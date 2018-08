La Ventana (22/08/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias Donald Trump recurre a la ironía para responder a su ex abogado Michael Cohen que ayer le implicó directamente en irregularidades en su campaña Cohen admitió ser culpable de los ocho cargos que le imputa el juez informa Ana Rebollo

Voz 0268 00:25 de estadounidense ha tutelado que si alguien está buscando un buen abogado que mejor no contraté a Michael Cohen él lo ha hecho después de que Cohen ha declarado ante el juez que Trump le obligó a hacer un pago de ciento treinta mil dólares a dos mujeres a cambio de su silencio concretamente el abogado habría pagado de la actriz de cine porno Daniels y el ex modelo de Playboy Care McDougall para que no revelar las supuestas relaciones sexuales con el manda magnate ambos desembolsos se realizaron dos meses antes del comienzo de la campaña electoral estadounidense y buscan proteger la imagen de Trump con lo que podrían ser constitutivos de delito si se tratase de dinero obtenido ilícitamente

Voz 1667 00:59 el Partido Popular vuelve a acusar al Gobierno de provocar un efecto llamada de inmigrantes en la frontera tras el último salto de la valla de Ceuta Pablo Casado exige un refuerzo de la seguridad en la ciudad autónoma informa Miguel Crespo

Voz 1591 01:10 el presidente del Partido Popular exige al Gobierno de Pedro Sánchez en medidas inmediatas para reforzar las fronteras y apoyar dice a la Guardia Civil frente a la inmigración irregular en su cuenta oficial de Twitter Pablo Casado expresa también su reconocimiento a los agentes que han sufrido según él otra violenta agresión en otro masivo salto a la valla de Ceuta de menos demagogia más responsabilidad recuerda que hace un mes denunció el efecto llamada de la política de inmigración de Sánchez y asegura que la de carácter irregular se ha triplicado desde que el ex presidente estando los servicios de acogida colapsados por otro lado el secretario general del PP Teodoro García Egea asegura a la agencia Efe que espera que el Gobierno tome conciencia del peligro que corren los guardias civiles

Voz 1667 01:49 en el Estrecho está en marcha una operación de salvamento marítimo para localizar a un inmigrante viajaba en una embarcación junto a una veintena de personas más que sí han podido ser rescatadas el Gobierno acaba de confirmar el respaldo del Consejo de Política Fiscal y Financiera a los objetivos de estabilidad pactados con Bruselas no ha habido sorpresas

Voz 1826 02:07 las comunidades del PP han votado en contra en Yves

Voz 1667 02:09 el coche a las cinco comunidades del PP y Canarias

Voz 1468 02:12 se han opuesto porque algunas como Castilla y León no comparten aumentar su déficit público del cero coma uno por ciento del PIB al cero coma tres por ciento prefieren que el Ejecutivo les dé más dinero para la financiación más ingresos y no más gastos también protestan porque Hacienda no ha quedado completamente a la cantidad de IVA que les corresponde del año dos mil diecisiete de las ocho socialistas más Cantabria la única duda esta mañana era Valencia que finalmente ha votado sí porque R financiará parte de su deuda mil millones de euros le inyectarán otros quinientos millones cantidades de iba adeudadas

Voz 1667 02:42 Podemos se va a reunir esta tarde en Hacienda con responsables del Gobierno para negociar con ellos el techo de gasto que se tiene que someter a votación en el Congreso

a la vuelta de vacaciones cuatro y tres minutos

y tres en Canarias

Voz 1667 03:00 ante lado una de las mayores organizaciones internacionales dedicada al tráfico ilegal de tortugas la red había conseguido implantar en Mallorca el mayor criadero ilegal de esta especie amenazada informa Peter chocó Jeff

Voz 1733 03:12 las investigaciones arrancaron en febrero del año pasado cuando agentes de la Guardia Civil del aeropuerto de Palma detectaron el envío de diversos ejemplares de tortugas de la especie Coahuila amparados por el régimen de protección del Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas Los agentes comprobaron que algunos ejemplares no se correspondían con los declarados procedieron a su decomiso seguir investigando los agentes comprobaron que los responsables del envío no tenían bienes a su nombre aunque se localizó una finca en Mallorca donde residían los detenidos

Voz 1197 03:40 es un registro se comprobó que en esa finca

Voz 1733 03:43 se dedicaban a la cría a nivel industrial de diferentes especies de tortuga de agua de tierra se requisaron mil cien ejemplares setecientos cincuenta huevos una cifra que va a aumentar ya que se localizaron doscientas hembras en época de cría

Voz 1667 03:55 repasamos otras noticias de forma breve con Josema Jiménez los técnicos aconsejan demoler el puente Morandi

Voz 1646 04:01 la comisión que investiga el derrumbe habla de una situación de peligro en uno de los pilares del puente señala que corre el riesgo de derrumbarse el presidente de la región también ha defendido la necesidad de tirar los restos y urge al Ejecutivo italiano actuar lo antes posible los equipos de emergencia siguen con la limpieza de la zona y las autoridades locales ya han reubicado a casas temporales a una veintena de personas

Voz 1667 04:21 Valencia contará con la primera comisaría especializada en violencia machista

Voz 1646 04:25 se trata de un proyecto piloto que va a funcionar como centro de recepción y tramitación de denuncias y que contará con agentes altamente especializados en la materia la sede se va a ubicar en la Ciudad de la Justicia de Valencia en los próximos mese en una iniciativa impulsada por la Conselleria de Justicia y el Ministerio del Interior la responsable de Justicia de la Comunidad ha declarado hoy su compromiso en la lucha contra el terrorismo machista y su disposición a invertir más medios y recursos para de casa

de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Roberto Sánchez ya las cinco a las cuatro en Canarias en la SER

Voz 4 05:28 se hacen muy amable sí sí eh yo qué ah sí

las cuatro de la tarde y siete minutos la

las tres y siete en Canarias saludo señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes abrimos aquí La ventana hoy como cada miércoles hemos invitado a tomar café a nuestra compañera periodista Olga Viza Olga qué tal buenas tardes

Voz 2 07:06 por buenas tardes a todos estas en Tarragona hoy no es mal sitio te lo puedo asegurar

Voz 1826 07:11 tras claro que no hay hay algo que te lleva allí no sé si muy habitualmente pero desde luego cada verano sigue ahí

Voz 2 07:17 cada verano dos de toda mi vida toda mi de este es un lugar maravilloso

Voz 1826 07:22 dentro de una en tu caso tú te tomas las cosas con con más tranquilidad como invoca esta canción también se ve el tiempo pasar a otra con otra medida

Voz 1638 07:31 la la respuesta por mi parte si yo escuchando el tema precioso por cierto pensaba lo habrán puesto este Take quería que acabamos de ese tomárselo con calma o ten cuidado

Voz 1826 07:46 pues yo creo que eh hombre no sé si aunque no se le invitamos a que se tome la vida con más poso con más calma sin le va a servir de algo de nada porque hoy la actualidad desde luego como muy bien apuntas pasa una vez más por allí por Estados Unidos por Donald Trump uno se ha preguntado ya estas dos años hasta no hemos perdido la cuenta infinidad de veces pero bueno qué es lo que debe pasar para que esté más acorralado todavía el estadounidense no bueno porque el presidente trata de minimizar ahorrarnos Contador nuestros compañeros de los servicios informativos como ha vuelto a recurrir a la ironía para para responder a los dos casos dos focos dos nombres propios por cierto el trata de minimizar como decíamos las implicaciones directas de por una parte su ex abogado Michael Cohen que admite haber paz dado el silencio de mujeres con las que Trump habría mantenido relaciones con su consentimiento y por otra parte su ex jefe de campaña Paul a Ford que ha sido condenado por varios delitos fiscales y los dos casos alimenta la atmósfera está quiere decir que no referimos de duda que rodea que planea Permach me parece no uno tiene la sensación que planea permanentemente por ahí por la Casa Blanca

Voz 1638 09:04 jamás me imaginado que esperaría a una hora concreta de la mañana para visitar el Twitter de Donald Trump siempre esperas que se despierte

Voz 1826 09:13 si lo haces tú estás enganchada por ejemplo nuestra compañera Montserrat Domínguez no lo ha dicho en muchas ocasiones enganchada en además por la diferencia horaria hace perderse muchísimas horas de sueño

Voz 1638 09:23 exacto exacto sobre las entre doce y una hora española el se despierta y el responde

Voz 1826 09:31 ya por ejemplo en este caso ha respondido bueno vamos a comentarlo con nuestro compañero colaborador en Washington Carlos Pérez Cruz aquí en en Washington eh Carlos qué tal muy muy buenos días para ti

Voz 1197 09:45 qué tal cómo hay tenis ventaja con los twis de Trump que amanece muy temprano para los estándares de Estados Unidos que es un país donde además chamanes este temprano pero los insufribles

Voz 5 09:56 sanidad pagado directamente a cuesta

Voz 1197 09:58 empieza a tuitear duerme los debe lanza

Voz 1826 10:01 para el mercado europeo sabes cómo aquí ponemos los partidos de fútbol para el mercado asiático es mejorar un poquito que va a contrapié de los usos habituales de los españoles pues tran parece que lo hace para para su mercado para su público quizá lo mejor para compensar la falta de popularidad que que que parece sigue acrecentando ese día a día allí oye Carlos saber pongamos las cosas en orden ayer tran podríamos decir que no tuvo su mejor día verdad

Voz 1197 10:26 en efecto su jefe de campaña condenado su abogado durante años Michael Cohen se declaró culpable y además le implicó implicó Trump diese su principal dardo que lanza su ex abogado camino de la Casa Blanca Michael se declaró culpable de hasta ocho delitos seis de ellos relativos a la evasión fiscal y dos de ellos los que más nos interesan por su relación directa en la campaña electoral de dos mil dieciséis son los referidos a violación de los límites de financiación de esa campaña vamos a escuchar a un portavoz de la fiscalía de Nueva York relata

Voz 5 10:57 dando precisamente estos últimos Jockey el señor Cohen se ha declarado culpable de dos cargos de financiación de campaña uno por hacer que se produjera una contribución empresarial ilegal y un segundo para hacer personalmente una aportación excesiva en ambos casos para influir en las elecciones presidenciales del dos mil dieciséis Además lo que hizo fue trabajar para pagar dinero con el que silente

Voz 1591 11:18 sí a dos mujeres que tenían información que que

Voz 5 11:20 creía que sería perjudicial para la campaña de dos mil dieciséis para el candidato y su campaña

Voz 1826 11:26 muy bien

Voz 1197 11:29 por si queda alguna duda candidato y campañas son obviamente la de Donald Trump en dos mil dieciséis no lo menciona directamente pero obviamente Michael Cohen

Voz 5 11:37 trabajaba en funciones de apoyo y aquí no estamos hablando de un asunto moral

Voz 1826 11:43 estamos hablando de que se ha producido en principio un delito de violación de las leyes de financiación de campaña no Carlos

Voz 1197 11:50 exacto en campaña electoral un ciudadano puede donar hasta dos mil setecientos dólares aún candidato ICO

Voz 1826 11:56 en reconoce que pagó ciento treinta

Voz 1197 11:58 mil para silenciar a la actriz estornuda que asegura haber mantenido relaciones sexuales controlan Cohen reconoce que este fue un gasto de campaña es decir que el pago se hizo para acallar a la actriz de manera que su relato no interferirá en el desarrollo de la campaña electoral o en admite por lo tanto que este dinero buscaba tener una influencia directa en las elecciones por lo que se considera una donación de campaña por otro lado además de los ciento treinta mil Adánez está el caso de Care McDougall exmodelo de Playboy es una historia un poquito más enrevesada pero por resumir implica a un medio de comunicación afín a que habría pagado por la historia de más Duggan simplemente para quedarse con la exclusión para luego no publicarlas hablamos de ciento cincuenta mil dólares en este caso

Voz 1826 12:41 ya Carlos quienes en Michael Cohen háblanos algo más de él de su perfil porque bueno es el abogado al que en sus tuits en horario europeo se ha referido así para responder de manera irónica diciendo después aclaremos que hasta hace unos meses era un socio insobornable según Trump del presidente norteamericano ahora ha dicho que él si tuviera que escoger un abogado desde luego no pensarían Michael Cohen

Voz 1197 13:06 sí haberme quede Cohen ha sido socio de Trump durante diez años digamos que es abogado también solucionado orden entuertos del ahora presidente es un tipo peculiar que en su día en una entrevista llegó a mostrarse dispuesto a recibir una bala por Donald Young

Voz 1667 13:21 incluso se presentó como su sólo que ahora

Voz 1197 13:24 dice que la Dry dispara contra quien fuera su amo toda esta relación de amor casi prácticamente entre Michael Cohen al tran cambio en abril que es cuando el FBI hizo una redada en su oficina ida y aparecieron también todas las grabaciones donde se escuchaba discutiendo con él el pago precisamente a una de estas dos mujeres eh lo que pasa es que la grabación es verdad que eran poquito confusa y no terminaba de aclarar si Donald Trump estaba al tanto si sugería el pago en metálico pero en fin la amistad duró hasta abril del año pasado hoy ya como decía san Roberto ha salido los primeros tuits ayer callaba al tran cuando le preguntaban por Michael Cohen

Voz 1638 14:02 perdona Roberto seguramente será una pregunta de Perogrullo Carlos pero efectivamente a que a mí me ha hecho pensar el hecho de que este señor que cogen se haya presentado voluntariamente las oficinas del FBI por qué

Voz 1197 14:18 no bueno en este caso fue el FBI que hizo una redada

Voz 5 14:21 a las oficinas de ayer ayer

Voz 1197 14:24 ayer lo que hizo fue declarase culpable claro lo que está por ver es qué consecuencias puede tener exteriormente tanto paradón al tran como para Michael Cohen imaginamos podemos imaginar que lo que busca Michael con en este caso es una reducción de condena es decir colaborar con los fiscales para intentar que condenas que posiblemente en llegado por delitos perfectamente demostrable es bueno pues se reduzcan no yo creo que es un poquito lo que están haciendo tanto o Michael Cohen como hablaremos a continuación creo

Voz 1826 14:53 sí lo cual ha generado el desprecio público de Donald Trump hablando no recuerdo textualmente pero avenida de decir que es un débil porque se ha quebrado al contrario al que ahora íbamos que tenía los dos nombres propios dos frentes abiertos ayer se cerró el juicio contra Paul Mena Ford que fue jefe de campaña de Trump las elecciones de dos mil dieciséis cuál ha sido el resultado del juicio qué consecuencias tiene Carlo

Voz 1197 15:18 bueno hay que decir que la importancia del juicio de es que es el primero de los que se celebran vinculados a la investigación de la trama rusa por parte del fiscal especial Robert Müller y no sólo eso sino que es el primero de dos juicios que enfrenta por mano antes de que en septiembre de inicio el refiere es la parte más política de los cargos que se presentan contra él ayer fue declarado culpable de ocho de los dieciocho delitos de evasión y fraude fiscal por los que se le juzgaban en los otros diez cargos el jurado no llegó a una conclusión por lo tanto el juicio ha quedado inconcluso en esta parte de los diez cargos que quedan pendientes mana Ford es un tipo que lleve aplicado en las campañas republicanas desde tiempos de Reagan pero el interés en lo que se refiere a Trump a la presunta trama rusa está por ejemplo en su trabajo como asesor de Víktor Yanukóvich el depuesto presidente ucraniano de corte prorruso además de en sus presuntos vínculos con Rusia y como digo septiembre llegará la segunda parte el segundo juicio si la cosa acusa de obstrucción a la justicia de no registrarse como agente extranjero para hacer lobby en Estados Unidos en nombre de Ucrania de blanqueo de dinero David TRAM como vamos a escuchar se mostraba ayer apenado por la situación de a Ford

Voz 0032 16:32 el señor humana Forta estado con mucha gente distinta a lo largo de los años me entristece este asunto no es un asunto que me implique a mí pero eso no quita que me sienta muy triste porque haya sucedido es lo ir nada que ver con la conspiración con Rusia es una caza de brujas una vergüenza insisto en que yo me siento muy mal por Paul mana Ford trabajó por ejemplo con Ronald Reagan con mucha mucha gente

Voz 1826 16:57 si todo es una caza de brujas eh todo lo que les esta mínimamente hostil bueno mínima o máxima mente oscila a Donald Trump pero llegados a este punto hemos invitado a Ramón Ruiz compañero periodista fue corresponsal de TV tres en Washington durante muchos años es autor de los libros gracias Estados Unidos yo Tram donde además hace un análisis detallado sobre los primeros meses de de Trump en el Despacho Oval precisamente por ese motivo ya lo habíamos invitado en alguna ocasión a compartir sus análisis aquí a través de la Ventana Ramón Rubira bona tarda buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes muy bien encantados de saludarte como siempre Ramón

Voz 6 17:35 igualmente gracias a ver los demócratas sabemos que han

Voz 1826 17:38 estado divididos en los últimos tiempos sobre si solicitar el impeachment de de Trump y si era políticamente astuto hacerlo antes de noviembre todo esto de lo que estamos hablando puede cambiar un poco puede hacer revisar los cálculos

Voz 6 17:53 mi impresión es que todo queda supeditado a las elecciones de medio mandato del presidente que el martes seis de noviembre donde se renueva toda la Cámara de Representantes y un yo la cuarta parte del Senado por los elementos fundamentales para cualquier operación impeachment que es eficiencia que decidiera iniciar o que se pensaba iniciar contra el presidente de Estados Unidos la verdad es que es un proceso nada fácil crución del presidente norteamericano se ha intentado solamente dos veces las dos veces fracasó con advirtió en su momento con Clinton más recientemente a raíz del escándalo que Vinci en los dos casos a las dan los intentos fracasaron que la pendientes al tema de Richard Nixon Watergate que nunca llegó a a la votación que se que se llevara terminan las cámaras de representantes cortando cualquier posibilidad de que se decidiera iniciar un proceso van contra trama seguramente quedaría supeditada a la relación de fuerzas que se establezca después de las votaciones el seis de noviembre

Voz 1638 19:00 claro Ramón corrígeme porque para que exista un impeachment primero la situación tiene que ser investigada por un organismo independiente luego va la Cámara de Representantes verifica o no el Senado no condena o no el Senado es el Senado reclamen Varela

Voz 6 19:16 de hecho es es un es un fiscal fiscal especial en caso de que hizo la investigación como recordaréis incluso llegando a extremos muy muy escabrosos o la investigación con las famosas manchas en el vestido que tenía escondido Linda triple las recordáis no de Mónica Lewinsky esto luego finalmente es aprobado en el Congreso la Cámara de Representantes a la Cámara Baja el Congreso en nuestro en nuestro caso imputado en el Congreso de los Diputados y finalmente tiene que ser quién tiene más fuerza definitiva para comer claro no o destituido presidente es el Senado hice exige una mayoría absoluta en este caso en el en el Senado estabas ahora la correlación de fuerzas por parte de los demócratas y republicanos no da esta la suficiente mayoría con lo cual Trump con mucha probabilidad pues en caso de que se presentaran Pisón saldría saldría absuelto con lo cual pierde esta oportunidad que insisto es una una una herramienta política nada de alto voltaje eso nada bomba atómica para entendernos a la política norteamericana y a pesar de que se está hablando mucho de esta posibilidad hay que pensárselo mucho antes de iniciarla porque si no sale bien refuerza muchísimo al presidente que sale absuelto claro

Voz 1826 20:34 Nos preguntamos nosotros aquí desde el desconocimiento de desde la distancia es que más puede ocurrir que más nos puede sorprender porque la sucesión de hechos de casos de escándalos bueno nos llevaría a movernos en el camino del tópico si decimos esto no es capaz de imaginárselo ni el guionista de House of cards esto ya es una frase manida Ramona que si así que he visto para nosotros no sé si a ti te te tiene tan sorprendido

Voz 6 20:56 no no te puedes afirma hasta qué punto porque claro yo cuando estaba allí que era la época de Mónica Lewinsky tensaba hombre esto ya casi es el punto en el cual llegar la política norteamericana por un asunto

Voz 1826 21:09 el asunto dejarlas

Voz 6 21:11 el presidente norteamericano pues fuera pueda salir de la Casa Blanca pero es que este hombre supera todos los a todos los récords que tengamos hasta ahora yo creo que será muy difícil que alguien rectos que esta vez detrás no es es un personaje singular curo pensar que tras yo directores de los que pensaba que realmente no personaje bastante tosco bastante si me permite la expresión no quiero ser grosero con él un poquito limitado yo creo que Trump tiene la ventaja fundamental que las personas que más sobreros seguimos la política norteamericana en su momento no apreciamos cierto que tenían él conoce mejor que nadie los norteamericanos y los norteamericanos que les votan y sabe cómo eh con seguir su confianza y consigue que que a través de sus redes sociales otra vez suicidarse a través de sus mentiras porque evidentemente miente tanto como haga Pyro hacerse con este público que él es fiel de una forma absoluta decir Trump en este momento Carlos seguramente tiene los últimas cifras mejor que nosotros no está perdiendo no está en una oposición desesperados desde el punto de vista de esos Gloria al contrario afronta las elecciones de de noviembre pues con posibilidades reales de poderla ganar

Voz 1826 22:29 a esto yo esto que visto desde

Voz 6 22:31 te quiero un europeo de lo que podría pasar en España Francia Alemania en cualquier país digamos homologable a la democracia norteamericana que nos parece sorprendente pues allí es perfectamente

Voz 1826 22:42 ya Carlos siguen altos entonces siguen altos como decía Ramón siguen altos los índices de popularidad ahora mismo que sepamos sobre sobre Donald Trump

Voz 1197 22:50 bueno las encuestas más o menos vienen repitiendo el mismo patrón y es que en el caso del votante republicano aproximadamente el noventa por ciento de los votantes republicanos aprueba a su presidente problema viene en relación a presidentes anteriores que la contraparte en este caso demócrata el porcentaje de apoyos bajísimo por lo tanto está rondando el cuarenta y dos el cuarenta y cinco por ciento que sigue siendo siempre más bajo que la media de los anteriores presidentes hablamos de los seis siete ocho últimos presidentes Estados Unidos que tuvieron medias más altas porque normalmente no se da esta división partidista en el apoyo de presidente tan marcado mínimos se ahora normalmente si el presidente republicano y más o menos ejerce una presidencia normal regular entre demócratas hay mayor apoyo apoyo cosa que

Voz 2 23:32 Trump no tiene en este momento todos

Voz 1826 23:35 esto es que por sí sí claro Ramón

Voz 6 23:37 no no perdió un segundo no es una cuestión que es justamente lo que estoy un factor muy importante el sistema electoral norteamericano favorece muchísimo a los votantes republicanos es decir

Voz 7 23:48 la mayoría republicana o

Voz 6 23:50 Justo República no cuesta muchísimo más que un voto demócrata porque porque básicamente a los republicanos son los votantes de zonas menos habitadas en Nueva York por ejemplo a todo el mundo sabe es una acción hay un estadio restado fundamentalmente vamos de una forma muy mayoritaria demócrata en cambio zonas muy despobladas decidido zonas mucho menos habitadas del país votan masivamente republicano no yo esto también ayuda hacia este personaje pueda seguir consolidando su posibilidad

Voz 1638 24:23 y qué dice el Partido Republicano que deben decir en los corrillos

Voz 6 24:30 imagino que carne que yo pero por lo que yo sé algunos amigos norteamericanos los cuales habló a veces periodistas pues la verdad es que al principio se ponía las manos a la cabeza decían que ha repetido republicano que fundó en su momento y que tenía unas bases absolutamente este un partido demócrata por descontado un absoluto racista como está haciendo lo que están a Donald Trump pero es que ahora la cuestión es que cuando él cuando Trump apoya a un candidato este candidato gana

Voz 1638 25:04 claro claro que otros republicanos tú eso

Voz 6 25:06 qué cambia un poco la perspectiva que a este señor me cae fatal pero al final Si yo me apunto a su tú a su cuerda pues me da un resultado determinado no esto claro también los candidatos lo referente al y sobre todo hay que te has perdido los partidos Estados Unidos no son cómo funcionan como maquinarias durante de políticas durante todo el año allí son básicamente maquinarias electorales no están muy enfocados a las campañas electorales

Voz 1826 25:33 concretamente sobre el calado ir ascendente que puede tener Donald Trump sobre su electorado tan particular y Ramón Rubiera lo cuenta muy bien en uno de sus capítulos en su libro en el en el titulado Gran Torino en homenaje a la verdad a la película de yo creo que queda de forma muy gráfica expuesto Ramos

Voz 6 25:55 sí bueno es un poco allí describir las drogas practicamente sólo la verdad es que sinceramente hecho que reconocerlo porque además lo dice más de una vez en público yo pensaba que Hillary Clinton iba a las elecciones pero de calle no entonces la sorpresa enorme fue cuando cuando tras ellas que los días que faltaban poco a poco para las elecciones pues iba acercándose a esta victoria un poco lo que yo la victoria a trance estas zonas nombrados Gal esta zona del del cinturón de óxido

Voz 1826 26:25 en la zona curiosamente más industrial

Voz 6 26:28 en el resto de los Estados Unidos donde tradicionalmente habían ganado siempre los demócratas había ganado siempre Obama por descontado una parte de sus campañas también Clinton en esta ocasión esta zona estamos dando esa colgando de China estado antes de una parte cuando toda esta zona de la dos se decantaron por mucha diferencia pero a favor de Donald Trump créame que esto fue lo que el caso de que había trabajado muchos años en un momento determinado pues decide que un hombre supo de personas que están en su entorno pues le tocan su coche no el coche que él todas las hubiera Gran Torino de toda su vida Él ha tenido como su joya en su casa allí esto no provoca esta reacción en contra el el la persona queriendo de fuera contra el inmigrante contra alguien que según ellos está ocupando lo que siempre ha sido surreal Estados Unidos y esto es lo que tramas pensar en la gente ese sentimiento norteamericano está esto debe pensar que el mundo exterior está contra EEUU y cuando no está en venta lo crea o fomenta el caso Cracovia uno fomentado y lo ha provocado busca la forma para intentar aparecer él como pacificador

Voz 1826 27:44 ha encontrado ha encontrado una sintonía muy diferente entre la opinión pública el votante la opinión publicada porque la prensa estatal también se desde luego coincide hoy en señalar que que este martes ha sido el día más oscuro y mira que es difícil es más complejo mira que es complicado de los casi dos años que lleva Donald Trump allí en la Casa Blanca Ramon Rovira compañero corresponsal de TV tres tantos años allí en Washington autor de estos libros sobre la realidad sociológica de Estados Unidos sobre concretamente el el presidente y la figura tan controvertida de de Donald Trump Carlos Pérez Cruz compañero en Washington muchísimas gracias

Voz 1197 28:18 seguimos seguimos esperando la próxima sorpresa que presidencial no tardará

Voz 5 28:23 llegar seguro

Voz 20 33:32 no se pueda leer y eso

Voz 21 33:43 en Dios Diz de ahí el hombre

Voz 3 34:24 de uno

Voz 1826 34:32 estamos a veintiséis minutos para llegar a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias hoy tomando café aquí con Olga Viza ahora nos acercamos a Marruecos allí hemos conocido bueno esta esta mañana Olga verdad cuando hablamos de de esta noticia las de una menor de diecisiete años que ha sido secuestrada violada torturada durante un mes en un pueblo de Marruecos con un grupo de al menos diez de trece jóvenes no sé tú pero yo desde luego los sentimientos los tenemos claros sobre lo que nos genera palabras las hay pero no

Voz 2 35:02 sabemos a ahora yo al menos no se encontró que tampoco aberración que ha sido uno de los titulares la noticia me parece el más aproximada pero menos sólo aproximado al sólo aproximada sólo aproximada no no cabe en mente razonable en tender a una noticia

Voz 1826 35:21 el ocho de de esos trece jóvenes ocho de los trece agresores ya han sido detenidos la policía busca al resto según ha informado ha denunciado la Asociación para el desafío de la igualdad y la ciudadanía los jóvenes tuvieron a la muchacha herida en un la Ayad es nada en la provincia de Lass en el centro de Marruecos iba hemos hasta ahí vamos hasta ese país vamos a saludar a nuestra corresponsal Sonia Moreno Sonia qué tal buenas es la historia desde es una pesadilla desde luego

Voz 22 35:51 si se trata de una menor de diecisiete años como decías ocurrió Nadal K una localidad interior del Centro de Marruecos que no queda lejos de Marraquech fue secuestrada a las puertas de su casa torturada y violada por al menos trece jóvenes durante más de un mes ella misma lo ha denunciado y relata lo sucedido en un vídeo en el que aparece con la cara velada en el sitio Maroc News veinticuatro los agresores tienen entre dieciocho y veintisiete años la cogieron en contra de su voluntad en el portal de su casa durante el mes de Ramadán era una visita como son típicas de la familia es útil suprima ella dice que los conoce que no quería irse con ellos pero que le puso un cuchillo de la amenazaron las subieron por la fuerza a un coche y la llevaron a un lugar que desconocía una casa en una y otra localidad allí la torturado la violaron todos durante semanas Si la maltrataron en esta otro par de sufrió todo tipo de vejaciones y torturas fue violada oportunos en multitud de ocasiones como se puede ver en las fotos y los vídeos tienen las piernas los brazos las manos e incluso la nuca llenos de tatuajes que le marcaron con fuego con objetos punzantes

Voz 23 36:54 la escuchamos la voz solía

Voz 24 37:03 el pueblo escapar varias veces pero me pegaron y me violaban tenían allí

Voz 22 37:08 sí me tenían sin comida ni ducha lloraba pero a nadie como vía Mi situación son desalmados delincuentes me quemaba la piel con fuego sólo quiero hacer justicia dice que es un grupo muy peligroso y que además de violar

Voz 24 37:22 eh recibían dinero a cambio en el relato a la policía en el denunció también que el jefe de la banda cobraba dinero por

Voz 22 37:28 ella le entregaba hombres para que mantuviera el sexo a cambio de dinero bueno parece que hay nueve agresores según ella dicen las asociaciones dicen ocho foros que bueno que eran los está buscando a la justicia ella habla de entre diez y quince hombres pero se sabe que al menos sí que han sido trece los que la violaron al final la ayudó uno de ellos les dio comida ropa antes de entregar la llamó su padre para que no lo denunciara como ésta cedió la llevó en moto hasta la puerta de su casa de hecho ella misma puso la denuncia cuando sus atacantes la dejaron en libertad

Voz 1826 38:03 bueno pues el arrepentido mire aquí desde luego es muy generoso para este arrepentido de decir que les salvó la vida pero afortunadamente afortunadamente fue así después de del drama de esta pesadilla horrorosa como estamos diciendo porque además hace unos días estábamos hablando de cómo Marruecos estaba movilizando Sonia cada vez más ante el acoso a las mujeres imagino que este caso ha sido además ahí ha entrado en el debate ha sido un mazazo no

Voz 22 38:26 Roberto lazos está conmocionada con este brutal Tiberio que sufrió una menor de diecisiete años no la Asociación Marroquí de Derechos Humanos de viene mal al de la Región hizo público el suceso cuando ya les llegó la denuncia de la Policía y desde esta organización Yusef Adena anida en declaraciones al periódico digital Express denunciaba que se ha generalizado la violación de menores en la región porque allí la pobreza Elecnor ansia por otro lado como venimos observando últimamente comentabas las mujeres empiezan a alzar la voz en Marruecos y a tener más visibilidad en la sociedad lo tanto también han movilizado por este caso la red asociaciones de género emitió un comunicado ayer condenando la violación colectiva y la tortura de esta adolescente además también de todos los delitos a los que se enfrentan las mujeres habitualmente Marruecos exigen que la Fiscalía intervenga lo antes posible para detener al resto de agresores denuncian el estado de silencio del Gobierno que así pues según ellos intentan normalizar o justificar la violencia además reafirman la necesidad de que el Estado promulgue una ley marco que ofrezca protección y prevención porque consideran que el Gobierno no tiene entre sus prioridades estos delitos de violencia

Voz 1638 39:30 si no recuerdo mal en julio hubo una sentencia sin precedentes en Marruecos diez años de cárcel por intento de violación ya es decir

Voz 22 39:44 sí creo que las redes sociales y los vídeos que se publican han hecho mucha ayuda para que la sociedad sea consciente de ello porque como ven estaban diciendo estas asociaciones el Govern no no habla con los medios de comunicación marroquíes de muchos a cuestiones tampoco entonces es más bien vídeos que se cuelgan como paso con con la chica que agredieron en el autobús que dio la vuelta pues a todo el mundo y al final incluso los periódicos marroquíes utilizan incluso lo que lo que publicamos en otros países y esto es lo que creo que está haciendo que haya chicas en las casas que empiezan también a denunciarlo no como esta chica porque es muy valiente cuando vio el vídeo que de un poco un poco asustada de que bueno se echa a llorar en algunos momentos y corta la voz en algunos momentos pero mantiene la calma durante tres minutos y algo que dura toda su declaración no he ante una cámara

Voz 1826 40:38 pues muy muy valiente y muy digna Sonia Moreno corresponsal en Marruecos muchísimas gracias Sonia

Voz 22 40:44 muchas gracias Roberto buenas tardes

Voz 1638 40:48 espero que tenga un buen abogado buen psicólogo a su lado

Voz 1826 40:51 bueno informa el mayor y el mejor abogado desde luego es tener el respaldo social esos fundamentales

Voz 1638 40:56 sin duda portentoso no iba al menos los que estamos contando

Voz 1826 40:58 Sonia que en los últimos tiempos está abriendo se está hablando se está abriendo el debate

Voz 1638 41:02 allí vi además hay algo que desde nuestro punto de vista puede llamar la atención y es que en los padres no hubieran reaccionado de una manera más temprana y es que por lo visto en las zonas rurales como esta que nos ocupa hay miedo a la policía también de modo que no no hay nada dentro de la lógica en en esta historia

Voz 1826 41:25 absolutamente nada estamos a diecinueve minutos para llegar a las cinco a las cuatro en Canarias una pausa volvemos enseguida

Voz 1 41:35 hola este es su mensaje para Haití que seguro que estás pensando en las vacaciones este verano vayas donde vayas puedes conseguir carburante gratis ven a las estaciones de servicio Repsol Campsa y Petronor del uno al treinta y uno de agosto porque sortea hemos mil premios al día en carburante mira tu tiquete compra con si has ganado además sino ajenas a través de Wyler la de pago de Repsol el premio se duplica formativo

Voz 25 42:05 secretario para el ganador del bote de la Primitiva de esta semana quiero quiero déjame pensar sí ya lo tengo quiero que lo elijan tú bien pero señor esos son muchos millones de euros dos dos Si estar altura

Voz 1197 42:23 fue un taburete

Voz 26 42:28 el destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera por un bote de más de veintiun mil

Voz 1 42:32 desde de euros de la primitiva no te la juegues hechas

Voz 27 42:35 Juan de más ahora por la reparación sustitución de tu parabrisas te regalamos un aspirador casals para tu coche a un día

Voz 0542 42:45 pide pista encargadas punto es promoción válida hasta el treinta de agosto consulta condiciones en Carlas punto es

Voz 8 42:52 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 28 42:56 sí

Voz 29 43:00 con eh

Voz 30 43:07 no

Voz 1826 43:12 y vamos a seguir transitando por la actualidad pero vamos aquí enviar de rumbo de de tono de dinámica pues a cambiar incluso de medio de de transporte Olga tutea atrevería bueno a lo mejor lo has hecho ya Exterior la la la suerte la fortuna de de probar suerte en un coche autónomo totalmente quiero decir sin conductor Estados

Voz 1638 43:35 no no no no no no pero fíjate que no

Voz 1826 43:38 has hecho que no te Atresmedia si me atrevería

Voz 1638 43:40 pero bueno me atrevería lo digo aquí porque no ha subido

Voz 1826 43:44 ya

Voz 1638 43:45 sé que por ejemplo en en Cataluña haber pequeños microbuses a partir de septiembre cerca de aquí en El Vendrell se pondrán pruebas durante los días llama Erika unos microbuses sin conductor creo que en San Sebastián en el Parque Tecnológico y hay otro hombre tengo curiosidad ahora de lo que vas a hablar ahora pues no lo sé

Voz 1826 44:06 bueno es que es que desde luego la curiosidad la curiosidad porque en realidad está ahí a la vuelta de la esquina esto que estamos hablando del futuro el futuro creía las los coches volar volar de momento no y lo único que en la en la previsión de las prospecciones de futuro que hacíamos desde los ochenta es lo único practicamente que no se ha cumplido pero que los coches vayan ellos solos con conducción autónoma bueno hoy hemos conocido la nueva realidad de la puesta de Google que ya teníamos información noticia de ella pero al menos hemos conocido que es tan inminente que guay mo la unidad de coches autónomos de la empresa norteamericana se prepara ya para lanzarse este año nuevo servicio comercial de taxis autónomo ya cuenta con seiscientos vehículos ha realizado las pruebas en varias ciudades del del país está puesta prevé que continúe con hasta ochenta mil tac Ismar sea a ver todos tienen licencia

Voz 5 44:58 imagino que hombre tecnológico volvamos al tema eso es es que precisamente en este verano en el

Voz 1826 45:04 el debate sobre la conducción los taxis los vehículos V TC pues ahora sale Google diciendo de esto de verdad desde lo que la sociedad Se va a tener que preocupar porque ni taxistas ni sí ni conductores licenciado WC sino que los coches van a ir por su cuenta Sergi Santos es doctor en nanotecnología experto en computación e inteligencia artificial hemos recurrido a él una tarde más para ver si si podemos entender exactamente si tienen garantía cómo funcionan estos estos vehículos Sergi Santos qué tal buenas tardes

Voz 31 45:37 hola buenas tardes gracias esto es inminente esto es ya una realidad estamos hablando del futuro pero el futuro es ahora

Voz 7 45:44 sí porque se han estado recogiendo muchísimos datos durante muchísimos años sólo hay que ver cuando se sale de vacaciones cualquiera nosotros sabes que muchos ya utilizamos Google el mapa hizo nos dice casi todo lo que necesitamos saber

Voz 1826 46:02 tantos años como para darnos la confianza suficiente a los usuarios

Voz 7 46:08 una vez que ya se atreven una empresa grande a algo es que tienen día muchísimos datos fíjate que por ejemplo a el asistente de Google entiende muy bien lo que eso les dije a y eso requiere una de datos impresionante y los tienen porque hace ya muchísimo tiempo que los habían recopilado

Voz 1826 46:28 esto aporta ventajas también quiere entender al menos así lo lo venden las empresas en este caso Google ya no sólo a la movilidad de los pasajeros sino también a la movilidad en sí al tráfico de las ciudades

Voz 7 46:42 eso en el tráfico de las ciudades aún está por ver yo yo tampoco tengo claro lo que pasa es que lo que pasa es que lo que sí que está claro digamos es que Si confortable se hace bien y la gente lo acoge como una como un confort digamos común del del día a día algo que gusta la gente lo va a utilizar ahí Hinault no vamos a tener miedo osea las tecnologías siempre se acogen en cuanto nos son propicias

Voz 1638 47:09 no no sin negarse a ellas es perder el partido sí está claro es decir pero tiene qué ventajas tiene para una ciudad

Voz 7 47:20 pues ventajas muchísimas en muchos aspectos lo que pasa es que si recordáis por ejemplo el teléfono móvil siempre pasó cuando sale el teléfono móvil cuando sale la la Cámara incluso podíamos reírnos no de que para que una cámara de un teléfono móvil pero de ahí surge todo lo nuevo de la Cámara por de la Cámara sobrevivido se ha sabido el ha sabido muchísimas aplicaciones nos hacemos fotos entonces eso es lo que surja serán incluso yo creo una sorpresa para los propios creadores

Voz 1826 47:49 ya porque la susceptibilidad esta que tenemos que vencer los usuarios aquellos que que lo vemos como con cierta reticencia a lo mejor pasa por mentalizar Nos que en realidad no nos montamos en un coche que va solo sino que hay mucha gente detrás no de de ese vehículo

Voz 7 48:05 tecnología inquirió que Google lo ha hecho muy bien hay muchos grupos ya lo dicen en estado leyendo hoy también la la página en inglés donde los menciona ahí hacen referencia a grupos de gente que grupos de expertos que nunca te dejan solo es decir si el coche falla fiel por lo que sea que anotar que falle cualquier cosa que haya siempre un equipo detrás que está inspeccionando continuamente el coche hay equipos que inspeccionan tipo el avión según Google han antes de salir el coche está inspeccionado luego hay un grupo también cuando cuando estás conduciendo que inspecciona que el coche realmente sabe que el estado de la carretera actual es decir de ahora mismo esos investiga por satélites por por todo tipo de de información y datos que Google Books el puede tener y luego también hay equipos que para la gente nueva que quizá no nunca lo ha utilizado asiste es decir siempre será posible hablar con alguien que no sea así yo creo que esa introducción quizás era lo que haya lo que haga que lo utilicemos y simplemente lo ha cojamos nadie pregunta hoy en día quién está digamos espiando no se en el móvil sea esa pregunta por muy sería que si a mi se me ocurre a mí no tener móvil por ella

Voz 1826 49:21 bueno sí que es cierto que después se cruza en el camino alguna noticia como el reciente caso del del accidente fue en el mes de marzo de un vehículo autónomo en pruebas en este caso de Uber que atropelló a una mujer en Phoenix en Arizona este tipo de noticias Sergi tú crees que que ponen muchas trabas a la hora de que la realidad ésta que vemos todavía como ciencia ficción sea una realidad en el día a día

Voz 7 49:46 punto de vista no yo creo que desde mi punto de vista por lo menos será simplemente lo con fuertes a seguir si llega a la tecnología y la usamos es confortable y Lacen de una manera que sea accesible será como el avión en el avión reconocemos que el avión es más digamos y seguro en el sentido de que es más fácil tener un accidente con el coche pero nos gusta tener acceso el coche en cuanto a que lo podemos conducir un coche aunque sepa que es más peligroso el avión me gusta tenerlo no no pero si me quiero ir de viaje muy lejos pues cojo el avión Hinault lo piensa dos veces los aeropuertos en los aeropuertos están llenos entonces en ese sentido claro podrán haber accidente pero igual la la estadística poco juega en en nuestra mentalidad como persona de querer tener acceso a nuestra propia seguridad pero yo creo en cuanto sea propicio confortable pues será una tecnología que va a llevar Iggy creo que es es casi asegurada

Voz 1638 50:51 no yo ya he dicho que enfrentarse a esos partido perdido pero quiero imaginarme perdonad que lo baje al asfalto a esos taxis sin conductor conviviendo con conductores decir eso para el conductor para el ser humano que va delante o detrás usted cruza no va a ser sencillo

Voz 1826 51:14 bueno nos entendemos a ser santos como doctor en nanotecnología experto el estaba muy confiado lleva mucho tiempo trabajando en esa tenor la inteligencia artificial bueno Olga estuvimos hablando con él porque Sergi S creador de Samantha Un hombre un robot con inteligencia artificial un una persona robot con inteligencia artificial así como está como está Samantha

Voz 7 51:38 pues la verdad es que es un es un es una un proyecto que tengo un poco apartado lo está llevando otra gente estoy dedicando a otro tipo de cosas

Voz 5 51:49 a es algo que te adopta una Samantha

Voz 7 51:53 bueno si me lo estoy lo he dejado en manos de de un de un grupo

Voz 1826 51:57 pero no puede de ingenieros

Voz 31 52:00 la favorablemente gracias a Marek todos los Androides con se está claro

Voz 1826 52:05 bueno e próximamente presenta sacas un libro también sobre inteligencia artificial sabes

Voz 7 52:10 sí sí es mi nuevo es mi hermano mi nuevo proyecto el proyecto es un libro no lo que presenta el proyecto Newman leíamos y el primer libro se llama la la fábrica de la conciencia tratas y gracias por preguntarme lo porque estoy muy entusiasmado trata precisamente de cuando llegue la inteligencia artificial nos tenemos que hacernos la pregunta yo creo toda la pregunta clave es que es osea el que quiero acaba de nacer pero

Voz 32 52:41 sí es cierto

Voz 7 52:42 sí si nosotros queremos diferenciarnos o nos preguntamos qué es la cuál es la diferencia entre nosotros de una máquina la pregunta clave es que significa cerro lo que somos el libro trata de investigar esa pregunta y para eso utilizo a los clásicos griegos para refiere acreditó por ejemplo

Voz 1826 53:02 te iba a decir que hacía falta recurrir a los nuevos Shakespeare de nuestro tiempo el el cero o no ser ahora mismo también no

Voz 6 53:09 sí yo creo que

Voz 7 53:10 esa es la pregunta clave porque aunque parece da que haga risa aunque nosotros hemos de broma pues al fin y al cabo fíjate nos preguntamos siempre nos hacemos a preguntas pero esa máquina que hubo aquí que refieres con que piensa claro una pero es una persona piensa entonces esas preguntas tan básicas al fin y al cabo son las que tenemos cada día con nosotros