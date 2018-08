La Ventana (23/08/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 ah bueno

son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1667 00:14 no está abusando de los reales decretos para sacar adelante sus iniciativas el que aprobará mañana para exhumar a Franco será el séptimo en menos de tres meses el Gobierno asegura que todos están plenamente justificados informa Óscar García

Voz 1645 00:26 sí fuentes de La Moncloa aseguran que el Gobierno de Pedro Sánchez no está haciendo un uso abusivo del decreto ley en sus primeros meses se han aprobado siete normas de este tipo para las que la Constitución fija que el Gobierno tiene que argumentar una extraordinaria urgente necesidad en todos los casos dicen en la Moncloa el Gobierno ha considerado necesaria esa actuación y lo ha justificado express hay razonablemente la exposición de motivos en el Gobierno recuerdan que desde el setenta y ocho Se han aprobado por todos los gobiernos una media de catorce decretos al año y que fue el de Rajoy el más prolíferos llegando en dos mil doce por ejemplo aprobar veintinueve

Voz 1667 00:57 Pablo Casado exige a Pedro Sánchez que explique el recurso a esa vía de urgencia para exhumar los restos de Franco cree el líder de los populares que sólo servirá para reabrir

Voz 2 01:04 heridas hubo una reconciliación nacional no

Voz 3 01:07 transición entre aquellos que estuvieron en un bando y el otro que albergaron una Constitución todo sin río por tanto creo que es muy responsable reabrir heridas superadas siempre del Partido Comunista en el año setenta y ocho consigue esa reconciliación con aquellos que pertenecieron al antiguo régimen por qué ahora lo quieren reabrir y sobre todo porque quieren reabrirlo con un procedimiento de urgencia algo que pasó hace más de cuarenta años es urgente

Voz 1667 01:34 cultura se reunirá con los exhibidores de cine quiere contrastar con ello

Voz 2 01:38 dos Si la rebaja del IVA cultural repercute

Voz 1667 01:40 ha sido o no en el precio de las entradas informa Javier todo

Voz 0907 01:43 José Guirao ha anunciado una reunión entre el Ministerio de Cultura los exhibidores de cine para conocer los datos que manejan relativos a los precios de las entradas define tras la rebaja del IVA que ha pasado este mismo año del XXI al diez por ciento asociaciones de consumidores esgrimen que los cines no han trasladado toda la rebaja del impuesto aunque reconocen que sí han bajado las entradas Facua señalaba ayer que en el segundo fin de semana de este mes en compra directa en ciento dos cines de cuarenta y seis ciudades la bajada media llegaba al cinco coma siete por ciento y no al nueve por ciento que es lo que cree que debe Ben de haber bajado si se hubiera aplicado todas la rebaja impositiva por su parte la Academia de Cine dice querer que los beneficiados de la rebaja sean los espectadores no los exhibidores y por ello van a tener también una reunión con los exhibidores cuyas cifras dicen que las bajadas ya se están produciendo

Voz 1667 02:28 la Fiscalía se ha pronunciado a favor de conceder un permiso extraordinario a una de las políticas encarceladas por el proceso Dolors Bassa informa Alberto Pozas

Voz 0055 02:36 la fiscalía cree que no hay problema en que la consellera de Trabajo salga un día de la cárcel depués de las bases en Figueres para ir a ver a su madre al hospital pero pide eso sí que lo haga bajo vigilancia policial Dolors Bassa en prisión provisional desde marzo por orden del juez Llarena tras ser procesada por rebelión y malversación había pedido un permiso extraordinario para poder ver a su madre octogenaria que va a ser sometido a una operación de cadera la decisión en manos del Tribunal Supremo en caso de obtener una respuesta positiva sería la primera presa preventiva del pluses que obtendría uno de estos permisos cinco y tres

Voz 1667 03:07 la ley nace sin haya registrado ante la Organización Mundial del Comercio su anunciada queja contra Estados Unidos por la entrada en vigor de los últimos aranceles impuestos por Washington a sus productos informa Álvaro zamarra

Voz 0116 03:18 en el ministerio chino de Comercio ha confirmado la presentación de esa queja formal ante el organismo China había anunciado esta misma madrugada la presentación por la entrada en vigor de una subida de aranceles que afecta a más de doscientos setenta productos por un valor de dieciséis mil millones de dólares china que ha aplicado una subida recíproca importaciones estadounidenses se han manifestado en contra de estas subidas mantiene que Trump va contra las reglas de esta organización así que con la presentación de la queja quiere salvaguardar el libre comercio y los derechos legítimos de su economía

Voz 1667 03:46 eh repasamos más noticias con la ayuda de Josema Jiménez operación contra el narcotráfico en Castellón

Voz 0933 03:52 la Guardia Civil ha detenido a dos personas por un presunto delito contra la salud pública los agentes se han incautado de un total de catorce kilos de speed veinticinco mil pastillas de éxtasis la mayor cantidad requisada en la provincia hasta la fecha los dos hombres han ingresado en prisión de forma provisional uno de ellos ya tenía antecedentes por delitos similares por atracos a entidades Banca

Voz 1667 04:11 de Andrés ciudades españolas entre las finalistas a Capital Europea del turismo inteligente

Voz 0933 04:15 se trata de Málaga Valencia y Palma la ciudades vencedoras Se podrán beneficiar del apoyo en Comunicación y Marca en la elección va a tener lugar el próximo siete de noviembre con motivo del Día Europeo del Turismo

en los deportes José Antonio Duro buenas tardes

Voz 4 04:28 la Liga acaba de anunciar una modificación en los horarios del fin de semana el Sevilla Villarreal que el domingo se tenga que jugar a las ocho y cuarto se va a jugar dos horas más tarde también el domingo a las diez y cuarto en el Sánchez Pizjuán el motivo el calor previsto para esa fecha en Sevilla este fin de semana ya se modificó en Segunda el Extremadura de Depor el viernes de las desde las ocho hasta las diez además el Sevilla disputará hoy el partido de ida de la última ronda previa de la Europa League el conjunto andaluz supera esta eliminatoria será equipo de la Europa League de la competición la eliminatoria

Voz 0509 04:56 comienza a las siete ese han República Checa antes

Voz 4 04:59 cómo lo más

de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com

ya a las seis las cinco en Canarias en la SER

Voz 0509 10:13 y es que la lo lo que muestran las fotocopias iba a decir las radiografías bueno es bastante preocupante

Voz 2 10:19 sí verdad mirando cómo te la espalda entonces hoy en Vigo ayer

Voz 1934 10:22 echado cuatro hoy un con y sin que de verdad

Voz 0295 10:24 tengo un dolor que me muero eh cero está dices en serio

Voz 2 10:27 que ya como bienes bien has dicho

Voz 1826 10:30 ya no sé en realidad viajó en tu personaje

Voz 2 10:33 estás en tu mal no estoy en mi mal pero te digo una cosa te voy a dar guerra viernes no falta perdón

Voz 0509 10:39 Roberto volvió a todos los días cada vez que dice dice que la catastrófica desdicha hay una peli maravillosa Una serie de catastróficas desdichas de la que se ha hecho una serie también a nosotros sí sí sí sí sí sí sí

Voz 1826 10:49 el Rey bueno la película es claro pues la serie la serie está protagonizada y ahora nueva salir el nombre pero es uno de los protagonistas y cómo cómo conocí a vuestra madre pues es el protagonista de de la Nord no lo sé tú les dices protagonista principal el perdonó el protagonista de Cómo conocí a vuestra madre pero el el que era muy ligerita de cascos ahora te lo digo es bueno dame eso sí eso sí exactamente ese bueno garita qué tal buenas tardes muy buenas tardes estás ahí en Barcelona no estás Tecla dando el ordenador que te escucho estás buscando hasta última hora está rastreando por ahí

Voz 2 11:26 hoy Sobrequés el informado pues hoy sobre excusas para no ir a trabajar muy bien vale la tuya hoy cuál es porque estás ahí encaró yo sí yo soy venido tú no tienes nada no tengo yo no tengo esa que no vamos a utilizar bueno si quieres bueno ahora

Voz 1826 11:41 ahora me cuentas porque tengo también en la redacción de Verne en el país a Héctor Llanos Héctor buenas tardes hola buenas tardes a todos vosotros ya nivel excusas nada vosotros vais por la tremenda hoy Criminología a quién matamos porque bueno adelanta me algo porque hoy me parece que no os vamos a meter en la mente de los testigos

Voz 0888 11:58 pues sí hoy es la última entrega de esta serie que hemos estado haciendo en verano y bueno pues si vamos a hablar de cómo la memoria engaña a los testigos de un delito muy bien

Voz 1826 12:10 pues con todo esto desplegamos ya todos los efectivos que tenemos de aquí a las seis en el recreo

Voz 13 12:22 eh sí

Voz 1826 12:34 así que estaba arrastrando por ahí búsquedas en Internet el informado el enterado le llama hoy Joe tenía que haber recurrido a una de las excusas que vas a encontrar

Voz 0509 12:44 me vendes alguna buena para sí sí porque yo te voy a ser sincero hoy no quería venir ya no yo no sé que ha pasado es que hoy hace sueño asesorías que hace frío ya hay otros días que hace hambre raro hoy hoy ha dormido males sólo once horas y digo pues sin mí también sale la radio tenías que haber en los consejos de ayer de tapar te nota parte

Voz 2 13:05 a dormir horas pero las once mal mal no sólo regular

Voz 0509 13:09 ha ido bien lo que pasa es que quería quince pero bueno el caso es que me he puesto a pensar excusas para no venir como soy tan profesional pues al final no me ha salido ninguna pero he buscado en Internet portará ya sabes que estoy enganchado a esto a ver qué cosas eh había hecho la gente para faltar al trabajo

Voz 21 13:28 en las gradas

Voz 1826 13:42 sí información de servicio y aquí en la radio y pretextos utilizados para no acudir al trabajo por favor informaban proceso

Voz 0509 13:48 con esa gente que utiliza a los animales como excusa ya todas recordamos la frase típica del colegio de mis eh profe mi Rosa comido deberes Madrid pero

Voz 1826 13:57 es el pero a veces se ha demostrado que es verdad sí sí sí

Voz 0509 14:00 y hubo un caso se hace no sé cuánto que sigan en Michigan si en Michigan de Michigan pues lo mismo le pasó a un hombre pero a los bruto porque este señor argumentó que le era imposible acudir a su puesto de trabajo porque se había escapado un búfalo de una reserva forestal que estaba cerca de casa ir estaba rondando su coche ir claro qué pasa que cada vez que decía cada vez que intento acercarme al coche Elbicho sale corriendo hacia la puerta del mismo me bloquea el paso era un escrache

Voz 2 14:28 lo malo no es creíble

Voz 0509 14:31 es que nosotros somos urbanitas nos damos cuenta de que esto puede pasar esto pasaba me pasó estos sonidos ir dice que cada vez que iba que no lo deja pasar yo me estoy imaginando a un búfalo diciendo la otra

Voz 6 14:41 ahora corre corre que sale ahora bloquean lo hermano

Voz 0509 14:43 que no vaya al curro sus claves empiezan escrache ya te digo

Voz 2 14:47 pero bueno no es el único que utiliza animales

Voz 0509 14:49 aún pieza que también dijo que no a trabajar porque una selección casa efecto con su olor pues toda su ropa de trabajo que pasa claro lo mejor de todo es que tenía dos indumentarias dice que apostó las dos vale tocar el resto de ropa porque como dice claro es que como eran de color naranja pues llamó la atención del animal y claro hizo bien en quedarse en casa este hombre vale porque si tiene la ropa que apesta quédate en casa desde aquí hago un llamamiento a esa gente que va en el metro también se les ha metido en casa vale eh que ese día no vayáis a trabajar vale que que puedes oler mal a las ocho de la tarde pero él

Voz 1826 15:26 lunes a las nueve de la mañana creo Becilla

Voz 0509 15:28 Elena rancio que yo estoy seguro que el el Lama es el brazo Isabelita vale

Voz 2 15:32 vale venga hasta ganas de probar son hombres

Voz 17 15:54 imagino que vamos a

Voz 1826 15:56 vamos a caminar por ahí por el filo del andamio porque algunos con tal de no cumplir con sus obligaciones están rozando rozando el límite rozando el límite de la imaginación bien no

Voz 0509 16:06 estarán hasta el límite la imaginación y el límite del despiste también según lo mires porque esto es un joven del estado de Oregón que dijo que no podía ir a trabajar porque se le había olvidado que se casaba esa misma mañana

Voz 2 16:17 ahí va que no podía dejar tirada

Voz 0509 16:20 de de trescientos invitados ya sé no digo yo este hombre pico el típico Heron no era un nombre en este caso que podía haber sido una mujer vale lo dejó ahí esté Gañán es el típico novio que la novia durante un año lo hizo dos años año qué te parece la invitación asistir sí si me parece de lo que tú digas oye qué te parece si ponemos sorbete de limón el sí sí yo soy muy bien lo que tú digas el tío sabes el pasota se olvida de que se casa así que imagínate al campeón levantándose a las cinco de la mañana poniéndose la ropa del curro los pantalones el mono todo la novia hizo Oye cariño pero si nos casamos hoy sí ha vale entonces nuevos un ratito como existe ese tipo de persona eh existe existe que yo no estoy diciendo que

Voz 2 17:00 no no no yo no soy por Dios pero

Voz 0509 17:03 yo creo que exista así que está excusas y que me la creo

Voz 0295 17:20 hay cosas con las que es mejor no jugar

Voz 0509 17:23 no no se deberían no se puede jugar no se puede jugar pero han jugado con ellos jugaba con ello porque la prueba más clara del refrán se coge antes a un mentiroso que a un cojo la traigo yo vale un señor que no quería ir al trabajo y le dijo al jefe que tenía que faltar porque su abuela había fallecido bueno hasta aquí bueno pues es doloroso todo normal el problema viene porque al jefe era amigo de la familia resulta que era la tercera abuela que suele moría en menos de un año

Voz 1826 17:45 este yo he conocido casos así de abuela muertas en Zaragoza tres tres en un cuatro

Voz 2 17:52 la materna media no

Voz 0509 17:55 claro hombre si lo piensas así fríamente nadie encima seguro que el hombre quería ir a trabajar con esos tres duros golpes pues en menos de un año pues no pudo ir a trabajar pobres Zico político que no es que fuera mentira no no no no que pasó revista no la vida honradez además es que como a este también le pasó la mayoría además de vagos son poco previsores como el trabajador de una oficina que en vez de llevarlo en silencio como dice el anuncio llamo a su jefe para decirle que no podía ir a sus labores porque tenía un caso agudo de hemorroides madre cómo me llenó la boca para decirlo hemorroides con Angela R Ésa es es que arrastra dice que tenía que estar sentado durante ocho horas osea si tenía que estar sentado durante ocho horas agravaría su terrible dolor hasta aquí más o menos pues es creíble las como lo de la primera vuelta

Voz 1826 18:39 por cierto estaban haciendo cuentas por aquí para para los incrédulos si es posible tener cuatro abuelas entre las políticas quiero decir papá y mamá se han separado

Voz 2 18:47 a mi mamá tienen compañero sabía yo que lo tenía que meter de las más de cuatro abuelas no cuela más una una que te quieres desde pequeño

Voz 0509 18:55 pero a cuatro por ahí no vamos a hacer una cosa como esto es proponer interno y a lo mejor es mentira pues un hombre perdió hasta seis abuelas en una dos mil seis

Voz 2 19:03 lo que parece claro claro bueno está

Voz 0509 19:06 con las hemorroides que si está con las hemorroides y dice que si la señora sentado qué pasa que no puedes que de agravar el dolor mucho claro bien como decíamos es creíble yo me lo puedo creer pero el problema viene cuando el jefe se lo encontró la misma noche cenando en un bar sentado cómodamente en un pequeño taburete de madera

Voz 2 19:24 no por ahí no sin flotador Roxy

Voz 0509 19:27 la recién flotador Linate imagínate lo cuando voy al jefe aparece desde mi jefe si alguna vez tiene usted hemorroides que sepa que lo único que locura es la madre

Voz 2 19:35 sí está Umbrete estaba

Voz 0509 19:37 la hamburguesa con cerveza eso es lo mejor si lo dicen nueve de cada diez y dice y el médico que no lo dice ese tiene una salmo ranas como la cabeza de tirios la amistad hacer

Voz 17 19:46 sí

Voz 1826 19:54 hoy son excusas para no ir a trabajar en el capítulo de excusas en general yo estoy tengo la de árabe jeta que era el marido de una no pero el descuento con todo no no después

Voz 0509 20:04 no no si ahora tenemos ahora número no lo hubiera

Voz 1826 20:07 sí porque es muy conocido apellido el nombre no noni el apellido y entonces he tenido una relación extramarital malo hice fue con esas relaciones a Rusia y la mujer se lo vamos ya se había porque ya había tenido dos eso tres momentos en los que era algo más que sospechoso estaba al quite sí sí sí totalmente le siguió no nos y les dio la mujer entonces

Voz 22 20:32 esperó al marido con la

Voz 1826 20:35 compañera ocasional espero una esquina y cuando se encontró que José el empezó hablarme en ruso diciendo que él no era quién era diciendo que él no era quién era pero esto es verídico sí sí sí que no que le había confundido bueno quería decirle que le computará venta responder

Voz 0509 20:54 mal que no lo había dicho que si va uno

Voz 1826 20:57 no lo ha reconocido nunca dice Diego Gorroño tres dos córners

Voz 0509 21:00 así el duelo de las estudiar si os digo

Voz 1826 21:03 era quién quién fue os quedaré muy no

Voz 2 21:05 no no no que no sabe lo que significa no

Voz 0509 21:09 lo que dicha yo ya no vale Panahi lo que vamos a ver si ahora ya no vale para queremos saber el nombre no puede ser sí claro un mes

Voz 2 21:14 buena estamos ahora con las

Voz 0509 21:17 a estas una sucedido y sale es verídico pero

Voz 1826 21:20 ya está venga estamos hablamos de Barajas Edgar ahora no quiera hacer

Voz 0509 21:22 Coma porque voy a hablar de un señor pobres que estaba en apuros estaban en apuros ya que afirmó que no podía ir a trabajar porque tenía que cortar vale no pasa el Morro do argumentó que la asociación de vecinos lo había avisado que si no cortaba el césped que lo tenían muy alto te pondría una demanda y que prefería perder un día de trabajo que su hogar claro es lógico normal lo que no sabemos si al final perdió además del hogar el trabajo bueno sí sí

Voz 1826 21:48 si eres sincero todos hable mejor a vez a veces

Voz 0509 21:51 pongámonos en pie todo venga va qué pasa os estoy viendo pongámonos solo

Voz 23 21:54 ahora ahora viene el gran gran hombre

Voz 0509 21:57 la viene un gran hombre esto es un tío sincero como está mandado que el día el día después de su cumpleaños llamó el trabajo Il explicó a su jefe toda la verdad sobre la fiesta que había montado el desenlace no hay huevos no que hacemos en nuestro cumpleaños dice jefe no estoy acostumbrada a beber y Mis amigos me emborracharse y al decirme que no tenía valor me subía encima del tejado de mi casa en estado ebrio a practicar snowboard la tabla me precipite tengo una fractura de tibia peroné yo no sé cómo acabó la cosa pero desde luego que si fuese por mil otorgaba el título ha empleado del año qué sinceridad que grande le daba el título Empleo del año ya los colegas también un galardón a los más cabrón impuestos

Voz 1826 22:39 no

Voz 24 22:45 mi patio de vecinas con la fe

Voz 0509 22:47 no

Voz 24 22:51 sí una tarde más tenemos

Voz 1826 22:52 aquí a la Forte nuestra pero artista La que no tiene pelos en la lengua la reina de las redes sociales y las catastróficas desdichas e si habías dicho bien era Harry Harrison sí pero que el actor si además es productor ejecutivo de esta de la versión en serie que está vale bueno pues digo que con la fuerte llega las desgracias que además lleva música de comedia de enredo de los noventa no venga buenas tardes Forte

Voz 1934 23:17 buenas tardes jefe arrobas soy la Forte para servirle a Dios y a usted

Voz 1826 23:22 esta forma un formalismo ya sabes cómo es eso de las comidas de los noventa

Voz 1934 23:26 la nunca te pasaba eso de que haber pasando por la calle mientras escuchan música es que te sientes

Voz 2 23:31 Madonna en un videoclip hombre bueno bueno bueno a lo mejor tu casa yo qué sé como Luis Miguel lo como el Puma no no no no

Voz 0509 23:38 visito Rey cómo

Voz 2 23:40 no todos los oyentes odio Torres no no no no es que no les viene no no perdón perdón El Fary como el Fary si como El Fary miedo tenemos

Voz 1826 23:50 Iribarren Iribarren Farid

Voz 1934 23:53 yo es que bueno pues vivo en un show constante gente ya lo sabe si a veces y que te juro que hasta me parece oír una caja de risas cuando me pasa algo gracioso o música de tensión cuando estoy viviendo pues un momento dramático

Voz 1826 24:04 la fuerte podemos hacer una cosa a ver si

Voz 25 24:06 sigue verdad hoy es cosa

Voz 1826 24:08 yo tengo un amigo otro amigo otro otro otro amigo ahora íntegro más que te paso el teléfono de un psiquiatra buenísima uno que conocemos de referencia de que nacen

Voz 1934 24:18 bueno que no mira no me hagas caso es que hoy vengo contraria

Voz 1826 24:22 pero yo con mis cosas pero que es raro si tú eres normalmente un remanso de paz si eres la alegría una balsa de aceite el espíritu de la

Voz 1934 24:29 esto que te paso hija pues que estoy fatal Leti fatal pues sí pues sí porque mira yo llevo bien el día con ese dolor de espalda pero yo llevaba viene el día hasta que ha ido a un bar Ipod

Voz 2 24:41 paella pero a ver pues ya está no una chica valenciano como tú

Voz 1826 24:47 que más le gusta del mundo mundial la paella

Voz 2 24:49 claro pero es que eso no era mira Madrid ya empezamos a hablar a Madrid una cosita te voy a decir cuál es única

Voz 1934 24:58 no que esto es que estos la radial de Madrid yo te quiero tú me quieres sacarle lo que os de la gana de tapa pero no le llame paella eh que estaba el camarero trayendo el plato a la mesa ya doscientos metros ya estaba viendo yo el pimiento pimientos Roberto es que estoy fatal

Voz 1826 25:11 no fatal fatal fatal Little otra vez con el fatal pero a ver alma de cántaro es que tú también vas provocando quiero decir te gustan las emociones fuertes Por qué no te pides pues yo qué sé

Voz 1934 25:23 es una merluza al horno Merayo lo que sea por mi programa por mi programa mató ayer quede como las su Inger de España y hoy pues mira soy una mujer de riesgo y aventura que pide paellas mal

Voz 1826 25:34 eso sí se gasta de llamarle

Voz 1934 25:36 a ella basta por favor vais a acabar con mi alegría de vivir

Voz 1826 25:40 te has tomado en serio el tema demasiado en serio

Voz 1934 25:42 no soy un abanderada de mí te reta hay una mujer de show ya te lo he dicho de hecho hoy traigo una sorpresa mira si hoy soy como tú cuerdas Isabel Gemio cuando bajaba las escaleras de Sorpresa sorpresa con la rosa en la mano antes de dar un susto a alguien será bueno si es sí

Voz 0509 25:58 los Grizzlies Martin pero mire usted no

Voz 2 26:01 ah vale no perder el gana

Voz 1934 26:04 yo decía hay que hoy traigo una sorpresa directa desde Irlanda para que has mi caché

Voz 1826 26:08 el y sus eso es lo que yo no que ya lo compró en el en el aeropuerto de Bill

Voz 2 26:11 no nadie es es que a mí me pasó el otro día en el metro conocido es que el súper famoso también dijeron tú eres la Forte no dejes de no no yo no llevo lunares no

Voz 1826 26:22 a ver a ver que qué fuerte sensación me traes aquí

Voz 1934 26:25 bueno pues va va vamos a conectar por teléfono marcamos el prefijo estamos llamando atención a todos en sus casa solito

Voz 1826 26:35 porte que esto esto no es programa de adivinar la palabra que salía las televisiones aquellas locales de los noventa

Voz 2 26:41 parece que estaban en directo a la vez pero con

Voz 1826 26:43 un de las que en ocasiones de media hora eran una televisión y en otra no

Voz 1934 26:48 te imaginas que llamamos bueno me tienen que decir otoño mágico en Telecinco

Voz 1826 26:52 la filial en la lengua sí o lo de otoño mágico en Telecinco y el día de la poesía pero bueno me quieres decidía a quién tenemos al otro lado del teléfono Bengasi

Voz 1934 27:01 ya ya estoy cansada de la broma de las paellas has acabado la tontería

Voz 1826 27:04 menos mal me he traído a un cocinero además

Voz 1934 27:07 el chef para que nos cuente por teléfono esta locura que hay en Madrid de que cada jueves se sirva para ella que yo estoy al borde del Prozac

Voz 1826 27:13 no al borde del Prozac nos tiene a todos a todos así que hombre buenas tardes Fabio León finalista de la primera edición de Master Chef habían qué tal buenas tardes

Voz 26 27:24 buenas tardes Roberto qué tal como era

Voz 1826 27:26 ahí te lo cepillamos seis

Voz 2 27:29 entonces no sueño mágico

Voz 1826 27:36 es el premio oye Fabián que dice una fuerte que que los jueves le dan micro infartos cada vez que va a una falsa paella que que lo ve ahí en el menú de los restaurantes que no son valencianos que le podemos decir para que se calme un poquito siquiera

Voz 27 27:51 es verdad es verdad que los valencianos llaman paías casi únicamente a la prevalencia harán esta hecha con pollo conejo o un arroz me Crispulina

Voz 0509 28:00 si esto pasa a veces

Voz 1934 28:02 quien le ponemos caracoles alcachofa cita y entonces ya está que te mueres

Voz 1826 28:06 ya pero aquí aquí exacto exacto

Voz 27 28:08 pero fuera el Valencia él termine paella utiliza practicamente para cualquiera que sale cocinado con diferentes ingredientes a pero vaya a la parrilla no se puede echar conocía cosa tampoco

Voz 1826 28:17 no no se les puede echar nada a mí es es que estoy incómodo en este papel porque me ha puesto aquí Forte como si yo fuera portavoz del el resto de cosas que no son que no son paella pero es el que ya ropa ella yo tengo mi pasado valenciana ahí no me gusta estar en este papeleo pero bueno voy a hacerlo de todas formas

Voz 2 28:33 sí sí que yo he visto hace poco una receta

Voz 1826 28:36 Padilla una con chorizo otra con pulpo

Voz 1934 28:39 Madrid tiene el quiero mezcla Adiós mundo

Voz 2 28:41 pues yo tengo un amigo valenciano

Voz 0509 28:44 si le pones Pimienta se enfada pero si le ponen marisco ya no se enfada

Voz 1934 28:47 no claro porque eso es paella de marisco claro pero a había al tú qué dices

Voz 27 28:50 claro lo lo que dice el momento es en todo caso no sin una paella arroz con pulpo entonces yo no sé si la vez claro estado que el chorizo pulpo con todo vuela

Voz 1826 28:58 ya ya ya ya hice el pulpo incluso como el arroz bueno eso depende no de de la gracia con la que se haga oye y esta tradición de los restaurantes por servir país a los jueves he escuchado varias teorías al respecto tú conoces alguna Fabián

Voz 27 29:12 bueno lo que tu dices hay muchas teorías hay quien dice que los pues antiguamente la familia pudiente además de cachés a comer fuera de casa porque

Voz 2 29:19 con ese día así claro

Voz 27 29:21 está los restaurante pues sembraba en cocinar algo pues arrinconó más bueno ni por eso pues como estar en todas son preparado arroz también ahí está te diga que dice que es porque los jueces aprovecha pues todo lo que lo perecedero no es una consumidora el que la semana entonces se cuestionan los alimentos como las albóndigas croquetas o una o es que es el de todas las no

Voz 1826 29:40 claro hombre tú eres tú eres más estudioso de la materia yo había escuchado sobre todo en la primera parece que es la que tiene más fundamento histórico por eso en algunos todo está tan arraigado eso de Los jueves paella pero incluso había escuchado otra versión que ya acostumbrados a que salieran los señoritos porque no querían asistenta esos días hicieron que ir a comer por ahí que en realidad ya llegó un momento en el que la asistenta le dejaba hecha la paella sólo para sólo para echarle el agua para hervir ya está

Voz 1934 30:10 los Reyes Vicenza de la paella jefe te sale la besando también la humedad digo les voy a pillar pero no sólo de boquilla sale a todo no

Voz 2 30:19 no no no

Voz 0509 30:22 si les sale a mí me sale lo de lo de arroz con lo que haya lo que hemos

Voz 2 30:25 claro claro cebolla

Voz 0509 30:28 el tomate un paso dice estar de mimbre una moto Fever

Voz 1826 30:32 así cualquiera oye oye Fabian y cómo es que los españoles defienden a capa y espada sus símbolos gastronómicos así de esta forma tan purista por ejemplo como está haciendo la foto

Voz 2 30:39 sí con la país exacto

Voz 27 30:41 yo yo estoy convencido de que es un cacho de honor y letra el temen la creatividad y la innovación en la porque yo a volvían rayos maravillosa pero en ningún caso tenemos que dejar de la oye pues la cocina tradicional de las Abuelas de las madres

Voz 2 30:53 hombre yo creo que tampoco nos vamos seguro pero escúchame

Voz 1934 30:55 de construcciones de paellas no la paellas paella X que le llamamos para ella o cualquier bazofia

Voz 2 31:00 vale vale vale por favor no tener un problema

Voz 27 31:05 pues cuidado te yo creo que tiene algo de razón tampoco hay que convertirse en radical de la paella porque tampoco acaba de malo en que Cavallo interpreté el arrestado a su manera pero yo creo que en este caso lo dice alma este no se debería llamar paella sino un error

Voz 1826 31:17 pues eso cosa con cosas claro oye ya que tenemos aquí al finalista de la primera edición de Master Chef Fabián León cuéntanos la paella por cierto por ahí hay dudas porque yo no las tengo pero en plato hondo plato llano

Voz 1934 31:29 el plato eso es la propia

Voz 1826 31:32 ellas son caldero que dicen en la Ribera donde es eh

Voz 27 31:36 yo estoy yo soy como fomenten pero es que yo creo que mientras la buena te puedo ver en plano llano empleó todo

Voz 2 31:42 sí exacto

Voz 1826 31:44 entonces vamos a sabemos ya vamos teniendo alguna cosa aclara como que comer paella no es tan fácil como parece no lo están poniendo complicadísima aquí la Fortes no

Voz 28 31:54 más

Voz 27 31:54 es que a esta circulaba por Internet un decálogo de mandamiento es Gemma que despistado donde aseguraba que comer hasta ella cada domingo y fiesta de guardar o qué cosas como los ofertas largo

Voz 1934 32:04 ah yo es mira escucha yo esos mandamientos me lo sé también dicen que hay que devolverle a tu vecino todos los utensilios que te haya prestado para el butano la paella limpieza claro sin óxido

Voz 27 32:14 ha quedado claro es que lo de gas butano es otro tema porque claro la vitrocerámica complica bastante las tareas del cocinero así que lo mejor si es posible acaba siendo hace la paella niña que es como más rica sabe

Voz 2 32:25 sí sí Alinha con Romero entonces no un poquito

Voz 27 32:29 bueno claro si Romero que tolerar los valencianos en la auténtica

Voz 0509 32:33 la verdad es que tomamos que todo lo que rodea al

Voz 27 32:35 en ella como por ejemplo el socarrón que esa parte de abajo de la rojito que

Voz 2 32:39 más crujiente yo no diría que no porque es que no no no no no no acosaba la verdad que por favor no

Voz 1826 32:45 diferencie Moss el del quebrado o no tiene no tiene absolutamente nada nada que ver oye y hay muchos arroces no el resto de de arroces que que qué nombre le pone

Voz 27 32:54 pero el resto de los valencianos son variantes que en ningún caso mezclan Carmo compensado por ejemplo el arroz a banda que significa posterior a a aparte

Voz 0509 33:03 te llevan más que calamares gambitas

Voz 27 33:06 sepia aunque para él mire Arruche haya hecho pues nunca lo con muchos más ingredientes sus ingresos

Voz 1826 33:10 claro y después está el arroz al Ford al horno arroz con costra o sea Lloret también no

Voz 27 33:17 a mí me encanta llama así porque es decir el control mágico ya pelado por carta igualmente es el Señor es lo que era como el señorito no quería sus eran malos y creo que eso lo que tendría Tomahawk

Voz 1826 33:26 pero al final todo lo condicionan lo los señoritos y las vidas de los días de fiesta que le da a las asistentas y les y todo eso no muy bueno la Rod Stewart la roces y el arroz con leche bueno y Fabián que ha sido un placer te seguimos también en Youtube y en Instagram verdad

Voz 27 33:43 sí es tanto podéis seguir estarán también con el mismo nombre aprenderá a cocinar ya saben

Voz 1826 33:49 voy viendo en León un abrazo muy fuerte muchas gracias

Voz 28 33:53 muchísimas gracias a vosotros hasta luego Javier

protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula un Leinen Securitas Direct punto es

Voz 1826 37:45 Nos faltaba el tres de la fuerte pero ella es que es muy caprichosa dice la llamara Fabián digo hombre tampoco les vamos a estar ahora mareando toda la tarde hice el test hace falta a mi me gustaría se Intesa con Fabián continuas ahí

Voz 27 37:59 continúa ahí pero que quise gana que se gana que no

Voz 2 38:02 qué se gana no la eterna de la Forta perdona perdona nos perdona que dijo que te propones no

Voz 1934 38:09 pues a ver cómo estábamos hablando de comida hay de paella pues no podía ser de otra manera vamos a aprovechar que tenemos aquí a Fabian aquí allí ir por veinticinco pesetas cuál es esa gran duda sobre pifias alimenticias que lleva tiempo comiéndote por dentro y no te has atrevido a hacer un dos tres responda otra vez

Voz 1826 38:27 por ejemplo es Roberto ya pues eh haber Fabián yo nunca sé si los plátanos en la nevera se pocha se mantienen mejor cómo cómo lo hacemos

Voz 37 38:37 la un poco el papel fin a la política en plena perfecto

Voz 0509 38:42 me gusta mucho gazpacho salmorejo y a veces los junto eso

Voz 2 38:47 está aceptado Parejo éste es al macho nunca nunca nunca lo a hacer nunca más pruebas lo que cambiar de opinión no no no

Voz 0509 38:57 yo sí con gel un alimento que está a punto de caducar freno su fecha de caducidad

Voz 37 39:01 no si oye era una cosa lo que a es retrasar muchísimo y que proceso de Cúcuta

Voz 27 39:07 a mí con lo cual es aplicar que como las pruebas

Voz 2 39:08 te ves muy bien yo creo que Héctor tenía alguna Verne Holandes algunos y si yo tengo una chaqueta eh

Voz 1826 39:18 la fuera de tipo más concretas muy rápida

Voz 22 39:21 las pasas Se pasan peor

Voz 27 39:25 oye mira yo te digo una cosa yo siempre utilizo mucha pasta tienen en los bizcochos y cosas por el estilo les al aire aguantáis vamos no te digo siglos pero casi casi

Voz 2 39:34 ya te digo sí sí bueno pues qué interesante

Voz 1826 39:36 oye que enriquecedora esta tarde de Fabián León al que habíamos presentado como primer finalista en Marte ahora a partir de hoy lo presentamos como

Voz 2 39:44 un santo Fabián muchísimas gracias a un beso

Voz 27 39:48 muy cerrar estamos nosotros adiós buenas tardes

Voz 38 40:03 era pueda

Voz 1826 40:09 bueno es jueves y los jueves tenemos aquí series serie que nos proponen desde Verne en el recreo que que tiene que ver con la criminología

Voz 2 40:17 tú

Voz 0888 40:18 pues sí como decíamos al principio del recreo hoy es el último jueves que nos ponemos el traje de criminólogos en Verne para leer la escena del crimen en estas semanas pues hemos aprendido bastantes cosas por ejemplo como del íntimos los españoles au como los insectos ayudan a resolver crímenes y también si hay más o menos delitos en verano hoy nuestro compañero periodista y criminólogo Álvaro Llorca nos cuentan un artículo como la memoria engaño ya los testigos delito

Voz 1826 40:48 puede ser traicionera la la memoria como se tiene en cuenta eso en criminología bueno nos escucha Antonio Manzanero que es psicólogo es autor de Memoria de testigos obtención valoración de la prueba testifical y profesor de la Universidad Complutense de Madrid ha tenido Manzanero qué tal buenas tardes

Voz 2 41:05 hola buenas tardes cómo está muy bien encantados de de

Voz 1826 41:07 de saludarte y entonces sí se está demostrado eso de que sea altera la memoria tras haber presenciado un crimen es quizá por echó o porque tenemos tendencia el ser humano tiene tendencia en cualquier circunstancia ha con el paso del tiempo ir alterando lo que fue la realidad

Voz 28 41:23 si no no suena como los delitos en el origen está en cómo funciona la memoria en general nos solemos generar recuerdos exactamente iguales a cómo ocurrieron los hechos hace un ratito escuchaba en el programa que ponéis una cuña donde hablabais de a partir de los hechos reales yo creo tú creas el crea más o menos eso es lo mismo que ocurre que nuestra memoria a partir en un hecho real en nuestra memoria vas generando una representación mental que a veces poco se parece al realmente lo que ocurrió

Voz 1826 42:00 ya eso quiere decir que un testigo puede estar completamente seguro absolutamente seguro de lo que convencidísimo de lo que ha visto de lo que ha presenciado pero hay que ponerlo siempre en cuarentena

Voz 28 42:12 si la seguridad confianza que tenemos de nuestro recuerdo singularidad nada tiene que ver con con los que son sobre la seguridad influyen muchos factores por ejemplo factores de personalidad de modo que nos podemos encontrar con con una persona está absolutamente segura de sobre lo que recuerda que nada tiene que ver con lo que realmente pasó lo contrario también es posible decir una persona Ana que dura de el recuerdo eh lo que está es capaz de recuperar es exactamente lo que lo que ha pasado

Voz 1826 42:45 claro ahora según te escucho a ver si sirve este ejemplo está constatado que hay mucha gente que piensa recordando el veintitrés de febrero en el intento de golpe de Estado de mil novecientos ochenta y uno hay mucha gente incluso trabajadores de lo que eran el Corte Inglés Galerías Preciados en ese momento que recuerdan qué dicen y testifica en que estaban trabajando normalmente entonces en las pantallas que estaban puestas en la sección de electrodomésticos vieron entrar a Tejero y a partir de ese momento entonces dijeron tenemos que cerrar etcétera Esto es imposible esto es falso porque las primeras imágenes no se dieron hasta al día siguiente a mediodía en el telediario del mediodía pero sin embargo hay mucha gente que recuerda haberlo visto muy no sé si ahí nos nos ha traicionado incluso la memoria colectiva muchísima gente Antonio

Voz 28 43:31 claro tanto colectiva como la memoria individual y la mejoría general es es una pura construcción única creo que consista que continuamente estamos modificando la estamos actualizando con cada nueva experiencia en cada nuevo conocimiento relacionado con ese tema el calor esto intentamos recuperar en qué estaba haciendo yo en el XXIII no voy alterando en esa representación vecinal esa ese ese respaldo

Voz 1826 44:00 claro hemos visto tanto las imágenes el sonido de Tejero etcétera que después lo lo incorporamos al momento nosotros pensamos que que el que lo vimos no íbamos mezclar

Voz 28 44:09 pues sí eso es ese tipo de memorias a las que se denominan como menores son unas memorias que se caracterizan sobre todo por la enorme confianza que tenemos en la exactitud de que recordamos aunque como decíamos antes en esa actitud no tienen y no tengan nada que

Voz 1826 44:27 claro claro

Voz 28 44:30 sobre hechos que son muy relevantes sales individual y socialmente

Voz 1826 44:34 claro claro claro como el ejemplo que estamos poniendo esto se puede evitar de alguna manera se puede evitar que la memoria nos juegue una mala pasada Antonio

Voz 28 44:42 no no lo podemos evitar por suerte hacia la memoria es así cuando nosotros generamos un recuerdo que es lo que ha hecho hecho esta misma mañana por ejemplo en por un lado tenga en cuenta la percepción de todas las cosas que yo he hecho durante la mañana entiendo que la percepción no recoge exactamente todo lo que ocurrió más todos los conocimientos y todas las experiencias previas que yo tengo acerca de que es una mañana de agosto cada vez que yo lo recubre recuperada voy alterando luego lo voy reconstruyendo a partir de ahí cada mañana siguiente de agosto a la vez que yo he en vaya unas eran información nueva relacionada lo que hacemos es alterar lo actualizarlo

Voz 1826 45:32 ya iré todo esto entonces si se tiene tan claro como se puede con padecer con el valor que tiene la prueba testifical por surgida de la memoria de los testigos ahora qué pasa entonces no son no son válidos los testigos eso sería un error no

Voz 28 45:47 no no podemos obviar la importancia que tiene el testimonio como prueba la prueba testifical es imprescindible tanto para la investigación como para el juicio de muchos este mucho el delito y donde no hay ningún otro tipo de prueba o incluso habiendo prueba material porque porque la prueba testifical entre otras cosas nos aporta el significado de las pruebas materiales el hecho de que encontremos por ejemplo ADN de una determinada persona en una escena de un delito en mí sólo nos permite otorgarle un determinado significado en la medida en que alguien nos diga si esa persona estaba allí cuando estamos estaba antes pavores pues estaba durante porque sino no hay forma de saber lo que ocurrió

Voz 1826 46:32 bueno pues que interesante el campo que nos ha abierto hoy Verne a través de su entrega de la serie de Criminología Antonio Manzanero psicólogo muchísimas gracias muy amable

Voz 28 46:43 las buenas tardes

