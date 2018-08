La Ventana (23/08/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 2 00:00 apenas se servicios informativos

Voz 1620 00:13 pero ha decidido expulsar a los ciento dieciséis inmigrantes que saltaron ayer la valla de Ceuta los ha devuelto a Marruecos es una operación extraordinaria en virtud de un anti digo acuerdo con Rabat última hora Nicolás Castellano buenas tardes buenas tardes el Ministerio del Interior confirma que se ha procedido a devolver a Marruecos a estas ciento dieciséis personas que accedieron ayer a Ceuta tras superar el triple vallado fuentes de Interior explican a la SER que el Gobierno marroquí asestado este procedimiento de devolución después de que la Policía Nacional identificar a cada uno de los que asaltaron ayer la valla fue han conducido durante la noche a la Jefatura Superior de Policía Autónoma tras prestar la asistencia letrada sanitaria aseguran además esta fuente que se les informó de todos los derechos que el procedimiento se realizó uno por uno de esta manera explican desde el Gobierno que se ha hecho efectiva la devolución en base al acuerdo bilateral que España y Marruecos firmaron en mil novecientos noventa y dos para la devolución emigrante es un acuerdo que se ha reactivado después de muchos años que solía usarse para la devolución de marroquíes pero que con subsaharianos de los activaba de manera puntual en episodios como el de Isla de Tierra en el año dos mil doce es la primera vez en veintiséis años que se utiliza para expulsar a los que salta la valla fuentes de las organizaciones humanitarias en la ciudad aseguran a la SER que la dirección del CETI no fue informada de este procedimiento y que de hecho causó sorpresa que solo cuarenta de los ciento dieciséis pasaran la noche en el centro Quim Torra insiste en su mensaje contra el proceso judicial a los líderes independentistas aunque esta vez ya no habla de atacar al Estado es una declaración que llevó al PP y Ciudadanos a reclamar la reinstauración del ciento cincuenta y cinco en Cataluña el presidente de la Generalitat ha hablado hoy en la clausura de la Universidad Catalana de Verano

Voz 4 01:44 con sus a otras como dije nosotros no tenemos que ir a defendernos de nada a otra debemos ir a acusar al Estado español de esta farsa de esta causa injusta hasta causa Inchusta eso

Voz 1826 01:56 se lo debemos repetir una bajada y una a otra

Voz 1620 02:00 el ministro de Interior ha respondido a la carta que le envió Quim Torra le propone celebrar la próxima junta de seguridad en Cataluña hay será a principios de septiembre propone discutir hay sobre la polémica de los lazos amarillos informa Javier Álvarez

Voz 0019 02:13 el ministro del Interior ha contestado de inmediato a la carta de Quim Torra para transmitirle su voluntad de celebrar una nueva junta de seguridad de Cataluña con el objetivo de mejorar la eficacia policial y asegurar la seguridad ciudadana y la convivencia en el espacio público después de las diez

Voz 1826 02:26 anuncias de Torra sobre abusos policiales contra ciudadanos

Voz 0019 02:29 en Cataluña el ministro propone dentro de esa agenda de debate un análisis general de la seguridad pública en Cataluña así como temas relativos a la coordinación de amenazas terroristas sobre violencia de género el ministro Marlaska propone al presidente que elaboren de forma conjunta el orden del día de esa reunión que podría celebrarse durante la semana

Voz 1620 02:46 tres al siete de septiembre y así hemos llegado a las cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias la grada y nace nos vamos a Barcelona hay novedades en torno a la última víctima mortal de la violencia de género la mujer de treinta y cinco años asesinada hoy por su pareja que ya ha sido detenido Barcelona Aitor Álvarez

Voz 5 03:06 según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la mujer presuntamente asesinada por su pareja en Barcelona no le había denunciado nunca el tribunal asegura que no le consta ninguna denuncia por violencia de género la mujer tenía treinta y cinco años

Voz 1620 03:19 su pareja un joven de veintisiete Esta

Voz 5 03:21 acusado de haberla apuñalado esta madrugada en su domicilio de Ciutat Meridiana un barrio popular en Barcelona muy castigado por la pobreza ha muerto horas después alrededor de las doce del mediodía de hoy en el Hospital de la Vall d'Hebron mañana a la misma hora a las doce el Ayuntamiento de Barcelona ha convocado un minuto de silencio en la plaza Sant Jaume como hace con todos los casos de violencia machista es la cuarta mujer asesinada por su marido en Cataluña en lo que llevamos de año

Voz 1620 03:47 repasamos más noticias con Josema Jiménez Miquel Barceló ilustrará el Fausto de Goethe

Voz 1038 03:52 tras haberlo hecho con la Divina Comedia de Dante hace dieciséis años el pintor va a repetir ahora con otro clásico universal el primer volumen que se va a publicar en octubre en una traducción de Elena Cortés Lavaudant será bilingüe en alemán y castellano y costará de doscientas cuarenta páginas de las cuales un tercio la van a conformar las acuarelas de Barceló el personaje de facto que vendió su alma al diablo a cambio de adquirir conocimientos ilimitados y todos los placeres terrenales es ya un arquetipo de la literatura mundial

Voz 1620 04:19 Arabia Saudí proyecta la ampliación de La Meca

Voz 1038 04:21 con la reforma anunciada se pretende ampliar la capacidad de los lugares sagrados de la ciudad para acoger hasta cinco millones de musulmanes durante la peregrinación anual el reino saudí ha puesto en marcha ya los estudios preliminares para desarrollar el proyecto la temporada de peregrinación de este año que concluye entre hoy y mañana ha arrastrado a más de dos millones de fieles desde el Ministerio de peregrinación Se ha destacado

Voz 1620 04:42 que no se ha producido ningún incidente de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Roberto Sánchez ya las cinco las cuatro en Canarias en la Ser Cadena Ser

Voz 7 05:20 al nacer

Voz 8 05:23 eh

Voz 7 05:58 sí

Voz 1826 06:16 saludos señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes bienvenidos abrimos la Ventana hoy la abrimos en parte también desde Vigo donde nos acompaña nuestra cafetera que repite esta semana se quedó con necesidad de cafeína en su visita de de cada martes Ángeles Caballero Ángeles qué tal buenas tardes aquí un poco sola

Voz 9 06:36 café pero bueno en la distancia os siento

Voz 1826 06:38 claro esto esto es lo de la imaginación de la radio nosotros sentimos como si estuvieras como si estuvieras aquí y allí estas medio de vacaciones estás de retiro espiritual qué haces ahí en Vigo Baena

Voz 9 06:49 me retiro espiritual con dos hijos poco a poco Espírito eh pero pero bueno bien si estoy yendo y viniendo pero pero bueno encantada de estar aquí con vosotros

Voz 1826 06:59 no decíamos más en broma que en serio lo del retiro espiritual no es exactamente esto pero que como hemos sabido que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se va a reunir este sábado este fin de semana sábado con todos en este pero en un entorno totalmente diferente con una dinámica imaginemos también será de trabajo pero claro ya del entorno imagino que que condiciona que marca en la finca de Quintos de Mora en Toledo se reúnen para preparar el nuevo curso político la idea de que

Voz 10 07:28 bueno que que que se vean todos los MIR

Voz 1826 07:30 los del Ejecutivo como decíamos con una dinámica de relación también imagino que diferente para exponer el proyectos ideas asuntos que hacerlo de una forma quizá algo más distendida a lo mejor no es lo que ahora vamos a intentar averiguar es desde luego un sitio diferente a como se pueden ver cada semana en el Consejo de Ministros así que será como la reunión antes del curso antes de septiembre decíamos cuando tome ya la actividad habitual Adrián Prado qué tal buenas tardes pues puerto qué tal buenas tardes que sabemos en qué va a consistir este encuentro

Voz 0019 08:03 bueno pues mira desde el Gobierno plantean esta reunión como si fuera una extensión del Consejo de Ministros de mañana el primero del curso político después de las vacaciones de verano pero eso sí nos dicen que con carácter mucho más informal el objetivo es decidir la agenda de prioridades para el curso político en La Moncloa quiere en que este retiro entre comillas tenga un perfil mediático bajo de hecho no hay prevista ninguna comparecencia y sobre todo que va a durar unas horas los ministros y Pedro Sánchez llegarán a la finca de Quintos de Mora por la mañana comerán allí y a media tarde ya pues de vuelta

Voz 1826 08:33 a Madrid cuervos pues el primer deseo de La Moncloa de que esto tenga un perfil mediático bajó ahora monos es si están los ajado siguiendo que me parece que solo ahora conseguir aquí te parece el Ángeles bueno a mí es que llama mucho la atención

Voz 9 08:47 claro si además esto me hace dar una especie salto en el tiempo porque lo que yo recuerdo no no era tanto bueno los lo vendían como retiro espiritual en el colegio pero las convivencias que seamos de fines de semana había de todo menos menos retiro y menos silencio nos a lo que había era mucha juerga por lo menos con mis compañeras de clase con lo cual bueno si va a ser impone mal pero bueno cuanto menos algo algo mediático y me temo que ese perfil bajo que se pretende lo que ha conseguido justo lo contrario

Voz 1826 09:13 eso sí de manera intencionada o no ya no no sé desde luego sin que es más habitual en entornos empresariales en campamentos en el colegio pero a ver en política igual estamos equivocados Adrián esta práctica es bastante habitual o no entre nuestros políticos sí pues bucea

Voz 0019 09:27 en un poco en la hemeroteca hemos visto que sí que es una práctica bastante habitual podemos decir Roberto que Fraga el que empezó a marcar tendencia con este tipo de encuentros en los noventa reunía a sus conselleiros en el monasterio de Samos Lugo durante tres días aquello sí que era un verdadero ese retiro espiritual podemos decirlo así no después Aznar también eligió en alguna ocasión un monasterio por ejemplo el de Paular en Rascafría aquí en Madrid pero durante su etapa como presidente del PP no como presidente del Gobierno allí reunión alguna ocasión a la directiva del partido para marcar estrategia y luego está el capítulo de Paradores que ese también es amplio Rajoy

Voz 1826 10:00 ha hecho alguna que otra escapada de fin de semana

Voz 0019 10:02 al de Toledo también al de Segovia reuniones discretas con su equipo más cercano dentro del partido pues para hablar de numerosos asuntos

Voz 1826 10:09 fundamentalmente financiación estrategia Salek

Voz 0019 10:12 Morales etcétera y quién es bastante asiduo este tipo de reuniones es Albert Rivera con cierta frecuencia Nos dicen reúne la directiva de Ciudadanos en alguna localidad cercana a Madrid de manera muy discreta de hecho desde su equipo nunca desvelan dónde in siquiera cuando ya ha celebrado la Unión pero parece ser que a Rivera le gusta hacer este tipo de reuniones

Voz 1826 10:30 sí son formatos muy parecidos estos que que los cuenta Adrián en el mundo de la política pero desde luego todo lo que nos has dicho haciendo memoria más relacionados con la dinámica de partido buenos eso es García no con susto pero más relacionado con la dinámica de partido que no con la de Gobierno y esto es lo que nos ha llamado a los presidentes de Gobierno

Voz 0019 10:49 los anteriores tanto Rajoy como Aznar a cien este tipo de encuentros pero fundamentalmente

Voz 1826 10:52 con con líderes internacionales siguen los invitaban como ha hecho P

Voz 0019 10:54 los antes con Angela Merkel este verano los que invitaban durante un fin de semana para conocer España aceptaría hablar de los asuntos internacionales pero es verdad que los encuentros

Voz 1826 11:04 de grupo son más cuando se estaban

Voz 0019 11:07 frente de un partido más que del Gobierno esto sirve para

Voz 1826 11:10 hacer grupo para hacer piña como dicen en algunos casos bueno cuando pensamos en esas maneras eficientes de poder construir equipos y no se nos ocurren tenemos vienen a la mente algunas ideas desde las cenas de compañeros de trabajo en realizar alguna actividad deportiva o este tipo de retiros lo encuentros con los empleo dos que que pueden hacer como decíamos compañías empresas que que son más de de Corporación Empresarial bueno vamos a consultarle a Juan Carlos Cube y lo que es experto en liderazgo coaching es también el CEO de right management Juan Carlos Beiro qué tal muy buenas tardes

Voz 1168 11:44 bueno enseñar cómo estás muy bien

Voz 1826 11:46 de saludar de Juan Carlos a ver vamos a ponerlo todo esto en en contexto en un contexto diferente pero son jefes y compañeros también los que se reúne no

Voz 11 11:55 sí bueno normalmente cuando está bien diseñada la agenda la línea lo que estaba diciendo Ángeles eh nosotros diferenciamos lo que es un grupo de un equipo un equipo es un conjunto de personas que realmente suman que generan sinergias por tanto el el más juntos que por separado para lograr eso habitualmente uno sale fuera ese parece más se parecería más a ejercicios espirituales sentidos Ignacio leyó la de tener un propósito de bueno de Figar pasar de pecadora todo aquí es conseguir determinados objetivos que un retiro en el sentido de un descanso no es más el más como decía con una agenda un buen entrenamiento de Kiko

Voz 1826 12:33 ya he esto en las empresas españolas es cada vez más frecuente hacerlo Juan Carlos

Voz 11 12:37 sí sobre todo la bueno las grandes en las multinacionales cada vez más en las medianas pero es que para los equipos de dirección para los comités de dirección es muy muy habitual sobre todo al comenzar una temporada como como puede ser ahora

Voz 1826 12:50 ya esto es como la preparación el el stage de pretemporada en algunos equipos de fútbol en verano

Voz 11 12:55 me da igual yo la pretemporada un equipo de fútbol de cualquier equipo deportivo

Voz 1826 12:58 ah ya que bueno me imagino que que se buscan diferentes objetivos no sé si uno de ellos es el de acercar las relaciones en lo personal y conocer también a los empleados

Voz 11 13:09 bueno el cohesionar al equipo la hacer piña como habéis dicho que es una consecuencia y habitualmente se buscan seis objetivo se busca tienen una visión compartida en este caso para un Gobierno pero puede ser para cualquier organización para cualquier empresa sería también hacia donde vamos a que nos dedicamos cuáles son nuestras prioridades a separar muy bien lo que llamamos proceso abierto es un debate pues probablemente bueno otro atuendo de nuestro entonces las circunstancias de proceso cerrado decidir y ejecutar todos a la vez sería el segundo aspecto aprovechó la diversidad en este caso diversidad de género de edades y generaciones con experiencia también políticas pueden ser en este caso es generar confianza dentro de la cohesión social compromiso con unas reglas de compromiso aprender juntos y el sexto elemento sería bueno ver cómo está qué está pasando al alrededor no

Voz 12 14:03 esto no siempre lo tenéis muy estudiado de Juan Carlos si eso está en el mundo Don Juan Carlos

Voz 9 14:10 buenas tardes Ángeles como el Real era mucho de hablar contigo eh una una pregunta que quería hacerte yo que eh he hablado contigo algunas veces incluso T entrevista por temas eh por temas de este tipo pero quería saber a la hora de un de un retiro eh de este tipo sea espiritual o no sea espiritual sea político en este caso eh

Voz 11 14:30 eh

Voz 9 14:31 el Buen Retiro es el que luego hace seguimiento de lo que ese de de lo que se ver baliza o de lo que se comenta durante ese fin de semana porque siempre hay el riesgo por lo menos yo cuando he ido estaba recordando ahora que yo he ido de estaba en un periódico hace años e hicimos un retiro de este tipo al Escorial entonces ahí ese fin de semana es muy fácil tener todos una especie de espíritu corporativo en el que se sacan todas las buenas intenciones por parte de jefe es importante empleados pero luego a la vuelta e en algunos casos es lamentablemente se olvida el Buen Retiro eh como te digo político espiritual empresarial es el que luego hace seguimiento se hace algún tipo de seguimiento por por lo que tú haces

Voz 13 15:10 toma

Voz 11 15:11 si se tiene que acabar de hecho pues si están seis horas como mínimo la última con un plan de acción muy concreto con fechas con responsables con seguimiento Itziar habitualmente quién coordina Cindy diera ese tipo de reuniones y por eso suelen ser de bajo perfil porque lo que se habla allí que de allí pues es quién tiene que hacer es seguir entre el comprobar que ese va cumpliendo porque en ese tipo de entrenamiento lo importante es generar buenos hábitos como como dices es muy fácil salir inspirado con muy buenas intenciones todo el mundo animado para empezar en el curso pero luego el seguimiento lo realmente importante como él

Voz 9 15:47 dentro de programa electoral no pueda así es decir adiós

Voz 1826 15:50 ella es complicado no estaba pensando en peculiaridades porque claro está no es una reunión de empresa de compañeros de empresa al al uso son compañeros que es muy probable algunos sí que han coincidido más por cuestiones de partido pero otros muchos es posible que sepa más de de el resto del gabinete por lo que leen en los medios de comunicación por lo que den etcétera que por el contacto que han tenido con ellos que a lo mejor se limita al encuentro de un día a la semana eh cuando coinciden con él en el Consejo de Ministros así que Juan Carlos tenía un par de preguntas esas una peculiaridad evidente por lo tanto imagino que tiene que marcar también la dinámica de me encuentro la segunda teniendo en cuenta esa peculiaridad un día sólo es suficiente

Voz 11 16:35 bueno primero es una cierta peculiaridad porque también en las empresas sobre todo con un determinado tamaño cada uno dirige un área de negocio una función Seven cuando se ven que puede ser una vez a la semana o incluso con menos frecuencia

Voz 12 16:49 bien por lo tanto eso también ocurre en otros

Voz 11 16:52 podrán es qué genes enormemente en un retiro de ese tipo de un entrenamiento de equipo también te sorprende gente con la que casi me había estatal te puede sorprender su sentido del humor sacó su criterio su buen juicio su empatía ponerse en el lugar de otros tanto

Voz 1826 17:06 eh en un día por eso te preguntado por el tiempo porque en un día en una celebración en una moda todos somos muy chistoso a lo mejor no puedo simpático

Voz 12 17:14 sí

Voz 11 17:15 lo ideal a lo mejor sería como haber dicho en otros en otros formatos de tres días pero bueno probablemente con las agendas que en este caso pueda tener el gobierno cualquier gobierno pues son días para empezar con buen plan de acción como antes preguntaba Ángeles pues probablemente es una manera de de iniciar una línea de cohesionar más

Voz 1826 17:35 hemos hablado todo de objetivos yo creo que sobre todo nos estamos centrando estamos focalizando el objetivo en la parte positiva que tiene el encuentro pero puede que también tenga la parte contra producente no

Voz 11 17:48 bueno el caso es pues que no se abra los miembros del equipo este equipo de cualquier equipo tanto que que sí que de muy buenas palabras pero final haya poco

Voz 1826 17:59 que de eso eso de que va a depender más de del carácter de firmeza del carisma de líder o de o de cómo viene de fábrica cada uno de los miembros del equipo

Voz 11 18:10 bueno eso depende de tres cosas son dos estos son estas decir nosotros decimos que no hay equipo equipos en lides lo por lo tanto si el líder de verdad fomenta el corazón con autenticidad el que abran y que se expresen y no corta cualquier opinión que puede ser se puede disentir de la que él hace esto una mucho también la propia previa pues sí de los miembros del equipo con este caso elegidos por el pronóstico se supone que tendrán exactitud es adormecer habitualmente esto no lo dirige el el propio director general au en ese caso sería primer ministro siempre de Gobierno sino una tercera persona lo que tiene que hacer es provocar sanamente el que las la las personas dos miembros del equipo se abran a un debate abierto a una discusión sí sí que no haya nadie que se quede callado pensasteis horas si no aportado nada no lleve una serie de herramientas para lograr eso

Voz 0019 19:04 Juan Carlos y el entorno supongo que también es algo importante en este tipo de reuniones estábamos hablando de encuentros por ejemplo en este caso en la finca de Quintos de un espacio abierto con naturaleza no si tenéis algún criterio concreto para elegir el sitio donde se tienen que celebrar estas reuniones aún afincado hablamos también del Escorial en espacios relación los también con el silencio con la tranquilidad hay algún criterio para para escoger el lugar

Voz 11 19:27 bueno expresarse en la naturaleza es lo importante no desean espacios abiertos que que no haya ruido no haya ruido alrededor sentido tanto físico como de personas que pueden enseñar hay digamos solamente ese tipo de España

Voz 1168 19:39 Ellos se cierran a al equipo que va

Voz 11 19:42 a qué va fer esto ir luego efectivamente pues en los en el almuerzo en algún momento tener tiempo para paseos que para para estar incluso más defendidos porque al final del entrenamiento de este tipo en las como decía va con unos objetivos que no es más que no está más que focalizado en lo que el equipo quiere conseguir

Voz 12 20:00 por lo tanto que a la hora de comer nada

Voz 11 20:02 de tomar un café puede salvar otras cosas a la actualidad de todo lo que les pero

Voz 1826 20:08 bueno a ver si la familia sigue tan bien avenida después de después de la experiencia el sábado Juan Carlos Beiro experto el liderazgo y Coachella

Voz 11 20:15 yo os animaría sin es como quemar final a la comunicación no verbal a observar

Voz 12 20:21 esta presencia tanto del Gobierno como

Voz 11 20:24 el resto de gabinete el antes y el después es decir se hay más cercanía entre algunos de ellos

Voz 1826 20:29 eh hacemos una cosa Carlos nos podrías Ana a esto después ya a toro pasado el lunes quedamos un bar pues ya estaba aquí ya esto está hecho el compromiso a punto agenda entre cuatro y cinco llamamos a Juan Carlos Cubero así que nosotros estaremos muy pendientes tú también yo sé que que a ti te va a poder el prurito este profesional iba a estar midiendo al detalle cada uno de los gestos el lenguaje este no

Voz 12 20:55 pues no a ser eso es es encantador muy bien

Voz 1826 20:58 Juan Carlos un abrazo muchas gracias

Voz 12 21:00 la hasta luego Adriano mucha adiós Roberto hasta luego

Voz 13 21:03 el actor que

Voz 1826 21:06 no

Voz 14 21:09 elude cambiando por fuera que se diría

Voz 15 21:19 todo digo algo

Voz 1826 21:23 es Platero sí Platero y yo Juan Ramón Jimenez sin duda es uno de nuestros exponentes literarios una referencia icono de de muchas cosas del modernismo español el poeta que nació en Moguer en una localidad de de Huelva muy cerca de allí en una finca llamada Fuente piña escribió su célebre obra Platero y yo

Voz 1 21:45 esto

Voz 16 21:52 Hakkari bien el Inteco bolas la red pidió

Voz 1826 22:07 esta canción desde luego guarda mucha relación bueno derechos una versión musical de Platero y yo del arranque de Platero y yo de la mano de de desde luego los versos de de Juan Ramón Jiménez la historia que les vamos a contar también los propietarios han puesto en venta la finca la casa donde el autor veraneaba dónde estaría enterrado el famoso Burro Platero el precio un millón y medio de euros en septiembre de del pasado año en septiembre de dos mil diecisiete La finca quedó sin protección porque el Tribunal Superior de Justicia de dándolo de Andalucía suspendió cautelarmente parece que por errores en la trama dación un decreto por el cual la Junta de Andalucía describía la propiedad en el Catálogo General de Patrimonio Histórico como Bien de Interés Cultural fuera a esta hora hablamos con Gustavo Cuéllar que es alcalde de mover

Voz 12 22:55 alcalde qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes sobre esto

Voz 1826 22:58 muy bien muy bien encantados de de saludarle haber entonces ahora mismo ahora mismo como está la situación qué qué qué planes tiene el ayuntamiento hay posibilidad de hacerse con esa finca uno

Voz 17 23:10 bueno gente que el Ayuntamiento sí ha tenido varias varios intentos de acercamiento y entendimiento intentos de

Voz 18 23:19 de búsqueda

Voz 17 23:19 dar una solución a una parcela una finca con una una vivienda moribunda prácticamente en estado ruinoso para sí para adquirirlas o bien bien sea a través del título de compraventas propiedad o bien sea a través de un arrendamiento con opción de compra pero hasta el momento pues ha fracasado ambos intentos muy bien es cierto que también hace años no hace años que hemos intentado pues negociar con la con la propiedad con el titular de bien para eso para para poder obtener de él pues una parte tan importante que es prácticamente el infancia ahí la base de Platero y yo el mismo tiempo pues cerrar el ciclo de bienes y que el propio Juan Ramón su familia en Madrid es familia Carmen Hernández Pinzón como representante pues pues vino a bien en su momento por gestionar los distintos alcalde de la localidad pues el lo la propiedad de los distintos bienes que influyeron en Ramón pero quedaba este este fue vendido por la Familia tipo los antepasados de Ramón muy ir por su tío y obviamente ese no se escapó con su momento yo iría pues creo que que web seguimos luchando o las entendimiento alcalde

Voz 9 24:38 buenas tardes eh él se ha hablado mucho de del precio de ese millón y medio de euros eh que los propietarios en principio ponen como precio a esa a esa propiedad es esa cantidad el principal obstáculo la falta de entendimiento entre el Ayuntamiento que usted que hilos propietarios o hay otros otros desentendimiento de de por medio

Voz 17 25:00 buenas tardes en ese encuentro no todo todo lo contrario que falta entendimiento no existen a excepción del precio de la valoración estamos hablando de un bien cien por cien privado sin ningún tipo de catalogación su protección importa tanto por cierto que él legítimo por parte de la titularidad de la propiedad deberían pedir lo oportuno

Voz 1168 25:24 pero ante ese servicio

Voz 17 25:27 pedir está la virtud de no sí es cierto que en este caso legítimo derecho que la propia propiedad lograrlo mafia y tiene como como libertad Jémez en nuestro país pero también es cierto que la Administración tiene una obligación de objetivar el valor de un bien y además un valor que tienen que ser dado por una tasación pública por profesionales de la Administración acompañados de la intervención de la de la Junta siento iré los técnicos de culturas que tienen que valorar lo inmaterial por tanto el único el único escollo que ahí es la realidad del un millón y medio en una finca que realmente no tiene presión y que en ese calor

Voz 1826 26:11 claro que es bueno lo que estima que eso es lo que estiman ustedes sí desde luego los técnicos a los que han consultado están haciendo esa tasación esa valoración lo que desde luego no tiene precio es la vinculación que tiene esa finca Juan Ramón Jiménez la obra Platero y yo con con esa localidad porque el posible destino imagino que sería como el hacer de de esta finca una casa museo

Voz 17 26:34 sí practicamente como decía al principio nosotros tenemos

Voz 1168 26:36 los dos centros abiertos vinculado a Juan Ramón

Voz 17 26:39 en la Casa Natal donde se proyecta la vida de Juan Ramón la influencia de del mujer de Juan Ramón Ibars pues tenemos la casa museo Sarabia Juan Ramón donde pues prácticamente su segunda fase de adulto Él vive en su pueblo y su su listón

Voz 1826 26:55 esta podría ser una tercera pata para completarlo alientan

Voz 17 26:57 las de la tercera vez que es el tercer pilar no te hace opiniones de la dulzura y grandes ante de la de la obra de Juan Ramón convivió en distintos espacios que no localiza vivió una época de gloria económica pero también una época de auténtica penuria económica y ahí en ese orden de cosas Gloria donde Juan Ramón escribió mucho sobre esa época dorada suyo les sobre lo bienestar es que pudo vivir en distintos espacio poder ahí en uno de ellos en es es fuente Piñar exactamente ahí es donde nos encontramos el escollo porque la propiedad privada a partir de los años veinte de aproximadamente al veinte que este reenvío titularidad por culpa de las penurias económicas están viviendo sí ese pilar fundamentar una parte espiritual lo tiene muy muy grande pero también tienen un valor económico que que es desorbitado que es desproporcionado con la realidad que vivimos

Voz 1826 27:52 desproporcionado imagino que lo entiende también porque parece que es una propiedad de hecho abandonada a la que no se le da ningún tipo de tratamiento y cuidado desde hace ya mucho tiempo

Voz 17 28:02 efectivamente estamos hablando de una zona son exclusivamente forestal es sonar el POTA en el Plan de Ordenación Territorial del entorno de Doñana zona por tanto no tiene ningún valor solo y el meramente medioambiental pero no hay un aprovechamiento forestal en ningún momento Nick hablo con este momento fuera están la vivienda está en estado ruinoso practicamente sólo y exclusivamente restaurar lo básico y esencial de la vivienda se casó entorno a los sesenta setenta mil euros al mismo tiempo el propio bien si echaron estado lamentable porque es cierto que lleva más de veinte años prácticamente sin un mantenimiento de una consolación lo suficientemente contundente para que no se deteriore el bien no estamos dando muy bien abandonado puramente bicho el paso el tiempo lo a veces llorado como con con mucha Giner

Voz 1826 28:57 en septiembre piensa usted reunirse con la familia con la que por otra parte creo que tienen un trato cordial y cercano no habitualmente

Voz 17 29:04 si vamos como decías también en nuestra situación con la familia miran de mucha cordialidad de una relación vecinal perfecta normal Iggy que obviamente min bueno pues me falta ese entendimiento en términos de adquirir una propiedad de la familia lo he dicho antes no tienen Un besito muy interés en vender pero también es cierto que evidentemente tiene un legítimo interés en defender Gata municipales y la objetividad ir a relación la hablaremos de nuevo ahora en septiembre en el yo hace unos días hablaba con compañeros de la corporación para para marcaron unas líneas son buscar un acercamiento con la familia económico pero la verdad es que en la época donde el valor inmobiliario extraído donde el balón

Voz 12 29:55 incluso el valor de lo intangible de lo inmaterial también se ha habido

Voz 17 30:00 se ha visto y ha habido una a una

Voz 12 30:02 depreciación del mundo

Voz 17 30:05 de de la propia valoración de la cultura racial amén de que graciosamente donde hace unos días ramo pues ojo con la familia Hernández Pinzón con lo legítimo igual Román incluso es difícil poner al material porque la depreciación muy ineficiente desgraciadamente en términos culturales ya el papel no salen de ella o casi todos libro libro affaire también como fuente Pini a qué es lo que queremos una residencia para investigadores estudiosos y una buena proyección del Centro de Estudio Juan Ramón tampoco es rentable a la Administración Irún yo sanciones

Voz 1168 30:52 poco a poco señor hablar

Voz 17 30:55 de dinero de cultura pero no me Venecia

Voz 1168 30:57 desde la Administración se parque que dije que hay dos eclipsada por mucho que lo intentemos llegaron millón y medio es materialmente imposible cuánto nos costaría sumar todo y poner en marcha ese proyecto que tenemos no

Voz 1826 31:10 bueno teniendo en cuenta todas las variables a las que son materiales y las inmaterial la sin materiales desde luego que aquí tiene mucho peso vamos a ver si hay posibilidad de llegar a un acuerdo es cuestión de a seguir hablando como decía el alcalde con la familia a partir de septiembre Gustavo Cuéllar alcalde de Moguer muchísimas gracias por haberse asomado esta tarde aquí a a La Ventana gracias y suerte

Voz 17 31:31 muchísima de propiedad de la hubiera seguirle echando un abrazo fuerte

Voz 1168 31:35 gracias

Voz 16 37:10 la Ventana

Voz 32 37:12 con el Roberto Sánchez

Voz 33 37:18 y ni así

Voz 1826 37:33 a dos minutos para llegar a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias estamos hablando café aquí con Ángeles Caballero que Ángeles hoy por cierto los acompañado desde Vigo te suena esta música te suena esto a que Ángeles

Voz 9 37:46 la The Big Bang Theory no

Voz 1826 37:49 has visto has visto bueno no sé si de principio a fin como no muchos hemos disfrutado de esta de esta serie o has visto algún capítulo por ahí en que el cineasta Aragón-Caspe una suelta visto algún capítulo suelto le encanta Mis hijos cuántos años tienen tus hijos recuerda pues la y si lo recuerdan tiene once años y el pequeño tiene siete a los dos les encantan las sí sí sí

Voz 9 38:10 a mí me hace sentir un poco mayor porque una de las protagonistas es era la protagonista de la serie Blossom que esa sí que el AVE y hay halló gran seguidoras es bueno se me echa las canas encima pero pero el oye

Voz 1826 38:22 bueno pues hoy la distribuidora Warner el canal CBS han anunciado que la duodécima temporada de esta exitosa serie The Big Bang Theory La que se va emitir ya a final de este año o principios del siguiente va a ser la última que acaba ya que la afición que se estrenó en dos mil siete hace algo más de diez años y que está protagonizada por un grupo de amigos científicos bueno es una de las series de más éxito de los últimos tiempos pues que acaba que ya le ponen la fecha de finalización durante doce temporadas a sus personajes como Sheldon Penny Leonard en compañía se han ganado desde luego a espectadores de todo el mundo

Voz 2 39:00 profesor Hawking es un honor y un privilegio conocerle señor

Voz 34 39:06 se

Voz 35 39:09 la teoría de que el bosón de Higgs es una

Voz 34 39:12 pero el micro acelera el tiempo es

Voz 9 39:17 gracias

Voz 2 39:18 me vino a la cabeza un día cuando me estaba duchando

Voz 34 39:24 muy bien lástima que esté equivocado

Voz 1826 39:29 y que como escuchábamos en este fragmento ha conseguido cameos entre otros en su momento de Stephen Hawking bueno nosotros aquí hemos tenido cierta vinculación por otra mirada lateral que también un grupo de científicos ha hecho lleva haciendo durante mucho tiempo de científicos monologuistas de El espíritu de de esta sería así conocimos a alguien que fue nuestro matemático cafetero también aquí en La Ventana durante mucho tiempo Eduardo Sáenz de Cabezón

Voz 1168 39:57 buenas tardes muy buenas tardes qué tal muy bien encantado de

Voz 1826 40:01 de volver a saludar de Eduardo oye a ellos también encantado tú uno de los fundadores primer ganador del concurso de monólogos del Big Bang científicos sobre ruedas que bueno Le tuviste que incluso cambiar el nombre para que no se pareciera tanto lo de la serie no

Voz 1168 40:16 bueno yo no sé cómo te has enterado de eso

Voz 1826 40:19 sí aquí aquí se cuece cierto periodismo gordo

Voz 1168 40:25 sí pero yo digo de altura no se nosotros al principio el grupo que no soy una más científicos sobre ruedas monologuista científicos al principio bueno llamábamos Big Bang Bang de furgoneta Juan Theory la teoría el Pizjuán que no sonaba como algo muy fácilmente reconocible como científico evolucione el disco yo soy fan pero tampoco nos parecía que esta familia que es ciencia también era como un referente que estaba presente así que nos lanzamos con eso un día recibimos una de una me no no un amable correo digamos no he llamado

Voz 1826 41:06 a lo mejor había

Voz 1168 41:07 esta otra pero es algo es por ejemplo el acervo común no es algo pero

Voz 1826 41:15 a vosotros estabais jugando también con la doble el doble significado de de furgoneta porque era algo va a ser itinerante etcétera es decir hacíais un juego de palabras nosotros ahí no

Voz 1168 41:27 pero una cosa como complementario no porque de alguna forma la serie de Vigo han sido Doris eso utilizan la ciencia para provocar la risa para nosotros empezamos alrededor inverso tres vemos el humor la risa para enseñar ciencia pero bueno sí que es verdad que llegamos a un acuerdo de convivencia y entonces decidimos cambiar el 11S así a Vigo Bang científicos sobre ruedas con lo que estamos dice

Voz 1826 41:54 claro claro oye tú recuerdas el momento en el que descubriste la serie tú como científico pensaste las posibilidades que habría eso de pues no sé sin ir más lejos a los hijos de ángeles que tienen once y siete años que les pudiera llegar de una forma amable la ciencia

Voz 1168 42:09 yo la primera vez que vi lo recuerdo perfectamente esta semana eso son muy prestigioso pasional eso a Corea del Sur la primera vez que ese lugar y el viaje yo no sé si la hizo algunas veces

Voz 1826 42:24 no eso eso son dos transbordos dentro como mínimo no

Voz 1168 42:28 son más fieles del puerto pues está siendo pues películas series lo que vi estado pico acción y que eso era vi el primer capítulo y me enamoré pero absolutamente gestos para mí esto para mí me encanta me encanta esto en cuanto llegue a España lo busqué sí soy absoluto con mayúsculas

Voz 9 42:52 Eduardo eh encantado de saludarte mira lo he hablado antes antes de venir para acá porque bueno mis hijos como techos les gusta mucho la serie pero estaba hablando con un colega mío también periodista es un absoluto loco de la serie Ile dicho por qué te gusta la serie insufla su frase me ha gustado mucho que me ha dicho porque demuestra que los frikis podemos ser una nueva élite eso

Voz 1826 43:15 social entonces que

Voz 9 43:17 días apertura si te te sumas a esa frase y luego quería saber realmente esa sería refleja que los científicos tienen un punto de frikis de locos genios porque los científicos porque los científicos no los periodistas son los carniceros no se quería preguntarte

Voz 1168 43:37 no sólo me sumo sino que creo que estamos ya entraba en el portal esté ahí vamos no me encanta que que lo que tenemos nosotros es excluir pero ese punto friki ese punto lo que tiene la gente de Dick Marty no todos eh pecho hay un estudio estadístico hechos sólo sobre matemáticos que demuestra que no es matemático sólo gente normal el propio estudio a pero sé que muchos benéfico fui que yo comentaba hace poco que hay cosas que llevan las series se oye que las he visto antes de mis compañeros científicos no me no me he visto antes aquí mismo compañeros científicos eh estaba yo capítulos no recuerdo cuáles son de temporada creo que es una sola quinto la sexta en la que se algunos desfile que cuando vale restaurantes van a pedir la comida por su musa asiduo tirando un dado y el número que les salga pues busca el plato yo estoy feliz yo tengo un problema matemático que lleva muchos años haciendo esto

Voz 1826 44:43 ah sí

Voz 1168 44:44 sí sí lo hace continuamente exhibió estado correo le congresos son matemáticos

Voz 1826 44:49 pero pero antes antes de que lo hiciera Sheldon Cooper incluso

Voz 1168 44:52 mucho antes eso eso antes de hecho este hace una cosa que todavía no lo han hecho en teoría quizá la última temporada este hombre ve la televisión de tres gente de te los cumplo Phelps la televisión los títulos porque el dices ven la televisión todos los días me parece una pérdida de tiempo no verla ningún día me parece estar desconectado con la realidad un día de cada tres me parece bien yo sí me acuerdo los riesgos tres B3 B3 ahorita pongan lo que pongan el ve la televisión

Voz 1826 45:21 vale vale vale osea que veo que por todas esas excentricidades que me cuentas en el entorno en el universo de la serie tu personaje favorito es

Voz 1168 45:30 SER d'Ocupació el don Cooper Cuquilina duda

Voz 1826 45:33 es tú quieres que se te te salude sea sí

Voz 1168 45:36 ese día ello pues ya verás diciendo qué tal un

Voz 1826 45:39 las tardes

Voz 12 45:40 hola buenas tardes

Voz 1826 45:43 el español que saluda a uno de sus mayores devotos fans e declarado que es Eduardo Sáenz de Cabezón dile lo que hacer lo Cooper Eduardo

Voz 1168 45:53 sabes por favor mayo fan hoy canta que es de las pocas series salió la versión original que los dedos las mira soy como cuando otras porque nosotros se lo Cortizo con todos los toros siempre él sí cual la veo siempre siempre doblada y creo que parte de culpa la tiene

Voz 12 46:25 el actor que dobla pues no

Voz 1168 46:27 no se ocupe pues ahí tienes a otro de tus ídolos

Voz 1826 46:30 a partir de ahora ya no sólo lo conocerás como si el don Cooper sino como como Fernando Cabrera que es el actor al que te refieres Fernando qué tal buenas tardes

Voz 18 46:39 hola qué tal muy buenas tardes muchas gracias hombre

Voz 1168 46:42 para mí es un orgullo oir lo que acabo de oír

Voz 1826 46:45 oye no no son Cooper no les ese acento canario aunque tienes

Voz 18 46:50 bueno canario canario canario no soy canario soy chicharrero

Voz 12 46:54 perdona perdona perdona hubiese sido holgado de cuidado con esas comparaciones cuidadito no pasaría nada pero yo no soy canaria

Voz 1826 47:03 lo hacemos maticemos sobretodo tratando de Sheldon Cooper no hablemos

Voz 12 47:10 qué puede pasar cualquier cosa oye yo yo siento yo siento no seguir hablando como Sheldon pero la verdad es que no no no es fácil seguir hablando como él sin tener Urbión y cine está Luis Roldán

Voz 1826 47:21 sí oye ha sido hoy hoy sobre todos Un día para esta pregunta pero ha sido tu personaje está siendo los últimos años tu personaje Fernando

Voz 18 47:32 indudablemente pero vamos no tengo ni la menor duda yo llevo veinte años trabajando en doblaje llevó bueno pues ahora va a empezar el año doce doblando a este personaje y claro aparte de que la mayoría del tiempo que llevo trabajando el doblaje fue un personaje que ha repercutido enormemente vamos en en la sociedad en mi profesión indudablemente claro

Voz 1826 47:56 claro oye tú estás preparada para decirle adiós entonces te habías enterado de la noticia o te has enterado por la prensa como los políticos

Voz 18 48:04 yo me he enterado por la prensa pero sí es verdad que por la prensa también hace no mucho me enteré que estaban valorando el alargar la serie hasta la temporada quince que lo estaban intentando negociar y no sé que nosotros desde hace tiempo sabíamos que tenían firmada bueno en principio tenía firmada hasta la décima asegurada pero eso lo sabíamos desde la temporada cuatro o cinco Si cuando se acercó la temporada Vie anunciaron que se alargaba hasta las doce y ahora decían que hasta la que podía ser que las negociaciones entre los actores ni la productora llevasen a a a las quince nosotros sospechamos que no iba a hacer posible porque es verdad que oye eso no dando Cooper

Voz 1168 48:46 no hacerte una pregunta digo como como divulgador también es un caso en la genere cerca tú dices que es que es esta feria provocaron una forma diferente de acercarse al mundo alguno de los científicos turcos sorprende todo esto

Voz 18 49:01 yo yo ni en Mino si es verdad mira yo gracias a haber doblado durante tanto tiempo Cell don que me han invitado a muchísimos evento de tipo tipo salones manga o salones de esto

Voz 1168 49:17 la de televisión italiana en invitado mucho

Voz 18 49:19 muchísimo a él entonces torció en más de una ocasión han venido a mí a a empatar a parte de a felicitarme por el doblaje han venido científico científico que me dicen oye mira yo soy científico soy catedrático de no sé qué universidad tal y tengo que felicitar que le que le traslade mi felicitación a la persona que se encarga de los ajustes de los chistes de de de hay de todo de todo lo que significa trasladarle Davis le ha al castellano todo lo que significa el lo lo los términos científicos y todo eso porque vamos a mí me lo han dicho ya te digo que científicos parece que que vamos que la adaptación de bien

Voz 1826 49:58 claro eso eso hizo de Guardo Eduardo tú como el de hecho eco como matemático lo debes valorar bien no no debe ser fácil eso sí

Voz 1168 50:05 totalmente están muy bien asesorados eh

Voz 18 50:08 o lo que es pedirle eso la razonabilidad de de de la persona que se encarga de ajuste que además es la directora del doblaje ya quién le tengo que agradecer que que que que Sheldon había sido Miño por decirlo de alguna manera los doce años que a los que piensan encargado de todo oí y la verdad es que el ajuste ha sido genial y la adaptación también

Voz 1826 50:28 porque tú vas a continuar como mínimo haciendo de de la voz de narrador en el joven Sheldon o no cuando recuerda su infancia sí

Voz 18 50:36 pone que si ella ya hecho la primera temporada me consta que esa serie sí ha sido renovada y hice ICD

Voz 1826 50:43 ahí está claro así podremos seguir escuchando a Sheldon a al menos oye una pregunta para Eduardo Nati primero para el Sheldon Cooper español para Fernando Cabrera te imaginas algún fin porque claro está es una serie que ha marcado una época que va a ser recordada va ser sigue siendo una una serie de referencia por todas estas estas cosas que estamos hablando tú te imaginas cuál puede ser un final brillante para una serie brillante Nuestra jucio no tengo ni idea nació

Voz 18 51:10 pueden salir por cualquier lado claro pero va