por

Voz 4 51:43 no lo a gente le agarró con fuerza del brazo izquierdo y la colocó unas esposas pero cuando se dispuso a la otra cara la aprovecho para golpearla en el estómago