La Ventana (16/08/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 2 00:11 son las seis las cinco en Canarias los mercados once

Voz 1050 00:14 dado hace unos minutos Atlantia la empresa concesionaria de la autopista de Génova ha perdido más de un veinte por ciento amplía a De la Peña

Voz 1509 00:20 así es Atlantia ha caído un veintidós por ciento pierde ya un veinticinco por ciento de su valor desde el pasado lunes la última sesión antes del derrumbe del del viaducto en Génova esto afecta a la Bolsa de Milán que pierde un uno con ocho por ciento en parte consecuencia de que ayer estuvo cerrada por festivo cuando bajaron las demás bolsas europeas estas hoy cierran con leves subidas mientras que ayer registraron pérdidas en España el Ibex ha cerrado con una subida del cero con cuatro por ciento hice colocan los nueve mil cuatrocientos treinta puntos dentro de sus valores ACS socio de Atlantia en Abertis lidera las pérdidas con un uno coma nueve la primer riesgo se sitúa en los ciento catorce puntos básicos

Voz 1050 00:58 Ada Colau ha pedido que mañana cada uno exprese sus sentimientos de los actos del aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils evitando eso sí muestras de odio o violencia la alcaldesa de Barcelona ha hecho una declaración institucional escuchamos

Voz 3 01:10 el diecisiete de agosto tiene que ser un día para que todas aquellas personas que amamos a la ciudad y que no sentimos golpeadas de una u otra forma por este ataque encontremos la mejor manera de expresar nuestros sentimientos mostremos una vez más que Barcelona es una ciudad abierta y solidaria orgullosa de su diversidad y contraria a la guerrilla a la violencia

Voz 1050 01:31 para esta tarde hay previstos más actos actos en Alcanar donde los terroristas guardaban el material explosivo que estalló días antes de los atentados en Ripoll de donde eran los jóvenes que realizaron el ataque en este último acto acudirá al president de la Generalitat Quim Torra más asuntos Teófilo Rodríguez el hombre que pesa trescientos ochenta y cinco kilos y cuyo estado de salud es grave ya se encuentra en una habitación ha condicionado a su a a su situación hasta ahora ha tenido que estar en los pasillos del hospital de Manises conel han hablado los compañeros de Radio Valencia

Voz 2 02:02 el alma

Voz 4 02:03 ha sido no de de los médicos nada muy bien médico siempre la verdad no tengo ninguna queja de nadie pero está trayendo pasillo en la pasión de observación lo ha pasado muy mal y el tema de ETA Potes fatal también son excepto deja Jato

Voz 1050 02:24 y es que para el traslado de su vivienda al hospital han tenido que utilizar un camión de transporte de mercancías vamos con los deportes Paco Hernández buenas tardes buenas tardes la selección

Voz 5 02:32 España la Sub veinte femenina se acaba de clasificar por mira por primera vez en su historia para las semifinales de un Mundial lo ha hecho tras derrotar a Nigeria por dos goles a uno con goles de Aitana Patrick Guijarro además Europa League en una hora el Sevilla arranca su partido de vuelta de la segunda ronda previa lo hace visitando al Zalgiris

Voz 1826 02:49 con ventaja de uno cero de la ida

Voz 5 02:51 hola uno ya es oficial Carlos Saint será el sustituto de Fernando Alonso en Mc Laren para la próxima temporada seis siete tres cinco entras en Canarias

Voz 1050 03:04 la Agencia para los Refugiados de la ONU a reabrir sus escuelas en Cisjordania Jerusalén Este la franja de Gaza Jordania Líbano Siria lo hace pese a los problemas económicos que sufre informa Ana Rebollo

Voz 1510 03:15 dentro no hay total certeza de que la agencia pueda pagar a los veintidós mil profesores al año completo debido a los recortes en ayuda por parte de Estados Unidos Naciones Unidas necesitará más de doscientos millones de dólares para equilibrar sus cuentas ya que actualmente sólo tiene recursos para hacerse cargo de la educación de los refugiados palestinos hasta final de septiembre Donald Trump dijo a principios de año que reduciría de ayuda a los palestinos a menos que ellos cooperarán con sus planes de reactivar el proceso de paz con Israel una promesa que ha cumplido y que se ha plasmado en un recorte de más de trescientos millones de dólares algo que podría privar a muchos refugiados palestinos de su derecho a la educación

Voz 1050 03:50 otras noticias con Josema Jiménez en Madrid la Policía ha detenido a cinco de los trece inmigrantes fugados del CIE de Aluche

Voz 1646 03:57 les fueron localizados de forma inmediata tras su huida mientras que los otros dos han sido interceptados horas más tarde la fuga se produjo en la noche de ayer cuando los internos se dirigían a las zonas de descanso después de la cena al parecer en ese momento sólo había ocho agentes de la Policía Nacional para vigilar a los más de ciento cincuenta internos que residen en el CIE en estos momentos la policía continúa con la búsqueda de los otros ocho fugados

Voz 1050 04:21 quince provincias están en alerta amarilla por tormentas

Voz 1646 04:24 se trata de Almería Granada Jaén Huesca Valencia y Zaragoza entre otras hay riesgo de fuertes lluvias y tormentas en algunos casos acompañadas de granizo en el resto predomina el tiempo estable con algunos intervalos nubosos pero sin precipitación

Voz 1050 04:38 con y el Ejército del Aire va a crear un centro de vigilancia de la amenaza espacial la nueva Unidad Militar alertara de los ríos

Voz 6 04:43 los derivados de la basura espacial los meteoritos o las tormentas solares el centro de operaciones de Vigilancia Espacial operará desde la ciudad sevillana de Morón de la Frontera

Voz 1050 05:01 es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com sigue La Ventana nosotros volvemos a las siete las seis en Canarias

Voz 7 05:08 eh

Voz 8 05:11 servicios informativos

Voz 9 05:16 no ahí mítines contratado un seguro porque siempre lo dices nunca lo haces nadie te lo cubre Piensa en Línea Directa porque ahora tienes el juego seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 10 05:30 hola soy Julia yo estoy haciendo el Máster de Periodismo UAM El País aprende periodismo haciéndolo ya puedes inscribir T en escuela punto El País punto com

Voz 7 05:42 cuando nos tales han estado llegando cartas al programa sin cartas no sus cartas

Voz 1 05:49 orcas pero aún así nos vamos a ir muy atrás en el tiempo Felipe tema bien

Voz 0423 05:58 en Aquí hay dragones el podcast

Voz 7 06:01 Ares que gente que dice que los programas impares no los está encontrando hay gente que en estos cines cultura música literatura y mucho humor pero vamos obviamente hacemos ya los y no quiero palos principios Javier Cansado Juan Gómez Jurado Rodrigo Cortés y Arturo González Campos

Voz 0423 06:23 disponible en Podium podcast

Voz 0763 06:26 en verano aunque no lo parezca la Navidad está en muchos sitios en la lluvia de estrellas de agosto en los reencuentros con los amigos en las luces de colores de los chiringuitos de playa en los y los sedientos que busca sitio en una terraza y cómo no en el sorteo de Navidad ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE compró la ahora hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados sorteo de Navidad de la ONCE nunca sabes dónde puede toca

Voz 11 06:55 todos los jueves de verano tres

Voz 12 06:57 el uno tres aproximaciones diferentes a una misma realidad de la mano de José María Patiño

Voz 2 07:04 anoche hablamos de sostenibilidad en el planeta y en las ciudades y de una revolución que se está operando a pequeñas pedaladas la economía de la bicicleta pueda ahí

Voz 13 07:13 hileras ACS reivindica de nuevo como un factor que es barato que ese seguro sin que la visité tendrá que ser la pieza única dentro del del esquema de movilidad sí que nos ha hecho replantearnos que a lo mejor no tenemos que ir totalmente encerrados en cápsulas autónomas de origen a destino a partir de las nueve de la noche

Voz 12 07:31 en una hora menos en Canarias en Hora Veinticinco con Pedro Blanco cabe Nasser

Voz 15 07:40 ah sí

Voz 16 07:43 no

Voz 17 07:44 no debe millones

Voz 18 07:46 sino veinte innoven millones estar aquí la ilusión de tu vida la colección de descapotables pero mi peluquero se viene con nosotros a todas partes este viernes brote de noventa y nueve millones y además participas en el sorteo del millón que toca cada viernes

Voz 17 08:01 vaya Euromillón Juega Euro Millones no hay nada más grande

Voz 19 08:05 hola papá oye estás en la playa dijo yo éramos ayer

Voz 20 08:09 igual pues nada es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también quiera por si estamos para ir a comprobarlo pero nada a ver a quién encuentra obra

Voz 21 08:19 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece ago calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 22 08:32 con Roberto

Voz 23 08:33 Sánchez

Voz 25 08:38 los sentidos al servicio del cerebro y el corazón en La Ventana Verano en Alaska con Rafael Santandreu

Voz 2 09:05 a las seis y nueve minutos las cinco en Canarias una semana más saludamos a nuestro psicólogo de cabecera Rafael Santandreu Rafael qué tal buenas tardes

Voz 10 09:15 muy buenas tardes sube

Voz 2 09:17 no hay en Radio Barcelona Rafael Santandreu ya saben es autor de libros de gran éxito como bueno el recientes nada es tan terrible como cada semana con él con nuestro Doctor en Alaska vamos a salir la actualidad pero de una forma diferente fíjate Rafael que en nuestro anterior horas siendo la hora de del del recreo la de El esparcimiento la de la del ocio sobre todo esto también los Arnau pero esa especialmente aquí en La Ventana hemos estado hablando con nuestro compañero periodista de Verne y criminólogo Álvaro Llorca hay hablando sobre si hay estadísticas que pongan en relación directa proporcional el aumento de la temperatura con el aumento de la criminalidad y todo eso nos llevaba al discurso de bueno si existe esa relación ahora que estamos abocados a que el cambio climático hace que aumente las temperaturas ante qué escenario nos nos encontraremos y fíjate eso me ha hecho recordar que uno de los temas que tú querías proponer

Voz 10 10:52 desde esta óptica para le

Voz 2 10:54 por la actualidad aquello que aparece siempre en la actualidad pero desde una óptica diferente de cómo podemos contribuir nosotros cuál puede ser nuestra actitud mental ante ante eso tú querías proponer hablar de del cambio climático

Voz 23 11:07 sí porque fíjate qué

Voz 10 11:10 el cambio climático fíjate es un tema que llevamos no sé veinte treinta años

Voz 26 11:17 vueltas con éxito

Voz 10 11:19 se hace que se hablado mucho hay reuniones anuales de

Voz 1050 11:25 los más importantes políticos para hablar del tema te acuerdas de Al Gore

Voz 10 11:30 el vicepresidente de EEUU que que

Voz 1050 11:34 con todo ese documental hizo una gira por todo el mundo para para hacer algo o no hay detener el el problema del de la

Voz 23 11:42 polución y el cambio climático perfectamente declaró etcétera etcétera Sin embargo fíjate que viendo las noticias de estos días atrás resulta que se nos decía que el año dos mil diecisiete ha sido eh el el año con mayor emisiones y y del efecto invernadero hasta el momento hemos alcanzado el récord no lo dice una agencia norteamericana súper importante no no lo más importante gubernamental que estudia eso entonces es es alucinante y tú te preguntas qué

Voz 1826 12:18 es lo que puede pasar para después de esos veinte treinta años eh en los que no se se nos ha llamado la atención nos hemos llamado la atención nosotros sobre ese problema que se cierre que es una realidad que puede acabar con el planeta que cómo es posible que no se haya hecho nada o nada efectivos

Voz 23 12:35 claro dices que que está pasando no cómo es que no estamos solventando ese tema no sólo no lo mejoramos sino que sigue empeorando e e insisto desde un punto de vista psicológico supe es es interesante lamentablemente interesante pero lo es la razón para mí no hay ninguna duda Nos Don señala psicología cognitiva o psicología racional es el problema está en ese lema en el que se rige nuestras felicitación que es cuanto más mejor cuanto más mejor es decir necesitamos las tanto las personas individuales como las empresas como los gobiernos progresar constantemente a nivel material crecer fíjate que las empresas siempre en habla siempre hablan de bueno que que previsión de crecimiento tenemos para el año que viene y para otro y el otro porque sino se crece decrece sería la ruina eso no entonces fíjate que a claro frente a esta filosofía absolutamente equivocada ya veremos porque si quieres en caro es es es imposible detener detener el el problema el medio ambiente porque él única solución para para para solucionar este tema es de crecer es dejar de presionar Nos a nosotros mismos al planeta y Alhucemas

Voz 1826 13:50 es decir que entonces esto estaba vinculado con aquello que tú llamas la necesita Cities la la la necesidad de la exigencia nuestra sociedad

Voz 23 13:58 exacto lo hemos hablado muchas veces fíjate llegue pero esto influye a nivel global hiciera de a nivel individual que es la necesitéis yo digo que es la enfermedad del siglo XXI fíjate a mis pacientes cuando viene a mi consulta muchas veces me preguntan oye diagnóstico Rafael yo yo que soy depresivo bipolar yo qué sé siempre les digo tío tu problema es que tienes mucha mucha necesitéis que es la necesitéis la creencia de que necesitamos mucho muchísimo para estar bien pero no nos damos cuenta que lo hacemos necesito estar delgado necesito tener un gran trabajo ser popular ser listo y demostrarlo incluso

Voz 1050 14:37 fíjate que estamos en verano tener unas grandes vacaciones

Voz 23 14:39 pues no si no soy un fracaso de la peor especie in me siento hundido esto al hombre de hoy le afecta aunque no se de cuenta de una manera brutal entonces eso está detrás del problema pero haber Roberto yo te digo que tuvimos un poco ya yo ya me he sacado esas necesidades encima

Voz 1826 14:58 te has quitado totalmente ejemplo esto tiene que ver también con la necesidad por ser eficaces he leído en tu último libro que esa demanda de eficacia que produce la mayor parte de las tres en el en el trabajo la vida tiene que ver con lo que estamos diciendo

Voz 23 15:14 la mente eh ser eficaz no necesito ser eficaz la eficacia es una cosa súper importante nos han metido en la cabeza no ya mineras para que sea la gente del Amazonas por ejemplo las tribus del Amazonas los pigmeos de África no existe ni siquiera ese concepto no hay relojes tampoco no porque hemos inventado este concepto eficacia

Voz 1826 15:33 lo que pasa es que ahora el que nos escuche dirá bueno a ver si somos libres en parte

Voz 27 15:38 de irnos entonces a otro entorno al Amazonas pero como estamos bajo el yugo de esta sociedad como no nos pongamos todos de acuerdo va a ser

Voz 1826 15:44 es difícil salirse del Sil

Voz 23 15:47 no iba a ser yo te digo una cosa Roberto como comunidad yo creo que también así pensaba Stephen Hawking que no tenemos remedio ya que realmente lo del cambio climático no sólo a solucionar y acabaremos reventando el planeta con todos dentro pero te decir que tampoco me preocupa porque algún día se tenía que acabar esto pero a nivel individual sí que nos podemos salvar yo ya no me exijo tantas cosas yo ya no me exijo ser de Un profesional bueno yo soy un profesional que hace las cosas con amor que que sea lo que Dios quiera

Voz 1826 16:18 bueno una cosa después una cosa está relacionada con la otra no si tú haces las cosas con con cariño entonces es un gran profesional sí sí

Voz 23 16:26 dinero no pero hay hay

Voz 0423 16:30 generalmente

Voz 23 16:31 con las cosas con con amor y cariño harás cosas muy hermosas que esté muy bien pero quizás eh no en cantidad en cantidad pura no

Voz 1826 16:41 el de la candidatura por ejemplo le dices a tus pacientes estos que están o estamos todos enfermos de la necesites y ahí están estresados les dice a tomar por saco no seáis tan eficaces

Voz 23 16:51 pues sí claro mira oye eh Roberto a mí de lo dicho nunca me va a ocurrir ahora pero hay me encantaría que tú por ejemplo un día no hiciera es el programa no hay fieras Yago noticias La Ventana en nuestros días de verano al carajo te vas a tomar unas cervezas por ahí

Voz 1826 17:07 yo estoy estoy creando un problema que a mis jefes de inmediato después ser se resolverá pero yo ahora digo que mañana no vengo quieres que lo diga ahora mañana diga mañana no hombre es una putada

Voz 23 17:21 pero fíjate en el mundo ya sé que es una cosa un poco chocante y puede ser difícil de entender pero el mundo no necesita tantos programas con que tú hicieran este programa La Ventana con cariño y amor de vez en cuando saliese hermosa mente bien eso ya sería un tesoro nos damos cuenta pero este nivel de exigencia es bestial y te digo una cosa Roberto es triste porque nos damos cuenta de esto solo en unos momentos muy críticos por ejemplo cuando alguien tiene una enfermedad mental grave las supera o alguien tiene un accidente bestial ahí se da cuenta realmente de cuál es el valor auténtico de la vida muchas de esa gente dice mira yo a partir de ahora me tomo las cosas de otra manera que es es cambiar la escala de valores es poner el amor el cariño y la armonía y la felicidad por encima de todo lo otro no digo que esté mal muy muy por detrás

Voz 2 18:36 acabo de enviar un alzaba mi jefe y no no está de acuerdo con eso de que yo venga por aquí hacer La Ventana cuando cuando me convenga o cuando creía ya ya me refiero dice que no que la radio es algo así un poquito más cíclica verdad más cotidiana eh eso sí quiero hacer esto de La Ventana que tienen que ser las cuatro horas cada cada día ya buscaremos otra excusa y mira que somos jóvenes se oye sobre esto de de la juventud relativa según a lo que se dedique cada uno muy jóvenes muy jóvenes muy jóvenes si Rafa Nadal mucho más joven en Rafa Nadal lo que pasa que tiene XXXII años para el deporte para el deporte y la exigencia del deporte de élite al que se dedica ya no es tan joven que acaba de ganar el torneo de Toronto otro más en la fructífera carrera ya van ochenta títulos pero claro esta es una bendita anomalía Federer a sus treinta y siete continúa ganando Nadal a sus XXXII son número dos y número uno de la ATP respectivamente que te parece a ti Rafael que que personas mayores entre comillas sigan haciendo grandes

Voz 26 19:40 cosas pues me encanta esto me conmemora mucho que saque este tema porque me gusta porque eh

Voz 1826 19:46 ahí eso yo somos jóvenes

Voz 26 19:49 claro es porque hay una neural dentro nuestra sociedad tenemos demasiado hemos manía a la DGT no mucha gente incluso muchos viejos no otros no puedo por suerte no pero cuando la vejez mira si estás bien amueblado mentalmente da igual tener dos noventa y dos exactamente igual yo he tenido y tengo amigos súper mayores de ochenta y cinco noventa y cinco gente efervescente

Voz 23 20:20 sin hay alegría vida energía más divertida

Voz 26 20:24 que mucha gente veinte años que conozco porque porque todo depende de lo que los vecinos sean realidad esto nos lo enseña fíjate que es uno de los puntales de la psicología cognitiva que ya enunció el filósofo epíteto en el siglo I fíjate que él dijo no nos afecta lo que nos sucede sino lo que nos decimos acerca de lo que no sufre

Voz 2 20:47 eh ya con la edad nos decimos no sé qué nos quejamos

Voz 1826 20:52 somos achaques pero nos quejamos todavía más

Voz 2 20:55 saques de las arrugas de las enfermedades que van llegando también con el paso del tiempo somos muy entonces no

Voz 23 21:00 sí pero tú tienes la opción de no hacerlo porque en realidad no tienes razón te lo voy a demostrar dar por ejemplo la enfermedad no que es una cosa que que se achaca a la edad no o que se asocia con la edad con y por lo tanto ser mayores malo mira en mi último libro yo hablo de de modelos de fortaleza emocional uno de ellos eh eh eh era es Michael J Fox te acuerdas

Voz 1826 21:25 claro claro no sé si lo tengo muy presente es un ex actor yo creo que todos nuestros oyentes además lo hace mucho lo he visto que todavía estaba en activo en The Good Wife hace hace uno de los personajes estos cíclicos que va apareciendo no es protagonista pero sí que tiene cierta cierta relevancia seis

Voz 23 21:42 esta pues fíjate que Michael J Fox que hizo eh Retorno al futuro no se más

Voz 1826 21:47 eso al futuros secuestros de oro

Voz 23 21:50 fíjate que a la edad de treinta años cuando estaba en la cima de su carrera era ya era multimillonario tenía una familia maravillosa le ofrecían todos los papeles que él desea se en ese momento resulta que le informan de que tiene ya empiezan a notar los síntomas ya empiecen a ser severos de parkinson eh partir de ahí la enfermedad pues la progresado bastante deprisa y fíjate el en un primer momento es cierto tuvo una depresión pero salió de ahí diciendo no no esto no me no me define no va a impedir que yo tengo una gran vida acto seguido él inició eh o fundó una una asociación para para la lucha contra el Parkinson a la que se ha entregado totalmente Illes salido muy bien de hecho fíjate que su fundación es la fundación privada eh que más dinero aporta para para el tema de cualquier enfermedad mundial al margen de cualquier gobierno que exista miles de millones está aportando el tipo dice usted me está saliendo muy bien pero lo más importante es que el comenta en su última autobiografía que en inglés si amaba Se es un es un título racios llama Always Looking at porque él es muy bajito no es como mirando siempre para arriba

Voz 1826 23:07 sí que él dice

Voz 23 23:09 estoy pasando estos últimos veinte años de mi vida han sido muchísimo mejores que los treinta primeros cuando estaban Hollywood tenía mucho éxito porque mi vida ahora tiene un sentido maravilloso me levanto todas las mañanas energía e ilusión aunque tenga esta enfermedad por lo tanto eh yo creo que si tuviésemos aquí a Michael J Fox le pregunta si vemos que si le parece que la vejez es una adversidad muy importante simplemente Serrería

Voz 1826 23:36 porque hay encuestas incluso que dicen que la gente mayor es se siente más feliz que la gente joven

Voz 23 23:41 además es si están bien hechas se eh si te fijas si va siendo por tu barrio por tu pueblo la gente bien mayor pues dos vemos más risueña hace más bromas por supuesto que están más serenos en gran medida es porque primero mira Saint Saëns sacado muchos complejos encima ya no tienen complejos segundo han cambiado su sistema de valores ya prefieren las pequeñas cosas de la vida y eso es algo por lo tanto que al que al que podemos hacer especialmente podemos hacerlo siempre pero especialmente fíjate lo hacen en la tercera edad por lo tanto eh hacerse mayor es maravilloso himen canta por lo tanto tuyo que somos jóvenes tenemos una gran vida hito hasta yo te propongo que hasta los noventa noventa y cinco sigamos siendo así de felices o más como

Voz 1826 24:26 lo mínimo

Voz 2 25:07 seis veinticinco viendo todas las cinco y veinticinco en Canarias estamos esta tarde como hacemos aquí cada semana cada jueves charlando desde una perspectiva diferente desde la perspectiva de nuestro Doctor en Alaska nuestro psicólogo de cabecera Rafael Santandreu hablando de cosas de la actualidad también hemos estado comentando estos días a raíz de del retorno a España de Patricia Aguilar ya saben la joven ilicitana rescatada de una secta en en Perú hemos estado hablando de del poder de captación de las sectas

Voz 10 25:37 Raffaele vivo tiene las sectas entre sus adeptos la verdad es que sí pero podemos analizar no podemos prevenir rock bastante porque bueno salvo mental claramente ya ya

Voz 2 25:50 pero cualquiera de nosotros puede puede caer en sus redes no oye el timo nos podemos cualquiera de nosotros podemos ser tomados Il dimos uno de los principales factores de poder al menos de captación no de iniciación en la es un factor que hemos

Voz 26 26:04 la gente no tiene en cuenta eh pero cuando tú analizas una secta mira la la mayor parte de las sectas sin no te diría todas todas siempre venden algo mágico por ejemplo que el gurú tiene poderes mágicos y de alguna manera traspasar

Voz 2 26:23 poderes ganadores a ver exactamente

Voz 26 26:25 conexión especial con el más allá no hay y fíjate que éste está animando está tomando porque primero eso no existe eso de esta este está usando la superstición las personas muy crédulos tienden a caer en ello les parece tan apetitoso esa idea de tener poderes especiales entonces fíjate que eso sí

Voz 23 26:48 combate de una manera más directa sí

Voz 26 26:52 en nuestra sociedad combatirse mostrar superstición la superstición no es no es banal es un problema

Voz 23 26:57 creo que habría que que intenta

Voz 26 27:00 disminuir no en las escuelas enseñando lo que es el pensamiento científico de verdad la verdadera magia esa que está dentro de los libros reales de Física de Química eso es maravilloso pero no las tonterías que se inventan algunos que al fin de cuentas lo que quieren es manipular engañar te sacarte

Voz 2 27:18 lo lo van haciendo construyendo un universo desde luego paralelo al de la realidad en el que el principal objetivo de ellos quizás sería eliminar el pensamiento crítico si eso es así quiero decir que para trabajar para la prevención de caer en sus redes deberían fomentar el pensamiento crítico

Voz 1826 27:36 como tal no como una de nuestras armas claro otra cosa

Voz 26 27:39 a que las escuelas deberían enseñar también el el pensamiento crítico significa es un tema muy interesante significa que no que no es normal que estés cien por cien de acuerdo con alguien ni siquiera con

Voz 23 27:51 amigo eh Roberto no es broma

Voz 1826 27:55 el fallo mucho no pero por ejemplo ni

Voz 23 27:57 Papa de Roma de Roma por aunque sea un tú lo considere es que es un crack bueno pero tiene un montón de fallos como todo el mundo y alguna gilipollez que otra va diciendo aunque gran parte de las al mejor de las cosas que haga mires pero tienes no tienes que entender que no existen personas absolutamente maravillosas ni personas absolutamente cafres lo lo más normal es que exista el blanco y el negro no entonces el pensamiento crítico es muy importante porque es reservar tus creencias aún que el grupo piense de una manera diferente entonces esto es muy importante porque por ejemplo en en las personas que mantienen este pensamiento crítico ante una ante un grupo cuando ven cosas que no les parecen bien OID las la subrayan las investigan las ponen entonces detectaría Uncle Buru en realidad su plan es simplemente estimar les y obtener algo por lo tanto el pensamiento crítico significa yo disiente de la mayoría y no pasa nada tengo opiniones muy raras y no pasa nada Prso las mías

Voz 1826 29:00 sobre la libertad de pensamiento y por lo tanto como poder fomentar

Voz 23 29:05 el pensamiento crítico sobre todo esto hay daga

Voz 1826 29:07 todo nuestra compañera Lucía Tolosa

Voz 28 29:11 decía Emerson que el pensamiento es la semilla de la acción de nuestro modo de pensar depende la forma en la que si miramos cualquier información y algunos se posicionan con firmeza

Voz 29 29:20 soy una persona que defiende el pensamiento científico cuyo todo con cabeza y con los pies en la tierra

Voz 28 29:25 muchos defienden la importancia de una mente abierta menos etiquetas y más libertad nacional que es el cuadro

Voz 7 29:30 a dejarse llevar hay que fluir ganó tengo un pensamiento así muy formado muy formando poco a poco con las experiencias que que voy viviendo

Voz 28 29:36 otros reivindican el pensamiento crítico y fomentan el pensar por nosotros mismos y no dejarnos llevar por la más aunque hay que tener un pensamiento crítico dependiendo de cada uno hay basado en

Voz 10 29:46 que cada uno creí piensa ahí no está bueno dejarse llevar por la masa sobre todo porque generalmente siempre hay alguien que detrás de todo ese pensamiento que quieren genera algo en la sociedad contra la la Armada manera entre

Voz 30 29:57 estas formas diferentes de pensar prolifera

Voz 28 30:00 clientes ideológicas algunos lo relacionan con la inseguridad y la falta de certezas en la época actual es Ayman sectas y más grupos distintas corrientes porque creo que la gente necesita aferrarse a algo creer en algo a mayor diversidad de opciones el mayor número de opiniones en semejante panorama hay quien critica la falta de transparencia que parece primar ultimamente es que cada vez cuesta más decir la verdad porque la gente no lo acepta entonces casi lo más cómodo es callarse y dejar pasar el tiempo que ya está no discutir con nadie la política es uno de los espacios en los que más parece notarse pero también

Voz 29 30:34 cubren el trabajo en el trabajo pues como todos queremos destacar pues no es cuesta admitir que alguien tiene otra idea o decir que traía es mejor siempre queremos ponerla nuestra por encima

Voz 28 30:46 en muchos otros ámbitos como por ejemplo en el amor

Voz 29 30:49 ese modo es bastante intransigentes en el amor porque siempre nos cuesta dar nuestro hasta tercer por la otra persona

Voz 28 30:55 frente a los críticos están los críticos ellos hablan sin pudor les da igual todo

Voz 2 30:59 lo lo que prefiere pasa mi familia

Voz 1 31:02 bien ical soy un poco apolítico me da igual todo lo que lo problemas de nada

Voz 28 31:08 ese revelan contra la tendencia que según ellos impera hoy en día ven la presión social como un auténtico yugo

Voz 29 31:13 sí hay mucha presión sobre exposición arte si eres rojo por el negro blanco azul y yo no soy nada

Voz 28 31:21 un argumento que muchos rebaten asegurando que la indiferencia solamente puede ser negativa

Voz 31 31:26 a la gente que pasa de todo la verdad que me da mucha rabia es digna muchísimo porque al final ser es ciudadano tienes que mojar te un poco y tienes que dar la cara no por tu ciudad

Voz 28 31:35 a preguntarse acaso unos tienen más razón que otros casos

Voz 32 31:38 lineal la verdad absoluta gentes se mueve mucho entre las zonas blancas y las zonas negras mientras que las zonas grises nos permiten ver el mundo de otra forma y frente a las diferencias hay que tener respeto por el otro siempre en definitiva respetemos la libertad de cada cual para tensar para hablar y para opinar

Voz 33 32:04 llevado esto al ámbito político por cierto a Rafael antes de que te vayas que he leído que tú eres entre todos los partidos un poquito de todos un poquito que cada uno como es eso pues sí porque mire yo antes era más bien socialista

Voz 1 32:18 pero últimamente me he convencido de que una mentalidad más abierta ya sé que resulta un poco raro yo te lo juro que hoy me considero del PSOE y del PP de Podemos Izquierda Unida de ciudadanos pre todos

Voz 33 32:33 pero eso qué quiere decir que ves la parte positiva de cada uno de ellos el árbitro sí yo creo que todos y cada uno de estas

Voz 1 32:40 tienen una parte de lo que se trata es de armonizar la de intentar encontrar

Voz 26 32:47 de terceras vías cuartas vías que satisfagan esas necesidades esas verdades de todos usando la imaginación se que es más fácil

Voz 23 32:57 a defender una posición en la que uno cree hasta el final lo que pedimos es lo que yo pido es un poquito más difícil es no no no sólo eh ahora sexto intenta abrir temas dar un paso más hacia arriba ver otra perspectiva encontrar una solución diferente que satisfaga a todos

Voz 1826 33:15 muy bien pues contra las adhesiones incondicionales nos manda ese ejercicio de reflexión

Voz 27 33:21 para la próxima semana como deberes nuestro Doctor en Alaska Rafael Santandreu Rafael un placer como siempre un abrazo

Voz 34 33:29 hay palabras que se las lleva el viento por ejemplo voy a contratar

Voz 9 33:32 el seguro de hogar pero cuando sedientos Huracán y destruye todo lo que tienes en tu casa todo lo que se llevó el viento no volverá jamás porque nadie nadie te lo cubre

Voz 34 33:41 pasa de las palabras a los hechos llama Línea directa

Voz 9 33:44 porque ahora tienes el bobo seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros dos Un dos tres cero once cero dos un dos tres cero once líneas una compañía Bankinter

Voz 36 34:01 en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el hoy

Voz 28 34:06 por hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad

Voz 25 34:08 todas las es más Fun Love

Voz 15 34:11 quieras de la Ser

Voz 25 34:12 Juan Tato quieras descarga temas

Voz 15 34:15 extra aplicación

Voz 17 34:18 de lunes a jueves el nuevo My Lol Estudis volviese que no Martínez

Voz 7 34:23 sí

Voz 37 34:26 no declara la guerra unilateral aquí

Voz 38 34:30 Porto ya Méjico eh que no pide por la calle

Voz 37 34:32 de viento regresar

Voz 39 34:35 el el Bunbury hipster el Boris

Voz 7 34:39 la vida moderna con David Broncano sobre la mesa más grande de la radio española no hay otra como ésta había uno en la Copa y fue Ignatius mundial

Voz 40 34:51 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena Ser

Voz 41 34:58 no hombre a los ojos hacer visualiza una emisora de radio maravillosa ya ha solicitado piensa ahora en sus programas

Voz 42 35:11 estoy pensando en ellos imagina las voces de los locutores ya la Cadena SER la emisora que aparecen en tus sueños no

Voz 0423 35:22 pero a mí no me apareció la Cadena SER como que no como más listo que imagine una emisora de radio maravillosa pues desde haber

Voz 7 35:32 hemos hecho chufla pues claro que me ha parecido la Cadena SER susto de verdad oyente

Voz 1826 35:42 la Cadena SER la emisora que aparecen

Voz 7 35:45 sueños

Voz 43 35:52 bueno vale ya está ya está ya está

Voz 17 35:57 todos los años hacia mediados de julio se produce un milagro en las

Voz 38 36:01 Herrera agro

Voz 44 36:04 hoy el milagro de Lourdes Javier del Pino El amigo americano

Voz 28 36:09 nuevo

Voz 45 36:10 desaparece de la antena como por ensalmo y es sustituido gracias a Dios por la genial por la única por la incomparable

Voz 7 36:20 Lourdes y que tenga

Voz 1 36:23 a construir

Voz 7 36:28 vuelve el milagro de Lourdes Lancho en A vivir que son dos días

Voz 39 36:33 pronto aditivo Un verano con Lourdes Lancho sábados y domingos desde las nueve de la mañana las ocho en Canarias Cadena Ser

Voz 46 36:44 extinguir es algo de otros dice lo para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que sea Atarfe en tales a todos quién eres tú publicidad siempre en la radio siempre en la SER

Voz 0423 37:04 buenos días señor el destino que tenemos hoy elegir al ganador del bote de la Primitiva señor

Voz 47 37:10 pero alguien valiente que luche contra las fuerzas de otras dimensiones de ser osado a la hora de usar sus superpoderes ha vuelto a pasar la noche leyendo tebeos señor

Voz 0423 37:23 cómics ignorante Colombia

Voz 25 37:27 el destinos caprichos hoy puede elegir a cualquiera por el bote de diecisiete millones de euros de la primitiva no te la juegues echará

Voz 17 37:34 Juan de carreras ahora por la reparación sustitución de tu parabrisas te regalamos un aspirador casals para tu coche K

Voz 30 37:44 pide cita en las punto es promoción válida hasta el treinta de

Voz 1509 37:47 agosto consulta condiciones en punto es

Voz 19 37:50 hola papá oye estás en la playa dijo yo sabemos ayer

Voz 20 37:53 bueno pues nada es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también quiera por si estamos para ir a comprobarlo pero nada a ver a quién encuentro ahora

Voz 21 38:03 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 7 38:19 la Ventana

Voz 24 38:22 José

Voz 48 38:27 eh

Voz 38 38:30 la charla este verano

Voz 7 38:32 la Ventana

Voz 2 38:49 cada jueves trae aquí a la radio la versión radiofónica del pocas cachas rápidas Íñigo Sastre Iñigo qué tal buenas tardes buenas tardes Roberto Sánchez la semana pasada conocíamos la primera parte era el primer capítulo primera entrega de cómo la tecnología había tomado nuestras casas así que hoy vamos a descubrir cómo cómo se investiga

Voz 0423 39:05 sí pero antes Roberto déjame qué

Voz 1258 39:07 quiero decirte que seguido trasladando con los altavoces hecho más preguntas a Google asistan vamos a escucharlo

Voz 2 39:13 sí

Voz 0423 39:13 Ok Google tienes Roberto Sánchez

Voz 49 39:16 Roberto Sánchez Ruiz es un periodista radiofónico español vinculado a la Cadena SER desde mil novecientos ochenta y ocho

Voz 1826 39:23 pero qué graciosa oye y además ya pero caras conoce mi segundo apellido entonces sí sí pero no era son famoso novelista pregunta al entonces ha aceptado las preguntado Google pregunta

Voz 2 39:34 la Siria haber qué información tiene que viene lo probamos

Voz 1826 39:36 esto esto ya estaba aclarado vamos a lo que nos atañe esta semana decíamos hablamos de domótica llevamos ya unas semanas en realidad hablando de el Internet o la internamente las cosas algo esencial desde luego tiene una cosa que ver con la otra el Internet de las cosas es algo esencial para controlar nuestros hogares no

Voz 1258 39:52 los los aparatos tienen su propia conexión a la a la red ya sea la

Voz 1826 39:55 juicio a una a4 g ir ahora

Voz 1258 39:58 bueno vamos a hacer vamos a recapitular Roberto si te parece Euskal Encounter pusimos nuestra casa a punto aprendiendo más sobre conexiones wifi para liberar las para que todo funcionara bien la semana pasada hablábamos de los altavoces inteligentes que en España sólo tenemos de momento el el Google Home ya que es donde radica el control de toda la casa ahora que ya tenemos un altavoz conectado seguimos con este Internet de las cosas y vamos a tratar de entender cómo utilizar la domótica en nuestros hogares vamos a conectar cacharritos a nuestros altavoz

Voz 1826 40:25 es decir que vamos a saber con esto de la domótica en realidad en la práctica que es lo que podemos hacerlo

Voz 1258 40:29 lo podremos subir y bajar las persianas encender la luz o incluso activar la depuradora de nuestra piscina vamos aprender con casos reales e todo esto conectado a Internet es decir eh pero también automatizado que ya lo veremos más

Voz 1826 40:41 vamos a intentarlo a ver a ver qué tal sale para que nos expliquen poquito cómo funciona todo esto cómo les está yendo a ellos pero una vez que ya tienen cierta práctica a la hora de usar la domótica a dos invitados Alejandro Arce ingeniero industrial Usuario y gran aficionado a la domótica que está con nosotros aquí en el estudio Alejandro qué tal buenas tardes hay veo en la pantallita en Skype desde Estados Unidos así la comunicación es fluida Darío Pescador que es periodista de Ciencia y Tecnología colabora en el diario punto es en temas de envío Joaquín también es usuario de domótica Darío qué tal buenas tardes

Voz 38 41:17 hola buenas tardes bueno que me escucháis sí sí sí

Voz 1826 41:19 te escuchamos casi como un poquito es electrificada la la voz así como si fuera el voz de de las de Google pero pero bien corre eso es muy apropiado exacto oye ver Alejandro por ejemplo cómo llegó la domótica a tu vida

Voz 50 41:37 bueno realmente negó por una necesidad

Voz 0423 41:41 la piscina

Voz 50 41:42 teníamos que puede encender la depuradora cada vez que no queríamos bañar porque tiene un sistema automático pero cuando tú te quiere dañar la quieres Santander y entonces puedes tener que ir al al donde está instalado a todo el dispositivo dar los interruptores y tal pues resultaba un tema complicado en muchas veces pues costaba darla costaba quitarlo

Voz 1826 42:01 gracias no porque al final

Voz 50 42:03 o lo dejaba hace encendido en la fatura huida yo entonces con con Google Home la verdad es que ha sido muy sencillo conectar uno enchufes y que de una forma tan simple como decir enciende de piscina fue cualquiera entiende la oficina muy tranquila

Voz 1826 42:18 entre luego la tiene desde piscina Anwar de o la simple fíjate te piscina ya está tú Darío

Voz 38 42:26 es algo que hago desde hace mucho tiempo porque yo que también soy ingeniero pues crecí desmontando todos mis juguetes lugar de cobrarle piezas como a la a los otros

Voz 1050 42:35 niño yo les ponía más piezas y les hacía añadidos

Voz 38 42:39 el CSN casa siempre estado cacharreo dando para mejorar las cosas ir desde el momento en que las cosas empezarán conectarse en Internet fue la revolución porque ya no hacía falta centralizar ni tirar cables ni imponer mandos en todos lados sino que cada cosas inteligente que eso es maravilloso

Voz 1826 42:56 así es como empezasteis pero ahora mismo por ver la progresión Alejandro tú tienes algo más que lo de la depuradora de la medicina

Voz 50 43:03 más que el resultado ha sido tan bueno que hemos empezado a conectar luces e contestado el termo el sistema de riego en fin cada cosa que se me va ocurriendo en la empieza a conectar a través de los enchufes inteligentes que aparte de todo mal

Voz 1826 43:16 es fácil es muy barato

Voz 50 43:18 decir que en la primera sorpresa es que cuando vas a comprar un enchufe de estas características que antes parecía una cosa rarísima ahora está por un precio de uno diez euros lo cual es sencillamente facilitan la instalación tarda cinco minutos

Voz 1826 43:30 sí tú Darío bueno así yo estoy por preguntarte qué es lo que no tienes vinculado a través de la domótica en tu casa Darío

Voz 38 43:39 la verdad es que yo y un paso más allá y como bien has dicho antes yo hago una cosa que abrió hacking que es controlar tu cuerpo para controlar que utilizó dispositivos de muñeca por ejemplo con una UNAM pulsera Gemini de mi actividad una de las cosas que haces que cuando salgo del sueño profundo por las mañanas empieza a sentar las luces para que me despierten

Voz 1258 44:02 eso es maravilloso ese tipo de de conectividad que tiene estos aparatos y que ahora no hace falta estar con con cableado de es algo que que nos permite hacer cosas impresionantes

Voz 38 44:12 otra de las cosas que hago es que soy un poco semillas como esta deja mineros entonces tengo un sistema para cocinar al vacío baja temperatura que controlo desde una aplicación del móvil entonces la dice cuando terminado de hacer el pollo a la temperatura correcta

Voz 1826 44:29 sí que nos que me nunca nada de momento todos lo estamos poniendo aquí muy Freddy eh de momento idílico pero ahora llega el momento de la confesión Darío cuantas veces te ha quemado el pollo porque a lo mejor no achicharrado o o Alejandro cuántas veces la piscina al final estaba un poquito alta de pH Omaha de pH porque no no

Voz 50 44:49 si alguna vez me tengo que agachar encenderlo anualmente

Voz 1258 44:52 porque positivo se pueden caer como todos se te puede ir la luz que se desactive algún algún enchufe

Voz 50 44:57 no se puede ocurrir y puede ocurrir que pierda conectividad

Voz 23 45:01 es un problema que tenemos que tener

Voz 50 45:02 cuenta cada vez más por ejemplo yo lo tengo una parcela grande entonces al tener una una una sola fuente de emisión puede ocurrir algún dispositivo caiga espera

Voz 1258 45:11 pues hablamos de los repetidores wifi hace un par

Voz 1826 45:14 semana perfectamente Irati Darío cuando se ha ido el el invento ha sido una forma que diga madre mía pues si lo hubiera sabido

Voz 38 45:22 la verdad es que el punto central de todo es tu conexión wifi tu conexión a la luz entonces una de las cosas que yo recomiendo a cualquiera que quiera automatizar su casa es que ponga un

Voz 1826 45:33 interruptor reformable de estos que cuando

Voz 38 45:35 para luz se vuelve a encender sólo porque sino se va la luz cuando goles de vacaciones las plantas que tenías automatizadas están muertas la nevera descongelar rectos estas cosas

Voz 1258 45:45 esto hace poco con domótica quizá más de andar por casa más hace unos años pasó a mis tíos en la casa me lo contaban el otro día que tienen de vacaciones en Huesca Illes les ocurrió que cuando llegaron se habían encontrado con el termostato a cuarenta grados en pleno agosto y no pudieron sacar el y en ese calor de de casa pero ahora quizá como está todo conectado también es más fácil ver que se te ha activado cosa que en la domótica antigua programador de conectaba y era bastante más irremediable no sé si si lo habéis notado no que ahora por ejemplo cuando galgos encienden el móvil siempre va a saber qué

Voz 50 46:22 que es la amigos claro está una de las grandes ventajas que tenemos con los nuevos dispositivos digamos que tenemos tres maneras de usarlo una de ellas el manual manualmente puedes acceder esto es importante porque sí sino fuera así en el momento que lo que hubiera Hot conectividad no podrías acceder a los electrodomésticos otra otra validadas por el propio programa de la de la de la App por el propias aplicaciones que tiene la app vas a poder manejar incluso el consumo que tiene que esto es muy interesante porque puedes tener descubrimiento de consumo en tu casa

Voz 1826 46:49 tú los has tenido ha tenido alguna sorpresa

Voz 50 46:51 alguna sorpresa que otra hemos tenido sin John y luego es el tercer nivel que Hubble con claro el poder hablar con con una máquina directamente de una forma tan amigable decirle hazme esto o aquello o escenas que hacen varias cosas a la vez es realmente pone al alcance de cualquiera la domótica

Voz 1826 47:08 oye hablando de de eso de varias cosas a la vez y varios elementos como se llevan entre ellos porque ya sabemos que la informática en general y no sé si la domótica eso de que sean compatibles unas cosas con otras no sé si aquí aquí genera mucho problema o no encaja bien encajan bien todas las piezas

Voz 50 47:23 aquí de momento yo en mi experiencia encajan bien las piezas habilidosa solamente estaba bastante bien diseñado el sistema wifi el reconocimiento a través de la nube que es donde se registra y esto va va a permitir que en que no haya problemas de compatibilidad Rudy positivo

Voz 1826 47:38 si tu experiencia también te dice lo mismo Darío

Voz 38 47:42 yo creo que hay una relación inversa entre los friki que es el tiempo que puedes gastar en Francia sobre estas cosas el dinero que pues desgastada entonces si tú quiénes son presupuesto limitado que algún oyente tendrá puedes comprar todo de Apple iba a funcionar perfecto o te puedes comprar todo de Samsung perfecto Si no tienes tanto disponible pues seguramente tendrá que comprar cosas distintas marcas gastar un poco más de tiempo han configuraron para esto de una aplicación genial que se llama PTP que el ingleses extensión dar si esto lo otro que te permite conectar

Voz 1826 48:16 sistemas diferentes hablemos de seguridad también vuestros hogares son fortín tenéis no se alarmas conectadas a esto cerraduras inteligentes cómo funciona no tampoco ir muchos datos

Voz 50 48:32 yo yo en particular lo que te digo conectado ha sido cámaras IP después de pasar por diferentes sistemas al final una simple cámara IP que permite ver en una situación de que algún sensor detecta algo encender la cámara que está ocurrió

Voz 0423 48:44 en ese momento por lo demás

Voz 50 48:47 tampoco he tenido necesidad de ir a sistemas mucho más sofisticado pero este es bastante interesante

Voz 1826 48:52 ya y tú Darío

Voz 38 48:54 pero con lo mismo tengo una cámara IP que tiene un detector de movimiento entonces Si en cuanto detecta movimiento dentro de la casa envía una notificación tiene una opción también que el reconocimiento facial reconocimiento de rostros y esto no funcionó también toda de pero bueno con el movimiento suficientes

Voz 1826 49:13 poco a poco poco a poco si como en muchos ámbitos de la tecnología estamos hablando de la seguridad de la ciberseguridad es una un aspecto que siempre debemos tener en cuenta conocer tratar nosotros hemos preguntado sobre esto a Miguel Ángel Moreno de líquidos le hemos preguntado por ejemplo porque las grandes teleoperadoras y empresas de tecnología e ponen gratis a nuestra disposición todo ese abanico de aplicaciones y sistemas de reconocimiento de voz

Voz 42 49:39 te venden la comodidad no de de que puedes hacer un montón de cosas súper fácil que antes te deja hacer manualmente pero en realidad lo que están haciendo es conseguir ellos más información ir a ganar más dinero

Voz 1258 49:54 estos sonidos de una entrevista que pudimos hacerle Roberto en el capítulo ocho de cacharrazo que está en Podium podcast punto com hablamos mucho de seguridad de de que estamos conectando cacharros de marcas desconocidas que no sabemos quién ha programado lo hemos conectado a nuestra Wifi que no se nos olvide que es algo muy importante y tenemos que confiar en ellos pero antes debemos hacer algo que creo que nadie hace cuando se compra algo

Voz 42 50:16 tú te lo compran los sacas de la caja lo pinchadas índole las instrucciones funciona así pues así se queda ya está ahí estás dejando la puerta abierta a que cualquiera entre tú piensa de colectas una cámara a la red de tu casa si esa cámara está puesta internet mientras todos los equipos lo vendan con lo que llaman Security by default que es el equipo seguro al salir de la caja directamente hoy día es muy difícil encontrar aparatos así

Voz 1258 50:40 los aparatos zombis al final hemos hablado últimamente de de minar bitcoins de que pueden en nuestra red hacer un montón de cosas ilegales sin sin tener mucho mucho cuidado no el mayor

Voz 0423 50:51 negros que llegan a generar nuestra casa o incluso hay detalles

Voz 1258 50:55 más importantes que pasan desapercibidos se lo pensó se lo hemos preguntado

Voz 42 50:58 el uno sólo el el que te jaque en tu casa además sino que utilicen tu casa para hacer cosas peores vale porque pueden utilizar una cámara web de tu casa simplemente como salto para entrar en una web a robar un banco hacer otro tipo de cosas Ike sea tu y que sea tu dirección IP la de tu casa la que aparezca como qué es

Voz 2 51:19 la le ha hecho ese ataque y luego vine a tiras pues le dando