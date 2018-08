La Ventana (23/08/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 el nivel

Voz 1667 00:10 hola seis las cinco en Canarias el Gobierno recurrirá ante la justicia la reapertura de las delegaciones de la Generalitat en el exterior hace veinte días Pedro Sánchez aseguró que su Ejecutivo no quería abrir nuevas vías judiciales contra el Gobierno catalán informa Álvaro Zamarreño

Voz 0116 00:24 en un comunicado el Ministerio de Exteriores explica que abre vía contenciosa administrativa porque la Generalitat ha dejado clara su voluntad de incumplir la ley de acción exterior esta ley regula entre otras cosas la apertura de sedes de las comunidades en el extranjero

Voz 3 00:37 tras el fin del ciento cincuenta y cinco la Generalitat

Voz 0116 00:39 tenía que hacer una comunicación previa y esperar que Exteriores diera el visto bueno no sólo no ha cumplido con ellos sino que a pesar dice el Ministerio de las varias advertencias ha seguido tomando decisiones el Ministerio de Exteriores dice lamentar tener que dar este paso que no cuestiona en ningún modo el derecho de la Generalitat a contar con proyección en el extranjero conforme a lo recoge

Voz 1667 01:01 en las ejes tras la expulsión a Marruecos de los ciento dieciséis inmigrantes que asaltaron ayer la valla de Ceuta Estrella Galán de CEAR

Voz 0959 01:07 teme que se hayan podido vulnerar los derechos de

Voz 1667 01:10 estas personas desde CEAR estamos preocupados

Voz 0809 01:12 ante este cambio de estrategia pese a que esta actuación esté en el marco del acuerdo con Marruecos reactivado recientemente tras las exigencias económicas del país vecino consideramos que este cambio de política que pone en marcha procedimientos acelerados impide la detección adecuada de personas vulnerables con necesidades especiales

Voz 1667 01:30 novedades del caso del máster de Cristina Cifuentes la jueza amplía su investigación con una nueva ronda de declaraciones de investigados informa o adelanta esta información en la Cadena Ser Javier Bañuelos van estas

Voz 0861 01:41 sí buenas tardes las de Enrique Álvarez Conde la de su número dos Laura Nuño y las profesoras Cecilia Rosado y claras Souto que hasta ahora no estaba imputada los cuatro han sido citados para el próximo diez de septiembre tendrán que declarar como investigados ante el Juzgado de Instrucción número cincuenta y uno en la investigación abierta por falsificación de documentos públicos la jueza el caso Máster les cita después de haberse recibido el informe pericial que ha realizado la Guardia Civil tras analizar sus firmas en las actas de trabajo fin de máster de seis alumnos del curso de Cifuentes que declararon como testigos esa prueba gráfica ha detectado que todas las firmas eran auténticas menos en el caso de Souto que también acaba de ser imputada en relación al acta del TCM de la expresidenta madrileña

Voz 1667 02:19 repasamos como cada día hasta ahora el cierre de los mercados el IBEX treinta y cinco ha roto su racha alcista de la Penya

Voz 0098 02:25 así es cierra con una bajada del cero coma uno por ciento la primera caída de la semana se coloca en los nueve mil quinientos sesenta y siete puntos en línea con el resto de índices europeos donde destaca Milán con una bajada del cero cinco por ciento aquí en el Ibex técnicas Reus a la cabeza con una subida del uno por ciento y por el contrario AENA se deja un uno con cuatro por ciento la prima de riesgo se sitúa en los ciento cinco puntos básicos uno más que ayer

Voz 1667 02:48 todo esto en un día en el que China registrado ante la Organización Mundial del Comercio su anunciada queja contra Estados Unidos por la entrada en vigor de los últimos aranceles impuestos por Washington a sus productos seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1667 03:05 policía está registrando la vivienda de la ex presidenta Cristina Fernández de Buenos Aires se buscan pruebas de la supuesta trama de sobornos empresarios informa Ana Rebollo

Voz 4 03:13 un puño de agentes custodian al exterior del edificio en que se encuentra el piso de la expresidenta argentina la zona se encuentra rodeada por una nube de periodistas mientras otros agentes trabajan dentro del edificio aunque es en esta residencia del barrio de Recoleta en Buenos Aires en la que mayor interés mediático están registrando dos propiedades más en otras zonas del país el Senado aprobó anoche de la autorización al juez del caso de los cuadernos para este registro policial al ser Cristina Fernández senadora y por tanto aforada otros apartamentos de este edificio pertenecientes a empresarios implicados en la trama fueron ya registrados la semana pasada dentro de una investigación de pagos de sobornos a cambio de obra pública durante la presidencia de los Kirchner unos pagos que el chófer encargado de sus traslados registro durante años en cuadernos que ahora investiga la Justicia

Voz 1667 03:59 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a Hungría

Voz 1038 04:01 el tribunal ha instado al Gobierno de Viktor Orbán a proporcionar alimento a los a los solicitantes de asilo cuyas peticiones han sido rechazadas esta personas encuentran recluidas en centros de retención en la frontera con Serbia a la espera de que se resuelvan las apelaciones a los trámites según organizaciones humanitarias como Human Rights Watch las autoridades húngaras dejaron de repartir alimento en agosto llegaron incluso a prohibir a madres compartir los alimentos con sus familiares y los deportes

Voz 1667 04:26 José Antonio Duro buenas tardes buenas tardes en hora

Voz 5 04:29 el Sevilla es la última eliminatoria previa de la Europa League los de Pablo Machín que están en República Checa para enfrentarse al conjunto el Sigma o en el partido de ida desde las siete el partido Gonyalons está convocado puede debutar hoy con el conjunto hispalense y fuera del fútbol

Voz 1826 04:42 este sábado comienza en Málaga la Vuelta a España hoy Press

Voz 6 04:45 sea un oficial de la carrera española que se inicia el fin de semana con las dos primeras etapas

de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 1667 07:20 oficio molesto con la imagen que de ellos se proyecta en la película Tadeo Jones dos

Voz 1826 09:31 si las seis de la tarde y nueve minutos los cinco y nueve en Canarias y una semana más es joe saludamos a nuestro psicólogo de cabecera a nuestro Doctor en Alaska Rafael Santandreu qué tal Rafael muy bien mueven estás ahí en Radio Barcelona recordamos que Rafael es autor de libros de gran éxito bueno el último el más reciente nada están terrible que es lo que muchas veces tengo que responder cuando camino de la radio camino del estudio y sabiendo que es jueves me preguntan va a estar Santandreu hoy también digo sí claro como todos los jueves de este verano dice será o no será polémico de será como sabéis que en Sant Andreu el aula pues desde la perspectiva en la que nos invita a repasar alguna de las cosas que están ahí permanentemente en la primera línea de la actualidad en los últimos días pero desde un punto de vista diferente desde el punto de vista de de la psicología de ponernos en en la cabeza incluso de cómo emocionalmente nos pueden afectar esas noticias lo cual no no tiene que ser un ejercicio fácil por tu parte Rafael

Voz 3 10:27 no no oye y además Roberto el ex responsable de de bueno de de la opinión de de la psicología que yo practico que es la psicología cognitiva o racional soy yo

Voz 1826 10:37 a ver saber eso eso está claro eso es evidente no pero que que quiero decir que no sé si con la relación el feedback que usa habitualmente que puedes tener tu con tus lectores o con tus pacientes y a través de de las redes sociales Facebook gracias a a tus libros con la forma que tengas de contactar con ellos si es algo que también tú crees que has generado entre tu público es decir la expectación de a ver qué dice a ver por dónde sale porque habitualmente se te sales del discurso establecido te sales del carril eso es algo que tú

Voz 3 11:08 imagino que tienes contrastado no claro bueno sabes yo yo creo Roberto que fíjate que vivimos en una etapa de la historia donde hay algo que marcha mal no en el en el sentido de que al menos tres de cada diez personas de nuestra sociedad actual están mal psicológicamente es que tenemos un problema a nivel que nosotros pensamos que se debe por nuestra filosofía de vida a lo que nos empuja un poco la sociedad no entonces eh la psicología cognitiva o psicología racional ofrece un discurso diferente pero claro está es un sistema de valores al que que tienes que cambiar por lo tanto es nuevos novedoso tienes que estar preparado para oir algo diferente Si Si sitio ofrezco algo que tú ya sabes y que practicas no va a cambiar nada Ésta es la idea

Voz 1621 13:02 pues oiga entonces en Rafael

Voz 1826 13:05 vamos a trabajar hoy por una noticia que bueno tiene que ver con la exhumación de los restos de Franco tenemos por una parte al PP a Ciudadanos

Voz 5 13:12 el oponiéndose dicen que van a votar

Voz 1826 13:15 pero qué pasa con la memoria histórica es es decir cómo lo podemos plantear desde esa perspectiva que tunos ofreces aquí cada semana desde el punto de vista de la salud mental como se debería enfocar el tema porque haber tuve razonable esto si no lo de los símbolos del pasado cómo puede afectar en nuestro presente nuestra manera de de entender el presente

Voz 6 13:35 tres tú algo raro

Voz 1826 13:37 accionado sobre este asunto Rafael

Voz 6 13:40 desde luego olvidar pasar página sobre los errores del pasado nunca nunca ha sido una buena solución fíjate que ya fue el filósofo de origen español George Santayana el que dijo eso que conocemos no de que aquellos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo por lo tanto sí que tenemos que analizar lo sucedido tenemos que revisarlo por qué sucedió cómo podíamos haber reaccionado pero sin acritud sin reproches para mejorar para convertirnos todos en personas mejores y lo mismo sucede cuidado eh con personas individuales como con grupos incluso con acciones por lo tanto sí que hay que abrir ese melón por supuesto que hay que hacerlo pero de una forma quizás diferente más inteligente más amorosa hay que usar esta palabra más benéfica que nos llene de energía Union yo no de lo contrario

Voz 1826 14:33 pero y eso cómo se puede hacer porque sin entrar en el hay otro debate sobre la oportunidad del debate en sí pero bueno sin entrar en eso que no nos corresponde a nosotros lo que sí es evidente es que hay fricción hay debate entonces cuál sería la forma de tú dices con amor de una manera benéfica amorosa ya estos son me van a decir ahora llena pregunta a Santandreu que está muy bien lo de las palabras pero a ver concreta un poquito más pues mira

Voz 3 14:59 mira hace escasamente dos semanas e está hice un viaje a Berlín estaba paseando por esa por por esa ciudad y fíjate que me tropecé con un mural que mucha gente habrá visto porque eso de turístico que hay en el edificio que es el Ministerio de Finanzas de que está en Berlín en la ciudadano entonces hay un mural que data de la época de la de de la Alemania del Este que que es un mural que es una elegía a al a la época soviética no pues ese ven pues los típicos más sobreros que salen de la fábrica alegres unidos no los campesinos y tal no es un mural muy grande muy bonito pero fíjate que cuando la reunificación en los berlineses se plantearon qué hacemos con este con estos symbol por ejemplo con este mural en concreto pues fíjate que decidieron mantenerlo y ahí está el mural para que todo el mundo pueda haberlo o no pero al mismo tiempo hicieron algo más que yo considero que es muy inteligente que justo enfrente en el suelo pero enfrente han construido un mural eh que son la foto gigante de un de un movimiento de un levantamiento que se produjo mil novecientos cincuenta y tres justo en la ocupación de Berlín en la en

Voz 1826 16:16 ahora

Voz 3 16:18 en aquella época un levantamiento que terminó de forma sangrienta han han puesto aquí esa foto en frente no para precisamente para cuando que uno visite Berlín vea por un lado cuál era la propaganda soviética de la época pero enfrente una muestra de la barbarie que también significó el régimen comunista yo creo que prohiba el espíritu de la revisión histórica es decir nosotros con respecto el franquismo por ejemplo podemos dar eh podemos dejar las muestras de lo que fue en muchos sitios pero al mismo tiempo en el mismo lugar podemos hablar debatir y mostrar lo que de criminal tuvo ese régimen pero lo fundamental es centrarse en que todo el mundo mejore evolucione eh la convivencia de todos mejoras si si te centrarse en eso eh eh siete ocurrieran medidas como esta de los berlineses que van más allá de la simple justicia

Voz 1826 17:11 ya la simple justicia esto mira esto me quería detener porque tú tú hablas bueno tienes una idea del concepto de justicia en tu libro por ejemplo en nada están terrible hablas aborda el tema de la Justicia de una manera algo no habitual en particular que me gustaría que que expusiera las aquí

Voz 3 17:28 pues me parece un tema fundamental porque además eh eh yo lo veo el New muchos años viéndolo en la consulta con personas porque ya te digo que la psicología de las personas a fin de cuentas es la misma que la de grupos incluso que la de Naciones no

Voz 1826 17:40 eh

Voz 3 17:41 mira en la actualidad en nuestra sociedad exagerados mucho con un concepto que podríamos llamar la necesidad de justicia porque la Justicia está sobrevalorado

Voz 1826 17:50 como que estaba sobre sobre la verdad la justicia

Voz 3 17:53 su puesto que es un bien maravilloso pero la justicia un poco de justicia es fantástica pero demasiada persecución de la justicia la justicia

Voz 6 18:04 perfecta y en todo momento es imposible

Voz 3 18:06 y esa persecución por lo tanto te puede llevar mal peor

Voz 1826 18:09 ya he ahora estoy recordando

Voz 0959 18:12 es esto no sé si textual pero es cierto lo que

Voz 1826 18:14 decías que la justicia es como el chocolate

Voz 3 18:17 cree que el que Un poco de chocolate es buena pero demasiado chocolate es malo todos los hemos comprobado aunque fuese de niños a P eso sucede con muchos bienes con muchas cosas con muchos fenómenos de naturaleza pero los seres humanos nos cuesta verlo tenemos la tendencia a pensar que si una cosa es buena mil veces esa cosa será mil veces bueno esto casi nunca es así

Voz 1826 18:40 bueno no nos vayamos al chocolate que eso no es tan controvertido como el decir que tampoco tenemos que apelar a una necesidad excesiva de Justicia ahí estas cosas que que me van a pedir otra vez esa necesidad exige exagerada justicia que dices tú que nos vuelve débiles a nivel emocional ha va a pedir otra vez que que me lo explique con detalle y con con ejemplos y puede ser Rafael Mira y yo

Voz 3 19:05 con muchos matrimonios que yo creo que todos los hemos visto no que se separan

Voz 21 19:11 eh ir el Le T

Voz 3 19:13 Tanguy están en juicios y más juicios muchas veces

Voz 6 19:16 el abogado le le dice al más litigantes

Voz 3 19:19 se acepta el trato déjalo ya porque esto lleva años desgastando te con esto pero fíjate que muchas veces la persona la justicia no no es por lo que puedas sacar sport ya es por justicia pero fíjate que esta justicia e si la consellera conseguir la persona esa satisfacción le va a durar un día al día siguiente va a seguir siendo la misma persona tan feliz o infeliz como era antes por lo tanto Lajusticia está bien pero por encima de la justicia está el amor de hecho lo ideal sería conseguir justicia con amor

Voz 1826 19:53 pero esta idea no los lleva un poquito a bajar los brazos y a resignarnos ante ante todo a aceptar cualquier porque recordemos que venimos esto ha surgido en el contexto de qué estamos hablando de la revisión histórica donde se apela a que ha de hacerse justicia existiera con todo esto qué propones

Voz 6 20:11 hiciera tenía decía que será abrir el melón eh que que

Voz 1826 20:14 sí sí es es esa es revisar lo que pasa es que sí

Voz 6 20:16 la manera en que lo revisamos no yo

Voz 3 20:19 creo que seremos mucho más efectivos a medio plazo Si eh sí sí buscamos justicia pero por encima de buscar justicia también buscamos mejorar a las personas no crean un mundo superior convencer a esas personas a esos grupos que a lo mejor en nuestra opinión tienen una visión de la democracia imperfecta hicimos traerles un nuevo camino invertir en eso quizás podríamos invertir más que en sacar o el mismo dinero que que podemos invertir o más yo diría que en sacar símbolos que en transformar a las personas porque a medio plazo eso va a ser va a ser más amoroso más efectivo que que simplemente buscar la justicia a secas

Voz 1826 21:31 estamos hablando de ese asunto pero el tema que suena no es tanto por el ruido que también sino porque bueno hace hace pocas fechas nos dejó rezar Franklin este lunes en la gala de los premios MTV la cantante Madonna dio un discurso un discurso de diez minutos en teoría para precisamente homenajear a Aretha Franklin pero es que en realidad sólo habló prácticamente solo habló de ella misma de sus indicios de la música de su magnífica carrera de ella de la de Madonna bueno por supuesto al día siguiente de los diarios de todo el mundo los medios de comunicación del mundo criticaron esa muestra de lo que se entendió como narcisismo bueno en parte estuvimos hablando ya algo de eso no sé si fue en el primer programa que coincidió después de que Cristiano Ronaldo hablara de sí mismo la presentación ya como jugador de de la Juve no así que podríamos otra vez darle una vuelta a esto de la egolatría porque porque a veces tenemos esa necesidad de subirnos nosotros antes de que no suban subirnos nosotros aún pedestal

Voz 6 22:29 es Roberto ha estado en un punto clave de la psicología se porque esto porque el problema que subyacente a esto es la autoestima hay gente que comete el error de construir su autoestima a partir de decirte a ti mismo yo valgo soy bueno soy bueno en esto o lo otro pues fíjate esto es un error porque si Bassas Toto estima en cualidades se externas te digo Por otro lado tontas como es la eficacia el ser guapo como decía Cristiano Ronaldo o lo que sea nunca serás feliz ni paradójicamente tendrá una gran autoestima es muy sencillo porque porque mira el día que la gente te lo reconozca ostras Madonna que Why quieres Cristiano ese eres un crack vale estar bien pero el día que no todos lo reconozcan te hunde porque has basado en estas basuras algo externo en algo relativo además

Voz 3 23:22 es algo que no da la felicidad es mucho mejor basar Toto estima en sólo una cosa en quiere ser un eres un ser humano capaz de amar y punto

Voz 1826 23:31 ya ya ya oye pero igual que existe un complejo de inferioridad yo no sé si también en los últimos tiempos por aquello de recuperar nuestra autoestima pisoteada y sobre todo en estos años durísimos de la crisis etc ha habido como una corriente de algunos colegas tuyos también que a través de manuales de autoayuda parece que nos han insuflado nos han invitado a que crezca vamos un poquito en la egolatría el complejo de superioridad diría

Voz 3 23:56 si es que el complejo de superioridad en realidad esconde siempre un complejo de inferioridad tú siempre que vea Roberto estas personas que alardean que se las dan de estos solares de sabes será otro que siempre quieren tener razón

Voz 1826 24:10 no no yo siempre aplico el dime de qué presumes y de lo que careces no

Voz 3 24:14 sí sí sí es que no falla esas personas en el fondo tienen un grave complejo de inferioridad e intentan compensarlo con exactitud pero es sólo eso yo que Madonna piensa no debe tener un una en realidad no tiene una buena autoestima

Voz 1826 24:27 ya se tiene que reafirmar no y hacerlo así públicamente escucharse ella misma en voz alta esto tiene mucho que ver con el narcisismo con esa necesidad de de por sentirse superior obsesionarse unos con lo mucho que valemos como si el resto hombre es lo que decías no que cuando estábamos poniéndonos en valor pues implícitamente también parece que estemos minusvalorado al al resto recientemente sobre todo esto sobre los diferentes tipos de ego sobre cómo gestionar los ecos ha indagado nuestra compañera Lucía

Voz 7 25:03 no así miraba en el espejo se adoraban su imagen estaba enamorado de sí mismo el narcisismo abunda hoy en día como un árbol sostenido por la raíz más primaria nuestro de forma general como que hizo lo hubiese un tipo de EPO pero en realidad hay muchísimas tipos de diferentes efectivamente las experiencias hablan por si algún amigo que es Iglesia cree que la sabe toda siempre le pasan las peores cosas son las mejores siempre que el centro de atención también existen otros tipos de digo por ejemplo gente que nunca escuchar lo que dice es solemos asociar el ego defecto pero lo cierto es que puede llegar a ser una herramienta muy útil

Voz 14 25:37 por ejemplo yo qué sé yo como artista el ego es positivo porque dada las pocas posibilidades laborales que hay en España con la cantidad denos que recibimos a la semana sin ego sería imposible sobrevivir a esta situación

Voz 7 25:51 algunos lo ven incluso como algo muy divertido de la vida este aderezo sin el cual no podrían me querrían vivir el ego vamos como el pan nuestro de cada día por qué porque no podemos vivir que lo divertido si al final es como

Voz 24 26:05 la obesidad que para pasearse y para estar guapos

Voz 7 26:08 me hace eso para eso que luego pero otros no lo ven así según ellos el ego fomenta envidias y hace que uno no se alegre de los éxitos ajenos

Voz 1973 26:15 sí estoy totalmente en contra de legos porque me parece que es una de las cosas más negativas hay que disfrutar y compartir las cosas buenas de la gente

Voz 7 26:23 ser feliz con lo que pasa a los demás también pero por qué caemos en egocentrismo algunos tienen su propia teoría la sociedad como tal y sentirme seguro

Voz 1973 26:32 más de la imagen en las experiencias con la propia imagen en la inseguridad laboral etcétera entonces adónde vamos como a refugiar no sé cómo nuestro refugio nuestros flotador para para sobrevivir vamos

Voz 7 26:43 es destacable ver como el ego está tan presente en las relaciones amorosas llegaremos algún día a distinguir entre romperle el corazón romper el ego que no ha tenido una relación que pongo que quieren más aquí que quieres tú cuando sea

Voz 1667 26:56 acaba en realidad realidad lo que te rompe el corazón tan roto el ego como

Voz 7 27:00 en todo aquí también hay equidistantes esa gente que reivindica un equilibrio que no termina de verlo todo ni como un defecto ni como una virtud

Voz 25 27:08 no ni bueno ni malos yo creo que hay que saber gestionar un poquillo oí contra hace

Voz 7 27:13 pues esto sería un poco como aquella frase el egos como tu perro Se trata de hacer que te siga pero sin dejarte arrastrar por él no hay que matarlo hay que tomarlos

Voz 25 27:22 no lo gestionaba un poco así que me pasa una cosa buena o mala pues puedo pensar pues que en otros mi culpa ni todo ello siempre sino que pueda

Voz 7 27:31 por un poco de las dos lo algunos confían en el pensamiento racional en su capacidad de autocrítica

Voz 26 27:36 esto delegó lo tenemos todo yo lo gestionó pues con autocrítica

Voz 0627 27:40 que yo me paro a pensar reflexiona

Voz 26 27:43 no Italia y bueno entonces veo cómo

Voz 0627 27:45 puedo mencionar algo que yo tengo manejar el ego una tarea difícil pero no imposible

Voz 27 27:51 eh claro que se puede gestionar lo que pasa que requiere mucho esfuerzo pero

Voz 0627 27:55 con la mentalidad positiva se puede

Voz 7 27:58 el ego tiene sus cosas buenas cojamos lo bueno ideas echemos la mala

Voz 1826 28:09 su primer gran error Rafael el querer ser convencernos a nosotros los mismos informó tanto intentar convencer en voz alta los demás de que somos mejores que los demás

Voz 6 28:22 claro porque fíjate que que lo interesante en la vida no es que de ser más que los demás nunca porque lo guay de la vida es cooperar con los demás como cuando éramos niños no innoble cogía un amigo por el hombro y te ibas a jugar decíamos explorar el mundo no eso es lo que hace la vida interesante en cambio si quieres creer temas Si quieres ponerte en una posición de superioridad ya no puedes tener ese contacto tan íntimo con los lemas No con lo cual te lo estás perdiendo por lo tanto no mola ser más que los demás tener son muy claro es lo que te hace no no querer su virtual

Voz 1826 28:57 Hamás ya un poquito de humildad no entonces qué es aquello que dices tú de qué para subir a lo más alto hay que bajar a los malos a lo más va

Voz 6 29:05 hombre mira eh yo creo que si queremos ser personas realmente fuertes tenemos que capaz de de vernos como barrenderos muy bien como ministros muy bien de cualquier forma no arriba abajo el las personas fuertes los saben esto saben que en cualquier lugar podrán hacer cosas maravillosas podrán hacer las cosas bien ayudar a los demás amar a lo que nos rodea instarán bien por lo tanto fíjate que se cuando precisamente eres capaz de estar bien en cualquier lugar es muy fácil subir paradójicamente

Voz 1826 29:37 oye pero será si esto se hace os quiero decir es fruto del carácter y no sé no sé educamos se puede cambiar si tenemos una autoestima

Voz 3 29:45 la baja por supuesto que sí esto es muy importante Roberto es si tú te convences a contó estos argumentos que hemos usado hoy de que eh eh tú eres Valioso siempre que no depende de cualidades externas que no mola ser más que lo que mola es ser igual que los demás hito lo metes en la cabeza tus emociones te acompañan inmediatamente tu autoestima la tendrás sólida para el resto de tu vida

Voz 28 30:11 y el más humilde aunque anda anda anda no funky

Voz 1826 30:27 y antes de irnos antes de cerrar la sesión de de esta semana de esta tarde nada te pediría para el último minuto reflexión sobre

Voz 0627 30:35 sí bueno es una

Voz 1826 30:37 es una práctica descerebrado está del balconing hemos vuelto a saber ya estuvimos hablando al principio de Istúriz hablando incluso con un médico especialista de aquellos que tiene que tratar los casos de urgencias que le vienen allí en en Baleares cada vez más un verano más continúa es una práctica que que sigue qué creciendo estadísticamente que que el balconing el balconing sí que Quique pasó por la mente de esos chavales bueno el problema

Voz 6 31:05 esto tiene que ver con las drogas directamente con las drogas el alcohol excesivo los lugares vacacionales masificados yo creo que la reflexión que podemos hacer es que claro

Voz 3 31:15 Se de mundo porque nosotros tenemos una responsabilidad en eso eh qué clase de mundo queremos creer crear un mundo Hermoso

Voz 0627 31:23 eh ecológico o un lugar lugares feos masificados sólo por dinero y codicia

Voz 6 31:32 yo creo que la vida es muy corta dentro de nada Roberto estaremos todos muertos porque la vida pasamos rápido yo creo que lo lógico lo racional lo saludable es querer ya en estos momentos crear un mundo hermoso y ahí tenemos la responsabilidad nosotros por lo tanto esos lugares vacacionales masivos feos que hemos creado

Voz 1826 31:54 esas ciudades como Barcelona sobre eso sobre Barcelona tuviste una conversación interesante con la alcaldesa no sé cómo fue mira yo me la encontré un par de de cesta conozco ligera

Voz 6 32:06 y la última vez le decía que le parece una idea le dije creo que sería buenísimo y urgente para la ciudad sería maravilloso que la ciudad Barcelona tuviese un carril bici un par en cada calle

Voz 3 32:22 entonces por qué porque porque las calles están pensadas sólo para los coches porque cada calle tiene un carril coche

Voz 6 32:28 necesitamos urgentemente hacer ciudades menos solucionadas ciudades limpias ciudades amables ciudad sin ruido no yo le propuse eh sabes que me dijo

Voz 1826 32:40 qué te dijo

Voz 6 32:41 me dijo Mira Rafael del tiempo que yo he estado aquí en mi mandato ya hemos doblado el número de carriles bici de la ciudad Hilla según han echado al cuello de manera brutal cosa que no lo hacía por una cuestión electoralista bueno pero yo les respondo prosiguió y yo les dije Ada hay que ser valiente tía en la vida que ser valiente yo estoy seguro

Voz 0627 33:03 que si hiciéramos esto nuestra ciudad en pondríamos el camino de lo que sería una transformación

Voz 1621 33:11 muy importante para el resto de Europa quizás el mundo dijiste que que sería una forma de que pudiera pasará a la historia Rafael uno es que no tenemos tiempo para más de un abrazo muy fuerte crearon la próxima semana no raro

Voz 29 33:48 un

Voz 1621 38:32 pues sí por aquí está Íñigo Sastre Iñigo qué tal buenas tardes buenas tardes Roberto Sánchez una semana más volvemos con las cacharrazo en La Ventana aquí para para conocer para aprender más sobre tecnología para mostrar todas las novedades

Voz 1826 38:44 y hoy además me parece que eso que vamos

Voz 1621 38:46 a Cacharro con una nueva entrega ya con las novedades que tenemos por delante

Voz 0959 38:50 con las novedades para la nueva temporada porque las ferias tecnológicas comienzan otra vez las compañías Nos quieren presentar nuevos cacharros nuevos productos íbamos a empezar a analizarlos ver que no hace falta que no que les echamos Roberto para esta nueva temporada eh y sobre todas las nuevas tendencias que agradecen

Voz 1826 39:04 ya pensando en tirar cosas en tirar cosas para para

Voz 1621 39:07 a renovar ahora del fondo de armario de caché

Voz 1826 39:09 Pradas bueno para hacer este repaso está también con nosotros David justo compañero de cadena ser punto com David qué tal buenas tardes

Voz 5 39:15 hola qué tal algunos ya eso eso pone en su DNI

Voz 1826 39:18 Custo de Cadena Ser punto com es como lugar de seguimiento para hacer esto

Voz 0959 39:23 el repaso vamos a aprovechar y vamos a resumir lo primero que fue lo que nos ha dejado la primera temporada de cacharrazo las porque en septiembre de dos mil diecisiete Roberto no sé si te acuerdas pero Apple presentaba un modelo especial del iPhone un modelo modelo conmemorativo el iPhone X o iPhone X por el décimo aniversario del teléfono que cambió nuestra relación con la tecnología de alguna forma no porque introdujo Orfila la pantalla táctil que se podía utilizar con los dedos hace diez años Apple Samsung Huawei o la asiática locos Si aún ni además han copiado una de

Voz 24 39:54 las características de de este de este modelo que es eh

Voz 0959 39:59 que tiene todo pantalla frontal no esté diciendo maleza Samson no lo ha copiado porque también lo tenían el modelo anterior fue realmente quien se copió

Voz 1826 40:06 pero pero luego todos eh solariega murió y otros consigas por ahí el Gobierno de las copias Íñigo abra el Excel el noche el

Voz 0959 40:14 no sé si te has fijado que el iPhone X tiene una especie de Península una especie de ceja en la parte frontal que es donde se alojan en la Cámara donde desaloja el sensor de San facial todo eso final ha creado para mí una cosa que era horrible al principio muy feo que que no ocupa la pantalla todas la superficie del teléfono pero que al final todos los fabricantes han acabado por integrar en

Voz 1621 40:36 sus modelos como los que fuera Apeles White claros que confiamos que te va ser guays

Voz 0959 40:42 pues en estos estas características de San fijado el resto de fabricantes y así fue como lo presentaba Tim Cook eh

Voz 0627 40:52 sea lleves Wave o excepción

Voz 0959 40:58 un momento que puede que os seno o no se nos olvide que se nos pase directamente con la próxima presentación Roberto que parece que va a ser para el doce de septiembre más o menos como todos los años donde tendremos novedades de Apple de momento no adelantar acontecimientos estamos expectantes oye sin duda una de las novedades tecnológicas que más tirón

Voz 1826 41:16 ha tenido este último año como decías toda una tendencia del mercado

Voz 0959 41:21 sí porque ha incorporado una pantalla en la que no tenemos que subirle tanto el brillo como a ti te gusta Roberto una una pantalla LED es la primera vez que el iPhone ha tenido ese tipo de tecnología en sus pantallas cuando otros fabricantes lo tenían ya desde hacía unos cuantos años he acabado de entender esto último que decías que a mí me gusta mucho el brillo o que a mí me gusta que no tenga que subir el brillo unos días todavía no lo sé porque me dices que tienes el brillo al máximos entre casi casi así pero

Voz 1826 41:45 arma automática ese poner al máximo y ya sabes que es a Sastre Bueno que más los ha dejado este dos mil diecisiete dos mil dieciocho tecnológico

Voz 0959 41:53 pues sin duda ha sido el año de La Script o monedas de los coches conectados los coches autónomos recapitular hemos porque el diecinueve de marzo de dos mil dieciocho Uber tenían susto más sonado hasta la fecha en este tipo de coches conectados un coche autónomo de su flota atropellaban peatón que arrastraba una bicicleta en una carretera el vehículo no lo detectó a tiempo Hinault paro lo acompaña paralizaba entonces el piloto que estaba desarrollando con estos vehículos en el capítulo cinco Decca cerradas contactamos con el jefe técnico de la revista auto fácil Álvaro Sauras todo un crack en la materia defensor de los coches autónomos que intentaba quitar hierro al asunto y culpaba a la empresa de no haber tomado

Voz 45 42:27 las suficientes precauciones coche autónomos sólo se le piden dos cosas que vaya por la carretera que no choque contra nada y este coche de Uber acaba de saltarse la segunda condición llevándose por delante a un peatón que estaba arrastrando una bicicleta

Voz 24 42:40 el premio es factor en este accidente es que

Voz 46 42:43 los coches autónomos colocamos un conductor humano

Voz 6 42:46 para que intervenga en caso de emergencia

Voz 46 42:49 conductor humano que debe actuar en caso de emergencia se estaba buscando el ombligo a intervalos intermitentes

Voz 1826 42:56 pues fue fue lo que ocurrió precisamente ayer estuve hablando precisamente de del nuevo proyecto de taxis autónomos de Google estuvo hablando aquí la primera hora de la Ventana desde luego surgió hoy recordamos este este suceso este accidente con el coche porque tienes Vera es el vídeo de aquel suceso

Voz 0959 43:12 se notaba claramente que había quién no estaba prestando atención a la carretera hay ahí y luego está la la polémica de de de quién es la culpa en caso de que haya sido un problema de la máquina no de no del humano pero toda esta desconfianza no es la única que ha generado porque además del vehículo autónomo tenemos también el escándalo de Cambridge analítica y Facebook en ese mismo episodio de cacharrazo es el abogado experto en privacidad y redes sociales Joaquín Muñoz Nos resumía qué fue lo que ocurrió con la red social porque como usuarios a veces también tenemos un poquito de culpa

Voz 6 43:40 a través de los eso parecía ser

Voz 24 43:43 la aplicación para conocer determinadas

Voz 47 43:45 es el perfil psicológico algunas los hombres aceptaban otorgaban acceso a esta empresa para para conocer más datos sobre su perfil de Facebook hubiese y poder hacer un estudio mayor profundidad lo que no sabía en estas en estas personas cuando hagan ese consentimiento es que cables analítica está utilizando esa información con fines comerciales y además no sólo información de los usuarios sino también información de toda su red de contactos

Voz 0959 44:09 y además de todo esto documentada que hemos hablado mucho de Cristo monedas hemos explicado en qué consiste minar bitcoins sabes lo que es bueno

Voz 1826 44:16 posee oido en más de una ocasión y yo tengo una idea ahora tanto como para tenerla ya digerida hay explicarlo mejor lo cuentas tuvo que lo cuenta todo

Voz 0959 44:23 Nos lo va a contar yo creo que José Ángel Cuadrado te acuerdas que estuvimos hablando negro

Voz 5 44:26 intentamos sacarle cómo conseguir un beat Coín pero nos dijo nada absolutamente nada viendo porque cero sabéis ya lo que es minar y como semilla buenas donde no

Voz 0959 44:34 Aso menos más o menos

Voz 5 44:36 como una adivinanza es como un acertijo críptico gráfico que sólo

Voz 48 44:40 en en adivinar valga la redundancia un ordenador con un con un poder de computación muy grande cuando sitúa divinas ese acertijo el bloque queda sellado hice libera un bizcocho pieza dedicó ese va a repartir entre los mineros que efectivamente han dado con el sexo como el proceso de

Voz 49 45:00 lo que pueda Federer no nos ponen yo

Voz 1826 45:18 bueno ya hemos hecho el repaso de la temporada dos mil diecisiete dos mil dieciocho pero vamos a ver qué es lo que tenemos aquí en el futuro más inmediato que es lo que nos depara el próximo año a esta hora saludamos a nuestras dos invitadas a Erica García colaboradora de la web de noticias tecnológicas Zenet España Erika qué tal buenas tardes

Voz 5 45:36 hola buenas tardes muy bien encantados de saludarte también yo diría Un

Voz 1826 45:42 es una dos clásica ya una vieja conocida a pesar de su juventud de este programa que Rosa Jiménez Cano colaboradora de retina el país que por cierto está ahora mismo es mediodía en Miami Ron

Voz 5 45:54 hola qué tal buenas tardes muy buenas ahí tiene

Voz 1826 45:58 cuánto tiempo hija

Voz 5 46:00 sí pero bueno el verano siempre es una buena época para volver a hablar eso es ya no soy tan joven ayer cumplir XXXVIII ahora te iba a decir yo por seguir otra vez con el con la narración clásica yo los pillara señorita

Voz 1826 46:17 aquí arranca Erika ya que estamos contigo al habla Rosa qué es lo que tenemos ahí a la vuelta de la esquina que nos espera en en este curso tecnológico

Voz 50 46:25 como la vuelta al cole siempre la manzana manda y estamos esperando el nuevo iPhone Se supone que esta primera segunda semana de septiembre y es un poco ya la carrera por acaparar la atención navideña eso es el un poco en el plano comercial pero en el plano un poco más profundo tenemos pronto con por encima de Microsoft que pasaron de ser los reyes de Windows a conquistar la nube es aquí en Florida a finales de febrero eh aquí donde estoy tenemos la apertura del campus de de Osidi que es una incubadora pensada mucho para latinos pensando en un futuro más más más más lejano coche sin conductor inglés interfaces de voz están ahí pero con muchas dudas ambas por un lado las maras las quieren que hablemos con los testaferros por otro los humanos no terminamos desviarlos por lo que decían desde Cambridge analítica hay porque no terminan de entendernos queremos hablar con naturalidad no presentarnos la frase es de cómo hay que hacérsela el coche sin conductor porque mientras haya humano salvo las de muy difícil combinar humanos y máquinas los humanos tenemos la costumbre de de repente se nos olvida algo

Voz 5 47:29 pues un volantazo somos un poquito impredecible total no sólo los restos de aquí a final de año

Voz 0959 47:36 además ya veo que te más adelantado porque casi casi más hablado de todas las tendencias que vamos a tener para

Voz 1826 47:41 este dos mil dieciocho dos mil diecinueve

Voz 0959 47:44 eh tenemos por aquí Erika David un evento mucho más cercano no en en Europa para arrancar la temporada tecnológica

Voz 5 47:50 creo que la Vice yo te lo digo yo me lo dices tú por favor que que tiren fluido alemana vale a ver la semana

Voz 51 47:56 que viene voy a ir al internacional fue Berlín vale igual modo como todos reconocemos el IFA el actual Mari Paz el más más cercano

Voz 0959 48:07 de todos modos yo me quedo para mí el elemento primordial en cuanto a telefonía móvil es el que nos comentaba Rosa que por cierto encantado de saludarte por primera vez que nunca ha hablado los dos en directo hay donde este año yo creo que tenemos un reto bastante grande para para Apple no sé cómo lo ves tú que controlas totalmente de móviles Erika y como lo tiene Apple con respecto a la competencia para ese evento

Voz 50 48:30 bueno yo quiero decir una cosa Ros ha aludido directamente a la hija porque ellas muy de Apple

Voz 5 48:35 pero no creo no no no no tanto no tanto

Voz 50 48:38 las llamas también a la vuelta la esquina la llegada de El móviles pero ya de Google recibe Leandro que Celtics el tres que saldrá también por por noviembre no confirma pero bueno por antes nada de noviembre el día cuatro como hay como pasó con los otros otros d'Octubre suele ser siempre quiere hacer su fecha clásica pero si te diré que soy un poco anfibias e uso tanto Android hablando con vosotros con un plus say it cada vez puso más creo que ha pues tiene unas

Voz 5 49:09 rezo que van de la mano del nuevo móvil que

Voz 50 49:12 arreglar a es el sistema operativo empieza a recordar mucho a la última época de los Nokia que tenías a dar muchos rodeos para llegar a donde quería todos los atajos no funcionaba tienen ahí un gran agujero en cuanto a eficiencia para que el cliente siga eh dentro de su universo sea cual es como una jaula dorada que todo funciona muy bien mientras tú estás a gusto en la jaula pero cuando empiezas a probar otras cosas y planteárselo es cuando a lo mejor ya no confío en la también

Voz 0959 49:41 el yo

Voz 5 49:42 voy me voy muy Rosa la conversan abroncar al entorno de ETA

Voz 0959 49:47 la casa conectada me está dando cuenta de que efectivamente salirse del universo Apple lo más mínimo aparte de que bueno más barato por eso también lo lo pruebas no en el caso de de otros dispositivos pero conectar luego se hace tan complicado que que tiene que mejorar esa disposición a a llevarse bien con los demás

Voz 51 50:06 de todo el mundo sabe ni con Android nos llevamos bien con todos se con todo el mundo no los de entraron a

Voz 0959 50:11 así que bueno tenemos dos fechas no es decir la de septiembre ya a principios de octubre como como los dos grandes móviles de

Voz 50 50:19 bueno se espera también otro Toto terminan insignia de Howe y que será el mejor veinte que lo presentará ante en IFA les pero lo de siempre no hay confirmación oficial central pero bueno que será el acceso a la que lo reveló ni en realidad allá en teléfonos gordos digamos que los que han estos tres pero luego en el marco de ir ah sí que esperamos probablemente bastantes cosillas pues lo creo que este año por lo que he estado tanteando lo que hay es mucha tendencia hacia la el tema de conectar los asistentes virtuales todos los dispositivos no el eje tiene unos auriculares que van a ella están conectados con huelas y están también los altavoz entonces creo que todo va a girar un poquito entorno ahí pero bueno lo sabremos en nada porque es la semana que viene

Voz 0959 51:05 no

Voz 50 51:08 lo que miércoles jueves viernes y hay ahí ya veremos exactamente qué es lo que van a presentar pero yo creo te has quedado un poco este torno a destruir también va a haber mucho el tema de de hogar conectados

Voz 5 51:19 escoge esta tendencia claro la tendencia también