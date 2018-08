La Ventana (17/08/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1050 00:00 son las siete a las seis en Canarias el presión en catalán Quim Torra está visitando en estos momentos a Joaquim Forn en prisión por el proceso Forner al conseller de Interior cuando los atentados de Barcelona y Cambrils de los que justo hoy se cumplen un año distintos actos de homenajes están realizando ya desde ayer por la tarde hoy Torra hecho una declaración institucional en la Generalitat en la que también ha tenido palabras para el propio Font para el ex jefe de los Mossos para Trapero escuchamos parte de este discurso

Voz 0931 00:37 hispanos trabajador sanitario dos modesto enviar el reconocimiento a los trabajadores sanitarios a varios miembros de la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra buscaban dirigió y los responsables que decidieran duda que sigue dirigieron el dispositivo de aquellos extra pero con el mayor Josep Lluís Trapero y el conseller Joaquim Llena injustamente llegaban en prisión al frente

Voz 1050 00:58 a la salida de la prisión de Lledoners en donde está forma hay convocado un acto de ANC de Omnium por las víctimas del diecisiete A y donde también se está pidiendo la libertad de los presos independentistas encarcelados hasta ahora ya hay allí centenares de personas la tarde también nos deja una novedad respecto al principal acto de homenaje a las víctimas de esta mañana la Delegación del Gobierno ha pedido explicaciones a los Mossos por permitir una pancarta en contra del Rey en la fachada de un edificio en plaza Catalunya en donde ha estado el monarca junto con el resto de las autoridades del país esa pancarta según la Delegación ha dificultado la seguridad durante el acto más asuntos en la franja de Gaza un nuevo viernes de protesta dejó un balance hasta ahora de dos palestinos muertos por fuego israelí además de más de doscientos heridos vamos a Jerusalen informa Beatriz con Berry

Voz 1 01:43 centenares de Gaza ha dado de nuevo citan la frontera con Israel este viernes para manifestarse a favor del retorno a las tierras de sus abuelos hoy en territorio israelí y para pedir el fin del bloqueo que aisla y empobrece a la franja desde hace más de diez años como ocurre cada viernes desde el mes de abril la protesta ha sido reprimida por el Ejército israelí con gases lacrimógenos disparos el último balance oficial apunta que dos palestinos han muerto tiroteados doscientos cuarenta y uno han resultado heridos esta jornada de manifestaciones coincide además con importantes negociaciones en El Cairo para lograr una tregua duradera entre Israel

Voz 2 02:19 yo el movimiento islamista Hamás que gobierna

Voz 3 02:22 en Gaza la India ya son más de trescientos

Voz 1050 02:24 los fallecidos por las inundaciones de los tres últimos meses informa Ana Rebollo

Voz 0268 02:28 muchos de los fallecidos han muerto aplastados por los escombros dejados por los corrimientos de tierra y más de un millón de personas sea refugiado en campos al quedarse sin casa

Voz 2 02:37 un equipo se ha desplazado hacia la región

Voz 0268 02:40 a rescatar a los atrapados centenares de barcos se han movilizado para agilizar las labores de búsqueda la zona se encuentra en alerta roja por previsión de más lluvias en los próximos días es por eso que el aeropuerto permanecerá cerrada una semana al igual que la mayoría de las escuelas algunas plantaciones han resultado afectadas por el agua poniendo en peligro los negocios locales de café té y el primer ministro indio ha confirmado la muerte de más de novecientas personas en el país desde que comenzó la temporada de monzón que ha dejado las peores inundaciones en prácticamente un siglo

Voz 1050 03:10 vamos con los deportes Paqui Hernández buenas tardes qué tal buenas

Voz 1576 03:13 ardes vuelve la Liga en Primera División en algo más de una hora a las ocho y cuarto de la tarde arranca el campeonato dos mil dieciocho dos mil diecinueve con el partido entre el Girona y el Valladolid en Montilivi a las diez y cuarto en el Villamarín el segundo partido de la jornada Betis Levante queda para mañana el debut del Real Madrid ante el Getafe para el domingo el del Barcelona ante el Alavés y también empieza a la segunda división con dos encuentros a las ocho Cádiz Almería ya las diez Albacete Deportivo de la Coruña en baloncesto la noticia del día es la retirada de Juan Carlos Navarro después de veinte años como profesional Navarro pasa ahora a formar parte del organigrama de la sección de baloncesto del Barça

todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 3 03:56 eh

Voz 4 03:58 servicios informativos

Voz 5 04:00 en La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 10 04:21 los viernes a esta hora estamos repasando las

Voz 1050 04:25 segunda temporada de la gran producción de Podium podcast de El gran apagón estamos como les digo la segunda temporada hoy dos episodios de momento el número tres

Voz 8 04:34 el once de abril de dos mil dieciocho se produjo una tormenta solar de clase X nueve en fue la más intensa jamás registrar dos días después el trece de abril la radiación alcanzó la atmósfera terrestre inutilizando todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos el planeta quedó en completa oscuridad

Voz 1792 05:00 este evento fue conocido como el gran apagón

Voz 11 05:09 segunda temporada capítulo III Purificación

Voz 6 05:19 a ver

Voz 8 05:27 la autodenominada Iglesia Repsol negro había pronosticado que guía el mundo se sumergía en la oscuridad esa sería la señal de la segunda venida de Cristo se abriría así un tiempo marcado por el caos en el que los humanos se encontrarían con sus verdadero yo espiritual a la fundadora y líder de esta secta Marcelo Jacko dio en el gran apagón y la señal que llevaba años Esfera

Voz 15 06:01 me canso en normal son los tranquilizantes pero tenemos que hablar es consciente de lo que está pasando de tres quinta la situación en la que estás Ersan va Julieta escúchame Mírame que sabemos que tiene una hija

Voz 16 06:17 Lola

Voz 15 06:19 dónde está unida en esta en la calle

Voz 3 06:22 Julieta es uno de los cadáveres Julieta intentamos a sudar de ayúdanos tú también

Voz 15 06:30 podéis nadie puede ayudarme a Dios

Voz 3 06:34 surtió cuéntanos qué pasó en la casa que pasó lo viste esto

Voz 17 06:39 pues ahí qué más da ya

Voz 3 06:42 están todos muertos teníamos que buscar a los culpables

Voz 15 06:46 a quienes disculpable Beauty que pasó en nuestra casa podéis verlo vosotros mismos que

Voz 12 06:57 Julito dicho cómo podemos hacerlo los vídeos vicios

Voz 15 07:03 federada dice mental ordenada este la caza si los cambios vida porque que hoy juicios todo ahí está todo a vivir

Voz 12 07:28 estoy grabando Colita batería queda está llena quedan dos más

Voz 3 07:36 tres niños silencio escucháis al fondo

Voz 15 07:46 han pasado dos días seguimos sin luz sé que estáis preocupados dice

Voz 3 07:57 se dicen cosas a mis espaldas cotilleos no quiero que nadie difundan rumores está claro

Voz 12 08:08 hay que seguir confiando en no

Voz 15 08:13 sí

Voz 3 08:17 hasta ahora ha sido fácil hemos rezado hacemos ha provisionado eh estábamos esperando la espera

Voz 12 08:30 ya

Voz 3 08:34 ha llegado el momento que esperábamos flujos de artificios falsos dioses caídos caido televisión a las voces que defiendan los hombres como volar como pensar han sido silenciadas Joss construyeron sus vidas en un entorno a estos ídolos heridos en este nuevo momento Frida nosotros prestamos a ciegas nosotros seguimos viendo el camino porque tenemos la única luz eh debe seguir confiando Miri como habéis confiado hasta ahora hasta ahora esperábamos pero esto se acabó estamos punto sufrir amenazas de cifras ciudad nombres que no dirá lo que tenemos que hacer que me llena y trataré de sembrar desconfianza entre nosotros Inti sin saber que mienten pues dieciséis coma obedece a través de hombres débiles Guix doping los leídos los el frente lejos de Timbaland nuestra fe hasta ahora estábamos esperando ha llegado el momento de defenderse estáis preparados para defender Strike pre

Voz 12 10:49 para para

Voz 3 10:52 porque breve pero es proscenio

Voz 12 10:58 Julieta que no dices nada acaso preparada no es que como cómo podemos estar seguras de que de verdad ha llegado el día fijos para es se cuela tiene claro que sí claro que tengo fe de que tu padre y a su mano Jesús Julieta entiendo todas vuestras dudas

Voz 19 11:59 sin es escucha

Voz 3 12:03 eh

Voz 13 12:03 la onda media para futuras notificaciones con series este es un mensaje del Gobierno en estos dos estamos en un fallo eléctrico más que será tan pronto como sea posible siga las siguientes instrucciones mientras persistan los problemas de suministro no salga de casa edite desplaza por cualquier medio si no es estrictamente necesario relacione la comida nos Viti el agua potable manténgase contactado a la onda media para futuras notificaciones con cero de la calma este es un mensaje del Gobierno

Voz 12 12:43 el es la taza estamos operando un fallo eléctrico masivo que será sol de matanzas Sofía antes se coge eso sí suena todo el rato convence eso Julieta sí sí lo siento no ha necesitado pruebas que decís a eso los demás yo digo que merece un escarmiento sí que Marcela por favor por favor cállate se escapó hoy ahora dudas de tu palabra no estoy dudando los Vidal no sólo sólo quería saber más bellos lo que está pasando nunca habíamos tenido estos problemas estamos sumidos confiaba ese mismo Marcela joya T tranquila cariño definan tiempos oscuros lo aseguro hoy nos mantenemos unidos

Voz 3 13:44 o moriremos solos

Voz 20 13:50 Julieta estamos revisando los vídeos no se llevará semanas y nos gustaría que nos ayuda a Heras aquel a reconstruir lo que pasó durante el apagón

Voz 15 13:57 a esa mujer emerge la ablación cortar la espada si quito enfrenta este a ella eso te ayudará hay gente a ella

Voz 20 14:07 qué pasó luego Julieta después esa reunión nada a principio Nava todo sigue como siempre durante unas semanas la gente estaba nerviosa bien que

Voz 12 14:16 la gente tú no estaba nerviosa me aceptaban Lola en hija Julieta algunos de los vídeos muestran orgías orgías estáis desnudos y los niños también eran rituales no eran orgías eran rituales que pasar hay que hacíais en estos rituales Nos alejamos y acariciado con qué fin abría las puertas de la conciencia eso decía Marcela alien iba así obligado echarle dicho lo he dicho mil veces nadie está obligada nada todo lo hacíamos porque queríamos consumir drogas en estos rituales ETA a veces de donde salía la droga no lo sé Marcela la otra orilla del pueblo los niños también lo consumía

Voz 3 15:00 sí todas en estos rituales abusaba de niños Taro que no hago puro Julieta de donde sacaron la escopeta

Voz 12 15:11 lo hemos visto Julieta lo hemos visto los vídeos no lo sé apareció sin más la escopeta apareció sin más la sacó de un armario Jorge ese avión que estaba ahí Julieta necesita mujer diga la verdad estoy diciendo la verdad yo no tuve nada que ver no tuve nada que ver con eso

Voz 3 15:37 el uniforme militar mis padres que quieren de nosotros Marcela hola por favor fila que fuimos esto es escopeta estoy que que escopeta cállate

Voz 1792 15:52 habrán sabemos que están dentro que queréis sabemos paquetes con provisiones

Voz 3 15:58 esto es lo que dice internas abra la puerta por favor Circe propiedad privada

Voz 1792 16:08 tenemos orden de entregarlo en todas las casas ya sé es es lo que queréis déjalo hasta loca no Xfera oiga abra la puerta largo de aquí sólo queremos ayudar oiga no nos vamos a ir de aquí hasta que abra la puerta

Voz 12 16:24 sale eso pena tío déjalo fuera hacer ahora no voy a abrir la puerta os estoy pidiendo mil seis amablemente

Voz 1792 16:34 no es que está loca venga vámonos los quedan cien casas todavía está con más gente ahí dentro

Voz 12 16:41 Dati por qué no abre la puerta

Voz 1792 16:43 que dimos todo lo tiene necesitamos

Voz 12 16:46 algo de Haití

Voz 1792 16:48 mire vamos a entrar de todas formas abra la puerta a la tiramos abajo

Voz 12 16:52 no van a tirar la puerta

Voz 1792 16:55 quiere niños consigo fuera fue fuera de mi propiedad vamos a entrar me ayuda o no ya por la masa tan cariño no se van a través de la venga dale aparte no

Voz 3 17:25 no voy a permitir su voy a dejarte en tres allí nos vuestra desmentida Marcela qué hago falta la puerta Strauss qué dices siete parcela Lolo no siete siete

Voz 23 17:51 muy bien Quero todos

Voz 12 17:54 no le Study cadena está solicitó a tu nadie venga Rino bajase tu voluntad que era como el pan

Voz 20 18:20 murió en el acto si nos hizo a sangre fría sí que visto como inculpa Marcela ordenó que lo metiese hemos dentro teníamos una enfermería recuerdo profundo si la furgoneta de los militares que hicisteis con esa la aparcamos detrás detrás de la casa estaba llena de comida pilas ya había armas Julita sitio para eso

Voz 17 18:44 dónde te parece bien te parece normal matar a un hombre y dejar su cuerpo en una habitación durante semanas pudriéndose es que no lo entenderéis no entendemos nada pues explícalo joder que tenemos que entender que hay que entender en todo eso explica lo era Marcela ella conseguía todo lo que quería Cuno estabas de acuerdo estamos ahí llorando y rezando por qué no te escaparate porque cogí el gas de allí no podía por qué no Lola no quería irse Marcela era como una abuela para ella no necesitaba ser permisos de una niña de seis años

Voz 1792 19:17 Marcela mi habría matado o algo peor algo peor

Voz 20 19:21 me habría torturado como tortura a aquel pobre chico

Voz 24 19:25 como nosotros tu madre mía

Voz 3 19:30 cachete por favor lo que vamos a hacer correr de momento se queda en el sótano huele para infectar las heridas da igual fue curarle no quiero que nadie sea pilla de de de no está claro si esto no es como nosotros Rafael venderlo consigo que este sexto curso sabes que no sabes por qué esta noticia les diré que

Voz 12 20:25 las esto cuál es el alcance a cuánta gente está afecta no la provincia la Comunidad hasta donde sabemos que el mundo entero

Voz 23 20:52 lo dice

Voz 3 20:56 como esta opción estos el nombre mencionarlo Alberto

Voz 25 21:10 claro que sí eh sí

Voz 12 21:38 cuánto tiempo lo tuvisteis así no recuerdo semanas tiempo lo torturaba y yo no le torturaba cada cuánto tiempo le torturaban no lo sé yo no podía bajar al sótano estaba prohibir seguían los gritos en el piso de arriba

Voz 1792 21:50 Julieta se oían

Voz 26 21:53 por qué le torturaban que esperaba sacar será creía que

Voz 12 21:56 ahí al mar a nosotros más por allí en aquel tiempo militares tampoco no nadie cómo consigue escapar el militar

Voz 26 22:03 no se escapó por la noche no sé como lo hizo hemos visto el vídeo Julieta sabemos que alguien de la casa creemos que fuiste tú Julieta y fuiste tú tendría habían

Voz 12 22:13 decirnos si fui yo que te vendría habían decirlo

Voz 27 22:18 a medida

Voz 28 22:21 lo que haga va a cambiar lo que pasa que

Voz 27 22:24 por tengan demanda ya

Voz 29 22:26 no

Voz 17 22:39 vamos ya está estamos todos si estamos todos seguro que pasa el militar se ha escapado que es verdad si puede se cuando Alberto ha sido culpa mía lo he dejado solo momento joder he pensado que no iba a pasar nada pero cómo estás atado me estaba encadenado

Voz 3 22:58 si alguien le ha desvelado

Voz 12 23:06 evidentemente no puede ser expulsado logros ocuparemos de fidelidad ahora es el contrario capado hace cuanto hace minutos veinte como mucho su estado no puede ir muy rápido y menos con el factor mental estará apetito por la sierra tenemos que cogerle antes de que llegue al pueblo dice encuentre con diez bien maja llevar la escopeta sí tenemos también las armas de los militares dos pistolas y dos metralletas dame una pistola sabe usarla sea punto de dividirse aprieta el gatillo escuchar los cuidemos en cuatro grupos Alberto tuviese es conmigo bien E digo tuve ves el otro grupo vale que hacemos y lo encontramos trail de de vuelta a casa si no es posible es de Marta es está claro si Íñigo está claro perfectamente si Carme tú quédate aquí con los niños bien Julieta que tú vienes conmigo como quieras vamos que hacemos

Voz 12 26:26 salud salud ciencia

Voz 34 26:30 yo quiero pensar que hay un punto en el universo llamaremos nada teología Dios es un constructor tú tienes preguntas importantes

Voz 12 26:43 pues me buscando otro sitio porque aquí nadie sabe nada es la comedia está asegurada este sábado a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero que en un programa sin guión que programa no me consta que nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo

Voz 35 27:02 en hacer si colitas en qué puedo ayudarle

Voz 10 27:06 buenas llamaba porque quiero instalar una alarma han sufrido algún rojo no es que no quiero que me

Voz 36 27:11 es lo que mi hermano que cuando volvió de vacaciones

Voz 10 27:14 todo la cerradura de su casa ya había gente viviendo dentro

Voz 8 27:17 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege Cougar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 5 27:31 la pintaron con Roberto Sánchez

Voz 7 27:36 sí

Voz 1792 27:38 el gran apagón

Voz 11 27:43 segunda temporada capítulo IV Comité trece cero cuatro

Voz 1792 27:52 Juan

Voz 3 27:55 ellos Renove

Voz 8 27:59 su hora en septiembre de dos mil dieciocho la ONU puso en marcha un grupo de trabajo llamado Comité trece cero cuatro

Voz 37 28:07 Saxo Bank

Voz 8 28:11 su misión era investigar las circunstancias que habían rodeado al gran apagón quien tenía información cómo se gestionó actuaron los gobiernos de acuerdo a la ley dijo

Voz 37 28:25 Vimos Focus

Voz 8 28:27 este organismo tuvo a su vez sus comités nacionales encargados de investigar lo ocurrido en cada uno de los países el proceso de puesta en marcha llevó casi un año en España la investigación tuvo un protagonista inesperado un letrado de cuarenta años llamado Julen Uribe

Voz 12 28:50 es

Voz 8 28:51 la actualidad Uribe vive deliberadamente aislado en una casa de Guipúzcoa desde su reclusión ha concedido una sola entrevista al periódico francés Le Monde la autora de dicha entrevista nos ha facilitado la grabación original que reproducimos aquí con su permiso

Voz 12 29:13 los aquí tienes no sé si quieres abocar gracias estás grabando ya sin estaba robando tipo ta prefieres que la pague no me me parece bien es muy bonito en el caserío de la familia somos de aquel aquel pueblo me pasé en esta casa toda la infancia empezaba más se claro con lo que eres

Voz 38 29:35 me gustaría que me conoces primero como llega hasta el Comité trece cero cuatro

Voz 39 29:39 en realidad yo estaban es subcomité en la Comisión Española AVE llevaba varios casos de derechos humanos en el Tribunal de Estrasburgo ya antes del apagón empecé entorno a dos mil cinco Desde llevaba fundamentalmente asuntos de torturas policiales y de libertad de expresión mi bufete estaba especializada en eso y me conocía bien la ley internacional

Voz 2 29:58 sus campos y cuando el comité trece cero cuatro estaba eligiendo encargados de los su como

Voz 39 30:03 antes mi bufete y dijeron que les interesaba que yo llevase la parte española

Voz 12 30:09 dijiste que sí sí

Voz 39 30:11 cero en una entrevista en Nueva York y dije que sí era una oportunidad estamos hablando de un caso internacional enorme complejísimo con muchas ramificaciones de hecho es tan complejo y se crearon unas estructuras tan digamos enrevesadas que al final yo te diría que no ha servido para nada

Voz 38 30:28 en este sentido hay quien dice que la ONU ha construyó ese entramado tan complejo precisamente para arrestarle operatividad que si se hubiese hecho algo más centralizado en en Estrasburgo por ejemplo en el Tribunal de Derechos Humanos hizo en Nueva York en la central habría sido más útil

Voz 39 30:46 en base la experiencia te puedo decir que que no conviene achacar a la maldad humana lo que se puede atribuir a la pura estupidez es una cita de alguien no me acuerdo de quién pero vamos que yo no creo que hubiese mala fe por lo menos no en la organización del Comite no por parte de la ONU luego ya lo que pasó en cada país de la Historia

Voz 38 31:06 tú denunciase públicamente medios aquí en España que el Gobierno estaba poniendo impedimentos en la investigación

Voz 39 31:13 torpedero me torpedear directamente hicieron todo lo que pudieron para que yo no hiciese mi trabajo se negaron a facilitar documentos rechazaron las peticiones pusieron en duda mi credibilidad en fin intentaron intentaron destruir me te diría

Voz 12 31:29 lo consiguieron

Voz 20 31:33 se se se puede decir que sí

Voz 40 31:39 siempre eh

Voz 8 31:56 durante dos años el comité trece cero cuatro trató de reunir pruebas por todo el mundo en la mayor parte de los países implicados el proceso fue extraordinariamente convulso seis abogados dimitieron de sus respectivos subcomité

Voz 34 32:12 escuchamos las declaraciones del magistrado alemán Helmut true hámsters infamias acabo de informará esté es falsa subcomité trece cero cuatro para Alemania Dalí de Mi reino

Voz 41 32:27 desde este mismo mes muchos fallos de hecho tal y como se dicho a tomar parte en este simulacro no una de las Naciones Unidas debería sopesar la utilidad comité tal y como está ahí nos surgen Tucumán mientras no tengamos acceso total a la documentación de días esto

Voz 34 32:48 bueno no tiene ningún sentido ninguno

Voz 8 33:07 en España Julen Uribe se pronunció en el mismo sentido pero no dimitió ante la imposibilidad de contar con la colaboración del Gobierno el abogado

Voz 1792 33:17 todo por tomar una vía indirecta

Voz 8 33:21 basándose en las grabaciones filtradas en internet acudió a diversas fuentes que según sospechaba habían jugado un papel decisivo durante el gran apagón

Voz 12 33:39 muchos criticaron puedes basar tu investigación en documentos filtrados en Internet

Voz 39 33:44 qué qué podía hacer podría dejarlo convencieron otros pero no quise hable con el Gobierno con todos con casi todos los ministerios de Defensa con el interior hable con Protección Civil también me reuní con los directores los periódicos di todo se negaron a facilitar me ninguna documentación nadie sabía nada y nadie puede ayudarme y ofrecer mira que iba a hacer tire del único y lo que quedaba

Voz 12 34:06 sí pero esos documentos por ejemplo la Reunión filtrada aquí difundió bicis supuestamente en el Ministerio de Interior el Esquema de Protección Civil

Voz 39 34:16 eh fue desmentida por el Gobierno posturas

Voz 12 34:19 digno la español por supuesto

Voz 39 34:21 todo fue desmentido por el Gobierno todos los gobiernos del mundo desmentían todo ese fue el problema que nadie quería hablar y cuando el encontrabas a luego te decían que era falso ya obviamente decir que va semi investigación en Internet pues bueno me va ser unos pocos muy pocos documentos que yo consideraba que tener un cierto rigor

Voz 12 34:42 no tome como fuente por ejemplo esos podcast famosos ni quiero decir que fui selectivo unas estos grandes triunfos fue el testimonio de Alberto forjan

Voz 39 34:56 es recordar quién era en esa grabación que dice es la de la BBC Se menciona que Protección Civil está preparando unos paquetes de ayuda ballet eso fue una de las cosas que me agarre porque en otros países no pasó en en en Francia por ejemplo el Ejército tardó dos semanas en repartir paquetes con ayuda humanitaria aquí en España se empezaron a repartir dos días después del apagón

Voz 43 35:18 mi tesis es que

Voz 39 35:21 que estaba preparado previamente cualquiera que sepa de gestión sabe que no se puede poner en marcha un operativo de ese calibre en un día y mucho menos sin electricidad estamos hablando hace más de un millón de paquetes en la grabación se menciona precisamente eso ahí se dice que han hablado con los proveedores habituales del Ministerio así que bueno pues fui a hablar con ellos llegase hasta hasta hombre adapto forjados si grave la entrevista te lo puedo poner si quieres sí por favor

Voz 19 36:02 entrevista cincuenta y los tres de marzo de dos mil veinte declarante señor forjan ustedes el director de suministro forjando Sociedad Limitada correcto si si el director ellos si bien su empresa suele trabajar con el Ministerio sí hemos sido proveedores suyos casi diez años algo más no vamos a nuestro principal cliente cuando dejó de serlo a raíz la vagón ahí dejaron ya de contratando fue un un un un un golpe la verdad tuvimos que reducir bastante facturamos mucho el ministerio le dijeron porqué dejaron de trabajar con ustedes no no el Ministerio no da explicaciones llamé a la chica la técnico con la que hablaba siempre pero me dijeron que ya no trabajaba allí nada no no no no sé no sé qué decirte no sé por qué dejar de llamarnos viene eso fue antes o después de que la BBC difundirse la grabación de la supuesta reunión en el Ministerio del Interior antes un poco antes a esa grabación sí claro bien les cito literalmente un fragmento de esa grabación se una voz de mujer pregunta a que yo tengo con proveedores habéis hablado y otra voz que ha sido identificada por varias fuentes como el director de Protección Civil dice con los habituales los de siempre y luego hemos llamado a unos cuantos nuevos en los que han aceptado están trabajando ahora mismo que si bien era su empresa forjan Sociedad Limitada uno de esos proveedores si si esta chica que te digo la la técnico que ya no está Estíbaliz se llama vestir me llamó el día antes del apagón sería a las cinco de la tarde las cinco ya algo me dijo que lo que necesitaba eran unos paquetes con agua latas de comida y las bueno ya sabes tuvo una serie de cosas y me pregunto cuántos podría tener para el día siguiente que le dijo usted pues me entró la risa claro le dije que ninguno cree que joya ella ella se quedó callada me dijo que me llevaban un rato y me llamó a los quince minutos lo asignó más y me dijo me dijo si te comprometes a tener cincuenta mil paquetes al día siguiente te puedo pagar medio millón de euros medio millón de euros que lejos

Voz 28 38:13 si te digo la verdad

Voz 19 38:15 mira yo lo primero que hice fue preguntar pero que pasa yo nunca nunca nunca había presentado eso es jamás porque yo sé además que ese tipo de cosas no hay que preguntar qué le dijo ella nada que no pasaba nada que era una urgencia así que no preguntas es más sí claro medio millón de euros mucho dinero

Voz 28 38:34 reunir a los trabajadores les conté lo que les pasaba

Voz 19 38:36 que les dije que les pagarían buen extra pero que había que trabajar toda la noche toda la mañana y toda la tarde sin parar de decir lo hicimos si la gente que tengo aquí se puso llamar a todas las empresas con las que solemos colaborar saltamos mucho dinero aquella noche vamos pero movilizamos muchísimo también pudimos más dinero y más suministros en Veinticuatro horas que que te diría Joe en que en todo lo que llevamos de año seguramente en una noche pasar por aquí ciento cuarenta camiones y eso es lo enviaron al Ministerio los pidieron que los enviásemos a un gimnasio en Toledo allí lo dejamos todo esto fue antes del apagón sí sí sí el mismo día empezamos a descargar la valla del trece y los últimos camiones llegaron justo después del apagón había más empresas haciéndolo mis hasta donde yo sé quince por lo menos pero había más seguro yo creo que había un montón de sitio recibiendo paquetes de Sevilla mira a unos compañero de Asturias andaban igual el arte estábamos todos así todos en todas partes y por qué que yo

Voz 45 39:41 Avedon

Voz 19 39:41 lo digo desde un punto de vista empresarial no tengo ninguna queja con ellos dijo con el Ministerio medio millón en ingresaron el mismo trece por la mañana seguramente porque sabían que por la tarde no se iba a poder claro pero vaya que yo en ese sentido no tengo queja IAC que ahora a lo mejor me llevan a los tribunales y me piden que devuelva el dinero lo que sea me da igual porque no puede ser porque no puede ser que hagan como que no sabía nada cuando lo sabían perfectamente vamos a ver el Gobierno admite que les encargan los paquetes raro pero también dicen que no tenía ninguna relación con el apagón si ya mire yo trabajé con el Ministerio diez años diez años fíjese nunca ni una sola vez me pidieron nada de un día para otro se trabajaba con plazo pequeño sí pero todos los racionales una semana dos tres nunca de hundir para otro ibamos lo de pagar medio millón así a tocateja Si pedí presupuesto eso jamás ellos sabían que iba a pasar sabían que el día trece de abril por la tarde tenía que estar todo listo entonces usted cree que la grabación de esa reunión que difundió la es real pues mire yo no sé si es real o no pero que lo que se dice ahí es verdad eso ya se lo dio

Voz 20 41:04 la crisis de después

Voz 28 41:08 bueno pues buscar a la mujer que había mencionado la técnico del Ministerio del Interior

Voz 12 41:12 a la que llamaba por teléfono se llamaba Estíbaliz aventura en el Ministerio me dijeron que ya no estaba allí la encontraste dieciocho mismo mes que se puso en marcha el comité trece cero cuatro fíjate accidente doméstico Select en la bañera vamos si sabía algo se lo llevó Corea cuando notaste que intentaban sabotear tu trabajo

Voz 39 41:40 esta es una buena pregunta el primer día desde que empecé aunque hubo un momento que que podemos considerar decisivo el día que se supo que me había reunido con Daniel Blanco y con su hija Juana la famosa familia gallega

Voz 12 41:52 Rabasa esa reunión sí sí

Voz 39 41:55 lo grave es claro quiere subirlo

Voz 28 42:00 entrevista cincuenta y siete veintitrés de marzo de dos mil veinte declarantes Daniel Blanco suelen Blanco es por aquí pasa

Voz 9 42:14 gracias

Voz 28 42:21 la radio ya ves que es viaja pero fusionan todavía sin mi padre también era Radio aficionado tenía un parecida no la enciendo desde el apagón pero este tiene dejado todo este tiempo

Voz 48 42:40 romperlo el cacharro Best dígame quién grabó las conversaciones las grabó usted ideas yo no sabría cómo hacerlo vamos como mucho cuando los colgaron verdad si ya lo entiendo porque no habéis querido hablar del asunto

Voz 4 42:56 con periodistas dices Si bueno para que lo que pasó ya se sale está ahí lo lo puede escuchar Kiki aquí así que había

Voz 31 43:06 el quiere hablar con periodistas oirá la tele o lo que fuera que la gente supiera lo que nos hicieron

Voz 4 43:12 la gente ya lo sabe si lo Jerome y todos sí pero nadie ha hecho nada bueno que hablamos Trillo I tengamos la fiesta en paz

Voz 28 43:23 a ver tampoco han querido emprender acciones judiciales le importa que fume no no fue en absoluto mire yo ya dije que nosotros lo que no queremos farolillos bastantes líos tuvimos ya habremos de eso ya sé que no es agradable pero cuénteme lo que pasó y si no pues eso que la cría vio unos camiones del Ejército y prefiero que lo cuente ella a los ciento

Voz 31 43:55 a ver el día del apagón a mediodía volvía del colegio es justo vio unos camiones militares aquí al lado me podrías decir cuántos se hincó seis no lo Sevilla

Voz 28 44:06 de los viste exactamente cinco minutos

Voz 31 44:09 aquí podemos ir si quiere

Voz 28 44:11 vamos si en qué dirección iban al Peñón

Voz 31 44:14 por eso no se puede ir al Peñón hay alguna

Voz 28 44:16 a instalación militar por esa zona

Voz 4 44:19 no hay no hay narra bueno el mal

Voz 28 44:22 Itu italiana está segura de que eran militares que así

Voz 31 44:26 eran militares fijo llevaban uniforme y metralletas

Voz 28 44:31 bien bien si hablemos del hombre que os hablo por la radio y se presentó aquí el sargento no hay ningún sargento con ese nombre en el Ejército español eran militares era militar estas completamente seguro

Voz 4 44:42 hemos dicho que eran militares que Ana vale de semana mira venía en un camión de estos CES los que llevan la lona tras si llevaban metralletas todos y pistola y uniformes en el camión tenía una radio eh ya oeste lo que colgó el chaval éste desde el podcast Eduardo Bravo si eran militares estoy seguro

Voz 31 45:07 segmentar y al nombre y no querría decirlo por la radio y se lo inventó

Voz 28 45:12 yo también lo creo sí sí sí

Voz 31 45:15 Ana pero que yo lo crea o que logra

Voz 28 45:17 a los tres no sirve para nada hay que demostrarlo bueno pero para eso estoy yo aquí no

Voz 31 45:23 pero hay que demostrar si está claro vinieron para que no hablase de los camiones el tío ese que es como se llame me dijo que era mentira que me lo había inventado

Voz 4 45:36 yo no me la inventé tío está millones era se han a los sellos de creo mira oye es Julen nosotros si podemos ayudar en lo que sea bien sea ayuda cero testificará delante del Comité sí sí Ana que en porque uno bueno vale y Pedro León que que a todos

Voz 28 46:04 no no no te preocupes está muy mal lo lleva muy mal lo de la paliza viene escúchame bien Daniel si de verdad quiere ayudar vais a tener que hablar ante el Comité en Madrid por supuesto no hace falta que lo decida Saura piénsalo tranquilamente indicó que pasa Si decimos que sí sí vamos a Madrid y lo contamos vamos a ver los medios querían hablar con vosotros supongo que os acosa harán durante un tiempo ves que es su su que no quién te entiendo perfectamente la cría lo paso muy mar si se soy consciente te entiendo de verdad viene otra cosa esta mujer la que aparece en las grabaciones mar mar si sabes quiénes volviste hablar con ella y hablamos un par de veces durante los rom

Voz 49 47:06 aquí es normal

Voz 1792 47:15 hombre

Voz 28 47:28 Daniel escuchan eh dime te propongo una cosa que se olvida todo lo que te dicho no os voy a pedir que vayáis a Madrid de momento porque porque estoy pensando que antes muy intentar otra cosa voy a buscar a este sargento

Voz 20 47:51 sí se le buscaba sí

Voz 39 47:57 me centré en eso durante los meses siguientes hable con los ministerios con defensa con interior las bueno me hicieron dar mil vueltas en círculo

Voz 12 48:08 contraste se

Voz 20 48:11 lo encontré pero el precio digamos que fue

Voz 50 48:17 muy caro

Voz 1792 48:55 y lo que queda del día con cigarros de Francisco

Voz 10 49:15 pues sí de momento mañana será otro día ahí ya a fin de semana pero Pilar de Francisco qué tal buenas tardes Roberta

Voz 51 49:22 hoy ha sido un día muy emotivo se cumple un año de aquella tarde del diecisiete agosto del ataque en La Rambla de Barcelona Aitor Álvarez compañero de Radio Barcelona que relató esa tarde lo que estaba ocurriendo esta tarde hace un ratito es en la vida

Voz 52 49:36 empecé a correr y empecé a correr hacia hacia la Rambla Ivi que la parte de arriba de la plaza Cataluña había una vida normal todavía gente paseando gente haciendo compras pero la la de la mitad para abajo ya estaba todo cortado había un cierto caos iraquí Iyad algo raro había hay gente once es claro yo siempre recordaré aquella llamada que hice al al directo de Madrid estaban la son la parte más alta de la Rambla no sabía lo que había ocurrido por favor por lo menos algo algo muy fuerte hay porque está la Rambla vacía porque hay hay hay policía por todas partes por toda Barcelona serían sirenas sólo hay ambulancias y personal de emergencia a partir de ahí bueno me visteis paso a paso tú Roberto muy conté lo que veía

Voz 1490 50:18 también han querido sumarse a esta conmemoración y mostrar su amor por Barcelona Andreu Buenafuente Joan Manuel Serrat

Voz 53 50:25 entonces yo estaba muy lejos estaba en Brasil el impacto además estarán entre una copia de catalanes que nos quedáramos todos pues imagínate no es un mazazo en el estómago esta conciencia es la incomprensión y pico desgraciadamente del impacto otra registraron una mora de vida

Voz 54 50:47 pues mi patio patio de recreo fue mi jardín de infantes

Voz 55 50:53 muy ir y dónde no

Voz 53 50:55 de mi cuerpo y mi alma

Voz 54 50:58 lo que esta ciudad que yo digo que la quiero como un recluta a un recluta enamorada

Voz 44 51:04 en

Voz 6 51:14 seis se le dos quién

Voz 25 51:35 ah sí

Voz 6 51:40 no

Voz 10 51:50 pero aparte de eso Pilar hoy hoy estás bien no

Voz 1490 51:53 hoy estoy bien a pesar es viernes sabes que para mí es

Voz 10 51:56 es un jarro de agua fría no se lo entiendo fin de semana

Voz 1490 51:59 larguísimo que me espera pero me siento bien alegre me siento no es una Felicia de hay que feliz quiero gritó

Voz 1792 52:04 no nos trasladamos templada más madura

Voz 1490 52:07 sí más que como tú más sabia como tengo los Chuck casa full me noto el karma guay a tope con Love en seis me siento como esa bolsa de plástico flotando en el aire como una colchoneta de Unicornio a merced de la marea de la piscina dure una pluma decida por la barriga de un gato gordo carpe diem por eso el problema es que en ocho Planes para mañana ni para pasado se tú vas a hacer algo me recomiendas

Voz 10 52:32 yo tenía planes para este para este fin de semana pero después de escucharte ahora lo que acabas de decir lo desbarató todo voy a entregarme a la poesía

Voz 8 52:41 en enfrentar a manta ya a dejarte llevar

Voz 1792 52:44 por si acaso

Voz 1490 52:46 lleva te un equipo haga lo que haga bien lo de utilidades aunque te quedes mirando una baldosa yo creo que voy a hacer un peli mantita sobre todo por el tiempo que viene y esto no lo digo yo lo hice yo

Voz 56 52:57 algo más sol que nubes temperaturas un poco más bajas sólo será mantener el calor intenso en el suroeste de la Península con tendencia incluso que vaya más durante el fin de semana en el conjunto del país el fin de semana no será muy caluroso las noches incluso un poco frescas

Voz 1490 53:11 otra opción es ir al cine aún que está cerrado no al cine de verano una cosa cerrada donde la las de quita y no moleste por ejemplo ponen me don

Voz 10 53:19 serán los celos el tiburón enorme gigantes

Voz 1490 53:23 ese drama intimista basado en hechos reales que Haneke quería dirigir pero al final se lo quitaron Liceo dieron para que el profeta fuera Jason Bateman ese va sobre un multimillonario que invierte millones de dolares para estudiar la fosa de las Marianas descubre en el agua pues salvo más que algas y cangrejos ser mitad

Voz 12 53:41 años considera Baix

Voz 34 53:45 bien Walker como un pez prehistórico

Voz 1792 53:58 si quieres que lo Bargalló perdón el tono me me más León de Aranoa pero bueno

Voz 1490 54:04 la película superó Tallín sobre los diez euros de la entrada dio como intérprete ya vale diez euros is ante Alberola el colaborador de Hoy por hoy que hace crítica cinematográfica el defiendo esta película Muerte el resto de la crítica cinematográfica

Voz 2 54:21 diálogos deliciosamente ridículos Jason está tan poniendo la cara de Jason Statham

Voz 39 54:27 Quim Casas del periódico dice le ponemos estrella

Voz 2 54:29 no aquí en casa es lo vamos a ver

Voz 57 54:32 eh en base no

Voz 2 54:35 puedo leerla no paso bueno pues esa es sin ser dice es peor es mejor que es el mejor diera es mentira ha buscado la crítica de Carlos Boyero pero no está creo que tú la has visto no sé si yo yo sí es muy de ver películas como esta yo creo que Carlos subirlo gustaría porque Carlos Boyero esta película tiene un punto de hombre contra el monstruo de si más del mundo de John Wayne de seres que es o muchas cosas yo creo que a Carlos Boyero luego les gustaría

Voz 6 55:01 hola vayamos White y hablando de grandes producciones

Voz 1490 55:18 llega de los creadores de cómo partir en tiendas trazos iguales la historia del muñeco Michelín se han vuelto juntar Pablo González Batista Roberto Sánchez y a Truth lo han vuelto a ser historias épicas temas de envergadura la historia el muñeco Michelín ese que atacaban los caza fantasmas el emblema de los neumáticos cumple ciento veinte años y su historia lo habéis contado de forma épica en Hoy por hoy todo

Voz 2 55:44 la empresa de neumáticos la fundaron los hermanos André Édouard El anillo a si mil ochocientos ochenta y nueve Un año más tarde crearon la guía Michelin que ya tiene veintitrés ediciones internacionales guía que por cierto si sigue sus recomendaciones te garantiza acabar en poco tiempo como el muñeco Michelín efectivamente es es que hay una simbiosis hay entre la allí hay El Muñeco muy importante en español Michelin ya entrado en la RAE con escenificado de Elorza cosa que no ha gustado nada a Familia Michelin

Voz 1490 56:12 el edil de diva diva de Michelin a Robert De Niro El actor cumple setenta y cinco años de de ellos cincuenta dedicado al cine Carlos Marañón director de Cinemanía esta tarde ha analizado su carrera en La Ventana

Voz 59 56:27 yo creo fíjate que si miras su filmografía

Voz 2 56:30 pues todos los años setenta eh siempre unidos

Voz 60 56:33 corsés Malas calles y probablemente el gran papel en El Padrino II con Coppola con el que probablemente nunca volvió a trabajar

Voz 2 56:40 el marcan una marcan un top muy muy muy alto que es muy difícil de mantener yo creo que lo mantuvo los setenta prácticamente todos los ochenta ya desde finales de los ochenta y los noventa yo creo que ahí hubo una especie de desparrame en el que en el que él estaba en todas las películas no ya no era tanto que estaba en todas las buenas películas sino que aparecía en todas

Voz 61 57:00 no

Voz 12 57:14 no

Voz 23 57:20 Granma

Voz 1792 57:29 es una duda que tengo desde hace días no tienen que tenga demás dejado pasa unos días sobre una relación y el deporte como va flechazo

Voz 62 57:41 yo amor odio odio odio coqueteo

Voz 1792 57:44 ya no no no no relación estable

Voz 10 57:46 mañana Sinde del día a día del día a día

Voz 1490 57:49 fíjate qué envidia me da y tú yo iba a spinning fui a expidió un par de veces y esto es verdad me levantaba pronto para ir pero me echaron de la clase por bostezar veremos

Voz 10 57:58 pero como fue en el golpe

Voz 1490 58:01 en mi mente va siempre más rápida de mi cuerpo que le voy a hacer qué le voy a hacer una incomprendida

Voz 1792 58:07 eh

Voz 1490 58:07 luego hay otros que también se están viendo con gimnasio John ya Arenas el reportero de Hoy por hoy pues es una ido entrevistar a una Warrior Machina una monitora de zumba Raquel García es una por su mujer Raquel gracias Sastre

Voz 3 58:21 algún reto imposible algún capricho a lo mejor

Voz 63 58:24 la luz lo que haya dicho profesora me gustaría hacer una una coreografía aún body zumba con la canción de Elche el tren

Voz 64 58:30 ha sido pues mira a agachar el tren del consorcio te digo que lo podemos montar en forma perfectamente creo que se puede montar cualquier tipo de coreografía con cualquier Council mete que dé una vuelta pero el gimnasio por favor

Voz 10 58:44 bueno hay gente

Voz 65 58:47 hola qué tal perdona que te moleste cómo estás bien tu nombre Elena Elena Annecy muy

Voz 66 58:53 en qué esta haciendo ahora mismo pues seccionada tablas de abdominales le pide que esos días que esos me gustaría al gimnasio no no veo que eres profesional del deporte de estás preparando para algo o a lo mejor un poquito que te faltan amigos hombre no los fines de semana amigo de suelo y pero que mató a trabajar en agosto este año

Voz 10 59:13 mira que adecuado de coreografía de su mano se pero para despedirnos si para irnos hoy en tren es muy muy muy zen también Náquera Pilar de Francisco hasta el lunes salta lo que cortos en los ha hecho todo pero no digo lo tuyo sino el programa es que ha volado a ustedes les esperamos el lunes hasta entonces sean felices adiós

