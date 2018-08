La Ventana (22/08/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 el hombre

Voz 0475 00:11 son las cinco las cuatro en Canarias el sindicato de los Mossos

Voz 1667 00:14 en reclama una condecoración para la gente que abatió al joven argelino en la comisaría de Cornellà creen que su acción fue heroica y que gracias a ella se salvaron vidas Barcelona Punset

Voz 0196 00:24 ella estaba en la recepción por lo tanto era la máxima responsable de la seguridad de la comisaría ya sí actuó dicen sus compañeros del sindicato USO recuerdan que él se abalanzó con un cuchillo a través de la Ventana del mostrador para clavarse lo en la cabeza ella lo esquivo según su relato

Voz 0609 00:39 hoy él la persiguió con el cuchillo en alto

Voz 4 00:42 y entonces lo que hace la compañera justo ya con el sargento que ya estaba con ello eh monta el arma apunta el dice que deponga su actitud le dicen quieto quieto este hombre no para continúa acercándose hacia ellos Il empieza a disparar

Voz 0509 00:56 sólo con el fin de que este hombre caiga al suelo y poder

Voz 4 00:59 así reducirlo esta gente son héroes como eres hay que reconocerlos

Voz 0196 01:02 el presidente del sindicato de ha pedido arcos de seguridad en las puertas cristales en la recepción de todas las comisarías y atención psicológica continuada los Mossos víctimas de terrorismo por cierto

Voz 1667 01:12 lo que el Gobierno va a estudiar con la Generalitat la legalidad de la actuación de los Mossos contra los ciudadanos que retiran lazos amarillos

Voz 0509 01:19 de los espacios públicos la secretaria de Estado de S

Voz 1667 01:21 puridad Ana Botella ha anunciado que planteará el tema en la próxima Junta de Seguridad Ciudadana

Voz 5 01:27 pues yo creo que hay que entrar en un periodo de digamos de sensatez analizar la situación también desde el punto de vista legal y ver la manera de reconducir la situación yo creo que es un momento en el que hay que poner orden y concierto porque el espacio público precisamente es un espacio de encuentro de todos los ciudadanos y todos tenemos derechos a utilizar el espacio público en la misma medida

Voz 1704 01:51 la indignación en Bilbao tras la difusión de

Voz 1667 01:53 un vídeo de un robo a dos ancianas en un portal de la ciudad las imágenes muestran la violencia que empleó el asaltante contra sus víctimas Bilbao Miguel Ángel Garrosa

Voz 1554 02:02 si hola buenas tardes Los hechos sucedieron hace diez días en el barrio de San Francisco pero el vídeo de la brutal agresión a las dos ancianas se ha hecho público hoy mismo en las imágenes que tenemos colgadas en radio y lo apuntó Deus se aprecia cómo un joven entró en el portal con las dos mujeres y cuando se disponen a entrar en el ascensor se abalanza sobre una de ellas ha para quitarle de un tirón la cadena la otra mujer intenta detener al ladrón se echa encima de él pero cae de forma brusca al suelo golpeándose contra la pared la Ertzaintza tiene ya una denuncia está investigando los hechos el alcalde de Bilbao por su parte ha dicho que que

Voz 0509 02:33 de una ciudad libre de agresores ya son cuatro

Voz 1667 02:35 cuenta los rescatados en el Estrecho en la última operación desarrollada hoy por Salvamento Marítimo se busca a uno de los pasajeros uno de los pasajeros de la patera que cayó al mar en Ceuta se eleva a ciento quince el número de personas que han conseguido

Voz 0509 02:48 debe ser la frontera en el salto masivo

Voz 1667 02:51 la valla registrado esta mañana siete agentes de la frontera han resultado heridos cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

cadena SER es uno de los sonidos del día

Voz 1667 03:03 y acabamos de escucharlo en La Ventana es la denuncia de una joven marroquí de diecisiete años secuestrada por un grupo de hombres que la violaron y la torturaron durante más de un mes uno de ellos arrepintió y la dejó libre ahora grabado en vídeo para denunciar lo ocurrido

Voz 6 03:17 ah vale quién intenté escapar varias veces pero me pegaban y me violaban me tenían allí sin comida ni ducha lloraba pero a nadie con movía mi situación son desalmados delincuentes me quemaban la piel con fuego sólo quiero hacer justicia

Voz 1667 03:35 hay más noticias con Josema Jiménez operación contra una red de narcotráfico en prisión

Voz 1704 03:39 la Guardia Civil ha detenido a catorce personas

Voz 7 03:41 las implicadas en la introducción de droga en las cárceles del Dueso en Cantabria y La Moraleja en Palencia la red contaba con la colaboración de familiares y amigos que entregaban la droga los reclusos aprovechando los permisos penitenciarios la operación arrollado en seis comunidades autónomas distintas y al parecer alguno de los detenidos se dedicaban también a hurtos por encargo en locales de Vizcaya hay Cantabrea

Voz 1667 04:03 sale del hospital el último herido por el derrumbe de la pasarela en Vigo

Voz 7 04:06 se trata de una mujer que ha permanecido ingresada en el Hospital Universitario de Santiago desde que se produjo el accidente en total cuatrocientos sesenta y siete heridos de diferente consideración han sido atendidos aunque el número de ingresos no llegó a la decena el suceso sigue bajo investigación judicial por el momento se han registrado sesenta denuncias de personas afectadas

Voz 1667 04:26 los deportes Óscar Egido buenas tardes

Voz 8 04:29 tres de las cuatro y media están reunidos en la sede de la fe en la Gran Vía a los capitanes de los equipos de Primera División está prevista no rueda de prensa dentro de dos horas para conocer su postura en relación a dos protestas contra la Liga cuáles son Iván Álvarez muy buenas

Voz 9 04:42 qué tal Oscar pues esas dos protestas son que los futbolistas no quieren jugar la próxima temporada en Estados Unidos después del acuerdo que ha llegado la Liga para jugar en Norteamérica tampoco están de acuerdo con los horarios de la Liga de empezar a jugar los viernes terminar los lunes hay jugadores como Nacho también han llegado Sergi Busquets Sergi Roberto del Barcelona hay también jugadores del Atlético Madrid Co

Voz 1667 05:03 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya las seis las cinco en Canarias en la SER

servicios informativos

servicios informativos

Voz 0577 06:35 así se define en nuestros oyentes así son hechos sólo lo mejore hoy ante el panorama no voy

Voz 14 08:18 la Ventana Roberto Saiz

Voz 19 08:25 a partir de un hecho real yo creo tú crees y crea nosotros creamos vosotros creéis ellos creía

Voz 20 08:33 con todo

esto es el recreo

en La Ventana el recreó la vida más allá de un patio de colegio

Voz 2 09:09 las cinco y nueve minutos cuatro y nueve en Canarias a esta hora momento del recreo es

Voz 0609 09:14 el instante en el que saludamos vira en la redacción de Berna en el país está Héctor Llanos Héctor qué tal buenas tardes hola buenas tardes a todos por aquí a lo que que que nuestra es traemos un tema que va a dividir a los oyentes has sí osea que tenemos debate que que que que tema cuál es la pregunta cuál es el debate pues selección creo

Voz 0577 09:32 no dormimos en verano como yo lo dejamos

Voz 0609 09:34 pero luego darnos más detalles con el calor malamente pero bueno vamos a dejarlo ahí pregunto abierta como dormimos en verano es el asunto candente nunca mejor dicho que que plantea hoy que nos propone Verne Edgar Hita qué tal buenas tardes

Voz 0509 09:48 buenas tardes que es la sitúa en que estás que estas no

Voz 2 09:51 aquí buscando voy a dejarlo Nano yo

Voz 0609 09:54 pero al final hace la presentación y todo lo dejamos

Voz 2 09:57 en el aire pero bueno así ya he dicho

Voz 0609 09:59 más de una vez y más de dos que así vive Telecinco

Voz 2 10:02 toda una programación pensar pasará estarían la publicidad de la publicidad lo diría

Voz 1704 10:08 cuando uno adelantó impuestos impuestos impuestos

Voz 0609 10:10 pues te doy gracioso no estamos en el recreo muchas caras serias eh yo ya estoy

Voz 0509 10:15 son a seria de cambia os cambiado mucho de tiro

Voz 0609 10:18 año años cambiado muchísimo Forte además pues buenas tardes no es así

Voz 1704 10:25 no es que te lo diga siempre es que vengo hecha polvo de nada pero siempre me lo dices así es que tengo la la espalda echan cuatro catastróficas desdichas bueno vengo comiendo chocolate

Voz 0609 10:33 vaya pero que hay que tiene que a estudiar Medicina había estudiado todo Carlos qué tal buenas tardes muy bien fenomenal tú tú tienes alguna idea que pueda hacernos entender qué tiene que ver que venga con la espalda hecha un cuadro que dice que como chocolate

Voz 8 10:50 pero echan cuatro Un cuadro todo todo cuadro cuatro

Voz 1704 10:53 fatal de chocolate que lo cura todo a ti te pase lo que te pase tú vete camino chocolate basada el como todos los Luciana que lo dice el doctor la obesidad enseguida aún no

Voz 0609 11:04 vivo vivo desde ayer en un sinvivir es que me me me concurso de este de Lhasa

Voz 14 11:18 lo hará Titín brillante recuerdo entre

Voz 2 11:35 Iribarren contra el mundo el mundo contrario rehén de momento gana el mundo cinco tres bueno eso en eso está muy bien que empiece recordando Amigos de Ronaldo contra amigos de dijo

Voz 1704 11:44 a través de los solteros contra casados a fin de temas que tiene que ser triste hacer un partido de estos amigos de Iribarren parezca yo solo contra el resto de amigos bueno a ver Iribarren propone aquí la hacer dijo se trata de descubrir a un hombre mujer

Voz 0609 12:00 son AG que está oculto detrás de las tres pistas

Voz 1704 12:03 para ilustrar las nos pone música y esto también es entretenido Iribarren todo tuyo todo mio cinco tres esto requiere medidas de urgencia así que hoy lo he dado todo lo que he podido quiero que sufra es que no quiero que no tengáis ni idea quiero que perdáis la primera tú tuviera volver mañana a ver si mañana el me toca venga vamos con la primera pista que es biográfica

Voz 13 12:53 el antecesor de tras el tecno pop para la fuerte para que estudie e tus ancestros bueno estos son ultra Box grupo de Tecnocom que tuvo tres épocas la de los setenta la de los ochenta y la de los noventa

Voz 2 13:05 la de los cien días en los cien ya se quedaron

Voz 13 13:07 buena fue la de los ochenta liderada por Michel Cure importante un escocés vocalista guitarrista y teclista Si bueno pues eso los ochenta tuvieron bastante éxito sobre todo dos temas este que se llama Viena del año mil novecientos ochenta Delcy muy Cheers y hayáis y seguro que lo conocéis del año ochenta y cuatro pues nada la pistas muy sencillas biográfica como decía ahí es que nuestro personaje nació el seis de julio de mil novecientos ochenta y cinco días antes de la publicación de este fabuloso

Voz 2 13:36 Viena de seis de julio mil novecientos ochenta y es una mujer trenes

Voz 0609 13:41 quién es el primero Héctor Edgar vamos

Voz 2 13:44 lo básico Mazo por cierto esta canción pues no no le hagan la pelota Iribarren

Voz 1704 13:49 además muchas gracias como si lo hubiera compuesto eh

Voz 2 13:52 el libro pero ella no vamos a lo básico vamos a quitarnos de en medio a parte de ello es mujer no no sólo es acertar esto verdad es llevábamos diez días diciendo que no quiero que ya cuando decís hombre mujer y mujeres hombres Ángel bueno

Voz 0609 14:13 bueno pues sabemos que no es mujer nació el seis de julio de mil novecientos ochenta

Voz 13 14:16 vamos con la segunda iba a decir que es una pista geográfica pero en realidad lo que es es una pista la diosa

Voz 24 14:23 oh

Voz 2 14:24 te has dicho otro gaste más Taubira

Voz 24 14:28 eh

Voz 18 14:54 el Down Dream sólo correcto

Voz 13 15:02 eh llevo Autostrade porque hay una versión en italiano de Antonello Bendit y mí me la vendieron como que era la original unos amigos italianos grabaron a tinta dirige canción tan buena millonarios

Voz 2 15:12 ya me dijeron sí sí es este de Bendit y no no lo que hizo fue la

Voz 13 15:16 a versionarla pero bueno está también muy bien estas son House un grupo de los hermanos fin Tim inútil que es la continuación de su grupo anterior que seamos split en son seguramente los únicos músicos de pop rock de este país que podamos conocer aquí

Voz 2 15:34 no sé si sabéis el país vecino

Voz 1704 15:36 el país y los no lo digas bueno si lo sabes mejor vale

Voz 13 15:39 porque la pista esto va a ayudar bastante la pista dice lo siguiente es un poco pero atención la localidad donde se crió nuestro personaje es pionera en el deporte rey

Voz 2 15:52 país de los Claude de House dicho así asusta pero no por ellos el país el deporte Rey intuye cuál puede ser pero bueno El País sí que lo tenemos en el país lo digo pero sí no me puedo decir y los claro de dónde Australia pues no pues entonces vendría bien saber el deporte del Rey el deporte rais vio el personajes se crió en una localidad donde el deporte rey en Australia ha destacado siempre por el por el tenis pero no sé si allí es el deporte el Rey y el nombramiento de canguro bueno la pregunta

Voz 1704 16:27 hacerla ya ya ya ya pero entonces que se crió

Voz 2 16:29 allí en la ciudad en una localidad al localidad

Voz 1704 16:32 en enero el deporte rey de enero

Voz 2 16:34 a raíz de esa así la pistas así que hay que hacer y se crió allí entonces se crió

Voz 1704 16:42 mira al año que hemos venido a jugar

Voz 14 16:46 eso es pues o se dedica

Voz 1704 16:51 al espectáculo qué pena que los gestos mientras hacemos un pase entre ella preguntarle si está vivo o no pero bueno esto es las respuestas no no lo dedica al espectro está venimos ya que estamos

Voz 2 17:06 no preguntarme no no yo no me preguntaba yo lo dejo ahí en ese camino está bien no se dedica al espectáculo se crío en la localidad de Australia se supone no no no he dicho eso pero no has dicho

Voz 13 17:18 lo has entregado bueno lo enredado tanto a seguir yo me lo se crió en una localidad donde el deporte rey de Australia al deporte rey país de cabe how si es pionero vale donde tiene importancia se deportivo en bueno en fin vale nosotros solos vamos con la tercera pista que es una pista a dúo

Voz 25 17:40 esto

Voz 14 17:44 sí

Voz 26 17:45 sientes que estás con tu loco Sue en este a unos Tel Campbell

Voz 14 17:53 no es que

Voz 27 18:01 digamos que Elgar ha dicho el uso Rosana hoy siempre se les relaciona está claro que sigan el mismo modelo bueno Rosana Arbelo nacía en Lanzarote en el sesenta y tres y como Tori Amos y Mafalda eh nos ayudarán la semana pasada haya una mujer que pensaba que sólo se iba a dedicar a componer pero bueno se atrevió a cantar a sacar a aquel primer disco Lunas rotas que bueno a fuego lento Lunas rotas Si tú no estás el talismán Stacey miedo Rosana está claro que ha cantado a dúo con muchísimos artistas con muchísima gente y la pista lo que nos dice es que sin miedo y alguna otra Rosana la cantado a dúo con nuestro personaje de hoy ande no se dedicada al espectáculo he dicho que no se dedica al espectáculo

Voz 1704 18:44 te mantienes no

Voz 0577 18:47 sí pues ya está innovación mil ochocientos ochenta y si vale vale

Voz 14 19:00 estamos bien me mata preguntar todo el planeta pero es

Voz 2 19:18 a ver

Voz 27 19:19 el cantante no es cantante no es cantante no hemos dicho que no se no se dedica al respecto

Voz 2 19:26 alguna vale porque yo ya lo sabes

Voz 14 19:31 de si lo de

Voz 2 19:33 está lo que quiera pregunta lo que sí es cierto si ya lo sabes no no yo he del Betis que claro no lo que quiero es lo que indie yo diría que no es el Betis no nos del Betis no no no no le como ya lo sabe Roberto preguntas cono que creo yo digo que creo a que estoy uniendo es que me había

Voz 0609 19:51 despistado lo de Australia claro Australia nosotros lo conocemos a mí la primera impresión ha sido por el PP pero no el deporte rey en Australia es es el rugby

Voz 1704 20:00 el rugby y el equipo y donde más

Voz 0609 20:02 equipo sabido la división no sé si es de honor o primera no recuerdo la número dos la nomenclatura que nuestro país ha sido en San Baudilio de Llobregat conocido como Obregón es posible que entonces el personaje que yo estoy pensando ahora te hago la pregunta eh es posible que juega a baloncesto es posible además

Voz 1704 20:23 juega muy es posible

Voz 0609 20:25 tenga XXXVIII años pues si nació lo recordamos los tiene mayor novecientos ochenta el rugby en Sant Boi que que más pista sabía banda igual que yo creo me suena que tozudas

Voz 14 20:38 eh

Voz 8 20:41 es ahora dudo entre un no XXXVIII gran a Pau Gasol

Voz 28 20:51 vale sí pero pero oye hay que hablar Brno

Voz 13 20:55 es acertado seis pero pero pero bueno lo primero la clave alma la pregunta de alma de Sí se dedica al espectáculo

Voz 1704 21:02 ya que porque ha seguido esa ha sido la clave porque he pensado alguien que no se dedique al espectáculo que hubiera cantado Rosa clave de Larguero haya sido una larga canto con Rosana El Larguero tu buena salud

Voz 8 21:18 cuando ya está todo resuelto lo hago muy bien esa pregunta seguro que un cantar aquí estuvo falta de tengo que echarles del eh el deporte nacional The Australian Jordi

Voz 0609 21:29 ya que es el Rubio está el rugby o el críquet no

Voz 8 21:33 creo dejado de Nueva Zelanda y bueno

Voz 2 21:35 desde Australia el fútbol pero también

Voz 13 21:38 y aparte claro en Australia así que hay más músicos que son conocidos Olivia Newton John está anti CDC hacer bueno CC son contraria cazó cambiando hace hace así que enhorabuena

Voz 1704 21:50 vira vira Pau Gasol

Voz 13 21:51 al final ha sido resultado de tenis aunque no sea muy bien bien bien

Voz 2 21:58 vamos a echar una cabezadita respiración profunda

Voz 30 22:15 también

Voz 0609 22:22 voy a hacer una pregunta con tu permiso Héctor Llanos que aquí no sepa de qué va la cosa les puede resultar un poquito marciana pero

Voz 31 22:31 a vosotros os está país cuando

Voz 2 22:33 os acordáis cuando dormir en uno más tampoco no

Voz 0609 22:39 no yo también un poco hacer os necesita necesitados sacas un pie fuera uno solo no no no no los pies los que son los que tienen que aunque para todo el calor del mundo no yo creo que a mí me pasa igual claro este es el milagroso misterio que intentan hoy destapar Nos desde Verne editorial cuenta por favor

Voz 0577 23:00 por si todo viene a raíz de de Ibai Llanos que es el narrador de videojuegos y yo creo que no es de mi familia no lo sé aunque nunca se sabe

Voz 0609 23:06 bueno nunca se sabe

Voz 0577 23:09 tuiteó en en plena ola de calor hace unos días en España pues lo siguiente él decía por muchísimo calor que haga mantengamos las de las prioridades claras se duerme con manta hice ducha con agua

Voz 0609 23:20 entonces estoy con eso él en ambas

Voz 2 23:23 del dice esto es así a mí que no me lo quiten

Voz 32 23:26 les ciudadano y claro pues más de cuatro mil personas han compartido el mensaje porque son Sergio e identificadas con con el tema no

Voz 0577 23:33 en las respuestas al tuit muchos aseguran que les pasa lo mismo a la hora de dormir y que no pueden conciliar el sueño sino se tapan de os digo que a mí me pasa

Voz 8 23:41 sí sí porque les pasa porque nos pasa a muchos como nos estaba contando Héctor fueron tantas las personas que enfatizaron

Voz 0609 23:49 con iba Llanos que en realidad hemos acudido nosotros a un a un experto igual que han hecho en Verne en los escucha Francisco Javier Puertas que es miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de sueño Francisco Javier

Voz 28 24:00 buenas tardes hola muy buenas tardes muchas gracias por atendernos

Voz 0609 24:04 son muchas gracias por por asomarse a esta hora para algunos de la si tapados a destapados pero en este tiempo de verano hora de la siesta por qué necesitamos taparlo

Voz 33 24:13 bueno lo que en realidad ocurre es que para que el sueño se produzca de forma natural

Voz 0509 24:17 en el y agradable necesitan

Voz 33 24:20 hemos tener pequeños cambios de la temperatura corporal entonces lo que es habitual es que para el inicio su sueño poco antes de la cama ya empieza a descender un poco la temperatura central del organismo unas décimas pero a la hora de irregular la la temperatura no todo el mundo lo hace de la misma forma ni tiene el mismo la misma facilidad para facilitar esta pequeña bajada de la temperatura aquí se produce entonces y necesita pues una a veces una ayuda una pequeña ayuda de de una sábana o o en algún caso de una manta et Is y eso hace que por ejemplo pues esas diferencias en la forma de ayudar a regular la temperatura corporal pues que ante la misma temperatura ambiente pues unas personas necesiten taparse y otras no y otros no puedan taparse

Voz 0609 25:13 claro como estaba diciendo aquí la Forte Alma Andreu hola qué tal seguro que va a decir para servirle a usted y a Dios porque ella es ya es así que que igual que ella decía hay gente que necesita de taparse pero los pies fuera hay otros que es totalmente al contrario porque hay las partes del cuerpo ahí no están de de la misma manera ahí ideadas por la por la sangre no

Voz 33 25:36 el completamente hay partes del cuerpo que son especialmente destinadas a regular la temperatura no es es decir el especialmente pues las partes distal es funcionan como antenas no los los pies y las las orejas eh que son sitios donde la circulación y digamos no tiene o facilita un poco que mantengamos o que elimine la temperatura mediante

Voz 28 26:04 lo que decimos que es la pasa mira atrás y lo de la suposición de las arterias de la piel que las orejas se ponen rojas a veces no que cuando uno

Voz 33 26:11 no existe ustedes estaba cuando alguien se quedando un poco a adelante usted pues aparte de pensar qué es lo que está diciendo ni las orejas porque muchas veces esa caída de párpados si esas pequeñas cabezadas acompañan de parejas están rojas porque se produce la a Basso dilatación donde ese pierde un poquito de calor no ha contrarios si tenemos frío en los pies hice produce una va su construcción que al tener el frío esa sensación de frío hace que intentemos es que se pierda calor con hace oposición sino perdemos suficiente calor porque tenemos frío entonces nos cuesta más dormir no las personas que regula la temperatura Aizoon friolera necesitan muchas veces es típico muchas veces de las mujeres que duerman hasta con calcetines fosa hasta el verano

Voz 0609 27:04 las que regula la temperatura esto esto y esto puede ser un síntoma algo una alerta para que como no

Voz 33 27:11 no es una cuestión es una cuestión genética no todas las mujeres por supuesto pero es una cuestión genética metabolismo no personaje calurosas persona Siluetas pero personaje regula la temperatura entonces en dicho uno de tapar no está facilitan dado que el el descenso de las temperaturas saca de una forma agradable perdamos calor demasiado deprisa que entonces no se enfrían entonces no nos podemos dormir Nos tapamos muchísimos Calvo su sudor tampoco no entonces el la manta o la sábana en van a ayudar a que facilite hemos ese proceso de termorregulación que se acompaña al inicio del sueño o que incluso hacia al final de la noche pues ocurre que muchas veces no regula la temperatura porque hacer de sueño en la que estamos es de peor termorregulación

Voz 0609 27:59 al margen de eso de tapar no son lo que ya que estamos todavía a pesar de las fechas es muy probable que que nos queda mucho verano consejos básicos para dormir en verano por ejemplo aire acondicionado sí o no

Voz 33 28:12 la recomendación que es hacer es que no sé si de todos tenemos razón esa acción pues que debemos iba a un hotel condicionado evitar levantado pues con toda la vía aérea a la garganta sequedad de Aspe hoy casi faringitis porque porque el frío muchas de destinos David recta mente el aire frío y seco pues es muy fácil levantarse con una una faringitis o con una molestia a nivel de vía aérea superior y en general el aire frío constante tampoco es algo natural no a la hora de dormir puesto que efectivamente tenemos un peor con toda la temperatura y tampoco tenemos la conciencia para tapar un poco puesto se a eso en cambio suelo sugerir a veces me han dicho unas tácita Funes pacientes por la experiencia hay por lo que te cuentan las personas que viven en ambientes muy cálidos si tropicales es que el ventilador de techo que mueve las aspas despacito el el propio hecho de que la latente de que el aire circulen la habitación eh ya facilita un poco que eliminamos el calor fíjese que los propios ventiladores aunque no generaban frío refrescan por el propio hecho de que circulan en la ida no entonces el los ventiladores esos de techo de aspa sobre lo que más utilizan osamentas tópica les justamente porque no genera una corriente muy grande movilizan en la habitación de ayudan poco a que a que el aire corriente pues nos ayude a eliminar al calor

Voz 0609 29:45 perfecto ventiladores y aire acondicionado no a no ser que queramos al día siguiente hablar como el padrino entre otros

Voz 33 29:52 puede poner programar con la el modo el modo sueño este medio italo obesidad

Voz 0609 29:58 ahora vale después si yo tengo una duda porque tenía un amigo que decía no yo lo lo último que hago en el día es hacer deporte mucho ejercicio porque así caigo rendido yo lo he intentado en alguna ocasión que noto es que me reactiva más si se hace ejercicio o no antes de acostarse

Voz 33 30:15 pues dicho recomendar que el ejercicio intenso o sea el eje por lo menos tres horas de la orden en la cama porque un ejercicio intenso defiende al gimnasio de una carrera intensa Aitana lo que hace es esquivar el metabolismo y mantener la temperatura corporal alta evitando que hija pequeña curva de diciendo de la temperatura corporal que que precede al sueño se produce de forma natural en cama yo pues bueno parece un paseo au un ejercicio físico que sea moderado antes de ir a dormir no está contenido lo que sí desaconsejamos es efectivamente que que se haga un ejercicio intenso ante el sábado no hay porque fíjese usted que el concepto casa nazis sueño es algo que hay que separar porque usted puede hacer la maratón esa alcanza disimuló llegar a casa duerme o puede estar en casa el domingo levantarse tarde después de comer sueños es decir hay que separar el concepto de sueño o de somnolencia que ocurre todos los días aproximadamente dos veces por la noche y algo después

Voz 0609 31:13 pues aquí estoy para el concierto de casas

Voz 33 31:15 eso porque a veces al volante cansado no conduzca no tiene sueño no conduzca

Voz 0609 31:21 yo ahí me usted anotando aquí no sabe lo feliz que me ha hecho porque acaba de decir textualmente que yo puedo hacer la maratón

Voz 28 31:27 el he punto

Voz 0609 31:30 después no olvidemos el origen de todo es un tuit de alguien que defiende a ultranza que aunque haga mucho calor aunque estemos en plena canícula en verano aquí que taparse un poquito para dormir porque si no no puede conciliar el sueño ir defiende también la ducha caliente ducha fría ducha caliente ducha templada cuál es la idónea para

Voz 1704 31:47 claro lo lo deja amigo uno amigo

Voz 33 31:49 puede hacerse la maratón llegar a casa por la noche dormirse y usted no

Voz 0609 31:53 me tocó

Voz 33 31:54 es decir para el el el un ejercicio físico extremo pues igual a la ducha caliente o una manta a alguien va mucho en función de la facilidad no tenga para adormece y después la facilidad que tenga uno para un para modificar o regular su temperatura bueno en principio el la ducha nosotros aconsejamos ni que sea ni muy fría aunque no hace uno llega que a través de una carrera intensa lucha fría lógicamente pero dormir para facilitar la termorregulación no hay que provocar en la va a salir los Nabás dataciones reciba por una lucha muy caliente no vaso dilatación de una vaso construcción tampoco intensa por una lucha muy fría porque va a alargar el proceso en que vamos a poder en termos regular nuestro organismo de la forma óptima para dormirnos mundo uno lo que se sugiere es cada uno saber su temperatura pero habitualmente una ducha templada

Voz 0609 32:54 qué bien vamos a dormir esta noche a pesar de la temperatura que tenemos ahora en el exterior aquí en Madrid desde los días más calurosos pero tampoco fresquitos Francisco Javier Puertas muchísimas gracias

Voz 37 33:44 este miércoles de nueve diez de la noche en Hora Veinticinco libro de coordenadas viaja a Perú corazón mundial de la producción de cocaína líquida

Voz 38 33:52 que sale bien a sirios así lo permite como una bendición de dar cuando él decida decir

Voz 37 34:07 el recorrido de la droga desde los laboratorios secretos entre narcos sicarios militares un programa en colaboración con Dimas y el periodista David vería en dirige Pedro Blanco cadenaser

Voz 0609 34:22 cabe en todos los escenario

Voz 42 36:07 Íñigo Sastre qué tal buenas tardes buenas tardes Roberto me ha quedado clarísimo todo lo que habéis contado eh si hay sueño nada de conducir pero sí estamos cansados pues hay que parar no hay que parar en la en la carretera y además hacer una paradita

Voz 0475 37:03 lo habéis visto una de las sorpresas de este verano el look el nuevo look del líder norcoreano Kim Jon Un lo habéis visto es mucho más desenfadado veraniego con un sombrero de paja pero parecía imposible pero nos atiende al teléfono una vez más lo ha conseguido Edgar Hita quien les digo

Voz 28 37:23 señor Kim Kwan jin qué tal buenas tardes buenas tardes pasa aquí muy bien si eso fuera José María

Voz 1704 37:34 Kim Kardashian

Voz 28 37:35 en estuvo el otro día o que por eso digo que no haya común

Voz 0509 37:38 es hoy un nuevo líder ahora sabe que me ha cambiado todo a Tito que qué pinta ahí visto con la camisa blanca sombrero de otro

Voz 1704 37:49 por eso te llamamos ahora pero pienso antes de bombardeo

Voz 0509 37:52 ah y puede ser luego por la tarde como decía gran Gila

Voz 1704 37:54 bueno ahora ya no he cambiado

Voz 0509 37:57 antes si no me saludaba cuando pasa por el pasillo para ir a fumar hasta luego de que se me entra la risa pero admitió me lo Sevilla si os acordáis no hizo dado ahora no ahora no ahora sólo voy a ejecutar a la gente que lleva riñonera no puedo con ellos puedo con y que dice no es que ha vuelto la moda es muy cómodo te cabe todo matarlo una una batería externa para el móvil matarlo pero ya te lo mereces serán merecen los que lleva riñonera pero sólo eso eh por el resto soy muy campechano

Voz 43 38:30 que a lo mejor a lo mejor me hago de mi seguido un montón de broma la ETA

Voz 0509 38:34 mírame el dedo vamos a buscar Eramus sino porque aquí las cosas más tarde ya es que al final lo de matar matar por Matare es tontería o sea no no hay que matar así como ese siempre siempre tiene que haber motivos porque tú no llevará riñonera no

Voz 28 38:48 yo no no no no no no no novelas digitando este detalle

Voz 0509 38:55 imagínate si he cambiado Robert que me reuní con con cara naranja lo viste ganó con Donald Trump

Voz 1704 39:00 sí vale si lo viste me dice

Voz 0509 39:02 cómo os paséis posee un bombazo y yo diciendo por todo tranquilo quien respira respira y le dije no amigo lo mejor es hablar yo soy muy amigo de mis amigos que esa es una frase de Paulo Coelho no

Voz 0609 39:14 sí sí lo confirmó que era suya

Voz 0509 39:17 me lo tuvisteis ayer entre la élite no fiáis pero bueno no tú eres el espíritu de la fiesta fiesta alegría ya está eso sí nave riñonera se

Voz 0609 39:27 no no no no que Iribar

Voz 28 39:29 tampoco ha traído atraído iban Iribarren es al que manda

Voz 13 39:33 no no no no no vivir el delegado especial de Corea del Norte del sur de cuál era de este fenómeno

Voz 0509 39:39 Messi no lo sabes pero si no lo sabes si te mando país no saben es que el billete de ida lo cogidos de Corea del Norte pero el de vuelta al no he cogido a Corea del Sur pues luego a ver si te dejamos Ruiz bueno una buena cuidarse

Voz 0609 39:51 un abrazo que

Voz 44 39:58 mi patio de vecinas con la Forte

Voz 2 40:02 quieres proceder como siempre saludamos formalmente sí sí señora Forte buenas tardes bienvenida a este su programa

Voz 1704 40:10 buenas tardes jefe arrobas hoy la fuerte para servirle a Dios y a usted

Voz 0609 40:14 si si hay alguien que está especialmente contento de pasar el verano aquí en La Ventana esa es nuestra artista particular la princesa del pueblo dueña y señora de las desdichas bueno de su patio de vecinas Alma Andreu arrobas hoy la fuerte por dónde vamos hoy como estamos y yo yo yo yo

Voz 1704 40:32 sí

Voz 0609 40:33 no saben lo que traigo sí sí esos que hoy es muy así como todos estos temas por otra parte en cachondeo

Voz 1704 40:40 el sondeo que hoy tengo entre manos algo calentito calentito calentito ya ya

Voz 0609 40:46 como aquella tarde que los contaste que ya había nombrado una lavadora o que tu señora había compuesto la lavadora que no valía absolutamente para nada Ángel o aquella otra que también tengo muy presente que los hablaste de tu drama con las extensiones de pelo no me mires así no las pestañas mira así vamos a empezar con exigencias que no que no que no era hacer un poco de tiempo broma al verano

Voz 45 41:07 pero es que mira si quieres que te hable cada tarde de la teoría de la relatividad de la circunstancia climática que acecha el planeta pues mira oiga yo me preparo el tema vengo aquí más

Voz 0609 41:15 aburrida no para desaconsejar ya tenemos aquí garita te puedes por favor además tener un poquito más pelín sólo él de respeto hacia los físicos y lo científico

Voz 1704 41:25 que sí que sí que es hoy pero que se está acabando el mes y quiero que quede constancia en directo delante de mi público y España entera que yo soy una mujer polivalente ecléctica con la piel muy tersa visto último sobre todo decir el San Roque de la piel muy Ter si los pechos todavía todavía vale que trófica desdicha nuestra es hoy forjó el jefe es que no te imaginas no imaginamos y fíjate que vamos a caldear un poquito al ambiente

Voz 14 42:02 Almería no

Voz 46 42:03 hoy

Voz 14 42:06 se llevó a las ocho

Voz 0609 42:13 hay mucho de esto si antes la maltrata más que el aire acondicionado Bruno Forte esto es un programa para todos los públicos no son ni las seis delata

Voz 1704 42:20 de siquiera seguramente piensan esto seguramente esté escuchando tu santo a saber si se acordaba mamá apaga inmediatamente radica lo digo no tengo ni pero escuchando la musiquita que has elegido ya yo me veo venir no no no no te lo ves venir no sé si me lo peor de lo que te imaginas es que resulta que bueno tú sabes que yo por mi programa Mato lo sé yo las tres candidatas que quedaron en el amigo campan yo superé el casting bueno pues entre que yo por traerlos mejores contenidos a La Ventana de la fuerte haría lo que hiciera falta que soy de las que cree que no basta con vivirlo sino que hay que contarlo

Voz 0609 43:01 pues se pues suelta Loya

Voz 1704 43:03 pues que me fui a un club de su con ver ahí lo que se cocía a un club de su indios pues Singers eso sí

Voz 45 43:12 sí sí yo ya te decía yo que hoy traigo algo muy grande entras mal

Voz 0609 43:15 no se seguramente alguno de los que allí decía exactamente lo mismo del sueño no

Voz 13 43:22 su ingreso en cantante avales no sé a verme

Voz 0609 43:25 me tienes que contar esto de los de los Singers si quieres aprovechar para hacer un segundo llamamiento a tu madre porcino apagado todavía la radio le ha pillado la señora

Voz 1704 43:33 mira ya a las alturas Alea jacta est que me fui a un club de su es con mi señor aquí respeto para todos porque yo lo hice por mi programa no te olvides de su jefe no te olvidaré

Voz 0609 43:43 lo de investigación que Quique allí

Voz 1704 43:46 eso pues bueno pues nada pues yo sólo fue allí a ver qué se cocía como decimos en Valencia que no tú Content en que no te lo cuenten con estos ojos que lo ve ante estos ojos ancha lo primero que vengo a resaltar es que allí la gente está pluriempleado

Voz 0609 43:59 ya pero tú fuiste hacer una inspección de trabajo no te entiendo como pluriempleado

Voz 1704 44:03 pues sabes no es que yo sea la Pasionaria ni la sindicalista el grupo

Voz 0609 44:06 lo había intuido pero sí allí lo que sí que pasa

Voz 1704 44:08 el pluriempleo porque al llegar a la puerta a puerta así como todo el mundo se imagina negra sin ningún neones a peliculero no pues al llegar a la puerta hay un montón de parejas que tú lo ves así entre sí afloja el nervio no te cobra la entrada carísima por cierto después lo comentaremos una señorita que va ligerita de ropa vamos en sujetador y te da una toalla

Voz 0609 44:29 sí vale eso ya lo lo estoy visualizando porque porque hasta ahora no se no veo nada raro lo vio claro pero nada raro

Voz 1704 44:37 Berto que una jovencillo te atiendan bragas lo mismo poco raro sí que es bello bueno yo ha ido hoy a la ferretería a que me hiciera una llave la señora Antana no iba a ser reitera porque tú lo tienes que contar todo yo sí a mí no me queda nada dentro bueno volvamos al club de su ingreso

Voz 0609 44:53 estamos ahí en el club de su ingreso sí que se me pierde el ambiente

Voz 1704 44:55 decía que tú llegas allí y el señor que te abre la puerta de expuesta Frontur ponen local bueno sí pero te explica que si esto que si lo otro va abriendo puertas va abriéndose al aborto Fernando herido abre todo lo que pilla pilla sí sí sí sí abre cosas abrir cobra cosa cosas pero yo decía lo del pluriempleo porque el guía del local de poses camarero muy bien eficiencia todo iba a medida que avanza la noche también leves con el tanga de leopardo y el arnés puesto osea que te abre la puerta por el local te pone una copa más pues si quieres Le puedes ver con tacones la señora ligerita de ropa cumbre aquí lo tengo pues él camareros en la estaba cepilla ya ya ya venga lo hemos bueno pues por sí ha quedado claro yo te lo explico pelo a pelo nunca mejor dicho el guía del local te va explicando lo que son las zonas de contacto dándonos de contó aquí yo soy muy fan de este eufemismo lo que decirte porque aquí a la salida a la radio tenemos zonas de emergencia pero bueno esto son zonas donde yo fui a documentarse había zonas de contar son todas para unas prisas no ya apretón no sólo de contacto dirección al principio sí pues al principio de la noche hacemos de fricción son Un par promedio hay que va avanzando la cosa hay contacto vamos que había gente allí si será que está muy de moda porque Madrid ahora mismo está casi vacíos a todo el mundo dio tú sí que está vacío vacíos todo orquesta todos los su es estos eso que insisto la entrada

Voz 0609 46:22 pero eso será porque entonces entre la consumición

Voz 1704 46:24 cuatro cuatro consumición cuatro consumiciones hombre yo te digo tú quieras o no de ahí sale está has perdido igual no pillas Cacho pero sales a cuatro patas fijó ayer a cuatro patas dentro o fuera esterilidad otra cosita que te ven formara

Voz 45 46:38 sí en mi patio de vecinas que es muy de periodismo ciudadano

Voz 1704 46:41 de servicio e ten cuidado Pablo Iglesias sorprende no mira Forte educa informa y entre tiene cuenta que en ese local de su ingreso en la limpieza reinaba estaba muy muy muy pasan Vitesse de los chorros de Lord bueno atiende Mello fíjate que tengo un altísimo grado de exigencia con la limpieza ya el camarero también te dice si se sigue pobre examen felicidades las señoras de la limpieza del señores muy bien desde aquí mi más sincera enhorabuena la mamá de la Forte

Voz 0609 47:07 por eso no hay que preocuparse porque allí el test de la suegra no a dedo y ninguna teoría

Voz 0509 47:14 de todo son muy bien muy bien

Voz 0609 47:16 ya sabemos que local que visitase está valentísimo era un poquito caro mejor que incluye cuatro copas se al chico de la puerta luego puede que te lo encuentre está también por ahí has dicho pasando el cepillo sigue pasando el cepillo alguna

Voz 1704 47:29 pero además una cosita te voy a decir aunque había un señor que podría ser Mi abuelo eso sí que verá la gente más joven de lo que yo pensaba que con esto datos sociológico sí

Voz 0609 47:38 es cierto también que lo hemos resuelto muy bien

Voz 1704 47:41 sí sí bueno yo ya te dije que lo en la comunicación de alto standing soy como Paco León cuando quería rodar Kiki la película papel que antes pues tuvo que ir a informarse todos estos asuntos del sexo Puyol

Voz 47 47:51 sí pero este pero este en La Ventana este tú programa habitualmente de sexo Nova

Voz 1704 47:58 bueno ya pero yo es que tengo una mente muy inquieta

Voz 47 48:00 sí

Voz 48 48:05 en paz pero ahora sería un mundo sin peligro cero

Voz 1704 48:19 el momento que que se va siempre el receso que se Alma Andreu La Forte para pegarse el escrito es increíble arrobas hoy las redes sociales que estaba por aquí acércate déjame bailar Aldama Aleix ya está aquí narrando una historia de lujuria de sexo de pasión

Voz 13 48:36 está descansando Santana que ha estado diez minutos tras no

Voz 1704 48:38 sobre el tablero los setenta todos los días

Voz 2 48:41 a las horas en la radio lo tenía ya los dedos peor que el señor

Voz 0609 48:46 bueno oye lujuria se echó paseo pero Pluriempleados también también hay denuncia social a que si algo más que añadir a tu particular cincuenta sombras de Grey

Voz 1704 48:54 cuenta sombras de Forte mejor dicho bueno a ver básicamente tampoco tengo mucho más que contaros de aquel sitio ya sabéis lo que se cuece gente dale que te pego arriba abajo doblada de otro orden pero espera algo si para meternos más el ambiente que se nos hace una idea de lo que has escucha allí porque ya te digo yo que no están hoy en La Ventana hombre igual que son oyentes aunque sabe si oyentes de Olletas pero a esas horas les preocupa algo más que tú yo jefe vaya a gritos que escandalera si quieres un día te reproduzca para que te hagas una idea aquí pero la verdad es que no se problema

Voz 2 49:27 no que no hay del si a me salto en Lyon y sin guión cómo estáis sí sí sí

Voz 1704 49:35 no pero ver porque no tenemos tiempo no puedo yo le va a hacer pero sólo como periodo Alex Brian os dejamos de lío que ya lo has contado bastante lo que vale que se oye si está listo se hace ya no es necesario que a esas horas nos informe detalle bueno una cosa porque una cosa más hizo una cosa más y ya sabes que a mi señor él atacó una señora aquí presente le atacó una señora a tu Señor le ataca las señoras incluso lo aplazaba Callao donde metas miedo

Voz 0509 50:02 a mí que después sale por la aquí yo sufro

Voz 1704 50:04 ya menuda invasión mira te voy a contar señor iba vestido pudoroso sensato y de repente voy yo yo digo hoy en todas demasiado vestido por la tía que le está tirando los trastos a mí se por ahí sí que no dicho que que hice yo enganche mi bolso me puse las bragas y me fui pero yo no imagino pero está escuchando tu madre que hoy broma que no que ya había cumplido con mi misión yo era una reportera de la bici si de las Beachy News de La Ventana de la fuerte con los deberes me fui con los deberes nos traes hoy pacientes del día más lo está pidiendo a gritos así que por veinticinco pesetas en qué situaciones extrañas te has visto envuelto has pensado tierra tras Game como por ejemplo cuando era pequeño mis padres se pusieron demasiado romántico Onésimo pensé tierra tras Game un dos tres responda

Voz 49 50:56 otra vez cuando era pequeño y de mayor más que nadie