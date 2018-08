La Ventana (20/08/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0109 00:00 son las siete a las seis en Canarias podemos presión

Voz 1667 00:12 el Gobierno en la negociación para aprobar el techo de gasto denuncian su inmovilismo y reclaman a Moncloa valentía para ampliar la senda de déficit y derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria informa Mariela Rubio

Voz 1 00:23 así según podemos el Gobierno no acepta tocar eh

Voz 1450 00:25 de déficit más allá del uno coma ocho negociado con Bruselas tampoco derogar ni modificar la Ley de Estabilidad sobre el resto de asuntos planteados por la formación morada en su documento como condición para apoyar el techo de gasto socialista acabar con los recortes es en sanidad o educación o el aumento de los impuestos a las grandes fortunas podemos asegura que el Gobierno no se ha comprometido a nada concreto el secretario general del grupo parlamentario de Podemos Chema Guijarro ha pedido al PSOE que sea valiente

Voz 2 00:51 pero pedimos al Gobierno es que sea valiente y el tipo de negociación que nosotros esperamos sobre medidas concretas sobre plazos concretos por desgracia como les digo ahora mismo el documento que hemos recibido no tiene ninguno de estos elementos por lo tanto les anuncio que estamos exactamente en el mismo punto en el que estábamos hace un mes y medio

Voz 1450 01:10 Jarro no obstante ha admitido que las negociaciones pueden avanzar en una futura reunión con el PSOE considera tendrá lugar en los próximos días

Voz 1667 01:18 en Cataluña los Mossos d'Esquadra siguen buscando pruebas en el piso de la atacante abatido esta mañana en la comisaría de Cornellà registros que han obligado a desalojar algunas de las viviendas de ese barrio esto es lo que contaba las era una de las vecinas

Voz 3 01:29 ante ese chico llegó más o menos aproximadamente hace dos años aquí al bloque ese fondo que esta chica que ya era vecina de nuestra eh bueno nada sé que bueno de de en unos días son unos meses se puso el velo esta chica si esa foto que este chico y se puso bueno lo que no nos sorprendió lo puso el velo

Voz 4 01:47 enseguida está ahora estamos a la espera de que

Voz 1667 01:49 hacer las conclusiones del gabinete de coordinación antiterrorista de la Generalitat que ha presidido el quinto ahorra en Barcelona PP y Ciudadanos vuelven a plantear sus reproches al Gobierno por la anunciada exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos Alves Rivera ha hecho suyas unas declaraciones de Alfonso Guerra Pablo Casado por su parte insiste en la idea de no remover el pasa

Voz 5 02:08 dado todas con sus dijo Sánchez que dejara de combatir de boxear contra el fantasma de Franco que los huesos de flamenco pues oiga blues como nuestra democracia como entenderá Coscubiela dos importa bastante menos que lo que está sucediendo en Catalunya o el pacto educativo o la labor es que tiene mucha gente del tenis que pensiones

Voz 0109 02:31 nosotros pensamos que España tiene que mirar al futuro y tiene que pensar en qué va a pasar dentro de cuarenta años vecino en revisar lo que pasó hace cuarenta años sobre todo porque hubo un pacto pues sinceramente pensamos que es de lo que tenemos que hablar no declaraciones por cierto de Albert Rivera

Voz 1667 02:45 la Cadena COPE en Italia Matteo Salvini complica el desembarco de los ciento setenta y siete inmigrantes rescatados por la Guardia Costera después de permitir su llegada al puerto de Catania en Sicilia el ministro de Interior asegura ahora que no dejará que ninguno de ellos de los rescatados pise tierra hasta que la Unión Europea no se ponga de acuerdo para reubicar a esos inmigrantes terminamos con los deportes Oscar

Voz 1643 03:07 hola de nuevo Olga pero muy buenas en menos de media a las siete y media empieza el partido de semifinales del Mundial sub veinte entre la selección femenina y Francia en la primera semifinal que ya ha jugado Japón ha ganado dos a Inglaterra así que posible rival para la final que se juega el viernes a las siete y media además hoy se cierra la primera jornada en Primera a las ocho en Mestalla se juega el Valencia Atlético de Madrid a las diez el Athletic de Bilbao recibe al Leganés y en Segunda A las ocho Se cierra la primera jornada con el Nàstic Tenerife

de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya a partir de las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Pedro Blanco

Voz 4 04:03 abrirse

servicios informativos La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 9 04:14 no ha sido el autor de cuatro minutos las seis y cuatro

Voz 1826 04:16 en Canarias bueno seguimos en negociaciones con Manolete

Voz 9 04:19 a ver si los CD de los derechos del Ram

Voz 1826 04:21 Don mismo ilustrado estoy pensando que él tiene los derechos sobre el mismo ilustrado lo del Random ya es cosa nuestra bueno hasta que lleguemos al acuerdo hasta que eso ocurra arrancamos una semana más aquí en La Ventana una cosa lleva a la otra

Voz 10 04:37 el marrón luego no una cosa lleva a la otra es al contrario que expliquen una cosa lleva a la otra la sección más Random de la radio española Sergio Martínez

Voz 11 05:08 Sergio Martínez qué tal buenas tardes o Roberto qué tal buenas tardes este fin de semana Roberto me he dado cuenta de que el Randa unimos ya un estilo de vida podríamos

Voz 1826 05:16 eso eh tú quieres observador sociólogo y que te

Voz 0480 05:19 pues mira mira mira sino lo que ha pasado ha empezado la Liga mientras media España sigue de vacaciones y otra media todavía entre las entre la que nos incluimos el equipo de La Ventana no nos hemos puesto las chanclas así que yo creo que el Randolph sigue creciendo en la serie en la vida

Voz 1826 05:33 bueno si eso te sirve aquí como ejemplo lo damos como válido aceptamos pulpo como animal doméstico en los siguientes minutos nosotros vamos a practicar al menos en el cine

Voz 10 05:42 recordamos que iba dos veces impagados de de lo siento en casa somos dos católico el campeón que se llevan entrando en una comida de negocios respetado que tenemos para hoy hermana Vico

Voz 12 05:56 este año son todas sobresalientes te prometo unas vacaciones que lo a flipa es vamos a ver que yo no digo que conoce a listo pero todo dieces estampó pues en este su hijo Miki único nexo ha hecho unos echan es perfecto pero no sería posible baja lo poético la feria un ansia por ejemplo no lo noto que pisa un poquito raro que poner va al revés como fue un poquito disfunción que hay que os esta actitud

Voz 10 06:16 están embargados tan coches te acuerdas de Paco Mi amigo le estoy pues me presta

Voz 13 06:21 venga

Voz 0480 06:24 más que una historia es una epopeya cotidiana más que un viaje es un encuentro un encuentro de un padre con su hijo de un hombre con la vida que desea el mejor verano de Mi vida pasará a la historia por ser una de las películas de nuestro verano

Voz 11 06:41 vuelvan a por su sencillez por su

Voz 0480 06:44 emociones por su humor esta comedia dirigida por Danny de la orden y protagonizada por Leo Harlem Se estrenó el doce de julio en poco más de un mes ha superado el millón de espectadores ya es la segunda película más vista del año por detrás de campeones de Javier Fesser

Voz 10 06:59 Dani de la Orden director del mejor verano de vivida qué tal buenas tardes muy buenas tardes enhorabuena

Voz 14 07:07 muchas gracias por nosotros entendemos fuelle

Voz 1826 07:10 por cierto primera hoy cuál cuál fue el mejor verano de tu vida no sé si lo está siendo este por el éxito de taquilla o recuerdas alguno especial

Voz 14 07:19 lo recuerdo que fue el que cuando empezaron a mi primera peli hace seis años que era con amigos no teníamos un duro no es la la la la NASA vamos nosotros a Barcelona noche verás no sé creo que fue el que lo cambió todo poco parece no sabe mal no me puedo quejar

Voz 1826 07:36 no está mal pero está amar cuando cuando uno está rodando una película como ésta ya intuye algo ya sado esto es un secreto es un misterio que que no se puede prever de ninguna manía

Voz 14 07:47 a mí no me gusta porque no me lo pasó bien entonces sí que en el rodaje de pelotazo pero a mí me me me saca más de quince que otra cosa derecho no

Voz 1826 07:58 ah sí

Voz 14 07:59 no sí se notó me acaba de gustar lo hago pensando en en en la magnitud de lo que va abarcar sí que me gusta saber a qué público dirigido no porque yo creo que no sé es una clave yo no porque no yo realmente de de lo que se Sweeney aquí ya no sé mucho estoy aprendiendo ahora pero la clave del del humor familiares es un es un punto muy importante no realmente porque realmente muy pocas Félix que se que que que sean así

Voz 1826 08:27 ya ya ya pero hay otras que que intentan a lo mejor tocar ahí a la misma tecla pulsar el mismo activo que puede tener esta película sin embargo sin embargo no no llega no funciona tú ya no cuando lo estaba rodando pero ahora que ya es una realidad que es un éxito de taquilla donde crees que que está donde descansa el éxito

Voz 14 08:51 yo por mi parte diría que es esa al menos ser honesto en en que estas contando sentirla os a no intentar hacer una comedia con las comedias no saber porque esto que Zapatero comedia de qué te esa riendo o de que intenta regresa a través de contar una historia que quiero hacer entrar un poco personal no había finales lo que es lo que hice con la película la película no deja de ser una historia sobre cómo un chaval súper súper permeable con la de los adultos no asistirá el el el niño incide también admiraron poco la a quién tienes que en todos los actores que han estado ahí esa yo me enamoró locamente de ellos a sus personajes desde de iré leo sobre todo toda la comedia que andaba entonces a tengo un poco de todo es un que hacen que la gente a ver la película a una persona con potencial cómico cometido que conocemos el punto familiar crece esa película que distingue como pierna ya sólo con el tráiler de Un poco vender el buen rollito que creo que que respira la peli desde el póster al traen era todo no de que es una película positiva he con los tiempos que corren yo creo que sabe que atrae a la gente no como una isla donde el cinismo ironía bueno el ciclismo almacenada intentamos no jugarlo sabes porque ya de los pinitos hemos mejor en el día a día

Voz 1826 10:10 ya ven una película que intenta hacer rollito

Voz 14 10:12 porque quiere serlo pero que es para mi ha sido un poco la clave de hacerlo

Voz 0480 10:18 Dani también la cotidianidad no el hecho de que bueno se nos presenta a un padre al que precisamente no le va bien la vida pero se nos presenta con humor el que nos pudiera pasar el que le pueda pasar a una persona que esté cerca de nosotros en nuestro entorno hace que no directamente con la peli

Voz 14 10:34 sí yo creo que las personas que sufren más por por por temas como es el padre yo creo que es muy identificable la cocinera de algo que se nos pasar a nosotros yo creo que estoy en cualquier comedia de sentir solo en casa pues nos hemos quedado de niños solos en casa que vengan los ladrones entonces es la clave de la comedia es dentro de lo cotidiano intenta hacer original no

Voz 1826 10:57 oye y ahora qué recorrido tiene la película quiere decir que ya sabemos aquí después pasará a las plataformas etcétera pero una película como ésta tiene también su vida en el mercado internacional David

Voz 14 11:09 no lo que me gustaría pensar que sí pero creo que el el el humor concretamente lo humor español están sin un genuino de aquí no que que creo que hay algo que que sólo podemos conectar la comedia nosotros por la manera de hablar de expresarnos sí pero ojalá ojalá serviría igual la gente en una escalada de España que besarse no estoy que la gente se que tienen algo que conecta mucho con con la gente de aquí ser lo próximo que que digamos Estudis

Voz 1826 11:39 te empezaste el rodaje de una serie eso fue al principio de año una serie para Netflix no

Voz 14 11:45 si comparamos abaratar el rodamos se dice que es un thriller es un adolescente pero no es para adolescentes a Vargas mucho más público que los protagonistas son muy nada y preparando una película que ruedo en tres semanas todavía no puedo decir muchas cosas pero no obra teatral ya después lo que venga

Voz 1826 12:12 pues estaremos estaremos expectantes Dani de la orden rector del mejor verano vivida lo dicho enhorabuena hay muchísimas gracias Dani

Voz 14 12:19 muchísimas gracias suerte víctimas gracias

Voz 1826 12:22 en lo que

Voz 11 12:35 en ese sentido de la película el mejor verano de dividida que es un nuevo ejemplo de que en el cine la tele y la radio

Voz 1826 12:43 las pequeñas historias las que nos ocurre a nosotros os suceden a a nuestro lado cada día también pueden triunfar pero es lo que nos estamos preguntando y charlando con David de la orden de que depende Quique es lo que tiene que ocurrir para que eso pase en gran medida del arte

Voz 15 13:00 con el que se cuenten con el que se comuniquen

Voz 1826 13:04 arte arte a raudales sobra nuestro siguiente destino

Voz 16 13:10 temo que intenta no en el que en Bach y Naldo todo tiene sentido

Voz 13 13:21 el crédito

Voz 0480 13:24 desde este miércoles y hasta el sábado se celebra en Jerez la Fiesta de la Bulería más de setenta artistas convertirán esta ciudad en el epicentro del flamenco con una programación que tiene como objetivo celebrar el arte

Voz 16 13:36 exacto

Voz 0480 13:39 espectáculos de cante y baile cursos y hasta un plasmó son algunas de las actividades que van a tener lugar durante estos días en Jerez con tres eventos principales el río de la bulería el jueves veintitrés de agosto Jérez con jabón al día siguiente el recuerdo a Manuel Moneo Jerez canta a Manuel Moneo así se llama que pondrá el punto final esta fiesta

Voz 1826 14:00 pues sí nombres reconocidos como Diego Carrasco sito José Valencia pero también jóvenes talentos que van a a contribuir en esta edición de la Fiesta de la Bulería de Jerez a mantener ese ese listón una confluencia artística que también contará con la dirección de nuestro compañero y amigo sí sí el de la radio de piedra al Juan Herrera al que vamos a saludar es el de la radio de piedra Juan Herrera qué tal buenas tardes

Voz 0493 14:24 aquí Roberto L aquí ensayando con un calor porque saben que lo peor que hay en el mundo que haya Levante Si Levante

Voz 1826 14:32 es decir cuando el viento del sur

Voz 0493 14:35 pero no viene el viento esto se convierte en una cacerola donde tú te conviertes en un garbanzo

Voz 1826 14:39 eso es lo tenemos ahí osea tú eres el garbanzo en lo Jerez les oyes

Voz 0493 14:42 sí estoy Gere sábado ensayando

Voz 1826 14:46 que el letrero en mañana

Voz 0493 14:49 sabes que esto no es un concierto voy a aplicar un coso un poquito a la gente

Voz 10 14:53 cuenta cuenta que te mundillo del flamenco es un mundo

Voz 0493 14:55 muy interesante pero muy poco conocido

Voz 1826 14:58 no es ve espera eh eso me interesa mucho es un mundo muy interesante muy poco conocido pero la gente no tiene que tener miedo a acercarse a ese mundo

Voz 0493 15:05 al revés que mira a Roberto es lo más interesante en el flamenco precisamente lo que la gente no conoce la forma de vida de los flamencos aquí en Jerez se vive de una manera única con una forma un ritmo con una manera de una una educación una elegancia esto es una forma de vida que queda como resto de una época pero que están actualizados a no tiene hablando del siglo XIX pero son forma es muy pura es una forma de relacionarse la persona y la música forma parte de eso de esa cotidianidad y la practican los niños colorete espectáculo nuestro pero como digo no es un espectáculo normal en el sentido de que el flamenco no lo que la gente conoce como flamenco normalmente es lo que se llama Flamenco de cámara es decir una silla Daniel uno señora gritando o cantando una guitarra una palma lo que llamo flamenco básico no que el flamenco de cámara pero hay otro Flamingo y escénico

Voz 17 16:01 lo que es el que practicaba por ejemplo Antony

Voz 0493 16:03 a eso gran maestro Antonio Gades entonces modestamente nuestra propuesta es una propuesta de ese tipo es decir nosotros tenemos una pantalla gigante donde se narra una historia esa historia es Land el nacimiento en los años veinte del Río de la de la bulería que es un un lo yo lo que lo hemos dado forma de Río pero es un ritmo que viene de África en su origen y que se cuaja en la calle Nueva una calle en el barrio de Santiago en el año mil novecientos veinte empiezan a este ritmo que ahora baña del mundo entero decía yo a Diego Carrasco el otro día que pueda haber un flamenco en San Diego California mojando es en una haría una orilla del río lo hizo en Tokio en el en el otro extremo del mundo en el mismo río está mojando otros señor López

Voz 1826 16:45 pero ahora ahora estos días hay en Jerez que no se vaya a desorientar salvando la Fiesta de la Bulería está en Jerez tiene un escenario tiene varios como os organizáis Juan

Voz 0493 16:56 pues básicamente es una Eva ocupa todo el día hay clases hay hay digamos actividades continúa para el día entero y luego lo que podríamos llamar el jamón de Jabugo es por la noche a esa a eso de las diez de noche al aire libre en un escenario gigantesco

Voz 14 17:12 con una una una muy cómodo

Voz 0493 17:15 muy bien montado para que la gente pueda verlo desde todos los lados y entonces el tres galas consecutiva esta primera nuestra que como digo es una nada de flamenco escénico la segunda que es uno un homenaje a Japón una especie de pesaba que hay otra provincia habló venga que está ahí Japón y luego tenemos un tercer día que es el homenaje a Manuel Moneo que es como patriarca del barrio de San Miguel aquí en Jerez hay barrios digamos gitano Chávez Santiago que es donde yo vivo hizo Miguel que está en el otro lado de Jerez pero que son complementarios no entonces ha muerto ahora hace poquito uno de los patriarca un genio

Voz 14 17:48 a mí me Moneo hice rinde homenaje

Voz 0493 17:51 de su familia a la familia en la que léase el homenaje

Voz 17 17:54 día

Voz 1826 17:54 te estás poniendo aquí todo muy bonito como si todavía quedarán entre hay entradas todo adiós

Voz 0493 17:59 si no es que sobran muchas pero hay entrara hay que el que quiera apuntarse tiene tiempo de sobra el ETEA puede contra la entrada tranquilamente lo que sí te digo que aunque la gente este año por circunstancia no pueda venir yo les recomiendo sinceramente que se dio una vueltecita por aquí porque aparte de todo insisto lo más brillante de esta ciudad de su gente no la gente es un auténtico espectáculo

Voz 1826 18:26 estoy interesado mucho a a los guiris que están por ahí esto estos estos días en este mes de de

Voz 18 18:32 sí sí sí sí sí sí

Voz 0493 18:35 bueno de de España el Cádiz acoge turismo de Tovar de toda España que muchos vascos catalanes gallegos me los encuentro normalmente además por supuesto ta la colonia japonesa que es muy importante luego después el en los ingleses ETA ciudad como sabes y medio inglesa medio francesa porque los apellidos de ingleses y franceses llenan casi todas las casas de El Consejo Regulador de los Vinos de Jerez pues la mayoría de los apellidos un ingleses no hay una tradición de relación con Inglaterra muy profunda de siempre de Jerez es una ciudad universal

Voz 17 19:12 a tu tu apellido aunque no lo parezca tú es inglés no quiero claro y además no sólo eso sino gitano porque yo me llamo Salazar de segundo amigo tú sabes que tengo tiro continuamente yo adoro a los gitano desgraciadamente no lo soy pero siempre tengo aquí estudiando medible pero tú lo digo no pero estudiando

Voz 10 19:33 no acabar la carrera esa nunca mañana me cuantas más cosas porque la mayor te veo aquí en la radio de piedra no por su cuenta además con un cargamento que tengo bien calentito

Voz 11 19:41 mira vino que lo de lo que está sonando por ahí porque uno un sentido muy Books

Voz 17 19:49 también el Diego que que de la generación de cincuenta y cuatro no si está chavales poner ensayando es lleva una desaparece una persona mayor que él sabe por eso siempre en la frente

Voz 1826 20:03 la fiesta de las bulerías de Jerez Juan Herrera es el director

Voz 11 20:07 típico y eso eso deja un poso ha asegurado

Voz 1826 20:11 Juan Herrera un abrazo muy fuerte

Voz 17 20:14 viento y espero que la gente disfrute de esta noche porque sinceramente no El Mundo muchos días para disfrutar así

Voz 13 20:25 hay qué

Voz 11 20:31 a su lado

Voz 1826 20:34 otro una cosa lleva a la otra City veinte seis y veinte en Canarias seguimos hablando de música de arte arte viral que acaba de dar el salto al mundo discográfico

Voz 10 20:45 a mí me tengo a mi hijo me llame estábamos escuchando a uno de los

Voz 0480 20:58 el últimos éxitos virales de la música Roberto la artista se llama Alepo Pons esto es

Voz 11 21:03 el oso

Voz 0480 21:07 historia es interesante porque habla de la transversalidad de la versatilidad de las estrellas de internet

Voz 1826 21:13 al dejado

Voz 0480 21:15 eso dice esta canción porque es una venezolana de veintidós años comenzó su carrera en Bahrein que es una aplicación para subir vídeos cortos de ahí ha dado el salto a Youtube e Instagram donde publica vídeos de humor sobre situaciones de la vida cotidiana de los chavales de los adolescentes

Voz 10 21:34 sí

Voz 0480 21:36 su éxito cosechado gracias a sus más de once millones de suscriptores en Youtube casi treinta en Instagram le ha permitido cumplir otro de sus sueños que es iniciar su propia carrera discográfica junto a Universal Music y lo ha hecho con este Single que en sólo tres días ya se acerca a los veintidós millones de visualizaciones

Voz 19 21:55 no tengo yo mayo como Madame a Suárez no era enseguida hay cosas

Voz 1826 22:19 dile le Pons estrella de ir tú a estrella de la música

Voz 0480 22:23 es el único caso no por ejemplo la actriz Berta Vázquez también suele mostrarle a sus miles de seguidores en Instagram su absorbente voz esta voz

Voz 19 22:32 ha hecho no ha hecho es

Voz 0480 22:42 Gemma Sergio por ejemplo la presentadora de Telecinco Lara Álvarez que siempre que puede se lanza a cantar de hecho lo único que le falta es publicar un recopilatorio con sus versiones como ésta que vamos a escuchar que ha hecho del tema Calipso de Luis Fonsi

Voz 20 22:56 el cuerpo alma venciendo a Arenas que es no la veo que puedo entrar en casa gente que está vendiendo muebles que tú te quedas

Voz 1826 23:36 sí que verdad Vázquez dijo Lara Álvarez a la que escuchábamos que se atreven se lanzan a cantar bueno lo hacen como parte de su vida cotidiana un día a día en el que en ocasiones podemos tomar como habituales conductas que en realidad después nosotros cuenta nos enteramos de que dañan gravemente el medio ambiente

Voz 11 24:06 mañana nos despertamos con uno de esos pequeños datos

Voz 0480 24:09 para en demente insignificantes que sin embargo pueden contribuir a hacer el mundo un lugar habitable y sostenible durante más o menos tiempo según investigadores de Estados Unidos uno de cada cinco usuarios de lentillas las tira por el retrete una vez que han cumplido su vida útil

Voz 1826 24:25 bueno pues aquí en la Ventana en una cosa lleva a la otra nos hemos querido tener en este dato sobre todo en sus consecuencias bueno tenemos una muy buena cómplice para eso para saber a ver qué consecuencias tiene María Manjavacas qué tal muy buenas tardes

Voz 1444 24:37 sabes bueno vamos a empezar por las consecuencias son gesto tan habitual y tan común como tirar la lentillas por el desagüe es muy dañino la investigación deriva de una experiencia personal cuenta el científico norteamericano que un día se lo planteó cuando se quitó la lentillas él nos explica lo que hizo con ella pero sí decidió investigarlo con un grupo de colegas en este trabajo que ahora ya se ha presentado conclusión como la lente es más densa que el agua se hunde se la puede comer el Petit usted que me está oyendo se puede comer al pez en la SER para entenderlo nos hemos puesto en contacto con Ricardo Aguilar ex director de Investigaciones y expediciones de Oceana el mayor organismo internacional dedicado a la conservación y defensa de los océanos y en castellano nos ha explicado qué es lo que pasa cuando tiramos el plástico en lo que se encuentran ellos es su trabajo diario

Voz 21 25:22 cuando hacemos análisis sobre el contenido de de los estómagos de muchos animales no ahí es donde encontramos sobre todo estos micro plásticos que son los que se va generando a partir de la degradación de de otros plásticos que hemos vestido

Voz 1444 25:34 si hay una frase que me decía que resume muy bien lo que hacemos obra vamos mal pero luego la naturaleza revela

Voz 21 25:40 digamos que que tenemos de vuelta el mal que hemos producido ahí esa mala costumbre de utilizar el retrete como si fuera un vertedero en el que podemos tira absolutamente todo y lo que nos damos cuenta es que muchas veces eso no es va a volver de una manera u otra a nosotros porque hacían al cabo eso se distribuye por el medio ambiente ya sea el medioambiente terrestre o en este caso el medioambiente marino y luego los venga a través de de los alimentos que consumimos

Voz 1444 26:04 no se puede decir más claro Roberto la venganza de la naturaleza eso eh

Voz 1826 26:07 exactamente oye María pero hay datos hay datos de la gente que aquí en España por ejemplo podría hacer eso de tirar las lentillas desechables desechadas por donde no

Voz 1444 26:15 si no el dato de la gente que usa lentillas es de dos millones y medio es suponemos que la proporción pero suponemos será similar a la de Estados Unidos yo desde luego por el sondeo que hecho aquí diría que sí Enusa es uno de cada cinco La tira al váter sin carácter científico me atrevería a decir que aquí en España

Voz 1826 26:30 demuestra Particulas sólo han encontrado una

Voz 1444 26:33 nuestra compañera Adela Molina que las tira a la basura el resto directamente al váter otra cosa es que lo reconozca como

Voz 22 26:39 José Luis yo la verdad es que siempre tiró las lentillas pro el desahogo en el lavabo del váter pero porque no sabía que eran perjudiciales ya sabiéndolo no me consta nada tirarlas a la basura

Voz 1444 26:49 me consta que Luis está concienciado con el medio ambiente sino lo hace viene porque no lo sabe entona el mea culpa pero también dice que a él no le ha dicho a nadie lo que tiene que hacer

Voz 22 26:57 pero vamos también es cierto que en las cajas y los envoltorios no pone que esté prohibido tirar las han va pero al lavabo si el indicase en todo el mundo lo Sabrina lo haría nadie

Voz 1444 27:06 bueno eso ya no lo tengo tan claro pero sí queda claro Roberto que la gente lo hace por falta de información

Voz 1826 27:12 porque tú has hablado con los ópticos no que dicen vienen indicaciones en las cajas de lentillas

Voz 1444 27:16 pues mira no ha explicado muy pero que muy bien Juan Manuel Moya es óptico Optometría está en Jaén primera pregunta la que tome hacías pone en la caja lo que hay que hacer con valentía desechada

Voz 5 27:26 no no lo pone remite a un manual de instrucciones

Voz 1444 27:30 bueno pues nosotros le pedimos que amablemente nos mire ese manual Llanos advierte que es largo tres cuatro folios que por su experiencia pocos por no decir nadie lo le pero en cualquier caso la explicación versa sobre el uso médico de la lente no sobre lo que hacer cuando se usa

Voz 5 27:42 la explicación básicamente esta centra en el uso salir libremente de contacto que hay que hacer hizo todo lo que hay que hacer pero pensando en la salud de los Juegos de mantenimiento adelante contacto sea rompe pero nos explica específicamente que qué hacer para desechar los edad sobreentendido que hacer un plástico pues que habría que echar algún plástico

Voz 1444 28:03 los a la vista de lo que hemos visto nosotros es que los usuarios españoles en su mayoría no ha sobreentendido eso de que las lentillas cuando se desechan no se tira ni al váter lavabos se tira a la basura así que desde luego esto que estamos haciendo y Roberto nunca mejor dicho es

Voz 1826 28:15 dice que público exactamente muchas gracias María ojito

Voz 5 28:19 Python gracias

Voz 1826 29:14 ya que te invocamos al respeto era una muy buena oportunidad para recordar a la mítica siempre es legendaria Llanos dejó Aretha Franklin bueno respeto para el mundo en el que vivimos respeto para las personas que lo habitamos

Voz 13 29:30 eh techo

Voz 23 29:47 o es que in

Voz 13 29:50 qué es el seis y aquí

Voz 24 30:02 no sé yo

Voz 13 30:04 eh eh

Voz 25 30:10 que les sugiere ese ayude a algunos de sabor nostalgia tristeza

Voz 1826 30:19 la filias Gabo emociones emociones que pueden que tienen derecho a sentir hombres mujeres bueno parece que en este mundo y hoy en día Siglo XXI que todas partes no por ejemplo en Brasil

Voz 0480 30:28 concretamente en el estado de Paraná allí entre las condiciones publicadas para conseguir una plaza de policías se les pide a los hombres no demostrar interés en historias románticas y de amor o no emocionarse fácilmente es decir se les pide que no tengan sentimientos nosotros lo que hemos pedido a nuestro compañero en Río de Janeiro Francho Barón es que nos aclare esta polémica medida

Voz 26 30:50 saludos pues la polémica provocada por esta noticia parece remitir poco a poco después de que la policía militar

Voz 25 30:56 dado de nada haya eliminado la palabra

Voz 4 30:59 masculinidad de la convocatoria de dieciséis nuevas plazas para agentes del orden en este estado brasileño recordemos que este escándalo surgió en el momento en el que apareció este anuncio publicado en el Boletín Oficial deparan en el que se establece la masculinidad como uno de sesenta y siete criterios analizados para la adjudicación de las plazas entre los aspirantes ir donde masculinidad se define también como cito textualmente la capacidad del individuo de no impresionar Se con escenas violentas de soportar vulgaridad es de gnomo emocionarse fácilmente ni mostrar interés por las historias románticas de amor la verdad es que es un rocambolesco que instituciones públicas entren hacer este tipo de valoraciones en una convocatoria de empleo de forma que ha sido ampliamente criticado en Brasil entre otros organismos por el Consejo Regional de Psicología de Ana que participa justamente en el proceso de selección de los policías escuchemos a María Angela Oliveira

Voz 27 31:59 es ya alto dificultades terminación José podios valía

Voz 28 32:03 está lleno de prejuicio y discriminación puede valorar a una mujer con toda esa capacidad de enfrentamiento de una situación difícil de analizar todas las variables que implican estas situaciones de planificar su acción a partir de una valoración de las consecuencias que estaba tener esto no puede ser llamado de masculinidad

Voz 4 32:24 en fin el aluvión de críticas va mucho más allá de este audio algo que ha forzado a la propia gobernadora de para nada si da Getty a ser muy crítica con esta convocatoria la propia Policía militar ha dicho públicamente que sea malinterpretado el uso del término masculinidad aparentemente sin mucho poder de convicción polémica por lo tanto practicamente zanjada con la eliminación del término de la convocatoria aunque eso sí nos deja el regusto amargo de los altos niveles de machismo que aún subyacen que aún permanecen presentes en el día a día de este país

Voz 1826 33:09 veremos en realidad de hablar de sentimientos de emociones hablemos ahora de poesía

Voz 30 33:14 el ya te han guardado un minuto en clave

Voz 1826 33:30 hace unos días leíamos acerca de una investigación defendida en la Universidad Pública de Navarra por el profesor Nick Kennedy su objetivo el de mejorar el aprendizaje del inglés en países de habla no inglesa

Voz 0480 33:41 como Sergio pues con poesía según este estudio la enseñanza de la poesía en las clases de inglés para adultos mejora considerablemente la pronunciación del alumnado además de enriquecer Le culturalmente

Voz 1826 33:52 María es profesora de primaria especializada en inglés ha investigado esta técnica educativa en su trabajo de fin de grado también lo ha aplicado con sus alumnos

Voz 14 34:02 María qué tal buenas tardes hola buenas tardes qué tal

Voz 1826 34:06 muy bien encantados de saludarte así que entonces podemos asegurar que con la poesía es mucho más fácil aprender unidad

Voz 14 34:12 no

Voz 0268 34:13 sí podemos asegurarlo yo también había leído varios estudios en Buenos diferentes artículos a la verdad la carrera tenía muchas ganas de ponerlo en práctica en España no había podido a lo largo de las prácticas que hecho aquí pero este año estado cuatro meses trabajando en Escocia en el que el español era una de las asignaturas que se trataba ir qué mejor ocasión pues para ponerlo en práctica es ver si realmente funciona que hay utilice pues sobre todo problemas de Gloria Fuertes para enseñar español de una manera introductoria puestas estudiar

Voz 14 34:44 desde primaria ya porque tú por mucho que hubiera las le

Voz 1826 34:47 he ido alguna referencia algún estudio alguien que defendía esto de momento cuando estaba en el mundo en el campo de la teoría no acababas de saber exactamente cómo podía funcionar en la práctica sobre el terreno Iker es lo que ha hecho que tú te convences de que es así de que es muy práctico

Voz 0268 35:06 bueno pues tras lo que te decía mucha bibliografía hay mucho estudio previo teórico he yo quería enfocar la enseñanza del español una manera distinta tenía enfocarlo otra vez las artes había sí que es verdad mucha práctica en el tema de cómo sea el teatro como usar la música pero los textos poéticos como tal no había visto muchos ejemplos prácticos en los que basar entonces bueno como ya era una oportunidad delito de estar fuera de España y me parecía una muy buena manera de hacer también una condición intercultural pues usando esos textos eh que son pues porque la poesía es también una son suelen ser textos cortos suelen ser textos Ax asequibles también se permite mucho jugar con el lenguaje que es algo que sobre todo pues suele gustar muchísimo de motivar mucho al alumnado fue decidí utilizarlo y la verdad es que una de las conclusiones del trabajo de grado aunque lleve es que realmente funciona porque yo bien mis alumnos como cesión trance tras sección eran capaces de recordar estructuras capaces de recordar vocabulario que estaban el currículum que tenía que aprender y sobre todo también conseguí acercarles a la figura de de nuestra poeta de Gloria Fuertes

Voz 1826 36:16 de Gloria Fuertes desde luego cuando me Estados enumerando ya lo habías dicho antes ya había excitado que era Gloria Fuertes tu principal aliada para para llevar a cabo este este plan pero cuando Estados citando todas esas características que a las que debía responder la la poesía que tenías que utilizar desde luego es que no había ninguna duda de que tu tu elegida tenía que ser Gloria Fuertes no

Voz 0268 36:38 exacto yo los días previos a comenzar con ellos la la serie de sesiones que hicimos más intensiva también es presente la autora en este caso pues intenten hacerlo también en inglés y en español porque quería pues que se verán datos de su huida de la importancia que tiene nuestro de literatura infantil a una literatura de adultos datos curiosos la reciente exposición que hubo el año pasado vi por el centenario de su nacimiento y la verdad es que no te muchísimo interés muchísima motivación algo que a mí también me reforzó para poder llevarlo a cabo y sobre todo lo que te dio a niveles del interés que tenía el propio cuáles aunque yo rebasa llevarse es que ese proyecto al cabo realmente funcionó así con datos de realizarles una evaluación de durante los días que lo hicimos y sobre todo al final hay bueno yo no sé si esto se podría llevar a cabo en colegios de España para aprender inglés la verdad es que me gustaría aplicarlo un momento pero desde luego para enseñar español como lengua extranjera ha funcionado y me hubiera gustado poder lo continuar más porque la respuesta fue muy muy positiva

Voz 0480 37:39 por eso te quería preguntar el el hecho de que haya funcionado en otros países significa que los alumnos digamos culturalmente en otros país

Voz 1444 37:47 les están más cerca de la poesía de lo que pueden

Voz 0480 37:49 en España y como era ese primer acercamiento a esa primera vez que les ponía una poesía para aprender otro idioma

Voz 0268 37:57 bueno pues yo intenté sobre todo para crearles son una cierta regularidad una cierta estructura que ellos entendían porque estamos dando la ponencia la poesía era la base de nuestras clases nosotros todos los días comenzamos con un poema que yo les leía un poema de Gloria Fuertes y a partir de él realizamos una serie de actividades por ejemplo un ejemplo uno de los días de la excepción utilizamos el poema La Cigüeña de dolores fuertes es una descripción de una manera muy bella muy

Voz 14 38:24 cae una cigüeña es madre y tal

Voz 0268 38:27 el vocabulario importante templo patas a las picó yo también se lo reforzaba con flat Cardo todo el rato pues con una entonación adecuada Gaitán y a partir de eso por ejemplo se me ocurrió tratar el tema de las ciencias sociales y yo hicimos un mapa gigante de España eh con distintos pájaros en distintas regiones entonces también les puede presentar distintas ciudades ellos habían estado tratamos temas que ellos tenían que dar en influir e hice unos pequeños poemas para cada pájaro entre ellos de los leía ellos al reconocer los colores que yo utilizaba las palabras que acababan de trabajar vocabulario y que estamos haciendo una sección podían identificar qué pájaro era lo ubicada una de las ciudades de España y entonces bueno pues están fue una de las madres que cuando les dice la evaluación de qué es lo que me ha gustado lo que menos tal de las que más les gusta porque realmente le vieron sentido y realmente

Voz 14 39:21 entonces pues a los tienen ellos

Voz 0268 39:23 hizo una maneras yo también intente pues esto utilizarlas características dos de estos poéticos la brevedad a sonoridad las distintas repeticiones la arrimar como para algo para que realmente los patrones muy típicos en ellos entonces bueno pues intente conseguir eran objetivos muy muy ambicioso también muy concretos para poderlas cumplir pero sobre todo la entiende interdisciplinariedad pues por el raso María nosotros te hemos pedido

Voz 31 39:48 ahí que nos queda bases

Voz 0480 39:50 uno de esos poemas

Voz 32 39:54 no

Voz 19 39:56 vivimos tonás tiene también lecturas sanos we all night de Cowboy mi muy buenas Chasco chill out me asustó Windows Wilco dado When we Kiev ciudad Ander

Voz 33 40:17 en mil mil y

Voz 34 40:21 para mañana María bueno e la próxima semana danos más tiempo Nos lo aprendemos y lo comentamos muchísima gracia enhorabuena María le hasta luego nos estamos preguntando bueno de hecho tú lo estamos haciendo en voz alta Sergio sí podríamos

Voz 1826 40:36 Car con éxito esta técnica educativa en nuestro país

Voz 34 40:39 así que hemos salido a la calle con el poema de María

Voz 35 40:41 para averiguarlo We will be your Glass til it's sin incluirá Brad and is spray es spanglish like son un decir huy a explican Police We will come de ir por Nike de jirafa ante el peligro

Voz 10 41:01 bueno no lo sé

Voz 0480 41:06 a Roberto no era la mejor baza de gente eso sí arte les sobraba por todos los lados haberse entre dos la cosas al un poco más

Voz 10 41:13 por es parqués Like We esto como se dice

Voz 27 41:17 la eh Sang Soo Lee San me sí sí sí sí esas S

Voz 36 41:23 eh Quick han política no Paul ahí eh huy huy con Day por Night de Girac han de Indian

Voz 11 41:34 Marie en inglés en inglés no no hay duda

Voz 1826 41:37 todo bien

Voz 37 41:41 yo llego a río Nilo montado en un cocodrilo pelín llegó a la axila montado en una Galicia Antón llego a León montado en un camaleón más vale vale vale vale

Voz 11 41:56 Sergio estaba mañana a Roberto

Voz 38 42:05 producen

Voz 8 44:55 con Roberto Sánchez

Voz 10 45:02 lo que queda del día de Francisco

Voz 42 45:23 disco que tal muy bien no buenas tardes de Francisco Pérez ha superado ya por fin de semana si si además he visto a mucha gente a buen trabajo conmigo hoy grandeza incorporada de las vacaciones un día precioso día de reencuentros de

Voz 25 45:40 es un es siempre los siempre tienen esa cara amable de la que no saluda la vida Ingles sí sí es serles son maravillosos ir gracias gracias por existir el lunes

Voz 42 45:54 hoy más que nunca a día de volver a ver a tus amigos de la oficina de compartir con ellos recuerdos de las vacaciones te enseñarles con ilusión tus fotos en paraísos incomparables momentos entrañables para compartir el síndrome posvacacional Haj caja yo porque yo no lo tengo y tú tampoco Roberto Saiz no hemos tenido

Voz 1826 46:14 pero hay un poquito sí un poquito sí que tuve

Voz 42 46:16 nada comparado con los pobres desgraciados desdicha todas estas

Voz 1826 46:20 siete semanas de vaca

Voz 43 46:23 no se acabó se acabó eso vuestro pronunciado se borra que sepáis que la luz de los se alojen Nos lo donde repita día vía

Voz 1826 46:34 qué malos somos aparte

Voz 43 46:36 ah ahí que me María el único rato de vacaciones que tendréis a partir de ahora será lo que queda el Dios

Voz 42 46:53 bueno Roberto me decías que tal el fin de semana duro también entiende de hilos si lo de los número del cero al diez cero es que has estaba enfermo todo el fin de semana hay dieces que te han detectado superpoderes y pues cocinado una paella con los rayos X de tus ojos cuál qué número diez se pero nunca los rayos UVA incluso estos Plans acabando que viene pues mi hallado tienes hace un apaño bueno pero yo crea fíjate que te habías pasado el selfie masivo éste que ha hecho el Ángel Revilla Cantabria lo que lo estuvo comentando aquí no lo tengan abundado pero justo se me fue pues convocó a los ciudadanos a verse con Elia hacerse una foto duró cuatro horas aproximadamente fue todo un éxito no lo tenía fácil de no pocos critica tanto charemos no era fácil como cada tanta gente porque había más encuentros ese día que lo contra programaba en avión encuentro con los fans de la patrulla canina en el Parque Atracciones un photocall de popes conjetura exploradora en Port Aventura

Voz 1 47:54 él consiguió que fan mucha gente en la crítica la ha contado a Álvaro López

Voz 0109 47:59 de todos los colores bueno así recibía Miguel Ángel Revilla una pareja de Mallorca dos de los cientos de fans que ayer aguardaban con nervios con ilusión la cola a las puertas del Gobierno de Cantabria medio millar de personas iban esperando su turno para ver al presidente que aguantó de pie estoicamente durante cuatro horas a gente que venía de todas las partes de España nervios Aimar porque iban a ver a su ídolo que habitual mente por la tele eso sí no fueron todo baños de masas no todo era maravilloso no todo eran adulación Messi palabras bonitas porque aquí bueno pues los cántabros tenemos un concepto un poquito diferente

Voz 1 48:35 pero parece que habla de Mickey Mouse buena muchas canta el sexto no ha estado

Voz 1826 48:39 no entiendo porque yo entiendo por el cáncer

Voz 1 48:42 el tertuliano de Hoy por hoy Gabriel Sanz

Voz 44 48:45 vi a mi partido ante yo soy más de la vieja escuela en ese sentido yo soy más de una cierta distancia entre el político no no distancia entiende Me no distancia entre el político y ciudadano

Voz 1826 48:52 no no no prestar no

Voz 44 48:55 en cuentas no no me refiero a eso me refiero a que un político no es una celebrity porque al final lo que le ocurrió a Revilla como relataba bien Álvaro de Santander es que Bono pues unos niños le acariciaban y es mejor otro ha llegado allí a hacerse publicidad escuchaba esta mañana en el corte informativo de unas otro seguro que ha ido a montar el fallo es decir yo yo entiendo la política otra fue

Voz 11 49:18 Ma

Voz 1 49:32 Roberto modesta rápida que es lo peor que te puede pasar en verano lo peor

Voz 1826 49:37 pero así tipo tenso en blanco este martes

Voz 1 49:40 sí me regocija pensado opciones que que tengan que ver con dolor en verano

Voz 1826 49:44 qué opciones a que vayan a todo de la eh

Voz 1 49:46 sí a favorita el paseo marítimo descubres que la han cambiado pon Tiger ve que te pierdan la maleta la cinta equipaje se encuentra sólo en Lhasa con tu dirección

Voz 42 49:54 no sé que abran una cuenta de Twitter

Voz 1 49:56 ITEL cierra en en mismo día esta esta última es claro

Voz 1826 50:00 no no crees que te cuento yo mis penas no es una cuenta mío pero es una cuenta relacionada con una cosa que te para

Voz 42 50:07 la visión si la investigación antes lo está investigando si había creado

Voz 1826 50:13 es una cuenta de los personajes del libro

Voz 1 50:17 de un asesinato estaba emocionante en un crucero

Voz 1826 50:20 de repente Twitter la hace no porque el administrador de la cuenta cómo le pedía Twitter encarecidamente que pusiera la fecha de nacimiento pues ha puesto pues la fecha de creación de los personajes que fue en mayo de este año Twitter ha entendido que claro como es menos pues entonces ha cancelado perro sí sí así es decir que Twitter ha metido en la en el trullo a un par de policías

Voz 1 50:42 la detrás está abierta imagino la de

Voz 42 50:44 el gato de la embajada de Ecuador de cambio

Voz 1826 50:48 no hay temor de Dios Pilar de Francisco es que no hay temor de Dios España hombre Twitter España actúen actuando a favor y que encendió sí pero con sentido común y actúen con sentido común claro como han hecho hasta ahora

Voz 1 51:02 caos y es como puede ser menor de edad salvo Rex el perro policía pero con cinco meses ya estaba para cumplir bueno que te pierdas la maleta es también otro de los dolores que te pasan en verano

Voz 1444 51:13 es lo que le ha sucedido a Héctor Cabrera a él

Voz 1 51:15 es un atleta que está en Berlín para participar en el Campeonato Europeo paralímpico la aerolínea Le ha perdido la maleta y la jabalina su instrumento de trabajo lo contaba nada

Voz 45 51:24 como en Rabat si el atleta llegó a Berlín el sábado por la noche pero su equipaje no Cabrera ha explicado que habló con la compañía indicaron que su jabalina junto con su maleta estaban en Munich y que si la recuperaban si la enviarían Ashotel Cabrera podrá lanzar con otra jabalina pero ha asegurado que no será lo mismo ya que han perdido su jabalina con la que entrena habitualmente con la que consiguió el bronce en el Mundial de Londres dos mil diecisiete Cabrer ha afirmado que aún sin su herramienta se planta igualmente su participación en los Europeos paralímpicos