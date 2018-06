La Ventana (18/06/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 0281 00:11 son las seis las cinco en Canarias esta mañana sí

Voz 0032 00:14 Doña que Urdangarin ya hace tan sólo unos minutos su ex socio Diego Torres ha ingresado en la cárcel de Brians dos en Barcelona para cumplir la condena de más de cinco años de prisión por el caso Nóos ser Cataluña Álvarez

Voz 2 00:25 hola la Torres ha llegado hace una hora escasa a la cárcel de Brians dos a media hora de Barcelona por carretera ha llegado en un coche privado con su abogado y cargado a cuestas de una gran bolsa de deporte negra probablemente llena de su ropa a esta hora los funcionarios de la prisión Le están haciendo el registro le tienen que tomar las huellas dactilares cachear lo y quitarle los objetos prohibidos como el móvil o el dinero que lleve encima que queda en una consigna hasta que quede en libertad acto seguido pasará al módulo de ingresos en dos días probablemente le asignarán un módulo definitivo una celda la que será su casa a partir de ahora

Voz 0032 00:57 gracias Aitor más cosas las bases de Izquierda Unida han apoyado mayoritariamente la confluencia con Podemos para las elecciones municipales y autonómicas de dos mil diecinueve pero eso sí cae el apoyo baja mucho la participación en el Congreso Mar Ruiz

Voz 1441 01:10 sí un setenta y seis por ciento de quienes han votado lo han hecho para respaldar la confluencia con Podemos apoyo mayoritario pero casi ocho puntos inferior al registrado en dos mil dieciséis para las generales también ha aumentado el número de militantes de Izquierda Unida que rechazan la alianza del trece por ciento de hace dos años a casi el veintiuno por ciento de ahora más llamativa ha sido la subida de la abstención

Voz 0281 01:31 la participación se ha desplomado casi un cuarenta

Voz 1441 01:34 por ciento con respecto a dos mil dieciséis el sí se ha impuesto en todas las autonomías con diferencias Cataluña Madrid y Andalucía con respaldo superiores al ochenta por ciento son los territorios más proclives a la confluencia frente a Extremadura Asturias Murcia La Rioja con porcentajes de votos en contra superiores al treinta por ciento

Voz 0032 01:52 el representante de la Comisión Europea en España Jochen Müller promete defender a los productores españoles de aceituna negra después de los planes del Gobierno estadounidense de aumentar hasta el treinta y cuatro con setenta y cinco por ciento los aranceles para este producto

Voz 3 02:05 los otros tres la Comisión Europea seguiremos defendiendo los productores españoles como lo hemos hecho hasta ahora a nivel técnico y jurídico dentro del marco de las reglas de la OMC también al más alto nivel político esperamos que la decisión final que esperamos para julio será satisfactoria es decir que concluye que estos aranceles no tienen fundamento alguno y en consecuencia se quitarán

Voz 0032 02:29 del exterior estamos pendientes del encuentro entre la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro italiano Giuseppe Conte en el que la inmigración va a ser uno de los temas centrales primero por el cambio de estrategia más radical del Gobierno italiano y también por los problemas internos y discrepancias que hay dentro de la coalición de Gobierno en Alemania entre cerrar o controlar las fronteras sobre este asunto Donald Trump ha escrito en Twitter la criminalidad en Alemania está subiendo un gran error por parte de Europa a el aceptar a millones de personas que radical violentamente han cambiado su cultura así llegamos a las seis y tres las cinco y tres en Canarias

Voz 0313 03:02 eh

Voz 4 03:04 cadena SER Matri en Madrid la jueza imputa al ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos en el marco de la causa en la que investiga presuntas irregulares

Voz 1915 03:12 ya en el Máster en Derecho autonómico cursado por Pablo Casado hoy por Cristina Cifuentes incita también como investigados al director del máster y a la profesora que reconoció que había falsificado varias notas Alfonso

Voz 0089 03:23 que la investigación avanza y sigue sumando investigados en esta ocasión imputados por partida doble porque ya lo están en el caso Cifuentes se trata de Enrique Álvarez Conde de Alicia López de los Mozos responsables del Instituto de Derecho Público el campus jurídico de la Rey Juan Carlos pero París

Voz 0313 03:39 es un nuevo docente Fernando Suárez que fue

Voz 0089 03:41 rector de esa universidad y al que la sombra de la sospecha le persigue porque ya fue investigado por plagiar presuntamente textos e incluso páginas completas de un volumen escrito por el antiguo decano de la Universidad de Barcelona el primer gran escándalo que no el único de la Rey Juan Carlos del que salió como pudo convocando elecciones anticipadas para que ocupara otra persona a su cargo

Voz 1915 04:03 Comisiones Obreras denuncia la supresión de un ciclo de grado medio de Artes Gráficas en el Instituto de la paloma de la capital para el próximo curso la Consejería de Educación justifica el cierre por falta de demanda pondrá en su lugar en este mismo centro otro ciclo del ramo de FP básica pero el sindicato lo niega asegura que este curso tiene una buena tasa de inserción laboral y que el cambio responde a un intento por derivar a estos alumnos a centros concertados Isabel Garbín es portavoz de Comisiones

Voz 5 04:26 las treinta y un alumnos en los últimos cursos en el inicio del curso además un cincuenta por ciento de empleabilidad alto un alto porcentaje estos datos no hacen pedir a Comisiones Obreras que se revierta el recorte

Voz 1915 04:42 esta mañana a los dos sindicatos de la Policía Municipal que no han ratificado el preacuerdo laboral con el Ayuntamiento se han manifestado a las puertas de la jefatura de la Casa de Campo el pacto recoge una subida salarial de cuatrocientos euros anuales y más días de descanso

Voz 0047 04:53 para todos los turnos tenemos treinta grados en el centro de Madrid

Voz 0032 05:00 y nos queda acercarnos a Moscú a Rusia buscamos la última hora del Mundial con Jesús Gallego adelante

Voz 6 05:07 escucha toda la información del Mundial

Voz 1 05:10 Corte Inglés

Voz 7 05:17 buenas tardes de nuevo desde Moscú competición en directo Nos vamos a Sochi orillas del mar Negro donde se está abriendo el grupo G del Mundial se enfrentan Bélgica hay Panama el partido ya en la segunda parte

Voz 1 05:28 es Flaqué hola buenas Jesús Gallego estamos

Voz 0660 05:31 Viver minuto de juego de la segunda mitad de momento no hay goles Se mantiene el empate a cero entrene Bélgica hay Panamá olvidaron los belgas de Roberto Martínez en el primer tiempo con ocasiones claras de muertes y casar pero siempre se encontraron con la inspiración del portero panameño Penedo el mejor de los jugadores de Gómez paraba quedó menta aguantan que ha sido incapaz de rematar entre palos como te digo minuto y medio de la segunda parte en Sochi de momento Bélgica cero Panamá cero

Voz 7 05:55 a las ocho de la tarde en este grupo en Volgogrado la antigua Stalingrado va a debutar en Inglaterra los ingleses enfrentan a Túnez

Voz 8 06:04 atención que tenemos novedad en ese Bélgica Panama Flagey vedada

Voz 0660 06:12 al espectaculares la volea de Mercedes desde el vikinga de alarma se convierte en base Miracle se cuela por la escuadra sí adelanta en Irak por el coraza insisto en uno de los que más bonitos con el quedamos defendía algo loco de Bélgica uno cero vaya golazo

Voz 8 06:26 el centrocampista del Nápoles decía que a las ocho se juega en Inglaterra Túnez y ahora mismo

Voz 7 06:32 volvemos a Krasnodar concentración de la selección española vuelve al trabajo el equipo de Fernando Hierro que recuerdo el miércoles jugará el segundo partido ante Irán Antón Meana muy buenas tardes

Voz 0231 06:43 qué tal Gallego buenas tardes justo arranca el entrenamiento de la selección española aquí en la ciudad deportiva del Krasnodar a puerta cerrada porque Hierro quiere ensayar el once que se medirá a Irán pendiente de tres demarcaciones la portería aunque va a jugar De Gea el centro del campo para ver cuántos minutos tiene Thiago Alcántara y el lateral derecho porque ya está recuperado Dani Carvajal

Voz 7 07:03 esta mañana Suecia le ha ganado uno cero a Corea los suecos lideran el grupo F con los mexicanos la victoria de México ante los campeones de Alemania es por ahora la gran sorpresa del Mundial dejamos a Bélgica ganándole uno cero a Panamá a las siete volvemos los enviados especiales de la SER al Mundial de Rusia llega

Voz 0032 07:54 ya antes de terminar una noticia que acabamos de conocer el Consejo General del Poder Judicial ha dado su visto bueno al nombramiento de María José era como nueva fiscal general del Estado así que todo está en manos del Congreso que tendrá que dar la luz verde definitiva ya así de momento es todo la información sigue en La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 0047 08:13 a peinarse

Voz 1 08:15 los servicios informativos

Voz 1 10:33 entre el grupo Correa y el Partido Popular se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional

Voz 0313 10:40 para el debate de la moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno de Mariano Rojo

Voz 1 10:44 con todo menos de no el próximo año Mercadona entrenador del Real Madrid Pedro Sánchez Castejón se considera investido de la confianza de la Cámara prometo por mi conciencia del honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente pero mi conciencia llenos cumplir fielmente las obligaciones del consejo de ministras y ministros fue el consejo de ministras pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa el fallo considera probado que el PP de Camps se financió de forma ilegal Julen Lopetegui será el nuevo entrenador del Real Madrid el Gobierno español ha decidido acoger a los seiscientos veintinueve inmigrantes que viajan

Voz 0281 11:26 a bordo del

Voz 1 11:28 Luque ha con cinco años y dos mesas de pesas la condena definitiva firme de Iñaki Urdangarin de cuñado del rey Felipe VI comparece hoy para comunicar ocre lo hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional me voy para no partir me yo me voy para que el ruido de todas esa jauría ministra muy buenas noches o labrando un ministro dimitido un seleccionador cesado el cuñado del Rey contando los días para ingresar en prisión once días de junio para la historia si algo pasa

Voz 22 12:09 hay que ver hasta dónde llega la atendidos

Voz 24 12:11 si de verdad este Mundial estamos viendo cosas que parecen de otra galaxia como los nuevos equipos de aire acondicionado Mitsubishi Electric que atención tienen un control de presencia y un sensor de movimiento para localizar te cuando entras en la habitación bien función de tu temperatura regular el fresquito Llorente roto zona increíble verdad y lo que ahorran aire acudir

Voz 0281 12:29 Granado Mitsubishi Electric el aire acondicionado

Voz 24 12:32 lo que siempre está contigo el que nunca falla nos estropea tienes que hacerte con uno

Voz 0882 12:37 Aire acondicionado Mitsubishi Electric La Ventana

Voz 25 12:42 Carles Francina

Voz 0313 12:44 oye nuestro paseo diario por la Historia nos vamos una vez más hasta la Segunda Guerra Mundial que como todas las guerras dejó episodios de heroísmo sí seguro desde luego pero también de miseria de de miseria moral digo en Francia por ejemplo eso lo sabe muy bien

Voz 26 13:02 en La Ventana acontece que el nuestro con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 27 13:18 no que el dieciocho de junio de mil novecientos cuarenta a eso de las diez de la noche salió por la BBC un tipo hablando en francés que raro porque en Gran Bretaña casi nadie entendía en Francia casi nadie le oía

Voz 1626 13:32 dijo algo así como pase lo que pase la llama de la resistencia no debía pagarse no pagará el que hablaba desde Londres será el general De Gaulle aquí en el primer ministro Winston Churchill restó los micros de la radio británica para que al menos se supiera que no toda Francia se había rendido a Hitler con aquel discurso quedó oficialmente señalado el día que nació la resistir

Voz 27 13:53 esta francesa contra la invasión nazi hacía cuatro días que a los franceses no les quedaban nipón

Voz 28 13:59 es yo eh

Voz 29 14:09 ya

Voz 28 14:11 a los dos una

Voz 1626 14:22 el canalla del general Petén había entregado París a Hitler ha aceptado la ocupación alemana y convertido a Francia en colaboracionista del Tercer Reich que infamia el Führer y a sus secuaces visitando la tumba de Napoleón como si fuera uno de los suyos y paseando altivo por debajo de la Torre Eiffel que se fastidie no pudo cumplir con su gran ilusión pueda subir a la Torre porque los franceses estropearon los ascensores el general De Gaulle fue uno de los pocos mandos que se opuso a la traición de Petén no le quedó otra que huir a Reino Unido y tomar la palabra por eso se plantó en Londres y pidió ayuda para luchar con a los nazis bueno bastante tengo yo con lo mío me dijo Churchill pero al menos le prestó los micrófonos de la BBC y lo reconoció como líder de toda la Francia libre

Voz 28 15:05 y además bar ha sido a veces

Voz 1626 15:15 a aquel discurso del dieciocho de junio fue más postureo que otra cosa porque casi nadie lo oyó porque la resistencia ya estaba en marcha había nacido de forma espontánea desde el mismo momento que llegó la amenaza nazi pero estaba desorganizada inundaban pico Lola el hecho de que De Gaulle se dirigiera desde Londres como único líder de la Francia Libre que avivar el patriotismo contra los invasores dio un impulso importante para que la resistencia comenzar a organizarse sabotajes propaganda atentados redes de evasión refugios para los perseguidos y al final recuperaron París

Voz 28 15:52 Méndez de que tiene las eh

Voz 29 16:01 ya

Voz 0313 16:03 liberaron París y por cierto con la ayuda de unos cuantos republicanos españoles se les suena la historia de la IX verdad aquella compañía integrada en la División Leclerc que tanta caña les dio a los nazis esa historia la contaremos otro día ahora nos toca abrir como cada lunes La Ventana de los libros

Voz 30 16:22 y siente escribí Apanas poder diría a hombres quiero vivir para contarlo La Ventana de los libros con Benjamín Prado

Voz 1 16:37 Archivo Honda fueron todas menos dos Varejao indicó Tizi

Voz 0313 16:53 Benjamín Prado buenas tardes amigo fuera descartado eso Javier Sagarna director de la Escuela de Escritores qué tal hola terminando temporada ya eh hoy a ultimo día acabó último y bueno hoy vamos a hacer un un un decíamos ayer en toda regla porque hace cosa de un mes muchos oyentes lo recordarán estábamos en en Salamanca tuvimos hay celebrando el ochocientos aniversario de la de la universidad y ahí yo creo que lo contiene además un poquito en antena tuvimos la oportunidad de de conocer a una de esas personas que además de hacer bien su trabajo lo ejerce con pasión que eso es fantástico disfrutarlo esa persona al hemos pedido a Santiago Juanes compañero de Radio Salamanca que nos lo presente con nosotros que le conocemos ya que se lo presente a ustedes va venga

Voz 31 17:38 primero bienvenidas a la Biblioteca de ponerse

Voz 32 17:40 el deseo Eduardo Hernández trabaja tiene en la biblioteca no

Voz 18 17:43 protagonista Eduardo Hernández bibliotecario de la Universidad de Salamanca tiene a su alcance sesenta mil volúmenes antiguos tres mil manuscritos o quinientos incunables entre biblioteca antigua IU Santa Santorum hoy muestra da Biblioteca a profesoras de Economía tanto

Voz 32 18:00 qué hace la clasificación unos que De la Peña lo que vendría a decir es que le conceda cada materia una semana de estudio sin posibilidad de vacaciones porque no hay ninguna cartera en blanco ninguna que vimos cosos

Voz 18 18:11 Hollywood ya han descubierto abundó muy especial de nuestro bibliotecario el sentido del humor otro muy marcado es el profundo conocimiento de aquello que les rodea los libros

Voz 32 18:21 luego hay un término que utilizamos para una obra en concreto que es el término vademécum libro de otras selecciones de tratamientos en medicina el origen de la banda la palabra lo que se necesita en latín es va conmigo por lo tanto este es el vademécum de ultraligeros

Voz 18 18:34 ya añadan otra peculiaridad de nuestro bibliotecario nada moderno le es ajeno incluido el libro electrónico del que se puede hablar en ese santuario del papel al fin y al cabo hoy se dice del libro electrónico lo que siglos atrás se dijo de la imprenta

Voz 32 18:49 la recesión de ese invento en el siglo XV es similar a la recepción que estamos haciendo al libro electrónico hoy en día qué es lo que decimos que nuestro libro puedo mismo decían del libro impreso en el siglo XV

Voz 18 19:01 pero cuando se trata con el libro se termina empatizar con sus autores o con aquellos que los copiaban literalmente algunos no sabía ni leer ni escribir eran los mejores porque no interpretaban siempre peligroso artesanos que dejaban la vida en ello

Voz 32 19:16 con tres veces nos escribe pero duele todo el cuerpo

Voz 18 19:19 las enfermedades profesionales campaban a sus anchas y una de ellas era claro la pérdida de visión lo que nos lleva a un dato ya una teoría

Voz 32 19:30 todos los del departamento de óptica a me han contado que en esa época sin haberse inventado la lupa loco utilizaban piedras cristalizado las componentes aumente y seguramente algún español lo puso un palo ya tenía sobramos y nosotros en España es lo hacemos es poner suele ya Palace

Voz 18 19:51 convencido de que el selfie lo inventó un Espanyol tan dado a ponerle un palo a todo vuelve a los libros que nos demuestran que algunos temas de hoy ya preocupaban entonces por ejemplo en mil quinientos sesenta y nueve

Voz 32 20:02 bueno pues los mercaderes sevillano es lo que le piden a a Tomás de mercado es que escriban una obra defendiendo sus intereses respecto al mal uso que hacen los banqueros con los fondos ingresados nos suena de algo eso eso es algo bastante curioso quedan además no estamos hablando del siglo XVI antes de Adam Smith hay un tipo que estaba haciendo una primera teoría cuantitativa del dinero está haciendo un estudio del proceso inflacionista que provocan Europa la llegada de los metales preciosos está haciendo esto digo que es una de las obsesiones de la época por la usura de préstamo con interés

Voz 18 20:35 Eduardo Fernández nuestro bibliotecario de la primera biblioteca universitaria en la Universidad de Salamanca la más antigua del mundo hispano Eden las más antiguas de Europa no sólo conoce toda la liturgia del libro además explica echando mano de todos los recursos quién le iba a decir al autor de una de las de mil seiscientos treinta y uno que cuando dibujaba el mapa de Islandia en realidad representaba otra cosa bien distinta

Voz 32 21:00 desde el mapa dejó de hemos total el muro por ahí invernal día por aquí desembarcó del Rey alto jardín para que estima

Voz 18 21:07 en total que tras una hora de visita los visitantes se han convertido en libreros a contertulios buscan sus pueblos en el mapa defienden su serie favorita en pros y contras al libro electrónico pero todos salen con la sensación de que un libro es mucho más que un conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que encuadrar nada forman un volumen

Voz 1 21:28 el acto es queda ya muy pero muy grande los macacos espantó los generosos pues

Voz 0313 21:35 a las placas Eduardo Hernández buenas tardes hola buenas tardes tal amigo todo eso qué tal

Voz 33 21:42 muy bien pues aquí estoy muy orgulloso y con hueso un honor estar aquí con vosotros

Voz 0313 21:45 encantado de tenerte en La Ventana hallado lo comenté Elia que nos conocimos y veo que la visita de las economistas también la acaba este liando al final no al final todo mundo hablando diciendo que es el juego de tronos que sí allá no

Voz 18 21:55 el lo mejor yo creo que un una

Voz 33 21:58 ETA no se puede convertir en un monólogo entonces a mí de todas las aportaciones de la gente que no es ETA pues a mí me ayuda a hacer las visitas entonces para mí es muy importante

Voz 0313 22:06 qué es lo más valioso que tiene ahora mismo la Biblioteca de la Universidad de Salamanca si es que se si es que se puede medir el valor

Voz 33 22:13 es muy difícil decir de un solo libro es muy complicado habría que hacer una lista hoy como no tenemos tiempo para hacer la lista te digo si quieres tres o cuatro tenemos por ejemplo

Voz 0313 22:23 bien está apuntando ya que tanta gente buena

Voz 33 22:26 buenas buena noche buenas tardes bueno pues por ejemplo tenemos el cante claro que es uno de los libros más antiguos que tenemos en la universidad es más antigua que la propia un eran más antiguo que la propia universidad el libro El de mil cincuenta y nueve para que os hagáis una idea de la época del Cid Campeador ya es una auténtica maravilla es una pieza Liber que tiene una anotación musical que está en campo abierto y no no tiene pentagrama todavía en esa época no se de inventado el pentagrama entonces es una auténtica maravilla tenemos la copia más completa del Libro de Buen Amor se conservan en el mundo tres ejemplares el nuestro es el más completo de los tres tenemos una copia autógrafo por ejemplo también de Fray Luis de León normalmente de de un autor es muy difícil que llega hasta nosotros el el borrador el arquetipo con el que ha trabajado porque eso solían ser copias que solían encenderse las copistas profesionales el copista profesional hacia la versión fetén ida ese chaval original que sólo de contar mayor mayor estas cosas es que pena que les echaran a sir esos originales de los autores pero en este caso tenemos en parte esa autógrafo de Fray Luis de León o por ejemplo tenemos la facción de ultramar que es un libro es uno de los primeros casos de prosa en castellano es de datado en parte entre mil doscientos veinte mil doscientos treinta ir del que sólo hay un ejemplar en el mundo y lo tenemos nosotros en en la sala de manuscritos de

Voz 0313 23:49 Eduardo cómo llegan esos tesoros de la Biblioteca

Voz 33 23:52 te van a buscar algún

Voz 0313 23:54 en fin alguna persona anónima de repente lo hace ya

Voz 33 23:57 dar caigo como hay muchas vías peón principalmente tenemos tres vías una de ellas es por la expulsión de los jesuitas en mil setecientos lo que tenían en el capítulo Provincial en Salamanca vivimos nosotros ir de esa forma recibimos Parkinson hagáis una idea unos doce mil volúmenes es una auténtica pasaba de biblioteca a la que tenían los jesuitas luego a finales de ese mismo siglo en el siglo XVIII cuando se cierran los colegios de la universidad sabéis que el sistema de colegios que tenía la universidad era día veintitantos colegir menores en Salamanca teníamos cuatro colegios mayores que harán centros de poder eran centros en los que residían los que estudiaban entendí y luego todo aquel que entraban hay colegio al final acababa en puestos de la Administración por lo tanto lo que recordó al final de su vida es haber podido entrar en el colegio que era lo que le había catapultado al a los puestos de la Administración entonces las bibliotecas de los colegios en muchos casos eran mucho mejores sobre todo en cuanto al lujo de los ejemplares que que la propia Biblioteca diversidad y luego la tercera vía principal sería ya en el siglo XIX con la desamortización de Mendizábal que aunque en fue un auténtico desastre pues de esa forma también recibimos los de algunas de las Xorret de regulares de aquí de Salamanca por ejemplo principalmente aquí en Salamanca de de la Orden de los Dominicos de San Esteban

Voz 0313 25:15 la pesadilla de cualquier bibliotecario digamos de una biblioteca convencional es que no te devuelvan los libros en el plazo estipulado quede para un para uno que está en una biblioteca histórica hay tan potente como esta cuál es su peor pesadilla Eduardo pues alguien de toque hay que alguien toca lo que no debe por ejemplo por ejemplo pero

Voz 33 25:33 por ejemplo para nosotros una de las un nuestros caballos de batallas que es una biblioteca vivas una biblioteca de consulta tanto los libros se se consultan habitualmente y entonces una de las cosas que no suele sufra de porque somos humanos es colocar mal un libro un libro un libro My colocado se convierta en un libro desaparece

Voz 0281 25:49 oye que Octavio Paz que tenía una biblioteca impresionante en en su casa de de México yo estuve estuve una vez en ella se murió porque es el que lo diga de verdad una relación

Voz 33 26:01 no no es inmediata hubo un incendio en su casa

Voz 0281 26:04 se quemaron gran parte de sus tesoros que Octavio Paz eran muchísimos el hombre entró en una crisis de la que eso es es así de tremendo no

Voz 33 26:13 en una biblioteca se suele decir siempre que es nuestra biografía una una forma de contar lo que somos lo que hemos sido la vida es a través de nuestros libros que por lo tanto es muy importante claro

Voz 0281 26:23 Borges de quien hablaremos dentro de un ratito decía que el paraíso era una biblioteca

Voz 33 26:27 es curioso que uno desea la LES no

Voz 0281 26:30 tú cómo llegas a esto Eduardo pues

Voz 33 26:32 estudiando Biblioteconomía entonces qué hará ahora ya se ha convertido en una licenciatura pero yo cuando lo estudie era una diplomatura yo soy diplomado en Biblioteconomía y luego una vez que que acabe la diplomatura pues se presenta presentado posiciones irá la de la Universidad de Salamanca en un primer momento fui a estuve en una biblioteca en Ávila y Ávila pertenece también al a la Universidad de Salamanca tenemos el Campus de Béjar en campos de Zamora y el de de Ávila y un año después pues un concurso de traslados pues se había vacante una plaza de auxiliar en la Biblioteca General Histórica hay ahí aterrice idea ahí me tienen que

Voz 0047 27:09 para por la Guardia Civil sigue el boxeo bastante complicado que que Cheney

Voz 0313 27:15 de trabajar tan rodeado de de historia de de de patrimonio de de sabiduría también tiene efectos secundarios

Voz 33 27:23 un no sabría decirte yo creo que a todos ellos siempre hago una reflexión respecto a un a una biblioteca pero cualquier biblioteca no sólo la nuestra la sobre todo en las bibliotecas antiguas el es el esfuerzo de mucha gente para hacer llegar el conocimiento a todas las comunidades entonces yo creo que es la una de las partes positivas de ser humano y ese esfuerzo se ver representando en esa biblioteca antigua entonces yo yo los siempre lo que digo es que es un auténtico milagro que que que que tengamos todavía bibliotecas de estas características por uno no suele ser lo más habitual con las guerras el patrimonio regio suele ser siempre lo que desaparece entonces es una de las cosas que que a mí siempre me me llama la atención aunque lleve muchos años trabajando en la biblioteca no pierdo la de vista lo lo importante que es la sobre todo la conservación

Voz 0313 28:12 hay cantera de bibliotecarios hay gente que sigue estando interesada en en en en pisar ese terreno Eduardo sí

Voz 33 28:19 claro además que como otros muchos es una cuestión puramente vocacional porque desde luego si pretendes hacerte rico no vas a ocupar una plaza de bibliotecario el y claro ahí muchas universidades en las que en las que se están impartiendo es estudios de entonces tentación desde luego es es importante y yo creo que sobre todo es eso es que tiene

Voz 0313 28:42 en eran un carácter muy vocacional en una videoteca de de de del postín y del prestigio de la Universidad de de de Salamanca hay un montón de libros con historias historias con libro alguna la contase el día que nos conocimos yo tengo que revelar algún detalle me imagino que no deba importar

Voz 33 28:58 no no qué pinta un preservativo

Voz 0313 29:01 en en en mitad de mitad de los libros

Voz 33 29:04 esa es una de las cosas en las que estamos un muchas bibliotecas en el mundo la cuestión no sólo es el contenido de de determinado libro no es sólo el todo lo que se desarrolla en ese propio librarse para nosotros es tan importante hay contenido como en el continente como la forma sobre todo además nosotros como bibliotecario no tenemos conocimientos de cada una de las materias que hay que aparecen en en esos libros entonces y lo que hacemos es estudios formales estudios en las que se analiza pues el continente la sobre lo soporta de escritura a las cintas y luego también se analiza pues una cosa que es muy importante que es la vida la podríamos llamar

Voz 0281 29:39 la trazabilidad de de este libro en el que

Voz 33 29:42 a través de esas marcas podemos llegar a conocer por qué manos ha pasado cómo ha llegado hasta nosotros y una de las cosas interesantes es que hay veces que hay lectores que dejan cosas dentro de la amigo y entonces claro eso es muy interesante

Voz 0313 29:56 es decir cargarán con el comienzo de la Armada no se le ha preguntado por un preservativo ya ha empezado a hablar del continente y el contenido estaba empezando

Voz 0047 30:05 que me veo un poco de asco llegar aunque al meollo de la

Voz 33 30:11 la cuestión la cuestión es que nosotros tenemos una una colección de de piezas que hemos ido encontrando dentro de los libros que nos habla de salida de de la Biblioteca y entonces hay cosas de lo más curioso así muy bueno lo que más llama la atención siempre sigues el preservativo que encontramos está hecho contribuya de cerdo y lo encontramos dentro de un libro de Derecho Canónico

Voz 0313 30:31 es una historia se les da la historia no sólo una enorme correlato esa última frase es la que no estuviera pero la

Voz 34 30:43 Eduardo Guillén pose en pos de la conservación de la de preservar todo patrimonio habrá algún día en el que se digital todo y sólo se pueda consultar aquello que hemos digitalizado

Voz 33 30:56 el eso es como lo de la acabar con el libro en papel y ese tipo de cosas que que probablemente con el tiempo no sé lo que harán no lo vamos a ver ninguno de nosotros

Voz 32 31:07 el nosotros está

Voz 33 31:08 los en proceso de digitalización con la digitalización se consiguen tres fines tener un archivo de seguridad fomentar la difusión preservar los originales no cualquier investigación requiere la consulta de un original entonces la dirección de la Biblioteca en la que se reserva el derecho a decidir si si esa persona por su tipo de investigación necesita obligatoriamente a la consulta del original o bien le vale una versión pero o no tiene por qué ser sólo digitalizada pues un facsímil puede ser una edición moderna calla de ese libro eh por lo tanto ahí hay mucha casuística en cuanto en cuanto a esto pero en cuanto a la digitalización en nosotros es importante hacerla nosotros por ejemplo cuando tenemos un libro que está digitalizado hay un ejemplar que en otras partes del mundo ya lo tienen digitalizado de ellos nosotros no lo digital lo que hacemos es colgar el enlace indicando de dónde procede lógicamente una cuestión ética el salvo que nuestro ejemplar tenga alguna caracteriza ya que lo hace importante para de digitalización de hablado antes de las anotaciones por ejemplo claro anotación manuscrita de un profesor del siglo XVI para nosotros le da un valor añadido al al

Voz 0313 32:08 decía antes que es una biblioteca viva ya es verdad y lo pudimos constatar el día que estuvimos en en Salamanca pero claro habrá que pasar una especie de examen de cásting no porque ahí no

Voz 0281 32:17 puede entrar todo el mundo lo puedo tocar todo

Voz 0313 32:19 incluso puedo consultar todo no claro

Voz 33 32:22 en la sala donde estuvimos allí no entrar nunca los investigadores allí lo que hacemos siempre son las visitas guiadas que tienen que ver con actividades académicas institucionales y luego hay otra parte del edificio donde tenemos una sala modernas ya con comodidades como para que los investigadores puedan consultarlo libros entonces a un casting e intentamos no lo intentamos que haya por un lado seguridad pero sin invadir la al a al investigador porque claro es que es una cuestión que tiene que tener cierta cierta comodidad para la consulta de de ese libro entonces tenemos lado seguridad que nada de lo que no voy a hablar mejor no lo hago por otro lado pues eso que el eh que pueda estar cómodo eh para desde luego es una una biblioteca de viva cualquiera sobre todo investigadores que son casi siempre son profesores pero no siempre es el Universitario de Salamanca tienen un carácter provincial en todo el siglo XIX entonces por ejemplo la todo lo que tiene que ver con los periódicos que tenemos una colección de periódicos salmantinos muy importante en el siglo XIX pues se suele sede de o consultar por gente que no es del mundo académico

Voz 0281 33:27 pero especialmente Eduardo te voy a pedir si te apetece

Voz 0313 33:30 sé que te quedes con nosotros lo que queda de la ventana de un libros que nos ayudes a decidir qué microrrelato gana gana esta semana te apuras provenga

Voz 36 36:17 en la escuela de la brújula hablamos de Historia

Voz 1 36:19 los machos como hasta que procede del voto romano lomos se Christian y de misterio

Voz 0281 36:25 las voces que obtengamos Irán te mujeres sube

Voz 21 36:28 su del mundo que nos rodea la Tierra gira principalmente forma una isla siempre con expertos que respondan a nuestras dudas

Voz 0281 36:36 copiar a los romanos el calendario los griegos

Voz 21 36:39 a cada semana la es como la de la brújula inicia un vuelo por la historia con Jesús Callejo Carlos Canales Juan Ignacio Cuesta David Centinela Marcos Carrasco y Francisco y quizá todos los viernes nuevo episodio en Podium podcast

Voz 1626 37:46 vuelves a mirar

Voz 40 37:48 escucha emocionar te vuelve a inspirar T aprender huellas ente simplemente Joan Miró esculturas del veinte de marzo entre septiembre ven al Centro Botín el Santander vuelve a descubrir el arte

Voz 0281 38:40 sin duda el nuevo reto de Europa reducir las emisiones de los gases contaminantes que ahora salen por los tubos de escape de los coches

Voz 42 41:11 eh

Voz 1 41:14 sí

Voz 42 41:15 eh eh

Voz 1 41:17 sí

Voz 22 41:22 sí uso

Voz 0313 41:43 aquí seguimos en La Ventana de los libros como cada lunes con Benjamín Prado con el director de la Escuela de escritores Javier Sagarna que tenemos de invitado a Eduardo Hernández de la Universidad de Salamanca aquí escuchamos una canción de Bruce Springsteen que fue la primera que sonó en el funeral de Ana María Matute que no sé si lo sabíais eso pues

Voz 1 42:02 no me acabo de Arnedo una Mary

Voz 0313 42:05 es que no se nos trae todas las semanas ha puesto el foco en una de sus obras más conocidas

Voz 0281 42:11 claro porque tal día como hoy estaba llegando

Voz 0313 42:13 el año mil novecientos noventa y seis a las librerías para ponerse a la venta el libro que significó digamos el regreso al gran

Voz 0281 42:21 Nico de Ana María Matute que recordemos que había sido una escultora en sus comienzos que había ganado el Premio Nadal que algunos negocios como Primera memoria habían sido muy leído dos Los hijos muertos es una novela que se considera lo es una de las obras obras maestras de la narrativa española más reciente aquí había seguido escribiendo con bueno con con siempre buena crítica buena aceptación pero nada comparable a lo que ocurrió cuando esta novela que se llamaban ya lo habrán adivinado suficientes Olvidado Rey Gudú empezó a leerse se descubrió porque ella decía que lleva veinticinco años escribiendo la una y otra vez es un cuento de hadas es un cuento de misterio es una novela de aventuras es una verdadera maravilla ahora con motivo de estos veintidós años de la publicación tal día como mañana llegó hoy a las librerías algunas librerías lo pusieron a la venta tal día como hoy otras la pusieron a la venta mañana Olvidado Rey Gudú Ana María Matute ha sonado mucho estos días su nombre porque era la escritora favorita la de Maxine Huerta el ministro mermen la cultura este Gobierno Inti Bueno murió en el año dos mil catorce un recuerdo para ella siempre es imprescindible es una de las grandes grandes grandes premios Cervantes por cierto también

Voz 43 43:38 nada nada no son nada es eh tú me lo iban vale ah

Voz 0313 44:16 entramos ya en tiempo de recomendaciones literarias Benjamín

Voz 0281 44:18 toreo vamos a hablar de dos biografías que están unidas por un pegamento llamado Jorge Luis Borges la primera de ella la adscrito Mariana Enríquez es una cuentista Argentina publicada por Anagrama recuerdo algunos libros suyos como los peligros de fumar en la cama o las cosas que perdimos en el fuego muy interesantes y ahora publica una biografía que Sama la hermana menor un retrato de Silvina Ocampo Silvina Ocampo formaba en su momento en Argentina junto con Jorge Luis Borges Adolfo Bioy Casares con quien se casó el Triángulo de Oro de la modernidad de las letras en castellano de aquellos pequeños momentos es menos conocida aquellos en algún momento fue incluso menos conocido

Voz 0313 44:57 ya que su hermana Victoria Ocampo la fundadora de la

Voz 0281 45:00 la revista Sur aquella que era amiga de Virginia Woolf que tenía entre sus colaboradores a Neruda a Lorca a Nabokov en fin corren muchas leyendas sobre Silvina Ocampo que esclarece María de enriquecer este libro por ejemplo una que siempre ese dijo sobre su supuesta bisexualidad que no es moco de pavo porque se habla por ejemplo de que su boda con Adolfo Bioy Casares fue porque ella de quién realmente era novia la de su madre de doña Marta Casares y que decidieron solucionarlo de esa manera también hablo mucho en su momento del supuesto trío que formaban los los vio hoy Ocampo con una sobrina llamada Silvia a quién se llevaron es verdad que misteriosamente a su luna de miel bueno cosa que es rara una luna de el para tres parece el título de una de una película de Howard Hawks por ejemplo también se habla de una supuesta relación con la grandísima poeta argentina Alejandra Villar Nick bueno e aguanto muchas cosas no Adolfo Bioy Casares es uno de los escritores más guapos de la historia día yo creo en Hoy era un Don Juan tremendo infiel por por naturaleza sin embargo cuando conocías a Sylvina se gustaron cuenta que se besaron rápidamente en un ascensor hiel le dijo a un amigo Nos vamos a a casar el amigo se fue corriendo volvió con una escopeta le dijo No coño acá a cazar animales no a casar que me voy a casar Silvina Ocampo y nadie se lo esperaba bueno entre otros amores de de Adolfo Bioy Casares estuvo con Elena carro entonces mujer de Octavio Paz esta noche esta biografía cuenta este momento apasionante de las letras en castellano la historia apasionante de esta maravillosa escritora que entonces no fue ni conocida ahora está santificado por la Academia

Voz 45 46:50 pues el de Vic y vi

Voz 0281 47:03 segunda recomendación esta semana de palabras mayores publicada por la editorial Silex autor Alejandro Luque es una historia de Fernando Quiñones el recordado por muchos ya olvidado por casi todos Fernando Quiñones habla de su amistad con Jorge Luis Borges por eso decía que el pegamento que unía los dos libros pero ahora hay muchas más cosas habla de lo buen escritor Fernando Quiñones de la mala suerte que tuvo a lo largo de su vida por ejemplo de quedar dos veces finalista del Premio Planeta ya está a punto de ganar la las dos de la multitud de anécdotas que corren sobre el olvidando como hizo Antonio Muñoz Molina en el prólogo del libro que era por ejemplo un poeta extraordinario y su poesía hay que recordarla pero se hizo famosa por sus anécdotas que él odiaba terminó dando sentido del humor al final Alejandro Luque recoge un montón de ellas citó dos o tres no la famosa que cuenta Caballero Bonald sus memorias a un hombre muy sucio de hundidas olvidó la agenda en su casa de decía lunes conferencia en Salamanca martes escribir el artículo para el P seis miércoles asistir al al teatro jueves lavar pies hay otra que que cuenta Alejandro Luque muy famosa aún ya que viene de viaje los Peral unos amigos y la edición Fernando qué quieres cenar dice nada no de verdad que no tengan preveo casado se mete en la cama pero de no de de noche el enjambre se levantaba la cocina come en secreto y al año siguiente según se levanta oye que la mujer le dice oye pero tú has cogido la comida que había en la al que había la nevera dice no como lo omeya me estallaba porque era la del perro que al pobre Fernando Quiñones

Voz 0313 48:32 a un día tuvo en su funeral funeral cuenta León

Voz 0032 48:37 Andrew Luck una anécdota estupenda no de pronto murió en el año mil ochocientos noventa

Voz 0281 48:41 ocho hay un señor allí que está muy consternado muy afectado a alguien que le dice pérdida usted es que es de Fernando Quiñones usted familiar dice no no dice yo no lo conocía dice De hecho tampoco lo ha leído pero hoy una entrevista con él y me pareció muy buena persona así que estoy hecho polvo

Voz 35 49:01 hola me cuentes que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones eh

