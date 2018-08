La Ventana (17/08/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

son las cuatro las tres en Canarias la ciudad de Barcelona continúa con sus homenajes a las víctimas que hace justo un año sufrieron el ataque con una furgoneta en la Rambla de esa ciudad dieciséis personas fallecieron decenas fueron heridas para esta tarde coincidiendo con el momento del ataque hay previstos dos actos uno ve los taxistas de la ciudad y otro de los comerciantes de la zona por la mañana se ha celebrado el principal acto con presencia de los familiares de las víctimas del de la presencia de la representación política ellos los políticos han quedado en un segundo plano tanto en la cabeza de la manifestación como en sus declaraciones a ese acto aún Di acudido al jefe del Estado el presidente del Gobierno la alcaldesa de Barcelona el presiden catalán un Quim Torra que hacía una declaración institucional antes del homenaje

Voz 0931 00:52 el censo días campus aprueba en nuestra país los hechos ocurridos aquellos días pusieron a prueba nuestro país ya hemos salido más reforzados más unidos y más convencidos de nuestros principios miran como unos principios que Nos consolidan como una sociedad democrática pacífica plural y tolerante Catalunya se ha forjado a lo largo de los siglos como una tierra de acogida dispuesto a combatir la barbarie y la intolerancia y la impopular ansia

Voz 1050 01:14 más asuntos el Gobierno turco ha rechazado dejar en libertad a un religioso estadounidense que está en prisión preventiva acusado de vínculos terroristas la situación de este hombre ha sido uno de los desencadenantes de la guerra comercial entre los Estados Unidos y Turquía Victoria

Voz 2 01:26 García esta es la tercera vez que los jueces turcos

Voz 1460 01:29 lo echan las apelaciones para su puesta en libertad fue detenido hace dos años acusado de espionaje vínculos con la guerrilla del PKK Icon el predicador islamista Julen a quién Erdogan el presidente acusa de estar detrás de la intentona golpista el vicepresidente Estados Unidos Mike Pence ha dicho que Andrew Branson así se llama el el la persona detenida en Turquía es un ciudadano norteamericano que debe ser liberado paso Bronx el paso era Andrew Wilson es un ciudadano norteamericano lleva muchos años viviendo en Turquía merece vivir en libertad este asunto está en el epicentro de la grave crisis política entre Washington y Ankara que ha llevado incluso a la aplicación de sanciones por parte de Estados Unidos provocando el desplome de la moneda turca

Voz 1050 02:15 en Asturias la autopsia ha confirmado que el edil de Izquierda Unida de Llanes ha sido asesinado vamos Oviedo informa José Manuel Echeverri

Voz 4 02:22 la autopsia practicada al cadáver del concejal de Izquierda Unida en Llanes Javier Hardy Inés confirma la muerte violenta tras recibir tres fuertes golpes en la cabeza el informe preliminar ha sido remitido esta mañana al Juzgado de Primera Instancia de la localidad asturiana cuyo Ayuntamiento ha declarado luto oficial para los días de hoy y mañana mientras la Policía Judicial que esta mañana ha estado entrevistando a familiares y allegados continúa investigando las causas del crimen sin descartar ninguna hipótesis la Familia concejal hallado muerto ayer al pie de su coche y muy cerca de su domicilio ha pedido que sea respetada su privacidad desde Izquierda Unida solicitan evitar las especulaciones mientras confían en un pronto esclarecimiento de los hechos

Voz 1050 03:08 de de Tres Cantos rechazó transformar de manera inminente un palacete cerrado desde dos mil tres que Manuela Carmena anunciado que se usará como centro de acogida para inmigrantes sin papeles el alcalde sin funciones de este municipio madrileño hasta avión en Radio Madrid es Javier Suárez

Voz 6 03:22 no es una situación de emergencia como puede como puede catalogarse una catástrofe natural hubo un incendio estamos hablando de otro tipo de proyecto en el que el Ayuntamiento de Madrid tampoco ha especificado en mí un plazo determinado no consta ningún tipo de ciudadano tanto de obra de que estarían realizando algún tipo de acondicionamiento de Palacio de los inmuebles

Voz 7 03:42 ubicados en esa parcela como licencia de aquí

Voz 1826 03:45 desde el Ayuntamiento de Madrid entienden que el cambio sí

Voz 1050 03:47 es viable y puede producirse en los próximos meses por cierto Salvamento Marítimo ha rescatado en lo que llevamos de día a doscientas treinta personas en el estrecho y el mar de Alborán de esas doscientas treinta personas cuarenta y cuatro son menores

Voz 1050 04:01 tierno sostiene que su frontera sur también es frontera europea el ministro de Interior defiende el Rey

Voz 9 04:07 curso a la condena de Estrasburgo a España por las devoluciones en caliente asegura que la frontera sur de nuestro país es frontera de la Unión que la política migratoria es europea y que hubo países comunitarios que apoyaron ese recurso Grande Marlaska esta mañana en la SER

Voz 10 04:23 dejemos ahora que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelva en base a esa resolución la Unión Europea y en el marco de la política migratoria acordará lo lo que proceda

Voz 1050 04:34 aquí en Sevilla hay diez detenidos por el secuestro de uno

Voz 1826 04:36 la víctima que ha sido liberada por la policía sabía trasladado a Dos Hermanas con el objetivo de cerrar un negocio relacionado con el narcotráfico los acusados habían pedido doscientos mil euros por su liberación

Voz 1 04:48 tras mantenerlo retenido durante más de veinticuatro horas

Voz 1826 06:39 bienvenidos Passat pasado porque de la las tristezas haremos humo bienvenidos porque está ahí en vuestra casa si es que hay casa de alguien bueno esto es un himno ha sido un himno especialmente esta vaya por eso en una tarde ya sé que lo del tiempo es una convención que nos marcamos pero una vez marcado ha basado huraño es diecisiete de agosto fue una tarde durísima allí en la de hoy nos acompañan para tomar café Matías Vallés adjunto a la dirección del diario de Mallorca Matthias qué tal buenas tardes

Voz 0787 07:17 bueno el de Roberto a cuarenta y cinco minutos de que de la conmemoración del primer año de los atentados

Voz 1826 07:22 los has estado pendiente tu de de los actos bueno de datos sobre todo el central de homenaje de recuerdo yo a la barbarie de denuncia de la barbarie de recuerdo a las víctimas es Estado

Voz 0787 08:51 sin duda ya ella Sandberg han reclamado el protagonismo exclusivo de los actos prácticamente lo han conseguido no creo

Voz 1826 08:57 para prácticamente no creo que un par de pancarta

Voz 0787 09:00 así uno y una unido sea Se Cesc Se esperaba hace yo creo que hace un beso hubiera habido dicho muchísimo más yo lo que quiero ver es también un poco la diferencia es decir el Rey como figura señera como jefe de Estado que estaba hoy en Barcelona con la Reina los Reyes tiene más apoyos sin Rajoy que con Rajoy esto es lo que esto lo que hemos visto hoy en así en una situación es decir el cambio de Gobierno siquiera o no pues a su a su puesto como mínimo una tranquilizó de la vida en política política en catalán que no en absoluto también cabe remarcar lo la resolución del problema respeto apuntaba víctimas perfecto es decir se lo merecen y ocupaban la primera línea estaban allí las víctimas físico

Voz 1050 09:34 has pero también podrían haber estado en primera línea

Voz 0787 09:37 los político los Reyes la presidenta del Parlamento el presidente del Tribunal Supremo porque representan a las víctimas sociales de los atentados es decir el terrorismo es indiscriminado no perseguía estas personas concretas nos perseguía a todos como bien dijo a Ada Colau nos hizo daño a todos aunque no consiguió digamos sus objetivos que es que que es crear odio entre nosotros

Voz 1826 09:57 la voz de aquella tarde de aquí en la Cadena Ser la voz desde Barcelona que empezó a contarnos unos minutos más tarde claro eh de de las cinco les saludamos Él estaba allí en la Rambla Aitor Álvarez Aitor qué tal bona tarda buenas la Roberta van a tardar

Voz 2 10:14 Madrid Barcelona con como recuerda aquellos primeros momentos

Voz 1826 10:17 el primer momento sobretodo de de confusión

Voz 2 10:20 sí recuerdo han antes me lo decíais no que íbamos a hablar de esto y lo primero que recuerdo realmente es el el día antes el jueves el dieciséis de agosto estaba me acuerdo por la noche dando una vuelta por las fiestas del barrio de Gràcia porque eran las la fiesta mayor estos días de golpe subimos que había habido una explosión en Alcanar irme miento

Voz 1826 10:38 venir para casa preparar la noticia pues para los boletos

Voz 2 10:41 de la noche para el día siguiente incluso conseguí hablar con el alcalde me decía que tenía pinta de un caso de de droga me fui tarde a que el día preparando esta esta noticia el dieciséis el día siguiente el diecisiete de agosto hoy hace un año pues a mediodía fui a casa para comer para dormir un poco para para seguir por la tarde trabajando eh yo vivo la altura de la calle Mallorca con Rambla Cataluña eran pues a las cinco menos cuarto más o menos empecé a bajar en dirección a la radio y cuando estaba en la Gran Vía muy cerca de la plaza de Cataluña pues me llamo Claudia Ramos es que era la becaria de verano y en nuestra sección en la sección de tribunales sigue de sucesos ella y en aquella época vivía en el Raval tenía que pasar por la Rambla para venir a trabajar entonces poseía tiene que pasar exactamente por el mismo sitio en el que en el que ocurrió esto por suerte todavía no había pasado estaba llevó a justo después de de que pasara la furgoneta y me dijo Aitor aquí pasa algo raro como mínimo hay una persona muerta la porque lo estoy viendo delante mío hay aquí pasa pasa algo algo raro entonces yo les empecé a correr desde ahí empecé a correr hacia hacia la Rambla Ivi que la parte de arriba de la plaza Cataluña había una vida normal todavía gente paseando gente haciendo compras pero la la de la mitad para abajo ya estaba todo cortado e había un cierto caos

Voz 1826 11:59 así Iyad algo raro había hay algo raro había

Voz 2 12:03 entonces claro yo siempre recordaré aquella llamada que hice al al directo de Madrid estaban la son la parte más alta de la Rambla no sabía lo que había ocurrido y dije por favor por lo menos algo algo muy fuerte hay porque está la Rambla vacía porque hay hay hay policía por todas partes por toda Barcelona seguían sirenas porque el trayecto hasta ahí yo ya iba yendo sirenas sólo hay ambulancias y personal de emergencia a partir de ahí bueno me visteis paso a paso tú Roberto muy yo nada a los conté lo que veían

Voz 1826 12:32 sea que te haces muy bien desde luego en iniciar ese relato y lo que te había pasado también allí como periodista en primera persona en la noche anterior porque después de eso oí tras los primeros minutos de confusión donde sabíamos bueno vosotros que estabais ahí cerca sabíais que algo algo durísimo estaba pasando todavía no no éramos capaces de medir la la trascendencia tampoco sabíamos desde luego que era un atentado y en esas circunstancias etc pero desde luego pasaron muchísimas horas hasta que tras la comparecencia en rueda de prensa del mayor Trapero se vinculó a lo que había ocurrido

Voz 2 13:06 Don al ganar la lucha claro y entonces yo me acordaba porque me había ido tarde dormir era era el el el el Alcanar lideraba a estaba directamente relacionado evidentemente hay habían preparado todo los terroristas de de Ripoll en aquella casa que que explotó y entonces bueno lo relacionamos todo y una cosa tuvo que ver con la otra pese a que en un principio nos decían que era un caso de drogas porque además en aquella época habían

Voz 1826 13:28 explotan muchas casas que habían oído laboratorios de droga

Voz 2 13:31 el alcalde pues dijo eso que la pinta que tenía pues pues era esa iba a partir de ahí pues eso empezó empezó aquel aquel programa especial que para mí fue impresionante aguantamos desde la hora del atentado hasta las novelas diez sólo sólo allí sólo hubo información datos hechos conexiones con la calle no no había ni siquiera tertuliano sólo contábamos lo que estaba ocurriendo aquí lo que lo que sabíamos que quiero decirlo por por cierto que fue imprescindible ahí a Ana pum sí porque ella estaba de vacaciones con muchos otros compañeros pues volvió a trabajar de las vacaciones un diecisiete de agosto estaba casi todas las redacción de vacaciones ahí cuando leísteis paso todos yo creo que respiramos dijimos bueno ya estamos más seguros

Voz 0787 14:14 es que era la expresión de Alcanar rompe los planes de los terroristas pero demuestra la determinación asesina de estos terroristas islámicos en concreto de yo de Younes Abouyaaqoub no porque él es meterme en esa determinación crea su propio atentado sobre la marcha es decir al día siguiente justo se va se va con la furgoneta recién alquilada Las Ramblas la recorren doble sentido primero la recorre digamos hacia arriba desde el mar hacia hacia la montaña por por por por la carretera por el asfalto por el asfalto por la calle y luego ya evoca abajo intentando por supuesto arrollar a todos los a todos los ciudadanos en esa determinación asesina y en todos estos estos estas horas del programa también quiero decirlo porque eh es verdad que defienda esto que es que la la política no se interrumpe por el por el terrorismo por desgracia es así no en todas estas horas la la voz que faltó fue la voz precisamente del Gobierno español porque habló el vicepresidente de Estados Unidos habló Angela Merkel se pronunciaron solidaridad por supuesto con España hay una denuncia absoluta los atentados salvo Rajoy que hasta medianoche no se presenta en Barcelona dice aquella aquella célebre frase he venido en cuanto he podido

Voz 1826 15:18 un año después Aitor tú has podido charlar con lo los comerciantes de la Rambla

Voz 2 15:25 sí en primer lugar hablamos con Adán Márquez el ex

Voz 13 15:29 es un barman de un de la

Voz 2 15:32 coctelería de una coctelería que sean abogada que está a la de la Rambla donde celebre coctelería lleva ahí toda la vida y él pues eso

Voz 1826 15:38 allí aquel día así es como lo recuerda

Voz 14 15:42 se dio un golpe muy fuerte una estampida gente veíamos con los cristales yo abrí la puerta este metió un tropel de gente se ambiente persona algunos con sangre de que habían ayudado a a gente que estaba fuera Nos quedamos encerrada dentro enseguida cerramos con llave pues uno de los chicos que era belga empezó a reunir a la gente para rezar un Ave María en francés se calmaron los ánimos un poquito empezamos champagne entona

Voz 2 16:04 es era tremendo y así nos decía que hizo él una ABC tuvo tanta gente dentro de su bar

Voz 14 16:11 es lo que está en el que vamos protegidos tu vuelve loca pero yo era muy serio veíamos les poníamos música Antoni cava champán pero claro cuando pasó toda la parte B y cuando yo ya estaba solo que los publicitar me derrumbe completamente subir a amigos

Voz 2 16:29 no me lo creo y a Nadal le han quedado secuelas

Voz 14 16:34 bueno intentando recordarlo enojado olvidarlo pero sí que extenso yo le decía siempre que que me cuesta cruzarlo Ramblas y mirar para arriba que al final te ha quedado un poquito de de aquello pero desde luego lo recordado pues bueno cuando no vuela a pasar nunca nada parecido

Voz 2 16:47 este es el último mensaje que nos dejaba al final de la entrevista que le hicimos

Voz 14 16:50 al día sienta primo han hecho me llamó me dijo va a abrir o cerramos entorno cerrado nunca jugadas llevo ochenta y cinco años abriendo abrió después de los fusilamientos el XXXVII abrió a él

Voz 1826 17:05 pues si del del atentado no perdona que te interrumpa porque eh había día siguiente fue desde luego uno de los síntomas de que aquello era un mensaje que todo ciudadano toda ciudadana de de Barcelona que se había dado como consigna Illes que no van a cambiar nuestro nuestro modo de vida Novara condicionarnos vamos a seguir no se puede seguir nunca como si tal cosa pero vamos a intentar volver a la normalidad lo antes posible verdad Aitor sí de hecho la noche

Voz 2 17:36 la siguiente ya ya se vio yo recuerdo el programa que hizo hizo Ángels Barceló desde la desde la misma Rambla que ya ya pasaban los coches la noche siguiente ya había otra vez pues aquella aquella vida que ha seguido habiendo durante todo el año cosas como bueno tantos turistas que hay en esa Rambla pues tomándose paellas por la noche eso que nos hace tanta gracia nosotros o tomándose cervezas de una de jarras de un litro las prostitutas volvieron a trabajar a a la Rambla otra vez los lateros volvieron a vender cervezas a un euro por toda la Rambla devolvía a cruzar con gente que te ofrecía marihuana a en todos los puntos volvía a ver familias que se comían un helado volvía haber gente que iba a trabajar de que pasaba por allí porque es un lugar de paso para las Barcelona sino también por mucho que es mucho a veces la queremos evitar pero yo creo que este año hemos hemos vuelto ya hemos ido mucho mucho más a la Rambla

Voz 1826 18:24 sí recuerdo que aquella tarde también hay una duda común que tenían a lo mejor foráneos no que que intentaban también contribuir con su información decía era la Rambla o las Ramblas bueno es que han sido siempre las Ramblas son muchas Ramblas es la Rambla da Capuchinas la de Cataluña la de Canaletas la y la de las es en los floristas como parte de ese paisaje has hablado también con uno

Voz 2 18:47 yo sí he hablado con uno de ellos con José Moya que tiene una trabaja en una de las floristerías que hay tantas que hay en la Rambla una de las de la parte de arriba por lo tanto vio de de lleno la furgoneta pasará que el día así lo recuerda

Voz 14 19:00 todo fuera que todo todo fue muy rápido de golpe veo está de espaldas tengo una sensación oigo unos ruidos me giro y veo la furgoneta no se medio metro es que no lo sé todo pasa muy rápido y entonces sí que son los golpes de la gente a la gente los golpes de la furgoneta ahí los gritos y luego como la gente empieza a correr todo el mundo huye del que puede la Rambla se queda vacía silencio eso es un poco lo que más recuerdo de todo

Voz 2 19:35 esta es la primera reacción justo después de aquel desastre lo primero que Elizo

Voz 14 19:39 el intentar ayudar había gente mayor un hacia ruedas los metido dentro de la parada intentas ayudar la gente tiene miedo a gente que se queda muy bloqueada gente que la mayoría huye incluso gente herida huye pero hay gente que se queda bloqueada pues ayuda no sé

Voz 2 19:59 muchos de los comerciantes necesitan ayuda psicológica después de de aquel día igual que muchos agentes de Policía muchos sanitarios evidentemente los las familiares de las víctimas los heridos muchos todavía hoy un año después pues están de baja médica por secuelas psicológicas y físicas porque hubo un rato de adrenalina inicial lo nos ocurrió a nosotros a los periodistas que estábamos allí de adrenalina llegas allí tienes ganas de explicar todo lo que está ocurriendo les ocurrió también al personal eh de Emergencias Médicas hallarlo contábamos en un reportaje aquí en la SER que en un primer momento pues ellos tienen ganas de ir allí de ayudar de en está ocurriendo algo que yo tengo que estar ahí a tope pero llega un momento en algún momento del día de hecho a mí me ocurrió a las nueve de la noche a otra gente le llegó a llegar a crearle ocurrió al llegar a casa con seis todo el mundo recuerda un momento en mi caso fue cuando Pedro recapitular Pedro Blanco recapitular a las nueve de la noche dijo ha pasado esto esto esto y lo otro cuenta lo que ha ocurrido hace un resumen y yo me derrumbe pero bueno rápidamente nos tuvimos que volver al directo así que el derrumbe tuvo que ser rápido pero todo el mundo recuerda ese momento en el que en el que se derrumba y piensa joder lo que he estado contando toda la tarde lo que me ha estado pasando toda la tarde

Voz 1826 21:07 exactamente exactamente es es así hay muchos recordamos desde luego paso a paso cada uno de los sonidos las imágenes los testimonios la gente que que entraba desde luego los compañeros trabajando nos acordamos por ejemplo de Eva López es una joven es es una joven de París que el año pasado estaba ahí en la Rambla en ese epicentro que también le cambió la vida al día siguiente nos contaba en La Ventana como la tragedia había inundado las calles de solidaridad compartida

Voz 0911 21:34 la verdad es que también es de Barcelona damos más tranquila mucho más vivas no que como que se nota que la vida va va recobrando y que la gente ya está dando por las calles no lo que sí se nota un ambiente bueno como de amor colectivo no como que que se iba caminando por la calle y se ve que la gente solidarias

Voz 1826 21:53 se veía en ese momento ya Veinticuatro horas después antes de que se hubieran cumplido las veinticuatro horas que la gente es solidaria hizo hoy un año después de aquel día la hemos tenido todavía si cabe más presente porque su primer mensaje en las redes sociales así todo hace un año Barcelona me dejó con más ganas de vivir sigamos amando Eva qué tal buenas tardes hola buenas tardes cómo estás

Voz 0911 22:18 muy bien bueno pues hoy la verdad es que me de cerca con el corazón un poco apretado pero bueno más que nada con una sonrisa en la cara no estoy bastante orgullosa del camino recorrido en este último año nada de esta mañana socialmente me sentido pues muy agradecida de seguir estando aquí aún más de tienes la oportunidad de hablar de ello hoy de ser escuchada

Voz 1826 22:37 eh tú no recuerdo cuando hablamos contigo tú vives no sé si a caballo entre entre París y Barcelona Barcelona París te pillo allí porque en ese momento porque ese día Eva

Voz 0911 22:50 eh porque yo estaba de vacaciones a ello vivo en París pero creo yo estaba allí de vacaciones y nada me pilló le hizo fue me quedaba ahí tres días y fue el primer día de vacaciones así que nada así que imparta bastante

Voz 1826 23:05 te acuerdas todo lo que pasó

Voz 15 23:08 bueno pues

Voz 0911 23:10 de forma inevitable no es parte de mi ahora y lo estado recordando de este año cada había he aprendido a aliviar con ello teniendo en cuenta como me ha hecho crecer como persona como como Humala no hizo bueno no voy a negarlo no ha sido un camino fácil pero bueno me gusta pensar que me ha enriquecido de alguna forma que son lecciones de vida que no tiene el precio de que bueno que cada uno vive de manera muy personal distinta yo creo que que eso que desde aquel día no no he vuelto a hacer la misma pero de siempre de forma positiva

Voz 0787 23:40 Eva tres ciudades Madrid París Barcelona que son tres ciudades golpeadas por atentados yihadistas con toda la intención de golpear a las ciudades abiertas a las ciudades europeas cuál es la diferencia entre estas ciudades en cómo afrontan el después de un atentado

Voz 0911 23:55 yo creo que el después suscita pues son muchos sentimientos encontrados pero yo creo que sea el punto com fin común entre estas instinto hacía es que por encima de todo se respiraba pues lo que hablamos el año pasado no amor compartido que por lo menos lo que yo vivía lo que privaría las miradas aquella mañana por ejemplo en Barcelona no pues la fuerte voluntad de de levantarse juntos y que seguir adelante a lo que decía esta mañana por ejemplo la alcaldesa de París Anne Hidalgo que que las calles pues respiraban algo en más de alguna manera el ambiente era muy positivo o no que que las miradas con las que me crucé en Barcelona aquella mañana eran muy reconfortantes

Voz 2 24:31 no no se sentían miedo yo creo que

Voz 0911 24:33 eso es algo muy alentador profundamente humano y creo que es como la mejor forma de lidiar con

Voz 1826 24:40 con con lo que ha pasado

Voz 1 24:42 sí

Voz 16 24:45 no para cansó

Voz 1 24:48 a deparan da archivando y calmar cansó

Voz 1826 24:54 la poesía en la música no los no suele servir no suele salvar en muchas ocasiones a ahí vale hemos pedido no sí ella escogería al una canción para un día como hoy un año pues has escogido esta porque va

Voz 0911 25:11 dejé de esta porque es un mensaje muy muy fuerte muy importante y ahí pues el título lo dice todo no es la canción contra es mío pues es cosa es escogido este esta canción porque pues aquí estamos de pie no como decía ha Hidalgo esta mañana ahí ibamos a vivir y para mí esta canción es la primera en la que puedo pensar en un día como hoy inhalada por eso por eso me gustaría me escucharla sí

Voz 1 25:45 sí los dos

Voz 1826 26:07 muchas gracias por tu voz por tu canción por tu mensaje hace un año Barcelona me dejó con más ganas de vivir pues eso sigamos va un beso

Voz 1 26:17 gracias a Pío

Voz 1826 26:30 y Matías y Aitor también que se que estás ahí cuantas veces durante este año en muchas ocasiones pero especialmente ahora como nos referimos a lo que ocurrió hace un año en Barcelona cuántas veces hemos escuchado eso de que los terroristas hasta que no supimos que terroristas los que cometieron los atentados de Barcelona de Cambrils aparentemente eran jóvenes normales perfectamente integrados en la en la sociedad eso eso lo hemos escuchado y eso nos nos ha alarmado himnos ha hecho reflexionar Nos ha hecho preguntarnos muchísimas cosas y de hecho ellos

Voz 2 27:00 el otro día por Ripoll en fui a dar una vuelta por Ripoll sí comimos en un en un restaurante en el que la la camarera que era una chica joven de veintiuno años nos decía no si uno de ellos es trabajaba aquí yo sé que siempre se dice que siempre se dice lo típico

Voz 0787 27:15 lo de los que hacen daño si era bueno era buen chico tenía buena pinta tres que dice ella pero es que este logra de verdad nos decía ella y mira lo que ha

Voz 2 27:23 lo que ha pasado después todos

Voz 0787 27:25 decían eso en en en Ripoll y a muchos les les sorprendió eso y eso es lo que da más miedo de todo la estupefacción del vecino no el chico normal claro Un libro de Cesc Bergen muy útil para comprender a los terroristas islámicos que se llama El perdedor radical en dos palabras el perdedor radical define a estos terroristas pero sin duda también muy cortante la componente religioso es decir todos todos los terroristas de de Barcelona de Barcelona y Cambrils los seis abatidos por los Mossos d'Esquadra mueren con la palabra de Alá en los labios y eso se tiene que tener en cuenta atrás y siempre surge

Voz 1826 27:56 esa esa duda esa pregunta la reflexión como cayeron en las redes salafistas más radicales bueno se lo vamos a preguntar hay Dine Bou mina que nació Marruecos llegó a España hace diez años él había vivido vivió esa experiencia bueno ahora se habla de ello desde otra óptica como experto en la lucha contra ese tipo de de la localización contra ese tipo de terrorismo es delegado territorial para Marruecos en una comunidad de inteligencia y seguridad la global Baez Dine qué tal muy buenas tardes

Voz 15 28:30 muy buenas tardes primero pues

Voz 7 28:34 mira máximo respeto reconocimiento a todas las de Barcelona

Voz 1826 28:40 con la invitación que gracias por atendernos a Marte a esta hora ahí en esta tarde aquí a e Bay tú cuentas que fuiste adoctrinados captado por el salafismo yihadista con cuántos años

Voz 7 28:53 o cuando tenía dieciséis diecisiete años más o menos pues realizado pues eso puesto en la ciudad en cuál crisis Marruecos era ahí sigue a salirle hoy comicios de captación de de erradicar radicales el hecho de ahí salieron por ejemplo decenas de carodistas entre ellos que era

Voz 0911 29:14 por eso si nos sentimos su vecinos

Voz 7 29:17 mente pues colega pero bueno gracias a mi familia especialmente mi mi padre en esta ocasión pues mi propio mundo fui tan lejos pude salir en en tiempo

Voz 1826 29:31 ya en tiempo como dónde y quiere decir Nos está explicando que gracias sobre todo a la acción de tu familia de tu padre pero como se dan cuenta a ellos iraquí es tan fácil después de desvincularse de ese núcleo que ahora me cuentas así es muy cerrados y actúa a modo mira precisamente esta semana hemos estado hablando aquí del proceso de captación de adopción de de las sectas fue realmente sencillo una vez que saltan las alarmas y tu padre se da cuenta de que tú estás metido en algo en algo raro en algo que puede ser perverso para

Voz 7 30:03 bueno pues aquí es un poco diferente porque mis padres Emma que supo que he tenido mucha irreverencia sobre sobremesa no entonces que tenía miedo de de exactamente me acuerdo que en

Voz 15 30:13 los los atentados de Casablanca en dos

Voz 7 30:16 tres Un día después de de de aquellos que me quitar la la la la chilaba etc etc entonces sí con una una vigilancia muy muy cerca de mí de mis movimientos me actividad sí claro yo iba a partir de aquel momento pues la influencia de de de de mis padres pues tenía que primero maniobrar pero no vamos a un nuevo de entonces mis horas eran eran muy muy muy controladas tampoco hubo Internet paralice para para poder sencillez consumiendo está propaganda propaganda carodistas prioriza entonces todos estos factores pues ayudaron para que entonces ministro de la localización fue más sencillo de lo que es lo que tenemos

Voz 1826 31:11 mucho más difícil ahora es mucho más complicado sobretodo dices por la cantidad de de propaganda el acceso mucho más fácil a través de Internet dices exactamente

Voz 0787 31:22 tú que te crees te quiero pedir en el Estado tenía miento Casablanca Prieto atentado a Casablanca es el preludio del 11M de de Atocha la base de de este adoctrinamiento de esta radicalización que tú sufrís que es que experimenta este es religiosa

Voz 15 31:36 sí por supuesto sino también social

Voz 0787 31:39 la la convicción de de morir y matar y matar o morir matando de matar muriendo es religioso

Voz 7 31:46 en ese es totalmente es totalmente Rocío incisa aquí estamos hablando de la de la idea de la de la liga allá pues existen esas ramas de Billy habrá que algunas toledanas lo tienen en consideración de una forma u otra una interpretación de nadie debería de una forma u otra es una cosa que dentro de la doctrina salafista en generaría aquí pues a los Hermanos Musulmanes y la crisis pues su vamos Hoyzer S que se iba la practica de una forma yo

Voz 1826 32:22 pues bien si no te quería pedir si puedes estar unos minutos más con nosotros tenemos que hacer una pausa obligada da la circunstancia que es más técnica que otra cosa sí vamos a ir a publicidad pero es una cuestión técnica yo te agradecería que que estuvieras con nosotros unos minutos más y enseguida porque me parece muy interesante hoy precisamente seguir hablando contigo escucharte muchas gracias

Voz 1 32:49 mil cien

Voz 32 38:02 eh

Voz 1826 38:05 un sí

Voz 31 38:07 creo que se dice

Voz 1826 38:15 estamos a veintidós minutos para llegar a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias hace un año de los atentados terroristas en Barcelona en la Rambla y en Cambrils estamos hablando con Dine bovina nacido en Marruecos y él allí no estaba contando cómo fue adoctrinados captado por el yihadismo lo fue en su adolescencia minutos antes de entrar en la organización jerarquizada fue fue sacado fue salvado por su familia por por su padre estamos hablando aquí con Aitor Álvarez y con Icomos días Vallès desde desde Mallorca y Matías le preguntaba por si el atractivo era sobre todo era espiritual era religioso era sobre eso sobre lo que estamos hablando de verdad eh nos decías que el atractivo espiritual

Voz 7 39:03 sí es puramente espiritual porque aquí estamos cuando hablamos de este tema estamos hablando y una idea que se llama disponen de doctrina que es que está muy desarrollada a lo largo de estos hitos estamos hablando de mil cuatrocientos años de trabajo doctrinal sobre esta estabilidad para que vamos a tener al Estado Islámico argentino no

Voz 15 39:26 entonces pues eh

Voz 7 39:30 sí sí porque va para realizar a una persona para detectar algún aún perfil de estos de estos tipos siempre tenemos que tener en cuenta que ella era la la la de las de la cual se sea bien el perfil que tenemos entre entre las manos

Voz 1826 39:52 ya el perfil de aquella persona como tú adolescente Marruecos o las personas que pueden ser captadas en según qué entornos de suburbios urbanos como hemos conocido en o de alguna localidad en Europa bien sean Ripoll o bien sea en un en un barrio de Bruselas el perfil es el mismo de aquella persona que puede entrar

Voz 7 40:13 no no no es totalmente sea son totalmente diferentes no podemos hablar una por ejemplo una persona que sufrió un proceso de radicalización en en Marruecos que uno que está instinto o que está en París o que están en España au en amistad

Voz 1826 40:32 en qué se diferencian que está en España en el que está en Europa

Voz 7 40:34 vale por ejemplo si estamos hablando de los que están en España la mayoría el tendremos que tendremos dos dos dos categorías una categoría de lo que era pero siempre las personas que han y que estaban integradas hizo Ron el proceso de la localización hizo agua integrarse no entonces por ejemplo si estamos hablando de las personas integrados estamos hablando aquí el actor principal que es la identidad son los que no tienen ni si estamos hablando de alguna persona de Marruecos pues ni es marroquí porque Marruecos es extranjero ni ese español porque se considera por hubo europeo porque se consideraba ya sea de forma general como como ciudadanos de segunda vamos a erigir no

Voz 2 41:17 aunque ahora que aclare porque los de Ripoll habían nacido habían nacido en Ripoll eran catalanes osea pese a ello no se sentían un lugar ni de lo otro es así

Voz 1826 41:24 eh

Voz 7 41:25 exactamente eso lo tienen problemas de In entidad hice estamos hablando de uno por ejemplo que han migrado a que sean dosis de la duración vamos a decir pues estamos hablando de otro otro otro tipo de problemas que es la marginación que es la delincuencia que es el sentimiento de de de de Asia unen bikinis de victimismo islamista que hay en todo en todo el mundo sin el culpable responsable sobre el pueblo musulmán por por Sucre Forges no entre entre paréntesis pues desea injusticias hubiera aquí la realizó estoy hablando desde sus perspectivas

Voz 1826 42:03 pero si no no va hay que se sepa

Voz 0787 42:05 voy a aceptar esta frustración que describe es incluso la desesperación y el odio pero lo que no no nos cuesta mucho entender es cómo se convence a alguien de que tiene que matar es decir no es lo mismo quemar un coche que al crear una furgoneta y arrasar por las Ramblas zigzagueante matando a Ciudadanos

Voz 15 42:22 para este punto osea hasta hasta que murió por la causa o pasado

Voz 7 42:29 son muy largo y aquí distintas frases unos no es un proceso de mí conforme al común vamos a convencer a Savater primero empieza de la Niemeyer de de la discusión en casa en las escuelas en el y pude discurso que ha consumido el tipo de de o sea de frustración que genera el sujeto o incluso su internos que suena no entonces todo este cúmulo de de cosas cuando llegamos al punto de que iría fue captado por una Fiscalía por ejemplo o complejización terroristas directamente pues e implica un adoctrinamiento intensivo es la siempre en la mayoría de ellas hasta llegar a convencer a este sujeto de las recompensas eh la sala recompensa estas religiosas que existen tras reunirse con la causa entre otras cosas hay algunos puntos por ejemplo que están muy muy famosos las opuestas por ejemplo setenta vírgenes sí y y la promesa de que una persona cuando muere está esta causa puede intervenir ante Dios para para que perdonen los pecados de de su familia este ganando siempre la que sea de las dos crisis interna que entonces estaciones compensa espirituales son estaría intensifica edad esconde la PSOE y a la vive y cómo sientan en ningún túnel no oye no ven más allá de lo que tienen que

Voz 0787 44:09 ayer en el sentido en el lado positivo va en Arabia Saudí Press presumen de tener un experimento para de radicalizar yihadistas sistemáticamente perdona que te personal dice pero tú puedes convencer a un terrorista islámico de que deje de serlo

Voz 7 44:23 yo personalmente no dio

Voz 0787 44:25 el experto puede conseguirlo

Voz 7 44:27 tampoco estará radicalizar una persona tenemos que tener un factor muy muy claro primero y osea uno uno que están en proceso avanzado disuasión es como si estamos si lo ponemos en una habitación con cuatro paredes para él todo lo que viene fuera de estas paredes está equivocado es el en Vigo IS pagarme que caída el infierno que no entiende que esos entonces para poder discutir con uno y dar el primer paso en su esa radicalización y tenemos que tiene que ir a él a humo que piensa como él

Voz 1826 45:03 yo que tiene su su aspecto

Voz 7 45:06 su barba su traslado etcétera etcétera

Voz 1826 45:08 creo que tiene que escuchar el discurso de un igual porque sino la única forma es prevenirlo

Voz 7 45:16 exactamente sería la única forma

Voz 1826 45:19 ya tú eres partidario de controlar los discursos en las mezquitas

Voz 7 45:23 desde luego si hay que controlar las sí sí sí yo sé que él todo lo que estoy diciendo que me es la décima después por la comunidad musulmana pero las mesquitas aquí en Europa en España concretamente hay que controlar tanto el discurso que osea que se dentro como la las fuentes de financiación porque son obviamente nichos todas para no no no generalizar pero varias de ellas son un nicho de de de discurso del odio de de financiación pues que viene de países

Voz 1826 45:53 yo sí

Voz 7 45:56 por otra parte del mundo tiene

Voz 1826 45:58 domina fue captado hay adoctrinados salió Baez dire muchísimas gracias gracias por tu testimonio

Voz 15 46:07 a ustedes buenas tardes

Voz 1826 48:13 no vamos a once minutos de las cinco de la tarde las cuatro en Canarias bueno vamos a cambiar de rumbo porque empezamos la semana con la noticia ya saben el pasado fin de semana en la noche madrugada prácticamente del domingo al lunes durante una actuación dentro del marco del Festival lo marisquillo se produjo el desplome de parte de la estructura de madera y hormigón del Puerto de Vigo sobre las que se situaba el público de de ese festival aunque no hubo que lamentar víctimas mortales si ha habido heridos heridos de diversa consideración a esta hora vamos a interesarnos por el estado de ellos de las víctimas afectadas por este accidente porque además va creciendo el número de personas que sabemos que han tenido que han precisado de de asistencia sanitaria Radio Vigo Paula Montes qué tal buenas tardes

Voz 1694 48:58 qué tal Roberto muy buenas tardes pero por suerte va descendiendo también el número de personas que permanecen todavía ingresadas en nuestros centros hospitalarios esta mañana dos personas ya recibían el alta médica sin embargo se produjo en ingresos a última hora de otra que sufría fuertes mareos por lo que de momento y a estas horas quedan solo cuatro personas ingresadas en los hospitales eso sí como decías el número de personas que sí que han necesitado ser atendidas desde el pasado domingo asciende ya hasta los cuatrocientos sesenta y siete la mejor noticia también es que de los ingresados todos evolucionan bien su vida no corre peligro que para lo que pudo ser es lo mejor que podemos contar el lugar del accidente continúa precintado porque la investigación como saben sigue abierta ya ha empezado la reconstrucción a través de drones y tecnología tres D del del paseo que ahora todo son nuevas tecnologías también para investigar este tipo de sucesos

Voz 1826 49:47 eso por una parte por otra los afectados ya parece que están presentando las primeras denuncias cómo van a poder recurrido como van a hacer para pedir daños y perjuicios que sabemos eso Paula el caso ya está en manos del juzgado

Voz 1694 49:59 pero tres de Vigo y ha sido ya como dices Roberto muchos las personas que han presentado su denuncia los heridos las personas afectas en ese accidente deben saber que tiene un año para reclamar esa responsabilidad civil después de recibir el alta médica y que incluso no es necesario presentar esa denuncia lo que sí es necesario al tratarse de un concierto sin entrada en un evento al aire libre demostrar que uno estaba allí porque ya sabes como van este tipo de cosas que muchas veces uno dice estar pero no tiene pruebas por eso los partes médicos son fundamentales los que no los hayan pedido en los centros hospitalarios todavía están a tiempo de ir a pedir los a sus hospitales parte médico también sería bueno tener testigos que acrediten la presencia de los demandantes en no marisquillo así lo explica el abogado vigués Carlos

Voz 1826 50:44 As su abogado al que deberíamos escuchar pero que por alguna circunstancia de momento no es posible bueno en cualquier caso eh quedan hechas esas apreciaciones Paula desde luego es importante imagino que muchos de de ellos de los demandantes también tendrán a su alcance el sobre todo se han sido atendidos en alguno de los centros sanitarios pues el parte de lesiones y una de ellas es Andrea López que nos escuchan en este momento Andrea qué tal buenas tardes hola Andrea hola hola Andrea cómo estás

Voz 35 51:23 bueno ahora ya un poco abandonado

Voz 0911 51:26 pero bueno con muchos sustos

Voz 1826 51:29 pues si tú estabas allí

Voz 0911 51:32 sí yo he con una amiga Hay caímos como si fuese una atracción un ascensor saliendo indigente encima gente debajo sea una locura

Voz 1826 51:42 sin sin verlo venir quiero decir que no hubo a algunas víctimas que les somos oido hablar de cierta vibración que parece que es cierto de que algo estaba ocurriendo para ti fue de un momento a otro

Voz 0911 51:55 para mí ese momento ahorro no damos nada previamente raro todo no fue de repente

Voz 36 52:02 y caímos aquí

Voz 0911 52:04 sí bueno yo hablaba con mi amiga no la veía pero sí que hablábamos Si decíamos donde estamos detalló el suelo no se hiciese Si una cosa avisó a otra estamos sepultadas totalmente con gente encima el podíamos respirar sea fue un momento a otro no

Voz 0787 52:22 cuando estáis allí si cuando en medio de este desastre Andrea la la la tendencia de la gente era una voluntad de ayudar de solidaridad un sálvese quién pueda salir de allí como fuera

Voz 0911 52:33 no no la verdad que muy bien porque yo ya no sé gente encima se me ponía encima ahí ya pensé bueno de alguna manera con algún de salimos y a todo el mundo es todo un montón de gente ayudando suele cayó en vertical entonces nosotras estábamos de amiga yo lo más cerca a esa parte del suelo que quedó completamente en vertical ya había un montón de gente él en la pasarela ayuda dándonos salimos arrastrando así como pudimos ir nada muy bien porque la gente muy calmada ante un momento originaba Arantxa al salir mirada datos poco a poco siendo somos enfila saliendo y la verdad que eso genial tú

Voz 1826 53:15 de Andrea