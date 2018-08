La Ventana (22/08/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 venga

Voz 2 00:04 penas

Voz 1667 00:11 son las siete las seis en Canarias el gobierno asegura ahora que las concertistas no desaparecerán de la valla de Ceuta y Melilla en contra de lo que prometió el ministro de Interior la Secretaria de Estado de Seguridad Ana Botella habla de una reconfiguración de los elementos de esa valla para evitar nuevos saltos como el de esta mañana

Voz 3 00:27 estamos trabajando como ustedes saben en una alternativa a las concertino que no quiere decir la sustitución no quiere decir que vayan a esa o la desaparición mejor dicho sino que es una alternativa en lo que es la configuración de una valla que puede ser mucho menos lesiva en ese caso mucho más efectiva en evitarlos altos porque efectivamente la valla lo que pretende es frenar los saltos

Voz 1667 00:51 militares de alta graduación tendrán que explicar en defensa su apoyo al manifiesto que ensalza la figura de Franco el Ministerio ha abierto una investigación contra cinco de esos militares que firmaron el texto informa Mariela Rubio

Voz 1450 01:03 si el instructor designado por Defensa el teniente general Miguel Ángel Villaroya llamará a declarar a los cinco militares en la reserva que sumaron su firmar manifiesto que exalta la figura de Franco para Mariano Casado miembro del Observatorio de la Vida Militar el hecho de que el jefe de la investigación sea un teniente general cuando el instructor siempre ha de superar en rango al investigado apunta a que entre los cinco militares cuya identidad no ha trascendido hay al menos un general almendro

Voz 4 01:27 los alguno de los países sean objeto de investigación

Voz 5 01:30 tiene que tener el de división

Voz 4 01:32 por otra parte sugiere que hay debía haber entre los investigados militares de pertenecientes a distintos ejércitos por otra parte sugiere también que ha preferido el Ministerio llevar a cabo esa investigación directamente y no dejarlo en manos de cada uno de los ejércitos lo cual podría haber hecho

Voz 1450 01:51 el teniente general Villarroya elevará una propuesta de resolución del caso a la ministra de Defensa quien decidirá sobre las posibles sanciones a los firmantes se está realizando dice defensa un análisis pormenorizado y actualizado de la lista de firmantes ciudadana

Voz 1667 02:05 Nos ha confirmado hoy que se va a abstener en la votación para convalidar el decreto de exhumación de los restos del dictador el partido naranja cambia así el sentido de su voto de hace un año aunque el Gobierno tiene salvo sorpresas garantizada la convalidación de ese decreto entre tanto seguimos cogiendo voces que reclaman al Gobierno el cumplimiento íntegro de la Ley de la Memoria Histórica hoy es el alcalde de Sada el que pide la recuperación del pazo Meirás es Benito Portela

Voz 6 02:29 los consideramos que va montada que mostrado gobernó actual lo que es simplemente una cuestión de higiene democrática de respetar va Córdoba galego un acuerdo unánime el Parlamento galego que el y si se incorporó haciendo pasa a su patrimonio

Voz 1643 02:44 terminamos con los deportes Óscar Egido hola de nuevo hola Pablo que bueno ya terminado la reuniendo los capellanes de primera en la sede de la hace ya estaba prevista hasta ahora la rueda de prensa del presidente han comenzado ya hay muy buenas

Voz 7 02:55 qué tal buenas tardes justos acaba de sentar el presidente de

Voz 2 02:57 Asociación de Futbolistas Españoles David avanzó que todavía no comenzó

Voz 7 03:00 a hablar ahora sí tomó la palabra el escuchamos en la sintonía de la Cadena SER

Voz 8 03:06 ahora sí está amigo de fútbol español de tengo ahora sí ponme la tarde y que acabó

Voz 9 03:12 hola buenas tardes a todos gracias por por la espera

Voz 10 03:16 el resumen de

Voz 9 03:18 resumen de la reunión que hemos tenido que nuestra finales de Primera división destacar dos temas importantes el futbolista está unido todos los laboristas capitanes de las primeras plantillas de del fútbol español están con su asociación es un tema importante estamos cansados de que se tomen decisiones unilaterales que afecten directamente los futbolistas pensamos que el fútbol aparte de dinero de Business tiene otros muchos valores tiene afición tiene sentimiento tiene cantera tiene salud tiene muchísimos eh condicionantes que nos estamos acostumbrando a haber un fútbol solamente de dinero y de ideas de business como os digo

Voz 1643 04:15 bueno pues el de fútbol español que dice que no está de acuerdo con jugaron partido en Estados Unidos como dice David Aganzo esto no sólo es un deporte sino que para algunos es un negocio las ocho y media de los coches

Voz 1667 04:25 además gracias Óscar de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Pedro Blanco

Voz 2 04:35 la Reina se

Voz 1826 04:38 servicios informativos

Voz 2 04:45 la Ventana

Voz 12 04:52 siete y cinco las eh

Voz 1826 04:53 sí cinco en Canarias donde termina una historia donde empieza a las siete en esa sutil línea

Voz 13 05:00 relato temporal Nos movemos cada día a esta hora a partir de esta obra en La Ventana así que comenzamos una cosa lleva a la otra

Voz 8 05:09 Inma Rubio o no una cosa lleva a la otra es al contrario que lo explique una cosa lleva a la otra la sección más Rando de la

Voz 2 05:21 la radio española Sergio Martín ser que voten qué tal buenas tardes hola Roberto qué tal buenas tardes

Voz 1826 05:42 al viajero si ponemos rumbo a Marte

Voz 2 05:57 sí

Voz 1646 06:16 miramos al cielo cuando creemos haber encontrado suficientes respuestas a ras del suelo miramos escudriñar el cielo pensando cuánto nos queda por descubrir ahí afuera en el espacio inmediatamente después volvemos a la tierra y buscamos a personas

Voz 2 06:32 tan ofrecernos esas respuestas una de estas personas encargada de buscar

Voz 1646 06:48 presupuestar fuera de nuestras fronteras es Germán Martínez Herrmann es uno de los físicos más brillantes de nuestro país con treinta y seis años este murciano se ha convertido en uno de los principales investigadores de la NASA su objetivo encontrar agua y por tanto vida en Marte

Voz 1826 07:05 Germán Martínez que es investigador de la NASA profesor de la Universidad de Michigan y que nos atiende a esta hora se asoma a la ventana Germán qué tal buenas tardes

Voz 15 07:14 hola muy buenas tardes qué tal muy Quincy mantener igual

Voz 1826 07:18 igualmente para nosotros oye Germán explícanos tu qué haces exactamente la NASA

Voz 16 07:25 que estoy hago investigación para la NASA en el entorno de misiones de la NASA Marte la extinta Fini que fue al Polo Norte en dos mil nueve de dos mil ocho De al polo norte de Marte la actual MCL que está ahora mismo mandando datos esa pierda estoy analizando unos también parte de la futura misión de la NASA Marte que se llama Marte veinte veinte así de un poco mi misión es analizarlo Tato meteorológico en particular de esta misiones de la pasada presente y futura misión a Marte

Voz 1826 08:01 misión en la que hay desde luego puesto muchísimo interés

Voz 1450 08:06 por qué tanto interés en ese planeta por qué tanto interés en Marte

Voz 16 08:11 a ver yo creo que una de las pregunta que define la investigación de penal y no sólo en casa sino en general de de las diferentes agencias gubernamentales en la búsqueda de vida en otro planeta en la búsqueda de vida extraterrestre si queremos encontrar vida lo que en la tierra nos ha enseñado es que nadie visitamos agua líquida porque no conocemos vidas sin agua entonces tenemos que ir a a planetas cuerpo celeste donde creamos que hay agua oye pero definitivamente no dio a Marte porque hay una evidencia muy fuerte de que de que existe agua en este planeta y encima está cerca también podríamos añadir a amarte es que son las lunas de Saturno y Júpiter donde se cree que hay agua el hada perdón agua líquida debajo de la superficie helada pero por contestar a la pregunta la secuencia lógica sería queremos vida por lo tanto queremos agua

Voz 15 09:08 por lo tanto varía de ahí claro

Voz 1826 09:12 donde donde la tenemos probablemente más cerca ahí en Marte digo incidido en en esa apreciación que haces lo de cerca porque todo es relativo cerca cerca que significa Germán cuánto vamos a tardar en llegar a Marte

Voz 16 09:28 sí y en que el ser humano vice la superficie de Marte esto es una apreciación personal yo creo que vamos a tardar décadas

Voz 0758 09:37 el titular se está trabajando para que lleguemos

Voz 16 09:39 la década siguiente pero es cierto que en los años noventa del del siglo anterior también se decía que a estas alturas quizá podríamos haber llegado ya no es una pregunta fácil de contestar yo creo que vamos a necesitar más que lustro yo diría década también habrá que ver cuál es la aportación de la empresa privada porque lo que se necesita al fin al cabo es impresión se necesita dinero claro el dinero de NASA viene de de los puestos de los con primo huyendo hasta qué punto van a creer lo contribuyente pagar más para llegar a a Marte pero desde luego que con el impulso económico la empresa privada yo creo que que este objetivos y se puede cumplir antes pero no creo que que hablemos en años sino más bien década diría yo

Voz 17 10:25 Herman por tanto estos proyectos que empezamos a ver de precisamente como decías empresas privadas que ofrecen digamos establecer colonias en Marte y ofrecen esos primeros pases a cambio de una cantidad bastante grande dinero estos proyectos a medio plazo como dices son bastante improbables no

Voz 16 10:45 depende de lo que destinamos a medio plazo en los próximos años yo sinceramente no lo creo también haría la salvedad de que esta empresa no trabajan totalmente aislada atenaza hay hay lazos muy fuerte hay colaboraciones entrenadas hayan empresas por ejemplo como la TI lo más cosa que no no que no se piensen que van digamos por su lado está no no voy a decir totalmente coordinado pero NASA también tiene algo que que decir en esta en esta colaboración igualmente no creo que hable mote año de esto no va a ocurrir en los próximos cuatro cinco seis año porque antes tenemos que asegurarnos de que sea viable de que sea seguro lo que no queremos en mandar a alguien a Marte y que haya un vamos que que mueran porque eso sería fatídico para continuar Fathi Vico por por publicidad y fatídico por por la persona en sí lo primero de modo que los próximo año no creo no creo la publicidad a lo mejor lo que llega de que veía lo más va a mandar a al ser humano tía a Marte no no creo que sea no creo que vaya a suceder cuánto se tardaría en llega

Voz 17 11:50 de la de la Tierra Marte y no sé si tú estarías a lo mejor interesado en en poder ser uno de esos primeras de esas primeras personas que es establecieran que por lo menos llegaran allí

Voz 16 12:00 pues es a ver por parte darle unos siete meses siete ocho meses cuando la normalmente en la ventana de lanzamiento es cuando la distancia entre Marte y tierra es mínima y cuando esto sucede se tardan unos siete u ocho meses respecto a si yo quisiera ir no te voy a mentir Ocean no

Voz 1826 12:21 no no no no no tú tú tú además tiene las cosas muy claras porque tú sí que querías no sé si es desde pequeño algo una obsesión una obcecación que tenías que querías trabajar en ellas desde siempre la NASA germano

Voz 15 12:34 no no yo no me no me veía desde siempre en la NASA ha sido cómo cómo ha llegado allí

Voz 16 12:41 supongo que por casualidad poder a también por por como soy como soy yo por no hacerlo muy largo las matemáticas y la física es un case me han dado malo se me han dado bien la verdad entonces se estaba claro que desde pequeño podría hacer está relacionado con con la ciencia pero claro en su momento yo quería hacer maestro Hebe de matemática luego quería hacer profesor de Instituto de Matemáticas Física pero todo esto cambió mi último año de universidad en el que coincidí con un profesor que imparte una asignatura establece muy buena relación con él era un profesor también murciano como yo en la Complutense de Madrid ahí establecimos buena relación a base de de a pinchar no El Mundo al otro pero el el el caso es que es muy buena nota en esa asignatura profesor me puso en contacto Francisco Valero Paquito me puso en contacto con con con otro profesor que resultaba ser el el encargado principal de la estación meteorológica que actualmente está en funcionamiento en Marte encargado es es una español es Luis Vázquez en su momento me ofrecía fer un unos estudios a doctorales con con él me puse en un entorno maravilloso en el que tuve la oportunidad de colaborar con americanos de NASA con europeos de la Agencia Espacial Europea realmente con la gente con con gente buenísima después de la tesis si aparte de los contactos que hice me vine me vine estado unido en su momento con una beca post doctoral y luego ya con con proyectos mía sea que se fue un poco la la razón pero no no no no soñaba con la estrella soñaba con trabajar no no creo que los chavales Murcia o en España la sueñan con trabajar con asa no por nada sino porque tampoco es necesario va

Voz 1826 14:39 claro claro tú ahora ya mirando desde tu perspectiva el futuro no se al menos a medio a medio plazo piensa en volver a España algo de lo que estás haciendo allí lo del teletrabajo no podrías trabajar para para la NASA pero desde Murcia

Voz 16 14:55 a ver si me sí me gustaría volver a España en algún momento y desde luego que lo que yo hago aquí

Voz 15 15:00 ahí hay de verdad lo digo sin investigadores

Voz 16 15:02 en España que lo hacen que lo hacen digamos al mismo nivel incluso superior es decir por por temática también se podría hacer desde España creo que la diferencia es que ahora mismo con la edad que yo tengo la estabilidad en España no es muy buena de manera que no lo que me preocupa es es dónde o cómo o con el trabajo ahí ah pero pero sí que me gustaría volver en su momento trabajar telemáticamente seguir cobrando de NASA ha no porque realmente me gusta mucho estar en contacto con los alumnos me gusta

Voz 18 15:39 eh eh

Voz 16 15:42 vamos si el el país Oliva de firme el el el director

Voz 0758 15:48 el alumno me gusta ser director de trabajo quiero estar

Voz 16 15:51 rodeado de de estudiante no quiero separarme del mundo académico porque me resulta vamos me resulta que me resulta muy bueno para para seguir para seguir en mi trabajo o sea que si en algún momento me gustaría volver no sé cómo pero pero sí claro

Voz 1826 16:08 nada nada si tú no quieres Tele trabajar desde aquí desde España para la NASA ya nos movemos eso Germán no te metemos en ningún lío eh porque a ver si ahora vamos a empezar a mover Gilda eso sí la Gil aliados te veo de todas formas imagínate cómo te digo que te veo más cerca de Marte

Voz 1973 16:22 pienso que ha sido contundente vendría con el no

Voz 1826 16:25 cerca de Marte que de España Germán

Voz 16 16:28 no no no hoy en día con la nuevas tecnologías realmente fácil vivir en dos lugares a la vez como en los años cincuenta sesenta setenta ochenta en los que realmente sí emigrado corta vas el cordón umbilical no hoy hoy en día no así con Face Time con Skype con con con con Internet estoy al tanto de todo hablo con mi amigo hablo con mi familia así que estoy realmente en Estados Unidos pero también estoy en España yo estoy en Marte se se pueda estar en muchísimos lugares a la vez

Voz 15 17:00 no pero donde esté físicamente

Voz 1826 17:03 Juan Martínez investigador de la NASA profesor de la Universidad de Michigan ha sido un auténtico placer poder saludarte muchísima gracias Germán mucha suerte

Voz 16 17:11 en Inglaterra

Voz 19 17:15 y y también con la tecnología

Voz 8 17:44 no aliada vamos a continuar buscando respuestas son más bien vamos a buscar soluciones a problemas que suceden en nuestro día a día

Voz 20 17:51 ahora lo vamos a hacer con los drones que eh

Voz 1973 18:09 aun dron Edgar es el nom

Voz 1646 18:12 eh del dron que el pasado quince de agosto ayudó a los socorristas de la playa de Puerto de Sagunto en Valencia a rescatar a tres bañistas que habían quedado atrapados por el oleaje hasta que llegaron los socorristas el dron permitió mantenerse a flote a dos bañistas de treinta años y a una mujer de cincuenta en una segunda intervención

Voz 1826 18:30 así que nos hemos llegado a preguntar pero estos drones cómo funcionan Quique otras aplicaciones en el ámbito del salvamento pueden tener o en otros ámbitos vamos a preguntárselo a la persona que pilotaba el dron en la playa de Puerto de Sagunto a Diego Torres que es piloto de la empresa generado Dragons Diego qué tal buenas tardes

Voz 0758 18:48 hola buenas tardes abrir cuenta con más

Voz 1826 18:50 ahí es con más precisión qué qué pasó qué sucedió exactamente

Voz 0758 18:54 bueno pues estamos trabajando en la playa como de costumbre si los complementos desde la torre dieron las personas que tenían problemas para salir del agua y enseguida yo no lo he visto por ahí oí decidimos salir digamos el protocolo de actuación así enseguida pues nos situamos encima de la víctima unos cuarenta segundos gracias a eso pues la víctima pudo mantenerse a flote Hay no verse eso es nuestra función tanto ayudar en emergencias cómo prevenir que pasen

Voz 1826 19:27 eh es decir los se ponen a la altura de dónde están las víctimas a las que tú te refieres desde ese momento además de tener una imagen quizá de ellas que no sé por eso te lo pregunto los drones les lanzan los chalecos salvavidas

Voz 0758 19:42 si hace llevamos una cámara a través de ella vemos en vivo lo que está haciendo el dron hay gracias a eso pues no situamos encima de la víctima con el sistema que tenemos diseñado pues eso estamos explotador encima ignoramos toca el agua Sotos soy hincha por tanto las víctimas solamente tiene que engancharse a Eli y mantener que

Voz 1826 20:00 ya los tenéis diseñados para eso y esta es la primera vez que se ponía en práctica

Voz 0758 20:05 sí eso tenemos sólo departamento ingenieros que se dedican a desarrollar el drone si son ellos los que se encargan todo esto yo soy el que lo pone en práctica en la playa y es la primera vez en Europa por lo menos que sacó con drones

Voz 1826 20:19 ya pero y esto se se actúa así desde vuestra empresa de forma particular o como quién organiza quién tiene es decir he ya sé que la unidad aparece que la operadas tú pero pero quien tiene la potestad para decidir si si salen no salen los drones por ejemplo

Voz 0758 20:37 ahí un coordinador en la playa que es que en gestionada tanto a los socorristas como a mi compañero Buemi bien el tema de los drones y también a la Policía Local él es quién decide si sale las motos de agua así sales de Tronos sale o no sale nadie aquí en este caso del coordinados nos dijo que salga la embarcación y que salga al dron pues nada pusimos el protocolo de actuaciones en marcha oí salimos sin sin dudarlo

Voz 1826 21:00 oye qué alcance tiene hasta dónde pueden llegar

Voz 0758 21:03 pues bueno éste está diseñado para tienen una distancia de unos cinco kilómetros aproximadamente

Voz 17 21:09 Diego qué habilidades tiene que tener un piloto como tú de drones en este caso de salvamento como como es el manejo técnico

Voz 0758 21:17 bueno lo que la los cursos que estamos que no exige a esa que es el título de piloto profesional de drones así luego además con una empresas tenemos la homologación para poder llevar Nerón es decir en hacer unas prácticas Si unos simulacros y todo esto para poder dar el servicio de calidad en la playa

Voz 1826 21:37 de momento estáis operando solo en esa en esa playa se pueden ver en otras playas

Voz 0758 21:42 hemos estado en Playa de Muro de Mallorca así de momento estamos aquí en el puerto de Sagunto pero vamos no no cerramos las puertas a ningún sitio oí estamos dispuestos a cualquier parte del mundo ha demostrado es la tecnología que hemos desarrollado y a ver que realmente funciona

Voz 1826 21:58 pensando en otras latitudes a lo mejor bueno y eso que su país muy costero con muchas horas muchos días de propicios para el baño por lo tanto donde puede sede de podéis estar en activo pero invierno que sea grandes

Voz 0758 22:13 bueno en invierno lo que hacemos es mejorar el dron los compañeros encargando de diseñar los hacerle mejor las también tenemos departamentos de topografía deje Matti cada tenemos mucha uno sin una empresas grande que tiene un poquito de todo impregnados de momento este primer año donde nos hemos implantado en playas pero el año que viene seguramente pues estemos en otras partes del mundo dando servicio el invierno allí su verano

Voz 17 22:37 oye Diego y una cosa para para que me pueda quedará muy claro el el manejo del dron lo haces con un mando similar al de la Play no sé si son los mismos mandos por ejemplo que tienen las personas particulares que que tienen drones en casa como como un poco eso

Voz 0758 22:50 si el mando que tenemos ahora mismo nosotros de momento es como el que puede tener cualquier usuario insisten no es como el de la Pepe lo más parecido bajo el coche de control que hemos tenido toda la vida

Voz 1826 23:00 se máxime ahora eso son

Voz 0758 23:03 muertos mando es muy sencillo y luego los botones para poder manejar la cámara ahí todo esto pero vamos muy bien muy seguido

Voz 1826 23:08 Diego Torres piloto de drones drones que salvan vidas Diego Torres muchísimas gracias

Voz 0758 23:14 muchas gracias a vosotros un saludo

Voz 22 23:17 tienen

Voz 1826 23:25 sí sí

Voz 22 23:37 este todo eh

Voz 2 23:48 eh

Voz 22 23:52 dicho

Voz 1826 24:05 así de veinticuatro seis si veinticuatro en Canarias a veces buscamos la manera de superar las adversidades que nos plantea la propia naturaleza otras paradójicamente simplemente intentamos salvar esa naturaleza en la que vivimos

Voz 1646 24:23 cómo contribuir a proteger el medio ambiente se puede hacer a nivel doméstico o no las recomendaciones de los expertos apuntan a que sí de hecho las pequeñas iniciativas las que llevamos sacado a cabo cada persona son las que sumadas pueden tener un gran impacto sobre nuestro planeta

Voz 2 24:39 sin embargo esta tarde en una cosa lleva a la otra queremos

Voz 1646 24:44 Nos acercarnos hasta una de esas campañas una acción que está llevando a cabo un chiringuito de la localidad de de la localidad barcelonesa de Castelldefels se llama bar Tiburón este verano les propone a sus clientes cambiar un vaso lleno de colillas por una bebida nos lo cuenta nuestra compañera Marta Valderrama

Voz 23 25:04 sigue eso debe debe son muy

Voz 1973 25:14 una campaña que intenta sobre todo concienciar que las playas están llenas de colillas de lo que estás contaminan

Voz 0653 25:19 no solamente para ayudar a recoger las colillas cabían la playa sino además para concienciar a la gente hecho pis Neville que que se de cuenta realmente lo que llegan a tirar un gesto muy típico el hecho de que crearlo en la arena Si queríamos un poco que la gente tuviera la ley en la conciencia de los ante están tirando es que están playa llena de colillas

Voz 24 25:37 por este motivo se les ocurrió esta idea con el fin de limpiar la playa Un vaso de colillas a cambio de un producto del chiringuito

Voz 0653 25:44 nosotros os Amos Oz depende hoy quieran vaso de cerveza o un refresco o un agua incluso hay veces que el cambio es mucho mejor ser niño lo que quieren y esas ordenado

Voz 1973 25:53 pero no es la única medida que toman en el chiringuito tiburón contra las colillas ceniceros

Voz 0653 25:58 así que para qué usarla es decir la sumar no vuelvan a la playa

Voz 24 26:04 los grandes de esta historia son los niños

Voz 0653 26:07 el se suman al hecho de de limpiar y luego también por la ganamos a su padre eso con el gesto un poco también

Voz 24 26:15 no es la única acción que ha puesto en marcha este chiringuito también luchan contra el plástico y el cristal

Voz 0653 26:20 hacemos una opción de reciclaje la cual hacemos el logo de del tiburón a tamaño a tamaño gigante si hacemos una recogida simbólica con camisetas de recibe un equipo de reciclaje y hemos todo el cristal que hubiera supuesto todas las todas la conceller de que ser utilizado para el para hacer los mojitos durante ese verano pues hacemos fotográfica la playa ahí hacemos un certificado conforme se recogerán a lo mejor me quinientos kilos episcopal solamente les aquello

Voz 24 26:46 una enseñanza de verano que nos deja el tiburón nos podemos divertir reciclando

Voz 23 26:52 la guerra de amparo de estar bien el MI6 para esto

Voz 1826 26:56 el fútbol miramos al mundo si para protegerlo pero ni a nosotros mismos nos miramos mucho o poco demasiado nos creemos no respetamos

Voz 2 27:14 un estudio de la Academia

Voz 1646 27:16 la sede de cirugía facial plástica hay reconstructiva señala que el año pasado en Estados Unidos el cincuenta y cinco por ciento de los cirujanos atendió a pacientes que querían operarse para verse mejor en los

Voz 2 27:27 selfies entre ellos había sobretodo adolescente aunque esta investigación se tendrá la sociedad estadounidense revela un patrón de comportamiento en alto

Voz 1646 27:39 entre los chavales jóvenes que tiene que ser

Voz 2 27:41 Lubbers influencer British Ike

Voz 1646 27:44 ahora más que nunca cuidan quien algunos casos distorsionar su imagen la imagen que quieren mostrarle al mundo en definitiva

Voz 1826 27:51 esta realidad por supuesto a suponer un riesgo si se convierte en eso en una obsesión si decidimos acudir por ejemplo a un cirujano para que nos convierta en la persona que vemos en las redes sociales como Instagram Chad tras aplicar a nuestra foto todo tipo de filtros buenos según el estudio al que nos referimos las redes sociales aceleran este proceso de auto distorsión que pueden derivar en

Voz 13 28:12 trastorno disc More Fico corporal

Voz 1826 28:15 vamos a intentar entender un poquito más esta realidad

Voz 13 28:17 sí para valorar los riesgos hemos llamado desde luego a Jesús de la Gándara

Voz 1826 28:22 a nuestro psiquiatra siempre de referencia jefe de psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos Jesús qué tal buenas tardes

Voz 1385 28:30 así que los dice este estudio

Voz 1826 28:31 cada vez más demandantes de cirugía estética que buscan transformar su aspecto físico para que sean realidad como el que nos ha dado gracias a un filtro una de esas fotos retocadas estado pensando que esto es la versión más moderna de todas del síndrome del espejo de Toulouse

Voz 25 28:46 no claro si luego acaban en la consulta de un psiquiatra obviamente me refiero Jane de acabó en el psiquiatra por supuesto sino en el espejo ya se ha convertido en una especie de lugar común no dentro de las redes si en fin una bibliografía científica es una es una evidencia que la multiplicación de espejos que ha sucedido en el siglo XXI iba a llevar a esto antes teníamos una espejos de vidrio no mirábamos en él y lo jugábamos nosotros solos que no veíamos malo excesivamente mal pues teníamos una disminuir fía ahora ay esos espejos además están los escaparates las revistas el escaparate generan que son eran espejismos estupendos magníficos pero imposibles y finalmente está en las redes sociales las pantallas todas las pantallas no una hablar Mirror de aparente negras que son espejos pero las abres ese convierten en ventanas a un mundo en el que nos comparamos y ahora resulta que lo comparamos nos juzgan miles millones de personas es decir que se pasa de ser una Murcia al tener miedo pánico a ser más feo que los demás indicadores el pues es una de esas pantallas en la cual no juega

Voz 1826 29:55 que componen la muestra que tenemos pánico a ser más feos que los demás incluso estaba pensando podemos llegar a tener miedo de ser más feos que nosotros mismos que la imagen que nos da ese filtro ese nuevo espejo no Jesús

Voz 25 30:08 sí porque claro siempre podemos distorsionar la pero nosotros podemos mentir pero no nos engañamos ya podemos intentar mentir pero nuestro cerebro sabe que no es así como el nuestro cerebro siempre que te miras al espejo

Voz 16 30:21 junto a una pantalla movimientos

Voz 25 30:23 pero tú proyectar la imagen sobre ello luego el espejo o la pantalla te la devuelve entre la devuelve como que si finalmente Judas o sea que hay como mínimo tres movimientos la imagen se va distorsionando en esos tres movimientos pero sí además metemos redes sociales ya no son tres movimientos son miles millones movimientos la distorsión que se producen en imagen es enorme por lo tanto la posibilidad de juzgar no se adecuadamente salir perdiendo pues es enorme

Voz 1826 30:52 en este es un estudio decíamos el que no servía de punto de partida de la Academia estadounidense de cirugía facial habitualmente nosotros desde aquí parece que como hay muchas cosas de la vida que parece que no va con nosotros o que nosotros lo vemos como concierta con con cierta distancia con cierta superioridad de no nuestra cultura todavía no ha llegado a ese grado de ese grado enfermizo el ir a un cirujano plástico para que no retoque la la barbilla o la papada o tal pero porque queremos ser como lo que nos demuestra el filtro de la fotografía esto me parece que sólo pasa en América tú tienes claro restos Jesús sí

Voz 25 31:30 la cada vez más esencialmente bueno pues chicas más que chicos todavía porque yo creo que en el fondo son uno aunque han perdiendo en el fondo son valientes y se atreven a sentarse delante de nosotros ya pedirnos ayuda

Voz 1826 31:45 ya

Voz 25 31:45 los chicos los hombres todavía como que va con lo que ellos hoy no no me voy a poner en manos de nadie así es que lo vemos cada vez más vemos que hay una especie de ostracismo social en la imagen que hace que las chicas especialmente por un tipo de de de fealdad sufra mucho o dar más horrorosa que se puede tener ahora mismo si eres joven te comparas y tal pues la obesidad desgraciadamente eso increíble verdad que te en que estemos predicando constantemente por favor no no juguemos la obesidad como una enfermedad como una patología como una hacia pero que va se proyecta inevitablemente cada vez más

Voz 1826 32:29 no hay nada que hacer ahí Jesús Lobo porque porque es que te noto cómodo es cierto desánimo ya después de tanto predicar pero nada que que nos empeñamos en eso

Voz 16 32:38 sí nos empeñamos peligro con mucho

Voz 25 32:41 de hecho es la postura que mantengo siempre que me encuentro con esto en la clínica con optimismo o terapéutico sin duda no tengo la más mínima duda que podemos saber muchas cosas y que podemos hacerlas bien y que convertimos a esas personas en una persona que acabó nombre acaban queriendo esas mismas porque en definitiva en todos estos movimientos que estoy contando entre el vaivén de la imagen al espejo el espejo la imagen el juicio etcétera hasta una cosa que se llama el amor a mí el amor hace no el amor a nosotros mismos pues si no lo manejamos adecuadamente no no sé es bastante delicado no como siempre les digo a a las personas porque te juegas como te juzgar y tu madre tu padre como en el prólogo nueve Don Quijote decía pues lo padres siempre vienen las

Voz 0758 33:28 dijo sus faltas nos convierten en

Voz 25 33:30 de esas algo así pero eso sino es padre o madre

Voz 1826 33:33 es decir no se acaba de entender del todo no Jesús

Voz 25 33:35 a desaprender hacer un juicio basado en una contemplación juicioso mesurada adecuada proyectar sobre esa imagen la misma tolerancia que proyecta sobre los demás igual que tienes empatía con otras personas pues aprender tener empatía contigo mismo y eso llama neuronas espejo el cerebro sabe hacer ahora hay que aprenderlo claro Jesús no sé

Voz 1385 34:00 sí todos padecemos en Mallorca

Voz 17 34:03 menor medida este síndrome del espejo y que fronteras personales podemos ponerle cada uno para que eso precisamente no vaya más todo

Voz 25 34:11 lo lo sino lo padecemos lo podemos padecer ni hay cuestiones que tienen que ver con edad hombre esto generalmente a personas más jóvenes con una edad menos consolidada etcétera lo padecen más pero no nos olvidemos por ejemplo de los hombres de cierta edad y la pérdida de pelo calvicie en por lo tanto está claro cuáles son los límites pues hombre el primer límite que tendríamos que poner la magnitud del problema no es que antes está que espejos es que recibimos tal magnitud de información estética tan inconstante que claro las personas más vulnerables se ve desbordada así necesitan adaptarse a uno procesos es tres muy estresantes porque son cambiantes persistentes permanentes muy insistentes entonces hace que la persona más débil vulnerables con Pedro

Voz 16 35:00 se estima es muy mal

Voz 25 35:03 yo creo que la magnitud es la puede ser primer límite y luego la cualidad de esa de esa proyección estética la belleza estupenda pero nunca es

Voz 1826 35:12 nunca antes esfuerzo eso es de la Gándara psiquiatra siempre es un placer e siempre es muy interesante jefe de psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos muchas gracias Jesús

Voz 25 35:22 como siempre un placer gracias buenas tardes

Voz 26 35:27 y yo

Voz 27 35:28 la nada yo lo yo de quicio

Voz 1826 35:38 bueno decía que todo en todo esto la relación la nuestra con el espejo y lo que el espejo nos devuelve y los otros espejos que nos rodean que son los de los filtros y las redes sociales que había

Voz 13 35:52 a una una vacuna para para luchar contra

Voz 1826 35:56 contra todo lo que nos puede devolver o que nosotros queremos que nos devuelve de manera distorsionada el espejo y es el amor bueno pues no vamos a dejar la tecnología ni las aplicaciones seguimos conectados pero para hablar de eso de amor de amor a veces de pasión porque puede que este verano comience eso el amor la pasión en una aplicación os red social en verano Sergio parece que un número considerable de historias de amor empiezan ahí en nuestro amor

Voz 1646 36:19 es una de las conclusiones de un estudio realizado por la Plataforma de contactos Meetic un informe elaborado por esta red social de citas señala que en agosto más de quince mil quinientas personas se descargan diariamente apps de dating es decir aplicaciones para encontrar pareja

Voz 2 36:35 en un y de agosto según este estudio sí

Voz 1646 36:42 el día más calentito en el que se produce más registros de personas para utilizar esta plataforma en el caso de Meetic se produjeron casi un cuarenta por ciento más de descargas en su aplicación en verano que en los meses anteriores dos datos más nos gusta ligar desde la playa o desde un chiringuito el móvil es el dispositivo estrella para hacerlo

Voz 28 37:03 claro claro

Voz 1826 37:09 como Liga nuestros oyentes en verano son más tradicionales son más digitales vamos a verlo

Voz 2 37:23 depende de cada uno

Voz 29 37:25 no sé por todo el año pero el verano eh creo que creo que vamos

Voz 2 37:38 gente con poca ropa es decir la chicha Roberto la chicha chichas la clave para ligar más en verano según estos oyentes claro pero ojo con cómo te presentas a tu cita una vez pase pases de pantalla

Voz 29 37:50 un chico una vez vino como la caña muy grande en un ojo me dio mucho vasco pasado cualquiera pero en gramys al grande

Voz 1826 38:06 la migraña que mató el amor es el título de la esto podría ser el título de la historia y es que para triunfar en este mundo primera aseado y luego mirar el arte de la filosofía

Voz 29 38:18 ha sido para mí en el momento que más se liga es el momento en el que mejor te encuentras contigo mismo y pienso que el verano ayuda también mucho a a que la gente socialista esta semana pero es cierto que yo creo que es ibas con con sabes con la no con la idea sino con no sé cómo pegarme sí sí estás de mentalmente y les y nuestro buscando pero está receptivo a ello te aparece cuando se vean invierno cuando sea

Voz 30 38:44 señor bien la receptividad es la clave bueno eso que Cupido no le

Voz 31 38:53 se ponen perfilar

Voz 1973 38:54 los de chicas de verdad

Voz 31 38:56 sí sí es buena Moraíto sabes

Voz 2 39:08 hasta mañana que hoy cuidado que hay peligro para mañana sí

Voz 32 39:37 este miércoles de nueve y diez de la noche en Hora Veinticinco libro de coordenadas viaja a Perú corazón mundial de la producción de cocaína aquel

Voz 33 39:52 no hubo bendición Begar

Voz 32 40:01 el recorrido de la droga desde los laboratorios secretos entre narcos sicarios militares un programa en colaboración con Dimas y el periodista David vería en dirige Pedro Blanco cadenaser

Voz 35 40:17 esta semana en buenismo bien te proponemos una dieta equilibrada

Voz 1973 40:20 me encantaría que crease en un cuerpo de la Policía que fuese dando bofetadas a la gente

Voz 2 40:24 es poco cívica un contraataque al pesimismo mira tengo un periódico aquí compra hoy que esté secuestrada para que ves que es

Voz 1973 40:30 a día de hoy cortar una oreja largas

Voz 2 40:33 no sé qué me quedarían así sería un secuestro el culo debatimos para encontrar el secreto de una sociedad sana

Voz 8 40:40 para la Europa blanca el Loquillo si se quedaban robos y dejaba de llevarlos conmigo León yo te digo lo de siempre Quique no haberlo tejidos

Voz 35 40:48 en este sábado a las cinco de la tarde buenismo bien el programa donde lo bueno deja de ser breve con Manuel Burque y Quique Peinado podrá seguir el streaming en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil híper el vídeo en Youtube o descargar el podcast Cadena Ser

Voz 19 41:06 con el Roberto Sánchez

Voz 1 41:07 eh

Voz 2 41:13 piedra del día

Voz 37 41:14 con De Francisco

Voz 1826 41:32 cómo ha tardado en llegar este momento no no te puedes imaginar Pilar de Francisco lo larga que se pero no por otra cosa eh o hace la tarde larguísima aquí todo muy intenso vivimos tantas historias pero además yo por dentro estoy pensando cuando llegar a Pilar pero no porque estemos cerca de las ocho Sin otro nacido no no no no no ni mucho menos es que hay veces que después lo pienso a las ocho digo son momentos diferentes hay hay contrastes entre lo lo que uno siente el tiempo psicológico y que tal ha ido el día hoy bueno

Voz 1973 42:04 saludo a los tuyos venga ola de Francis qué tal está y me ha ido muy bien muy bien es un día de satisfacción un día de trabajo bien hecho no que estás contenta contenta muy contenta me siento cómo se sentía al día siguiente una medallista olímpica o alguien que acaba de recoge el Nobel ese cuarto de hora después porque ayer hicimos un y todo eso hay veces que hay que ser humilde pero hay también que reconocer las cosas

Voz 38 42:27 desde este espacio Se S

Voz 1973 42:30 negoció un secuestro liberó una cuestión la liberación de los secuestrados no nos en la liberación así fue esta negociación con tú

Voz 39 42:40 si la inmediata liberación de la cuenca arroba apple Benítez Tele veinticuatro horas

Voz 1973 42:48 bueno ni veinticuatro horas estoy muy dura eh no no no no no diría que esta madrugada ha anunciado que Janus han devuelto la cuenta de madrugada e incluso gente hubo llamada

Voz 24 42:58 las hubo teléfonos rojos irse Libero

Voz 1973 43:01 que lo ha dicho allí en Los Angeles son algún sitio si son alauí a la hora que lo han hecho digo esto esto ha ido a la a la central según Valley según darme un pésimo bueno gracias también acompaña Marina García fue un trabajo en equipo desde el equipo de La Ventana Hay yo me siento un poco el Amal Clooney

Voz 24 43:20 españolas la Denzel Washington la negociadora me ofrezca a partir de ahora los oyentes qué queréis que os negoció una provincia en el trabajo una plaza de guardería cerca de casa en mundo ya me siento capaz de todo sea me voy a ir a Bruselas saberlo de Val Toni lo que te Mon en un plis pues eso yo quiero empezar con la satisfacción de una misión cumplida lo que queda

Voz 8 44:04 es que además así como ha empezado así como os ha arrancado el mundos en los que da

Voz 1973 44:07 pero Canijo como hijo que arranca con interno

Voz 1826 44:10 en general entonces una de las noticias del día

Voz 1973 44:13 la polémica Donald tras el que fue su abogado personal y hombre de confianza Michael Cohen confesó haber financiado ilegalmente su campaña electoral yo lo negociaría muy bien se me menos así lo contaban en Hoy por hoy extra

Voz 2 44:27 ese ha declarado culpable de financiar ilegalmente la campaña de del que era su cliente que ahora es presidente de Estados Unidos este hombre Seaman

Voz 1826 44:35 Michael Cohen se ha entregado

Voz 2 44:38 las oficinas del FBI y ha admitido que justo antes de las elecciones de dos mil dieciséis pagó a dos mujeres a una actriz porno que a una ex modelo de Playboy les pagó para que cambiaran las relaciones sexuales que había mantenido con Trump porque eso podía

Voz 40 44:50 venir evidentemente negativamente en los votantes

Voz 2 44:54 pero ese dinero no se llegó a registrar nunca son fondos que se usaron

Voz 13 44:58 para favorecer a un candidato forma opaca

Voz 24 45:02 el Dream Team de la tertulia política Pablo Simón Marisol Hernández y Teo León Gross llegaban a la misma conclusión esta mañana

Voz 41 45:10 el poema que por mí

Voz 38 45:14 y qué dice de todo esto no empezó por esto créanme es algo muy diferente no tiene nada que ver con

Voz 8 45:24 la trama rusa continúa a la caza de brujas gracias Clara

Voz 1973 45:30 ahí queda ese sobre brujas y haber ahí es evidente

Voz 24 45:36 ha sido un poco aboga el diablo vaya hay que reconocer que el gobierno americano ha hecho por la brujas lo mismo que el nuestro por los linces y verán que todo el mundo pero las ha resucitado come ahora campaban a sus anchas en La Ventana ha estado también Ramón Rovira que fue corresponsal de TV tres en Washington donde sino ir valoraba donde sino en la Ventana otras crucigramas valoraba pues una posible de por sí pues esto es hablar en impeachment que es se puede destituir atrás

Voz 1385 46:05 mucha probabilidad en caso de que se presentaron saldría saldría absuelto con lo cual ese insultan a una herramienta política de alto voltaje es una bomba atómica para entendernos la política norteamericana y a pesar de que se está hablando mucho de esta posibilidad hay que pensárselo mucho antes de iniciarla porque si no sale bien refuerza muchísimo al presidente que salió absuelto

Voz 24 46:30 Donald Trump esta consiguiendo cosas milagrosas una seguir en el poder y otra que Quiñón no parezca pues un disco Chita adorable un hombre pues abraza hable gracias sabe bueno tú lo sabrás en qué las entrevistas total

Voz 1826 46:42 a ver a Garitano os lo ha puesto ahí me deja una vez campechano

Voz 42 46:49 cada mejor a lo mejor me hago a dar de mi seguido un montón de broma la de tirarme el dedo vamos a buscar Eramus sino porque las cosas más tarde ya es que al final lo de matar matar por matar es tontería sea no no hay que matar así como ese siempre siempre tiene un motivo por el Estu no llevará riñonera no

Voz 1973 47:07 claro

Voz 23 47:11 tuyo riñones

Voz 1973 47:13 no

Voz 23 47:14 ya solo

Voz 1646 47:19 sí

Voz 43 47:25 dentro del sector en por hoy

Voz 1826 47:34 Pilar de Francisco Javier como te lo cuento está bien deportes internacional nacional pero a ver ya ya pero infantiles Breaking News infantil esto ustedes

Voz 1973 47:43 ah es verdad es verdad que siguen de vacaciones no tengan guardería no tienen cole es tan aburrida como yo creo niños además ahora mismo no hay dibujos para ellos no Patrulla Canina yo creo está fuera de servicio en Benalmádena Bob Esponja asegurar haciendo el Camino de Santiago Nemo más localizable que nunca en chiringuitos de la playa te encuentras trabajando bueno si quieres de voz

Voz 24 48:06 tras la próxima noticias no

Voz 1973 48:09 hemos lo único éxito ambiente Noema amén

Voz 44 48:12 te por favor sabe tanto en Pilar de Francisco Ayala

Voz 1973 48:32 vale vale Pilar que sacaba el éxito mío toma eres maestro es siempre que sale amiguitas hola mostró en la son bienvenidos a La Ventana aquí chico es hoy hablaremos de una película que mola mogollón

Voz 19 48:49 el penúltimo en la Liga debemos destinar actividades provechosas

Voz 1973 49:03 hala Aketxe Dolly suena genial tú irás a ver esta película se han mostrado además vas a alucinar el ex futbolista vimos también sale Carmen Chacón Reyes son tope geniales vamos a escucharle

Voz 2 49:18 muy contento es de verdad muy muy muy muy guay recita

Voz 8 49:23 fíjate fíjate psicología como sinopsis me muy guay muy algo más en el corazón al en algún otro mensaje para ilusionar a la afición antes el primer partido porque mira si les gusta salimos les va a encantar la peli porque es una adaptación fantástica total

Voz 1973 49:39 no os lo perdáis que acabamos con juego bien pues se ceba sobre Dora la exploradora de interferir escucha mostró cuál de estos datos sobre todo es el verdadero escuchas Carles vamos

Voz 1231 49:57 Dora la exploradora en un principio se iba a llamar Ramón el Poli toxicómano dos expulsaron del colegio a la niña que pone voz a Dora por fumar en los baños tres Johnny Depp quiso interpretar al personaje de mochila cuatro existe una imitación brasileña de doradas flor adora titulada Nora la Tornero ofrecerá cinco el director de la película tuvo que cerrar Twitter por un polémico tuit que decía buenos días Malú más se encargará de la canción principal de la película Dora que es las seis siete el capítulo titulado Dora cuestiona la teoría de la relatividad ha sido al menos visto de su historia

Voz 1973 50:30 una acción palitos y coman significa travieso que no lo he dicho cuál es la verdadera cuál es la verdad sobre Dora te iba a llamar Ramón fumaba en el baño la chica que lo hacía o Johnny Depp iba entre Petra mochilas

Voz 44 50:47 bueno no era la ternera fresa de ahora

Voz 1973 50:49 cuántas cosas se super difícil mostró nuestro modo estrenó esto las hecho a un monstruo se inhibe eh que está fumo cuando mostró miedo no hice jugar jugando acá en aquel con mi seguro o monstruo pero a las tinieblas sabrán si desea también no sé que que llevó fumaba en el baño reza lo hemos

Voz 15 51:19 trabajando con adolescentes

Voz 1973 51:22 ves capaces de lo mejor y de lo peor dice ya que las

Voz 15 51:24 de la doblados es decir expulsaron del colegio

Voz 8 51:27 niña que pole volador solvencia por fumar en los baños Carlos Langa dime que este no es el correcto

Voz 1973 51:33 es muy bueno muy buenas tardes de rango oye te lo archivó el monstruo sí hemos visto es muy variable veo La Ventana aquí Castro adiós niña hasta diez niños

Voz 45 52:11 innovación Roberta no sólo al infantil eh toca mirar Oruro lo hace hoy de tecnologías luego se hace el y Marte cuál es para ti el mejor himen de la humanidad la merienda cena la bicicleta con cestita pero está poniendo muy difícil trece poniéndome de la merienda cena digo es Roberto pues a nivel y yo creo que hay es que hay dos teléfono no no no hay dos el fuego Internet sobre todo a veces porque te da ganas de prende muy buena Ése fue ese hoy han hablado del teléfono que para mí es mejor que la aspirina no está mal gusto así por un poco yo veo el teléfono es la aspirina la soledad no pues si no tienes amigos puedes hablar con Siria y que poeta hay que vida social oye no existiría esta con el maestro de haciendo pues eso jugando altivo pero no me dice nunca mire doña ahí la tienes en la tienes

Voz 0758 53:12 no me dice nada Siri

Voz 1973 53:16 si no se han contratado pero tengo una Siri lentísimo oye pues a lo mejor debería plantearse de cambiar de compañía nada hasta luego sirio cierra la menos riquísimo esto pues me ajustan catorce personas al minuto ese cambian de compañía de teléfono si se Danny De la Fuente ha recogido testimonios de oyentes

Voz 1646 53:36 se lo acabamos de contar catorce personas al minuto se cambian de compañía móvil en España yo ustedes bon día

Voz 46 53:41 buenos días Yolanda de Vilanova i la otro yo tengo la misma operadora desde mayo de dos mil tres saludos y besos

Voz 2 53:49 qué más se cambia de compañía bos días buenos días

Voz 47 53:51 desde Lugo seis Berta pues que lleva un mes sin servicio esperando a que solucione la incidencia eso sí las facturas puntualmente en el banco he sido siempre fiel pero justo

Voz 29 54:02 esto haría una vida suerte Berta y Manuel Aranjuez

Voz 48 54:05 yo particularmente me cuando cuando puedo porque te prometen una serie de cosas que luego no las cumplen así que por lo tanto me cambio cuando pues

Voz 24 54:15 claro que sí viva la promiscuidad como diría el psicólogo Rafael Santandreu yo tremendos coches autónomos

Voz 1826 54:22 estar aquí ya están aquí

Voz 24 54:24 el primero Jaime a miedo eh porque primero empezó la veda con los loros con triciclo

Voz 1973 54:29 hay hay arrancó todo es entonces Lorite

Voz 24 54:32 la cepa luego los gatos subidos a las aspiradoras rumba que eso fue un plaga una plaga ya ahora bien los coches sin conductor yo tengo miedo va a preparar un servicio Marcial de taxis sin nadie al volante bueno sería dos de hecho tenemos un testimonio en exclusiva otra vez en La Ventana si en los que entonces ya no la esa es que las cosas sigan no te tengo buenos teloneros te lo reconozco me buscas buena gente Sergi Santo es doctor en nanotecnología y experto en inteligencia artificial ha dicho que lo ve muy fiables

Voz 1826 55:06 fíjate grupos de expertos que nunca te dejan solo

Voz 1385 55:08 no es decir si el coche FIA cualquier cosa que haya siempre hay un equipo detrás que están inspeccionando continuamente el coche antes de salir el coche está inspeccionado luego hay un grupo también cuando cuando estás conduciendo que inspecciona que el coche realmente sabe que el estado de la carretera actual es decir de ahora mismo esos investiga por satélites Cor por todo tipo de de información y datos que Google Books el puede tener y luego también hay equipos que para la gente nueva que quizá no nunca lo he utilizado asiste es decir siempre era posible hablar con alguien que nos asiste

Voz 24 55:42 bueno y si todo falla que estaba virgen no es un como en que tenemos las San no

Voz 49 55:51 eh

Voz 1826 56:04 cuánto nos deja este día y además en tu recorrido hemos pasado que estoy haciendo memoria por internacional los tema ovación y tecnología infame infantil pero la radio sabes Pilar que sobre todo de servicio público