La Ventana (21/08/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1826 00:00 servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las siete las seis en Canarias Londres y Bruselas encaran la recta final de las negociaciones para el Brexit el representante de la Unión Europea Michel Barnier Se da dos meses y medio de plazo para alcanzar un acuerdo que evite la salida desordenada de Reino Unido de la Unión corresponsal Álvaro Sánchez

Voz 0831 00:24 las conversaciones entre Reino Unido y la Unión Europea entran a partir de ahora en una fase de negociación permanente así lo han comunicado este martes los negociadores comunitario y británico el tiempo apremia las diferencias son todavía mayúsculas las posturas están alejadas en cómo será la relación comercial futura hay sobretodo aparece muy distantes en torno a cómo evitar una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte ese es ahora el gran escollo de las discusiones mucho más cercanas son las posturas en asuntos relativos a Defensa y Seguridad los negociadores rechazan tirar la toalla dicen que todavía es posible evitar un Brexit sin acuerdo el francés Michel Barnier fija el mes de noviembre como límite para alcanzar un pacto que evite una salida en falso de Reino Unido a finales de marzo del año que viene los equipos de negociación

Voz 0480 01:08 volverán a verse las caras la semana próxima para seguir

Voz 0831 01:10 dos aspectos técnicos del acuerdo han muerto

Voz 1667 01:13 Vicente Verdú lo ha confirmado el diario El País El Periódico en el que el escritor y periodista publicó sus artículos

Voz 1 01:18 el hasta hace menos de un mes informa Javier Torres ha muerto esta tarde en Madrid a los setenta y cinco años de edad según ha informado Juan Cruz quién le entrevistaba en la Cadena Ser en dos mil tres me parece

Voz 2 01:27 está claro que que hemos perdido mucha satisfacción en la vida con con el aumento del índice

Voz 3 01:34 mismo observador de la realidad con una treintena de libros escritos que definen la obra de un observador

Voz 1 01:40 por penetrante que no desdeña temática también poeta a su último libro de poemas le dio el título de la muerte el amor y lamenta poemario que presentó hace medio año cuando dijo que acercarse a la muerte pendiente del juicio de los demás me parece repugnante entre sus intereses además el de la pintura sobre sobretodo dedicado en cuerpo y alma al oficio del periodismo en Cuadernos para el diálogo y en el país donde fue jefe de nacional y de Cultura ahora publicaba una columna Málaga

Voz 1667 02:06 menos cuatro personas han resultado heridas después de que un tren haya arrollado a un camión en un paso a nivel informa desde ser Andalucía centro Fernando González

Voz 1084 02:14 el suceso ha ocurrido poco después de las tres de la tarde según han confirmado desde Renfe de momento no se tiene muchos datos hasta el lugar de los hechos se han desplazado

Voz 0480 02:22 por vía civil personal sanitario y efectivos

Voz 1084 02:25 socio Provincial de Bomberos en principio habría dos heridos más graves los dos ocupantes del camión varios pasajeros que habría sufrido heridas leves el tren que arrollado el camión cubre el trayecto entre Málaga y Sevilla en la línea de ancho convencional había partido desde Málaga poco después de la una de la tarde la circulación en el tramo entre Bobadilla y Fuente de Piedra está interrumpido Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos en autobús mientras se despeja la vía

Voz 1667 02:50 terminamos con los deportes Óscar Egido hola de nuevo

Voz 1643 02:52 muy buena la primera jornada de Liga nos ha dejado varios lesionados en el Athletic Aduriz tiene una rotura de fibras en el bíceps femoral derecho de grado I II iba a estar de baja de tres a cuatro semanas así que no va a jugar ante el Real Madrid entre otros volvería en el partido ante el veto

Voz 1826 03:04 además el jugador del Alavés Tomás Pina sufre también

Voz 1643 03:06 la rotura femoral en el bíceps de la pierna izquierda que le mantener activa la próxima jornada al Eibar Pedro León ha recaído

Voz 1826 03:12 supo a la que mañana le van a hacer un lavado epidural

Voz 1643 03:15 y esperaban una baja de quince días pero mañana a decir de cuanto es exactamente la ausencia de Pedro León

Voz 1667 03:20 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana y a las ocho a las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Pedro Blanco Cadena SER

Voz 1826 03:31 servicios informativos

Voz 5 03:36 pintar con Roberto Sánchez

Voz 6 03:41 siete de la tarde cuatro minutos seis y cuatro en Canarias vamos inventario de adjetivos aleatorio improvisado

Voz 1826 03:49 a veces inesperado otras insospechado hablamos de la vida de la dura vida del arista del término Rando ni sumo que este verano estamos abanderando tratando de definir a la vez aquí en La Ventana lo hacemos en de historias argumentos personas seguimos en ello seguimos dejándonos llevar de una cosa a la otra

Voz 7 04:11 es que marrón luego no una cosa lleva a la otra es al contrario pero explíqueme una cosa lleva a la otra la sección más

Voz 1826 04:23 el don de la radio española Sergio Martín el que Martín qué tal buenas tardes queda Roberto

Voz 0480 04:44 yo estaba pensando pensando que añadiría una rama más extra definición del Rando mismo él mismo de andar por casa el Randolph mismo cotidiano esto lo digo porque después de hablar ayer de la importancia de no tirar las lentillas por el desagüe para no dañar más el medio ambiente ahora me ha tocado casualmente cambiar mi par de lentillas por primera vez las he tirado a la basura todo gracias a eso al Rando mismo de andar por casa

Voz 1826 05:06 bien bien bien bien y hoy Sergio empezamos una cosa lleva a la otra con las voces que vivieron las consecuencias del fuego

Voz 8 05:15 a sí

Voz 9 05:23 se nos Jorba

Voz 8 05:30 ah sí

Voz 1826 05:42 porque estamos hablando de situaciones de abrupta

Voz 8 05:45 se va

Voz 10 05:50 pues claro lleva a las nueve y media empezó a caer fuego del cielo todo quemándose y con muchísimo humo y cogí el bolso me de vestir pero con lo justo y me bajé corriendo dejándome allí a los animales

Voz 11 06:06 tengo amigos que están pero hechos polvos porque han perdido toda su casa o sea no hay nada más que el solar

Voz 1781 06:14 son los sonidos los testimonios de una nueva tragedia causada por las llamas sucedió hace dos semanas el causante fue un rayo que originó un incendio en el municipio de Cent en la Comunidad Valenciana a partir de ahí se repitieron las imágenes a las que lamentablemente nos hemos acostumbrado cada verano el fuego el fuego voraz engullendo lo todo

Voz 1826 06:40 Radio Valencia Toni Jiménez buenas tardes buenas tardes Roberto vamos a hacer memoria que ocurrió cuál fue la fotografía el movimiento de ese incendio

Voz 1 06:48 triple doble bueno pues sin duda como decía Sergio fue el peor incendio del verano se originó un lunes y no se extinguió hasta el domingo de esa semana treinta medios aéreos y más de setecientos efectivos terrestres de distintos cuerpos de bomberos trabajaron en su extinción día y noche muchas veces dificultada por esta extinción por las altas temperaturas y los cambios de viento el fuego

Voz 0480 07:09 lo quemó más de tres mil doscientas hectáreas en siete

Voz 1 07:12 en términos municipales de la provincia de Valencia obligó a desalojar alrededor de dos mil seiscientas personas llegó a afectar a cuarenta casas de varias urbanizaciones el término de Gandía diez de de estas fueron declaradas en la ruina total cómo imagináis Roberto y Sergio la flora y la fauna de la zona también se vieron muy afectadas además de los animales de las granjas y las mascotas que murieron el fuego afectó a un paraje natural un bosque de alcornoques conocido como el área en una zona de protección de

Voz 1826 07:41 y ahora como consecuencia de todo eso es decir que que que queda

Voz 1 07:45 bueno pues ayer mismo se puso en marcha el dispositivo post incendio que está coordinando el Ayuntamiento de Gandía que será también quien canalice las medidas que se tomen por parte del Gobierno el conseller la Diputación de Valencia en cuanto a ayudas económicas para los afectados se refiere los técnicos detrás esas están señalando aquellos árboles en mal estado Iker representan un peligro para las personas y además harán lo mismo con las farolas caminos muros de las localidades que no estén en condiciones además algunos vecinos que fueron desalojados no podemos hablar de la totalidad pero sí unos cuantos están estudiando constituirse como asociación y demandar al Gobierno a la Generalitat y el Ayuntamiento de Gandhi al entender que no hicieron bien los desalojos y que podrían haber cometido un delito de omisión del deber del socorro lo cierto es que todos han vuelto a sus casas y la Generalitat se encargará de dar soluciones dicen habitacionales para las personas que hayan perdido su primera residencia en cuanto al factor medioambiental hace unos minutos la propia Generalitat anunciado que el Ministerio de Agricultura ha destinado setecientos cincuenta mil euros para las tareas de restauración forestal en las zonas afectadas por este fuego precisamente hablando de esa tarea es rehabilitar las zonas naturales se trabaja en buscar fórmulas con las que restablecer la normalidad en en el caso del municipio de Josep Font que ha perdido algunos de sus parajes naturales entre ellos como comentaba antes de este bosque de alcornoques allí han puesto en marcha un banco de ideas de un registro de voluntarios para recoger propuestas de los ciudadanos con las que poder recuperar el Monte Perdido han llamado a este

Voz 2 09:14 perfecto programa Fénix Easy

Voz 1 09:17 es de eso de lo que se trata de resurgir de las cenizas

Voz 1826 09:20 Dori Jerez Radio Valencia muchas gracias buenas tardes esta tarde queríamos acercarnos a lo ocurrido en Valencia a través de a través de otra mirada

Voz 0480 09:27 por objetivo el objetivo de la cámara

Voz 1826 09:29 de Borja Borja es vecino de gas

Voz 0480 09:32 día una de las poblaciones afectadas por los incendios es fotoperiodista internacional ha recorrido el camino del fuego desde su origen ha podido ver sus consecuencias en la naturaleza en la vida de sus amigos y vecinos Borja

Voz 1826 09:44 y es que tal Borja buenas tardes

Voz 12 09:47 hola buenas tardes qué tal a vernos malo muy bien

Voz 1826 09:49 en encantados de de saludarte oye Borja normalmente tu tu trabajo se desarrolla fuera de España tengo entendido venías del Sahara de trabajar en un proyecto con refugiados si te encontraste de Topas te con esa con esa situación no

Voz 13 10:03 si os y este año bueno este año estoy haciendo un proyecto internacional el tema de refugiados Navas y digamos hemos hace unas semanas que leamos Sahara Hay estándolo aquí en el que según donde vivas y pasó esto la verdad que que al coincidir que estaba aquí tal y aunque nadie me había pedido de hacer las fotos y en esta catástrofe pues pues nada decidí subirme y por mi cuenta empezar por mi cuenta a realizarlas foto Si izaba en eso y en eso se ha acabado el el proyecto desde que empezó hasta que las consecuencias que que estás fotografiando hasta última hora

Voz 1826 10:41 o sea desde el primer día porque a ti te pilla allí entonces el seis de agosto cuando empieza todo te pilla allí que que recuerdas de esas primeras horas

Voz 13 10:49 sí la verdad es que las las primeras las primeras imágenes que que empezó a intentar a intentar hacer y tal nada no era no dejaba de ser un conato Incendio pequeño en el que parecía pues que no iba a ser más y al final a la cosa cambia tan bruscamente de un día a otro que que no que parecía algo que no podía que podía controlarse rápidamente se convierte en un desastre tan grande que que sí claro que sí

Voz 14 11:19 si al final pues las imágenes ya no son lo mismo

Voz 13 11:21 primer día lo que a la que él se va viendo después

Voz 1826 11:24 claro que recordamos además nosotros perfectamente la evolución porque informativamente recuerdo cuando dices tú cambió radicalmente después de que sólo como método preventivo se desalojara a unas cuantas personas de de la de la zona más próxima donde había viviendas etc que recuerdo el jefe que estaba al frente del dispositivo Nos dijo sí la verdad es que el parte meteorológico de por donde va a hablar va a soplar el viento está esta tarde parece que no nos es muy favorable pero hemos tomado esa decisión sólo de manera preventiva creímos que ahora sólo ha habido un pequeño conato lo tenemos más o menos controlado sin embargo en pocas horas cambió radicalmente por ejemplo ahora a las imágenes que que tomas de la zona está dónde están las casas que que que que te boca Teeth de aquellos primeros momentos donde parecía que nada iba a ser tan devastador

Voz 13 12:16 exacto yo creo que es el el el el contraste tan grande que a ellos sea de lo que de lo que parecía que no iba a ser tratado hasta ahora a las imágenes que que sacado de las consecuencias de de este que verdaderamente eso son apocalíptica sobre el tema de sobretodo la la zona residencial las casas que podido a las que ha podido acceder a los permisos de los dueños que podido ver dentro que algunas algunas residencias que he visto por fuera Italia el desastre que en algunas de ellas

Voz 1826 12:47 es clara tenderá hasta ser tendrás cientos de imágenes por ejemplo de esta zona que Nos estás describirlo sí pero pero te quedarías ahora mentalmente con una una imagen algo que que te impresionada que que fuera la la significativa

Voz 13 13:00 si te digo la verdad el tema de el tema era residencia esto es que es muy significativo pero sin embargo también es es muy invada tan de la zona donde se originó empezó a originarse el fuego porque aunque las residencias es una son imágenes que impactan porque quiérase unos algo loco estamos más habituados que una casa en la que vivimos todos los días en los que en la que los mínimos diaria que podemos hacernos una idea como puede ser devastada por el fosas desastre enorme pero Si ves el sitio justo donde se originó el fuego como ha quedado aquello como el sean no hay ni un ápice nada no hay ningún metro verdes todo negro ir lo único que veces negro y cielo o sea las el contraste es alucinante

Voz 15 13:42 sí la verdad cuando fui hacer fotos

Voz 13 13:45 el gusto creo que los bomberos me dijeron que fue la primera persona sin ser ellos que pasó por saber me acuerdo con mi padre que estaba aquí y fue la primera persona que pasa ese sitio Kun concreto inexorable o sea alucinado porque las imágenes son muy importantes

Voz 1826 14:02 la guerra Borja tú eres fotógrafo pero tan

Voz 0480 14:04 bien es vecino de la zona cuando has realizado cuando realizase ese recorrido fuiste tomando las fotografías como como te sentías porque al final vives allí

Voz 13 14:16 exacto eso es una pena no es una pena enorme porque aunque no estamos por desgracia estamos acostumbrados todos los años a vivir e incendios aunque justamente veríamos también del incendio de de Grecia la perlas imágenes tan duras lo que veíamos por televisión no o los periódicos no en prensa lo ves pero cuando lo tienes tan cerca no lo puedes palpar pues estar allí dentro ver cómo cómo se ha producido delante de tus ojos es cambia muchísimo es la verdad que es una pena enorme hay inhalada se quedan

Voz 12 14:50 Justo la verdad que muy abrió

Voz 1826 14:53 ah cuando vamos a poder ver el producto de todo ese trabajo es ese reportaje

Voz 13 14:58 pues mira en breve ayer estuve visitando la última la última casa y que bueno la última casa no sé si tendría acceso a más pero estuve visitando unos algunos vecinos de allí que me enseñaron a enseñarme su casa también muy puede hacer las últimas fotos y pronto muy pronto voy a tener el el el proyecto estamos menos editado creo que creo que muy pronto se van a poder ver en las imágenes se completó el el el reportaje

Voz 12 15:23 Borja y es muchísimas gracias muchísimas gracias buenas tardes

Voz 17 15:39 el esquí

Voz 16 15:55 eh

Voz 17 16:02 eh

Voz 16 16:18 eso

Voz 1826 16:21 Nos hemos centrado allí en esa zona de la Comunidad de Valencia la zona devastada por uno de los grandes incendios de este verano no habitualmente cuando el el paisaje cuando la no dice desoladora nos centramos en ese momento ahí es cuando ponemos el foco en ese momento que ese instante del presente y hoy nos queríamos acercar a como iba a ser el futuro aquel que estábamos narrando en en presente bueno continuamos ahora en este terreno de lo futurible para hablar de una herramienta que hasta hace bien poco hasta hace a unos meses formaba parte sólo eso del futuro y que ahora es una realidad la digitalización ha impregnado nuestro

Voz 0480 17:23 día a día pero también la vida cotidiana de las empresas a sus departamentos de recursos humanos llegan cientos de currículums diarios que deben filtrar para encontrar a su candidato o candidata ideal en esta tarea han pensado dos emprendedores turolenses Jorge Sola de veintitrés años graduado en negocios internacionales Irán trigo Aldecoa de treinta y cuatro años doctor en Informática y experto en inteligencia artificial estos dos primos son los creadores de resúmenes una herramienta digital para que las empresas puedan automatizar el filtrado de currículums a través de algoritmos sí sí

Voz 1826 18:03 ello ha ganado el programa Explorer de la Universidad de Valencia y a esta hora se asoma a la ventana uno de ellos uno de sus artífices Jorge hola qué tal buenas tardes

Voz 12 18:11 hola buenas tardes Roberto bueno a ver enhorabuena

Voz 1826 18:14 esto promete suena muy interesante pero cómo funciona exactamente la radio

Voz 14 18:19 la muchas gracias por las felicitaciones exactamente de la herramienta surge de la sobrecarga informativa como ha comentado el compañero que sufren las empresas y las instituciones por otro lado lamentablemente dos mil dieciocho se sismos encontrando discriminación laboral en la selección de personal de esta manera nuestra herramienta es capaz de modelar datos de candidatos y empresas en forma de red procesarlo a través de un motor de conferencias de inteligencia artificial lo cual quiere decir que somos capaces de asignar una puntuación la relación empresa candidato esta moneda podemos ordenara estas candidaturas en un ranking elegir a las mejores candidaturas filtrando estos cubren estos currículum en los estudios preliminares que hemos hecho durante el hallándose en el programa hemos visto que este motor incoherencia tiene una gran precisión de acertar a este candidato que finalmente contrató a la empresa además utilizamos datos minimizado lo que nos permite procesar los datos de manera que parece que da Igualdade oportunidades en las primeras fases de los procesos de selección

Voz 1826 19:21 ya esto supone un beneficio practicó también es evidente que para los candidatos sí sobre todo aquellos que quieren acceder en igualdad de condiciones pero para la empresa también supone un gran beneficio es práctico porque en qué sentido

Voz 14 19:37 el práctico en el sentido de que en plataformas hoy en día como Linkedin Infojobs podemos encontrar muchos candidatos antes el problema era que que no encontraban candidatos hoy en día en unas semanas una empresa reconocida puedo llegar a recibir denuncias de currículum si en una semana para elegirá como como sabe esa empresa que están diciendo es el mejor candidato con revisando uno a uno todos estos currículos o basándose en palabras clave son sobre datos personales que esas de las personas nosotros lo que permitimos a la empresa el garantizar un sistema que ahorra tiempo y costes de esta manera se dan mucha más importancia una entrevista personal lo que es lo que decía el valorar a la persona más que han entrado ese currículum ya que todas las personas inconscientemente sin tener que ser racistas o o discriminar tenemos dos cognitivos que sin querer hace que discrimina hemos a a un a un tipo de perfiles

Voz 1826 20:33 hoy este es un invento a dos a cuatro manos que que diría el clásico cómo se reparte el trabajo quiere decir que sea hacia una puesta en común él destaca en algunas habilidades tú tienes otras como sabéis organizar

Voz 14 20:45 si en este caso todo el desarrollo tecnológico ha sido por parte de Rodrigo Él ha sido el que probó con una con una empresa de San Francisco estos estudios preliminares vimos que obtuvimos Rande resultados y ahí vimos que que que había mucho potencial ahora mientras yo estaba en el programa realizando las entregas asistiendo a las clases Si entrando en la final de este de este concurso Rodrigo se está encargando de pintar toda la parte tecnológica de la costa

Voz 0480 21:13 Jorge cuando escuchamos ideas de emprendedores como la vuestras La Ventana yo siempre pienso cómo cómo llegan a una idea así cuál es el proceso no sé si os ha afectado de manera personal e una actividad por la que ahora habéis hecho esta aplicación se alguna vez habíais trabajado en una empresa o ha tratado de conseguir un trabajo habíais dado cuenta de que eso fallaba cómo cómo es el proceso como llegáis a esta idea

Voz 14 21:36 si en este caso hemos estado en ambos lados no tanto pidiendo un trabajo como en mi caso tu experiencia en la consultora de recursos humanos precisamente este proyecto surgido de la necesidad que tenía nosotros la consultora por poco personal siempre teníamos que centrar muchísimos currículums y al final no llevábamos a a todas las tareas que que teníamos que hacer no en ese momento me puse en contacto con Rodrigo que tengo la suerte de que de que sea mi primo además ya hablando un poco ella estaba realizando estos estudios con la con la empresa de San Francisco y vimos que que esa necesidad en el departamento de recursos humanos de todas las empresas existe ya hay existirá más en en un futuro

Voz 13 22:13 sí por eso nos decidimos a validarla

Voz 14 22:16 la la idea del mercado ganadores

Voz 1826 22:18 creer leer decíamos de la Universidad de Valencia esto además entre otras cosas conlleva que vais a viajar a Silicon Valley

Voz 12 22:25 allí qué vais hacer pues

Voz 14 22:29 vamos cincuenta y tres emprendedores de de España Argentina Portugal y de momento no han confirmado todos los detalles pero además de visitar las ciudades San Francisco iremos a empresas como Google en que vive en Facebook jo darán clases en universidades como tampoco la singularidad University también tendremos la oportunidad de conocer a emprendedores españoles que que han tenido éxito ahí que nos den un poco su perspectiva no voy a presentar el proyecto treinta posibles inversores local de Silicon Valley

Voz 0480 22:59 eso te iba a preguntar hay alguna empresa ya que se haya acercado a vosotros sí que está interesada en desarrollar en llevar a cabo este proyecto

Voz 14 23:07 de momento como el premio es muy reciente ya estamos en en fases muy preliminares sólo hemos contado con con ese apoyo de la empresa de San Francisco ya hace más de un año ahí de momento pues ahora estamos intentando conseguir usuarios PETA para la herramienta para refinar Un poco más más esta herramienta y una bella estemos preparados en todo y a buscar empresas y clientes que estén interesados

Voz 1826 23:30 muy bien enhorabuena Jorge Iván saluda al socio y primo de nuestra parte de Jorge hola un abrazo enhorabuena

Voz 12 23:37 muchísimas gracias un abrazo

Voz 1826 24:07 vamos a seguir hablando de futuro seguimos hablando de innovación aquí en una cosa lleva a la otra ahora lo hacemos con comida casera

Voz 20 24:24 pero

Voz 1826 24:34 juntos este es el leitmotiv de la canción que suena también la esencia de una nueva red social Linked In eso

Voz 0480 24:43 la plataforma online de economía colaborativa que tiene un espíritu similar al de la placar que es la app para compartir coche en este caso lo que ofrece la inquietud es compartir comida casera como pues poniendo en contacto a cocineros con personas que bueno no tienen tiempo para preparar su propia comida aunque si quieren comer sano Claudia Colbert nos cuenta cómo funciona esta nueva red social

Voz 21 25:04 bueno ríe

Voz 0385 25:22 Mario Carrasco es uno de los fundadores de Linkin Food la aplicación que te da la oportunidad de recibir en casa en el trabajo o en cualquier parte un taller de comida recién hecha como casi el de una madre así empezó esta empresa

Voz 22 25:35 que los años M me surgió la al día de crear una plataforma que fuera parecida a lo que hoy conocemos todo junto con placas pero con el tema de la comida porque mi madre bueno siempre voy a casa de mi madre padre a cuando volvía come hiciese me distraigo lo que sobra o Mi madre me he preparado pero que pasa que yo mi muro XXXV

Voz 15 25:56 a mi madre y entonces ya no me

Voz 22 25:59 en y a por comida entonces yo pienso que como me imagino habrá otras muchas personas que cocine en bien que les sobre comida

Voz 0385 26:06 después de casi dos años de preparación y mucho asesoramiento la compañía se lanzó en pocas semanas ya parece que hay cocineros y consumidores por toda España

Voz 22 26:14 nosotros cuando arrimó hace cuarenta días no había ningún cocineros usuarios empezamos a darlo a conocer a nuestros conocidos pusimos algunos anuncios empezaron a registrarse algunos cocineros pensamos hacerlo sólo en mal pero claro como Internet no tiene fronteras primer cocinero fue de Málaga y el segundo fue de Tarragona el rasero de Sevilla el cuarto vivimos bueno como ya abrimos para toda España y actualmente en cuarenta Ivy en cuarenta y cinco días ya teníamos cerca de seiscientos cocinero

Voz 0385 26:45 para los que ya estén deseando recibir un buen plato de comida caliente o compartir sus creaciones culinarias es muy sencillo

Voz 22 26:51 a las personas que cocina cuando les obra o cuando cocina ingresó gran comida en la mete en un papel lo publican en su perfil dentro delinquir kicking fútbol trabaja medio de ahí en forma de red social y entonces los usuarios que entre pueden ver la comida que están publicada en la zona donde yo indican pues a su zona de trabajo o con bebidas pueden marcar una distancia por kilómetros o demás hay ven todo lo ha variedad de comida que hay publicada exigen la lo que la apetezca a comer ese sabía

Voz 0385 27:19 eso sí no vale cualquier plato la aplicación tiene un sistema de valoración para saber qué producto que cocineros o qué usuarios son mejores

Voz 22 27:27 una vez que el usuario quiere la comida y la consume valor al cocinero y también el cocinero valorar usuario porque también creemos que debe ser así que el usuario debe cumplir con llegar a la a la hora en el punto donde haya esperado y ese tipo de cosas como sucede con la comida

Voz 0385 27:42 Nos llevamos de casa que no suele costar poquito por no decir nada lo mismo pasa con la que no llega delinquir

Voz 22 27:48 para evitar que haya un fue un abuso como una economía colaborativa lo que se pretende que se compartan los gastos entonces para evitar que se pongan precio que no cumplen con esta regla digamos no inscritas precio máximo esta persona

Voz 0385 28:01 ahora ya no tenemos excusa para perseguir a nuestros familiares pidiendo las obras de la semana

Voz 1826 28:12 en realidad seguimos caminando a lo largo de la frontera entre el mundo real y el mundo digital iría allí en el digital nos encontramos a otro territorio que es el de los videojuegos

Voz 23 28:26 nueva

Voz 0480 28:27 España es el cuarto país europeo que más gasta en videojuegos el año pasado esta industria ganó en nuestro país más de mil trescientos millones de euros es decir más del doble de lo que suman el cine la música

Voz 23 28:38 dos magníficas

Voz 0480 28:41 nuestra relevancia en este mercado internacional quizás sea una de las razones por las que este año hemos sido el país invitado a la Games Com la feria de videojuegos más importante de Europa que hoy ha comenzado su décima edición en Colonia en Alemania

Voz 1826 28:55 bueno pues hasta allí nos acercamos para hablar con uno de nuestros representantes en la James com Arturo Monedero que es vicepresidente de desarrollo de la Asociación Española de videojuegos Arturo Monedero qué tal muy buenas tardes

Voz 12 29:09 hola buenas tardes qué tal que hay es la primer

Voz 1826 29:12 vez que España asiste como cabeza de cartel a este festival esto esto significa algo

Voz 14 29:18 esto significa cosas buenas para los desarrolladores nacionales estamos en la mejor feria El Mundo para vender y comprar videojuegos tener esa visibilidad que es algo muy muy importante para nosotros

Voz 1826 29:30 ya he ido acompañados Bono porque a esta cita ha ido arropado también por el ministro de Cultura Cultura y Deporte José Guirado que actividad la del ministro durante el día de hoy al que escuchábamos ya primera hora aquí en la SER que mensaje ha lanzado sobre sobre el mundo del videojuego el ministro

Voz 14 29:48 bueno era importante tener a una figura tan importante como el ministro en en el discurso inaugural porque también ha podido hablar ante todo el mundo de las bombas al sector desarrollo de campeones nacionales al final bueno pues hemos podido estar hablando con él plantearle los problemas que tiene la industria ahí bueno a ver cómo podemos solucionarlo Si cómo atajar los peros que nos quedan todavía a nivel de desarrollo así iban a una reunión bastante agradable y bueno que se fijen en menos el videojuego es es importa

Voz 1826 30:20 claro para nosotros es un respaldo importante digo el el ir acompañados tener el espaldarazo del ministro porque hasta el momento sí que teníamos claro qué es esto del videojuego teníamos cierta es cierto en el industrial ahora el que se reconozca el que esté bajo el paraguas de la cultura hombre pues esto hasta en términos de marketing incluso puede ser interesante no

Voz 14 30:43 es muy interesante pero que al final eso quiere decir que poco a poco vamos cambiando estos perjuicios que tenemos acerca de lo que eran los videojuegos que se reconozca como un bien cultural la final ahí artistas y creadores que expresan a través de ellos y que tengas importancia y que tenga un respaldo a todos los niveles de la sociedad es es es clave es clave sobre todo lo que signifique no un poquito esta industria irá

Voz 0509 31:08 habrá que estamos muy contentos con cómo está funcionando la sí

Voz 14 31:10 quería ni un montón de estudios nacionales

Voz 13 31:13 y el ICEX ver libre

Voz 14 31:15 de asociaciones relacionadas a mostrar también su apoyo y que todo remiendos en la misma dirección es una gran noticia por firme para el desarrollo nacional

Voz 0480 31:24 Arturo que diferencia España que nos diferencia con respecto a otros países como desarrolladores de videojuegos que vamos a mostrar que no muestre en otros en esta Games Com

Voz 14 31:35 bueno la verdad es que es muy compleja hay muchos niveles de producción desde la súper mega producciones que pueden estar costando seiscientos millones de dólares a desarrollos más modestos pero con una gran creatividad que pueden rondar los cien mil doscientos mil euros que nosotros estamos ahora mismo como a mitad de camino no tenemos un gran estudio productor de videojuegos pero el talento y sobre todo a la creatividad menos diferencia siempre

Voz 13 32:01 sí hemos sido muy de de de

Voz 14 32:05 de multitarea de desarrollador es capaz de hacer un montón de cosas eso nos ponen nos da un plus yo creo de de mejora porque somos capaces de dominar todas las sabias que tiene la creación de un videojuego y somos muy versátiles y creativos es uno de los puntos más importantes para los desarrolladores

Voz 1826 32:22 la versatilidad la creatividad porque para hacernos una idea hay mucha gente trabajando de manera directa o semi directa en el mundo en la industria ahora podemos decir en la cultura del videojuego en en España

Voz 14 32:35 sí cada vez más cada año va creciendo muchísimo más estamos hablando de de mucho talento joven sobre todo de muchos perfiles tenemos guionistas e moderadores dibujantes escritores programadores casi tocamos todas las partes creativas o culturales disciplinas artísticas y eso al final hace que que hayan poquito más de esperanza para los pues para el trabajador joven que sea una un un tan rejuvenecido ayuda a dar un poquito salida no ha a toda esta gente que que tiene todos los estar más cerca dijo que ve muchas veces guionistas que que nunca han jugado videojuegos hice dan cuenta de lo cerca que están posiblemente enseguida porque la literatura o la música entonces ese es es es una industria muy bonita dura pero

Voz 15 33:25 yo creo que ratifique es otra forma otra forma

Voz 1826 33:27 la de cultura como decíamos otra forma de ficción de acercarnos a la afición y que desde luego son universos que no se hacen así como por arte de magia no se hacen solos y tienen mucho trabajo y por lo tanto muchos trabajadores y muchos desarrolladores en todos los sentidos detrás Arturo Monedero muchísimas gracias

Voz 14 33:44 un y gracias por dejarnos un hueco para porque contarnos nuestras locuras

Voz 1826 33:49 hacia las buenas tardes es que precisamente la semana pasada estuvimos hablando de la importancia de los videojuegos de de sus hasta de sus cualidades terapéuticas los todos haciendo con José Ruiz director de la escuela para gamers esta característica la de mejorar la vida de las personas también la posee un hay bueno concreto

Voz 25 34:15 la mente un Ipad que se había perdido

Voz 26 34:17 en en Vigo en Galicia

Voz 27 34:20 a ello

Voz 0480 34:22 he visto perdido de Mateo sí Mateo Nogueira su niño autista de siete años que hasta el pasado dieciocho de julio utilizaba su hay paz como una ventana al mundo era como un órgano más para él servía para expresarse para comunicarse con los suyos y también para aprender

Voz 26 34:42 qué pasó ese dieciocho de agosto

Voz 0480 34:44 bueno pues que Mateo perdió este dispositivo en una fiesta de cumpleaños entonces su madre lanzó un SOS a través de las redes sociales para encontrarlo una petición a la que han reaccionado más de veinte mil personas que han realizado esta historia Priscilla

Voz 1826 34:58 si la caja donde es la madre de Mateo Priscilla qué tal buenas tardes para empezar lo más importante lo más importante es

Voz 15 35:07 cómo estamos ahora muy bien ahora te disponemos de otro aparato y ya está

Voz 14 35:16 intentamos recuperar el tiempo perdido claro él no puede estar sin

Voz 12 35:22 sí lo estable yo claro tú me escapo yo porque ella andando nada pareció entonces a pensarlo

Voz 1826 35:27 la movilización que todo eso no ha aparecido

Voz 15 35:30 a uno Un pero todavía tengo esperanza si todavía tengo esperanzas nuevas no que el dinero no es el aparato que había dentro y que esto si no se recupera no pero hemos muchas aplicaciones que no sincronizada para donde estaba todas las subidas y allá donde va ya para la Tablet a terapias de alcohol y a través de explotación aunque se llama especialmente no todo lo que hace está reflejado aquí con apoyos visual es con nosotros con vídeos de lo de lo que ha pasado ayuda intendentes pues Jonze otros como ayer no ha pasado en los pasado anticipar lo que va a pasar entonces hacía mucho tiempo que trabajábamos con ella

Voz 1826 36:15 porque notables se puede sustituir ahora entiendo entonces la Tablet se puede sustituir pero aquello que forma parte como hombre noria que tenía y transferida la Table ha perdido no estaba tampoco no teníais ningún respaldo en la nube no había ninguna eso

Voz 15 36:29 sincronía esa aplicación por ejemplo no hay manera de hacer beca de

Voz 14 36:35 E incluso todos esas facto

Voz 15 36:38 los trozos los que Fatah a través de esta aplicación que entra directamente en su día en ahora en un sitio es tampoco entonces tampoco hay como su piso la ir más que cualquier dinero más que que cualquier de material y lo que está aquí no se fue

Voz 1826 37:01 es decir que la tenemos que recuperar Priscilla ver donde desapareció como desapareció porque yo creo que todavía no debemos perder la esperanza no como fue dónde dónde puede estar la tablet

Voz 15 37:12 esto yo la última vez que que tengo conciencia de tener por encima pues uno de un cumpleaños una volver a de la arena así el niño estaba jugando con ellos paga con ella mientras hay mucha movida muchos niños au un exceso de pensar inmolación el se vuelve nervioso damos todo lo que no nos anticipa a todos los que no controla todos los ambientes ajenos a a lo suyo pues les genera pues esta sociedad civil su es un punto no podía allí encontrados Fageda Honda hay era una manera de estos detener algo te este propiedad dentro de El mundo inseguro que no sé cómo

Voz 1826 37:58 nica con vosotros sobretodo se comunicaba vuelvo a repetir no es una Tablet que la Table se puede sustituir es sobretodo a través de ese mundo que tenía en esa aplicación concreta en su tablet el por ejemplo si quería referirse algo que había vivido allí tenía como su memoria que podía ser muy gráfico para vosotros

Voz 15 38:15 exactamente igual es también el instrumento que los terapeutas utilizaba bueno pues como hilo no para llegar hasta ahí por ejemplo que semana pasada por ejemplo si se hubiera enfadado en el Col de la profesora arrastró a estos dentro de su agenda el cuando está trabajando pues como va terapeutas es un vínculo que nos une no Cor de la terapia Imaz y Willy la familia los pues ese paso a quien entonces era el y de decir pues me enfade importa según Fatás es claro con más apoyos visuales estaba todo contado de una manera muy descriptiva leal Henar sus pensamientos autorregularse y entender ciertos conceptos que son a tratos no difíciles te explicas

Voz 1826 39:08 no no me puedo creer Priscilla que haya aparecido la funda y la tablet no

Voz 15 39:12 sí sí a través de publicación que hizo unos sin de un ciclista la funda tira de un orilla más me avisó que habían acogido la tablet

Voz 1826 39:24 ha tirado la funda

Voz 15 39:26 sí efectivamente era lo que le caracterizaba para no porque funde especial personalizadas y la encontramos tirada orilla marzo lo primero que hicieron fue sacar algo que les pudiera carácter

Voz 12 39:42 Ari del vehículo

Voz 15 39:45 desde entonces no volvieron a mi entender o a conectarse porque eh a través de la aplicación de de Pelai pas pas pas Fatma e mayor Alfaz eh de la piscinas si acaso vuelven a encender estamos vuelvas asfaltada

Voz 1826 40:04 Hinault asustan no asaltan

Voz 12 40:08 pero no Esperanza es la última que mueren Priscilla

Voz 1826 40:11 a lo que lo que quiero es que mañana pase la semana que viene cuando sea hablemos otra vez pero para quién medidas que aparecido por fin la tablet que quién sea la dejen algún sitio de manera anónima porque yo creo que a lo mejor en este momento igual se muere de vergüenza

Voz 15 40:27 haber tirado la funda yo perdido algo así ya agradecer muchísimo el espacio abajo entonces se implicó no te imaginas la cantidad de gente sin conocernos ofreció a recabar otra otra para Blair o a juntarse RCI entre todos comprar otro otro aparato

Voz 12 40:47 la gente muy

Voz 15 40:49 más gracia decía este abrazo enorme

Voz 12 40:52 con una enorme enorme que mandamos vale

Voz 1826 40:54 igualmente Priscila un beso muy fuerte también para Mateo

Voz 15 40:57 igual menos igualmente quebranta Sacyr

Voz 1826 41:00 bueno pues muchas gracias a los que contribuyeron pero es que la tablet se sustituye la han sustituido fácilmente hace falta aquella tablet a ver si mañana traemos mejores noticias toda una propuesta rápida Roberto

Voz 0480 41:13 asesinos de series

Voz 1826 41:16 hasta luego a Sergio

Voz 29 41:18 Nuevo Renault con hasta seis mil setecientos euros de descuento en unidades limitadas en estoy a lo que pasa es que estarás en China y no te has enterado pues tu nuevo con hasta seis mil setecientos euros de descuento atar catorce excusas yace con tu Renault antes del veinticinco de agosto oferente reciban válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto eh

Voz 4 41:39 sería maravilloso si pudiésemos

Voz 30 41:40 cadena del mundo pero entender su desórdenes ya un gran paso los días veintiuno veintidós y veintitrés de septiembre ven a Córdoba el Congreso del Bienestar Sabiduría y conocimiento el desorden del mundo hablaremos sobre las causas consecuencias y la realidad del mundo globalizado con Isabel Coixet Jordi Évole Mercedes Cabrera John Reed

Voz 1826 42:01 Lina Gálvez Rafael

Voz 30 42:03 muchos más inscribe tenía en Cadena Ser punto com o en congresos del bienestar punto Es disfruta de un fin de semana con hoteles visita nocturna guiada al Conjunto Arqueológico Medina Azahara recién nombrado Patrimonio de la Humanidad con la participación de Universidad de Córdoba Universidad Loyola Andalucía Universidad Internacional de Andalucía cátedra UNESCO de resolución de conflictos patrocinan Ayuntamiento de Córdoba Fundación Cajasur Diputación de Córdoba con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía yen Instituto Municipal de Turismo de Córdoba

Voz 31 42:43 la Sociedad Española de Radiodifusión presenta

Voz 32 42:47 toda una vida un espacio de entrevistas

Voz 1315 42:50 L Press personalidades de nuestra hermosa

Voz 32 42:52 nación nuestro invitado de hoy es la voz

Voz 33 42:55 qué es hoy gente visualice esas todo nunca

Voz 1826 42:59 de esa mi una vida con Juan Carlos Ortega y Sergio del Molino

Voz 34 43:07 hola buenas eran José María del día que me comí algo

Voz 1826 43:12 hombre

Voz 35 43:14 sea que usted usted

Voz 1826 43:17 es disfrutar de este contenido en nuestra aplicación móvil

Voz 35 43:19 en Cadena Ser punto com

Voz 29 43:24 has visto el mensaje del vecino lo lo he visto estoy pendiente de los niños que dice que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización

Voz 3 43:31 pues menos mal que nosotros dejamos la alarma conectada antes del de vacación

Voz 36 43:35 es que lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula una INEN Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 5 43:49 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 6 43:55 sí

Voz 30 43:58 quédate

Voz 16 43:58 días de Francisco

Voz 33 44:22 pero no no es como si fuera

Voz 1826 44:24 espérate un momento el protocolo yo te saludo buenas tardes que Francisco si queremos tiempo estás tomando y además si es verdad no y que tengo cosas hay que hacer porque me siento fatal ayer no me porte bien porque que te refieres ayer me pasé un poco

Voz 33 44:44 con la gente que ha vuelto de vacaciones si tiene

Voz 1826 44:46 me puedes vacacional ir

Voz 33 44:49 pero pedirles pobrecitos no me gustaría pedirles disculpas y decirles que no se habernos preocupéis

Voz 1315 44:56 diréis adiós al síndrome posvacacional y hola a la costa es septiembre una severa hecho como yo sino nos hubierais y de como Roberto Sánchez como el equipo a La Ventana si no se hubiera ido de vacaciones si hubierais ahorrado dinero hago pringados pringados te fruta de vuestro Rato Derrick Rose

Voz 1826 45:22 para que de verdad que es lo peor bueno este es el rato de ocio que es lo que queda del día creo que este recorrido por lo que queda del día de este martes lo tienes que iniciar Dom de donde han partido practicamente después todo porque mira que les sacamos aquí partido a una buena entrevista de ahí de Aimar Bretos

Voz 33 45:50 vamos siempre es de nuestro nuestro jamón cito que les sacamos todos juntos

Voz 1315 45:56 por qué ha entrevistado a al ministro de Cultura y Deporte José Guirao esta mañana han hablado titulares titular tras titular

Voz 1826 46:05 titularon

Voz 1315 46:06 tema quieres exhumación de restos de Francisco Franco han hablado la bajada del IVA el cine también ir lo que de verdad importa lo que esta nación paralizada los vídeos juegos financiará el Estado estrellas extras del for night eso no ha contestado o desarrollarán una aventura gráfica basada en pantallas que debe superar un autónomo para darse de alta en Seguridad Social y Hacienda

Voz 1826 46:27 pero no ha contestado porque es que Aimar no le ha preguntado lo que les diría que preguntar qué es esto el Fornés

Voz 1315 46:31 ya Aimar hijo mañana hazme un guasa billete pasa afronta Khek hacer pero bueno ha contestado un poco cómo ve la industria del videojuego así las del ministro

Voz 3 46:40 el nuestro es uno de los mayores mercados de videojuegos del mundo a pesar de todo a la industria española todavía le falta le falta algo para poder medirse cara a con con la japonesa con la estadounidense

Voz 37 46:52 con los datos que hay devolución de Un de la industria que está creciendo en torno al veinte por ciento anual

Voz 15 46:58 lo que le faltó poco tiempo así

Voz 1315 47:01 aumenta de habéis hablado que España es el país invitado en la Feria en Rincón de Colonia bien vamos bien norte además tú con los videojuegos qué tal Roberto

Voz 25 47:11 eh bueno que llevaba me llevaba mejores

Voz 1826 47:14 seis yo sí lo que pasa es que en mi época había que salir de casa

Voz 33 47:18 para Gádor

Voz 1826 47:20 va a jugar pero sí sí hubo momentos

Voz 1315 47:23 si se mira los que saben de videojuegos lo mismo que yo de capoeira brasileña son los tertulianos de mesa política de Hoy por hoy

Voz 1826 47:30 sí sí ya sabes que son seres humanos

Voz 1315 47:33 sabes que lo conocen todo enciclopedias andantes son los druidas de la Ser todos vamos a pedirles consejo bueno eran hasta ahora

Voz 3 47:41 e Ignacio Lucía de videojuegos es vosotros

Voz 38 47:45 no yo no necesité que son muy torpe lo he intentado de verdad con con todos los soportes y plataformas pero me mi hija no deja dos hijos cuando mis hijos eran pequeños Si Juve mucho con videojuego con ellos ahora ya mis hijos son mayores ya por tanto no no acusa

Voz 1826 48:02 el número medio colonias buena Ruiz Jarabo eras bueno claro

Voz 38 48:05 sí sí sí sí viaja explotar mis mis posibilidades técnicas

Voz 32 48:33 yo

Voz 33 48:49 es deporte hoy través deporte también muchísimo porque al mismo tiempo

Voz 1315 48:56 eh yo miraba yo ayer estaba mirando una baldosa mientras separan de cocer o no desde microondas había otra gente que también estaba aprovechando su día La Rojita la selección española femenina Sub veinte se clasificaba para la final del

Voz 33 49:08 mundial que se disputa este viernes

Voz 1315 49:11 esta mañana Pacojó hoy Pablo González Batista hablaron con de deporte femenino de fútbol y hablaron con la campeona de Europa de fútbol femenino sub diecinueve Yasmin Ravel que ha cambiado

Voz 1826 49:23 el deporte femenino pues yo creo que

Voz 0311 49:26 que se ha profesionalizado mucho Él está tomando más en serio las generaciones que vienen por encima nosotras pues no son allana un poco el camino con su trabajo con dedicación aunque no esté se les dará todas las facilidades que no tan ahora nosotras que yo creo que que ha cambiado mucho y además el tema de publicidad y eso pues ahora cada cada semana se retransmiten dos partidos lo así cada poco a poco pues está mejorando muchísimo en ese aspecto

Voz 12 49:59 espero que no futuro pues se mejore aún más

Voz 32 50:19 Nos no entre la gente

Voz 1826 50:35 satánica ahí magnífica hay sería la aquí ahí sería de en esta canción de barrio

Voz 33 50:41 sí mucha seriales se nos acumulan este verano Luis Miguel si están de a casa de las flores

Voz 1826 50:48 por de

Voz 33 50:50 esta sucesión si bien me ha acabado la temporada este fin de semana sí sí aprovecha

Voz 1315 50:56 es de semana no me averno ganó campeonatos de sub veinte pero bueno

Voz 1826 51:00 si todo el mundo ganando campeonatos de sub veinte maratones de series muy bien hicimos sería yo no

Voz 1315 51:09 nuevo que se ha incorporado la cuenta de Twitter de velas con gente Velasco Benítez si Moncloa ahí el CNI y aún no se ha pronunciado a cuenta cerrada por Twitter España estamos un poco investigando de momento el equipo de Hoy por hoy

Voz 0480 51:24 sí ha querido pronunciarse ahora mismo claro la cuenta obviamente no puede utilizarla no podemos acceder a ella ya habéis hecho todos los habéis cumplido todos los requisitos que os ha propuesto Twitter pero por ahora ninguna respuesta no

Voz 3 51:35 irán resolviendo algún misterio sobre los escritores no lo sé pero Velasco y Benítez arroba Velasco y Benítez pues esperemos que en breve

Voz 0480 51:43 twitter hoy respuesta que la respuesta sea posible que podamos resolver este misterio porque ya te lo digo que no tengo muchas pesquisas

Voz 1315 51:49 esta cuenta que despeja todo el mundo preocupado Juan Cruz creo del editorial de mañana está sí seguramente está cuenta que se creó hace más de cuarenta y ocho horas basada en el libro asesinados de series más de cuarenta y ocho horas esto es un secuestro no sé si eres consciente Robben

Voz 1826 52:05 no no si yo me

Voz 1315 52:08 esto quiero aportar mi grano de arena nombre Ahmed negociadora oficial tienes Manuela

Voz 1826 52:12 en Twitter tú tienes mano mucho más

Voz 1315 52:15 mucho más fáciles ver un poquito de sentido común esta gente yo no valgo más por lo que Cayo pero si yo te no llamo yo sí

Voz 1826 52:22 esto es que yo puede hacer que te las si tú eres como Peñafiel

Voz 1315 52:25 el que vale más por lo que callas Peñafiel de Internet si me dejas me nombres negociadora sí claro desde luego supone Noema dame ambiente llamen Vega por favor

Voz 32 52:37 vale vale

Voz 33 52:40 ya está ya está

Voz 32 52:42 sí

Voz 33 52:47 exijo la inmediata liberación de la cuenca arroz papel Benítez yo lo he dicho bien bien bien

Voz 32 52:55 hay negociación

Voz 33 52:57 bueno os podéis quedar a cambio la cuenta de Instagram David Bisbal que sólo pública fotos buceando y abrazando gente tenéis Veinticuatro va más enérgica tenéis veinticuatro horas para ballet tele y Spain tipo hola próxima persona con tan cara será Ollero bien y él nos era tan amable como del con la única Tito te diré

Voz 32 53:38 impactante

Voz 1826 54:03 había dos versiones esta canción Sweet Caroline después estaba Sweet Pilar condición que ha perdido hoy desde que se ha convertido en una ruda negociadora hombre mujer por lo menos posible quebrar las inquebrantable eso eso va a ser bueno yo creo que estamos a segundos de que devuelvan a donde estamos haciendo tiempo llevamos demasiado tiempo hemos ahí hablamos del futuro el futuro cómo será en el futuro Roberto volaran

Voz 33 54:36 sí yo lo serán los conductores replicantes clones de Robert De Niro que El Fary

Voz 1826 54:41 de eso habrá karaokes para que puedas versión

Voz 33 54:44 Nahr en Vigo en directo el editorial de Jiménez Losantos desde esa mañana

Voz 1826 54:49 probablemente

Voz 33 54:50 hala los viajes durarán segundos con Tele transporte horas porque se acumulen atascos de ciborgs en sus bolos monovolúmenes su volviendo

Voz 1826 55:01 no no tengo ni idea estoy

Voz 33 55:03 con lo que reflexiona tenemos la respuesta John ya Arenas ha viajado al futuro en taxi días desde la parte de atrás de este taxi de la empresa