La Ventana (20/08/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:10 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias continúa el registro de la vivienda del joven abatido esta mañana en Cornellà después de asaltar a un agente en la comisaría de los Mossos Se buscan pruebas que expliquen las motivaciones de este ataque terrorista tal y como lo ha denominado la policía catalana frente a esa vivienda sigue Aitor Álvarez buenas tardes

Voz 1826 00:28 sí

Voz 2 00:29 buenas tardes en esta vivienda que está a escasos cien metros de la comisaría de Mossos la escuadra a la que se ha dirigido este hombre sigue el registro a esta hora en este domicilio de agentes del Grupo Especial de Intervención y otros tipos de agentes están en el interior los Mossos intentan recabar pruebas para esclarecer la motivación de este ataque del joven natural de Al Geria abatido por los Mossos d'Esquadra buscan indicios de radicalización yihadista Wood las pruebas que esclarezcan la motivación de esta persona para cometer eh este ataque recordemos que los vecinos del edificio de la misma escalera han sido desalojados de sus inmuebles y que están esperando volver a poder volver a casa al acabar este registro

Voz 0003 01:36 miles CIO y nos hemos comprometido con la asociación a que a través de la comisión de investigación parlamentaria se pueda esclarecer todas las causas de este siniestro y sobre todo que apoyemos la labor que están haciendo porque también está sirviendo para apoyar a otras víctimas de catástrofes de transportes y prevenir cualquier tipo de incidente de estas causas en Málaga la policía

Voz 1667 01:56 detenido a cuatro hombres que compartían pornografía infantil a través de Internet les han intervenido más de cien unidades de almacenamiento con este material Málaga Nieves Egea

Voz 1693 02:05 a los presuntos pedófilos son cuatro hombres de entre treinta y seis y cuarenta y ocho años y de nacionalidad española en el marco de la operación la policía ha llevado a cabo seis registros domiciliarios en uno de ellos los agentes hallaron cuatrocientos vídeos con abusos sexuales explícitos a menores las investigaciones iniciaron gracias al trabajo de rastreo en la red por parte de ciber agentes ya un aviso del organismo de Estados Unidos encargado de recibir y canalizar perfiles que comparten pornografía infantil que alertaba de una serie de direcciones IP cuyas conexiones se ubicaban en la provincia de Málaga a través de las cuales se estaban compartiendo imágenes de pornografía infantil los investigadores se han incautado de varios ordenadores una cámara de vídeo teléfonos móviles siguen analizando el material informático intervenido

Voz 1667 02:47 así hemos llegado a las cuatro y tres minutos tres tres en Canarias la ley nace los ciudadanos podrán visitar el Palacio de la Moncloa el Gobierno organizará visitas semanales al complejo presidencial previo registro en su web informa Miguel Crespo

Voz 0702 03:05 a partir del mes de septiembre todo aquel que esté interesado en poder visitar la residencia del presidente podrá hacerlo la Moncloa se suma así a otras instituciones del Estado como el Congreso o el Senado que ya pueden ser visitadas por los ciudadanos con el programa Moncloa abierta aseguran desde el entorno del Ejecutivo se quiere dar una respuesta a la voluntad de una sociedad que reclama naturalidad proximidad transparencia las visitas tendrán una frecuencia semanal previa reserva a través de un formulario que se habilitará en la página web de Moncloa se podrá conocer el complejo del palacio y los jardines y los edificios del Consejo de Ministro la secretaria de Estado de Comunicación entre otros

Voz 1667 03:40 si repasamos otras noticias de forma breve con Josema Jiménez las tiendas Toys Saras en España esquivan el cierre

Voz 3 03:46 tras ser adquirida por la sociedad inversora Green Swan parte del equipo gestor de Tosar así Iberia la compañía ha asegurado el mantenimiento de todas las tiendas todos los puestos de trabajo recordemos que el pasado mes de junio tras caer en bancarrota la juguetería ya había cerrado sus tiendas en Estados Unidos y Reino Unido

Voz 1667 04:02 escasez de medicamentos en Suiza de acuerdo con

Voz 3 04:04 listado oficial catorce medicamentos hizo ocho vacunas están agotados en estos momentos la situación puede ser incluso peor ya que el listado incluye sólo productos que deben ser declarados por ley entre los fármacos no disponibles hay algunos de alta demanda como antihistamínicos yo entre las soluciones se maneja la idea de confiar la elaboración de ciertos productos a la farmacia del ejerce

Voz 1667 04:25 la detenida la conductora la fuga acusada de atropellar mortalmente a un joven de veinte años en mayor

Voz 3 04:30 la mujer de treinta y tres años ha sido acusada de un presunto delito de homicidio por imprudencia y otro de omisión del deber de socorro el accidente se produjo en la madrugada del domingo y las investigaciones ya estaban muy avanzadas cuando la presunta autora de la tropa

Voz 1667 04:43 yo se ha presentado en la Comandancia de Palma la víctima se encontraba en Mallorca junto a su familia pasando las vacaciones de verano

de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Roberto Sánchez Ia las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1 05:24 apenas se servicios informativos

a las cuatro de la tarde y seis minutos las tres y seis en Canarias saludos señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes abrimos aquí La ventana es lunes nos acompaña para tomar este primer café nuestra compañera la periodista del diario El País Maite Nieto Maite qué tal buenas tardes hola buenas tardes Roberto

Voz 5 06:29 que mismo pero bueno es amigo

Voz 1826 06:31 acciones vuelven Lula venga ya está bueno de momento no vamos a acercarnos otros no es por un motivo ocioso vamos a acercarnos hasta días a Yanes allí ya saben las diligencias siguen abiertas en el Juzgado de Primera Instancia sobre la muerte violenta del único concejal de Izquierda Unida de de ese municipio cuyo cadáver fue encontrado en la madrugada del jueves en un camino rural a unos trescientos metros de de su casa el informe preliminar de la autopsia ha confirmado que Javier Hardy de cincuenta y dos años falleció por varios golpes en la cabeza a esta hora de la tarde nos escucha el alcalde de Llanes Enrique Rey Strand alcalde qué tal las tardes hola buenas tardes primero el oro en lo personal usted cómo está viviendo todos estos días estos momentos que imagino deber ser durísimos

Voz 8 07:19 bueno soy lo rozo desde luego pues se vive cosa que como se puede a comparte pie de todo de un chaval estupendo pues son una lo oí es es muy duro vivir estos momentos la verdad

Voz 1826 07:36 porque usted era amigo personal de de Javier

Voz 8 07:38 bueno nos conocimos en estos últimos tres años si tenemos muy buena relación trabajábamos todo con codo y luego estos esta estos hechos a todos pues eh

Voz 9 07:51 en palabras porque además han sido

Voz 1826 07:54 estos tres años en los que han compartido que equipo de gobierno en el Consistorio han sido tres años además políticamente muy duros también

Voz 8 08:03 si no fue nada fácil después de veintiocho años de un gobierno monocolor pues pues os podéis imaginar pues no es no es fácil porque porque hay muchas rutinas y muchas muchas alfombras que dari y entonces todos hacen era mucho mucho lo pero algunas está se ha estado trabajando sabíamos dónde nos lo que nos enfrentábamos así seguimos en ese en ese camino pero pero bueno sin ser fácil parte de eso pues es uno no deja de ser un un municipio un municipio más con con sus problemas Si similitudes así que

Voz 9 08:40 es esto pasa toda lógica básicamente

Voz 1826 08:43 claro una cosa es el fragor de la batalla política difícil sobre todo en estos tres años en cuanto a la vida la vida civil para entendernos hay en Llanes es un municipio tranquilo nadie no sé usted por el conocimiento que tenía de la vida que hacía Javier los esperaba nadie nada absolutamente nada nada parecido

Voz 8 09:05 eso por supuesto por supuesto que nadie se lo esperaba y bueno estamos a la espera de que la Guardia Civil a su trabajo como se está haciendo muy concienzudamente y igual a todos esperando que esto pueda pueda acabar con con la justicia detrás que es lo que lo que en estos casos es fundamental ahora

Voz 10 09:23 sin es que ya los hechos acabar porque usted

Voz 1826 09:25 como como recuerda la investigación está en manos de la Guardia Civil la Guardia Civil que sabemos que mantiene a esta hora mantiene abiertas todas las líneas de investigación entre las que se encuentra también la derivada de su actividad política que le parece a usted

Voz 8 09:40 imagino que todas las cosas pero bueno hay que ser muy prudente y muy cauto y esperar a las investigaciones es nada más en estos casos me imagino que la Guardia Civil y la Policía Nacional ha pues pues hablan todas las hipótesis posibles en cada en cada caso simplemente esperar con cautela y con prudencia el contexto político era el que era que espero que él mismo ha

Voz 10 09:59 me hace hace un año no siempre no

Voz 8 10:02 el simplemente eso es una cuestión completamente aparte de de lo que nos puedan dar las investigaciones de estos estamos esperando con con ganas de que tengo una resolución nuestro puedan entrar a los responsables

Voz 1368 10:16 ayer era una persona que no cobraba de del concejo no es así y que su profesión era pescador creo hay hay hay algo que haga que a usted le pudiera de Woody pudiera pensar hay algún motivo porque hay mucha gente que del entorno en el entorno que habla de una posible de un crimen rural lo sea creo que una persona que no sea identificado de la zona dicen bueno los pueblos son como un pequeño volcán ha dicho en algún medio en algún momento usted tenía una sensación de que pudiera pasar algo parecido a lo que ha pasado

Voz 8 10:51 no recuerdo por su puesto que no por supuesto que no hubiera una unidad un pescador levantaba temprano llevaba un volvió del armario solamente al Consistorio partíamos hemos Si después de comer iba a a trabajar por los pueblos en los caminos en la zona rural una persona trabajadora como probablemente lo vuelvo a este Consejo de todo lo dicho importe lo siento no más más alto ahí insistió y todo lo demás es todo lo demás alimentos todas malas es simplemente ahí vamos a esperar evidentemente esto no se lo esperaba absolutamente nadie quince la esperar algo algo semejante si simplemente pues pues es una persona íntegra con con unos principios sí y un buen hombre pues pues desde luego no es justo la manera en la que terminó hoy desde mi posición ahora pues trabajando pues pues honrando de trabajando sencillamente y adelante con con

Voz 9 11:50 claro afrontando los problemas que tiene Ayuntamiento con

Voz 8 11:52 con más fuerzas ical alcalde vayamos entonces

Voz 1826 11:55 a las certezas sabemos que que la Guardia Civil está investigando que trata de reconstruir las últimas horas de de vida de de Javier lo que parece claro insinuó usted me lo desmiente es que se le debió tender una emboscada a poniendo unas vallas unas vallas en mitad de la carretera para obligarle a que parara esto es así está confirmado se sabe de dónde salieron esas vallas

Voz 8 12:17 bueno nosotros lo que lo que todo apunta todo estaba bajo secreto de sumario y la Guardia Civil está haciendo su trabajo pero bueno todos en los diarios apuntan esa perspectiva parece que es una cosa

Voz 11 12:27 la barajamos y que se tiene claro

Voz 8 12:29 tiene que en este caso fue una especial emboscada con unas vallas sin eso siguiendo esos es claro son nuestro objetivo no apunta a esa dirección pero son según tendrán que ser los investigadores dos que aclaren absolutamente todo pero sí

Voz 5 12:43 pero si la pregunta la pregunta que hay respecto a las vallas es esas vallas según el Ayuntamiento según lo que usted haya podido averiguar desde el Ayuntamiento

Voz 1368 12:51 esto había algún motivo para que estuvieran ahí

Voz 12 12:55 no no ir a ningún motivo hubiese esos tanto

Voz 8 12:59 todo apunta a la dirección que quiere decir no pero

Voz 1368 13:02 estamos hablando de un de un camino de un camino que digamos que llevaba unas zonas de casas no sin salida

Voz 9 13:08 exacto exacto eso es con lo cual bueno

Voz 8 13:11 pero bueno lo dicho anteriormente prudencia ahí

Voz 10 13:14 la esperanza de que la Guardia Civil

Voz 8 13:17 esté cada vez más cerca de de llenos nosotros todas todas estas preguntas que no tienen respuesta

Voz 1826 13:23 pues porque la Guardia Civil ha tomado declaración a a personas de su entorno a miembros de la corporación municipal también

Voz 8 13:30 bueno eso también el simil en sus investigaciones pues evidentemente tendrán que hablar con

Voz 11 13:35 quién con quién tenía que hablar y con que había perdido relata

Voz 8 13:37 León con Xavier en su momento como fuera y en ese sentido pues hay que estar haciendo diferentes diferentes averiguaciones y hablando con muchísima gente de hacerlo

Voz 1826 13:48 no ha habido ninguna novedad en las últimas horas

Voz 8 13:51 desde luego hubiera pues seguro que son ellos los que los que no los van a comunicar y en las formas y los protocolos que ellos tengan no a mí solo espero que cada vez estén más cerca de de darnos eso darnos las respuestas a preguntas devolver esos es así simplemente ahora un respeto absoluto a la familia y que esto esto acabe lo antes posible para que se fueron puedan seguir eso subida de la mejor manera posible pero sin sin la presión que que tiene ahora mismo en fin

Voz 9 14:24 lo único que que que exprés

Voz 4 15:53 pues menos mal que nosotros dejamos la alarma conectada antes de unos de vacaciones

Voz 14 15:58 lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 16:10 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 15 16:17 eh

Voz 6 16:35 eran dl millón extraer unidades es lo de siempre basura in puede leer

Voz 1826 16:50 las cuatro diecisiete las tres y diecisiete en Canarias íbamos ahora a Venezuela donde este fin de semana el presidente Nicolás Maduro anunció el pasado sábado lo hizo una serie de cambios fiscales enmarcados dentro del denominado Plan de Recuperación Económica un plan desde luego que no convence a nadie allí especialmente a la oposición que es cierto que ha convocado una una huelga general como respuesta a ese anuncio el anuncio ha desencadenado una serie de críticas por parte de numerosos sectores de la sociedad denuncian su inutilidad ante una situación catastrófica y ahora en este momento ahí son las las diez y dieciocho también otros de la mañana desde Venezuela Nos atiende la diputada a la Asamblea Nacional por el estado de Aragua la presidenta de la Comisión Permanente de de familia de la Asamblea Nacional Mariela Magallanes Mariela Magallanes qué tal muy buenas tardes buenos días

Voz 16 17:44 Kobe carro Roberto buenas tardes es para ustedes buenos días aquí en Venezuela un honor para mí gracias por la oportunidad que informarle también a nuestra colonia venezolana que se encuentra ya lo que es el don Venezuela lamentablemente después de que dejan las dos para el viernes de la semana pasada

Voz 1826 18:03 en qué consiste exactamente esas esas medidas sabemos que pasan por la incorporación del Petro que sería una cripta moneda eh con lo de virtual que tendría eso no una cripta moneda estatal la subida de salarios pero a la vez también la subida de impuestos malos aquello en lo que todo el mundo coincide que aboca a una inflación todavía desbordante y mayor

Voz 16 18:25 totalmente de acuerdo y queremos ratificar que no es ningún plan económico en un momento se hizo un anuncio de recuperación de la economía lo que sí está claro es la ratificación creador que que el Gobierno de Nicolás Maduro lamentablemente ha hecho contra los venezolanos Iggy en este caso eh ratifica lo que significa el control social a través del carné la patria y la dependencia el ciudadano a través de esta herramienta que ha venido siendo implementada Hay y modernizada mejorada tecnológicamente para ellos poder tener el control social y obligar al ciudadano no voy a pie a tener que sacarse no para poder ahora Tele el que depender del Estado a través del pago de los salarios así se hago empleados privados esto significa ven automáticamente esta pieza opción total de la economía

Voz 1368 19:18 porque el carné de la patria en qué consiste exactamente para para el ciudadano medio porque no es un carné de identidad como el que tenían ustedes anteriormente no

Voz 16 19:27 no bueno nuestro nuestro caso nuestro nuestra cédula de identidad es el único acuerdo a la Constitución después de la partida de nacimiento es el único documento de identidad que te permite como ciudadano hacer cualquier transacción administrativa pública etcétera etcétera del control social previo al carné de la Patria utilizaba los Class que son los locales de abastecimiento está famosa bolsas de comida que se han convertido prácticamente en el control de la venezolano Ilich para llevar más control social implementó a partir del de de enero del dos mil diecisiete en la imagen votación del carné la patria el carné era patrón una herramienta de control social que se ha venido implementando para utilizar en la necesidad del venezolano Ilich tener que ha ido pueden utilizar invirtió para comprar votos en las elecciones que los que han sido totalmente fraudulentas

Voz 10 20:24 yo soy nunca de Cobo tiene encarne la paz

Voz 16 20:27 mismo maduro habla de que es dan vida a dos mil diez millones de bolívares pero tú me das el motor cosa que es completamente ilegal y que va a utilizando llevando más allá de de lo que son sus partidarios del partido de gobierno también a los empleados públicos importante recordar decirme que son más de cuatro millones de venezolanos hoy pretende a través de esta medida es que implementó un aumento de salarios exabrupto que es impagable y sostenible porque aquí la economía y la la la compilado existe ya que prácticamente el setenta por ciento de la que consumimos es importado y el poco comercio privado mediano que es el que genera empleo inmediato te va a haber entonces en la obligación de no abrir más tu puerta esto significa más desempleo más gente morirá más hambre más desnutrición más muertes por falta de medicinas más inseguridad y algo muy importante que es más día fuera más venezolanos que en este momento pensaban irse en diciembre están adelantando sus maletas para irse del país ya que lo que viene a través del anuncio de Nicolás Maduro es una debacle mayor así que profundiza la crisis humanitaria que estamos viviendo en Venezuela

Voz 1826 21:40 ya que después de este anuncio ya se sólo ha pasado el fin de semana pero se ha traducido en algo eh quiero decir

Voz 9 21:46 también que se ha traducido en el comercio

Voz 1826 21:48 el aumento de los precios que que ha ocurrido Mariela

Voz 16 21:51 bueno el el el empresario comerciantes privados que te resiste y que el un chico todos los días a su sacrificio para abrir sus puertas intruso y sus negocios no abrió este fin de semana porque obviamente con este aumento exabruptos sin ningún tipo de explicación sin ningún tipo de basamento como a reactivar la economía por eso no ratifica repite consideramos que no es ningún plan económico hace que por supuesto para defender y para proteger lo poco que te queda era mejor no abrir las puertas el el el sábado vimos soledad en las calles y en los comercios Mel escuela Dima aumentos progresivos pero muy muy rápidos en lo que significa no los no yo los alimentos el el el dólar que basado a que estaba en seis millones de bolívares en viernes hoy está en doce millones de bolívares y eso automáticamente una irresponsable anunciada en el marco de un anuncio sea Fondo Monetario internas son al que en Venezuela podía llegarle inflación en en en diciembre de un millón por ciento automáticamente se desploma aquí obviamente obvios venezolanos amaneció los más pobres y una cúpula corrupta que es criminal que gobierna en Venezuela a construir llanos venezolanos pretende ratificar su querer quedarse en el poder y pobres son desde la causa a ERC partido el cual yo pertenezco Andrés Velásquez viene proponiendo una actividad muy importante que es una protestan contra las medidas a mediadoras de Nicolás Maduro que se convertiría Iker la llevaríamos a una huelga general mañana la respuesta de los venezolanos en

Voz 1826 23:32 cuando cuando cuando será decidir cuándo se va a decidir la fecha el momento la convocatoria de esa huelga general Mariela

Voz 16 23:39 Nicolas Maduro hoy el decreto lunes no laborable todo a Venezuela hoy no puede salir hoy todo está cerrado en Venezuela mañana contra respuesta de la ciudadanía lo de la oposición bien los partidos políticos sino de los venezolanos los sectores sociales los sindicatos logré en los comerciantes el ciudadano de hacía que hace esfuerzo para ir a trabajar aunque el biberón no le alcanza le vamos a dar un parado y eso es una manera de enfrentar a esta tiranía corrupta que definitivamente quiere seguir ampliando el pueblo de Venezuela a partir de hoy y lo digo con toda responsabilidad hay más pobres hay madre y más muertes hay más falta de Medicina hay más necesidad vi el dinero no alcanza ni por supuesto las la medida que nosotros estamos tomando y que ya se sumaron partidos como Primero Justicia Voluntad Popular Un Nuevo Tiempo sectores sindicales y que cada vez ella esta vemos que viene más pronunciamiento a favor de esa de esa actividad en respuesta hay rechazo a las medía mediadoras Maduro nosotros pretendemos que eso se convierta después en una huelga general donde todos los venezolanos que estamos padeciendo esta situación tan terrible que Nicolás Maduro los etapa no está haciendo a padecer nosotros lograremos entonces el cambio de Gobierno pero tiene que ser con muchísima coherencia con muchísimo

Voz 10 25:00 con unidad de criterio y David

Voz 11 25:02 mucha seguiremos seguiremos pendientes

Voz 1826 25:04 es como siempre de Venezuela la Magallanes diputada a la Asamblea Nacional por el estado de Aragua muchísima gracias gracias y buenas tardes

Voz 16 25:12 gracias a ustedes un abrazo

Voz 17 25:43 esto

Voz 1826 26:01 el verano pasado

Voz 20 26:03 promete decir la verdad de las preguntas que serán en este acto sí

Voz 0660 26:07 el Barcelona había declarado que había una caja B del Partido Popular absolutamente ninguno como le he dicho antes jamás me ocupando de ninguna cuestión de compatibilidad de contenido sea firmado niega que recibiera alguna cantidad son absolutamente falsos este verano escucha hora25

Voz 1 28:38 está de la app de la Cadena Ser lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 29 29:13 eh

Voz 18 29:35 en La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 30:05 son las cuatro las tres y media en Canarias estamos tomando café aquí en esta primera hora hoy en La Ventana con nuestra compañera periodista del diario El País Maite Nieto también conductora Maite tú te has encontrado en alguna ocasión con alguien que te viniera de frente no

Voz 5 30:20 por suerte no pero es verdad que alguna vez he tenido esa sensación de que unas luces echan encima quizá por un por un despiste más óptico que otra cosa o por una sensación óptica y es una sensación horrorosa entonces como si de lo que vamos a hablar tu sabremos cómo reaccionar creo que no entonces me interesa mucho la conversación que vamos a tener claro

Voz 1826 30:39 es es evidente que si fuéramos en en una carretera con un arcén suficiente una carretera de doble sentido Yves que haga la libertad en el arcén pues pero tampoco sé si es así exactamente como uno tiene que reaccionar lo digo todo es al hilo de lo que ha ocurrido este fin de semana la situación vivida este fin de semana en Madrid un vehículo entraba de madrugada en la M treinta la M30 ahora ya denominada como Calle treinta de Madrid que es la carretera de circunvalación de varios sentidos que que rodea todo lo que conocemos como el centro de Madrid bueno pues a la altura de Manoteras entra un vehículo en dirección contraria después es recorrer diecinueve kilómetros diecinueve kilómetros eh el conductor kamikaze provoca imagino que muchos de ustedes están ya al corriente un accidente múltiple en el cual resultan heridas ocho personas eso después de diecinueve kilómetros

Voz 5 31:28 sí claro cosa que ya te parece increíble no puede recorrer un kamikaze en dirección contraria dieciocho diecinueve kilómetros o un despistado porque a veces uno piensa pues son despistado pero imagino que la persona que se encuentra eso de frente o sea esa sensación inesperada de de una de una historia sobre todo en una autovía la M treinta que sabes que no puede venir gente de de frente no no es lo mismo una vía de doble sentido que estás más alerta en una M en la M30 en la calle treinta como la queremos llamar a mi me parece que es una situación en la que muy pocos conductores deben de saber reaccionar

Voz 1826 31:58 claro antes de provocar ese accidente ya lo habían tenido que esquivar muchísimos otros conductores bueno y sabemos que el kamikaze cincuenta y dos años fue trasladado a un hospital donde estaba custodiado por la Policía a la espera de los resultados de las pruebas toxicológicas pero sobretodo esa es la información pero lo que no sabemos preguntado es hicimos lo encontramos de frente cómo reaccionamos qué hacemos y hacemos eso no recuerdo yo que nos lo hubieran enseñado cuando los acabamos el carnet

Voz 5 32:23 ya sabes nos dan mucha teoría y luego la práctica hay que hay que ventilar ser uno solo cuando sales a la carretera es muy novato

Voz 1826 32:30 vamos a preguntárselo a un experto nos escucha Jorge Castellanos coordinador de seguridad vial del RACE Jorge Castellanos qué tal muy buenas tardes de qué qué hacemos si nos encontramos en una situación así cómo debemos actuar

Voz 10 32:44 bueno es complicado no porque todo puede suceder en en milésimas de segundo lo ideal desde luego es decir sin el mensaje por la radio se ve en los paneles luminosos puede dar la condonar la vía en la siguiente salida pero pero si no llegamos a tener la suerte de estar avisados y lo más importante es no dar un volantazo Tom brusco no pegar frenazos siempre que el tiempo claro estamos hablando de que pueden suceder muchas situaciones pero pero al final éramos un volantazo pegando un frenazo brusco el resto de vehículos que siguen también pueden pueden comenzar una maniobra de adelantamiento eh pues un un choque tenemos que pensar que la mayoría de los casos estos conductores kamikazes o son personas de mayo de cierta edad que se confunde n o es una puede estado dar pero no siempre el objetivo es es chocar contra contra los conductores

Voz 1368 33:42 no claro que es el mayor daño no

Voz 10 33:44 lo que hay que hacer intentar hacerse muy visible poner las luces poner las luces de emergencia también intentar ir a la derecha ahí quedarse en el en el arcén pero claro eh siempre si si si no se Santísima pues al final equiparse

Voz 1368 34:00 Nuestro es era un poco la pregunta no porque cuando dicen no dar un volantazo intentar no no desviarse demasiado no dar un frenazo para no provocar a lo mejor un accidente respecto a los que vienen detrás de ti pero cuando tú es un final alguien que viene de frente la reacción lógica es me voy a apartar

Voz 1826 34:16 aquí lo más rápido posible no otra contrarios a veces hemos visto imágenes

Voz 1368 34:21 verse para el lado oscuro parece que le puede

Voz 1826 34:23 el bloqueo al conductor que que venir encima al kamikaze no no sabe cómo reaccionar es que el

Voz 1368 34:29 la pregunta es un poco lo que creo que usted es ha insinuado por lo que ustedes han visto en otros accidentes de este tipo normalmente esa persona sea por despiste osea de voluntariamente el tema es casi más un reto en el caso de que sea un kamikaze real que estrellarse contra alguien y es mejor mantener la calma dentro de lo que un conductor pueda

Voz 10 34:54 si la mayoría de los casos porque estamos hablando de una persona que se mete en dirección contraria por el resto de concede trece eso yo sí yo claramente

Voz 12 35:02 muchos de los casos

Voz 10 35:03 dar te cierta edad que se confunden que no se dan cuenta que van en dirección contraria aguantar sus también europeo una que consiste en hacer un número de kilómetros en dirección contraria pero el objetivo no es chocar como tal y hay otros casos el veinticinco por ciento en uno de cada cuatro casos es un tema de Toxicología no de consumo de alcohol que tampoco sabemos bien lo que hace pero pero desde luego es un es una pesadilla no ir conduciendo y que nada

Voz 9 35:31 el coche de frente es una situación de alto

Voz 10 35:34 el riesgo ahí lo importante es es por eso decía dentro de la dificultad que entraña pero sí es verdad que siempre que nos de tiempo pues hay que esta no lo más tranquilo posible dar hacer movimientos bruscos sobre todo porque son movimientos bruscos frenazos pueden que que ocasionen una que que no debería qué pasa aquí a echarnos a la derecha lo antes posible y sobre todo el muy decirle porque ese es el caso de que la persona que no tienen unas intenciones en cuanto queremos que vea también cuanto antes y lo que es fundamental es estar atento siempre a la circulación porque las décimas de segundos darnos cuenta cuanto antes es fundamental

Voz 1826 36:14 porque es una situación más habitual de lo que pensamos que tienen por ejemplo ustedes datos en cuanto a los datos de accidentes cada cada año cuántos siniestros se producen por una causa así parecido por un kamikaze

Voz 10 36:28 bueno sólo si mi esos son casos muy alarmantes no por eso no porque si es verdad que no se produzca una situación es el Estado no que haya un conductor kamikaze pero no son muchos casos en comparación con el resto de fallecidos todos los años en España fallecen más de mil ochocientas personas por estos casos se producen unas veinticinco treinta muertes al año no hubo una única muerte es es debe ser evitable no pero digamos que en el global no es un problema tan tan relevante como otros factores de riesgo no como del consumo de alcohol etc lo que pasa es verdad que cada vez que sucede de uno de estos casos como éste que además ha estado circulando tantos kilómetros en dirección contraria pues es muy llamativo

Voz 1368 37:08 sí porque en este caso Chloe diecinueve kilómetros en dirección contraria en una vía como la Calle treinta que además supuestamente es una arteria principal de Madrid y que debe estar más vigilada incluso que otras muchas carreteras cómo se produce qué manera de de control se puede ejercer eh para que evitar estos casos aunque sean escasos

Voz 10 37:28 pues se fuera en una autopista en una autovía digamos que entre salidas pueden haber quince veinte treinta kilómetros es más lógico no al final que las fuerzas de seguridad en llegar al siguiente

Voz 8 37:39 punto de corte pues pues pueda recordó

Voz 10 37:42 ver esa distancia pero no era había como la M30 Se está lleno de salida son incorporaciones y también debe ser una digamos vigilada no con muchas cámaras de seguridad pues la verdad es que es que se ha tardado un tiempo excesivo peteneras este conductor que que bueno porque era de noche con común un un tráfico menos intenso

Voz 9 38:05 afortunadamente infortunadamente ha avalado a hubiera parado

Voz 10 38:08 mucho antes por haber causado una una que es

Voz 1368 38:10 a él no le pararon realmente se paró cuando cuando hubo el accidente Barça tampoco consiguieron pararle siquiera no

Voz 10 38:17 claro pero pero al final lo sea medios técnicos existen tanto de control de la Cámara sino también en aquellos puntos donde haya incorporaciones salidas pues pueden poner detectores en el pavimento que indican cuando aún conserva en sentido contrario también cada vez los vehículos van nuevo tienen sistemas que detectan si va al contrario entienden todos los sistemas ella era avisa al al al conductor sea tecnológicamente se pueden hacer cosas pero en una bella como la M30 no se puede tardar tanto tiempo de tener a un a un conductor que que circula gente dieciocho kilómetros en sentido contrario

Voz 12 38:56 porque al final eso eso las dosis

Voz 10 38:58 el ritmo muy alta durante mucho tiempo y no estamos hablando de una autopista autovía eso que

Voz 1826 39:02 sí dentro sí hay veinte kilómetros

Voz 10 39:06 está lleno o no la M30 que cortar la vía cuanto antes para que no siga

Voz 1826 39:10 Jorge Castellanos coordinador de Seguridad Vial del RACE muchísimas gracias por atendernos gracias y buenas tardes

Voz 30 39:16 gracias a vosotros

Voz 9 40:06 con muy buenas tardes hola muy buenas tardes cómo estás bien sea abierto de Saliente guardia Hay mañana otra ya que que te parece que no es tu tenemos

Voz 1826 40:20 mucho mejor es verdad han hecho guardia está noche Pedro

Voz 11 40:24 la Alce alta de anoche todavía recuperando la defiende un poquito más dura que la grada entre semana no es poca cosa bajó en casa con la mía

Voz 1826 40:37 cuando te cuántas horas son las guardias de veinticuatro horas

Voz 9 40:43 ahora como se sobrellevan porque tú estás en el hospital

Voz 1826 40:45 en de las Nieves en Granada en en urgencias en Europa Traumatología es dónde está

Voz 11 40:51 en el hospital de uno euro Traumatología dentro del hospital Virgen de la nieve pero bueno hay un edificio que es el que se encargaba de todas las urgencias de oro Trauma como había está dando accidente de tráfico cuando graba y todo eso o bien a tropical

Voz 1826 41:05 o sea que en el mejor de los casos mejor para Haití desde luego porque eso es un muy buen síntoma de que no ha tenido que intervenir de forma así urgente en accidentes graves será el mejor de los casos son veinticuatro horas de estar ahí al pie del cañón con todos los cinco con los seis sentidos puestos no

Voz 11 41:24 si estás estamos en varios puesto y también estamos en las consultas atendemos también a los pacientes que llegan por la puerta por problemas Traumatología ecológico

Voz 9 41:35 oye lo tuyo no empezó como una urgencia quiero decir no como producto de un accidente que se llevar a urgencias sino que te

Voz 1826 41:40 dolía te dolía la espalda no como lumbalgia

Voz 9 41:43 ya hay pasaba como empezó

Voz 11 41:45 no exactamente eso un dolor de espalda típico dijo que toma un inflamatorio basalto médico de cabecera de tenían tenía un poquito de sobrepeso no por mi trabajo viajaba mucho y me decían nuevo puede ser sobrepeso ser pues siempre pensando en un pinzamiento no aquel dolor se hizo más crónico pues se hizo durante más de un año Take me hice una resonancia durante la resonancia magnética errante mataba haciendo separó la resonancia entre una enfermera me colocó una vía de veía una cara muy muy rara como preocupada nadie pregunta digo pero pero no te preocupes para el médico hablara contigo

Voz 9 42:30 eso que en ese momento tú a qué te dedicas cuántos años tenías Pedro

Voz 11 42:33 pues yo en aquel momento tenía treinta y un años

Voz 9 42:36 sí que había estudiado Química aunque yo

Voz 11 42:38 si les parece estudié un máster en Dirección de Marketing y ahora existe Madrid trabajaba como responsable comercial de una constructora de Sevilla yo llevaba la delegación de Granada o sea que también tiene

Voz 9 42:51 da la cara de la enfermera podías intuir lo que cualquiera de nosotros como pacientes como persona no puede dejar traslucir una una cara un poquito más preocupado desencajada

Voz 11 43:02 claro la preocupada mientras el presunto y luego ya cuando terminó la la resonancia me llamó él y radiólogo en este caso a al despacho me dijo tiene su tumor muy grande tienes que buscan un cirujano en aquel momento no me dijo ni neurocirujano Ny ni nada que te quedarse yo me acuerdo que Menchov si ahí empezó un poco pues empezó esta historia no

Voz 1368 43:28 lo que piensas qué pensaste en aquel momento Pedro

Voz 9 43:31 el primer paso en los siguientes meses

Voz 11 43:35 lo lo lo primero que ha pensamiento me quiere morir porque no te dicen Si es un tumor donde tuviera peligro donde no peligra yo me acuerdo que lideraba mucho hubiéramos ahí yo no me hubiera Mori ir ya cuando te ve neurocirujano hizo bueno pues te voy a operar hizo algo bueno que no me contó realmente lo el periplo que me esperaba después de la cirugía entonces yo quirófanos muy tranquilos pero creyendo pues eso que tenía un tumor pero que no era tampoco está tan complicado de operar no DO fueron muchísimas horas de quirófano después pues quince día hospitalizado salí con un con un andador podrán pase durante un tiempo ahí con bastón fue pues bueno podré hacer natación de fortalecer los músculos que se ha lesionado porque me quedé una lesión en la pierna izquierda me tiene una leve cojera Mi padre quebró me acomete ya sea como House

Voz 9 44:36 y así empezó todo con una broma de tu padre es decir mira aquí viene el doctor House cuando te pasa por la cabeza del el decir cambio de Isla es bueno esto me ha cambiado de vida pero voy a cambiarla de verdad yo ahora me voy a dedicar a hacer aquello que he visto que han hecho conmigo que en algunos

Voz 1368 44:51 momento habías pensado ser médico antes de esto

Voz 9 44:54 nunca la verdad que que si me hubieran dicho

Voz 11 44:56 ocho y un año de Samira una cerradura ibas a ver dentro de diez años yo me dedicaba me me encanta así siga pasando el mundo de marketing si yo me quería ir a lo mío que era que era el marketing no hay ir

Voz 10 45:14 jamás jamás pero aquello fue en una comida familiar Un vino comer

Voz 11 45:18 padre sí y me dijo Mi padre me llaman Pedrito

Voz 9 45:22 es que no

Voz 11 45:25 estudia algo porque yo me después de eso me quedo sin trabajo no es pues estaba deprimido o no Mi padre intentaba animarme porque no estudia medicina eso me quedó ayer eso fue a por el mes de marzo cuando salieron las prescripciones la Universidad de Granada sale por junio nosotros hija Nadie me fui con mi papel el de mi discapacidad ahí

Voz 1826 45:47 tú estabas pendiente de que salieran hoteles encontraste de de casual

Voz 9 45:50 a Pedro la que la la la

Voz 1826 45:52 la convocatoria de las prescripción

Voz 9 45:55 está pendiente así que salieron Bike salieron Idris clave que la el periódico por ejemplo la bien el periódico se tiene un hijo si yo estaba pues lo típico no pues voy a presentarme yo no

Voz 11 46:07 que realmente vamos a intentarlo

Voz 1368 46:09 mal no elegiste no elegiste es una carrera así como el que dice vamos a estudiar un máster de cualquier cosita en medicina nada menos eh

Voz 11 46:17 sí seis año hay ir fue eso me fui no dije nada no dice nada por SMS la universidad Granada te va mandando mensajes te va diciendo a mí me decía no ha sido admitido medicinas todavía pero era como un juego no pero sí quiere pasará a la segunda vuelta pueda también sangre tiene ya tiene enviaron a las

Voz 9 46:37 a la repesca

Voz 11 46:39 si dentro de pues yo entré por el cupo de discapacitados cupo de discapacitados

Voz 9 46:43 hay tres por ciento

Voz 11 46:45 sonido para para discapacitados en cada titulación el SMS con mucho cariño el tres de septiembre a la media de la mañana me llegó un SMS diciendo que había sido admitido en en el cine que tenía producida para formalizar la matrícula

Voz 1826 47:02 fue a partir de ahí ya que cuando se lo dijiste a la familia entonces tú hasta el momento Caballero

Voz 11 47:05 pero claro eso hija nadie iría al día siguiente estábamos en casa tengo que decir algo no se quedaba sin pico para Viena que han admitía medicina sí que voy a empezar a estudiar la cara de mi hermano me de mi madre fue dice

Voz 9 47:20 exacto lo que tengo

Voz 1368 47:23 sea XXXI añitos su sea que la era fácil

Voz 11 47:26 no no no no ha sido nada fácil la verdad porque no tienes el hábito de estudio y es una carrera muy competitiva donde era nota

Voz 10 47:33 de cortes son altísima

Voz 11 47:35 sí la verdad es que con mucho esfuerzo conseguido sacarme la carrera seis años no es que mis años pero los dos primeros años fueron varios sino hubiera tenido buenos compañeros que acompañarán

Voz 9 47:46 se teme pasaban apunta que me decían tú no te preocupes pues la verdad

Voz 11 47:50 qué hubiera sido difícil como hubiera quedado en el

Voz 9 47:53 la cómo ha quedado en el camino no pero

Voz 11 47:56 me pues eso lo bueno que estoy

Voz 1826 47:58 pues oye oye Pedro tu experiencia como paciente no un paciente de cualquiera de que te ha servido de mucho te ha servido te sigue sirviendo para empatizar por ejemplo con aquellas personas a las que tú tienes que tratar

Voz 11 48:13 realmente si te te sirve con una con un parámetros muy muy muy común en las urgencias que sea el dolor gente que viene con dolor crónico gente que viene llorando de dolor que a veces en tu pantalla todas las visitas que tiene a urgencias a la visita a su médico de atención primaria la visitamos especialista pesaje no viene por aburrimiento ni bienes sino también de viene con dolor entonces sí pero pone en su lugar y yo siempre les digo lo mismo de hélice cuando usted de aquí a mi consulta urgencia yo no sé si voy a poder estar con su problema pero lo importante color de quitarle ese sufrimiento con intentar no yo lo que intento mientras ellos Lass la sugerencia mía si se tienen que ahí con una derivación un especialista se van sin dolor Ice Man pues con una con una esperanza en que hay solución si si te ponen siempre ponen al lugar

Voz 1368 49:07 Pedro ahora estás en el mismo hospital en el que te operaron cree

Voz 11 49:12 en el mismo hospital en el que me operaron me cruzo mucho veía con el cirujano que no pero con Assange

Voz 1368 49:19 y como se ha hecho cómo es ese ese cambio de roles

Voz 11 49:23 al principio raro Maite y joder estoy con el con el hombre que me ha operado a cambiar que me ha quitado yo tenía muchísimo aunque no merme pueden o completamente me quitó valor estoy ahora con mi compañero no la verdad que es rara la sensación

Voz 10 49:42 ella tan claro

Voz 9 49:45 a Saura Pedro no superar del todo bien sí

Voz 11 49:49 es realmente muy tumor tenía catorce centímetro dentro del canal medular entonces pues me operaron la zona que él no toca médula está en la cola de caballo la zona que que Lula lo de me hicieron fue que me dijeron que me tenían radioterapia ahí como es una zona muy delicada pues de la médula espinal de es el único tejido que soporta menos radiación el cuerpo me mandaron desde Andalucía ponen me mandaron a un hospital de Madrid que me diera al que no diera radioterapia porque era el sitio donde tenían el acelerador lineal era hasta el momento tema adecuado a al tumor que yo tenía hacéis voy a Madrid y me alguna resonancia de control inmediato me de la Madrid durante ese inmenso hace soy paciente

Voz 9 50:34 pedí que dominio del lenguaje tiene ella

Voz 1368 50:36 en fin vistos como como habla

Voz 1826 50:40 muy bien que es que es lo mejor que te ha dado la medicina

Voz 11 50:45 yo creo que la medicina me ha dado el sentirme realizado el cuando sale a las ocho de la mañana de texto nunca falla lo y luego te vuelve a casa siempre útil que que que parece que lo que está haciendo tiene un sentido yo no consideró mi trabajo como con mi trabajo lo haría yo sinceramente si después de lo que he pasado hay gente que hace dieciocho años se lo toma como un trabajo yo no me lo tomo con trabajo cuando dicen que la medicina vocacional o es una profesión creo que siga a lo mejor yo no tenía vocación esa acción me me encontró después pero sí es cierto que yo por la mañana cuando digo súper realizado que no haya dormido y me acuesto Felix da cuento feliz

Voz 9 51:31 y luego pues comentar cómo te ha ido

Voz 11 51:33 a intentar y todo eso

Voz 1826 51:38 Pedro Jiménez doctor el doctor que empezó siéndolo cuando cuando fue paciente

Voz 11 51:45 dije

Voz 1826 51:46 Pedro un abrazo muy fuerte muchísimas gracias

Voz 30 51:50 bueno gracias doctor hace buenas tardes

Voz 33 51:59 huy él habite pues que os voy a pedir a poderío

Voz 1826 52:12 a la gente Historia la última para esta ahora también tiene que ver con la salud con la salud mental en este caso porque los ha llamado la atención bueno ha sido Maite Nieto la que nos ha llamado la atención sobre este sobre este hecho el caso de Bale un municipio al noroeste de Bruselas de los cuarenta mil habitantes

Voz 1368 52:31 historia dije que bueno que buena idea no

Voz 5 52:34 los a esto de normalizar la enfermedad mental e que ahora además hay muchos famosos que están intentando porque en Estados Unidos parece ser que es una que es una patología que no solamente es para los enfermos sino que es una cosa que la gente oculta yo creo que aquí también pero allí de una forma más exagerada y hay mucha gente famosa que está intentando visibilizar la enfermedad mental

Voz 1826 52:56 para quitarle el estigma es normalizar matizarla

Voz 5 52:59 de alguna manera esta idea me pareció fantástica en ese sentido