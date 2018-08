La Ventana (17/08/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1050 00:11 son las cinco a las cuatro en Canarias se cumple un año del atentado en La Rambla de Barcelona cuando una furgoneta atropelló a decenas de personas matando a quince de ellas en La Ventana estado hace unos minutos una testigo de lo ocurrido se llama Eva

Voz 0911 00:22 sí bueno no voy a negarlo no ha sido un camino fácil pero bueno me gusta pensar que me ha enriquecido de alguna forma que son lecciones de vida que no tienen precio y que bueno que cada uno vive de manera muy personal distinta y creo que que eso que desde aquel día no no he vuelto a hacer la misma pero de siempre de forma positiva los actos de homenaje

Voz 1050 00:40 están sucediendo a lo largo del día a la Ciudad Condal mañana en Cambrils donde otra persona murió en la segunda parte de este ataque está previsto también un acto de recuerdo a esta víctima más asuntos la Guardia Civil ha denunciado la falta de agentes de seguridad en la prisión de Brieva en Ávila es la cárcel en la que Iñaki Urdangarin está cumpliendo condena a Miguel Crespo

Voz 0702 00:58 en un comunicado la asociación de guardias civiles explica que desde la llegada de Iñaki Urdangarin al centro hace un mes la prisión sea ha muy célebre pero esa fama repentina no ha ido acompañada del necesario incremento en la plantilla de la Guardia Civil responsable de la seguridad Se trata de una cárcel construida en mil novecientos ochenta y nueve reformada recientemente donde cumplen condena doscientos reclusos entre ellos el cuñado del Rey quien ingresó el pasado mes de junio para cumplir una condena de cinco años y diez meses de prisión por su implicación en las irregularidades del Instituto Noos el comunicado de la Asociación Unificada de Guardias Civiles detalla que la unidad de agentes que atiende la vigilancia de la prisión es la misma que asume la vigilancia y seguridad de la Comandancia de Ávila lo que a juicio de la asociación da lugar a que el número de agentes presentes en el centro penitenciario de Brieva sea claramente insuficiente

Voz 1050 01:44 en la República Democrática del Congo el Gobierno ha informado que hay cuarenta y cuatro personas fallecidas por el nuevo brote de ébola el número de posibles afectados puede superar el millar informa Ana Rebollo

Voz 2 01:54 al menos mil quinientas personas se habrían expuesto al virus en la región este de Kivu del Norte aunque se espera que el número aumente ya que los voluntarios no puede entrar en muchos lugares por la presencia de grupos armados bandas criminales fue en Kivu del Norte donde hace dos semanas estalló un nuevo brote desde allí el virus fue expandiendo a otras provincias después de que una persona infectada regresara a casa y es que la violencia imperante en la región origina a diario numerosos desplazamientos que facilita la transmisión del virus por ahora hay cuarenta y cuatro personas fallecidas setenta y ocho infectadas desde el ocho de agosto está en marcha una campaña de vacunación contra el virus para evitar su propagación

Voz 1050 02:29 vamos con los deportes Paco Hernández buenas tardes qué tal buenas tardes hoy comienza la Liga a partir de las ocho y cuarto de la tarde el dieron al Valladolid abre el campeonato y a las diez y cuarto el Betis reciben el Villamarín al Levante también comienza la segunda división con dos partidos a las ocho Cádiz Almería ya a las diez

Voz 1826 02:44 Albacete Deportivo en baloncesto la nota

Voz 1050 02:46 hacia del día es la retirada de Juan Carlos Navarro después de veinte años como profesional en el Barcelona una temporada en la NBA grandes éxitos con la selección fue campeón del mundo campeón de Europa y medallista olímpico cinco en tres cuatro tres en Canarias cada dos opositores venezolanos que participaron en el diálogo con el Gobierno de Maduro han negado que el ex presidente Zapatero quien actuó de mediador amenazar al líder opositor

Voz 3 03:13 lo Borges con irá a prisión sino alcanzaba un acuerdo

Voz 1050 03:15 Borges lo denunció ayer en la SER Zapatero anunció que tomaría medidas tomaría medidas por esa declaración hoy Timoteo Zambrano y Enrique Márquez ha desmentido la versión de Borges

Voz 4 03:25 no digo que son obtiene sorprendieron mucho porque la verdad que el talante democrático del presidente incuestionable no sé por qué infiel

Voz 5 03:37 por su compañero no no hubo tales amenazas por lo menos en mi presencia y estuve en todas las sesiones de trabajo no Serbia de ningún tipo de posición amenazante por parte del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al contrario

Voz 1050 03:56 otras noticias con Josema Jiménez en Israel la policía interrogado de nuevo a Benjamín

Voz 0760 04:00 tan por supuesta corrupción los investigadores analizan si el primer ministro recibió una cobertura positiva del portal de noticias Wallace a cambio de favores a su propietario el interrogatorio se ha extendido durante casi cuatro horas y los medios israelíes apuntan a que podría ser el último antes de llevar el caso a la Fiscalía Netanyahu ha prestado declaración en varios casos de corrupción desde comienzos de dos mil diecisiete y es considerado sospechoso de los delitos de fraude abuso de confianza

Voz 1050 04:25 en Croacia dos españoles han sido detenidos por tráfico de persona

Voz 0760 04:29 las los dos hombres de treinta y nueve y treinta años han sido acusados de haber intentado transportar ilegalmente a trece inmigrantes hacia el lo venia según el informe policial mientras que en un primer coche abría el camino para vigilar si la ruta estaba libre otro vehículo transportaba los inmigrantes

Voz 0509 04:44 tras ser detenidos los dos ciudadanos españoles han sido trasladados a una cárcel croata

Voz 1050 05:00 es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com sigue La Ventana nosotros volvemos a las seis

Voz 3 05:06 las cinco en Canarias

Voz 3 08:30 la tarde ocho minutos las cuatro y ocho en Canarias garita qué tal muy bien informado hoy también estoy ya tengo ya los cuartos la hoy Sobrequés hoy si el otro día fue los a Japón hoy nos vamos a China hay gente que no quería avanzarlas lo creas González bueno ya está no quieres hacer eso Raquel Marín nuestras neurocientífico a la que escuchamos ella está en Tenerife Raquel qué tal buenas tardes buenas tardes aquí estoy con una hora menos pero no se me nota no se te nota absolutamente bueno el que traen no sé cuántas horas menos más porque vine con jet lag desde de narices es Bryce F Bryce qué tal buenas tardes arraigo cinco menos pero como también en México son seis bueno tengo hay una mezcla que no sé qué hora es en realidad

Voz 18 09:13 menos es que no sé cuáles se lo sabes cuántos días has estado entre mil

Voz 3 09:15 el COI Argentina pues queremos estacas no ser de la noción del del tiempo lo de perder la noción del tiempo Raquel eso le puede pasar igual

Voz 1826 09:26 ah el cerebro masculino que al femenino

Voz 3 09:29 sí en eso no se diferido si si si tenemos todos nuestros ciclos suyo pero se diferencian en algo el el cerebro masculino y el femenino eso es un tópico es verdad bueno pues esto vamos a hablar ahora vale vale vale enorme tampoco hemos adelantado querido la gente muy celosa por saben mucho quienes cómo anda Milena Brody Borja o caña qué tal cómo estáis buenas tardes buenas tardes muy bien poco que deja avanzar nada vosotros el tiene bemoles

Voz 19 09:58 bueno que hay muchas preguntas hay que contestar la pregunta

Voz 3 10:01 sobre el mundo de la música a ver si me acuerdo estoy fatal de memoria ya hablamos sobre sobre los directores que tu como director del programa pues a lo mejor te cae alguna nombre pero los directores yo recuerdo la la pregunta alguna la hizo aquí Bryce

Voz 18 10:16 que una hice una que quería saber exactamente si Toxo gesto significaban

Voz 20 10:20 el gol no au sea algo de algo también de de Performance largas pues eran los mientras la contestamos que hasta Navia buenos días ahora nada nada nada

Voz 3 10:29 imagínate que hasta las seis pues no te creas que en Telecinco funciona

Voz 1 10:37 para qué tanta actividad lo que confunda la guía del vicio de Brines de la

Voz 21 10:50 sobre tierra

Voz 3 10:58 de F qué nos puedes contar entonces se tu periplo por México oí argentino porque todo está envuelto de tanto secretismo y esta tarde hecho tampoco pueda avanzar nada más broma

Voz 18 11:09 no bueno primero que eran dos países que yo no voy ha visitado ninguno de los dos así que me tachados países más que del de la lista pero bueno a México ido poco más por trabajo y luego ya que estaba por allí me escapado Argentina ha estado en México porque porque he ido que ya ya lo puedo ya lo puedo decir es que antes no podía bueno Paquita Salas estado grabando allí

Voz 22 11:28 en unas promesas que Bacon vayas a Paquita Salas siempre si yo sí soy soy soy sur centran

Voz 20 11:32 sí sí sí

Voz 18 11:35 entonces bueno pues con motivo del estreno de la nueva serie de Netflix que está siendo toda una sensación que llaman la Casa de las

Voz 22 11:42 te lo digo no me lo diga Bryce ya es que cada cada serie que digo parece ser que te engancha muchísimo

Voz 3 11:49 no es más yo siempre he tenido dudas sobre el concepto éste del prescriptor del influencer pero es que yo he de reconocer que Bryce F LOE sobretodo recomendando cita nada más

Voz 1826 12:00 que cite una serie y encima así es mexicano porque me ha pasado volvía me pasó con la de Luis Miguel que a y también de Luis Miguel pues espérate que entres en el mundo este en el universo de la Casa de las Flores un fenómeno allí

Voz 18 12:14 no imagino bueno allí están funcionando además también muy bien en España e la creado un director que se llama Manolo Caro que que allí había hecho varias películas yo siempre deciros muy largos como Elvira te daría mi vida pero la estoy usando la vida inmoral de la pareja ideal o no

Voz 22 12:30 no sé si cortarme las venas a dejarme las largas Hertz Albert Espinosa

Voz 3 12:33 a esta creo que tenía un título esta sería cree que tenía

Voz 18 12:36 título también así de largo pero en ha dicho no que en el buscador no se eh bueno una de las particularidades de la serie que trata sobre esta familia mexicana a la que le pasa de todo es que está protagonizada por la gran estrella mexicana Verónica Castro que aquí la recordamos pues por series como Los ricos también lloran o porque era la chica de Navajita

Voz 1826 12:55 los de lo entran en también Verónica

Voz 3 12:58 Castro que es la que hace de la matriarca

Voz 1826 13:00 cerca realidad igual que hay matriarca igual que hay familia hay un negocio hay relaciones sobretodo de idas venidas amorosas del pasado algún embarazo de dudoso origen etcétera quiero decir que con todos los condicionantes típicos de lo que sería el discurso argumental narrativo de un culebrón pero no es un culebrón

Voz 18 13:21 la Liga tiene tiene como esa estructura el culebrón yo creo que Manolo Caro jugar un poco con eso como la estructura básica el culebrón de hecho esta presencia de Verónica Castro eh es lo curioso era Verónica Castro encendiéndose un porro de marihuana que fue algo como muy muy que conmocionó mucho

Voz 3 13:35 a los mexicanos no es que del nuncio tienes el Alavés

Voz 18 13:38 sé si me permites un porro y el pero claro juega con todo eso y de repente pues también entrar en los conflictos identidad de género no ahí está también el personaje de Paco León que que sale la serie y que hace de José María María José

Voz 1826 13:50 sí de María José también bueno después también juega las el primero un Culebra un culebrón como mínimo tenía formato de una hora aquí con treinta hay pocos muy treinta minutos

Voz 18 13:59 es una comedia ya está ya está resuelto

Voz 1826 14:02 eh tiene aire hasta cromático también en la careta que no

Voz 3 14:06 para Mujeres desesperadas pero después nos da unos guiños así con el pasado por ejemplo ha recuperado una una canción que ha sido un emblema para una generación

Voz 20 14:27 la Marta Sánchez mexicana no

Voz 23 14:35 es que

Voz 1826 14:35 en realidad bueno si es la Casa de las Flores no es que los fallos y voy a decirlo hay en realidad dentro de la serie dos casas de las flores tan ansiada enganchar Weiler pasado no ninguna pero eh bueno aparecen sin salir aparecen Gloria Trevi como aparece Yuri y esta canción es una podríamos decir una de las canciones centrales de la banda sonora de de la Casa de las Flores oye lo que lo que sí que me ha llamado mucho la atención es que está funcionando es Trending Topic en muchos países sobretodo allí el hasta que éste deje

Voz 3 15:14 lo cuento no lo de la imitación del personaje el personaje central es Verónica Castro es la matriarca pero la primogénita es la que está generando todo tipo de imitaciones escuchen la por favor porque ella es

Voz 24 15:26 Molina no olían coqueta hipócrita porque

Voz 12 15:33 creo que en por qué fines las familias fines dos casas tienen

Voz 24 15:38 no lo por favor furia actos lo tienes esto otra de las sesiones

Voz 25 15:45 eso sí te preocupa que se escuche que se sepa

Voz 26 15:47 bueno pues que no te preocupen las cosas de los demás

Voz 25 15:50 tampoco

Voz 27 15:53 en ese México eh todo el mundo en movilidad de descuidar que perdón perdón

Voz 18 16:02 Laos diciendo que está todo el mundo en en redes en México escribiendo de hecho con con la separación entre las palabras ya está todo el mundo inundando las redes

Voz 0509 16:10 eso con despacito

Voz 3 16:13 hoy lo diremos China están haciendo mes están imitando la incluso hay un concurso también así velado en redes de imitar el Challenge

Voz 1826 16:21 en una pausa Islam la monda de la la

Voz 3 16:25 frase que que se nos ha escapado que es la frase símbolo del personaje es Ai Se me olvidó cancelar mariachis

Voz 0509 16:34 es cierto lo tienes tú de estado de Whatsapp que lo he visto yo no tengo de estabas traiciona haya Luis Miguel Jara ya gasta árabe puesto ahí se me olvidó cancelaron mariachis que bueno un fenómeno ahí

Voz 18 16:43 sí absoluto que más que hemos hecho es otra cosa es que son México ha sido comer bichos y sí la verdad es que me tengo que decir que me han encantado nuestra me voy a hacer bicho filo y y ahí están todas partes claro yo bueno yo tengo que decir

Voz 3 16:58 preparado porque he ido comience

Voz 18 17:00 semanas en Punto MX aquí en Madrid que tiene un menú de bicho es maravilloso ya había aprobado lo mismo que allí que son los gusanos de Maggie May que son como unos gusanos que sale de la planta del maíz hilos Scan moles que son como las larvas de hormigas bueno

Voz 22 17:15 suena raro puesto os juro que es delicioso pero vamos os lo podéis creer cómo se hace eso se hace

Voz 3 17:23 de vuelta a vuelta bueno los los gusanos se preparan

Voz 18 17:25 eh yo me lo he comido allí en tacos se preparan como pues con con verdura y todo esto hoy pero están ahí en pero si son nuestros gusanos como grandecitos

Voz 3 17:33 está cubos

Voz 18 17:35 es el caso los que los españoles son las bodas de larva que se ses como que como que ese frío en ese ponen como bueno lo realmente los de Punto MX tan espectaculares porque tienen como una base crujiente bueno

Voz 10 17:48 usted

Voz 18 17:49 que se que es una rara o pero os prometo que que que tienes que investigar esto eh porque eh porque además he leído una cosa muy espectacular que treinta gramos de insectos tienen las mismas proteínas que cuatrocientos gramos de filete

Voz 3 18:01 no si es que es cierto que dicen que es el alimento

Voz 18 18:05 además hoy se estoy investigando sobre esto sobre pues oye dónde dónde voy aquí en España para comer insectos que ya ya voy a hacer asiduo he visto que en el mercado de la Boquería en Barcelona hay una tiendan a la que se llama BCN insectos Wood en el que venden todo estos insectos de los que estamos hablando es que son tan típicos de la comida mexicana pero también otros que son típicos de otras cocinas como la de Zimbabue o la de eh Tailandia e un pues de repente tarántulas grillos también eh bueno tenéis que ver la cuenta de Instagram que es así B C N Sex porque las fotos son muy impactantes realmente esa no parece que las fotos están hechas apostar para impactar de más pero luego hay platos preparados que tienen muy muy buena

Voz 28 18:44 oye y allí en México funciona no sé si son exactamente como saltamontes sí sino son muy parecidos pero sí que se comen como si fueran chucherías si como grillos también sí bueno parecido a eso así como que no tienen tienen

Voz 18 18:57 nombre pero no no lo recuerdo es como si te sí sí sí esto también como en bolsitas como estuvieras comiendo pipas vamos a echar de menos

Voz 3 19:06 en Argentina que has hecho que se pueda decir

Voz 18 19:07 pues no en Argentina mira una cosa que he hecho que me resultó muy curiosa es que me su bidón bus turístico

Voz 22 19:13 no lo había hecho en todo el mundo hubiese nunca esto de los buses turísticos me

Voz 18 19:17 mucho la atención también no fue muy buena idea porque en Argentina es diciembre hizo un poco de frío pero sí que iba con gente que estaba menos días que yo entonces nos permitió ver la ciudad así un poco más rápido mientras pues me vi en todo el centro de Serra Recoleta el barrio de Boca y la verdad es que la ciudad es preciosa tiene como un aire muy madrileño pero sí pero me encantó in otra cosa quizá allí fue lo que o lo que es avance lo que avance la semana pasada que es que he visto la película El Ángel eh la película que ha hecho Sebastián Ortega que es hijo de no Sebastián Ortega es el productor el el director Luis Ortega los dos son hijos de Palito Ortega al cantante Beat y la película es la historia de Carlos Robledo Puig que es un asesino el asesino en serie con más célebre de la historia de Argentina

Voz 3 20:04 creo que hay muchas referencias en las redes yo lo cómo voy buscando asesino en serie pero por otra cosa sabes en las redes creo que hay muchas referencias ahí en Argentina está siendo también está siendo un fenómeno

Voz 18 20:14 bueno así un fenómeno absoluto ha tenido una de las taquillas más alucinantes dentro de los últimos años lo hecho esta productora que ha hecho pues lo los últimos sucesos del cine argentino el clan Relatos Salvajes hizo esta película en concreto está coproducido también por el deseo con lo cual se estrena aquí también en en España en noviembre y la verdad que merece mucho la pena es la historia este asesino pero pasada por un filtro que lo suaviza todo un poco que tiene incluso comedia hizo momentos como de violencia muy bonito

Voz 20 20:42 a la gente lo consideré lo posibilidades el libro

Voz 29 20:46 hola

Voz 21 21:07 esto es ladrón de nacimiento pero creo en esto tú

Voz 3 21:23 y además con el buen gusto de escoger una versión esta que estamos escuchando de la Casa del Sol naciente como de centro

Voz 18 21:29 bueno la música de la película de alucinantes en ataque que son hijos de Palito Ortega es un buen lo también lo curioso del asunto es que me colé en el screening que le hacían a Susana Giménez

Voz 3 21:40 sí eso suena Jiménez es como la presentadora

Voz 18 21:42 a una de las pues ahora hemos míticas la televisión ellos

Voz 3 21:45 qué sería aquí bueno por no hacer es que no hay

Voz 18 21:47 no hay realidad porque claro ella terminan una estrella de cine antes es como Blair sea no es Ana Rosa Quintana no nos Ana Rosa Quintana horror

Voz 3 21:54 Quintana si hubiera ganado un Goya

Voz 18 21:56 eh bueno es que no sé si bueno Martínez Pierro salgan a mucho como presentadora como Aquilino no lo tengo claro luego el dato pero vamos que eso escriben puede conocerla buen Dios que soy muy fan de la televisión argentina es lo que veo cuando cuando

Voz 22 22:08 no porque como que me relaja mucho ver cómo unos aquí en Madrid como You Tube el canal de Youtube del trece di el bailando allí en el trece es la cadena el trece de allí es algo digo que como aquí también hay una trece pero hay una televisión claro hombre si eso ocurre ahora tenía ella un poco porque es como que de repente estas viendo otra realidad que exista de verdad entonces claro

Voz 18 22:32 en Argentina conociendo algunas de las personas que veo allí digo madre mía es que es como conocerán a personajes de ficción de la tele que ves

Voz 3 22:38 si tienes tiempo todavía de acercarte por el por el Festival de Cine de Comedia de

Voz 18 22:42 bueno pues mira yo estoy estoy todavía planteando porque estoy como con el tiempo pero el festival de Tarazona es uno de los pocos festivales que dedicados a la comedia que que que merece la pena como siempre darle un espacio que la comedia siempre está como tan apartada y mañana termina ya el festival de todas las semanas llevan proyectándose cortometrajes también cada día un largometraje de comedia mañana ya es la gala de clausura será los premios el premio el público pero todavía hay tiempo de acercarse mañana esta gala de clausura y hoy a las últimas proyecciones ahora mismo deben estar empezando a las de cortometrajes esta noche ponen las distancias de Elena Trapero que es una película que estuvo en el Festival de Málaga donde ganó mejor película y además eh Mickey Bey Alexandra Jiménez que son los protagonistas ganaron mejor actor mejor actriz respectivamente

Voz 3 23:26 pues muy bien oye estaba pensando que este fin de semana empieza la Liga ha detenido después de tu viaje por América con la pulsión está algo más suavizada del deseo que te había dado repetía

Voz 20 23:37 pero lo que me he perdido el Boca Barça con lo cual bueno el Barça

Voz 3 23:42 ya le del del Gamper pero que tienes Liga tienes Liga además ya competición oficial creo que de eso a nuestra llamada

Voz 30 23:48 no me preguntes por qué los colores rojiblancos al Conde por ADSL así porque estamos todos

Voz 3 23:56 ya con la resaca de la Supercopa de Europa ganada por el Atlético de Madrid hoy de hecho empieza ya la Liga los atléticos pues que casi no ha tenido tiempo de celebrarlo porque se vencen ya de lleno en competición para muestra el Mono Burgos que que parece que ya hemos estado escuchando

Voz 1 24:13 cómo lo como Rosselló Burgoso o mono

Voz 0509 24:16 Mono Burgos qué tal buenas tardes sale Roberto mono a Pablo te Hevia no que es un disfrute al disfrute porque aquí estoy aún no me he ido a casa desde el otro día hace vivir de a final de la Supercopa semifinal digo sino ahí se enreda uno a celebrar aquí todo hoy que una Supercopa no se a todos los días sí ya sabes que tuve que hacerlo entrenador lo viste nos partido tuvo Capello de entrenador porque el Cholo estaba en la grada que estaba sancionado por me dijo un día al árbitro que no estaba de acuerdo por sus métodos así con esas palabras pero a mí las órdenes y a mandar que teníamos un sistema en el banquillo de un yogur de un hilo y él él y lo iba a la grada también me decía a dile que me tan dos goles en la prorroga hicieron caso nada que estás hablando con uno de los mejores guardametas yo me ponía la gorra ahí más palomita aguardan no

Voz 3 25:10 según claro pero es que lo tenemos tan presente que lo que todavía no hemos digerido mucho muchos es como pasaste de ser portero futbolista profesional en activo a tu nueva

Voz 0509 25:22 Navas y a nueva configuración ya hace ya sé por dónde vas dónde vas que yo era un fuerte lazo que pero que a veces se me escapaba el balón ya sé lo que está pensando que igual ya no estoy tan ágil no bueno no soy un gato Ussía menos hoy tanto tanto no está no ha sido un lince no más o menos rockero sigue sirve rockero no perchero Oña lo se puso grande pero no es verdad no te pusiste fuerte no es no es tampoco la chaqueta que me hace gorda tu más visto manga corta que no no de tres cuartos en verano también como plumas pues hace ancho inhalada entre hace entrenador luego también esté escribiendo un libro ahora que se llama asesinos de series

Voz 3 26:00 lo que dices

Voz 0509 26:03 también estoy que si pesado una sesión con tu como una cesión para la rabia también que a lo mejor tú me preguntas cualquier cosa música claro

Voz 1826 26:10 sí sí yo decido músico Icomos

Voz 3 26:14 es cómo se va a llamar la atención

Voz 0509 26:16 pues mira se vaya más les tiene bemoles tenía nombre no tenía nombre y le voy a poner ese y tú me puedes preguntar para qué sirve el diapasón lo digo te lo que es lo pregunto para qué sirve el diapasón Mono Burgos pues te vamos a pillado pues yo es una es una oye que que no te oigo bien Roberto bueno los vemos un abrazo adiós

Voz 39 29:47 no

Voz 40 29:58 qué tal

Voz 39 30:00 lo que hará me

Voz 1 30:06 sí

Voz 41 30:11 las el río Indo

Voz 39 30:28 en la eh bien

Voz 3 30:43 las cinco y media cuatro impidieran en Canarias estamos aquí en la hora del recreo hoy es viernes y estamos con Raquel Marín autora entre entre otras

Voz 1826 30:51 las muchas obras y cosas de Dale vida tu cerebro ella es neurocientífico Joy de lo poquito que lo hemos podido son sacar se

Voz 42 30:59 que va a intentar eh a ver

Voz 1826 31:02 sí sabemos ya de dudas sobre si hay diferencias físicas o algo más que física son no hay de ningún tipo entre el cerebro masculino y el femenino era eso verdad Raquel de eso hablaremos hoy también ha venido Edgar Hita el fue uno de los habituales Bryce F que acaba de aterrizar para qué

Voz 3 31:21 igualmente de su viaje entre

Voz 1826 31:23 México y Argentina Argentina México ya está aquí y bueno Borja Ocaña Milena Brody que es la chica a la que están ustedes escuchando aquí en esta canción que muy bien podría ser la canción central ya que hablamos de de series podría ser la canción central de la entrada de una serie islandesa

Voz 1 31:50 bueno esto esto no lo sé no lo sabe ella

Voz 1826 31:52 de lo que saben Milena Borja es del mundo de la música de la música clásica todo absolutamente todo

Voz 1 32:10 tiene bemoles calla

Voz 3 32:19 el teléfono de whatsapp es el seis tres seis dos siete cinco cuatro seis desde memoria ahora que tengo por delante seis tres cinco seis dos siete cinco cuatro seis

Voz 20 32:29 es el teléfono y Bryce F Note punto en el que locura

Voz 3 32:37 oye yo di el teléfono de mi casa en en directo creo que no se percató nadie bueno eran las tres y diez de la madrugada

Voz 20 32:45 bueno pues la peor hora para darle el teléfono por ahí

Voz 3 32:48 cosa que yo creo que igual que yo lo hice por inercia

Voz 20 32:51 ya ya pueden llamarnos estaba preguntas y respuestas y noventa y tres email teléfono yo creo que la gente también lo escucho por inercia llamó al teléfono de la radio afortunada Ana me he pasado Paula Vázquez también crédito más o menos bueno dudas tiene bemoles casta en la red

Voz 3 33:17 sociales teléfonos seis tres cinco seis dos siete cinco cuatro seis

Voz 19 33:20 era cuestión de empezar no le decimos nosotros estaremos pues hoy vamos a hablar como adelante la semana pasada sobre nuestros jefes sobre los directores de orquesta que no habéis mandado muchas preguntas sobre eso así que que es un tema que que os inquietas

Voz 0702 33:32 yo estoy nervioso porque cada vez son muy importantes dentro no orquestas como un entrenador como

Voz 3 33:37 el Mono Burgos dentro de un equipo de fútbol como digamos la verdad

Voz 20 33:42 con chaqueta pero que no perdamos nuestro trabajo mi lema ya te me lo esperaba vamos con con el primero de Whatsapp

Voz 0657 33:48 buenas tardes soy Javier de Bañolas Girona en una ocasión niño encontró a un grupo de personas esta pregunta es más importante en una orquesta el conjunto de los músicos o el director bueno que aunque parezca increíble no no todo el mundo respondió lo mismo bueno pues no cedió camareras de la pregunta sería cómo sonaría una sinfonía sin director de orquesta

Voz 3 34:16 vale muchas gracias oye pues siguiendo con el símil futbolístico al que no sé si os vais a apelar otra vez pues es lo mismo no que importa más la plantilla

Voz 19 34:24 yo o Lopetegui claro es Javier muy buena pregunta irredenta también es normal que en nota hayan eh respuestas porque ambas partes son cruciales para que funcione pues si nos ponemos extremistas un director no puede ejecutar una hora sin músicos un entrenador no puede hace el fútbol sin sus futbolistas pero sin conjunto orquestal se pone a tocar una obra pues al final uno de ellos tiene que mandar y se convierte en directo así que puso necesitan ambos lo que sí que está claro es que si fallón miembro de la Orquesta pues puede pasar desapercibido falla una nota ahí pues no pasa nada pero como país el director se lía parda vámonos también el director pues tiene más responsabilidad en cuanto a decisiones de llevar la música que por ello también cobra bastante más que de los músicos sí claro y también es muy importante en cuanto a que pues puede despedir a cualquiera que vea que no cumple con su trabajo verdad Ball

Voz 20 35:12 sí sí sí yo bueno Javier también a lo que te pensó que se pone nerviosa vamos con otra pregunta quedarnos nos ha dicho Javier

Voz 0702 35:27 que cómo sonaría una sinfonía sin director así que imaginamos el comienzo de la Quinta Sinfonía de Beethoven que es la de nuestra sintonía vamos a recordarlo momento a ver ah vale pues bueno situación el público delante el silencio de la sala más de cincuenta músicos y encima del escenario todo oscuro intentando que empieza a sonar

Voz 10 35:53 notas juntas todo el mundo imposible nada

Voz 3 35:57 todo el mundo la tenga aquí en la mente aún

Voz 0702 35:59 no porque al músico profesional estos como la fórmula Raquel mira la Fórmula uno que pasa las las milésimas cuentan entonces en música todo tiene creía que ir cronometrado íbamos a hacer una prueba aquí en directo en el estudio para que para que los intrahistoria Raquel también

Voz 3 36:13 de ese mismo desde de Sevilla

Voz 0702 36:16 pero Tenerife vamos a jugar sin director íbamos a dedo

Voz 0509 36:19 cuatro notas es decir el rock

Voz 0702 36:21 se cree o Mora director pero sobre todo a la crisis al menos no vamos a respirar porque no hay director respiramos estamos aquí cada uno pues lo que sienta cuatro cuatro sonidos o al cuatro sílabas vale creo creo vale vale vale

Voz 43 36:35 y eso

Voz 20 36:39 la verdad

Voz 44 36:41 a ver si tú lo tienes tú lo has hecho más claro si yo lo he hecho con una hora menos imagínate que tenemos a un músico que es mexicano pues lo más lentos

Voz 3 36:51 sigue tu serie claro claro ahora

Voz 44 36:54 la serie ahí ahora diré de verdad es que ahora voy a hacer de director ya vale lo obvia también digamos a narrar porque no todo el mundo puede verme las manos mover

Voz 0702 37:06 entonces voy a contar hasta cuatro que es que porque no quieran porque

Voz 3 37:10 pero el G

Voz 0702 37:11 esto que nos marca el director sería contar hasta cuatro en el aire entonces yo voy a contar hasta cuatro empezamos a decir el recreo ya ves íbamos juntos

Voz 10 37:19 dos tres cuatro

Voz 26 37:22 eh el rey de creeré

Voz 20 37:25 todo muy bien

Voz 3 37:27 hasta del choque la coqueto lo haga sin ver las manos Raquel así concierto

Voz 19 37:36 muy bien pues vamos con más dudas en esta ocasión hemos agrupado varias que tienen que ver con la duda que no punto Bryce hace dos semanas que es la de pues eso sí todos los gestos son

Voz 0509 37:44 cuál es de verdad una tienes

Voz 19 37:47 Dubai le abrió vamos a escuchar otra pregunta que no me han mandado pues para para que veáis que todo el mundo nos hace preguntas muy parecidas a ver

Voz 26 37:55 vamos a ver en Madrid en los Pablo cuando los músicos entonces se ponen en poesía

Voz 18 38:00 John

Voz 26 38:01 qué piensan los músicos del director cuando mueve los brazos los muebles son todos

Voz 3 38:06 Gran Premio en el que simular que se tiene que ganar el sueldo que parece que me han dicho Milena Borja que cobra más que nosotros más cobra más

Voz 19 38:14 también Tamara no ha preguntado Tamada de Madrid que no falte donde es que como los músicos en tiendas del sector con ese baile de manos que hacen pues haber Miralles muy fáciles como los cocineros las recetas templo donde nació en Ucrania la patata es muy importante hacer un montón de platos con con la patata todo patata hasta postre con patata Mi padre bueno mi madre más bien porque mi padre no lo hace también hace un par de patata que que pues que no lo conseguir igualar iríais pero si sólo patata pues si algo así pasa con los directores que que todo el mundo tiene puso unos gestos marcados una normas Marjah marcadas pero pero no todo el mundo dirige igual no todo el mundo hace los mismos gestos así que pues igual que la patata caliente común pues hay luego directores más sanos que otros

Voz 3 38:56 ya tiene que salir de la opa tiene que salir de ahí de del corazón habrá vosotros le esperaba apartados del guión de vosotros como músicos tenéis etiquetados a los directores quiero decir cuando viene uno dice bueno este este es el Michael Jackson por ejemplo quiere decir existe este este se mueve este es excesivo

Voz 0702 39:15 es el introspectivo al final jugamos como un poco a la voz es un pedestal donde se suben director tiene a cincuenta músicos haciendo un poco

Voz 3 39:23 de Jurado y los hay hay música

Voz 0702 39:25 los más benevolentes y hay otros que son un poquito más a vosotros dos

Voz 3 39:30 también todos verdad estupendo

Voz 20 39:32 hábleme nada como relata me encanta esa patata

Voz 42 39:37 y a también decía eh

Voz 0702 39:40 que que sentimos cuando le miramos y como ha dicho Milena hay una teoría común no entienden el director y los músicos pues el lo que es el compás el tempo el ritmo la expresa con sus manos y nosotros la traducimos con los ojos así que cuando le miramos sentimos que lo que nos marca está representado en en nuestra partitura así que vamos con el de la mano hasta el final de la obra en este caso eh todos tenemos que empezar y terminar en el mismo compás sin que se convierta esto en una casa

Voz 3 40:05 que aquí no vale ser el más rápido de la clase llegará el primero eso no sirve aquí

Voz 19 40:09 pues no no aquí todos a la vez como en el recreo que hemos ido al a la vez hasta Raquel

Voz 10 40:14 sí yo también si bien pues vamos con la última pregunta colaboran

Voz 1826 40:19 soy Guille de madre y quería saber si es

Voz 0702 40:23 tan necesaria la batuta en un concierto pues voy a seguir me voy a contestar esa pregunta ella seguir de que estamos hablando de comida de insectos de patata pues voy a seguir con el tema de comida sobre la tortilla de patata por ejemplo hay gente no sé cómo habrá harás Roberto por ejemplo si la volteado en el aire o usas un plato

Voz 0509 40:41 pues hay distintas herramientas para hacer

Voz 0702 40:43 vertió el día llenarme arriba

Voz 0509 40:46 es una chilena en la cojo lo que está claro es que

Voz 0702 40:48 si al final el resultado es bueno pues puedes usar lo que mejor te convenga con esto quiero decir que no es una herramienta imprescindible hay directores que mueven muy bien las manos nos echa en falta la batuta a tener en cuenta que no deja de ser una referencia dibujada en el aire como lo que he hecho yo en el en el juego lo bueno de la batuta es que es blanca sobre el fondo negro pues se distingue muy bien pero no todos los directores saben cenar con ella porque requiere más técnica de lo que de lo que podéis imaginar el mover palito

Voz 19 41:15 pues sí ya veo por qué te gusta la comida e igual que aquí a todos pues para terminar me ha dicho todo es bueno para terminar con a contar una anécdota porque la batuta

Voz 10 41:28 ya han matado a gente la batuta matando a gente

Voz 19 41:32 pero literalmente no quiere decir que a Borja lo hayan despedido por eso que ha dicho las tortillas y los directores

Voz 20 41:37 no nos ha matado textualmente

Voz 19 41:41 sí sí textualmente la cuestión es que antiguamente los directores marcaban el pulso de ya con el pie añadiendo al zapato una suela de madera o de hierro llamada cabe que quién quiera informarse pues puede mirarlo pero en el siglo XVII se decidió cambiar esta forma de dirigir que no parecían muy amorosa así que el inventos atribuye a compositor Jean Baptiste Luigi a ver si lo dicho bien que comenzó a dirigir con un bastón de más de metro y medio golpeando contra el suelo para marcar el pulso y entonces en concierto en el Palacio de Luis cuarto se clavó la batuta en el pie fijaros que dolor marcando ahí el pulso al pie

Voz 18 42:16 tienes entonces la orquesta hizo una cosa como maravilloso algunos

Voz 20 42:20 yo creo que voy a

Voz 3 42:21 de ahí salió al Chan todo tienes que murió entonces

Voz 19 42:27 antes de la herida sangre no y como también era bailarín no quiso que le cortas a él

Voz 1826 42:31 muy así yo yo esto lo había leído pero me creía que era una leyenda urbana lo había leído en estas coaliciones que hay de ciento una o Mi huy una manera de morir de manera absurda de forma absurda ahí lo había

Voz 0702 42:44 sucedió de hecho hemos hicieron una película con esto vamos a poner un Twitter un tuit con con

Voz 1826 42:50 o las que tú para que pueda Isbert para luego ver eh bueno la recreación alargara la recreación de aquello bueno todo es le pasó como al inventor del si no que que creo que murió también de superviviente

Voz 3 43:01 es decir desde el patinete este que sea moviendo con la oscilación del cuerpo vamos a ver si conocemos algo más del cerebro

Voz 1 43:15 tú tú tú

Voz 3 43:23 Raquel Marín es negro científica autora de darle vida tu cerebro nos da también las lecciones básicas sobre el cerebro aquí cada viernes en el recreo así que hoy cerebro masculino y femenino Raquel menudo te Mazo

Voz 0509 43:39 habrá guerra de sexos aquí o a ver qué pasaba es que la semana pasada hablé del enamoramiento

Voz 26 43:45 tenemos tendencia a pensar que somos lo hemos cerebros normales

Voz 0509 43:47 sí que los demás son los garitos nos pero la cosa se complica cuando intentamos

Voz 26 43:52 eh que sea con nuestros cerebros de diferente sexo

Voz 0509 43:54 entonces ahí incluso los neurocientíficos tampoco nos ponemos muy de acuerdo de que

Voz 26 44:00 ante hay diferencias porque son distinta

Voz 3 44:03 estos entre géneros se sabe no se sabe tú de qué escuela eres a ver vamos a desarrollarlo

Voz 26 44:08 es un tema controvertido porque cuando cuando se hacen las típicas análisis de cerebros no imágenes de cerebro pues a veces se ven cositas de diferencias pero realmente si miras cerebro a cerebro no ves tantas diferencias ves más cuando miras digamos entre géneros no es sin embargo hay hay opiniones muy muy contra muy contrarrestados dependido de de de cuál es el origen de esas posibles diferencias no porque porque sería una norma general

Voz 1826 44:34 aquellos que defiende que sí que hay diferencia o o como resultado de parte de la evolución cultural

Voz 26 44:40 pues ahí es donde donde empiezan los problemas porque bueno ahí hay algunos negros psiquiatras hay por ejemplo una una canadiense que lo defiende a ultranza cordel Rafael que dice que que realmente las diferencias vienen como como resultado de las diferentes tradiciones y culturas en las que ha habido una división de roles muy marcada no soy realmente hasta qué punto pues eso ha producido pues esa esa también división por decirlo así de tareas cerebrales bueno y en dos mil quince yo esto me gusta comentarlo porque fue un grupo de investigadores israelíes y alemanes que que que como incluyeron que no que el que el cerebro su mosaico complejo y que no se puede realmente categorizar Ny en géneros ni nada parecido no bueno y eso es interesante porque siempre en el siglo hasta el siglo XIX y digamos hasta hasta entrado ya el siglo XXI pues ha habido una tendencia a pensar que el cerebro masculino es el analítico el matemático no al cerebro que desde sería del Hemisferio es que Izquierdo y el femenino pues es es más al creativo el emocional no la mitad derecha y eso pues llegó a ser tan extremo como en el siglo XIX realmente se consideraba a ultranza que el cerebro inferior era él femenino que era el derecho era el más pusilánime bueno y de hecho fue una de las razones por las cuales no se permitía el voto a las mujeres no porque no éramos excesivamente racionales y igual hay más adelante hijos tan tan prontito como el dos mil seis e incluso un rector de Harvard llegó a afirmar que los chocó superaban a las chicas en matemáticas en ingeniería por las diferencias biológicas de los cerebro

Voz 3 46:08 pero esto es una generación de antes que ayer no siglo

Voz 26 46:10 el estudio doce si como comprenderás hombre eso le costó el cargo porque realmente eso no está para nada demostrado idea dista mucho de ser realmente la la realidad no realmente yo opino personalmente que cada mentes genial y que tiene que cada uno su

Voz 18 46:27 Eugenio

Voz 41 46:29 a ver yo ahora poesía

Voz 20 47:06 sí parecen poder manejar varias tarea

Voz 3 47:08 pero a la vez eso dice el tópico Raquel mientras que siempre se piensa que que

Voz 20 47:13 los chicos son somos más

Voz 3 47:15 tarea pero qué hay de cierto en eso aparte aparte

Voz 26 47:18 bueno pues pues ahí realmente sí que hay una una cierta percepción generalizada neurocientífico que que afirma que sí que puede ser el caso en realidad bueno como sabemos no la el cerebro pues tiene diferentes regiones y cada una de ellas más o menos se encarga de coordinar funciones distintas no pero parece que en el caso de femenino pues habría no sería necesario reclutar tantas áreas distintas para para pasar de una tarea otra o incluso de de sincronizar las es decir que estaría más interconectado de manera natural pero bueno eso tan bien es posible que tenga que ver con con nuestra propia evolución no

Voz 3 47:51 eso sería cuestión entonces te de de la adaptación evolutiva de cuando teníamos en nuestra historia una división marcada marcada muy fundamental entre hombres y mujeres tareas de hombres y mujeres

Voz 26 48:01 pues tendría mucho sentido porque si te pones a pensar también hasta hace nada teníamos una estaría muy marcadas y muy divididas no en las mujeres pues teníamos labores mucho más más variadas de todo lo que es un nomadismo no Erasmus más del asentamiento de cuidador un poco de de la de la parte social del mantenimiento de la descendencia la recolección no quiero ver pues tenía una tarea mucho más mucho más dirigida en ese sentido no aunque bueno yo me pregunto cómo será un poco el futuro el como esa tendencia está cambiando varones momento ahí bueno todo cada uno pues lealmente con independencia de género pues hace respeto lo que lo que fue filtrada la gana pues entonces es posible que esa tendencia cambie no habrá que ver un poco cómo evoluciona nuestro cerebro

Voz 1 48:46 las

Voz 3 48:56 Raquel en lo referente a las emociones porque también tenemos relacionado que las manifestaciones afectivas

Voz 26 49:03 la empatía parece que siempre se ha atribuido más

Voz 3 49:06 eso

Voz 26 49:08 a las chicas se bueno hay ten en cuenta que en las hormonas sexuales son distintas es obvio esas las hormonas sexuales tienen funciones muy muy importantes a nivel de cerebro con lo cual bueno ya de entrada es obvio que según tengas más nivel de hormona de un tipo de otro pues vas a tener a lo mejor reacciones distintas no sin embargo realmente emociones Bono ya hablamos la semana pasada enamoramiento el cóctel negro brutal entonces realmente sería más bien una paleta en la que se combinan sutiles colores nueva en la que Buero seguramente no podríamos de no deberíamos categorizar Luena B F tú eres más emotivo yo menos no pero sí es cierto que por ejemplo las neuronas espejo esas que Bryce CF no encontraba el otro día eh pues esa parece ser más más y un numerosas en el cerebro Fermín femenino y las ventas neuronas espejo son un poco las que nos permiten la empatía no hay que empatizar con los sentimientos y sensaciones digo otros no si esas parecen estar y ser más numerosas en general en el cerebro femenina

Voz 1826 50:05 entramos en debate debate arduo la ciencia ha entrado en debate sobre si en esta diferenciación también la qué pasa con la homosexualidad bien es un tema que es muy tímidamente parece que