La Ventana (18/06/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0032 00:11 son las cinco las cuatro en Canarias las víctimas de violencia de género son testigos cualificados de las agresiones a partir de ahora los jueces tendrán que prestar más atención y darle más importancia a sus testimonios durante el juicio porque así lo refleja una sentencia del Supremo a raíz de un caso concreto Alberto P

Voz 0055 00:28 tras el Supremo confirma catorce años y ocho meses de cárcel para un hombre que viajó desde Zaragoza hasta Alicante con la escopeta para acabar con la vida de su exmujer que sobrevivió a la agresión una resolución en la que los magistrados encabezados por Vicente Magro envían un mensaje al Gobierno y solicitan que las víctimas de violencia machista sean consideradas como algo más que testigos y que sus declaraciones tengan más peso a la hora de dictar una sentencia esto critica el Tribunal Supremo podría haberse hecho en una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal pero en dos mil quince el estatuto de la víctima ha puesto en marcha por el anterior Ejecutivo se limitó a diferenciar entre víctimas directas e indirectas

Voz 0032 01:00 la policía está investigando un suceso que nos lleva a Pontevedra han aparecido los cadáveres de un matrimonio hombre mujer los dos con signos de violencia en el garaje de su vivienda más datos Ainhoa Apestegui

Voz 0028 01:10 ha sido a primera hora de esta tarde en una parroquia del ayuntamiento pontevedrés de O Porriño el hijo de la pareja fallecida es el que ha alertado a los servicios de emergencias al llegar a casa y encontrarse a ambos muertos por herida de bala los agentes han encontrado una escopeta junto a los cuerpos hallados en el garaje de la vivienda la Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido no se descarta ninguna hipótesis incluida la de un posible caso de violencia de género la Delegación del Gobierno ha informado a la SER de que no constan denuncias previas por maltrato

Voz 0032 01:40 yo de Organización de Podemos Pablo Echenique apoyan los planes del Gobierno que pretende sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos

Voz 3 01:49 que haya un dictador un dictador genocida enterrarla en un mausoleo gigantesco rindiéndose le honores mientras hay decenas de miles de muertos en las cunetas en nuestro país creo que es una vergüenza democrática

Voz 0032 02:06 si sumamos también la intención de la ministra de Industria Comercio y Turismo Reyes Maroto de reunirse con las comunidades autónomas porque según dice nada más llegar al ministerios ha encontrado y es literal un batiburrillo de iniciativas relacionadas con el alquiler turístico de viviendas y quiere ahora crear un marco común informa Eva Vega

Voz 0098 02:32 batiburrillo de decretos que cada comunidad autónoma está aprobando como puede en función de sus peculiaridades si es verdad que nos han pedido que ordene tenemos que al menos desde el Ministerio bueno pues establezca hemos unas reglas de juego para a partir de ahí luego cada comunidad autónoma que como digo es la que tiene la competencia en la regulación de los alquileres turísticos pues determine hasta dónde llega

Voz 1915 03:50 por cierto que en Coslada el pleno del Ayuntamiento ha revocado la distinción de la de alcalde honorífico a Franco el Consistorio en aplicación de la Ley de Memoria Histórica acaba de aprobar el catálogo de vestigios franquistas y una comisión decidirá también el cambio de nombre de calles del municipio Macarena Orosa es la primera tenía

Voz 0230 04:05 de de alcaldes después de más de cuarenta años

Voz 5 04:08 pero seguíamos teniendo a Francisco Franco dictador Francisco Franco como alcalde honorífico de Coslada ir con el tema de Franco la revocación inmediata una vez que ya ha quedado aprobado en pleno la elaboración del catálogo dentro del catálogo la propuesta que hacía la Comisión era cambiar las calles solicitar a las comunidades que quite las placas ir revocar el nombramiento de Franco como alcalde honorífico tienes dentro del catálogo

Voz 0032 05:01 fui a esta hora nos vamos a Rusia buscamos la última hora de la Copa del Mundo con Jesús Gallego adelante

Voz 7 05:07 mundial dos mil dieciocho qué tal muy buenas tardes desde Moscú estamos en el quinto día de partidos del Mundial hasta ahora se abre el grupo G en Sochi juega la Bélgica de Roberto Martínez ante Panamá los belgas que son uno de los favoritos también en este Mundial vamos a ver cómo salen los dos equipos Lluís Flaquer buenas tardes

Voz 8 05:29 hola Jesús Gallego saludos desde Sochi dos muy buena temperatura para albergar este Bélgica Panamá como decías la selección de Roberto Martín está ante Panamá que debuta en un Mundial estamos en el minuto cinco de partido de momento no hay gol especifica cero Panamá cero

Voz 9 05:43 a las ocho en este grupo se va a jugar en Volvo grado

el partido entre Túnez e Inglaterra ya hemos tenido un encuentro en el grupo F Suecia le ha ganado uno cero a Corea el gol lo hizo el centrar gran Cruise de penalti tras una aplicación del bar los suecos lideran este grupo con México tras la gran victoria de los mexicanos ayer ante la campeona del mundo Alemania por un gol a cero y la selección española vuelve esta tarde a los entrenamientos en Krasnodar a las seis entrenamiento a puerta cerrada volveremos desde allí con la última hora los enviados especiales de la SER al Mundial de Rusia dos mil dieciocho

Voz 9 10:58 Vivaldi y hacer amigos a la publicidad en la trae floja el asunto de la traía al fresco Un que el preguntas al acabar así que yo propongo que de aquí que digamos bando claro es si nos parece un razonamiento muy humillante no le entendible

Voz 20 11:37 fíjese es que hace tiempo hablábamos de ministros que tenía su dinero en paraísos fiscales y ahora estamos hablando una persona que dedujo algo por su participación en programas que no podía deducir que luego los en que mapas aval no

Voz 21 11:53 joroba que son las cinco y casi doce minutos de la tarde cuatro dos en Canarias estamos en Todo por la radio en La Ventana hola a todos y a todas así a bordo

Voz 0779 12:01 hola leí la frase de Dios venga ahora

Voz 0230 12:09 algo completamente inesperado José Guadalupe Fernández político mexicano candidato a diputado local por el Partido de Acción Nacional que en un debate televisado tuvo mala suerte mi compromisos

Voz 22 12:19 contigo como diputado local es erradicar la impunidad en Guanajuato cree las condiciones para que los honesto les vaya mal los corruptos

Voz 23 12:31 les vaya mal también online para todos lo somos es otra es porque este hombre parece que me voy a hacer

Voz 0230 12:38 sí al darse cuenta del error sufrió un ataque de tristeza no encuentra la manera no encuentra la manera de rectificar hice hunde en el deseo de que les vaya mal a todos

Voz 22 12:49 cree las condiciones para que los honesto les vaya mal ya los corruptos

Voz 0779 12:56 también

Voz 0230 12:58 no tristeza se hace un lío todos los confundimos en España más porque cada día es un follón esto es sólo de hoy Iñaki Urdangarin ingresa en la prisión de Brieva la mitad de los pasajeros del Aquarius prefiere irse a Francia el fiscal del Tribunal Supremo mantiene la acusación de rebelión contra Junquera si el Gobierno anuncia que las autopistas serán gratis esta noche sale Pedro Sánchez por la tele se plantea sacar a Franco del Valle de los Caídos Pablo Casado quiere presidir el Partido Popular y la juez que investiga su máster ha preguntado si si es diputado han detenido el presidente de Audi por el escándalo de las emisiones de CO2 y hay una guerra comercial entre la Unión Europea

Voz 9 13:39 eso de hoy de esta mañana

Voz 0230 13:42 Donald Trump aprovechando que Angela Merkel está en dificultades pero muchas dificultades ha escrito mensajes dice que Angela Merkel tiene problemas porque Europa cometido el error de acoger a millones de personas que cambian violentamente su cultura que Majó Donald Trump exportando xenofobia sede ve que tiene tanta que puede exportar también es un poco la política internacional de mi niñez sabes que Donald Trump y Angela Merkel no son exactamente aliados LB en dificultades dicen en el año en que es algo que consuela porque no sólo hacemos ningún niño ni en España a última vez que hicimos programa Maxi muerto ahora ministro de Cultura el actual está aguantando como un campeón José Guirao ministro de Cultura hay Deportes ya lleva cuatro días estará pensando a ver si llego al verano después de una primavera tan lluviosa Se anuncia tiempo amarillo amarillo para el verano que comienza el jueves a ver si llega al ministro esta esta semana hay tres puntos de atención de los que vamos a hacer un seguimiento con la ayuda del Lucía Tolosa tema I el Ibex sube o baja pues la completan el tema dos la temperatura sube baja sean Paco y el Mundial quién sube bien baja pues aquí baja Messi cristiana baja Griezmann iba a Neymar Neymar por un pasa mucho tiempo el suelo así que mucho más no pude bajar menos mal que la camiseta de Brasil es amarilla destaca sobre el verde porque sino le pisarán como Garbancito

Voz 24 15:12 contestadas Garbancito es sido

Voz 0779 15:15 dos

Voz 24 15:19 dónde están las tú

Voz 25 15:20 pizzerías ahí están señor pecamos tutores hay millones de tuits sobre el Mundial en Argentina por ejemplo les costaba mucho explicar cómo fue su empate aunque profeta baruc lo ha intentado hacer con sus propias palabras

Voz 6 15:32 este el gol de Islandia ha caído en la selección argentina como vasija de barro a manera de jarra con sólo una casa llena de líquido transparente e incoloro inodoro e insípido en estado puro cuya molécula están formadas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno a baja temperatura actual

Voz 25 15:50 sitúa el gran mérito que tiene que Islandia empatara contra Argentina

Voz 6 15:52 a media Islandia está pendiente del inicio del Mundial para su selección la otra media está ahora mismo enfrentándose a Argentina

Voz 25 16:00 vamos ahora con un tuit muy de bar de convive a cargo de cara

Voz 0779 16:04 mi mujer cree que actúe con otra después el optimistas hoyo

Voz 25 16:09 este estrés desde cuando te pillan in fraganti el autor es Miguel que el cariño esta no es lo que parece maldita Si sabes plancha ya bueno estoy teorías que veladamente insinúa un hecho que nos parece inaceptable es de Francis Quito

Voz 6 16:25 niño se ha acabado el papel higiénico a propósito hay que lavar hámster

Voz 26 16:32 sí

Voz 0779 16:36 no ha sufrido ninguna animando

Voz 0470 16:40 después de las fruterías que los pilares del Mundo Today con Xavi y Kike por este orden

Voz 1981 16:49 Iñaki Urdangarin elige a las mazmorras de la Zarzuela para cumplir su condena estará rodeado de celdas vacías y sólo recibirá la visita de cuervos alimaña y el fantasma de Felipe IV todos los empresarios que leyeron quién se ha llevado mi queso viven ahora en la indigencia me once todas la empatía hay perdía todos mis seres queridos confiesa uno de los muchos afectados crean una obra de arte que consiste en el dinero de la subvención ingresado en la cuenta bancaria del artista la obra no culmina hasta que me he gastado todo el dinero explica el creador Miquel Iceta cae exhausto después de bailar sin pausa desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa solo paró cinco minutos cuando dimitió Maxine Huerta pero al nombrar a otro ministro siguió con la fotografía Noor incorporará tildes a sus sopas de letras no descarta añadir un colorante fluorescente para subrayar las frases importantes el tío Alfonso entrega todas las narices que ha robado a sus sobrinos durante más de veinte años la selección natural lleva a los bebés a nacer sin mejillas para evitar los pellizcos de las abuelas Netflix prohibirá a mirar más de cinco segundos a los personajes de sus series mirar fijamente a una Thyssen pantalla así considerará acoso el Mundial de Fútbol tendrá partidos para de granos donde se chutar a una les

Voz 0470 18:04 suba los jueces de línea aprovecharán la me

Voz 1981 18:06 sí aparte para recoger espárragos en los márgenes del campo Pedro Duque encuentra agua potable en el Ministerio de Ciencia después de días recorriendo las desérticas instalaciones el ministro cree que el agua sienta las bases para establecer una colonia de vida inteligente un pescador vasco con la caña enganchada a una roca desplaza el planeta varios metros este gordo ha dicho al ver que se le resistía la presa

Voz 27 18:44 va eh mi voto ya está eh

Voz 0230 19:09 un par de cosas friki es la primera de un oyente de una oyente que nos comunica lo siguiente a través de Twitter nos parece que hay un parecido razonable entre la voz de Alexis Tsipras y la de Marcos Mundstock de Le Luthiers nosotros nos encanta tener oyentes frikis y esta es la voz de Marcos Mundstock

Voz 28 19:30 entre los personajes trágicos que pueblan la historia la ficción tal vez los suicidas sean los que más nos conmueve hay que aclarar que si bien homicida el que mata a un hombre en el registro Dida el que mata un redivivo la palabra suicida no significa como muchos creen que matan suizo

Voz 0230 19:50 bueno ahora vamos a escuchar la voz de Alexis Tsipras

Voz 29 19:54 en observa polvillo ahora que me pongo límites que timones de promotores notan cada hacer Amanda Cabral exhibiese Sinfonía me tu propio grupo ir

Voz 0230 20:05 para acabar de hacernos a la idea estos son los dos a la vez

Voz 29 20:09 el miedo esa es la tragedia con Lillo ahora que mermará la movimiento unir aquí nacimos John Waters Carles

Voz 28 20:15 los Suiza Panamá

Voz 0230 20:18 muy bien no sé si ha mejorado nuestras vidas con esta coincidencia pero lo agradecemos a esta hora luego nos transmita el parecido entre Marcos y Alexis Tsipras por cierto que mañana viene a España el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk del que habla en inglés como Peters

Voz 29 20:33 sofá parece Pablo disparatada a qué momento fabes

Voz 0230 20:39 esto también hijo de un oyente ir disponemos de una canción para la nueva ministra de Economía Nadia Calviño

Voz 27 20:47 ello

Voz 0230 20:54 de esto también nos ha advertido un oyente estas una canción que la Trinca dedico al padre del actual ministro a José María Calviño que fue director general de Radio Televisión Española en los años ochenta de siglo pasado esta canción ser adecuada si las cosas van mal porque ahora el Gobierno de Pedro Sánchez Pedro Sánchez está en fase Mago de Oz

Voz 0470 21:26 todo es de color

Voz 2 21:28 las autopistas de peaje serán gratis subirán las pensiones atenderíamos universalmente la dependencia a la sanidad la pobreza

Voz 0230 21:37 ya veremos de dónde sale el dinero pero para ese momento ya será el momento de poner la canción quién ha anunciado que las autopistas serán gratis ha sido el ministro de Fomento José Luis Ábalos José Luis Ábalos hace un razonamiento que vamos a escuchar ahora of atroz dice que el Partido Popular ha caído por la corrupción y que por eso no puede pedir nada al PSOE que sea ejemplarizante veréis que ministro a atroz lleva el razonamiento bastante bien durante catorce segundos Sun pero cuando tiene que

Voz 6 22:15 es rematar se atasca y concluye mal es lógico y esto

Voz 0230 22:17 habla bien de él en realidad porque si alguien razona que como el PP ha caído por corrupción al PSOE no se le puede exigir ejemplaridad se atasca es señal de buena salud

Voz 31 22:26 yo popular ha dejado de gobernar este país por corrupto

Voz 0779 22:30 es que han perdido selecciones ya lo sabemos y nosotros tampoco las hemos ganado

Voz 31 22:34 Ellos a el caido por corrupción por lo tanto no están para pedirnos nada eh

Voz 23 22:41 sí de modo ejemplarizante ropa algo más rara es la

Voz 0230 22:49 frase de Pablo Casado desde hoy candidato a presidir el Partido Popular parece que habrá varios candidatos tienen que meterse los unos con los otros pero con indirectas por ejemplo si Soraya Sáenz de Santamaría y Alberto Núñez Feijóo no han dado mucho la cara en los momentos difíciles del Partido Popular se presenta así Pablo Casado

Voz 0779 23:06 siempre he pensado que hay que dar la cara

Voz 32 23:08 yo he dado la cara en las peores noches electorales en esta casa defendiendo la honorabilidad del partido frente a traidores a los que yo ni siquiera conocía ni había visto

Voz 2 23:17 sabes como diciendo

Voz 0230 23:19 la cara a cara no como otros luego sobre el tema de dar la cara buscan cierre circular

Voz 32 23:25 yo creo que nadie me podrá echar en cara que yo no doy la cara por eso la quiero dar solo

Voz 0230 23:31 la quiere dar sólo pero solo no es positivo y añadimos pero solo pero muy acompañado pero solo pero muy acompañado más cosas

Voz 32 23:37 lo que quiero es renovar lo que se pueda mejorar y lo que quiero es hacerlo con los mejores los mejores dentro del partido no sobra nadie pero también captar talento fuera la sociedad civil nos está esperando

Voz 0230 23:48 solo acompañado con gente de dentro y con gente de fuera una candidatura de base amplia otro oyente por cierto no sugiere una canción para cuando hablemos del presidente gallego Alberto Núñez

Voz 23 24:13 ya o pero ya pero lo agradecemos y valoraremos si no hay valoraremos si tiene recorrido Albert Rivera

Voz 0470 24:21 hablo

Voz 0230 24:22 dado hoy desde su pluriempleo en Televisión Española donde tiene su segunda residencia le han preguntado qué le parecería sacar a Franco del Valle de los Caídos ya ha respondido que hay que considerar que esto es algo que tiene valor emocional para muchas personas

Voz 33 24:34 segundo fue parece que hacer una reforma de esta naturaleza sin consenso sería un error en un error porque es un tema histórico es un tema del pasado es un tema que en definitiva para mucha gente es importante desde el punto de vista emocional sentimental de lo que ha sido nuestra historia negra de España

Voz 0230 24:49 fin el PSOE dice que no es un tema no es importante que Alves Rivera valore que la política tiene también un componente sentimental y emocional en está en otros temas el PSOE dice que no es un tema urgente pero que es el momento de hacerlo Óscar Puente portavoz del PSOE

Voz 12 25:04 es urgente no lo que creemos es que es el momento

Voz 0230 25:11 el subtexto de la frase de Óscar puentes que se haga con los restos de Franco vaya usted a saber pero una función importante de esta iniciativa para el PSOE es que todos los votantes socialistas que se han pasado a ciudadanos escuchen Albert Rivera hablar de los restos de Franco entre condicionales es lo que en teoría política se llama El

Voz 6 25:32 Peña Gil

Voz 0230 25:34 que por cierto hablando de niña Susana Díaz la presidenta de la Junta de Andalucía y que ha dicho que hay que hacer una ley de Memoria histórica mirando al futuro

Voz 2 25:43 no mirando al pasado amoroso poquito

Voz 0230 25:49 pero ha dicho que no quiere ser cada día comentarista de La Moncloa ni noticias relacionada con la Ley de Memoria Histórica y los restos de Franco noticia relacionada que llega desde Nueva Zelanda roban los pulgares de un muerto en una exposición de cadáveres porque nos lo cuenta Nerea Aróstegui

Voz 0779 26:04 pero vuestro ocurrido durante un certamen que es

Voz 34 26:06 en el que se celebra el potencial del cuerpo y trata de educar sobre la salud humana el bienestar y la enfermedad fue el incidente ocurrió el pasado día cuatro cuando un hombre de veintiocho años visitó la exposición que supuestamente pues cortó los dedos pulgares de los pies de un coche

Voz 0278 26:19 por cada pulgar está valorado en cinco mil

Voz 34 26:22 euros el arrestado cuya identidad

Voz 6 26:24 mire no ha transcendido fuera declaró que los fines de mes

Voz 34 26:29 bueno permanece bajo custodia deberá comparecer ante los tribunales el próximo dos de julio y se enfrenta a seis años de prisión por el hurto de las extremidades y a otros dos por manipular el cadáver

Voz 9 26:43 la multa

Voz 21 26:59 pero bueno estamos en el Broadway de Pedro Aznar

Voz 35 27:03 hay que inicia el eh que no

Voz 0779 27:06 no sé si en la SER están hablando de esto pero si estás está haciendo cobertura de la movida por encima está siendo muy emocionante los equipos grandes están sembrando dudas son muy rápido Messi falló un penalti cristianos nos hizo pagar paradójico name Barça puesto un Oscar a la cabeza pero ya lo habéis visto en Twitter redes sociales

Voz 1704 27:27 es lo la SER pero sobre todo está siendo distinto por este nuevo sistema de árbitro

Voz 0779 27:31 G llamado el bar habéis oído hablar del barco nube

Voz 1704 27:35 pidió Sistán Ripley que se trata de una vigilancia de cada lance del juego a través de las cámaras que en tiempo real dice si si es o no es faltas y eso no agarrón al balón sino por ejemplo el bar esta mañana ha confirmado que sí que Urdangarin

Voz 7 27:52 lo está claro es que este adelanto tecnológico se merece un Broadway por eso quería hacerlo un canto a la modernidad en el fútbol impreso elegido esta canción que salió hace prácticamente dos semanita se estaba para verano

Voz 27 28:07 café era iba el árbitro analógicos se felicita a la hora tienen más plazas más que un media se pitan un Tito el arbitro Blanca hágase con un muro que el otro Lope hora no vale no vale engaña a ver qué dice el va todos todos a ver qué hará sean Garabaya dos mitos espérate a ver qué dice él

Voz 7 28:49 la verdad que el otro día lo está viendo y ahora mismo lo vemos en la tele y el árbitro ya no parece un árbitro

Voz 27 29:00 emoción el fútbol sólo engaña declaración los ojos puestos a que sean los dos grata a ver qué dice de lo tan de los nervios a Valdo esto es

Voz 36 29:50 anda Árbitro

Voz 2 29:58 a ver si entramos Alvarez

Voz 27 30:05 del P

Voz 37 30:32 a remolque

Voz 9 36:11 no miedo bien ambiente Oliva

Voz 0779 36:14 me encanta yo pasó miedo hasta con Chris Jones dio cobijo con mi hijo de doce años y que hay que ir al cine a ver películas si yo no voy no yo miro dentro del armario porque pasó miedo hasta con grupo sea esto por ejemplo para entendernos

Voz 9 36:28 no miedo ya miedo mal

Voz 38 36:32 sordera experimentos ciertas emociones a fondo retomando una antigua idea donde

Voz 9 36:40 privación el sueño

Voz 2 36:45 por su nombre agradó a Viña la paciente ciento una escribir con Diario íntimo de forma de obra teatral mi hija a mitad de la a la que estás diciendo pero otros

Voz 9 36:58 tan atrasada como haber dejado Mi cuerpo podía tener puedo tienes como dejar dormir

Voz 0470 37:27 hala ya que no se ve nada pero pero siempre con la cara tu novela cara de armas me la imagino bueno esto sólo una pista de no es una invitada de hoy pero antes Especialistas secundarios van delante venga

Voz 25 37:46 con los ojos Montblanc terrorífico misterioso vamos a hacer un fenómenos paranormales Keaton esto ahora ahora ex con ángel de la guarda que nuestra pues el terror verdad

Voz 6 37:57 qué tal amigo mágicas noches bienvenidos al castillo del terror al país el misterio al mundo de las caquita bien una de las piedras angulares de los que no dedicamos verdad la búsqueda de fenómenos paranormales son las encantada las menciones malditas

Voz 0763 38:19 dale psiquiátricos abandonado sueco eso cementerio civil de provincia lugares donde se cometieron crímenes horrendos sitio donde la gente ciudad vivir y luego dice es que me da mal rollo buscar otro la hay que me sorprende pero no todo

Voz 6 38:37 efecto explicable ocurren en sitios como pasado terrorífico a veces las casas encantado hace ocultan que disfrazan de inofensivo en el campo

Voz 0763 38:47 es el escalofriante cazo que le ocurrió al colega al colega para psicólogo

Voz 6 38:52 el autor Chema Cornelio cierras tu mujer y tú das con practica un humilde échale cito allí la fuera bildu no sería la palabra porque gracias a los libros que escribió sobre esta sobre pues es de ese posesión está terrestres pues me compré un casoplón doce habitaciones catorce cuartos de baño ocho piso ocho cocinas piscina exterior piscina interior y una medio para cuando indecisos

Voz 0779 39:21 claro

Voz 6 39:21 está describiendo una casa grande si terreno toreo de ahí lleno de caballos que entre ellos a lo grande que era iba cada uno su bola no hubo señales de que la casa estuve encantado en ningún momento no encantada pero encantada detenernos allí yo diría que sí straw o encantadora casa estuvo cómoda espaciosa fue atenta educada la casa perfecta Angélica tampoco tenía esa casa horrible facilidad nada de era completamente nueva Ángel sin embargo el mal habita inicio guardia exacto la maldición se lleva escondida sin previo aviso se desata el Ter el cambio de nuestras vidas por completo lo que era alegría a tornarse angustia las risas dieron paso al llanto fue el miedo el escalofrío instaló en vuestro cuerpo común lomos se agarra el cuello de su parecen y si menos siempre una pesadilla una pesadilla si es lo que hace que fue lo que ocurrió que hecho transformaron una vía perfecta en un infierno tenebroso el IBI el impuesto de bienes inmuebles que hachazo macho dos millones de euros bebida la cantidad de terreno del valor catastral y que estaba sobre suelo sagrado ya sabes todo eso quería de un cementerio como aquellos tuvimos que pagar nuestras cosas y salir de allí porque Ángel la casa no se iba a devorar tremendo tremendo donde ahora pues habló somos instalado uno antiguo manicomio

Voz 0779 40:52 tipo loft sin paredes hay al menos sabremos a qué atenernos viene usted el testimonio escalofriante verdad el dorsal con Pedro medirme ante sí

Voz 0763 41:02 también aclara una duda para los Cazadores de hombres lobo así que muchas han puesto en contacto conmigo porque ahora empieza la temporada de caza de verdad no son necesarias la bala de plata para matarlos puedo dar la normales lo de la bala de plata ponen meto el lobby de la plata

Voz 25 41:16 lobbies de la plata del lobby Platero con balas normal e incluso hachazos acaba con con el lo pagas ahora pues muy importante de esta información de servicio Ángel desde luego es un placer a Assange solo

Voz 0470 41:29 pero dejan representa ahora nuestra invitada bueno que la presencia lo gané verá como siempre con sus músicas va

Voz 1636 41:34 como si fuera la invitada me voy a meter en el coche voy a poner rumbo a La Ventana que tengo una entrevista es la única forma que tengo de desconectar del mundo pongo música a todo trapo

Voz 9 41:49 uy Chica de ayer con tu madre mía

Voz 1636 41:54 los recuerdos son todos los recuerdos de mis comienzos no paraba de escucharla

Voz 42 42:08 por qué coincidencia está la de los Scorpions es tan pegada a mí cambio de vida en todos los aspectos cambié de me fui de Alicante a Madrid empecé mi vida laboral en televisión madre mía yo envío de noche con los mira

Voz 44 42:35 Concierto de Aranjuez tocado por Paco García Baena esta esta en la mi época de bailarina eres una de las piezas que más me gustaba

Voz 1636 42:45 de acuerdo que se la escuche Tú cara Paco de Lucía en los jardines de la Alhambra me recuerda mucho arrima acá

Voz 32 42:55 esta sí que es la canción importante de mi vida esta vez el rodaje de Mar adentro

Voz 1636 43:00 aún recuerdo cuando me llamó Luis San Narciso es el director de casting y me dijo Amenábar te quiere en su próxima película yo inocente dije Anda Luis déjate de coña el eco hoy creo que meditó mucho en el papel de nuestra invitada será por el cansancio era por el insomnio

Voz 0470 43:24 esta tarde en La Ventana Belén Rueda el Belén presentarnos no dormidas que es la película que está ya en cartel desde hace una semana que es la referencia que hacía dio el cine de terror de hace un ratito es una historia relacionada con el insomnio si con el teatro también con la gente manipuladora más y es un personaje de mala malísima que después de verte en el cuaderno de Sara hayan perfectos es conocido dice tras estás tocando todos los palos últimamente

Voz 0278 43:52 la verdad es que este año ha sido muy especial salir de rodaría de perfectos desconocidos con Álex de la Iglesia dos meses encerrados en el mismo sitio concejales que ya lo conoce y sí que te cito

Voz 45 44:02 todo no es una comedia luego

Voz 0278 44:06 Hernán hay tenía cuando vine de África tenía el guión de de no dormirse mi mesa de trabajo y pasaba lo decía acto todavía no hay personajes con los que te cuesta un poquito más ponerte porque realmente el personaje de Alma en esta película es muy oscuro y una amiga me dijo

Voz 0470 44:24 pero mucho eh mucho muy oscuros mucho

Voz 0278 44:27 sí es es también es verdad que es un tipo de arte muy extremista y yo digo que es la que me ayudó a ponerme con el personaje una amiga me dijo vamos a ver un documental de un amigo nuestro Manuel que era el foto fija de la embajada ya había hecho todo el seguimiento de un artista la española que se llaman Angélica Liddell que es un artista muy extrema ahí yo no sabía que iba a haber eso pero venga vamos a verlo y cuando me senté dije ya me voy a poner con alma porque sí que es verdad que ya tiene una forma muy especial de de de relacionarse con el arte con el dolor con la rabia Iggy es bastante parecida al mal lo que pasa es que al llega a unos extremos exagerados

Voz 0470 45:08 déjame contar a los oyentes para que tengan alguna pista que tu personaje cuenta a unos invitados muy poco de arrancar la película ver a una mujer en una especie de urna una habitación de cristal con con mala cara mala mala mar cargas viene cuando no se duerme dice esto sobre el insomnio

Voz 0278 45:24 sí

Voz 28 45:24 en paralelo está alcanzando las ciento ocho horas era pasara el calzados desactiva su Fauré porrazo le abrían las puertas Zulema allí dice haber encontrado una presencia una mujer atrapada eternamente en ese momento el comportamiento de Marlene es voluntarios con los encuentre esa mujer repite también exactamente esos movimientos convierte su Marionetas quizás el subconsciente quizás sea la Lucia nacionales el Córdoba apellidos quizá provenga del mundo de las fotos lo que sí que es cierto es que para Clean estos encuentros son cada vez más reales más aterradores in más violentos

Voz 0470 46:18 es que hay muchas alternativas pueden ser alucinaciones puede ser el subconsciente fuel es alguien que viene del mundo de los muertos ahí se abren todas las puertas

Voz 0278 46:25 sí hay varias cosas que dice ella que sí que son ciertas y es verdad que el aparte racional del cerebro la vas perdiendo y las alucinaciones van formando parte de lo que sería para Ci lo real y luego es verdad que después de tres días sin dormir pues es posible que tengas las brotes esquizofrénicos y otros podemos aguantar ocho días Sendra

Voz 0470 46:44 con ocho días se opondría Si tienes un estado mental

Voz 0278 46:46 al pues sano no sé si nosotros pero vamos a no tenga ya dentro de de lo sano eso no pero si no Si en en en esta en esta historia en la que somete a sus actores a cuatro días de de insomnio y hace una sola función el último día que no son actos tienen un pasado cada uno de los actores que participa tienen un pasado un poco especial de de un de un padre con una enfermedad mental de una adicción de entonces para ellos este tiempo es mucho más corto con lo cual a mí lo que me gusta esta película es que es es es terror psicológico de verdad porque son son cosas que podrían pasar de verdad llevadas al extremo por supuesto que estamos haciendo una película pero que con el insomnio se pueden jugar sea con no dormir no se puede jugar porque es es igual que el tema de las drogas a uno una droga le puede hacer mucho daño al cabo del tiempo pero mejoraba con una persona comprobarlo solamente una vez se queda ya en el otro lado

Voz 0470 47:47 yo otra cosa eso puedo jugar nuestro debería es con la con la manipulación de los demás en este caso tu personaje todos esos perjuicios que provocan los dormir el insomnio prolongado y demás Se lo hace ver como si fueran virtudes es decir estas más chispa poso estas más rápido estar más atento con más reflejos y lo peor es que alguno

Voz 0278 48:07 se lo cree

Voz 0470 48:09 velando muchas cosas no pero bueno este este sí que es una cosa

Voz 0278 48:11 que que que que podemos contarles que esta esta directora la directora de personaje alma que dirige a estos estos actores los dirigido una manera en la que el actor decide si quiere ir por ese lado o no sea por el lado del maltrato alguno las veces que yo creo que a veces el bueno ya los sabréis todos dice pero dentro de nuestra profesión hay mucha gente que no está dentro de esta profesión dice pero tan malvado puede ser un profesor con con los actores en un momento dado digo pues por desgracia hay algunas algunas a veces que un director o un maestro puede llevar al maltrato psicológico a los actores para intentar dicen sacar lo más a lo mejor o lo más profundo de ellos problemas que tampoco son psicólogo sino saben después cerrar una herida emocional que que al

Voz 0470 48:59 por el mismo actor no quería abrir una una prueba muy concreta que en este caso la directora la profesora somete a sus alumnos actores esos actrices para que comprueben si cruzan o no una puerta una aporta determinada bueno algo muy sencillo sumergirse en una bañera

Voz 28 49:28 fueron decía Seat hay para que dice el control ellas sí que estás despierta toda en otro lado fue como haber dejado Mi cuerpo escuchan bien hay una puerta que te en cerrar el monto de lo concreto el otro lado está en estudio delito al otro lado abrir esa puerta hace una sensibilidad especial que nosotros tenemos día con prisa la tienen en el comercio esto

Voz 0470 50:12 Belén estaba dando te estaba viendo la cara

Voz 0278 50:15 es que es lo que se ve que no se ve solo

Voz 0470 50:18 la radio sólo escuchando es verdad sí seguirá mucha

Voz 0278 50:20 pero de todas maneras es muy generoso me lo único que tengo miedo a la enfermedad que no me dejé de la si no o sea a ver vamos a ver

Voz 0470 50:31 y yo vi esta película anoche con los ojos a China dos completamente claro me pasa mucho con las películas de terror está de verdad que es de sobresaltos eh

Voz 0278 50:41 a ver si Si bueno la verdad es que por ejemplo el resplandor películas como resplandor au La semilla del diablo y todo eso yo no las vías hasta que dicen los para nato lo confieso porque ya me metía en un mundo en el que tenía que verlo porque hay también unos códigos Si a mí me encanta investigar pero pero bueno en concretamente yo creo que que el arte en algunos en algunos casos por ejemplo hay una frase que dice mi personaje que hice sin locura no hay crea

Voz 0470 51:08 sí

Voz 0278 51:08 sea que los locos de alguna manera por la razón que sea no parece que están más cerca de hacer hacer una obra mucho más que creativa es excepcional

Voz 0470 51:20 transgresora todos otra cosa y luego

Voz 0278 51:22 en el el dolor nos acerca a lo sublime

Voz 0470 51:27 eso son las frases que suman acusar muy peligrosas las cosas peligrosas son más peligrosas las dos

Voz 0278 51:32 tampoco creo que sea necesario sí que es verdad que los actores nuestras herramientas son las emociones y muchas veces a mí me preguntan lo te cuesta que es difícil aprenderse el texto IU qué pasa con tu memoria y yo creo que los actores lo que más tenemos que desarrollar nuestra memoria emocionar a lo largo de nuestra vida nos pasan muchas cosas en nosotros que tenemos que ir a nuestro archivo para

Voz 0470 51:50 la hermana de donde había rodado no dormirán porque antes el Toledo que aparecía en una cárcel pero con respeto que es mío dan lugar era exactamente por qué es tenebroso

Voz 0278 52:02 bueno sí bueno es tenebroso porque realmente el pasado de este lugar eso sí que es verdad que aunque no solamente en la gestionamos los actores sino todo el equipo que estaba ahí tiene tenían las vibraciones especiales porque era un antiguo nato en la época de la dictadura en la época de Perón un orfanato de niñas en una dictadura imaginaros lo que no vivieron ahí esas de hecho bueno pues a mí me encanta estudiar sobre el sitio donde donde donde rodamos Si pasaron cosas muy extraordinarias a mí me pasó uno en concreto había un conductor que venía recoge siempre me quería recoger el mismo y a veces se les olvida venir a recogerme

Voz 35 52:40 hola que no te aquí hay

Voz 0278 52:44 bueno pues uno de ellos es que era encantador y a mí me gusta charlar con ellos resulta que se había casado con una niña que había leído en el orfanato hay Illa conoció con quince años Si ella estaba deseando irse de allí porque claro era la ley de la más fuerte los hombres entraban allí a sus anchas las seguimos ahí tenía el lugar tenía algo tenebroso y especial tomar cabo esto peli

Voz 0470 53:11 uno se lleva a casa los personajes hormonal medido en función de lo que implica de lo que vives de lo que antes

Voz 0278 53:16 bueno cuando estás contestar rodando aparte que cuando estás en tu casa así que estás con el personaje más más presente porque incluso cuando vas por la calle o lo que sea vas vas retomando cositas que te pueden servir para lo que las hace a la la secuencia que vayas hace pero pero sí hombre sí que te llevas algo primero cosas buenas me encanta Argentina me encanta rodar allí hay tienen unas equipazo es maravilloso Si y luego el sitio donde que que te llevas pues el aprendizaje de las ruedas que no hay que hacer

Voz 0470 53:51 por ejemplo mi conclusión es que el fin no justifica los medios de una manera justifica

Voz 0278 53:56 los medios de ninguna de las maneras sí que es verdad sí que es verdad que hay artistas que son que son muy extremo Si IU su arte son poco especiales como una especie de estudio sociológico pero pero aquí se lleva demasiado al extremo

Voz 0470 54:10 muy bien pues ya lo saben los oyentes no dormirán si les gusta el cine de terror y thriller psicológico ya no se llama muy recomendable pero entramos en tiempo de rueda de prensa ayer preguntadas aquí preguntas doblega venga Arman tú primero

Voz 25 54:24 hola Belén especializado en papeles de de de

Voz 46 54:28 mucho sufrimiento no dice mucho de mucha angustia

Voz 25 54:31 hablamos antes a principios de perfectos desconocidos dónde estabas

Voz 46 54:34 muy graciosa entonces yo quisiera saber si tú sientes el mismo alivio que siento yo como espectador cuando te veo hacer chistes y hacer comedia

Voz 0779 54:46 por ejemplo con corales por ejemplo gana lesivos

Voz 6 54:49 sí en tan

Voz 0278 54:51 a ver si nos escucha habitualmente los o sea he de confesar que una de las razones el guión era maravillosa pero cuando me dijeron que eleva cereales dije que era intrigante saber cómo ver cómo al ese va a resolver el tenernos encerrados en sitio coronel dentro de una situación como ésta fue fue maravilloso pues la verdad es que hay momentos en los que sí que me siento muy liberada porque por ejemplo con Eduard Fernández de que hacia de mi marido yo ya había trabajado anteriormente con el además en una comedia también con Inés París en la noche que mi madre mató a mi padre con lo cual había una complicidad que te permite jugar bastante