La Ventana (17/08/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1050 00:13 quién del Gobierno en Cataluña ha preguntado a los Mossos por la pancarta contra el jefe del Estado en el homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils consideran que ese cartel TAC que tapaba parte de la fachada de un edificio ha provocado un fallo en la seguridad vamos a Barcelona Aitor Álvarez

Voz 1673 00:27 exacto en una carta remitida por la Delegación del Gobierno al director de los Mossos y al jefe de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona les les indican literalmente que la pancarta contra el Rey de España impedía el control de varias ventanas con vistas directas al acto lo que según el Gobierno español puede dificultar la pell la plena seguridad del acto poner en riesgo las víctimas a los Reyes y a las las autoridades del Estado que estaban presentes allí la Delegación del Gobierno recuerda que los Mossos d'Esquadra se habían comprometido el pasado día catorce a asumir el control de las zonas altas de la plaza de Cataluña además la Policía Nacional había exigido la retirada de la pancarta según asegura la Delegación del Gobierno en esta nota por el espacio ciego que generaba algo que dice el Gobierno ha desatendido por los Mossos d'Esquadra también se exigen explicaciones al Ayuntamiento

Voz 1050 01:16 a esta hora está previsto que Quim Torra visite a Joaquim pone en la prisión de Lledoners a su salida hay convocado un acto por ANC Llum allí ya hay centenares de personas a pesar de la lluvia también está Laura Marcos buenas tardes qué tal buenas

Voz 1509 01:28 después esta dilucidando y a pesar de que las víctimas habían pedido explícitamente una tregua política este diecisiete de agosto una hora antes del acto que la ANC yo me un habían convocado a las puertas de esta cárcel donde están en prisión preventiva el exconseller de Interior

Voz 1826 01:41 Joaquim Forn y otros seis líderes independentistas

Voz 1509 01:44 que hay aquí cerca de cuatrocientas quinientas personas y si hay muchas proclamas políticas como esta que escuchamos

Voz 1 01:56 los queremos en casa o palabras muy duras contra el juez Pablo Llarena son algunas de las consignas

Voz 1509 02:00 que están gritando y esperan que les oigan desde dentro del centro penitenciario a pesar de que el propio Ford dijo no querer ser hoy protagonista el que de momento no ha aparecido por aquí no lo hemos visto al menos es el president Quim Torra quien después de haber llevado esta mañana al homenaje a las víctimas de Barcelona a la mujer de Joaquim Forn vendrá esta tarde a visitarle a la cárcel porque dice gracias a él y al entonces mayor Trapero se pudo desarticular la célula yihadista hace un año

Voz 1050 02:25 los mercados han cerrado hace unos minutos el Ibex en el balance de la semana ha caído un dos por ciento de la Peña

Voz 0098 02:31 el IBEX cierra con una leve pérdida del cero coma uno por ciento en la jornada de hoy se coloca en los nueve mil cuatrocientos diecisiete puntos en línea con las principales bolsas europeas salvo Milán que pierde un cero coma cinco por ciento en este mercado Atlantia sube un cero con un perdón un cinco con cinco por ciento que ayer se desplomaba un veintidós por ciento aquí en el Ibex hoy ACS que ayer lideraba las pérdidas con casi un dos por ciento registra una pequeña bajada del cero coma dos por ciento la prima de riesgo se sitúa en los ciento dieciséis puntos básicos

Voz 1050 03:00 casi tres cinco y tres en Canarias

Voz 1050 03:08 buenas tardes qué tal buenas tardes en poco más de dos horas a las ocho y cuarto arranca la a dos mil dieciocho dos mil diecinueve en primera división con el Girona Valladolid a las diez y cuarto Betis y Levante disputan el segundo partido de la jornada también empieza la liga en Segunda División con dos encuentros a las ocho Cádiz Almería y a las diez Albacete Deportivo de la Coruña en baloncesto es oficial la retirada de Juan Carlos Navarro después de más de veinte años como profesional y una trayectoria de éxitos con la selección española fue campeón del mundo de Europa y medallista olímpico Navarro pasa ahora a formar parte del organigrama de la sección del Barcelona repasamos otras noticias con Josema Jiménez en los Estados Unidos la defensa del español Pablo Ibar celebra que el juicios adelante al mes de octubre el juicio al ciudadano español que lleva veinticuatro años preso acusado de tres asesinatos en Florida se iniciará

Voz 1646 03:54 finalmente el uno de octubre con la elección del jurado el juez había aplazado la vista febrero de dos mil diecinueve como había pedido la Fiscalía pero ahora ha reconsiderado su decisión uno de los abogados de Eibar ha declarado que Pablo sigue ansioso por mostrar su inocencia

Voz 1826 04:08 a reunirse con su familia en Alicante un hombre ha sido

Voz 1050 04:11 el detenido cuando trataba de Argelia con sus dos hijas sin permiso de la madre

Voz 1646 04:15 la alarma ha saltado cuando los agentes del puesto fronterizo del puerto de Alicante comprobaron los pasaportes del padre las dos niñas el hombre se encuentra en trámites de separación con la madre que había denunciado el día anterior en Zaragoza la desaparición de las pequeñas el padre tras su detención ha sido puesto a disposición del juzgado de guardia

Voz 1050 04:34 y una cosa más en el Mediterráneo un barco de la guardia costera italiana con ciento setenta y siete inmigrantes a bordo está esperando que le den un puerto Italia ha pedido a Malta que se hagan cargo de ellos pero el gobierno maltés lo ha rechazado argumentando que la isla de Lampedusa está más

Voz 1 04:48 cierto

Voz 1050 05:00 es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com sigue La Ventana nosotros volvemos a las siete las seis

Voz 1826 05:06 en Canarias

indie pleno serbio en horas van a querer vacaciones por no era por preguntarlo

Voz 1826 13:19 de las seis minutos las cinco y trece en Canarias es la hora natural de la música de la música en directo aquí en La Ventana como cada viernes ir este verano es la hora en la que Laura Piñero nos trae invitados especiales aquello que decíamos la semana pasada los Cafeteros de la música Laura qué tal buenas tardes buenas tardes Roberto ir y a quién le toca hoy esta canción

Voz 1280 13:42 los Beatle Michele está entre las favoritas de nuestra invitada de esta tarde una canción que Paul McCartney esbozó

Voz 1 13:49 a modo de parodia después de estar en una final

Voz 1280 13:51 está escuchando canciones francesas y la convirtió en un canto al amor en el que no hace falta hablar el mismo idioma ella no es francesa es de este Gobierno

Voz 1826 14:01 porque no quiera Go clara de Handke

Voz 1280 14:03 que a parte de su vida profesional a los idiomas a la traducción nosotros la conocemos principalmente por los poemarios publicados mira tenemos sobre la mesa uno de ellos baluarte editado por Valparaíso por sus palabras donde se puede vivir el amor como si fuera una balada de Extremoduro

Voz 1826 14:22 bueno osea que es Poeta traductora escritora Inma y su relación con la música exactamente iguales

Voz 1280 14:28 hay muchas para empezar la música está presente en su obra es una fuente de inspiración ha traducido al castellano el libro Los hijos de Bob Dylan o al inglés las letras del último disco de Vetusta Morla nos lo cuenta Guille Galván Getty guitarrista letrista del grupo

Voz 21 14:44 antes del frío da alas verla guardan tu falda los granos de arroz ya veremos de una Ariel

Voz 15 14:56 ahora yo creo que ha sido la primera persona en gran leer las letras de de mismo sitio distinto global antes de que se terminara precisamente porque con sus letras traducidas al inglés fuimos a Estados Unidos a mezclarlo con de Friedman y recuerdo con mucho cariño es esa esa mezcla con con las letras de de de Elvira delante de la de la consola de de mezcla así que servían de guía a de Friedman que era el mezclados una persona que no había trabajado nunca con con un muro en castellano con humor que precisamente no es una una buena traducción para tener una guía no es es bonito no es una canción al final intentas que construir un especie de arquitectura de decorado que al final ocupa o la gente que la explosión o quién aunque la ley no que en la recibe con la traducción se genera como una tercera cosa no porque si las canciones ya tienen

Voz 1673 15:49 área escapan no con la traducción salían capaz distinta

Voz 15 15:52 no hay era muy bonito ver cómo alguien a un granito de arena en en en en el proceso creativo porque al final tiene que ver mucho con la creatividad y con no con la literalidad sino con la traducción de estados de ánimo de de o de sugerente

Voz 22 16:07 con esta canción

Voz 1 16:10 no hay más

Voz 22 16:13 a día no está aquí

Voz 20 16:35 bueno cuenta incierto

Voz 1826 16:36 hombre no he pues es que ya también se va podemos decir que se va de gira literaria en su caso agota localidades la hemos visto compartir escenario con músicos como como Adriana Moragues con moho Andrés Suárez como Maruan en espectáculos donde donde la música se hermana con la poesía Elvira Elvira Sastre qué tal muy buenas bueno un placer o en fin la de veces que hemos hablado con Elvira Sastre el teléfono e os siempre recuerdo una vez no sé si estaba o no ella sí que vino aquí pero entonces a mí me tocaba estar en en Barcelona Elvira a la que a la que admiramos tanto muchísimo y que agradecemos que haya venido a éstas a estas tardes de los viernes de la música en La Ventana cuál es tu vinculación con la música

Voz 0272 17:20 pues como persona como poetas como persona pues como persona desde pequeñita ha sido algo que me aquí

Voz 23 17:25 bañado He tenido la suerte de dar con gente que me he ido descubriendo música más alternativa digamos con dramas jovencita no escuchaba lo típico que también a mis colas para El Canto del Loco oí a muerte

Voz 0272 17:36 pero es cierto que que cuando empezará adolescencia pues me descubrieron grupos diferentes Si en el en el Instituto de y con los Beatles y eso me cambió la vida

Voz 1826 17:47 siempre cuentas que que tu afición por la lectura te viene gracias a tu padre si la de la música también viene un poquito de familiar puede

Voz 0272 17:55 es no tanto sí que osas padres escuchan música pero es cierto que no compartimos compartimos más ahora cuando yo mucho más mayoría Mi madre a los conciertos conmigo pero pero no me viene por ahí yo creo que ha sido más de yo me hecho un amigo cuando era más jovencita que era mayor que yo Él fue el que me pasaba los discos escritos así como

Voz 1826 18:13 el hermano mayor entonces sí

Voz 0272 18:16 yo recuerdo pues con catorce quince años escuchar de repente Sigur Ros eso éramos puesto que es no ir y ahí me me vuelvo la cabeza también

Voz 1280 18:24 en tus poemas encontramos al pianista Ludovico a Extremoduro qué papel juega la música a la hora de escribir a la hora de inspirar T de encontrar historias

Voz 0272 18:36 hombre para mí es fundamental siempre siempre lo he dicho y siempre defendido que yo creo que con con una buena canción de fondo instrumental sobre todo que da bien recitado estadista la compra eso es es al final es un truco también que utilizo pero a la hora de escribir es verdad que a mí me me transporta y creo que que gracias a que desde pequeñita escribo con música y eso le dota a los poemas de una musicalidad de un ritmo interno que

Voz 0268 18:58 en si no tienen porque no tienen rima pero el hecho

Voz 0272 19:01 de estar con una música detrás hace que fluye nuestro

Voz 1826 19:03 manera tiene más musicalidad a una musicalidad diferente cuando se escribe un poema pero para ser canción ella o no

Voz 0272 19:13 pues no lo sé no lo sé porque tampoco escrito poemas para ser canciones pero sí que han hecho canciones de mis poemas me parecido una cosa totalmente distinta a la vez igual no es como una una tercera cosa que se cree ahí hay que creo que hay que tener mucho talento para saber hacerlo

Voz 1826 19:30 ha dado conferencias en universidades ha recorrido institutos has encontrado has participado en encuentros literarios en charlas presentaciones antes os estamos preguntando con con Laura que es lo que más le han preguntado a Elvira Sastre sobre sobre su profesión que es lo demás me

Voz 0272 19:48 preguntado pues mira últimamente y me hace mucha ilusión me preguntan mucho que que es lo que he hecho para llegar a a dedicarme a esto y a escribir me lo pregunta muchísima gente joven porque tiene esa inquietud que con mi edad nadie tenía entonces eso me edad a ver que hay gente que le gusta que qué quiere que quiere escribir yo siempre recomiendo que lo que hay que hacer es leer leer leer y luego ya pues escribir

Voz 1826 20:09 así que es un referente desde luego paran para muchos jóvenes pero a ver es que el otro día creo que fue el miércoles hace un par de días estelar que han mantenido con Luis García Montero al que aquí estamos tenemos un día a la semana en la parte millennials de la redacción de este programa elige a alguien a quien entrevistar fue muy generoso porque incluso siendo quince de agosto estando España parada de vacaciones prácticamente todo el mundo de descanso se fue a la emisora de Cádiz que estaba por allí Luis García Montero director del Instituto Cervantes y una vez te citó a ti como referente de de la poeta de nuestro tiempo y la poeta que que estudiarán nuestros nietos quizá en el en el colegio por eso yo lo digo igual que te saludaba antes diciendo admiramos mucho a Elvira Sastre hablamos con con Elvira además con esa idea de que estábamos hablando con alguien que está creando tú tienes esa sensación referente para Luis García Montero y lo eres para jóvenes que van a estudiar tus textos como la poeta

Voz 1 21:08 eh

Voz 23 21:09 a ver yo a Luis nunca le llevaría la contraria ya sabes

Voz 1826 21:12 eso empezando por cuanto además la escuché

Voz 0272 21:14 o sea el escuche no me pilla de sorpresa y estoy muy agradecida porque porque me ayudó mucho siempre igual que Benjamín tengo mucha suerte con eso yo no sé si me estudiará no no no me no me toca a mí decirlo la verdad tampoco es algo que me preocupe yo con con saber que hay gente que coge un libro oí y sobre todo que no se queda en los míos sino que sí leyendo otros se va después de leer a poetas contemporáneos huele a los clásicos los de de otra manera recupera su relación perdida con la poesía seguramente de su adolescencia me siento super recompensada

Voz 1280 21:43 a y me gustaría preguntarte por el este trabajo que ACS en los escenarios con artistas no donde funde es poesía hay música cómo se le ocurrió de llamó a algún artista dicte te dijo oye quiero subir a un escenario contigo o lo propusiese tú

Voz 23 21:59 no no no os a las razones mucho más

Voz 0272 22:01 es básica básicas porque no me gusta hacer las cosas sola me para mí escusa decir no tengo que viajar sola puede hacerlo acompañadas y la Liga va a haber alguien ahí en el escenario que va básicamente exprés

Voz 23 22:11 sí luego ya pues me acostumbrado se parece la Gil

Voz 1280 22:14 la de un poeta a la gira de un músico ves puntos en común

Voz 0272 22:19 bueno sí a ver como músico tampoco hecho ninguna gira pero pero sí que es cierto que bueno está el cansancio de están los viajes está de todo el trabajo anterior de la búsqueda de hoteles de de gestionarlo todo que al final bueno ahora mismo sí que tengo que me ayude pero al principio no entonces bueno es es mucho curro que creo que al final no no dista tanto quinto pues mírame tradujeron al inglés eh Gordon Mc Nair que es el mismo aquello tradujeron los hijos

Voz 0268 22:45 Dylan todos tenemos una comunión muy bonita

Voz 1826 22:48 eh sería un ejercicio un poquito raro que te tradujera eso es imposible

Voz 0272 22:52 sí bueno haber no es algo que se suele hacer

Voz 0268 22:54 eh realmente sería extraño menos me gustaría saltaba

Voz 0272 22:57 bastante tengo con escribirlo como para encima volverme

Voz 0268 23:00 busca otros en tienes a tú lo puedes traducir a él y el te puede traer

Voz 1826 23:02 sí pero no podemos traducir entre

Voz 0268 23:05 por poder Day así pero que sería

Voz 1826 23:07 no lo consideraría yo no le ya extravagante raro pretencioso quizás sí

Voz 1280 23:15 antinatural sí

Voz 1826 23:16 rarito rally vamos a dejarlo en eso en Rangún

Voz 24 23:30 este

Voz 16 23:56 el primer las trompetas

Voz 24 24:09 a mí

Voz 25 24:14 el vínculo de la poesía Hay la música la poeta Elvira Sastre bueno la música eso que estamos escuchando es luz de Jorge mar azul canción de su disco lumínica es un canto al entusiasmo al optimismo

Voz 1826 24:27 la música y las letras de de de Jorge de este artista están muy presentes en la biblioteca musical de de Elvira Sastre te puedo preguntar en particular por qué por qué has escogido para hoy a Jorge embarazo

Voz 23 24:39 pues por varias cosas primero porque le quiero mucho menos es eso es primero último pero bueno le quiero mucho como persona como amigo y ICOM artistas sobre todo y y a mí es muy complicado que me guste alguien a estas alturas todo es cuando alguien me gusta de verdad pues intentó llevarle a todos los sitios que me dejan y luego que además es paisano José Ayala además

Voz 1826 24:57 bueno es que hurgando hurgando si al final sois casi casi familia no Jorge qué tal buenas tardes

Voz 26 25:02 perder

Voz 1826 25:03 qué tal bueno esto está esta canción por cierto nación de de un patrón de bulerías si casi nadie se ha dado cuenta hasta hace unos días que Congo

Voz 26 25:11 el ex batería de de Dani Martín M Clan subió un vídeo haciéndolo por encima en mejor es el primero que se ha dado cuenta que evite descubrieron el truco me descubrieron el truco hasta ahora

Voz 1826 25:22 oye que que te une a Elvira Sastre eso que estamos ahora bromeando de buenos que somos paisanos somos muy amigos me lo llevo a todos los y lo he traido esta tarde aquí aquí a La Ventana que hurgando hurgando que es hoy casi casi de la familia Antón Villalonga de esa historia te das cuenta de una serie de casualidades

Voz 26 25:37 pero hablando con su padre en un recital que hizo en en Galileo que nuestros padres son de un pueblo que está a cinco kilómetros el uno del otro no es justo lo afrontará entre Segovia ya adelantó la es muy curiosa no que sucedan estas cosas así sin sin saber muy bien porque cuando la conexión nuestra a nivel a nivel de letras a nivel yo creo que lo que más nos une a los dos ex que escribimos como si hubiéramos vivido más de lo que hemos vivido que creo que son son unos hace identificarnos mucho el uno con el otro

Voz 1280 26:04 le preguntábamos antes aludir a que le une a la música o en su día que le une a escribir que te unido a a la música

Voz 26 26:12 bueno mi padre es hasta hace dos años era cantante de orquestas de verbena de toda la vida supongo que que me relación empieza desde ahí desde muy pequeñito de

Voz 9 26:21 se había subido al escenario con él se muchas se sacan traspasado les cese eh

Voz 26 26:25 por eso también me gusta mucho tengo poco prejuicio con la música me gustan muchas cosas que que nadie por mi aspecto pues puede decir que me gustan de primeras

Voz 1826 26:34 no desde luego mira yo aquí de hecho realidad ha hecho saber esto una una lista de que no le hace ascos iba a decir no le hace ascos a ningún palo pero hay en su música pop rock jazz samba argentina música popular copla a copla tanto es así que acabamos de escuchar esto que estaba tocado por por eso el truco que has hecho la sede de las vuelo desde la base de las de las bulerías oleajes asco nada

Voz 26 27:01 es que la música está padeciendo

Voz 1826 27:04 está muy bien eso de no tener ningún prejuicio no

Voz 26 27:06 el estamos muy ceñidos y más con las redes a a estereotipos si se nos olvida que al final esto es arte ICANN no tiene que manifestar una manera de de sentir y una necesidad de comunicarse mediante cada uno sus su formato o no el mío en la música eh cuando un estilo te abraza no todo se puede contar a través del mismo estilo yo no sé contar todo lo que me pasa a través del pop a veces necesito buscar en en en otro tipo de sensaciones y eso me lo da pues a veces la compra al azar o el rock no

Voz 1280 27:36 ah sí perdone perdone pero no le iba a preguntar qué hasta qué punto te implicas en el estudio de un género no por ejemplo si esas por la copla no te obsesiona si te pasas dos meses encerrado escuchando toda la copla que puedas

Voz 26 27:49 sí sí sí pero no pero no como un estudio lo no hago como soy una persona friki por naturaleza entonces me meto en el universo hoy y quiero saberlo todo de repente me di cuenta un día que se mucho de eso no con la copla me pasó hoy me llamaron de documentales y de de tertulia tertulias sido muy bonito porque al final uno tiene la sensación también de estar y manteniendo viva una cosa que nos pertenece y que es sobre sobre todo consideró que es el la base de lo que es nuestro pop no que el pop tal y como lo entendemos aquí viene de Inglaterra no viene de Estados Unidos pero la agencia regentaban nuestros abuelos eran esas eso estaría bien que no se perdiera

Voz 1826 28:26 oye aquí te ha traído tu amiga Elvira Sastre pero ya te ha advertido ya o al menos de que aquí hay un pez

Voz 27 28:31 G a pagar que es interpretar una dos te vamos a pedir dos dos

Voz 1826 28:37 en directo te puedes ir hacia hacia ya a Elvira bueno mira después vamos a pedir también que en ella se sí

Voz 1280 28:44 qué nos puede confirmar que va a hacer catorce años atrás

Voz 1826 28:48 que

Voz 1280 28:49 me contó es la más bonita que ha escrito nunca habla de esa relación que todos hemos tenido en la adolescencia y en los primeros años en el que dice no fue del todo justo Illa recupera en esta casa

Voz 1826 29:00 lo que cuenta Jorge a ver qué canta muy bien

Voz 29 29:18 sí lo conocí los suerte paseando relajada de Prada lagunas de fruto las campana relató tocarlas vi a corto Davey a veces Silvio

Voz 30 29:46 así hay ahora

Voz 24 29:49 toda toda y placer

Voz 31 29:52 folk Down acude

Voz 29 29:55 gas creativo dentro

Voz 2 30:02 vamos a Broadwell borra Córdoba por qué hay otra realidad

Voz 32 30:46 a mí hay

Voz 29 31:13 paso tanto tiempo y tanta gente ha dejado de crecer como mo el otoño el caldo

Voz 2 31:28 la cumbre otro pues lo haremos sí a compartir aquella acaba mal Amalia de tutela a ver cien años Sandra

Voz 32 32:42 ah sí

Voz 24 33:26 eh

Voz 13 36:56 este domingo en Ser Consumidor de verdad necesitas todas las cosas que compras cuántas te sobra la homeopatía con dos visiones completamente diferentes

Voz 17 37:05 la homeopatía solamente el azúcar muy caro sin ningún tipo de valor como medicamento además cuidado porque no todos los que son negra atinar

Voz 1 37:13 son que son SER Consumidor horario especial verano los domingos de siete a ocho de la mañana una hora menos en Canarias con Jesús Soria y a cualquier hora en Cadena Ser punto com nuestro podcast

Voz 33 37:31 tú

algunos creen que el fútbol la cultura están muy alejados como si a los deportistas no les interesara la cultura ni a los artistas el deporte pero eso no es exactamente así en Podium podcast lo saben bien y por eso tienen en su catálogo sonoro los otros partidos de sonido Moss es una serie dedicada esas historias que ocurren alrededor de un partido porque los noventa minutos de un partido son maravillosos pero las historias que ocurren entre personas antes durante y después de un partido lo son mucho más hablarnos de todo eso está con nosotros María Jesús Espinosa de los Monteros jefa de proyecto de Podium podcast María Jesús qué tal buenas

Voz 0268 38:20 buenas tardes Roberto encantada de estar aquí también en agosto para hablar de esas otras historias que giran alrededor del fútbol de los otros partidos hoy

Voz 1826 38:28 para desmentir esa separación entre fútbol y cultura entra es la historia por cierto poco conocida de Miguel Hernández y su afición por este deporte

Voz 0268 38:37 si hay una historia muy bonita en torno a la dramática vida de de Miguel Hernández el jugador de un equipo de fútbol de un barrio de de Orihuela su tierra natal cuentan los biógrafos que jugaba regular tirando a mal que le llamaban el bache que es un tipo de Caracol

Voz 1826 38:52 harta de la Vega tan tan lentos

Voz 0268 38:55 ya la banda eso parece a Miguel en verdad lo que le gustaba era la sobremesa la celebración amistosa con comida hay cervezas con con los amigos el fútbol al final era lo de menos

Voz 1826 39:06 jugaba en un club con nombre singular atención en las repartió hora

Voz 0268 39:10 sí es verdad cuentan sus amigos que que después de cada partido cada miembro del equipo traía algo de lo que tenía en casa naranjas alcachofas aceitunas patatas y los repartían y así pasaban el mejor dato del día y yendo bebiendo y comiendo entre amigos

Voz 1826 39:25 pero algún poema futbolístico sí que escribió

Voz 0268 39:28 sí la verdad es que hay uno bastante triste de un portero de fútbol que falleció al estirar su cuerpo se dio un golpe en la cabeza con un poste y falleció pero hay otro yo creo que mucho más alegre que era el himno que compuso para la repartió ahora sus últimas estrofas decían algo así ya denunció la repartió horas su canción cantando va surge clara y triunfadora con su voz sonora ya casi

Voz 1826 39:52 a Miguel Hernández y el fútbol muchas gracias María Jesús por esta historia ya lo saben todos los episodios de sonido Morse

Podium podcast punto com No te pierdas cada semana todas esas historias maravillosas que sucede en alrededor del fútbol son los otros partidos tan importantes como los que se juegan sobre el césped

Voz 43 40:22 on

Voz 32 40:30 eso

Voz 45 40:31 eh

Voz 0272 40:34 este poema Se llama dime carmelita eh lo escribe y por por carmelita que es la abuela de Irene una lectora de Sevilla que tuvo a bien escribirme una noche me contó la historia de su abuela que padece Alzheimer y de Parkinson

Voz 46 40:47 con él y me dijo algo muy emocionante es que cuando cuando le

Voz 23 40:53 a un ataque de los suyos y se ponía a lo mejor un poco más agresiva más olvidadas ha perdido un poco la noción de donde estaba

Voz 46 40:59 un día dio mi libro

Voz 23 41:01 su abuela se calmó en ese momento fue con algo muy mágico antes a mí me lo contó obviamente dice muy emocionada me quedé pensando en ello toda la noche y al día siguiente le dije te voy a mandar un libro para ella digo dime como sea y me dijo carmelita yo ya pues claro ya imaginas a mujer

Voz 46 41:16 Le tuve que es que lo mande que dice así Time carmelita

Voz 32 41:20 sí

Voz 46 41:24 dime carmelita dime qué piensas cuando el mundo se hace tan minúsculo que cabe en la arruga más pequeña y tus ojos se pierden se deshacen Itu sólo reconoce es la lluvia dime carmelita Cuéntame de qué color son tus manos por quién ladran los perros quién enciende la luz

Voz 23 41:43 Marta no oscuro y tan tuyo cuenta

Voz 46 41:45 dame quién te salva cuando no puedes cuenta Melo dime que lo sientes aunque no lo veas dime que existen palabras que te cuidan dime carmelita enseña que los verdaderos recuerdos no se borran que son más grandes que él el Olvido dímelo porque no te conozco ya me has enseñado que no importa la memoria importa este temblor que aparece en la puerta momentáneo como un rayo de luz dímelo tú que lo sabes y protege este futuro con tu pasado de sombras que se alejan dime carmelita dime que sigues ahí aunque te inventen otro idioma aunque mires a tu hija y no lo entiendas aunque Mir estatus nietas no lo entiendas aunque tu casa sea extraña y el miedo enorme aunque te invada la tristeza y todos jueza hasta la piel de quién dice conocerte dime que sigues ahí que eso basta que eso es suficiente aunque no recuerdes aunque olvides no permitas que la oscuridad oculte lo único que es cierto existes porque te quieren existes porque los quieres aunque no lo sepas

Voz 47 43:01 la la la va a llevar a a y con él

Voz 32 43:25 y no

Voz 1826 43:30 lo tendríamos que haber dejado aquí y acabar aquí lo programas ahora es muy difícil Elvira muchísimas gracias

Voz 23 43:37 nosotros te puede dar un beso muy claros

Voz 1280 43:41 guau entre la interpretación de Elvira Sastre y la canción de Jorge Madrazo creo que tenemos aquí un mini concierto recital muy hermoso estamos con los sentimientos a flor de piel verdad Robert claro claro eso sí alguno alguno

Voz 1826 43:55 vez nos preguntamos si esto hombre ya sé que tiene sentido pero tardes cómo estás pues se da más en tiene eh

Voz 26 44:02 García Montero no tiene claro

Voz 1826 44:04 claro que tiene toda la razón del mundo tenía yo de la sección de humor verá

Voz 23 44:10 esto es otro rollo

Voz 47 44:14 claro

Voz 48 44:17 sí sí sí

Voz 37 44:21 sí

Voz 1280 44:23 y hablando de poesía así de poetas hay muchos artistas de los que pasan por la ventana como su arma de elefantes como hay tantos no que que siempre lo citan también Paco García Lorca es una referencia para todos ellos y lo es también para Jorge embarazo y mañana con Miguel Poveda tiene un concierto muy especial y me gustaría que lo recomendara

Voz 26 44:46 sí pues bueno yo le acompaño a él en su concierto que para mí es pues uno uno Un sueño de verdad no a veces hablamos de los sueños como algo súper súper cotidiano y lo de cantar con Miguel yo soy un fanático de flamenco y cuarto me llamó y me dijo yo voy a estar en Ávila el dieciocho agosto te apetece cantar el bombeo del Egeo estás de broma o sea que voy a hacer yo contigo cantando nadie y además me propuso que hiciéramos que hiciera algo con algún poema de Federico y ese día me puse con una cosa escribió una un un una música a un poema del Romancero gitano como una copla hay que le encantó y no nos vamos a llevar dentro de tangos y bulerías

Voz 1826 45:24 qué está pasando con García Lorca como como cuando nos decías que hace un rato que te da por la copla por un palo de la copla y te metes en profundidad un mes dos meses dos años esa falta a está ahora enfermó de Federico García Lorca

Voz 26 45:39 sí yo creo que él siente mucha mucha empatía con con ese universo soy siente también no a veces asume como una responsabilidad que está en el aire no que tienen la sensación de que

Voz 9 45:51 eh de que le debes algo no las eh

Voz 26 45:53 a ese artista que te ha dado tanta altillo creo que Miguel tiene un poco eso en el siempre que le debe a Federico eh pues esa difusión Si mayor si cabe a lo que ya tiene Federico de por lo que por sobrepasar lo que de mí y lo está haciendo con un cariño y un amor pero pero muy impresionante

Voz 1280 46:12 en tus planes de futuro podría estar escribir un poemario

Voz 26 46:17 pues sí sí lo es que ese río porque justo hace no mucho lo estuve preguntando por ello porque sí que he tenido alguna propuesta si por primera vez en mi vida tengo la sensación de que me apetece no me apetecía hacerlo como algo que hay que que que tiene que ser porque es lo que toca sino porque porque tenía la necesidad de soltar cosas en este momento de mi vida por primera vez en sentido que las canciones se quedaban cortas así que si estoy en tres hoy incluso una una novela eso me parece demasiado pero poemas y estoy haciendo en cuando tenga unos cuantos miraré a ver si si son lo suficientemente digno como para que lo lea alguien más

Voz 1826 46:54 en una novela también está Elvira no en qué en qué punto

Voz 0272 46:58 pues el punto ya de a puntito de

Voz 1826 47:00 exacto entonces ponerle ya la cito si a ver que suene esta canción

Voz 49 47:10 en

Voz 37 47:11 pues eh

Voz 50 47:14 sí

Voz 37 47:16 tanto

Voz 1826 47:20 que suene que como todo lo que suena por aquí no es casualidad que se llama si tú piensas en mi Il afirma Vicky Castelo forma parte de la banda sonora de un libro que no ha recomendado Elvira Sastre haber le hemos preguntado también a ella por sus libros musicales de cabecera muy Nos ha recomendado por Silva

Voz 23 47:41 pues mira me lo leí como hace pues yo creo que cuatro años así

Voz 46 47:46 en en Cádiz un verano yo soy muy de del libro del verano

Voz 23 47:51 el año pasado fue la canción de nosotros de Galeano que me salvo de una buena bueno hace dos años perdón

Voz 1826 47:56 te Saló de una buena mesa el libro

Voz 23 47:58 los es increíble e ir recuerde el de Lorenzo Silva y además me hizo mucha ilusión en contra de esta canción en la banda sonora porque bueno es un es una historia de dos personas que que tienen las canciones como base analizadas van mandando y además eso forma parte un poco de su historia

Voz 1826 48:14 me gustó mucho la guerra tú conoces a Lorenzo Silva no no habéis coincidido nunca nos ha disfrazado mira yo hace el libro de Madrid me crucé por un pasillo pasillo de bueno todos sopas te hasta con Lorenzo Silva te gustaría saludarlo y hablar con él de esa novela Lorenzo qué tal buenas tardes

Voz 1 48:37 hola Lorenzo hola buenas qué tal

Voz 1826 48:39 aquí tienes a una admiradora se llama Elvira arrastre

Voz 51 48:42 bueno bueno con lo de la la he leído la he leído el siguiente crisis no sólo me sorprende sino que que me halaga la verdad

Voz 1826 48:50 pues alguna duda sobre esta novela quieres decirle algo a no estén todo coartada ahora mismo un poco no puedes imaginar estabas ahí al habla estabas Estados a la escucha no Lorenzo cuando estaba hablando de lo que le supuso leer música para feos a a ella

Voz 7 49:06 se lo tengo corregirle una Tato

Voz 51 49:08 yo temporal fue hace tres años en las de dos mil quince o en el verano del dos mil diez

Voz 0272 49:13 es que en el verano el tiempo es otra historia pero sí

Voz 1826 49:16 no me cuadra la arena

Voz 1280 49:18 hay que agradecerle a Elvira que gracias a su recomendación hemos llegado a una historia diferente a la que tú no tienes acostumbrados no nos han entrado muchas ganas de de leerlo estos años después

Voz 7 49:30 bueno yo como novelista intento no acostumbrar a Nadal lector luego lo que pasa es que de lo que hace es hay una parte que se más aquí desde hace veinte años lo que más se ve lo que agosto es las novelas policiacas pero yo siempre hago otras cosas además siempre creo que un contador de historias tiene que buscar otros territorios Si y buscar otros espacios Si buscarse dificultades e incomodidades no esta novela por ejemplo es una novela narrada en primera persona con una voz femenina que no es la primera vez lo hago pero me parece que

Voz 1050 50:00 es un ejercicio muy interesante pero escritor

Voz 1826 50:02 en la construcción de de de esos mundos de los universos de los personajes de la novela no digo para estas digo para cualquiera de tus de tus novelas Lorenzo la música hasta qué punto es importante te te inspira siempre la tiene por ahí de referente te marca en algo

Voz 7 50:19 pues mira eh al principio escribe siempre con música escribió con música normalmente musical bastante cañera con Iron Maiden rands Zahínos cosas y no deje de hacerlo con hijos no podía poner la música alta por esperabas

Voz 1826 50:31 no tiene que dormía muy mal desde entonces

Voz 7 50:34 escribo en completo silencio es una cosa curiosa pero siempre tengo algo una melodía en la cabeza hay muchas veces he utilizado no sólo en esta novela donde hay veintiún capítulos IV una canción es un capítulo de casi vertebran emocionalmente la historia no sino que incluso el agua por ejemplo novelas policíacas ellos siempre escuchan alguna canción

Voz 1826 50:53 si esa canción cuenta algo del estado de ánimo

Voz 7 50:56 del personaje y también en cierto modo para mí refleja el sentido de la Historia

Voz 1826 51:00 bueno de de Spotify no se puede se puede seguir alguna lista de de este y otro de tus de tus libros

Voz 7 51:06 si hay una lista de Spotify con las canciones de música para feos que son bastante heterogéneas porque son dos personajes que se enamoran Si son dos generaciones diferentes llevan veinte años entonces la música de uno y otro es bastante distinta no aquí también hay una lista en Spotify o lista Spotify en la página web que tengo yo con las canciones que aparecen en las novelas de la co

Voz 1826 51:28 el título por cierto viene esto viene de una canción que es una referencia a una a un tema de Cohen

Voz 7 51:34 sí a una de las magníficas canciones de Cohen Chelsea Hotel no está que refiere aquel encuentro entre el Janis Joplin en el que según cuenta el delito doble dijo somos feos

Voz 1826 51:46 pero tenemos la música versos estaba yo haciendo tiempo mientras ser rearmado

Voz 27 51:51 va Elvira para nada hombre por lo menos saluda a Lorenzo encontraréis

Voz 7 51:58 muy bien Elvira saludarte y también del felicitarte por tu trabajo lo sigo porque es que aunque soy novelista hay quien piensa que es incompatible con la poesía yo pienso cómo va Raymond Chandler que comienza la poesía hay que estar atento a lo que se publica yo para que no lo sepa combinar lo va a decir quiero decir que Elvira es autora de una expresión que me parece felicísima que es esa expresión de deshacerse del desamor no es una inversión de lo que se dedica habitualmente a los muchos hallazgos que hay en sus problemas

Voz 1826 52:29 ahora ya lo has dejado totalmente alucinada es que lo habíais llegado de han ha llegado al éxtasis a ahora ya cuando cuando le has citado eso si así lo sabe lo sabe Lorenzo un abrazo muy fuerte muchísimas gracias

Voz 51 52:41 el cráter tiene grasas Crosas para todos bueno una última recomendación de no

Voz 1826 52:47 nuestra invitada de Elvira Sastre es es una tienda de discos que hay en Segovia se llama tótem en Vértigo no se vamos a aprovechar la propuesta de Elvira para conocerla un poco más de la mano de nuestra compañera Marina García

Voz 52 53:05 he aquí

Voz 1826 53:09 sí

Voz 52 53:11 sí sí sí

Voz 1826 53:15 no hay en la calle segoviana

Voz 0911 53:17 Blanca de Silos se encuentra la tienda de discos tótem vértigo llevan desde el año ochenta y dos entre sus paredes esconden muchos discos y la historia de un negocio familiar nos lo cuenta Iván vacas una de las mitades

Voz 9 53:29 de esta historia pues nosotros abrimos en mil novecientos

Voz 3 53:32 sesenta y dos siempre hemos sido un negocio familiar lo inauguraron mis padres Isabel y Julián inicialmente fuimos una tienda de música junto con una librería y una tienda de com de hecho el nombre de la tienda tótem vértigo viene de dos con mis de de la época y luego pues bueno la tienda ha ido variando a lo largo de todo

Voz 26 53:50 eso estos años Julian Isabel ya están jubilados

Voz 3 53:53 llegará el brindará llevamos entre mi hermano Isaac

Voz 0911 53:57 los dos hermanos según parece forman un tándem perfecto

Voz 3 54:00 yo creo que hacemos un buen equipo el ex quién lleva a un poco todo el tema de la tienda física es una enciclopedia una cicatería con patas tiene metida toda la atiendan la cabeza para otro clientes les encanta venir y charlar y charlar con el yo soy el el geek de la familia llevo un poco todo lo que es el tema

Voz 53 54:17 de la venta online de nuestra ue de redes sociales etcétera Tótem a pesar de estar en una ciudad pequeña ha sabido a lo largo de todos estos años tanto renovarse cómo alimentarse de nuevos géneros y ofertas podemos encontrar casi de todo Segovia es una ciudad más menos pequeña esto nos ha permitido nunca especializarse en un tipo de música concretó por por mera supervivencia así que yo creo que en el fondo hemos hecho esto una virtud tocamos todos los estilos musicales que que podemos

Voz 0911 54:45 pero a pesar de tener todos los estilos musicales si van vacas tuviese que recomendar un disco lo tendría muy

Voz 1 54:51 tirándome por mis gustos yo si tuviera que recomendar un disco por recomendaría The river de Bruce Springsteen esta tienda es una las reliquias musicales que permiten que la música siga sonando más allá de nuestros teléfonos móviles

Voz 22 55:16 eh

Voz 20 55:22 y todo

Voz 25 55:27 para Elvira que estén vértigo es un santuario que es porque no las

Voz 1826 55:31 pues sí yo es que me recuerda de pequeñita pues

Voz 20 55:34 es que

Voz 0272 55:34 había había pocas tiendas de discos si yo recuerdo de muy pequeña era su había había siguen menos aunque sean porque es cierto que una ciudad como Segovia es no posee Segovia sino personaje a pequeñas complicado sobrevivir con la cultura y ellos yo creo que es algo que todo segoviano conoce

Voz 23 55:52 de las Nacho mucha ilusión que recomendó a Bruce porque justo ayer hablaba con mi comité hoy CNMV porque dice que a venir me decía recomendará que hacerme Bruce mira aquí la tiene para el club

Voz 1826 56:01 no suscribe la dedicada a la recomendación dirigida Elvira Sastre muchas gracias por haber venido a vernos recomendado ya haberte traído aquí a tu amigo de la mano a Jorge Madrazo al que como ya le advertimos tiene que pagar la segunda parte agenda tema segundo tema que va a ser Escandinavia entonces Jorge

Voz 26 56:19 sí sí como muy viejo del frío muy

Voz 1826 56:22 oye cómo vamos a terminar seguro aplaudiendo llegando ya a las noticias te agradezco también gracias a la visita invitarme a compartir un rato con como en esta parte de la historia del escuchamos