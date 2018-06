La Ventana (18/06/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 bueno

son las cuatro de la tarde las tres en Canarias la jueza que investiga el caso del Master de Pablo Casado ha pedido al Congreso de los Diputados que certifique la condición de diputado y por tanto de aforado del vicesecretario del PP que hoy mismo se ha postulado como candidato para suceder a Mariano Rajoy al frente del partido más datos Alfonso Ojea en una providencia

Voz 0089 00:34 ya dictada por la titular Carmen Rodríguez Medel titular del Juzgado de Instrucción número cincuenta y uno de Madrid se acuerda librar al Congreso de los Diputados un oficio para que el Parlamento certifique que el político del PP es efectivamente diputado la nueva providencia se enmarca en la investigación de los presuntos delitos de falsificación documental prevaricación admitida extractiva y cohecho impropio por los que han sido llamados a declarar el próximo uno de agosto los responsables docentes del master al que acudía el político conservador la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid registró en sede judicial el pasado miércoles la información requerida por ese juzgado en relación con la calificación y convalidación de las asignaturas cursadas por Pablo Casado en el máster de Derecho autonómico y local que se impartió en ese campus madrileño en el año dos mil ocho dos mil nueve

Voz 0032 01:21 gracias Ojea ahora recuperado el sonido otro de los nombres que han sonado con más fuerza en los últimos días para liderar el PP es el de Alberto Núñez Feijoo actual presidente de la Xunta de Galicia pues fijo va a desvelar su futuro político si se presenta o no esta misma tarde en un acto de partido Radio Galicia Ricardo Rodríguez buenas tardes

Voz 1817 01:39 buenas tardes con apenas cinco horas de margen Feijóo ha convocado la Junta Directiva del Partido Popular de Galicia están citados a las ocho de la tarde en un hotel compostelano para conocer la decisión del presidente de la Xunta tras varios días de reflexión Feijóo comunicará esta tarde si opta o no a suceder a Mariano Rajoy una decisión personal que Feijóo hará pública su estilo manejando los tiempos jugando al despiste son muchos los dirigentes conservadores que dirigen sus miradas hacia Feijóo consciente de esta situación el se ha dejado querer en los últimos días no atraído de momento nada sobre su futuro si finalmente decide presentar su candidatura para liderar el Partido Popular la oposición en Galicia cree que debería dimitir como presidente de la Xunta de Galicia no se merece un presidente a tiempo parado

Voz 0032 02:20 aumentado por primera vez desde dos mil doce en las enseñanzas no universitarias son datos del Ministerio de Educación que nos cuenta Adela Molina

Voz 0011 02:28 no ocurría desde el curso dos mil once dos mil doce los alumnos extranjeros enseñanzas no universitarias han aumentado en casi cuatro mil novecientos hasta superar los setecientos veintiun mil son datos el curso pasado del Ministerio de Educación que también reflejan que el incremento únicamente se ha notado en los centros concertados y privados de hecho los centros públicos el número de extranjeros ha seguido cayendo en casi mil quinientos alumnos las cifras de educación confirman la tendencia que ya apuntaba el Instituto Nacional de Estadística en los datos del padrón que señalaban que la población aumentó en España en dos mil diecisiete debido a la llegada de extranjeros que se incrementaron en casi ciento cuarenta y siete mil personas

Voz 0089 03:03 cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:07 es un Madrid Madrid el Ayuntamiento de la capital empezar a distribuir a principios de julio la tarjeta de Vecindad para inmigrantes en situación irregular la medida que llega con año y medio de retraso tiene como objetivo garantizar el acceso a la sanidad y la educación a personas que hayan sido atendidas por los servicios sociales en los últimos seis meses también el acceso a cursos de acceso al empleo a quienes cumplan con una serie de requisitos la alcaldesa Manuela Carmena

Voz 1410 03:30 llevamos año y medio luchando a brazo partido con ello pero bueno la tarjeta está aquí a partir de la semana de la primera semana del mes de julio vamos a empezar a repartirlas van a hacer posible algo en el marco que tenemos que todavía es estrecho que tiene que cambiar pero en el marco de lo posible vamos a abrir ese hueco lo que podemos es Ayuntamiento para aportar una línea más de posibilidad de integración

Voz 1915 03:55 la Fiscalía de Madrid ha denunciado en un juzgado de Majadahonda los vertidos continuados de aguas residuales procedentes de zonas urbanizadas a varios arroyos de Las Rozas el Ministerio Público considera que podrían ser constitutivos de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente Mariano Gómez es portavoz de la asociación que llevó el asunto a los tribunales

Voz 0953 04:12 por los productos químicos que se vierten

Voz 3 04:15 alegría de las veces de origen humano se ha reducido el el oxígeno en agua ahí por lo tanto el impacto ambiental que se ha producido en todos estos años va a tardar muchísimo tiempo en arreglarse

Voz 1915 04:30 los trabajadores del cero diez Línea Madrid el servicio de atención telefónica del Ayuntamiento mantienen la huelga indefinida que iniciaron el pasado treinta de abril la reunión con la empresa adjudicataria con Ferrovial ha terminado sin acuerdo los sindicatos exigen a la compañía que cumpla con el convenio colectivo en lo que tiene que ver con la salud y la seguridad de los trabajadores y también con la equiparación salarial la compañía alega que este último punto el de la equiparación es inviable económicamente porque les supondría unos costes de ochocientos mil euros anuales

Voz 9 05:54 pero eso no significa que no pueda es decir las cosas o contarlas tal como las ves

Voz 0313 05:59 lo que voy a hacer a continuación muy sencillo es que no no puedo evitar que en todo el caso Urdangarin convivan dos sensaciones otros sentimientos puros de satisfacción e ya lo dije el otro día al comprobar que comportamiento los a todas luces sospechosos y que después eres cubren delictivos no quedan impunes creo además que esa satisfacción la siente hoy mucha gente en España pero luego parece otro sentimiento inevitable que me dice que la justicia igual exactamente igual para todos pues tampoco parece ya ha habido cosas eh y ha habido cosas durante todo el proceso pero bueno ahora el ingreso del cuñado del Rey en la cárcel de Brieva en un módulo acondicionado a toda prisa donde de momento se encuentra el solo pues hombre eso eso no está al alcance de muchos reclusos ya todo eso el Rey callado de viaje asegura en la casa real que es que hallada en el tema por amortizado bueno es una manera de verlo pero yo sigo pensando sinceramente que hay silencios atronadores Yeste este sin duda lo es bienvenidos a la venta

Voz 10 07:09 yo he estado eh eh eh que eh a que te de ello

Voz 0313 10:36 aquí estamos ya una tarde vas con la ventana abierta a la Cadena Ser con Isaías esos Roberto bienvenido el Call buenas hoy tomamos café con Michael Robinson que espero Michael buenas tardes hola hay hay que espero que esté que este es que esté bien de voz por qué esta tarde a las ocho te toca tanto te toca gritar un poquito que debut de Inglaterra o no o no vas a gritar

Voz 1546 10:57 en demasía no

Voz 0313 10:59 porque estás afónico

Voz 1546 11:02 les pero a lo mejor no pero yo creo que no está para muchos trotes espero que llega a los cuartos de final a

Voz 0313 11:10 cuartos a los cuartos espero

Voz 1546 11:13 pero Macía que eso no lo que realmente la afición inglesa quiere ver una notable mejora una nueva recesión de comprender el fútbol vemos en los sub diecisiete el sub veintiuno son campeones de Europa en sus respectivas categorías pero aún con la con la absoluta todo vía aún no hemos abordado de interpretar jugó al fútbol con balón que una cosa sólo hasta hace relativamente poco en inglés ya se entiende que también se pues a fútbol cambiarlo

Voz 0313 11:45 porque sin balón si lo hace bien las elecciones bueno son

Voz 1546 11:48 muy la gente así todo aquel lío con los estándares va victoriano y si tal pero ha llegado algo inmigradas

Voz 0313 11:56 oye tú sabes que los sindicatos británicos han pedido formalmente a las empresas a las empresas del tipo que sea en fin que hagan algo hoy para que la gente pueda haber el martes

Voz 1546 12:05 sí pero también es pasaba

Voz 0313 12:07 no no es nuevo de ahora no pero sí sepa

Voz 1546 12:10 eso con los colegios para ver a jugar en el robo cuando estaba en el hemisferio sur pero todos los partidos sí coincidió con Jorge escolares Si los niños podía dejada clases mientras ve en Inglaterra a perder de nuevo no

Voz 0313 12:28 corresponsal Begoña Arce buenas tardes bueno ciertas Begoña exactamente qué piden los sindicatos

Voz 11 12:34 bueno lo que pides a las empresas que sean comprensivas que sean flexibles que en fin que que se tomen es todo un poco humanamente porque quieren que sus empleados puedan ver los partidos de Inglaterra en el Mundial sin prohibición qué es lo que están pidiendo es que los salarios se hagan más flexibles de entrada de trabajo que la gente pueda organizar que quizás trabaje desde casa o que entre antes incluso se sugiere que algunas empresas habiliten una una sala con un aparato de televisión para poder ver los encuentros es decir hay una nota un comunicado en la página web dice permitir un mano una mayor flexibilidad un poco de flexibilidad para ver los partidos porque eso puede levantar la moral del personal de una empresa mostró

Voz 1915 13:18 los que dicen

Voz 11 13:21 a la camaradería y todo eso repercutirá en Un buen rollo empresarial con los trabajadores lo argumentan eh

Voz 0313 13:29 esto esto de trabajar un poquito menos los días del Mundial hilo de situar pantallas en lugares estratégicos esto aparece en una conversación que se ha hecho viral estos días de una pareja argentina que las ha escuchado que discutiendo en el coche y en un momento dado bueno es que él tiene que ir a la boda de un familiar de ella dice que no está dispuesto que nuestro puesto Pérez en un partido en el que coincide con Corea del Sur México y cuando sale el tema del trabajo pues lo argumenta también

Voz 12 13:53 Nuestra de mi casa durante el Mundial durante el mudéjar mundial durante el Mundial está pendiente del Mundial lo único que importa es el Mundial actividades a otra ciclo abajo pero menos trabajo menos trabajo menos de fenómeno que ese es el único rival que visto lo pareció remontar repetición y Lozán ante el ridículo es tu primo de casarse en junio frena del muslo porque es un mes cada cuatro años que tenéis que tener cuidado en ese mes cada cuatro años no casarte haces no te hace meses vez porque ese meses el Mundial va a poner pantallas denominado Juana Espantax el Gordo fuera Argentina por Infanta esa para TVE a Corea del Sur México bajo el único pide cafeína opinando la pantalla que postula que no te pongas así que pone patas Savoy

Voz 2 14:44 según voy que te a Bosch

Voz 13 14:46 el fenómeno metemos vivienda bueno Michael Robinson lo de poner

Voz 0313 14:51 pantallas en una boda lo sabe perfectamente

Voz 13 14:53 existe que es muy reciente además no IV dice mejor no ponerla pero la pusisteis no será total

Voz 1546 15:00 la Álvaro al gozar de la afición que acudió a la boda

Voz 13 15:03 José si para mí no te imaginas que después se quiere tu hijo alguien hubiera pedido el bar

Voz 0313 15:11 si hubiera visto el partido Argentina Islandia el otro día

Voz 1546 15:14 sí un lobby si lo ven si no me sorprendió poco Islandia supo echar Inglaterra de la Eurocopa este es un grupo compacto rocoso y además a jugar como Espirito inusual en los tiempos modernos eh

Voz 0313 15:30 es decir de una cosa un dato mira el otro día el España Portugal y lo vieron en televisión un sesenta y ocho por ciento de la gente que está viendo en ese momento que suena barbaridad que es una cuota de pantalla Usher estratosférico sabes cuánta gente vio en Islandia el partido de su selección todos el noventa y nueve con seis

Voz 1546 15:49 en los en Rusia en los veinte años

Voz 0313 15:52 nueve el noventa y nueve con seis hoy escribe Juan Tallón en El País dice ABC se cruza algo asombroso nuestras vidas que es imposible no amar como la selección de Islandia no conoces a nadie en ese país es posible que te mueras antes de ir allí o al menos que te rompa un brazo o una pierna pero como millones de personas tienes la impresión de que este equipo pertenece a tu familia de amores lejanos Gonzalo zamorano buenas tardes

Voz 0953 16:17 buenas tardes Marta González jugador del

Voz 0313 16:20 victim Gur o las Vic que es un equipo de la segunda división de Islandia nos atiende desde desde allí tú cuando te enamoras de Islandia como llegas a jugar allí Gonzalo

Voz 14 16:31 pues yo me la envía al

Voz 0953 16:34 la semana devenir no que eso te exagerado decir la verdad que yo cuando vi estaba pletórico miedo porque sale nunca fuera de España a a vivir pero bueno la verdad que el mito como la gente como el club como los equipos me refiero la vida muy fácil vi la verdad es que es un país que enamora ahí te atrae mucho y te atrapa

Voz 0313 16:55 cuántos cuántos jugadores españoles podrían estar ahora mismo en en Islandia

Voz 0953 17:00 exactamente lo que está alrededor de unos veinte yo por ejemplo en nuestro equipo somos cuatro bueno pues somos cuatro España ver si injusto valga la casualidad que una avería nació en Argentina

Voz 0313 17:10 anda

Voz 0953 17:13 ha sido bueno el partido argentino islandés

Voz 0313 17:15 oye tú cómo llegas a Islandia

Voz 0953 17:18 bueno pues estaba jugando en Tercera División de Madrid icono salió la posibilidad de ir aquí a través de un amigo aquello que estaban las pero si alguien Mis vídeos el equipo en el que yo el año pasado que no es el mismo que le gustó y bueno la verdad que la temporada fue muy bien este año queríamos otro equipo aparentemente mejor mucho mejor nivel llegaba la verdad es que estamos muy contentos de que J

Voz 0313 17:43 estuvo Gonzalo

Voz 0953 17:44 yo como extremo extremo o delantero veremos replegado normalmente

Voz 0313 17:47 hipótesis vivir del fútbol en Islandia porque se cuenta mucho de que los jugadores son profesionales de esa manera que dos tienen un oficio aparte además es dentista en fin todas esas dijo que si son carpinteros bomberos etcétera sabes

Voz 0953 18:01 esto está desgastando mucho por las los jugadores de la selección nacional factor profesionales es verdad que por ejemplo como mucho jugar en primera división España tal habrá que tienen sus proyectos a parte au persona empresa o tal por ejemplo el entrenador igual fortuna clínica empresario es un museo presa a la clínica es verdad que a veces se Sedeño el sábado cuando el quieres a que no lo no lo has a diario

Voz 0313 18:23 ya me imagino que las empresas no hace falta que se lo pidan lo de que dejen que den facilidades a la gente para ver los partidos de la selección no

Voz 0953 18:30 no no no no es verdad que el fútbol aquí se dice de una manera muy especial muy peculiar sobre todos los últimos años que no hemos denunciado aquí es el fútbol deporte aquí ahora y la verdad que sí nosotros sí podemos vivir sobre todo los extranjeros y podemos vivir el fútbol es cierto que que hay algunos también como en mi caso que yo también en mente está buscando trabajo a través del club por las mañanas porque esto lo hemos es porque los irlandeses no viven de ello a los que vivimos de ellos somos los de fuera

Voz 0313 19:00 si recordamos la la movida de la última Eurocopa como se seguían los partidos en la calle con la gran fin la camiseta

Voz 0953 19:06 este año también igual con pantallas gigantes en la casa que hacen cualquier cosa por hacer parte ya gigantes el otro día por ejemplo había parte de gigantes Enrique ahora estaba yo estaba a reventar con los vídeos que hemos podido ver

Voz 0706 19:18 estaba lleno lleno de gente oye Gonzalo y el nivel de la selección está muy por encima del nivel medio del fútbol de allí o no lo refleja bastante quiero decir que claro no tienen por qué estar en paralelo porque como muchos de los jugadores islandeses están jugando en otras ligas tú crees que ahí sí

Voz 0953 19:34 me siento que es la selección no es superior al de al de Primera a Segunda División aquí es cierto que es superior pero tampoco hay más grandísima diferencia te echo lateral derecho lateral derecho titular de Islandia

Voz 1291 19:45 hizo un partidazo en mi opinión el otro

Voz 0953 19:47 diez diesen partidazo paró muy bien y María es el lateral derecho que son equipos de de aquí entonces podemos jugar perfectamente jugadores de transmisión islandeses esa pongo al perfectamente pueden ser no fue ni convocado hecho sobre todo en los partidos amistosos jugado un acuerdo que fueron varios jugadores de televisión

Voz 0827 20:12 Gonzalo y el partí el el portero suele parar penaltis en la liga oficial o churro

Voz 0953 20:19 es cierto es cierto que no les llevo mucho o no le gustó nada no te voy a mentir más lesivo mucho pero sí pero sobre todo muy bien hay otros hallazgos llevan allí no tenga aquí lo hizo muy bien hizo un partidazo en general estuvo muy bien a un nivel muy alto creo que es lo que es lo que es lo que creo que se va a haberla todo el Mundial han también no me extrañaría que se clasificará no me parecería nada descabellado la verdad

Voz 13 20:45 no es que el portero eso realizador eh

Voz 1546 20:48 decía sin ya estoy esperando la película de como el paro el penalti de Messi no yo creo que puede hacer

Voz 0827 20:54 es un metraje que ver yo no yo es que tengo la sensación de que espera hasta que Messi toca el balón para tirarse fíjate yo creo que no fue casualidad yo creo que ves salir ese balón como el tío es un Bilardo pues llega llega

Voz 0953 21:07 hay una hay anécdotas que él ha grabado muchos de los vídeos de los esfuerzos va a través de del Mundial de las patrocinando el Mundial Italia ha sido el que va el que no se ha realizado el que con su empresa que más ha sido el caos agravado oí la verdad que pero bueno es algo anecdótico pues como sin tener que pone como si De Gea poner agrava los Cirilo España es algo población

Voz 0313 21:33 ponerse hacen todos es una

Voz 1546 21:36 el el proyecto que hay una gran afición a en Islandia evidentemente por su a su selección sí pero no obstante además un gran seguimiento de en la en Islandia punto no

Voz 0953 21:49 es es una locura a mí no me parece una locura porque por ejemplo nosotros estamos viendo un pueblo que no tiene más de mil doscientos habitantes ir otro día porque estábamos estaban haciendo nuestro campo que cambiaron el césped y fue el primer partido que jugamos en casa había seiscientas personas más del cincuenta por ciento de la población está la verdad que que siguen mucho el fútbol viajan con vosotros y hacen viajes de dos horas y medidas de tres de cuatro horas por haberle el partido y luego según la verdad es que como afición es stock a mí la verdad que es una de las cosas que más me gusta

Voz 0313 22:23 Pedrosa alegramos oye Gonzalo una una última cosa

Voz 0827 22:25 a tu sueño sería llegar a la primera división de Islandia o volver a España aunque fuera segunda

Voz 0953 22:32 hombre si me das a elegir en España a Segunda División y me voy a quedar para España evidentemente pero sí la ahora mismo mi pensamiento es seguir aquí intentar hacer un buen año en esta temporada que estaba yendo bastante bien llegan al que me evidentemente tener ofertas de televisión si no son de aquí de su espiado o de donde sea pero pero seguir viviendo estoy disfrutando con lo que bueno

Voz 13 22:59 hoy el pleno no sólo oir

Voz 1546 23:02 presidente de Islandia decir otro de de que somos un país pequeño pero de gente

Voz 0313 23:09 así

Voz 0953 23:11 bueno es una sino que como todo España de gente muy guapa igual lo único es verdad que por ejemplo ha pasado con el diecinueve con el chico el jugador inglés caldero Corea

Voz 0313 23:25 sí sí ella

Voz 0953 23:27 ha tenido como dos cientos mil seguidores más de los que tenía tenía treinta y cuatro mil trescientos y pico mil a la verdad no sé exactamente es muy guapo oí demás pero bueno se me imagino que son anécdota Si bueno a gente de todo gente guapa gente hay como todos los países imagino

Voz 0313 23:45 muy bien Gonzalo zamorano un abrazo amigo gracias a esa muerte

Voz 0953 23:48 es muchísimas gracias un abrazo te vaya muy bien

Voz 0313 23:52 Begoña en Inglaterra la gente es tan pesimista no tan realista como Michael Robinson con las opciones de la selección au o hay algo más de de ilusión y alegría

Voz 11 24:03 bueno yo creo que que todo va a depender como como vaya desde luego saben que no parte que no parte como favorita que tiene un perfil bajo pero también espera

Voz 0313 24:13 por supuesto que pueda dar una sorpresa es gente muy jóvenes

Voz 11 24:15 la selección rejuvenecida y esperan que aunque no esté cuajada todavía pues pues por lo menos tengan una participación muy muy digna yo lo que estoy segura es que con flexibilidad os a hora de hoy los pubs esta noche esta tarde van a estar llenos de gente de todo el mundo va a seguir el partido unos quince millones de personas se calcula que vieron los partidos de la selección de Inglaterra en el pasado Mundial de Brasil y aún que esta petición haya muchas empresas que no la vayan a seguir bueno ellos sabrán por qué si no hay flexibilidad posible son muchas bajas médicas

Voz 13 24:47 también no les puedo exigir no les es decir al jefe

Voz 0313 24:50 como decía el miembro de la pareja

Voz 13 24:53 mentira nos impone pantalla Boix es curioso del pueblo han probado

Voz 1546 25:00 de todos los últimos cincuenta y dos años desde que Inglaterra ha vuelto algo no ha ahora en esta ocasión seguro que Begoña la al al tanto de que están viviendo muy muy paz pacíficamente con la prensa inclusive los periodistas jueguen cada mañana un patio de dardos con un representante de la de del equipo no caramba entonces el chico de la BBC Amnistía la concentración el perdió lo suyo el Daily Mail perdió lo suyo luego no sé quién ha sido esta mañana ido momento optan ganando la selección tres cero contra la prensa como dijo anoche de que sin embargo se pierde habrá muy poco la prensa lanzar los dardos a los

Voz 13 25:49 jugadores en todo el tiempo darles tiempo Begoña un abrazo un abrazo todo Orenga

Voz 0313 32:59 vamos a hablar de carreteras esta tarde en La Ventana estamos en un momento político donde el nuevo Gobierno cada semana o prácticamente cada día lanza anuncios propuestas planes novio todavía tiempo para digerir los en su totalidad hay algunas críticas que si gestos propaganda estrategia pero no está todavía perfilada definitivamente la línea eso de su actuación hoy sin embargo tenemos un asunto muy concreto que debamos a la polémica porque tiene que ver con algo tan sensible como el bolsillo de los ciudadanos hablaba la canción abra la canción de una carretera de la Nacional II vamos a hablar de autopistas de autopistas de peaje el anuncio de que se van a suprimir esos peajes cuando terminen las concesiones es así de entrada con la noticia positiva a todo el mundo le alegra pero tiene letra pequeña hay algo detrás que nos debe interesar a preocupar pues ella vamos en nuestra por

Voz 25 33:47 eh

Voz 2 33:51 la polémica

Voz 0827 33:55 el ministro de Fomento ha anunciado que liberará de peajes las autopistas de gestión privada cuya concesión termina entre noviembre de este año dos mil veintiuno usuarios y transportistas han recibido la noticia con alborozo y suponemos que los gobiernos socialistas de Valencia Andalucía y Aragón no pondrán pegas porque ya se lo habían reclamado al Gobierno saliente del parque lo popular estas autopistas se construyeron como opción alternativa cuando España no era país de autovías o cuando el esfuerzo inversor del Estado no daba para llegar a todos los sitios por eso parece de justicia que cuando la red de autovías se ha extendido por todo el país se diluya este esfuerzo desigual que han de hacer los ciudadanos según el lugar en el que les toque vivir otra cosa es si el país se puede permitir ahora el esfuerzo de la reversión de estas autopistas de peaje y sobre todo a costa de que partidos y eso serían explicaciones requeridas para formarnos una opinión completa sobre la solución propuesta sobre el momento de hacerlo

Voz 0313 34:56 Santiago Niño Becerra buenas tardes

Voz 1869 34:58 Carlas compañeros Santiago

Voz 0313 35:00 nuestro economista de cabecera como saben hoy este anuncio la decisión de quitar peajes

Voz 29 35:05 acierto o error

Voz 1869 35:08 tú sabes Carlas que yo solamente hablo de economía de una perspectiva económica yo creo que eliminar los peajes es decir que y sean o fuesen totalmente gratuitas tasas sería un error un error garrafal que pagaríamos con con bueno con muchos problemas porque a ver mantener una carretera en una vía autopista una carretera es caro cuesta un dinero que mantenían una autopista es muchísimo más caro hoy hoy insisto vamos he leído cantidad de artículos sobre Tema actualmente España necesita cerca de siete mil millones es necesitaría mil millones para mantener en un estado correcto las carreteras autopistas y carreteras que actualmente son de la red del estado de las de las comunidades esto me da igual dinero que no hay yo simplemente invito no a quién esos están oyendo que intenten ir por la A dos desde Igualada saga es absolutamente da miedo esa carretera es una autovía de dos carriles en algunos sitios L3 era la antigua Nacional dos

Voz 29 36:24 sí he da miedo de cómo estás

Voz 1869 36:27 no en el pavimento los los baches las grietas que bueno porque evidentemente es una carretera que tiene un tráfico enorme y muchísimos camiones algunos de ellos muy pesados y vivienda declaró un un pavimento de esas características necesita mucho mantenimiento muy frecuente y muy bien hecho bien sí ahora cogemos ir nos convertimos en en gratuitas las carreteras autopistas perdón Ésa es mantenimiento tendrá que ir a cargo de presupuestos del Estado o las transfiere a las comunidades me da igual a cargo de las comunidades esto es la pregunta es hay fondos para mantener adecuadamente esas vías yo creo que no

Voz 0313 37:15 entonces cuál sería la alternativa a tu juicio

Voz 1869 37:18 yo pienso que evidentemente es mi opinión le tendrían que dejar de ser un negocio eso por descontado pero tendría que calcularse un peaje que garantizara el correcto mantenimiento que actualmente tienen las autopista ya digo mejor al menos el actual esto yo creo que tendría que ser así evidentemente el que use esas carreteras esas autopistas convertidas en en en de o sin peaje sean españoles extranjeros recordemos que hay mucho extranjero mucho vehículos Argelia en vehículo particular que circula por esas autopistas que Paddy insisto que pague el peaje que pague el viaje suficiente para garantizar el correcto mantenimiento

Voz 29 38:00 Seat Ustaritz es por abaratar los peajes no por suprimir numeros abaratar sí

Voz 0706 38:06 luego lo de Podemos ya marcaron uno coma pero lo cierto es que hay que pagar por pasar Van Gaal lo que pasa es que un canon directo aplicado en el impuesto de circulación por ejemplo pues eso los los coches si el transporte internacional al que se refería sabes si si eso no lo paga

Voz 1869 38:19 no en entonces y entonces queda la solución de la viñeta la famosa viñeta no pero yo yo creo que la viñeta el problema que tiene es que

Voz 0706 38:29 qué sabemos que estas declaraciones no te refieres exactamente

Voz 1869 38:32 entonces es el problema que tiene ETA es que el el no usuarios lo paga también entonces yo esto no la verdad es que no lo usa como puede usarlo alguna vez pues el café para todos un poco yo

Voz 0827 38:46 bueno pero eso pasa con cualquier impuesto no hay mucha gente que está pagando la educación de los hijos sin tener hijos

Voz 1869 38:51 sí pero sí correcto motor de acuerdo el problema es que esto tal y como yo lo veo sería más una tasa que es un impuesto un impuesto alguien pagaba IRPF IVA evidentemente no sabe en qué se basaba ese dinero uno se matricula personas se matricula en una universidad pública ir a lo que pagan una tasa porque sabe que paga ese esa cantidad a cambio de recibir un servicio directo no

Voz 0827 39:16 llevo pero no es una injusticia que un señor que va de Sevilla Cádiz tenga que pagar un peaje por ir por una autovía yo que soy de Palencia ir de Palencia a Burgos por ejemplo que es más uno de la misma distancia me salga gratis los dos somos españoles y los dos hemos contribuido a la financiación de las redes públicas

Voz 1869 39:33 sí por esto yo pongo tanto tanta del acento un acento muy gordo en decir primero que en España y las carreteras están mal mantenidas están mal mantenidas usa esto esto es así en segundo lugar por eso pongo también el acento en decir que el viaje tendría que cubrir en mi opinión exclusivamente el mantenimiento es decir no se podría ganar ni un céntimo con eso

Voz 0313 39:59 ya bueno nacionalizar lo pronto

Voz 1869 40:03 sí es que eso es una palabra muy fea no sea y que tiene la administre en el fondo da lo mismo ser quieran hizo una autopista a mi me da igual ah pero es lo que tiene que garantizar es con inspecciones con vigilancia hayan con drones estábamos Lobo como queramos

Voz 29 40:23 quién mantenimiento se cumple menos

Voz 1869 40:26 esto

Voz 1546 40:26 al menos y si fuese nacionalizado Nadj sospecha que la ganancia lo lleva otra gente sin embargo sido nación y el Estado pondrá los recursos necesarios con el dinero generado por aquí trabaja para el Estado no

Voz 1869 40:42 sí yo principios en principio sí lo lo que pasa es que el que se siga manteniendo eh la autopista nivel a nivel privado o sea privada puede vigilar a base de auditorías lo que pasa es que a ver en el fondo en la lo que yo digo está la solución que que que tú apuntas no una empresa que no vaya a ganar nada tampoco le interesará llevar esa gestión precisamente por eso porque no gana nada con lo cual de alguna forma parece que la unir la única vía que queda es que sea estatal o de un gobierno autonómico yo sé yo sé que mi posturas una postura muy atípica porque es el gran eh

Voz 0706 41:30 bueno pero no por la primera en la primera reacción cuando has bien no pagaremos y tú pagas cada día por ejemplo pero luego hay un estudio económico del impacto pues hombre está muy bien saberlo no

Voz 1869 41:41 sí yo de entrada ya digo que qué qué bien qué alegría que quitar el peaje pero cuidado que mantener un un quién una vía una carretera ferrocarril y tal es mutado irá bueno apoyados claro insisto si queremos que esté bien el setenta y dos entonces claro es decir si luego viene la segunda parte si decimos de acuerdo que se haga cargo del presupuesto del Estado sean no peajes en ningún tipo es que será por presupuesto estado perfecto entonces entramos en la en la coge en el dilema de siempre os subimos impuestos para cubrir ese gasto obviarse deja de gastar en otra cosa pasar en eso si se suben impuestos mal porque suben impuestos si se deja de gastar en otra goza para mantener a su autopista en que se deja de gastar entonces claro es una es una mala solución es

Voz 0313 42:32 muy bien a Santiago Niño Becerra Un placer como siempre

Voz 29 42:35 pero gracias un abrazo hasta ahora

Voz 30 42:43 a mi novia que se va a seis meses por ahí a recorrer mundo para descubrirse asimismo dice y no se ha pensado pues qué bien toda la cama para mí

Voz 0313 46:02 son las cinco menos cuarto a las cuatro menos cuarto en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana con Isaías con Roberto como cada tarde tomando café con con Michael Robinson como todos los lunes escuchando la música que nos sitúa pues lógicamente y a lo largo de mirado no en la en la en la pista de África llevamos muchos días con toda la tragedia qué del del Aquarius con todas la cantidad de pateras que llegan a las costas andaluzas insistiendo incluso saturado no es un poco de informaciones negativas que tienen que ver con con África no que es un poco el circuito habitual circuito mediático de nuestro contacto con ese continente y sin embargo a veces te da un poco de rabia esos porque pensamos en África sólo como un foco de problemas de de de desgracias es su desarrollo de guerras África es mucho más centrada no es una realidad homogénea Se trata de un continente con cerca de mil millones de habitantes cincuenta y cuatro países treinta millones de extensión donde se habla mil quinientas lenguas distintas donde no todo es desgracia hay sufrimiento hay otras muchísimas cosas y un acompañar el diario El País Oraya Erro aquí hablamos en una ocasión aquí en La Ventana viajó por el continente lo ha plasmado en un libro muy interesante titulado El tiempo detenido y otras historias de África estos días con todo lo que está pasando en lo que estamos contando Nos apetecido mucho invitar la casa sólo en poquito a La Ventana Lola buenas tardes hola

Voz 29 47:21 hola buenas tardes

Voz 0313 47:23 estas

Voz 14 47:24 muy bien o no

Voz 0313 47:27 pero no con esto que acabo de decir que decir tenemos siempre el foco puesto y todo lo que nos llega tiene tiene un color tiene una etiqueta ahí sigue una dirección pero África ofrece muchísimas más cosas que esas

Voz 29 47:41 sí que es verdad no exagerar el discurso buenista eh de cosas positivo o no pero es que es así

Voz 1291 47:48 claro ahora cuando estás hablando de acordar unos datos que manejó hace Coco sobre Migraciones en el mundo

Voz 0313 47:57 sí es verdad que viene

Voz 1291 47:59 países de África tiene bastantes pero el grueso más me enorme de Migraciones en África se produce dentro del propio con fines perfil que no era tan malo

Voz 0953 48:10 desde la mayoría de la gente se queda dentro del continente

Voz 1291 48:13 migraciones internas es verdad que quienes vienen aquí pues huyan ve cosas muy feas que haya hambre claro que guerra claro que Francia persecución pero obviamente veo claro que no es lo único la mayoría de los africanos se quedan en África porque hay mucha gente que vive él pues bien o bastante bien o de una manera de buena como para que merezca la pena irse de su tierra ahí abandonar a su familia cultura etcétera

Voz 0313 48:40 si tuvieras que hacer una lista que alguien te preguntara de dime cosas positivas de África por tu conocimiento por tu experiencia por dónde empezar heridas

Voz 1291 48:48 a Arias por decir que te sientes como en casa porque al final el lo que en que lo he intentado explicar siempre es que es un continente muy diverso sí pero que es que es muy normal al que al final la vida allí es muy parecido a la que podemos llevar aquí en un montón de aspectos y que entonces como ellos a marque y Serna extraterrestre sino que que que es un un lugar de la gente vive siente hay padres e igual que tú tienen rutinas igual que tú yo al final pues es muy fácil estar allí y se ha opuesto que nos sentimos mejor que otros pero que al final siempre te sientes muy yo siempre me siento muy en casa eso sí haber punto creo que empezaría la verdad

Voz 0313 49:27 Deep preguntas concretas por ejemplo la clase media tan tan maltratada en nuestro país tan tan castigada yen y en Europa general como que se estuviera reduciendo en África como está la clase media

Voz 1291 49:40 bueno pues precisamente la clase media es algo de lo que más me sorprendió las primeras veces que yo fui a al continente porque pobres luego los cuatro ricos africanos corruptos a lo mejor etcétera no pues por ejemplo a mí me gusta mucho contar que en Nairobi y Carrefour Iker esta frase la gente te ríes mucho es verdad claro yo quiero a Carrefour a comprar cosas Caramés pues yo que sé después la cena asados luego un bote de champú y ahí están las familias pues que salen de trabajar coger a los niños al colegio iban con el uniforme todavía pues todas en la compra del carro y luego se va ir hasta toros en Nairobi Schäuble ya por ejemplo también en el centro de la ciudad está el parque juro que la primera vez me llamó mucho la atención porque es como el retiro o casas que tiene hasta el tanque con con barcas donde se suben con los niños solos novios las obvias sólo sabe decir que es una vida muy similar al que haya que en Madrid es verdad que la clase media todavía no es tan fuerte como en otros lugares pero ahí vamos no teléfonos móviles tiene todo el mundo esquemas móviles que cuentas bancarias en todo el continente

Voz 0313 50:51 la distribución de la distribución por zonas urbanas y ámbito rural más o menos como está

Voz 1291 50:56 el Aizoon de no haberse igualdad claramente ya son más los que se bueno y las ciudades pues tiene mucho más desarrollo también piensa que la pobreza es más más violenta o más desagradable una ciudad pobre preferiría estar en el campo y luego pues la vida rural pues es verdad que que es muy sencilla es humildes montones de sitios pero dio de verdad que es vivido en pues litos África no diría mi pueblito maliense por ejemplo que no tiene aceras Villarta de tornillo electricidad en otros sitios yo ahora de la gente no la sufre pues ves humildemente con lo que tiene como mercado lo estaba de ir a la escuela de Primaria el dispensario del centro de salud pero allí la vida transcurre con normalidad o hay grandes tragedias prisión insistir no hay nada así como dos hay muchas enfermedades pues asegura que la gente tiene poco es verdad que algún los dicho saber si hay sequía de tal pues corren riesgo de estar desnutridos a necesitan apoyo nutricional pica pero no es una tragedia la gente vive como yo a mí me han contado mis abuelos que debía hace sesenta años

Voz 0953 52:08 yo no

Voz 1291 52:11 hay muchos las cosas que yo me encuentro me recuerdan a esos relatos de ancianos de mi familia

Voz 0313 52:17 dio un elemento que igual mucha gente desconoce que es el a la pujanza evidente de la de la mujer en el liderazgo social de las mujeres en África muchos lugares de África están adquiriendo una una relevancia que aquí no hace tanto añoramos eh

Voz 1291 52:34 sí eso es verdad y me gusta siempre además recalcar lo yo siempre digo que África ocupara el lugar que merece cuando no dejan a las mujeres buenos al frente de una vez por todas para mí mi mujer africana seguir en todo y es verdad que suma vicio como de de pobrecita So de elementos secundarios visión así como víctimas ante de ellas cuando son las que llevan en todo vamos en todo

Voz 0827 53:02 yo tengo la sensación de que no miramos a África sencillamente no es de Quique cuando se pone a mirar en corresponsalías de grandes medios de comunicación en África pues pues no existen prácticamente entonces solamente nos llegan las malas noticias sin embargo cada cambio que ahora se está produciendo en China lo seguimos prácticamente al minuto abro cualquier cosa que se mueva allí nos interesa de repente porque el interés también se ha fomentado

Voz 1291 53:27 sí pero es que a ver que estamos a sólo catorce kilómetros que no separa el Estrecho continente de otro yo soy cargar que luego no sé por qué siempre gamas la malo y ojo que periodistas y que hay es verdad que corresponsalías a penas pero ejemplo hoy en nuestra agencia ese tiene indies Hermann en Nairobi ir los periódicos los medios de comunicación cada vez están incluyendo más información sobre África vamos la prueba la tenéis Planeta Futuro que hablamos todos los días habrá su muertos de contenidos lo negativos precisamente entonces yo creo que la información que se está produciendo hilillo por suerte estoy conociendo un montón de profesionales que miraba hacia África y mirar de una manera con digamos más realista dirán subida era Parra veo todo el exótico y safaris

Voz 0313 54:09 mí me todos pobres horror

Voz 1291 54:11 sí pero yo creo que los medios de comunicación han tenemos que presionar más para pasar por es el es decir pero de que ese es el que se da durante el día y colocar las noticias africanas también en primera plana no sólo cuando pasa algo malo

Voz 0313 54:27 sí señor a Tsartas son muchas cosas sigue

Voz 1291 54:30 yo tú te basada en el de Fitur B de los africanos años y siempre te cuentan que es que hay oportunidades de negocio yo respeto entiendo menos pero cuando esto tipo de

Voz 0706 54:40 sí

Voz 1291 54:42 de actos encima económicos pues siempre un montón de inversionistas contando que el PIB sube tantísimo crítico el diez por ciento anual osea que movimiento hay oportunidades de negocio hay crecimiento hay que verlo

Voz 0313 54:56 es curioso

Voz 13 54:57 en unos tiempos en Sudáfrica es que

Voz 1546 55:02 la gran patio de del mundo miraba para otro lado y luego paso unos años Madiba sale de la cárcel hay un Mundial de rugby luego Mundial de fútbol ibérico Nos dimos cuenta que quizás is unos países más hermosos de la tierra pero mientras está detrás de dejas que había pata

Voz 13 55:19 tremendo como lo grandes y Urbis primer mundo mira totalmente bueno

Voz 0313 55:27 hola gracias por estar un día más a La Ventana a este ratito eh

Voz 0953 55:31 muchas gracias a vosotros yo encantada Llamazares un abrazo muy grande

Voz 0313 55:37 por cierto mientras estábamos hablando con Lola me ha entrado una ha aumentado un aviso de unas palabras de de Trump para eh mañana es severa con los Reyes de hocico sabéis que estos días en a en en Alemania hay una cierta crisis de Gobierno porque el ministro del Interior presentó un plan de acogida a la inmigración Angela Merkel se echó para atrás porque no está de acuerdo con algunos puntos ya hay lío político para la explicación detrás dice Merkel están dificultades porque Europa ha cometido el error de aceptar a millones de personas que le han cambiado violente hay radicalmente su cultura qué hay que hacer Bestia es decir esto es en un día o dos varían Aja buenas tardes hola buenas tardes es el hombre con el que mañana semana ver los ríos no en su en su viaje