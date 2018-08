La Ventana (21/08/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 2 00:00 apenas se servicios informativos

Voz 1667 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias el Partido Popular reclama al Gobierno la convocatoria del Pacto Antiterrorista tras el ataque en Cornellà Pablo Casado considera que lo ocurrido ayer es un claro ejemplo de radicalización pese a que las pruebas recogidas alejan al joven abatido de la órbita yihadista

es una religión nunca puede ser usada para actuar contra otra persona es más que España que es un país de paz lo que no admite es que haya centros en los que se pueda radicalizar a personas Iker Lugo esas personas puedan cometer hechos como el que sucedió en Córdoba

Voz 1667 00:45 en Cadena Ser punto com pueden leer la carta de despedida que escribió el atacante de Cornellà un texto en el que le pide a Dios que le ayude y le dé su bendición por aquello que va a hacer en la Fiscalía no descartan ninguna hipótesis pero cobra fuerza la idea de que el atacante actuó por motivaciones personales el Papa se reunirá con víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia durante su viaje a Dublín previsto para el próximo fin de semana las diócesis irlandesas fueron escenario durante décadas de uno de los mayores escándalos de pederastia Roma Joan Solés

Voz 0946 01:15 es un viaje apostólico el de Irlanda el próximo fin de semana nada fácil para Francisco precisamente por los numerosos escándalos de abusos sexuales de algunos religiosos en el país en las últimas décadas y con la complicidad de la jerarquía eclesiástica incluso hay sacerdotes irlandeses que han pedido al Papa que suspenda el viaje para que no quede manchada dicen su reputación Francisco no sólo viajará sino que también reunirá ahí escucharán los testimonios de víctimas de los pederastas el Vaticano no ha indicado ni el día ni la hora serán los afectados por los abusos sexuales quiénes decidirán si dan a conocer detalles del encuentro según la oficina de la Santa Sede

Voz 1667 01:53 entre tanto la Iglesia española acepta la publicación de sus bienes inscritos en el Registro de la Propiedad en la SER les estamos contando hoy la intención del Gobierno de publicar el listado de esos bienes pero los obispos quieren que no se discrimine a la iglesia Adela Molina

Voz 0011 02:06 la Conferencia Episcopal asegura que no se opone a la publicación de ese listado siempre que sea conforme a la ley y que no se les discrimina es decir que se publiquen no solo

Voz 1826 02:14 sus inmatriculaciones sino las de otras instituciones

Voz 0011 02:16 públicas algo que en principio no está previsto en declaraciones a Efe el vicesecretario de Asuntos Económicos Fernando Giménez Barriocanal ha insistido en que ellos no tienen esos datos no tienen un registro de inmuebles y ha señalado que en España hay

Voz 4 02:27 cuarenta mil entidades reconocidas como Iglesia católica

Voz 0011 02:30 a que tienen la autonomía para registrar bienes el Ministerio de Justicia ha confirmado a través de una respuesta parlamentaria que va a publicar el listado que empezó a elaborar el Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre los bienes inscritos a su nombre por la Iglesia católica desde mil novecientos noventa y ocho entre ellos por ejemplo la mezquita de Córdoba que registro en dos mil seis por sólo treinta eu

Voz 1667 02:49 las hemos llegado a las cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias los grupos de izquierda reclaman el cumplimiento íntegro de la Ley de la Memoria Histórica para apoyar el anunciado decreto para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos Joan Tardà de Esquerra Republicana pone sobre la mesa la anulación de las sentencias franquistas que nosotros

Voz 5 03:12 es muy bueno

Voz 6 03:13 Miguel Ángel Facio el dictador Franco sin no hay con

Voz 1826 03:17 juicio voy

Voz 7 03:19 en el lado de la memoria fin yo estoy todo pone gesto de anular la sentencia depresiva hindús compinche entre otras muchas sentencias que llevaron a muchos republicanos catalanes exteriores ante un pelotón de ejecución

Voz 1667 03:39 que repasamos otras noticias con Josema Jiménez se disparan los contagios de sarampión en España

Voz 1646 03:44 según el último informe publicado por el Centro Nacional de Epidemiología son ciento noventa y los casos registrados con respecto a los ciento veintidós de julio del año pasado un aumento de más del sesenta por ciento que supone un índice epidémico con incidencia alta ante la alerta de la OMS por los más de cuarenta mil contagios en la Unión Europea Sanidad ha recordado que en España la cobertura vacunal supera el noventa y cinco por ciento y que el calendario de vacunas infantil es una garantía para erradicar la enfermedad

Voz 1667 04:11 trece millones al día es es el número

Voz 1646 04:14 de páginas de plástico que los españoles consumimos cada veinticuatro horas y que supone el quinto residuo más habitual en las playas según Greenpeace somos el país de Europa que más residuos de este tipo usa la organización ecologista ha pedido acabar con ellas porque tardan hasta quinientos años en descomponerse Se estima que más de un millón de aves y unos cien mil mamíferos marinos mueren cada año como consecuencia de todos los plásticos que llegan al mar

Voz 1667 04:39 una mochila con seis mil setecientos euros una pareja

Voz 1646 04:41 de malagueños se la ha entregado a la Guardia Civil tras encontrarla en un céntrico aparcamiento de Granada la mochila ha resultado ser de un grupo de turistas chinos que tras ser avisados por los agentes han podido agradecer en persona el gesto altruista

Voz 1826 06:18 las cuatro de la tarde y seis minutos las tres y seis en Canarias saludos señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes abrimos aquí La Ventana hemos invitado en esta tarde de martes a tomar café a nuestra compañera periodista Ángel es Caballero Ángeles qué tal buenas tardes voy muchas gracias estabas todo un medio de vacaciones medio aquí medio allí no me dio en Madrid que es look tu lugar habitual de residencia incidió en no sé dónde dónde dónde Vigo en Vigo acabas de volver esta es que me estaba acordando que ha sido esta esta mañana es una de nuestras habituales también en la misa del análisis en Hoy por hoy de Lucía Méndez la que acababa de volver de vacaciones dice bueno me he encontrado muchas cosas en el mismo punto en el que estaban por ejemplo antes de llegar o recién llegado a las incluso a Pedro Sánchez el presidente del Gobierno se dijo va a ser inminente de lo de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos he vuelto hice sigue diciendo va a ser inminente de la exhumación de ahora sí que parece que que va a ser así porque el ministro de Cultura Deportes José Guirao ha confirmado precio durante esta mañana aquí con Aimar Bretos en Hoy por hoy que está previsto ya que que va al Consejo de Ministros de este próximo viernes

Voz 4 07:36 que yo también tengo esa sensación de que es un tema del que se lleva hablando mucho tiempo siguen permaneciendo permanecen de las heridas porque sigue siendo un tema que por mucho que se hable de él sigue generando situaciones y opiniones son poco enconadas lamentablemente

Voz 1826 07:54 bueno ahora decíamos que lo que lo que tenemos claro que lo ha dicho así el el ministro esta mañana que va al Consejo de Ministros de este viernes que modificará supone la ley de un decreto ley que modificará la Ley de Memoria Histórica para activar el proceso de exhumación de los restos mortales de Franco como lo activará qué pasos se darán exactamente desde ese momento bueno tenemos muchas dudas y muchas incógnitas ya se ya se irá viendo pero nos estamos acordando de que ese decreto ley sería la fórmula desde luego para reformar esa ley de memoria histórica que prometió Pedro Sánchez hace bueno el año pasado desde el paredón de de Paterna fuese el lugar elegido por el ahora presidente del Gobierno para avanzar su propuesta de de reforma de la Ley de Memoria Histórica y es ahí en Paterna donde se han iniciado las labores de exhumación de la fosa ciento doce en el cementerio municipal se han iniciado con la esperanza de encontrar los restos de un centenar de fusilados por por el franquismo y a esta hora de la tarde nos está escuchando Antonio Antoni que es miembro de la asociación de familiares de víctimas del franquismo

Voz 10 09:02 de de esa fosa común Antonio y qué tal buenas tardes

Voz 6 09:07 qué tal buenas tardes dando qué tal bueno claro usted

Voz 1826 09:09 está esperando identificar a un familiar

Voz 6 09:12 sí estamos esperando ayer empezaron las las placas de la excavación y la exhumación de las fosas entonces nosotros bueno un par de estoy esperando a Mariano vine no qué pues bueno es un segundo niño pero que fin que formamos parte de la asociación de cien represaliados por la dictadura franquista esperamos evidentemente caos sacarlos a todos y que estén todos en que se pueden identificar a todos y que cada día me lleve a su ser querido cosas según su casa en entierro eliminan ente donde cada familia DC

Voz 10 09:46 que que que consta

Voz 1826 09:48 es un documental o información tienen de que su tío un tío segundo el suyo del que están esperando encontrar identificar los restos que información constatación tienen de que de que éste ahí en esa fosa común

Voz 6 10:02 sí llevamos yo por ejemplo tengo la sentencia de muerte tengo el día en el que fusilaron que fue el día nueve de diciembre de mil novecientos veintinueve en Paterna tenemos la constatación porque así lo sabemos a través de documentos y a través de por ejemplo El libro de casa y hay del País Valencià de misión Navarra en el que se constata que hay dos mil doscientos treinta y ocho fusilados debe de Paterna en distintas distintas fosas comunes igualó a aquí en la cosa a ciento doce sabíamos que hay fusilados de dos saca del día treinta de noviembre del sesenta y nueve hay cincuenta cuenta más del nueve de diciembre en total cien represaliados que están ahí en ese lugar ir Bono ahora vamos a a ver lo que lo que hay que han pasado ochenta años viví en fin te puede apear pasaba de todo hay hay fosas que esperaba que habían estas setenta fusilados luego han aparecido cuarenta encuentra en fin es una incógnita hasta que saquemos todo lo que a todos estos que yo no te

Voz 1826 11:09 porque han pasado ochenta años como bien dice cuarenta años de dictadura donde era impensable que nada de eso se removieron pero después otros cuarenta años de democracia donde este es uno de los ejemplos más claros donde porque en otros lugares ha habido

Voz 10 11:23 el silencio el silencio que

Voz 1826 11:26 incluso pasándolas décadas después estas a las que aludía hemos de de la democracia no sé si en muchas ocasiones apelando al miedo en otras ocasiones apelando a un pacto de silencio no se sabía nada de mucha gente pero este es uno de los ejemplos donde se tiene constatación tan clara de lo que usted está diciendo qué le voy a preguntar algo que es un poco pueril pero pero que es así que se siente además de impotencia después de ver pasar que uno no sé donde habrá llamó a todos los sitios todos los lugares a todo a todas las ventanillas de la administración pasan tiempo y ahí está la fosa no se puede acceder a los restos de sus familiares

Voz 6 12:07 sí vamos a ver es un impotencia brutal yo pienso en los familiares directos los hijos y los hijos y las hijas de los de los fusilados que están ahí en nuestra asociación tenemos cinco hijos directos que tienen de ochenta y tres a noventa y dos años estas personas han pasado un drama auténtico drama que durante tantos y tantos años porque han visto que las administraciones públicas que dependiendo del cinismo político en el que están representadas pues abren la mano a posibles subvenciones o la cierran totalmente y además nos tratan de carcas nos tratan de que de que viejas historias del abuelo aquí en lo que ha pasado en en País Valencià es que durante treinta años Nos ha habido un signo político gobernando los que hace errado total es sumamente el en las puertas a cualquier tipo simplemente el plantear la la exhumación de una víctima del franquismo las tenemos buscadas en caso de Patras Nazaré me están hace falta dinero para para sacarlas a todas sus cuerpos y sus familias todo eso durante tan ha pasado era era un silencio ahora la corriente viene de otra manera y entonces de ahí por eso hemos empezado ahora después de tantos iban dos años de espera a poder exhumar pasó de Paterna donde hay dos mil doscientos son víctimas orden quiso es la fosa común más grande de España y la tenemos aquí donde España famoso físicamente famoso ir que tenemos que hacer es un ejercicio de saneamiento democrático de decir ya está bien vamos a sacarlo absolutamente a todos porque es una cuestión de Estado Agustín de Estado humanidad que derechos humanos básicos elemental aquí yo personalmente el tema de la política lo dejó un lado eso sí tengo que reconocer que describiéndole cinismo político no están unos quitan y eso es lo que no debería decir

Voz 4 14:12 el señor Antoni buenas tardes que estaba usted ahora hablando efectivamente este ejercicio de saneamiento democrático estaba pensando ahora como precisamente como comentaba ante Roberto llevamos tanto tiempo hablando de este tema se lleva hablando tanto tiempo de este teman que hay cosas que ya damos por normales como todos creo que todos los que están todos los oyentes y todos los que estamos aquí hemos ten perdido desgraciadamente algún familiar directo Ike como nos ha parecido una evolución absolutamente natural el decir tener que tengan una despedida digna no estamos hablando ahora de cómo hay muchísima gente que se ha visto eh que le han extirpado esa posibilidad no estaba yo antes repasando un poco y que es que cuando se retiró la estatua de Franco de la estación de Nuevos Ministerios en Madrid fue en el dos mil cinco co es que fue hace nada os ahí nos parecía normal pasar todos los días por una estación por la que pasan miles de ciudadanos todos los días sin que hubiera una estatua a un dictador que ha estado cuarenta años entonces ya sé que efectivamente aquí se está hablando de sentimientos de dolor de silencio pero no me resisto a contarle cómo lleva usted este tema tanto como familiar como portavoz de esta asociación que todavía sigue habiendo políticos que sigan diciendo que es mejor no reabrir las heridas o como el reciente y flamante presidente del Partido Popular haya ha dicho que lo que tiene que hacer España es mirar al futuro usted con este tipo de declaraciones he puesto un ejemplo de un político en concreto pero aquí efectivamente llevamos mucho tiempo en el que ha habido eh un bipartidismo que se ha ido alternando el gobierno estatal entonces usted como recibe este tipo de declaraciones lo este tipo de actitudes y también de silencios por parte de los políticos

Voz 6 15:52 sí lo puedo decir que los también ex director los las hijas y los hijos de las víctimas del franquismo que siguen vivos sienta fatal sobre aseguran que es es es terrible que el sufrimiento que están pasando a estas personas cuando te acercas a la fosa ves a estas ideas todo el drama que han pasado Bono comentando lo con ellos pues te dicen cómo puede ser que estos políticos estos jóvenes políticos estén muchísimo estar Barbara

Voz 1826 16:18 no

Voz 6 16:19 que no saben historia es que no es que para para para superar el presente mirar hacia el futuro pero hay que en el pasado no pasar páginas sino simplemente si hay que tiene una deuda con estas familias con esta gente con esta historia lo que hay que hacer es pasar página pero no se puede pasar página sin exhumar todos y cada uno de estar víctimas injustamente injustamente fusiladas por una justicia entre comillas claro está y eso es una justicia porque yo he tenido acceso a muchos sumarios y la verdad que son de auténtica locura

Voz 1826 16:58 ya sienten tal

Voz 6 17:01 no siempre para dormido enfatizan no se indignó identificados con este pico de evidentemente de eso

Voz 1826 17:08 sí claro llegado llegados a este punto a lo que ya han conseguido ya han logrado que han empezado los trabajos de superación de esos restos vayamos al futuro ahora pero al futuro inmediato de verdad que es lo que les interesa usted desconfiar biliares una vez que se que se logre dar con esos restos se clasifican de alguna manera a partir de ese instante el siguiente paso será identificarlos cotejar los a través de de las pruebas de ADN que eso es lo que les espera a partir de este momento

Voz 6 17:36 sí a partir de ese momento nos espera un ahora estamos empezando la excavación empezó ayer los plazos no se sabe no cesaron de trabajos porque estamos hablando de que técnicamente la es la exhumación de esas fuerzas antes son muy complicada que estamos hablando una cosa de dos metros por dos metros es decir cuatro metros cuadrados que puede tener una propina de cuatro metros de profundidad ahí amontonados como animal sin persona están vivos íntima de otros todavía su miente en un amasijo de huesos es sumar esos esos esos esos esos esos es muy complicado no sabemos el brazo cuando termine esto ese cuando tiene exhumados todos los negro los que están aquí mandaremos a Madrid al Anatómico Forense que tienen contratado a la empresa que dentro para el cotejo de ADN que las las muestras se de niña de todos los familiares que ya tenemos treinta y cinco familiares te han sido tomadas las pruebas la muestra de ADN sean cotejadas en anatómico forense para la identificación de ADN ir allá Emvisesa se ha la una parte alguna vez existen exhumados todos los restos y con los muebles ADN que ya nos han tomado cotejar las muestras para la investigación bueno es el aspersores y luego ya entregar integrar en una en una caja de reducción a los han deciden visitador a la familia estará contigo a su ser querido Bondi pies o me tiran en el sudor como quiera pero eso es una cuestión turca de la Familia ayudará a sus lesiones

Voz 1826 19:15 ha sido un largo camino y ya queda menos aunque desde luego no es algo inmediato bueno hay que tener en cuenta que en ese muro del corredor de tiro de Paterna muy cerca del cementerio de la fosa común fueron asesinados dos mil doscientos treinta y ocho republicana de toda Valencia al término de la Guerra Civil se conocen muy poquitos lugares Bono por no decir ninguno al menos de la historia negra de lo que ha pasado aquí en nuestro país que puedan llegar a acercarse a este macabro récord a este récord negro Antonio un miembro de la asociación de familiares de víctimas del franquismo de la fosa común ciento doce de Paterna muchísimas gracias por haberse acercado haberse asomado esta tarde que ha lamentado que has un abrazo

Voz 15 21:11 con la gitana

Voz 4 21:14 con Roberto

Voz 1826 21:51 las cuatro de la tarde veintidós minutos las tres y veintidós en Canarias bueno esto que suena por cierto es uno de los temas principales uno de los temas de la banda sonora de el mejor verano una película de la que por cierto ayer hablábamos en el último tramo una película española que está causando furor en taquilla también un éxito otro éxito del cine comercial de nuestro país y por cierto que hoy la entrevista que hemos mantenido que ha mantenido Aimar Bretos con el ministro de Cultura de Deportes José Guirado ha dado para mucho porque también ha salido ha salido el tema sobre el IVA de el cine español ha mostrado el ministro por cierto su malestar porque los cines en términos generales no están trasladando al precio de las entradas la bajada del IVA diez por ciento aprobada en los Presupuestos después de tanto tiempo de reivindicación de la bajada del veintiuno al diez por ciento el ministro ha advertido de que podrían llegar in eso a revisar la medida si los exhibidores no bajan esos precios el cuarto

Voz 17 22:49 el caso eh son los exhibidores y los distribuidores que entiende que tienen que estoica la repercusión a lo largo de la año ya que de a todo el mundo porque si no pues es una medida que a lo mejor hay que plantearse revisar no porque no se puede hacer es pasarse negros reivindicando el tema del IVA

Voz 18 23:13 el decano razonablemente los que efectivamente yo creo que daban razones la reivindicación cuando llega a la medida pues efectista RSE para para aplicarla

Voz 1826 23:24 según las cifras que maneja el Gobierno sólo el cincuenta por ciento de las salas lo lo ha hecho aplicado esa bajada directamente las entradas bueno en principio unas escucha Mariano Barroso amigo de este programa cafetero en otros tiempos presidente de la Academia de Cine Mariano Barroso qué tal muy buenas tardes

Voz 6 23:41 muy buenas tardes muy bien nosotros como

Voz 1826 23:44 siempre encantados de de saludarte haber Mariano si si es así has escuchado al ministro parece que son unas palabras cargadas de sensatez no por qué crees que no se ha bajado el precio de las entradas

Voz 1484 23:58 la verdad es que resulta sí bastante chocante porque

Voz 6 24:02 mira cuando

Voz 1484 24:04 hace unos cuantos meses quizá un año con el presidente la nuestra querida Yvonne Blake hablamos con los exhibidores el compromiso de todos ellos era que la bajada de Vigo repercutiendo en el precio de las entradas es decir yo favorecer el bolsillo y espectador en ningún caso se planteó que favoreciera los beneficios no de los sensibilidades el compromiso era claro yo era nítido por parte de las principales cadenas de exhibición entonces sí

Voz 19 24:32 parece que al principio eh

Voz 1484 24:35 se bajaron los precios y ahora según según vírgenes y según he leído y según parece ser pues no pues no no ha sido así en todos los casos

Voz 6 24:45 no nos extraña hay mucho la verdad sí sí sí sí sí

Voz 4 24:49 buenas tardes Mariano Soria Caballero y yo como gran aficionada al cine y que ahora me encuentro con las circunstancias de que tengo dos hijos a que vamos cuatro personas normalmente al al cine

Voz 1826 25:02 o sea que os hacéis accionista de la sala cada vez que llega sí

Voz 4 25:07 más si es inocente porque palomitas pero bueno y es verdad que yo antes lo comentaba incluso a a Roberto no yo que vengo además de prensa económica siempre hemos hablado de cuándo se sube no se baja los tipos de interés siempre como los bancos están lo aplican esto de inmediato vemos parece que con los exhibidores no pasa ahora mismo hay algún tipo de explicación os han dado algún tipo de explicación de por qué sigue teniendo un precio eh se ha notado tampoco igual ha habido una bajada pero si estamos hablando de céntimos como comprenderás la baja ah no eso tiene un impacto brutal en el en la persona que acude al cine

Voz 19 25:43 sí mira los primeros días de la baja Delibasic que sí sabemos que varias de las principales cadenas

Voz 6 25:48 va a repercutir en ese diez porción

Voz 19 25:51 que suponía once conocían en el precio de las entradas y que ahora está noticia nueva para nosotros en el sentido que hay es ahora cuando ha salido cuando ha salido a la luz entonces bueno nosotros la verdad es que desde la cabeza a medida que que que tratar pero animamos a que a que bueno pues que las ponga en todo caso lo que sí no obedeció diría Ángeles y Roberto es que los espectadores quizá deberían elegir los jinetes no es que el precio es más económico de calorías

Voz 5 26:26 en ella Carolina Jaque

Voz 19 26:29 en las que no han bajado el coste y esto afecta sobre todo a los exhibidores y distribuidores que imponen un precio concreto por por película pero al precio final de taquilla lo marca el exhibidor entonces bueno parece vivimos en un en un país con libre mercado entre los espectadores son muy libres de elegir el el comercio en el que

Voz 4 26:49 en esta adultos

Voz 1826 26:51 porque además que estábamos recordando tus palabras justo al conocer la entrada en vigor de la bajada del IVA que dijiste bueno pues ahora es momento para que vuelvan los que dejaron de ir a las salas bajadas de nosotros hemos hecho las cuentas también esta mañana en otras ciudad ya sé que no pero en Madrid te encuentras en muchas salas que el precio de la entrada es de nueve euros nueve euros eso quiere decir que en el el precio base al que se aplicaba el veintiuno por ciento es de siete cuarenta Dámaso menos ahora aplicando el el diez por ciento tendrían que ser ocho diecisiete más estoy hablando de memoria de las cuentas qué hemos hecho esta mañana es decir muy en la línea de lo que tu dijiste ahora tendría que costar prácticamente un euro menos por entrada no

Voz 19 27:31 sí me consta me consta que es así decía me parece que decía que en el cincuenta por ciento de la sangre

Voz 1826 27:37 sí tampoco es justo

Voz 19 27:39 ah bueno que todas las los exhibidores porque allá algunos gol

Voz 1484 27:44 a mí que no hayan bajado y yo no

Voz 19 27:47 sede de la Academia pues animamos a que a que a que sea consecuente no es decir pero bueno insisto en que al final yo creo que este tipo de situaciones el espectador au lo el gol consumir oro el público hacer que el que impone la ley dos finas ponen la misma película en una cuesta uno euro menos pues te vas a la que fue todo sigo hay cuatro personas de la misma

Voz 4 28:12 cuatro euros

Voz 19 28:13 por lo menos no la razón porque igual

Voz 4 28:16 qué hacemos este tipo de cosas con nuestro día a día del supermercado que vas buscando uno donde quiere decir pues con el cine debería pasar lo mismo

Voz 1826 28:23 aquí hay que está muy al corriente de eso y que nos escucha es Rubén Sánchez que es portavoz de Facua porque según el último informe realizado por esta asociación sobre cincuenta cines de veintiséis ciudades se desprende que sólo catorce han repercutido la bajada del IVA sobre el precio de las entradas Rubén Sánchez qué tal buenas tardes

Voz 18 28:39 qué tal muy buenos a todos los

Voz 1826 28:41 esta está muy localizados están muy identificados hay cines que si si no es que no

Voz 18 28:45 era un estudio que hicimos en junio justo el fin de semana en el que entraba en vigor la bajada deriva

Voz 6 28:51 el Ibex en ese momento

Voz 18 28:53 atención que a mucha puede que no les ha llamado tiempos entrecomilla a dar un voto de confianza igual en agosto las cosas han cambiado y hemos hecho un análisis de la semana pasada

Voz 1826 29:03 sí

Voz 18 29:04 sí te puedo adelantar que eso lo hemos trasladado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia porque la verdad es que los datos no son tan maravillosos como se podía pensar por parte de muchos no son tan positivos positivos también entre comillas como los que plantea el ministro de Cultura nosotros no hemos detectado desde luego que la mitad repercutido la bajada mañana vamos a acabar el análisis sobre los datos que íbamos a dar conocer él

Voz 1826 29:26 por eso no me dan detalles por eso esos datos porque mañana es cuando lo hacen los cules

Voz 18 29:32 pero desde luego situación no

Voz 1826 29:33 pero por incluir más o menos por donde va estamos ahí en torno al cincuenta por ciento de salas más mona ojalá ojalá se es decir que no llegaría al cincuenta por ciento de salas

Voz 18 29:43 es que nos han tomado el pelo y que ser francos en ese sentido el Ministerio de Cultura la tomó una medida que es muy positivo y nosotros lo aplaudimos igual que lo ha hecho creo que prácticamente todo el sector todos los que tenemos relación con el cine en este caso los que trabajamos desde el mundo de la protección del consumidor y luego la expedición lo utiliza para ganar más dinero no nos parece lícito hay una excusa que se está usando mucho en el sector de la exhibición que oye es que cuando el PP subió el IVA del cine en dos mil doce nosotros no lo repercutir al usuario mira si eso fuera verdad así que podremos decir oye vale durante varios años vamos a estar al menos no repercuta es totalmente la bajada pero es que hemos echado la vista al estudio que hicimos en Facua en dos mil doce y estamos en ese año el que subió el IVA

Voz 6 30:30 en el cine subió por supuesto que subió esa noche

Voz 18 30:32 tiene un proyecto de media nada menos con lo cual la excusa es demagogia absoluta no han bajado el precio porque quieren ganar más dinero de lo que se trata no

Voz 1826 30:43 ya así que es cierto que nos han mostrado unos datos son los datos que maneja la Federación de exhibidores de Cines de España sí que es cierto que pasa de los seis veintidós euros de media a los cinco ochenta y dos quiero decir en el proceso de todos esos años eh donde sí que se muestra un pico después baja esos cinco ochenta y dos de media que no sé exactamente si también son la media aplicando las entradas de esos dos grandes brotes al año que suponen la fiesta del cine donde se baja muchísimo para la entrada de aparte porque la exhibición

Voz 18 31:13 el estudio que presenta cada año incorpora también es un elemento no dejamos de decir que es interesante ya es positivo que son las tarjetas así delito afirmó los precios especiales para clientes muy habituales para los clientes que vuelven al cine al cabo de una o dos semanas después de comprar una entrada ICV descuento hacen un precio digamos sumando todos los elementos el lo cual les sale una media nosotros nos vamos al precio del cine puro y duro mañana lo que vamos a presentar en el precio dando nombres y apellidos que acaba cine los cientos los que hemos analizado esta vez con el precio de El día de la semana que más se va al cine que es viernes Salvador tengo un día festivo el precio más caro que tiene está claro que los clientes que pueden beneficiarse de tarjetas especiales de descuento fidelización un tener un precio más barato pero esos clientes hay que atraerlos con precios de entrada que sean llamativos faltan esas tarjetas con esos bonos especiales como en el precio yo limpio delante apenas voy al cine nacido mañana Cerro y me encuentro de repente con funciona me cobran Kiko ahí

Voz 1826 32:12 cómo ve los datos que presenta mañana

Voz 18 32:15 que a duras penas estamos en torno al treinta por ciento

Voz 1826 32:17 a las que son las que han aplicado la bajada más o menos

Voz 18 32:20 o es que realmente no creemos que haya grandísima diferencia con los datos que hicimos público

Voz 5 32:26 Julio todo no falta algún apunte de algún

Voz 18 32:28 el recuento último para ver precio medio ciudades etcétera hemos analizado bocinas hacen cuarenta y cinco ciudades también hay un dato que hay que tener en cuenta es cierto que hay supuestamente libre mercado y que el consumidor decirle puede decidir entre ir a una sala hubo otra pero que pasa en ciudades donde sólo in fine qué pasa en ciudades donde todos los fines son propiedad de la misma cadena M o qué pasa en ciudades donde todos los fines no han repercutido la bajada del IVA hay un pacto consorcios contrarios a la Ley de Defensa de la Competencia eso es lo que le hemos pedido a la CNMC que empieza a investigar con más de los que hemos analizado por supuesto con más preciosa en trabaje más días evalúe si en alguna ciudad o por parte de alguna sala podido producir os recuerdo oír la asistencia alguna

Voz 1826 33:15 pero no será una tomadura de pelo

Voz 18 33:17 a ganar más dinero sino un pacto una práctica totalmente ilegal que podría ser sancionable nosotros no acusamos porque no manejamos datos suficientes en ese sentido pero desde luego huele raro que no haya habido esa repercusión al menos por un altísimo porcentaje resaltó que por parte de todos

Voz 1826 33:32 ya era esperable pero no por un mal

Voz 18 33:35 porcentaje y así que digo que huele bastante mal

Voz 1826 33:37 qué es lo que parece que va a confirmar el nuevo estudio más extenso que mañana presenta Facua Rubén Sánchez portavoz de esta asociación y Mariano Barroso presidente de la Academia de Cine muchísimas gracias a los dos

Voz 20 33:49 si trabajas Rubén consideramos que cuando

Voz 19 33:51 todo abrazo a uno que si un habrá un abrazo gracias

Voz 9 33:54 eh

Voz 9 38:15 la Ventana propuestos

Voz 34 38:23 la garganta hiela a impulsar está el suelo de un acto de agresión vivió para nada porque ha sido estamos a veintiún minutos para llegar a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias aquí en la primera hora de la ventana

Voz 1826 38:51 aquí hemos invitado a tomar café a nuestra compañera la periodista Ángeles Caballero a la que yo sé Ángeles que te prima la información económica la política también aquí se unen los dos aspectos porque una tarde más vamos a ir a a Venezuela ya lo hicimos ayer después de que el fin de semana anunciara Nicolás Maduro esas medidas SAS medidas que lo único que han generado es mayor inflación Si cada una

Voz 4 39:16 me encanta la economía me encanta la política pero me gustaría saber imponer controlar y hablar con más seguridad de un tema como el de Venezuela que suena país o en este caso desgraciadamente gobernantes disparatados de un país que por lo que estamos leyendo está absolutamente paralizado con estas ideas de de de de IU una inflación absolutamente insostenible y lo que eso repercute en el día a día de los de los ciudadanos

Voz 1826 39:43 pues mira ayer hablábamos después de estas medidas anunciadas sobre la subida de sueldos y la subida de sueldos pero que estábamos comprobando aquí de decía Ángeles es cómo multiplicar por treinta y cinco el salario el mínimo multiplicarse por cinco tenemos datos del tipo un dólar equivale a seis millones de bolívares teniendo en cuenta que el salario mínimo fijo son tres millones de bolívares eso quiere decir que el salario medio mínimo es de medio dólar de medio dólar después con la introducción de otras bebidas como la kryptonita esta que imita todavía física de a la especulación aumentar la inflación hasta límites insospechados e subirla además aumentarla de manera exponencial de un día para para otro la introducción de del Petro una moneda virtual

Voz 4 40:31 efectivamente un si ya hay un hay ciertas reticencias ya ha habido una un ante las que dictó monedas y oficiales hay también cierta reticencia imagínate una moneda emitida por es único

Voz 1826 40:46 no Poli no ensombreció el suena un poco a qué

Voz 4 40:49 puede ser un juego infantil o una novela que no estuviera absolutamente enganchados pero no es un gobernante real en el mundo real de hoy

Voz 1826 40:57 como despierta hoy Venezuela como despierta Caracas bueno ayer estuvimos hablando con una diputada en la Asamblea Nacional hoy eh nos escucha Carola Domínguez ella es una joven venezolana de veintitrés años vive allí en la capital estudió en la Universidad Central de Venezuela estudia Derecho y ahora está trabajando en un bufete Carla Domínguez qué tal ahí son bueno las once menos veinte de la mañana buenos días para ti Carola

Voz 5 41:22 hola buenos días Roberto con tanto por ella

Voz 1826 41:24 bien nosotros encantados de saludarte oye como amanecido el país en anotar algún síntoma porque para hoy la oposición con gran parte de la oposición había convocado un paro general

Voz 5 41:36 bueno si el el gran Frente Amplio que son varios partidos de la oposición Music convocaron un paro para hoy una huelga general también se reconoce pero lo cierto es que la mayoría de la población no la acató el paro de hecho todo está normal lo que sucede es que Caracas se divide como en dos grandes partes el exterior oeste el este la mayoría es oposición y el oeste viendo bien siendo como la parte de un modo chavistas no entonces se dice que por Aíto hay mucho tajo ante todo lo demás con el sector donde estoy yo que celeste donde trabajo sí hay están por lo normal si funciona el metro Metro en estos momentos si gratuito cómo estaba explicando un poco ayer pero sinceramente no no hay evidencia de que exista una huelga general la gente creo que la mayoría está entera de que hay una huelgas de hecho porque porque la gente

Voz 1826 42:29 ya está está hastiada está cansada desanimada y ya no cree ni en ese tipo de movilizaciones o por qué te pido tu tu valoración personal claro Carola

Voz 5 42:39 ah vale nombre yo estoy era estudiante de hecho somos estudiantes a los que salen a protestar los que está Elena marchar a manifestarse en las calles una gran población joven de hecho el año pasado fueron como unos seis meses de protesta donde salió mal el cincuenta jovenes muertos que varios pero menores de edad y bueno pues fue un sacrificio ya estamos pidiendo cosas estamos pidiendo elecciones justas elecciones transparentes cosa que nunca se logró ya al final estos partidos de la oposición que en su mayoría son los que están llamando al paro lo quisiera o fue caerá en un diálogo con el chavismo ir parte ellos entregaron las gobernaciones que claro un entonces ya la gente no creen oposiciones las cosas a las que ya me oposición ya no creemos en que son más cuando la mismo que yo te llevan la contraria unos entre otros nada hice te hunden uno entre otros entonces como confiar en gente así como uno sacrificar tu vida así sabe que va a pasar unos meses Esteban olvidar esto

Voz 10 43:38 sí pero Carola

Voz 4 43:41 eh tú has has hecho paro tú has o quería preguntarte cuando hablas de que la gente está desanimada pero al mismo tiempo recuerdas como la última vez que se hicieron los paros hubo hubo bastantes muertos que pesa más ahora mismo el hastío o el miedo a la hora de enfrentarse a una decisión que tome el Gobierno un llamamiento que haga la oposición

Voz 10 44:08 bueno mide

Voz 5 44:10 es una cuestión de miedo saber que un guardia nacional se te puede para esprinte y no va a tener miedo de matarte porque si bien ellos no tenían armas de fuego como tal tenían perdigones tenía bombas lacrimógenas que lanzaban a corta distancia a quemarropa de hecho vídeos de un muchacho al que le guardia le dispara una bomba ha hecho hice uno el muchacho cae en el suelo o muerto yo he hecho otra que varias de estas bombas así en una de estas me desmayo que me tuvieron que cargar está carné allí muchos de mis compañeros que estudian conmigo estaban en el frente de estas más de las marchas tú tenías que protegido con máscara antigás con guantes de jardinería para no quemar te como con protección Jineth ropa algo contra los perdigones entonces lo que ellos hacían era recoger estas bombas y usted esta cuestión de no que quiere pasar otra vez cuál es la misma situación que no sabes qué va a deparar el futuro sabiendo que no hay como un plan de de la opción llaman a un paro llaman a esto pero no terminan de concreto

Voz 10 45:13 dar nada no es una cuestión

Voz 4 45:17 si te delicada desde luego alarma por el pueblo desde luego si no me equivoco uno de los de los puntos más destacados del Plan Económico antes hablábamos de bueno el situación de inflación de la introducción incluso de una nueva moneda pero a uno de los de los puntos como te digo era que si ratificaba el uso de el carnet de la patria a mí me ha llamado mucho la atención este concepto entonces quería que me tradujera y qué es esto exactamente Iker supone tanto para el que lo posee como el que quizá no lo posea Llanos hizo una prueba

Voz 1826 45:50 sin opción teórica ayer la miembro como decíamos de la Asamblea Nacional de la oposición pero nos gustaría saber también eh tú qué entiendes que es exactamente por qué se pone en marcha o por qué se reactiva de nuevo el carnet de la patria

Voz 5 46:07 mire alarma el carné de la patria perdone es un arma política eso todos estamos claro de hecho cada vez que el presidente Maduro habla del carné la patria habla como puede ser todo lo que lo tuvieran chavistas y no la mayoría lo tienen una necesidad eso funciona paralelo a las cédula de identidad que viene siendo el DN

Voz 1826 46:26 sí

Voz 5 46:27 ok Igüeña el ala de que hay unos dieciocho millones de personas con carné de la patria ya estamos hablando de tiene una población de treinta millones y algo sea más de la mitad de la población lo tiene o que entonces en las filas de Nicolás Maduro dicen que dieciocho millones de personas son chavistas y apoya a negociar cosa que no es verdad lo que ocurre es que ese carné funciona como un sistema de registro de de bueno de que tú puedes acceder a misiones puedes hacer a comía subsidiaria ya pelo y ahora es el problema con la gasolina que los que tengan ese carné van a tener la saliendo sucia mientras que los que no lo tengan tienen que pagarlo a precio internacional la gasolina y entiendo que la gasolina un Lito está como tres dólares como pues bienvenido en hablando y caes me dio dolor entonces es difícil entonces eso viene por eso viene paro y sobre todo los transportistas lo que no saben qué hacer porque ellos no quieren sacarse el carné de la patria no quieren entrar en esta necesidad porque eso es condicionar la vida de las personas a algo

Voz 10 47:31 entiende la nacionalidad que claro sólo eso es el control es el control de la de los bonos de la población

Voz 1826 47:39 claro la te voy a preguntar por algo que es posible que pueda sonar como frívolo pero lo digo porque entre los economistas sí que está muy extendido no es ninguna tontería lo del índice Mc Donalds el índice Mc Donalds da una referencia de a cuánto vale el menú el menú de referencia de esa de esa cadena multinacional da una diferencia de el precio del coste de la vida allí es una de las referencias en realidad más fiables

Voz 4 48:02 sí creo en la verdad hace muy extraño si vamos se toma como palabra de Dios

Voz 1826 48:07 el tú sabes por ejemplo cuánto vale allí el menú básico de Mc Donalds

Voz 5 48:12 hablamos de un cuarto de millón y no incluye la guapa frita

Voz 1826 48:16 seis millones de bolívares seis millones de bolívares eh

Voz 5 48:18 millones parte cuatro millones

Voz 1826 48:22 ya seis millones de bolívares a ver si no recuerdo mal por los datos que manejábamos antes es el doble del Salario Mínimo así todo no Carola

Voz 5 48:32 sí así todo exactamente por eso es que la gente necesita el carné de esos que acuden al ex entonces bueno mensualmente yo entregan el Gobierno una cosa que se llama claro que nada malo recién los que tienen carné que vale nada más yo Estu trae una un paquete de arroz de harina de lentejas de azúcar vale cincuenta mil bolívares pero en la calle un paquete de arroz estaba Le tres millones de bolívares por ello es que la gente necesita están el carné la paz bien no por razones políticas pero resulta que en la Constitución al momento de votar a ti te piden es la cédula de identidad pero lo que ha hecho el Gobierno es permitir que éste de la entrada a la patria ID hecho ellos dicen que botas con el carné de la patria te van a dar un bono alimenticio todo nadar esto en fin compran a los votantes esto es política que existen dos parte del mundo pero aquí la cuestión es tan evidente que hasta grotesco y grosero

Voz 10 49:28 no sé si en esos términos existe

Voz 1826 49:31 en todas las partes del mundo pero desde luego lo que pasa allí lo hemos entendido muy bien en en tu voz Carlos Domínguez desde Venezuela una joven estudiante de veintitrés años que vive allí en la capital en Caracas Carola muchísimas gracias así buen día

Voz 10 49:47 te animo

