La Ventana (15/06/2018 - Tramo de 18:00 a 18:30)

Voz 0032 00:11 son las seis las cinco en Canarias el Parlamento portugués aprobado el uso del cannabis de la marihuana para fines medicinales los enfermos Varane necesitar eso sí una receta médica concreta para adquirir el producto en Lisboa esta Aitor Hernández adelante

Voz 2 00:25 lo que representa un nuevo capítulo en la relación que Portugal guarda con las drogas cuyo consumo y posesión fue despenalizado en dos mil uno este viernes la Asamblea de la República portuguesa ha aprobado la legalización del cannabis para fines medicinales la legislación aprobada estipula que sólo se podrá recurrir al uso del cannabis medicinal cuando el paciente no responde a otros medicamentos convencionales y establece la necesidad de obtener una receta médica especial para adquirir el producto aunque versiones anteriores el proyecto de ley contemplaban el auto cultivo finalmente esta posibilidad ha quedado descartada debido a la falta de control este calidad Messi

Voz 0032 00:59 pues sí tenemos una última hora en el Partido Popular al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha entregado su acta de diputado Sonia Sánchez buenas tardes

Voz 1916 01:07 sí buenas tardes en una nota de prensa que acaba de distribuir el Partido Popular se anuncia que Mariano Rajoy presenta la renuncia a su acta de diputado por Madrid iba a solicitar su reingreso en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad sabes que era una de las dudas si Mariano Rajoy se volvería o no a sentar en el Congreso de los Diputados después de de perder esa moción de censura contra Pedro Sánchez pues no Mariano Rajoy ha renunciado a su acta de diputado por Madrid gracioso

Voz 0032 01:32 más cosas la Guardia Civil ha encontrado en el mar el cadáver del piloto de la avioneta que desapareció esta semana en Mallorca la aeronave pertenece al Institut Balear de la Natura informa Chus Navarra

Voz 1462 01:42 el martes por la tarde se le perdió la pista desde entonces se activó un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaba alarmada la aeronave de extinción de incendios del Ibanat ha sido encontrada sobre las cuatro de la tarde muy cerca de Cala Sant Vicenç la misma zona donde se le perdió la pista con el cuerpo del piloto de cuarenta y seis años en su interior el hombre natural de Huelva llevaba cinco años trabajando en las Islas tenía una amplia experiencia el aparato realizaba tareas de reconocimiento en la zona de Cala Sant Vicenç cuando sobre las seis de la tarde se perdió la señal de contacto con el centro de control del Ivana

Voz 0959 02:19 si miramos ahora al cierre de la Bolsa Eladio Meizoso buenas tardes

Voz 0527 02:22 buenas tardes el Ibex treinta y cinco ha bajado hoy un uno por ciento se queda en nueve mil ochocientos cincuenta y un puntos pero ha subido un uno por ciento en la semana la sesión de hoy ha venido marcada por el rojo en las bolsas europeas el Ibex en la banda media entre el uno con siete que ha perdido Londres el cero con cinco de París por valores en el Ibex treinta y cinco destacan las bajadas de bancos como La Caixa tres coma ocho por cien Bankia dos con nueve o la siderúrgica Mittal tres con seis en el lado contrario Colonial ha subido un uno con cinco por ciento de la prima de riesgo en noventa puntos básicos cuatro menos que ayer el euro dolar dieciséis el petróleo en setenta y tres dólares el barril de Brent que son dos menos que

Voz 0032 03:01 ayer seis y tres cinco y tres en Canarias

Voz 0887 03:08 la tarde un grupo de padres se ha encerrado en el colegio Uruguay el único centro que hay en el barrio de cañorroto en Carabanchel denuncian así la supresión por parte de la comunidad de una línea el curso que viene aseguran que el encierro podría prolongarse en el tiempo Marisa es uno de esos padres

Voz 3 03:22 soy un colección fue un abrazo opinado todo ha bajado encerraba nosotros vamos para que la Consejería poseía lo soluciona todo las que en en razón tenemos alumnos suficientes para cubrir históricamente desde hace años las dos líneas la consejería la de este año quitarnos las

Voz 0887 03:38 Cogam Colectivo de Lesbianas Gays Transexuales y Bisexuales de Madrid ha acudido a la unidad de gestión de la diversidad de la policía municipal después de que en su local hayan aparecido pegatinas con un arcoiris tachado en las que se puede leer hasta los cojones de tanto Arcoiris Jesús grande es su presidente

Voz 4 03:54 de momento no vamos a respirar porque esto significa un ataque directo con todos los derechos y libertades contra la diversidad contra todos sus objetivos que queremos cubrir dos de Cobo como mínimos hasta hasta allí

Voz 0887 04:11 y finalmente será el Ayuntamiento de Madrid quién patrocinio al Club Voleibol Chamberí en su ascenso a Primera el plazo para encontrar un patrocinador acababa esta mañana de no haberlo conseguido el ascenso de este equipo femenino se habría frustrado Celia Mayer ex delegada de Igualdad

Voz 5 04:26 eso desde el Ayuntamiento de Madrid hemos decidido apoyar este deporte porque es dramático que los equipos femeninos con tantísimo talento con tantísimo valor no puedan acceder en igualdad de condiciones al deporte de élite porque pensamos que tienen un valor tremendo y que representan fenomenal a la ciudad de Madrid y los valores que representa como equipo estamos muy orgullosos de este equipo hoy sabemos que va a representar a la ciudad de Madrid

Voz 7 04:49 dos alumnos uno del Instituto de las musas y otro del colegio Sagrado Corazón han conseguido un nueve con setenta y cinco en las veintinueve grados en el centro de la capital

Jesús Gallego adelante

Voz 0919 05:16 qué tal buenas tardes quedan dos horas para que debute la selección española en el Mundial ante Portugal ya está en juego nuestro grupo el grupo B en San Petersburgo están enfrentándose Marruecos e Irán al descanso acaba de comenzar la segunda parte empate a cero nos vamos a SOC el auténtico centro de atención del día el estadio donde debuta España en su primer partido

Voz 8 05:36 era era Fernando Hierro última hora Javier Herráez

muy buenas tardes

Voz 9 05:42 hola qué tal Gallego muy buenas tardes a punto ya de hacerse oficial la alineación del equipo español la última charla de hierro con su futbolistas salvo sorpresón sorpresón porque lo tiene claro hace varios días jugarían De Gea Nacho Piqué Ramos Jordi Alba Busquets

Voz 10 05:58 este Koke Iniesta Silva engancha haría Isco y arriba Diego Costa los tres dudosos Diego Costa Koke y Nacho los tres creen que van a jugar en este debut mundialista aquí en Sochi ante la Portugal de Cristiano desde las siete

Voz 0919 06:12 en Carrusel transmitimos en directo desde Sochi la previa ahí el partido de España recordemos que hoy ya se ha jugado un partido en el grupo A Uruguay han ganado uno cero a Egipto con un gol de Jiménez el defensa rojiblanco en el minuto ochenta y nueve de cabeza a la salida de un córner un Jiménez que estaba así emocionado lo que supone marcar un gol en un campeonato del mundo los otros

Voz 11 06:37 esto es un sueño todas las familias de Londres agradecidos a la danza no todo mi amigo de todo leo todo mi novia a mi hijo a mi familia esto Guirós yo por siempre

Voz 0919 06:55 y el otro sonido a esta hora en el mundiales esta rueda de prensa que está dando Sampaoli el técnico de la selección argentina de fútbol en el estadio del Spartak de Moscú en la previa del entrenamiento del equipo de Leo Messi mañana Argentina jugará y ante Islandia el primer partido de los albicelestes en el Mundial queda ya poquito para que debute España ante Portugal desde las siete en Carrusel deportivo lo contamos los enviados especiales de la Cadena Ser

Voz 0032 07:45 pues de momento es todo la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com Cadena Ser

Voz 19 10:44 la Ventana Carlas Francina

Voz 0313 10:56 ya estamos metidos de lleno en el Mundial de Rusia que les voy a contar falta muy poquito ya para que arranque Carrusel los nervios lógicos con el debut de España con todo lo que ha pasado en fin teniendo además a Cristiano el rival muchos elementos muchos y muy interesantes y una gran oportunidad para conocer

Voz 20 11:13 es otras historias los otros partidos que es lo que hacemos siempre en sonido Morse María Jesús Espinosa de los Montero buenas tardes hola buenas tardes Carles pues si en sonido Morse nos ponemos la camiseta del Mundial la verdad es que el tiempo entre partido y partido poco importa si se espera con ilusión imagínate si hemos de esperar cuatro años hasta un nuevo mundial en sonido Morse hemos fichado al gran Marcos López que será el encargado de traernos las mejores historias de selecciones jugadores internacionales empezamos con el que es probablemente el gran ausente de este Mundial Gianluigi Buffon portero de la selección italiana al que nuestra ficción imaginamos nada más y nada menos que en Formentera

Voz 21 11:54 no no puede ser no puede ser sin dentro de una semana empieza el Mundial en Rusia pero italiano juega de lo que hace es mayor amigo ya pierdes hasta la memoria con lo futbolero que ha sido siempre todavía no me puedo creer que no sepas quienes te lo digo

Voz 1 12:07 al menos sabes dónde estamos pero claro Formentera hubo para el vivirlo tronco y esto es un paraíso pues sí sí claro entonces es él mismo verdad

Voz 20 12:24 al final de este episodio Dani Garrido director de Carrusel deportivo y anfitrión de este podcast conversará con el periodista de La Gazzetta dello Sport

Voz 0313 12:32 Clippers Risi uno de los que mejor conocen a esta leyenda del fútbol europeo oro además el carrusel de los partidos de España de los grandes duelos de este Mundial no se pierdan todas las historias todos los otros partidos de sonido Morse en Podium podcast punto com

Voz 16 12:48 no te pierdas cada semana todas esas historias maravillosas que sucede en alrededor del fútbol son los otros partidas tan importantes como los que se juegan sobre el césped espacio ofrecido en colaboración con Mao cinco Estrellas

Voz 23 13:13 y ahora

Voz 24 13:15 que ahora las seis Si trece cinco y tres en Canarias no tenemos Música todos los viernes hasta ahora

Voz 25 13:21 pues venga ya vamos

Voz 1284 13:59 Iñaki de la Torre buenas tardes compañero buenas tardes Carlas que has preparado para una tarde tan especial

Voz 0313 14:04 tenemos música en directo porque no podemos no podemos cero músicas y que has Pepa

Voz 0959 14:07 sí estaba pensando cosas en las que el fútbol y la música se parecen o también en lo que la coordinación por ejemplo de los grupos musicales se parece en nada al a los equipos de fútbol y la verdad es que encontrar un montón de cosas divertidas a ver pues mira por ejemplo esta es una muy graciosa he pensado yo cómo se parece la alineación y las funciones de la alineación de un equipo de fútbol a lo que hace un grupo de música lo que hace unos instrumentos entonces esta canción ha empezado esta que es la versión de Phil Collins del You Can't be love ha empezado con un bajo y una batería que es como si dijera que el batería es el portero y el bajista es algo así como los centrales sabes que como el bolero sabes que son los que están detrás siempre pase lo que pase siempre tiene que estar ahí yo creo que la Volvamos a empezar por esta canción venga porque verás cómo se nota quién empieza mandando y luego como Le pasan la bola digamos

Voz 0032 14:54 a otros verdades

Voz 25 14:56 que sólo hay bajo y batería

Voz 0959 15:03 osea son la base de lo que tiene que hacer después el equipo que es empezar a atacar por ejemplo empezar a cantar que es como avanza la canción pero luego hay otro reparto porque el oro hay centrocampistas que hacen los centrocampistas y sino tú me corriges pues son los que ayudan un poco cuando hay que ayudar a la defensa hacia atrás osea son gente servicial y luego tiene que hacer pequeños ataques de vez en cuando

Voz 0313 15:23 todos los que ganan y pierden los partidos eso es pues bueno

Voz 0959 15:26 yo me he buscado una un momento de una canción de M Clan que sean más roto por dentro en la que en ese momento lo que ocurre es que el están haciendo lo que os digo labores defensivas tranquilos ahí aguantando que todo el mundo tenga su sitio cogido hizo lo de vez en cuando hacen pequeños ataques osea pequeños destellos verdes la guitarra órgano haciendo cosas tranquilas nos vimos que de este hombre

Voz 26 15:56 ya saben atacar un poco estoy todo el órgano granizo y la guitarra

Voz 0959 16:07 osea estaban haciendo lo que estaban haciendo la defensa y el portero sea el bajo y la guitarra el bajo y el batería pero de repente deciden que ellos también hacen un pequeño ataque por eso hacen pequeños destellos fíjate qué gracioso como se parece esa organización y luego qué pasa en un equipo cuando hay una estrella que todo el mundo juega para él y que él es el que manda también suele ser un centrocampista no a veces el que algo va delanteros Owen delantero verdad bueno el que el que se ocupa de porque luego hay ya digamos el punta que está ahí a punto de rematar bueno pues el que tiene que estar manejando los todo ese juega para él y por lo tanto él reparte juego así que él decide cuando los demás juegan cuando él tiene la pelota no la tiene nadie más por ejemplo el cantante como pasa aquí con Van Morrison va cediendo turnos a los demás

Voz 1 16:52 los coros metales si viene en la pelota no la tiene nadie más

Voz 0959 17:07 tres ha dado paso a la armónica ha dicho bueno ahora te toca jugar a ti pero tú siempre estás jugando para el cantante osea para el tipo que está ahí de delantero como dices pero tú sabes que hay otro tipo de delantero también que es el que remata el que resuelve que al final aunque hubiera sido el tío que estaba dominando el partido es el que se lleva a Las Norias porque es el que se luce eso siempre es la guitarra solista claro

Voz 28 17:31 aquí que todos jugando están atacando de para intentando llegar a a un buen estribillo que están haciendo es el momento en el que todo el público está pendiente porque va a pasar algo importan

Voz 0959 17:42 en el que se lleva el destello es este solo de guitarra verdad

Voz 1284 17:54 la afición actúa también como el lateral díscolo que va a su aire es verdad también hay de esos podría se luego le supone sí sí si miras ganó la verdad que por por no alargarlo mucho yo no hablo del de la central por ejemplo que entrar a rematar se sube mucho que es por ejemplo cuando hay un solo debajo no es

Voz 0959 18:11 en función sus funciones defender están en la base pero de vez en cuando salen y ante un destello en fin son cosas en las que se parece en la organización de un equipo y la organización

Voz 0313 18:19 de los instrumentos voy a expensas Roberto alguna vez esto dime la verdad no así ha sido el fútbol no es el más futbolero del mundo imagínate

Voz 0959 18:28 sí además hay hay tópicos por ejemplos que se padecen quiero decir esos tópicos hay pan tú dices que los defensas son jugadores un poco más torpes más dificultoso es para hacer un terrible pues se compara con los bajista los bajistas ya sabes que de Benjamín Prado siempre se está riendo

Voz 1284 18:43 de de la falta de habilidad de Bilbao

Voz 0959 18:46 es de los Stones puesto pasa se aprovecha hoy que no está aprovecha prometo al Revel estudiando la razón cosa que hay en el que no volverá del Henri así que ya sabes si se distribuyen ellos más que es que te cuente más Orenga va a venga pues porque tengo también otra cosa muy graciosa que es que hay lances del fuego que son parecidos a los lances que ocurren en las canciones por ejemplo por ejemplo hay carga la el que oiga lo sabes lo que es la carga legal

Voz 0313 19:09 ah y con el hombro eso pero sin hacer

Voz 0959 19:11 alta claro exactamente pues eso ocurre me ha parecido muy gracioso en una canción de Los Rodríguez donde dos instrumentos están pujando por llevarse el balón no a policías el protagonismo eso ocurre entre una guitarra y un trombón de varas no acaban de resolverlo nadie se queda con el balón y ahora el empieza a hacer carga un trombón de varas están discutiendo de quién es el protagonismo es muy gracioso muy raro lo de cruzar dos solos en una canción eh y luego hay una cosa que tú mencionas tendría muy gracioso cuando vino aquí la pegatina que dijiste hombre esta canción tiene Nadiño sí pues es que hay para al que no lo sepa Camps este oyendo en Barranquilla esa especie de frenazo que pegan algunos futbolistas antes de lanzar una falta un penalti páramos crear bueno pues eso ocurre también en las canciones como por ejemplo en esta canción de los llame

Voz 1 20:15 parece que va todo muy bien el ataque

Voz 29 20:22 que de repente

Voz 0959 20:26 después de una paradita ya hay una preparación como esto y luego cuando ya mete el gol te alegras Se levanta todo más la batería Allison Panenka E H parecido tararea tres gol de tacón sí señor todo desde luego hay otra cosa graciosa que ocurre en los equipos de fútbol que hemos visto esta semana que es que hay fichajes mosqueo se entre clubes mosqueteros entre federaciones y clubes de Baleares creo ya lo sabes no bueno pues por ejemplo ocurrió a finales de los sesenta lo un grupo que los Small Faces que eran como los grandes del More se les fue el cantante y el guitarrista pero como no querían dejar de tocar los dos que quedaban en el grupo ficharon a un guitarrista y aún cantante en una de las guitarras que oímos de fondo Ron Wood osea que bueno hasta aquí fichajes limpió dijeron gastada tenemos dos pipas en el mercado que tienen carta de libertad me los contrato pero

Voz 1284 21:28 hicieron ayer en la inauguración del Mundial Si bueno un tío enérgico se me ocurrió pensar y excavó muy bien se me ocurre

Voz 0959 21:33 López ha que es capaz de cantar heavy este tío yo dije este tío está cantando como se cantan los AC DC

Voz 0313 21:37 en un momento donde pensaba que eran concierto suyo porque no sé cuántos fueron Roberto tres o cuatro canciones la que cantó con las opas

Voz 1284 21:44 bueno por lo menos tres en tres o cuatro ya lo creo

Voz 0959 21:48 sí pero no no es un tipo que canta muy bien este es el caso es que hablamos algunas veces de que el cantantes bueno el repertorio es horrendo pues este es el discurso de este señor pero bueno si sigues haciendo fichajes dices esto serán los limpios no porque llamaron a dos tíos que estaban libres pero resulta que los Rolling Stones Mick Taylor decide que se va de los Rolling Stones tienen que buscar un guitarrista y precisamente llaman a Ron Wood

Voz 30 22:11 sí sí

Voz 0959 22:23 bueno pues lo que pasó es que ya

Voz 1284 22:26 yo llamo a Ron Wood hicieron una

Voz 0959 22:28 nueva dijeron varias la verdad hicieron tocar en algunas canciones del Black and Blue ya después Lomé dieron hizo Rod Stewart agarró tal mosqueo porque les robaron las guitarrista que de hecho se disolvieron casi los Faces y no volvió nunca hablará milagrosa enfado en los pros los sabios entre clubes y federaciones pues aquí entre grandes grupos del rock'n'roll también hay otra cosa que ocurre otro lance del juego que se parece a la música que son los contraataques postró fíjate hay canciones que contraataca en otra canción que ya sonaba hay una estaría preciosa que es Neil será aquel cantante así meloso de los años cincuenta y sesenta que compuso su gran éxito realmente es él o Carol en el que se vanagloriaba de decía que había sido novio de Carole King de la compositora y cantante decía que bueno que habían sido novios durante el instituto y lo compone esta canción bueno pues Carroll quien de repente oye esta canción dice pero este tipo que dice Si yo has melé con él quedamos una vez y bueno realmente fue realmente mal y entonces ella coge hace exactamente en la misma partitura los mismos arreglos la misma melodía y hace otra canción que se llama Neil le dice oye me habría encantado quedar contigo pero realmente tal como como tenías deporte y el aliento realmente no habría quedado contigo nunca

Voz 32 24:01 Little ni en ésta

Voz 0959 24:04 bueno muy gracioso y por último por ejemplo hay una canción de mariguana es que también es al contraataque bueno esta canción de repente una vez no es justo

Voz 0032 24:18 bueno pues le gusta mucho

Voz 0959 24:19 la voz de voz ley iniciada pues yo a mí este ritmo me gusta voy a hacer una canción contraatacando me la quedó también verá si hace Body ley esto este es un contraataque es un plácido pero no te preocupes que esta canción de The Body llamaba amén soy un hombre de la contexto Lloyd te hago una que encima plagio tu plagio y de repente me hago otra que sea Mamani es voy en fin el dice me copias Dati otro contrataque muy rápido que es el de Otis Redding que de repente puso una canción hizo una canción que era sobre la tristeza son

Voz 33 25:12 parecía como si estuviera llorando

Voz 0959 25:19 la llama FAZ Samson la Canción triste de Otis Redding dice que está fatal de triste y de repente dice bueno no me he puesto poco triste ahora me voy a hacer la happy piso

Voz 33 25:28 otro

Voz 0959 25:30 da qué

Voz 1 25:35 herir a ustedes los propios contrataque desata

Voz 0313 25:38 de La Ventana estamos con el carrusel con la previa del partido entre España y Portugal comienza a las ocho de la tarde que haya sí

Voz 1284 25:45 corté nada feliz fin de semana Roberto ya que abrazaba por hacer añadió

