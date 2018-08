La Ventana (21/08/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 el servicios informativos

Voz 1284 00:10 son las cinco las cuatro en Canarias los Mossos d'Esquadra respaldo

Voz 1667 00:13 en la actuación de la gente que abatió ayer al joven de Cornellà la familia del atacante estudia denunciar a la policía por conducta negligente pero el director de los Mossos Andreu Joan Martínez cree que la respuesta fue proporcionada y que evitó males mayores

Voz 2 00:28 actuación de la gente de la Mostra de escuadra es una actuación desde nuestro punto de vista correcta es una actuación proporcional adecuada y congruente a la situación destacar que solamente una rápida e solución una rápida resolución policial eh eh acertada por parte de la de la escuadra eh evitó en ese sentido

Voz 1667 00:54 males mayores tal y como les venimos contando las pruebas recogidas alejan al joven abatido de la órbita yihadista en Cadena Ser punto com pueden leer la carta de despedida que escribió este atacante un texto en el que pide a Dios que le ayude y le dé su bendición por aquello que va a hacer una veintena de Emilio dar han expresado su rechazo a la declaración en defensa de Franco suscrita por altos cargos del Ejército lo hacen a través de otro texto firmado entre otros por el que fuera jefe del Estado Mayor y de defensa del ejército Julio Rodríguez informa Mariela Rubio

Voz 1450 01:23 el manifiesto está suscrito en su mayoría por militares retirados de media o baja graduación es cierto el caso del general de cuatro estrellas Julio Rodríguez que fue jefe de Estado Mayor de la Defensa ahora jubilado y que ocupa actualmente el cargo de secretario general de Podemos en Madrid aunque cada militar añade un texto concreto al manifiesto la parte común hace referencia al rechazo total al manifiesto hecho público por centenares de militares retirados a favor de la figura de Franco el general Franco dice el texto avalado por Julio Rodríguez no merece respeto ni desagravio alguno sino nuestra repulsa más absoluta por haber encabezado un golpe de Estado sangriento y genocida contra la legal ilegítima República española

Voz 1667 02:01 por cierto que la familia del dictador desprecia el anunciado decreto del Gobierno para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos uno de sus nietos ha asegurado a Europa Press que el Gobierno sólo busca tomarse la revancha cuarenta y dos años después y en Carmona miles de vecinos se han sumado este martes a una protesta por el asesinato de dos comerciantes en los últimos meses informa Ester Rodríguez

Voz 0592 02:20 Narbona ha salido a la calle para reclamar más seguridad y evitar tragedias como la muerte de dos comerciantes en los últimos meses la última víctima el joyero que mataron a golpes unos doce mil vecinos han recorrido las calles de esta ciudad sevillana donde los comercios sean cerrado de forma masiva escuchamos a la portavoz de los comer

Voz 1296 02:44 bajo un mismo lema

Voz 3 02:46 qué queremos seguridad

Voz 1296 02:49 que no tengamos miedo a salir

Voz 3 02:51 de hecho no tenemos miedo que no sea tan barato matar

Voz 0592 02:54 los vecinos con camisetas negras han reclamado más policía y que se puede garantizar la seguridad de la población

Voz 1667 03:00 cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1104 03:05 cadena SER el presidente de la CAM

Voz 1667 03:08 Delia de cine pide a las salas que sean consecuentes con la bajada del IVA una bajada que no ha repercutido en las entradas de cine tal y como avala el Gobierno Mariano Barroso ha hablado esta tarde en La Ventana

Voz 4 03:19 esto afecta sobre todo a los exhibidores y distribuidores que imponen un precio concreto por película pero el precio final de taquilla lo marca el exhibidor entonces bueno parece que vivimos en un país con libre mercado entre los que elegir

Voz 0930 03:33 sí sí tampoco es justo de padre

Voz 4 03:36 todas las salas a todas las nuevas exhibidores porque allá algunos luego la mitad que no hayan bajado y yo no sé desde la Academia pues animamos a que a que a que ese sea consecuente no

Voz 1667 03:47 hay más noticias con Josema Jiménez comienza el proceso para la acogida en España de parte de los inmigrantes del Aquarius Embajada española tiene ya toda la documentación relativa a los ciento cuarenta y uno inmigrantes del barco Aquarius que desembarcaron en Malta la semana pasada interior ha confirmado que en los próximos días va a estudiar el perfil de los sesenta que el Gobierno se comprometió a acoger en un pacto firmado junto a otros cinco países europeos la selección se atendiendo a si cumplen o no los requisitos para que puedan recibir asilo o protección internacional además nuevos rescates en el mar de Alborán Salvamento Marítimo ha localizado tres pateras con ciento setenta y nueve inmigrantes a bordo entre ellos treinta y seis mujeres ocho niños y un bebé el Centro Coordinador de Almería ha dirigido el rescate y los deportes Óscar Egido buenas tardes hola vale

Voz 5 04:30 muy buenas en la última hora al ramal ha hecho oficial la cesión de Martín no dejar al equipo del Vitesse holandés además en el Atlético de Madrid están pendientes del futuro de Filipe Luis el lateral brasileño tiene una propuesta de Jermaine y está dispuesto a marcharse los subes por el momento están lejos de llegar a un acuerdo por Filipe Luis

de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com





Voz 12 06:15 el famoso Frascuelo

Voz 13 06:18 Nos une el motociclismo

Voz 12 06:23 el baloncesto

Voz 14 06:26 a su

Voz 6 06:30 sí

Voz 12 06:35 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero síguenos también en el Larguero punto es apenas eh

Voz 21 08:20 sí el

Voz 22 08:21 dime dicho reales yo creo tú creas y él crea

Voz 6 08:24 no nosotros creamos vosotros creéis

Voz 22 08:27 ellos crean todo

Voz 20 08:30 esto es el recreo en La Ventana el recreo la vida más allá de un patio de colegio

Voz 23 08:57 ya

Voz 1296 09:03 como bienes así viste de una a otra pero no me digas que ayer la excusa que lo menos que sudar tinta sudor y lágrimas para poder vencer aquí a Iribarren porque no dejarte vendidos a Héctor Llanos que estaba en la redacción de Berna en el país

Voz 1104 09:19 Héctor la tabla Lara ardes gracias a Edgar Hita si lo que nos costó madre ajos que gracias a mí

Voz 1509 09:27 vamos que ya ya de ha dicho un pajarito agro tres a ahí equipo

Voz 1296 09:32 todo bueno y Ibarra en cada vez que yo creo que cada uno lo pone un poquito más más difícil Iribarren qué tal buenas tardes

Voz 1104 09:37 es muy bien había despedido ya Héctor hasta la semana que viene si no me equivoco bueno pues bueno lo hemos readmitido las pistas que has compartido en Twitter estoy muy perdido sí bueno luego empiezan a venir detallito a veces con lo que te iluminan es que Carlos Iribarren ya va de tal sobre aguas muy que a media mañana el tutea a las pistas no las

Voz 1296 10:00 pautas musicales las carátulas de los que van a servir después como pauta musical para que nos de las pistas pero sólo eso hoy no me aventuro yo porque ya dije lo de Maradona el día que la Madonna no me quiero Avda

Voz 1104 10:11 no es decir uno al azar así antes de pensar es que ahora no recuerdo

Voz 1296 10:14 ni ni las carátulas ahora

Voz 1104 10:17 es un personaje un día igual

Voz 7 10:19 es la fuerte no también si se eso sí pero hoy no tiene porque tiene que ser hombre mujer o personaje si puede ser en esta categoría podría ser la en lo bueno perdón que arrancamos y tenemos ya la llamada a la llamada después

Voz 1104 10:35 no

Voz 24 10:37 en

Voz 12 10:42 entrevista exclusiva del recreo La Ventana

Voz 6 10:46 sí

Voz 12 10:58 tienes el gran ambos de las frases Paulo Coelho sí sí sí sí y cada vez que concedió una entrevista en la verdad es que las consecuencias pueden ser inopinadas puede suceder cuál la cosa esta ocasión les imagino muchos de ustedes ya al corriente de la entrevista transcrita publicada este fin de semana en un en un suplemento semanal en esta ocasión parece que no le sentaron bien algunos pregunta sobre su patrimonio incluso llegó a decir bueno no que borren la entrevista que la Paren aquí que bajo la frase de nada pero quería que saliera esa entrevista para ver a ver si ha amainado un poquito el temporal espero que sí porque al otro lado del teléfono tenemos a Edgar Hita ha conseguido Paulo Coelho

Voz 25 11:42 eh Pablo son qué tal buenas tardes tarde Roberto dado como está montado no aquí montado es que yo no he sido una entrevista a malintencionada Robert la pisto no bueno nada yo he visto la entrevista lo de que sea malintencionada

Voz 0509 11:57 no no resulta que yo he escrito una novela que se llama hippy

Voz 26 12:00 si nada porque porque me parece mal todo el rollo este de capitalismo y esa mierdas si el tipo me dice que yo soy la élite

Voz 0509 12:11 que soy la élite yo bueno pero Riquelme que tengo unos cuantos cuadro de Picasso dos Ferraris F cuarenta un Stradivarius y dos cartucho de impresora lleno es decir que por algo te lo dijo entonces no por la cara eso no tiene todo el mundo corcho no

Voz 25 12:25 no no no no no no no hombre López tenéis Iribarren y tú

Voz 0509 12:30 sobre todo tiene más tiene tres cartucho de tinta de impresora pero tengo tres japonés hoy por si alguien no me conoce porque hay gente que en el mundo que no me conoce yo he sido inspirador para un montón de frases de Facebook brutales que ponen mi imagen con el fondo de claro

Voz 1296 12:45 Facebook si los gatitos y tu frases ser ganara

Voz 0509 12:47 mi Onemi mi cara así con los brazos cruzados y ponerse el fondo negro es cualquier frase y la cuelan tú pones a lo mejor lo yogures del líder el son gigantes no hay quién son los acabe Paulo Coelho hilo Pepe López así ponen me imagen cada mejor digo está de verdad digo las lágrimas son palabras que necesitan ser escritas y me preguntan pero que has querido decir digo yo que se llame que me dices tú puedes fondo negro déjate tanta preguntó ellas hombre de tantas preguntas que también un día dije Si amas a alguien déjalo ir y luego Pizzi bueno vamos a empezar a entrevistar a las horas lo todo que que que

Voz 1296 13:26 ambiente ha sentado mal está

Voz 0509 13:28 juntas que necesita una nosotros dijo este mes a veces también un coraje el caso es que bueno que en mis frases más famosa yo tengo más yo me he inventado esas de que bien está cuando se está bien

Voz 1296 13:41 la verdad es que esa podría ser

Voz 25 13:43 ya pero de Rajoy habló yo llevo una tuya tatuada

Voz 0509 13:47 ver cómo cómo es bueno ahora no te lo puedo decir

Voz 25 13:49 que son así como cosa más vale vale la de

Voz 0509 13:52 de la de vamos a hacer primero trabajas tú luego yo lo intercambiamos fluidos esa no no

Voz 7 13:56 hombre notas larga

Voz 0509 13:59 será de esa hay uno hay uno que bueno una frase mía que me encanta mi que es como me gusta estar en buena compañía me encanta porque digo cómo se al resto robustas con asesinos Irak

Voz 25 14:08 otras oye tú ya será también la frase de de Enric cuidado es es amigo de sus amigos que me inventaba para ahora Jorné también la de es el espíritu de la fiesta esto también estoy yo no estoy fuera de Roberto

Voz 0509 14:30 estas de Neruda pero empezando a dudar si te digo

Voz 1104 14:33 con lo cual yo te voy a poner a prueba no sí sí sí claro Pablo termina esta frases ha corrido a ver a ver qué sacas de ahí la paz es el camino

Voz 0509 14:41 de levantar mi ano ahora no nada nada bueno

Voz 27 14:46 adiós a ver qué tonto

Voz 28 15:04 esto es mágico

Voz 20 15:16 es que es más

Voz 1296 15:19 los martes en verle significa que hablamos de inventos inventos que nos han solucionado que nos han facilitado la vida que nos han hecho más llevaderas las vacaciones porque mira

Voz 7 15:29 a pesar del mal y tengo la un invento al que aferrarse unos bueno que nos han facilitado un poquito también la vida hemos hablado por ejemplo de cosas muy prácticas muy útiles como la maleta con ropa hemos hablado de las tiendas de campaña que se montan solas así Joy hoy toca las audio guías Héctor Llanos pues sí porque en efecto la cultura ahora está está de enhorabuena porque cada

Voz 0055 15:57 ABC hay más gente que que elige recorrer los museos con una audio guía explicativa los idiomas preferidos del último año fueron el español claro el inglés y el italiano tanto en el Museo Reina Sofía como como en el Museo del Prado las audioguías nacieron en mil novecientos cincuenta de dos tienen ya unos unos años y donde hay ocurrió pues cuando museo de Amsterdam dio la oportunidad a sus visitantes de controlar la experiencia que vivían allí por ejemplo pues gracias a un sistema de radio de onda corta se podía ampliar la información que podían leer en los paneles en los catálogos impresos este invento pues está considerado el predecesor de de las audio guías

Voz 12 16:35 Quique ha disparado los holandeses Kiel que bien

Voz 1296 16:38 bueno y aunque parezca que llevan toda la vida con nosotros las audio guías son un servicio de verdad aquí nuestro país relativamente joven al Museo del Prado llegaron en dos mil dos con información en esa ocasión de cincuenta obras en cinco idiomas hoy en ese museo alquilamos un audio guía podemos conocer doscientas setenta y dos obras elegir entre tres idiomas nos escucha David Noguera al es que responsable de la empresa flexibiliza la actual encargada de elaborar las audio guías del Prado David Noguera les qué tal muy buenas tardes

Voz 0930 17:10 hola qué tal muy buenas tardes a ver una una

Voz 1296 17:13 duda es más importante el invento en sí o lo que nutre el invento quiero decir el guión o la parte tecnológica

Voz 0930 17:22 buenas son muy buena pregunta a ver para mi es importante las dos cosas primero la tecnología con que la el aparatito que va a recoger la persona del museo pues teme que se práctico sencillo y cómodo no vamos a un museo nacional cargo la experincia tiene que ser positiva Irla pero la otra pregunta Bosar la otra cuestión es el contenido para mí el contenido tiene que ser primordial que tiene que primar sobre eso sobre cualquier otra cuestión el contenido desde luego es muy importante vamos a pasar muy poquito tiempo no

Voz 1104 17:53 mucha gente la visita

Voz 0930 17:55 incluso al Museo del Prado pues suele rondar la hora dos horas seis personas que lógicamente se pasan todo el día allí pero bueno lo normal es pasar una hora dos horas y cuando te acompaña a una una audioguía cuando decides coger un audio guía pues el contenido que tiene que ah pues adecuado no he temido educativo hay

Voz 1296 18:15 como hay práctico voy directo imagino también no David muy muy muy sencillo muy mal muy intuitivo que dicen para manejarlo eh

Voz 0930 18:23 exactamente lo que efectivamente así es

Voz 1296 18:26 oye no no no los vamos a remontar a las primeras de mil novecientos cincuenta y dos que nos contaba Héctor Llanos de de ese museo holandés pero los primeros que llegaron aquí a España en el dos mil dos en el Museo del Prado ahora la tecnología hacia donde ha avanzado es decir ahí can Dios muy sustanciales gracias a la tecnología de aquellas de de hace escasamente quince años

Voz 0930 18:50 pues la verdad es que el el público al visitante de que al final que agosto el que decide pues sí siga apostando mucho por la comodidad y la comodidad a la hora de llegar a un sitio y que me den un aparatito que funcione bien y lo importante ya no es tanto la tecnología sino el contenido es decir es es como la radio no no es importante el aparatito en el que los casos escuchando sino lo que te están contando lo que es lo que es lo que te están contando realmente sea atractivo interesante y lo importante a fin de cuentas es lo que es el museo son las piezas las obras de arte que nos están hablando o no el audio y al final clado lo que es el aparatito la tecnología simplemente todo su soporte eh más o menos tecnológico más o menos amamantado pero para mí yo creo que lo importante el ADN de una de una audio guía es el es lo que te están contando qué es lo que te están contando esa sea interesante

Voz 1296 19:43 oye Se van a ir sustituyendo poco a poco quiero decir en el futuro a medio plazo aunque a lo mejor es inminente en realidad por el soporte que nos podéis dar pero a través de una de una aplicación en el móvil

Voz 0930 19:57 pues mira se han se han hecho en muchísimos muchísimos casos que se han puesto las aplicaciones

Voz 1296 20:04 no funcionó muy bueno la gente

Voz 0930 20:07 sí es muy cómodo nada no nosotros vamos un espacio y realmente por ejemplo vamos al Prado vamos a la plaza de toros de Las Ventas lo vamos a hacer turismo y las personas somos muy cómodo nada no entonces esto de descargas de una aplicación pues tienes que tener un buen Wii Fit poner un tal te tiene que ocupa un espacio en tu teléfono

Voz 1104 20:27 seguimos toda

Voz 0930 20:28 ya la verdad es que apostando copo por coger llega era para Tito bueno pero el aparatito está cambiando ahora por ejemplo en la plaza de toros de Las Ventas en lo que es el recorrido turístico están haciendo un proyecto empresa que estoy está sino un proyecto de interpretación magnífica ha puesto un sistema muy novedoso que que bueno que que no tienen nada que ver con la audioguía convencional pero se sigue arrastrando escuchar es decir en en en que en que la audioguías un aparatito de sonoro no es decir que las te sirve para escucha

Voz 1104 21:00 yo estaba este verano en Estocolmo fue un museo que se llama el Vasa que consiste en que han reconstruido un barco que naufragó en el siglo XVII de trescientos años después lo han sacado y lo han habilitado ahí es una maravilla ir la la audio guía una aplicación del móvil iba bastante bien pero había un capítulo que costaba que arrancará pero luego ya porque imagino que por geo localización te dice exactamente qué punto estás Ñ de ese barco o eliges tú tienes que ir con él y bueno si están numerados y tú te vas moviendo hoy te va pasando

Voz 1509 21:28 en Barcelona también en la casa Bayo está la vídeo guía que es con realidad aumentada estás viendo en 3D como estaba en la casa yo realmente en cuanto tenía sus verdaderos dueños estas viendo reproducidos los muebles la casa habitada es una pasada la Videomedia también

Voz 1296 21:43 sí sí porque esto de las audio guías es un universo mundo muy interesante también muy creativo no que hay detrás de de de la creación del diseño de una audio guía David

Voz 0930 21:54 detrás de de una audioguía y hay un equipo en primer lugar están los y el museo no osa al museo y a los conservadores salir de autor del museo que marcó unas pautas que tengo las faltas de comunicación afín al cabo la audioguía a fin de cuentas es la voz del museo la voz todo o cómo comunica el el Museo cómo conecta al museo con su público no yo creo es lo bonito de la audio audioguía no que hasta hasta hace doce quince años treinta museos y nadie te contaba nada sólo que fueras con unidad sino iba solo y la audio guía efectivamente te permite pues pues en esa conexión con con tu público cuántos visitantes entonces a parte de esa de de los conservadores de los expertos de los arqueólogos están o el trabajo de guionista pasión de redactar esos contenidos que van a hacer al final los que vas a volcar en diferentes idiomas y y a la audio guía por ejemplo estabais comentando las prados ofrece creo que son en en diez idiomas

Voz 1104 22:57 lo lo que es la la exposición

Voz 0930 22:59 la gente pero unidades muy curioso en la las exposiciones temporales el quinto idioma más más escuchado en el Museo de todas las surcoreano estar español el inglés el italiano el francés el quinto idioma más escuchado en el audio guía hay más es decir el que más elegía ese es el coreano

Voz 1296 23:16 ya eh tú tú acabas es decir que es la voz del museo sois muy precisos a la hora de escoger las voces

Voz 0930 23:22 pues la voz es muy importante la otra es muy importante aunque es que depende por ejemplo del Museo del Prado o en espacios como el Museo Picasso Málaga bueno la voz es importante pero bueno el guión suelen ser muy muy parecidos pero por ejemplo tenemos otros espacios más pequeñitos otros museos que también han decidido coger audio audioguías por ejemplo el Museo de la Casa de la Moneda Segovia que es un museo donde se trajo una máquina de Alemania para acuñar moneda mecanizado de procesos acuñación de las monedas que se tardó una Añón trae esa máquina es de Alemania ha sido obvia es una es una historia

Voz 1104 24:02 es la pieza del coche desgañita eh que pieza que tiene que ir de Alemania no pero tarda tres semanas por tres semanas iba bien así que un año David tardaron claro

Voz 0930 24:12 con un añito y en todo esto tuvieron que ha parado muchísimos sitios el jefe de la de la prohibición ingeniero jefe se murió en Barcelona

Voz 0509 24:19 no estuviera hay un problema ahí ella

Voz 1296 24:21 hacer otra audio guías sobre el periplo

Voz 0930 24:25 pues lo interesante de esto es que cuando vas a sitios como es por ejemplo la Casa de la Moneda hay elegimos coge una voz que un personaje porque me ha gustado mucho otra vez exigía Nos gusta mucho trabajar con coca los personajes en que nos cuenten una historia pues decimos coge en algunas de los trabajadores de de la Casa de la Moneda de hace cuatrocientos años darle voz que es fuera el hilo conductor de la vida

Voz 1104 24:49 hay entonces lo

Voz 0930 24:52 una allá eliges la voz no coge existe bueno que quién es el personaje que años tenía como hablaba no hay entonces pues ahí sí que tenemos que hacer una selección de voz para para para dar vida a este personaje como si fuera el teatro o el cine y encima la dificultad del reto que en la audio guía es que esa voz la tenemos que conseguir pues en castellano

Voz 1104 25:15 en coreano en coreano

Voz 0930 25:18 el japonés bueno hemos grabado en en muchísimos idiomas en árabe sino de todos no no entonces bueno es muy muy interesante dureza

Voz 1104 25:27 si tenéis un personaje aquí tenemos claro que sí

Voz 7 25:29 ya te lo hagan tonadillera

Voz 1104 25:32 si bien trapera y todo apunta oye pues que han dado

Voz 1296 25:36 que que que inventó este es de aquellos que que nos acompañan en nuestras visitas que forma parte de nuestra cotidianeidad aviones cuando estamos de de visita turística que es uno de los inventos que nos ha recordado Verne que nos han facilitado en parte de la vida David Noguera al leer responsable de flexible ha sido un placer muchísimas gracias

Voz 0930 25:56 hace hace otro hacer muchas gracias ante gracias

Voz 1296 25:59 bueno lector oye que qué buen invento este de de la radio guía nos quedábamos

Voz 0055 26:03 más para la semana que viene pasemos no me no me quiere

Voz 1296 26:05 hacer spoiler ni hacer un avance y nada no mujer alguno más lo dejamos ahí

Voz 0055 26:09 en suspense eso es madre eh mister

Voz 34 30:01 Pita

Voz 12 30:03 te cinco y media a cuatro y media en Canarias aquí está el gran capitán el entera yo Edgar Hita el informado una sección que él considera bueno

Voz 1296 30:15 la Sociedad Española de Radiodifusión considera muy

Voz 12 30:17 utilice muchos ocho a menos que sirva para para

Voz 1284 30:20 yo que se despertarme inquietudes para hacer algo que no

Voz 1104 30:25 me tengo para poder decirle a mi madre que estado trabajando

Voz 1296 30:28 bien bien no Sobrequés has trabajado duro hoy pues resulta que faltan

Voz 1104 30:32 el día para septiembre y aunque muchos sitios ya ha perdido por los nuevos planes de estudios y todo eso lo de septiembre sabes

Voz 1284 30:40 pero la creación de septiembre y te dicen septiembre te entra cosida en detrás cosilla porque siempre ha ido acompañado de la palabra exámenes no cesa en algunos casos más que bueno pues nada pues será en el caso de alguien es que no se puede de esta gente tan aplicada no se puede hacer secciones hombre no

Voz 12 30:57 que ellos deben Sando los siguientes a lo mejor

Voz 1284 31:00 ahora cadetes que nos escucha pero sí séptimo bueno pero a las que no han sido tan aplicada antes de que pero un poco más a mí o para la gente que estaba preparando oposiciones también mira a exámenes por eso he acudido a mis consejito estas de Internet para que nos den recomendó oye lo de consejillos que no lo saque Isaías porque es una cosa que hacemos social si se nota que está entrecomilla Dizzy ah vale vale vale bueno había acudido a estos consejos estas de Internet para que no les conminado sí sí sí sí recomendaciones para afrontar los exámenes a ver quién iba sino que cada concejal primer Consejo recarga tu energía disfruta del momento que es hacer un examen la adrenalina que despierta mal fatal fatal como que disfruta del mosquito doce lució a buena aplica del texto no aplica de que esto es de Paulo Coelho no

Voz 7 31:54 que disfrute del momento tiene

Voz 1284 31:56 el yo a ver tanto los que saben como los que no los que disfrutan estudian yo creo que he disfrutado mucho en momentos en esta vida pero nunca de un examen que me imagino que

Voz 1104 32:05 que escribió esto que diría ahí es citado en planes

Voz 1284 32:07 yo conocía libros al suelo o examen sorpresa el tú a que vamos a disfrutar de este momento de los exámenes para lo

Voz 1296 32:17 es que no disfrutan tanto o más que nunca

Voz 1284 32:20 la lleves zapatos mujer como nunca lleve zapatos nuevos el día de puede ser peor que estaba Hesse lo dice el día de un examen no recomendable estrenar prendas nuevas y sobretodo zapatos supo que sea eso porque te duele creo que parece yo qué sé parece que no tiene mucha explicación pero sí a lo mejor porque te compras una Zappa es que mola bastante la de lucecitas esas ya no están ni por el examen por nada o sea yo el primer día que me compró esas que tienen luces por detrás estoy mirando las luces todo el rato yo con lo despistado que soy igual llevo aeronáutico son mocasines de eso si me quedo mirando las burlas toda la hora y luego no he hecho nada el examen creo que por eso suspendía eh no paro

Voz 1104 32:58 cosa no era por llevar los zapatos nuevos

Voz 27 33:07 y y es

Voz 1284 33:16 sí

Voz 27 33:26 la siguiente si las sigues

Voz 12 33:28 desde que te convence si ésta sí lástima que

Voz 1284 33:31 eh quizá ya sea tarde para aquellos nunca es tarde pero a lo mejor es un poquillo para mí para que yo me pongo a estudiar porque ésta me gusta dice no te saltas las comidas ya que tienes que estudiar toda la noche con me lo que quieras disfruta de ello Hare mía no ex disfrutar con una Libia yo tomando cafés americanos sin azúcar va a aguantar más y lo que tenía que hacer a zampar napolitana de chocolate sin conocimiento y me lo dicen ahora muy bien gracias treinta ahora treinta años después la vida es injusta pero bueno sí con el examen delante Nos dice escribe con buena letra con orden y limpieza osea suspende a lo grande pero lega mira un uno coma tres que se llevan una buena impresión de dos mil uno coma tres pero pero mira la la esta quién la hace más redonda que yo nadie pero eso es un fallo

Voz 1104 34:16 porque si si escribes mal luego siempre puedes decir no nos lo pone aquí

Voz 1284 34:20 sí pero no no ahí aquí dicen que no le dices tienes que hacerlo bien no sea que hacerla bien y ya está me encanta cuando los consejito flipando se motivan ellos sí dice marca un ritmo lento de respiración cuanto más lento mejor para bajar el pulso y la adrenalina siempre sin dejar de respirar gracias gracias no está bien está bien está bien que avise es que lo diga porque que te

Voz 1296 35:02 más claro no sé si lo dejara respirar no lo

Voz 1284 35:05 ahí porque yo a veces me descuido y estoy dos meses el respira luego para volver a revivir todo son problemas quedábamos son trabas que

Voz 12 35:11 sí papeleo que si oye que te prometo que estaba bien

Voz 1284 35:13 Vauxhall no son a tardar poco mucho en el examen también puede crear confusión no aquí te dice si sale el último del examen te traerá confianza y además puede ser que te acuerdas de algunas respuestas claros puede ser de ahí las que ganamos de aquí vienen los matices que los matices porque no es lo mismo salir el último de uno que sea tipo test que de una paliza a examen sólo antiguo régimen a la revolución industrial sabes o te acuerdas se echa de menos un poco a aquello de hay que rellenar tres hojas y en la calidad daba igual que a lo mejor te pregunta y tú metías ahí desde los Reyes Católicos al final de Farmacia de guardia agua hay que rodearse profe si enrollaba

Voz 1509 35:54 la técnica es pase lo que pase me preguntes lo que me pregunto yo te voy a contar lo que miserias

Voz 7 35:57 Tyrone de León lo que decía cuando preguntó ayer hoy hace profecía entre vosotros sí

Voz 1284 36:03 corriendo

Voz 7 36:04 está bien si nos ponemos modernos Reverte gente de adolescente un día vamos a abordar este capítulo

Voz 12 36:09 bueno normal menos mal que no me dijeron lo de dentro vosotros dijo bueno

Voz 1284 36:14 como te digo que tú hablaba de cualquier cosa de yo qué sé empezabas con los Reyes Católicos lo metía en la Mega Drive luego lo el final de Farmacia de Guardia que al final porque cuando cerraron te acuerdas no porque cerraron au la traspasaron a ver si lo puso en de nosotros el Noma cuerpo

Voz 12 36:59 el sensacionales bueno y otras no tanto para afrontar un examen voy ahora con las pruebas orales en las que bueno pues nuestros

Voz 1284 37:07 bloggers expertos pues tienen dudas por una parte dicen no hagas teatro queda te rígido e intenta ceñirse a lo que quiere el examinador del rollo robó ya me lo imagino en plantilla eso ahí eh que te pregunta cómo estás y le dice no no ha sido programado para expresar sentimientos osea lo que te diga él tutti eso ir recto por otra parte pone gesticula mucho a ver en qué quedamos no es que no se ponen de acuerdo lo consejito están ahí cada uno a su rollo mayoría se la inventan bueno gesticula mucho creer al examinador que está en una película en la cual él es el protagonista bebés en plan el paseo no corrija sexo en podía tras tratarse una trampa lo ve así porque sino o te preparado un jodido examen no podrás olvidar porque si quieres que el otro se aparta

Voz 7 37:52 a hablarle

Voz 1284 37:55 aprueba hay seguro hacerlos hacerlo así los que tenéis examen que seguro que aprobarían que lo dejé en blanco un eso es oye una cosa que parece bastante obvia algo mejor no quiero decirlo que no hay que llegar tarde a los exámenes no no no tarde no tarde no pero aquí dicen llegue temprano a los exámenes mínimo una hora antes una hora antes una hora antes yo llevaba yo vea yo me imagino al portero en el cole incómodo había niño que que el cole está cerrado que es para tu casa que al final cobras que por cierto niños que estáis escuchando en los ochenta que al final cobras dicho para alguien del cole quería decir no debes coger el camino equivocado

Voz 35 38:40 no

Voz 12 39:04 muy gratos para conversar pero para estudiar también a ver vamos con el último consejo y con éste ya probamos seguro

Voz 1284 39:10 cambia de lugar de estudio puedes ir a la biblioteca pero un bar es un gran lugar para cambiar la dinámica y el aburrimiento

Voz 17 39:17 bien bien bien forfait

Voz 1284 39:19 que luego dicen que soy yo que Melilla yo quiero estudiar y donde me mandan a lo a Albal pues nada así no se puede ahora cuando acabe el recreo si os queréis apuntar pues me voy a concentrar mucho por si tengo un examen os espero en honor a él para ganarlos está Valderrama

Voz 1296 39:34 voy diciendo sí pero espera

Voz 1284 39:36 Valderrama que todas estudió periodismo que eso no

Voz 36 39:41 así cualquiera

Voz 1284 39:46 el patio de vecinas con las Cortes

Voz 1104 39:49 Estudió Física o Matemáticas

Voz 1296 39:51 claro como cada tarde anda por aquí ya a la reina de las redes sociales Alma Andreu la fuerte

Voz 17 40:01 lista de día vedette de noche

Voz 1296 40:03 señora Forte es que haya le gusta aunque tres horas por aquí le gusta que le salude para decir aquello venga buenas tardes Forte bienvenida a este tu programa

Voz 1509 40:13 buenas tardes jefe arrobas hoy la fuerte para servirle adiós a usted llame patio de decir

Voz 7 40:18 hombre muy bien has tenido hoy

Voz 1296 40:22 la delicadeza de de meter a tu comunidad de vecinos un detallado de tu parte ya que sí

Voz 12 40:26 a las las nombras de cada vez que suelen esta sintonía ya saben ustedes es el turno de las catastróficas desdichas de la Forte esa diré tonadillera milenio

Voz 7 40:36 pero sé que haber otra cosa no pero ahora

Voz 12 40:38 por locos

Voz 7 40:41 hay mucho sí bueno es que el otro día leía que hoy se quejaba ella de la gente que bueno aquí lo que se ve mucho la paja en el ojo ajeno de pequeña ya me leyeron la mano me dijeron que lo mío era la comunicación también gente sí Ike de mayor yo encontraría un buen hombre que me aguantara por la radio me dejaron presentarme propio programa todavía no se han presentado Gavela mira yo ya no tengo miedo de que hemos la quién directo eh pero asegura déjamelo a mí por si acaso fíjate lo que sí me parece bien yo contigo de siempre el caso es que yo creía que sí que va a encontrar un buen nombre pero un momento que espérate porque siempre digo lo de que este mi programa sí pero yo es que creo que me estás tomando el pelo porque a mí me habíais dicho que me programas acaba las seis ya que os quedáis todos hasta las ocho

Voz 1296 41:29 no todos todos con ambos muchos todos no muchos

Voz 1509 41:32 así que hacéis hasta las ocho porque estaría preparando millón del día siguiente

Voz 1296 41:36 hongo y ahora no encima no quieras que te dé explicaciones por recreo amigo que nos trae

Voz 1509 41:43 no me quedo yo muy conforme con esto pero bueno al grano decía que una pitonisa de pequeñita pues me leyó la mano y me dijo que lo mío es la comunicación y que va a ser una comunicada súper importante de este país

Voz 7 41:53 sí sí pero importante importantes rollito

Voz 1509 41:55 Ángels Barceló Pepa Bueno o Encarna Sánchez acertó la pitonisa tú que te que te parecen no me ven bien que la duda ofende de puedes en la mujer más joven de la historia presentando La Ventana

Voz 1296 42:05 novillo hundió la vamos a tener que decir la verdad que que iba a ser duro que continúe vale bueno bueno

Voz 1509 42:10 Nos a pitonisa yo estoy hecha para los micrófonos que soy carne de espectáculo y cada matemáticas y la física hasta que decías antes pues toda la vida han suspendido pero la literatura no Roberto

Voz 1296 42:19 no por ahí no paso la literatura yo siempre sacaba diez veces Iker Ogier es decir con esto pues pues pues que

Voz 1509 42:26 hoy he venido a hablar de esas habilidades ocultas que todos tenemos pues eso pues ocultas

Voz 1296 42:32 si la tuya es la comunicación entre os sí también

Voz 1509 42:34 pero verás te va a haber una pista para que adivinen qué habilidad oculta he descubierto que me han dado los dioses griegos del más allá

Voz 7 42:47 esta es la amistad no se aquí la pista musical la verdad perdón perdón perdón ella ya no da música después pista sino ella son músicas acentuaría pero que me que me quieres de bueno pues jefe no hay nadie

Voz 1509 43:02 más válida en el mundo entero que yo para participar en la ruleta de la suerte soy una fue un crack en serio un día te

Voz 7 43:09 no es Rafa quien Kraksi MRTA que no me hace

Voz 1296 43:11 para nada me me crees que que que que te

Voz 7 43:14 creo que haya bueno es que ibas a perder y está muy ganarle a un jefe ya te lo digo pero es Iribarren no perdonando todo

Voz 1509 43:22 yo sin comprar vocal ni nada es que soy la leche mira yo veo un panel en blanco Jorge Fernández da la pista y bailando te no ya lo tiene dado tema a lo primero a no ser que Caetán quiebra que entonces me voy del con pero vamos Mérida del concurso con diez mil

Voz 1296 43:35 los fijo ya entonces secundó esta es tu habilidad Mazo la comunicación sino

Voz 1509 43:41 también te parece poco a ver qué seas el Number One en saber ganar que se ya merece mis respetos máximos te aseguro que ser la persona más capaz

Voz 7 43:49 para ganar la ruleta de la suerte para mí es un orgullo un súper súper súper el público te iba a aplaudir a rabiar bueno sobre todo el último día cuando ya sacaba por favor

Voz 1509 44:00 te lo pido siempre jefe no hundan mis esperanzas

Voz 7 44:02 a vivir que eso está muy feo Cafe Estafeta

Voz 1509 44:05 el público tú sabes ese público que aplaude siempre pase lo que pase se se ponen Costa

Voz 1296 44:09 pero siempre que se lo diga el regidor ahora es averiguar cuál es mi habilidad yo no tengo ni idea eh

Voz 1509 44:16 no ha tenido auguró habilidad eso después no vamos a roto vale hombre vamos a abrir el turno de ruegos y preguntas la tuya yo no lo sé pero hay gente tan famosa como tú que yo sí que tengo claro cuál es su habilidad por ejemplo Lara Álvarez sabes quiénes son

Voz 1296 44:28 sí sí sí claro que la presentadora cayó

Voz 1509 44:31 que además de presentadora canta como te quedas

Voz 7 44:33 la esperaría si te dijera pues muerta pues no me quedo muerta porque ayer ayer escuchábamos un fragmento

Voz 1296 44:39 esto de de Lara de Lara

Voz 7 44:41 Álvarez cantando Soy si esto es lo sabía pues mira no

Voz 1509 44:44 sólo el hará Álvarez que canta sino que Andreu Buenafuente

Voz 7 44:46 Javier Bardem son pintores has visto no lo hacen nada mal no no no no y esto cómo lo sabe su pues porque yo tengo a mis fuentes soy como tertuliana de Sálvame que si puedas exacto que tengo me sí

Voz 1104 45:00 la canción también está entre tus habilidades

Voz 1509 45:02 con nos pasemos que con Gloria Serra todavía no me quedó aunque te digo Creel hay mito muy bien

Voz 1296 45:08 no yo hacia Bigas en unos brazo invitar a pedir disculpas desde aquí a mi amiga Gloria Serra porque esta tarde me las tan ligando pero bien

Voz 12 45:31 yo aquí estoy Laporte

Voz 37 45:35 bailando como si fuera una señora tomado esa plata para está bailando digo mientras nos cuenta que se está preparando para participar en la ruleta de la suerte

Voz 12 45:48 porque parece ser que ha descubierto de un día para otro que es una de sus habilidades ocultó su Babylon

Voz 1509 45:54 sí amiguitos ir no sé porque me toma es a cachondeo siempre pero es que no hay concursante más buena que yo

Voz 1296 46:00 concursante concursante aunque como te sale diciendo

Voz 1509 46:02 pues no son la única famosa que tiene habilidades ocultas también te sorprendería por ejemplo saber que el Gran Wyoming es médico

Voz 1296 46:08 hombre no no eso no lo sé soy animal y lo que sí que pero esos son unos estudios reglados

Voz 7 46:14 a ver si nos ponen tiquismiquis despido al programa de Sakamoto pero así así en frío Inter sí yo soy acabáis a las personas no no no vamos a hacer el te vamos a hacer antes pero a ver si nos alegramos un poquito que os voy a tener que traer panderetas como al público de la ruleta y que te bueno pues hoy hemos visto que los famosos somos

Voz 1509 46:33 es una caja de sorpresas y que tenemos unas habilidades escondidas que nadie jamás pude imaginar Cinema lejos Woody Allen además de dirigir películas es un magnífico saxofonista y Melendi además de ser cantante es jugado

Voz 7 46:44 por de fútbol aunque como haga además de que a cabo dos de si al ahí

Voz 1509 46:51 el veinticinco pesetas se les esa habilidad oculta que nadie sabe pero la tiene súper desarrollada como por ejemplo hago la comida como Dios responda

Voz 7 47:01 la hago la comida como digo yo unos trabalenguas el arzobispo de Constantinopla Sequero desfalco obispo Constantino por él

Voz 1284 47:08 el arzobispo así vamos a perder

Voz 7 47:10 yo digo que se mover la oreja mira mira yo que sé moverle no son muy diferencio los idiomas europeos gracias al Festival de Eurovisión se cuál es el griego en Málaga pues yo distingo el sabor de una manzana cuando dos amarillo cuando Irak habilidad pero útiles

Voz 1509 47:29 muy bien yo soy campeona de Mecano grafía en mi pueblo entero juro algo más de trescientas sesenta y cinco por minuto

Voz 7 47:35 yo que no se me pasa mira yo me meto yo estuve la ruleta

Voz 1284 47:39 fortuna de la suerte otro de quinientos euros

Voz 7 47:42 gente lo yo si el que cantaba en La Rulet tengo

Voz 14 47:48 bueno ahora que venía a mejor

Voz 12 47:51 se acabó

Voz 7 48:55 que los tiene que dar tiempo a para resolver el acertijo y lo Arregui Tina procede de proceso de cada mañana sin falta me traigo mi disco de los cinco música de los años setenta que el de dónde saca esta Valencia Málaga

Voz 1104 49:11 para que ves que bonito escuela que vamos con otros tres cuatro tres Roberto y sus colegas cuatro más pobres servidor tres jugamos con el octavo junto a ver qué pasa buscamos un personaje mujer hombre personaje de ficción la primera pista es una pista aislada

Voz 12 49:29 es

Voz 7 49:30 mi tema favorito de Status Quo Don diferentes cuatro Accord sencillitas sabes de qué hablar sabes de qué habla algún día vendrá Iribarren a la radio me contará con los extranjeros lo sabes yo pensaba que era algo así que no con ahí la me lo me habla de las drogas además no parece que las críticas mucho pero bueno voy a meter ahí el caso es que es un grupo que empezó en el año sesenta y dos Los

Voz 1104 49:58 Status Quo Enric par Fit y Francis

Voz 7 50:00 sí a la cabeza parecida hay que decir que murió desgraciadamente la Nochebuena de dos mil dieciséis en Marbella es curioso porque Gary Moore también falleció en Estepona así que grandes músicos

Voz 1104 50:09 Sanidad a morir a la provincia de Málaga casualidad o Every One cualquier propósito indeterminado Mena terminábamos de unos suecos volandas Ball han quedado en las que la versión de los estatus la lo mejorar un montón pero bueno lo que vamos es que este tema Livin On anhelan nos da la pista porque nuestro personal

Voz 7 50:28 G nació en una isla vale

Voz 12 51:00 siempre junto a nuestro personaje nació en una isla quién quién pregunta meses fuerte

Voz 14 51:05 de la primera siempre es como obligatoria

Voz 41 51:09 es una mujer no no

Voz 7 51:13 yo soy mujer la que nació ya sabes qué