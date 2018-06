La Ventana (18/06/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 Gabriel él

Voz 0032 00:11 son las siete las seis en Canarias la Organización Mundial de la Salud deja de considerar la transexualidad como una enfermedad mental en la actualización de la lista de enfermedades publicada este lunes la transexualidad pasa a denominarse como una incongruencia de género algo que tampoco convence del todo a algunas asociaciones LGTB y los detalles con Adela Molina

Voz 0011 00:30 once años de trabajos ha costado que la OMS saque la transexualidad de la lista de enfermedades mentales la organización la clasifica ahora común desorden de género según explica para garantizar la atención médica a todas las personas transexuales que la requieran ya que en muchos países sino está catalogada por la OMS unos incluye el tratamiento en la sanidad pública ni se financia en la privada la nueva denominación no convence sin embargo algunas asociaciones como la Federación plataforma Trans marcan

Voz 0275 00:56 oye es su presidenta es un triunfo

Voz 3 00:59 agridulce tendremos que seguir luchando por la de patología extracción total de la de las identidades trans que ésta sea vista como una expresión más tiras diversidad humana

Voz 0011 01:12 la Organización Mundial de la Salud ha incluido en la lista el uso abusivo de videojuegos como un desorden del comportamiento

Voz 0032 01:17 en una hora está previsto que Alberto Núñez Feijóo en un acto de partido aclare su futuro político si se presenta o no como candidato a suceder a Mariano Rajoy mientras tanto en la sede de Génova quién acaba de presentar su candidatura es José Luis Bayo ex presidente de las Nuevas Generaciones de Valencia

Voz 4 01:33 la candidatura de la militancia yo no ostentó cargo alguno dentro del partido no traigo mochila de absolutamente nada y por lo tanto venimos con las manos limpias para poder hacer un proceso de regeneración del partido que creemos que necesitamos es lo que nos han transmitido las bases va

Voz 0032 01:54 es que tendrán que elegir la jueza que investiga el caso del Master de Pablo Casado ha pedido al Congreso que certifique la condición de diputado y por tanto de aforado del vicesecretario del PP que hoy mismo también se ha postulado para dirigir el partido más cosas el Gobierno prepara la salida de Franco del Valle de los Caídos pretende cambiar el significado de ese monumento voces de PSOE Podemos Ciudadanos y PP

Voz 5 02:18 este es un asunto clave tanto para el Partido Socialista como para el Gobierno estudia a cada paso para convertir el Valle de los Caídos en un lugar de reconciliación Hinault lo de exaltación de de una dictadura

Voz 6 02:28 creo que el pueblo español hace mucho tiempo

Voz 0867 02:31 que está de acuerdo en que esto es una verdad

Voz 6 02:33 en Zalla al que acabar con ellos me parece que

Voz 1136 02:36 hacer una reforma de esta naturaleza sin consenso sería un error

Voz 1694 02:39 que no estemos perdiendo el tiempo no en este tema en cualquier tema que sirva para dividirnos no para unirnos como españoles que creo que es nuestro legado de nuestra vida hacia

Voz 0032 02:48 el Consejo General del Poder Judicial ha avalado el nombramiento de María José Segarra como nueva fiscal general del Estado Alberto Pozas

Voz 0931 02:56 Segarra ha conseguido la unanimidad que no consiguieron sus dos predecesores ni Julián Sánchez Melgar que deja el cargo tras menos de seis meses en la calle Fortuny ni tampoco el fallecido José Manuel Maza todos los vocales del Poder Judicial han votado a favor de la candidatura de María José Segarra como nueva fiscal general del Estado al entender que cumple con todos los requisitos necesarios ahora su nombramiento tendrá que pasar por el Congreso fiscal desde mil novecientos ochenta y siete miembro de la Unión Progresista de Fiscales trabajó en Barcelona y Sevilla

Voz 0313 03:22 pero la cuarta candidata más votada en las últimas

Voz 0931 03:24 el Consejo Fiscal más cosas el Ayuntamiento de bar

Voz 0032 03:27 cero una va a obligar a los promotores de vivienda a destinar el treinta por ciento de sus construcciones a pisos de protección pública esta tarde tras una negociación contrarreloj Se ha dado el primer paso para aprobar esta nueva normativa que no quedará aprobada definitivamente hasta después del verano Monica Peinado

Voz 0011 03:43 todas las nuevas promociones de vivienda o las grandes rehabilitaciones de edificios que se hagan en Barcelona tendrán que reservar un treinta por ciento del techo a pisos de protección pública la alcaldesa Ada Colau asegura que estamos ante un cambio de paradigma

Voz 7 03:55 con esta medida se corresponsabiliza Porfi aquellos que hasta ahora rural con ambiente promotores inmobiliarios fondos de inversión entidades financieras que hasta ahora han podido especular con la viviendas sin asumir ninguna responsabilidad

Voz 0313 04:09 la normativa a la que sólo se ha opuesto de momento el P

Voz 0011 04:11 P sigue ahora su tramitación y está previsto que se apruebe definitivamente en otoño

Voz 0313 08:16 sólo el siete y ocho minutos de la tarde a las seis y ocho en Canarias hoy hemos conocido una sentencia que nos llama mucho la atención y aunque no es pionera sí que es muy poco habitual en España un juez de Barcelona ha reconocido el derecho

Voz 15 08:29 hecho a la prestación de orfandad absoluta a una menor cuyo padre todavía vive pero lleva nueve

Voz 0313 08:37 años de ese entendiéndose de las necesidades

Voz 15 08:40 es de su hija que tiene catorce años

Voz 0313 08:42 la demanda reconoce el derecho a que su prestación por orfandad se incremente hasta el grado de absoluta con lo que va a percibir el cincuenta euros por ciento de la base reguladora frente al veinte que eso que estaba establecido hasta ahora saludamos a Miguel Arenas abogado del Colectivo Ronda que ha defendido a la menor en los tribunales Miguel Arenas buenas tardes hola hola buenas tardes que decía que no es pionera la resolución alguna otra habido la peor pero pero no es no es común ni mucho menos no

Voz 16 09:08 no lo es común para nada hay algunas sentencias algún Tribunal Superior de Justicia de fuera de Cataluña que resulta contrario muy parecido pero no no es el camino que está llegando al Tribunal Supremo que desde el año dos mil catorce hasta ahora lo que pasa es negar el derecho a ese a crecimiento con la pensión de viudedad de los huérfanos cuando cuando no hay derecho a una pensión derivada de los despojos

Voz 0313 09:27 o sea lo que es lo que es lo que estima el Tribunal Supremo y el Constitucional para los requisitos de cara acceder a la orfandad absoluta que es la muerte de ambos padres ojo

Voz 16 09:38 saludos e incluso nos encontramos con con que la actual situación que mucha gente piensa que las parejas de hecho para techo donde vive pues nos encontramos que no la legislación es muy dura a la hora de reconocer una pareja de hecho el derecho a pensión media hora si el padre que sobrevivir por lo que sea no hay dependencia económica porque nos ha registrado como pareja de hecho sino accede a las estaciones viuda sus huérfano tampoco va a hacer caso pionero de esta sentencia es que el pase si vive en años y años que ejercía la patria potestad que sabía destacó igualmente de de la hija

Voz 0313 10:11 claro no estaba casado no eran pareja de hecho es pero es el padre

Voz 16 10:14 eso es lo también de hecho la cuando se revoca la patria potestad se fija una obligara de alimentos del respeto a ella pero nunca cumplido con ella

Voz 0313 10:21 el juez exactamente en qué en qué basa la decisión

Voz 16 10:25 pues precisamente lo que hace es hacer una interpretación finalista de decreto donde se regula el derecho al incremento de la pensión de de de las con la deliberada es lo que dice que Cervantes relación de garantía del de la situación del menor en este caso había una situación de desprotección avisa situación de desequilibrio económico y por lo tanto tiene que proteger ese tiene que ser igual que en realidad faltaron los dos padres

Voz 0313 10:48 es que además en este tipo de historias al menos en esta en concreto lo que lo que vemos desde fuera es existe un derecho que debería pasar por encima de otros que es el de proteger a un menor en este caso a una menor desamparada no es par parece muy obvio no sé

Voz 16 11:02 sí para nosotros lo es pero insisto en la idea otros tuvimos una situación de crisis en este sentido cuando en el año dos mil catorce el Supremo hizo una sala general sobre una situación muy parecida aunque aquí no había abandono por parte de portar objetos superviviente pero no tenía derecho a pensión porque hoy quienes se divorcia sino tienes derecho a pensión compensatoria no puede presidir la prestación de piedad ahí lo que nosotros estamos señalando es que el derechos de protección del menor conlleva el derecho a incremento con la fecha en la que nos ha generado el Supremo resolvió en votación ocho a siete

Voz 0313 11:37 esta esta decisión judicial esa sentencia lleva aparejada algún tipo de de aplicación de derecho retroactivos quiero decir estáis planteando por esto creo que desde el año dos mil quince no si este hombre al que ahora se dice que tiene que hacerse cargo de las necesidades de sus tendrá que pagar algo por lo que dejó de pagar en estos años sonó forzosamente

Voz 16 11:58 no no sistemas de protección de seguridad social sistema público de protección el Instituto Nacional pero eran dos sistematicamente

Voz 0313 12:09 ya una pregunta Mehdi el estrellas ya es curiosidad al margen del propio caso cuando llega una historia si al despacho que pesa más o en qué pensáis más en el reto juego las dificultades porque este era complicado

Voz 16 12:23 sí sí ETA complicado era que yo en principio igual cuando vino la la tía de la menor para proponer el tema tema de un cálculo de la base reguladora suele asociar también había cargada incorrectamente lo puede resolver judicial que de entrada le dice que no eso antecedente histórico que leíamos de esos aparecía el Supremo esas que va a ser imposible es que el Supremo camina por una senda en la que lo protege al menor sino que protejan la seguridad social fue ella la que me dijo Oye pues yo creo que en este caso empezó a saber documentación las sentencias la privación de la patria potestad entonces decidimos tirar para adelante pues si el reto yo creo que conseguimos una sociedad más justa pero únicamente lo que pretendemos

Voz 0313 13:01 pues en este caso además ellas tanto la joven como como su tía que se animaron a ir a tribunales aunque tenían pocas opciones de ganar también merecen un en fin un apunte

Voz 16 13:11 sí la verdad es que se vivía más en este caso coincide que que la tía de la chica es trabajadora social y una persona que está contra a además sólo todas obras

Voz 0313 13:21 estoy pensando en la cantidad de casos que no se llegue a mí a plantear porque los afectados y creen que no eso pudiera a contra corriente

Voz 16 13:28 sí pero bueno en este caso el el Juzgado que estas resoluciones el juego asociado al número veintitrés de Barcelona Girona usted que es un bajista dado que ya ha puesto en cuestión muchas veces el sistema seguridad social ante el Tribunal de Justicia no en europea con la persona que la cuestión prejudicial el el tema de la jubilación de las trabajadoras a tiempo parcial

Voz 0313 13:45 si en el que

Voz 16 13:47 y para reconocer una pensión de jubilación una trabajadora empieza tener que trabajar noventa y ocho año sino los quince excepto en habitualmente ya que digo está cuestiona a Europa y Europa dijo esto no puede ser que corrigió en parte gracias a a gente como él muy bien

Voz 0313 14:01 las abogado del Colectivo Ronda gracias por estar en La Ventana hay felicidades eh

Voz 16 14:06 gracias a vosotros un abrazo

Voz 12 14:58 esto vivirá las verano de película

Voz 18 15:05 oye tú tienes alarma una aquí y otra en mi casa de la playa estoy pensando en ponerme una yo estoy muy contento la alarma que tengo aquí el activó todas las noches mientras dormimos y la de la playa la tengo para que no se nos mete a nadie

Voz 2 15:20 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online el Securitas Direct punto es tan ultima hora

Voz 0313 15:35 a esta hora buscamos como cada tarde de lo más destacado de la actualidad comenzamos en Andalucía

Voz 1694 15:39 en Sevilla todo preparado para que comience a las nueve y media de la noche los premios Max en que se celebran por tercer año consecutivo en Sevilla capital son varios los que aspiran a estos premios como la bailaora granadina Eva Yerbabuena o el director de escena Alfonso Zurro por su trabajo en Luces de Bohemia

Voz 0313 15:56 ahora en Aragón en dos mil diecinueve estará

Voz 1694 15:59 accionado el Pabellón Puente de Zaragoza como la sede de Mobility City un proyecto que impulsa el Gobierno de Aragón y Fundación Ibercaja para convertir la ciudad de Zaragoza en un referente nacional e internacional de la movilidad sostenible

Voz 0931 16:11 el Gobierno regional retoma el proyecto de construcción de un funicular en Covadonga la infraestructura conectará la finca del ex Llanes con la Escolanía hay solución a los problemas de movilidad del Santuario tendrá capacidad para mil doscientos pasajeros a la hora y un trayecto de tres minutos Última hora en Baleares eh

Voz 19 16:26 investigando el motivo del accidente de la avioneta del Ibanat que la semana pasada cayó al mar en Pollença en Mallorca fue localizada el viernes con el piloto en su interior un fallo en el motor podría ser la causa del siniestro canario

Voz 0502 16:38 las llevaban seis días a la deriva los últimos sin agua y sin comida parte de lo vivido por las ciento cincuenta y dos personas rescatadas a doscientos veinte millas al sur de Canarias y que navegaban en un cayuco rumbo a las islas a primera hora este lunes llegaban a Gran Canaria que encontramos en Cantabria la PAH consigue paralizar un desahucio en Santander de un matrimonio de su hija que no podían hacer frente al contrato suscrito con Liberbank hasta allí acudió el propio presidente Revilla para ofrecerles un inmueble del Ejecutivo

Voz 0827 17:05 que finalmente rechazaron Castilla La Mancha

Voz 0809 17:07 aquí el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de dos mil diecisiete contra la ley antifraude señala que la disposición final de la Ley uno dos mil diecisiete de esta comunidad autónoma que modifica la Ley de Ordenación del Territorio de la actividad urbanística es perfectamente constitucional

Voz 0313 17:24 a última hora en Castilla y León pese a la claridad de los

Voz 1694 17:27 titulares de prensa en la plataforma de la Nacional uno espera ver negro sobre blanco el final de la concesión de la AP uno entre Burgos y Vitoria antes de lanzar las campanas al vuelo

Voz 0313 17:35 Cataluña ha pasado esta madrugada dos mossos lo están investigando a fondo en Badalona un hombre se ha entregado a la Guardia Urbana confesando que había estrangulado a su pareja hasta matarla está detenido los dos son de Guatemala última hora en Ceuta

Voz 0502 17:48 los trabajadores de la empresa de autobuses urbanos se plantean restricciones los fines de semana en los servicios prestados en las líneas que circundan la frontera de la reiteración de apedreamiento a los vehículos

Voz 0313 17:59 vamos en la Comunitat Valenciana el ex ministro y diputado

Voz 1622 18:01 desde el PP por Alicante José Manuel García Margallo ha confirmado que presentará su candidatura a liderar el Partido Popular a nivel nacional también aspira a hacerlo el ex presidente de Nuevas Generaciones José Luis Bayo que acaba de presentar esta misma tarde su candidatura Bayo ya le disputó en primarias Isabel Bonig la presidencia las perdió a última hora en Euskadi Cruz Roja

Voz 1694 18:19 Mas se ha hecho cargo del medio centenar de inmigrantes africanos que han sido abandonados esta mañana en la estación de autobuses de San Sebastián llegaron en patera a primeros de mes Andalucía hay desde allí desde Almería hoy a Donosti en autobús con destino a Francia pero nadie les esperaba en la estación se han quedado a mitad de camino Extremoduro

Voz 1509 18:36 la Policía Nacional investiga el robo de trece endoscopios en el Hospital de Mérida valorados en más de ciento cincuenta mil euros ya estaban estilizados y se encontraban custodiados dentro de un armario cerrado con llave y en una sala también bajo llave ninguna cerradura ha sido forzada y ahora es están revisando las cámaras de seguridad

Voz 1694 18:52 del hospital última hora en Galicia Feijóo desvela esta tarde si presenta su candidatura a presidir el Partido Popular ha convocado a la junta directiva del PP de Galicia a las ocho la oposición le exige que una vez que del paso abandone la presidencia de la Xunta La Rioja

Voz 0931 19:05 una mujer de setenta y dos años vecina de Madrid ha fallecido sobre las cinco de esta tarde tras caerse desde la torre del castillo de Briones según informa el Sos Rioja ha sido la vía de un tour turístico la que ha alertado al ciento doce del suceso ultima hora en Madrid

Voz 0867 19:17 bueno pues primer paso para que los taxistas de Madrid vayan uniformados la Federación Profesional del Taxi ha respaldado de esta tarde con un cincuenta y dos por ciento esa idea así que mil doscientos profesionales del taxi en Madrid no podrán vestir a partir de ahora vaqueros pantalones cortos ni camisetas y

Voz 20 19:33 Melilla el presidente de la Ciudad afirma estar preocupado ante el efecto llamada latente que ha provocado las medidas llevadas a cabo por el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez después de que este fin de semana haya han llegado dos pateras con cuarenta y ocho inmigrantes a bordo

Voz 21 19:46 a última hora en Murcia al colegio con abanico a Siena ha acudido hoy los alumnos del colegio Félix Rodríguez de la Fuente de Murcia para protestar por el calor que sufren en las aulas el colegio sólo tiene aire acondicionado en las aulas de educación infantil gracias a aparatos pagados

Voz 0502 20:02 por las propias padre de última hora también en Navarra donde hay mensajes de apoyo y ánimo en las redes a Bonnie excantante y cofundador de barricada que ha perdido la voz tras someterse a una operación para curar un cáncer de laringe

Voz 1 20:12 en la Ventana última

Voz 2 20:15 ahora

Voz 1 20:21 trescientos mil espectadores

a esta hora un accidente provoca seis kilómetros de retenciones de entrada a Madrid a la altura del Plantío también hay retenciones en la misma vía sentido A Coruña ahí de hay problemas también en la A uno hasta el nudo de Manoteras de salida tráfico lento en la A cuatro en San Cristóbal por un vehículo averiado helados en Torrejón de Ardoz en ambos sentidos en la A tres en Rivas en la A5 en Alcorcón en la A42 en Fuenlabrada en la M40 entre Coslada Vicálvaro sentido A tres en la zona de Villaverde hacia la A42 en el barrio de La Fortuna dirección a cinco en Monte Carmelo sentido A seis

Voz 24 21:37 no

Voz 14 21:40 no

Voz 0867 21:42 buenas tardes a todos Pablo Casado salta al ruedo

Voz 1136 21:46 absoluta tranquilidad cuya la información que tenía y en ese caso pues total tranquilidad para seguir colaborando con cualquier instancia que solicite más información

Voz 0867 21:56 el día en el que aparca su aventura madrileña para luchar en la carrera por suceder a Rajoy ha casado le han estropeado el gran titular Pablo Casado hizo en su día el mismo máster que Cristina Cifuentes así que la jueza que lleva este caso ha pedido al Congreso de los Diputados que certifique eso que Casado es diputado y por tanto aforado movimiento previo a una posible imputación Ike la magistrada eleve previsiblemente una causa con político aforado para que para la que no tiene competencias de momento en el caso Máster de Casado ya han citado al ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos en nombre de los plagios Fernando Suárez tiene cita con la jueza el uno de agosto en pleno granito y con mucho calor Madrid estará en julio estrenará en julio el nuevo carné de vecindad aprobado por el pleno hace meses Carmena presenta la nueva tarjeta para inmigrantes irregulares que podrán acceder a determinados servicios municipales Felipe Serrano qué tal muy buenas tardes

Voz 0931 22:55 qué tal Javier muy buenas tardes y fines una idea nueva

Voz 0867 22:57 eh por fin parece que este proyecto B definitivamente la luce en apenas un par de semanas no sé

Voz 0931 23:02 la idea fue del grupo municipal socialista hay responde a una propuesta aprobada por el Pleno municipal eso fue en octubre de dos mil dieciséis llega este DNI municipal con año y medio de retraso será entregado a aquellas personas en situación irregular que hayan sido atendidas en los centros

Voz 11 23:17 es de servicios sociales en los últimos seis meses

Voz 1410 23:21 llevamos año y medio luchando a brazo partido con ello pero bueno la tarjeta está aquí a partir de la semana de la primera semana del mes de julio vamos a empezar a repartirlas van a hacer posible algo en el marco que tenemos que todavía es estrecho que tiene que cambiar pero en el marco de lo posible vamos a abrir ese hueco lo que podemos al Ayuntamiento para aportar una línea más de posibilidad de integración

Voz 0931 23:45 en una primera fase la nueva tarjeta de vecindad irá destinada a las personas migrantes que no pueden acreditar su presencia en la capital será según ha explicado el gobierno municipal un instrumento más para demostrar ante los jueces el arraigo en la ciudad

Voz 0867 23:59 la gripe pero qué derechos otorga no esta tarjeta porque se ha hablado siempre del acceso a determinados servicios municipales se ha concretado ya cuáles son esos servicios

Voz 0931 24:07 pues la verdad es que no el Ayuntamiento no lo ha concretado si bien en su momento se habló de que los inmigrantes en situación irregular pudieran acceder a todos los servicios municipales si bien luego se matizó que esta medida no tendría toda la amplitud prevista inicialmente la propuesta del PSOE pasaba también por permitir el acceso a los centros de salud espacios deportivos y de ocio de momento lo que sí sabemos es que los migrantes que cumpla los requisitos podrán apuntarse a los que

Voz 0827 24:33 cursos de formación de la Agencia Municipal de Empleo

Voz 0931 24:35 a partir de ahí el Ayuntamiento pop propondrá al Ministerio del Interior una regulación extraordinaria de las personas que tengan la tarjeta ya hayan asistido satisfactoriamente a los cursos mañana por la tarde la delegada de equidad y derechos sociales Marte LLeras la portavoz socialista Purificación Causapié van explicar los detalles en una rueda de prensa conjunta eso será en el Palacio de cifras precisas feliz

Voz 0867 24:58 Begoña Villacís portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid qué tal muy buenas tardes y bueno eso pusieron en su día la idea planteada por el PSOE y secundado después por hora Madrid ustedes qué es lo que no les gusta lo que me gusta los servicios a los que da acceso

Voz 0275 25:13 o las dudas incluso legales que plantea a mí lo que me gusta es que se tome el pelo a la gente más todavía a la gente que está en una situación de de extrema vulnerabilidad como parece esta dirigida a esta esta tarjeta punto enumeró o no porque porque al parecer lo primero que para dar fe es de donde vive esta persona pero también dicen que se van a nutrir de la gente de Servicios Sociales lo que sabemos es que si vas a servicios sociales el porque tienen su domicilio acreditado por tanto punto ese es el primer punto de la propuesta por segundo en Madrid es fácil de año en empadrona empadronado contable qué dice Carmena y os voy a poner un ejemplo muy claro conocieses el asentamiento ilegal que están Adif no en Arganzuela bueno pues todas esas personas la razón por la que no se le puede desalojar de AIS porque han sido reconocidos moradores es decir que esa persona pueden tener derecho ayudas de hecho muchos de las tienen porque son declarado moradores no necesitan siquiera una casa unos puede estar de bajón Puente el recibir ayuda a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de mal

Voz 0867 26:15 cómo está diciendo entonces es que no hace falta la tarjeta para tener acceso a estos servicios municipales es que sea viendo gente tan vulnerable gente sin papeles gente que no tiene recursos sin nadie les da un primer impulso estatal plantea una primera ayuda cómo diablos van a obtener ese impulso

Voz 0275 26:32 eso es lo que nosotros decimos que lo que tenemos que hacer es darles esa ayuda lo que no podemos hacer es engañosa

Voz 0867 26:37 no le parece una que jetas humo

Voz 0275 26:39 que nosotros hemos hablado con las mismas entidades ONGs que han hablado ellos hemos hablado nosotros Nos lo dicen abiertamente esto no se puede hacer esto es humo porque porque para empezar ello no son el Ministerio de Trabajo en este asunto sociales no lo son ellos no son del Ministerio del Interior ha no es el tenis Cerga interior esa tarjeta no va a dar Pruden de la identidad de esa persona porque no está reconocido por el Ministerio del Interior a no ser de El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tampoco a reconocer un proceso de regularización por tanto es que no sirve para eso en realidad a día de hoy ya se está haciendo todo eso es algo que puede mundo sede a matar jeta de vecindad que sí que se podrían hacer son muchas cosas que este Ayuntamiento no está haciendo al parecer esta tarjeta da derecho a acceder a vivienda lo que no dicen es que la Empresa Municipal de Suelo no tiene vivienda y que tienen veinte mil personas esperando la lista entonces a mi me parece que es una política de engañar de de vender humo de vender titulares y luego rascas un poco por debajo ni en nada a la hora de la verdad no otros teníamos un Plan E que era de convivencias sociocultural un plan que así que ha expirado hace tres años no han hecho nada para restaurarlo nosotros teníamos unos mediadores culturales aquí en el Ayuntamiento de Madrid que fue un proyecto pionero y que fue de las primeras cosas que ese cargo el PP cuando empezaron los recortes nosotros lo hemos llevado a muchísimas comisiones a pleno no les han recuperado todavía por tanto las cosas que sí que puede hacer el Ayuntamiento no están haciendo nada y además te voy a decir una cosa es de las pocas cosas que el Partido Socialista ha hecho oposición en la comisión de empleo equidad de derechos sociales que es a la que yo pertenezco se lo he dicho una y otra vez que no hacen absolutamente nada desde me parece que esto de la tarjeta de vecindad es una forma de de infundir expectativas a un colectivo que no necesita expectativas que necesita certidumbres y esto no provoca certidumbres sino

Voz 0867 28:29 por otra cuestión polémica que se que tampoco les ha gustado demasiado que es esa ordenanza sobre prostitución que ha planteado el PSOE tal cosa bueno y los socialistas dicen que usted que preside la Comisión de equidad se está oponiendo a la gestión básicamente que está obstaculizando que se tramite esa ordenanza municipal sobre prostitución urbano pero es que ustedes se oponen

Voz 0275 28:53 claro pero yo lo que le aconsejo a la señora cosa pies que es es

Voz 0867 28:55 Woody el Reglamento Orgánico del peligro

Voz 0275 28:58 la última vez que este tema se sustanció en el Ayuntamiento de Madrid que vino de la mano del Partido Socialista como no PDI creo recordar que Izquierda Unida lo sustancial con una comisión que fue en la Comisión desea salud seguridad y emergencias en aquel nombre en aquel entonces no tenía su nombre no perder la Comisión de Seguridad con lo cual yo lo único que he planteado como presidente de la Comisión de empleo que derechos sociales presentado una pregunta para preguntar si en la comisión adecuadas Ésta de hecho el alcalde me ha dado la razón ha dicho que efectivamente no es ésta va a crear una comisión mixta entre seguridad y equidad de derechos sociales que es lo más lógico será allí donde se sustancia por tanto sean no soy yo es que

Voz 11 29:36 eh vamos a Madrid no

Voz 0867 29:39 que ni siquiera que tengo ya el fondo de la historia de precio usted comparte no comparte esa esa ordenanza es necesaria hay que poner unas reglas del juego a una situación que bueno tampoco hay que irse muy lejos aquí mismo calle Ballesta calle Desengaño se pueden ver situaciones de verdad de de personas que son explotadas a diario mujeres que son explotadas por mafias duros que que están ahí campando a sus anchas a los que nadie sanciona

Voz 0275 30:04 pues efectivamente de hecho nosotros presentamos un plan contra la trata de personas avalada por todas las entidades desde pues ahora Médicos del Mundo Cruz Verde todas a todas las entidades y quiero recordar que el partido socialista se abstuvo básicamente porque lo presentaba ciudadanos siguieron plan que combatía integralmente la trata de personas lo que propone el Partido Socialista en esta ordenanza es meramente una actuación policial sin acompañamiento a las víctimas sin alternativas lo que nos están diciendo todas las entidades y nosotros lo tenemos que estudiar más estamos todavía formando no una opinión al respecto pero todas las sentí las que trabajan en trata de personas lo que nos están diciendo es vales y no las quiere decir perfectos sino las que en la calle perfectos ordenanza sirve para no verlas en la calle pero no para que deje de ser

Voz 0867 30:49 es un llevará para señalar que es lo que hace para señalar a quiénes contratan esos servicios

Voz 0275 30:53 no podemos estar de acuerdo pero déjame que te yo estoy hablando de la mujer

Voz 0867 30:56 R para regular también la publicidad que se hace libremente impera Lago las prisas de los coches de la policía china no me parece que es bastante más que esto

Voz 0275 31:04 la policía estaba en nuestra nuestra propuesta contra la trata de personas te recuerdo el partido socialista se abstuvo y sin embargo nosotros hablábamos de publicidad de lo que te dicen las eh Hades y olvidemos los de los hombres que para mí Goiria con eso los quienes consuman los servicios que efectivamente para emitir un hombre no yo estoy pensando en las mujeres que es lo que a mí me preocupa las mujeres entonces ahí básicamente lo que hace es es desterrar las de la calle como dice las asociaciones se la llama a pisos desaparecen de la vista a a partir de ahí no hay forma de protegerlas todas estas entidades por ejemplo a Prada es un ejemplo de ello trabajan con las chicas en las localizadas hacer un trabajo una intervención que es de verdad para quitarse el sombrero en el momento que pasen a los pisos de Spanair perderle la pista ya mi eso también me preocupa por tanto no te digo de entrada que esté totalmente en contra pero a mí me gustaría que se informase sobre todo más no tanto desde el punto de vista policial sino desde el punto de vista social para ayudar a estas mujeres no no quiero que esto sea una cuestión hipócrita de incómodo las

Voz 0867 32:08 el que dirigiera la comisión de equidad de entonces sino la de seguridad

Voz 0275 32:10 efectivamente pues si yo digo que tiene que ser no no lo he dicho yo lo ha dicho que esta ordenanza tal y como

Voz 0867 32:16 ha sido una cuestión más social que de seguridad para

Voz 0275 32:18 sí pero por eso digo que tal y como se ha planteado ha tratado mal porque meramente policial prosiguió plantea la duda de si tiene que ser la comisión de empleo equidad de derechos sociales Hinault yo sino el tercer teniente alcalde en Madrid que se que tiene que dirimir estas cosas ha dicho que efectivamente qué tal y como está planteada la ordenanza no es estrictamente social que tiene que ser una comisión mixta entre seguridad y empleo queda decirles

Voz 0867 32:42 es que no tiene usted lo mismo que la concejala de de Pinto del Partido Popular dijo la pasada que la prostitución básicamente bueno es un servicio necesario para discapacitados y feos

Voz 0275 32:51 esos tremendo no hoy a parte quién yo que estaban muy cerca de de mi plan contra la trata de personas fue de las primeras cosas que presente en el Ayuntamiento de Madrid a mí me han pregón muchas veces que es lo peor que está ocurriendo en Madrid en estos momentos yo he dicho que para mí la trata de personas no sea la esclavitud yo sé lo que están pasando las chicas yo recuerdo yo me me leí el expediente de cabeza de cerdo te acuerdas el explotador que que que tenían a las chicas que le metió las palizas la chica por cierto ejercía a pocos metros de aquellos que hayan Monterde enfrenta en McDonald's sin ir más lejos bien eh si esta chica deja de estar en calle a esta H no se hace nada más que lo que propone el Partido Socialista está chica simplemente se la llevarán a un piso perderemos el rastro de Libia identidades con por ejemplo Abraham el club verde por ejemplo Concepción Arenal que es el servicio del ayuntamiento perderá el rastro estas mujeres las perdemos entonces a mí eso también me preocupa quiero saber porque no de no dan salida a estas mujeres realmente yo quiero saber qué va a pasar con ellas entonces creo que la ordenanza tiene que ser muy mejorada yo por supuesto voy a nosotros vamos a poner de nuestra parte no vamos a hacer como el Partido Socialista que cuando una propuesta buena presidenta otro grupo se abstiene vota en contra yo sí que estoy a favor de meterme en este tema y de verdad ayudar a las mujeres pero me parece que está propuestas muy incompleta si te

Voz 0867 34:08 hasta treinta y cuatro minutos dos minutos y seguimos charlando con Begoña Villacís

Voz 11 34:30 aquí a calidad con siete años de garantía

Voz 25 34:34 sí

Voz 26 34:40 sigue a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 27 34:48 k de las eh

Voz 26 36:28 sigue la Atenas eh en las redes sociales en Twitter Rosa guión guión Facebook

Voz 0867 36:45 Begoña Villacís haberme quedan tres minutos pero le quiero preguntar por varias cuestiones municipales algunos Artemi ser responde rápido si presupuestos usted confió en que antes de que nos comamos las uvas de Navidad tengamos presupuestos van a servir de algo presupuestos para seis meses o cinco

Voz 0275 36:59 pues mira al ahora Madrid ha demostrado que en un año pues se ejecuta el treinta y tres por ciento pues imagínate en seis meses que no más de seis meses porque digo yo que el Partido Socialista en fin algo pedirá dado que la última que pactaron con ellos han incumplido el setenta por ciento en pacto

Voz 0867 37:14 en la memoria histórica que debe prevalecer lo que quiere el Comisionado sobre el homenaje La Almudena y todo el lío cabido o lo que quiere el Ayuntamiento de Madrid lo que quiere comisionada

Voz 0275 37:24 porque para eso fue votado no en pleno it

Voz 0313 37:26 el diverso y además estamos hablando de expertos tú qué quieres

Voz 0275 37:30 comisionado o lo que quiere señor Mauricio Valiente que es el responsable de los derechos humanos que es una persona que no reconoce que existe que persecución política en Venezuela entre otras cosas si se felicita de de la Revolution

Voz 0867 37:41 el Rosal en fin yo creo que lo que lo que hay que comisionada ir hasta donde puede llevar el conflicto de de la policía municipal y el Ayuntamiento de Madrid y se lo pregunto de otra manera es responsable un sindicato que cuelga carteles en las farolas advirtiendo de que no pueden garantizar la seguridad en la calle

Voz 0275 37:59 no sabemos si es sólo ocho de los sindicato que eso es el Ayuntamiento de Madrid está vendiendo para deslegitimar a su sentir interlocutores digamos que el Ayuntamiento de Madrid en estos está comportando como un empresario pues que peor empresario que sabe que pues se puede llegar a ser no todo lo primero que hace es hablar mal del comité de empresa o hablar mal de los sindicatos para salirse con la suya esto va a llegar hasta que el Ayuntamiento de Madrid se de cuenta de que son trabajadores y que se tiene que sentar a negociar con ellos yo creo que a día de hoy el Ayuntamiento lo único que está haciendo es tensar la cuerda porque no les gustara

Voz 0867 38:31 una mañana Carmena Seve sede con la policía dos cosas muy rápidas la última semana

Voz 0275 38:37 Temas de unido dos policías han salido bastantes

Voz 0867 38:39 es esto no se los salta división también sindical

Voz 1 38:44 la última puesto

Voz 0867 38:45 hoy se cumplen tres años de del Gobierno de Manuela Carmena

Voz 11 38:48 en una nota suspenso toma nota numérica pues mira

Voz 0275 38:54 fijas que no sabría decirte yo creo es que no no ha aprobado el genes tono no no se puede decir de esto no es una cuestión de décimas han cambiado Madrid no cambia o Madrid que unas unos carriles luego lo bici y mira cómo está Gran Vía de estar Jesús todo lo que han hecho una

Voz 32 39:09 más irascible terminó elija entre estos nombres para liderar el PP nacional fue hijo casado Cospedal

Voz 0867 39:16 Sáez de Santamaría o Cristina Cifuentes

Voz 0275 39:18 si bien es cierto que lo ha puesto fácil

Voz 0867 39:22 va a ser candidata a Ciudadanos

Voz 0275 39:24 pues me presentaré a las primarias me presentaré a las primarias y eso sí

Voz 0867 39:29 incremento pregunta si pospuesto alguien también

Voz 0275 39:32 esto lo mío y lo mío es la política local

Voz 2 39:35 sí sí sí sí sí sí sí Begoña Villacís un placer como siempre tenerla aquí hasta la próxima

Voz 33 39:41 la ustedes mañana estamos de vuelta mañana tenemos cara a cara político con Podemos y el PSOE hasta mañana adiós

Voz 9 40:04 sufren el Baça tramita Bellamy llama al calor corre por la cortina coge velocidad zaragozano entró

Voz 1136 41:42 estartapeando creo que es el último

Voz 0313 41:46 la temporada ya dorada buenas tardes hola

Voz 1136 41:48 saludos vamos con dos ejemplos de modelos de empresa que han llamado nuestra atención esta semana el primeros muy singular hablamos de Teddy ver cómo suena con ve una empresa que ha aterrizado recientemente en España y que se dedica a fabricar un modelo único de colchón que vende sólo online realiza la entrega en bicicleta como suena no sólo cuenta Román fino country manager para España de ver

Voz 34 42:10 entonces hemos elegido hacer una combinación de tres materiales el látex elástica el espuma de alta residencia para poder proponer tú único colchón firme decía acogedor a la vez que te pueda adaptar

Voz 1136 42:25 a todos los soñados una empresa con un único producto en el catalogó la especialización llevada al límite el caso de una empresa social pensada para atender a mujeres con dificultades de empleabilidad hablamos de Abdalá ha terminado en B dedicada a la formación de mujeres y a colaborar en su posible inserción laboral más de cien alumnas han pasado ya por sus cursos Rosario Ortiz es una de las fundadoras de Abdalá

Voz 0275 42:48 pues nosotros iniciamos nuestra actividad en dos mil dieciséis ahora mismo estamos haciendo el cuarto curso la cuarta promoción de alumnas que nos gusta llamarla Dahl aves y nuestros cursos hasta ahora se han centrado en un perfil muy COC muy concreto que es el de programación web Fontaine las centramos en esta formación para que en cuatro meses es decir en un periodo corto de tiempo las alumnas adquiera un nivel tanto técnico como de habilidades profesionales que les permita empezar a trabajar en una empresa colaboradora de nuestras redes

Voz 11 43:15 ampliamos la información sobre estas dos ideas empresariales esta noche en Hora veinticinco

Voz 2 43:38 Vodafone Vodafone tu Partner en la era digital lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0313 43:51 sabéis lo último lo ultimísima que nos deja este día Isaías Roberto los Aleix pues éste la verdad Joaquín Sabina cancela todo lo que quedaba de gira de lo niego todo después del episodio de afonía de este fin de semana en el concierto de Madrid había dudas y podía fijar otra fecha seguir los conciertos pendientes no anulada la gira de Joaquín Sabina es lo último de de hoy hasta ahora

Voz 0827 44:25 pues nada esperemos que se mejore la verdad es que llevamos unas semanas Francino las que llegamos a lunes diciendo a ver si la cosa viene tranquila pero no a parte de esto es Sabina atento sólo lo que ha pasado hoy

Voz 0502 44:35 en esto es sólo de hoy Iñaki Urdangarin ingresa en la prisión de Brieva la mitad de los pasajeros del Aquarius prefiere irse a Francia el fiscal del Tribunal Supremo mantiene la acusación de rebelión contra Junquera así Puigdemont el Gobierno anuncia que las autopistas serán gratis esta noche sale Pedro Sánchez por la tele se plantea sacar a Franco del Valle de los Caídos Pablo Casado quiere presidir el Partido Popular y la juez que investiga su máster ha preguntado Xiang si es diputado han detenido el presidente de Audi por el escándalo de las emisiones de CO2 y hay una guerra comercial entre la Unión Europea

Voz 0827 45:09 vayamos por partes Cinia que Urdangarin ya está en la cárcel de Brieva Cárcel de mujeres pero con un pequeño módulo que ocupan hombres un poco espacial especiales Luis Roldán por ejemplo llevaba ya tiempo vacío este módulo nos contaba esta mañana Pilar Velasco

Voz 1743 45:22 es un módulo que primero ha necesitado acondicionamiento llevaba cuatro años cerrado desde la salida de Luis Roldán y lo han puesto a punto limpieza y pintura fundamentalmente ya que la calefacción se reparó hace un año el módulo tiene cinco celdas uno es la de Urdangarin el resto están vacías tiene un patio pequeño un salón de estar con televisión

Voz 1694 45:39 en una zona que hoy nos preguntamos bueno sino

Voz 0827 45:42 se sabía que carcel iba a ir Urdangarin porque lo habían acondicionado pero bueno seremos malpensados Urdangarín será un preso común pero poco común in en circunstancias como estas pues hay dos sentimientos que se nos cruzan

Voz 0313 45:54 uno de satisfacción al comprobar que comportamientos a todas luces sospechosos y que después se descubren delictivos no quedan impunes pero luego aparece otro sentimiento que me dice que la justicia igual exactamente igual para todos pues tampoco parece ya todo eso el Rey callado asegura en la casa real que es que ya dan el tema por amortizado pero yo sigo pensando sinceramente que hay silencios atronadores Yeste este sin duda lo es

Voz 0827 46:21 pues no es que estén callados como nos decía María Manjavacas es que el silencio es la respuesta oficial sobre cárceles dos titulares del futuro

Voz 23 46:29 Iñaki Urdangarin lo piensa mejor decide ingresar en el Parador de León porque fue prisión en el siglo XVII se trata de la única Cártel del mundo que tiene cinco sobre cinco en Trip Advisor

Voz 2 46:41 la persona más idónea para juzgar esto quizá los españoles tengan que juzgarlo con más criterio

Voz 23 46:47 Grande Marlaska Celia ya cerca los Jordi al País Vasco el lehendakari Urkullu ha agradecido el gesto pero ha recordado que sus presidiarios están más locos

Voz 0827 47:26 ya parte de esto de Pedro Duque otras actividades del Gobierno