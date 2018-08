La Ventana (20/08/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1667 00:13 hasta ahora su gabinete de coordinación antiterrorista después del ataque de esta mañana en la comisaría de los Mossos de Cornellà reunión presidida por Quim Torra en la que se va a analizar la información disponible sobre lo ocurrido en la sede del Departamento de Interior está Ana Punset buenas tardes

Voz 0196 00:27 buenas tardes acaba de empezar la Reunión del gabinete de coordinación antiterrorista que de forma excepcional como decías preside Quim Torra junto al conseller de Interior Miquel Buch también hay la cúpula de Mossos desde su máximo jefe hasta los responsables de información y también de los Servicios Operativos van a decidir algunas medidas urgentes de refuerzo de la seguridad de comisarías de policía también de los agentes después que esta mañana un hombre armado con un cuchillo de grandes dimensiones ha entrado en la comisaría de Cornellà de Llobregat

Voz 3 00:54 ya intentado matar la musa que estaba en red

Voz 0196 00:56 la opción según la investigación de los Mossos d'Esquadra que está dirigiendo la Audiencia Nacional recordemos que estamos a d'Esquadra utilizado su arma de fuego reglamentaria y lo ha batido

Voz 1667 01:05 el sindicato de pilotos ha expresado su apoyo y solidaridad a las víctimas del accidente de Spanair del que hoy se cumplen diez años considera el Sepla que la investigación ha dejado sin esclarecer algunos interrogantes vitales sobre los motivos del siniestro el ministro de Fomento José Luis Ábalos ha reconocido que la atención a los familiares es manifiestamente mejorable

Voz 4 01:24 este país necesita todavía aprender mucho en lo que es trazadas de encima tratar a quienes sufren nos queda mucho por ello pero sin duda con ejemplos como la Asociación de ustedes otras tantas que trabajan en recuerdo de todas las víctimas esto Nozar a ir madurando ir aprendiendo comprendiendo el dolor y también la memoria de sus seres queridos

Voz 1667 01:46 aumenta la tensión en América Latina ante el masivo éxodo de venezolanos el gobierno del estado brasileño de Roraima ha reclamado el cierre de la frontera a nuevos inmigrantes informa Ana Rebollo

Voz 0268 01:57 si además el Gobierno brasileño ha ordenado hoy el envío de ciento veinte militares a la frontera con Venezuela ante el clima de agitación de este fin de semana y con ello se pretende garantizar la integridad de brasileños y venezolanos después de que el pasado sábado grupos de brasileños atacaran e inmigrantes con piedras y destrozar a sus pertenencias la tensión se desencadenaron el sábado cuando varios venezolanos atacaron a un comerciante local poco después se organizó una manifestación contra la inmigración venezolana que terminó en ataques contra los desplazados el ejército ha informado de que tras los incidentes cientos de de venezolanos han cruzado la frontera de vuelta al país vecino

aquí hacia Catania se dirige ya el barco de la guardia costera italiana con ciento setenta y siete inmigrantes a bordo los rescatados hace cinco días en el Mediterráneo frente a la isla italiana de Lampedusa el ministro Salvini amenazó con devolverlos a Libia pero finalmente el Gobierno italiano ha autorizado su desembarco como decimos en ese puerto de Sicilia después de cinco días sin respuesta

Voz 1826 03:01 hora de cierre en las Bolsas el IBEX treinta y cinco estrena semana

Voz 1473 03:03 en verde Belén de la Peña el Ibex cierra con una leve subida del cero con cinco por ciento en la jornada de hoy se coloca en los nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho puntos en línea con las principales bolsas europeas que suben desde el cero con tres hasta el uno por ciento aquí en el Ibex destaca Mittal que sube casi un tres por ciento por el lado contrario Céline ex que baja un uno con tres por ciento la prima de riesgo se sitúa en los ciento once puntos básicos cinco menos que el viernes pasado el euro estable en un dólar con catorce centavos el petróleo en setenta y dos dólares el barril de Brent

Voz 2 03:32 más noticias con Josema Jiménez otras dos operación

Voz 1667 03:35 las antidroga en el Campo de Gibraltar la Policía Nacional

Voz 1646 03:37 al ha intervenido tres toneladas de hachís cuatro todoterrenos para trasladar los alijos la intervención de la droga se ha producido en La Línea de la Concepción donde ha sido detenida una persona que vigilaba la mercancía la otra operación ha tenido lugar en la playa de Elton el euro en la que los agentes han recuperado un total de cuatro vehículos de alta gama que habían sido sustraídos en diferentes ciudades de España

Voz 1667 03:56 se fuga un funcionario argentino implicado en la red de sobornos de los Kirchner

Voz 1646 04:00 se trata del ex funcionario Óscar Tomás que aparece en las anotaciones de los cuadernos del hecho cerca ha destapado la trama el Gobierno argentino ha anunciado que va a ofrecer una recompensa de quinientos mil pesos unos diecisiete mil dólares por cualquier dato que permita dar con el paradero del fugado el escándalo de corrupción desatado hace veinte días tiene como imputados entre otros a la ex presidenta Cristina Fernández

Voz 1667 04:21 en los deportes Óscar Egido OSCE

Voz 1643 04:23 no nada de Liga en Primera con dos partidos a las ocho en Mestalla se juega el Valencia Atlético de Madrid y a las diez el Athletic de Bilbao recibe al Leganés en San Mamés en Segunda A las ocho Se cierra la primera jornada de la Liga dos tres con el Nàstic transferían en ciclismo el ocho para la vuelta no está Mikel Landa sigue sus jefes de filas van a ser Nairo Quintana y Alejandro Valverde además ha confirmado su presencia Vincenzo Nibali

de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 8 05:37 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 9 05:41 y el

Voz 10 05:45 o al

Voz 11 05:50 yo yo

Voz 12 05:55 yo

Voz 5 05:58 a eh

Voz 13 06:12 todo Tigre todo tiene una

Voz 1826 06:14 nación aquí en La Ventana es

Voz 13 06:17 muy difícil rara min

Voz 1826 06:19 se puede sonar una música sin que tengan una justificación hoy arrancamos este momento para hablar de los libros en La Ventana con una banda sonora una banda sonora desde luego muy reconocida por muchos de los que nos escuchan la banda sonora dedicaron pero enseguida contamos porque es decir aprovechando unos de la narrativa de la propia que es de las series vamos a dejar aquí ese anzuelo María Jesús Espinosa de los Monteros qué tal muy buenas tardes

Voz 3 06:52 buenas tardes Roberto periodista cultural

Voz 1826 06:54 esto de Podium podcast hoy

Voz 14 06:57 no

Voz 1826 06:58 hoy que nos espera que la Ventana de los LIC pues

Voz 3 07:00 o es que he pensado en este tema principal de una de las series históricas actualmente de mayor éxito de Crown que que se emiten Netflix es que vamos a hablar de de ficciones históricas con una sin duda de las autoras de revelación del año pasado que saca un nuevo libro que ha sacado nuevo libro y una de las cosas que me gustará saberes

Voz 15 07:19 eh qué piensa ella de esta serie porque soy consciente

Voz 3 07:22 la he leído mucho y que ha sido crítica con muchas no con muchas programados con un par de ficciones históricas que en ocasiones adultera anda una forma no ese ese rigor que que es importante eh yo creo que por eso me ha fascinado tanto no su libro del que hoy vamos a hablar titulados seis relatos ejemplares seis publicado también en la editorial Siruela ella es historiadora escritora filóloga Elvira Roca Varea ha trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha sido profesora de Harvard ahora da clases en un instituto y además si no me equivoco recibido la Medalla de Andalucía en este dos mil dieciocho así que ahí es nada la invitada que tenemos hoy

Voz 1826 08:04 ahí es nada Elvira qué tal muy buenas tardes me buenas tardes que tardas tras los años el calor nosotros encantados

Voz 13 08:11 hemos de de saludar a Elvira

Voz 1826 08:13 o María Elvira por cierto aquí mucho más fresquitos que imagino por las calles de de Málaga en cualquiera de estos en cualquiera de estos días Elvira o María Elvira

Voz 1917 08:23 pues creo que eh desde que mi padre murió creo que nadie ha vuelto a llamar María Elvira

Voz 3 08:28 pues nos quedamos con Elvira nos quedamos con propios

Voz 1826 08:31 un un honor un honor para nosotros poder contar con con Elvira a nuestra autora muchos de ustedes la conocerán por ese éxito rotundo de su anterior libro imperio fobia y leyenda negra publicado también en seguridad en Siruela que yo la verdad es que ya he perdido la cuenta no sé porque edición va eh la vigésima edición puede ser veo la vigesimoprimera XXII vigésimo segunda bueno está sonando ahí la banda sonora hacia referencia María Jesús a The Crown

Voz 1482 09:01 han podido verla ha visto esa serie le he visto eh no entera que me va a mí me me gusta muchísimo las seres inglesas creo que la hacen fenomenalmente bien

Voz 5 09:14 lo que siempre me

Voz 1482 09:15 ha llamado la atención es porque no imita más lo que hacen bien otros chinas Repe Navas insistimos en red en en repetir lo que dicen pero no en hacer lo que hacen es es que si el truco realmente no

Voz 1826 09:28 a veces insistimos en repetirlo que dicen pero no como lo dicen porque no siempre sabemos interpretar como ellos tampoco no

Voz 5 09:35 bueno yo era la realmente eh

Voz 1482 09:38 la aterra tiene una escuela de actores magnífica no o sea de pronunciación y de cuidado en la adicción y todo esto es una cosa también se se ha estropeado mucho eh no sea no no esto no es lo que era a en los años setenta o en los años ochenta en todas

Voz 1917 09:54 parte digamos pero ha sido donde el deterioro así su mayor quien digo en cuanto al cuidado no de iniciación y todo esto

Voz 1826 10:03 esto en lo que respecta a la forma pero al fondo al que antes de ser refería aquí María Jesús en cuanto al rigor histórico de lo que ha podido de lo que ha podido ver sobre esta serie The Crown que qué le parece que que uno Cuén

Voz 1917 10:17 de su historia para bien de uno mismo eso no es malo yo yo eso no lo critico sea John no no critico digamos las películas inglesas au las series inglesa basadas en la historia de Inglaterra que cuentan una versión mejorada de su propio país de su propia historia eso tiene un sentido eh lo que lo que no tiene un sentido es contar eh hacer series hacer películas basadas en la historia del país para contar una versión empeoraba eso es lo que resulta enfermizo lo que tendríamos que plantearnos qué qué sentido tiene ya a qué sentido tiene que después de haber utilizado en la literatura Hay los libros durante generaciones para contar la peor versión posible de la Historia de España se aparezca la imagen también sigamos con la tradición de contar la peor historia posible de España en imágenes no es es es muy sencillo de uno se pone enfrente uno ser inglesa como The Crown como otras y como lo bueno las películas magníficas no dice a ver qué es lo que están contando los ingleses de sí mismos pues normalmente es están achicando descalabros ocultando la parte o o digamos mostrando la de manera muy muy sesgada pequeñísima aquello que no es edificante ni bueno ni que realmente no ayuda a la autoestima in bueno es eso lo que se enseña y a mí eso me parece sano lo que no es sano es hacer justamente lo contrario enseña la enseñar Sevilla en el siglo XVI como una porquería eso es lo que Lozano porque Sevilla en ese dieciséis ser una de las ciudades más bonitas de Europa

Voz 1826 12:04 imagino que todos tenemos en mente a que a que series esta se está refiriendo Ésta es española desde luego intuí reciente de esta temporada bueno he salvada esta primera inquietud por nuestra parte esta curiosidad para Jesús vayamos al al presente y al presidente de nuestra invitada

Voz 16 12:19 no

Voz 1826 12:20 de qué trata lo nuevo de de Elvira Bueno

Voz 3 12:23 yo creo que los bastante gráfico no seis relatos ejemplares seis que es un título que me encanta y con con esos dos seis de forma de pared en forma de paréntesis bueno yo creo que el Elvira apostado por hacer algo distinto a este gran éxito que ha sido imperio fobia en esta nueva apuesta literaria ha optado por por la ficción para la ficción histórica yo creo que que se le podemos llamar así a través de no sólo de seis personas de seis personajes también de de seis momentos concretos que protagonizan seis relatos la mayoría de ellos truculentos también eh hay hay hay algunos

Voz 2 12:58 duros si eso sí

Voz 3 13:01 lenguaje de verdad excelente riquísimo clásico muchísimas palabras que Elvira emplea que yo lo conocía al creo eso también tiene mucho que ver con esa época actual en el que nuestro castellano está de alguna forma invadido por anglicismos también ellas recupera palabras hermosísima yo creo queda un giro en lo formal pero no han contenido no porque como se afirma en el libro estos relatos suponen un contrapunto a la visión monolítica impuesta desde el cisma hay permite constatar muchos de los tópicos que sirvieron como asidero moral a los protestantes y eso es algo que saben imperio fobia no Elvira

Voz 1917 13:38 bueno es algo que estaba en imperio fue hubiese algo que está en el en la opinión pública es cierta lo cual lo como de atentado no eh a ir que quiero un poco puntualizar es que esta no es la versión por delante esta es la versión la esta es la versión es la versión del mundo es la versión del mundo católico es que el mundo católico no tiene otra carece de ella en el mundo católico no ha de digamos So nunca ha ofrecido una versión de la historia de Europa que fuese favorable asimismo que porque la Iglesia adoptó desde el primer momento la actitud del perdedor y a partir de ese momento era muy difícil ya que los pueblos de cultura católica pudieran afrontar aquel cisma con actitud quinta no entonces existe una versión del este de Europa que no es la versión protestantes la versión del este de Europa en ella naturalmente está asumido que existe una superioridad en en norte frente a una inferioridad moral en el sur que todos lo lo tenemos pero perfectamente aceptado que esto es así da aceptado está que ni siquiera nos sentimos ofendidos no hace unos días en el plano de Julia Otero salí hay allí son ya acababa su entrevista sin que nadie le contestaba y luego en los que los mensajes estos que se mandan al programa y tal no había ni siquiera alguien que se hubiera fijado en que terminó la entrevista diciendo que los pueblos protestantes en los pueblos pero Don católico serán las naciones católicas eran más corruptas que las protestantes y que lo que España necesitaba para resolver lo que los pruebas que teníamos una buena inyección de protestantismo y bueno quién lo entrevistaba aceptó aquello perfectamente bien eh dijo claro claro a quienes lo escuchaban que imagino que sea muchos miles de personas pues tampoco le extrañó a nadie pues claro si es que esto es así

Voz 1826 15:24 ya vayamos al primero de de esos relatos de los que hoy queremos hablar dedicado a doña Ana de Sajonia segunda esposa de Guillermo de Orange que habitualmente ha sido vista como una mujer Ivana adúltera

Voz 16 15:36 desequilibrada preciosa tan ingenuo hay pícara al mismo tiempo que en Candy

Voz 0702 15:47 la da todas tenía los ojos azules pero no es azul pálido y espectral tan frecuente en Sajonia sino intensamente azules algunos días de manera inexplicable parecían oscuros y él recordaba sin haberlo visto nunca espinoso pronto de los poemas homérico que habían constituido el alimento favorito de su fantasía juvenil era verdad había malcriado un poco sin embargo no era eso perfectamente comprensible y hasta disculpable no había niños en aquel castillo

Voz 5 16:24 quién quién era doña Ana de

Voz 3 16:26 de Sajonia y háblanos de de ese contexto que las construido y que imagino que fue real e Ana de Sajonia recluida en el castillo de debéis Sein y conocemos ese sufrimiento a través de de la voz uno de sus mayordomos a que tú le pones voz

Voz 1482 16:40 buena de Sajonia es una criatura desdichados realmente que por no quedarle no le quedó ni el derecho a una memoria honorable de su paso por la tierra fue elegida para para ser la esposa de de Guillermo a cuando eh este recibe el título a buena fadista en quiebra absoluta la primera esposa había muerto ya a Doñana de Mon en haber sido matrimonio el primero con el beneplácito éxito de Carlos Quinto todos llenos de títulos hasta más allá de lo soportable incluso pero pobre como ratas no hay entonces el la situación de los las ahora catastróficas económico fue Ana de Sajonia la inmensa dote de Ana de Sajonia que procedía de la confiscación de las propiedades de la Iglesia y del

Voz 1917 17:34 los bienes de los católicos que se negaron a la conversión forzosa al luterana mismo eh la solución a todos aquellos problemas pero Caruana de Sajonia ha sido una niña bonita no ya un adolescente tuvo polio entonces le quedaron algunos defectos físicos

Voz 3 17:52 hay Verdonk no te iba a preguntar Elvira si esa visión de Iván adúltera Hay desequilibrada como como se dice tenía algo que ver con la realidad es una vez más una una visión algo

Voz 1917 18:04 había que justificar el deshacerse de ella claro es que en un momento determinado eh

Voz 17 18:12 no aquel mantienen no le interesaba más

Voz 1917 18:14 quería una esposa más joven e una mujer más joven a su lado desde luego no estaba dispuesto a devolver la dote la inmensa dote que todo esto no se explica sin los sin el dinero esto no se explica sin la herencia colosal de Ana de Sajonia había que que justificar el aquel la trocito la enorme no y entonces eso se le fue construyendo un una reputación de adúltera responsable loca lo lo locas cubano o o lo frívolo o lo adúltero hubieran justificó el divorcio pero no hubieran justificado la no devolución de la dote entonces para declararla entonces que si ahora no una persona irresponsable y no se le puede dejar digamos un patrimonio para para que lo dilapida o qué hago cualquier barbaridad con aquello entonces había que buena parte salvar lo la el lado moral es decir no me estoy separando de ella porque me apetezca una de veintitantos eh que además dice que no va a ser mi amante y entonces no eh y por lo tanto es adúltera pero además la repudio pero el dinero no eso devuelvo entonces porque porque está loca claro entonces habría que fabricar todo aquello in realmente consiguió yo digamos de una punta a la otra bueno ahora ansia era está inventando él la propaganda es un genio gran es un genio lo digo sin ironía es un genio

Voz 1826 19:39 se está inventando la propaganda de la está inventando

Voz 1917 19:41 instante él está creando cómo se hace o sea el mundo entero pensó que Felipe II había matado a su hijo durante durante siglos toda Europa creyó que yo era cierto entonces qué fabricarlas a Ana de Sajonia a fin de cuentas mucho más indefensa e a fin tos el único pariente digamos vivo tal a su tío o vinculado a la causa varios frentes Ana de Sajonia está atrapada por todos los frentes no tiene solución ninguna y luego claro está el hecho de que el protestantismo deja a las mujeres absolutamente una situación islámica en un hasta que los tribunales civiles no se hacen cargo digamos de articular cómo se van a llevar a cabo los divorcios las mujeres quedan en la situación previa a la avenida de Cristo de repudio yo iré ahí te quedas en medio de la calle sin nada no no tienen derecho a nada no entonces pegar todo el mundo no se dejó engañar yo como como a fuerza de estudiar ahora ancha ha aprendido a a mirarlo por detrás su sea haberle los los claroscuros estoy buscando información sobre ella y me di cuenta de que había mucha gente muchas personas bien informadas que eran plenamente conscientes de que aquello era una falsificación por eso parece ahí esa cita de Teodoro Devesa en esa carta en la que le escribe a su interlocutor que realmente no hay no hay prueba alguna de adulterio contra Ana realmente su familia la dejado morir digamos porno provocarse un problema con con Laurence porque había que tener valor para provocar su empresa con Orange is hay ir la mente no hay causa o sea que lo piense de los Príncipes de Sajonia sabrán porqué han actuado así no es una carta privada en la que siempre llanamente está expresando sus opiniones sobre algunos asunto del momento no pero hay más pruebas de que mucha gente comprendió y realmente no no había eh

Voz 18 21:42 nadie pudo probar nunca que el adulterio no pues vamos a vamos a pasar página vamos a otro de los relatos uno de los de los que por cierto María Jesús ha hecho proselitismo ha hecho propaganda buena es uno de sus favoritos

Voz 1826 21:54 eh no Ang Lee Se tan Glee en el que un inglés cargado de libros que bien podría ser podría tratarse de Shakespeare pasea por Verona un caluroso y soleado día de verano

Voz 19 22:09 de nuevo Miró o desconcertó

Voz 0702 22:10 dado aquellos ojos azules tan expresivos e ilusionados y ahora que se iban a pasar la noche repitiendo aquellos versos el inglés hablaba en un torrente de sílabas incomprensibles en el que de vez en cuando se distinguía algún vocablo en Toscano a pesar de ello

Voz 1826 22:26 más que has esforzaba no lograba iban a

Voz 0702 22:29 las palabras ni entender lo que querían decir

Voz 19 22:34 una una parte pero yo creo que de verdad es un relato de Eli

Voz 3 22:38 sí oso verdaderamente deliciosas donde Elvira apuesta por un registro un poquito yo diría incluso cómico porque porque hay momentos en los que te los pasas te lo pasas muy bien in muy amable casi de los pocos que que hay así en en el libro Elvira de donde nace entiendo que de tu pasión por Shakespeare

Voz 1482 22:56 pues sí es el único que tiene ese tono más amable o costumbristas

Voz 5 23:02 Pérez porque porque verdaderamente la

Voz 19 23:05 de todas las historias de ese instalados ejemplares son muy inestables es de la historia de Ana sin todas son pero son todos muy penosas tristísima as tenía claro que al menos una de día romper digamos esa especie de galería de los horrores no hay un y la única que admitiese tratamiento era la historia de de Shakespeare me apetecía muchísimo a dedicarle un un relato e también tenía claro que el particularmente el peso vagamente el no debía aparecer nunca no ya había que construir una especie de claro oscuro en el que él siempre estuviera presente pero nunca apareciese realmente hay Ícaro que son homenajes eh

Voz 1482 23:52 he llorado y he gozado de disfrutado oí y me he estremecido

Voz 1917 23:55 con el teatro de Shakespeare es eh hay que sentir gratitud por la gente que le hace una disfrutar y reflexionar sea la UDC del hectárea como decía

Voz 1826 24:06 eh eh Horacio Nava pues aquí se lo ha agradecido evidentemente si llegado el Nagano sí sí sí sí llegado si te parece al al tercer relato por cierto hemos en pocos minutos yo creo que en quince minutos hemos pasado de él usted altura he con esta confianza verdad que que nos da la radio y seguro que Elvira nos va a disculpar bueno llegamos al al tercer relato que queríamos destacar hoy en esta entrevista aunque hay otros tres que que no queremos desvelar demasiado para que el oyente lector vaya corriendo a la librería bueno se trata del titulado El sembrador de peste ambientado estamos en Ginebra siglo XVI

Voz 0702 24:44 nadie me ha dicho que mis libros han ardido en alguna de las hogueras que diariamente se alzan en Ginebra para consumir orgullosamente materias tan frágiles como la carne humana o el papel los hombres de mi condición además bien cuántos habrán perecido ya acusados de brujería o de ser pro pagadores de la peste qué penoso ver a estos campeones del rigor y el raciocinio teológico caer más bajo que el más ignorante cura de aldea

Voz 3 25:13 hablábamos de de relatos terribles yo creo que ese ese es uno de ellos en esa Ginebra del siglo XVI donde manda un señor que tal vez eso en el nombre a a nuestros oyentes Juan Calvino suena suena suena bastante y yo creo que llegamos

Voz 20 25:27 a la médula de de

Voz 3 25:30 bueno no la médula pero me parece que es uno de los temas más interesantes y que en el libro anterior Elvira aborda con con muchísima profundidad que es esa idea no Elvira de desmontar muchos de los de los tópicos y prejuicios que que albinismo lo mismo implantaron en Europa cerca de de España era religión católica si usted Si estudia Historia en cualquier libro de secundaria aparece España y aparece en algún sitio siempre

Voz 1482 25:58 no varias veces la palabra o la expresión en Toledo

Voz 3 26:00 se religioso

Voz 1482 26:02 en cambio no la encontrará jamás vinculada Ny a Alemania en el Sacro Imperio ni a Inglaterra por ejemplo no y sin embargo la intolerancia religiosa dejó más muerto

Voz 5 26:14 muchos más en cantidades astronómicas de las que hubo en España

Voz 1917 26:21 hay claro que me interesaba la ginebra de Calvino que fue uno de los puntos digamos álgidos de de persecución de atroz persecución de todo aquel que discrepaba digamos de aquella dictadura horrible sea es que estuvo prohibida hasta el canto en Ginebra

Voz 3 26:39 no solamente el alcohol no solamente al actor

Voz 1917 26:41 Pernas hasta las campanas de las iglesias e fue una época oscura realmente qué espantoso ya se llevó por delante a hombres como Miguel Servet e hilo chocante esto no es solo que esto ocurriera sino pero que usted hoy visita Ginebra de tiene cuatro metros de estatua Calvino en el parque de los bastiones Ginebra a su reformador no iba usted a haber la plaquita ridícula que recuerda Miguel Servet eh pues le que allí murió Servet y continúa diciendo víctima de la intolerancia de su tiempo no de quién lo mató si usted va ahora mismo a a Valladolid donde murieron creo que fueron cuatro-cinco eh herejes protestantes como fue un hereje Servet cómo fueron herejes católicos los quinientos que murieron en Ginebra y ahí tiene usted una ruta turística en Valladolid que les enseña punto por punto de Dalli por detalle todo lo que le pasó a aquellas personas pero no se encontrara nada parecido ni semejante pues es que me dice es como si lo hiciésemos en Valladolid un homenaje a quién mandó matar

Voz 3 28:03 es cuatro no yo creo que que el Elvira tiene la la maravilla es maravilloso donde yo creo que sus alumnos estarán muy contentos de de contagiar una pasión por la historia y ahora además a través de de relatos que que es muy muy difícil y a la vez muy necesaria eh yo creo que es uno de los de los grandes logros de de Luis

Voz 1826 28:22 desde luego después de este paseo por la historia vamos a proponerle al igual que hacemos con todos nuestros invitados invitadas aquí los lunes que que vaya pensando en que vaya haciendo el ejercicio de no sé si es que vocación bueno que que vaya recordando relatos relatos o cualquier tipo de lectura que ya empezó a disfrutar en los veranos de su adolescencia

Voz 3 28:44 en falta algunos minutos para pensarlo

Voz 1826 28:46 el hubiera porque María Jesús mientras no recomienda como cada semana algún libro que relaciona precisamente el verano y literatura

Voz 3 28:52 sí de hecho que lo que quiero recomendar hoy es un artículo delicioso de de la de la de la Revista Mercurio escrito por por Justo Navarro y que recomienda precisamente llama hecho el trabajo justo seis novelas estival entre seis novelas seis seis uno mirada Velázquez no perfecto no nos viene perfecto como homenaje a Elvira y es un artículo que mide con la reflexión que ya hemos traído aquí alguna que otra vez los son los veranos dice Justo época de Reeve revitalización pero también de adormecimiento o parálisis tiempo muerto o tan vivo que parece irreal allí en el aire ganas de moverse inquietud una invitación a irse a otro sitio impuesto ya lo digo yo lo de irse a otro sitio no hay mejor forma hacer lo que a través de los libros él habla de de seis novelas que yo creo que son seis las recomendaciones en nada más y nada menos que la Muerte en Venecia de Thomas Mann La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares el extranjero de Albert Camí el tercer Rice que es unas de las novelas de

Voz 18 29:52 es Roberto Bolaño que si no me equivoco son son póstumas

Voz 21 29:56 una comedia ligera de de Eduardo

Voz 3 29:59 Mendoza los pasos de Ripley de Patricia Highsmith termina de articulo diciendo algo también precioso que los viajes de vacaciones las evasiones en general son una oportunidad transformación por qué no vamos a encontrar en el camino una historia digna de ser contada algo así como una aventura aún enamoramiento por ejemplo

Voz 1826 30:19 sí sí sí nos ha disculpado ya la traición ha tenido tiempo de de pensar de recordar aquellas primeras lecturas de adolescencia de verano donde leía

Voz 1917 30:29 es lo que pasa es que yo no comido a la adolescencia yo mi infancia

Voz 1826 30:33 muy bien pues mejor ir

Voz 1917 30:35 bordado fíjate que no lo recordaba aunque sí lo recordaba que fueron tres cuentos que mi padre me compró en Blancanieves la ratito presumida Cenicienta en verso invaden los se

Voz 16 30:49 de memoria se

Voz 1917 30:52 David M S la Blancanieves de memoria lo inverso como empezaba pues empieza haya El lejano país cierta Reina bondadosa abordaba una tarde gris mientras fuera silenciosa la nieve el campo cubría soñaba la soberana el sueño la estremecido que en fecha no muy lejana nacería una princesa de cutis blanco sedoso negra cabellera espesa labios de rojo ardor los y al llegar la primavera entre celillos leves vio la luz por vez primera la princesa Blancanieves

Voz 1826 31:39 suena la música porque nos ha estremecido no está emocionado tanto que nos hemos quedado sin palabras Elvira en forma tan bonita de cortar eh

Voz 22 31:51 pues era antes cuentas precioso me lo sé he intentado a mí sigo llevando a trancas

Voz 1826 31:58 pues nosotros nos hemos sentido muy afortunados de haber sido testigos de habernos sentido hijos de de Elvira hablarnos contada ese ese ese cuento Nos vamos musicalmente con una una canción dedicada a ver yo creo que la asociación era muy fácil con esta malagueña que es que es Elvira ahí es esta malagueña

Voz 3 32:17 valerosa desgracia que necesita pero que además de una historia muy curiosa que me gustan mucho también y que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando de de la Historia no es verdad que la versión más famosa de de malagueñas aleros pidió Ramírez un autor famoso de de que es e inspiró a su vez el en la de un compositor cubano español Ernesto Lecuona para crear esta esta obra pero luego se ha cuestionado ese ha cuestionado que que algunos de estos son es Wass textos verdad eh no fueran no fueran casi sones anónimos no bueno todas estas cosas que que tiene

Voz 1826 32:53 es la tradición oral de la tradición oral

Voz 3 32:56 en cualquier caso es un tema maravilloso yo creo que el Astra de acuerdo y además es una versión de que se hizo muy famosa por por la película Kill Bill de Tarantino me ajenos que mundos tan distintos y como convergen no

Voz 1826 33:08 aquí es posible la radio hizo Elvira Roca ha sido un placer beso muy fuerte

Voz 2 33:14 muchas gracias muchas gracias a vosotros soy

Voz 3 33:17 esta vez

Voz 9 39:38 y

Voz 37 39:43 todo

Voz 2 39:44 todo el mundo puede escribir

Voz 37 39:46 pero muy pocos soles clítoris

Voz 2 39:52 escucha

Voz 38 39:52 el con atención

Voz 5 39:56 comienza

Voz 38 39:58 el Master Class

Voz 5 40:00 te pueda de escritores

Voz 1826 40:07 aquí tenemos una semana más al profesor titular de Escuela de Escritores Jorge Dioni Jorge qué tal buenas tardes buenas

Voz 2 40:12 el error

Voz 1826 40:13 no eso quiere decir que vamos a aprender muchísimo igual que aprendimos hace una semana bueno lo primero sería por ahí empezar por corregir el ejercicio que nos pusiste la semana pasada que tenía que ver a ver recordemos la propuesta estaba centrado en el boli de Roberto Roberto el boli Roberto que ya está dolido otra persona y lo bueno que yo estaba nervioso pero que había que no había que definirlo así de esa forma tan llana tan directa sino que era con elementos el grado en elementos

Voz 2 40:42 que en el ejercicio hemos tenido por ejemplo muchos muchos asesinatos se mucho asesinatos con bolígrafos el objetivo no era tanto que el que el Boris eso fue el protagonista sino hacer que el bolígrafo hablase no él sentado en un sentido literal aunque ha habido relatos en los que el el bolígrafo hablaba sino que nos contase algo sobre el suelo el carácter de de los personajes os sobre la sobre la acción de la historia es decir que explicase algo

Voz 1826 41:08 sobre el estado de ánimo por ejemplo no claro el ponías el ejemplo valga la red

Voz 39 41:12 sea que Ximo vía así

Voz 1826 41:16 de forma compulsiva el bolígrafo Piqué oteando la hoja eso no hacía falta de

Voz 2 41:21 entonces que yo estaba nervioso está nervioso que por ejemplo hay un relato que ha quedado así entre los entre los últimos en el que un padre recibió una llamada mientras hacía sumas con su hija corregía unas sumas comenzaba a dibujar en el cuaderno de su hija unas espirales cada vez más largas a través de su entendíamos que recibía una mala noticia ejemplo este este fin de semana comentando esto con un con una persona eh consiguen contra un ejemplo Villoro interesante es decir tenemos un paraguas un paraguas nos explica muchas cosas de la persona que lo usa por ejemplo pensemos en el paraguas del presidente Trump como lo usa tapándose asimismo pensemos en una foto que quizá hemos visto con eh hace poco que es el presidente Obama usando el paraguas tapa a Se digamos subir

Voz 1826 42:09 el So compaña ante pagarla o por ejemplo en el caso de Putin y es decir no me hace falta paraguas porque soy el único en el mundo que entre el gran elenco de mandatarios que hay aquí en el palco que tengo a alguien para que me tape con paradores

Voz 2 42:24 efectivamente visto fue una metáfora fantástica de quién van de aquí de todos estos que quede claro quién manda aquí soy lo único que no está mojado hace muy poquito un chaval pero me parece que tenía cinco seis años que vino aquí que es es nieto de un ilustre escritor entonces me me

Voz 1826 42:37 dijo no sé por sepa exactamente porque venía a cuento dice sabes lo que vi el otro día que dice que habían titulado en el periódico El Putin ha de un chaval de de seis años bueno pues ese sería un muy buen ejemplo

Voz 2 42:50 templo perfecto Un paraguas los objetos rutinarios y tenemos que fijarnos en cómo los usamos tenemos que dejar que hablen

Voz 1826 42:57 a ver a ver qué es lo que ha hablado ir de la mano de quién estaba el bolígrafo el relato seleccionado lleva por título Reinserción lo firma Pepa López lo escuchamos

Voz 2 43:06 escuchamos

Voz 5 43:08 sí con trazos de niño

Voz 1900 43:11 pues Martín escribió las cinco palabras que la habían llevado hasta allí dejó el bolígrafo sobre la mesa ya apretó los puños con fuerza intentó respirar como la habían enseñado o por la boca pero su pulso no se ralentizaba su cara y cuello a una enrojecidos los delataban con un movimiento rápido Martín cogió el bolígrafo y golpeó la punta contra la pared hasta que ésta quedó señalada con diminutos puntos azules que se agranda van con cada punzada de su garganta surgió un grito ronco ahogado por unos golpes de detrás de la puerta es psicólogo consiguió

Voz 27 43:50 al mar lo Tranquilo vas a conseguirlo

Voz 1826 43:55 ardía a hemos terminado al salir

Voz 5 43:58 la fe el especialista se quedó mirando

Voz 19 44:00 los las palabras de Martín te voy a matar puta

Voz 27 44:04 después las guardó en su maletín

Voz 2 44:12 por cierto que este ejercicio igual

Voz 1826 44:13 que todos los que nos ha ido poniendo de Escuela de Escritores este verano había que hacerlo en un máximo de ciento cinco

Voz 2 44:19 esta pagamos siempre te cuento palabras hemos cincuenta más a las habituales de los de los microrrelatos eh nos ha gustado porque el el bolígrafo es explica muy bien cómo se siente esa persona y hay otro objeto que también tiene una gran importancia que es ese maletín en el que al final el el doctor guarda guarda la nota maletín que quizás nos puede transmitir una cierta una cierta indiferencia hacia lo que hemos visto y eso es lo que nos desasosiega es decir después de todas la escena como ido subiendo single Chendo como baja quiere está muy buen resuelto pero ese mismo esa misma van Alan también nos hace nos transmiten cierto desasosiego

Voz 1826 44:58 bueno pues vamos a la clase de hoy que como siempre

Voz 2 45:01 con incluía iremos oír hay una cuestión que es cuando tenemos un relato así con un final tan potente se hay una cosa que que nos puede pasar que es el efecto túnel es decir Nos vamos fijando todo el rato en el final el final dos Nos deslumbra e todo el relato se convierten en Túnez es decir se va oscureciendo como el finales tan brillante estamos tan convencidos de ese final él perdemos de vista el relato no es el caso de Pepa si Le diría Pepa que quizá el grito los obra y quizá hay algunas rimas ojo cuando usamos el pretérito imperfecto amaba las palabras de Martín las guardó en el maletín deberíamos buscar quizá otro nombre para el para el protagonista es fácil pero es que además los ricos no tenemos de Al escribir si las notamos leyendo y las rodamos en la cabeza en la radio más claro de la radio más

Voz 1826 45:52 lo que tiene la traición que tiene el el medio después de que hayamos hecho palabra oral el el relato digo que hoy el túnel este en el que desemboca cada una de las lecciones va a ser aquel en el que hoy nos pongas los últimos ejercido los últimos deberes porque tenemos la última clase dentro

Voz 2 46:10 algunas son los últimos deberes y lo que tema clase la el lunes que viene el lunes veintisiete bueno de momento hasta aquí hemos llegó

Voz 1826 46:16 haciendo memoria en estas semanas hemos hablado de la historia y su estructura de los personajes de de la voz que es cogíamos para contar la historia

Voz 39 46:24 de la visibilidad Joy hoy vamos a aprender a escribir con imágenes y no

Voz 41 46:52 todos los camino donde el mar los pues el galo

Voz 1826 47:11 pongamos que hemos puesto a sabía nada y que no es gratuito porque claro cómo vamos a aprender aquello de las imágenes de las metáforas

Voz 2 47:17 déjame en Prado estaría muy de acuerdo

Voz 1826 47:20 sí sí sí sí así que está muy bien ilustrado

Voz 1 47:22 bueno lo que Sabino Arana en en un momento

Voz 2 47:25 la vamos a hablar hoy volar de de imágenes con lo cual vamos hablar de metáfora que con esto puede ser una lección que se llene de o de términos de retórica con lo cual eh quiero hacerlo muy simple vamos a hablar de metáforas pequeñas metáforas mediara sin metáforas grandes metáforas pequeñas son las metáforas en las que comparamos e una cosa con otra por ejemplo el sol es una pelota por ejemplo el sol es un carbón ardiendo algo real el sol algo que está en nuestra nuestro relato lo comparamos con algo que está fuera a cosa de alguna de alguna relación en esta canción Sabina dice el sol es una estufa de butano que este es el desafío que tienen las metáforas cuando hemos usado tanto las metáforas nueva detención tiempo encontrar algo diferente es complicado algo diferente algo significativo que quiere sin estufa de butano una estufa de butano es un objeto industrial es un objeto urbano un poco obsoleto que relacionamos con el esfuerzo que hace la persona que que no es lo suyo a casa un objeto que falla es decir un objeto que está dentro de todo aquello que el que él nos quiere contar en en la canción

Voz 1826 48:38 hoy en día cada vez es más difícil encontrar la originalidad no quiero decir ya puestos donde estamos Estatuto

Voz 2 48:42 el escrito estado te estancas entonces claro si casi el bajar más el primero que dijo los dientes de nácar su piel es como una flor pues fue un poeta el segundo llano claro el décimo quinto pues que un poco ridículo con lo cual tenemos que buscar que esa imagen que que le dé una nueva vuelta a todo y para ello me hablabas antes de un niño tenemos que intentar volver a un diario tenemos que recuperar esa mirada esa mirada que tienen los niños estacionan cosas que que nos parecen insólitas que crean juegos de la de la nada Javier Sagarna director siempre siempre habla el cuarto de juegos sembrado la que hay que vuelves al cuarto de juegos de la infancia

Voz 1826 49:23 oye las metáforas grandes entonces son las de las de situación

Voz 2 49:27 claro las metáforas el siguiente paso las metáforas más grandes son las metáforas en las que un una metáfora nos explica cómo has dicho una una situación es decir en una estufa de butano que se estropee nos puede servir para hablar de una relación bien de pareja que se deteriora bien de un barrio que es esta que se está degradando nos puede servir para para hablar de hay un cuento muy famoso de de Raymond Carver patrón de los talleres de escritura en el que un frigorífico que Se desconoce que no que no funciona les sirve para hablar de cómo la relación entre esas dos personas está está congelando también aquí

Voz 1826 50:09 DS en ocasiones a ejemplos que encontramos en más en el relato audiovisual por ejemplo el y veo que me trae un fragmento aquí de una serie que es de referencia de culto para mucha gente como es The Wire haber porque nos ha traído hoy Jorge Dioni pero

Voz 5 50:29 la Toreno no mueve así Latorre mueve arriba abajo y hacia los lados y no están

Voz 2 50:32 los jugando a esa es el tablero jugamos a las

Voz 5 50:35 está más más si da más y por qué jugáis a las damas con un ajedrez ticket te parece porque no tenemos damas tío pero el ajedrez es aún mejor que espera espera no sabéis jugar la actriz hay nada troncos si queréis aprender os enseño yo venga tío venga aquí estamos emita a partir pero podéis jugar a las damas en un vale de acuerdo tío

Voz 2 51:07 el muy fácil veis esto este es el Rey vale es el que manda si conseguís el Rey del otro con esta escena un personaje D'Angelo nos explica perfectamente de qué de qué va la serie El los dos personajes que está jugando a las damas que su juego en el que todos los todas las piezas eh mueven igual Él explica que no que ese mundo en el que viven es un tablero de ajedrez donde hay reyes hay reinas peones que son los que nos explica se mueren enseguida os dice mono por el peón puede llegar a ser Rey puede llegar a ser reina ya pero eso nunca suele suceder es decir todos nosotros somos peones somos caballos unos alfiles cierto nosotros somos piezas prescindibles en la en la partida que está jugando

Voz 1826 51:53 vivas historias en este caso sacadas más ejemplos de la guerra de los mundos

Voz 42 51:58 señoras y señores a cambio de ir ustedes al señor huy pues propietario de la finca donde este extraño objeto volante acaba de impactar les traslade ustedes exactamente el ambiente que tiene este este fantasmagórico lugar hay cientos de coches que se encuentran estacionados en un terreno próximo a nosotros la bolita la plata de contener la avalancha de vehículos que desde la carretera CL y que la esperanza pero no pueden hacer nada ahora mismo lo estamos viendo perfectamente desde aquí están rompiendo el cordón policial You Know ya otro lado los faros de los coches proyectan una tu salud sobre el gran agujero de los retos encuentra medio enterrado

Voz 1826 52:32 esto es lo que rompió fue desde luego muchos estándares de de la época allí llevada a Radio en su momento la guerra de los mundos