La Ventana (20/08/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1667 00:13 el cuatro de alarma antiterrorista nuestro país tras el ataque de esta mañana en Cornellà el Ministerio adelantado su reunión semanal de valoración de la amenaza tras lo ocurrido en esa localidad catalana informa Alberto Pozas

Voz 0055 00:24 con informe anterior en un comunicado la decisiones no aumentar el nivel de alerta antiterrorista después de lo sucedido esta mañana en Cornellà Se mantiene por tanto en el cuatro reforzado donde permanece desde junio de dos mil quince después de la cadena de atentados que se cobró decenas de vidas en Kuwait en Túnez y también en Francia es la decisión de la Mesa de valoración de alerta terrorista que incluye entre otros a los Mossos d'Esquadra la Guardia Civil el Centro Nacional de Inteligencia no aumenta el nivel de alerta pero si se activan un protocolo con medidas complementarias de autoprotección para los agentes en las comisarías

Voz 1667 00:52 los Mossos continúan registrando la vivienda de ese joven abatido a pocos metros de distancia de la comisaría el Ayuntamiento de la localidad ha llamado a la calma a los vecinos califica lo sucedido esta mañana como un hecho aislado en media hora Quim Torra preside la reunión del gabinete de coordinación antiterrorista la ministra Margarita Robles pide al presidente de la Generalitat que abandone las provocaciones su respuesta a las declaraciones de Torra del pasado viernes en las que prometía atacar al Estado por las que Ciudadanos reclama la aplicación del ciento cincuenta y cinco en Cataluña creo que

Voz 4 01:23 de gente como Puigdemont Torra deberían dejarse de la provocación permanente y continua una provocación que saben que no va a ir a ninguna parte deben trabajar por lo que importa a los ciudadanos de Cataluña que siguen teniendo muchas dificultades en materias tales como la sanidad como en educación o como la dependencia

Voz 1667 01:43 entre tanto la fiscal general del Estado en marca la polémica de los lazos amarillos en Cataluña dentro de la libertad de expresión no hay delito ni en quitarlos ni en ponerlos ha dicho María José Segarra

Voz 0509 01:54 la actuación de los Mossos de este fin de semana contra varias

Voz 1667 01:56 son las que quitaban esos lazos en Tarragona

Voz 5 01:59 no hay delito alguno ni en quitarlo imponerlos forman parte de la libertad de expresión pero en todo caso insisto que yo no estoy juzgando con respecto a una legislación que no me toca a mí eh responde sobre su aplicación es son las autoridades gubernativas catalanes en este caso que tomarán las decisiones seguramente las más oportunas

Voz 1667 02:15 el alcalde de Llanes habla en la SER sobre el asesinato de un concejal de Izquierda Unida el pasado jueves en esa localidad asturiana Enrique Riestra se ha mostrado prudente en La Ventana a la hora de avalar la hipótesis de la emboscada contra ese concejal

Voz 6 02:26 bueno Sastre lo que lo que todo apunta a todos los trabajos sobre todo en la Guardia Civil está haciendo su trabajo pero bueno todos ellos diario apunta en esa perspectiva parece que es una cosa clara vamos sí sí que se tiene claro que en este caso fue una especie de emboscada con unas varillas sin estos siniestros es claro son un estuvo nuestro objetivo no apunta a esa dirección pero son según y tendrán que ser los investigadores sostienen

Voz 0509 02:51 absolutamente todo eso cinco

Voz 1667 02:53 tres minutos cuatro y tres en Canarias gadea repasamos más noticias con Josema Jiménez doble ataque yihadista contra la policía en Chechenia en una primera acción

Voz 1645 03:06 qué Riveros armados con cuchillos han intentado entrar en una comisaría y han herido a dos agentes antes de ser abatidos el segundo ataque se ha producido cuando un coche con varios terroristas a bordo ha atropellado a tres agentes de tráfico el grupo yihadista Daesh ha asumido la autoría de los atentados en los que también han sido heridos dos transeúntes y sólo queda un herido

Voz 1667 03:24 en la pasarela de Vigo hospitalizado

Voz 1645 03:27 quería de Sanidad de la Xunta ha informado de que ya sólo queda una persona herida ingresada en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago otras dos personas han recibido el alta en las últimas horas después del accidente ocurrido en el festival O marisquillo que recordemos se saldó con cuatrocientas sesenta y siete personas

Voz 1667 03:43 las y una última hora el barco de la guardia costera italiana que lleva a bordo a ciento setenta y siete inmigrantes que espera desde hace cinco días en la mar frente a la isla italiana de Lampedusa Un puerto donde desembarcar a esos inmigrantes rescatados tiene finalmente puerto asignado a atracar en la ciudad siciliana de Catania tal y como ha confirmado el Gobierno de Italia terminamos con los deportes Óscar Egido buenas tardes

Voz 1643 04:05 con Abalo muy buenas hoy se cierra la primera jornada de Liga en Primera las ocho en Mestalla se juega el Valencia Atlético de Madrid lesionado en el equipo de Marcelino Issing Lucas sancionado en el conjunto del Cholo Simeone y a las diez en San Mamés el Athletic de Bilbao recibe al Leganés con el debut de dos entrenadores argentinos en sus respectivos banquillos Berizzo ahora lista esta mañana Icon Herrerín lesionado no ha convocado sí que se lleva a los dos

Voz 1667 04:26 porteros del filial Auna Simón ya en Segunda A

Voz 1643 04:28 a las ocho de la tarde se cierra la jornada segunda con el Tenerife Nàstic y algo más de la crónica internacional el Papa from

francisco ha pedido perdón por los abusos a menores en el seno de la Iglesia de Pensilvania en Estados Unidos el Pontífice las condena con fuerza calificándolas de atrocidades añade que el dolor de las víctimas es también su propio dolor es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya las seis las cinco en Canarias

Voz 17 08:08 en La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 18 08:14 el it tú crees que el crea nosotros creamos vosotros creéis ellos crean esto es el recreo

Voz 7 08:27 o en La Ventana el recreo la vida más allá de un patio de colegio

Voz 19 08:50 sí

Voz 12 08:55 el cinco de la tarde y nueve minutos cuatro y nueve en Canarias saludos señoras señores bienvenidos ahora sí es cuando se incorporan a esta sintonía que es la del recreo porque es que esto es como un programa aparte verdad Ibarra buenas tardes qué tal

Voz 0055 09:09 al este fin de semana ha sobrevivido al huracán Ariel que es mi sobrina así sí sí creo que se puede ver no el arañazo que me ha hecho en el ojo jugando

Voz 12 09:16 sí sí sí sí sí me lo estaba pasando bien pero quiero

Voz 0055 09:20 esto arrancar el ojo y bueno se ha quedado pues con este

Voz 12 09:23 este amagos cuánto cuánto cuánto tiempo tienen cuántos años tienes

Voz 0055 09:25 este año se cumple a amiga de los

Voz 12 09:28 entonces tiene una bula especial cuando cumple tres años Hita buenas tardes cómo está el alma

Voz 1934 09:35 las tardes qué juegos tal pues verá estoy un poco

Voz 12 09:38 yo ahora me cuentas porque si ya hay sus desdichas de patio de vecinas Easy Llanos está en la reacción de Berna en El País Héctor qué tal buenas tardes buenas tardes a todos Javier os voy a hacer una pregunta tortuga aquí ni vete porque ya sé que tú tienes la solución para vosotros es un momento cuando dice eso era momento para mí desde el siglo XIII ahora más o menos

Voz 1934 10:02 lo que tarden arreglarme es un momento momentito

Voz 12 10:04 desde del siglo XIII ahora

Voz 0055 10:07 hicieron todo lo que supere dieciocho

Voz 20 10:09 el segundo es es más que un momento más que momento sea dieciocho segundos sería un momento común muy bueno con menos de dieciocho segundos un momento un momento osea todo

Voz 12 10:18 a dieciocho segundos momento dos segundos también así

Voz 20 10:21 ocho diecinueve dos vale vale como no sé cómo vista quién estaría más acertado las respuestas que hemos recibido de todo iba a decir que que parece el precio justo esto pero con el tiempo pues los dieciocho segundos no no mostrándose en cambio no no es que en un momento determinado de la historia

Voz 0509 10:37 ya

Voz 20 10:38 un momento tenía la precisión que ahora tienen cinco segundos más hombre no no quiero decir que sea equivalente que nosotros decimos cinco segundos y sabemos a cuánto tiempo pues hubo un momento de la historia

Voz 12 10:50 en el que un momento quería decir

Voz 20 10:52 eso y no otra cosa sólo un momento lo lo dejamos ahí verdad como como anzuelo yo creo que está bien

Voz 0055 10:57 bueno pues sí exacto no sería en el siglo XIII cuando dicho venga

Voz 12 11:01 a pueden es que claro yo creo que he ganado yo mirando para dicho a dieciocho segundos del siglo XIII ahora ahí dentro hasta el momento el seguro vamos a salir de dudas enseguida pero antes por favor la Fortis su patio

Voz 21 11:17 mi patio de vecinas con la

Voz 12 11:22 porque es que esta música que muchos de ustedes ya conocen no adentra en el mundo de las catastróficas desdichas de la Forte nuestra artista particular dueña hay señora de las redes sociales de las como ella dice seis horas que llevan la Carnegie la cabeza laca Neelie buenas tardes Forte venga ataca buenas tardes GC arrobas hoy la fuerte para servirle a Dios ya usted tú sino dice excepto no no no no no no como si no hubiera empezado no jefes una pregunta te llevas la K laca destaca laca llevarla casi en la cabeza tambor cada tarde somos faltaría eso que nos traes hoy te traigo mira mira esto escucha

Voz 22 12:01 pienso venga hasta entrado en dicho vi ido iba primero

Voz 12 12:11 tampoco ha dicho solo pienso en gastar Chile un montón si Chile montón Quino pido perdón ahora entonces escuchas reggaetón y a ver no exactamente esto es Trapp tras jefe si no para

Voz 1934 12:24 esa fuerte educa y entretiene se llama tras ir

Voz 12 12:27 pues que ahora pues que me hecho trapera trapera si me quieres decir que te has pasado Rocío Jurado al trapecio estos trofeo me has dicho es nuestra pero pero es pero casi casi

Voz 1934 12:35 pero te tape otra pero casi casi casi me he pasado de la Jurado a esto porque de repente pues se descubierto a tres trapera que con sus letras y queda en el sentido y ahora pues sólo quiero convertirme en una de ellas pero yo es que soy muy ecléctica jefe que lo mismo un día llevó la bata de cola que al día siguiente quiero vestir de trapera

Voz 12 12:52 lo señala que es lo mismo sea ya ya la bata de cola te la pones para ir al súper a comprar el pan dado aún no dame tiempo falta nada me estoy a esto darme tiempo porque ellos si es menester bajo la a comprar lenguado es vestir de gitana ojo con esto

Voz 20 13:11 ahora no teme descentre es porque me Estados dice lo que decía

Voz 1934 13:15 pues eso pues que soy una tonadillera millennials IS encontrado al fin el género que más me representa bien

Voz 12 13:20 qué representa entonces decidieron lo digo porque Gamazo osea espera pero pero voy a voy anotar me repele encima Mapfre

Voz 1934 13:27 sí de hecho creo que el hábito hace al monje me voy a convertir del todo ya al trapería asegura Pérez trapería sí sí

Voz 12 13:36 cómo se hace una trapera que tú también que que esa gente no no no no a mí no me digo

Voz 1934 13:40 a ver yo pues bueno he descubierto que hay pues como tres grandes características que unen a las cantantes de Trump lo primero las uñas súper largas colas

Voz 12 13:49 ver largas largas ya pues a ver si empezamos mal porque esto es cuestión de tiempo y te las puedes dejar de crecer pero yo a ti te veo unas unha muy discretito

Voz 1934 14:00 sí bueno pero también by yo ahora mismo me bajo las peticiones irme a algunas tensiones con incrustaciones de vas a ver que no voy a poder casi venía a trabajar

Voz 12 14:08 por llevar las uñas largas sí bueno por me van a ser

Voz 1934 14:10 a bolos por ahí tendrá que cumplir con mi público en mi Fandos mis obligaciones del de estrella del rap

Voz 12 14:15 yo te juro que hay muchas veces que hablas yo yo no te entiendo te escucho te intento escuchar con atención que otra condición tienes que cumplir para hacerte

Voz 1934 14:24 pues a Pere pues trapera a perder a ver eh yo hago listas no para convertirse entra Peret y otro de los requisitos es básico que es look chandal Hero insecto Mike un séptimo tú sí mira es el el pendiente este que se pone aquí en el hueso de la nariz como el de los búfalos y el chándal que no falte pantalón ancho abajo y un top ceñido arriba si ombligo pero

Voz 12 14:46 vale los esta preciosa se bueno voy siempre

Voz 1934 14:51 a veces que te está haciendo otra Pérez Hidalgo del sándalo etapa

Voz 0509 14:54 así con la funda blanca aporten con botones eso

Voz 1934 14:56 el séptimo hubiera dicho algo de

Voz 0055 14:59 formación romana no fue ese no es el el P

Voz 1934 15:01 miente este del búfalo Tunde Caballero pero una cosa no los hay de pego igual os traigo uno acaba no se bueno yo lo mismo no sé si estaremos muy favorecidos yo con el look pues lo mismo un par de kilos o cinco o diez me sobran pero que si yo me convierto me convierto con todo que aquí hemos venido a jugar ya

Voz 20 15:17 ahora los disfraces bueno que veo mañana mañana bienes basaría sí pero no

Voz 1934 15:22 xima le con Nicole las trenzas de raíz hasta el culo que es la tercera condición sine qua non para convertirse en reina del tráfico

Voz 12 15:30 muy mal

Voz 23 15:33 qué mal lo veo mal

Voz 12 15:49 aquí tenemos a Laporte nuestra artista particulares está ensayando los pasos de la coreografía es una pena que no la puedan ver que abate era buena apeló el noventa nada eh no me queda nada se está intentando convertir en una verdadera tras tercera tapete aprender

Voz 1934 16:05 a ver si lo que está sonando ahora mismo Rosalía por supuesto que ojo la llaman la nueva Lola Flores siguió mira es que no puede ser más fans

Voz 12 16:12 sí sí cumple ya tú crees que ya cumple los tres requisitos que nos estás comentando

Voz 1934 16:17 bueno hay tanto vale no no Rosalía es The Queen además eh ahora que la hemos comparado con la Faraona una cosita te voy a decir

Voz 12 16:25 dime las esta música no está tan lejos de lo que es

Voz 1934 16:27 estabas tú cuando joven a ver

Voz 12 16:30 no no no no pase impuros a ver cuando te crees tú que yo era joven no para dar con cuántos años tienes esto sesenta y cinco sesenta y cuatro más hay más que si por ahí por ahí

Voz 1934 16:39 diecisiete no sé es si bueno imagino que en tu época pues escuchabas pues esto la más grande Rocío Dúrcal los grandes éxitos de Santísima

Voz 12 16:46 Madrid de lo que yo aguanto esto no tiene precio no no no no te enfade

Voz 1934 16:51 yo te decía que esto lo está pagando

Voz 12 16:54 ah no no no no por favor no te lleves además además grande por favor

Voz 1934 16:58 yo te decía que las letras de Trapa actual dicen pues prácticamente lo mismo que las canciones que lo vetaron cuando el apogeo de punto pe punto

Voz 12 17:06 el punto de que quien es el punto de punto esposa Isabel Pantoja jefe que poquito ves Telecinco poquito muy clara nada no lo ve nada mira te voy detrás hay allí siguen hablando así en

Voz 1934 17:16 punto que punto sí si si en un programa que hacen a esta hora

Voz 12 17:19 es que no voy a mentar por no hacer publicidad pero cuando todo el mundo sabe que se refieren a la Pantoja y ellos tienen que hacer y punto pero el aire

Voz 0055 17:26 ordenador

Voz 12 17:27 para Edgar Hita es la IP claro yo te digo bueno

Voz 1934 17:31 yo esta tarde os traigo algunos ejemplos de grandes éxitos de ayer hoy y siempre como por ejemplo esto

Voz 23 17:38 la hora de aldea

Voz 1934 17:52 pensó en tu mirada tu mirada clavada es una bala en el pecho lo pillas

Voz 12 17:55 bueno lo pilló a ver yo conozco ese tema de este tema que está son Rosalía pero ahora mismo no nótese la espera espera escucha esto ahora a ver qué te dice

Voz 2 18:09 bueno esto esto no estás inmortalizado en un vídeo y pueden hacer

Voz 12 18:25 la idea es que pocas veces he visto a lo mejor te dan entregada bueno se sale ya toda la Valderrama también a amigo

Voz 1934 18:33 no es que aquí somos todos muy de la copla eh que ya lo saben mi público y España entera pero bueno ya las pillado notas da cuenta que las dos dicen lo mismo

Voz 12 18:40 Rosalía la más grande que él

Voz 1934 18:41 el jefe de porque se han enamorado hasta las trancas y están las dos pues como todas las mujeres cuando nos enamoramos gaitas por si el susodicho coge la puerta es larga

Voz 12 18:50 a mí me vas a llamar raro o lo que quieras llamarme yo no es que pretenda dudar de Ci yo diría que no es exactamente así pero bueno

Voz 1934 18:58 es que es aguafiestas cuando tú te en peñas y de aguas la fiesta pero mira Note no teme a graves que voy a poner otro ejemplo tú sabes quiénes usan opta

Voz 20 19:07 no yo lo azuza así que sabía que era donde se encontraban pues yo qué sé María cree usa Toquinho

Voz 0055 19:12 de este modo hagáis por ahora el nueve sí

Voz 12 19:14 estuvo o no un café en Buenos Aires conjugar

Voz 0055 19:17 a mi madre que perdió

Voz 1934 19:19 estoy yo ahora a pensar que era Daniel vello de la tarde y no tengo pues mira nota es una chica de la te reta por cierto la valenciana que en verdad es llama Myriam pero querría yo calaveras darle al trapo que lo mismo al principio no entiende nada de lo que canta puede ser pero después la tía engancha que no veas

Voz 2 19:38 D más conocido como quería

Voz 12 19:52 la corta diga eso sí que lo he pillado un Bobet bueno cita si ver fuerte no se entiende nada no no obstante no sentía yo no entiendo prácticamente Messi

Voz 1934 20:03 que había pisado yo que fue necesita un diccionario español fue han opta sus nota español pero vas a ver como también es de las que dicen en sus letras lo mismo que las grandes coperas de antaño o casi

Voz 22 20:14 vuelve Quílez TNT

Voz 1934 20:32 mafia en La Ventana mal ciudad es ir punto pe punto que Pantoja si con su Marinero de luces eh vamos a ver qué decía usan opta en su canción novia

Voz 2 20:42 es tiempo Kenneth Crear en K no pasta

Voz 0055 20:52 hacerlo Diango sí sí sí

Voz 2 20:54 yo ya lo diga al podio muy bien ahora

Voz 1934 20:57 pues entiende eso sí sí sí sí

Voz 0055 21:00 eras de Perales y está hicimos

Voz 1934 21:03 sí sí es en verdad os estoy tomando el pelo en la Pantoja están diciendo lo contrario pero fue mira también es bonito darse cuenta de cómo avanza la música unas cuantas décadas e tampoco nos pongamos a hilar tan fino que hasta el empoderamiento de la mujer queda patente en los temas de hoy en día donde la plantó decía que ella se queda esperando a su Marinero de luces Fusta nota dice que de que que ya no espera nadie

Voz 12 21:25 madre mía tienes más ejemplos

Voz 20 21:28 a saber si acabamos ya con esto por favor

Voz 1934 21:30 uno que estamos y bueno te voy a pedir demasiado supongo que no conoces

Voz 12 21:35 no tú conocías la fusión no entonces pues yo también el empate para el jefe

Voz 1934 21:40 bueno el caso es que va dial canta temas como fiebre o mercado no este es el deber entonces lo que todos vamos al mercado no

Voz 12 21:48 no hay que sabía que va a ser para ellos no

Voz 1934 21:52 en fuerte educa es dj y entretiene te voy a pinchar uno de los temas de vayan Iker que esté muy atento a ver si sabéis lo que es

Voz 12 21:59 lo está

Voz 24 22:02 bueno especialmente situado en pieles vino valor aquí no hay contrata ya ve

Voz 20 22:10 no pierdo lo primero ha dicho cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco especialmente si te lo que poco a poco a poco poco a poco poco a poco pues así no

Voz 1934 22:20 exactamente muy bien o que vas a salir Trapero tú también ya al está diciendo en esta canción y cuando baila o que le pone así como muy calentito todo el mundo

Voz 20 22:29 ya pues no sé yo si querría ver bailar a esta señorita con quién vas a tener la osadía de comparar ahora

Voz 1934 22:34 ah pues imagina no

Voz 25 22:40 eh

Voz 2 22:44 había

Voz 25 22:47 ah sí

Voz 7 22:48 está si es hombre Aquila

Voz 1934 22:52 nos dicen lo mismo algo así como mira tío estoy tan potente que no te has visto tú en una de estas en tu vida

Voz 20 22:58 vale mañana te voy a prohibir que venga confundan con sonidos e avisaba esta mañana hábiles un poquito más sencillitas vestido a lo que quieras pero más sencillitas realización por favor a mí otra tarde como esta novela no

Voz 1934 23:08 pero bueno no no no no me negarán que me ocurra la sección de hoy un huevo o como se nota que ya tengo roban

Voz 12 23:13 me muevo significa mucho mucho

Voz 1934 23:15 hasta que estoy al lado de un profesional como la copa

Voz 12 23:18 muchas gracias a dices de Port va hoy

Voz 1934 23:24 si hoy traigo un test porque ya que hemos hablado de él tras este nuevo género musical que muchos de vosotros Gemma no sabes bien lo que sí

Voz 12 23:32 qué es lo que era la puso otra vez vale no no no

Voz 1934 23:34 por favor no nos decía que cojo cuando salga de aquí lo voy a buscar el caso vamos haya con el tres de la fuerte por veinticinco pesetas cuáles son esas palabras queréis por ahí hoy en día no tenéis ni idea de lo que significan como por ejemplo fallando un dos tres responda otra vez por ejemplo yo iba a decir Trapp tras pero al claro todas las que acaban en I como Hyde si Skype creo que ya es caiga lo va espía hay mayor no sabes lo que es Shipping hijos ovejas muy parecido parecido Roberto saber lo que la excusa

Voz 20 24:10 no sé yo sí sí Rando

Voz 1934 24:13 Rando tampoco Isabel lo que es un crack tener lo harás Ical no no no viene por ahí flechazo así como a mí me escriben yo lo yo tengo una idea de lo que yo lo es Oli Live One to sólo una vez es cómo aprovecha el tío tampoco carpe diem no es como Super risa Mazo risas

Voz 12 24:39 hay mucha buenos Davis pasado ahí vamos a dejarlo en regular pero mira de aquí a mañana te vas a tomar esta pastilla lo ves redimir te vas a tomar esta pastilla que te voy a recetar no vas a entender la letra del mañana otra cosita venga

Voz 26 24:53 por qué

Voz 12 25:02 cruzando el océano la fuerte de ahí se llama Kim Kardashian hambre comparación no hay día no hay día que Caine Kardashian no sé noticia cambios de look escándalos con los famosos a veces se deja olvidado la criatura bueno ha creado una empresa sobre sí misma quedado desde luego muy buenos réditos muy buenos frutos y parece que Edgar Hita ha conseguido hablar con ella Kim Kardashian qué tal buenas tardes

Voz 0509 25:28 a ver qué tal bobada pues nada que estaban haciendo haciendo nada la vida haciendo nada nada no pague que mucha gente me pregunta que qué me dedico pues a nada a nada que no hago nada pero nada del verbo nada que siempre a por la mañana me bajo bar a echar la partida nueva ya perdida

Voz 12 25:47 hechas Talking hora parcial dominó luego ya

Voz 27 25:50 el Remigio el remiso me has dicho que esa por la tarde por la tarde Rijkaard ahí está dicho dominó da pena

Voz 0509 25:56 sí luego porque lo digo yo soy americana bueno luego ya me no

Voz 12 26:01 es de es de medio americano medio de Rubi Ruiz

Voz 0509 26:04 tengo tengo eso os tengo a si me lo bueno que juega partido luego me el un alguna Kina San Clemente es hubo para casa soy si estalla así los treinta y siete años que tengo

Voz 27 26:14 hijo era atar Remigio y oficio

Voz 0509 26:17 bueno beneficio así beneficio así que tengo el dinero por castigo no se ha visto el imperio enorme que tengo cara mejor a mí a lo mejor me apetece celebrar mi cumpleaños y que venga canta Bruno Mars pues lo traigo ya la segunda canción le digo me cansa pelo fuera de aquí fuera humo hilo hecho hice y sacaba la fiesta porque yo quiero y me encanta porque a lo mejor hablando de mí no saben qué decir la actriz cantante presentadora nada no si te lo digo yo nada

Voz 1934 26:45 nada y todo en ver King

Voz 0509 26:48 sí es cierto que que hacer tan grande la gente me critica porque era un reto fin que me hice un a lo mejor salgo salgo por las

Voz 27 26:56 tú te puedes hacer lo que quieras no es decir poco crítica

Voz 0509 26:59 eso y la gente ya criticó una y con esa eso está así de guapa porque va maquillada digo pues maquilla de tu así que se lo digo yo por la tele atrás lo tuve cuando tuvo al saber la noticia casi nada machistas se Sebastian siete cirugía y dije te importa

Voz 12 27:15 eso digo yo

Voz 0509 27:17 a ver quién te lo voy a poner fíjate lo que te digo me voy aquí no

Voz 27 27:22 redondea

Voz 0509 27:23 sabes yo acepto las bromas se estaba en la rebautizó el pequeño me dice cómo se te escape un cuenco tenemos que tira criatura ahí yo me entró la risa a mis hermanos también mi madre que también ahí ya ni bautizo y nada pero bueno aquí sigo aquí bueno voy a voy a dejar que voy a voy a este aun remitió vale vale

Voz 27 27:41 a ver si tienes una muy buena mano eh

Voz 0055 27:46 pero no se come ni una

Voz 28 27:47 casco un Mutuel hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 12 27:52 trae tu moto de la mutua y que bajamos

Voz 29 27:54 el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco Duero bienvenidos a condiciones en Mutua punto es

Voz 30 28:06 ah sí

Voz 2 30:40 la Ventana

Voz 32 30:48 qué tal

Voz 23 30:57 hará hará

Voz 12 31:09 Miliband aquí estamos dispuestos pero cuando digo dispuestos es que está Llanos ahí en la redacción de Verne Edgar Hita es que Laporte se lo toman en serio ha ido a customizada para Pérez así que hoy bueno somos tres contra uno sabe que vamos a vencer no sí sí sí pero que Édgar o Héctor tendrás que hacer dos preguntas sobre el problema vamos a buscó

Voz 0055 31:34 al personaje misterioso a ver dónde está escondido personaje misterioso recuerdo que puede ser mujer hombre o personaje de ficción que el marcador está empate a tres tras mi remontada de la semana pasada y que hay tres pistas y la primera pues yo creo que es una pista biográfica Hay que yo creo que a todos nos gusta

Voz 2 31:50 verás de de esta raza de diez sido en ética que así se lo siguiente

Voz 0055 32:04 bueno Fangoria es el tercer gran proyecto musical de Alaska de Nacho Canut sin Carlos Berlanga desgraciadamente porque falleció en dos mil dos pero sí que estuvo en Alaska Los Pegamoides primero y en Alaska y Dinarama después el siempre acompañados por el éxito este tema se llama Red torciendo palabras pertenece a su álbum arquitectura efímera ir calculando de qué de qué año puede este disco más gente Dennis sabéis y pensándolo pero

Voz 33 32:28 Pedro más vale vale vale vale suelen votar bueno ojalá

Voz 0055 32:31 muchos algo más glorioso está coproducido por Carlos jean termina con una versión de Los Ramones del Here today tomorrow ya la pista dice lo siguiente este tema retorcido palabras llegó al número uno de Los cuarenta Principales exactamente un día un día importantísimo en la vida de nuestro personaje

Voz 12 32:49 llegó a ser número uno de Los cuarenta Principales el día y el año ellos importantes y graves pero el día que se casó algo de moda el mismo año vale vale vale vale la pregunta no te voy yo primero porque así luego lo vale vale vale vale

Voz 0509 33:11 pues yo creo que voy a preguntar si es si es si es

Voz 12 33:15 he cantante evocó

Voz 0055 33:17 músicos no no no no olivos eh

Voz 0509 33:21 quién tiene mérito eh también también están celos la quinielas dice

Voz 0055 33:23 que también es más difícil que los quince no

Voz 12 33:26 sois cantante nada bueno era compadres vamos

Voz 0055 33:28 en una pista bien sida dale

Voz 34 33:37 eh sí

Voz 1934 33:50 a ver si

Voz 34 33:52 a buscar latín para Dios

Voz 2 34:03 Marta Valderrama narra gestos de que deja la canción entera pero no hay que avanzar aún más gol bueno

Voz 0055 34:09 eso es que son los mexicanos son los mexicanos que yo creo que han triunfado más desde Jorge Negrete los molotov amagaron con aquel tímido Paul tan buenos acordáis discazo ese ya hemos sombrero verde fue el primer grupo de Deferr del líder de alguno más del grupo pero bueno donde cuente lo vetaron yo creo que con su cuarto y con su quinto su tercer y cuarto disco sobre todo son mis favoritos donde jugarán los niños Cuando los ángeles lloran luego vino el quinto que se esté muy Bono sueños líquidos en el que está clavado en un bar Yeste en el Muelle de San Blas la portadas acordáis es una sirena no no no a correr sí sí sí sí sí sí sí soy azul una sirena bueno el caso es que la pista es la siguiente y es que nuestro personaje aparece en el libreto de éste

Voz 12 34:50 disco de qué fácil es librito aparece ahí eso es nuestro personaje voy a sacar el libreto de manera que lo tengo aquí en el bolsillo bueno Víctor pregunta algo a ver si de llevamos lo de Fangoria yo creo que esto es cuatro sí que me voy dar el otro yo con Mafalda me quedé muy bien

Voz 0055 35:11 de estado siquiera pronta es un personaje de ficción

Voz 12 35:14 para que no me pille es como el otro día no sé no es real es un personaje real que tú crees que es dos mil cuatro Héctor Llanos la fecha exacta no pero eso dos mil cuatro dos mil ocho vale

Voz 33 35:29 bueno bueno bueno oyen esto ya empieza a que venga vamos a para

Voz 12 35:33 salsas decreto vamos a pasar de nivel les vamos a la pista Vicky el vikingo

Voz 2 35:57 Juan

Voz 35 36:00 en mil novecientos ochenta

Voz 0055 36:02 cuatro Es difícil preguntarle porque yo dicen cuando de pronto la gente cuáles son tus tres grupos favoritos de rock y es muy difícil que no te digan los Queen es complicado aunque seas tirando más a heavy dedican Iron Maiden hace que le

Voz 0509 36:18 ocurre aunque sea más precisos también meterán Muiños

Voz 0055 36:20 qué absolutamente maravilloso en el ochenta y cuatro publicaron The Works este fantástico algún free con ese videoclip con Freddie el resto de la banda pues fractal veinte años

Voz 0509 36:30 antes que mañana publicará a nunca todo eso

Voz 33 36:32 era no vale no va Fangoria vale Fangoria

Voz 0055 36:35 el dos mil cuatro pues en los cuarenta ese vídeo estupendo que hay que ver bueno ya iba la pista yo no sé si nuestro perfil a pistas Bike vikingos tiene que venir la inspiración eh no sé si nuestro personaje ha pensado alguna vez esto de algún freak free Quiero liberarme pero si algún día lo hace va a salir en todas las partes

Voz 12 36:53 ya está ya está ya tenemos la tercera pregunta tenéis una tercera planta que que que que decir no sería complicado de esta está en la cárcel a un armario quizás algo claro no iba a ir por ahí pero no directas cuál es buena si puedo preguntarle si estará no está en las no no he dicho la cárcel digo en el armario no están de Rigola Card o al menos no estaría en la cárcel no va por ahí

Voz 20 37:27 es posible que dos mil cuatro fuera el día justo en el que el tema de Fangoria ahí a las calles a pero se lo justo fue si se dos mil cuatro dos mil cuatro dos mil cuatro dos mil cinco y dos mil cuatro dormita muy bien pero desde luego está muy venderá a ver si esto de la última como no te

Voz 12 37:44 Deimos os voy a ver yo creo que es un personaje al uso personaje y eso lo hemos dicho pero quiero decir con doble sentido real Real Real sigue de Queen sí sí sí Real Real claro es lo que decía yo dos mil cuatro dos mil cinco es una fecha no es alguien que saca sabes

Voz 0509 38:03 el cuadro de una vas a empezar

Voz 12 38:06 te digo se caso ese día hay da igual si ese día

Voz 0509 38:08 lo he dicho se casó ese día lo bueno pues quién quién se casó y se ese día pero si sale

Voz 12 38:13 si sale en la en el de Mary pero pero vale vale vale bueno se vivió durante un tiempo en México sí vale vale es la reina Letizia me suena salta protocolo te asalta proto en las cosas que suena a me suena suena podría ser la reina Letizia entonces bien

Voz 0055 38:41 claro es que si digo Vigo que aquel día tan importante o que la canción de igual número uno el veintidós de mayo de dos mil cuatro bien que la gente dice eso veintidós de mayo bueno pues tendría que u eh porque no vamos ahora a mi amigo sonaba vosotros veintidós de mayo

Voz 12 38:55 bueno pero el desagravio y la verdad el año del año no es imposible

Voz 0055 38:59 claro era un domingo y los domingos es cuando los cuarenta principales estrenan el número uno

Voz 27 39:04 bueno se asoma pero estaba bien está bien es ese fin del sábado si después resulta que ya efectivamente vivió en México

Voz 0055 39:12 conoció los mana conoció a un pintor cubano Valdo Saavedra que la pintó en top less digamos sosteniendo un avión de papel en llamas bueno pues decidí supuestamente porque pues se topless es supuestamente supuestos de todo si ese cuadro está en casa de Deferr sí sí hizo podía versión aportada el sueños líquidos pero finalmente hoy en el libreto y cuando se le ha ocurrido a ti Héctor Llanos pensar en lo del personaje irreal porque para mí ha sido la pista fundamental cuando ha dicho Héctor Llanos

Voz 33 39:41 el de

Voz 12 39:43 térmica de que apareciera en la portada ahí sí eso eso me da que no tenía sentido la bombilla es

Voz 0055 39:49 menos mal menos mal porque hemos empatado ahora estamos cuatro tres el equipo cuatro Iribarren tres eso es sector tu mañana lo bienes creo no gracias hasta la semana que viene a ver de qué

Voz 12 40:00 informamos ahora con eh en garitas dos espera un ratito a superar un momento un momento pero a ver cuánto cuánto antes un momento porque antes habíamos dejado con la expectación a la audiencia Héctor ya no sé qué tiene también la respuesta de de eso y que todos podemos recordar no algún momento de nuestra vida cuando decían nuestras madres vengan está ya al hacer en un momento un momento ánimo mental no ahí no nos ponemos de acuerdo pero ha habido un momento en la historia Héctor Llanos donde sí que resultaba que esto era una unidad de tiempo precisa

Voz 36 40:45 pues sí hay una cuenta de Twitter que se llama fair Mats Library y que tiene bastantes seguidores tiene ciento cincuenta mil seguidores que hace unos días pues publicó un tuit que explicaba que una hora en la Edad Media se dividían cuarenta momentos y luego decía cada uno de esos momentos duraba por tanto noventa segundos con esta definición se remonta al siglo VIII nada menos y la verdad es que pues suena muy muy exacto muy categórica tanto castigan ganas de la persona que te digan un momento enfadarle Si Si ese momento supera más de los noventa segundos pero aunque entonces lo tuvieran tan claro y lo tuvieron tan definido el concepto de momento lo cierto es que su duración tampoco era tan tan exacta podría cambiar incluso dependiendo de la época del año y la verdad es que no había forma fiable de medirlo

Voz 20 41:32 bueno vamos a a contrastar lo con Almudena Serrano Motta que es directora del Archivo Histórico Provincial de Cuenca bueno ir a la que muchos oyentes también conocen aquí en esta casa porque colabora entre tiempos con nuestra compañera Ana Martínez Concejo Almudena Serrano qué tal muy buenas tardes

Voz 27 41:50 hola buenas tardes Costa ahí quien encantados de saludarte así siguiente

Voz 20 41:53 entonces esto de momento no ha sido siempre tan impreciso como es hoy en día

Voz 37 41:58 no es que bueno el cómputo del tiempo que antiguamente en la Edad Media más en concreto verla época en la que estamos hablando no pues todo todo era distinto tenemos que hacer una especie de barrido mental no para situarnos en aquella época no influir no es por lo que hoy por lo que hoy hacemos lo que somos aunque sí que es cierto que todos yo creo que tenemos conciencia de lo que significa un momento no son cinco minutos un momento cinco minutos no son es algo algo mucho más preciso entonces bueno es pues como en todas las épocas del esto Soria pues hay que verlo en función de de las circunstancias en las que se están viviendo

Voz 12 42:38 a veces cinco minutos tampoco son cinco minutos quiere decir que no nos está esperando a le no voy estoy en cinco minutos estoy saliendo tampoco está saliendo tampoco es un momento

Voz 20 42:49 entonces a ver qué como medían el tiempo en la en la Edad Media que referencia tenían el reloj desde luego el digital no pero cómo cómo se cómo se orientaba en ellos temporalmente

Voz 37 43:00 bueno vamos a intentar esto estudiarlo muy general de lo de lo lo Pórtico

Voz 20 43:05 en principio

Voz 37 43:07 yo tenía conciencia y seguimos teniendo conciencia ve la noche del día Ésa es la división básica no horas de sol y horas de de de noche que después pues lógicamente el las funciones que cada uno hace el trabajo que se desarrolla la la en las tareas del campo realmente son las que van definiendo como se va reestructurando el año

Voz 0509 43:27 tras meses en estaciones perdón

Voz 37 43:30 daño Primavera verano otoño invierno los meses cuando es la recolección cuando es el descanso también fueron muy importantes por ejemplo para establecer diferencias de días y hace un cómputo el tiempo más preciso las fechas litúrgicas cuando cuando en las la Pascua de Navidad por ejemplo la Pascua de Resurrección se establecen en el calendario las horas canónicas que venían establecidas por la Iglesia en conventos en monasterios y que servían también para dividir el día en veinticuatro horas y que muchos oyentes les suenan y seguro que incluso alguno hoy la sigue respetando en maitines la UD es prima tercia se están una vísperas y completas no son tan desconocidas para muchos de nosotros eh en cuando entrará en funcionamiento los relojes pues los relojes mecánicos aparte de los de sol de harina las Clegg sidra son relojes de agua que ya se conocían los relojes mecánicos empieza en el siglo XIV porque ya se necesita tener un cómputo de tiempo más preciso por qué pues porque ya la actividad socioeconómica empieza a cambiar cuando los mercaderes entran en juego empiezan a asistir a ferias mercados el trabajo se tiene que aprovechar entonces el trabajo hay que organizarlo si los relojes empiezan a generalizar hasta el punto que en el siglo XVI pues por ejemplo ya se hacen fundamentales en en todos los lugares que no había

Voz 0055 45:00 esto

Voz 37 45:01 todavía por supuesto existen relojes en ayuntamientos en las iglesias muchos relojes de sol las fachadas meridionales de las iglesias que los oyentes habrán visto en ahora que mucha gente de los pueblos que busque vamos ha invitado a los oyentes a que busquen por ejemplo en la iglesia de su pueblo un reloj de sol que

Voz 20 45:18 bueno que muchos lo encuentran son fiables los relojes de los relojes de sol lo que pasa es que claro hay que tener en cuenta también la diferencia la diferencia horaria no va por mal la la oficial que poco ahora mismo tú recuerdas Almudena en cuanto vamos estamos desviado

Voz 12 45:36 aspecto al horario solar

Voz 37 45:37 pues debemos estar nunca hecho la cuenta pero fíjate qué cosa más

Voz 27 45:42 pero lo que al menos dos horas más dos horas no reloj solar

Voz 37 45:47 claro estamos estamos con una diferencia importante no hay más que ver que deberíamos mosso que alguien intente organizar su vida en función del sol ahora por ejemplo las ocho y media ya es prácticamente de noche ya hemos perdido una de sólo con respecto al mes de julio y a las tareas del campo antiguamente durante la Edad Media Edad Moderna que la tarea agrícola era lo fundamental la actividad socioeconómica por excelencia que era la que se dedicaba la inmensa mayoría de la gente entonces el invierno tenía menos horas de trabajo haría menos cosas que hacer en el campo es verdad que la ganadería había que seguir atendiendo pero todo se organizaba en función del día y la noche si nosotros fuésemos yo creo que bastante un poco más racionales de lo que somos deberíamos hacer lo mismo organizarnos un poco en función de las horas de sol que tenemos

Voz 20 46:36 pues sí sí sí es hacer una reivindicación clásica que mucho que ver también con la posibilidad de conciliar de regularizar un poquito más los ritmos y hasta los biorritmos en nuestra nuestra vida en nuestra sociedad pero nada al final tenemos que remontarnos a eso Almudena a que a que llegaron los relojes para marcar la precisión relegada nos perdimos aquello que era tan preciso de los momentos que vivíamos de forma

Voz 27 47:02 tan tan intensa aludiera Serrano Motta muchísimas gracias muchas gracias gracias gracias

Voz 38 47:09 comenzamos ese modelo

Voz 12 47:12 dos horas y media de diferencia repito

Voz 38 47:15 el horario solar

Voz 7 47:21 el árbitro Edgar Hita ha comprado momento son momento comentó

Voz 12 47:27 hasta a vamos a informarnos como estaban dado nuestro especialista en todo hoy sobre que soy soy soy el Sechin Commander Information no anda que si eso sí

Voz 0509 47:38 qué te parece

Voz 12 47:41 el informe de ahí bueno es eso

Voz 0509 47:44 son las palabras estaba pensando es que yo ahora estoy viendo es lo de mañana bueno hoy viendo que es noticia que el príncipe Harry se va a llevar más pastel que su hermano lo han visto lo has visto que estoy la reina madre así lo quiso dijo oye no sé porque yo voy a llevar al PP al pequeño que se lleve más nada quiero hablar de eso de herencia raras pues que encontrado como siempre en la red

Voz 2 48:16 hemos para hemos

Voz 12 48:37 fíjate es que terrible dice ahora por Twitter dice Alberto Sánchez sabes que el personaje de Ibar es la reina Letizia

Voz 0055 48:46 hace así

Voz 12 48:47 muchas muchas gracias empezamos con los beneficiados porque no es que el Twitter va con retos tres canciones dos horas y media unas dos horas y media respecto a varios momentos claves de Ferri sino que es esto te lo iba bueno ataques con aviones hasta una cuenta a otra cosa porque agosto la fecha de nacimiento puesto dicho bloqueada por ser menor de edad que tantos bueno empezamos con los beneficiados por un patrimonio que seguramente no esperaba

Voz 0509 49:11 sí ahí encontramos a una camarera de Cleveland ese llamaba cara Good Iker recibió medio millón de euros de herencia a lo mejor es que la herencia se la dejó un cliente del bar donde trabajaba un boli que iba cada día Álvaro donde estaba ella muy caro siempre decía que le recordaba mucho a su hija eh que hacía muchos años que no la veía de recordó tanto que les dejó toda la habilita para ella vamos a todo tenía dinero hice lo dejó claro fácil cara diría oye me dice mucho que me parezco a tu hija desde lo diría cuando el hombre se lo dijo ella cada día ya sabes ese tipo de gente que dice me dicen mucho que me parezco a Scarlett Johansson Brad Pitt para que nunca nunca sabes cómo reaccionar porque porque suelen parecerse más a Mike a Scarlett Johansson desnuda de Sisi le dice oye de verdad no good dos gótica de agua de osea

Voz 12 49:57 eso sí mucho en la tele cuando hacen programados estos especiales de a quién te parece que no sé si lo han hecho entonces llegar a él tiene me parezco mucho yo estoy como Brad Pitt igual cómo