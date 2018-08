La Ventana (22/08/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 cadena SER

Voz 1667 00:11 son las seis las cinco en Canarias el Partido Popular apuesta por mantener las concertistas en la valla de Ceuta y Melilla el portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó cree que es una

Voz 3 00:20 buena herramienta para prevenir saltos como el de

Voz 1667 00:23 esta mañana para garantizar la seguridad de los agentes en la frontera son declaraciones de Cosidó a Europa Press

Voz 4 00:29 sí tenemos unos medios

Voz 5 00:31 en defensa de nuestras fronteras en una situación de tanta presión como la que hay ahora mismo desmantelar los me parece una grave irresponsabilidad con consecuencias positivas como las que hemos visto en Ceuta hace muy poco tiempo no

Voz 1667 00:42 la Guardia Civil acaba de actualizar los datos relacionados con este salto a la valla de esta mañana Ceuta Antonio Martín

Voz 0228 00:47 finalmente sea cifrada en ciento dieciséis el número de inmigrantes que han logrado superar la valla fronteriza que separa Ceuta de Marruecos en un nuevo salto masivo tras el protagonizado el pasado veintiséis de julio el modus operandi ha sido el mismo romper la valla y las puertas ubicadas en el perímetro fronterizo según la Dirección de la Guardia Civil han utilizado cizalla mazos la propia Benemérita hace alusión a la violencia empleada por los inmigrantes que han lanzado ácidos Calvi y a las fuerzas de seguridad como consecuencia de ello han resultado heridos siete agentes de la Guardia Civil dos de ellos han causado baja por las lesiones sufridas todos han sido ya dados de alta también han sido atendidos en el Hospital Universitario varios inmigrantes principalmente por cortes pero ya han sido trasladados al CETI

Voz 1667 01:26 en el Estrecho Salvamento Marítimo ha dado por concluida la operación de rescate que mantenía abierta esta tarde son cincuenta y seis las personas rescatadas incluidas diecisiete mujeres y cuatro bebés tres de los rescatados han tenido que ser evacuados a Melilla por hipotermia en total hoy se han rescatado en el Estrecho a cerca de ciento ochenta personas y se busca a otra patera con treinta y nueve inmigrantes más el Gobierno busca esta tarde el apoyo de Podemos a la senda de estabilidad presupuestaria que se debe votar en el Congreso el PNV sugiere su apoyo al Gobierno esto decía este miércoles en la SER Itxaso Atutxa ex presidenta del

Voz 6 01:59 PNV en Vizcaya Aida gustaría que la legislatura acabara entre otras cosas también tengo que decirlo para que los acuerdos a los que Sánchez

Voz 7 02:06 eh comprometió eh

Voz 6 02:09 tener y cumplir eh aprobados por el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno Rajoy se pudieran llevar a término tan

Voz 1667 02:15 Venezuela esta tarde se ha registrado una fuerte réplica del terremoto de ayer de seis con nueve grados en la escala Richter con epicentro en la misma zona informa desde Venezuela banda Sánchez

Voz 8 02:25 si aún se están realizando las evaluaciones de los daños pero por lo pronto se conoció de una estructura que resultó afectada en la capital venezolana específicamente tuvo una inclinación de cuarenta y cinco grados en sus últimos cinco pisos por el posible daño en una de las columnas tras este terremoto este movimiento telúrico se sintió en más de siete estados del país escuchemos los testimonios de los ciudadanos en la capital

Voz 1826 02:47 todo mi vehículo comenzó a moverse

Voz 9 02:50 si todas las ventanal lo difícil comenzaron a ser fuerte ruido pero

Voz 8 02:53 mi instinto fue ponerme debajo de un marco pensando que iba a durar Fox pero sobre todo están alertas ante la posibilidad de réplicas

Voz 1667 03:00 sí tres cinco y tres en Canarias y nace es la hora de cierre en la bolsa el Ibex treinta y cinco encadena su tercera jornada en verde de la Penya el Ibex tierra

Voz 1481 03:11 con una subida del cero con tres por ciento y se sitúa en los nueve mil quinientos ochenta puntos hoy en Europa subidas de los principales índices entre el cero uno y el cero dos por ciento salvo Milán que baja un cero cuatro en el Ibex lideran las subidas las constructoras ACS un dos con tres por ciento Acciona casi un dos por ciento la prima de riesgo se sitúa en los ciento cuatro puntos básicos

Voz 1667 03:32 ah y más noticias con Josema Jiménez cuba abre su red ferroviaria ala gestión extranjera

Voz 1645 03:37 según han informado ha informado el diario estatal gran mal las nuevas leyes van a permitir la explotación de las vías férreas por cualquier persona nacional o extranjera el nuevo decreto ley pretende ser un paso positivo para la revitalización del sector que colapsó los noventa y aún no se ha recuperado el Gobierno cubano ha invertido unos cuarenta millones de euros en la modernización de talleres trenes vagones de pasajeros

Voz 1667 03:58 Buñol también se planta contra las agresiones sexuales en sus fiestas entre las medidas de seguridad

Voz 1645 04:03 sentadas hoy se ha anunciado el establecimiento de un punto Violeta estará formado por el movimiento

Voz 3 04:09 Pérez democráticas de Buñol voluntarias que Irán

Voz 1645 04:11 identificadas con una camiseta morada va a servir de enlace entre las personas que hayan sufrido una agresión y los cuerpos de seguridad la tomatina de este año que se celebra el próximo veintinueve de agosto va a contar con el lanzamiento de ciento cuarenta y cinco mil kilos de tomate

Voz 1667 04:25 en los deportes Óscar Egido la de nuevo hola Pablo igual

Voz 1643 04:27 de de las cuatro y media están reunidos en la sede de la fe en la Gran Vía los capitanes de primera división y está prevista no rueda de prensa a las siete menos de una hora para conocer su postura en relación a dos protestas contra la Liga

Voz 1826 04:37 una el partido que Javier Tebas quiere que se jueguen

Voz 1643 04:39 Estados Unidos y la otra los partidos que se juegan viernes y lunes iros que empiezan a viernes a las diez y cuarto terminan pasadas las doce de la noche ya el sábado además Aguirre Chess ha retirado esta mañana de la entrenamiento de la Real Sociedad lesionado y ávido cuatro presentaciones el Villarreal con vaca es una de Valladolid Guillén de Sidi Ifni o en el de las

Voz 1667 05:02 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana a las siete de la A6 en Canarias en la SER

Voz 2 08:43 la Ventana Roberto

Voz 20 08:51 Titín

Voz 22 09:00 sé que esta deceleración doloso que taiwanés gaste no

Voz 23 09:09 es eh el saluda

Voz 22 09:12 qué mal herido control a los que no lo

Voz 1826 09:32 las seis de la tarde nueve minutos las cinco y nueve en Canarias un miércoles más aquí hablamos de cine mientras el cine por cierto en nuestro país sigue dirimiendo la batalla entre exhibidores la Academia mundo de los representados por la parte artística los espectadores que también algo tendremos que decir en en todo eso en respeto a lo que hablábamos ayer precisamente con Mariano Barroso director de la Academia y también con los representantes de los consumidores con Facua sobre sí

Voz 24 10:01 va a tardar mucho en

Voz 1826 10:02 trascender que se refleje la bajada del IVA aquella por la que tanto se había luchado tanto se había reivindicado después en el en el último hídrica lo pagador que es el el espectador bueno mientras esa batalla pero va por otro lado mientras existe ese debate nosotros vamos a hablar del cine con Carlos Marañón director de Siria María Carlos qué tal buenas tardes

Voz 3 10:22 Puerto hola qué tal está allí para hablar de

Voz 1826 10:25 se hacía referencia esto del cine español porque esta la primera película de la que hablamos hoy es una película familiar no sé si es de las que está llamada después a a engrosar la estadística de las películas en nuestro país que hacen un buen taquillaje que ya tenemos algunas exoneró algunos ejemplos

Voz 3 10:42 este año debería debería estarlo y yo creo que está hecha con esa intención porque por lo menos está basada en una colección de libros que es absolutamente exitosa que tiene unas cifras brutales el loquísimas de las cuales todos nos alegramos porque ha puesto a leer a muchísimos chavales en nuestro país

Voz 1826 11:02 es loquísimas porque estamos hablando de los futbolistas hemos Si alguien no puede hablar desde la mirada del cine Hidalgo que tiene que ver con el fútbol aquí está el amigo Marañón desde luego es la voz más legítima es tu película te ha gustado

Voz 3 11:15 no me han gustado sí sí me ha gustado porque a pesar de obviamente ser una película destinada principalmente al público infantil tiene un encanto especial tiene un intangible y es una valoración de la lo que yo llamo la imaginación por encima de todo que al margen de pequeñas cosas como como puede ser que es un envoltorios y ciertamente sencillo que tiene una idea a veces un poco televisivo por decir algo que el humor es blanco o caer de cursos digitales para recrear las la los partidos de fútbol que aparece en la película eh a pesar de esas cosas que en algún momento puede ser mejor o peor la película tiene un espíritu completamente digamos muy muy sin sin ningún tipo de como diría sin

Voz 1826 12:03 han no sé si a lo mejor te refieres a lo que llegaste a escribir en Cinemanía y es que es una película filmada

Voz 25 12:10 sin ínfulas completamente ya ya ya no me salía la palabra sin pretensiones no

Voz 3 12:15 sin desprovista completamente pretensiones y eso para este público para los que acompañamos a este público sobre todo para los mayores

Voz 1826 12:23 eso es de agradecer muchísimo es muy de agradecer imponía estuvo el ejemplo de alguna algún ejemplo reciente que hemos tenido en el fútbol español con el fútbol y el cine español como la última de los Zipi Zape que es una película destinada a todos los públicos infantil

Voz 26 12:38 agobiado pretenciosos especiales demasiado

Voz 3 12:42 hagamos parecerse o querer parecerse a otro tipo de sagas que vienen de otros países no por ahora

Voz 24 12:48 de Harry Potter por ahí no que obviamente han sido muy éxitos

Voz 3 12:50 esas hice busca esos caminos no a veces cuando no tienes los mismos argumentos ni los presupuestos es mucho mejor regresar un poco a lo básico en este caso lo básico son que son eh los futbolistas encantados de perseguir misterios en esa base en esa conjunción del fútbol por supuesto y ahí sí que entra en juego algunos elementos de efectos especiales porque sí porque los chavales no tienen por qué ser magos del balón precisamente son actores esas una conjunción muy difícil de lograr que sean buenos actores y que la dejo en bien al fútbol para plasmarlo en un terreno de juego pero lejos de eso lo que hace es bueno bajar mucho el tono de los partidos de fútbol para que sean unos partidos muy agradecidos deber muy normales de mucha normalidad y conjugar lo perfectamente con el misterio el misterio entra en juego la imaginación de los chavales yo creo que esa es era lo que ha hecho que estos libros de Roberto Santiago curiosamente un escritor que es director de cine que ha hecho incluso películas también con el penalti más largo del fútbol vinculadas al fútbol pero otras muchas comedias como al final del camino eh lo de los suicidas eh esto tras luzca muy bien en la pantalla como como lo ha hecho Miguel Ángel Lamata hay ha conseguido pues bueno que esta conjunción de chavales en pos de sus sueños futbolísticos Si de detectives cosas por decir

Voz 26 14:06 algo unido a los adultos que les rodean pues funciona muy bien me llamo Paco

Voz 27 14:13 que soy especialista en penaltis

Voz 1826 14:17 fallar

Voz 27 14:19 el foto alto va el penúltimo en la Liga en cuanto el equipo baje debemos destinar los recursos a actividades más provechosas como que común os presento a Elena se que acaba de llegar pero quiero que hagamos un pacto nuestro equipo está en peligro tuvimos que descubrir porqué en los árbitros se quedan dormidos Peres los asunto era policía Jerónimo Llorente

Voz 1826 14:46 los futbolistas que mezcla como los estaba explicando Carlos Marañón fútbol misterio humor una película para la Familia como no se han encargado de remarcar hoy han pasado por aquí del reparto en cuanto a los adultos destacan pues Carmen Rizo Joaquín Reyes los dos han estado aquí de esta esta mañana en Hoy por hoy con Pablo González Batista ya han dicho que es una película familiar muy familiar

Voz 3 15:06 no por supuesto está bien porque en realidad a los adultos que aparecen en esta película pasa en un poco por ser los niños de la misma de la Historia mientras que son los niños los que ponen un cierto digamos un cierto rigor una cierta seriedad a las correrías que que comparten todos no y en ese compartir yo creo que está el secreto de de que pueda ir a verlo pues toda la familia

Voz 1826 15:42 y después de otro género totalmente diferente pero llegan por cierto de esta semana a los cines varias películas francesas una de ellas es Robben sobre el artista considerado padre de la escultura moderna creador de obras como El beso como el pensador

Voz 28 15:56 es una película es es una película biográfica es una peligrosa con biográfica ambientada sobre todo en esa parte de la historia de robos Rubén en la que compartió su vida con eh Camille Claudel esa es la parte interesante la película no deja de ser algo vamos a decirlo para utilizar un símil que que que viene viene al caso un poco pétrea

Voz 3 16:20 es un poco dura un poco

Voz 28 16:23 hagamos eh bueno eh

Voz 1826 16:26 tensa

Voz 28 16:27 vamos a ver si que lo es pero Consolider no porque no es no es que sea tampoco nada nuevo no pero hay una cosa interesante la película es que retoma una historia de amor que ha sido muy muy utilizada de la Historia del Cine por lo menos sea ha sido muy visitada no y es la de la de estos dos artistas porque él también lo fue obvia gente como sucedía en aquel tiempo tuvo muchos problemas para tener una identidad propia para tener un un perfil propio tuvo que separarse de Rubén y a partir de ahí tuvo muchísimos problemas eso ese contaba en una película de no hacen mucho eh de Bruno Dumont que se va Claudel mil cientos quince con Juliette Binoche que era muy muy dura que hablaba de cuando clásico del eh se marcha

Voz 29 17:15 del lado de Rubén y quiere ser ella un artista por su propia cuenta al margen de la historia de amor que habían tenido entera

Voz 28 17:22 y eso había sido muy difícil en este caso ese retoma lo que había en otra película muy ochentera deseó a la pasión de clamidia

Voz 29 17:28 lo del en que e Isabelle Adjani Gérard Depardieu tenían una más bien tórrida

Voz 28 17:34 e Historia de amor esta es la parte digamos la cara B fría muy fría muy gélida de de esa historia ahí hay un Vincent lindo en que está muy bien pero sí que hay que reconocer que está por ese lado muy yo lo llamo pétreo intruso o es helador gélido total no oí lo que sí es verdad que la historia tiene mucho poso tiene mucha importancia refleja muy bien lo mal que que era las relaciones artísticas unidas en aquella época en el siglo XIX posteriormente donde la mujer pues no conseguía tener perfil propio en

Voz 1826 18:17 es una nueva visión otra aportación del cine francés sobre la vida de Robben y sobretodo sobre su relación entre rodee Camil Claudel versión original versión doblada

Voz 27 18:31 el artista objetivo era tirón buenos Tristán no tiene el privilegio cesta

Voz 28 18:45 nos vienen además Roberto un montón está absolutamente de moda

Voz 3 18:49 las películas de artistas pintores escultores es

Voz 28 18:52 es un perfil que tiene un público un público no

Voz 3 18:55 este adulto un público reposado pero nos viene el

Voz 29 18:58 que viene otra nueva nos viene Gauguin Otra vio pit orografía de podemos decir

Voz 11 19:05 con Vincent Cassel otra francesa así que seguimos con ese con ese género

Voz 30 19:14 y es la que está sonando ya es la banda sonora de otro estreno otro estreno también de origen francés Rubens es una historia bueno como dice su titulo es una historia de venganza una venganza tras una violación

Voz 29 19:25 habrá un montón de películas que se llamen Rivers que es probablemente lo peor de esta película porque puestos a poner un título mejor elegir cualquier otro hay miles de películas cientos estado repasando obviamente aquella de Kevin Costner y madre en esto de los ochenta pero hay un montón de películas que se llaman originalmente Rivette y a las que los distribuidores siempre les cambian el título porque es absurdo en este caso se lo mantienen pero es verdad es una película muy sorprendente es una película es un ultra violento debut de una cineasta decorada de Coraline Fayad que es más provocadora

Voz 3 19:58 qué feminista pero que es muy Ponce

Voz 29 20:01 ante hay muy muy dura sería una especie de arma letal del empoderamiento femenino es un western si recuerdas aquella película de libras tiene mucho de Delibes son unos amigos que van de caza empieza un poco así en aquel caso era iban de pesca y acaba siendo una especie de Rambo femenino e la verdad que que la película es una venganza en la historia de una venganza una chica a la que dan por desaparecida a la que violan tres bueno uno de los amigos que que que acompaña al compañero sentimental de esta chica joven y y la verdad que es una mirada hacia el macho alfa hay digamos que es no tanto metáfora contra el patriarcado que sabemos que es un tema muy candente sino si contra los clichés de la clasificación femenina no de ese esa estampa femenina de mujeres en bikini o de la belleza como único hilo argumental de los personajes femeninos yo creo que la película a través de una historia de acción de venganza hay debió Agencia digamos que va muy bien contra esa línea de pensamiento podríamos decir

Voz 1826 21:20 Sala que sumamos a los estrenos junto a rodee no a los futbolistas después te te llevo otra vez de nuevo por la cartelera hay por los estrenos pero antes déjame que vayamos a otro lugar Carlos porque vamos llevados por esta canción esta canción pertenece a a la banda sonora de la película Matilda una historia que marcó la infancia de de muchas generaciones la dirigió Danny De Vito precisamente hace un par de días se anunciaba que el reconocido director porque muchos lo tenemos al mejor encasillado en un perfil determinado de de cierto papel relacionado también con algunas comedias pues sí Danny De Vito el reconocido director actor productor americano va a recoger uno de los premios Donostia de la sesenta y seis edición del Festival de San Sebastián junto a él estará el japonés la corrida que triunfó en Cannes con su película Un asunto de familia se convierte así en el primer director japonés en ganar este premio de reconocimiento en en San Sebastián como decíamos quedan exactamente treinta días para que el Festival de San Sebastián del pistoletazo de salida así que yo creo que es muy buen momento para para salud

Voz 1104 23:02 para su director a José Luis Rebordinos José Félix qué tal buenas tardes buenas tardes encantado de estar con vosotros

Voz 1826 23:07 los igualmente oye podríamos empezar por esto que estábamos comentando Danny De Vito yo estoy seguro que si a muchos de los que no somos especialistas sólo somos espectadores tal noticia Danny De Vito lo tenemos relacionado con pues eso un actor de comedia y Danny De Vito para el cine es mucho más verdad

Voz 31 23:24 sí es mucho más pero bueno para el teatro y para ir a la televisión porque hecho series está haciendo series estupendas pero fíjate que tiene algunos de sus éxitos mayores son como director no películas como Hoffa como la guerra el horror no como Matilda que estáis poniendo la música me parecen auténticas joyas no pero también luego es un hombre que ha producido papeles increíble películas increíbles no es un hombre que ha Soderbergh que ha producido incluso al mismo Milosz forman que ha producido a Tarantino es decir es un hombre con una carrera muy muy amplia lo que pasa es que no toda su carrera ha estado digamos así expuesta al público no ha hecho mucho trabajo de productor mucho trabajo montando películas y arreglando películas para que pudieran ser una realidad no

Voz 1826 24:02 la nueva porque presentará Danny De Vito además el domingo veintitrés tengo entendido presenta Small Foot en el velódromo que que que sabemos esta película

Voz 31 24:11 bueno esta es una delicia él pone voz a uno de los personajes es una delicia es una película Amén no quiero tampoco desvelar nada porque parte de la grafía ese alguna sorpresa pero bueno sólo a decir que está en el mundo de los de los jets la película ambientada que son muy muy bonita de esas películas de animación que saber día maravillosos que lo mismo valen para los más pequeños que para cualquiera decir que la cruzamos los adultos igual o más a veces que las disfrutan los niños no entonces bueno ha sido una buena excusa hombres un personaje y un actor productor director que a nosotros nos entusiasma bueno esta ha sido una de las oportunidades muchas veces estamos detrás de premios Donostia durante años y años y años no lo conseguimos a veces cuando no tienen película y cuando pondré una película pues es una oportunidad no en este caso ERE teníamos la oportunidad tener la película a través de Warner que la distribuyen España ha estado trabajando para que han evito podía venir de aceptar es el premio y estamos encantados

Voz 32 25:01 genial aunque sólo sea por por la famosa anécdota que dicen de él que que que llegó a Madrid en una época de muchas obras que suele pasar además es lo difícil huidos y lo que hubiera perdido en una época en la que recuerda por por esa maravillosa anécdota de haber dicho seguro que la conoce

Voz 33 25:20 si la Él es el Twitter creo castellanos del amor a alguien que la contara muy divertidas exacto

Voz 32 25:24 de Madrid es maravilloso pero será aún mucho mejor cuando encuentren el Tesoro

Voz 33 25:29 no hemos tanto mi dinero es a no sólo por eso ya merecía

Voz 31 25:34 de que da conocido en otros festivales y es un tipo entrañable y además con mucho sentido el humor no que es muy muy divertido y una persona muy muy agradable bueno insisto yo creo que como como cineasta en el sentido más amplio de la palabra no tiene precio no insisto también ha hecho televisión ha hecho teatro es decir eso es uno de esos premios Donostia muy completos no sólo no sólo su obra como actor

Voz 1826 25:53 bueno confesada entonces tu debilidad por Danny De Vito ya vemos que da aquí demostrada oye también como admirador del cine japonés de Qorei da de de la figura de Kore eda que nos podrías decir

Voz 31 26:04 sí pues mira aquí San junto a dos cosas por un lado que el año pasado ya empezamos a anunciar que normalmente lo normal es que haya dos tres Premios Donostia ha dicho esperamos todavía que un tercer premio Donostia

Voz 1826 26:13 ah sí sí esperamos la semana que viene si todo va bien

Voz 31 26:15 eh porque nosotros intentamos anunciadas cosas cuando son muy seguras a veces luego incluso se te cae no pero

Voz 1826 26:20 no yo te decía él así haciéndose el despistado a ver si así esperando amigos por ahí lo soltaba así nos cuenta no

Voz 31 26:26 no es posible porque todavía no es tanto es no pero pero era fíjate anunciamos que nos gustaba nos gustaba que os Premios Donostia no fueran siempre actores y actrices no siempre tuvieran que ver con el glamour ni con rostros muy conocidos sino que también pudiera haber un espacio pues para grandes fiestas en el sentido más amplio la palabra puede ser un productor una directora de fotografía en este caso director de cine como Score Edano el año pasado fue desborda no entonces bueno fíjate Qorei tiene una relación de amor con este festival brutal ha competido cuatro veces su segunda película ya estuvo en la competición de San Sebastián cuando nadie le conocía y estaba en en perlas bastantes años ha ganado dos veces el premio del público en perras con dos películas bueno es un buen amigo además es un buen amigo es decir que es una persona con la que tenemos mucha relación con él y con su productor con Don Jordi tener buena relación entonces este año cuando tenemos una gran admiración por su obra cuando ganó la Palma de Oro de Cannes hilo teníamos entre una lista de cinco seis posibles premios Donostia más cinéfilos dijimos ese daño es el año porque él va a venir con la película va a venir a perras bueno pues en vez de perlas este año vamos hacen Premio Donostia a toda su obra que es más que merecido no ha sido un poco complicado que pueda venir pero va a venir porque la puesto todo de su parte porque está en la preproducción de su próxima película que rueda en París con Catherine Deneuve además si Giulia entonces ha tenido que hacer un parón en esa producción para venir y de hecho se lo entregamos en domingo porque es el día que puede acercarse desde París no pero pero ya te digo que la relación con coreada es larga y es una historia de amor sin altibajos

Voz 1826 27:55 yo adivino no soy pitonisa tampoco pero a ver tenemos Danny De Vito tenemos Corea da faldas y a lo mejor alguien de América Latina y no lo digo a ver la pista tenemos la producción argentina el amor menos pensado es la que inaugura el festival por si cayera por ahí pues si no te voy a decir nada pues dime algo del amor menos pensado

Voz 31 28:13 jo pues que es una película es una es una comedia sentimental espectacular no sé si estáis viendo las críticas Argentina el éxito de público bueno el cine argentino y un momento increíble porque aparte un montón de películas más más difíciles más más digamos de lo que se suele llamar tradicionalmente armados no está haciendo un cine comercial de muchísima calidad es decir el arte el se acaba de estrenar también que estuvo en Cannes y aquí en perlas arrasando en taquilla el amor menos pensado ha salido como un tiro en la taquilla Argentina tiene unas críticas buenísimas en en Venecia va a estar la quietud de Trapero va a estar también acosada a decir que realmente tienen un montón de películas muy importantes no en esta es una comedia sentimental generalmente escrita para mí se nota que que su directo por Juan Vera es su primera película como director peso en los grandes productores argentinos además define serio importante se nota se nota su esperanza porque está muy bien escrita y luego es que creo que es difícil que la interpretación sea mejor es decir Ricardo Darín nos tiene acostumbrado a grandes papeles pero es que la pareja Ricardo Darín Mercedes Morán es espectacular lo vais a ver estoy convencido que se va a caer el Kursaal porque creo que es una película sobre todo y por encima de todo deliciosa

Voz 1826 29:17 tú llevas la cuenta de las películas que has visto en las últimas últimas semanas últimos meses para la preparación para ultimar los detalles del del festejo

Voz 31 29:25 pues este año no lo hago porque creo que se pero el año pasado vi alrededor de trescientas cincuenta películas en el año

Voz 1826 29:30 este año no lo has mirado porque no quiere asustar cuando

Voz 31 29:33 cabe todo ahora estamos con muchos líos pero opacos a mis compañeros del comité de selección han visto todos entre seiscientas y ochocientas es decir yo casi siempre director es la persona más protegida de de una institución no a mí por un lado me pasan ya unas películas preseleccionadas por ellos los y a veces tengo que ver películas por protocolo pues porque son películas que tiene que versión si no pero el trabajo de base fuerte lo hacen mis compañeros en comités elección por eso yo veo menos películas pero es la parte que más me gusta de mi trabajo e sobre todo espectador

Voz 1826 30:01 está todo cerrado haber Icíar Bollaín la Cuesta Rodrigo se oye en Carlos vermut hay todavía posibilidad de abrir espacio para alguien

Voz 31 30:09 es sólo nos queda sinceramente sólo queda en un lugar muy determinado una película todo porque se ha caído por un problema con el equipo la película todo lo demás está cerrado digamos al noventa y nueve con un nueve por ciento

Voz 1826 30:19 o sea verdad es es decir abiertamente eso de me lo me lo quitaban de las manos

Voz 31 30:23 no no no pues Pascal sino fíjate ahora precisamente ahora lo que nos asusta nosotros a un mes vista CIR ya la mejor no va a estar es decir en lo que hay es lo que hay esto es ahora lo que nos asusta es lo que puede caerse es decir siempre decimos que nos dejen como estamos que el festival empiece lo antes posible no hay que producirlo pero estas son las semanas peligrosas porque bueno pues esa persona Guetta confirmó un viaje que está asegurada de pronto le cambian un rodaje tiene que hacer un comercial de pronto se te cae a dos semanas de no esto pasó pocas veces pero alguna vez pasa vivimos un poco aterrorizados con eso no

Voz 1826 30:54 déjame que te pregunte aunque no esté relacionado directamente con eso pero tú como hombre del cine de referencia no puedo dejar de preguntarte sobre la polémica de estas últimas horas después de de reivindicar durante tanto tiempo la gente en el cine que se bajara el IVA del veintiuno diez por ciento una vez que se ha bajado después parece que no se repercute hoy hemos conocido un nuevo estudio que parece que como mucho en el treinta por ciento de los casos a ti qué te parece todo esto José Luis

Voz 31 31:20 bueno yo pienso que todos los todos los a todos los que son productos culturales deberían de Unió abajo al margen de cuál sea su precio es decir no entro a discutir eso porque en el precio de una entrada no sólo influye el IVA por ejemplo nosotros estábamos subió las entradas que hemos estado seis años sin subirlas entonces de pronto depende de muchas cosas estén hemos tenido con patrocinadores que yo creo que al cine el cine en estos momento la exhibición cinematográfica desde luego no es el mayor negocio del mundo no creo que nadie esté formando realmente en las salas de cine lo digo me vale pero lo me vale lo mismo no quiero centrarme en el cine porque no es lo mío y no quiero entrar en polémicas no pero es lo mismo para los libros es lo mismo para el teatro yo creo que tienen que tener IVAs muy bajos porque tenemos que intentar entre todos primero que aquellos que que proyectan cine que produce en fin eh que hacen cine que escriben libros que hacen música etcétera les sea rentable para que puedan seguir haciéndolo y los que lo exhibe en lo producen también les sea rentable no y luego a unos precios adecuados para que los espectadores puedan puedan ir al cine no yo creo que que lo que hay que buscar fórmulas que permitan que nuestros jóvenes vayan al cine que el que vaya mucho al cine tengan pase más trato por ejemplo nosotros el que cogería censadas la hacemos un veinticinco por ciento de descuento es decir que si vas a diez películas que además lo puedes vivir con otros te sale a cinco y pico la entrada de dos busquemos fórmulas para que la cultura esté el acceso de todos es tengan fácil acceso porque al final es decir los países que tienen un fácil acceso a la cultura que sus ciudadanos son cultos en el sentido más más noble del término es son países al final que se desarrollan más tolerantes al final siempre de un efecto positivo La

Voz 33 32:56 claro claro claro

Voz 1826 32:59 ya pero yo siempre he dicho como durante todos estos años de la crisis incluso me parece antes de que se conociera la subida del IVA cultural está la iba a la subida del IVA del cine el empresario del cine mi pueblo mi pueblo que es una una ciudad pues fue el que se inventó lo de el carné de la tarifa plana a veinte ó veintidós euros para ver todas las películas que quisieras todos los días es decir qué fórmulas desde luego como reivindican imaginativas desde luego que siempre ha habido José Luis Rebordinos director del Festival de de Cine de San Sebastián muchísima suerte que ya latín pero bueno muchos éxitos

Voz 31 33:29 gracias y que podéis venir y que lo disfrutéis vosotros que para eso lo hacemos para que la gente lo pueda disfrutar y que para que San Sebastián durante unos días son sitio encuentro donde ver buen cine donde discutir un sitio donde todo el mundo pueda expresar sus ideas con libertad y con la única condición que es el respeto a la de los demás ese espacio de libertad que queremos que la cultura lo puede originar el cine también

Voz 25 33:48 un abrazo José Luis muchas gracias muchísimas gracias buenas tardes y Marañón hasta la próxima director de Cinemanía aquí estaremos un abrazo gran abrazo

Voz 48 38:31 en La Ventana con el Roberto Sánchez

Voz 49 38:39 en la periferia

Voz 50 38:42 la media flota nuestro vienesa rondar los nueve planetas

Voz 51 38:59 co

Voz 50 39:10 y mil K dos entones no a las tareas así en el salto Marcia negro entre esté Serras esto era era abierto las cientos de Trashorras con la mano

Voz 1826 39:52 estamos ahí de nuestras para llegar a las siete de la tarde la A6 en Canarias

Voz 1104 39:57 ya sabemos que la temperatura tiene tan

Voz 1826 39:59 en su parte de de sugestión de muchas veces en la radio jugamos con eso también eh aludiendo a que abrimos la Ventana para que esto sea iré para que se refresque bueno pongan un poquito de atención en este instante porque no en el termómetro pero eran que esta hora este ratito de las veinte horas en las que nos encontramos durante la semana Éste es el ratito donde aquí se respira más limpio donde el aire está más fresco será porque me acompañan los que forman parte de esta reacción la parte más joven los millennials llamamos bueno otro por cierto antes de que acabe este curso de verano tenemos que hablar discutir debatir sobre eso sobre si están el de generación millennials o está en la que está por llegar pero hoy estaba Claudia Lucía Sahún

Voz 52 40:44 Marta Marina qué tal cómo estáis buenas tardes buenas

Voz 1826 40:48 este es el momento en el que eligen con quien quieren hablar con quién quieren charlar de sus cosas de las cosas delimitado el nombre de nuestro invitado de este miércoles nace en el universo de Facebook bueno en realidad nace en Santiago en mil novecientos ochenta aunque ha vivido desde siempre practicamente en Canarias sus poemas y textos comenzaron a alistarse hace cuatro años todo el mundo empezó a compartirlo y la especial sensibilidad de sus letras corrieron como la pólvora esa vitalidad terminó con dos libros pero terminó como empezó con dos libros hablando o mejor dicho escribiendo sobre temas de actualidad sobre verdades que no tienen tiempo desde el movimiento

Voz 1104 41:30 a la homosexualidad a amor pasando por el fenómeno OT o por el último vídeo de la de Rosalía regalan qué tal buenas tardes hola muy buenas tardes cómo estás menos menuda

Voz 1826 41:42 pueda haber sido elegido escogido aquí por el quinteto que hoy falta Alejandro que aunque sea millennials es joven pero llegó antes tiene vacaciones un jeta eh pero que digo que menuda responsabilidad esa de de ser el escogido tú te has sentido así como escogido después de ese fulgurante éxito que has tenido a través de Facebook a través de Instagram

Voz 24 42:04 bueno la verdad es que a veces me lo planteo no porque piensa un poco hacia dónde va sobretodo o que quiero hacer supongo que no es mi responsabilidad siempre intento pensar que que no es algo que yo escogido me escogen a mí como bien ha dicho Doom entonces no tengo una severidad en que la gente elija quedarse conmigo bueno pues me liberó

Voz 1826 42:28 así así así está mucho más relajado la primera de las que te han escogido es es pregunta o el

Voz 1481 42:36 las tardes dijiste una entrevista en público que el patriarcado viven calmado si el patrias

Voz 4 42:42 pecado vivan Palmada cuál es su Viagra

Voz 53 42:46 pues es su Viagra probablemente sea la

Voz 24 42:53 la propia sociedad que aplaude a cada una de las muestras que hace deje de machismo en todos sus ámbitos hasta los medios de comunicación como se tratan las noticias cómo se usan la palabra como el resto hacemos oídos sordos a lo que pasa

Voz 1481 43:13 sus textos hablan de de todo eso que nombras no ir tú que sabes ponerle también las palabras a las cosas a los sentimientos

Voz 4 43:20 las realidades a la sociedad

Voz 1481 43:23 es tan difícil la sociedad el machismo Si tuviera que explicarle a alguien quién es Roy Galán hoy

Voz 4 43:28 qué dirías

Voz 24 43:31 pues justo ayer escribía algo decía yo soy un chico al que su madre le enseñó ser libre y me hace fue ir ahora lo que hago yo es enseñar al resto a ser libre porque cuando alguien se va a enseñar algo y es tu deber que es alguna desaparezca son los que yo hago ahora

Voz 54 43:52 a mi madre a Roy dices que como algo no premeditado tú terminas que escribiendo el final para jóvenes y para mujeres en al final es tu gran público yo lo sé como lectora porque somos nosotras las que más te rendimos las manos rendimos a tu sensibilidad más que los hombres por ejemplo

Voz 24 44:10 yo creo que porque las mujeres están acostumbradas a reflexionar sobre sí misma no creo que sea una cuestión de por sí osea de que de que sea algo así sino que es algo educacional no han siempre digo que a las chicas se las enseñas desde muy pronto a a tener una responsabilidad se las enseña erróneamente en el miedo a una obligación a un cuidado tienen como que plegarse sobre sí mismas antes no para para estar en el mundo entonces yo creo que yo conecto bien con eso por otras cuestiones por las que yo he tenido que plegar me antes cientos esa sensibilidad yo creo que para muchos hombres a veces a sus frecuencias en chino que no entienden lo que lo que estoy escribiendo escribiendo jeroglíficos porque ellos no no captan lo que lo que yo estoy diciendo cada vez hay más chicos también es decirlo me alegra también

Voz 54 45:01 no es por contradecir pero nuestras dando por hecho el hecho de que los hombres tengan menos sensibilidad que las mujeres no es una generalización un poco

Voz 4 45:08 bueno no sé contestar si no no

Voz 24 45:11 no no hablo de que tengan están educados en una insensibilidad que instinto no digo que no la tenga digo que no la saca

Voz 1481 45:19 de qué manera de qué manera te quería preguntar te han enseñado a ti te han criado Dati que sea diferente al del resto de hombres que te rodean te rodeaban es entonces cuando era un niño

Voz 24 45:30 bueno yo fui criado por dos madre no con su novia entonces eso es una de las circunstancias que hace que que yo tenga que ver el mundo de una manera distinta IDC ahí creo no quiero decir que todos los hijos o hijas creados por familia maternales sean más sensibles pero sí es verdad que que el hecho de vivir una circunstancia no no marcada por lo lo normal te te hace te hace te coloca en un lugar distinto

Voz 55 46:09 bueno sus textos reflejan eh muchas reivindicaciones utiliza la literatura de una forma reivindicativa es su forma de expresar todo lo que siente y todo lo que quiere mostrar a a los lectores

Voz 24 46:24 el si tú tuve que elegir en un momento dado que quería hacer con las palabras no porque porque siempre está esta cosa de de para que escribo en un momento dado dije bueno lo que quiero hacer es que todo el mundo me entienda no desde una chica de catorce años hasta un hombre de setenta que todo el mundo pueda sentir algo similar no en en esa en esa unión tan tan bonita que tienen que tienen las palabras nube consiguen que muchas personas podamos sentir lo mismo la B

Voz 1481 46:55 Roy acabas de comentar nos que bueno te creas que tú has tenido dos madres que te has criado por dos madres siendo así eh bueno sin ser así hoy en día estaba como muy latente todo el tema de la gestación subrogada estás a favor o en contra

Voz 13 47:09 sí

Voz 53 47:13 la verdad es que no

Voz 24 47:14 tengo una una opinión muy formada de hecho creo también que como como hombre no como aliados feminista tampoco es una un tema en el que yo deba tener tampoco una voz muy concreta pero bueno la mía personal es que no evidentemente te lo que no puede suceder es que los vientres de las mujeres más desfavorecidas se utiliza en para para bueno para esto que de lo que se trata no entonces creo que que tendría que existir en un en un en un sitio muy concreto que altruista generoso en plan bueno pues si mi hermana no puedes estar yo gesto su bebé ese es el único caso en el que yo creo que la estación su robada podría estar más cerca de la sonoridad que del capitalismo en el resto de casos no me parece de hecho no me parece como se está vendiendo ahora la la gestación subrogada con como con dos hombres sentado en un sillón no las mejores madre subrogada están aquí te puedes conseguir no claro claro entonces ver ese tipo de anuncios me parece como pero madre mía no que que locura y además creo que me da mucha pena porque se está produciendo una fractura entre el movimiento feminista y el movimiento LGTB y Kumar porque porque ahí hay un conflicto grande entre entre esos hombres que quieren ser padres las mujeres no creo que que han ido siempre de la mano y ahora estoy viviendo un una especie de fisura que no me gusta nada no porque siempre así todo han sido los movimientos que se han ido a eso de la mano entonces es complicado es complicado yo creo que hay muchas formas de ser padre no no creo que sea pero claro yo no le puedo decir a nadie cuál es forma de ser padre o madre yo tengo la mía y la mía no pasa por para nada la gestación subrogada muchos hemos otra Hemoterapia

Voz 1481 49:15 Roy Atila fama te te dio la oportunidad de convertirte un poco en una corriente de opinión sobre ciertos temas como llevas se feedback primero de la gente en general de de todo tu público que es aunque sea de mujeres jóvenes es bastante amplios lo que tu dices te puede leer un niño de quince años una señora de ochenta y al mismo tiempo la gente que que que admiro porque escribes de Rosalía yo ya te contesta escribes de Aitana de operación

Voz 1826 49:39 triunfo ya te contesta no

Voz 1481 49:42 se cómo cómo llevas ese cambio de vida es estar en la plataforma no

Voz 24 49:47 bueno sí lo que pasa es que yo tampoco vivo ahí en el epicentro yo vivo en una isla un poco alejado y eso me ayuda basta

Voz 1481 49:53 la perspectiva no se me da perfecta

Voz 24 49:56 sí luego me sorprende no cuando voy a eso o algo y la gente me para entonces toma un poco más conciencia pero bueno ese ratito estar ahí pues como un niño pequeños como imagínate siete encanta el cine no tuvo a ver una película ahí tiene vía directa con con la protagonista o con el director para para decirle lo que piensa siguen sin más recibir este feed back pues es que yo creo que todo el mundo no es que es como un regalo constantes para mí soy muy privilegiado sea muy privilegiado de poder estar haciendo lo que hago y por ejemplo eso todo eso dices escribir sobra Aitana hay que Aitana se un momento y lo lea pues es que con la locura que debe estar viviendo que separen momento ahí pues

Voz 1481 50:38 es que tiene algo nuevo