La Ventana (21/08/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1667 00:10 son las seis las cinco en Canarias el Partido Popular amenaza con recurrir el decreto anunciado por el Gobierno para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos el portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó sospecha que el Ejecutivo puede extralimitarse con el uso de esa herramienta legal para el trato

Voz 1613 00:26 dado el dictador

Voz 2 00:27 tenemos varios ejemplos de reales decretos aprobados de este Gobierno que intentan modificar por la puerta de atrás una ley este es un Gobierno que llegó a través de una moción de censura por la puerta de atrás sin haber ganado las elecciones sigue practicando el intentar modificar leyes a través de reales decretos lo cual es una manifiesta ilegalidad a la que el Partido Popular pues siempre que se ha producido pues ha recurrido vamos a esperar en este caso a la decisión del Consejo de Ministros a estudiar ese Real Decreto Ian Jaaber si ese Real Decreto cumple con todos los requisitos de legalidad no en Cornellà

Voz 1667 01:00 los Mossos han defendido ante la juez les su actuación de ayer en la comisaría de la localidad esta mañana ha declarado la gente que abatió al joven argelino que intentaba agredirla Barcelona Ana sí

Voz 0196 01:10 la jueza de Cornellà de Llobregat ha tomado declaración a la famosa como investigada una condicionó habitual en un caso como éste con la muerte de esta persona también a su compañero sargento como testigo ella ha reiterado según cuenta el diario El País que el abatido se abalanzó sobre ella para intentar matarla el otro mosso no intervino en los disparos fue a socorrerla cuando escuchó los gritos la jueza que investiga la actuación policial ha hecho también una reconstrucción de los hechos en comisaría para intentar también hacer una composición de cómo fue todo las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del vestíbulo confirman tal y como viene avanzando La Ser que este hombre fue a por ella con un cuchillo de un palmo y medio

Voz 1667 01:47 la familia estudia denunciar a los mossos creen que esta gente se extralimitó en su respuesta al que pudo recurrir que pudo reducir al joven en lugar de acabar con su vida y en Alicante de la policía ha detenido a un hombre ya una mujer por su presunta relación con el asesinato de otro hombre anoche en un aparcamiento de la localidad la detenida se había casado con la víctima hace sólo quince días Alicante Alejandro Fuentes

Voz 3 02:09 la mujer en silla de ruedas ha sido detenida junto con el varón de cincuenta y ocho años que se encargaba de cuidarla los dos de nacionalidad española están acusados de asesinar al marido de ella un hombre de sesenta y nueve años vecino de Guardamar el forcejeo según ha podido saber Radio Alicante fue presenciado sobre las diez de la noche por un agente de la Policía Nacional que se encontraban fuera de servicio fue ella quien alertó a las autoridades y trató de acudir al lugar de la agresión pero debido a la dificultad de acceso a la zona no pudo impedirlo

Voz 1613 02:34 ambos detenidos encuentran a la espera de pasar a disposición

Voz 3 02:37 en judicial bien vivo la Policía Nacional confirma

he recibido hasta el día de hoy cincuenta y dos denuncias de afectados por el derrumbe de la pasarela en el festival O marisquillo son datos como digo de la policía de los que informa la agencia Efe a estas denuncias habría que sumar las presentadas en sede judicial con los que en total serían sesenta las denuncias presentadas

Voz 1473 03:08 el IBEX cierra con una subida del cero coma ocho por ciento y se coloca en los nueve mil quinientos cincuenta puntos hoy en Europa subidas de los los principales índices entre cero con cuatro y el uno por ciento salvo Londres que bajó un cero con tres en el Ibex lideran las subidas Siemens tres con ocho por ciento Mediaset dos con dos sólo cuatro valores en rojo colonial bajó un cero con tres la prima de riesgo se sitúa en los ciento cinco puntos básicos seis menos que ayer el euro en un dolar con quince centavos uno mes que ayer y el petróleo en setenta y dos dólares el barril de Brent

Voz 1613 03:37 más noticias con Josema Jiménez prisión para el hombre aquí

Voz 1667 03:39 estado de matar a su mujer en Bergantiños el juez césped

Voz 1646 03:42 el izado en violencia de género ha decretado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para el supuesto autor de los hechos que se ha acogido a su derecho a no declarar el hombre está siendo investigado por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas la víctima es la número veintisiete por violencia machista en lo que va de año en España la tercera en Galicia recordemos que cero dieciséis es el número de atención a las víctimas es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica aunque si hay que borrarlo del registro de llamadas del terminal

Voz 1667 04:09 finaliza la búsqueda de desaparecidos por la crecida de un río en Calabria

Voz 1646 04:12 según Protección Civil el balance final tras el desbordamiento del pasado lunes es de diez muertos y once heridos cinco de ellos graves finalmente las tres personas de las que inicialmente se desconocía su paradero han sido localizadas en la región italiana de Vasili cata no formaban parte del grupo de excursionistas afectados por el suceso

Voz 1667 04:30 si los deportes Óscar Egido buenas tardes hola

Voz 1643 04:33 en el Atlético de Madrid están pendientes del futuro de Filipe Luis el lateral brasileño de una propuesta de Germain y está dispuesto a marcharse aunque los clubes por el momento está lejos de llegar a un acuerdo por el jugador Filipe fue anoche titular en el empate del Athletic en Mestalla ante el Valencia además el Real Madrid ha hecho oficial la cesión del noruego

Voz 1826 04:48 tiró de que se va al Vitesse holandés ya hay convocatoria

Voz 1643 04:51 Villa para jugar el jueves ante el Sigma ha entrado la lista

Voz 4 04:53 es otro campista con valor fichado ayer mismo por el conjunto hispalense

de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya las siete la A6 en Canarias

la Ventana en Radio María una visión particular María eh

Voz 1826 08:23 es lo que ocurre cuando abrimos la ventanas iban colando también sonidos de sonidos el patio de vecinas como La Forte vecinas que a lo mejor tienen sintonizado a una radio antes escuchábamos Un poquito de parecía Radio dos no Radio Clásica ahora en este momento antes de las siete Nos gustaría sintonizar con las radios de piedra pero antes ya estamos metidos aquí de lleno en Radio María

Voz 17 08:44 yo he dicho eso

Voz 18 08:47 el gabinete de buenas noticias

Voz 1 08:54 en Radio María Pendones

Voz 4 09:00 Gómez María qué tal buenas tardes muy bien como está es muy bien oye esperando esperando este momento porque siempre que llegas tú llegas cargadísimo de noticias la primera para quien bueno pues es que hoy hoy cargada es poco eh porque en yo creo que la de hoy

Voz 1509 09:15 es es para un grupo de personas que se va a alegrar con esta noticia muy amplio muy amplio para los amantes de la ciencia por un lado del conocimiento para aquellos que se dejan sorprender que les gusta sorprender si porque también para para los nostálgicos que son un poco todos se porque haber Roberto si tu éxito escuchas esto que te

Voz 19 09:33 a la cabeza el tamaño y la edad del cosmos están más allá del entendimiento humano perdido en alguna parte entre la inmensidad y la eternidad se encuentran nuestro diminuto Garret planetario la

Voz 4 09:47 por primera vez

Voz 19 09:48 tenemos la capacidad de decidir nuestro propio destino y el de nuestro planeta eso es un momento de gran peligro feliz al pero nuestra especie es joven curiosa valiente y promete

Voz 1826 09:59 mucho promete hombre yo creo que que sí que es verdad ese sonido tan es Excal Edward Sagan astrónomo astrofísico Cosmo luego escritor avanzado a su tiempo divulgador científico bueno Carl Sagan en José María del Río no tanto en la serie documental Cosmos eh esto desde luego te has quedado eh diciendo que es un sonido es mítico pero esto si no recuerdo mal se remonta puede que nos lleve hasta mil novecientos ochenta

Voz 1509 10:25 si recuerdas bien recuerdas bien pero que me dirías si te digo que Cosmos vuelve

Voz 15 10:30 vuelve otra vez con Isabel de si la segunda temporal

Voz 1509 10:33 dada ya es un hecho ya se ha anunciado su estreno se emitirá en Fox en Estados Unidos y el resto del mundo lo podremos ver en National Geographic en la primavera de dos mil diecinueve dentro de nada lo hace bajo el título Cosmos

Voz 15 10:46 bueno con el también mítico astro ficha

Voz 1509 10:48 soy presentador Neil de gas Tyson que ya en dos mil catorce pues retomó este proyecto iniciado por Sara y fue muy premiado y era muy deseada esta no

Voz 15 10:56 la temporada claro por eso en recuerdo la vuelta reciente de dos mil catorce por eso decía vuelve otra vez si no era redundante es sin duda un notición María pero todo esto a nosotros nos pilló un poquito lejos no

Voz 1509 11:09 qué te hace lejos con noticias que volverá

Voz 15 11:11 el diecinueve trece y lo estamos haberlos porque

Voz 1509 11:14 que fíjate eh Carolina Jiménez es un artista de diseño de efectos visuales es española y trabajen skyline en Monreal en Canadá es una empresa que ha participado fíjate así como entre entre pelis película ella se pues en las últimas de IQS men de Spiderman de Terminator y fíjate que justo está desarrollando esta nueva aventura esta Nuevo Cosmos y la tenemos al teléfono carabina buenas tardes desde Monreal

Voz 15 11:39 qué tal buenos días para ti Carolina

Voz 20 11:42 buenos días buenos días desde Vancouver estiman Cooper

Voz 1509 11:45 estas en Vancouver oye Carolina cuéntanos cómo cómo surge esta oportunidad de participar en un proyecto tan grande tan esperado como esta segunda temporada

Voz 1826 11:54 los más

Voz 20 11:56 surge porque me empresas y me en el estudio de asuntos visuales en el que trabajo pujó por ello oí los nos han tocado varias secuencias No somos el único estudio que trabajamos en ella porque como en las películas este tipo de cosas siempre hay más de un estudio implicados y a nosotros nos han tocado varias secuencias bastante bastante bastante importantes de varios episodios así que estamos gran parte del equipo ya en ello

Voz 1826 12:19 secuencias como que es hasta donde nos puedes contar que ya sé que aquí existe una cláusula de ahí confidencialidad que tiene mucho que ver bajo pero hasta donde los puedas contar y para que lo hagamos muy gráfico aquí a través de la radio que escenas que supone hacer una escena determinada cuánta gente está trabajando cuántas horas de trabajo que que se moviliza de vuestro estudio de efectos especiales

Voz 1509 12:42 cómo se la práctica tu trabajo

Voz 20 12:45 pues la verdad es que no hay mucha diferencia respecto a las películas de las que trabajamos normalmente no os puedo contar gráficamente mucho el aspecto que va a tener porque obviamente eso sería después llegaron Concord y no nos dejan de dar muchos detalles pero sí que sí pero contar que por ejemplo los los trabajos vivido por los estudios dependiendo de la especialidad hay cada estudio en el estudio en el que yo trabajo el skyline somos muy especialistas en en simulación de fluidos por ejemplo en el lava de lluvia de

Voz 1826 13:11 algo de agua somos muy especial

Voz 20 13:14 Estados en ese entonces solemos pujar por este tipo de secuencias y luego nos tocan de otros tipos no pero cuando hay este tipo de secuencias ya no puedo contar mucho más

Voz 1704 13:21 sí es cuando no suele tocar a nosotros porque se nos da muy bien

Voz 1509 13:24 buenos se les da también que yo antes te contaba Roberto que había leído por ahí no sé si esto es verdad que para una escena Óscar una secuencia de una telaraña habíais llegado a estar por ejemplo

Voz 21 13:34 tres meses es una exageración lo real

Voz 20 13:37 eso no no es ninguna exageración no supone para el hobby para el proyecto de El Hobbit en la secuencia de las telarañas del bosque de las telarañas que en mil telaraña sí hizo no fue en esta en esta empresa fue joven Huerta Nueva Zelanda con estuve trabajando en El Hobbit sí tuvimos tres compañeros que nos dedicábamos a generar telarañas casi tres

Voz 1704 13:55 meses generando solamente todas las miles de telarañas

Voz 20 13:58 habían que el bosque con lo fácil que lo tienen las arañas

Voz 1826 14:00 si bien si lo que nos complican a nosotros la vida cuando intentamos emular la bueno como se que no nos puedes contar algo yo creo que sí que hay que tiene aquí María la pregunta

Voz 21 14:11 Kobe para saber gráficamente cómo va

Voz 1826 14:14 a ser eso varía si es que antes estaba más

Voz 1509 14:17 la donó del estreno de Kosmos mil novecientos ochenta esa esa conmoción que causó es verdad que ya volvió en dos mil catorce pero osea treinta y ocho años después yo imagino eh si Carl Sagan pudiese ver esta versión dos punto cero de su cosmos podríamos decir que lo

Voz 20 14:32 en colores yo creo que eso es duda y ojalá ojalá pudiera pudiera haberlo visto verdad porque

Voz 1509 14:38 sí claro tenemos la tecnología que él no venir eso

Voz 20 14:41 Cosmos en su día con lo con los efectos prácticos efectos fotográficos que entonces no estaba nada mal a todos nos asombró muchísimo yo soy muy muy fan pero claro la tecnología avanzado tanto que era podemos hacer muchísimas casi cualquier cosa

Voz 1826 14:54 ya estado pensando también aquí vivimos para el que se pregunte ya no sólo es un ejercicio de espectacularidad de de efecto sino que Cosmos significa mucho en cuanto a conocimiento acercamiento aproximar la divulgación la ciencia estamos pensando que vivimos en tiempos en los que aunque parezca mentira cuando tenemos más acceso a la información pues empiezan a penetrar ideas poco descabelladas como los negacionistas del cambio climático o ideas que tienen también su profusión en las redes sociales e incluso de los planetas que llegan tipo de repente un youtuber dice no yo confirmo científicamente pero porque que la tierra es plana y eso además tiene como cierto predicamento bueno

Voz 1509 15:37 aunque hace ya hasta hace poco diciendo que él cree que el hombre

Voz 1826 15:40 no llego a la lucha por ejemplo por ejemplo con todo esto recuperar el espíritu de Cosmos hoy es más necesario que nunca

Voz 20 15:49 yo creo que es muy muy necesario que no que no se pierda nunca eh no se pierda nunca el valor que tiene el conocimiento la divulgación científica el el el el gusto por conocer la verdad por por disfrutar no de lo que son los datos por corroborar aquello que impone descubrir lo que nos falta por descubrir entonces yo creo que es fundamental mantenerlo vivo constantemente y es posible que ahora sea muy mucho más importante claro hizo me lleva también a a contaros que claro los efectos visuales para Kosmos que tiene una diferencia con el fin es que en el cine podemos hacer grandes cosas fantasiosas pero en Cosmos tenemos que limitarnos a lo que es verdad no podemos inventar nos tenemos que representar el cosmos digámoslo así tal y como él con lo cual los tenemos que informar y estamos estudiando Astronomía física para que todo aquello que hacemos sea realista porque esto no es una película de superhéroes

Voz 1509 16:41 si no lo telarañas no claro

Voz 20 16:43 así que tiene que ser verdad tiene que estar todo basado en la realidad y eso eso es un reto extra que normalmente no tenemos

Voz 1826 16:49 pues no te mole estamos más que igual tienes que tejer una tela de araña o

Voz 1509 16:53 pues son éstas las que debute hoy Carolina hoy me decía que va a llegar un poquito más tarde al trabajo por atendernos hace que le dé las gracias también a Adelina

Voz 1826 17:00 bueno ya ya te te hemos firmado ante el jefe

Voz 15 17:03 justificante que atraiga a un abrazo

Voz 1826 17:05 muy fuerte muchísima suerte

Voz 20 17:08 muchas gracias a vosotros abraza gracias claro

Voz 1826 17:10 la Jiménez que es un artista de diseño de efectos visuales española que trabaja en en skyline en Montreal Canadá por cierto si queréis también la podéis seguir a través de su canal de Youtube

Voz 21 17:22 el podcast cine hemos cines copio FF o en la web náuticas

Voz 22 17:30 a todos los momentos y les doy cuenta que fue de de quitarte

Voz 23 17:43 es todo

no estás escuchando

Voz 1613 17:52 Radio María

Voz 6 17:53 Gómez hubiera vendían eh

Voz 1826 17:56 muy yo supongo María María es que esto que estamos escuchando aquí en directo a las seis y dieciocho cinco y dieciocho en Canarias tiene mucho que ver con nuestra siguiente buena noticia aquí nada es gratuito

Voz 1509 18:07 nada es verdad y además esta es yo creo que es muy fácil deducir para quién es pues para los amantes del flamenco de este arte porque hoy arranca en Pamplona el Festival Flamenco On Fire los escenarios y las calles de Pamplona si llenan desde hoy hasta el domingo de recitales de actividades en torno al al arte jondo y entre los nombres pues hay grandes figuras como el de Estrella Morente como Tomatito como el Cigala o la estáis escuchando Mayte Martín que justo hoy ofrece su espectáculo Tiempo

Voz 15 18:36 Robatto a las nueve de la noche en el baluarte

Voz 1509 18:38 la pillamos Roberto literalmente recién llegada su ensayo

Voz 15 18:42 sí sí nos atiende a esa atiende pero

Voz 1509 18:44 la vamos a tener un poquito Maite muchas gracias por atendernos buenas tardes

Voz 1826 18:48 muchísimas gracias a vosotros María

Voz 20 18:50 a Roberto qué tal tal nosotros encantadísima Maite

Voz 1826 18:52 ya hay dos cosas que te tengo que agradecer eternamente una noche mágica en el Grec en Barcelona y ahora que hayas tenido este detalle con nosotros

Voz 20 19:02 nada yo yo lo agradezco a vosotros que lo dice el que espacial y para para contar

Voz 24 19:09 Flamenco On Fire nace además

Voz 1826 19:12 estábamos hablando nos contaba María nace con el objetivo de romper ciertos estereotipos erróneos en torno al flamenco fruto del desconocimiento mira es precisamente después vamos a tener a Juan Herrera que es nuestro comunicó luego que lleva en la radio de piedra pero es el director artístico del Festival de bulerías que estos días también se celebra en el Jerez precisamente estábamos hablando ayer con él de esto Maite de la necesidad de romper la barrera de aquellos que no que no conocemos en profundidad el el flamenco y acercarnos a este tipo de acontecimientos sin ningún tipo de prejuicio verdad

Voz 20 19:46 claro naturalmente defiende el el flamenco nos atiende no tiene más estudios que cualquier otra música ni más ni menos que es realmente el flamenco pues ya te digo como te la más pues lo bonito que te quieres que cuanto más te sumerge en general y cuanto más lo conoces más disfrutas de lo bueno y más puede realmente pues uno servirnos y hacer una criba de las cosas que realmente aportan astear TI de lo que que también hay mucho bueno también hay mucho la paja eso es cierto no y hay que claro hay que conocer es bonito pues conocer es de conocer el pase y conocer las formas y el fondo hoy hay cada vez es más disfrutable sabes

Voz 1509 20:32 también es bonito como y generar esa afición que no necesita del conocimiento previo que se puede acercar por ejemplo esta noche a las nueve a disfrutar de ese tempo Robatto este proyecto basado en tus temas propios con arreglos del maestro Joan Albert Amargós dices que es el registro sonoro de emociones que que se gestando durante veinte años a golpe de vivencia

Voz 20 20:55 sí bueno pues esto es de la misma manera que que otra persona que no tiene la capacidad de

Voz 25 21:00 comunicarse con la música pues coge un diario ya escrita

Voz 20 21:02 de en él las cosas importantes que le ocurren sus sensaciones y su pues yo a las la seguido convergiendo a lo largo de todos estos años en canciones es vivencias mis vivencias personales no es ellas amorosas concretamente

Voz 1826 21:18 desde entonces

Voz 20 21:20 estado final este digamos de esta recopilación de vivencias no está bien es decir que bueno que tampoco novato no es en su materia prima el flamenco es decir la materia prima de temporada lo que les consta de todo aquello que que que de todas las músicas que me gustaba bicho todas las músicas que he asimilado y que comprendido de con la cabeza con el corazón y con y con las con las entrañas no lo que sí hay detenidos Robatto pues es una voz eh el batas una voz que ama el flamenco y que desde desde que tiene uso de razón te escucha flamenco que lo conoce y que aunque no quiera esos cosas siempre

Voz 1704 22:06 le he siempre sale siempre sales

Voz 20 22:09 el sentir y con esa forma

Voz 1704 22:12 la maravillosa que tiene derecho el flamenco un espectáculo que se ha ido gestando Durán

Voz 1826 22:16 de veinte años Maite

Voz 1704 22:19 pero como te gusta improvisar tanto así sido así a lo loco o de un día para otro sitio para seguir pero sin meditar

Voz 1826 22:32 líos Ollero pero un encanto que además va a tener que no sé en qué parte de novedad supone también para tener a a una bailaora como es Belén Maya personificado a través de su baile y eso que hablamos antes del abanico de emociones que que van naciendo de tu garganta de lo que cantas tienes a ella eso para ti que supone

Voz 20 22:52 esto es un regalo total y absoluto porque es que alguna manera alguien hace visual convierten en en algo visual algo que que que hasta el momento ha sido y de una transmisión al muy sonora digamos no entonces él me pone de una manera magistral como siempre hace ya todas las cosas y visual no audiovisuales de los temas en los que él no es que él los que ella colabora en lo que son que son tres entonces yo yo tenido hemos trabajado mucho tiempo con con Belén Maya hemos tenido lo tenemos mucha historia entonces de repente me me parecía que podía ser muy bonito eh reencontrarnos eh en este en este contexto y en este paisaje no ofrece cuatro no que ella también las una mujer que baila flamenco pero que que tiene otras muchas formas de expresión no pensó en su manera de entender la la danza haya en su manera de comunicarse con el cuerpo

Voz 1509 24:03 fíjate de tempos Robatto es una de las maravillas que se va a poder disfrutar en estos días en en la capital navarra porque decimos flamenco en Fire fíjate en conciertos sin duda baile talleres conferencias una cosa que le encanta Roberto Ruta Gastronómica del pincho de Granollers complementaba tampoco fíjate Ciclo de Flamenco en los balcones jam sessions oye estos es una fiesta maravillosa y además es como que que hay para todos no

Voz 15 24:31 esto está a punto de ser una rifa

Voz 20 24:34 esto es fiesta grande para claro que sí para los aficionados que les gusté para todo el que les guste el flamenco que además animar a la acción y muy variada y para todos los gustos y para todo el poker dentro el flamenco también pues hay tendencias muy diferentes ya hay por más de de reinterpretar Carlos las formas de sentir lo que son que son radicalmente distinta dijo mirarlo claro que sí que sí travesía

Voz 1826 24:57 estábamos hablando antes ya hemos comentado lo de romper las barreras estereotipos si yo no sé cómo le sentará a ver se suman a grandes nombres como el tuyo de Estrella Morente Tomatito Cigala pero es que este año también alguien está en el cartel alguien que nos ha sorprendido Amaya de Operación Triunfo que que que te parece a ti

Voz 20 25:22 pues mira si te digo la verdad no tengo ni idea no la escucho

Voz 1704 25:28 no no sigo esos programas

Voz 20 25:30 no no no no la escuchábamos entonces la tienes que

Voz 1704 25:32 luchar Maite bueno pues ya estábamos si que sí seguro

Voz 1509 25:36 es una buena ocasión también para sí claro que sí

Voz 1704 25:38 claro que sí claro que sí bueno quizá también es una forma de hacer

Voz 1509 25:41 Car porque ya se se declara como una auténtica fan del flamenco le encanta lo baila también a lo mejor es una forma acercar también a un público más joven empezar por ahí y luego ya ir un poco más al flamenco más puro no claro

Voz 20 25:54 así es que al final ante esas que es lo importante dentro de de que hay infinitas tendencias infinitas maneras de de presentar un acoso infinitas maneras de comunicarla lo lo lo que sí es muy importante es que haya eh responsabilidad y respeto por parte de desde el artista no responsabilidad y respeto para no meterse nunca que en una cosa que que que que tú crees que no puedes que tú crees que no puedes hacer bien no yo creo que eso es básico yo creo que que eso le aseguraría sería un seguro de salud para el arte no que que los artistas fuésemos Un pues mucho más responsables y muchos más conscientes mucho más conscientes de de lo que podemos aportar y de lo que no podemos

Voz 1826 26:40 hola Lima te has también no claro eso eso además es ser tan buena gente como es Mayte Martínez a la que le hemos vendido la moto que podía para un poquito el ensayo porque esto de hablar por la radio también contaba cómo calentar la voz aquí la tenemos en Radio María en La Ventana ya saben a partir de las nueve en el Festival Flamenco On Fire que qué voy a decir yo ahora de Mayte Martín eso de la elegancia la delicadeza el Mayte Martín ya un beso de Maite muchas gracias muchas gracias

Voz 26 27:11 nunca pensé que acaba

Voz 15 27:12 a grabando indicativos para Radio María

Voz 27 27:15 eh venta

Voz 1613 27:26 eh

Voz 1826 27:30 buscamos una siguiente buena noticia

Voz 4 27:31 ya por aquí fíjate es para el bien a quién no le

Voz 1509 27:34 damos a menudo buenas noticias es para aquellas personas que trabajan en zona de conflicto arriesgando su vida

Voz 1826 27:40 la noticia en sí pues mira la startup de al

Voz 1509 27:43 sí arropó y ha creado una de las mejores tecnologías militares del mundo a Ramón González

Voz 4 27:48 ante ellas investigador en el MIT en el MIT que hay que decirlo así él mismo

Voz 1509 27:53 bueno pues ha presentado a la Alianza del Norte su algoritmo fíjate para guiar a los convoyes militares por zonas de conflicto minimizando los riesgos resulta que ha sido reconocida por la OTAN como uno de los diez proyectos militares más innovadores y más

Voz 15 28:06 prometedores del momento así que yo creo que tenemos que hablar contigo sobre Ramón qué tal buenas tardes hola

Voz 1168 28:11 hola buenas tardes María buenas tardes Roberto

Voz 1826 28:14 que nada gracias a ti te por aquí por Radio María por la ventana Ramón cuéntanos exactamente en qué consiste esto del proyecto robó

Voz 1168 28:24 bueno bonito días y su sueño es una aventura que hemos comentado no Merche

Voz 28 28:29 interiormente como he comentado yo he estado lo último

Voz 1168 28:31 tres años trabajando en el mes o MIT como si bueno siempre he tenido el sueño de volver a mi tierra no devolver a España ahí quitarme porqué empresas ayudaba a la gente española que también seguimos colaborando con final es como siempre ha tenido muy bueno pues llevamos unos meses con ellos un robot

Voz 1509 28:52 cuéntanos un poco para que la gente sepa cómo es esto de usar la inteligencia artificial y los algoritmos para ayudar a la gente que trabaja en en zona de conflicto

Voz 1168 29:01 bueno él el la línea fundamental el de robo y la la experiencia principales en robótica en visión artificial inteligencia artificial y hace unos meses esto Bono vimos este convocatoria que premio pinchada Esquilo convocan cada año la la OTAN ir es el problema que que yo planteaba mi decidimos intentar solucionarlo o no en este caso verá cómo desplegar un convoy de ayuda humanitaria en una zona en la que en ese conflicto no y aplicando nuestra nuestro experiencia esos mismos de inteligencia artificial fuimos capaces de proponer una solución como digo utilizando la inteligencia artificial en otro redes neuronales artificiales y otras técnicas de optimización de ruta teniendo en cuenta cuál es buena imagen en boca que era un punto a otro evitamos zona donde hay conflictos donde pueda haber guerra descenderá hijo bueno la verdad que que fue una aventura maravillosa

Voz 1826 29:55 oye pues allí en esa en esa batalla allí habéis ganado vosotros ha sido destacada vuestra idea por qué por qué crees tú que que ha destacado respecto al resto porque están bueno

Voz 1168 30:05 bueno la verdad es que para nosotros ha sido un auténtico el reto es una hazaña que la empresa que iba con esta competición suenan prestaba tanta Chantada comprar sus votos de millones de euro y nosotros llevamos unos meses funcionando y nuestro presupuesto prácticamente feo le ha sido un auténtico retos yo creo que ha sido seleccionada porque no sólo se basa en una ideas está muy bien no hemos desarrollado un algoritmo un programa ordenador que soluciona demuestra cómo se pueden genes da ruta segura en hasta zonas de conflicto decía hemos utilizado mapa real los de satélite de imagen tomadas por cámaras que pueda haber en una ciudad hemos demostrado hemos implementado un programa labor que soluciona como desplegaron convoy de ayuda humanitaria

Voz 24 30:53 Ramón González CEO

Voz 1826 30:55 creador de robo Unity

Voz 1704 30:57 enhorabuena Ramón muchísimas gracias muchísimas gracias un abrazo hasta ahora bueno

Voz 15 31:02 son las seis y treinta y un minutos cinco y treinta minutos en Radio María aquí La Ventana también hay publicidad volvemos enseguida

Voz 10 31:09 sí conozco el seguro de coche que te ofrece el mejor precio llegas tarde tarde todos los sabe Limia directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos dos tres cero once esta condiciones el línea directa Puntocom eres autónomo utiliza el coche en tu trabajo en línea directa te damos un quince por ciento de descuento en tu seguro de cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 29 31:35 esto

Voz 16 35:03 no

Voz 1 35:08 cada

Voz 1826 35:12 hemos herido estamos teniendo de esta semana también en nuestra conexión con Radio María Gómez estamos teniendo de todo para los amantes de la ciencia de la innovación la tecnología para los amantes del flamenco antes de cerrar este gabinete de las buenas noticias una más

Voz 1509 35:26 una más para unas cuantas más se seguí para los amantes fíjate del deporte en general del atletismo en particular ya del deporte español por encima de todo porque se está celebrando en Berlín el Campeonato Europeo de Atletismo Paralímpico empezó ayer España ha debutado por todo lo alto fíjate dos oros una plata y un bronce tenemos a uno de los protagonistas es llorar descarga ex atleta invidente que forma parte del equipo paralímpico español y que nos atiende como no desde Berlín buenas tardes harán

Voz 25 35:55 hola buenas tardes qué tal muy bien buenas tardes enhorabuena muchísimas gracias muy contento de estar aquí haber podido debutar con una victoria esto siempre bueno

Voz 1509 36:06 sí lo dejé Roberto lo primero todo es enhorabuena no sólo por el oro porque es que ese oro ha sido récord de Europa yo quiero saber un poco cómo fue el día de ayer porque claro es que lo que no saben es que te estrenaban en en un gran certamen con el salto San lo has dado todo irá encima oro

Voz 20 36:23 sí

Voz 25 36:24 sí muy contento fue récord de los campeonatos no recuerdo Europa pero bueno es decir estoy siempre es una buena noticia Si bueno fue un buen debut yo nunca había competirán competición internacional en esta disciplina muy contento de haber podido hacer un buen papel

Voz 1826 36:37 oye hay diferentes categorías ahora vamos a eso Iván Cano Itu fuisteis campeones continentales en la prueba de longitud para de deportistas con discapacidad visual en la categoría trece el segundo en la T once qué qué diferencia hay entre una y otra

Voz 25 36:52 sí somos esa decíamos totales personas por ejemplo que no tiene no bueno hay gente como yo directamente tener una enfermedad degenerativa entonces bueno para condiciones aunque veamos un poco de luz algunos pueden nos ponen un antifaz populares

Voz 1826 37:07 sí

Voz 1509 37:09 en igualdad cuando no

Voz 25 37:12 sí eso es luego la T doce para deficientes visuales graves y que bueno puede llevar llevando llevarlo dependiendo de su grado de de bueno edición y luego están los pertenece que es la discapacidad visual más leve que es la que está allí iban gente que pues compitiendo con las mismas condiciones que a un atleta olímpico no hay ninguna diferencia simplemente buscan en su categoría con para poder para poder concurrir

Voz 1826 37:35 ya yo oye Gerard desde luego María tenía mucha razón cuando decía no aquí tenemos para muchas muchas muy buenas noticias todo lo que tiene que ver con esta competición porque el equipo español sumó también la plata de Leo Manuel Garnica en los mil quinientos en la categoría te once el bronce de Xavi Porras también el longitud queda todavía mucha competición pero estamos fuertes ahí

Voz 1509 37:56 en Jerez

Voz 25 37:57 sí sí en los Campeonatos de Europa siempre hay muchísimas me daría igual como Un buen debut Xavi yo muy contentos sabes podía lograr medalla falto Martín quinta posición si no me equivoco también competía nuestro concurso bueno fue una pena que no pudiera estar un poquito más arriba pero pero bien dejando al nivel lo más alto posible y bueno pues esto que empezar esto

Voz 1509 38:17 el nivel está alto esta mañana porque son cuarenta y cuatro los atletas españoles que que van a participar en estos Europeos de atletismo paralímpico pero pero a le ponen como el que encabeza la delegación eh tiene todo empleos competiciones por delante justo me decía esto decía bueno bueno pero tú tienes controlado porque tú ya eres un experto en este tipo de retos

Voz 25 38:37 bueno es un experto no por suerte nosotros hemos podido tener buen resultado así bueno imagino que pondrán por eso pero bueno yo me centro en en hacerlo lo mejor posible en cada competición mañana competimos en cien metros que no es mi especialidad pero bueno me apetece mucho hacer la para para salir no fue la cuatrocientos tú prueba buena Si de mañana AMS que tenemos la presión porque no tienen y ha pasado mañana con estos centros

Voz 1826 39:04 oye es Gerar para para estos casos es fundamental también tu guía tu acompañante tengo entendido que que no ha podido ir contigo Marcos blanquiño que es tu compañero habitual con el que bueno sabéis los vigentes campeones paralímpicos en Río en los Mundiales y donde qué ha pasado con Marcos

Voz 25 39:22 bueno esto del atletismo no es una ciencia exacta es bueno siempre hay tiempo este año el pobre determinó lesiones impuso hace diez quince diez pues se jugó una doble rotura líquido que le que le impide puede estar aquí sí bueno es una pena ya que me estado entrenando todo el año y bueno el los resultados que consiga hay aquí pues marcó esencia eran suyos también porque estado entrenando con todo el año con él y bueno por suerte pues pudimos encontrar humilla la genial en su lugar para porque me pudiera compañera que se llama Guille no

Voz 1826 39:51 Ville pero ya sin duda de un día para otro os podéis adaptar o cómo va eso bueno

Voz 25 39:55 no sabe no nos lo ideal lo que pasa es que bueno que eso tengo muchísima calidad

Voz 1826 40:00 al final del del campeonato pero espera un momento si se lo quiere es decir a él Guillermo qué tal Guille

Voz 1704 40:09 la ahí ahí está la pareja ya se lo puedes decir directamente a El hombre sí creo que está en no pero pero viendo el pelo que se lo diga públicamente que vamos oye y con muchísimo tu reto es es mayúsculo porque

Voz 1509 40:30 ya lo decía ahora Gerar sin duda tú eres eres un experto también eres finalista en ese campeonato a España en cuatrocientos metros pero es que

Voz 15 40:38 tú no has competido en la categoría te once que es la

Voz 1509 40:41 Nos decía ahora que es de ceguera total luego entonces claro es adaptarse a un nuevo compañero y adaptarse a una nueva categoría muy complicada como como ha sido el proceso cómo lo afronta

Voz 1963 40:51 vale totalmente entrante muy importante como tenían pensado largamente con la temporada para buscar nuevos retos deportivos y bueno que mejor porque éste no que además acompañar ayer en ausencia de Marcos que es la que ha aprovechado la salud que se recupere el inglés bueno pues la verdad que no es lo ideal no hace poco tiempo pero sí que es bueno pues con nuestra sorpresa de que por cierto está altura ellos trasplantada que es muy similar a nosotros para enseguida Si bueno podemos esperar si no las mejores y las mejores prestaciones para este campeonato así que estamos con muchísima gana bueno pues lo que

Voz 1826 41:31 ha sido un flechazo desde luego una una pareja que se ha compenetrado a a la primera Gerar Lily Marcos blanquiño seguro que también está escuchando ir pensando pues yo podía haber sido partícipe de de ese momento pero sí

Voz 1509 41:45 Dj Guille rojo está hay para darlo todo Guille

Voz 1826 41:47 Gerar un abrazo muy fuerte y enhorabuena

Voz 1704 41:51 vamos a hacer

Voz 1509 41:53 mira recordamos eh mañana pueden ver esos cien metros a las seis el jueves los cuatrocientos que su categoría fuerte en la que sí que son expertos

Voz 4 42:00 a las seis y media de la tarde seguiremos pendientes del resto de la democracia española un burka vemos cómo nuestra en tan buenas noticias que los hechos

Voz 1826 42:07 que estaba especializada aquí Radio María

Voz 4 42:10 hasta la próxima semana cierra una disputa hasta el martes

Voz 1826 43:45 esto ya es otra el mundo estamos en otra dimensión es la dimensión esta que maneja con ese surrealismo

Voz 15 43:54 que no está exento de sentido como nuestro amigo Juan Herrera hay desde Jerez Juan qué tal buenas tardes Roberto

Voz 1613 44:00 la verdad es que yo también de alguna manera soy un récord olímpico se estaba allana me levanto me lava los dientes con el peine Imet peinado con el cepillo diez

Voz 15 44:11 eso no es solo lo habían hecho sólo tres tres tres hindúes me parece que habían siendo no tiene la marca eso pero eso ya de dos maneras hacerlo con un calor africano mérito enorme vale vale osea que estaba homologado el tuyo como récord entonces que podemos vale también es un modo de paralímpicos a ellos paralímpico porque me limpie su tú lo eres tú quieras se tuvieran que lo que tú quieras ser que ya lo eso eso quedó claro aquí en su día oye pero la radio piensa que vivió hoy llena sus equivocaciones errores es tu cuenta Roberto que el sistema científico lo que sea más método científico

Voz 1613 44:46 pero esa El ensayo error es decir pesa lo mismo ensayo error si no hay error no y ensayo llenó Hierro no hay acierto entonces lógicamente uno va leyendo las noticias índice porque hay semana es donde todo se llena de errores fíjate el primero que detectado titular que he leído en el País dice el Vaticano supo de los abusos sexuales en Pensilvania desde el año mil novecientos sesenta

Voz 1826 45:11 tres

Voz 1613 45:12 claro que ocurre en la Santa Sede pues ocurre que se enteran de esto pero un día por otro una distracción te de vistas pasa un año pasado otro año

Voz 15 45:23 lo vas dejando viene Pablo VI le

Voz 1613 45:25 en Santo luego viene se muere viene Juan Pablo II les hacen Santo también pero claro porque elevan haciéndose tanto porque no es que no dan cuenta de que está ha habido un error hay que se va acumulando y fui a llegábamos hemos llegado donde hemos llegado más de mil casos es que lo son pocos pero bueno son errores que se va dejando lo mismo le pasó a Rajoy Rajoy ha sido un enorme patriota tan patriota que dejó cuatrocientos dieciocho mil seiscientos veintidós millones de deuda lo cual significa que el España es cuatrocientos dieciocho mil seiscientos veintidós veces menos independiente que que ETA lectura no la hace la gente pero cuando uno debe es que debe algo hice lo debe a alguien por tanto su capacidad de maniobra es menor por ejemplo haciendo un recuento estos errores que se acumulan él es él señor Aznar cuarenta y siete por ciento de déficit del PIB el señor Rodríguez Zapatero mejoró esta marca llegó al setenta por ciento Pero Rajoy ha batido el récord olímpico situando no está deuda en el noventa y ocho por ciento del PIB es decir que debemos lo mismo que producimos esto es un nivel de independencia muy bajo

Voz 1826 46:34 debemos debemos mucho lo que no deberíamos perder nunca es nuestra capacidad de emoción con la música

Voz 15 46:52 es el número uno de Los cuarenta Principales de la radio de piedra Rachid Taha este señor que como todos los africanos vinieron a buscarse la vida Europa ese afincada en Francia ya se convirtieron en estrellas de la música y este señor consiguió a mezclar el rock con la música del norte de Marruecos hay poco la fonética en la onomatopeya cuando deciden romper y que parece que sea un vehículo que quieren arrancar

Voz 1613 47:33 como el de Valladolid no efectivamente tú sabes que uno sale de copas ahora en verano y empieza a tomarse lo vivo que el Papa por lo mismo te empieza a tomar una copa te empresa tomar otra va pasando un día pasando de repente lleva dieciocho días de juerga coges el coche voy para casa que me están echando de menos y esto pasaste tío de Valladolid que iba tan preparado para la vida moderna que fue incapaz de encontrar dónde soplar le quería eso para el el dedo al guardia decía no es en este club no rito es bueno pues el tío iba tan ciego que no que era capaz de ver ni siquiera la distinción entre la menos de guardia el alcoholímetro al final lo tuvieron que bajar a empujones lo llevaron una clínica va extracción de sangre porque no había manera éste sí que es un auténtico récord mal bueno reforman reforma ante lo voy a cuestionar porque está también el que llevó a dos sofás como asientos yo te voy a contar una cosa personal Roberto yo he venido a Madrid desde Toledo sentado en unos melones si un día hay Cd2 me paro un señor me dijo sube subo el si iba conduciendo en una silla de Anne a no llevaba asiento yo en una silla de tener una furgoneta y lo que me ofrecía como asiento era una va de melones así que era opción era oro venir a Madrid que debería examinar ve la universidad au subirme los melones y en ese camino lo hice yo si me para la Guardia Civil ejercicios

Voz 15 49:09 como ha venido ha venido entré ha venido no yo venido en melones melones qué más que hemos ha dejado perplejo de lo que has visto ya que hay una avión

Voz 1613 49:22 Agencia mira fíjate que yo hasta hace poco yo sí de Toledo como sabes entonces tuvimos costumbres a ver lo que es el el el turista arrimado el turista en manada el grito es un ser melifluo bastante lento de tobillos que no cada vez te va con pantalón corto iba normalmente agrupado en las ciudades como Toledo como Ávila que tiene mucha cuesta el turista sea Molina más caro siempre era una actividad lenta lógicamente ahora veo que la cosa esa puesto peor los turistas han sido unos turistas detenidas en Roma por pelearse por un selfie en la Fontana di Trevi fíjate que yo que estaban peleando por las monedas la gente echa monedas para volver a la Fontana de Trevi hacerse has selfies esto es una actividad muy interesante

Voz 1826 50:07 sus selfies no pero monedas y cabras echado allí lo ha visitado tres a ver si Varias yo he vivido en Roma es una ciudad que el oro

Voz 15 50:15 el y tú bueno la Fontana de Trevi durante mucho tiempo ha vivido de tu moneda Juanes

Voz 1613 50:20 sí pero yo tengo una idea tú sabes que el inventor de pisar papeles a se lo inventó eso sin guion oficialmente el avión de goma porque si se cae bota bien