La Ventana (16/08/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

son las siete las seis en Canarias los familiares y víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils de los que mañana se cumple un año han pedido una tregua a los políticos para que dejen de utilizar el dolor de lo ocurrido para confrontar los actos llegan en un ambiente enrarecido por el proceso independentista el presidente Torra llegó a decir que el jefe del Estado no estaba invitado a los actos y que había dejado de ser el Rey de los catalanes mañana el monarca sí estará presente en esos homenajes junto al propio Torra ya Pedro Sánchez homenajes que ya han comenzado hoy en algunos municipios como Alcanar Ripoll de este último a los jóvenes que realizaron el ataque allí el nuevo imam ha pedido que se vigila a los que viajan por las mezquitas de Europa lanzan un mensaje único sobre el Islam con él han hablado en Radio Barcelona Albert Prat

Voz 1 00:52 Mohamed honrilla está a punto de cumplir su primer año como imán de Ripoll después que su antecesora del cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrils muriera durante la explosión de Alcanar hoy hace un año el nuevo imam defiende rotundamente que se les controle pero también pide que se vigilen de cerca a los que él llama viaja antes de personas de otros puntos de Europa que visitan las mezquitas para predicar su visión sobre el Islam

Voz 2 01:16 Lavín Vejer a la gente la persona que viene fuera con voz grande para ha resumido ni la mesquita es que no es que se llama viajante sonó esto puede hablan mal eso hay que dijera lo también

Voz 1 01:28 el otro y asegura que en ningún caso Es Satty pudo lanzar mensajes radicales dentro de la mezquita porque dice la propia comunidad musulmana le hubiera expulsado dice estar satisfecho de cómo ha transcurrido este año porque añade los vecinos no han perdido la confianza rezar

Voz 1050 01:42 más asuntos más de mil personas perdieron la vida en nuestras carreteras el año pasado la mayoría de esos accidentes fueron las vías secundarias María Manjavacas

Voz 1444 01:51 las distracciones la velocidad y el consumo de alcohol y drogas están detrás de la mayoría de los accidentes que se producen en las carreteras secundarias esto es las que tiene sólo dos carriles uno de ida y otro de vuelta preocupa el aumento los accidentes en estas vías más de mil muertos durante dos mil diecisiete de ellos casi trescientos en una colisión frontal el riesgo de perder la vida en una de estas carreteras es casi cuatro veces superior al de una autopista o una autovía hay son precisamente estas vías las que absorben gran parte de los desplazamientos del verano

Estados Unidos la principal asociación de obispos católicos ha pedido al Vaticano que realice una investigación sobre las acusaciones de abusos sexuales por parte del ex cardenal de Washington Theodore Mc Carrick investigación que quieren que esté respaldada por observadores Laicos la petición llega dos días después de que la justicia de Pensilvania publicara un informe que revela que más de mil niños han sufrido abusos de manera reiterada por trescientos sacerdotes en ese estado hechos que se prolongaron durante setenta años vamos ya con la información deportiva Paco Hernández buenas tardes buenas tardes sacaba comenzar el partido de vuelta de la segunda ronda previa de Europa League entre el Sevilla y el Zalguiris de momento estamos en el tercer minuto de partido empate a cero los andaluces parten con ventaja tras el uno cero del partido de ida además la selección española Sub veinte femenina se ha clasificado esta tarde por primera vez en su historia para las semifinales de una Copa del Mundo tras derrotar a Nigeria por dos a uno en tenis la Federación Internacional ha hecho oficial que se aprueba el proyecto de la Copa Davis para modificar el torneo después de ciento dieciocho años será un vial por países y en Fórmula uno es oficial Carlos Saint será el sustituto de Fernando Alonso en Mc Laren a partir de la próxima Prada

Voz 4 03:48 la Ventana

Voz 5 03:54 todavía no lo hemos pedido

Voz 6 03:56 lo derechos de autor a Manolete y hace un momento lo he visto por ahí Zas Candy Leandro al otro lado de igual venía a Nos unos llevan mal

Voz 1826 04:06 del todo como Lete eh que a pesar de eso a pesar de que todavía no nos ha cedido los derechos de nuevo aquí en La Ventana toca Rando mismo ilustrado si Manolete Randolph mismo no chabolismo Random mismo ilustrado toca una cosa lleva a la

Voz 7 04:19 eh

Voz 8 04:20 en Cuba Arroyo o no una cosa lleva a la otra es al contrario que explique una cosa lleva a la otra la sección más Random de la

Voz 1646 04:33 la radio españolas Sergio Martín

Voz 1826 04:51 el líder e ideólogo del Random mismo aquí está Sergio Martín Sergio qué tal buenas tardes la Roberto buenas tardes aunque hoy tengo que decirte que soy un poco con eso porque no sabía yo que mi barrio había tanto seguidores del Atleti tantos atléticos y que todos tenían un montón de cohetes para celebrar la Supercopa lo dice él con madridistas y la segunda es verdad que no los había oído nunca hacer tanto jaleo bueno esta tarde precisamente arrancamos celebrando un cumpleaños y el cumple de una de las mujeres más influyentes

Voz 1646 05:18 la cultura pop Madonna

Voz 9 05:32 han nube Guigou

Voz 1646 05:37 atrevida polémica rompedora inimitable única son sólo unos pocos de los miles de adjetivos que Madonna ha recibido a lo largo de su carrera hoy la reina del pop cumple sesenta años fue la tercera de seis hermanos se crió en un suburbio de Detroit soñando con ser bailarina una cualidad que años después se convertiría en uno de los indiscutibles ellos de su carrera artística una trayectoria que le llevó a convertirse en dos mil cuatro el artista femenina más rentable de la historia según el Libro Guinness de los récords

Voz 1826 06:18 Madonna ha sido y es además un referente para mucha gente para sus fans ellos han sido los que han encontrado en su música el cobijo el impulso que necesitaba para sentirse libres de prejuicios de ataduras sociales Si para mostrarse como realmente son sus fans son a la vez la esencia de su música como uno de ellos con uno muy especial ha hablado Claudio

Voz 10 06:45 Madonna la eterna reina del pop alcanza las seis décadas de vida uno de todos esos miles y miles de fans que la cantante se ha ganado tienen nombre y apellido él les Sergio Serrano y desde que era un niño la seguido

Voz 1826 06:56 yo tenía como trece añitos samplers

Voz 4 06:58 los que hablamos del año ochenta y cinco ochenta y seis andaba ella posa acabar esa cara tenía Like a Virgin en el mercado Iker

Voz 1826 07:05 que tuvo algo así era

Voz 10 07:13 con ese Trump Blue su forma de ser y el mensaje que la estrella lanzaba conquistó a Sergio

Voz 4 07:18 habla de ella clan provocativo suena decir su manera de ser sumará de desnivel de liberar a las mujeres porque por aquel entonces con Carlos ochenta ya pero había mucha mucha censura para la mujer era algo a lo que creaba haciendo la previsión como como ah claro no se mola bastante años después pudo conocer la empresa recuerdo la primera vez que voy a Madonna en el año mil novecientos noventa ella venía por primera vez a España actual primer concierto pues si no me equivoco por el veintisiete de julio de mil ochocientos noventa Madrid bueno días antes yo me acuerdo que en el hotel Palace yo tendría dieciocho añitos ya en el hotel Palace ella entro yo me acuerdo puñetas ya corriendo me me cogieron los guardaespaldas me echaron para atrás me quedé como dos o tres horas porque él ha pero Almodóvar para tendrás una fiesta allí estuvimos esperando una amiga mía ello fueran en hoteles

Voz 10 08:08 ese día Sergio que ahora tiene cuarenta y seis años y que sigue siendo tan fan fue él el que se convirtió en una estrella

Voz 4 08:16 se prevé un poquito me la película de la cama con Madonna cuando salía del hotel y me acuerdo que en la Copa del brazo según salía del hotel fue algo bastante fuerte era la pena en este la veía ella me acuerdo que gira su cabeza me miró como diciendo que hacer que sí pero estoy tocando esos ojos verdes ese ese mira alegato esa piel blanca Porcel

Voz 10 08:36 esos ojos verdes la mirada de gato y su piel blanca de porcelana puso a Sergio por su hazaña en el punto de mira

Voz 4 08:42 día siete me acuerdo el estadio todo el mundo se acordaba de mí todo el mundo debe Manuel yo lo veía ridículo pero aún no se había tocado a Madonna era como poco para que le había tocado dio

Voz 10 08:50 están ha sido la única vez en la que el seguidor de la reina del pop ha tenido ocasión de verla

Voz 4 08:54 hemos estado diecinueve concierto de diecinueve veces en directo es una pasada cómo se mueve cómo baila que hoy en día decimos adiós se pero esperemos a ver cómo se llegue a los sesenta años para él

Voz 10 09:35 lo que es seguro es que Sergio Serrano seguirá escuchando buena música

Voz 1826 10:13 la personalmente tienes esa suerte pues bueno hiciese cuando tu pasión por Madonna

Voz 1635 10:20 bueno yo soy un aficionado a la música desde muy pequeño de todas la música actual es de Súria de Madonna con su primer según él cuando era DJ lo con Halliday no en el año ochenta y tres

Voz 1826 10:32 Holiday tú recuerdas perfectamente haber tenido en tus manos el Single recuerdas cómo es la carátula

Voz 1635 10:38 bueno me acuerdo que venía en un recopilatorio de música disco de esa época

Voz 1826 10:42 si si quieres

Voz 1635 10:45 no quiero que misma birmanas bueno

Voz 1826 10:48 cómo cómo fueron los inicios de de Madonna

Voz 1635 10:52 bueno pues a madurar significó en cambio la música aviso ya había hecho ellas atenta habitualmente en Estados Unidos cambió esa tendencia que tenía la música de aviso hace más Elisabeth negras chaleco en esa lista blanca rubia es diferente y además pues tenía ese punto transgresor que PNA una de actualidad ochenta entonces pues significó una revolución totalmente para lo que fuera la música disco de la música actual besado

Voz 0930 11:20 poca escribía el otro día creo que hace un par de días él

Voz 1826 11:23 Artes Diego Manrique en El País que de los tres grandes iconos del pop contemporáneo de Michael Jackson Prince estos dos nos han dejado y que la única que continúa viva es Madonna

Voz 1635 11:36 pues eso es cierto que que es así no lo son y grandes iconos de la música pop actual y que éstos desgraciadamente ya no contamos con ellos pero Madonna así ahí al pie del cañón Hay preparando el nuevo propagando gira nuevas ya que es un artista que nunca para

Voz 1646 11:54 y además de rompedora de transgresora los más jóvenes los chavales deberían saber que Madonna expirado la carrera de muchos artistas jóvenes que hará las completando por ejemplo como Miley Cyrus o como Rihanna no

Voz 1635 12:05 desde luego vamos a ha quedado una escuela tremenda como es Arnicio has dedicado tu o la propia Lady Gaga vamos que es un icono para la música actúa la música pop dance que que él se reflejará en toda la legión de arte Isabel ese tipo que han salido alrededor del mundo

Voz 1826 12:26 se cumple sesenta años algunos hombre podría parecerles ahora los sesenta no son los sesenta de antes

Voz 13 12:33 eh

Voz 1826 12:34 todavía le queda mucha carrera ir todavía le queda mucha tralla que quedar y repartir error en los escenarios a Madonna

Voz 1635 12:40 yo pienso que si yo pienso que la vida en la que la mucha energía para para transmitir ir hecho está preparando nuevo disco no para el año que viene y seguro que habrá una gira mundial que vuelve a pasar por nuestro país

Voz 1826 12:55 tú dirás otra vez no

Voz 1635 12:57 yo espero poder lado de nuevo en el directo porque como bien decía Sergio anteriormente es un directo irrepetible y que hay que vivirlo no que por lo menos la gente no es la vida debería conocerlo

Voz 1826 13:10 estamos hablando de de Madonna el día en el que la reina del pop cumple sesenta años hoy hemos conocido bueno el fallecimiento ya fallecido Arezzo Franklin la reina del soul también ha sido un gran seguidor de su música Miguel Ángel

Voz 1635 13:24 si el plan quién es una de las grandes también sonrisas en de otro tipo no del sol pero desde luego es acreedor también lo pongo una escuela una forma de cantar una formar de transmitir Si ya es una lástima que coincida la el nacimiento de una estrella con con la pérdida de la otra

Voz 1646 13:45 Miguel Ángel habrá artistas después de que nos deje ahora nos ha dejado a ETA de que nos deje Madonna habrá artistas como ellos

Voz 8 13:53 como ellas en este caso hombre

Voz 1635 13:55 en el caso de Madonna así porque tenemos ahí pues como Oleguer ya que si en esa estela que son súper estrellas mundiales de de ese estilo cortar no en el caso de Aretha yo creo que está bastante más difícil no las cantante de soul ya no son tan es una famosa conocidas quizás podemos comparar un poquito Abel como esa segunda reina del soul que se convertirá yo pienso que ahora después de la pérdida de ETA

Voz 9 14:30 ya

Voz 1826 14:31 no

Voz 9 14:33 sí

Voz 1826 14:39 Ángel Tudanca director del Centro de Creación Musical de la que en su condición de monólogo se sea asomado también esta tarde por aquí ahora vendrán a Miguel Ángel muchas gracias

Voz 9 14:50 una limpieza

Voz 1826 15:27 y cuarto La Ventana aquí en la Cadena SER no sólo Madonna y otras estrellas de la música el cine el deporte o de Youtube son capaces de movilizar las pasiones de un enorme número de personas el teatro también puede lograrlo

Voz 7 15:46 ya

Voz 15 16:07 Julio camarada

Voz 17 16:22 hoy los ciudadanos de Zalamea de la Serena en Badajoz celebran el veinticinco aniversario de una de las obras de teatro popular más importantes del mundo El alcalde de Zalamea de Calderón

Voz 1646 16:33 el abarca esta noche a las diez y media más de quinientos vecinos del pueblo volverán a dar vida a esta creación que se representará hasta el diecinueve de agosto en la plaza de la Constitución

Voz 13 16:42 Miguel Nieto director de El alcalde de Zalamea Miguel qué tal muy buenas tardes buenas tardes sí que muy bien encantados de de saludarte un año más estar con vosotros y cinco oye tú te acuerdas del primer el primer día el momento cómo surgió esto de un grupo de doscientos locos me han dicho

Voz 18 17:00 se eh mucho lo llamaban aquí en el pueblo porque el pueblo es aficionado al teatro no existía no era ninguna inca me fui convenciendo a un aún no eh porque existen ratas de qué vamos a hacer la historia del alcalde para mí es que tenían que apuntarse

Voz 1826 17:18 claro es decir que entonces lo de la inoculación del veneno este del teatro no queda ha venido a a raíz de la red en canción popular de cada verano del alcalde de Zalamea pero eso ha dejado poso también no hay en el

Voz 18 17:31 sales a lo mejor lo tremendo ahora para toda toda la gente está orgullosísimo de que eso población se conozca en cualquier parte de España que van en contra dicen que sales a la me muy dice a los de teatro sois a ellos les parece ser hubiese muchísimo oye y el orgullo

Voz 1826 17:47 claro claro en este tipo de acontecimientos estamos acostumbrados a escuchar por ejemplo ahora Arsene de ese representa hasta el próximo diecinueve de agosto estamos acostumbrados a escuchar eso de que bueno pues el día veinte ya empezamos a trabajar en la siguiente representación eso es así

Voz 18 18:04 pues bien una señora generalmente el veinte porque ahora todo el mundo

Voz 13 18:09 bueno no sé

Voz 18 18:12 ha tenido vacaciones mirada consagra aprovechan los últimos días de agosto para poder aprovechar y está con la familia porque lo bueno es que la gente aquí trabaja turísticamente y encima pues no excede sus horas Mi opio el suelo de Familia digo para pagar lo de hacer la función de trabajo tarde iban directamente ensayar hasta las dos que la una de la madrugada

Voz 1646 18:33 Miguel no sé si esta la obra con más actores del mundo pero como se trabaja con tantos actores Il y además siendo ciudadanos no que no tienen digamos ese poso de esa experiencia sobre las tablas

Voz 18 18:44 pues mire pues dividiendo trabajo porque como he vivido en en diferentes secciones los actores principales los que tienen incesto los a la de dos figurantes lo que tendrá que unas acciones es los de los soldados de la luego los niños los villanos los llamados villanos de Leopoldo porque como una palabra despectiva inoculación los habitantes de la villa no eso después de que es el pueblo de más gente ahí donde más capacidad de parque para que venga pero eso trabajamos desde las seis de la tarde hasta la una de la madrugada según horas en esos últimos días lo juntamos de la única fórmula haciendo también de que aparte de de de dirigir lo que hace es más es enseñar

Voz 1826 19:30 oye estos veinticinco años habrá habido no sé alguien que empezó como niño eh haciendo un papel por ahí no se casi de relleno que haya sido después protagonista no

Voz 18 19:43 pues mire no elige un papel protagonista también

Voz 1826 19:46 ya ya ya empezó muchísimo

Voz 18 19:49 bueno empezar como niños calles y luego han llegado bueno es lo propio alcalde actual de Zalamea de la Serena y el concejal de Cultura pues fueron Rebolledo y soldados y luego Rebolledo lo que conoce ya el papel como te débiles queda muchos años alcalde bueno pues vamos el alcalde de verdad y luego ya hemos hemos Pedro Crespo

Voz 13 20:09 allí hizo cuando nace alguien en Zalamea ya Soledad libreto no sea él el que visto el libro de familia y el libreto de la obra para ir perdiendo

Voz 18 20:18 precisamente de la obra que desde el personaje que más les gusta

Voz 1826 20:21 ya ya ya

Voz 18 20:23 es un acto que empezó de hijos lo pasó a ser capital luego juez Rebolledo y ya el año que viene

Voz 1826 20:31 ese habla Miguel siempre de que la gran virtud de los clásicos es que a pesar del tiempo que pasa mantienen su vigencia desde luego Zalamea ha cambiado mucho en estos quinientos años pero lo que cuenta la obra continúa siendo continúa estando de actualidad

Voz 18 20:46 porque lo que cuenta la obra no es una cosa en digamos local localistas y además que el acto de de de la violación de la hija de Pedro Crespo sino en esos sea puesto más algún en una lectura mucho más universal que se la defensa del honor privado de cada uno ante el honor de clase mire cuna ir contra el abuso de poder ir contra el abuso hacia la mujer entro eso es un tema que quinientos años todavía no hemos conseguido arreglar sistema sin que fuimos todos

Voz 13 21:21 L

Voz 18 21:22 los clásicos sean maravilloso por lo bien escrito que está escrito el quinto había temas tenemos hemos conseguido solucionarlo

Voz 1826 21:28 claro son temas transversales en la historia universales como como bien dices Miguel Miguel Nieto director de El alcalde de Zalamea muchísimas gracias si el año que viene no saludamos otra vez

Voz 13 21:40 muchas gracias muy fuerte muy fuerte a todos que vaya bien

Voz 14 21:51 a ser bastante dicho

Voz 19 21:55 eh

Voz 14 22:02 la gira de dónde va ir en venceremos mm y se verá sistema arriba Volpi ideas mención que hice verás

Voz 9 22:35 así que

Voz 1826 22:36 durante los próximos días y un año más las calles de Zalamea de la Serena se iban a convertir en teatro un teatro vivo narrará los propios ciudadanos el libreto seguimos de un clásico ello será los constructores de la Historia tendrán el poder que todos deseamos el de contar nuestro propio relato algo que por cierto mucha gente hace muchas hacemos cada día a través de Instagram

Voz 14 23:07 lamenta que a tener más tiempo

Voz 1646 23:11 más de cuatrocientos millones de personas muestran a diario su vida sus experiencias en Instagram una red social donde los vídeos cortos pero sobre todo

Voz 1826 23:19 las fotos son las protagonistas desde las

Voz 1646 23:22 las inesperadas hasta las más borradas el objetivo principal es capturar esos momentos fugaces de nuestra vida y compartirlos con otras personas

Voz 1826 23:30 Azaña que en dos mil dieciséis evolucionó con la incorporación de las Stories a Instagram bueno lo revolucionó historias que este mes de agosto cumplen dos años que son exactamente esto de los Stories nos han cambiado la vida en qué sentido como se lo hemos preguntado a nuestra compañera Marina García

Voz 20 23:50 no no vamos

Voz 21 23:58 no no la gran red social del momento cuenta con ochocientos millones de usuarios que no son pocos usuarios que comparten comentan que han contenido audiovisual en una plataforma que parece no tener límites de herramientas ni decrecimiento de repercusión social todas tus amigas

Voz 22 24:16 no desde su albores en el año dos mil diez ha ido lanzando herramientas novedades para su funcionamiento la más destacada fue la incorporación de los Stories la posibilidad de compartir durante veinticuatro horas vídeos fotografías que aparecen en la parte superior de la página de inicio cuando llegó nuestras vidas hace justo dos años fuimos no pegaba con la idea que nosotros teníamos de insta gran ese lugar en el que parecía que todos sabíamos de fotografía parecido al ya olvidado era demasiado evidente

Voz 24 24:49 yo creía que nadie lo iba a usar porque yo veía Mazo de

Voz 22 24:52 críticas en esto es una copia de Nacha

Voz 24 24:54 tal yo creo que nadie lo iba a usar pero todos

Voz 22 24:57 caídos funcionalidad te ofrecía prácticamente

Voz 1826 25:00 todo a lo largo de estos años tantos días

Voz 22 25:02 las millones de Stories la aplicación ha ido añadiendo posibilidades más filtros Speakers formatos de texto Boomerang Super Zoom Reguant

Voz 1826 25:11 es que nos dejan sonidos tan familiares como estos

Voz 22 25:16 así que encontramos el escenario perfecto para contar nuestra vida cada día en todo momento ya no existe el anonimato costeado

Voz 9 25:27 excluidos

Voz 22 25:30 digo de los Stories entre esos miles y miles de adeptos nacieron muchos discursos la versatilidad de su funcionamiento dio paso a la denuncia que ya no sólo aparecía en Twitter y que no se hizo ver testimonios de todo tipo entre los más destacados el del movimiento feminista del no es no pero las denuncias han pasado también por quejas de cosas notas el y principalmente indigna por cosa que la gente te sigue porque la gente sinvivir lo dejó hecho Airbus ha llegado tarde City ha es que Madrid en agosto no hay nadie va todo

Voz 1826 26:01 voló

Voz 8 26:03 lo que Story se convierten así

Voz 22 26:06 en una de las herramientas comunicativas más potentes de nuestro teléfono móvil la posibilidad de contar tu historia de hacerlo bien ha llamado la atención de las marcas llora hay hasta un nuevo trabajo que nace precisamente de lo cuenta el famoso Instagram Mer Otto Vance

Voz 8 26:20 a ver mi trabajo digamos trabajo consiste en hacer historia en comunicar todo lo que hago

Voz 22 26:25 Der para hacer bromas para quejarse para publicarse vamos los Stories han llegado para quedarse en dos años nos han dado muchas cosas titulares de periódicos exclusivas mucho entretenimiento narrativa de denuncia ya está poesía y alguna que otra canción que ya no podemos quitarnos

Voz 19 26:45 el gris

Voz 22 26:51 por cierto no te preocupes este reportan terminará subido

Voz 19 26:55 eh

Voz 1826 26:59 no lo dudaba yo ya lo acabo de ver Marina lo decía Marina García un reportaje de radio puede convertirse en un story y un festival de música a cuantos Stories equivaldría

Voz 26 27:30 nosotros nos dedicamos a esto y a otro otro festival en otro pueblecito de aquí de Almería en Adra y bueno a partir también de del Ayuntamiento de Almería de tener un gran festival bueno nos sentamos día ahí al final decidimos montar fue hace vida ICIO he ahí el combinación entre Playa porque estamos muy cerquita incluso tramo escenario de playa fiesta porque ya que coincide con las fiestas mayores de la ciudad de Almería la Feria Almería y música un gran cartel no con un grupo como Sidonie no que son grupo joven

Voz 3 28:21 yo

Voz 26 28:24 me gustaría que se fuesen con la sensación que queremos que se va a la gente cuando cuando visita Almería no era una ciudad muy hospitalaria una ciudad muy muy cómoda de que era una ciudad que es muy visitable que la gente muy agradable que hay una gran gastronomía que un poco de hemos puesto la la inédita que les faltaba que era que era un gran festival no que que en poco viene a crear una experiencia yo creo que que única ese combina playa feria música Hay creo que eso hayan ese buen sabor de boca Hay con ganas de devolver a visitarnos en futuras ediciones

Voz 1646 30:00 un festival en tres dimensiones es la propuesta de El Cultural fe eso nuevo evento musical que nace mañana en Almería de él nos hablaba su codirector Diego Ferrol que nos invitaba a disfrutar de la transformación musical de una ciudad que hasta el domingo recibirá a más de veinte bandas la fiesta empieza este viernes a las ocho de la tarde y coincide con la Semana Grande de Almería habrá conciertos gratuitos el cartel estará formado por artistas y grupos como y tal Iván Ferreiro Carlos San José también

Voz 1826 30:34 Ros es uno de los tres Idris y se escucha a esta hora se asoma a la ventana Marc qué tal buenas tardes voy encantados de saludarte saludaron oye vosotros ya os organizáis los veranos en función de la agenda de festivales como eso no no son dejamos las pocas vacaciones que tenemos

Voz 0930 30:52 los este tenemos así que yo voy a aprovechar para quedarme dos días en Almería es un poco locura porque si te fijas llevamos veinte años en los escenarios creo que no hemos hecho más de un mes de vacaciones en todos esos veinte años así que ahora atravesamos para para ir a ciudades como Almería que mola andando

Voz 13 31:08 para descansar un poquito y hacer un poco de playa oye pero

Voz 1826 31:10 esto es una excepción lo de aprovechar el antes el después de por ejemplo regalar en este festival en el cultural Fest de Almería para aprovechar allí conocer razone disfrutar de las vacaciones eso os lo podéis permitir de vez en cuando o no tanto

Voz 0930 31:24 no no pero en este caso yo me he hecho un hueco porque Almería hay cosas como muy o voy a apetecibles que sabes que ahí compuso una de las canciones más sorprendente es verdad que por Edward

Voz 1826 31:39 no te has visto la película Marc

Voz 0930 31:41 claro claro por supuesto por supuesto también que hay un montón de rodajes pues ahí estuvo principal a Keynes Burque etcétera lo que contaba que entre la feria la gastronomía y los sondeos que tengo ahí pues es su plazo

Voz 13 31:59 claro ahí de nuestros nietos dirán y es que ahí tocó también Sidonie tienen abordo yo no sé si no hay tú te acuerdas cuál fue vuestro primer festival estival a verse recuerda uno de los primeros que recuerdes Smart pero esto pero

Voz 0930 32:15 esos preguntando a modo de concurso es que tú lo sabes

Voz 1826 32:18 no no no yo no lo sé no lo sé no no no a modo de curiosidad a todos

Voz 0930 32:22 Nadal yo me acuerdo el primer concurso que perdimos me acordé el II Concurso que para también perdimos el tercer concurso que ganamos y a partir de aquí empezamos a hacer festivales digamos para hasta el día de hoy

Voz 1826 32:32 sea oye estábamos hablando ahora precisamente de la fuerza de Instagram en vosotros vosotros cuida es mucho mucho las redes no que que os dan que ha supuesto porque yo creo que el mundo de los grupos eso que llaman los sí hindi etcétera están muy marcados en los últimos años por el de los festivales y también por la vida que tenéis ahí en las redes sociales no

Voz 0930 32:53 sí bueno sí es verdad que lo cuidamos bastante yo te decir que que a nivel de Ebro por sí que estoy ahí trabajando pero eso es un trabajo más es ma ma parte trabajado que tienes que hacer porque es una herramienta de promoción muy importante a nivel personal somero son más bajo la verdad sea dicha in noventa y conectado mucho tiempo la verdad

Voz 1635 33:11 pero lo que bazas que que que es todo

Voz 0930 33:14 por un lado hemos perdido un poco la mística y el misterio de los grupos de de de no saber lo que hacen hasta esta casaca en el disco total totalmente conectado y postergando todo el rato y toda la gente tiene que saber todo el rato lo que estás haciendo es un poco agobiada pero pero si nos quedamos con esa parte bonita que es la de promocionar y compartir algunas cosas buenas tampoco queremos ser muy pesados pero sí por ejemplo estamos en Almería es vamos a la playa o vamos a cenar algo pues seguir de pues quedamos compartimos pero de una forma relajada sin obsesionarse tampoco

Voz 1646 33:43 que después de tantos años de tanto rodajes de tantos Stories en la carretera cuando pisa es un festival que están haciendo porque esta es la primera edición de El Cultural os sentís de manera diferente ya no como como como lo vivís

Voz 0930 33:56 es que a nosotros lo que nos gusta es tocar en nos da igual estar en un festival estará una sala de conciertos normalmente con cuando cuando ante la pregunta que prefiere y salas de conciertos festivales nosotros siempre respondemos lo mismo que es tocar tocar y tocar que que sí que el festival tiene cosas muy bueno las como por ejemplo los suecos que antes citada digo pues estaremos todos nuestros amigos que son Iván Ferreiro Carlos han es decir no que son gente además muy buena y compartir eso con ellos y con y con su público el aparte tienes que como los estar ahí dando todo para unos no todos van a ser tu público es que es estimulante pero es en salas pues ya sabes que la gente está muy cerca etcétera etcétera

Voz 1646 34:34 Nuestra filosofía eran es un poco entonces la del Cholo no tocar tocar y volver a tocar

Voz 1826 34:38 partido hablar claro que el concierto a concierto claro

Voz 0930 34:40 a por si tenemos la gran suerte de estar vivos después de veinte años pívot profesional y seguir aquí es que tocar nuestro está mucho y es lo que es el secreto para mantener vivo a un grupo

Voz 1826 35:09 sí que tiene ya más de un máster a sus espaldas esto de los festivales sí que estará en el cultural Fes Sigourney Marc que ya sabéis que os queremos

Voz 0930 35:20 en las otras en vosotros eso placer estar aquí como siempre y que es una gozada que Telecinco ella la música ahí tienen en aquel país y porque don recordó hoy para Franklin los ha dejado solamente le vamos a quitar alguna canción era el Denver Mercosur

Voz 1826 35:36 seguro que sigue un abrazo muy fuerte Marc suerte abarató el cultural que acercará a la buena música a los vecinos a todos los festivales los que quieran acercarse hasta Almería

Voz 14 36:00 bueno vi acercamientos va al otro Esther es verla Thorne que leer Santa ahora dado Berna para nombrar a entrar cuando vi acercamiento

Voz 1826 36:14 porque el presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla nunca deja de sorprendernos y en las últimas horas lo ha vuelto a hacer Sergio lo ha vuelto a hacer

Voz 1646 36:21 sí sí lo ha vuelto a hacer una de sus últimas ideas se ha convertido en polémica el presidente le ha propuesto a sus ciudadanos y vecinos una especie de macro quedada para hacerse fotos con él

Voz 1826 36:31 no quiero quedaban para Álvaro López compañero de Radio Santander Álvaro qué tal buenas tardes pues tenemos un presidente influencias Roberto ahí sigue Weiss esos algunas tardes eso seguro en qué consiste esta esta idea de Revilla la macro quedada que decía Sergio

Voz 1646 36:43 bueno la verdad es que la polémica que ha que ha formado o que se ha formado por esta invitación por este mensaje a lo estrella del rock

Voz 1826 36:48 de del presidente está trayendo mucha cola no

Voz 1646 36:51 sólo en Cantabria sino también en en las redes sociales cosas ciertas el presidente es verdad lo sabéis que tiene un tirón mediático brutal cosa más cierta es que ese interés lo despierta fuera de Cantabria porque aquí la verdad es que no sé si el día a día pero es muchísimo menor y eso es lo primero que aprovecha Revilla la comunidad la región está hasta arriba en este dieciséis de agosto de turistas nacionales en verano cuando lanza ese tuit nos en noviembre Inés en febrero que quien quiera hacerse una foto estará el próximo domingo en su despacho de la sede del Gobierno autonómico para eso para hacerse selfies para firmar algún tipo alguno de sus tantísimos libros para charlar bueno para lo que sea y a partir de ese tuit Roberto viene realmente la polémica por dos partes primero las críticas en las redes sociales que son feroces si os fijáis en la respuesta a ese tuit el setenta por ciento son usuarios que le acusan de populismo de pasar olímpicamente de los problemas que tiene Cantabria que no son pocos por cierto de priorizar sus infinitas intervenciones en la tele y sobretodo de utilizar un edificio público para darse año de masas con sus fans crítica esta Dima que abraza también la oposición y a partir de aquí al día siguiente Revilla rectifica dice que no que en su despacho no les puede atender porque está muy atareado eso sí mantiene el mismo horario de nueve de la mañana a una de la tarde pero esta vez en la puerta del Gobierno autonómico en el centro de Santander por eso a los famosos total prefiere que todo se concentra en cuatro horas así que si os animales hoy hoyos venís por aquí hace buen tiempo os toméis unas anchoas aguarda aislados

Voz 1826 38:13 hola así por lo demás sí lo que pasa que la o podéis acampar Gil es como si fuese un concierto de los Rolling para estar en primera fila cita con Miguel Ángel Revilla hay un recuerdo bonito Miguel Ángel Jagger Reding Álvaro un abrazo muy fuerte que habrá nos atrevemos a pedirle fotos Jose Luis a nuestros políticos a famosos en qué circunstancias le hemos preguntado a los oyentes de La Ventana

Voz 11 38:37 Uria de EEUU pues dio de del España era de El extranjero con el propio Revilla el mismísimo un personaje la verdad con

Voz 9 38:51 sigo en Revilla

Voz 1826 38:56 yo creo que con con Pedro Sánchez ha foto que es es bajete con gafas así

Voz 27 39:02 con sin gafas sin gafas

Voz 1826 39:04 no

Voz 27 39:07 que sí que es que es muy bajo hombre el el tío máster

Voz 1646 39:16 bueno pues si te quieres hacer una foto con Pedro Sánchez encima lleva gafas te queda un selfie muy chulo vamos a ver lo que dice nuestro siguiente oyente

Voz 11 39:27 quién Gutiérrez mueren con tres salidas del fisio y parece damos fue grabada sí sí muchísimo y se quedó un poco que tenía cara de me acaba de dar una paliza al fisio para decir que lo besas te pero nosotros te visto claro no sólo dijo pero no

Voz 9 39:44 todo

Voz 1646 39:47 hay pocas personas Roberto que se hagan una foto después de pasar por el fisio salga guapos ya sabemos que Quim Gutiérrez es uno de ellos haberes siguiente oyente con quién ha hecho una foto

Voz 11 39:57 con hay Víctor Manuel por ejemplo fueron de agradar si hay que te quedaste contenta con sí

Voz 22 40:04 normalmente no suele pedir fotos porque consideró que las personas

Voz 11 40:08 a veces también tienen que tener un ámbito de privacidad entonces no solo molestar a la gente

Voz 28 40:14 por la tarde en vida

Voz 29 40:17 mis pasos DNS crezca entre

Voz 1826 40:21 tanta gente tú Sergio con quién te harías un selfie pues yo creo que me lo haría

Voz 1646 40:25 con unos Steve dudando

Voz 1826 40:28 si quieres nos hacemos ahora el Fito yo esta mañana Sergio hasta mañana sábado

Voz 26 40:33 sí sí que puedo ayudarle

Voz 30 40:35 buenas llamaba porque quiero instalar una alarma han sufrido algún robo no

Voz 31 40:39 es que no quiero que me pase lo que mi hermano que cuando volvió de vacaciones le habían cambiado

Voz 1826 40:43 la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro

Voz 32 40:46 lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege Cougar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEN Securitas Direct punto es

Voz 1826 42:56 ahora procede procede Pilar de Francisco qué tal buenas tardes

Voz 22 43:00 buenas tardes de Francis Kers qué tal está eh

Voz 1826 43:03 como el Melenditos anda Roberto éste no

Voz 22 43:05 la verdad es que yo estaba al juez

Voz 1826 43:08 sí ya lo sé que no está pagado podríamos haber luchado pero como tú dijiste quién

Voz 22 43:11 no me me da Edward hay placeres que no no cuenta el dinero madrugar en agosto un placer que yo desconocía y que gracias a a estar aquí pues lo disfruto porque me levanto prontito Ximo salgo a la calle no hay nadie en la calle es mía saber la sensación de han de vos sabes no de Ana de una sensación de poder decidir un autobús imparta sólo para mí está vacío que puedo tumbaron dos psíquicas

Voz 1826 43:38 lo que ahora lo coges a las seis y media de la mañana es coger Douglas actualmente

Voz 22 43:42 por si quieres decir esta ciudad despierta cuando yo lo diga es esa sensación desde luego no me tumbé en no me parece ético manchar los con las zapatillas pero ya saber que podría hacerlo es la sensación de poder seguir quiero por favor te irte poder seguir disfrutando de este sueño déjame arrancar arranca lo que queda el día unos hay gente que no no no entiendo porque señor lo entiendo yo corro a cámara lenta como vigilante de Chamberí hoy moderó no todo el mundo es como John hay gente que lo odia es increíble a mí me encanta es lo que no me gusta es irme de vacaciones Cielos Si te vas te encuentras cosas desagradables una tras otra como le ocurre al colaborador Nacho García las plagas de medusas

Voz 1826 44:41 como por ejemplo que noticias repetidas odias tu las plagas de medusas la sodio hombre todo el mundo de la plaga de medusas informes sobre

Voz 0760 44:49 Pedro M que me ponga imágenes nuevas de medusas que me estáis poniendo la misma Medusa que tenéis apadrinada ya desde mil novecientos ochenta y cinco cada vez que habléis de plagas de medusas odio que me repita la misma noticia Curra Tel un poquito yo estoy nadando en el agua y conmover algo blanco por ahí por debajo me vuelvo loco eh pero me vuelvo loco de repente

Voz 39 45:06 ves a alguien va pegando chillidos luego te das cuenta de que es una bolsa de supermercado siempre maldita sea si lo hubiera sabido la hubiera cogido que son cinco centésimas ahorras

Voz 1509 45:17 son noticias que se repiten mucho otra noticia de ese repite el Apocalipsis el fin del mundo ya esté cansada es un poco ya el cuento de la leche

Voz 1826 45:24 desde los mayas sí sí sí Orson Wells ahí

Voz 1509 45:26 un montón de gente a la bruja Lola contando el fin del mundo ya cuando llegue moriremos todos pero porque nadie va a prevenirlo nadie se lo cree aunque es verdad que esta tarde escuchado el psicólogo Rafael Rafael Santandreu en La Ventana ir más dado a él

Voz 1050 45:40 que a él si dicha así yo te digo una cosa Roberto como comunidad yo creo que también así pensaba Stephen Hawking que no tenemos remedio ya que realmente lo del cambio climático no sólo a solucionar y acabaremos reventando el planeta con todos dentro

Voz 11 45:58 sí

Voz 1826 45:58 que es agosto y nosotros somos de este talante unos lo tomamos Jaume escuchar en la radio con todos dentro poquito ciento Santandreu que somos sensibles

Voz 14 46:10 esto

Voz 11 46:13 has visto alguna buena noticia no

Voz 22 46:15 sí para compensar dieciséis de agosto cumpleaños de Madonna hemos hablado hace un momentito de Lloll tiene sesenta años y es verdad es el peor día para celebrarlo la gente que cumple en verano pues no pilla nadie Katie Perry aseguró en aguas apeado en las fiestas de su pueblo Lady Gaga cortando a José Florencio Cuenca Justin Timberlake con los chiquillos en Mazarrón Puerto menos mal menos

Voz 1509 46:36 Nos mal que Madonna te tiene a ti ya para gastar su teléfono había de la libra porque antes

Voz 22 46:41 todo en directo

Voz 40 46:42 ahora todo el mundo hizo aunque si yo hago esto ya con el otro pero los ochenta años me ponía un corpiño a medias de rejilla hay paso firme Robert

Voz 41 46:50 si las tetas en punta tiene siempre corpiño con las tetas como la Kaká el Whatsapp así pero pero resta para fuera

Voz 40 47:01 a lo mejor me decían algunas abuelos vaya con la amada porque eran diferentes a vaya con la Madonna algunas se echan más fresca con una nevera pero yo ni caso a sacarte mazos

Voz 42 47:20 eh

Voz 1826 47:25 Madonna ya estamos en el ámbito internacional

Voz 43 47:29 las Face míos tres son las Fake News dices

Voz 22 47:32 es es Donald Trump mientras clava su pupilo

Voz 43 47:34 fui la azul que son las Fake News Si tú me lo preguntas Jaime Oliver Stone

Voz 22 47:39 todo este poema me lo cobrado porque que son las Fake miedos al final se suponen son noticias que no son ciertas Nou cuando haber corríjame si me equivoco Fake News es decir las dietas milagro funcionan quiso sí sí sí Cristiano Ronaldo es un Zigor experimental infiltrado entre los humanos no los seis por contrato Roberto Sánchez pide a los colaboradores no mirarle a los ojos si él no les mira primero que eso es cierto en todo lo no

Voz 11 48:05 vaya vaya pues mañana ante el Murcia

Voz 22 48:09 bueno pues vamos a Donald Trump en la fe niños más de trescientas peli de periódicos estadounidenses se han unido hoy por la libertad de prensa han publicado editoriales esta mañana en Hoy por hoy ha hablado Price Segovia ser él es un periodista hispano que cubren las noticias de la Casa Blanca es una labor muy difícil Él se siendo un poco fuera de sitio como un verano en una barbacoa o como alguien que tiene un argumento con matices

Voz 44 48:33 twitter digamos que ya el hecho de ser extranjero marca una diferencia en la Casa Blanca nosotros no tenemos derecho de pregunta abierta en el caso de que tengamos que formular una pregunta tenemos que comunicar lo primero al departamento de prensa el departamento de prensa tiene que autorizarla su lamé en ese caso no nos da el turno de preguntas

Voz 1826 48:57 el periodista de pero en este caso era el ciborg periodista

Voz 1509 49:01 a esta buena está la cloud de Estados Unidos Fed también está en la cara el sueño americano Hollywood luz clamor esto le está pasando al director de cine español Nacho Vigalondo el está rodando una peligrosa para este para para Hollywood de hecho el ya estuvo nominado al a los cara para el mejor corto hizo día a día es glamour y lujo no se descubramos

Voz 30 49:22 hacho que es lo más emocionante que he cogido durante estos últimos siete días de vida hollywoodiense lo más emocionante pues

Voz 45 49:30 que me deje me dejé hay paz en un en un coche alquiler en Seattle higa ves es a la vez el de la aerolínea pues he podido recuperarlo todo aquí es que ha vivido un hecho que he perdido no hay partido copero

Voz 1509 49:45 con una vida así tiene que contarse en pequeñas dosis esta en la segunda

Voz 45 49:49 mira te puedo contar después de una reunión muy muy importante en un estudio que no puedo mencionar porque estas cosas volviendo para casa al bajar del taxi preferente me veo que hay como un DNI a caer un DNI tirado en la acogerlos lo cojo mío no había caído

Voz 8 50:13 bueno muy afortunado

Voz 9 50:14 el año América

Voz 1826 50:27 imagínate que lo ves desde que del derecho resulta que era que era el tuyo bueno estuvo hay Vigalondo del cine al teatro

Voz 22 50:37 sí porque la actriz Marisa Porcel falleció ayer a los setenta y cuatro años de edad lo anunciaba Antonio Martín en Hora catorce

Voz 1826 50:44 acordamos que ha muerto Marisa Porcel

Voz 46 50:46 no eran croquetas y al mediodía será al perro pero no he pensado en por eso

Voz 22 50:54 de la al perro

Voz 1826 50:56 Pepa en las escenas que protagonizaba junto a Pepe Ruiz Avelino en Escenas de matrimonio tenía CT

Voz 1509 51:01 hay cuatro años casi todo el mundo la conoce por matrimoniales son muchas generaciones pero ella es e hija Torres llevaba toda la vida actuando pertenece a una de las Familias teatrales más antiguas del país trabajó en la compañía del Teatro María Guerrero del español rodó a las órdenes de Carlos Saura José Luis Cuerda allí en los últimos años pues eh la conocíamos por matrimoniales así escenas de Escenas de matrimonio todo Sacramento yo tengo que confesar que yo veía mucho matrimonial así la primera fase de es usted siempre ha sido más modernas y más siempre me saca de Illa da por cero ahí que la sean más joven lo que tienes es mejor la cosa ya que tenemos en común otra cosa más

Voz 1826 51:43 un homenaje a Falla Avelino que hubo habrían homenaje ahora en directo hombre ya te digo cuando le estás pidiendo ambiente a pesar Noema no

Voz 39 51:53 dale han visto en alemán

Voz 0277 52:03 que ante esa Avelino estoy cambiando un yogur mí me cada le que caducó en el dos mil me está pero que arisca eres Pepa por qué ella nunca no me dan besos Pepa por qué tienes Vigo ella Avelino pero raspa a su papel Lucie ya melocotón era Pepa el ya en el lado sillas y con hola es Opel se puede cerrar un pan de molde Avelino

Voz 14 52:34 homenaje

Voz 22 52:48 el deporte este año algunos partidos de la Liga se jugarán en EEUU de la Liga española sí sí sí sí sí eso te quiero decir haber participa Australia en Eurovisión

Voz 1826 53:00 jugamos la final de la Copa de la Supercopa española en Tetuán

Voz 22 53:04 cómo acogió la noticia puede saber éxtasis no es la palabra saltos de alegría tampoco es la expresión no escuchamos a los oyentes en SER Deportivos

Voz 8 53:15 soy Pascual de San Vicente del Raspeig Alicante me parece mal pero muy mal porque tendréis porque los partidos de Liga España tendrían que jugarse España tendría que jugarse en España hay más Mencía

Voz 37 53:30 jefe pero Gao podríamos llegar hasta las cuatro eh hay más temas pero yo quería escuchar en Twitter la verdad es que no habíamos pedido mensajes pero Sonia Lus la agenda alejado otro montón

Voz 11 53:41 bueno sí ahí la verdad un montón de respuesta sí podría decir que el noventa y nueve coma nueve nueve nueve son aficionados al fútbol indignados

Voz 22 53:49 con este acuerdo vaya fácil

Voz 1509 53:51 momento irrebatible y los partidos de la Liga de España se tienen que jugar contra ya muro

Voz 1826 53:57 has contra eso no puedes puedes posible

Voz 1509 54:00 es como la mejora de fiesta la de mi pueblo ya está irrebatible bueno quería además ahora consultar TS ese rumor que

Voz 0277 54:07 el ganador de Avelino otra vez no no no no no

Voz 1509 54:10 no ya a la proximidad cobramos eh la presea paso el caché que es verdad que es lo que queda el día en que quedan las vamos a hacer en Nueva York era un poco por los oyentes que no sé si no por aquello de los partido de quizá porque vamos esto sí que es si se vaya bueno pues lo que la globalización puede pasar puede pasar por ejemplo un fenómeno que se está triunfó cuando medio mundo es la Casa de las Flores que triunfa tanto en nuestro país cómo estás en seis a estás en la ahí Ximo bueno pues ahora lo acaban de de cubrir pero me estoy enganchando mayor más eh estas si si usted es rematadamente si la venganza la tienes que ver es llamativo es que no sé que no las visto todo es siempre un paso por detrás de tierra Berta Sánchez hija vea lo voy también

Voz 47 55:05 la Casa de las Flores es una floristería para bolsillos sin problema propiedad de una familia carne de portada del sitio de Lola la fama

Voz 48 55:13 día de la Mora es dueña de este lugar

Voz 22 55:16 ellos quién les para la sociedad son perfectos

Voz 1826 55:18 que en realidad nunca lo fue culebrón mexicano